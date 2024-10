Tiền Phong số 301

27/10/2024 SỐ 301 CHU Ã NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ

[ Trang 16] Ba â Trênì Tö ë Nga tra ã lúiâ phonã g vênë sau phaná quyïtë cuaã Toaâ phucá thêmí Paris

n "CÛUÂ NON" TRÏN THÕ TRÛÚNÂ G CHUYÏNÍ NHÛÚNÅ G

[ Trang 5] Tuyâ vùn cuaã NGUYÏNÎ LINH KHIÏUË

Traoâ lûu uönë g traâ sûaä thay rûúuå bia ú ã Trung Quöcë

[ Trang 15]

ÀÏM TRÙNG

[ Trang 8 + 9]

cuöië tuênì Chuyïnå

[ TRÑ QUÊN ]

Chó trong voâng mûúi nùm tûâ 20102021, caã nûúcá coá túái gêìn 200 vùn baãn liïn quan àïën àöåi nguä nhaâ giaáo, trong àoá coá Luêåt Lao àöång, Luêåt Viïn chûác, Luêåt Giaáo duåc, Luêåt Giaáo duåc àaåi hoåc, Luêåt Giaáo duåc nghïì nghiïåp,... Nha â giaoá va â luêtå

[Xem tiïpë trang 2]

[ Trang 4]

MIÏNÌ TRUNG SÙNÉ SANÂ G ÛNÁ G PHO Á BAOÄ TRA Â MI

SÚMÁ CÖNG BÖË MÛCÁ SÖNË G TÖIË THIÏUÍ VA Â TIÏNÌ LÛÚNG TÖIË THIÏUÍ

Saná g 26/10, cacá àaiå biïuí Quöcë höiå thaoã luênå ú ã tö í vï ì kïtë qua ã thûcå hiïnå kï ë hoacå h phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå . Theo àaiå biïuí Quöcë höiå , viïcå khöng co á cú chï ë tùng lûúng phên biïtå theo nùng lûcå va â kinh nghiïmå cunä g khiïnë caná bö å tre ã thiïuë àönå g lûcå àï í cönë g hiïnë lêu daiâ .

"Nhûnä g thên thïí nhiïmî àöcå "

[ Trang 11]

[ Trang 10]

n NGÛÚIÂ LAO LÛCÅ NGHÏ Å THUÊTÅ PHAMÅ VÙN HANÅ G

Lanä g phñ khiïnë ngûúiâ dên bûcá xucá

[ Trang 2]

LÏN TIÏNË G

n NGÖIÌ GIÛAÄ NHA Â CU Å VÛÚNG HÖNÌ G SÏNÍ , MA Â LO…

[ Trang 6+7]

[ Trang 3]

Gênì àêy nhêtë , ngayâ 22/8, Toaâ phucá thêmí Paris àaä ra phaná quyïtë bacá bo ã vu å kiïnå cuaã ba â Trênì Tö ë Nga àöië vúiá cacá têpå àoanâ hoaá chêtë My ä àa ä sanã xuêtë , cung cêpë chêtë àöcå da cam/ dioxin cho quên àöiå nûúcá nayâ àï í sû ã dunå g trong chiïnë tranh úã Viïtå Nam. Thò úã mötå chiïuì kñch khacá , ba â Trênì Tö ë Nga va â cuöcå chiïnë àoiâ cöng lyá cho nanå nhên chêtë àöcå da cam Viïtå Nam àa ä trú ã thanâ h camã hûná g cho cacá nghï å sy ä Phapá danâ dûnå g vú ã kõch "Nhûnä g thên thïí nhiïmî àöcå ".

Chiïuì 26/10, tham gia thaoã luênå taiå tö í Quöcë höiå vï ì tònh hònh kinh tï,ë xa ä höiå , Töní g Bñ thû Tö Lêm danâ h thúiâ gian noiá àïnë vênë àï ì lanä g phñ. Theo Töní g Bñ thû, lanä g phñ laâ vênë àï ì khiïnë nhiïuì ngûúiâ dên bûcá xucá , búiã tiïnì cuaã Nha â nûúcá , cöng trònh, dûå aná nhûng laiå "àûná g yïn".

Töní g Bñ thû Tö Lêm phatá biïuí thaoã luênå taiå tö í vï ì tònh hònh kinh tï,ë xa ä höiå

TÖNÍ G BÑ THÛ TÖ LÊM:

Thúâi sûå Chuã nhêåt 27/10/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chiïuì 26/10, tham gia thaoã luênå taiå tö í Quöcë höiå vï ì tònh hònh kinh tï,ë xa ä höiå , Töní g Bñ thû Tö Lêm danâ h thúiâ gian noiá àïnë vênë àïì lanä g phñ. Theo Töní g Bñ thû, lanä g phñ laâ vênë àï ì khiïnë nhiïuì ngûúiâ dên bûcá xucá , búiã tiïnì cuaã Nha â nûúcá , cöng trònh, dûå aná nhûng laiå “àûná g yïn”. “Dên hoiã àêtë vanâ g quy á lùmæ àêy, ra bao nhiïu tiïnì , nhûng sao àïí àûná g yïn nhû thï?ë Hanâ g chucå nùm vênî thêyë co ã mocå , ai phaiã chõu tracá h nhiïmå chû,á nha â nûúcá , doanh nghiïpå hay ai àûúcå cêpë phaiã co á tracá h nhiïmå , taiå sao khöng lamâ , khöng lamâ phaiã thu laiå ”, Töní g Bñ thû noiá . Theo Töní g Bñ thû, trûúnâ g húpå lamâ ma â vûúná g, thò vûúná g chö î naoâ phaiã thaoá gú.ä “Khöng thïí àï í nhû vêyå , phaiã co á ngûúiâ chõu tracá h nhiïmå . Tónh lamâ , trung ûúng lamâ hay ai lamâ phaiã co á àõa chó chû.á Hay cuaã Nha â nûúcá thò chaã la â cuaã ai. Cuaã nha â mònh, chùcæ mònh khöng chõu àïí thï,ë cho thuï, cho mûúnå àï í ra tiïnì , cuaã Nha â nûúcá laiå khö,í thiïtå thoiâ nhû vêyå ”, Töní g Bñ thû noiá . Àiïmí laiå mötå sö ë cöng trònh, nhû dûå aná phonâ g chönë g ngêpå lutå ú ã TPHCM trõ gia á 10.000 tyã àönì g, traiã qua 2 nhiïmå ky,â tiïnì Nha â nûúcá bo ã ra röiì nhûng ngûúiâ dên TPHCM vênî chõu canã h ngêpå lutå , Töní g Bñ thû nhênë manå h, phaiã lamâ , vò àï í maiä vêyå thò cunä g la â vi phamå , du â khöng tham ö, tham nhunä g thò cunä g la â lanä g phñ. Hay hai bïnå h viïnå taiå Haâ Nam, Nhaâ nûúcá bo ã tiïnì ra xêy röiì , nhûng maâ cunä g hanâ g chucå nùm vênî chûa àûúcå àûa vaoâ sû ã dunå g. “Nïuë cuaã tû nhên thò àaä thu höiì xong vönë va â vönë ào á àa ä àûúcå hoanâ tra ã röiì . Nhûng Nha â nûúcá vênî àï í khöng thï,ë khöng ai chõu tracá h nhiïmå ? Ào á la â lanä g phñ”, Töní g Bñ thû noiá . Nhùcæ àïnë tònh tranå g “co á tiïnì khöng tiïu àûúcå ” trong giaiã ngên vönë àêuì tû cöng, Töní g Bñ thû àùtå vênë àï ì “taiå sao mònh lamâ laiå vûúná g chñnh mònh”. Tûâ ào,á Töní g Bñ thû cho rùnç g, phaiã co á phöië húpå chñnh sacá h, Chñnh phu ã vûúná g caiá naoâ , phaiã trao àöií thaoã luênå vúiá Quöcë höiå va â ngûúcå laiå “khöng thïí àö í löiî va â cunä g khöng thïí chú â àúiå nhau àûúcå ”. Nhùcæ àïnë chuyïnë thùm Ireland, Töní g Bñ thû Tö Lêm cho biïtë , trûúcá àêy la â nûúcá ngheoâ nhêtë chêu Êu, nhûng giúâ Ireland coá thu nhêpå bònh quên thûá 2 thï ë giúiá , quy mö GDP hún 500 ty ã USD/nùm. “Taiå sao ho å phatá triïní nhû vêyå , ho å ài vaoâ cöng nghïå loiä thï ë giúiá , cöng nghïå sö,ë cöng nghïå sinh hocå . Têtë ca ã cacá nganâ h cöng nghïå lúná cötë loiä cuaã thï ë giúiá àïuì co á mùtå úã Ireland”, Töní g Bñ thû noiá , àönì g thúiâ khùnè g àõnh, phaiã nhòn vaoâ nhûnä g têmë gûúng àïí ài, ài seä thêyë thï ë giúiá nhû naoâ , chuná g ta ú ã àêu? VÙN KIÏN Temu khöng nöåp thuïë seä thanh tra, xûã lyá Trao àöíi vúái phoáng viïn bïn lïì phiïn hoåp töí saáng 26/10, Phoá Thuã tûúáng, Böå trûúãng Taâi chñnh Höì Àûác Phúác khùèng àõnh, saân thûúng maåi àiïån tûã xuyïn biïn giúái Temu nùçm trong diïån phaãi nöåp thuïë nhû Google, Facebook… Öng Höì Àûác Phúác cuäng yïu cêìu laänh àaåo Töíng cuåc Thuïë phaãi raâ soaát ngay vaâ trûúác tiïn, phaãi laâm vùn baãn àön àöëc, yïu cêìu kï khai nöåp thuïë, àöìng thúâi phaãi lêåp tûác thu thêåp caác dûä liïåu thöëng kï. “Töíng cuåc Thuïë àang kiïím tra dûä liïåu vaâ yïu cêìu kï khai nöåp thuïë. Trûúâng húåp khöng nöåp seä töí chûác thanh tra, xûã lyá”, öng Höì Àûác Phúác nhêën maånh. Phoá Thuã tûúáng cuäng nhêën maånh rùçng, trûúác sûå phaát triïín nhû vuä baäo trong thúâi àaåi cöng nghïå, àùåc biïåt laâ trñ tuïå nhên taåo AI, buöåc chuáng ta phaãi thñch ûáng nhanh, bùæt kõp xu thïë thúâi àaåi, nïëu khöng seä tuåt hêåu, bõ boã laåi phña sau. “Ngay caã 4 töíng cuåc, chuáng töi cuäng àang chó àaåo phaãi thaânh lêåp tûâng nhoám, nghiïn cûáu trñ tuïå nhên taåo àïí aáp duång”, öng Höì Àûác Phúác noái. Trao àöí i thïm vúá i phoá ng viïn bïn lïì kyâ hoå p Quöë c höå i, öng Mai Sún, Phoá Töí ng Cuå c trûúã ng Töí ng cuå c Thuïë cho biïë t, Töí ng cuå c Thuïë àaä coá yïu cêì u vaâ Temu àaä àùng kyá thuïë . “Temu phaã i nöå p thuïë theo quy àõnh nhû caá c àún võ kinh doanh, nhaâ cung cêë p nûúá c ngoaâ i khaá c nhû Facebook, Google... Hoå phaã i thûå c haâ nh theo àuá ng luêå t àaä röì i seä hêå u kiïí m, chia seã dûä liïå u, xem kï khai coá àuá ng khöng”, öng Sún cho hay. LUÊN DUÄNG TÖNÍ G BÑ THÛ TÖ LÊM: Lanä g phñ khiïnë ngûúiâ dên bûcá xucá n BÙTÆ NGUYÏN GIAMÁ ÀÖCË BAN QUANà LY Á DÛ Å ANÁ TÓNH ÀÙKÆ LÙKÆ . Cú quan Canã h satá àiïuì tra (Böå Cöng an) àaä ra quyïtë àõnh khúiã tö ë bõ can, bùtæ bõ can àïí tamå giam àöië vúiá Phamå Vùn Ha å (tru á phûúnâ g Tên Lúiå , TP Buön Ma Thuötå , Àùkæ Lùkæ ), nguyïn Giamá àöcë Ban Quanã lyá dû å aná àêuì tû xêy dûnå g cöng trònh giao thöng va â nöng nghiïpå phatá triïní nöng thön tónh Àùkæ Lùkæ . Öng Haå bõ khúiã tö ë vï ì töiå “Nhênå höië lö”å quy àõnh taiå khoanã 4, àiïuì 354 Bö å luêtå Hònh sû.å Öng Phamå Vùn Ha å lamâ Giamá àöcë Ban Quanã ly á dû å aná àêuì tû xêy dûnå g cöng trònh giao thöng va â nöng nghiïpå phatá triïní nöng thön tónh Àùkæ Lùkæ tû â nùm 2017. Thaná g 8/2022, öng Haå àûúcå àiïuì àönå g va â bö í nhiïmå lamâ Pho á Giamá àöcë Súã Nöng nghiïpå va â Phatá triïní nöng thön tónh Àùkæ Lùkæ . Àïnë nùm 2023, öng Haå nghó hûu. NGOCÅ QUANG n KHÚIà TÖ Ë VU Å ANÁ GIÏTË NGÛÚIÂ Ú Ã QUANÁ KARAOKE IDOL KHE SANH. Ngayâ 26/10, Cöng an tónh Quanã g Trõ thöng tin, àún võ àaä co á quyïtë àõnh khúiã tö ë vu å aná giïtë ngûúiâ xayã ra taiå Quaná karaoke Idol úã khöië 2, thõ trênë Khe Sanh, huyïnå reoã cao Hûúná g Hoaá . Àiïuì tra bûúcá àêuì xacá àõnh, vaoâ khoanã g 14h30 ngayâ 21/10, baâ Höì Thõ Hoaiâ Th (SN 1979, truá xa ä Tên Húpå , huyïnå Hûúná g Hoaá ) cunâ g öng Ngö Quang S (SN 1970, ú ã khöië 1, thõ trênë Khe Sanh, huyïnå Hûúná g Hoaá ) àïnë hatá taiå Quaná karaoke Idol úã khöië 2, thõ trênë Khe Sanh. Cunâ g thúiâ àiïmí nayâ , öng Hoanâ g Vùn P (SN 1975, truá khöië 3A, thõ trênë Khe Sanh) ài tòm ba â Hö ì Thõ Hoaiâ T. Khoanã g 15h, öng P tòm àïnë Quaná karaoke Idol thò phatá hiïnå ba â T vaâ öng S àang hatá taiå quaná nïn P boã ra ngoaiâ , tòm àïnë mötå quaná nhêuå gênì ào á mûúnå mötå con dao va â quay laiå quaná karaoke nayâ àï í gêy aná . Vuå viïcå khiïnë ba â T va â öng S tûã vong taiå chö.î Sau khi gêy aná , öng P tûå tû ã ngay taiå hiïnå trûúnâ g, song àûúcå phatá hiïnå va â àûa ài cêpë cûuá kõp thúiâ taiå bïnå h viïnå . H.THAN H Nhûng röìi Viïåt Nam àïën luác cêìn phaãi coá Luêåt Nhaâ giaáo, daânh riïng cho chuã thïí àùåc biïåt cuãa “quöëc saách haâng àêìu”. Dûå thaão luêåt naây hiïån àaä trònh Quöëc höåi chúâ xem xeát cho yá kiïën. Traãi qua thúâi gian daâi “duâng chung” caác luêåt vaâ vùn baãn liïn quan, viïåc àõnh danh, àõnh võ, vai troâ, quyïìn vaâ nghôa vuå... cuãa nhaâ giaáo vûâa nhaåt nhoâa vûâa chöìng cheáo. Haâng loaåt vêën àïì bûác xuác liïn quan àïën àöåi nguä giaáo viïn àaä khöng thïí giaãi quyïët hoùåc chó coá thïí xûã lyá nûãa vúâi. Nhû coá möåt àiïìu khoaãn trong dûå thaão luêåt àang àûúåc baáo chñ, dû luêån baân thaão nhiïìu. Àoá laâ quy àõnh khöng cöng khai sai phaåm cuãa giaáo viïn khi chûa coá kïët luêån chñnh thûác cuãa cú quan coá thêím quyïìn. Àaä coá nhûäng yá kiïën cho rùçng àêy laâ sûå “ûu aái” riïng àöëi vúái nghïì giaáo, dïî dêîn àïën viïåc “bao che sai phaåm” cho nhau vò thaânh tñch nhaâ trûúâng, vaâ nhû vêåy dû luêån xaä höåi cuäng khöng thïí giaám saát... Coá thêåt vêåy khöng? Coá thïí chêëp nhêån viïåc möåt ngûúâi bõ dû luêån “kïët töåi” vaâ tùång cho nhûäng “baãn aán” trûúác khi coá baãn aán chñnh thûác cuãa toâa khöng? Cuäng nhû giaáo viïn hay ngûúâi thuöåc bêët kyâ ngaânh nghïì naâo khaác, khi coân chûa coá kïët luêån chñnh thûác cuãa cú quan thanh tra, àiïìu tra hoùåc nhûäng cú quan, töí chûác coá thêím quyïìn, thò àaä àûúåc “toâa aán” maång xaä höåi vuâi dêåp, kïët töåi – coá chêëp nhêån àûúåc khöng? Rêët nhiïìu cuöåc “àêëu töë” àau loâng àaä xaãy ra nhû vêåy, hoaân toaân khöng phaãi laâ sûå thûåc thi quyïìn giaám saát cuãa xaä höåi, maâ chñnh laâ sûå xêm phaåm quyïìn bònh àùèng trûúác phaáp luêåt vaâ àûúåc phaáp luêåt baão vïå – möåt quyïìn cú baãn cuãa con ngûúâi àaä àûúåc hiïën àõnh. Vêën àïì coân laåi, cuäng laâ àiïìu kiïån tiïn quyïët àïí quy àõnh nïu trïn trong dûå thaão Luêåt Nhaâ giaáo, cuäng nhû chñnh böå luêåt naây coá thïí àûúåc thûåc thi àuáng àùæn, àoá chñnh laâ vai troâ vaâ traách nhiïåm thûåc sûå cuãa caác cú quan coá thêím quyïìn. Caách töët nhêët àïí baão vïå danh dûå, nhên phêím nhaâ giaáo cuäng nhû cuãa ngaânh, àoá chñnh laâ cêìn nhanh choáng vaâo cuöåc àiïìu tra, xaác minh àïí súám cöng böë nhûäng kïët luêån àuáng vúái baãn chêët, mûác àöå vuå viïåc, àaánh tan moåi àöìn àoaán, kïët töåi sai lïåch, aác yá. Thûåc tïë àaä coá khöng ñt vuå viïåc giaáo viïn bõ dû luêån vaâ maång xaä höåi têën cöng khöng thûúng tiïëc vïì möåt hiïån tûúång/haânh vi chûa thïí xaác àõnh baãn chêët àuáng sai, nhûng Ban giaám hiïåu, höåi àöìng trûúâng vaâ caác cú quan liïn quan vêîn im lùång phoá mùåc. Hoùåc töí chûác thanh tra, xaác minh röìi cuäng khöng hïì cöng khai kïët luêån, hònh thûác xûã lyá trûúác baáo chñ, cöng luêån. Do àoá, muöën cho Luêåt Nhaâ giaáo sùæp túái trúã nïn hiïåu lûåc, hiïåu quaã, thûåc sûå laâ chöî dûåa phaáp lyá cho àöåi nguä giaáo viïn, cuäng cêìn phaãi kõp thúâi, kiïn quyïët coá biïån phaáp giaám saát, chïë taâi ngay chñnh nhûäng “cú quan coá thêím quyïìn” nhûng laâm viïåc thiïëu traách nhiïåm vaâ vö caãm. Söë phêån, danh dûå cuãa möåt giaáo viïn khöng chó thuöåc vïì möåt con ngûúâi, àoá phêìn naâo coân laâ hònh aãnh àaåi diïån cho “quöëc saách haâng àêìu” cuãa àêët nûúác. Giaáo viïn khöng cêìn ûu aái, maâ cêìn àûúåc tön troång – tön troång phêím giaá vaâ thûúång tön phaáp luêåt. n Nha â giaoá va â luêtå [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Töní g Bñ thû Tö Lêm phatá biïuí thaoã luênå taiå tö í vï ì tònh hònh kinh tï,ë xa ä höiå Anh: NHÛ YÁ Ã

Thúâi sûå Chuã nhêåt 27/10/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Bñ thû Thaânh uãy TPHCM Nguyïîn Vùn Nïn phaát biïíu taåi buöíi khaão saát vïì cöng taác chuêín bõ Àaåi höåi Àaãng böå TP. Thuã Àûác lêìn thûá nhêët, nhiïåm kyâ 2025 – 2030. (Tiïìn Phong) Àaiå ta á Vu ä Vùn Tênë , Pho á Cucå trûúnã g Cucå Canã h satá Quanã ly á hanâ h chñnh vïì trêtå tû å xa ä höiå phatá biïuí taiå Höiå thaoã chiïnë lûúcå dû ä liïuå quöcë gia va â gopá y á xêy dûnå g dû å thaoã Luêtå Dû ä liïuå do Böå Cöng an töí chûcá , ngayâ 25/10. (Phapá luêtå TPHCM) “Qua triïín khai dûä liïåu dên cû thêëy rùçng, khi dûä liïåu àûúåc söë hoáa phaãi mang duâng ngay thò múái söëng” “Ngêåp nûúác laâ khöí röìi, dên khöí, cêëp trïn thêëy cuäng khöí” “Cêìn quy àõnh roä möåt viïn thuöëc àûúåc qua mêëy nêëc trung gian” Àaåi biïíu Phaåm Khaánh Phong Lan phaát biïíu taåi phiïn thaão luêån dûå aán Luêåt Dûúåc sûãa àöíi, saáng 22/10. (VnExpress) PHAÁT NGÖN êën tûúång Ra â soatá , khúi thöng khöië taiâ sanã 59.000 tyã àönì g “àùpæ chiïuë ” CHÏ Ë ÀÖ Å TIÏNÌ LÛÚNG CHÛA ÀUà HÊPË DÊNÎ CANÁ BÖ Å TREà Liïn quan àïnë vênë àï ì nguönì nhên lûcå trong böå mayá nha â nûúcá , àaiå biïuí Quöcë höiå (ÀBQH) Phamå Khaná h Phong Lan (àoanâ TP. HCM) bayâ to ã bùn khoùn vï ì viïcå tuyïní dunå g va â giû ä chên nguönì nhên lûcå chêtë lûúnå g cao. Baâ Lan nïu thûcå tï,ë biïn chïë ngayâ canâ g àûúcå siïtë chùtå va â tinh gianã , cöng viïcå laiå ngayâ canâ g tùng, trong khi chïë àö å lûúng böní g vênî chûa àuã hêpë dênî àï í thu hutá sinh viïn gioiã va â nhên lûcå tre ã vaoâ lamâ viïcå . “Viïcå khöng coá cú chï ë tùng lûúng phên biïtå theo nùng lûcå va â kinh nghiïmå cunä g khiïnë caná bö å treã thiïuë àönå g lûcå àï í cönë g hiïnë lêu daiâ ”, ba â Lan noiá . Àï ì cêpå àïnë thûcå tranå g ty ã suêtë sinh thêpë , theo baâ Lan, bêy giúâ àanã g viïn sinh con thûá 3 vênî bõ ky ã luêtå . “Sùpæ àïnë ky â bö í nhiïmå ma â co á con thû á 3 la â coi nhû xong röiì . Cênì sûaã àöií tûâ nhûnä g caiá àún gianã nhêtë trong têmì tay nhû vêyå . No á àuná g ú ã giai àoanå trûúcá , conâ bêy giúâ ty ã suêtë sinh thêpë thò cênì thay àöií quan àiïmí , thay àöií quy àõnh cho àanã g viïn, caná bö”å , ba â Lan nïu. Cunä g taiå phiïn thaoã luênå , ÀBQH Nguyïnî Thiïnå Nhên nhùcæ , Chñnh phuã hiïnå conâ àang “nú”å la â chûa cöng böë mûcá sönë g töië thiïuí va â tiïnì lûúng töië thiïuí cuaã ngûúiâ dên. Do ào,á Chñnh phu ã cênì têpå trung trong nùm 2025, cöng bö ë mûcá sönë g töië thiïuí va â dû å kiïnë mûcá sönë g töië thiïuí trong 5 nùm túiá . Viïnå dênî baoá caoá vï ì chó sö ë hanå h phucá cuaã Viïtå Nam xïpë hanå g thû á 54 trïn toanâ thï ë giúiá , öng àùtå cêu hoiã : “Viïtå Nam luön cöë gùnæ g chùm lo àïí ngûúiâ dên hanå h phucá hún nhûng vò sao chó sö ë nayâ conâ thêpë nhû vêyå ?”. ÀBQH Nguyïnî Thiïnå Nhên àïì nghõ, Chñnh phu ã cênì chó àaoå xêy dûnå g chó söë hanå h phucá riïng cuaã ngûúiâ Viïtå Nam, àuná g vúiá àõnh hûúná g lêyë con ngûúiâ la â trung têm, la â àönå g lûcå phatá triïní . ÀÛÚN G KHÖNG NHÊTË THIÏTË PHAIà TO, PHAIà RÖNÅ G Taiå phiïn thaoã luênå , chia seã vï ì bùn khoùn cuaã àaiå biïuí vï ì viïcå àêuì tû cao töcë 2 lanâ àûúnâ g va â khöng coá lanâ khêní cêpë , Bö å trûúnã g GTVT Nguyïnî Vùn Thùnæ g, cho biïtë trong nhiïmå ky â nayâ , Chñnh phuã àa ä chó àaoå rêtë quyïtë liïtå viïcå nêng cêpë cacá tuyïnë cao töcë 2 lanâ xe. Theo öng, viïcå triïní khai cao töcë 2 lanâ trûúcá àêy la â húpå ly,á búiã thûcå tï ë nhiïuì tuyïnë co á lûu lûúnå g xe rêtë thêpë , nhûng sau mötå thúiâ gian phatá triïní , nhu cêuì nêng cêpë la â àûúng nhiïn. Böå GTVT cunä g àang nêng cêpë cacá tuyïnë cao töcë tû â 2 lanâ lïn 4 lanâ xe, va â mötå sö ë tuyïnë 4 lanâ hanå chï ë lïn àêyì àu ã vaâ lúná hún. Tuy nhiïn, tû lïnå h nganâ h cunä g cho biïtë , ú ã chêu Êu, nhiïuì tuyïnë cao töcë 4 lanâ xe vênî khöng coá lanâ dûnâ g khêní cêpë , nhûng ngûúiâ dên ài laiå rêtë y á thûcá . Co á nhûnä g àoanå cao töcë , ho å chêpë nhênå ài chêmå laiå . Vò thï,ë àûúnâ g khöng nhêtë thiïtë phaiã to, phaiã rönå g. “Àûúnâ g canâ g to nhûng nïuë y á thûcá khöng cao, tai nanå canâ g thamã khöcë ”, öng Thùnæ g cho hay. Trûúcá bùn khoùn vïì vêtå liïuå san lêpë , Bö å trûúnã g GTVT khùnè g àõnh, taiå ÀBSCL, hiïnå nay theo trûä lûúnå g khöng thiïuë , nhûng do nhiïmå ky â nayâ triïní khai cunâ g lucá nhiïuì tuyïnë cao töcë nïn nhu cêuì tùng lïn àötå biïnë , trong khi lamâ theo quy trònh, thuã tucå rêtë mêtë thúiâ gian. Öng cho biïtë , hiïnå nay catá söng àa ä bö ë trñ cêpë phepá khoanã g 40 triïuå m3, conâ khoanã g 32 triïuå m3 cacá àõa phûúng àang lamâ thu ã tucå cêpë phepá . Vúiá catá biïní thay thïë taiå cacá tuyïnë cao töcë Bùcæ - Nam, hiïnå Socá Trùng àa ä lamâ àûúcå 5,5 triïuå m3 cho cao töcë Socá Trùng - Cênì Thú, seä giamã apá lûcå àaná g kï í cho catá söng. Riïng vúiá trûä lûúnå g catá biïní , tónh Socá Trùng coá khoanã g 14 ty ã m3. Bö å GTVT se ä cho múã rönå g thñ àiïmí cacá cao töcë phña Bùcæ va â miïnì Trung vaâ dû å kiïnë cuöië nùm nay se ä cöng bö ë rönå g raiä catá biïní lamâ vêtå liïuå xêy lùpæ cho toanâ quöcë , öng Thùnæ g thöng tin. n Saná g 26/10, cacá àaiå biïuí Quöcë höiå thaoã luênå ú ã tö í vïì kïtë qua ã thûcå hiïnå kï ë hoacå h phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå . Theo àaiå biïuí Quöcë höiå , viïcå khöng coá cú chï ë tùng lûúng phên biïtå theo nùng lûcå va â kinh nghiïmå cunä g khiïnë caná bö å tre ã thiïuë àönå g lûcå àï í cönë g hiïnë lêu daiâ . Súám cöng böë mûcá söëng töëi thiïíu vaâ tiïìn lûúng töëi thiïíu Súmá cöng böë mûcá sönë g töië thiïuí va â tiïnì lûúng töië thiïuí [ THAN H NAM ] Liïn quan túái giaãi quyïët caác dûå aán töìn àoång, thaão luêån taåi töí, Böå trûúãng Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû Nguyïîn Chñ Duäng cho biïët, múái àêy, Thuã tûúáng àaä quyïët àõnh thaânh lêåp Ban chó àaåo vïì raâ soaát, thaáo gúä khoá khùn, vûúáng mùæc liïn quan àïën caác dûå aán. Ban chó àaåo seä raâ soaát caác dûå aán aách tùæc, àang “àùæp chiïëu” caã chuåc nùm nay, trïn cú súã àoá seä phên loaåi xem àêu laâ löîi cuãa nhaâ àêìu tû, àêu laâ löîi cuãa Nhaâ nûúác àïí tòm ra caách xûã lyá. “Hiïån chuáng töi múái raâ soaát àûúåc 160 dûå aán vúái 59.000 tyã àöìng, thûåc tïë chùæc chùæn coân nhiïìu hún rêët nhiïìu. Lêìn naây, chuáng ta seä töíng raâ soaát caã nûúác xem möîi àõa phûúng coân aách tùæc bao nhiïu dûå aán, bao nhiïu tiïìn, àêu laâ nhûäng nhoám nguyïn nhên chñnh àïí tòm ra giaãi phaáp”, Böå trûúãng khùèng àõnh. Theo öng Duäng, viïåc thaáo gúä khoá khùn cho caác dûå aán “àùæp chiïëu” khöng chó höî trúå doanh nghiïåp maâ coân giaãi phoáng nguöìn vöën lúán, giuáp tùng thu ngên saách, àoáng goáp ngay cho tùng trûúãng GDP, taåo cöng ùn viïåc laâm cho ngûúâi dên. “Chñnh phuã àang quyïët têm rêët lúán song cuäng xaác àõnh àêy laâ vêën àïì rêët khoá. Nguyïn nhên laâ coá nhiïìu dûå aán “àùæp chiïëu” quaá lêu, nhiïìu trûúâng húåp sai phaåm phûác taåp keáo daâi, phaåm vi röång”, Böå trûúãng Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû noái. Nhêën maånh àïën cöng taác hoaân thiïån vïì thïí chïë, Böå trûúãng Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû cho rùçng, àêy laâ giaãi phaáp “àöåt phaá cuãa àöåt phaá”. “Thïí chïë àang laâ àiïím ngheän cuãa àiïím ngheän, nhûng thaáo gúä àûúåc thò seä trúã thaânh àöåt phaá cuãa àöåt phaá”, öng Duäng noái. Àïí thûåc hiïån viïåc naây, Böå trûúãng Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû cho biïët, taåi kyâ hoåp naây, Chñnh phuã seä trònh Quöëc höåi rêët nhiïìu dûå thaão luêåt, vúái nhûäng quy àõnh múái coá tñnh àöåt phaá. Àún cûã, trong dûå thaão sûãa àöíi Luêåt Àêìu tû cöng, Chñnh phuã àïì xuêët taách giaãi phoáng mùåt bùçng dûå aán nhoám B vaâ nhoám C àïí laâm cöng taác chuêín bõ trûúác. Ngoaâi ra, dûå thaão luêåt seä thiïët kïë “luöìng xanh” àöëi vúái nhûäng dûå aán cöng nghïå cao hoùåc saãn xuêët saãn phêím cöng nghïå cao theo danh muåc Böå Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå ban haânh. VÙN KIÏN Thaoã luênå tö í ngayâ 26/10, àaiå biïuí Trênì Quöcë Tuênë (àoanâ Tra â Vinh) cho biïtë , vûaâ qua àa ä xayã ra mötå hiïnå tûúnå g xa ä höiå khöng ai ngúâ túiá , ào á la â trûúnâ g húpå cuaã tru å trò chuaâ Phêtå Quang ú ã tónh Ba â Rõa - Vunä g Tauâ , öng Vûúng Tênë Viïtå , sûã dunå g bùnç g cêpë ba bö í tucá vùn hoaá khöng húpå phapá nhûng sau ào á vênî co á bùnç g àaiå hocå , tiïnë sô. Àaiå biïuí àoanâ Tra â Vinh cunä g phanã aná h y á kiïnë cû ã tri, cho rùnç g - ngoaiâ trûúnâ g húpå nayâ conâ co á bao nhiïu trûúnâ g húpå tûúng tûå nûaä àang tönì taiå ? “Nhûnä g tiïnë sô rúmã êyë àang ú ã àêu? Ho å àa ä va â àang lamâ gò, co á anã h hûúnã g tiïu cûcå àïnë hoatå àönå g cuaã cacá cú quan nhaâ nûúcá hay sû å phatá triïní cuaã cönå g àönì g xa ä höiå hay khöng?”, àaiå biïuí nïu. Öng Tuênë àïì xuêtë Quöcë höiå , Chñnh phuã têpå trung chó àaoå kiïmí tra cöng tacá àaoâ taoå cêpë bùnç g tiïnë sô, phong chûcá danh giaoá sû, pho á giaoá sû àamã baoã chêtë lûúnå g thûcå chêtë , khöng gêy anã h hûúnã g tiïu cûcå àïnë xa ä höiå hiïnå nay. THAÂNH NAM Àï ì nghõ kiïmí tra cöng tacá àaoâ taoå cêpë bùnç g tiïnë sô Anh: NHÛ YÁ Ã

Thúâi sûå Chuã nhêåt 27/10/2024 4 ÀAÂ NÙÉNG: CÊËM BIÏÍN, CÊËM NUÁI Trûúác diïîn biïën phûác taåp cuãa cún baäo söë 6 (baäo Traâ Mi), Böå Chó huy Böå àöåi Biïn phoâng (BÀBP) TP Àaâ Nùéng ban haânh lïånh cêëm biïín, nghiïm cêëm taâu thuyïìn ra khúi tûâ 16h chiïìu 25/10 vaâ tiïëp tuåc giûä thöng tin liïn laåc vúái caác taâu thuyïìn coân àang hoaåt àöång trïn biïín. Lûåc lûúång Böå àöåi Biïn phoâng cuäng huy àöång 100% quên söë, phûúng tiïån thûåc hiïån nhiïåm vuå tuác trûåc taåi caác àõa phûúng trïn àõa baân; phên cöng caán böå, chiïën sô trïn 17 phûúâng biïn giúái biïín, sùén saâng höî trúå nhên dên phoâng chöëng baäo. Àïën chiïìu ngaây 26/10, taåi êu thuyïìn Thoå Quang söë lûúång taâu thuyïìn vïì traánh baäo àaä vûúåt quaá cöng suêët. Lûåc lûúång BÀBP Àaâ Nùéng àaä triïín khai thïm khöng gian vaâ hûúáng dêîn cho ngû dên neo àêåu, chùçng chöëng taâu thuyïìn. Taåi quêån Sún Traâ, chñnh quyïìn àaä chó àaåo chöët chùån taåi caác khu vûåc ngêåp luåt, ngêåp sêu, nûúác chaãy xiïët, khu vûåc coá nguy cú saåt lúã àêët àaá… khöng cho ngûúâi dên ài vaâo. Chuã tõch UBND quêån Sún Traâ cuäng yïu cêìu Cöng an quêån, Ban Chó huy Quên sûå quêån, UBND phûúâng Thoå Quang, Ban quaãn lyá Baán àaão Sún Traâ vaâ caác baäi biïín du lõch Àaâ Nùéng cuâng caác lûåc lûúång töí chûác cùæt àûúâng, cêëm ngûúâi vaâ caác phûúng tiïån lûu thöng trïn baán àaão Sún Traâ (trûâ xe cöng vuå) tûâ 17h chiïìu 26/10 cho àïën khi coá thöng baáo múái àïí phoâng traánh nguy cú saåt lúã, gioá lúán gêy nguy hiïím. Haâng loaåt khaách saån trïn caác tuyïën àûúâng ven biïín Àaâ Nùéng nhû Voä Nguyïn Giaáp, Höì Xuên Hûúng, Hoaâng Sa... têët bêåt cheân chöëng cûãa kñnh trûúác giúâ baäo àöí böå. Caác khaách saån ven biïín cuäng chuêín bõ bao caát àïí cheân cûãa, chùæn trûúác hêìm àïí ngùn nûúác traân vaâo. QUAÃNG NGAÄI: SÚ TAÁN KHÊÍN CÊËP Àûúcå dû å baoá se ä chõu sûcá gio á lúná nhêtë khi baoä sö ë 6 khi quay ngûúcå ra biïní se ä “quêtå àuöi” laiå vúiá sûcá gio á cêpë 10, giêtå cêpë 11, huyïnå àaoã Ly á Sún töí chûcá sú taná ngay trong töië 26/10. Baâ Phamå Thõ Hûúng - Chuã tõch huyïnå Lyá Sún cho biïtë , se ä hoanâ thanâ h di dúiâ 145 hö å dên nhûnä g núi nguy hiïmí àïnë núi an toanâ trûúcá 22 giú â ngayâ 26/10. Taiå àaoã Be á (àaoã An Bònh) coá 7 hö å vúiá 42 nhên khêuí phaiã sú taná , àûúcå àûa àïnë traná h tru á taiå nha â vùn hoaá , tramå y tï,ë àönì biïn phonâ g... Tûâ 5 ngaâ y trûúá c, Lyá Sún àaä dûâ ng taâ u ra àaã o do soá ng lúá n, toaâ n böå du khaá ch cuä ng àaä rúâ i àaã o. Toaâ n bö å taâ u thuyïì n, löì ng beâ àaä neo traá nh núi an toaâ n, nhaâ cûã a àûúå c chùç ng chöë ng vaâ chuêí n bõ lûúng thûå c trong tònh huöë ng àaã o bõ cö lêå p keá o daâ i vúá i àêë t liïì n. Caác àõa phûúng ven biïín cuãa tónh Quaãng Ngaäi cuäng phaãi hoaân thaânh viïåc sú taán hún 2.000 dên vuâng nguy cú cao trûúác 7 giúâ ngaây 27/10. Ngoaâi ra, toaân tónh coá 67 àiïím coá nguy cú cao saåt lúã nuái, chuã yïëu úã huyïån Sún Haâ, Ba Tú vaâ Traâ Böìng. Töíng söë höå dên cêìn di dúâi, sú taán laâ hún 1.000 höå vúái hún 4.000 nhên khêíu, têåp trung úã caác huyïån Sún Haâ, Ba Tú vaâ Traâ Böìng. Chuã àêìu tû caác dûå aán, àùåc biïåt laâ cöng trònh trïn biïín, ven biïín, cûãa söng dûâng viïåc thi cöng trûúác 17 giúâ ngaây 26/10, di dúâi ngay toaân böå ngûúâi vaâ thiïët bõ, maáy thi cöng ra khoãi cöng trûúâng àïën núi an toaân. Têët caã taâu, thuyïìn cuäng bõ cêëm ra biïín hoaåt àöång tûâ 10 giúâ ngaây 26/10; kïu goåi sùæp xïëp neo àêåu taâu, thuyïìn, löìng beâ trûúác 17 giúâ ngaây 26/10. Theo thöng tin múái nhêët, Quaãng Ngaäi hiïån coân 282 taâu, vúái 3.605 lao àöång àang hoaåt àöång trïn biïín, nhûng àaä ra khoãi vuâng nguy hiïím cuãa baäo söë 6. QUAÃNG NAM: RAÁO RIÏËT ÛÁNG PHOÁ Taåi thaânh phöë Höåi An, öng Àinh Duäng - Chuã tõch UBND phûúâng Cêím An cho biïët, tûâ saáng súám ngaây 26/10, gêìn 100 böå àöåi, cöng an, biïn phoâng, dên quên... giuáp dên chùçng chöëng nhaâ cûãa ûáng phoá vúái baäo. Àõa baân phûúâng saát ngay biïín Cûãa Àaåi do àoá caác phûúng aán ûáng phoá triïín khai raáo riïët. Phoá Chuã tõch UBND thaânh phöë Höåi An Nguyïîn Thïë Huâng cho hay, àaä kïu goåi taâu beâ vaâo núi traánh truá, khöng úã laåi trïn caác phûúng tiïån. Laänh àaåo Böå chó huy BÀBP Quaãng Nam cho biïët, àaä huy àöång hún 2.500 taâu thuyïìn vúái gêìn 12.000 ngû dên vïì cêåp búâ an toaân; söë taâu caá coân hoaåt àöång trïn biïín laâ 52 taâu vúái hún 2.000 thuyïìn viïn àaä tòm núi truá traánh an toaân. Böå àöåi Biïn phoâng chó àaåo caác àún võ trûåc 100% quên söë, baão àaãm thöng tin liïn laåc, vêåt chêët phûúng tiïån laâm nhiïåm vuå cûáu höå cûáu naån, àöìng thúâi chuêín bõ doanh traåi sùén saâng giuáp àúä, àoán nhên dên vaâo traánh truá baäo khi coá tònh huöëng sú taán. THÛÂA THIÏN-HUÏË: GIA CÖË 1.000 MEÁT BÚÂ BIÏÍN TRÛÚÁC BAÄO Ngaây 26/10, hún 300 CBCS biïn phoâng, quên àöåi taåi TT-Huïë phöëi húåp caác lûåc lûúång àõa phûúng chaåy àua vúái thúâi gian, tùng töëc khùæc phuåc 1.000 meát búâ biïín bõ saåt lúã trûúác khi baäo söë 6 àöí böå. Taåi khu vûåc saåt lúã daâi khoaãng 1.000 meát thuöåc giaáp ranh giûäa xaä Phuá Thuêån (huyïån Phuá Vang) vaâ phûúâng Thuêån An (TP Huïë), hún 200 CBCS biïn phoâng àaä huy àöång 2.350m2 vaãi loåc, 700m3 àaá höåc vaâ haâng ngaân bao caát cuâng phûúng tiïån, maáy moác khêín trûúng ûáng cûáu, gia cöë, böìi àùæp, haân khêíu daãi búâ biïín khu vûåc cûãa biïín Hoâa Duên cuä vûâa bõ saåt lúã nghiïm troång. Cuâng ngaây, BCH Quên sûå tónh TT-Huïë chi viïån thïm 100 CBCS cuâng caác vêåt duång cêìn thiïët túái hiïån trûúâng àïí höî trúå caác lûåc lûúång tham gia khùæc phuåc saåt lúã búâ biïín. Àïën chiïìu, gêìn 1.000 meát búâ biïín bõ saåt lúã nùång taåi khu vûåc giaáp ranh giûäa xaä Phuá Thuêån vaâ phûúâng Thuêån An àaä àûúåc gia cöë, böìi àùæp, haân khêíu bùçng àaá höåc, bao caát vaâ caác loaåi coåc trûúác khi baäo vaâo. n Àïnë chiïuì 26/10, ngûúiâ dên cacá tónh miïnì Trung raoá riïtë chùnç g chönë g nhaâ cûaã , neo àêuå tauâ thuyïnì … àï í traná h baoä . Lûcå lûúnå g chûcá nùng phöië húpå vúiá Böå àöiå Biïn phonâ g sùné sanâ g hö î trú å nhên dên phonâ g chönë g baoä . Ngû dên Àaâ Nùné g cêuí thuyïnì traná h baoä BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ NHOMÁ PV MIÏNÌ TRUNG ] Trung têm Dûå baoá Khñ tûúnå g Thuy ã vùn Quöcë gia cho biïtë , tû â trûa 27/10, baoä tiïpë tucå di chuyïní theo hûúná g Têy Têy Nam vúiá töcë àö å kha á nhanh, khoanã g 15- 20km/h, hûúná g vï ì vunâ g biïní ven bú â cacá tónh tûâ Quanã g Trõ àïnë Quanã g Ngaiä . Àïnë 13h, têm baoä trïn vunâ g biïní ngoaiâ khúi Trung Trung böå vúiá cûúnâ g àö å cêpë 10-11, giêtå cêpë 14. Tû â àïm 27 àïnë ranå g saná g ngayâ 28/10 laâ khoanã g thúiâ gian têm baoä apá satá àêtë liïnì cacá tónh Quanã g Trõ àïnë Quanã g Ngaiä trûúcá khi quay àêuì ngûúcå ra biïní . Cunä g thúiâ gian nayâ , baoä bùtæ àêuì tûúng tacá vúiá khöië khöng khñ lanå h tû â phûúng Bùcæ va â baoä Kong -rey ngoaiâ khúi Philippines nïn di chuyïní rêtë chêmå vúiá cûúnâ g àö å giamã dênì . Tû â saná g 28/10, baoä bùtæ àêuì di chuyïní theo hûúná g Àöng, ngûúcå ra biïní vúiá töcë àö å rêtë chêmå va â suy yïuë dênì . Àïnë 13h chiïuì 29/10, baoä conâ cêpë 8, giêtå cêpë 10, vênî anã h hûúnã g àïnë àêtë liïnì cacá tónh miïnì Trung nhûng tacá àönå g giamã dênì . Do baoä di chuyïní rêtë chêmå , xayã ra qua á trònh quay ngûúcå ra biïní nïn thúiâ gian baoä tacá àönå g àïnë àêtë liïnì cacá tónh miïnì Trung, tronå g têm laâ Quanã g Bònh àïnë Quanã g Ngaiä rêtë lêu, gêy lúná mûa keoá daiâ , vúiá töní g lûúnå g mûa coá thï í tûúng àûúng vúiá mûa tû â baoä YAGI trutá xuönë g miïnì Bùcæ vaoâ thaná g 9. Nguy cú lu ä quetá , satå lú ã àêtë rêtë cao. Tû â àïm 28/10 vaâ saná g ngayâ 29/10, khu vûcå tû â Ha â Tônh àïnë Àa â Nùné g tiïpë tucå co á mûa vûaâ , mûa to, cucå bö å xayã rêtë to vúiá lûúnå g mûa tûâ 30-60mm, coá núi trïn 120mm. Dûå baoá tû â nay àïnë 29/10, trïn cacá söng tûâ Ha â Tônh àïnë Bònh Àõnh, Kon Tum, Gia Lai coá kha ã nùng xuêtë hiïnå mötå àútå lu,ä biïn àöå lu ä lïn trïn cacá söng tûâ 3-8m. Trong àútå lu ä nayâ , àónh luä trïn cacá söng tûâ Quanã g Trõ àïnë Quanã g Ngaiä lïn mûcá baoá àönå g (BÀ)2-BÀ3, coá söng trïn BÀ3. Cacá söng ú ã Quanã g Bònh lïn mûcá BÀ1-BÀ2, coá söng trïn BÀ2; cacá söng ú ã Ha â Tônh, Bònh Àõnh, Kon Tum lïn trïn mûcá BÀ1. Nguy cú cao xayã ra ngêpå lutå taiå cacá vunâ g trunä g thêpë ven söng tûâ Ha â Tônh àïnë Bònh Àõnh vaâ hai tónh Kon Tum, Gia Lai. Cú quan khñ tûúnå g cunä g àùcå biïtå khuyïnë caoá nguy cú luä quetá , satå lú ã àêtë do mûa lúná . n Lûcå lûúnå g quên àöiå Thûaâ Thiïn - Huïë hanâ khêuí satå lú ã ven biïní Ngûúiâ dên Quanã g Nam chùnç g chönë g nha â cûaã Canã h baoá lu ä lúná ú ã miïnì Trung [ NGUYÏNÎ HOAIÂ ] Miïìn Trung sùén saâng ûáng phoá baoä Traâ Mi Anh: DUY QUÖCË Ã Anh: HOAI VÙN Â Ã Anh: NGOC VÙN Å Ã

Phoáng sûå Chuã nhêåt 27/10/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ TÛ Â TRÛÚN G HÚPÅ CUAà BA  TRÊNÌ TÖ Ë NGA Vú ã kõch “Nhûnä g thên thïí nhiïmî àöcå ” cuaã àaoå diïnî ngûúiâ Phapá göcë Viïtå Marine Bachelot Nguyïnî , dûaå theo cêu chuyïnå vï ì cuöcå àúiâ ba â Trênì Töë Nga, mötå nanå nhên bõ phúi nhiïmî chêtë àöcå mauâ da cam trong chiïnë tranh Viïtå Nam va â cuöcå chiïnë àoiâ cöng lyá cho nhûnä g ngûúiâ cunâ g canã h ngö,å seä àûúcå Viïnå Phapá taiå Viïtå Nam va â àoanâ kõch Lumierâ e d’Aout giúiá thiïuå àïnë àöng àaoã khaná gia ã vaoâ thaná g 11 túiá àêy. Trûúcá ào,á taiå Phapá , “Nhûnä g thên thï í nhiïmî àöcå ” àa ä àûúcå cöng diïnî taiå Festival Avignon (lïî höiå sên khêuë lêu àúiâ va â nöií tiïnë g nhêtë taiå Phapá ). Chia se ã vï ì ly á do lamâ tacá phêmí nayâ , àaoå diïnî Marine Bachelot Nguyïnî cho biïtë : “Vaoâ muaâ xuên nùm 2019, töi àaä àocå cuönë “Ma Terre empoisonneeá ” (tamå dõch laâ “Manã h àêtë bõ nhiïmî àöcå cuaã töi”), tûå truyïnå cuaã ba â Trênì Tö ë Nga. Sö ë phênå àêyì biïnë cö ë cuaã ngûúiâ phu å nû ä nayâ àaä lamâ töi rêtë ênë tûúnå g va â camã àönå g. Ào á la â cêu chuyïnå cuaã mötå ngûúiâ àa ä sönë g qua suötë mötå thúiâ ky â lõch sû ã Viïtå Nam, tûâ mötå àûaá tre ã trong cuöcå chiïnë tranh gianâ h àöcå lêpå àïnë mötå chiïnë sô trong cuöcå khaná g chiïnë chönë g My,ä traiã qua thúiâ ky â qua á àö å lïn CNXH sau nùm 1975, röiì sang Phapá sinh sönë g vaoâ nhûnä g nùm 1990. Giönë g nhû hanâ g triïuå ngûúiâ dên khacá bõ nhiïmî chêtë àöcå da cam trong chiïnë tranh Viïtå Nam, ú ã tuöií nghó hûu, baâ nhênå thûcá àûúcå göcë rï î cuaã cacá vênë àï ì sûcá khoeã cuaã mònh va â àa ä tiïnë hanâ h mötå cuöcå àêuë tranh mang tñnh lõch sû:ã Ba â kiïnå 14 cöng ty hoaá chêtë nöng nghiïpå cuaã My,ä àoiâ ho å phaiã chõu tracá h nhiïmå vï ì viïcå sanã xuêtë chêtë àöcå gêy ra ö nhiïmî àêtë vaâ anã h hûúnã g àïnë sûcá khoeã con ngûúiâ qua nhiïuì thï ë hï.å Ba â yïu cêuì böiì thûúnâ g cho banã thên vaâ cho cacá nanå nhên chêtë àöcå da cam khacá . Sû å phanã khaná g cuaã ngûúiâ phu å nûä nayâ , trong suötë ca ã cuöcå àúiâ , àï í chönë g laiå cacá thï ë lûcå thûcå dên, àïë quöcë va â tû banã , àöië vúiá töi, àoá la â mötå mêuî mûcå . Tiïuí sû ã va â cacá cuöcå àêuë tranh cuaã baâ giupá chuná g ta co á thï í tiïpë cênå vúiá cacá trang cú banã cuaã lõch sûã àûúng àaiå , trong sûå àan xen cuaã cacá phûúng diïnå chñnh trõ, kinh tï,ë con ngûúiâ vaâ hï å sinh thaiá . Vúiá sû å can thiïpå cuaã Myä vaoâ Viïtå Nam, vuå diïtå chunã g sinh thaiá àûúcå coi la â àêuì tiïn trong lõch sûã àa ä xayã ra: mötå töiå acá chönë g laiå sû å sönë g, gúiå laiå cacá hoatå àönå g tanâ pha á khacá trong quaá khû á va â hiïnå taiå ”. Vú ã kõch chó coá mötå diïnî viïn laâ Angelá ica Kiyomi Tisseyre-Sekine àan xen vúiá cacá phênì trònh diïnî , vùn banã , video, taiá hiïnå cuöcå chiïnë tranh maâ con ngûúiâ Viïtå Nam, àêtë nûúcá Viïtå Nam àa ä traiã qua thöng qua cuöcå àúiâ baâ Trênì Tö ë Nga. “Nhûnä g thên thïí nhiïmî àöcå ” àûúcå kï í ú ã ngöi thûá nhêtë , taiá hiïnå nhiïuì möcë thúiâ gian, àöå tuöií khacá nhau vaâ cho khaná gia ã thêyë àûúcå sû å khacá biïtå cuaã tûnâ g thúiâ ky.â Khi tham gia vúã kõch nayâ , Angelá ica co á cunâ g àö å tuöií vúiá nhên vêtå Trênì Tö ë Nga khi baâ la â chiïnë sô ú ã vunâ g du kñch, cunâ g àö å tuöií vúiá rêtë nhiïuì thanh niïn cunâ g ba â gia nhêpå Höiå nanå nhên chêtë àöcå da cam/ dioxin Viïtå Nam. “Tiïuí sû ã va â cuöcå chiïnë phapá ly á cuaã ba â Trênì Tö ë Nga la â chu ã àï ì cuaã nhiïuì baiâ baoá cunä g nhû mötå sö ë video hay phim taiâ liïuå gênì àêy. Vúiá tû cacá h la â àaoå diïnî , mucå tiïu cuaã töi la â taoå ra mötå manâ àöcå thoaiå truyïnì camã va â àöcå àaoá , taiá hiïnå xuyïn suötë cacá thúiâ ky,â taoå ra cêuì nöië va â nhûnä g àiïuì bêtë ngú:â àiïuì khiïnë töi quan têm khöng phaiã la â bö å phim tiïuí sû ã àûúcå thênì thaná h hoaá ma â la â cacá h cú thïí vaâ têm hönì cuaã ngûúiâ phu å nû ä nayâ se ä kï í cêu chuyïnå cho khaná gia.ã Lamâ thïë naoâ ma â lõch sû ã va â thï ë giúiá laiå chayã trong cú thïí êyë , trong tûnâ g tï ë baoâ va â ca ã trong trñ tûúnã g tûúnå g cuaã ba”â , biïn kõch, àaoå diïnî Marine Bachelot Nguyïnî noiá thïm. CUÖCÅ CHIÏNË KHÖNG DÏÎ DAN G Cacá h àêy 10 nùm, baâ Trênì Tö ë Nga, cöng dên Phapá göcë Viïtå , la â nanå nhên chêtë àöcå da cam àaä àï å àún kiïnå taiå Toaâ aná Evry ú ã Paris, nhùmç buöcå Dow Chemical, Monsanto, Thomson Hayward, Hercules, Uniroyal, Diamond Shamrock, Occidental Chemical Corporation… töní g cönå g 26 cöng ty hoaá chêtë My ä phaiã chõu tracá h nhiïmå vï ì viïcå sanã xuêtë , cung cêpë chêtë àöcå hoaá hocå trong chiïnë tranh do Myä tiïnë hanâ h ú ã Viïtå Nam. Sau nhûnä g vu å sapá nhêpå va â àöií tïn kïí tû â ào,á vênî conâ 14 cöng ty bõ truy töë trûúcá cöng lyá Phapá . Theo ûúcá tñnh, tû â nùm 1961 àïnë 1971, phña Myä àa ä sû ã dunå g gênì 80 triïuå lñt chêtë àöcå hoaá hocå , 61% töní g sö ë ào á la â chêtë àöcå da cam, chûaá 366kg dioxin àïí raiã lïn rêtë nhiïuì caná h rûnâ g va â manã h àêtë ú ã Viïtå Nam gêy ra thamã hoaå khunã g khiïpë àöië vúiá möi trûúnâ g va â sûcá khoeã con ngûúiâ . Thaná g 4/2014, Toaâ Evry múã phiïn xetá xû ã àêuì tiïn. Tûâ nùm 2014 àïnë nùm 2020, àaä co á 19 phiïn toaâ thu ã tucå . Ngayâ 10/5/2021, Toaâ Àaiå hònh Evry coá kïtë qua ã tra ã lúiâ Phiïn tranh tunå g ngayâ 25/01/2021 giûaä cacá luêtå sû àaiå diïnå cho ba â Trênì Tö ë Nga va â cacá luêtå sû àaiå diïnå cho 14 cöng ty hoaá chêtë My.ä Toaâ khöng chêpë nhênå vu å kiïnå cuaã ba â Trênì Tö ë Nga vúiá phaná quyïtë : “Toaâ khöng co á thêmí quyïnì xetá xû ã do liïn quan túiá hanâ h àönå g cuaã Chñnh phuã My”ä . Thêtë vonå g, nhûng baâ Trênì Tö ë Nga vênî tiïpë tucå àï å àún kiïnå . Ngayâ 7/5/2024, Toaâ phucá thêmí Paris múã Phiïn àiïuì trênì vu å kiïnå cuaã ba â Trênì Tö ë Nga. Trûúcá thïmì sû å kiïnå nayâ , nhiïuì tö í chûcá , àoanâ thï,í … àa ä biïuí tònh rêmì röå taiå Paris, unã g hö å vu å kiïnå cuaã ba.â Ngayâ 22/8/2024, Toaâ phucá thêmí Paris àaä àûa ra phaná quyïtë bacá bo ã vu å kiïnå cuaã ba â Trênì Tö ë Nga àöië vúiá cacá têpå àoanâ hoaá chêtë My ä àa ä sanã xuêtë , cung cêpë chêtë àöcå da cam/dioxin cho quên àöiå nûúcá nayâ àï í sû ã dunå g trong chiïnë tranh Viïtå Nam. Phaná quyïtë nayâ àa ä gêy ra nhiïuì tranh caiä va â phanã ûná g traiá chiïuì . Mùcå du â toaâ aná àa ä dûaå vaoâ cacá quy àõnh quöcë tï ë àï í baoã vï å cacá cöng ty hoaá chêtë My ä khoiã tracá h nhiïmå phapá ly.á Tuy nhiïn, nhiïuì ngûúiâ cho rùnç g viïcå apá dunå g cacá quy àõnh nayâ trong trûúnâ g húpå nayâ la â khöng phuâ húpå , búiã vò hêuå qua ã cuaã chêtë àöcå da cam/dioxin laâ quaá nghiïm tronå g va â keoá daiâ . Ba â Nga cho biïtë : “Töi seä khöng buöng tay maâ tiïpë tucå theo àuöií vu å kiïnå ”. Cacá luêtå sû cuaã ba â Trênì Tö ë Nga cunä g bayâ to ã quyïtë têm tiïpë tucå àönì g hanâ h cunâ g ba:â “Cuöcå chiïnë cuaã chuná g töi thûcå hiïnå khöng kïtë thucá vúiá quyïtë àõnh nayâ . Chuná g töi seä khaná g caoá lïn toaâ giamá àöcë thêmí ”. Theo luêtå sû Nguyïnî Trênì Trung Hiïuë : “Vu å kiïnå cuaã ba â Trênì Tö ë Nga khöng phaiã la â trûúnâ g húpå duy nhêtë trïn thïë giúiá liïn quan àïnë viïcå cacá cöng ty àa quöcë gia bõ kiïnå vò nhûnä g hêuå qua ã nghiïm tronå g do sanã phêmí cuaã ho å gêy ra, àùcå biïtå la â trong lônh vûcå hoaá chêtë . Trûúcá ào,á vu å bï böië nûúcá bêní ú ã Flint (bang Michigan) cunä g tûnâ g gêy chênë àönå g dû luênå höiì 2016. Hay la â vu å kiïnå cuaã rêtë nhiïuì ca á nhên, cönå g àönì g àöië vúiá Cöng ty Monsanto cuaã My ä (nay àöií tïn thanâ h Cöng ty Solutia) keoá daiâ suötë tû â nhûnä g nùm 80 cuaã thï ë ky ã trûúcá cho àïnë nay. Kho á khùn lúná nhêtë cuaã cacá vuå kiïnå liïn quan àïnë chêtë àöcå hoaá hocå la â thúiâ gian keoá daiâ , co á khi lïn àïnë hanâ g thêpå ky,ã do quy trònh töë tunå g phûcá tapå va â cacá cöng ty bõ kiïnå thûúnâ g sû ã dunå g nhiïuì biïnå phapá phapá ly á àï í trò hoanä . Àï í thùnæ g kiïnå , cacá nanå nhên phaiã chûná g minh àûúcå mötå cacá h ro ä ranâ g rùnç g bïnå h têtå cuaã ho å co á liïn quan trûcå tiïpë àïnë viïcå tiïpë xucá vúiá chêtë àöcå hoaá hocå , àêy thûúnâ g la â mötå qua á trònh khoá khùn va â àoiâ hoiã nhiïuì bùnç g chûná g khoa hocå . Mötå raoâ canã lúná nûaä la â quyïnì miïnî trû.â Nhiïuì cöng ty lúná thûúnâ g co á cacá quy àõnh phapá ly á baoã vï å ho å khoiã tracá h nhiïmå phapá ly,á àùcå biïtå la â khi hoatå àönå g ú ã cacá quöcë gia co á quy àõnh phapá luêtå lonã g leoã . Chûa kï,í cacá vu å kiïnå nayâ thûúnâ g rêtë tönë kemá , àoiâ hoiã cacá nanå nhên phaiã co á àu ã taiâ chñnh àïí thuï luêtå sû va â cacá chuyïn gia khacá ”. Cunä g theo luêtå sû Hiïuë , mùcå du â àöië mùtå vúiá nhiïuì kho á khùn, cacá vu å kiïnå nayâ vênî co á y á nghôa rêtë lúná trong viïcå giupá nêng cao nhênå thûcá cuaã cönå g àönì g vï ì nhûnä g nguy haiå cuaã chêtë àöcå hoaá hocå va â têmì quan tronå g cuaã viïcå baoã vï å möi trûúnâ g. Trûúnâ g húpå cacá vu å kiïnå thanâ h cöng coá thï í dênî àïnë nhûnä g thay àöií trong chñnh sacá h va â phapá luêtå , giupá baoã vï å tötë hún cho sûcá khoeã cuaã con ngûúiâ va â möi trûúnâ g. n [ HANÅ H ÀÖ Î ] Ba â Trênì Tö ë Nga tra ã lúiâ phonã g vênë sau phaná quyïtë cuaã Toaâ phucá thêmí Paris “Nhûnä g thên thïí nhiïmî àöcå ” lïn tiïnë g Ba â Nga va â àaoå diïnî Marine (ngoaiâ cunâ g bïn traiá ) trong buöií cöng diïnî “Nhûnä g thên thïí nhiïmî àöcå ” Diïnî viïn Angelá ica-Kiyomi Tisseyre-Seká ine á trong vai baâ Trênì Tö ë Nga “Nhûnä g thên thïí nhiïmî àöcå ” chñnh thûcá cöng diïnî töië 5/11, taiå sên khêuë IDECAF, thanâ h phö ë Höì Chñ Minh; töië 9/11, taiå Nhaâ hatá Tuönì g Nguyïnî Hiïní Dônh, Àaâ Nùné g va â töië 15/11, taiå Trûúnâ g Phapá quöcë tïë Alexandre Yesin, Long Biïn, Ha â Nöiå . Gênì àêy nhêtë , ngayâ 22/8, Toaâ phucá thêmí Paris àaä ra phaná quyïtë bacá bo ã vu å kiïnå cuaã ba â Trênì Tö ë Nga àöië vúiá cacá têpå àoanâ hoaá chêtë Myä àa ä sanã xuêtë , cung cêpë chêtë àöcå da cam/ dioxin cho quên àöiå nûúcá nayâ àï í sûã dunå g trong chiïnë tranh úã Viïtå Nam. Thò úã mötå chiïuì kñch khacá , ba â Trênì Tö ë Nga va â cuöcå chiïnë àoiâ cöng lyá cho nanå nhên chêtë àöcå da cam Viïtå Nam àa ä trúã thanâ h camã hûná g cho cacá nghï å sy ä Phapá danâ dûnå g vú ã kõch “Nhûnä g thên thïí nhiïmî àöcå .”

