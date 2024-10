Tiền Phong số 294

“Soi” my ä nhên 20/10/2024 SỐ 294 CHU Ã NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ Trang 16] Khoanã h khùcæ àúiâ thûúnâ g cuaã Minh Trñ - Ngocå Diïmî n LIÏN ÀOANÂ GOLF CHÊU A Á -THAIÁ BÒNH DÛÚNG CA NGÚIÅ NGUYÏNÎ ANH MINH [ Trang 11] Truyïnå ngùnæ cuaã NGÖ NÛ Ä THUYÂ LINH Vu å lûaâ hún 14 ty ã USD gêy chênë àönå g ú ã Trung Quöcë [ Trang 15] CON CUAÃ MAÁ [ Trang 8 + 9] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Ngaây 15/10/2024 vûâa röìi seä trúã thaânh möåt ngaây “lõch sûã nho nhoã” (chûä cuãa Ernst Gombrich) khi soáng 2G chñnh thûác dûâng hoaåt àöång taåi Viïåt Nam. Thûúng nhúá 2G [Xem tiïpë trang 2] [ Trang 3] DÛTÁ KHOATÁ KHÖNG ÀÛÚCÅ ÀÏ Í THIÏUË ÀIÏNÅ TRONG NÙM 2025 ÀÏ Í CÊU NOIÁ CUAÃ ANH LUÖN TOAÃ SANÁ G Trong chêtë gionå g nhe å nhanâ g, nhûnä g thuyïtë minh viïn úã Khu tûúnã g niïmå anh Ly á Tû å Tronå g kï í chuyïnå cuöcå àúiâ , sû å nghiïpå cuaã ngûúiâ àoanâ viïn thanh niïn cönå g sanã àï í cêu noiá “Con àûúnâ g cuaã thanh niïn chó laâ con àûúnâ g cacá h manå g khöng thïí co á con àûúnâ g naoâ khacá ...” luön toaã saná g. “àùcå biïtå hiïëm” [ Trang 10] [ Trang 14] n NHÛNÄ G THAPÁ , ÀÒNH LAMÂ TÛ…Â CÖIË ÀA Á Thöng àiïpå cuaã Töní g Bñ thû, Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm gûiã túiá Àaiå höiå àönì g AIPA- 45 [ Trang 2] [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] CHUYÏNÅ TÒNH n “TUYÂ VÙN” CUNÂ G NGUYÏNÎ LINH KHIÏUË [ Trang 6+7] KHI CAIÁ CHÏTË CHIA LÒA [ Trang 4 ] KY Ã NIÏMÅ 110 NÙM NGAYÂ SINH ANH LY Á TÛ Å TRONÅ G (20/10/1914 - 20/10/2024): Chuyïnå tònh cuaã ngûúiâ phu å nû ä ngöiì xe lùn vúiá ngûúiâ àanâ öng khoeã manå h, phong trênì kemá cö 5 tuöií tûnâ g gêy “sötë ” trong nhiïuì chûúng trònh truyïnì hònh nhû Vúå chöìng son, Thuêån vúå thuêån chöìng… àa ä kïtë thucá . Sau mötå thúiâ gian chönë g choiå vúiá bïnå h têtå , Phan Ngocå Diïmî vûaâ ra ài úã tuöií 35 trong vonâ g tay cuaã chönì g. Saná g 19/10, taiå Thu ã àö Vientiane (Laoâ ), Àaiå höiå àönì g AIPA-45 vúiá chu ã àï:ì “Vai tro â cuaã Nghõ viïnå trong viïcå tùng cûúnâ g kïtë nöië va â tùng trûúnã g toanâ diïnå cuaã ASEAN” àaä chñnh thûcá khai macå vúiá sû å tham dû å cuaã àoanâ àaiå biïuí cacá Nghõ viïnå /Quöcë höiå thanâ h viïn, Quan satá viïn vaâ Àöië tacá phatá triïní cuaã AIPA. Thay mùtå Àanã g, Nha â nûúcá va â nhên dên Viïtå Nam, Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm àa ä co á thöng àiïpå gûiã Àaiå höiå àönì g AIPA-45. Baoá Tiïìn Phong trên tronå g giúiá thiïuå toanâ vùn thöng àiïpå cuaã Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm. Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm ANÃ H: TTXVN

Saná g 19/10, taiå Thu ã àö Vientiane (Laoâ ), Àaiå höiå àönì g AIPA-45 vúiá chu ã àï:ì "Vai troâ cuaã Nghõ viïnå trong viïcå tùng cûúnâ g kïtë nöië vaâ tùng trûúnã g toanâ diïnå cuaã ASEAN" àa ä chñnh thûcá khai macå vúiá sû å tham dû å cuaã àoanâ àaiå biïuí cacá Nghõ viïnå / Quöcë höiå thanâ h viïn, Quan satá viïn va â Àöië tacá phatá triïní cuaã AIPA. Thay mùtå Àanã g, Nha â nûúcá va â nhên dên Viïtå Nam, Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm àaä co á thöng àiïpå gûiã Àaiå höiå àönì g AIPA-45. Baoá Tiïìn Phong trên tronå g giúiá thiïuå toanâ vùn thöng àiïpå cuaã Töní g Bñ thû, Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm: Baoá Tiïìn Phong trên tronå g giúiá thiïuå toanâ vùn thöng àiïpå cuaã Töní g Bñ thû, Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm: "Kñnh gûiã : Ngaiâ Saysomphone Phomvihane, Chu ã tõch Quöcë höiå nûúcá Cönå g hoaâ Dên chu ã Nhên dên Laoâ , Chu ã tõch Àaiå höiå àönì g Liïn nghõ viïnå cacá nûúcá ASEAN lênì thû á 45 (AIPA-45). Thay mùtå Àanã g, Nha â nûúcá va â nhên dên Viïtå Nam, töi xin gûiã lúiâ chaoâ nönì g nhiïtå nhêtë túiá Ngaiâ Chu ã tõch, cacá võ Trûúnã g àoanâ cacá nûúcá thanâ h viïn, quy á võ àaiå biïuí tham dûå Àaiå höiå àönì g Liïn nghõ viïnå Hiïpå höiå cacá quöcë gia Àöng Nam AÁ lênì thû á 45 (AIPA-45) àûúcå tö í chûcá taiå xû á sú ã hoa Chùm Pa tûúi àepå va â thanh bònh. Gênì 50 nùm qua, AIPA vúiá vai troâ la â cú quan lêpå phapá , giamá satá , àa ä coá nhiïuì àoná g gopá trong quaá trònh xêy dûnå g Cönå g àönì g ASEAN àoanâ kïtë , thönë g nhêtë , vò hoaâ bònh, húpå tacá vaâ phatá triïní thõnh vûúnå g, mang laiå lúiå ñch cho moiå ngûúiâ dên. Mötå Cönå g àönì g tiïnë bö å se ä gopá phênì àamã baoã möi trûúnâ g thuênå lúiå cho sû å phatá triïní cuaã möiî quöcë gia thanâ h viïn, nêng cao võ thïë quöcë tï ë cuaã ASEAN, khùnè g àõnh vai troâ trung têm cuaã ASEAN trong liïn kïtë khu vûcå , àùcå biïtå trong böië canã h tònh hònh khu vûcå va â thï ë giúiá chuyïní biïnë nhanh choná g, phûcá tapå nhû hiïnå nay. ASEAN hiïnå àang bûúcá vaoâ mötå thúiâ àiïmí quan tronå g trong tiïnë trònh xêy dûnå g Cönå g àönì g, vúiá viïcå cú banã hoanâ têtë Têmì nhòn Cönå g àönì g ASEAN 2025 àï í chuyïní tiïpë sang Têmì nhòn Cönå g àönì g ASEAN 2045. Àêy laâ thúiâ àiïmí àï í chuná g ta thûcå hiïnå nhûnä g bûúcá chuyïní mònh manå h me ä cho mötå ASEAN nùng àönå g, tû å cûúnâ g, saná g taoå , lêyë ngûúiâ dên lamâ trung têm. Trong tiïnë trònh ào,á AIPA coá vai tro â hïtë sûcá quan tronå g lamâ cêuì nöië giûaä giûaä ngûúiâ dên va â Chñnh phu;ã àêyí manå h haiâ hoaâ hoaá phapá luêtå ; gú ä bo ã raoâ canã vï ì thï í chï,ë taoå àiïuì kiïnå thuênå lúiå cho möi trûúnâ g àêuì tû kinh doanh; xêy dûnå g trêtå tû å khu vûcå dûaå trïn luêtå lï;å phatá huy nöiå lûcå cuaã tûnâ g thanâ h viïn, cunâ g nhau giûä vûnä g khöië àoanâ kïtë , thönë g nhêtë ; gia tùng liïn kïtë , trao àöií kinh tïë nöiå khöië , tranh thuã nguönì lûcå bïn ngoaiâ va â tênå dunå g lúiå ñch cuaã cacá h manå g cöng nghïå 4.0 cho phatá triïní ; tùng sûcá canå h tranh, ûná g phoá hiïuå qua ã vúiá cacá thacá h thûcá an ninh phi truyïnì thönë g vò mucå tiïu phatá triïní bïnì vûnä g va â toanâ diïnå trong khu vûcå Àöng Nam A.Á Theo ào,á töi àaná h gia á rêtë cao chuã àï ì cuaã Àaiå höiå àönì g lênì nayâ nhùmç thucá àêyí "Vai troâ cuaã cacá Nghõ viïnå trong viïcå tùng cûúnâ g kïtë nöië va â tùng trûúnã g toanâ diïnå cuaã ASEAN". Töi cho rùnç g, cênì tiïpë tucå tùng cûúnâ g sû å kïtë nöië , bö í trú å lênî nhau giûaä AIPA vaâ ASEAN, trong àoá húpå tacá ASEAN laâ nïnì tanã g quan tronå g àï í thucá àêyí húpå tacá liïn nghõ viïnå , conâ húpå tacá AIPA laâ àönå g lûcå va â taoå khuön khöí thuênå lúiå , hö î trú å hiïuå qua ã ngoaiå giao nhaâ nûúcá / chñnh phuã giûaä cacá quöcë gia thanâ h viïn ASEAN cunä g nhû vúiá cacá àöië tacá cuaã ASEAN. Quöcë höiå Viïtå Nam àa,ä àang vaâ se ä tham gia vúiá tinh thênì chu ã àönå g, tñch cûcå va â co á tracá h nhiïmå vaoâ cacá hoatå àönå g cuaã AIPA, gopá phênì xêy dûnå g Cönå g àönì g ASEAN àoanâ kïtë , vûnä g manå h va â thõnh vûúnå g. Töi tin tûúnã g dûúiá sû å chu ã trò cuaã Ngaiâ Chu ã tõch AIPA-45, sûå húpå tacá chùtå che ä cuaã cacá quy á võ àaiå biïuí va â sû å chuêní bõ chu àaoá cuaã Quöcë höiå nûúcá chu ã nha,â nhêtë àõnh AIPA-45 seä thanâ h cöng tötë àepå . Möåt lêìn nûäa, xin gûãi Ngaâi lúâi chuác sûác khoãe vaâ lúâi chaâo trên troång nhêët!" n Lêyë mêuî ADN thên nhên liïtå sy ä chûa xacá àõnh àûúcå danh tñnh Ngayâ 19/10, Vùn phonâ g UBND tónh Quanã g Trõ thöng tin, Phoá Chu ã tõch UBND tónh Hoanâ g Nam vûaâ ky á ban hanâ h Kï ë hoacå h sö ë 199 vï ì viïcå triïní khai thu nhênå mêuî ADN cho thên nhên cuaã liïtå sy ä chûa xacá àõnh àûúcå danh tñnh taiå tónh Quanã g Trõ. Theo ào,á tû â nay àïnë hïtë nùm 2026, Quanã g Trõ thûcå hiïnå thu nhênå mêuî ADN cho thên nhên cuaã liïtå sy ä chûa xacá àõnh àûúcå danh tñnh úã tónh àï í tñch húpå dû ä liïuå thöng tin ADN haiâ cötë liïtå syä va â thên nhên vúiá cú sú ã dû ä liïuå cùn cûúcá theo tinh thênì chó àaoå cuaã Ban Chó àaoå quöcë gia vï ì tòm kiïmë , quy têpå va â xacá àõnh danh tñnh haiâ cötë liïtå sy ä conâ thiïuë thöng tin. UBND tónh Quanã g Trõ giao Súã LÀ-TB&XH phöië húpå vúiá Bö å Chó huy Quên sûå tónh thûcå hiïnå raâ soatá haiâ cötë liïtå sy,ä xacá àõnh cacá liïtå sy ä chûa xacá àõnh àûúcå danh tñnh theo quy àõnh, hiïnå co á thên nhên, ngûúiâ hûúnã g chï ë àö å àang sinh sönë g ú ã tónh. UBND cacá huyïnå , thõ xa,ä thanâ h phö ë chuã trò phöië húpå vúiá Sú ã LÀ-TB&XH, Cöng an tónh raâ soatá , xacá minh vaâ cêpå nhêtå àêyì àu ã thöng tin cacá liïtå sy ä chûa xacá àõnh àûúcå haiâ cötë va â thên nhên gia àònh liïtå sy ä àï í ûu tiïn thu thêpå mêuî ADN thên nhên. Àöië tûúnå g lêyë mêuî sinh phêmí ADN la â nhûnä g ngûúiâ thên coá möië quan hïå huyïtë thönë g theo donâ g me å cuaã liïtå sy ä chûa xacá àõnh àûúcå danh tñnh theo thûá tû å ûu tiïn bao gömì : me å àe ã liïtå sy;ä me å àe ã cuaã me å àe ã (ba â ngoaiå ruötå ) cuaã liïtå sy;ä anh, chõ, em cunâ g me å àe ã cuaã liïtå sy;ä bacá , cêuå , dò la â anh, chõ, em ruötå cuaã me å liïtå sy ä (cunâ g me å àe)ã . Trûúnâ g húpå khi khöng coá nhûnä g thên nhên nïu trïn thò coá thï í lêyë mêuî cuaã nhûnä g ngûúiâ quan hï å ho å hanâ g theo donâ g me å cuaã liïtå sy ä nhû: con cuaã chõ gaiá , em gaiá me å àe ã liïtå sy;ä con cuaã chõ gaiá , em gaiá liïtå sy.ä Nhûnä g thên nhên cuaã liïtå syä co á hoanâ canã h kho á khùn, höå ngheoâ , cênå ngheoâ , trûúnâ g húpå tuöií cao sûcá yïuë ... àûúcå ûu tiïn thûcå hiïnå lêyë mêuî trûúcá . H.THANÂ H Thöng àiïpå cuaã Töní g Bñ thû, Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm gûiã túiá Àaiå höiå àönì g AIPA-45 n ÀA Â NÙNÉ G SE Ä NÖIË LAIÅ NHIÏUÌ ÀÛÚNÂ G BAY ÀÏNË HAI THÕ TRÛÚNÂ G TY Ã DÊN: Ba â Nguyïnî Thõ Hoaiâ An, Phoá Giamá àöcë Sú ã Du lõch Àaâ Nùné g cho hay trong nùm 2025, thanâ h phö ë se ä khöi phucå laiå cacá àûúnâ g bay àïnë hai thõ trûúnâ g Trung Quöcë va â ÊnË Àö.å "Àa â Nùné g dû å kiïnë khöi phucå laiå cacá àûúnâ g bay àïnë ÊnË Àö å gömì New Delhi, Mumbai; àûúnâ g bay àïnë Trung Quöcë gömì Thanâ h Àö, Hanâ g Chêu, Quanã g Chêu. Ngoaiâ ra conâ co á thïm tuyïnë Nagoya, Osaka (Nhêtå Banã ). Thanâ h phö ë cunä g xucá tiïnë mú ã cacá àûúnâ g bay UcÁ , Indonesia… àïnë Àa â Nùné g”, ba â An thöng tin. Hiïnå Àa â Nùné g co á 5 àûúnâ g bay nöiå àõa va â 15 àûúnâ g bay quöcë tïë vúiá tênì suêtë trung bònh 115 chuyïnë /ngayâ . Cuöië thaná g 10 nayâ se ä khai trûúng àûúnâ g bay Amedabad (ÊnË Àö)å , cuöië thaná g 12 kïtë nöië àûúnâ g bay tûâ Jakarta (Indonesia). THANH HIÏNÌ n PHATÁ HIÏNÅ THI THÏÍ MÖTÅ PHU Å NÛ Ä TRÖI TRÏN SÖNG SAIÂ GONÂ . Chiïuì 19/10, Cöng an TP Thuã Dêuì Mötå (Bònh Dûúng) àang àiïuì tra lamâ ro ä nguyïn nhên tû ã vong cuaã ngûúiâ phu å nû ä vûaâ àûúcå phatá hiïnå tröi trïn söng Saiâ Gonâ . Trûúcá ào á khoanã g 15h30 chiïuì cunâ g ngayâ , ngûúiâ dên phatá hiïnå mötå thi thïí nû ä giúiá tröi trïn söng Saiâ Gonâ àoanå bïnë pha â Phu á Cûúnâ g (phûúnâ g Phu á Cûúnâ g, TP Thuã Dêuì Mötå ) nïn trònh baoá cú quan chûcá nùng. Ngay sau khi nhênå àûúcå tin baoá tû â ngûúiâ dên, Cöng an TP Thuã Dêuì Mötå àïnë hiïnå trûúnâ g, tiïnë hanâ h trucå vútá thi thïí nanå nhên àûa lïn bú.â Sau khi hoanâ têtë cöng tacá khamá nghiïmå , thi thï í nanå nhên àûúcå àûa àïnë nha â xacá àï í chú â ngûúiâ thên àïnë lamâ thu ã tucå banâ giao. Nguyïn nhên vuå viïcå àang àûúcå cú quan chûcá nùng àiïuì tra lamâ ro.ä HÛÚNG CHI Thûåc ra theo löå trònh phaãi àïën giai àoaån 2 vaâo thaáng 9/2026 soáng 2G múái tùæt hoaân toaân trïn caã nûúác, do coân möåt söë vuâng sêu vuâng xa, biïn giúái haãi àaão, möåt böå phêån ngûúâi giaâ, ngûúâi khoá khùn vêîn coân duâng cöng nghïå àúâi cuä naây. Àöå luâi thúâi gian àïí caác àõa phûúng, caác nhaâ maång höî trúå miïîn phñ àiïån thoaåi thöng minh sûã duång 4G, 5G cho toaân böå ngûúâi dên. Àöìng nghôa vúái nhûäng chiïëc àiïån thoaåi "cuåc gaåch" cuäng chêëm dûát sûá mïånh lõch sûã cuãa mònh. Nhúá chiïëc àiïån thoaåi Nokia Ericsson T68 maâu baåc àêìu tiïn trong àúâi tûâ àêìu thêåp niïn 90’ thïë kyã trûúác. Cuâng luác vúái sûå ra àúâi cuãa cöng nghïå maång di àöång viïîn thöng thïë hïå thûá 2 (2G), thïë hïå maång di àöång àêìu tiïn sûã duång kyä thuêåt söë àïí truyïìn dûä liïåu. Nhúá nhûäng cuöåc goåi chêåp chúân maâ hïët sûác cêìn kñp trïn nhûäng neão àûúâng taác nghiïåp. Nhúá nhûäng mêíu tin nhùæn SMS àêìu tiïn trïn maân hònh trùæng àen bùçng hai ngoán tay, con chûä to àuâng nhûng söë lûúång kñ tûå cho pheáp laåi hïët sûác haån chïë. Buöíi àêìu bûúác vaâo nghïì baáo gùæn vúái "cuåc gaåch" êëy. Vúái chiïëc maáy ghi êm to bùçng cuöën söí tay, nheát vaâo àoá caái bùng caát xeát chaåy laåch xaåch. Giúâ sau hún 30 nùm, töi vêîn coân giûä möåt söë cuöën bùng ngaây xûa, nïëu múã ra àûúåc hùèn seä nghe laåi nhûäng gioång noái cuãa mònh vaâ nhûäng ngûúâi khaác möåt thúâi thanh xuên. Nhúá caái maáy aãnh Zenit àêìu tiïn chuåp phim trùæng àen, röìi chuyïín sang loaåi Praktica lïn phim xaânh xaåch. Chiïëc Walkman àêìu tiïn coá thïí vûâa ài vûâa nghe nhaåc... Têët caã cûá lui dêìn, chó coân trong hoaâi niïåm. Hoaâi niïåm, coân goåi laâ höåi chûáng hoaâi niïåm, tûâ lêu àûúåc giúái y khoa xem laâ möåt bïånh lyá thêìn kinh, tûác bïånh têm thêìn. Thúâi hiïån àaåi, khoa hoåc têm lyá phaát triïín, nïn hoaâi niïåm àûúåc nhòn nhêån tñch cûåc hún, khöng coân laâ möåt loaåi "bïånh", nhûng cuäng cêìn...hïët sûác caãnh giaác! Haâ Nöåi vûâa phuåc dûång laåi möåt Haâ Nöåi xûa thu nhoã. Chuâa Cêìu Höåi An vûâa truâng tu, baão töìn theo nguyïn göëc hún 400 nùm trûúác, maâ thiïëu mêët mêëy vaåt rïu phong dû luêån àaä kïu êìm. Khùæp núi phuåc dûång tûâ nhûäng laâng nghïì truyïìn thöëng, chúå quï, cêy àa bïën nûúác, sên àònh àïën nhûäng laân àiïåu cöí xûa... Chñnh laâ hoaâi niïåm àêëy! Nghôa laâ con ngûúâi khöng thïí naâo tûâ boã quaá khûá, tuyïåt giao vúái kñ ûác. Nhên loaåi vûâa choaáng vaáng xem Elon Musk trònh diïîn möåt thûá ‘pheáp thuêåt’ ngoaâi sûác tûúãng, àoá laâ sau khi phoáng tïn lûãa lïn vuä truå, àaä ‘huát’ trúã laåi phêìn têìng àêíy khöíng löì daâi túái hún 70m quay ngûúåc trúã vïì mùåt àêët nùçm goån trong àöi tay robot nhû ngûúâi ta àoán bïë möåt chiïëc göëi böng. Thúâi àaåi AI àaä bùæt àêìu laâm thay möåt caách xuêët sùæc hún nhiïìu moåi cöng viïåc cuãa con ngûúâi, moåi aáp lûåc döìn neán khiïën con ngûúâi bõ mùæc keåt. Thò hoaâi niïåm laâ gò nïëu khöng laâ möåt phûúng thuöëc giaãm àau vaâ ‘chûäa laânh’ cho chuáng ta? Trong chûâng mûåc naâo àoá. Khi nhûäng caái àêìu siïu phaâm nhû Elon Musk vêîn àang lao túái, chûa àïën luác nghô ra cöî maáy quay ngûúåc laåi thúâi gian giuáp con ngûúâi trúã nïn trêën tônh hún. “Em haát khaác xûa röìi, khoác cuäng khaác xûa” (thú Boris Kornilov, Bùçng Viïåt dõch). Duâ khaác bao nhiïu, thò vêîn phaãi laâ baâi haát vaâ gioåt nûúác mùæt cuãa con ngûúâi. n Thûúng nhúá 2G [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm Anh: TTXVN Ã

Saná g 19/10, Àaiå höiå Höiå Liïn hiïpå Thanh niïn (LHTN) Viïtå Nam tónh Quanã g Nam lênì thû á VIII, nhiïmå ky â 2024 – 2029 diïnî ra phiïn tronå g thï.í Phatá biïuí taiå Àaiå höiå , anh Nguyïnî Kim Quy - Phoá Chu ã tõch Thûúnâ g trûcå Trung ûúng Höiå LHTN Viïtå Nam, nhênë manå h, cûúng lônh xêy dûnå g àêtë nûúcá trong Phong traoâ “Töi yïu Tö í quöcë töi” cuaã Höiå LHTN Viïtå Nam la â mötå giaiã phapá cu å thï í hoaá chuã trûúng trïn cuaã Àanã g, àa ä nhanh choná g lan toaã sêu rönå g, trú ã thanâ h mötå hoatå àönå g renâ luyïnå tû å thên cuaã möiî thanh niïn. Vò vêyå , cacá cêpë bö å Höiå cênì tiïpë tucå lan toaã manå h me,ä triïní khai hiïuå qua ã phong traoâ nayâ vúiá cacá giaiã phapá cu å thï,í phu â húpå vúiá tònh hònh, sûå phatá triïní cuaã kinh tï ë - xa ä höiå va â nhu cêuì chñnh àaná g cuaã thanh niïn… Anh Quy àïì nghõ thanh niïn tñch cûcå trong viïcå tham gia giûä gòn vaâ phatá huy cacá gia á trõ di sanã vùn hoaá , cacá gia á trõ vùn hoaá cuaã nuiá rûnâ g - àönì g bùnç g - biïní àaoã gùnæ vúiá phatá triïní du lõch; nêng cao nhênå thûcá vï ì baoã vï å möi trûúnâ g, ûná g pho á vúiá biïnë àöií khñ hêuå , tû â ào á lamâ àönå g lûcå àï í phatá triïní . Cacá cêpë bö å Höiå LHTN Viïtå Nam tónh cênì phatá huy vai troâ la â lûcå lûúnå g tiïn phong, dênî dùtæ thanh niïn tham gia tñch cûcå cöng cuöcå baoã tönì va â phatá huy banã sùcæ vùn hoaá dên töcå . Tham gia gopá phênì xêy dûnå g, hònh thanâ h lúpá thanh niïn Viïtå Nam thúiâ ky â àöií múiá phatá triïní , höiå nhêpå nhûng phaiã gùnæ vúiá cacá gia á trõ gia àònh Viïtå Nam, giaá trõ cuaã quöcë gia - dên töcå ; kïtë húpå gia á trõ truyïnì thönë g vúiá gia á trõ thúiâ àaiå . Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Quanã g Nam cênì tùng cûúnâ g tö í chûcá cacá hoatå àönå g nêng cao nhênå thûcá , kiïnë thûcá , nùng lûcå höiå nhêpå quöcë tï ë cho thanh niïn; thucá àêyí tinh thênì , hö î trú å thanh niïn khúiã nghiïpå , lêpå nghiïpå . Mong muönë cöng tacá Höiå va â phong traoâ thanh niïn tónh Quanã g Nam se ä co á nhiïuì àiïmí àötå pha á trong nhiïmå ky â túiá , anh Quy yïu cêuì tiïpë tucå àöií múiá nöiå dung, phûúng thûcá hoatå àönå g cuaã Höiå . Trong àoá chu á tronå g va â quyïtë têm tùng cûúnâ g ûná g dunå g cöng nghï,å chuyïní àöií sö,ë trñ tuï å nhên taoå . Triïní khai cacá hoatå àönå g nêng cao nhênå thûcá , thay àöií tû duy vaâ thoiá quen cuaã caná bö å Höiå , höiå viïn, thanh niïn vïì chuyïní àöií sö.ë Tùng cûúnâ g ûná g dunå g cöng nghïå thöng tin, cöng nghïå sö ë trong töí chûcá cacá hoatå àönå g hö î trú å nêng cao kiïnë thûcá , ky ä nùng thûcå hanâ h xa ä höiå cho thanh niïn. Taoå möi trûúnâ g cho thanh niïn tham gia àoná g gopá vaoâ cöng cuöcå chuyïní àöií sö ë quöcë gia, xêy dûnå g chñnh phuã sö,ë xa ä höiå sö ë va â cöng dên sö.ë Ngoaiâ ra, têpå trung xêy dûnå g tö í chûcá Höiå vûnä g manå h vï ì tû tûúnã g, àamã baoã vai troâ nonâ g cötë chñnh trõ cuaã Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh vïì tö í chûcá va â hanâ h àönå g. Cacá cêpë bö å Höiå cênì àöií múiá phûúng phapá va â hònh thûcá têpå húpå thanh niïn, lùnæ g nghe tiïnë g noiá cuaã thanh niïn, phatá triïní va â nêng cao chêtë lûúnå g höiå viïn. Chuá tronå g phatá triïní höiå viïn múiá trong trûúnâ g hocå , trïn àõa banâ dên cû, trong thanh niïn cöng nhên…n Thúâi sûå Chuã nhêåt 20/10/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã tõch Mùåt trêån Töí quöëc Viïåt Nam Àöî Vùn Chiïën phaát biïíu taåi cuöåc hoåp baáo sau khi bïë maåc Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc Mùåt trêån Töí quöëc (MTTQ) Viïåt Nam lêìn thûá X. (Tiïìn Phong) Öng Hoaâng Bònh Quên, nguyïn Bñ thû thûá nhêët T.Û Àoaân phaát biïíu taåi Toåa àaâm töíng kïët 15 nùm thûåc hiïån Nghõ quyïët söë 25-NQ/TW, ngaây 25/7/2008 cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng khoáa X vaâ 10 nùm thûåc hiïån Kïët luêån söë 80-KL/TW, ngaây 25/12/2013 cuãa Böå Chñnh trõ vïì àêíy maånh thûåc hiïån Nghõ quyïët söë 25-NQ/TW. (Tiïìn Phong) “Bùçng cêëp ghï gúám, nhûng khöng kyä nùng thò chó coá thïí... baán kem trûúác cöíng nhaâ maáy” “Töi cuäng rêët aáp lûåc khi cöng khai sao kï tiïìn uãng höå” “Sûå haâi loâng cuãa ngûúâi dên laâ phêìn thûúãng vúái töi” Chuã tõch UBND TP Haâ Nöåi Trêìn Syä Thanh phaát biïíu trong buöíi tiïëp xuác cûã tri caác huyïån Mï Linh vaâ Soác Sún, trûúác kyâ hoåp thûá 8, Quöëc höåi khoáa 15. (VnExpress) PHAÁT NGÖN êën tûúång Àaåi höåi ra mùæt UÃy ban Höåi LHTN Viïåt Nam tónh Quaãng Nam khoaá VIII göìm 41 uãy viïn. Anh Hoanâ g Vùn Thanh laâ Chuã tõch Höåi LHTN Viïåt Nam nhiïåm kyâ 2024 – 2029, 3 Pho á Chuã tõch Höåi göìm cacá anh Trêìn Xuên Vô, Trêìn Anh Vuä, Phan Ngoåc Minh. Àaåi höåi àaä hiïåp thûúng cûã 11 àaåi biïuí dûå Àaåi höåi àaåi biïuí toanâ quöcë Höåi LHTN Viïåt Nam. Lan toaã manå h me,ä triïní khai hiïuå qua ã phong traoâ “Töi yïu Töí quöcë töi” Dû å cuöcå hopå co á cacá Pho á Thuã tûúná g Chñnh phu:ã Trênì Hönì g Ha,â Lï Thanâ h Long, Höì Àûcá Phúcá ; lanä h àaoå cacá bö,å nganâ h Trung ûúng liïn quan; lanä h àaoå cacá têpå àoanâ kinh tï ë trong lônh vûcå nùng lûúnå g. Chó àaoå taiå cuöcå hopå , Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh cho biïtë , theo tñnh toaná , cû á tùng trûúnã g kinh tï ë 1%, thò nhu cêuì àiïnå tùng 1,5%. Nùm 2024, Viïtå Nam phênë àêuë tùng trûúnã g kinh tïë àatå khoanã g trïn 7% va â vúiá mucå tiïu tùng trûúnã g cuaã nhûnä g nùm sùpæ túiá , nhu cêuì àiïnå cunä g tùng ñt nhêtë khoanã g 10%... Do ào,á àï í baoã àamã cung ûná g àu ã àiïnå , baoã àamã an ninh nùng lûúnå g quöcë gia, nhêtë la â khi àêtë nûúcá àang trong quaá trònh cöng nghiïpå hoa,á hiïnå àaiå hoa,á phaiã co á chuêní bõ tûâ súmá , tû â xa. Kïtë luênå cuöcå hopå , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh nïu ro,ä thûcå hiïnå àuná g cam kïtë àa ä àï ì ra vï ì baoã àamã cung ûná g àiïnå , àïnë thúiâ àiïmí nayâ , chuná g ta co á thï í khùnè g àõnh nùm 2024 khöng thiïuë àiïnå du â mûcá tiïu thu å tùng khoanã g 11-13% so vúiá nùm 2023. Viïcå baoã àamã àu ã àiïnå rêtë quan tronå g àï í thu hutá àêuì tû FDI trong böië canã h àêuì tû toanâ cêuì suy giamã . Trong 9 thaná g àêuì nùm, Viïtå Nam giaiã ngên 17 tyã USD vönë FDI, cao nhêtë trong nhiïuì nùm. Thu ã tûúná g hoan nghïnh cacá Têpå àoanâ : Àiïnå lûcå , Dêuì khñ, Than - Khoaná g sanã , cacá töní g cöng ty trong lônh vûcå nùng lûúnå g, cacá cú quan coá liïn quan àaä nö î lûcå , gopá phênì vaoâ kïtë qua ã noiá trïn, trong böië canã h cacá nguönì àiïnå khöng coá nhiïuì thay àöií nhûng àiïuì hanâ h àa ä tötë hún tû â viïcå rutá kinh nghiïmå cuaã nùm 2023 vaâ cacá biïnå phapá vï ì caná bö å àa ä mang laiå hiïuå qua.ã Àùcå biïtå , Thu ã tûúná g biïuí dûúng thúiâ gian qua, EVN àaä hoanâ thanâ h xuêtë sùcæ nhiïmå vu,å nhêtë laâ “thênì töcë ” hoanâ thanâ h àûúnâ g dêy 500 kV Quanã g Tracå h - Phö ë Nöië trong hún 6 thaná g, gopá phênì bö í sung nguönì cho miïnì Bùcæ . Vï ì nùm 2025, theo cacá baoá caoá , vúiá nhu cêuì àiïnå tùng khoanã g 12-13%, cênì phaiã tùng thïm tûâ khoanã g 2.200- 2.500MW cöng suêtë , Thu ã tûúná g cho rùnç g àêy khöng phaiã la â vênë àï ì lúná va â yïu cêuì dûtá khoatá khöng àûúcå àï í thiïuë àiïnå cho nùm 2025 vúiá cacá giaiã phapá cu å thï.í Theo ào,á khêní trûúng triïní khai thûcå hiïnå hiïuå qua ã Nghõ àõnh vïì cú chï ë mua baná àiïnå trûcå tiïpë àa ä àûúcå Chñnh phuã ban hanâ h; trong ngayâ 19/10 phaiã ban hanâ h Nghõ àõnh vïì cú chï,ë chñnh sacá h khuyïnë khñch phatá triïní àiïnå mùtå trúiâ maiá nha.â Thu ã tûúná g yïu cêuì àamã baoã àuã nhiïn liïuå (than, khñ) cho sanã xuêtë àiïnå theo nhu cêuì hï å thönë g; trong àoá àêyí manå h khai thacá than nöiå àõa vúiá kï ë hoacå h daiâ hanå , àönì g thúiâ nghiïn cûuá viïcå nhêpå khêuí than tûâ Laoâ , giamã nhêpå khêuí tû â cacá nguönì khacá . Thu ã tûúná g cunä g chó àaoå cacá biïnå phapá nhêpå khêuí àiïnå tû â Laoâ va â Trung Quöcë , cacá àûúnâ g dêy taiã àiïnå tû â Laoâ va â Trung Quöcë vï ì phaiã àêyí nhanh tiïnë àö å hoanâ thanâ h, trong àoá àûúnâ g dêy 500 kV Laoâ Cai - Vônh Yïn phaiã hoanâ thanâ h trong thúiâ hanå 6 thaná g, àûúnâ g dêy 220kV Nêmå Sum - Nöng Cönë g phaiã hoanâ thanâ h trong nùm 2024. Thu ã tûúná g yïu cêuì Bö å Cöng Thûúng khêní trûúng tiïpë tucå hoanâ thiïnå dû å aná Luêtå Àiïnå lûcå (sûaã àöií ) trònh Quöcë höiå taiå ky â hopå thû á 8 va â sûaã àöií cacá thöng tû liïn quan. Thuã tûúná g nhênë manå h, viïcå sûaã àöií Luêtå Àiïnå lûcå theo hûúná g vûaâ quanã ly á àûúcå chùtå che,ä vûaâ kiïnë taoå khöng gian phatá triïní , àöií múiá saná g taoå , àêyí manå h phên cêpë , phên quyïnì , xoaá bo ã xin cho, quan liïu bao cêpë , giamã thu ã tucå hanâ h chñnh, giamã chi phñ tuên thu.ã Vúiá giai àoanå 2026-2030, Thuã tûúná g yïu cêuì Bö å Cöng Thûúng, Uyà ban Quanã ly á vönë Nha â nûúcá taiå doanh nghiïpå , cacá têpå àoanâ , töní g cöng ty cùn cû á ûúcá tñnh nhu cêuì àiïnå tùng khoanã g 12-14% möiî nùm àï í xêy dûnå g, triïní khai cacá kõch banã vïì nguönì àiïnå , taiã àiïnå , phên phöië àiïnå , sû ã dunå g àiïnå tiïtë kiïmå , hiïuå quaã va â gia á àiïnå phu â húpå , vúiá mucå tiïu khöng àïí thiïuë àiïnå trong bêtë cûá hoanâ canã h naoâ ... n Saná g 19/10, taiå tru å sú ã Chñnh phu,ã Thu ã tûúná g Chñnh phu ã Phamå Minh Chñnh chu ã trò cuöcå hopå Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã vúiá cacá bö,å nganâ h vï ì tònh hònh triïní khai cacá dû å aná quan tronå g cuaã Têpå àoanâ Dêuì khñ vaâ Têpå àoanâ Àiïnå lûcå Viïtå Nam àï í baoã àamã cung ûná g àu ã àiïnå , baoã àamã an ninh nùng lûúnå g quöcë gia. Dûtá khoatá khöng àûúcå àïí thiïuë àiïnå trong nùm 2025 Thi cöng àùtå buöcå thepá taiå hö ë cocå VT340 (xaä Nam Nghôa, huyïnå Nam Àanâ , Nghï å An) ÀZ 500kV Quanã g Tracå h - Quynâ h Lûu [ VÙN KIÏN - CHINHPHU.VN ] [ HOAI VÙN ] Anh: TTXVN à Àaiå höiå nhênå hoa chucá mûnâ g tû â lanä h àaoå tónh Quanã g Nam

Thúâi sûå Chuã nhêåt 20/10/2024 4 10 NÙM KÏÍ CHUYÏNÅ ANH LY Á TÛ Å TRONÅ G Sinh ra trong gia àònh coá bö,ë me å tûnâ g tham gia cacá h manå g, sau khi tötë nghiïpå nganâ h du lõch, chõ Trênì Thõ Nga (44 tuöií , tru á xa ä Quang Löcå , huyïnå Can Löcå , Ha â Tônh) vïì lamâ viïcå taiå Khu di tñch Nga ä ba Àönì g Löcå . Àïnë nùm 2014, khi Khu tûúnã g niïmå anh Ly á Tû å Tronå g (xaä Viïtå Tiïnë , huyïnå Thacå h Ha)â hoanâ thanâ h, chõ Nga àûúcå phên cöng lamâ nhiïmå vu å thuyïtë minh, tiïpë àoná àoanâ khacá h àïnë dêng hûúng tûúnã g niïmå . 10 nùm qua, bêtë kï í nùnæ g mûa, chõ Nga vênî khoacá mauâ aoá xanh tònh nguyïnå lamâ viïcå vúiá tinh thênì hùng say, tracá h nhiïmå . Chõ Nga noiá , tû â khi conâ ài hocå , chõ àaä tham gia cacá hoatå àönå g Àoanâ ú ã trûúnâ g, àõa phûúng, búiã vêyå tuöií Àoanâ cuaã chõ nhiïuì hún tuöií nghï.ì Vúiá nhiïmå vu å lamâ thuyïtë minh taiå khu tûúnã g niïmå , chõ Nga cho biïtë , àêy laâ cöng viïcå khöng chó mang laiå niïmì hanå h phucá ma â ú ã ào á conâ chêtë chûaá nöiî niïmì , tracá h nhiïmå cuaã ngûúiâ tre.ã Búiã vêyå , nhûnä g nùm lamâ viïcå ú ã àêy, chõ Nga vênî lùnå g le ä cönë g hiïnë sû á mïnå h truyïnì taiã cêu chuyïnå vï ì cuöcå àúiâ anh Ly á Tû å Tronå g. Cû á àïnë thaná g 10 hanâ g nùm, cöng viïcå cuaã chõ Nga trúã nïn têtë bêtå hún. Ngoaiâ donå depå co ã cêy trong khuön viïn, chùm socá khu mö,å chõ Nga cunâ g nhûnä g nhên viïn khacá chuêní bõ vonâ g hoa, mêm quaã àï í àoanâ khacá h àïnë thùpæ hûúng, dêng hoa tûúnã g niïmå anh Ly á Tû å Tronå g. Trong chêtë gionå g nhe å nhanâ g, ngên vang, chõ Nga giúiá thiïuå : “Khu tûúnã g niïmå anh Lyá Tû å Tronå g co á töní g diïnå tñch gênì 5ha. Ú Ã àêy co á nhiïuì hanå g mucå nhû phênì mö,å nha â àiïuì hanâ h, quanã g trûúnâ g. Cöng trònh àûúcå xêy nùm 2011, hoanâ thanâ h ngayâ 20/10/2014, nhên dõp kyã niïmå 100 nùm ngayâ sinh cuaã anh. Möiî nùm, núi àêy àoná hanâ g chucå nganâ lûútå khacá h àïnë dêng hûúng hoa tûúnã g niïmå anh Ly á Tû å Tronå g”. Chõ Nga chia se,ã khi tiïpë nhênå cöng viïcå nayâ , banã thên tòm hiïuí thöng tin vï ì cuöcå àúiâ , sû å nghiïpå cuaã anh Ly á Tû å Tronå g qua cacá taiâ liïuå . Tuy nhiïn, àïí trau döiì nghiïpå vu,å chõ luön nöî lûcå hocå hoiã thïm kinh nghiïmå àï í àapá ûná g àûúcå nhiïmå vu å àï ì ra. Trïn chiïcë xe mayá , möiî ngayâ chõ Nga chayå 8km àï í àïnë khu tûúnã g niïmå . Co á nhûnä g thúiâ àiïmí àùcå biïtå , khacá h àïnë dêng hûúng àöng, chõ Nga phaiã lamâ viïcå hïtë cöng suêtë , thêmå chñ co á nhûnä g ngayâ trú ã vï ì nha â khi trúiâ àa ä töië . “Àï í àûúcå gùnæ bo á lamâ viïcå ú ã àêy àûúcå 10 nùm, töi may mùnæ khi gia àònh hö î trú å rêtë nhiïuì . Khi lamâ viïcå taiå àêy, töi cunä g nhû nhûnä g nhên viïn taiå khu tûúnã g niïmå àïuì lamâ viïcå vò caiá têm. Chuná g töi nhiïmå vu å phunå g sû,å cêuì nöië gia á trõ, tû tûúnã g vùn hoaá cacá h manå g àï í cêu noiá “Con àûúnâ g cuaã thanh niïn chó la â con àûúnâ g cacá h manå g khöng thïí coá con àûúnâ g naoâ khacá ” luön toaã saná g”, chõ Nga noiá . ÀÕA CHÓ "ÀO"Ã GIAOÁ DUCÅ THÏ Ë HÏ Å TREÃ Trong gian nhaâ tiïpë khacá h, chõ Nguyïnî Thõ Huyïnì (SN 1993) cunä g àang kheoá leoá cùmæ nhûnä g canâ h cucá trùnæ g lamâ vonâ g hoa àïí àoanâ du khacá h àïnë dêng hûúng tri ên anh Lyá Tû å Tronå g. Cunä g nhû chõ Nga, chõ Huyïnì co á nhiïmå vu å thuyïtë minh, chùm socá taiå khu mö å anh, donå depå trong khuön viïn khu tûúnã g niïmå , tiïpë àoná cacá àoanâ àïnë dêng hûúng, hoa tûúnã g niïmå . Trûúcá khi vï ì àamã nhênå cöng viïcå taiå àêy, chõ Huyïnì tûnâ g la â giaoá viïn dayå cöng tacá xa ä höiå Trûúnâ g Trung cêpë Nghï ì Ly á Tû å Tronå g. Dêuî ú ã àêy khöië lûúnå g cöng viïcå khaá nhiïuì , nhûng khi àûúcå hoiã , chõ Huyïnì luön tûúi cûúiâ búiã vúiá chõ àûúcå lamâ viïcå taiå khu tûúnã g niïmå ào á la â niïmì vinh dû,å tû å haoâ . “Chuná g töi lamâ viïcå ú ã àêy àùtå tinh thênì tracá h nhiïmå lïn hanâ g àêuì . Ngoaiâ chùm socá khu mö,å khuön viïn luön xanh, töi cunä g thûúnâ g xuyïn trau döiì kiïnë thûcá àï í truyïnì taiã cêu chuyïnå vï ì cuöcå àúiâ cuaã anh Ly á Tû å Tronå g àïnë nhûnä g àoanâ viïn thanh niïn dêng hûúng, hoa tûúnã g niïmå taiå àêy”, chõ Huyïnì chia se.ã Anh Àùnå g Quöcë Vu ä - phu å tracá h Ban Quanã ly á Khu tûúnã g niïmå Ly á Tû å Tronå g cho biïtë , hûúná g àïnë Ky ã niïmå 110 nùm Ngayâ sinh anh Lyá Tû å Tronå g, Khu tûúnã g niïmå àa ä àoná 355 àoanâ vúiá hún 15.000 lûútå du khacá h. Dõp nayâ , khöng chó du khacá h, àoanâ viïn thanh niïn trong vaâ ngoaiâ tónh cunâ g vï ì vúiá àõa chó àoã Khu tûúnã g niïmå anh Ly á Tû å Tronå g, tö í chûcá cacá hoatå àönå g baoá cöng, kïtë napå àoanâ viïn múiá …n Trong chêtë gionå g nheå nhanâ g, nhûnä g thuyïtë minh viïn ú ã Khu tûúnã g niïmå anh Ly á Tû å Tronå g kï í chuyïnå cuöcå àúiâ , sû å nghiïpå cuaã ngûúiâ àoanâ viïn thanh niïn cönå g sanã àï í cêu noiá “Con àûúnâ g cuaã thanh niïn chó laâ con àûúnâ g cacá h manå g khöng thï í co á con àûúnâ g naoâ khacá ...” luön toaã saná g. Nhên viïn ban quanã ly á Khu di tñch Lyá Tû å Tronå g hûúná g dênî khacá h àïnë tham quan Àïí cêu noái cuãa anh luön toãa saáng KY Ã NIÏMÅ 110 NÙM NGAYÂ SINH ANH LYÁ TÛ Å TRONÅ G (20/10/1914 - 20/10/2024): BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ HOAIÂ NAM ] “Khu tûúã ng niïå m hiïå n coá 3 nhên viïn phuå traá ch thuyïë t minh àang laâ m viïå c. Duâ khöë i lûúå ng cöng viïå c lúá n, song vúá i tinh thêì n traá ch nhiïå m, nhûä ng ngûúâ i laâ m viïå c taå i àêy luön nöî lûå c cöë gùæ ng, hoaâ n thaâ nh töë t traá ch nhiïå m àûúå c giao àïí xûá ng têì m laâ àõa chó àoã cuã a tuöí i treã caã nûúá c”. Anh ÀÙÅNG QUÖCË VUÄ Tham dû å chûúng trònh coá anh Nguyïnî Ngocå Lûúng - Bñ thû Thûúnâ g trûcå T.Û Àoanâ , Chuã tõch T.Û Höiå Liïn hiïpå thanh niïn Viïtå Nam; anh Nguyïnî Thaiá An - Trûúnã g Ban Tuyïn giaoá T.Û Àoanâ . Vï ì phña tónh Ha â Tônh co á öng Trênì Nhêtå Tên - Chuã tõch UBMTTQ Viïtå Nam tónh; lanä h àaoå Tónh Àoanâ cunâ g àöng àaoã ngûúiâ dên va â hanâ g trùm àoanâ viïn thanh niïn tham dû.å Trong saná g 19/10, taiå xa ä Thacå h Sún, huyïnå Thacå h Ha,â Ban tö í chûcá àaä khúiã cöng nhaâ nhên aiá cho ba â Nguyïnî Thõ Tiïpå (65 tuöií , thön Tri Khï). Baâ Tiïpå co á hoanâ canã h kho á khùn, ngöi nhaâ cuaã gia àònh àaä xuönë g cêpë nghiïm tronå g. Qua khaoã satá va â àï ì xuêtë cuaã àõa phûúng, T.Û Àoanâ , Thanâ h Àoanâ TPHCM àaä hö î trú å xêy dûnå g nha â nhên aiá vúiá töní g sö ë tiïnì 70 triïuå àönì g. Ngoaiâ hö î trú å nha â nhên aiá , taiå xaä Thacå h Sún, Àoanâ cunä g trao tùnå g 10 suêtë hocå böní g cho hocå sinh ngheoâ coá hoanâ canã h kho á khùn. Nhên dõp nayâ , ban töí chûcá cunä g trònh chiïuë phim hoatå hònh vïì anh Ly á Tû å Tronå g taiå UBND xaä Viïtå Tiïnë , huyïnå Thacå h Ha.â Phim hoatå hònh vïì anh Lyá Tû å Tronå g la â mötå trong nhûnä g nöiå dung cuaã cöng trònh giaoá ducå truyïnì thönë g “Saná g maiä tïn anh” do T.Û Àoanâ chó àaoå Àoanâ Khöië cú quan Trung ûúng xêy dûnå g. Cunä g trong khuön khöí chûúng trònh, taiå xa ä Viïtå Tiïnë , cacá tónh, Thanâ h Àoanâ , cacá àún võ trûcå thuöcå àa ä trao tùnå g hún 300 suêtë hocå böní g cho hocå sinh gùpå hoanâ canã h kho á khùn, trõ giaá hún 300 triïuå àönì g. Ngoaiâ ra taiå chûúng trònh, T.Û Àoanâ cunä g trao tùnå g 45 suêtë qua â cho hocå sinh gùpå hoanâ canã h kho á khùn vûún lïn hocå gioiã trïn àõa banâ huyïnå Thacå h Ha.â Nhùmç àönå g viïn, khñch lïå cacá em hocå sinh gùpå hoanâ canã h kho á khùn vûún lïn trong hocå têpå va â renâ luyïnå , Àoanâ khöië Doanh nghiïpå T.Û Àoanâ phöië húpå cunâ g cacá àún võ trao tùnå g 50 suêtë hocå böní g cho hocå sinh taiå Trûúnâ g Trung cêpë Nghï ì Ly á Tû å Tronå g. Taiå chûúng trònh, TÛ Àoanâ cunä g trao tùnå g banã àö ì cho trûúnâ g Trung cêpë nghï ì Ly á Tû å Tronå g nhùmç hûúnã g ûná g cuöcå vênå àönå g “Tû å haoâ mötå daiã non söng”. Thanâ h Àoanâ TPHCM trao tùnå g 4 tivi cho cacá àún võ àï í phucå vu å cöng tacá dayå hocå , sinh hoatå . Trong chiïuì 19/10, diïnî ra cacá hoatå àönå g nhû: Khúiã cöng ngöi nhaâ quanâ g khùn ào ã cho hocå sinh coá hoanâ canã h kho á khùn, khaná h thanâ h bï í búi di àönå g va â trao hocå böní g cho hocå sinh coá hoanâ canã h kho á khùn ú ã huyïnå Àûcá Tho å va â huyïnå Hûúng Sún. n Nhên dõp Kyã niïmå 110 nùm Ngayâ sinh anh Lyá Tû å Tronå g, ngayâ 19/10, T.Û Àoanâ TNCS Hö ì Chñ Minh phöië húpå vúiá Tónh Àoanâ Ha â Tônh cunâ g cacá àún võ taiâ trú å tö í chûcá chûúng trònh trao tùnå g nhaâ tònh nghôa, trao hocå böní g cho hocå sinh ngheoâ vûútå khoá hocå gioiã . Anh Nguyïnî Ngocå Lûúng - Bñ thû Thûúnâ g trûcå T.Û Àoanâ trao tùnå g hocå böní g cho hocå sinh Cacá àaiå biïuí thûcå hiïnå nghi lïî khúiã cöng nhaâ nhên aiá cho ba â Nguyïnî Thõ Tiïpå Xêy nha â tònh nghôa, trao hocå böní g trïn quï hûúng anh Lyá Tû å Tronå g [ HOAIÂ NAM - PHAMÅ TRÛÚNÂ G ]

Phoáng sûå Chuã nhêåt 20/10/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Gênì canå mötå ngayâ , sau nhûnä g lang thang hoiã han ngú ngacá ú ã vunâ g àêtë Gia Miïu Ngoaiå trang, núi phatá tñch 9 chuaá 13 vua nha â Nguyïnî - thuöcå xa ä Ha â Long huyïnå Ha â Trung thò àaä vanâ g mùtå giúiâ . Töi vênî choang choacá caiá cêu vúiá nha â thú Nguyïnî Duy « Töi nñu vayá ba â ài chú å Bònh Lêm/ Khi töi biïtë thûúng baâ thò àa ä muönå / Ba â chó conâ mötå nêmë co ã thöi ». YÁ muönë neoâ thïm cêu êyë àï í xuiá Nguyïnî Duy ghe á quï ngoaiå Bònh Lêm khöng xa Gia Miïu bao nhiïu. Goiå la â ghe á quï ngoaiå nhûng cunä g chó vöiå vöiå vanâ g vanâ g. Trïn xe Nguyïnî Duy huú tay vïì àõa àiïmí caiá chú å Bònh Lêm nhû miïnì cö í tñch tuöií thú cuaã thi sô. Naoâ la â me á kia la â nha â laoä àiïu khùcæ trû á danh Ta å Quang Baoå . Va â kia nûaä la â núi sinh ra vaâ lúná lïn mötå taiâ nùng vùn chûúng, nhaâ vùn Nguyïnî Thï ë Phûúng... Töi giêtå mònh. Tûnâ g nghe loaná g thoaná g Ha â Trung laâ quï Nguyïnî Thï ë Phûúng. Hoaá ra laiå ngay Bònh Lêm nayâ . Mötå taiâ nùng! Chaã phaiã thi sô Nguyïnî Duy mïnë quï ma â qua á lïn caiá thú ã daiâ than tiïcë . Qua ã la â co á mötå taiâ nùng Nguyïnî Thï ë Phûúng múiá 30 tuöií vúiá cuönë tiïuí thuyïtë “Ài bûúcá nûaä ” àûúcå taiá banã àïnë 5 lênì . Möiî lênì taiá banã la â 5 vanå . Röiì cacá cuönë “Ngayâ trú ã vï”ì , “Chên trúiâ mûa gio”á … Mötå chutá ky ã niïmå tû å dûng cû á búiâ búiâ . Cha ã la â höiì nho,ã àocå trömå cuönë « Ài bûúcá nûaä » àa ä racá h tûúpá cuaã öng chu á co á nhûnä g àoanå àêm thuöcå lonâ g! Dïnì dû á nênë na á maiä ... Hún 10 nùm sau cha ã co á Nguyïnî Duy ài cunâ g töi cunä g laiå ghe á Bònh Lêm. Vaâ caiá àñch cunä g chó ghe á nha â vùn Nguyïnî Thï ë Phûúng. Cùn nha â cö í kho á àoaná tuöií phña cuöië lanâ g nhû töë caoá mötå qua á vanä g khöng thûúnâ g. Caiá vomâ ngoiá àa ä tûúpá xamá ... Cêy cötå motå àucå ... Cêu chuyïnå cuaã chuã nhên nhû dênî dùtæ töi vï ì ky á ûcá . Trûúcá CM thaná g 8/1945, Bònh Lêm vênî conâ nhiïuì thêyì dayå chû ä Nho, chûä Nöm va â ca ã chû ä Phapá , chû ä Quöcë ngû ä nhû cö ë (quï töi goiå la â cu)å Ngö ho å Cu,â cö ë Kyá ho å Ta,å cö ë Cu â Quöcë Sô… Lanâ g co á nhiïuì ngûúiâ àêuå cû ã nhên nhû cacá cu å àö ì Böië , àö ì Mai (Nguyïnî Xuên Mai), ranâ h thaoå chû ä Phapá nhû anh em cuå Nguyïnî Xuên Phûúng. Laiå thïm mötå ngacå nhiïn, Bñ thû chi böå àanã g àêuì tiïn cuaã huyïnå Haâ Trung, chñnh laâ nha â vùn Nguyïnî Thï ë Phûúng. Tênå giú â töi múiá hay caiá tïn khai sinh cuaã nha â vùn la â Nguyïnî Xuên Phï. Ngûúiâ anh ruötå yïu quyá cuaã nha â vùn tïn laâ Phûúng bõ mêtë àötå ngötå . Öng böë muönë ngûúiâ em thay anh nïn cho con trai mang tïn múiá la â Nguyïnî Thï ë Phûúng! Nùm 1945, múiá 15 tuöií , Nguyïnî Thï ë Phûúng àaä tham gia cacá h manå g vaoâ àöiå du kñch, töí chûcá cûúpá chñnh quyïnì ú ã phu ã Ha â Trung. Öng lamâ cöng tacá tuyïn truyïnì tû â xa ä lïn huyïnå va â tónh, sau lamâ tuyïn truyïnì ú ã liïn khu IV. Nguyïnî Thïë Phûúng tham gia cuöcå caiã cacá h ruönå g àêtë va â lamâ Hiïuå uyã Trûúnâ g caiã cacá h liïn khu IV. Nùm 1958, öng vïì lamâ Trûúnã g ban Triïtë hocå Nha â Xuêtë banã Sû å thêtå nay laâ Nha â xuêtë banã Chñnh trõ Quöcë gia Sû å thêtå . Nùm 1960, khi tiïuí thuyïtë “Ài bûúcá nûaä ” ra mùtæ cöng chuná g lamâ xön xao dû luênå vï ì mötå taiâ nùng vùn hocå vûaâ xuêtë hiïnå quï Thanh Hoaá , öng chuyïní qua lamâ Trûúnã g ban Biïn têpå Nha â xuêtë banã Vùn hocå . Ú Ã Ha â Nöiå co á nhiïuì ngûúiâ quen biïtë nha â vùn Nguyïnî Thï ë Phûúng. Nhû öng banå gia,â nha â phï bònh vùn hocå Nguyïnî Vùn Lûu cunâ g quï sau nayâ la â Giamá àöcë NXB Vùn hocå . Ngöiì vúiá Nguyïnî Vùn Lûu, ênë tûúnå g thïm nhûnä g xuytá xoa thúã daiâ than tiïcë . Va â ca ã nhûnä g ngêmå nguiâ . … Phaiã ghi nhênå rùnç g, ñt cuönë tiïuí thuyïtë àûúcå taiá banã túiá 6 lênì va â co á lênì in túiá 5 vanå cuönë àïuì baná hïtë ngay nhû “Ài bûúcá nûaä ” thúiâ bêyë giú.â … Àaoå diïnî phim nhûaå bö å phim “Ài bûúcá nûaä ” vûaâ chó àaoå quay vûaâ thötë lïn: Hiïmë co á cötë truyïnå naoâ gêy ênë tûúnå g sêu nùnå g va â camã àönå g vï ì mötå vunâ g quï nhû “Ài bûúcá nûaä ”. Chuyïnå cu å Lûu nhû mötå khucá ly á lõch trñch ngang. Mötå nha â vùn tre ã àang nöií danh, nhêtë la â sau bö å phim “Ài bûúcá nûaä ” nha â vùn Nguyïnî Thï ë Phûúng (NTP) rúi vaoâ têmì ngùmæ nhên sûå cuaã lanä h àaoå tónh Thanh Hoaá . Tónh Thanh muönë co á mötå ngûúiâ taiâ . Vêyå nïn nùm 1964, nhên coá chutá chuyïnå hoanâ canã h gia àònh, NTP mau choná g àûúcå chuyïní vï ì Ty Vùn hoaá Thanh Hoaá phu å tracá h têpå san “Ngûúiâ banå vùn hoa”á tiïnì thên cuaã Tapå chñ Vùn nghï å xû á Thanh bêy giú.â Vï ì Thanh Hoaá , NTP êpë u ã y á àõnh seä thêm canh lêu daiâ ú ã quï àï í co á bï ì dayâ tû liïuå cho saná g tacá . Thúiâ àiïmí nayâ , ca ã Thanh Hoaá múiá àöcå nhêtë co á NTP la â nhaâ vùn (höiå viïn Höiå Nha â vùn Viïtå Nam). NTP trú ã thanâ h höiå viïn ngay sau khi cöng bö ë hai truyïnå ngùnæ “Ngûúiâ banå cu”ä va â “Àaoâ cheoâ ”. Hai truyïnå ngùnæ àu ã àï í khùnè g àõnh mötå taiâ nùng. Nhûnä g ngûúiâ viïtë tre ã xû á Thanh coi NTP la â “cuaã quy á hiïmë ”, la â thêyì trong nghï.ì Nhûng NTP rêtë gianã dõ àaná g yïu. Hònh anã h nha â vùn NTP àöi mùtæ kñnh cênå nhiïuì ài-öpë hïtë lonâ g vò cöng viïcå dunä g camã xöng xaoá trong bom àanå luön sêu àêmå choaná chiïmë tònh camã nhiïuì ngûúiâ . Mötå nha â vùn àa ä thanâ h danh luön co á têmë lonâ g vúiá cacá cêy butá tre.ã Mötå nha â vùn NTP vûaâ la â “cêy cötå caiá ” vûaâ la â linh hönì cuaã Têpå san Vùn hoaá Thanh Hoaá . Co á NTP, nhúâ NTP ú ã Thanh Hoaá ma â cacá nha â vùn nha â thú lamâ viïcå ú ã Trung ûúng, Haâ Nöiå va â cacá tónh banå co á thïm lyá do àï í lui túiá . Khi trú ã vï ì Thanh Hoaá , “Nùnæ g” múiá chó hún sauá chucå trang khúiã thaoã . Túiá lucá Ty Vùn hoaá sú taná àïnë lanâ g Vanå Löcå (thuöcå huyïnå Àöng Sún), NTP múiá àönå g butá trú ã laiå . Anh viïtë àïuì àùnå vaoâ cacá àïm. 12 giúâ àïm anh múiá bo ã butá , buöng manâ . Vêyå ma â múiá chó co á hún hai nùm àûúcå sönë g, àûúcå viïtë hïtë mònh, NTP laiå phaiã rúiâ xû á Thanh. Laiå phaiã “ Ài bûúcá nûaä ”. Co á nhiïuì duyïn do. Chaã phaiã caiá chuyïnå 50 àönì g lûúng möiî thaná g maiä ma â khöng lïn àûúcå mûcá 56 àönì g, nghôa la â chó nùmç yïn ú ã mûcá caná sû å mötå . Caiá chñnh laâ NTP bõ khoá chõu, bõ thûúng töní búiã cacá h hanâ h xû ã cuaã vaiâ caná bö å lanä h àaoå Ty Vùn hoaá thúiâ àiïmí êyë . NTP trú ã laiå Nha â xuêtë banã Vùn hocå lamâ Trûúnã g ban Biïn têpå . Ào á la â nùm 1967, Khu Bönë Thanh Hoaá va â khùpæ caã miïnì Bùcæ bom àanå My ä rïnì trúiâ . Hoaå sô Nguyïnî Thõ Hiïnì , con gaiá nha â vùn Kim Lên, lênì êyë àa ä chia se ã vúiá töi mötå höiì ûcá : …Nùm 1967, bûúcá sang nùm hocå cuöië cunâ g cuaã Trûúnâ g My ä thuêtå . Lúpá töi àûúcå nha â trûúnâ g phên cöng ài thûcå tï.ë Töi va â hai banå cunâ g lúpá àûúcå phên cöng ài Thanh Hoaá . Höiì ào á töi gayâ go,â nho ã be á chó 38 kg. Àêy laâ lênì àêuì tiïn töi ài thûcå tï ë ngay taiå núi bom àanå acá liïtå nhêtë . Töi liïn hïå vúiá nha â vùn NTP lamâ ú ã Ty Vùn hoaá Thanh Hoaá cho töi ra tênå satá cêuì Hamâ Rönì g àï í lamâ viïcå . Chu á NTP àa ä àönì g y.á Chu á àûa töi vïì ngöi nhaâ cu ä cuaã öng ú ã lanâ g gênì cêuì . Nha â àa ä bõ bom phaá tan hoang chó conâ la â mötå àönë g gacå h vunå . Öng noiá chauá khöng thïí ú ã àêy àûúcå , moiå ngûúiâ àïuì sú taná ra chên àï hïtë , nguy hiïmí lùmæ , chauá co á sú å khöng? Töi noiá töi khöng sú.å Thï ë la â öng àûa töi ài xuöi docå theo triïnì àï söng Ma.ä Mötå quanä g thêtå daiâ . - Nha â chu á àêy röiì Mötå hö ë sêu àûúcå khoetá vaoâ lonâ g àï. Chu á baoã töi chui vaoâ . Trong hêmì , mötå ba â gia â ngöiì öm göië co ro, nhòn töi, miïnå g mêpë mayá … Chu á Phûúng noiá : - Àêy laâ me å chu,á tû â höm nha â bõ bom My ä sêpå , ca ã nha â chu á phaiã chayå ra àêy. Me å chu á sinh lêní thêní , sïní h mötå caiá khöng thêyë ba â àêu. Chayå vï ì lanâ g, may ba â àang ú ã ào.á Ba â àang tòm búiá trong àönë g àö í natá röiì co ro mötå mònh im lùnå g khöng noiá gò! Vú å con chu á suötë ngayâ phaiã chayå ài chayå laiå àûa ba â vï.ì Hoaá ra docå triïnì àï nayâ khöng phaiã chó co á mötå hêmì nha â chu á Phûúng. Raiã racá suötë docå triïnì àï nhûnä g caiá hêmì àaoâ mocá vaoâ chên àï nhû nhûnä g hang cua, hang chuötå . Ca ã khu lanâ g donå ra àêy gênì nhû khöng coá mötå boná g àanâ öng. Cacá cö dên quên, nöng dên bònh thûúnâ g rêtë vui nhönå , lamâ viïcå khoeã vö cunâ g. Nhûng khöng hiïuí sao, cûá chêpå choanå g chiïuì , trïn búâ àï, töi laiå thêyë mêyë cö vûaâ ài vûaâ vêyî khùn, vêyî aoá , tocá xoaä tung bay theo gio,á boná g cao lûnâ g lûnä g trïn nïnì trúiâ … Cacá cö cûúiâ rûng rûcá , laiå co á lucá khocá hu hu, ài laiå dêtå dú â thêtë thïuí trïn àï mötå höiì xong laiå ai vï ì hêmì nha â nêyë . La å qua á töi hoiã chu á Phûúng: - Chu á úi, ba â nha â mònh mêtë trñ vò nhaâ bõ bom àaná h sêpå , nhûng cacá chõ treã khoeã thï ë kia, sao cûá chiïuì naoâ cunä g xoaä tocá ài trïn àï vûaâ ài vûaâ cûúiâ , vûaâ khocá la â thï ë naoâ ha ã chu?á Chu á Phûúng thúã daiâ : - Cacá chõ êyë bõ bïånh hysteia àêyë chauá a.å Ca ã lanâ g khöng coá mötå ngûúiâ àanâ öng naoâ … Nhûng laå caiá , cû á chiïuì töië hïtë cún, cacá chõ laiå ài cêyë luaá , ài vacá àanå , lêpë hö ë bom, cûuá thûúng, y nhû khöng coá chuyïnå gò xayã ra. Ngay satá chên àï chuá Phûúng àaä dênî töi ra thùm mötå dêyî mö å múiá àùpæ , 7 caiá mö å tû â to àïnë nho ã satá liïnì nhau. Chuá noiá ca ã nha â ho å múiá bõ mayá bay bùnæ chïtë hïtë . Ngayâ ngayâ töi ra gênì Hamâ Rönì g ve.ä Àïm laiå vï ì caiá hang cua nhaâ hêmì trïn àï àï í ngu.ã Mötå àïm àang nguã ngon, töi thêyë nhû ai quatå matá trïn àêuì , súâ lïn thêyë mötå àönë g mïmì mïmë , êmë êmë … Töi mú ã mùtæ ra. Me å chu á Phûúng. -Chauá nùmç im, àûnâ g dêyå . Ba â àang àú ä àe ã cho con choá me.å Sùpæ xong röiì . Baâ quatå cho no á va â cho chauá àú ä noná g àêyë . Ba â cunä g thùpæ àenâ àï í biïtë no á àe ã àûúcå mêyë con, vaâ no á khöng nùmç àe â lïn con cuaã no.á Khöng hiïuí sao ba â cu å bönî g tónh taoá thï,ë ba â noiá ranâ h re ä tûnâ g lúiâ , êu yïmë nhòn töi vaâ àanâ cho.á Ba â nhû chùnè g lênî àiïuì gò. Töi nhòn ba.â Ba â khöng conâ la â ba â giaâ mêtë trñ nûaä . Ba â y nhû baâ töi ngayâ naoâ cunä g êu yïmë nhòn töi nhû vêyå . (Hïtë trñch) “Nùnæ g” àûúcå xuêtë banã . Nhûnä g y á kiïnë tötë lanâ h cuaã dû luênå nhû mang thïm cho NTP chutá sinh khñ. NTP chó sinh sùcæ trú ã laiå khi ngöiì vúiá banå viïtë ön laiå ky ã niïmå sêu àêmå nhûnä g nùm thaná g sönë g va â lamâ viïcå ú ã Tapå chñ “Ngûúiâ banå vùn hoa”á ú ã quï nha.â Mötå cu á àaná h chñ tûã cuaã sö ë phênå . ÊyË la â caiá tin baoá tû ã ngûúiâ con trai nhúná nhao àepå àe ä cuaã nha â vùn hy sinh úã Mùtå trênå phña Nam. Sau nghe banå beâ cuaã con kï í laiå , nha â vùn canâ g àau àúná hún, àûaá con trai àêuì lonâ g cuaã öng, Nguyïnî Xuên Hoanâ g àa ä dû å mötå trênå àaná h acá liïtå qua ã camã . Àún võ Hoanâ g nhênå nhiïmå vu å àaná h chòm àoanâ tauâ chiïnë My ä ú ã kïnh Vônh Tïë – Long An. Canâ g àau hún khi thi thïí cuaã Hoanâ g tan biïnë vaoâ bunâ nûúcá cuaã donâ g kïnh lõch sû.ã Nùm êyë ngûúiâ con trai nhaâ vùn NTP múiá 24 tuöií ! Nhûnä g sum vêyì àönå g viïn cuaã ngûúiâ thên, banå be;â Va â ca ã rûúuå nûaä cunä g chaã lamâ khuêy ài nöiî àau quaá lúná . NTP conâ kõp ghi vaoâ cuönë tiïuí thuyïtë “Ngayâ trúã vï”ì àang in laâ “Nhûnä g ngayâ thûúng nhú á Hoanâ g”. Ú Ã NXB Vùn hocå chó conâ laiå mötå öng gia â NTP hênî g hutå . Mötå NTP ngú ngacá … Mötå ngayâ muaâ àöng nùm Kyã Ty å 1989, nha â vùn NTP àaä lùnå g le ä ra ài ú ã tuöií 59. Co á ve ã hònh nhû ngûúiâ ta àa ä quïn nhaâ vùn NTP, mötå nha â vùn cacá h manå g àêuì tiïn cuaã xû á Thanh? Bao nùm nay ngûúiâ ta “quïn” khöng biïn tïn nhaâ vùn taiâ hoa êyë vaoâ danh sacá h àï ì nghõ Giaiã thûúnã g Nha â nûúcá ? n [ XUÊN BA ] Àònh cö í Bònh Lêm Conâ ai nhú á nha â vùn Nguyïnî Thï ë Phûúng? Nha â vùn Nguyïnî Thï ë Phûúng

