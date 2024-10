Tiền Phong số 280

Ngayâ 5/10, Àaiå höiå Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Quanã g Ngaiä lênì thû á XII, nhiïmå ky â 2024 - 2029 diïnî ra phiïn tronå g thï.í Tham dû å Àaiå höiå co á 250 àaiå biïuí chñnh thûcá àaiå diïnå cho hún 300.000 höiå viïn, thanh niïn toanâ tónh.

Banå tre ã cunâ g nhau traiã nghiïmå "Sönë g chill - Thanh toaná chêtë "

CÖNG PHÛÚNÅ G VA  GIÊCË MÚ XUÊTË NGOAIÅ CUAà CÊUÌ THU à VIÏTÅ
Xin löiî vò… bõ phatá hiïnå ?

Truyïnå ngùnæ cuaã HÖ Ì TÊNË VUÄ
Ba hï å thönë g phonâ g thuã tïn lûaã nöií tiïnë g cuaã Israel

DI CHUCÁ TUÖIÍ TRUNG NIÏN

Chúi facebook bêy giúâ, thûúâng xuyïn gùåp doâng chûä "Àaä khoáa baão vïå trang caá nhên" to tûúáng.
Àa ä khoaá baoã vïå trang caá nhên

TÊPÅ TRUNG CHÙM LO CHO THANH NIÏN YÏUË THÏ,Ë THANH NIÏN DÊN TÖCÅ THIÏUÍ SÖË

ÀA DANÅ G HOAÁ CACÁ NGUÖNÌ LÛCÅ ÀÏ Í LAM ÀÛÚN G SÙTÆ TÖCË ÀÖ Å CAO BÙCÆ - NAM
Àï í thûcå hiïnå dû å aná àûúnâ g sùtæ töcë àöå cao Bùcæ - Nam, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh yïu cêuì àa danå g hoaá cacá nguönì lûcå , tû â nguönì àêuì tû cöng cuaã Trung ûúng, àõa phûúng, nguönì lûcå tû â vönë vay, phatá hanâ h traiá phiïuë va â cacá nguönì lûcå húpå phapá khacá .

"Co á phaiã em muaâ thu Ha â Nöiå " - nhûnä g àiïuì khuêtë lêpë

Cö ë nhacå sô Trênì Quang Löcå
Bûäa tiïcå cöng nghïå

TAOÁ QUÊN CUAà NGÛÚI NGHE BÙNÇ G MÙTÆ

CHUYÏNÅ BA CHA CON LIÏTÅ SÔ GÙNÆ VÚIÁ NHÛNÄ G NGÖI NHA HA  NÖIÅ

KHAI MACÅ NGAY THE à VIÏTÅ NAM 2024 - SONÁ G FESTIVAL:
"Bunâ g nö"í cöng nghïå thanh toaná thöng minh khöng dunâ g tiïnì mùtå
Pha á bo ã moiå giúiá hanå trong lônh vûcå thanh toaná

TRONG THANH TOANÁ SÖË

(VnExpress) Thûá trûúãng Böå Giao thöng Vêån taãi Nguyïîn Danh Huy trao àöíi vúái baáo chñ vïì dûå aán àûúâng sùæt töëc àöå cao Bùæc -Nam, ngaây 1/10. (VnExpress) “Àûúâng sùæt töëc àöå cao khöng phuå thuöåc vöën vay nûúác ngoaâi” “Cêìn cöng khai laänh àaåo tónh àûúåc múâi maâ khöng tiïëp cöng dên” “Giamá satá phaiã mú ã rönå g, kiïmí tra phaiã co á tronå g têm, tronå g àiïmí ” Baâ Trêìn Thõ Hiïìn, Phoá Chuã nhiïåm UBKT Trung ûúng phaát biïíu taåi Höåi nghõ giao ban cöng taác kiïím tra, giaám saát, thi haânh kyã luêåt àaãng 9 thaáng vaâ phûúng hûúáng, nhiïåm vuå 3 thaáng cuöëi nùm 2024 caác àún võ khu vûåc Vuå Àõa baân VI. (VOV) PHAÁT NGÖN êën tûúång Saná g 5/10, Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã àa ä hopå àï í cho y á kiïnë vï ì dû å aná àûúnâ g sùtæ töcë àö å cao Bùcæ – Nam. Taiå cuöcå hopå , lanä h àaoå cacá bö,å nganâ h cho rùnç g, àêy laâ dû å aná co á têmì quan tronå g àöië vúiá phatá triïní àêtë nûúcá . Do ào,á cacá àaiå biïuí àï ì nghõ co á cú chï ë àùcå thu â vï ì huy àönå g nguönì lûcå va â thu ã tucå àêuì tû àöië vúiá dû å aná àùcå biïtå quan tronå g nayâ . Cho y á kiïnë vï ì nöiå dung nayâ , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh lûu yá cênì àa danå g hoaá cacá nguönì lûcå , tû â nguönì lûcå àêuì tû cöng cuaã Trung ûúng, àõa phûúng, nguönì lûcå tû â vönë vay, phatá hanâ h traiá phiïuë va â cacá nguönì lûcå húpå phapá khacá - nhêtë la â trong xêy dûnå g, vênå hanâ h nha â ga... Tuy nhiïn, öng cunä g lûu y á àaná h gia á tacá àönå g túiá nú å cöng, núå Chñnh phu,ã nú å nûúcá ngoaiâ , böiå chi ngên sacá h va â phên tñch roä hiïuå qua ã cuaã dû å aná , khöng chó vïì mùtå kinh tï,ë ma â phaiã àaná h gia á hiïuå qua ã töní g húpå , gopá phênì nêng cao tiïmì lûcå , võ thïë cuaã àêtë nûúcá , giamã chi phñ logistics, nêng cao sûcá canå h tranh cuaã sanã phêmí , hanâ g hoaá vaâ nïnì kinh tï…ë Thu ã tûúná g àönì g thúiâ cunä g yïu cêuì ra â soatá laiå suêtë àêuì tû, sú böå töní g mûcá àêuì tû àamã baoã chñnh xacá nhêtë co á thï.í Cacá bö,å nganâ h cênì ra â soatá vaâ àï ì xuêtë cacá cú chï ë àùcå thu,â àùcå biïtå cho triïní khai dûå aná , nhêtë la â vï ì huy àönå g nguönì lûcå va â quy trònh thuã tucå , cacá chñnh sacá h àùcå thu,â linh hoatå vï ì àêtë àai, giaiã phoná g mùtå bùnç g, vêtå liïuå xêy dûnå g… vúiá phûúng chêm “cú chïë thöng thoaná g, thu ã tucå rutá gonå , thi cöng rutá ngùnæ ”. QUY HOACÅ H HÛÚNÁ G TUYÏNË “THÙNÈ G NHÊTË CO Á THÏ”Í Vï ì hûúná g tuyïnë , Thu ã tûúná g yïu cêuì xêy dûnå g àûúnâ g sùtæ töcë àö å cao Bùcæ – Nam “thùnè g nhêtë co á thï”í , traná h cacá khu dên cû lúná àï í vûaâ khöng phaiã giaiã phoná g mùtå bùnç g nhiïuì , vûaâ tiïtë kiïmå kinh phñ, vûaâ triïní khai nhanh, vûaâ taoå khöng gian phatá triïní múiá . Àöië vúiá viïcå quy hoacå h, bö ë trñ cacá nha â ga, theo àïì xuêtë cuaã Bö å Giao thöng vênå taiã , toanâ tuyïnë se ä co á 23 ga hanâ h khacá h vúiá cû å ly trung bònh khoanã g 67 km/ga, 5 ga hanâ g hoaá . Àiïmí àêuì cuaã tuyïnë la â ga Ngocå Höiì (Ha â Nöiå ), ài qua 20 tónh, thanâ h phö ë va â kïtë thucá taiå ga Thu ã Thiïm (TPHCM). Trûúcá phûúng aná nayâ , Thu ã tûúná g cho rùnç g, viïcå bö ë trñ cacá ga va â xêy dûnå g cacá ga phu â húpå , co á têmì nhòn xa, traná h lanä g phñ, phatá huy cöng nùng, phucå vu å phatá triïní kinh tï-ë xa ä höiå , àamã baoã an ninh, quöcë phonâ g cacá àõa phûúng vaâ ca ã khu vûcå . Tuyïnë àûúnâ g sùtæ nayâ phaiã àûúcå xêy dûnå g phu â húpå vúiá quy hoacå h quöcë gia, quy hoacå h nganâ h, àamã baoã tñnh kïtë nöië vúiá cacá ha å tênì g, phûúng thûcá giao thöng khacá , nhû hanâ g khöng, hanâ g haiã ; co á kha ã nùng kïtë nöië cacá hanâ h lang kinh tïë trong nûúcá va â kïtë nöië vúiá cacá nûúcá trong khu vûcå nhû Trung Quöcë , Laoâ , Campuchia… Vï ì lö å trònh thûcå hiïnå , Bö å Giao thöng Vênå taiã àùtå mucå tiïu trònh Quöcë höiå thöng qua chuã trûúng àêuì tû taiå ky â hopå thaná g 10/2024; àêuë thêuì lûaå chonå tû vênë quöcë tï,ë triïní khai khaoã satá , lêpå baoá caoá nghiïn cûuá tiïnì kha ã thi trong nùm 2025 - 2026. Àïnë cuöië nùm 2027 seä khúiã cöng àoanå Ha â Nöiå - Vinh vaâ Nha Trang - TPHCM; giai àoanå 2028 – 2029, khúiã cöng cacá dû å aná thanâ h phênì àoanå Vinh - Nha Trang vaâ phênë àêuë hoanâ thanâ h àêuì tû toanâ tuyïnë nùm 2035. n Àï í thûcå hiïnå dû å aná àûúnâ g sùtæ töcë àö å cao Bùcæ - Nam, Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh yïu cêuì àa danå g hoaá cacá nguönì lûcå , tûâ nguönì àêuì tû cöng cuaã Trung ûúng, àõa phûúng, nguönì lûcå tû â vönë vay, phatá hanâ h traiá phiïuë va â cacá nguönì lûcå húpå phapá khacá . Àa daång hoáa cacá nguöìn lûcå àïí laâm àûúâng sùtæ töëc àöå cao Bùcæ - Nam Ảnh minh họa [ VÙN KIÏN ] Àoá laâ khi àoåc àûúåc nhûäng coâm men tranh luêån rêët khñ thïë úã àêu àoá, beân bêëm thûã vaâo trang cuãa chuã nhên nhûäng caái coâm êëy xem sao, liïìn àêåp vaâo mùæt doâng chûä trïn. Thêåm chñ nhiïìu luác nhêån àûúåc lúâi múâi kïët baån, nhûng vaâo xem trang cuãa ngûúâi múâi, cuäng àaä khoáa kñn bûng! Tûâ nùm 2020, Facebook àaä ra mùæt tñnh nùng an toaân múái cho pheáp ngûúâi duâng khoáa höì sú cuãa mònh. Daânh cho nhûäng ngûúâi khöng muöën cöng khai thöng tin, hònh aãnh, nhûäng cêu chuyïån cuãa caá nhên, gia àònh vúái nhûäng ai khöng phaãi baån beâ. Nhiïìu àiïím noáng vïì xung àöåt, baåo lûåc nhû Ukraine, Afghanistan,... tñnh nùng naây àûúåc kñch hoaåt möåt caách àùåc biïåt àïí baão vïå ngûúâi duâng traánh trúã thaânh muåc tiïu têën cöng. Thaáng 2/2022, Meta múã röång chûúng trònh baão mêåt taâi khoaãn Facebook àïën vúái ngûúâi duâng taåi Viïåt Nam. Gêìn àêy nhêët, Facebook coân múã thïm tñnh nùng bònh luêån êín danh cho ngûúâi duâng taåi Viïåt Nam, trûúác mùæt laâ nhûäng trang thuöåc vïì caác höåi/ nhoám. Coá nghôa ngûúâi sûã duång tñnh nùng naây seä thoaãi maái bònh luêån maâ moåi thaânh viïn coân laåi khöng biïët mònh àang noái chuyïån vúái ai. Giûäa thïë giúái xö böì, höîn taåp naây, viïåc baão vïå quyïìn riïng tû cuãa mònh trïn khöng gian maång laâ nhu cêìu chñnh àaáng vaâ cêìn thiïët. Nhûng liïåu coá gò àoá sai sai, khi vûâa muöën riïng tû caá nhên, vûâa laåi muöën àûa chên vaâo chöën lùæm thõ phi, thêåm chñ “gioá tanh mûa maáu” nhû maång xaä höåi? Àùåt cêu hoãi àoá, búãi töi nhêån thêëy khaá àöng nhûäng ngûúâi “àaä khoáa baão vïå trang caá nhên” laåi ài coâm daåo nhiïìu nhêët. Nhûäng bònh luêån àêìy “saát khñ”, bêët chêëp àuáng sai. Tûúng tûå nhû úã caác höåi nhoám, duâ quaãn trõ viïn coá thïí nùæm àûúåc danh tñnh cuãa ngûúâi êín danh, nhûng toaân böå thaânh viïn coân laåi seä tranh luêån vúái ngûúâi vö hònh. Möåt bïn löå diïån möåt bïn giêëu mùåt, cêu chuyïån seä ra sao, kïët quaã laâ gò vúái thïí loaåi “tûúng taác” êëy? Nhûng kïí caã baån àaä khoáa höì sú facebook, hay êín danh, thò liïåu àaä an toaân? Baån coá tin rùçng chiïëc àiïån thoaåi thöng minh àang nùçm im lòm trïn baân hay nheát trong tuái quêìn vêîn coá thïí nghe thêëy moåi àiïìu mònh noái, mònh laâm haâng ngaây khöng? Àoá laâ sûå thêåt. Tñnh nùng àaáng súå êëy khöng phaãi múái àêy, maâ àaä coá tûâ dùm, baãy nùm trûúác. Nhûäng thuêåt toaán AI giaám saát êm thanh trong chiïëc àiïån thoaåi coá thïí êm thêìm biïët baån àang noái döëi, àang say xón, thêåm chñ biïët baån àang ùn gò trong miïång... Cho duâ nhûäng ngûúâi phaát triïín thuêåt toaán naây luön noái rùçng àiïån thoaåi chó ghi êm khi naâo baån ra lïånh. Giúâ nhiïìu ngûúâi múái manh nha hiïíu vò sao moåi nhaän haâng hay nhûäng keã lûâa àaão luön “àoåc” àûúåc yá nghô cuãa mònh, thêåm chñ nhiïìu thûá coân ghï gúám hún maâ chuã nhên cuãa nhûäng chiïëc àiïån thoaåi thöng minh laâ chuáng ta vêîn chûa thïí biïët hïët àûúåc. Töi àoåc àûúåc úã àêu àoá möåt lúâi khuyïn khaá bi haâi, àoá laâ haäy lêëy miïëng bùng dñnh daán kñn caái micro àiïån thoaåi cuãa baån laåi, cho noá khoãi...nghe leán! Àiïìu àoá coá nghôa moåi thûá chòa khoáa giûäa thúâi àaåi söë naây, duâ thûåc hay aão, tinh vi àïën àêu cuäng àïìu vö ñch. Têët caã laâ úã chñnh tû duy, thaái àöå, têìm suy xeát vaâ ûáng xûã cuãa möîi ngûúâi maâ thöi. Laâm sao vêîn giûä àûúåc nhûäng gò riïng tû maâ khöng cêìn phaãi khoáa. n Àa ä khoaá baoã vï å trang caá nhên [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1]

Chuã nhêåt 6/10/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Pha á bo ã moiå giúiá hanå trong lônh vûcå thanh toaná TÙNG SÛÁC HUÁT QUA TÛN G MUA TÖ Í CHÛÁC Ngayâ 5/10, lïî khai macå Soná g Festival - Ngayâ The ã Viïtå Nam 2024 diïnî ra taiå sên vênå àönå g Bacá h Khoa (Ha â Nöiå ), do baoá Tiïìn Phong phöië húpå vúiá Cöng ty cöí phênì thanh toaná quöcë gia Viïtå Nam (NAPAS) thûcå hiïnå . Sû å kiïnå mang àïnë nhûnä g traiã nghiïmå cöng nghïå thanh toaná hiïnå àaiå , múiá nhêtë tû â cacá ngên hanâ g, bûaä tiïcå êm nhacå , mua sùmæ khöng dunâ g tiïnì mùtå . Phatá biïuí khai macå , nha â baoá Phunâ g Cöng Sûúnã g, Töní g Biïn têpå baoá Tiïìn Phong cho biïtë , chuöiî hoatå àönå g cuaã Ngayâ The ã Viïtå Nam 2024 tiïpë tucå àûúcå àöií múiá , nêng cêpë caã vï ì quy mö, chêtë lûúnå g. “Tû â thiïtë kï ë sên khêuë hiïnå àaiå va â quy mö, sûå sùpæ àùtå cuaã hún 100 gian hanâ g cho túiá cacá khöng gian traiã nghiïmå cöng nghï,å thûúnã g thûcá biïuí diïnî nghï å thuêtå … àïuì àûúcå àêuì tû cöng phu va â nêng têmì . Cacá thûúng hiïuå hanâ g àêuì trong lônh vûcå ngên hanâ g, cacá doanh nghiïpå lúná quy tu å taoå nïn sûcá lan toaã , thûcå sû å trú ã thanâ h ngayâ höiå hûúná g àïnë giúiá tre,ã gia àònh tre”ã , öng Sûúnã g noiá . Ngayâ The ã Viïtå Nam 2024 lûaå chonå chu ã àï ì xuyïn suötë “Sönë g chill - Thanh toaná chêtë ”, theo ào,á nha â baoá Phunâ g Cöng Sûúnã g tin tûúnã g, thöng àiïpå nayâ se ä taoå bûúcá chuyïní manå h me ä vï ì nhênå thûcá va â hanâ h àönå g cuaã àöng àaoã ngûúiâ dên va â àùcå biïtå la â Gen Z àöië vúiá cacá phûúng thûcá thanh toaná sö,ë thanh toaná khöng dunâ g tiïnì mùtå . Ban töí chûcá cunä g danâ h sûå quan têm hanâ g àêuì túiá traiã nghiïmå cuaã cöng chuná g, àùcå biïtå Gen Z àöië vúiá cacá cöng nghïå thanh toaná thöng minh. Àêy laâ ky â vonå g cuaã Soná g Festival, thöng qua lïî höiå mua sùmæ , giaiã trñ, taoå ra sên chúi àa danå g kïtë nöië giúiá tre ã vúiá cacá ngên hanâ g, tö í chûcá the ã hanâ g àêuì . Öng Nguyïnî Quang Minh, Töní g Giamá àöcë NAPAS bayâ to ã vinh dû,å khi NAPAS àûúcå àönì g hanâ h, phöië húpå cunâ g Baoá Tiïnì Phong triïní khai chuöiî sû å kiïnå Ngayâ The ã Viïtå Nam kï í tû â lênì àêuì tö í chûcá (nùm 2020) àïnë nay. NAPAS kyâ vonå g, Soná g Festival – Ngayâ The ã Viïtå Nam 2024 seä thûcå sû å la â “bûaä tiïcå thanh toaná ” hêpë dênî , àï í laiå nhiïuì ênë tûúnå g cho khacá h hanâ g. “BÛAÄ TIÏÅC” CUAà CÖNG NGHÏÅ THANH TOAÁN Tû â saná g súmá ngayâ 5/10, sên vênå àönå g Bacá h Khoa àûúcå lêpë àêyì búiã hanâ g nghòn banå tre ã túiá traiã nghiïmå cöng nghïå thanh toaná múiá nhêtë . Khu check-in (tiïpë àoná - PV) àûúcå sùpæ xïpë 5 dayä banâ àoná tiïpë luön chêtå kñn. Ban Tö í chûcá danâ h 10.000 phênì quaâ tùnå g 50.000 àönì g top-up (napå tiïnì trûcå tuyïnë qua ma ä QR) trûcå tiïpë vaoâ taiâ khoanã khacá h tham dû.å Banå tre ã lênì lûútå xïpë hanâ g chú â túiá lûútå nhênå phênì qua â vaoâ taiâ khoanã thöng qua viïcå quetá ma ä VietQR. Söë tiïnì nayâ àûúcå ban tö í chûcá danâ h tùnå g banå treã àï í traiã nghiïmå thanh toaná khöng dunâ g tiïnì mùtå taiå hún 100 gian hanâ g trong khuön khöí sû å kiïnå . Vûaâ chú â túiá lûútå , banå Nguyïnî Thanh Tunâ g, sinh viïn Trûúnâ g Àaiå hocå Kinh tïë Quöcë dên cho biïtë , àêy laâ nùm thû á 2 túiá traiã nghiïmå cöng nghïå thanh toaná múiá taiå Soná g Festival. Vönë theo hocå khöië nganâ h kinh tï,ë ngoaiâ kiïnë thûcá hanâ g ngayâ trïn gianã g àûúnâ g, túiá Soná g Festival, Tunâ g àûúcå “mùtæ thêyë , tai nghe”, trûcå tiïpë thao tacá phûúng thûcá thanh toaná múiá nhêtë cuaã nganâ h ngên hanâ g. “Viïcå nhênå qua â diïnî ra rêtë nhanh choná g, chó vaiâ giêy sau khi quetá ma ä VietQR, em àûúcå nhênå sö ë tiïnì cuaã ban tö í chûcá àï í traiã nghiïmå thanh toaná . Cacá gian hanâ g àa danå g sanã phêmí tû â sacá h vú,ã thiïtë bõ àiïnå tû,ã àöì gia dunå g, àö ì lûu niïmå , my ä phêmí , thûcå phêmí vúiá mûcá gia á ûu àaiä . Em chonå quetá ma ä VietQR mua chiïcë cöcë sû á gia á 10.000 àönì g va â sö ë tiïnì nayâ àûúcå gûiã vaoâ quy ä tû â thiïnå ”, Tunâ g chia se.ã Ûúcá tñnh sú bö,å tñnh túiá 17 giú â ngayâ 5/10, hún 4.000 banå tre ã àaä nhênå phênì qua â top-up cuaã ban tö í chûcá , va â hanâ g chucå nghòn lûútå traiã nghiïmå , mua sùmæ taiå cacá gian hanâ g. Toanâ bö å gian hanâ g àûúcå thiïtë kï ë vúiá mauâ sùcæ tûúi saná g, ngön ngûä treã trung, cacá sanã phêmí phong phu,á nöií bêtå àûúcå banå tre ã àùcå biïtå yïu thñch nhû sacá h, tra â sûaä , ca â phï, êmí thûcå , my ä phêmí , giêyì depá … Cacá àún võ tham dûå tung nhiïuì ûu àaiä , vúiá mûcá gia á hêpë dênî danâ h riïng cho Soná g Festival – Ngayâ The ã Viïtå Nam 2024. Àùcå biïtå , lênì àêuì tiïn thûúng hiïuå Vinfast xuêtë hiïnå taiå sû å kiïnå vúiá thöng àiïpå vï ì sönë g xanh, vò tûúng lai xanh. Cacá gian hanâ g àïuì apá dunå g phûúng thûcá thanh toaná khöng dunâ g tiïnì mùtå . Cöng nghïå múiá nhû, smile to pay, tap to phone cunä g àûúcå giúiá thiïuå . n Sûå kiïån chñnh àûúåc mong chúâ Soáng Festival - Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 chñnh thûác khai maåc töëi 5/10. “Bûäa tiïåc” thanh toaán khöng tiïìn mùåt tùng sûác noáng vúái cún mûa quaâ tùång tûâ caác ngên haâng, haâng nghòn baån treã cuâng nhau traãi nghiïåm “Söëng chill - Thanh toaán chêët”. Sên chúi kïët nöëi giúái treã - ngên haâng [ NHOMÁ PV KINH TÏË ] Àoá laâ chia seã cuãa baâ Àoaân Höìng Nhung, Thaânh viïn Ban Àiïìu haânh, Giaám àöëc Khöëi Baán leã, Ngên haâng Thûúng maåi cöí phêìn Ngoaåi thûúng Viïåt Nam (Vietcombank). Theo baâ Nhung, theã thanh toaán khöng chó töìn taåi dûúái daång vêåt lyá thöng thûúâng, maâ khaái niïåm “theã khöng theã”, “theã phi vêåt lyá” hay “theã Söë” àang dêìn trúã nïn quen thuöåc vaâ àûúåc ngûúâi duâng àoán nhêån. Hûúáng àïën àöëi tûúång chñnh laâ hoåc sinh, sinh viïn vaâ caác gia àònh treã, sûå kiïån Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 têåp trung vaâo viïåc khuyïën khñch sûã duång phûúng thûác thanh toaán kyä thuêåt söë hiïån àaåi nhû Tap to Pay, Tap to Phone, thanh toaán maä QR, vñ àiïån tûã. Thöng qua chuyïín àöíi söë, caác baån treã àoáng vai troâ vö cuâng quan troång àïí cuâng nhau chung tay xêy dûång möåt Thaânh phöë thöng minh. Úà àoá, viïåc thanh toaán trúã nïn vö cuâng tiïån lúåi, nhanh choáng trong moåi hoaåt àöång thûúâng ngaây cuãa àúâi söëng, tûâ thanh toaán theã veá cuãa caác phûúng tiïån giao thöng cöng cöång, thanh toaán dõch vuå ùn uöëng, ài chúå, mua baán haâng hoáa dõch vuå, thanh toaán hoáa àún caác dõch vuå tiïån ñch nhû àiïån, nûúác, truyïìn hònh, mua sùæm qua nïìn taãng baán haâng trûåc tuyïën, àïën thanh toaán viïån phñ, hoåc phñ, giao thöng, xùng dêìu vaâ dõch vuå cöng. Viïcå mú ã rönå g hï å sinh thaiá thanh toaná sö ë vúiá cacá phûúng thûcá thanh toaná an toanâ , tiïnå lúiå gopá phênì rutá ngùnæ thúiâ gian thûcå hiïnå giao dõch, taoå sû å thuênå tiïnå cunä g nhû caiã thiïnå chêtë lûúnå g cuöcå sönë g hanâ g ngayâ cuaã ngûúiâ dên, hûúná g àïnë sûå phatá triïní mötå cacá h bïnì vûnä g. Coá thï í noiá , thanh toaná khöng tiïnì mùtå – khöng tiïpë xucá - khöng giúiá hanå khöng gian, thúiâ gian, thiïtë bõ àaä trú ã thanâ h xu thïë têtë yïuë vúiá nhûnä g tiïnå ñch ro ä rïtå cho ngûúiâ dunâ g. Vietcombank khöng ngûnâ g nghiïn cûá u, triïí n khai nhûä ng tiïå n ñch thanh toaá n hiïå n àaå i, an toaâ n, baã o mêå t nhêë t trïn thïë giúá i vaâ kheá p kñn haâ nh trònh söë hoá a caá c giao dõch vúá i ngên haâ ng. Khöng chó àún giaã n laâ phuå c vuå nhu cêì u haâ ng ngaâ y, Vietcombank mong muöë n mang àïë n niïì m vui, sûå hûá ng khúã i hay giuá p khaá ch haâ ng thïí hiïå n caá tñnh riïng vúá i caá c giaã i phaá p cöng nghïå tiïå n ñch. n [ NHOMÁ PV KINH TÏË ] Ûúcá tñnh sú böå, tñnh túiá 17 giú â ngayâ 5/10, hún 4.000 baån treã àaä nhêån phêìn quaâ top-up cuãa ban tö í chûcá , va â hanâ g chuåc nghòn lûúåt traãi nghiïåm, mua sùæm taåi cacá gian hanâ g. Sûå kiïån tiïpë tuåc diïîn ra trong ngayâ höm nay (6/10), conâ hanâ g nghòn phêìn qua,â chûúng trònh giaãi trñ, mua sùæm hêpë dêîn chúâ àoná cacá baån treã. Ngayâ Theã Viïåt Nam 2024 vúiá chuã àïì “Sönë g chill – Thanh toaná chêtë ” vinh dûå nhêån àûúåc sûå quan têm vaâ lùéng hoa chucá mûnâ g cuãa Pho á Thuã tûúná g Chñnh phuã Höì Àûcá Phúcá ; Ban Bñ thû T.Û Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh. Àaiå biïuí thûcå hiïnå nghi thûcá khai macå Soná g Festival - Ngayâ The ã Viïtå Nam 2024 Cunâ g vúiá sû å phatá triïní manå h me ä cuaã cöng nghïå sö,ë dûúnâ g nhû moiå giúiá hanå trong lônh vûcå thanh toaná àa ä àûúcå pha á bo.ã Àiïnå thoaiå di àönå g thöng minh, àönì g hö ì thöng minh àaä trú ã thanâ h thiïtë bõ thanh toaná cuaã khacá h hanâ g. Banå tre ã traiã nghiïmå phûúng thûcá thanh toaná múiá taiå Soná g Festival NGAY THE à VIÏTÅ NAM 2024 - SONÁ G FESTIVAL -

Ào á la â chia se ã cuaã öng Nguyïnî Quang Minh - Töní g Giamá àöcë Cöng ty Cöí phênì thanh toaná quöcë gia Viïtå Nam NAPAS, Phoá trûúnã g Ban töí chûcá taiå Lï î khai macå Ngayâ The ã Viïtå Nam 2024 - Soná g Festival töië 5/10 taiå Sên vênå àönå g Bacá h Khoa (Haâ Nöiå ). Theo öng Minh, Ngaây Theã Viïåt Nam laâ chuöîi sûå kiïån giúái thiïåu vïì cöng nghïå thanh toaán múái nhêët cuäng nhû lan toãa lúåi ñch cuãa caác phûúng thûác thanh toaán àiïån tûã. Qua àoá thuác àêíy ngûúâi dên dêìn thay àöíi thoái quen thanh toaán, hûúáng túái xêy dûång möåt xaä höåi khöng tiïìn mùåt úã nûúác ta. “Va â trong chuöiî hoatå àönå g y á nghôa cuaã chûúng trònh, Soná g Festival luön laâ sû å kiïnå àûúcå àöng àaoã giúiá tre ã àoná chú,â vúiá nhiïuì hoatå àönå g traiã nghiïmå thanh toaná múiá me ã kïtë húpå lï î höiå mua sùmæ , giaiã trñ tre ã trung, söi àönå g”, Töní g Giamá àöcë Cöng ty Cöí phênì thanh toaná quöcë gia Viïtå Nam NAPAS ghi nhênå . Nùm nay, àïí goáp phêìn tùng thïm sûác huát cho chûúng trònh, NAPAS tiïëp tuåc mang àïën caác hoaåt àöång traãi nghiïåm cöng nghïå thanh toaán múái nhû tap to phone, smile to pay... vúái caác tñnh nùng thanh toaán thuêån tiïån, nhanh vaâ an toaân. Chiïëc àiïån thoaåi thöng minh thay thïë POS truyïìn thöëng, nhúâ àûúåc tñch húåp trúã thaânh soft pos àïí thûåc hiïån caác giao dõch thanh toaán chaåm. Àùåc biïåt, chó cêìn queát khuön mùåt trong möåt vaâi giêy, ngûúâi duâng seä àûúåc hoaân têët viïåc thanh toaán nhanh choáng. “Caá c traã i nghiïå m naâ y giuá p baå n treã caã m nhêå n roä hún vïì xu hûúá ng phaá t triïí n cuã a thanh toaá n di àöå ng cuä ng nhû vai troâ cêì n thiïë t cuã a caá c phûúng tiïå n thanh toaá n àiïå n tûã goá p phêì n nêng cao chêë t lûúå ng cuöå c söë ng, àùå c biïå t àöë i vúá i xaä höå i söë trong tûúng lai”, öng Minh noá i. Öng Nguyïîn Quang Minh - Töíng Giaám àöëc Cöng ty Cöí phêìn thanh toaán quöëc gia Viïåt Nam NAPAS cuäng hy voång, Soáng Festival nùm nay thûåc sûå seä laâ möåt “bûäa tiïåc thanh toaán” hêëp dêîn vaâ àïí laåi nhiïìu êën tûúång cho moåi khaách haâng, nhêët laâ giúái treã. Bïn canå h giúiá thiïuå cöng nghïå thanh toaná , NAPAS cunä g àönì g hanâ h cunâ g cacá ngên hanâ g thanâ h viïn, àöië tacá uy tñn triïní khai hanâ g loatå ûu àaiä vúiá hanâ g nghòn phênì qua â hêpë dênî cho khacá h tham gia cacá hoatå àönå g trong chûúng trònh. n Ban tö í chûcá tùnå g 10.000 phênì qua â cho banå tre ã túiá tham gia chûúng trònh Sûå kiïån Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 - Soáng Festival àûúåc khúãi àöång tûâ saáng 5/10 vúái nhiïìu tiïët muåc nghïå thuêåt àùåc sùæc. Ca sô Haâ Myo múã maân vúái tiïët muåc haát xêím trïn nïìn nhaåc EDM. Sau phêìn trònh diïîn trïn sên khêëu, cö daânh thúâi gian giao lûu, chuåp aãnh cuâng khaán giaã. Nûä ca sô múâi khaán giaã taåi sên vêån àöång Àaåi hoåc Baách khoa Haâ Nöåi cuâng haát xêím. Nhoám nhaãy cuãa caác sinh viïn àïën tûâ trûúâng Àaåi hoåc Thuãy Lúåi, trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi cuäng thu huát sûå chuá yá cuãa àöng àaão khaán giaã trong saáng 5/10. Töëi 5/10, sên khêëu khai maåc Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 - Soáng Festival chaâo àoán sûå xuêët hiïån cuãa ca sô Ngö Lan Hûúng vaâ Phûúng Myä Chi. Hai nghïå sô àïìu baây toã niïìm haånh phuác, choaáng ngúåp vúái khöng khñ söi àöång vaâ quy mö cuãa chûúng trònh. Lêìn thûá hai höåi ngöå Ngaây Theã Viïåt Nam, Ngö Lan Hûúng àem àïën nhûäng saáng taác múái nhêët daânh tùång khaán giaã taåi sên vêån àöång Àaåi hoåc Baách khoa Haâ Nöåi. Cö tiïëp tuåc choån maâu sùæc êm nhaåc phuâ húåp vúái giúái treã, khuêëy àöång sên khêëu vúái ca khuác Ài giûäa trúâi rûåc rúä àang nöíi àònh àaám trïn maång xaä höåi. Xin àûâng loâng voâng vaâ Anh coá muöën àûa em vïì khöng laâ hai baâi haát laâm nïn tïn tuöíi cuãa nûä ca sô treã - cuäng àûúåc thïí hiïån trïn sên khêëu Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 - Soáng Festival. Ngö Lan Hûúng mong àûúåc giao lûu thêåt nhiïìu vúái caác baån treã taåi chûúng trònh. “Hai lêìn àöìng haânh vúái Ngaây Theã Viïåt Nam àïìu laâ kyã niïåm àeåp àöëi vúái töi. Sûác treã, sûå nhiïåt huyïët, sûå trên troång cuãa khaán giaã chûúng trònh daânh cho nghïå sô vö cuâng lúán”, Ngö Lan Hûúng noái. Ca sô Phûúng Myä Chi tiïëp nöëi bêìu khöng khñ treã trung, söi àöång vúái ba ca khuác Àêíy xe boâ, Boáng phuâ hoa vaâ Vuä truå coá anh. Caác saãn phêím êm nhaåc têån duång chêët liïåu vùn hoåc dên gian khùèng àõnh dêëu êën cuãa Phûúng Myä Chi trong loâng khaán giaã. Khöng chó khoe gioång haát nöåi lûåc, Phûúng Myä Chi khiïën khaán giaã Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 - Soáng Festival phaãi àûáng dêåy nhuán nhaãy theo nhûäng vuä àaåo söi àöång, dïî thûúng. Trong ngaây 6/10, khaán giaã Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 - Soáng Festival tiïëp tuåc àûúåc chiïu àaäi bûäa tiïåc êm nhaåc vúái caác nghïå sô nöíi tiïëng laâ rapper Phuác Du, nhoám Da LAB, ca sô Buâi Trûúâng Linh. Caác nghïå sô hûáa heån chiïìu loâng khaán giaã vúái nhûäng saãn phêím êm nhaåc múái nhêët. Sên khêëu Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 - Soáng Festival àûúåc thiïët kïë saáng taåo vúái hïå thöëng aánh saáng vaâ êm thanh hiïån àaåi, tön lïn maân trònh diïîn cuãa caác nghïå sô. Ban töí chûác Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 lûåa choån àaåi sûá laâ Hoa hêåu Àöî Thõ Haâ. Laâ ngûúâi treã coá sûác aãnh hûúãng trong xaä höåi, Àöî Thõ Haâ tûå tin truyïìn caãm hûáng vïì nhûäng phûúng thûác thanh toaán múái, hiïån àaåi, hûúãng ûáng thöng àiïåp “Söëng Chill- Thanh toaán chêët” cuãa chûúng trònh. Àaåi sûá Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 vui mûâng khi coá cú höåi lan toãa àïën cöång àöìng nhûäng thoái quen thanh toaán söë vaâ nhûäng tiïån ñch vûúåt tröåi maâ thanh toaán söë mang laåi. Cö kïu goåi moåi ngûúâi tham gia Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 àïí traãi nghiïåm vaâ hûúãng ûáng phong traâo thanh toaán khöng duâng tiïìn mùåt, goáp phêìn xêy dûång möåt xaä höåi hiïån àaåi vaâ an toaân.n Ca sô Ngö Lan Hûúng, Phûúng Myä Chi khuêyë àönå g lï î khai macå [ NGOCÅ ANÁ H - GIA LINH ] Bïn caånh cú höåi traãi nghiïåm caác cöng nghïå thanh toaán hiïån àaåi 100% khöng sûã duång tiïìn mùåt, úã Ngaây Theã Viïåt Nam 2024 - Soáng Festival, khaán giaã coá cú höåi giao lûu, gùåp gúä nhiïìu nghïå sô, nhûäng ngûúâi coá sûác aãnh hûúãng trong xaä höåi trong caác khung giúâ biïíu diïîn tûâ ngaây 5-6/10. Àaiå sû á Ngayâ The ã Viïtå Nam 2024 - Hoa hêuå Àö î Thõ Ha â truyïnì camã hûná g vï ì cöng nghïå thanh toaná söë ANH: TRONG TAIÂ Å Ã Bûäa tiïcå cöng nghïå trong thanh toaán söë NAPAS hy voång, Soáng Festival nùm nay thûåc sûå seä laâ möåt “bûäa tiïåc thanh toaán” hêëp dêîn vaâ àïí laåi nhiïìu êën tûúång cho moåi khaách haâng, àùåc biïåt laâ giúái treã. Thúâi sûå Chuã nhêåt 6/10/2024 6 Dûå vaâ chó àaåo àaåi höåi coá anh Nguyïîn Tûúâng Lêm - Bñ thû T.Û Àoaân, Phoá Chuã tõch T.Û Höåi LHTN Viïåt Nam, baâ Àinh Thõ Höìng Minh - Phoá Bñ thû Tónh uãy, öng Trêìn Hoaâng Tuêën - Phoá Chuã tõch thûúâng trûåc UBND tónh Quaãng Ngaäi, cuâng laänh àaåo caác súã ban ngaânh. Trong nhiïåm kyâ qua (2019 – 2024), Höåi LHTN Viïåt Nam tónh Quaãng Ngaäi àaä thûåc hiïån hoaân thaânh 12/12 chó tiïu, trong àoá, coá 5 chó tiïu hoaân thaânh vûúåt mûác so chó tiïu. Thöng qua caác phong traâo: “Tuöíi treã Quaãng Ngaäi chung tay xêy dûång nöng thön múái vaâ àö thõ vùn minh”, “Ngaây Chuã nhêåt xanh”… caác cêëp böå Höåi úã tónh Quaãng Ngaäi àaä thu huát hún 150.000 lûúåt höåi viïn, thanh niïn tham gia; tröìng hún 310.337 cêy xanh; xêy dûång múái hún 50 tuyïën àûúâng… Thûåc hiïån hún 1.200 cöng trònh thanh niïn caác cêëp vúái töíng trõ giaá hún 20 tỷ àöìng; cêëp böå Höåi trao hún 150 nghòn suêët quaâ vúái töíng kinh phñ gêìn 20 tỷ àöìng cho ngûúâi dên, hoåc sinh, ngûúâi giaâ neo àún, hoåc sinh dên töåc thiïíu söë coá hoaân caãnh khoá khùn…, xêy dûång múái 119 nhaâ nhên aái, trõ giaá gêìn 6 tỷ àöìng… Theo Bñ thû T.Û Àoaân, Phoá Chuã tõch T.Û Höåi LHTN Viïåt Nam Nguyïîn Tûúâng Lêm, nhiïåm kyâ qua laâ möåt giai àoaån àùåc biïåt vúái nhiïìu khoá khùn thûã thaách àan xen. Trong böëi caãnh àoá, cuâng vúái sûå phaát triïín roä neát trïn caác lônh vûåc kinh tïë - vùn hoáa xaä höåi, bùçng loâng nhiïåt huyïët, traách nhiïåm vaâ saáng taåo cuãa àöåi nguä caán böå Höåi, höåi viïn, thanh niïn, cöng taác Höåi vaâ phong traâo thanh niïn cuãa tónh Quaãng Ngaäi àaä àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu rêët quan troång, khaá toaân diïån trïn caác mùåt cöng taác, àoáng goáp tñch cûåc vaâo nhûäng thaânh tûåu chung cuãa cöng taác höåi vaâ phong traâo thanh niïn caã nûúác. Nhiïåm kyâ túái anh Lêm àïì nghõ, têåp trung nêng cao chêët lûúång cöng taác giaáo duåc lyá tûúãng, àaåo àûác caách maång, baãn lônh chñnh trõ vaâ àaåo àûác, löëi söëng vùn hoáa trong thanh niïn. Cêìn tiïëp tuåc àöíi múái nöåi dung, phûúng thûác hoaåt àöång cuãa Höåi, trong àoá chuá troång ûáng duång maånh meä chuyïín àöíi söë. Cêìn thïí hiïån roä vai troâ laâ àêìu taâu, cöët caán trong caác hoaåt àöång saáng taåo, tiïn phong chuyïín àöíi söë; têåp trung nghiïn cûáu caác giaãi phaáp tuyïn truyïìn, nêng cao nhêån thûác, thay àöíi tû duy vaâ thoái quen cuãa caán böå Höåi, höåi viïn, thanh niïn vïì chuyïín àöíi söë; triïín khai àa daång caác nöåi dung nhùçm nêng cao nùng lûåc söë cho caán böå, höåi viïn, thanh niïn. Theo anh Lêm, cuâng vúái sûå phaát triïín maånh meä cuãa tónh, sûå taác àöång cuãa caách maång cöng nghiïåp 4.0, nhu cêìu, àúâi söëng thanh niïn coá nhiïìu thay àöíi. Trûúác yïu cêìu àoá, nhiïåm kyâ túái Höåi phaãi thûúâng xuyïn cöí vuä, àöång viïn, khuyïën khñch lúáp thanh niïn tiïn tiïën, ài àêìu vaâ thaânh cöng trong hoåc têåp, lao àöång, khúãi nghiïåp, lêåp nghiïåp vaâ höåi nhêåp, coá àiïìu kiïån tiïëp cêån vúái nhûäng cú höåi phaát triïín töët hún. Àöìng thúâi têåp trung chùm lo cho nhoám thanh niïn yïëu thïë, thiïëu cú höåi phaát triïín, àùåc biïåt laâ thanh niïn dên töåc thiïíu söë vûúåt qua khoá khùn vûún lïn trong cuöåc söëng. Ngoaâi ra, cêìn ra sûác cöí vuä, töí chûác caác hoaåt àöång taåo möi trûúâng àïí höåi viïn, thanh niïn àïì xuêët caác saáng kiïën, yá tûúãng saáng taåo, ûáng duång, chuyïín giao tiïën böå khoa hoåc cöng nghïå, kinh tïë söë vaâo lao àöång, saãn xuêët, kinh doanh, trong àoá àùåc biïåt quan têm viïåc thuác àêíy tinh thêìn, höî trúå thanh niïn khúãi nghiïåp, lêåp nghiïåp. Phaát biïíu taåi Àaåi höåi, Phoá Bñ thû Tónh uãy Quaãng Ngaäi Àinh Thõ Höìng Minh ghi nhêån nhûäng kïët quaã cuãa Höåi LHTN Viïåt Nam tónh àaä àaåt àûúåc. Àöìng thúâi, àïì nghõ Höåi cêìn tiïëp tuåc àöíi múái, àa daång hoáa caác phûúng thûác hoaåt àöång, àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu, nguyïån voång vaâ lúåi ñch chñnh àaáng cuãa thanh niïn; nöî lûåc gùæn kïët chùåt cheä caác hoaåt àöång cuãa töí chûác höåi vúái yïu cêìu thûåc tiïîn trong tònh hònh múái; nhêët laâ nhiïåm vuå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi. “Àaãng böå, chñnh quyïìn vaâ nhên dên tónh Quaãng Ngaäi luön tin tûúãng, àùåt thanh niïn úã võ trñ quan troång trong möîi bûúác phaát triïín cuãa tónh, xem nhûäng àoáng goáp cuãa thanh niïn luön laâ möåt vöën quyá, cêìn àûúåc phaát huy hún nûäa”, baâ Minh nhêën maånh. Àaåi höåi àaä tiïën haânh hiïåp thûúng choån cûã UÃy ban Höåi LHTN Viïåt Nam tónh khoáa XII göìm 41 uãy viïn. Chõ Höì Thõ Thu Thanh - Phoá Bñ thû Tónh Àoaân, Phoá Chuã tõch Thûúâng trûåc Höåi LHTN Viïåt Nam tónh khoáa XI giûä chûác vuå Chuã tõch Höåi LHTN Viïåt Nam tónh khoáa XII. Hiïåp thûúng 2 Phoá chuã tõch khoáa múái, göìm anh Trêìn Vùn Haãi vaâ anh Àùång Vùn Thên. Àaåi höåi thöëng nhêët hiïåp thûúng cûã 12 àaåi biïíu chñnh thûác àaåi diïån cho thanh niïn Quaãng Ngaäi tham dûå Àaåi höåi àaåi biïíu toaân quöëc Höåi LHTN Viïåt Nam lêìn thûá IX. Àaåi höåi àaåi biïíu Höåi LHTN Viïåt Nam tónh Quaãng Ngaäi lêìn thûá XII, nhiïåm kyâ 2024 – 2029, àùåt ra 13 chó tiïu. n [ NGUYÏNÎ NGOCÅ ] Ngayâ 5/10, Àaiå höiå Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Quanã g Ngaiä lênì thû á XII, nhiïmå ky â 2024 – 2029 diïnî ra phiïn tronå g thï.í Tham dû å Àaiå höiå co á 250 àaiå biïuí chñnh thûcá àaiå diïnå cho hún 300.000 höiå viïn, thanh niïn toanâ tónh. Anh Nguyïnî Tûúnâ g Lêm tùnå g bùnç g khen cho 13 têpå thï,í 14 ca á nhên cuaã Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Quanã g Ngaiä Têpå trung chùm lo cho thanh niïn yïëu thïë, thanh niïn dên töcå thiïíu söë BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Anh: NN à Uyà ban Thûúnâ g vuå Quöcë höiå cho y á kiïnë vï ì 8 dû å aná luêtå Theo dû å kiïnë , Phiïn hopå thû á 38 cuaã Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå se ä diïnî ra tû â ngayâ 7 – 10/10 vaâ ngayâ 14/10, taiå phonâ g hopå Tên Traoâ , Nha â Quöcë höiå . Vï ì xêy dûnå g phapá luêtå , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå cho y á kiïnë vï ì 8 dû å aná luêtå , trong àoá co:á Luêtå Quanã ly á va â àêuì tû vönë nha â nûúcá taiå doanh nghiïpå ; Luêtå Nha â giaoá ; Luêtå Àêuì tû cöng (sûaã àöií ); Luêtå Sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë àiïuì cuaã Luêtå Quy hoacå h, Luêtå Àêuì tû, Luêtå Àêuì tû theo phûúng thûcá àöië tacá cöng tû vaâ Luêtå Àêuë thêuì … Vï ì cöng tacá giamá satá , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå se ä cho y á kiïnë vï ì baoá caoá kïtë qua ã giamá satá viïcå giaiã quyïtë , tra ã lúiâ kiïnë nghõ cuaã cû ã tri; baoá caoá cöng tacá dên nguyïnå cuaã Quöcë höiå ; cho y á kiïnë àöië vúiá baoá caoá cuaã Chñnh phuã vï ì kïtë qua ã thûcå hiïnå kï ë hoacå h phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå nùm 2024; dûå kiïnë kï ë hoacå h phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå nùm 2025… Cunä g taiå phiïn hopå , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå se ä cho y á kiïnë vï ì chu ã trûúng àêuì tû Chûúng trònh mucå tiïu quöcë gia vï ì phatá triïní vùn hoaá giai àoanå 2025-2035; cho yá kiïnë vï ì chu ã trûúng àiïuì chónh quy hoacå h sû ã dunå g àêtë thúiâ ky â 2021-2030, têmì nhòn àïnë nùm 2050; cho y á kiïnë vï ì viïcå chuêní bõ Ky â hopå thûá 8, Quöcë höiå khoaá XV. Ngoaiâ ra, Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå se ä xem xetá cöng tacá nhên sû;å xem xetá , phï chuêní àï ì nghõ böí nhiïmå Àaiå sû á àùcå mïnå h toanâ quyïnì … LUÊN DUNÄ G Phatá àönå g Chûúng trònh “Maiá êmë cho àönì g baoâ töi” Ngayâ 5/10, Chñnh phuã va â Uyà ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam tö í chûcá Chûúng trònh phatá àönå g hö î trú å xoaá nha â tamå , nha â dötå natá trïn ca ã nûúcá vúiá chu ã àï ì “Maiá êmë cho àönì g baoâ töi”. Chûúng trònh nhùmç huy àönå g nguönì lûcå unã g hö å tû â doanh nghiïpå , cú quan, töí chûcá , têpå thï,í cacá manå h thûúnâ g quên, àönì g lonâ g, chung sûcá unã g hö å àï í hö î trú å khoanã g 150 nghòn höå ngheoâ xoaá nha â tamå , nha â dötå natá trong nùm 2025. Mucå tiïu chûúng trònh àïí têtë ca ã ngûúiâ dên co á thï í sönë g trong nhûnä g ngöi nhaâ “3 cûná g” (maiá cûná g, nïnì cûná g va â tûúnâ g cûná g). Phatá àönå g phong traoâ thi àua caã nûúcá chung tay xoaá nha â tamå , nha â dötå natá trïn phamå vi ca ã nûúcá tû â nay àïnë nùm 2025, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh ra lúiâ kïu goiå “Ai co á gò gopá nêyë , ai co á cöng gopá cöng, ai coá cuaã gopá cuaã , ai co á nhiïuì gopá nhiïuì , ai co á ñt gopá ñt”. Phong traoâ hûúná g àïnë viïcå huy àönå g nguönì vönë xaä höiå hoaá , kïtë húpå vúiá nguönì lûcå tû â Nha â nûúcá , àï í thûcå hiïnå nhiïmå vu å hö î trú å nha â ú ã cho ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g; hö î trú å nha â ú ã theo chûúng trònh mucå tiïu quöcë gia va â xoaá nha â tamå , nha â dötå natá . Tû â nùm 2011 àïnë nay, ngên sacá h nhaâ nûúcá va â huy àönå g nguönì lûcå xa ä höiå àaä hö î trú å xêy dûnå g, sûaã chûaä nha â ú ã cho 820 nghòn höå gia àònh ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g va â hö å ngheoâ trong caã nûúcá . Nhiïuì bö,å nganâ h, àõa phûúng coá cacá h lamâ hay, saná g taoå , huy àönå g àûúcå nguönì lûcå lúná cuaã Nha â nûúcá va â nhên dên àï í xoaá nha â tamå , nha â dötå natá cho hö å ngheoâ , hö å cênå ngheoâ . Cu å thï,í tónh Àiïnå Biïn àaä xoaá 5.000 cùn nhaâ dötå natá , Nghï å An àa ä xoaá trïn 5.600 cùn nhaâ dötå natá , Cao Bùnç g àa ä xoa á trïn 3.600 cùn nhaâ dötå natá . NGOCÅ LINH Ngayâ 5/10, öng Àöî Vùn Hunâ g - Giamá àöcë Sú ã Y tï ë Quanã g Trõ cho hay, súã àa ä co á vùn banã gûiã cacá àõa phûúng trong tónh canã h baoá viïcå sú ã nayâ bõ gia ã danh, taoå cacá vùn banã , trang web giaã maoå àï í ài kiïmí tra cacá cú sú ã kinh doanh thûcå phêmí trïn àõa banâ tónh. Trûúcá ào,á Chi cucå An toanâ vï å sinh thûcå phêmí cuaã Sú ã Y tï ë Quanã g Trõ nhênå àûúcå phanã aná h cuaã cú sú ã baná h kem S.R (xaä Haiã Dûúng, huyïnå Haiã Lùng, tónh Quanã g Trõ) bõ keã la å mùtå maoå danh Súã Y tï ë goiå àiïnå thoaiå tû â sö ë 0925597.xxx, kïtë banå Zalo, gûiã Thöng baoá sö ë 01/TB-SYT vaâ Quyïtë àõnh söë 115/QÀ-SYT ngayâ 1/10/2024 cuaã Sú ã Y tï ë vï ì viïcå thanâ h lêpå àoanâ kiïmí tra, giamá satá cacá cú sanã xuêtë , kinh doanh thûcå phêmí trïn àõa banâ tónh. Ngûúiâ nayâ yïu cêuì cú sú ã vaoâ trang soyte… àï í taiã ûná g dunå g va â àiïnì thöng tin. “Sú ã khöng ban hanâ h cacá thöng baoá va â quyïtë àõnh theo nhû phanã aná h, cacá nöiå dung trong 2 vùn banã trïn la â gia ã maoå . Cacá vùn banã quanã ly á Nha â nûúcá cuaã Sú ã àïuì àûúcå ban hanâ h theo hïå thönë g quanã ly á vùn banã va â hö ì sú cöng viïcå cuaã tónh Quanã g Trõ, Cöní g thöng tin àiïnå tûã tónh Quanã g Trõ vaâ àûúcå gûiã àïnë cacá cú quan quanã ly á liïn quan trïn àõa banâ àï í phöië húpå triïní khai thûcå hiïnå ”, Giamá àöcë Sú ã Y tï ë Quanã g Trõ Àö î Vùn Hunâ g noiá . H.THAÂNH Gia ã danh Sú ã Y tï ë Quanã g Trõ kiïmí tra cú súã kinh doanh thûcå phêmí

Xï ë bïn mepá cöní g toaâ baoá Tiïìn Phong, goiå quaná cho co á chûá chó la â caiá khoanã g trönë g lotå thomã bayâ vaiâ caiá ghï ë nhûaå , mêyë caiá cöcë thuyã tinh nûúcá che,â caiá àiïuë cayâ . Têtë thayã nepá vaoâ nhûnä g cao öcë múiá xêy ngêtë nghïuí . Vêyå ma â lucá naoâ cunä g co á ngûúiâ tu.å … Àö î Chu vûaâ ghe á quaná êyë . Laoä ài àêu tatå qua? Coá le ä tû â àùnç g nha â söë 9 (tru å sú ã Höiå Nha â vùn ú ã phö ë Nguyïnî Àònh Chiïuí )? Ùn vênå chón chu. Vetá nhûng thûúnâ g khöng coá ca â vatå . Laoä tûaå hùnè ngûúiâ vaoâ göcë xa â cû â gia â àa ä banå h ra nhûnä g u mêuë cö í thu.å Trïn tay laoä rung rung caiá àiïuë cayâ . Chûnâ g nhû àiïuë lênî àomá la â thû á àaoå cu å cho cêu chuyïnå laoä thïm röm. Laoä vö î vö î vaoâ manã g möcë thïcë h göcå cêy, chêtë gionå g tû å dûng camã khaiá hùnè “ma â caiá göcå xa â cû â nayâ co á tû â thúiâ öng êyë àêyë !” Öng êyë la â öng naoâ vêyå ? Chuná g töi xumá thïm vaoâ mötå caiá gocá cuaã laoä ma xo á vûaâ he.á Tûâ thúâi öng êëy… Laäo àang noái àïën chuã nhên cuãa ngöi nhaâ 15 Höì Xuên Hûúng - nguyïn uãy caái toâa baáo chuáng töi höìi chûa xêy múái. Biïåt thûå 15 Höì Xuên Hûúng cuãa BS Nguyïîn Vùn Luyïån. Gatå qua va â bocá tacá h nhûnä g rêu ria rûúmâ ra â àiïuë àomá (sau nayâ co á hoiã thïm) röiì chuná g töi cunä g thunã g àûúcå chuyïnå cuaã Àö î Chu. Hoáa ra BS Nguyïîn Vùn Luyïån maâ Àöî Chu àang noái quï úã Bùæc Ninh. Chó caách con phöë nhaâ cuãa Chu Baá Bònh (tïn thêåt cuãa Àöî Chu) möåt quaäng ngùæn. BS Nguyïnî Vùn Luyïnå , Àö î Chu khöng biïtë mùtå . Búiã öng sinh vaoâ thïë ky ã 19 (nùm 1898). Nhûng Àöî Chu kha á ranâ h cacá chuyïnå vï ì võ BS Luyïnå , vï ì gia thï ë mötå nha â co á mauá mùtå ú ã Kinh Bùcæ . BS Luyïnå co á öng nöiå lamâ quan Thaiá y. Cu å thên sinh BS Luyïnå tûnâ g àûúcå triïuì àònh phong lamâ Chaná h thêtë phêmí Hanâ lêm viïnå thõ gianã g hocå sy.ä Nùm 24 tuöíi, chaâng trai Nguyïîn Vùn Luyïån vaâo hoåc Y khoa Àöng Dûúng. Chaâng hoåc gioãi lùæm nïn àûúåc cêëp hoåc böíng sang Phaáp hoåc. Nùm 1928, taåi Paris, Nguyïîn Vùn Luyïån hoaân thaânh luêån aán “Nghiïn cûáu y hoåc xaä höåi vïì tûã vong cuãa treã sú sinh”. Luênå vùn nayâ àûúcå àaná h gia á xuêtë sùcæ va â ngacå nhiïn chûa, Àöî Chu khùnè g àõnh “Luênå aná hiïnå vênî conâ àûúcå lûu trûä taiå Thû viïnå Khoa hocå Paris vaâ Thû viïnå Quöcë gia Ha â Nöiå . Vï ì nûúcá , BS Nguyïnî Vùn Luyïnå vênî mötå têm nguyïnå vúiá sû å nghiïpå cûuá giupá , baoã vï å tre ã em. Öng àaä tûnâ g ài túiá cacá vunâ g nuiá rûnâ g thiïng nûúcá àöcå Cao Bùnç g, Ha â Giang, Tuyïn Quang, Yïn Baiá … àï í khamá , chûaä bïnå h cho ngûúiâ ngheoâ . Mötå thúiâ gian sau, BS Luyïnå àa ä khöng lamâ cho Phapá ma â mú ã nhaâ thûúng tû úã 167 Phunâ g Hûng (Haâ Nöiå ) àï í hö î trú å ngûúiâ ngheoâ . BS Luyïnå khi êyë àa ä co á gia sanã khöng nho,ã co á mêyë ngöi nha.â Trong àoá co á ngöi biïtå thû å 15 Hö ì Xuên Hûúng, con phöë co á tïn Giabui (rue Jabouille) ma â höiì nùm 1945 BS Trênì Vùn Lai, Thõ trûúnã g thanâ h phö ë Ha â Nöiå àa ä lêyë tïn nû ä sô taiâ danh Hö ì Xuên Hûúng thay cho caiá tïn têy êyë . Y Á àõnh caiã taoå laiå ngöi biïtå thû å 15 Hö ì Xuên Hûúng àïí mú ã Trûúnâ g tû thucå vúiá mucå àñch múã mang dên trñ cho con em nhaâ ngheoâ cuaã BS Nguyïnî Vùn Luyïnå àa ä àûúcå nhiïuì tú â baoá ú ã Ha â Nöiå cöng khai khi phonã g vênë BS. Ngoaiâ cuönë “Sanã ducå chó nam” (hûúná g dênî cacá h chùm socá ba â me å va â tre ã sú sinh) BS Nguyïnî Vùn Luyïnå conâ co á taiâ lamâ baoá . Nha â vùn Hocå Phi, tûnâ g la â banå thên vúiá BS àa ä nhùcæ àïnë Toaâ soanå baoá Tin Múái cuaã BS Nguyïnî Vùn Luyïnå trong mötå höiì ûcá , àûúcå in ênë , taiá banã nhiïuì lênì . “Sú ã dô töi muönë lamâ baoá la â vò lamâ thêyì thuöcë thò chó chûaä àûúcå bïnå h cho mötå sö ë ñt ngûúiâ , conâ lamâ baoá thò co á thï í chûaä cho hanâ g nganâ hanâ g vanå ngûúiâ cunâ g mötå lucá ”. Àêuì nùm 1940, BS Luyïnå mú ã túâ baoá tû nhên hùnç g ngayâ Tin Múái. BS Nguyïnî Vùn Luyïnå lamâ Giamá àöcë , truå sú ã toaâ soanå taiå sö ë 5-7 phö ë Giuyliïng Blùng. Söë baoá àêuì tiïn ra ngayâ 27/1/1940 àaä thu hutá àûúcå sû å chu á yá cuaã àöcå gia ã va â ngay lêpå tûcá gêy àûúcå tiïnë g vang rönå g lúná trong giúiá baoá chñ. Vò baoá ra khö í rönå g, chû ä tötë , trònh bayâ àepå nhû mötå tú â baoá hùnç g ngayâ cuaã Phapá , laiå co á mayá rötativú 16 baát, in nhanh, kõp àûa tin giúâ chotá vaoâ phutá cuöië , nïn baná rêtë chayå . Coá tû tûúãng tiïën böå luön hûúáng túái lúåi ñch dên töåc, nïn BS Nguyïîn Vùn Luyïån hïët sûác uãng höå caách maång vaâ Chñnh phuã múái trong nhûäng ngaây àêìu coân non treã nhû möåt tònh caãm tûå nhiïn. Vúái taâi nùng vaâ nhiïåt huyïët caách maång cuãa möåt trñ thûác yïu nûúác coá traái tim nhên hêåu, luön hûúáng túái lúåi ñch dên töåc, baác sô Nguyïîn Vùn Luyïån àaä àûúåc Chuã tõch Höì Chñ Minh tin cêåy… Phiïn hopå Höiå àönì g Chñnh phuã ngayâ 14/11/1945, Chuã tõch Hö ì Chñ Minh àa ä àï ì nghõ cû ã mötå Ban cö ë vênë gömì 10 ngûúiâ taiâ àûcá giupá Chu ã tõch Chñnh phu.ã Ban àêuì , Ngûúiâ múiá nhùmæ àûúcå 6 võ àïå trònh vúiá Höiå àönì g Chñnh phu:ã cu å Buiâ Bùnç g Àoanâ , BS Nguyïnî Vùn Luyïnå , giaoá sô Lï Hûuä Tû,â cu å Ngö Tû ã Ha,å cu å Buiâ Ky ã va â cu å Lï Taiå … Röiì cuöcå Töní g tuyïní cû ã nùm 1946, taiå Thu ã àö Ha â Nöiå co á 74 ûná g cû ã viïn ra tranh cûã àï í chonå ra 6 àaiå biïuí . Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh, bacá sô Trênì Duy Hûng, luêtå sû Vu ä Àònh Hoe,â BS Nguyïnî Vùn Luyïnå , kô sû Hoanâ g Vùn Àûcá va â GS Nguyïnî Thõ Thucå Viïn. Kò hopå Quöcë höiå àêuì tiïn (2/3/1946), BS Nguyïnî Vùn Luyïnå àûúcå bêuì lamâ Uyà viïn dûå khuyïtë Ban Thûúnâ g trûcå Quöcë höiå (àïnë thaná g 10/1946 laâ uyã viïn chñnh thûcá ). Sau ào,á öng àûúcå tñn nhiïmå cû ã lamâ thanâ h viïn phaiá àoanâ tham gia Höiå nghõ tru â bõ Àa â Latå (tû â ngayâ 12/4/1946 àïnë 12/5/1946; Cöë vênë cuaã phaiá àoanâ Chñnh phuã do àönì g chñ Phamå Vùn Àönì g lamâ Trûúnã g àoanâ ài àamâ phaná taiå Höiå nghõ Fontainebleau (tûâ ngayâ 6/7 àïnë 10/9/1946). Nhûnä g ngayâ cuöië nùm 1946, tònh hònh ú ã Ha â Nöiå cùng thùnè g vúiá nhûnä g hanâ h àönå g gêy hênë liïn tucå cuaã thûcå dên Phapá . Trong böië canã h nguy cêpë ào á nhiïuì ngûúiâ àa ä khuyïn bacá sô nïn ài sú taná , àï ì phonâ g Phapá tra ã thu â nhûng chó coá vú å öng la â ba â Phunâ g Thõ Thûúcå cunâ g 3 cö con gaiá ài tanã cû. Conâ BS Nguyïnî Vùn Luyïnå cunâ g em vú å la â öng Phunâ g Vùn Chûúng vaâ hai con trai (Nguyïnî Quang Giamá , Nguyïnî Àònh Minh) àaä quyïtë àõnh ú ã laiå ! Cunä g cênì phaiã noiá thïm, taiå sao Phapá cùm BS Luyïnå ? Búiã sau Cacá h manå g Thaná g Tamá , lúiå dunå g cú höiå Àönì g Minh thùnæ g trênå va â quên àöiå Nhêtå conâ àoná g ú ã sên bay Gia Lêm, thûcå dên Phapá cho phaiá viïn nhayã du â xuönë g sên bay, chùcæ mêmí se ä liïn hï å àûúcå vúiá nhûnä g cú sú ã xa ä höiå cuaã chuná g ú ã Ha â Nöiå trong àoá co á yïuë nhên BS Nguyïnî Vùn Luyïnå . Nhûng chuná g thûcå sû å choaná g vaná g trûúcá thúiâ àiïmí ào,á BS Nguyïnî Vùn Luyïnå , chu ã baoá Tin Múái, bùnç g nhanä quan chñnh trõ nhanh nhêyå àa ä viïtë va â cho in mötå cuönë sacá h lïn aná chñnh sacá h thuöcå àõa múiá cuaã Chñnh phuã De Gaulle va â phanh phui thuã àoanå phónh phúâ nhùmç löi keoá giúiá trñ thûcá Viïtå Nam. … Ngay trong àïm 19/12/1946, quên Phapá àa ä mo â àïnë ngöi nhaâ riïng cuaã BS Luyïnå ú ã 65 Ly á Thûúnâ g Kiïtå (nay laâ Tru å sú ã Àaiå sû á quaná Cu Ba) honâ g bùtæ sönë g BS. Ngöi biïtå thû å àa ä trú ã thanâ h phaoá àaiâ lö cötë khaná g chiïnë cuaã ba cha con BS Nguyïnî Vùn Luyïnå . Khêuí suná g mayá va â võ trñ lúiå haiå cuaã ngöi biïtå thû å 65 Ly á Thûúnâ g Kiïtå àa ä àêyí lui nhiïuì àútå cöng cuaã quên Phapá . Gênì saná g àanå hïtë , bonå Phapá àaä xöng vaoâ biïtå thû å ha å satá ca ã 4 ngûúiâ ! BS Nguyïnî Vùn Luyïnå – Bacá sô coá le ä la â Liïtå sô àêuì tiïn cuaã cuöcå khaná g Phapá cunâ g hai con trai sau nayâ àaä àûúcå Nha â nûúcá cöng nhênå la â liïtå sô. … Nhú á thïm dõp kyã niïmå nhûnä g nùm chùné nùm le ã Ngayâ Giaiã phoná g Thu ã àö nayâ khacá , nha â vùn Àö î Chu vöî vaoâ lûng töi nhû mötå mïnå h lïnå h. “Chuá dûå nhûäng hoåp haânh lïî laåt naây khaác. Nïn àïì nghõ cêëp trïn àùåt möåt tïn àûúâng naâo àoá úã Haâ Nöåi mang tïn “Ba cha con liïåt sô” àïí baâ con Thuã àö nhúá vïì ba cha con BS Nguyïîn Vùn Luyïån”. Cêpë trïn? Lênì êyë , töi àaä tòm àïnë UBND va â HÀND TP Haâ Nöiå . Cêyå àûúcå chö î quen, töi àaä ty ã mêní tra danh sacá h dùnç g dùcå trong ngên hanâ g tïn - danh nhên maâ nhûnä g àûúnâ g phö,ë cöng trònh úã Ha â Nöiå dûå àõnh se ä àûúcå àùtå tïn. Nhûng khöng thêyë tïn ba cha con Liïtå sô? May mùnæ . Muönå conâ hún khöng! Maiä thaná g 7 nùm 2024, caiá tïn phöë Nguyïnî Vùn Luyïnå múiá xuêtë hiïnå . Taiå mötå con phöë maiä ú ã quênå Ha â Àöng. Àoanå tû â nga ä ba giao cùtæ phö ë Nguyïnî Thanh Bònh taiå Khu àö thõ múiá Dûúng Nöiå àïnë nga ä ba giao cùtæ àûúnâ g tiïpë nöië àûúnâ g Àaiå Mö î - Dûúng Nöiå (canå h siïu thõ Aeon Mall Haâ Àöng) àaä àûúcå mang tïn Nguyïnî Vùn Luyïnå . n Chuyïnå ba cha con Liïtå sô gùnæ vúiá nhûnä g ngöi nhaâ Ha â Nöiå Biïtå thû å 15 Hö ì Xuên Hûúng cuaã BS Nguyïnî Vùn Luyïnå sau la â Toaâ soanå baoá Tiïìn Phong (thúiâ chûa xêy múiá ) BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Co á tû tûúnã g tiïnë bö å luön hûúná g túiá lúiå ñch dên töcå , nïn bacá sô (BS) Nguyïnî Vùn Luyïnå hïtë sûcá unã g hö å cacá h manå g vaâ Chñnh phuã múiá trong nhûnä g ngayâ àêuì conâ non treã nhû mötå tònh camã tû å nhiïn… [ XUÊN BA ] BS Nguyïnî Vùn Luyïnå Banâ thú â LS Nguyïnî Vùn Luyïnå Àõa chó 65 Lyá Thûúnâ g Kiïtå núi 3 cha con BS Nguyïnî Vùn Luyïnå àa ä hy sinh àïm 19/12/1946 Chuã nhêåt 6/10/2024 7 Kyá sûå

