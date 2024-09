Tiền Phong số 266

Ngayâ 21/9, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh àaä co á baiâ viïtë "Khêní trûúng khùcæ phucå hêuå qua ã baoä lu,ä nhanh choná g öní àõnh àúiâ sönë g nhên dên, tñch cûcå khöi phucå sanã xuêtë kinh doanh, thucá àêyí tùng trûúnã g kinh tï,ë kiïmí soatá lamå phatá ". Baoá Tiïìn Phong trên tronå g trñch àùng baiâ viïtë trïn (xem toanâ vùn baiâ viïtë cuaã Thu ã tûúná g trïn baoá Tiïnì Phong àiïnå tû ã - tienphong.vn). Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh kiïmí tra, khùcæ phucå hêuå qua ã cún baoä sö ë 3 taiå Yïn Baiá

Ngayâ 21/9, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh àaä coá baiâ viïtë “Khêní trûúng khùcæ phucå hêuå qua ã baoä lu,ä nhanh choná g öní àõnh àúiâ sönë g nhên dên, tñch cûcå khöi phucå sanã xuêtë kinh doanh, thucá àêyí tùng trûúnã g kinh tï,ë kiïmí soatá lamå phatá ”. Baoá Tiïìn Phong trên tronå g trñch àùng baiâ viïtë trïn (xem toanâ vùn baiâ viïtë cuaã Thu ã tûúná g trïn baoá Tiïnì Phong àiïnå tû ã - tienphong.vn). “… Khêín trûúng khùæc phuåc hêåu quaã sau baäo luä, nhanh choáng öín àõnh àúâi söëng nhên dên àûúcå xacá àõnh la â nhiïmå vu å tronå g têm, cêpë bacá h, àùcå biïtå la â àöië vúiá cacá cêpë uyã àanã g, chñnh quyïnì , cacá lûcå lûúnå g chûcá nùng ú ã cú sú.ã Têpå trung tòm kiïmë ngûúiâ mêtë tñch; kõp thúiâ cûuá chûaä ngûúiâ bõ thûúng; thùm hoiã , chia se,ã àönå g viïn, höî trú å hêuå sûå cho ngûúiâ àa ä mêtë ; kiïmí tra, tiïpë cênå bùnç g àûúcå nhûnä g núi conâ bõ chia cùtæ nhùmç hö î trú å kõp thúiâ , hiïuå qua ã cho ngûúiâ dên. Cung cêpë lûúng thûcå , thûcå phêmí , nûúcá sacå h, chö î ú ã cho nhûnä g ngûúiâ dên bõ mêtë nha â ú;ã raâ soatá , thûcå hiïnå viïcå taiá àõnh cû cho cacá hö å gia àònh bõ mêtë nha â ú,ã baoã àamã hoanâ thanâ h súmá nhêtë co á thï,í trûúcá ngayâ 31/12/2024 vúiá àiïuì kiïnå sönë g tötë hún núi úã cu.ä Baoã àamã vïå sinh möi trûúnâ g, phonâ g chönë g dõch bïnå h; khêní trûúng àûa hocå sinh túiá trûúnâ g va â àûa cacá bïnå h viïnå , cú sú ã y tï ë vaoâ hoatå àönå g ngay trong thaná g 9/2024. Súmá khöi phucå , baoã àamã cacá hï å thönë g giao thöng, thöng tin liïn lacå , soná g àiïnå thoaiå , cung cêpë àiïnå , nûúcá sacå h, cacá dõch vuå xa ä höiå cú banã thöng suötë . Ra â soatá , co á biïnå phapá höî trú å phu â húpå khöi phucå cacá hoatå àönå g sanã xuêtë kinh doanh cuaã doanh nghiïpå , baoã àamã viïcå lamâ , sinh kïë cuaã ngûúiâ dên trong têtë ca ã cacá lônh vûcå , nhêtë la â cöng nghiïpå , dõch vu,å nöng nghiïpå . Giû ä vûnä g öní àõnh chñnh trõ, an ninh, an toanâ va â baoã àamã trêtå tû å xa ä höiå trïn àõa banâ . Lamâ tötë cöng tacá thöng tin, truyïnì thöng, khöng àïí cacá thï ë lûcå thu â àõch, phanã àönå g lúiå dunå g xuyïn tacå , chönë g pha.á Àönì g thúiâ , tiïpë tucå ra â soatá , thönë g kï àêyì àu ã thiïtå haiå àï í kõp thúiâ àï ì xuêtë , kiïnë nghõ Chñnh phu,ã Thu ã tûúná g Chñnh phuã xem xetá , sû ã dunå g dû å trûä quöcë gia, dûå phonâ g ngên sacá h trung ûúng va â cacá nguönì húpå phapá khacá àï í hö î trú å ngûúiâ dên khùcæ phucå hêuå qua ã baoä lu ä theo quy àõnh phapá luêtå . 4. Cunâ g vúiá viïcå súmá öní àõnh àúiâ sönë g nhên dên, chuná g ta cênì têpå trung khöi phuåc saãn xuêët kinh doanh, thuác àêíy tùng trûúãng kinh tïë, kiïím soaát laåm phaát. Àêy laâ nhiïmå vu å co á y á nghôa àùcå biïtå quan tronå g; chó coá thûcå hiïnå tötë nhiïmå vu å nayâ múiá co á thï í baoã àamã sû å öní àõnh, bïnì vûnä g cuaã àúiâ sönë g, sinh kïë cuaã ngûúiâ dên vunâ g bõ anã h hûúnã g cuaã baoä lu ä noiá riïng vaâ nhên dên ca ã nûúcá noiá chung; àönì g thúiâ múiá taoå ra àûúcå nïnì tanã g vûnä g chùcæ cho phatá triïní KTXH cuaã tûnâ g àõa phûúng, tûnâ g vunâ g va â ca ã nûúcá . Vïì khöi phuåc saãn xuêët kinh doanh, cacá Bö,å nganâ h, àõa phûúng cênì têpå trung raâ soatá cacá cú chï,ë chñnh sacá h àï í hö î trú å kõp thúiâ , hiïuå qua ã cacá cú sú ã sanã xuêtë , hö å kinh doanh, húpå tacá xa,ä doanh nghiïpå àï í khöi phucå nhanh chuöiî sanã xuêtë , cung ûná g, lao àönå g, phucå höiì vaâ thucá àêyí phatá triïní sanã xuêtë , kinh doanh. Khêní trûúng thûcå hiïnå miïnî , giamã , gia hanå thuï,ë phñ, lïå phñ, tiïnì thuï àêtë , thuï mùtå nûúcá ... cho cacá doanh nghiïpå , tö í chûcá , ngûúiâ dên bõ anã h hûúnã g, thiïtå haiå ; thûcå hiïnå kõp thúiâ viïcå tamå ûná g, chi traã quyïnì lúiå baoã hiïmí ; ûu tiïn böë trñ nguönì lûcå àï í súmá khùcæ phucå cacá sû å cö,ë hû honã g vï ì hï å thönë g giao thöng, àï àiïuì , hö ì chûaá thuyã lúiå . Thûcå hiïnå cacá giaiã phapá chñnh sacá h tiïnì tï å nhû: cú cêuë laiå thúiâ hanå , giû ä nguyïn nhomá nú,å xem xetá miïnî , giamã laiä vay… cho cacá khacá h hanâ g bõ thiïtå haiå ; böí sung nguönì lûcå thûcå hiïnå cacá chñnh sacá h tñn dunå g ûu àaiä cho Ngên hanâ g Chñnh sacá h xa ä höiå ; tiïpë tucå cho vay múiá àöië vúiá khacá h hanâ g àï í khöi phucå sanã xuêtë kinh doanh sau baoä lu.ä Têpå trung khöi phucå ngay nùng lûcå sanã xuêtë nöng nghiïpå ; nhên cú höiå nayâ cú cêuë laiå cêy trönì g, vêtå nuöi ú ã cacá vunâ g, cacá àõa phûúng theo hûúná g thuênå thiïn, hiïuå qua,ã bïnì vûnä g hún; kõp thúiâ hö î trú å giönë g, thûcá ùn, hoaá chêtë va â cacá vêtå tû cênì thiïtë . Súmá àûa cacá khu cöng nghiïpå , cacá dû å aná sanã xuêtë cöng nghiïpå , thûúng maiå , dõch vuå bõ anã h hûúnã g trú ã laiå hoatå àönå g bònh thûúnâ g; khöi phucå nhanh choná g cacá cú súã logistics vaâ kho baiä bõ hû honã g, khöng àïí gianá àoanå chuöiî cung ûná g. Ra â soatá , cùtæ giamã thu ã tucå hanâ h chñnh àïí súmá sûaã chûaä , xêy dûnå g laiå cöng trònh, nhaâ xûúnã g bõ anã h hûúnã g búiã hêuå qua ã thiïn tai phucå vu å kõp thúiâ phucå höiì sanã xuêtë kinh doanh; apá dunå g quy trònh, thuã tucå àêuì tû khêní cêpë àöië vúiá cacá cöng trònh, dû å aná phonâ g, chönë g baoä lu.ä Cacá àõa phûúng chuã àönå g, tñch cûcå huy àönå g sû å vaoâ cuöcå cuaã ca ã hï å thönë g chñnh trõ cú sú,ã phöië húpå chùtå cheä cunâ g cacá bö,å cú quan trung ûúng àï í têpå trung khùcæ phucå hêuå quaã thiïn tai, baoä lu ä theo tinh thênì Nghõ quyïtë sö ë 143/NQ-CP cuaã Chñnh phu.ã Vïì thuác àêíy tùng trûúãng kinh tïë, kiïím soaát laåm phaát, cênì xacá àõnh roä àêy la â mötå trong nhûnä g nöiå dung tronå g têm, nhêtë quaná , xuyïn suötë va â quan tronå g nhêtë trong cöng tacá chó àaoå àiïuì hanâ h kinh tïë vô mö, hûúná g túiá mucå tiïu phatá triïní nhanh, xanh vaâ bïnì vûnä g, gopá phênì taiá cêuë trucá nïnì kinh tïë theo cacá Nghõ quyïtë cuaã Àanã g, Quöcë höiå , Chñnh phu.ã Tû â nay àïnë cuöië nùm 2024 va â trong nùm 2025, cacá cêpë , cacá nganâ h, cacá àõa phûúng cênì tiïpë tucå têpå trung theo doiä satá , nùmæ chùcæ tònh hònh thõ trûúnâ g, gia á ca;ã baoã àamã cung ûná g àêyì àu ã nguönì hanâ g, öní àõnh giaá cacá mùtå hanâ g thiïtë yïuë , nguyïn vêtå liïuå cho àúiâ sönë g va â sanã xuêtë kinh doanh; tuyïtå àöië khöng àïí xayã ra thiïuë lûúng thûcå , thûcå phêmí ; tiïpë tucå nghiïn cûuá taiá cêuë trucá chuöiî cung ûná g nùng lûúnå g theo hûúná g xanh, bïnì vûnä g va â phu â húpå vúiá àiïuì kiïnå tû å nhiïn cuaã àêtë nûúcá va â nhu cêuì cuaã nhên dên; trong ngùnæ hanå va â trung hanå phaiã têpå trung baoã àamã cung ûná g àu ã xùng dêuì , àiïnå phucå vu å sanã xuêtë kinh doanh vaâ tiïu dunâ g; xû ã ly á nghiïm cacá hanâ h vi àêuì cú, gùm hanâ g tùng gia,á thao tuná g gia.á Thûcå hiïnå chñnh sacá h tiïnì tï å chu ã àönå g, linh hoatå , kõp thúiâ , hiïuå qua,ã phöië húpå chùtå che,ä àönì g bö å vúiá chñnh sacá h taiâ khoa á múã rönå g húpå ly,á co á tronå g têm, tronå g àiïmí va â cacá chñnh sacá h khacá àï í ûu tiïn thucá àêyí tùng trûúnã g, giû ä vûnä g öní àõnh kinh tïë vô mö, kiïmí soatá lamå phatá , baoã àamã cacá cên àöië lúná cuaã nïnì kinh tï.ë Tùng cûúnâ g tiïpë cênå tñn dunå g va â tiïtë giamã chi phñ, tiïpë tucå phênë àêuë giamã laiä suêtë cho vay àï í hö î trú å nïnì kinh tï.ë Thûcå hiïnå hiïuå qua ã chñnh sacá h taiâ khoa á múã rönå g húpå ly,á co á tronå g têm, tronå g àiïmí , nhêtë la â cacá chñnh sacá h gianä , hoanä , giamã thuï,ë phñ, lïå phñ…; tùng cûúnâ g tiïtë kiïmå chi, triïtå àï í tiïtë kiïmå chi thûúnâ g xuyïn àïí danâ h nguönì lûcå cho an sinh xaä höiå , höî trú å khùcæ phucå hêuå qua ã thiïn tai vaâ àêuì tû phatá triïní . Àêyí manå h hún nûaä giaiã ngên vönë àêuì tû cöng; ûu tiïn bö ë trñ vönë , àêyí nhanh tiïnë àöå cacá cöng trònh, dûå aná quan tronå g, tronå g àiïmí quöcë gia, coá tñnh liïn tónh, liïn vunâ g, kïtë nöië quöcë gia, khu vûcå , quöcë tï.ë Chu á tronå g nghiïn cûuá , khùcæ phucå nhûnä g hanå chï,ë bêtë cêpå cuaã cacá thõ trûúnâ g chûná g khoaná , traiá phiïuë doanh nghiïpå , bêtë àönå g sanã ; súmá thaoá gú ä kho á khùn, vûúná g mùcæ liïn quan àïnë cacá dû å aná , àêtë àai trong cacá kïtë luênå thanh tra, kiïmí tra, banã aná taiå mötå sö ë àõa phûúng vaâ cacá dû å aná vûúná g mùcæ , tönì àonå g khacá theo tinh thênì chó àaoå cuaã Bö å Chñnh trõ; qua àoá gopá phênì giaiã phoná g nguönì lûcå , thucá àêyí sanã xuêtë kinh doanh vaâ tùng trûúnã g kinh tï.ë Têpå trung lamâ múiá cacá àönå g lûcå tùng trûúnã g truyïnì thönë g (àêìu tû, tiïu duâng, xuêët khêíu) va â thucá àêyí manå h me ä cacá àönå g lûcå tùng trûúnã g múiá (nhû phaát triïín àö thõ, kinh tïë vuâng, chuyïín àöíi söë, chuyïín àöíi xanh, kinh tïë tuêìn hoaân, kinh tïë chia seã, kinh tïë tri thûác, caác ngaânh, lônh vûåc cöng nghïå cao, chip baán dêîn, trñ tuïå nhên taåo…); trong àoá àùcå biïtå chu á tronå g phatá triïní kinh tï ë sö ë va â chuyïní àöií xanh, coi àêy laâ yïu cêuì têtë yïuë khacá h quan cuaã höiå nhêpå , toanâ cêuì hoa á va â cunä g la â cú höiå thuênå lúiå àï í àûa àêtë nûúcá tiïnë cunâ g thúiâ àaiå , thoatá khoiã “bêîy thu nhêåp trung bònh”. Tiïpë tucå hoanâ thiïnå thïí chï,ë cú chï,ë chñnh sacá h àï í thu hutá manå h me ä hún cacá nguönì vönë àêuì tû xa ä höiå , thucá àêyí phatá triïní kinh tïë tû nhên àïí thûcå sû å la â mötå àönå g lûcå quan tronå g cuaã nïnì kinh tï;ë tùng cûúnâ g thu hutá àêuì tû nûúcá ngoaiâ coá chonå locå gùnæ vúiá chuyïní giao cöng nghï.å Thucá àêyí manå h thõ trûúnâ g trong nûúcá , thûcå hiïnå hiïuå quaã Cuöcå vênå àönå g “ Ngûúâi Viïåt Nam ûu tiïn duâng haâng Viïåt Nam”. Thúâi sûå Chuã nhêåt 22/9/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Töíng Bñ thû, Chuã tõch nûúác Tö Lêm phaát biïíu taåi Höåi nghõ lêìn thûá 10 Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng khoáa XIII, ngaây 18/9. (VOV) Böå trûúãng Böå Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín nöng thön Lï Minh Hoan traã lúâi phoãng vêën baáo chñ vïì nguyïn nhên, giaãi phaáp vaâ têìm nhòn chñnh saách àïí gúä boã “lúâi nguyïìn laâm luáa khöng giaâu”. (VnExpress) Phaãi thay àöíi lúâi nguyïìn tröìng luáa Cöng taác nhên sûå Àaåi höåi XIV laâ cöng viïåc hïå troång, laâ “then chöët” cuãa “then chöët” “Vûúåt nùæng thùæng mûa, khöng thua gioá baäo” àïí hoaân thaânh caác dûå aán haå têìng giao thöng chiïën lûúåc Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh, Trûúãng Ban Chó àaåo Nhaâ nûúác caác cöng trònh, dûå aán quan troång quöëc gia, troång àiïím ngaânh GTVT phaát biïíu taåi phiïn hoåp thûá 14 cuãa Ban Chó àaåo. (Chinhphu.vn) PHAÁT NGÖN êën tûúång KY à NIÏMÅ 80 NÙM NGAY THAN H LÊPÅ QUÊN ÀÖIÅ NHÊN DÊN VIÏTÅ NAM: Bö å Quöcë phonâ g quyïtë àõnh khöng töí chûcá diïuî binh, diïuî hanâ h ÀÊYÍ MAÅNH PHÊN CÊPË , GÚ Ä “RÛN G» CÚ CHÏË Theo baoá caoá cuaã Bö å KH&ÀT, nùm 2023, khu vûcå kinh tïë tû nhên àoná g gopá khoanã g 46% GDP, taoå ra khoanã g 30% nguönì thu ngên sacá h nha â nûúcá , thu hutá 85% lûcå lûúnå g lao àönå g. Trong ào á àa ä xuêtë hiïnå mötå lûcå lûúnå g doanh nghiïpå tû nhên lúná , tñch luyä àu ã nùng lûcå vï ì quy mö vönë , trònh àöå cöng nghïå va â quanã trõ doanh nghiïpå , co á thûúng hiïuå taiå thõ trûúnâ g khu vûcå va â thï ë giúiá , trú ã thanâ h àönå g lûcå quan tronå g cuaã nïnì kinh tï.ë Chu ã tõch VinGroup Phamå Nhêtå Vûúnå g bayâ to,ã viïcå Thûúnâ g trûcå Chñnh phu ã tö í chûcá höiå nghõ thïí hiïnå sûå quan têm, àönå g viïn vaâ la â hanâ h àönå g “truyïnì lûaã ” àï í cönå g àönì g doanh nghiïpå co á thïm àönå g lûcå , nùng lûúnå g phênë àêuë phatá triïní kinh tïë hún nûaä . Nïu cacá saná g kiïnë , Chu ã tõch VinGroup àï ì xuêtë Chñnh phuã àêyí manå h àaoâ taoå va â phö í cêpå tiïnë g Anh khöng chó úã cacá trûúnâ g cöng lêpå ma â conâ àaoâ taoå cho toanâ dên, hûúná g túiá mötå xa ä höiå cöng dên toanâ cêuì . VinGroup vaâ cacá doanh nghiïpå se ä sùné sanâ g tham gia taiâ trúå cho giaoá viïn tùng cûúnâ g lïn vunâ g sêu, vunâ g xa. Chu ã tõch Têpå àoanâ Sun Group Àùnå g Minh Trûúnâ g cho rùnç g cênì thï í chï ë hoaá viïcå lûaå chonå nha â àêuì tû chiïnë lûúcå theo cú chïë giao nhiïmå vu å cho cacá doanh nghiïpå tû nhên coá àu ã nùng lûcå thûcå hiïnå cacá dû å aná tronå g àiïmí . Ài kemâ vúiá cú chï ë lûaå chonå nayâ , öng Trûúnâ g àï ì nghõ co á cacá cú chï ë àùcå thu.â “Àöië vúiá mötå dû å aná nïuë àûa ra àêuë thêuì , àêuë giaá thò mêtë rêtë nhiïuì thúiâ gian, 2-3 nùm, thêmå chñ hún. Tuy nhiïn, vúiá mötå söë dû å aná lúná taoå àönå g lûcå thò chó coá mötå sö ë doanh nghiïpå àu ã sûcá thûcå hiïnå , cuöië cunâ g thò cunä g se ä chonå chuná g töi maâ laiå mêtë rêtë nhiïuì thúiâ gian, chi phñ, cú höiå va â tiïnì bacå ”, öng Trûúnâ g nïu vñ du.å Bayâ to ã “lanä h àaoå Chñnh phuã hayä tin tûúnã g ú ã nhûnä g doanh nghiïpå tû nhên”, Chu ã tõch Têpå àoanâ Sovico Nguyïnî Thõ Phûúng Thaoã kiïnë nghõ xêy dûnå g cacá quy àõnh, phapá luêtå , cú chïë cho cacá doanh nghiïpå dên töcå . Tû â ào,á hònh thanâ h cacá têpå àoanâ kinh tïë tû nhên co á sûcá manå h va â thûúng hiïuå quöcë gia, quöcë tï ë lamâ àêuì tauâ va â thucá àêyí cacá doanh nghiïpå vûaâ va â nho,ã khu vûcå nöng nghiïpå va â nöng thön, cacá cöng ty khúiã nghiïpå . Trong àiïuì kiïnå nhûnä g thacá h thûcá vï ì kinh tï ë hiïnå nay, baâ Thaoã cho rùnç g cênì taoå àiïuì kiïnå àï í hanâ g khöng thu hutá nhanh nhêtë du lõch, giao thûúng, àêuì tû quöcë tï ë àïnë Viïtå Nam. Trong khi ào,á Chu ã tõch Geleximco Vuä Vùn Tiïnì kiïnë nghõ tùng cûúnâ g phên cêpë , phên quyïnì trong àêuì tû cacá dûå aná . “Thu ã tûúná g, cacá Pho á Thu ã tûúná g àönå g viïn chuná g töi rêtë nhiïuì nhûng úã dûúiá co á ca ã mötå rûnâ g cú chï,ë chñnh sacá h, chuná g töi vaoâ khöng biïtë ài löië naoâ , ra löië naoâ . Töi àïì nghõ tùng cûúnâ g phên cêpë , phên quyïnì , àún gianã hoaá thuã tucå ”, öng Tiïnì kiïnë nghõ. CUN G LAM , CUN G THÙNÆ G, CUN G PHAÁT TRIÏNÍ Kïtë luênå höiå nghõ, Thuã tûúná g àï ì nghõ cacá doanh nghiïpå phatá huy “6 tiïn phong”. Trong ào,á Thu ã tûúná g àï ì nghõ doanh nghiïpå tiïn phong thucá àêyí , ûná g dunå g khoa hocå cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå , têpå trung vaoâ cacá àönå g lûcå tùng trûúnã g truyïnì thönë g va â cacá àönå g lûcå tùng trûúnã g múiá , ûná g pho á biïnë àöií khñ hêuå ; tiïn phong tham gia cacá chuöiî gia á trõ, chuöiî sanã xuêtë , chuöiî cung ûná g toanâ cêuì , gopá phênì xêy dûnå g thûúng hiïuå doanh nghiïpå va â quöcë gia; tiïn phong phatá triïní ha å tênì g, nhêtë la â haå tênì g sö,ë ha å tênì g giao thöng, haå tênì g vùn hoaá , ûná g pho á biïnë àöií khñ hêuå , chuyïní àöií xanh… Chia se ã vúiá cacá doanh nghiïpå , Thuã tûúná g nhênë manå h, Chñnh phuã luön àönì g hanâ h, baoã vï å quyïnì va â lúiå ñch húpå phapá , chñnh àaná g cuaã doanh nghiïpå trong bêtë cû á hoanâ canã h naoâ . Lanä h àaoå Chñnh phuã àönì g thúiâ nïu ro,ä khöng hònh sûå hoaá cacá quan hïå kinh tï;ë nghiïn cûuá , baiä bo ã cacá giêyë phepá con, xoaá bo ã möi trûúnâ g taoå sacá h nhiïuî , phiïnì ha,â lamâ tùng chi phñ tuên thu ã cho doanh nghiïpå . Chu á tronå g xêy dûnå g va â hoanâ thiïnå thï í chï ë àï í doanh nghiïpå hoatå àönå g thuênå lúiå theo phapá luêtå , yïn têm sanã xuêtë , kinh doanh, àoná g gopá vaoâ sû å phatá triïní chung cuaã àêtë nûúcá . Ngûúiâ àûná g àêuì Chñnh phuã mong muönë cacá doanh nghiïpå , nhêtë la â cacá doanh nghiïpå àa ä co á thanâ h cöng, tiïpë tucå phatá huy tinh thênì yïu nûúcá , thûúng dên, tònh dên töcå , nghôa àönì g baoâ , tinh thênì àoanâ kïtë , tû å lûcå , tûå cûúnâ g, truyïnì thönë g lõch sû,ã di sanã vùn hoaá – mötå àiïmí tûaå cuaã àêtë nûúcá , àïí cunâ g lamâ , cunâ g thùnæ g, cunâ g hûúnã g, cunâ g phatá triïní , phatá huy vai tro,â vûútå qua kho á khùn, thacá h thûcá , àoná g gopá cho àêtë nûúcá . Vï ì cacá gopá y,á kiïnë nghõ cuaã doanh nghiïpå , Thu ã tûúná g giao cacá bö,å nganâ h lùnæ g nghe, tiïpë thu va â phaiã giaiã quyïtë vúiá cacá giaiã phapá ca ã trûúcá mùtæ va â lêu daiâ trïn tinh thênì àa ä noiá la â lamâ , àaä cam kïtë phaiã thûcå hiïnå , “lúiå ñch haiâ hoaâ , ruiã ro chia se”ã , haiâ hoaâ lúiå ñch giûaä ngûúiâ dên, doanh nghiïpå va â Nhaâ nûúcá . “Thaoá gú ä cho doanh nghiïpå la â gopá phênì thaoá gú ä kho á khùn cho nïnì kinh tïë àêtë nûúcá , doanh nghiïpå phatá triïní la â àêtë nûúcá phatá triïní , tinh thênì la â vûúná g ú ã àêu thò úã ào á phaiã thaoá gú,ä mùcæ ú ã àêu thò úã ào á phaiã thaoá gú,ä khöng àunâ àêyí , khöng neá traná h, khöng gêy phiïnì ha,â sacá h nhiïuî ”, Thuã tûúná g nhênë manå h. n Saáng 21/9, phaát biïíu kïët luêån Höåi nghõ giûäa Thûúâng trûåc Chñnh phuã vúái 12 doanh nghiïåp tû nhên lúán cuãa àêët nûúác, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh baây toã tin tûúãng, tûå haâo vaâo sûå trûúãng thaânh lúán maånh, cuãa cöång àöìng doanh nghiïåp Viïåt Nam. CHÑNH PHUà ÀÖIË THOAIÅ VÚIÁ DOANH NGHIÏPÅ TÛ NHÊN: Baäi boã “giêëy phepá con”, khöng hònh sûå hoáa quan hïå kinh tïë Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh trao àöií vúiá cacá àaiå biïuí bïn lï ì höiå nghõ [ VÙN KIÏN ] Ngayâ 21/9, Böå Töní g tham mûu Quên àöiå nhên dên (QÀND) Viïtå Nam co á vùn banã gûiã cacá cú quan, àún võ quên àöiå , vï ì viïcå dûnâ g huênë luyïnå diïuî binh, diïuî hanâ h trong Lïî ky ã niïmå 80 nùm Ngayâ thanâ h lêpå Quên àöiå nhên dên Viïtå Nam. Theo Bö å Töíng tham mûu, cún baäo söë 3 àaä gêy thiïåt haåi nghiïm troång, nùång nïì vïì ngûúâi, taâi saãn, caác haå têìng kinh tïë xaä höåi àöëi vúái caác tónh miïìn Bùæc nûúác ta. Hiïån nay, cöng taác khùæc phuåc hêåu quaã àaä vaâ àang tiïëp tuåc àûúåc Àaãng, Nhaâ nûúác, Chñnh phuã, T.Û MTTQ Viïåt Nam chó àaåo caác cêëp, caác ngaânh, caác àõa phûúng vaâ caã hïå thöëng chñnh trõ vaâo cuöåc, khùæc phuåc, chia seã nhûäng mêët maát, khoá khùn cuãa àöìng baâo, goáp sûác giuáp nhên dên caác àõa phûúng vuâng bõ aãnh hûúãng súám öín àõnh àúâi söëng, khöi phuåc saãn xuêët kinh doanh… Tûâ tònh hònh trïn, Böå Quöëc phoâng quyïët àõnh khöng töí chûác diïîu binh, diïîu haânh trong Lïî kyã niïåm 80 nùm Ngaây thaânh lêåp QÀND Viïåt Nam vaâ 35 nùm Ngaây höåi Quöëc phoâng toaân dên. Böå Töíng Tham mûu yïu cêìu caác cú quan, àún võ dûâng caác hoaåt àöång huêën luyïån diïîu binh, diïîu haânh trong lïî kyã niïåm tûâ ngaây 21/9/2024. Cunä g theo Böå Töní g tham mûu, cacá hoatå àönå g ky ã niïmå 80 nùm Ngayâ thanâ h lêpå QÀND Viïtå Nam va â 35 nùm Ngayâ höiå Quöcë phonâ g toanâ dên thûcå hiïnå theo Quyïtë àõnh söë 307/ QÀ-TTg ngayâ 28/3/2023 cuaã Thuã tûúná g Chñnh phuã vï ì viïcå phï duyïtå Àï ì aná tö í chûcá cacá hoatå àönå g ky ã niïmå 80 nùm Ngayâ thanâ h lêpå QÀND Viïtå Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) vaâ 35 nùm Ngayâ höiå Quöcë phonâ g toanâ dên (22/12/1989 - 22/12/2024). n [ NGUYÏNÎ MINH ] “Thaoá gú ä cho doanh nghiïpå la â gopá phênì thaoá gú ä kho á khùn cho nïnì kinh tïë àêtë nûúcá , doanh nghiïpå phatá triïní la â àêtë nûúcá phatá triïní ; tinh thênì la â vûúná g ú ã àêu thò úã ào á phaiã thaoá gú,ä mùcæ ú ã àêu thò úã ào á phaiã thaoá gú,ä khöng àunâ àêyí , khöng neá traná h, khöng gêy phiïnì ha,â sacá h nhiïuî ”. Thu ã tûúná g PHAÅM MINH CHÑNH Anh: NHÊT MINH Å Ã

Kyá sûå Chuã nhêåt 22/9/2024 4 ÀÏM…LO Àïm ú ã thön Lanâ g Nu,ã xa ä Phucá Khaná h, huyïnå Baoã Yïn, tónh Laoâ Cai, tiïnë g nûúcá suöië xaoâ xacå tû â trïn nuiá Con Voi chayã qua lanâ g luön laâ têm àiïmí gêy ra sûå chu á y.á Tiïnë g xaoâ xaoâ vang lïn trong tai töi coá ve ã nheå nhanâ g, nhûng êm thanh àoá dûúnâ g nhû àang khuïcë h àaiå àöië vúiá àönì g baoâ àõa phûúng, vò nöiî amá anã h lu ä quetá . Cuå Hoanâ g Vùn Hoaâ vênî àùm àùm nhòn donâ g suöië qua ö cûaã sö.í Ài khùpæ thön Lanâ g Nu,ã tû â àêuì túiá cuöië xomá , ai cunä g mö ta ã laiå êm thanh cuaã buöií saná g ngayâ 10/9. Möiî ngûúiâ noiá mötå kiïuí : “giönë g xe chúã qua á taiã àang treoâ lïn döcë , giönë g mayá bay rúi”. Chiïuì töië sêpå xuönë g thön Lanâ g Nu ã rêtë nhanh vò mùtå trúiâ súmá êní sau lûng dayä nuiá Con Voi. Àïm, àoá la â lucá ngûúiâ dên lanâ g rêmå rõch di chuyïní . Chõ Hoanâ g Thõ Nuå sötå soatå keoá chiïcë cûaã tön va â rêpë laiå cûaã trong khi mùtæ vênî nhòn vïì phña suöië . Chönì g chị laâ anh Hoanâ g Vùn Hiïuë goiá tumá chùn vaâ mang theo goiá mò töm. Baâ Hoanâ g Thõ Thùnæ g va â Hoanâ g Thõ Cacá h nhúná nhacá nhòn ra phña búâ suöië , lùnæ g nghe tiïnë g nûúcá chayã . Ba â Thùnæ g noiá rùnç g: “Öi… anh, em mêtë , chõ dêu mêtë , chauá mêtë , ba â thñm mêtë , nha â thò nûtá hïtë , nuiá nûtá , sú å qua á nïn ài úã nhú”â . Quaná nûúcá cuaã gia àònh öng Ma Vùn Phucá nùmç trûúcá àiïmí trûúnâ g thön Lanâ g Nu,ã tû â mú â töië àïnë khuya, banâ ghï ë àùtå trûúcá quaná luön laâ núi àûná g lïn, ngöiì xuönë g liïn tucå vúiá ve ã noná g lonâ g cuaã nhiïuì ngûúiâ dên àõa phûúng. Anh Hoanâ g Vùn Vúi, con cuaã ba â Dûúng Thõ Chiïmë , la â gia àònh tûnâ g bõ lu ä quetá lamâ tröi nhaâ vaoâ nùm 2008, vò vêyå anh kha á nhayå camã khi mûa lu.ä Khi túiá trûúnâ g thêyë nhiïuì ngûúiâ ú,ã anh sang úã nhú â nha â ngûúiâ thên laâ chõ Hoanâ g Thõ Quyïnë cunâ g vúiá anh Ma Vùn Cûúnâ g, Hoanâ g Vùn Tònh vaâ Hoanâ g Vùn Tin. Phênì lúná hocå sinh ú ã thön Lanâ g Nuã àûúcå cha me å chuyïní ra àiïmí trûúnâ g hocå baná tru á cacá h thön 5 km. Chõ Hoanâ g Thõ Thûúng àûa 2 ngûúiâ con nho ã ài àõa phûúng khacá , vò con cuaã chõ cunä g giönë g nhû mötå sö ë àûaá tre ã ú ã núi nayâ , cû á co á mûa, sêmë chúpá la â öm chên me å höië thucá “chayå nhanh lïn!”. Chõ Hoanâ g Thõ Sûaä va â Hoanâ g Thõ Sacá h cû á buöií chiïuì töië la â chuêní bõ bûaä ùn cho ngayâ mai. Chõ Sûaä bï mötå chaoã lúná va â cho biïtë : “Möiî bûaä nêuë mêyë cên gaoå , vò sö ë ba â con àïnë xin ú ã nhú â la â 24 ngûúiâ , tònh lanâ g nghôa xomá thò cunâ g giupá nhau, ai bútá sú å thò tû â tû â trú ã vïì nha â mònh. Ài khùpæ xomá thónh thoanã g laiå gùpå nhûnä g ngöi nhaâ dên àûúcå àõa phûúng huy àönå g la â àiïmí lûu truá cuaã ba â con. Trûúcá nhûnä g ngöi nhaâ nayâ treo têmë banã g ào:ã “Khu vûcå cûuá höå cûuá nanå nguy hiïmí , khöng coá nhiïmå vu,å cêmë vaoâ ”. NGAY …NGOÁNG Saná g 18/9, chõ Lï Hoanâ g Thõ Canã h chayå xe mayá hútá haiã xuönë g khu vûcå 5 chiïcë xe xucá àang êmì êmì àaoâ búiá tòm kiïmë thi thïí ngûúiâ mêtë tñch. Cunâ g ài vúiá chõ co á rêtë nhiïuì ngûúiâ la â thên nhên cuaã nhûnä g nanå nhên mêtë tñch chûa tòm thêyë thi thï.í Khi thêyë nanå nhên àûúcå nhênå danå g la â anh Nguyïnî Vùn Xû,á khöng phaiã ngûúiâ thên cuaã mònh, chõ lau möì höi, nûúcá mùtæ vaâ lùnè g lùnå g ra vï.ì Chõ cho biïtë : “Tû â ngayâ co á bö å àöiå àïnë tòm kiïmë , ca ã ngayâ em chỉ chú â ngoná g tin bïn búâ suöië nayâ thöi, chûa ài lamâ gò àûúcå vò tröng mong tûnâ g ngayâ ”. Öng Ma Vùn Quöcë , nha â ú ã trûúcá àiïmí Trûúnâ g Tiïuí hocå Lanâ g Nu ã la â ngûúiâ gênì nhû bamá hiïnå trûúnâ g tû â saná g túiá töië . Ngûúiâ öng gêyì röcå ài vò möiî bûaä chó ùn cêmì chûnâ g, batá canh ca á àuöi ào ã nêuë vúiá la á voná vená hupá vaoâ cunä g cha ã ngon. Öng chönë g cùmç nhòn vï ì phña bú â suöië va â kï í chuyïnå àaiå nanå cuaã gia àònh: “Con gaiá cuaã chu á la â Ma Thõ Chêu, SN 1992, lamâ dêu ú ã khu vûcå gênì suöië , gia àònh baâ Hoanâ g Thõ Buiâ . Vêyå röiì lu ä cuönë chïtë ca ã gia àònh sui gia, con rï,í con gaiá va â chó conâ möiî àûaá chauá la â Hoanâ g Ngocå Lan conâ sönë g, àang nùmç viïnå àiïuì trõ”. Taiå khu vûcå àöiì Sim, tiïnë g mayá xucá , mayá uiã vang lïn suötë mêyë ngayâ qua. Con àûúnâ g lïn àöiì sim cong nhû hònh lûúiä liïmì , ngay ngoä re ä la â rûnâ g cêy laá co å xanh mûútá nhû nhûnä g banâ tay giú ra che nùnæ g, che mûa, mötå bïn con àûúnâ g nayâ la â rûnâ g cêy mú,ä quï,ë böì àï,ì trauã …àang vûún lïn thùnè g tùpæ . Thónh thoanã g àönì g baoâ ngûúiâ Tayâ laiå chayå xe lïn àïí honá g tiïnë àö å thi cöng khu dên cû múiá . Ba â Hoanâ g Thõ Son têmë tùcæ khen: “Chöî nayâ àepå lùmæ , an toanâ nûaä , ngûúiâ dên ú ã núi nayâ thò yïn têm röiì àêyë ”. Nhûnä g ngûúiâ lñnh rêmì rêpå hanâ h quên qua lanâ g, lïn baiä tòm kiïmë vaâ trú ã vï.ì Bûúcá chên vaâ vonâ g xe cuaã cacá àoanâ tû â thiïnå nöië nhau vïì thön Lanâ g Nu,ã cacá tònh nguyïnå viïn, nhaâ tû â thiïnå vúiá batá mò goiá sau chùnå g àûúnâ g hanâ h trònh. Quyä Kïtë Nöië Yïu Thûúng, Lan Toaã Nhên AiÁ tû â tênå tónh Thanh Hoaá vênå chuyïní 3 xe cêuí , mucá vaoâ tham gia thi cöng… Nhûnä g hònh anã h nayâ khiïnë ngûúiâ dên ú ã mötå miïnì quï yïn bònh lao xao, dûnâ g têtë ca ã moiå cöng viïcå hanâ g ngayâ . Sau àaiå nanå canâ g hiïuí hún têmë lonâ g cuaã ngûúiâ dên Viïtå Nam “bêuì úi thûúng lêyë bñ cunâ g”. Anh Nguyïnî Hönì g Lam tûâ huyïnå Àûcá Tronå g tónh Lêm Àönì g cunâ g chuyïnë xe taiã vûútå dùmå àûúnâ g xa xöi coá mùtå taiå trung têm huyïnå va â cho biïtë , cö ë gùnæ g tiïpë cênå ba â con súmá . Anh Lï Anh Àu,ã Hiïpå höiå Hanâ g Viïtå Nam chêtë lûúnå g cao ài chuyïnë xe chú ã nùnå g hanâ g tûâ TPHCM… Öng Nguyïnî Manå h Sún, Chu ã tõch Höiå Cûuå chiïnë binh xaä noiá : “Lucá hoanå nanå canâ g thêyë tinh thênì àoanâ kïtë cuaã ngûúiâ Viïtå Nam”. VA  MAU XANH LÛNG ÀÖIÌ Du â ú ã tênå Têy Bùcæ , nhûng hún 50 nùm trûúcá cacá cu å gia â thön Lanâ g Nu ã àaä nhùcæ túiá mötå àõa danh “coá vaoâ ma â khoá trú ã ra àûúcå ”, ào á la â Saiâ Gonâ . Trûúcá nùm 1975, thanh niïn úã lanâ g quï rúpå boná g co å co á mùtå trong àoanâ quên tiïnë vaoâ miïnì Nam theo àûúnâ g Trûúnâ g Sún. Öng Hoanâ g Thûúnâ g Tñn, nguyïn caná bö å thön va â la â caná bö å cûuå chiïnë binh xa ä cho biïtë , co á ngûúiâ vênî nùmç ú ã nghôa trang tênå tónh Bònh Phûúcá , conâ laiå thò raiã racá khùpæ moiå miïnì , Quanã g Trõ, Quanã g Ngaiä , Thûaâ Thiïn - Huï.ë “Hy sinh nhiïuì lùmæ , anh em Hoanâ g Vùn Saná g, Hoanâ g Vùn Xuêtë , anh Haâ Vùn Tiïnë , co á ngûúiâ tham gia biïtå àönå g Saiâ Gonâ ”, öng noiá . Sau nhûnä g ngayâ mûa àö í triïnì miïn, tû â ngayâ 19/9, aná h mùtå trúiâ àa ä xua ài mauâ u amá ú ã thön Lanâ g Nu.ã Ài docå con suöië nhòn vïì phña thung lunä g la â ruönå g luaá xanh tûúi vúiá giönë g luaá Ha â Giang gaoå deoã , thên luaá to, cao. Cacá hö å gia àònh àïuì co á hö ì nuöi ca á tû å nhiïn vò nguönì nûúcá trong vùtæ . Trïn dayä àöiì thêpë vênî lö xö boná g cêy co,å nhûnä g àûaá tre ã theo me å lïn nûúng. Giaá quïë höm nay 18 hay 20 (20.000 àönì g/kg), gia á gö î quï ë laiå xuönë g hay lïn? Àoá laâ cêu hoiã luön lao xao úã thön Lanâ g Nuã vaoâ nhûnä g thaná g ngayâ trûúcá khi xayã ra vu å satå lú ã nuiá vaoâ saná g súmá ngayâ 10/9 khiïnë 52 ngûúiâ chïtë , 14 ngûúiâ mêtë tñch, nhiïuì ngûúiâ bõ thûúng. Treoâ lïn rûnâ g quï,ë trauã , bö ì àï ì gùpå ba â con nöng dên àïí nghe chuyïnå giaá quï.ë Àêuì muaâ , gia á thu mua voã quïë tûúi la â 22.000 àönì g/kg, nhûng túiá giûaä muaâ thò tutå xuönë g conâ 18.000 àönì g/kg, thúiâ àiïmí cao nhêtë la â lïn túiá 35.000 àönì g. Lúiå thï ë cuaã cêy quïë la â co á thï í baná àûúcå ca ã la á vúiá gia á 2.500 àönì g/kg, göî cêy quï ë baná cho cacá cöng ty lamâ tùm, sapå giûúnâ g. Öng Nguyïnî Manå h Sún, Chuã tõch Höiå Cûuå chiïnë binh xa ä cho biïtë : “Nhú â trönì g rûnâ g nïn àúiâ sönë g cuaã ba â con nhên dên phatá triïní öní àõnh, nïuë khöng coá vu å lu ä quetá thò lanâ g quï nayâ rêtë yïn bònh”. Hònh anã h chiïcë xe ö tö taiã 5 tênë trong tû thïë nùmç nghiïng vaâ bõ vuiâ mötå nûaã dûúiá bunâ thûúnâ g xuêtë hiïnå trïn baoá la â phûúng tiïnå cuaã gia àònh öng Nguyïnî Vùn Cai. Àïm xuönë g, dûúiá aná h àenâ flash, hònh anã h chiïcë xe hiïnå lïn mauâ trùnæ g toatá bïn ngöi nhaâ nham nhúã va â nhûnä g manã h vú ä vunå giönë g nhû boná g ma. Nhùcæ àïnë chuyïnå sùpæ vï ì núi ú ã múiá , võ trñ àepå va â an toanâ nhêtë , öng Cai noiá : “Nïuë khöng coá vuå lu ä quetá thò chöî nayâ , docå con suöië la â núi àang ùn nïn lamâ ra, nhaâ naoâ cunä g coá nghï ì nghiïpå , quaná cùtæ tocá , quaná nûúcá , xe chú ã la á quï,ë vo ã cêy”. n [ TRINH HA ] Tiïnë g mûa löpå àöpå vang lïn tû â rûnâ g co.å “Co á mûa, chùcæ se ä mûa to”, tiïnë g ngûúiâ lao xao ngay trûúcá àiïmí trûúnâ g Lanâ g Nu.ã Hanâ g àïm, moiå ngûúiâ cû á banâ luênå “töië ngu ã taiå trûúnâ g hocå hay vïì nha?â ”. Ngûúiâ Lanâ g Nu ã vênî chûa hïtë sú.å Thön Lanâ g Nuã la â mötå miïnì quï tuyïtå àepå , nïn nùm thaná g röiì se ä hanâ gùnæ vïtë thûúng. Vú å chönì g va â con öng Ma Vùn Quöcë chú â tin tòm thi thïí con gaiá Chiïcë xe chú ã quï ë nhû boná g ma trong àïm Tiïnë g suöië àïm qua thön Lanâ g Nu ã trú ã thanâ h têm àiïmí chu á y á va â cunä g la â nöiî amá anã h vúiá àönì g baoâ Àïm lo, ngayâ ngoáng úã Laâng Nuã BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Anh: LÏ VÙN CHÛÚNG à Anh: LÏ VÙN CHÛÚNG à Anh: LÏ VÙN CHÛÚNG Ã

Ngaây 21/9, Àaåi höåi àaåi biïíu Höåi LHTN Viïåt Nam tónh Bònh Àõnh lêìn thûá VIII, nhiïåm kyâ 2024 - 2029 diïîn ra phiïn troång thïí. Tham dûå Àaåi höåi coá 300 àaåi biïíu chñnh thûác àaåi diïån cho 390.633 höåi viïn, thanh niïn toaân tónh. Theo Bñ thû T.Û Àoaân, Phoá Chuã tõch T.Û Höåi LHTN Viïåt Nam Nguyïîn Tûúâng Lêm, nhòn laåi nhiïåm kyâ qua coá thïí thêëy àêy laâ möåt nhiïåm kyâ àùåc biïåt vúái rêët nhiïìu nhûäng khoá khùn thûã thaách chûa tûâng coá do dõch bïånh COVID-19, caách maång cöng nghiïåp 4.0 cuâng sûå buâng nöí cuãa cöng nghïå thöng tin vaâ caác ûáng duång trñ tuïå nhên taåo. Trong böëi caãnh àoá, àöåi nguä caán böå Höåi, höåi viïn, thanh niïn, cöng taác Höåi vaâ phong traâo thanh niïn cuãa tónh àaä àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu quan troång, taåo nhiïìu dêëu êën nöíi bêåt; liïn tuåc trong nhiïìu nùm liïìn laâ àún võ dêîn àêìu thi àua trong cöng taác Höåi vaâ phong traâo thanh niïn toaân quöëc. Phoá Bñ thû Thûúâng trûåc Tónh uãy Bònh Àõnh Lï Kim Toaân chia seã, thanh niïn Bònh Àõnh àaä vaâ àang thïí hiïån roä vai troâ xung kñch trong thûåc hiïån nhiïåm vuå chñnh trõ cuãa tûâng cú quan, àún võ, trong phong traâo thi àua xêy dûång nöng thön múái, àö thõ vùn minh mang laåi nhiïìu lúåi ñch cho cöång àöìng. Nhûäng kïët quaã àaåt àûúåc àaä khùèng àõnh vai troâ, nhûäng àoáng goáp quan troång cuãa töí chûác Höåi vaâ thanh niïn cuãa tónh trong sûå nghiïåp xêy dûång vaâ phaát triïín, àïí laåi dêëu êën, hònh aãnh töët àeåp àûúåc xaä höåi àöìng tònh, uãng höå, àaánh giaá cao. Ban Bñ thû T.Û Àoaân, Àoaân Chuã tõch UÃy ban T.Û Höåi LHTN Viïåt Nam cuäng nhû Ban Thûúãng vuå Tónh uãy Bònh Àõnh àaä ghi nhêån, biïíu dûúng vaâ chuác mûâng nhûäng kïët quaã maâ caác cêëp Höåi, caán böå, höåi viïn, thanh niïn trong tónh àaä àaåt àûúåc trong nhiïåm kyâ vûâa qua. Nhiïåm kyâ túái, anh Lêm àïì nghõ têåp trung nêng cao chêët lûúång cöng taác giaáo duåc lyá tûúãng, àaåo àûác caách maång, baãn lônh chñnh trõ vaâ àaåo àûác, löëi söëng vùn hoáa trong thanh niïn. Tiïëp tuåc àöíi múái nöåi dung, phûúng thûác hoaåt àöång cuãa Höåi, trong àoá chuá troång vaâ quyïët têm tùng cûúâng ûáng duång cöng nghïå, chuyïín àöíi söë. Theo anh Lêm, tónh Bònh Àõnh àaä xaác àõnh têìm nhòn àïën nùm 2050 trúã thaânh trung têm kinh tïë biïín; trung têm du lõch lúán cuãa caã nûúác, trung têm kïët nöëi khu vûåc vuâng Bùæc Trung Böå vaâ duyïn haãi Trung Böå; Têy Nguyïn... Do vêåy, rêët cêìn tinh thêìn khúãi nghiïåp, khuyïën khñch vaâ baão vïå thanh niïn daám nghô, daám laâm, daám chêëp nhêån, daám khúãi nghiïåp, daám àöíi múái saáng taåo, àïí thanh niïn khùèng àõnh sûác treã, trñ tuïå, tham gia giaãi quyïët nhiïìu vêën àïì quan troång phaát triïín àõa phûúng. “Höåi cêìn xaác lêåp vai troâ höî trúå möåt caách cuå thïí, maâ theo töi, vêën àïì quan troång khöng chó laâ vöën, maâ trûúác hïët laâ têm thïë khúãi nghiïåp, yá tûúãng khúãi nghiïåp vaâ kinh nghiïåm, sûå chó dêîn cuãa nhûäng chuyïn gia, nhaâ àêìu tû. Àoá chñnh laâ cöng viïåc maâ töí chûác Höåi chuáng ta cêìn thûåc hiïån àïí höî trúå möåt caách thiïët thûåc nhêët cho thanh niïn trong quaá trònh khúãi nghiïåp”, anh Lêm noái. Phoá Bñ thû Thûúâng trûåc Tónh uãy Bònh Àõnh Lï Kim Toaân àïì nghõ Àaåi höåi tiïëp thu àêìy àuã caác yá kiïën; cuå thïí hoáa thaânh caác chûúng trònh, kïë hoaåch àïí töí chûác thûåc hiïån hiïåu quaã trong nhiïåm kyâ múái. Cêìn têåp trung giaáo duåc vaâ àõnh hûúáng tû tûúãng cho thanh niïn, xêy dûång thïë hïå thanh niïn coá têm trong, trñ saáng, hoaâi baäo lúán, söëng coá traách nhiïåm vúái baãn thên, gia àònh vaâ xaä höåi. Àaåi höåi hiïåp thûúng choån cûã UÃy ban Höåi LHTN Viïåt Nam tónh Bònh Àõnh khoáa VIII göìm 45 UÃy viïn; hiïåp thûúng trûåc tiïëp cûã anh Phaåm Höìng Hiïåp, Phoá Bñ thû Tónh Àoaân, Chuã nhiïåm UÃy ban Kiïím tra Tónh Àoaân laâm Chuã tõch Höåi LHTN Viïåt Nam tónh Bònh Àõnh khoáa VIII. Hiïåp thûúng cử caác Phoá göìm: anh Nguyïîn Têën Hûng, Trûúãng Ban Phong traâo Tónh Àoaân; chõ Nguyïîn Nhêåt Thaão, Trûúãng Ban Töí chûác - Kiïím tra Tónh Àoaân; anh Vuä Höìng Quên, Chuã tõch Höåi Doanh nhên treã tónh. Àaåi höåi àaåi biïíu Höåi LHTN Viïåt Nam tónh Bònh Àõnh lêìn thûá VIII, nhiïåm kyâ 2024 - 2029, àùåt ra 10 chó tiïu. TRÛÚNG ÀÕNH Anh: TRÛÚNG ÀÕNH à Quaãng Nam di dúâi ngûúâi dên khoãi núi coá nguy cú saåt lúã Ngayâ 21/9, Chuã tõch UBND tónh Quanã g Nam Lï Vùn Dunä g trûcå tiïpë àïnë hiïnå trûúnâ g kiïmí tra tònh tranå g satå lú ã taiå xa ä Àùcæ Pre, huyïnå miïnì nuiá Nam Giang. Àoanâ cöng tacá àa ä kiïmí tra thûcå tï ë vïtë nûtá khu vûcå àöiì nuiá gênì UBND xa ä Àùcæ Pre, huyïnå Nam Giang. Ghi nhênå taiå hiïnå trûúnâ g xuêtë hiïnå vïtë nûtá toacá co á chiïuì daiâ khoanã g 125 metá , àö å hú ã rönå g tû â 4m àïnë 5m, àö å sêu tû â 1m àïnë 1,5m. Trûcå tiïpë chûná g kiïnë hiïnå trûúnâ g vïtë nûtá lúná trïn àöiì , öng Lï Vùn Dunä g – Chu ã tõch UBND tónh Quanã g Nam chó àaoå di dúiâ dên àïnë núi an toanâ . UBND tónh giao tracá h nhiïmå cho huyïnå Nam Giang, xaä Àùcæ Pre tòm võ trñ múiá an toanâ va â vênå àönå g ba â con àïnë ào á thûcå hiïnå viïcå taiá àõnh cû, àïí ba â con co á mötå núi ú ã an toanâ hún, lêu bïnì hún, cuöcå sönë g ba â con se ä öní àõnh hún. Dõp nayâ , lanä h àaoå tónh Quanã g Nam cunâ g Bö å Chó huy quên sû å tónh, Böå chó huy Böå àöiå Biïn phonâ g tónh, huyïnå Nam Giang àaä àïnë chia se,ã thùm hoiã , tùnå g qua â àönå g viïn ngûúiâ dên thuöcå diïnå di dúiâ , àang úã tamå taiå trûúnâ g Mêuî giaoá 56 A,B, xaä Àùcæ Pre, huyïnå Nam Giang. HOAÂI VÙN Haâng chuåc hoåc sinh úã Bùæc Kaån coá biïíu hiïån laå phaãi nhêåp viïån Theo baoá caoá nhanh cuaã Trung têm Y tïë thanâ h phöë Bùcæ Kanå , ngayâ 20/9, taiå Trûúnâ g Tiïuí hocå va â Trung hocå cú sú ã xa ä Nöng Thûúnå g, thanâ h phö ë Bùcæ Kanå co á 70 ngûúiâ nhêpå viïnå , àa phênì la â hocå sinh mùcæ chûná g bïnå h mïtå moiã , sötë , buönì nön, àau bunå g. Öng Hoanâ g Xuên Sún, Giamá àöcë Bïnå h viïnå Àa khoa tónh cho biïtë : Bïnå h viïnå àa ä tö í chûcá lûcå lûúnå g y bacá sy,ä thuöcë men àï í kõp thúiâ cûuá chûaä cho cacá em. Àïnë nay, hêuì hïtë cacá bïnå h nhên àaä öní àõnh. Bïnå h viïnå khuyïnë caoá cacá cêpë chñnh quyïnì , ngûúiâ dên va â trûúnâ g hocå tiïpë tucå theo doiä , nïuë co á trûúnâ g húpå naoâ nghi ngúâ va â liïn quan àïnë tñnh chêtë nghi ngöå àöcå cênì súmá àûa treã àïnë cú sú ã y tï ë àï í àiïuì trõ kõp thúiâ . Hiïnå nay cacá nganâ h chûcá nùng àõa phûúng àang khêní trûúng tòm nguyïn nhên sûå viïcå kï í trïn àönì g thúiâ thöng baoá , yïu cêuì nhên dên trïn àõa banâ khöng hoang mang lo lùnæ g, cönå g tacá vúiá nganâ h y tï ë àõa phûúng theo doiä , àiïuì trõ cho cacá em hocå sinh. Trûúcá mùtæ , hocå sinh trûúnâ g Tiïuí hocå va â THCS Nöng Thûúnå g se ä tamå thúiâ nghó hocå àïí theo doiä tònh hònh, diïnî biïnë cuaã bïnå h. NGUYÏÎN DUY CHIÏËN Xêy dûnå g thï ë hï å thanh niïn coá têm trong, trñ saná g, hoaiâ baoä lúná n ÀOAN XE CÛUÁ TRÚ Å BÕ THU PHÑ Úà CAO TÖCË ÀA  NÙNÉ G - QUANà G NGAIÄ . Trao àöií vúiá PV Tiïìn Phong, ba â Àö î Trûúng Phûúng Vên (truá TP Àa â Latå , tónh Lêm Àönì g)- trûúnã g àoanâ cûuá trú å àönì g baoâ miïnì Bùcæ cho hay àoanâ xe bõ thu phñ khi qua cao töcë Àa â Nùné g, Quanã g Ngaiä . Theo ào,á ngayâ 13/9, àoanâ gömì 12 xe taiã chú ã theo hanâ g cûuá trúå xuêtë phatá tû â Lêm Àönì g àïnë miïnì Bùcæ . Cacá xe chia nhau ài tûnâ g huyïnå , tónh sau àoá trúã vï.ì Trûa 20/9, nhomá 4 xe trong àoanâ khi vï ì túiá cao töcë Àa â Nùné g - Quanã g Ngaiä thò bõ buöcå thu phñ. Trong khi Cucå Àûúnâ g bö å vaâ cacá àún võ liïn quan àaä co á chu ã trûúng khöng thu àöië vúiá cacá àoanâ xe cûuá trú.å Sau ca ã tiïnë g àönì g hö ì tranh caiä , àoanâ buöcå phaiã nöpå phñ hún 400.000à/xe àïí tiïpë tucå hanâ h trònh. Öng Vûúng Duy Tu,á Giamá àöcë Trung têm khai thacá vênå hanâ h àûúnâ g cao töcë Àa â Nùné g - Quanã g Ngaiä cho hay àaä tiïpë nhênå thöng tin sû å viïcå . Theo öng, cacá àoanâ xe cûuá trú å àûúcå miïnî thu phñ chiïuì ài va â ca ã chiïuì vï.ì Hiïnå àún võ àang kiïmí tra, lamâ ro ä vu å viïcå . THANH HIÏÌN n PHATÁ HIÏNÅ THI THÏÍ NGÛÚI PHUÅ NÛ Ä TRÏN SÖNG HIÏUË . Ngayâ 21/9, lanä h àaoå UBND xaä Gio Viïtå , huyïnå Gio Linh, tónh Quanã g Trõ xacá nhênå thöng tin, ngûúiâ dên àõa phûúng vûaâ phatá hiïnå mötå thi thïí nûä giúiá trïn söng Hiïuë , àoanå qua thön Xuên Ngocå . Trûúcá ào á vaoâ lucá 5h30 cunâ g ngayâ , mötå sö ë ngûúiâ dên thön Xuên Ngocå lucá àang àaná h bùtæ thuyã sanã trïn söng Hiïuë thò phatá hiïnå 1 thi thïí datå vaoâ bú.â Ngay sau àoá ngûúiâ dên trònh baoá cú quan chûcá nùng. Lûcå lûúnå g chûcá nùng àaä co á mùtå taiå hiïnå trûúnâ g, tö í chûcá trucå vútá thi thïí àï í àiïuì tra nguyïn nhên tû ã vong cunä g nhû xacá àõnh nhên thên. Thi thï í àûúcå phatá hiïnå la â phu å nû ä khoanã g 50 tuöií , mùcå aoá sú mi ngùnæ tay mauâ àen socå ào,ã quênì daiâ sêmå ... àang trong quaá trònh phên huyã . Nhûnä g ngayâ qua, do anã h hûúnã g baoä sö ë 4, nhiïuì núi trïn àõa banâ tónh Quanã g Trõ co á mûa to àïnë rêtë to. Mûcå nûúcá trïn mötå sö ë söng ú ã Quanã g Trõ dêng cao, chayã xiïtë . H.THAÂNH Vêåy laâ tûâ thúâi hang àöång con ngûúâi tiïìn sûã àaä biïët söëng kiïíu phöng baåt, khoe meä röìi. Chûá àêu àúåi àïën thúâi àiïím baäo söë 3 (Yagi) vûâa queát qua caác tónh phña Bùæc, keâm theo nhûäng trêån mûa luä, saåt lúã kinh hoaâng, àïën phong traâo quyïn goáp, cûáu trúå traãi röång khùæp núi cuâng haâng vaån trang sao kï tiïìn uãng höå, múái xuêët hiïån vaâ phöí biïën khaái niïåm “phöng baåt” trong löëi söëng, haânh vi nhiïìu ngûúâi. Tiïëng Viïåt mònh coá veã khaá khan hiïëm vöën tûâ chuyïn sêu khi àïì cêåp vïì khoa hoåc, cöng nghïå, kinh tïë, nhûng laåi àêìy uyïín chuyïín, dên daä vaâ lyá thuá khi àuång chaåm àïën nhûäng cêu chuyïån xaä höåi. Maâ “phöng baåt” laâ möåt hoaán duå khöng cêìn phaãi giaãi thñch. Àúâi ai maâ chaã phöng baåt, muöën phö trûúng sûå nöíi bêåt cuãa mònh. Tûâ baãng àiïím, trûúâng hoåc cuãa con, àïën bûác aãnh àeåp, böå vaáy múái, cùn nhaâ, chiïëc xe, nhûäng chuyïën du hñ àùèng cêëp... Tûâ nhûäng baâi viïët, cuöën saách, bûác tranh, baãn nhaåc, àïën nhûäng thaânh quaã khaác biïåt. Àiïìu àoá cuäng khöng sao, nïëu têët caã àïìu laâ thûåc chêët, àïìu coá thêåt. Thêåm chñ coân taåo ra àöång lûåc phêën àêëu cho nhiïìu ngûúâi khaác. Nhûng möåt khi löëi söëng chuyïn àûúåc nguåy taåo, taåo dûång búãi nhûäng cêu chuyïån, hònh aãnh giaã döëi, lùæp gheáp vay mûúån thò xaä höåi trúã nïn àaáng baáo àöång. Nhûäng baáo caáo, söë liïåu “àeåp” tûâ àõa phûúng, ban ngaânh, àoaân thïí, doanh nghiïåp; nhûäng quan chûác chuyïn noái lúâi coá caánh, tûúång àaâi hoaânh traáng nhûng àõa phûúng vêîn phaát triïín àò àeåt, dên vêîn ngheâo, thò khaái niïåm “phöng baåt” chùæc cuäng chûa àuã àïí löåt taã. Bao nhiïu àûáa treã vò bõ phöng baåt cuãa cha meå àeâ nùång khiïën phaãi nhaãy lêìu tûå tûã hoùåc trêìm caãm lú ngú? Bao nhiïu bêët bònh xaä höåi, tûâ nhûäng troâ phöng baåt thöíi giaá cuãa caác dûå aán bêët àöång saãn, àa cêëp? Bao nhiïu ngûúâi bõ lûâa búãi nhûäng thûá haâo nhoaáng phö trûúng, “höì giaã höí uy” trïn maång vaâ àúâi thûåc?... Khoá thïí kïí hïët àûúåc. Nhêët laâ àang giûäa kyã nguyïn trñ tuïå nhên taåo, ranh giúái giûäa thêåt vaâ aão chûa bao giúâ mong manh àïën thïë. AI àaä nêng khaã nùng vaâ têìm voác cuãa con ngûúâi trúã nïn “khöíng löì” hún moåi thúâi àaåi. Nhûng noá cuäng cêìm tay con ngûúâi dêîn dùæt ài khùæp nhûäng mï cung chûâng nhû khöng bao giúâ coá àiïím cuöëi. Maâ chó coá thïí söëng chung vúái thïë giúái aão, nay àaä àûúåc àõnh danh laâ “thûåc taåi aão”. Cöng nghïå bêy giúâ giuáp con ngûúâi ta dïî daâng àûúåc biïët àïën nhiïìu hún, dïî daâng thïí hiïån caái töi riïng biïåt, nhûng cuäng chó vúái möåt lùçn ranh laâ coá thïí chuyïín sang “ùn” ngûúâi, tûâ lûâa mõ thaânh lûâa àaão. Khiïën àaão löån moåi thûá giaá trõ. Liïåu àïën luác naâo àoá, möîi con ngûúâi trïn haânh tinh naây seä phaãi trang bõ cho mònh möåt thûá cöng cuå VAR cêìm tay tiïån lúåi, àïí thónh thoaãng tûå soi laåi chñnh mònh, vaâ moåi thûá phöng baåt xung quanh? n Phöng batå [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Anh Nguyïnî Tûúnâ g Lêm thay mùtå Uyà ban T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam trao cúâ àún võ xuêtë sùcæ trong cöng tacá Höiå va â phong traoâ thanh niïn nhiïmå ky â 2019 - 2024 cho Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Bònh Àõnh Chuã nhêåt 22/9/2024 5 Thúâi sûå BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ

