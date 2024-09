Tiền Phong số 259

15/9/2024 SỐ 259 CHU à NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ Trang 5] [ Trang 16] Anh Nguyïnî Minh Triïtë - Bñ thû TÛ Àoanâ , Chu ã tõch TÛ Höiå SVVN thùm, tùnå g qua â cho cacá hö å gia àònh chõu anã h hûúnã g búiã cún baoä sö ë 3 taiå xa ä Ha â Thanh, huyïnå Tû á Ky,â tónh Haiã Dûúng n ÀUA TAM MAÄ Ú Ã V-LEAGUE [ Trang 13] // T.Û Àoanâ thùm, tùnå g qua â ngûúiâ dên vunâ g lu ä lutå // Hún 1.000 tyã àönì g unã g hö å khùcæ phucå baoä lutå qua Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam // Mong dên Lanâ g Nu ã súmá gûúnå g dêyå [ Trang 2 + 3 + 4] Truyïnå ngùnæ cuaã AN CHINH Chuyïnå böcë thùm quên dõch ú ã Thaiá Lan [ Trang 15] VACÁ H TÛÚN G NGÙN [ Trang 8 + 9 ] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Sau troân möåt tuêìn, nhòn laåi hêåu caãnh cún baäo söë 3 (Yagi) keâm luä queát, saåt lúã kinh hoaâng, cuâng bao chuyïån khoác cûúâi, thêëy gò? Lu ä giaã [Xem tiïpë trang 2] [ Trang 6 + 7] [ Trang 3 ] MAIÁ ÀA ÀÏNÌ BA  KIÏUÅ VÚIÁ NHA  VÙN NGUYÏNÎ DÊUÅ TÖNÍ G ÀAI TIÏPË NHÊNÅ THÖNG TIN CÛUÁ TRÚ Å KHÊNÍ CÊPË Theo thöng tin tûâ T.Û Àoanâ , Töní g àaiâ tiïpë nhênå thöng tin cûuá trú å khêní cêpë 18006132 laâ töní g àaiâ miïnî phñ, vúiá hún 200 tònh nguyïnå viïn ûná g trûcå 24/7 tiïpë nhênå cacá cuöcå goiå àï ì nghõ àûúcå cûuá trúå tû â nhên dên. Siïu baoä Yagi va â têmë lonâ g hoa å sô Viïtå [ Trang 10] “Sen muaâ ha”å cuaã hoa å sô Phamå An Haiã Rêët nhiïìu nghôa cûã cao àepå n LOAI ÚTÁ MANG HUYÏNÌ TÑCH CHIM CHAO MAO n GIAMÁ ÀÖCË LAIÁ XE ÀI… XIN RACÁ Ú Ã HÖIÅ AN n TRÛÚN G HOCÅ Ú Ã CHÊU ÊU CÊMË ÀIÏNÅ THOAIÅ DI ÀÖNÅ G [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] TRONG BAOÄ LUÄ [ Trang 11] Anh: CHÊU LINH Ã

Theo thöng tin tûâ Uyà ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam, tñnh àïnë 17h00 ngayâ 14/9, söë tiïnì unã g hö å àönì g baoâ bõ anã h hûúnã g búiã cún baoä sö ë 3 qua taiâ khoanã cuaã Ban Vênå àönå g cûuá trú å Trung ûúng lïn túiá 1.001 tyã àönì g. Tû â sö ë tiïnì trïn, Ban Vênå àönå g cûuá trú å Trung ûúng tiïpë tucå ra â soatá àïí phên bö í súmá nhêtë àïnë vúiá cacá àõa phûúng vunâ g thiïtå haiå do baoä lu.ä Àönì g thúiâ , Ban Vênå àönå g cûuá trú å Trung ûúng tiïpë tucå cêpå nhêtå va â cöng khai danh sacá h cacá tö í chûcá , ca á nhên unã g hö å trïn cacá phûúng tiïnå thöng tin àaiå chuná g. Cunä g trong höm nay, tiïpë nhênå unã g hö å tû â cacá tö í chûcá , ca á nhên, Phoá Chu ã tõch Uyà ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam Trûúng Thõ Ngocå AnÁ h chia se,ã tònh camã , sû å seã chia àöië vúiá àönì g baoâ vunâ g baoä lu ä seä conâ àonå g laiå maiä trong traiá tim möiî ngûúiâ dên Viïtå Nam. Theo baâ AnÁ h, thúiâ gian qua, nhiïuì banå sinh viïn àang hocå ú ã trong nûúcá hay du hocå sinh ú ã nûúcá ngoaiâ àa ä tiïtë kiïmå tiïnì tiïu cuaã mònh àïí gûiã àïnë Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam unã g hö å àönì g baoâ vunâ g lu.ä “Nhûnä g khoanã àoná g gopá du â lúná hay nho ã àïuì rêtë àaná g quy á - no á khöng conâ dûnâ g laiå ú ã gia á trõ vêtå chêtë ma â conâ thï í hiïnå sêu sùcæ gia á trõ vï ì mùtå tinh thênì , la â hiïnå thên cuaã mötå tinh thênì Viïtå Nam, hiïnå thên cuaã sû å àoanâ kïtë , sû å se ã chia cuaã àönì g baoâ ca ã nûúcá ”, ba â AnÁ h chia se.ã Theo baâ AÁnh, nhûäng tònh caãm, têëm loâng cuãa caác àún võ, töí chûác, caá nhên seä tiïëp tuåc àûúåc lan toãa àïí àöìng baâo bõ aãnh hûúãng búãi cún baäo söë 3 coá thïm niïìm tin, coá thïm àöång lûåc súám khùæc phuåc khoá khùn, öín àõnh cuöåc söëng. “Ban vêån àöång cûáu trúå Trung ûúng seä sûã duång kinh phñ àuáng muåc àñch, coá hiïåu quaã, tiïëp tuåc phên böí kõp thúâi, cöng khai minh baåch, theo àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt àïí söë tiïìn tiïëp nhêån àïën nhanh nhêët vúái ngûúâi dên caác tónh chõu aãnh hûúãng nùång nïì búãi baäo luä”, baâ AÁnh khùèng àõnh. VÙN KIÏN Thúâi sûå Chuã nhêåt 15/9/2024 2 Anh: TTXVN à BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Xaác àõnh núi xêy dûång Laâng Nuã múái sau luä queát kinh hoaâng Ngayâ 14/9, trao àöií vúiá Tiïìn Phong, öng Trênì Tronå g Thöng - Chu ã tõch UBND huyïnå Baoã Yïn, Laoâ Cai - cho biïtë , saná g nay huyïnå àa ä lêyë y á kiïnë ngûúiâ dên thön Lanâ g Nu ã vï ì cacá phûúng aná xêy dûnå g khu taiá àõnh cû, thûcå hiïnå theo àuná g tinh thênì cuaã Thu ã tûúná g chó àaoå se ä xong trûúcá 31/12. Saná g cunâ g ngayâ , Thûúnâ g trûcå UBND huyïnå Baoã Yïn tö í chûcá buöií lamâ viïcå lêyë y á kiïnë ngûúiâ dên vï ì viïcå xêy dûnå g khu taiá àõnh cû taiå thön Lanâ g Nu,ã xa ä Phucá Khaná h – núi vûaâ xayã ra trênå lu ä quetá lõch sûã khiïnë hún 100 ngûúiâ chïtë va â mêtë tñch. Theo phûúng aná xin y á kiïnë cuaã cacá hö å dên, àõa àiïmí dû å kiïnë taiá àõnh cû cho ngûúiâ dên taiå thön Lanâ g Nu,ã cacá h võ trñ nhaâ vùn hoaá thön ra phña ngoaiâ trung têm xaä khoanã g 1,5 km. Huyïnå se ä àï ì nghõ vúiá cêpë trïn höî trú å hoanâ toanâ cho cacá hö å chõu anã h hûúnã g búiã thiïn tai; àamã baoã hï å thönë g giao thöng thuênå lúiå , võ trñ khu dên cû àamã baoã an toanâ va â àiïuì kiïnå sönë g tötë nhêtë ; khuön viïn nhaâ co á diïnå tñch cho ngûúiâ dên co á thï í chùn nuöi baoã àamã cuöcå sönë g. Vï ì cú banã ngûúiâ dên nhêtë trñ vúiá phûúng aná khu taiá àõnh cû múiá . Cú banã cacá hö å dên àï ì nghõ kiïnë trucá nha â ú ã theo truyïnì thönë g cuaã àönì g baoâ dên töcå Tayâ àûúcå xêy dûnå g bùnç g vêtå liïuå xi mùng cötë thepá , àamã baoã cacá àiïuì kiïnå sinh hoatå va â sanã xuêtë . Cùn cûá nöiå dung xin yá kiïnë va â biïn banã lamâ viïcå vúiá tûnâ g hö å dên, huyïnå Baoã Yïn se ä co á baoá caoá , xin y á kiïnë chó àaoå cuaã lanä h àaoå tónh thönë g nhêtë chó àaoå , triïní khai thûcå hiïnå cacá bûúcá tiïpë theo. HÊN NGUYÏÎN - TRÊÌN TROÅNG Saåt lúã trong àïm khiïën 8 ngöi nhaâ bõ vuâi lêëp úã Yïn Baái Ngayâ 14/9, thöng tin àïnë PV, öng Nguyïnî Ngocå Tunâ g, Chuã tõch UBND thõ trênë Thacá Ba,â huyïnå Yïn Bònh (Yïn Baiá ) cho biïtë : “Vaoâ khoanã g 0h cunâ g ngayâ , do anã h hûúnã g cuaã nûúcá söng Chayã àang dêng cao, chayã xiïtë àa ä khiïnë 5 ngöi nhaâ bõ satå va â tröi xuönë g lonâ g söng”. Cunä g theo öng Tunâ g, trong 5 ngöi nhaâ gùpå nanå co á 2 ngöi nhaâ ngûúiâ dên àa ä di tanã trûúcá ào á do anã h hûúnã g cuaã lênì xa ã lu ä cuaã thuyã àiïnå Thacá Ba.â Taiå 3 ngöi nhaâ chûa di tanã , mötå sö ë taiâ sanã àa ä bõ cuönë tröi. Rêtë may vu å satå àaä khöng gêy thiïtå haiå vï ì ngûúiâ . Ngay sau ào,á àïnë khoanã g 3h saná g cunâ g ngayâ , taiå Km8, àûúnâ g Àinh Tiïn Hoanâ g thuöcå àõa phênå tö í 1, thõ trênë Yïn Bònh tiïpë tucå xayã ra mötå vu å satå lú ã àêtë khiïnë vuiâ lêpë 3 nha â dên. Theo ngûúiâ dên núi àêy, khi nghe coá tiïnë g àönå g lúná , moiå ngûúiâ àaä hö hoaná nhau chayå ra khoiã nha,â rêtë may têtë ca ã thanâ h viïn trong 3 ngöi nhaâ àa ä an toanâ . Tuy nhiïn, toanâ bö å taiâ sanã àa ä bõ àêtë vuiâ lêpë . Taiå hiïnå trûúnâ g, taluy dûúng bõ satå lú ã rêtë cao, vïtå satå daiâ hún 100m vúiá khöië lûúnå g àêtë àa á tranâ xuönë g khoanã g 20.000m3. Ngay sau khi vuå viïcå xayã ra, chñnh quyïnì àõa phûúng àaä cùng dêy canã h baoá va â cunâ g vúiá ngûúiâ dên khêní trûúng di dúiâ toanâ bö å cacá hö å dên dûúiá chên àiïmí satå , co á nguy cú cao àïnë núi an toanâ . TRÊÌN TROÅNG Hún 1.000 tyã àöìng uãng höå khùæc phuåc baäo luåt qua Mùåt trêån Töí quöëc Viïåt Nam n ÀA  NÙNÉ G ÀONÁ KHACÁ H UCÁ 8 THANÁ G NHIÏUÌ HÚN CA à NÙM TRÛÚCÁ DÕCH. Ngayâ 14/9, Súã Du lõch TP. Àa â Nùné g cho hay vûaâ xucá tiïnë àêuì tû va â du lõch taiå thanâ h phö ë Sydney (UcÁ ). Taiå chûúng trònh xucá tiïnë , Sú ã Du lõch Àa â Nùné g cunä g àa ä giúiá thiïuå du lõch 3 àõa phûúng Thûaâ Thiïn Huïë - Àa â Nùné g – Quanã g Nam vúiá hanâ h trònh “Amazing Central Vietnam Heritage” ài qua vunâ g àêtë cö ë àö lûu giûä 8 di sanã thï ë giúiá , thiïn àûúnâ g nghó dûúnä g biïní Àa â Nùné g va â àö thõ cö í Höiå An, khu àïnì thapá My ä Sún, khu dû å trû ä sinh quyïní thï ë giúiá Cu â Lao Chamâ …. Ba â Trûúng Thõ Hönì g Hanå h, Giamá àöcë Sú ã Du lõch TP. Àaâ Nùné g cho hay, trong 8 thaná g àêuì nùm nay, töní g lûútå khacá h UcÁ lûu truá taiå Àa â Nùné g àatå hún 71.000 lûútå . Lûúnå g khacá h nayâ vûútå qua thúiâ ky â àónh cao cuaã du lõch Àaâ Nùné g nùm 2019, vúiá gênì 50.000 lûútå khacá h UcÁ àïnë thanâ h phö.ë THANH HIÏÌN n MUA TRANG PHUCÅ GIA à DANH CÖNG AN, LÛA TÒNH PHUÅ NÛ.Ä Ngayâ 14/9, Phonâ g Canã h satá hònh sûå (CSHS), Cöng an tónh Hêuå Giang cho biïtë , àang cunã g cö ë hö ì sú xû ã ly á Chamâ Sa Ri (36 tuöií , ngu å tónh Têy Ninh) vïì hanâ h vi giaã danh caná bö å Cöng an nhên dên (CAND) va â Quên àöiå nhên dên (QÀND). Theo àiïuì tra ban àêuì , thúiâ gian gênì àêy Ri co á mùtå taiå Hêuå Giang vúiá trang phucå CAND, cêpë bêcå thûúnå g ta,á tû å xûng laâ Nguyïnî Thanh Taiâ , àang cöng tacá taiå Phonâ g CSHS Cöng an tónh Hêuå Giang. Cú quan cöng an múiâ Ri vï ì lamâ viïcå va â thu giû ä hai bö å trang phucå CAND vaâ QÀND, quên hamâ , khoaá sö ë 8, banã g tïn cunâ g mötå sö ë vêtå dunå g liïn quan. Ri khai nhênå , mua trang phucå trïn manå g xa ä höiå vï ì mùcå , chupå anã h va â àùng lïn manå g xa ä höiå nhùmç lamâ quen vúiá phuå nû.ä Khi tiïpë xucá trûcå tiïpë , Ri se ä mùcå trang phucå CAND vaâ noiá àang cöng tacá trong nganâ h cöng an. Nhiïuì trûúnâ g húpå phu å nû ä (chu ã yïuë la â àa ä ly dõ chönì g, sönë g àöcå thên…) tin tûúnã g va â co á quan hï å tònh camã vúiá Ri, thêmå chñ vï ì sönë g chung nha.â CAÃNH KY Thêëy têët caã khöng laâ gò trûúác sûå xuöëng tay cuöìng nöå cuãa thiïn nhiïn. Nhûäng toâa nhaâ khöíng löì run rêíy trong baäo. Haâng vaån cêy xanh lûåc lûúäng bõ beã goån nhû que tùm. Cêy cêìu Phong Chêu úã Phuá Thoå kïình caâng laâ thïë chó trong tñch tùæc nhû chiïëc laá rúi xuöëng söng Höìng cuöån àoã, keáo theo haâng chuåc ngûúâi, cuâng nhiïìu ö tö, xe maáy. Nhûäng quaã nuái ngoån àöìi cao ngêët xanh rò böîng chöëc vúä toang traân xuöëng chön vuâi nhûäng baãn laâng, trûúâng hoåc… Thêëy cöng nghïå coá laâ gò, khi trûúãng thön, dên laâng phaãi chaåy böå haâng chuåc cêy söë àöìi nuái lïn xaä cêëp baáo chñnh quyïìn vïì thaãm hoåa, àïí röìi phaãi lùån löåi caã ngaây trúâi lûåc lûúång cûáu höå múái coá thïí tiïëp cêån hiïån trûúâng… Thêëy luáng tuáng, uân ûá vïì quaãn lyá vaâ àiïìu phöëi loâng nhên aái cuãa haâng triïåu ngûúâi, khi haâng ngaân chuyïën xe cuãa caác höåi nhoám quyïn goáp tûå phaát têëp nêåp chúã haâng cûáu trúå hûúáng vïì miïìn Bùæc, nhûng gêìn nhû khöng biïët àñch xaác nïn àïën àêu, laâm caách naâo àïën àûúåc têån núi, cêìn phöëi húåp vúái ai, dên cêìn höî trúå gò…? Vaâ thêëy nhûäng cún “luä giaã”. Laâ thöng tin, hònh aãnh, video clip giaã, söë taâi khoaãn giaã, giaã cú quan töí chûác kïu goåi tûâ thiïån, cûáu trúå giaã,… lêëy ài nûúác mùæt vaâ tiïìn baåc cuãa bao ngûúâi, vïì nhûäng khoaãn tiïìn thêåt löå ra hêåu sao kï. Mùåt trêån Töí quöëc Viïåt Nam tûâ trung ûúng túái caác àõa phûúng lêìn àêìu tiïn cöng khai toaân böå sao kï tiïìn uãng höå àöìng baâo baäo luåt caã nûúác gûãi vïì, tûâ vaâi chuåc nghòn àïën caã tyã àöìng. Cöng khai, minh baåch, têët caã àïìu coá thïí kiïím tra, giaám saát. Tñnh àïën töëi 12/9, àaä coá hún 12 nghòn trang sao kï vúái töíng söë tiïìn gêìn 528 tyã àöìng àûúåc cöng khai. Àïí röìi biïët bao bi haâi löå saáng, vúái vö söë thöng tin, hònh aãnh giaã vïì nhûäng khoaãn tiïìn giaã àûúåc taåo búãi AI gêy khöng ñt nhiïìu nhiïîu loaån, nghi ngúâ, chia reä nhên têm vaâ xem nheå cöng cuöåc cûáu trúå àöìng baâo maâ luác naây nhiïìu núi vêîn coân àang “nûúác söi lûãa boãng”. “Cuöåc têën cöng cuãa kyä thuêåt söë” nhû caách noái cuãa Töíng thöëng Brazil, laâ tai hoåa ghï gúám thûá hai giaáng xuöëng miïìn Nam ngêåp luåt cuãa àêët nûúác naây khiïën hún 200 ngûúâi chïët vaâ mêët tñch höìi thaáng 5 vûâa röìi. Vúái vö söë thöng tin sai lïåch, giaã maåo, gêy chia reä. Nhûäng trêån “luä giaã” naây cuäng àaä vaâ àang traân qua moåi àiïím noáng thiïn tai, thaãm hoåa trïn toaân thïë giúái, vûúåt qua moåi töëc àöå vaâ cûúâng àöå cuãa nhûäng trêån siïu luä, baäo. Baáo caáo ruãi ro toaân cêìu taåi Diïîn àaân kinh tïë thïë giúái höìi àêìu nùm nay àaä chó ra: thöng tin sai lïåch, thöng tin giaã àûáng àêìu ruãi ro toaân cêìu nùm 2024 (trong ngùæn haån) khi caác möëi àe doåa vïì möi trûúâng ngaây möåt gia tùng. Höìi thaáng 8/2016, khi viïët vïì vuå möåt taâu caá cuãa ngû dên laâng Chêu Thuêån Biïín (Bònh Sún, Quaãng Ngaäi) bõ taâu Trung Quöëc àêm chòm may mùæn àûúåc ngûúâi mònh cûáu söëng giûäa Hoaâng Sa, töi chúåt phaát hiïån caã 5 con ngûúâi cuâng möåt gia àònh trïn chiïëc taâu àõnh mïånh êëy gheáp caác tïn laåi laâ Nùn(g), Nó, Nguyïnå , Cêuì . Nhûäng ngûúâi dên lao àöång beá nhoã, hiïìn laânh xûá mònh laâ vêåy. Rêët thêåt. Chó biïët nùn nó nguyïån cêìu trûúác moåi döng töë trïn àúâi. Thêëy gò nûäa sau baäo luä Yagi? Thêëy biïët ún nhûäng chuá choá vöën luön bõ con ngûúâi khinh miïåt, vêîn àang cêìn mêîn búái àaâo tòm kiïëm nhûäng thi thïí ngûúâi coân khuêët lêëp dûúái buân sêu… n Lu ä giaã [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Chu ã tõch Uyà ban Trung ûúng MTTQ Viïtå Nam Àö î Vùn Chiïnë tiïpë nhênå banã g tûúnå g trûng sö ë tiïnì tû â cacá àún võ, töí chûcá , ca á nhên trong vaâ ngoaiâ nûúcá

Thúâi sûå Chuã nhêåt 15/9/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhiïåm UÃy ban Quöëc phoâng - An ninh Lï Têën Túái phaát biïíu taåi phiïn UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi cho yá kiïën dûå aán sûãa àöíi Luêåt Hoáa chêët, ngaây 12/9.(VnExpress) Phoá Chuã nhiïåm UÃy ban Phaáp luêåt cuãa Quöëc höåi Nguyïîn Phûúng Thuãy phaát biïíu thaão luêån taåi Phiïn hoåp 37 cuãa UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi ngaây 13/9. (VOV) “AÁn tham nhuäng xûã xong nhûng hêåu quaã coân laåi giaãi quyïët thïë naâo?” “Cêìn khoáa löî höíng mua baán online chêët àöåc xyanua” “Nhiïìu vuå aán phaãi taåm àònh chó do bõ can boã tröën” Chuã nhiïåm UÃy ban Tû phaáp Lï Thõ Nga phaát biïíu taåi phiïn hoåp thûá 37, UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi, cho yá kiïën vúái baáo caáo cuãa Chñnh phuã vïì phoâng, chöëng tham nhuäng nùm 2024, ngaây 13/9.(Phaáp luêåt TPHCM) PHAÁT NGÖN êën tûúång Giupá ba â con súmá öní àõnh laiå cuöcå sönë g T.Û ÀOAN THÙM, TÙNÅ G QUA  NGÛÚI DÊN VUN G LU Ä LUTÅ : Trûúcá tònh tranå g mûa baoä , satå lú,ã ngêpå lutå gêy hêuå qua ã nghiïm tronå g vï ì ngûúiâ va â taiâ sanã , Chñnh phuã danâ h mötå phutá mùcå niïmå tûúnã g nhú á cacá nanå nhên bõ thiïtå manå g do baoä lu ä gêy ra. Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cho biïtë , trong nhûnä g ngayâ qua, caã hï å thönë g chñnh trõ, cacá tênì g lúpá nhên dên, nhêtë la â cacá lûcå lûúnå g vu ä trang taiå cacá tónh, thanâ h àa ä dönì sûcá , chung tay hö î trú å ngûúiâ dên ú ã khu vûcå bõ anã h hûúnã g. Chñnh phu,ã Thu ã tûúná g Chñnh phu ã thêuë hiïuí va â chia buönì sêu sùcæ àïnë gia àònh cacá nanå nhên, nhêtë la â nhûnä g ngûúiâ co á thên nhên mêtë , hy sinh trong baoä lu;ä ghi nhênå , àaná h gia á cao, biïuí dûúng nhûnä g nö î lûcå , cö ë gùnæ g cuaã cêpë uyã , chñnh quyïnì cacá cêpë , lûcå lûúnå g vu ä trang vaâ nhên dên ca ã nûúcá , trong àoá co á rêtë nhiïuì nghôa cû ã cao àepå thï í hiïnå sêu sùcæ “tònh dên töcå , nghôa àönì g baoâ ”. Thu ã tûúná g àï ì nghõ cacá thanâ h viïn Chñnh phuã “möiî ngûúiâ lamâ viïcå bùnç g hai”, tiïpë tucå thûcå hiïnå tötë cacá chó àaoå cuaã Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû vaâ cacá cöng àiïnå cuaã Thu ã tûúná g Chñnh phuã vï ì ûná g pho,á khùcæ phucå hêuå qua ã baoä sö ë 3, mûa lu,ä satå lú,ã ngêpå lutå nhùmç khêní trûúng öní àõnh àúiâ sönë g va â sanã xuêtë , nhêtë la â taoå cöng ùn, viïcå lamâ , taoå sinh kï,ë thucá àêyí sanã xuêtë , kinh doanh, thûcå hiïnå hiïuå qua ã cacá mucå tiïu phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå àa ä àï ì ra. Vï ì nöiå dung cuaã phiïn hopå , ngûúiâ àûná g àêuì Chñnh phuã chó ro,ä xêy dûnå g, hoanâ thiïnå thï í chï ë la â àötå pha á cuaã àötå pha;á la â àönå g lûcå , nguönì lûcå cho phatá triïní . Trong ào,á viïcå kõp thúiâ thaoá gúä kho á khùn, vûúná g mùcæ , nutá thùtæ vï ì thï í chï,ë khúi dêyå moiå tiïmì nùng vaâ khúi thöng moiå nguönì lûcå àï í phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå , la â ûu tiïn hanâ g àêuì cuaã Chñnh phu,ã Thu ã tûúná g Chñnh phuã trong lanä h àaoå , chó àaoå , àiïuì hanâ h. Theo chûúng trònh, Chñnh phuã thaoã luênå , cho y á kiïnë , thöng qua àöië vúiá 5 àïì nghõ, dûå aná Luêtå . Trong àoá co á viïcå sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë luêtå trong lônh vûcå kï ë hoacå h àêuì tû va â taiâ chñnh nhùmç xû ã ly á ngay cacá bêtë cêpå , vûúná g mùcæ phapá ly á phatá sinh trong thûcå tiïnî , canã trú ã sû å phatá triïní , qua àoá khúi thöng nguönì lûcå , thucá àêyí tùng trûúnã g. Viïcå sûaã àöií Luêtå Ban hanâ h vùn banã quy phamå phapá luêtå giupá thay àöií tû duy, cacá h nghô, cacá h lamâ trong xêy dûnå g phapá luêtå , àún gianã hoaá cacá h lamâ , tùng cûúnâ g phên cêpë , phên quyïnì , àêyí nhanh tiïnë àö,å nêng cao chêtë lûúnå g cöng tacá xêy dûnå g phapá luêtå . n Ngayâ 14/9, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh chuã trò phiïn hopå Chñnh phu ã chuyïn àïì vï ì xêy dûnå g phapá luêtå thaná g 9, nhùmç tiïpë tucå hoanâ thiïnå khuön khöí phapá ly,á khùcæ phucå hanå chï,ë thaoá gúä vûúná g mùcæ , khúi thöng moiå nguönì lûcå cho phatá triïní . Rêët nhiïìu nghôa cûã cao àepå trong baoä luä Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chó àaoå cöng tacá tòm kiïmë nanå nhên mêtë tñch do satå lú ã àêtë taiå Lanâ g Nu ã (Laoâ Cai) [ VÙN KIÏN ] Chiïuì 14/9, anh Nguyïnî Minh Triïtë - Bñ thû T.Û Àoanâ , Chu ã tõch T.Û Höiå SVVN dênî àêuì àoanâ cöng tacá àïnë thùm hoiã , trao qua â tùnå g va â hö î trú å cho cacá hö å gia àònh khoá khùn ú ã cacá àõa phûúng chõu anã h hûúnã g nùnå g nï ì sau cún baoä Yagi vaâ lu ä lutå taiå Haiã Dûúng vaâ Thaiá Bònh. Theo anh Nguyïnî Minh Triïtë , cún baoä sö ë 3 ài qua àaä àï í laiå hêuå quaã nùnå g nï ì cho ba â con nhên dên tónh Haiã Dûúng vaâ Thaiá Bònh, nhiïuì ha luaá , hoa mauâ , cêy ùn quaã bõ gayä , àö…í Hoanâ lûu sau baoä cunä g gêy ra ngêpå uná g nhiïuì núi, anã h hûúnã g rêtë lúná àïnë cuöcå sönë g cuaã ngûúiâ dên va â thanh thiïuë nhi. “Vò vêyå , àoanâ cöng tacá T.Û Àoanâ túiá thùm, chia seã va â co á nhûnä g phênì qua â hö î trú å nhùmç giupá ba â con súmá öní àõnh laiå cuöcå sönë g, tiïpë tucå lao àönå g sanã xuêtë trong thúiâ gian túiá . Töi cunä g mong, cacá àöiå hònh tònh nguyïnå se ä tiïpë tucå tucá trûcå thûúnâ g xuyïn, àamã baoã thûcå hiïnå tötë cacá phênì viïcå khùcæ phucå hêuå qua ã sau baoä lu”ä , anh Triïtë noiá . Taåi tónh Haãi Dûúng, T.Û Àoaân, T.Û Höiå SVVN àaä trao tùnå g 300 triïuå àönì g tiïnì mùtå unã g hö å thanh thiïuë nhi va â nhên dên; tiïnì mùtå , nhu yïuë phêmí , thuöcë cho cacá hö å gia àònh bõ anã h hûúnã g nùnå g nï ì búiã baoä lu.ä Töní g gia á trõ nguönì lûcå trao tùnå g taiå tónh Haiã Dûúng trõ giaá 439,5 triïuå àönì g. Taiå Thaiá Bònh, T.Û Àoanâ , T.Û Höiå SVVN àa ä trao tùnå g 150 triïuå àönì g tiïnì mùtå unã g hö å thanh thiïuë nhi va â nhên dên; Höiå Thêyì thuöcë tre ã Viïtå Nam trao tùnå g tuiá thuöcë vaâ cloramin B trõ giaá 220 triïuå àönì g; tiïnì mùtå , nhu yïuë phêmí cho cacá höå gia àònh bõ anã h hûúnã g nùnå g nï ì búiã baoä lu.ä Töní g gia á trõ nguönì lûcå trao tùnå g taiå tónh Thaiá Bònh trõ giaá 489,5 triïuå àönì g. Cuäng trong ngaây 14/9, Àoaân cöng taác cuãa Trung ûúng Àoaân TNCS Höì Chñ Minh do anh Nguyïîn Tûúâng Lêm - Bñ thû Trung ûúng Àoaân, Phoá chuã nhiïåm Thûúâng trûåc UÃy ban Quöëc gia vïì thanh niïn laâm trûúãng àoaân àaä àïën thùm hoãi, àöång viïn vaâ tùång quaâ höî trúå caác àõa phûúng bõ thiïåt haåi baäo luä taåi xûá Laång. Àöìng caãm vúái nhûäng mêët maát, khoá khùn cuãa àõa phûúng, Trung ûúng Àoaân tùång quaâ höî trúå cho 2 höå dên úã huyïån Chi Lùng vaâ 1 höå dên úã huyïån Traâng Àõnh. Àêy laâ nhûäng gia àònh chõu nhiïìu thiïåt haåi lúán trong baäo luä. Àoaân cöng taác Trung ûúng Àoaân cuäng àaä höî trúå nhên dên Laång Sún bõ aãnh hûúãng búãi luä luåt nhu yïëu phêím thiïët yïëu trõ giaá 376 triïåu àöìng vaâ àïën thùm, àöång viïn, tùång quaâ àöåi hònh thanh niïn tònh nguyïån taåi hai huyïån Chi Lùng vaâ Traâng Àõnh (Laång Sún). CHÊU LINH - NGUYÏNÎ DUY CHIÏNË Anh Nguyïnî Minh Triïtë - Bñ thû TÛ Àoanâ , Chu ã tõch TÛ Höiå SVVN thùm, tùnå g qua â cho cacá hö å gia àònh chõu anã h hûúnã g búiã cún baoä sö ë 3 taiå xa ä Ha â Thanh, huyïnå Tû á Ky,â tónh Haiã Dûúng Trung ûúng Àoanâ trao quaâ hö î trú å ngûúiâ dên vunâ g lu ä Lanå g Sún Trung têm Tònh nguyïnå Quöcë gia – T.Û Àoanâ phöië húpå vúiá Manå g lûúiá Thöng tin cûuá nanå khêní cêpë - Emergency Rescue Information Network (ERIN) triïní khai Töní g àaiâ tiïpë nhênå thöng tin cûuá trú å khêní cêpë 18006132. Theo thöng tin tûâ T.Û Àoaâ n, Töí ng àaâ i tiïë p nhêå n thöng tin cûá u trúå khêí n cêë p 18006132 laâ töí ng àaâ i miïî n phñ, vúá i hún 200 tònh nguyïå n viïn ûá ng trûå c 24/7 tiïë p nhêå n caá c cuöå c goå i àïì nghõ àûúå c cûá u trúå tûâ nhên dên; tiïë p nhêå n thöng tin vaâ àiïì u phöë i nguöì n lûå c cûá u trúå cuã a caá c caá nhên, têå p thïí , maå nh thûúâ ng quên. Hotline 18006132 khöng thu phñ cuöcå goiå , khöng yïu cêuì kïtë nöië wifi/4G, luön trong tranå g thaiá hoatå àönå g àï í tiïpë nhênå yïu cêuì cuaã ngûúiâ dên trong cacá khu vûcå xayã ra thiïn tai, àïí khöng boã sotá trûúnâ g húpå cênì cûuá trú.å Ngoaiâ ra, moiå ca á nhên, töí chûcá conâ co á thï í trú ã thanâ h ngûúiâ cung cêpë thöng tin thöng qua website cuaã ERIN la:â www. cuunankhancap.com va â Fanpage: ERIN - Manå g lûúiá Thöng tin Cûuá nanå Khêní cêpë . Sau khi àûúcå xacá nhênå búiã àöiå ngu ä tònh nguyïnå viïn, thöng tin àûúcå töní g húpå chia theo àõa phûúng (tónh, huyïnå , xa)ä vaâ gùnæ nhanä tònh tranå g, mûcá àö å ûu tiïn cênì xû ã ly.á Trung têm Tònh nguyïnå Quöcë gia seä àiïuì phöië , chuyïní àïnë cacá tö í chûcá Àoanâ taiå àõa phûúng, chia seã àïnë lûcå lûúnå g cûuá trú å taiå huyïnå , xa ä àï í nhanh choná g hö î trú å ngûúiâ dên. XUÊN TUN G Töní g àaiâ tiïpë nhênå thöng tin cûuá trú å khêní cêpë Anh: TTXVN à Anh: CHÊU LINH à Anh: DUY CHIÏNË Ã

Xaä höåi Chuã nhêåt 15/9/2024 4 Tûâ saáng súám, àoaân thiïån nguyïån baáo Tiïìn Phong àaä coá mùåt taåi Laâo Cai àïí trao 500 triïåu àöìng àïën thên nhên cuãa 100 trûúâng húåp bõ tûã vong vò baäo luä trïn àõa baân tónh. Àêy laâ söë tiïìn do caác nhaâ haão têm àoáng goáp. Trong töíng söë tiïìn uãng höå cho gia àònh coá ngûúâi tûã vong taåi Laâo Cai, coá àoáng goáp cuãa NTQ Solution. Àêy laâ doanh nghiïåp uãng höå 100 triïåu qua baáo Tiïìn Phong vaâ mong muöën àûa àïën huyïån Baão Yïn vaâ caác huyïån khaác trïn àõa baân Laâo Cai. Ngay sau khi höiå y,á anh Hoanâ g Manå h Linh, Phoá Bñ thû Tónh Àoanâ Laoâ Cai cunâ g àoanâ thiïnå nguyïnå àïnë trûcå tiïpë Lanâ g Nu ã àï í trao tùnå g, chia se ã mêtë matá vúiá ba â con. Tû â thanâ h phöë Laoâ Cai chuná g töi theo àûúnâ g 32 cu ä vï ì Phö ë Lu (thõ trênë huyïnå Baoã Thùnæ g) röiì sang Phöë Ranâ g (thõ trênë cuaã huyïnå Baoã Yïn). Vûaâ ài, ngûúiâ dênî àûúnâ g vûaâ xem àûúnâ g vò vênî conâ nhiïuì àiïmí satå lú.ã Co á àoanå , àoanâ phaiã dûnâ g laiå chú â mayá xucá giaiã phoná g manã g àêtë vûaâ upå xuönë g. Lanâ g Nu ã cacá h trung têm huyïnå Baoã Yïn chûnâ g 20km. Àûúnâ g vaoâ quanh co khucá khuyuã , coá àoanå chó vûaâ mötå xe ö tö con. Nhûnä g ö í ga â trunä g nûúcá , chöcë chöcë co á àoanå bõ àêtë àa á múiá satå xuönë g chùnå nûaã àûúnâ g. Ngûúcá mùtæ nhòn lïn nhûnä g manã g àöiì nhû àa ä no nûúcá , nhû muönë upå xuönë g. Canâ g vaoâ gênì Lanâ g Nu,ã biïní canã h baoá nguy cú satå lú ã cao xuêtë hiïnå ngayâ canâ g nhiïuì . Caách Laâng Nuã khoaãng 1km, chuáng töi gùåp àoaân tòm kiïëm cûáu naån thuöåc Sû àoaân 316 vïì nghó ngúi. “Höm nay coá tòm àûúåc thïm ai khöng anh?”, chuáng töi hoãi. “Tòm àûúåc thïm 2 ngûúâi anh aå”, möåt chiïën syä traã lúâi. Vêåy söë ngûúâi tûã vong trong cún luä kinh hoaâng vûâa röìi àaä lïn túái con söë 50. Laâng Nuã vöën yïn bònh vúái caánh àöìng luáa xanh maâu múä, úã giûäa laâ con suöëi bùæt nguöìn tûâ àónh nuái Con Voi, giúâ àêy, chó thêëy àêët, àaá, buân cuâng nhûäng göëc cêy, cöåt nhaâ, maái nhaâ gaäy naát, nùçm la liïåt khùæp núi. Dûúái lúáp buân àêët àoá vêîn coân nhûäng thi thïí bõ vuâi lêëp. Chuná g töi tiïnë vï ì Nha â Vùn hoaá thön Lanâ g Nu,ã núi nhûnä g ngûúiâ conâ sönë g sotá sau thamã hoaå àang àûúcå àûa vï ì àêy àï í chùm socá va â chú â thöng tin ngûúiâ thên bõ mêtë tñch. Giûaä trûa, nhûnä g lanâ khoiá trùnæ g phanã g phêtë trïn àûúnâ g vaoâ do ngûúiâ dên àötë xua tan khöng khñ tang thûúng. Trûúcá sên la â nhûnä g chiïcë quan taiâ chêtë cao, phña trong höiå trûúnâ g la â nhûnä g aná h mùtæ thêtë thênì . Ho å dûúnâ g nhû khöng conâ nûúcá mùtæ àï í chayã . Trûúác mùæt chuáng töi laâ haâng chuåc ngûúâi àang ngöìi trong möåt goác höåi trûúâng vúái khùn tang trùæng. Anh Hoaâng Con Voi, ngûúâi may mùæn coân söëng vò ài laâm ùn xa noái: “Khi nghe tin toaân böå ngöi laâng bõ àêët, àaá vuâi lêëp, tim töi àêåp loaån lïn, gêìn nhû khöng thúã àûúåc nûäa”. Khi vïì àïën núi, anh gaâo khoác vò khöng thêëy vúå vaâ con trai cuãa mònh àêu. Ngöìi caånh anh Voi laâ baâ Hoaâng Thõ Súâi. Mùåt baâ àoã rûåc, àöi mùæt thêët thêìn. Thêëy thïë, Hoa hêåu Àöî Thõ Haâ ngöìi xuöëng bïn caånh an uãi, baâ Súâi laåi khoác nûác lïn. “Gia àònh töi coá 6 ngûúâi, giúâ chó coân töi vaâ möåt ngûúâi con trai àang nùçm viïån. Nhaâ cûãa, ruöång vûúân cuäng mêët hïët”, baâ Súâi ngheån ngaâo. Giúâ baâ phaãi úã taåm trong ngöi laán dûång taåm trïn àöìi. Con trai baâ bõ gaäy xûúng chêåu, khaã nùng phaãi nùçm liïåt giûúâng möåt thúâi gian daâi. Sùæp túái, hai meå con baâ cuäng chûa biïët phaãi ài àêu, laâm gò, söëng thïë naâo… Khoác möåt laát, baâ Súâi cuäng nheå loâng hún, baâ caãm ún baån àoåc baáo Tiïìn Phong vaâ hoa hêåu Àöî Thõ Haâ àaä thùm hoãi, tùång quaâ gia àònh baâ vaâ dên laâng Nuã. Bûúác ra khoãi Nhaâ vùn hoáa thön Laâng Nuã, Hoa hêåu Àöî Thõ Haâ àoã hoe mùæt thêët thêìn, buöìn baä. “Ai cuäng aám aãnh búãi nhûäng gò àaä xaãy ra taåi Laâng Nuã. Khi àûúåc an uãi, hoå kïí chuyïån gia àònh mònh röìi oâa khoác, khiïën töi cuäng khoác ngheån. Thiïn tai quaã nhiïn thêåt taân khöëc, khiïën cho möåt ngûúâi àang àuã àêìy trúã thaânh àún àöåc vaâ vö saãn. Hi voång vúái nhûäng sûå höî trúå vaâ seã chia tûâ chñnh quyïìn vaâ nhên dên trïn caã nûúác, baâ con Laâng Nuã seä súám khöi phuåc vaâ öín àõnh àûúåc cuöåc söëng. Mong chuáng ta vêîn tiïëp tuåc cuâng nhau haânh àöång hûúáng vïì khöng chó Laâo Cai maâ coân nhiïìu tónh thaânh phña bùæc, àïí baâ con coá thïí khùæc phuåc hêåu quaã sau baäo luä, öín àõnh àúâi söëng, cöng viïåc, treã em laåi àûúåc túái trûúâng”, Hoa hêåu Àöî Thõ Haâ chia seã. n Nhû vêyå sau 4 ngayâ phatá àönå g, baoá Tiïìn Phong àa ä nhênå àûúcå töní g cönå g 6.412.640.432 àönì g (gömì tiïnì mùtå va â cacá nhu yïuë phêmí ) tû â cacá tö í chûcá , ca á nhên co á têmë lonâ g haoã têm hûúná g vï ì àönì g baoâ vunâ g baoä lu.ä Sau àêy laâ danh sacá h cacá ca á nhên, töí chûcá co á têmë lonâ g thiïnå têm àa ä unã g höå cho àönì g baoâ vunâ g baoä lu ä (tñnh àïnë 15 giú â 00 phutá ngayâ 14/9): Cacá tö í chûcá àoanâ thï,í doanh nghiïpå : Àoanâ Thanh niïn Ngên hanâ g Trung ûúng tiïpë tucå unã g hö å àútå 3: 17.000.000 àönì g (gömì cacá hanâ g hoaá , nhu yïuë phêmí ); Cty Cöí phênì Têpå àoanâ Dabaco Viïtå Nam unã g hö å 49.500.000 àönì g (gömì tiïnì mùtå va â thûcå phêmí ). Banå àocå cuaã baoá : PHAM VAN NAM 500.000 àönì g; LUNA TRAN1.000.000 àönì g; VU THI HONG 300.000 àönì g; Banå àocå giêuë tïn 100.000 àönì g; Banå àocå giêuë tïn 10.000.000 àönì g; NGUYEN PHUOC TUAN 100.000 àönì g; Banå àocå giêuë tïn 1.200.000 àönì g; NGUYEN VAN HUNG - BQL- BAO TIEN PHONG 1.000.000 àönì g; Banå àocå giêuë tïn 200.000 àönì g; Banå àocå giêuë tïn 500.000 àönì g; VO THI PHUONG VU 7.000 àönì g; Banå àocå giêuë tïn 30.000 àönì g; TRUONG PTCS KHANH THANH-YEN THANH - NGHE AN 1.960.000 àönì g; HO TU QUYEN 1.000.000 àönì g; KIM SOKLEANG 800.000 àönì g; NGUYEN DANG GIAP 100.000 àönì g; LUONG NGOC GIAO 1.000.000 àönì g; Banå àocå giêuë tïn 10.000.000 àönì g; Banå àocå giêuë tïn 15.000 àönì g; Banå àocå giêuë tïn 200.000 àönì g; NAM MAI VA NHUNG NGUOI BAN 40.000.000 àönì g; TRAN THI DAN DU HOC SUNRISE VIETNAM 5.000.000 àönì g; HUYNH VAN TRONG 500.000 àönì g; NGUYEN THI THUY DUONG 20.000 àönì g; HO MINH TIEN 10.000 àönì g; CUN A SAM 200.000 àönì g; TRAN THI TUYET VAN 200.000 àönì g; TRAN NGOC HUONG 100.000 àönì g; BACH THI THU TUYEN 10.000 àönì g; TRUONG TO QUYNH MY 100.000 àönì g; CHU THI HOAI ANH 2.000 àönì g; PHAN VAN CONG 500.000 àönì g; LUONG NGOC VI 100.000 àönì g; TRAN THI THU HUONG 200.000 àönì g; NGUYEN THI ANH NGUYET 500.000 àönì g; NGUYEN THI PHUONG ANH 1.000.000 àönì g; NGUYEN THI VAN ANH 5.000 àönì g; NGUYEN SY BINH 10.000 àönì g; NGUYEN THI THANH TRUC 10.000 àönì g; TRINH QUANG LONG 200.000 àönì g. Trong nhûnä g ngayâ qua, àoanâ thiïnå nguyïnå baoá Tiïìn Phong àa ä ài qua nhiïuì tónh, vunâ g bõ anã h hûúnã g búiã baoä lu ä àïí trao gûiã têmë lonâ g thiïnå têm tû â cacá töí chûcá àoanâ thï,í doanh nghiïpå va â banå àocå trïn caã nûúcá . Nhiïuì núi, tònh tranå g ngêpå lutå , satå lú ã àa ä khöng conâ . Nhûng, vênî conâ ào á nhiïuì hoanâ canã h phaiã chõu nhûnä g mêtë matá , àau thûúng maâ khöng gò co á thï í bu â àùpæ àûúcå . Vò vêyå , baoá Tiïìn Phong mong muönë nhênå àûúcå sû å unã g hö å tû â banå àocå àï í co á thï í giupá àú,ä hö î trú å ba â con vunâ g lu ä khùcæ phucå hêuå qua,ã nhanh choná g öní àõnh laiå cuöcå sönë g. BAN BAÅN ÀOÅC VAÂ CÖNG TAÁC XAÄ HÖÅI [ ÀÛCÁ ANH - VIÏTÅ KHÖI - NGUYÏNÎ HAIÃ ] Ngayâ 14/9, hanâ h trònh cuaã àoanâ thiïnå nguyïnå baoá Tiïìn Phong tiïpë tucå àïnë Lanâ g Nu,ã xa ä Phucá Khaná h (Baoã Yïn, Laoâ Cai). Sau cún baoä Lanâ g Nu ã àa ä trú ã thanâ h caiá tïn mang nhiïuì xotá xa nhêtë vúiá àönì g baoâ ca ã nûúcá . Tû â chiïuì ngayâ 13/9 àïnë chiïuì ngayâ 14/9, baoá Tiïìn Phong tiïpë tucå nhênå àûúcå sö ë tiïnì va â vêtå phêmí unã g höå trõ gia á hún 145 triïuå àönì g tû â nhiïuì tö í chûcá àoanâ thï,í doanh nghiïpå va â ca á nhên trïn ca ã nûúcá . Àoanâ thiïnå nguyïnå baoá Tiïìn Phong unã g hö å àönì g baoâ bõ thiïtå haiå búiã lu ä taiå Laoâ Cai 500 triïuå àönì g Hoa hêuå Àö î Thõ Ha â àönå g viïn, chia seã vúiá ngûúiâ dên ú ã Lanâ g Nuã Mong dên Laâng Nuã súám gûúång dêyå BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Cuâng àoaân thiïån nguyïån baáo Tiïìn Phong àïën Laâng Nuã chia seã vúái mêët maát cuãa ngûúâi dên, öng Nguyïîn Ngoåc Àûác, àaåi diïån Têåp àoaân Dabaco Viïåt Nam cho biïët: “Chuáng töi mong coá thïí goáp möåt phêìn nhoã giuáp baâ con vûúåt qua nöîi àau naây vaâ súám bùæt àêìu laåi möåt cuöåc söëng múái. Lêìn naây chuáng töi xin uãng höå ngûúâi dên nhûäng saãn phêím maâ cöng ty laâm ra nhû trûáng ùn liïìn, thõt höåp, dêìu ùn. Àêy laâ saãn phêím coá thïí duâng ngay. Ngoaâi ra, àoaân höî trúå 39 suêët quaâ (trõ giaá 19,5 triïåu àöìng) cho caác gia àònh bõ thiïåt haåi sau luä. Tiïpë tucå nhênå unã g hö å cuaã banå àocå

Tû â loaiå gia võ thûúnâ g thêyë trong gian bïpë cuaã ngûúiâ Cú Tu úã vunâ g nuiá Àöng Giang (Quanã g Nam), úát A Riïu àaä thaânh àùåc saãn àûúåc nhiïìu ngûúâi biïët àïën, mang laåi thu nhêåp cho ngûúâi dên. Öng Arêtë Boiá - Chu ã tõch UBND xaä Maâ Cooih noiá rùnç g, ngûúiâ dên trong xaä tû å haoâ vï ì cêy àùcå sanã útá A Riïu - thûá qua ã be á xñu vönë mocå hoang daä ú ã bòa rûnâ g nay àûúcå àûa vï ì trönì g trïn nûúng rêyî , dênì trú ã thanâ h sanã phêmí kinh tïë chu ã lûcå . Võ chu ã tõch xa ä ly á giaiã , A Riïu trong tiïnë g Cú Tu coá nghôa laâ con chim chaoâ maâo. Loaåi úát A Riïu àûúåc àùåt tïn naây vúiá huyïnì tñch loaiâ chim chaoâ maoâ ùn nhûnä g traiá útá mocå ú ã rûnâ g, tû â ào á phatá taná hatå giönë g khùpæ nuiá rûnâ g. Nhú â àiïuì kiïnå thö í nhûúnä g va â khñ hêuå riïng biïtå àaä taåo ra sûå khaác biïåt cuãa giöëng úát tñ hon co á võ cay, thúm nönì g, vûaâ khacá hùnè vúái caác giöëng úát úã núi khaác. Ca ã xa ä co á 640 hö å dên thò coá 247 höå tröìng úát. Ngûúâi dên úã àêy chuã yïëu laâ baâ con àönì g baoâ dên töcå Cú Tu. Trûúcá àêy nguönì thu nhêpå chñnh tûâ cêy ngö, sùæn, chuöëi, göî keo… thò giúâ àêy úát A Riïu giupá nhiïuì hö å xoaá ngheoâ . Trung bònh, möîi kñ úát coá giaá tûâ 250-300 nghòn àönì g. Thoatå àêuì tûúnã g nhû gia á útá rêtë cao, nhûng àïí haiá àûúcå möåt kñ úát beá xñu naây ngûúâi dên phaãi mêtë ca ã buöií , cönå g quanä g thúiâ gian löiå bö å hanâ g mêyë tiïnë g àönì g hö ì lïn rêyî . Chûa kï,í loaiå qua ã hoanâ toanâ hûuä cú tû å nhiïn vaâ muiâ võ riïng coá khiïnë nhiïuì ngûúiâ bõ “mï hoùcå ”. A Rêtë Thõ Y Á (ú ã xa ä Ma â Cooih) trönì g 3 nghòn göëc úát trïn rêîy. Chõ noái, khöng ngúâ mötå ngayâ cêy útá A Riïu maâ ngûúiâ dên hay ùn laiå co á thï í trú ã thanâ h sanã phêmí baná ra tiïnì , giupá cho ba â con bútá ngheoâ . Tû â xûa àïnë nay, trong gian bïpë cuaã hêuì hïtë ngûúiâ dên vunâ g cao naây luön trûä sùén möåt loå úát muöëi, luác lïn nûúng, rêîy úát muöëi cuäng laâ thûác ùn kemâ vúiá cúm nùmæ . Cacá h àêy gênì chucå nùm àùcå sanã nayâ àûúcå nhiïuì ngûúiâ biïtë àïnë , ngûúiâ dên trong xaä àûa cêy útá vï ì trönì g trïn cacá nûúng rêyî , tuyïtå nhiïn khöng sûã dunå g bêtë ky â loaiå thuöcë gò ma â àï í phatá triïní tû å nhiïn. Nùm 2022 úát A Riïu laâ sanã phêmí àûúcå cöng nhênå sanã phêmí OCOP 4 sao. “Riïng traiá úã A Riïu thò 100% laâ hûuä cú, vò ngûúiâ trönì g chùnè g tacá àönå g gò ca,ã àï í cêy sinh trûúnã g tû å nhiïn. Phaiã nhû vêyå útá múiá giû ä àûúcå võ thúm nönì g àùcå trûng, ùn röiì chó co á nghiïnå ”, chõ YÁ cûúiâ tûúi. Pho á chu ã tõch UBND huyïnå Àöng Giang Àinh Vùn Baoã cho hay, trong kïë hoacå h cú cêuë laiå nganâ h nöng nghiïpå cuaã huyïnå giai àoanå 2021 – 2025, úát A Riïu la â mötå trong nhûnä g loaiå cêy trönì g chu ã lûcå àûúcå ûu tiïn phatá triïní . Nöng sanã nayâ àûúcå gieo trönì g phöí biïnë taiå nhiïuì xa ä va â hiïnå nay àa ä nhên giönë g àûúcå 12 ha vúiá khoanã g 100 höå dên tham gia. Loaiå úát nayâ cho nùng suêtë thu hoacå h quanh nùm, vúiá sanã lûúnå g ûúcá tñnh trïn àõa banâ àatå 10,5 tênë . ÚÁt khi àûúcå sú chï,ë se ä àûúcå baoã quanã , chï ë biïnë thanâ h nhiïuì loaiå thûcå phêmí àùcå trûng cuaã àõa phûúng nhû útá A Riïu muöië , tûúng úá t A Riïu, muöië úá t A Riïu, úá t A Riïu muöië chua... Nùm 2019, sanã phêmí úá t A Riïu muöië àa ä àûúcå UBND tónh Quanã g Nam cöng nhênå sanã phêmí OCOP 3 sao vaâ nùm 2022 àûúcå cöng nhênå sanã phêmí OCOP 4 sao cêpë tónh. ÀÖCÅ LA Å LÏ Î HÖIÅ ÚTÁ A RIÏU Múiá àêy, Lïî höiå úá t A Riïu lênì àêuì tiïn àûúcå tö í chûcá taiå huyïnå miïnì nuiá Àöng Giang khiïnë ca ã ngûúiâ dên va â du khacá h haoá hûcá . Höm êyë , ngûúiâ dên khùpæ núi àö í vï ì Khu du lõch sinh thaiá Cöní g Trúiâ Àöng Giang dûå lï î höiå àöcå àaoá nayâ . Trong söë nhiïuì hoatå àönå g àùcå sùcæ , nhiïuì ngûúiâ bõ thu hutá búiã hoatå àönå g rûúcá vêtå thiïng úá t A Riïu nhû mötå cacá h bayâ to ã tri ên cuaã ngûúiâ dên vúiá sanã vêtå àûúcå thiïn nhiïn ban tùnå g. Ngoaiâ ra, ngûúiâ dên va â du khacá h conâ àûúcå traiã nghiïmå netá vùn hoaá , êmí thûcå truyïnì thönë g cuaã ngûúiâ Cú Tu nhû muaá trönë g chiïng hoaâ cunâ g lûaã thiïng, bùnæ na,á búi löiå , trûng bayâ êmí thûcå truyïnì thönë g,… Chõ Vu ä Lï, du khacá h Ha â Nöiå trong chuyïnë du lõch miïnì Trung cunä g kõp tham gia dõp lïî höiå úá t. Chõ cho hay lênì àêuì tiïn traiã nghiïmå du lõch vunâ g nuiá nïn khaá múiá la å va â haoâ hûná g. “Mònh ùn thû ã úá t A Riïu thêyë võ cay vaâ rêtë thúm, kïtë húpå cunâ g mò Quanã g thêtå sûå rêtë húpå võ. Nhiïuì sanã vêtå nuiá rûnâ g bayâ baná thêyë cunä g rêtë hêpë dênî nhûng súå nùnå g khöng mang vïì àûúcå nïn mònh mua ñt huä úá t àùcå sanã nayâ vï ì biïuë ngûúiâ thên”, nûä du khacá h chia se.ã Vú Nñch Ûn (úã xa ä Ba, huyïnå Àöng Giang) cunä g bõ cuönë hutá búiã nhiïuì hoatå àönå g söi nöií cuaã ngayâ höiå . “Hiïmë khi co á dõp tham gia lïî höiå , ba â con laiå àûúcå miïnî phñ ve á traiã nghiïmå nïn mònh chúã vú å con lïn àêy chúi. Khöng coá nhiïuì tiïnì nïn sau traiã nghiïmå mònh mua hu ä útá A Riïu vïì àï í ca ã nha â cunâ g thûúnã g thûcá ”, Ûn noiá . Trûcå tiïpë tham gia lïî höiå , chûná g kiïnë lïî kñ kïët bao tiïu saãn phêím úát A Riïu giûaä àaiå diïnå Khu du lõch sinh thaiá Cöní g Trúiâ Àöng Giang vaâ HTX Nöng lêm nghiïpå Ma â Cooih, Chuã tõch UBND tónh Quanã g Nam Lï Vùn Dunä g, cho rùnç g àêy se ä la â cú höiå rêtë lúná cho sinh kïë ngûúiâ dên vunâ g cao. Öng cho rùnç g, lï î höiå úá t A Riïu seä la â mötå hoatå àönå g gùnæ vúiá phatá triïní nöng sanã va â du lõch sinh thaiá trïn àõa banâ nhùmç gopá phênì tön vinh, khùnè g àõnh giaá trõ, nguönì göcë xuêtë xû á vaâ thûúng hiïuå úá t A Riïu. “Àêy se ä la â cú höiå giupá ngûúiâ dên kïtë nöië , mú ã ra kïnh tiïu thuå va â kñch cêuì tiïu thuå cunä g nhû hutá khacá h du lõch àïnë vunâ g cao xûá Quanã g”, öng Dunä g noiá . n Ga Àa â Latå nùmç trïn àûúnâ g Quang Trung (phûúnâ g 9), cacá h trung têm thanâ h phö ë Àa â Latå khoanã g 3km. Àêy laâ nha â ga xe lûaã cö í nhêtë Viïtå Nam va â Àöng Dûúng, cunä g laâ nha â ga cao nhêtë Viïtå Nam (1.500m trïn cao nguyïn Lêm Viïn). Ga Àaâ Latå àûúcå xêy dûnå g tû â nùm 1932, hoanâ thanâ h vaoâ nùm 1938, daiâ 84km vúiá 12 nha â ga va â 5 hêmì chui. Ga nùmç trong tuyïnë àûúnâ g sùtæ Thapá Chamâ - Àa â Latå , kïtë nöië Àa â Latå vúiá TP Phan Rang (Ninh Thuênå ). Àùcå biïtå búiã 16km àûúnâ g rùng cûa leo nuiá , vúiá àö å döcë trung bònh 12%. Tû â lêu nay, àõa àiïmí nayâ àa ä trú ã thanâ h mötå àiïmí àïnë hêpë dênî khöng thï í thiïuë àöië vúiá du khacá h möiî dõp àïnë vúiá Àa â Latå . Nhênå thêyë tiïmì nùng phatá triïní , ngayâ 11/7, Lêm Àönì g àa ä tö í chûcá Lï î cöng bö ë Quyïtë àõnh cöng nhênå àiïmí du lõch ga àûúnâ g sùtæ Àa â Latå vúiá mong muönë trú ã thanâ h àiïmí àïnë cuaã vùn hoaá , nghï å thuêtå , lõch sûã va â di sanã . Àönì g thúiâ , tónh xacá àõnh mucå tiïu phatá triïní du lõch vúiá töcë àö å nhanh vaâ bïnì vûnä g, gùnæ liïnì vúiá quan àiïmí “tùng trûúnã g xanh” trïn cú súã khai thacá húpå ly á taiâ nguyïn thiïn nhiïn, baoã vï å möi trûúnâ g du lõch. Sú ã VH-TT&DL tónh Lêm Àönì g cho biïtë , àa ä àï ì nghõ Chi nhaná h khai thacá àûúnâ g sùtæ Saiâ Gonâ , thuöcå Töní g Cöng ty Àûúnâ g sùtæ Viïtå Nam cên nhùcæ àiïuì chónh viïcå tùng giaá ve á vaoâ cöní g ga Àa â Latå - Traiå Matá gêpë 10 lênì trûúcá àêy (tûâ 5.000à lïn 50.000à). Theo Sú ã VH-TT&DL tónh Lêm Àönì g, àï ì xuêtë trïn nhùmç xêy dûnå g lö å trònh va â àa danå g hoaá sanã phêmí du lõch, tûâ ào á co á phûúng aná töië ûu trong viïcå baoã tönì va â phatá huy giaá trõ cuaã di sanã . Àönì g thúiâ , cênì traná h nhûnä g dû luênå xêuë anã h hûúnã g àïnë hònh anã h thûúng hiïuå cuaã di tñch kiïnë trucá ga Àa â Latå . Nhûng ú ã àêy, dû luênå cho rùnç g, viïcå tùng giaá àötå ngötå trong khi nhaâ ga chûa co á sû å àêuì tû nêng cêpë àaná g kï í la â khöng húpå ly.á Nhiïuì ngûúiâ lo ngaiå àiïuì nayâ se ä anã h hûúnã g àïnë têm ly á cuaã du khacá h va â co á thï í lamâ giamã lûúnå g khacá h cuaã ga Àa â Latå . “Viïcå tùng giaá phaiã co á löå trònh, tûúng xûná g vúiá chêtë lûúnå g dõch vu å cung cêpë . Trong trûúnâ g húpå khöng caiã thiïnå cacá hanå g mucå ma â chó tùng gia á àötå ngötå , se ä rêtë dï î gêy mêtë lonâ g du khacá h va â lamâ xêuë ài hònh anã h cuaã àiïmí àïnë ”, öng Cao Thïë Anh, Phoá Chu ã tõch Hiïpå höiå Du lõch Lêm Àönì g cho hay. Theo öng Trênì Thanh Hoaiâ , Pho á Giamá àöcë Sú ã VH-TT&DL tónh Lêm Àönì g, ga Àa â Latå àa ä ài vaoâ tiïmì thûcá cuaã nhiïuì ngûúiâ dên va â du khacá h trong, ngoaiâ nûúcá . Viïcå tùng giaá vaoâ cöní g cênì phaiã cên nhùcæ àï í àamã baoã haiâ hoaâ lúiå ñch phucå vu å ngûúiâ dên, sau àoá la â lúiå ñch cuaã doanh nghiïpå . THAÁI LÊM “Giönë g útá A Riïu nayâ hiïnå àûúcå cöng nhênå la â nöng sanã hûuä cú hoanâ toanâ tû å nhiïn va â gùnæ nhanä OCOP 4 sao cêpë tónh, gopá phênì nêng cao sinh kï ë va â phatá triïní bïnì vûnä g cho àönì g baoâ dên töcå miïnì nuiá theo hûúná g sanã xuêtë hanâ g hoaá va â baoã tönì àa danå g sinh hocå ”. Pho á chu ã tõch UBND huyïnå Àöng Giang ÀINH VÙN BAOÃ Xaä höåi Chuã nhêåt 15/9/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ A Riïu trong tiïnë g Cú Tu co á nghôa laâ con chim chaoâ maoâ . ÚtÁ A Riïu àûúcå àùtå tûâ huyïnì tñch loaiâ chim nayâ ùn nhûnä g traiá útá mocå ú ã rûnâ g tûâ ào á phatá taná hatå giönë g khùpæ nuiá rûnâ g. Loaiå útá tñ hon võ cay, thúm laâ àùcå sanã riïng co á ú ã vunâ g cao xûá Quanã g. Lêm Àönì g vûaâ tö í chûcá Lïî cöng bö ë Quyïtë àõnh cöng nhênå àiïmí du lõch ga àûúnâ g sùtæ Àa â Latå . Sau khi àûúcå cöng nhênå , gia á ve á dûå kiïnë se ä tùng gêpë 10 lênì (tûâ 5.000à lïn 50.000à) khiïnë moiå ngûúiâ bêtë ngú â àïnë “nga ä ngûaã ”. Loaâi útá mang huyïnì tñch chim chaoâ maoâ Lï î höiå útá A Riïu [ HOAIÂ VÙN ] Ga Àa â Latå la â mötå àiïmí àïnë khöng thïí thiïuë àöië vúiá du khacá h khi àïnë Àa â Latå Thu hoacå h útá A Riïu Tranh caäi viïcå tùng giaá veá vaoâ ga Àaâ Latå gêëp 10 lêìn

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==