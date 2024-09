Tiền Phong số 252

n HUY ÀÖNÅ G THÏM 100.000 TYÃ ÀÖNÌ G LAMÂ HA Å TÊNÌ G CHIÏNË LÛÚCÅ 8/9/2024 SÖË 252 CHU Ã NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ n DUYÏN TRÚIÂ XE, CAIÁ QUE NGÛÚIÂ BUÖCÅ n NHÛNÄ G NGÛÚIÂ “ÀÖ Í MAUÂ ” CHO “HA Â NÖIÅ TRONG MÙTÆ AI” [ Trang 6+7] [ Trang 5] [ Trang 16] [ Trang 14] Baoä sö ë 3 tanâ pha á cú sú ã ha å tênì g taiå Quanã g Ninh ANÃ H: HOANÂ G DÛÚNG n NHIÏUÌ GOLFER VIÏTÅ NAM GHI DANH LÏN BANÃ G XÏPË HANÅ G THÏ Ë GIÚIÁ // Lêpå Bö å Chó huy tiïnì phûúng taiå Haiã Phonâ g //4 ngûúiâ chïtë , 78 ngûúiâ bõ thûúng // Mêtë àiïnå diïnå rönå g ú ã nhiïuì àõa phûúng // Múiâ ngûúiâ la å vaoâ nha â traná h baoä // Cên nhùcæ cho hocå sinh nghó hocå [ Trang 2+3+4] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Vêåy laâ chiïìu töëi qua, baäo söë 3 (YAGI) coá cûúâng àöå maånh nhêët 30 nùm trúã laåi àêy àaä àöí böå vaâo Haãi Phoâng, Quaãng Ninh vaâ caác tónh Bùæc böå nûúác ta. Thiïåt haåi ngay sau baäo chûa thïí thöëng kï àêìy àuã, nhûng àaä coá ngûúâi chïët vaâ bõ thûúng vò cêy àöí, nhaâ sêåp; Sau baoä [Xem tiïpë trang 2] BAOÄ MANÅ H NHÊTË LÕCH SÛÃ Àûúnâ g ài cuaã baoä sö ë 3 Sú taná ngûúiâ dên khoiã núi nguy hiïmí

Saná g 7/9, Chñnh phuã hopå phiïn thûúnâ g ky â thaná g 8/2024 àïí cho y á kiïnë vï ì tònh hònh kinh tïë - xaä höiå ; phên bö,í giaiã ngên vönë àêuì tû cöng; triïní khai 3 Chûúng trònh mucå tiïu quöcë gia; tònh hònh thûcå hiïnå Kïë hoacå h phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå nùm 2024, dûå kiïnë Kï ë hoacå h phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå nùm 2025... Trûúcá tònh hònh baoä sö ë 3 vúiá cûúnâ g àö å rêtë manå h, mûcá àö å ruiã ro thiïn tai lúná àang anã h hûúnã g trûcå tiïpë àïnë àêtë liïnì khu vûcå Àöng Bùcæ böå va â Bùcæ Trung bö,å Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cho biïtë , Chñnh phuã àaä thanâ h lêpå Bö å Chó huy tiïnì phûúng taiå Haiã Phonâ g àï í chó àaoå cöng tacá phonâ g, chönë g baoä . Mötå sö ë bö å trûúnã g, thû á trûúnã g àûúcå cû ã xuönë g cacá àõa phûúng, nhêtë la â cacá tónh, thanâ h phöë ven biïní àï í chó àaoå , àön àöcë phonâ g, chönë g baoä ; Bö å Quöcë phonâ g, Bö å Cöng an àa ä huy àönå g lûcå lûúnå g ûná g trûcå va â giupá dên phonâ g chönë g baoä . Thu ã tûúná g yïu cêuì cacá bö å trûúnã g, thuã trûúnã g cú quan ngang bö,å cú quan thuöcå Chñnh phuã trûcå tiïpë chó àaoå phonâ g, chönë g baoä va â khùcæ phucå hêuå qua ã anã h hûúnã g cuaã baoä sö ë 3 va â mûa lu ä do hoanâ lûu baoä theo àuná g tinh thênì cacá Cöng àiïnå cuaã Thu ã tûúná g. Taiå phiïn hopå , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cho biïtë , vûaâ qua, cöng tacá kiïnå toanâ cacá chûcá danh lanä h àaoå àa ä àûúcå tö í chûcá àuná g quy àõnh, hoanâ thiïnå àêyì àu;ã tiïpë tucå chuêní bõ cacá vùn kiïnå cho Àaiå höiå Àanã g toanâ quöcë lênì thû á XIV. Vúiá 5 thanâ h viïn Chñnh phuã múiá àûúcå phï chuêní , böí nhiïmå , Thu ã tûúná g bayâ to ã tin tûúnã g trïn cûúng võ múiá , cacá thanâ h viïn se ä khöng ngûnâ g quyïtë têm, nöî lûcå , hanâ h àönå g vúiá tinh thênì tracá h nhiïmå cao nhêtë , cönë g hiïnë , àoná g gopá xêy dûnå g Chñnh phuã àoanâ kïtë , thönë g nhêtë , ky ã cûúng, liïm chñnh, àöií múiá saná g taoå , hanâ h àönå g quyïtë liïtå , hiïuå qua,ã hïtë lonâ g, hïtë sûcá phunå g sû å Töí quöcë , phucå vu å nhên dên, têtë ca ã vò lúiå ñch cuaã Àanã g, cuaã quöcë gia, dên töcå . Vï ì tònh hònh kinh tïë - xa ä höiå , Thuã tûúná g yïu cêuì cacá thanâ h viïn Chñnh phu ã dû å phiïn hopå têpå trung àaná h gia á trïn tinh thênì “khöng tö hönì g, khöng böi àen”, taoå khñ thïë phênë khúiã , cunã g cö,ë tùng cûúnâ g niïmì tin cuaã nhên dên, doanh nghiïpå , nha â àêuì tû. Thu ã tûúná g cunä g yïu cêuì cacá thanâ h viïn Chñnh phuã phên tñch, àûa ra cacá dû å baoá , nhênå àõnh vïì tònh hònh thaná g 9 va â thúiâ gian túiá ; àï ì xuêtë nhûnä g cú chï,ë chñnh sacá h giaiã phapá àötå pha;á nhûnä g lônh vûcå cênì têpå trung; nhiïmå vu,å giaiã phapá thúiâ gian túiá nhùmç thucá àêyí tùng trûúnã g; öní àõnh kinh tïë vô mö, kiïmí soatá lamå phatá ... Cöng àiïån àûúåc gûãi túái laänh àaåo Súã GD&ÀT caác tónh, thaânh phöë phña Bùæc tûâ Nghïå An trúã ra nhùçm coá giaãi phaáp ûáng phoá vúái baäo, àaãm baão an toaân tñnh maång, taâi saãn cuãa giaáo viïn, hoåc sinh, caán böå quaãn lyá giaáo duåc vaâ nhên dên. Böå GD&ÀT yïu cêìu, giaám àöëc Súã GD&ÀT caác tónh, thaânh phöë cùn cûá tònh hònh thûåc tïë úã àõa phûúng cho hoåc sinh caác cêëp nghó hoåc àïí baão àaãm an toaân; tuyïåt àöëi khöng chuã quan vúái hoaân lûu sau baäo. Böå GD&ÀT yïu cêìu, àöëi vúái nhûäng cú súã giaáo duåc töí chûác hoåc nöåi truá, baán truá cêìn coá biïån phaáp baão àaãm an toaân vaâ chuêín bõ lûúng thûåc, nûúác uöëng cho hoåc sinh taåi kyá tuác xaá. Caác cú súã giaáo duåc khöng àïí caác em vïì nhaâ trong khi mûa baäo, mêët an toaân. Tiïëp tuåc chuã àöång caác biïån phaáp phoâng traánh mûa ngêåp, lïn phûúng aán baão àaãm an toaân caác cöng trònh trûúâng hoåc; di dúâi maáy moác, thiïët bõ daåy hoåc, taâi liïåu, höì sú lïn têìng cao hoùåc chuyïín àïën núi khöng coá nguy cú ngêåp luåt àïí traánh hû haåi. Lïn phûúng aán doån vïå sinh trûúâng lúáp, coá biïån phaáp phoâng ngûâa dõch bïånh àaãm baão saåch seä, an toaân khi hoåc sinh trúã laåi trûúâng hoåc vaâ coá kïë hoaåch daåy buâ trong thúâi gian hoåc sinh nghó hoåc. Sùén saâng cho ngûúâi dên vaâo traánh truá trong caác cú súã giaáo duåc coá àiïìu kiïån cú súã vêåt chêët an toaân. Nhaâ trûúâng töíng húåp thiïåt haåi vaâ lïn phûúng aán xûã lyá baáo caáo UBND cêëp tónh àïí khùæc phuåc àöìng thúâi ngaânh giaáo duåc àõa phûúng baáo caáo vïì Böå GD&ÀT. Trûúác thïìm khai giaãng nùm hoåc múái, Böå trûúãng Böå GD&ÀT cuäng àaä coá cöng àiïån túái nhiïìu tónh yïu cêìu coá giaãi phaáp chuã àöång ûáng phoá vúái baäo söë 3, tuyïåt àöëi khöng töí chûác lïî khai giaãng úã núi mûa lúán, coá nguy cú saåt lúã. Chiïìu 6/9, Haâ Nöåi vaâ nhiïìu tónh, thaânh phöë khaác nhû: Quaãng Ninh, Haãi Phoâng, Thaái Bònh, Nam Àõnh, Haâ Nam, Thanh Hoaá... àaä coá thöng baáo vïì viïåc cho treã mêìm non, hoåc sinh caác cêëp nghó hoåc àïí phoâng chöëng baäo. Caác nhaâ trûúâng cuäng àûúåc yïu cêìu dûâng têët caã hoaåt àöång nhùçm àaãm baão an toaân cho hoåc sinh, giaáo viïn, nhên viïn. HAÂ LINH àaä coá nhiïìu taâu thuyïìn neo àêåu bõ baäo giêåt tung cuöën tröi, nhêën chòm; nhiïìu nhaâ cûãa, cöng trònh, cêy cöëi àöí guåc, bay maái; àûúâng saá, cêìu cöëng hû haåi… Keáo daâi suöët möåt tuêìn kïí tûâ ngaây 1/9, vaâ möîi luác möåt trúã nïn cuöìng baåo, siïu baäo YAGI (con dï) àaä lêìn lûúåt hoaânh haânh nhiïìu vuâng röång lúán taåi phña àöng Philippines, àaão Haãi Nam cuãa Trung Quöëc, röìi giúâ àïën Viïåt Nam. Möåt trêån cuöìng phong khaá kyâ dõ, khi mùæt baäo ñt nhêët àaä 3 lêìn nhùæm laåi nhûng röìi laåi múã ra trûâng trûâng... Nhúá möåt cêu cuãa Murakami trong Kafka bïn búâ biïín, àaåi loaåi rùçng “khi bûúác ra khoãi cún baäo, baån seä khöng coân laâ con ngûúâi nhû cuä nûäa”. Coá leä laâ vêåy. Sau buöíi chiïìu qua, töi vaâ baån àaä trúã thaânh “ngûúâi khaác”. Nhû vúái möîi ngûúâi dên núi baäo vûâa ài qua, àoá seä laâ traãi nghiïåm kinh hoaâng nhêët vïì baäo töë kïí tûâ luác múã mùæt chaâo àúâi. Töi vaâ baån seä “khaác” thïë naâo? Seä thïm traãi àúâi. Seä thïm kinh nghiïåm vaâ sûå bònh tônh trûúác thaãm hoåa. Seä nghô nhiïìu hún vïì moåi cún baäo trong àúâi söëng, vúái nhûäng hònh thaái vaâ tïn goåi khaác nhau, vêîn luön hiïån diïån êm thêìm vaâ cuöìng nöå trïn mùåt àêët naây. Nhûäng cún baäo toaân cêìu cuãa khuãng hoaãng vaâ êu lo do chñnh con ngûúâi khúi maâo, múâi goåi vaâ laâm tùng thïm cêëp àöå. Tûâ nhûäng cún baäo nhiïåt àúái caâng luác caâng daây àùåc vaâ kinh hoaâng dêåy lïn tûâ khùæp caác àaåi dûúng, àïën nhûäng cún baäo trong möîi cú thïí ngûúâi, tûâ hïå miïîn dõch túái hïå thêìn kinh. Nhûäng cún baäo mang tïn huãy hoaåi tûå nhiïn, biïën àöíi khñ hêåu, xung àöåt vuä trang, khuãng hoaãng nhên àaåo, baåo phaát tiïu duâng cho túái laåm duång trñ tuïå nhên taåo… Aristotle, nhaâ triïët hoåc cöí àaåi gêìn 2.000 nùm trûúác, cho rùçng möåt cún baäo cú baãn àûúåc hònh thaânh tûâ hai loaåi “húi thúã”: thúã ra khñ êím (nûúác böëc húi) vaâ thúã ra khñ khö (lûãa/nhiïåt àöå). Thêåt àún giaãn vaâ àêìy yá nghôa. Nhûäng cún baäo àang dêng lïn trïn khùæp àõa cêìu ngaây nay chñnh laâ húi thúã cuãa con ngûúâi vaâ moåi loaåi tiïån nghi ngaây möåt chöìng chêët. Chuáng ta àang ngaây ngaây “thúã” ra baäo töë. Chuáng ta coá thïí dûå àoaán vaâ phoâng chöëng àûúåc moåi cún baäo trïn thïë gian? Rêët khoá. Khöng ai biïët cún baäo àêìu tiïn maâ loaâi ngûúâi àöëi mùåt thïë naâo, nhûng röìi seä biïët cún baäo cuöëi cuâng cuãa haânh tinh naây, àoá laâ moåi cöng trònh, nhaâ cûãa coá thïí vêîn nguyïn veån, chó coá con ngûúâi laâ tûå suåp àöí. Baäo luön gùæn vúái sinh mïånh möîi con ngûúâi, dûúái muön vaân hònh thaái vaâ tïn goåi khaác nhau. Cún baäo laâ chñnh baån. Laâ nhûäng thûá gò àoá bïn trong baån. Cêìn àûúåc phaá vúä, cêìn phaãi huãy boã àïí trúã laåi laâ chñnh mònh, vúái veã àeåp nguyïn thuãy nhêët… n Sau baoä [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh phatá biïuí khai macå Phiïn hopå Chñnh phuã thûúnâ g kyâ Anh: NHÊT BÙCÆ Å Ã Trûúcá tònh hònh baoä sö ë 3 vúiá cûúnâ g àö å rêtë manå h, mûcá àö å ruiã ro thiïn tai lúná , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cho biïtë , Chñnh phuã àa ä thanâ h lêpå Bö å Chó huy tiïnì phûúng taiå Haiã Phonâ g àï í chó àaoå cöng tacá phonâ g, chönë g baoä . Pho á Thu ã tûúná g Trênì Hönì g Ha â theo doiä diïnî biïnë baoä sö ë 3 àang àöí bö å vaoâ Quanã g Ninh, Thaiá Bònh, Haiã Phonâ g Cêy to bêtå göcë , àö í vaoâ nha â dên trïn àûúnâ g Trûúnâ g Chinh, Haâ Nöiå (anã h chupå chiïuì 7/9) Anh: THAI AN Á Ã Lêåp Böå Chó huy tiïìn phûúng taåi Haãi Phoâng THU Ã TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH:

Chuã nhêåt 8/9/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ YAGI àö í bö å vaoâ àêtë liïnì khu vûcå Haiã Phonâ g-Quanã g Ninh nûúcá ta vaoâ trûa qua vúiá cûúnâ g àö å mang tñnh phaá huy,ã sau ào á ài sêu vaoâ àêtë liïnì khu vûcå Àöng Bùcæ bö å vúiá cûúnâ g àö å khaá manå h röiì suy yïuë dênì khi ài sang Têy Bùcæ bö.å Trûa qua, Baiä Chayá (Quanã g Ninh) coá gio á manå h cêpë 14, giêtå cêpë 17, la â núi ghi nhênå gio á manå h nhêtë trïn àêtë liïnì . Nhiïuì núi khacá ú ã miïnì Bùcæ ghi nhênå gio á dû ä döiå nhû Cö Tö (Quanã g Ninh) cêpë 13, giêtå cêpë 16; Cûaã Öng (Quanã g Ninh) cêpë 12, giêtå cêpë 14; Phuã Liïnî (Haiã Phonâ g) cêpë 11, giêtå cêpë 14; Catá Haiã (Haiã Phonâ g) gio á manå h cêpë 11, giêtå cêpë 14. Nhûnä g khu vûcå kha á sêu trong àêtë liïnì cunä g ghi nhênå gio á rêtë manå h nhû Haiã Dûúng cêpë 10, giêtå cêpë 12, Lucå Nganå (Bùcæ Giang) cêpë 9, giêtå cêpë 11. Mûa rêtë lúná àa ä ghi nhênå hêuì hïtë miïnì Bùcæ va â Thanh Hoa,á trong àoá Catá Ba,â Haiã Phonâ g mûa hún 200mm chó trong nûaã ngayâ . Theo caác chuyïn gia, tûâ khi coá dûä liïåu quan trùæc, Viïåt Nam chûa tûâng ghi nhêån möåt cún baäo naâo maånh nhû vêåy àöí böå. Phêìn lúán caác cún baäo maånh àöí böå nûúác ta trûúác àêy úã cêëp 11-12, giêåt cêëp 13-14 nhû cún baäo Malove ài vaâo Quaãng Nam àïën Bònh Àõnh nùm 2018, baäo Wayne ài vaâo àöìng bùçng Bùæc böå nùm 1986, baäo Mirinae àöí böå Quaãng Ninh - Thaái Bònh nùm 2016. YAGI àaä vaâo àêët liïìn nûúác ta vúái kõch baãn töìi tïå nhêët, têm baäo men theo eo biïín giûäa àaão Haãi Nam vaâ baán àaão Löi Chêu cuãa Trung Quöëc - nhûäng núi coá àõa hònh bùçng phùèng, ñt vêåt caãn àïí vaâo võnh Bùæc Böå. Vò vêåy, khi àïën võnh Bùæc Böå trong àïm 6, raång saáng 7/9, cêëu truác baäo vêîn öín àõnh vúái cûúâng àöå khöng suy giaãm àaáng kïí. Sûác gioá maånh nhêët vuâng gêìn têm baäo maånh cêëp 15, giêåt cêëp 17 trïn võnh Bùæc Böå. Khi hoaåt àöång trïn võnh Bùæc Böå, nhúâ àiïìu kiïån mùåt biïín rêët êëm, baäo tiïëp tuåc duy trò cûúâng àöå rêët maånh. Khi aáp saát búâ biïín Haãi Phoâng-Quaãng Ninh trûa qua, baäo vêîn maånh cêëp 13-14, giêåt cêëp 16-17, laâ cûúâng àöå gioá baäo maånh nhêët àöí böå vaâo nûúác ta. Sau khi vaâo búâ hún hai tiïëng, baäo vêîn duy trò túái cêëp 12-13, giêåt cêëp 16. Vuâng àöí böå cuãa baäo cuäng coá sûå dõch chuyïín nheå xuöëng phña Nam so vúái nhêån àõnh, gêìn hún vúái àöìng bùçng Bùæc böå khiïën baäo ñt suy yïëu hún khi vaâo sêu àêët liïìn do ài qua khu vûåc bùçng phùèng hún, àöìng thúâi taác àöång cuäng nghiïm troång hún, röång lúán hún. SAU BAÄO LA LUÄ, NGÊÅP UÁNG, SAÅT LÚà ÀÊËT Do aãnh hûúãng cuãa hoaân lûu baäo YAGI, mûa rêët lúán àaä bao phuã hêìu hïët miïìn Bùæc tûâ saáng 7/9. Nhiïìu núi úã àaä ghi nhêån lûúång mûa lïn túái 300-400m chó trong hún möåt ngaây. Dûå baáo khu vûåc Àöng Bùæc böå ngaây vaâ àïm nay tiïëp tuåc coá mûa vûâa, mûa to vaâ döng vúái lûúång mûa phöí biïën 20-60mm, coá núi trïn 150mm, riïng khu vûåc vuâng nuái lûúång mûa tûâ 60120mm, coá núi trïn 250mm. Têy Bùæc böå höm nay àïën saáng mai múái laâ àónh àiïím mûa lúán khi lûúång mûa dûå baáo coá thïí tûâ 100-350mm, coá núi trïn 500mm. Tûâ khoaãng 9/9, mûa lúán múái coá xu hûúáng giaãm dêìn úã miïìn Bùæc. Do aãnh hûúãng cuãa mûa lúán keáo daâi, dûå baáo tûâ nay àïën ngaây 10/9, trïn caác söng úã khu vûåc Bùæc böå vaâ Thanh Hoáa coá khaã năng xuêët hiện möåt àúåt luä, vúái biïn àöå luä lïn trïn caác söng tûâ 2-6m. Trong àúåt luä naây, àónh luä trïn caác söng nhoã taåi caác tónh miïìn nuái phña Bùæc, àùåc biïåt laâ Quaãng Ninh, Cao Bùçng, Laång Sún vaâ Hoâa Bònh coá khaã nùng lïn mûác baáo àöång (BÀ) 2-BÀ3; àónh luä trïn söng Thao, thûúång lûu söng Lö, söng Cêìu, söng Thûúng, söng Luåc Nam, söng Hoaâng Long lïn mûác BÀ1BÀ2, coá söng trïn mûác BÀ2... Cú quan khñ tûúång caãnh baáo nguy cú rêët cao xaãy ra luä queát, saåt lúã àêët úã caác tónh vuâng nuái, ngêåp uáng keáo daâi úã núi truäng thêëp taåi Quaãng Ninh, Haãi Phoâng, Laång Sún, Thaái Nguyïn, Cao Bùçng, Haâ Giang, Yïn Baái, Bùæc Kaån, Nam Àõnh, Thaái Bònh, Haâ Nam vaâ Haâ Nöåi. n Quanã g Ninh ghi nhênå 3 ngûúiâ chïtë , 4 ngûúiâ bõ thûúng, 6 ngûúiâ va â 1 tauâ mêtë tñch, 1 cênì cêuí bõ àö,í 14 tauâ bõ àùmæ . TP Ha å Long (Quanã g Ninh) ghi nhênå 1 ngûúiâ chïtë do bõ maiá tön sêpå taiå phûúnâ g Haâ Trung; 4 ngûúiâ bõ thûúng do bõ cêy àö,í sêpå maiá tön, kñnh bay vaoâ ngûúiâ hoùcå àiïnå giêtå ; ho å àa ä àûúcå lûcå lûúnå g chûcá nùng àûa ài cêpë cûuá kõp thúiâ . Co á 1 tauâ du lõch bõ àùmæ khi neo àêuå taiå êu tauâ , khöng thiïtå haiå vï ì ngûúiâ . Taiå TP. Cêmí Pha ã (Quanã g Ninh) coá 1 ngûúiâ bõ chïtë trong khi chùnç g cheoá maiá nha â ú ã phûúnâ g Cêmí Thacå h. Taiå Cö Tö (Quanã g Ninh) coá 13 tauâ , gömì 12 tauâ vo ã xi mùng vaâ 1 tauâ vo ã gö,î bõ àùmæ khi àang neo àêuå taiå êu canã g, thiïtå haiå ûúcá tñnh khoanã g 2 ty ã àönì g. Ngoaiâ ra, hanâ g trùm nhaâ dên bõ töcë maiá , hanâ g nghòn cêy xanh, cötå àiïnå , biïní baoá bõ gayä , àö.í Taiå hopå baoá thûúnâ g ky â Chñnh phu ã chiïuì 7/9, öng Phamå Àûcá Luênå , Cucå trûúnã g Cucå Quanã ly á àï àiïuì va â Phonâ g, chönë g thiïn tai (Böå NN&PTNT), noiá : “Àêy laâ cún baoä rêtë manå h, manå h nhêtë trong 30 nùm qua anã h hûúnã g trûcå tiïpë àïnë cacá tónh Bùcæ bö”å . Àïnë nay àa ä sú taná 52.979 ngûúiâ trïn lönì g be,â choiâ canh nuöi thuyã sanã , trong cacá nha â yïuë àïnë núi an toanâ . Dûå baáo saáng 8/9, baäo di chuyïín, ài sêu vaâo àêët liïìn, khu vûåc Haâ Nöåi tiïëp tuåc coá mûa lúán. Trûúác tònh hònh naây, öng Luêån nhêën maånh thûåc hiïån nghiïm tuác 3 cöng àiïån cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã. Àöëi vúái tuyïën biïín, àaão, cêìn têåp trung duy trò nghiïm lïånh cêëm biïín, khöng cho taâu thuyïìn ra khúi vò bêy giúâ gioá baäo rêët maånh. “Vúái cêëp baäo naây thò vuâng aãnh hûúãng rêët lúán, têm baäo úã Quaãng Ninh nhûng gioá baäo úã Haâ Nöåi coá thïí caãm nhêån àûúåc rêët maånh. Nïëu nhû khöng cêëm, tiïëp tuåc ra khúi thò nguy cú chòm àùæm cao”, öng noái. Bïn caånh àoá, cêìn kiïn quyïët khöng àïí ngûúâi dên quay trúã laåi taâu caá, löìng, beâ, choâi canh khi baäo àöí böå. Khi baäo ài qua coá khoaãng lùång têm baäo, tiïëp tuåc coá thïí gêy nguy hiïím. Àöëi vúái vuâng àöìng bùçng, ven biïín, cêìn sùén saâng lûåc lûúång, vêåt tû, phûúng tiïån àïí ûáng phoá khi coá tònh huöëng xêëu xaãy ra àöëi vúái caác tuyïën àï, nhêët laâ 31 troång àiïím xung yïëu trïn caác tuyïën àï biïín, àï cûãa söng xung yïëu hoùåc àang thi cöng tûâ Quaãng Ninh àïën Ninh Bònh. NGUYÏNÎ HOAN -HOAN G DÛÚNGLUÊN DUNÄ G-VÙN KIÏN Vúái cûúâng àöå gioá maånh cêëp 14, giêåt cêëp 17 ghi nhêån taåi Baäi Chaáy (Quaãng Ninh) trûa 7/9, baäo söë 3 (YAGI) trúã thaânh cún baäo maånh nhêët trong lõch sûã àöí böå nûúác ta. Tñnh àïën 17h ngaây 7/9, do aãnh hûúãng cuãa baäo söë 3, àaä coá 4 ngûúâi chïët (Quaãng Ninh coá 3 ngûúâi, Haãi Dûúng coá 1 ngûúâi) vaâ 78 ngûúâi bõ thûúng (Quaãng Ninh 58 ngûúâi, Haãi Phoâng 20 ngûúâi), theo Cuåc Quaãn lyá àï àiïìu vaâ Phoâng chöëng thiïn tai. Baoä maånh nhêët lõch sûã 4 ngûúâi chïët, 78 ngûúâi bõ thûúng Cêy bêtå göcë trûúcá cûaã sö ë nha â 7, phö ë Vu ä Töng Phan, Haâ Nöiå [ NGUYÏNÎ HOAI ] HA  NÖIÅ : Tamå dûnâ g xe buytá , tauâ àiïnå Trûúcá cacá diïnî biïnë phûcá tapå cuaã baoä sö ë 3, têtë caã cacá tuyïnë buytá vaâ hai tuyïnë àûúnâ g sùtæ àö thõ taiå Ha â Nöiå tamå dûnâ g hoatå àönå g tû â àêuì giú â chiïuì 7/9. Àaiå diïnå Trung têm Quanã ly á vaâ àiïuì hanâ h giao thöng thanâ h phö ë Ha â Nöiå cho biïtë , tuy cacá lûútå tuyïnë xe buytá chúã khacá h dõch vuå tamå dûnâ g, nhûng Trung têm vênî àï ì nghõ cacá àún võ vênå hanâ h xe buytá böë trñ nhên lûcå va â chuêní bõ xe dûå phonâ g trûcå , sùné sanâ g cho viïcå àûúcå huy àönå g ra àûúnâ g àï í giaiã toaã hanâ h khacá h. Àaiå diïnå Cöng ty TNHH MTV Àûúnâ g sùtæ Haâ Nöiå cho biïtë àa ä tamå dûnâ g vênå hanâ h 2 tuyïnë àûúnâ g sùtæ àö thõ gömì Catá Linh - Haâ Àöng vaâ àoanå trïn cao Nhöní - Ga Haâ Nöiå tû â sau 13h chiïuì 7/9. Hai tuyïnë àûúnâ g sùtæ àö thõ seä hoatå àönå g trú ã laiå khi àiïuì kiïnå thúiâ tiïtë àamã baoã an toanâ . TROÅNG ÀANà G THANH HOAÁ : Sú taná nhiïuì hö å dên Ngayâ 7/9, lûcå lûúnå g chûcá nùng ú ã nhiïuì huyïnå miïnì nuiá cuaã tónh Thanh Hoaá sú taná cacá hö å dên co á nha â bõ hû honã g, töcë maiá va â ú ã khu vûcå co á nguy cú satå lú.ã Cacá huyïnå àa ä töí chûcá sú taná dên sinh sönë g taiå cacá khu vûcå co á nguy cú xayã ra lu ä quetá , satå lú ã àêtë , vunâ g trunä g àïnë núi an toanâ vúiá 296 hö/å 1.134 khêuí . Cêpë uyã , chñnh quyïnì cacá àõa phûúng àaä tö í chûcá àoanâ kiïmí tra, chó àaoå khùcæ phucå hêuå quaã thiïn tai, huy àönå g lûcå lûúnå g giupá àú ä cacá gia àònh co á nha â bõ thiïtå haiå ... HOAN G LAM Tauâ àiïnå va â xe buytá taiå Ha â Nöiå dûnâ g hoatå àönå g tû â chiïuì 7/9 àï í traná h baoä Quanã g Ninh ngöní ngang sau baoä BAOÄ ÀÖ Í BÖ Å QUANà G NINH - HAIà PHON G: Àöëi phoá baäo söë 3 “Chuáng töi lûu yá ngûúâi dên khöng nïn ra àûúâng khi baäo àöí böå, coá thïí aãnh hûúãng àïën sûác khoãe, tñnh maång. Ngûúâi dên Thuã àö tûâ nay àïën 20h töëi nay (7/9) khöng nïn ra àûúâng”. Öng PHAÅM ÀÛÁC LUÊÅN - Cucå trûúnã g Cucå Quanã ly á àï àiïuì va â Phonâ g, chönë g thiïn tai Anh: NHÛ YÁ Ã

Àöëi phoá baäo söë 3 Chuã nhêåt 8/9/2024 4 Têpå àoanâ Àiïnå lûcå Viïtå Nam (EVN) cho biïtë , do anã h hûúnã g cuaã gio á rêtë manå h va â mûa lúná , nhiïuì àûúnâ g dêy truyïnì taiã àiïnå 500 kV va â 220 kV úã Quanã g Ninh vaâ Haiã Phonâ g bõ sû å cö.ë Mötå sö ë àûúnâ g dêy truyïnì taiã àiïnå àûúcå chu ã àönå g cùtæ àiïnå àï í àamã baoã an toanâ . Theo thöng tin tûâ Töní g cöng ty Àiïnå lûcå miïnì Bùcæ (EVNNPC), baoä sö ë 3 àa ä gêy sû å cö ë cho 76 àûúnâ g dêy trung apá va â lamâ gianá àoanå cung cêpë àiïnå cho hún 238.000 khacá h hanâ g ú ã Quanã g Ninh. Toanâ bö å 52/52 àûúnâ g dêy 110kV vaâ 21/21 TBA taiå Quanã g Ninh àaä tacá h khoiã vênå hanâ h khiïnë toanâ tónh mêtë àiïnå . Cacá khu vûcå bõ anã h hûúnã g nùnå g ú ã Moná g Caiá , Haiã Ha,â Bònh Liïu, Tiïn Yïn, Ba Che,ä Vên Àönì , Cö Tö, Haå Long, Quanã g Yïn. Cöng ty Àiïnå lûcå Quanã g Ninh àaä huy àönå g hún 600 caná bö,å nhên viïn ûná g trûcå taiå cacá àún võ àïí sùné sanâ g khùcæ phucå sû å cö ë ngay sau khi baoä tan. Taiå Haiã Phonâ g, baoä àa ä gêy sû å cö ë cho 6 àûúnâ g dêy 110 kV mêtë àiïnå ú ã Catá Haiã va â gêy mêtë àiïnå trïn 50 àûúnâ g dêy trung apá . Khoanã g 400.000 khacá h hanâ g bõ mêtë àiïnå . Taiå Thaiá Bònh, baoä gêy sû å cö ë 4 àûúnâ g dêy 110 kV vaâ co á 3 TBA 110 kV mêtë àiïnå ; 110 löå àûúnâ g dêy trung apá mêtë àiïnå , khiïnë khoanã g 570.000 khacá h hanâ g bõ mêtë àiïnå . Taiå Thanh Hoa,á mûa va â gio á to khiïnë 2 àûúnâ g dêy trung thïë mêtë àiïnå . Töní g sö ë khacá h hanâ g mêtë àiïnå la â gênì 12.000. Cöng ty Àiïnå lûcå Lanå g Sún cho biïtë , vênî vênå hanâ h lûúiá 110 kV bònh thûúnâ g. Co á 10 àûúnâ g dêy trung apá bõ sû å cö ë khiïnë töní g sö ë khacá h hanâ g bõ mêtë àiïnå la â 63.913 (àaä khöi phucå àiïnå cho 50.517 khacá h hanâ g). Thiïtå haiå tamå thúiâ co á 1 TBA cuaã khacá h hanâ g bõ àö í va â mötå sö ë àûúnâ g dêy haå apá bõ satå lú.ã Cöng ty Àiïnå lûcå Nam Àõnh cho biïtë bõ sû å cö ë 1 àûúnâ g dêy 110 kV (khöng mêtë àiïnå TBA 110 kV); 35 löå àûúnâ g dêy trung apá gêy mêtë àiïnå cho khoanã g 265.000 khacá h hanâ g. Taiå Haiã Dûúng, baoä lamâ mêtë àiïnå 4 löå àûúnâ g dêy 110kV vaâ 4 TBA 110kV thuöcå lûúiá àiïnå Cöng ty TNHH MTV Àiïnå lûcå Haiã Dûúng quanã ly.á Co á 75/153 xuêtë tuyïnë àûúnâ g dêy trung apá bõ mêtë àiïnå gêy anã h hûúnã g àïnë 159.000 khacá h hanâ g. Töní g Giamá àöcë EVNNPC, öng Nguyïnî Àûcá Thiïnå , cho biïtë , thiïtå haiå do baoä la â rêtë lúná , cacá cöng ty àiïnå lûcå bõ anã h hûúnã g cênì lûu y á an toanâ tuyïtå àöië cho ngûúiâ , thiïtë bõ va â khöi phucå thiïtå haiå sau khi baoä tan. Cacá àún võ lêpå lûu àö ì cöng tacá kiïmí àïmë , khaoã satá , lêpå phûúng aná vaâ biïnå phapá an toanâ , thi cöng, huy àönå g toanâ bö å cacá àún võ nhaâ thêuì xêy lùpæ , nha â thêuì cung cêpë vêtå tû thiïtë bõ àï í sau khi baoä tan se ä khêní trûúng khùcæ phucå sû å cö,ë cêpë àiïnå trú ã laiå cho khacá h hanâ g. Cacá Ban Quanã ly á dû å aná , Cöng ty Dõch vuå Àiïnå lûcå miïnì Bùcæ va â cacá àún võ conâ laiå sùné sanâ g ûná g trûcå va â hö î trú,å cacá cöng ty àiïnå lûcå sùné sanâ g cacá àöiå xung kñch huy àönå g khi cênì thiïtë àï í khùcæ phucå hêuå qua ã cún baoä . 100% quên söë quanã ly á ky ä thuêtå vênå hanâ h ûná g trûcå , tuyïtå àöië tuên thuã quy àõnh, quy trònh àïí chu ã àönå g cacá phûúng aná xû ã ly á sû å cö.ë n [ PHAMÅ TUYÏN ] Do anã h hûúnã g búiã baoä sö ë 3, àïnë 14h ngayâ 7/9, gênì nhû toanâ bö å phu å taiã cuaã tónh Quanã g Ninh vaâ 80% phu å taiã cuaã thanâ h phö ë Haiã Phonâ g bõ mêtë àiïnå do sû å cö ë nhiïuì àûúnâ g dêy trung apá . Baoä sö ë 3 anã h hûúnã g àïnë nhiïuì tónh, thanâ h phö ë miïnì Bùcæ , gêy mêtë àiïnå trïn diïnå rönå g. Trong anã h: Trung têm àiïuì àö å hï å thönë g àiïnå quöcë gia Mêët àiïån diïån röång úã nhiïìu àõa phûúng THIÏTÅ HAIÅ Ú Ã THAIÁ BÒNH Theo baáo caáo cuãa tónh Thaái Bònh, tûâ nay àïën ngaây 9/9, tónh tiïëp tuåc coá mûa vûâa, mûa to àïën rêët to vúái lûúång mûa tûâ 150-250mm; ûúác tñnh sú böå hún 20.000ha luáa Muâa àaä vaâ àang tröí böng bõ àöí nghiïng. Trao àöíi vúái phoáng viïn Tiïìn Phong, àaåi diïån Súã Cöng Thûúng Thaái Bònh cho biïët, taåi Thaái Bònh coá sûå cöë vúái 4 àûúâng dêy 110 kV vaâ 3 traåm biïën aáp 110 kV, khoaãng 570.000 khaách haâng bõ mêët àiïån. Phoáng viïn ghi nhêån taåi huyïån Tiïìn Haãi coá mûa lúán, gioá giêåt maånh, möåt söë àûúâng àiïån trïn àï biïín Cöìn Vaânh bõ àûát. Trao àöíi vúái phoáng viïn, öng Phaåm Ngoåc Kïë, Chuã tõch UBND huyïån Tiïìn Haãi, cho biïët, tûâ 8h saáng 7/9, huyïån àaä cùæt àiïån àïí àaãm baão an toaân. Taåi caác xaä àïìu böë trñ maáy phaát àïí àaãm baão thöng tin liïn laåc thöng suöët. ÀÛÁC ANH - NGUYÏNÎ HAIÃ Àûúnâ g àiïnå trïn àûúnâ g biïní Cönì Vanâ h (Thaiá Bònh) bõ àûtá Anh: NGUYÏN BÙNG Ç Î Ã BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Gia á rau cu ã tùng nheå ú ã chú,å sûcá mua giamã Vu å Thõ trûúnâ g trong nûúcá - Bö å Cöng Thûúng cho biïtë , trong saná g va â chiïuì 7/9, àïí àamã baoã cung ûná g hanâ g hoa,á taiå cacá àõa phûúng, cacá nha â cung cêpë lúná , nha â cung cêpë àõa phûúng àaä liïn tucå giao hanâ g cho cacá siïu thõ àïí àapá ûná g nhu cêuì cuaã ngûúiâ dên. Cacá cûaã hanâ g, quêyì hanâ g taiå chú å truyïnì thönë g vênî tiïpë mú ã cûaã , hoatå àönå g mua baná giamã nhiïuì so vúiá cuöië giú â chiïuì höm 6/9. Gia á cacá mùtå hanâ g taiå siïu thõ àûúcå giû ä öní àõnh. Taiå cacá chú å truyïnì thönë g, gia á rau cu ã nhòn chung tùng nhe.å Thûcå phêmí tûúi sönë g nhû thõt lúnå , thõt bo,â thuy ã sanã vênî giû ä gia á öní àõnh so vúiá ngayâ thûúnâ g. Nguönì cung tûúng àöië àamã baoã nïn khöng xayã ra hiïnå tûúnå g tùng gia á àötå biïnë . Cacá siïu thõ taiå cacá tónh, thanâ h phö ë chõu anã h hûúnã g búiã baoä sö ë 3 vênî mú ã cûaã liïn tucå , hanâ g hoaá thûcå phêmí tûúng àöië nhiïuì . Taiå hïå thönë g siïu thõ lúná taiå Haiã Phonâ g, Quanã g Ninh, Haâ Nöiå , Thaiá Bònh, Nam Àõnh, Lanå g Sún, Bùcæ Kanå , hanâ g hoaá thiïtë yïuë nhû rau cuã qua,ã thõt lúnå , thõt ga.â .. àêyì ùpæ trïn quêyì kï.å Nhiïuì ngûúiâ tranh thuã ài mua sùmæ cacá mùtå hanâ g tiïu dunâ g thiïtë yïuë tû â töië höm trûúcá . Saná g 7/9, trúiâ bùtæ àêuì , ngûúiâ dên ngaiå khöng ra àûúnâ g nïn sûcá mua khöng nhiïuì . Cacá mùtå hanâ g àûúcå tiïu thuå nhiïuì vênî chu ã yïuë la â nhu yïuë phêmí . Tònh hònh cung ûná g lûúng thûcå , thûcå phêmí , xùng dêuì cú banã àamã baoã . THUÅC QUYÏN LANÅ G SÚN: Bö å àöiå Biïn phonâ g dêmì mûa giupá dên Ngayâ 7/9, Böå àöiå Biïn phonâ g tónh Lanå g Sún triïní khai lûcå lûúnå g àïnë ûná g cûuá , giupá àönì g baoâ cacá dên töcå vunâ g biïn giúiá vûútå qua baoä lu,ä sú taná àïnë núi an toanâ . Caná bö,å chiïnë sô Àönì Biïn phonâ g cûaã khêuí Tên Thanh (huyïnå Vùn Lanä g, tónh Lanå g Sún) vûútå qua giöng baoä àïí àïnë vúiá 8 hö å dên úã Banã Àuöcë , xa ä Tên Thanh, huyïnå Vùn Lanä g. Taiå thön Chi Ma, xa ä Yïn Khoaiá , huyïnå Löcå Bònh, àïnë 18h chiïuì 7/9 co á 11 hö å gia àònh bõ töcë maiá nha,â ngêpå nûúcá ; lûcå lûúnå g Biïn phonâ g cûaã khêuí Chi Ma (huyïnå Löcå Bònh) coá mùtå kõp thúiâ , giupá dên àûa àöì àacå , taiâ sanã àïnë núi an toanâ . Lûcå lûúnå g Biïn phonâ g Lanå g Sún conâ phöië húpå vúiá cêpë uyã , chñnh quyïnì , nganâ h chûcá nùng àõa phûúng töí chûcá gia cö ë cacá tuyïnë àûúnâ g, cùtæ tóa cêy, donå depå vêtå canã , cêy cöië gayä àö í trïn cacá tuyïnë àûúnâ g tû â nöiå tónh ra cacá khu vûcå biïn giúiá . NGUYÏNÎ DUY CHIÏNË HA Â NÖIÅ : Múiâ ngûúiâ la å vaoâ nha â traná h baoä Trûúcá tònh hònh baoä àö í bö å vaoâ àêtë liïnì , nhiïuì nha â haoã têm àa ä àùng baiâ kïu goiå va â hö î trú å ngûúiâ lao àönå g, ngûúiâ vö gia cû, gia àònh ú ã núi thiïuë an toanâ àïnë tru á nhú.â Gia àònh chõ Phûúng Anh (30 tuöií , ú ã Nguyïnî Tuên, Thanh Xuên, Haâ Nöiå ) àa ä àoná 15 ngûúiâ lao àönå g àïnë tru á nhú â taiå chung cû cuaã gia àònh. Chõ chia seã vúiá PV Tiïnì Phong: “Töi àa ä àùng baiâ trïn cacá höiå nhomá àï í sùné sanâ g cung cêpë chö î tru á cho khoanã g 40 ngûúiâ lao àönå g va â vö gia cû taiå 47 Nguyïnî Tuên. Àêy la â cùn chung cû cuaã gia àònh àang àïí trönë g, rönå g 100m2. Töi muönë giupá àú ä moiå ngûúiâ , cung cêpë chö î nghó tamå vaiâ höm”. Nhûnä g cû dên xung quanh cunä g àa ä cho mûúnå thïm chiïuë , chùn vaâ hö î trú å nhiïuì nhu yïuë phêmí cho nhûnä g ngûúiâ àang tamå tru.á Cunä g àùng baiâ trïn cacá höiå nhomá cû dên, chõ Phûúng Trang chia se ã vúiá PV Tiïnì Phong: “Töi àang coá cùn chung cû nhoã ú ã Têy Mö,î quênå Nam Tû â Liïm khöng coá ai ú.ã Vò vêyå , töi àaä àùng baiâ kïu goiå ngûúiâ vö gia cû hay nhaâ khöng àûúcå chùcæ chùnæ , àa ä bõ anã h hûúnã g do baoä àö í bö å co á thï í qua tru á vaiâ höm. Hiïnå taiå , trong nhaâ chûa co á nhiïuì àö ì àacå . Tuy nhiïn, bêtë cû á ai àïnë tru á cunä g se ä àûúcå moiå ngûúiâ xung quanh höî trú,å trang bõ thïm cacá àö ì dunâ g, vêtå dunå g cênì thiïtë ”. Nhiïuì têmë lonâ g haoã têm khacá cunä g gûiã lúiâ chia se,ã múiâ nhûnä g ai cênì traná h baoä àïnë nha â cuaã ho å ú ã tamå . CHÊU LINH Cu å Löcå Viïtë Soiâ (81 tuöií ) àûúcå chiïnë sô Biïn phonâ g àûa khoiã vunâ g nguy hiïmí àïnë núi an toanâ Hanâ g hoaá taiå cacá siïu thõ àûúcå cung ûná g àêyì àu,ã àapá ûná g nhu cêuì cuaã ngûúiâ dên Nhûnä g ngûúiâ àang truá tamå taiå chung cû nhaâ chõ Phûúng Anh

Saáng 7/9, phaát biïíu taåi lïî khai giaãng nùm hoåc 2024 – 2025 cuãa Hoåc viïån Chñnh trõ Quöëc gia Höì Chñ Minh, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Thûúâng trûåc Ban Bñ thû Lûúng Cûúâng nhêën maånh, Hoåc viïån cêìn chuã àöång têåp trung triïín khai àöìng böå caác mùåt cöng taác theo tinh thêìn Nghõ quyïët Àaåi höåi XIII vaâ caác nghõ quyïët Höåi nghõ Trung ûúng (T.Û) khoáa XIII. “Caác hoaåt àöång àaâo taåo, nghiïn cûáu khoa hoåc, tham mûu tû vêën chñnh saách vaâ húåp taác quöëc tïë cuãa Hoåc viïån cêìn tiïëp tuåc phaát huy àêìy àuã võ trñ, vai troâ, têìm quan troång, laâ trûúâng cao cêëp nhêët, tinh hoa nhêët cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Hoåc viïån cêìn tiïëp tuåc têåp trung xêy dûång, àöíi múái nöåi dung chûúng trònh, nêng cao nùng lûåc, trònh àöå àöåi nguä caán böå, giaãng viïn; àöìng thúâi, tùng cûúâng àêìu tû cú súã vêåt chêët àïí töí chûác, phuåc vuå töët nhêët caác hïå lúáp, nhêët laâ lúáp böìi dûúäng, cêåp nhêåt kiïën thûác, kyä nùng àöëi vúái caán böå quy hoaåch UÃy viïn Ban Chêëp haânh T.Û Àaãng khoáa XIV, laänh àaåo caác böå, ban, ngaânh, T.Û vaâ àõa phûúng trong caã nûúác, laänh àaåo caác àaãng, caác nûúác baån beâ quöëc tïë”, Thûúâng trûåc Ban Bñ thû yïu cêìu. Thûúâng trûåc Ban Bñ thû àïì nghõ Hoåc viïån tiïëp tuåc phaát huy vai troâ Trung têm Quöëc gia nghiïn cûáu khoa hoåc lyá luêån chñnh trõ, cung cêëp nhûäng luêån cûá khoa hoåc àïí xêy dûång, phaát triïín àêët nûúác nhanh, bïìn vûäng; àöìng thúâi chuã àöång thïí hiïån töët hún nûäa vai troâ trung têm, àêìu möëi phöëi húåp giûäa caác ban, böå, ngaânh T.Û, cêëp uãy caác àõa phûúng vaâ àöåi nguä caán böå nghiïn cûáu, giaãng daåy lyá luêån chñnh trõ cuãa caã nûúác. Àêíy maånh vaâ nêng cao chêët lûúång hoaåt àöång nghiïn cûáu lyá luêån, töíng kïët thûåc tiïîn 40 nùm àöíi múái, tiïëp tuåc coá nhûäng baáo caáo kiïën nghõ goáp phêìn hoaân thiïån dûå thaão vùn kiïån trònh Àaåi höåi XIV cuãa Àaãng. Thûåc hiïån quyïët liïåt, baão àaãm chêët lûúång Chûúng trònh nghiïn cûáu khoa hoåc troång àiïím cêëp quöëc gia: “Nghiïn cûáu, vêån duång vaâ phaát triïín saáng taåo tû tûúãng Höì Chñ Minh trong cöng cuöåc xêy dûång, phaát triïín àêët nûúác vaâ baão vïå Töí quöëc thúâi kyâ àöíi múái (giai àoaån tûâ nùm 1986 àïën nay, àõnh hûúáng àïën nùm 2030, têìm nhòn àïën nùm 2045)”. Thûúâ ng trûå c Ban Bñ thû lûu yá , caá c hoå c viïn phaã i laâ nhûä ng têë m gûúng saá ng trong hoå c têå p, nghiïn cûá u khoa hoå c, vúá i yá thûá c, thaá i àöå traá ch nhiïå m, àöå ng cú hoå c têå p àuá ng àùæ n. Hoå c àïí laâ m viïå c, laâ m ngûúâ i, laâ m caá n böå ; hoå c àï í phuå ng sûå àoaâ n thïí , phuå ng sûå giai cêë p vaâ nhên dên, phuå ng sûå Töí quöë c vaâ nhên loaå i nhû Baá c Höì cùn dùå n; tuyïå t àöë i chöë ng tû tûúã ng hoå c vïì bùç ng cêë p, hoå c cho àuã tiïu chñ àïí àûúå c àïì baå t… n Chuã nhêåt 8/9/2024 5 Thúâi sûå BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ TRÛÚN G PHONG ] Baá o caá o taå i phiïn hoå p, Thû á trûúã ng Böå KH&ÀT Trêì n Quöë c Phûúng cho biïë t, nïì n kinh tïë àaä phuå c höì i tñch cûå c, lêë y laå i àûúå c àaâ tùng trûúã ng nhû giai àoaå n trûúá c dõch. Thu huá t FDI tiïë p tuå c laâ àiïí m saá ng, töí ng vöë n FDI àùng kyá 8 thaá ng khoaã ng 20,5 tyã USD, tùng 7% so vúá i cuâ ng kyâ . Phaá t triïí n doanh nghiïå p tiïë p tuå c xu hûúá ng tñch cûå c, thaá ng 8 coá 13.400 doanh nghiïå p àùng kyá thaâ nh lêå p múá i; tñnh chung 8 thaá ng coá 168.100 doanh nghiïå p thaâ nh lêå p múá i vaâ taá i gia nhêå p thõ trûúâ ng, tùng 12,5% so vúá i cuâ ng kyâ (cao hún söë ruá t lui khoã i thõ trûúâ ng la â 135.200 doanh nghiïå p). Tuy nhiïn, öng Phûúng lûu yá nïìn kinh tïë vêîn coân nhiïìu khoá khùn, thaách thûác, caác àöång lûåc tùng trûúãng chûa coá sûå bûát töëc roä neát. Vò thïë, thúâi gian túái caác cêëp, caác ngaânh, caác àõa phûúng cêìn phaát huy tinh thêìn àöìng haânh cuâng doanh nghiïåp, àöíi múái, saáng taåo trong tû duy, caách nghô, caách laâm àïí thuác àêíy nïìn kinh tïë phuåc höìi maånh meä hún, àaåt töëc àöå tùng trûúãng caã nùm 6,8-7%. Nhêë n maå nh muå c tiïu ûu tiïn cho tùng trûúã ng, Thuã tûúá ng yïu cêì u Ngên haâ ng Nhaâ nûúá c têå p trung giûä öí n àõnh tyã giaá , phêë n àêë u giaã m laä i suêë t cho vay, tiïë p tuå c tùng tiïë p cêå n vöë n tñn duå ng, têå p trung cho lônh vûå c ûu tiïn, phêë n àêë u tùng trûúã ng tñn duå ng caã nùm khoaã ng 15%. Böå Taâ i chñnh àêí y maå nh tùng thu, tiïë t kiïå m chi, thu àuá ng, thu àuã , kõp thúâ i, múã röå ng cú súã thu, àùå c biïå t laâ aá p duå ng hoá a àún àiïå n tûã khúã i taå o tûâ maá y tñnh tiïì n; khai thaá c dû àõa chñnh saá ch taâ i khoaá , nghiïn cûá u huy àöå ng thïm khoaã ng 100.000 tyã àöì ng traá i phiïë u cho àêì u tû phaá t triïí n haå têì ng chiïë n lûúå c. Trong lônh vûåc àêët àai, Thuã tûúáng yïu cêìu khêín trûúng thaânh lêåp Töí cöng taác thuác àêíy viïåc töí chûác thûåc hiïån Kïët luêån söë 77 cuãa Böå Chñnh trõ vïì Àïì aán 153 (liïn quan viïåc giaãi quyïët, thaáo gúä khoá khùn, vûúáng mùæc liïn quan àïën caác dûå aán, àêët àai trong caác kïët luêån thanh tra, kiïím tra, baãn aán taåi möåt söë tónh, thaânh phöë) do Phoá Thuã tûúáng Thûúâng trûåc Nguyïîn Hoâa Bònh laâm Töí trûúãng. Cuâng vúái àoá, Thuã tûúáng àïì nghõ phaát huy maånh meä vai troâ cuãa caác têåp àoaân, töíng cöng ty Nhaâ nûúác trong àêìu tû caác dûå aán lúán, caác ngaânh, lônh vûåc quan troång. Têåp trung giaãi quyïët dûát àiïím caác vêën àïì töìn àoång, doanh nghiïåp, dûå aán, ngên haâng yïëu keám. Böå GTVT têåp trung thuác àêíy 3 tuyïën àûúâng sùæt kïët nöëi vúái Trung Quöëc vaâ baáo caáo cêëp coá thêím quyïìn vïì àûúâng sùæt töëc àöå cao Bùæc - Nam, möåt söë tuyïën àûúâng sùæt àö thõ cuãa Haâ Nöåi, TPHCM… n Huy àönå g thïm khoanã g 100.000 tyã àönì g traiá phiïuë cho àêuì tû phatá triïní ha å tênì g chiïnë lûúcå (trong anã h nutá giao thöng ngaä ba Catá Laiá , thanâ h phö ë Thu ã Àûcá , TPHCM) Saná g 7/9, kïtë luênå phiïn hopå Chñnh phuã thûúnâ g ky,â Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh nhênë manå h àïnë mucå tiïu ûu tiïn cho tùng trûúnã g àï í àatå kïtë qua ã cao nhêtë trong nùm 2024, buâ laiå cho 3 nùm trûúcá . Thu ã tûúná g àönì g thúiâ cunä g yïu cêuì Bö å Taiâ chñnh khai thacá dû àõa chñnh sacá h taiâ khoa,á nghiïn cûuá huy àönå g thïm khoanã g 100.000 tyã àönì g traiá phiïuë cho àêuì tû phatá triïní haå tênì g chiïnë lûúcå . Huy àönå g thïm 100.000 tyã àönì g laâm haå tênì g chiïnë lûúcå [VÙN KIÏN - LUÊN DUNÄ G ] Sau 1,5 ngayâ lamâ viïcå tñch cûcå , khêní trûúng, nghiïm tucá , vúiá y á thûcá tracá h nhiïmå cao, Àaiå höiå àaiå biïuí Höiå liïn hiïpå thanh niïn Viïtå Nam tónh Laoâ Cai lênì thûá VI, nhiïmå ky â 2024 – 2029 àaä hoanâ thanâ h tötë àepå cacá nöiå dung chûúng trònh àïì ra. Àaiå höiå àa ä hiïpå thûúng chonå cû ã ra 39 Uyà viïn Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Laoâ Cai khoaá VI, nhiïmå Ky â 2024 – 2029 ra mùtæ Àaiå höiå . Àaiå höiå cunä g hiïpå thûúng chonå cû ã Àoanâ àaiå biïuí chñnh thûcá dû å Àaiå höiå Àaiå biïuí Höiå LHTN Viïtå Nam toanâ quöcë lênì thû á IX, nhiïmå ky â 2024 - 2029 gömì 11 anh, chõ vaâ 3 àaiå biïuí dû å khuyïtë . Àaiå höiå Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Laoâ Cai khoaá VI, nhiïmå Ky â 2024 – 2029 àa ä hiïpå thûúng chonå cû ã ra anh Nguyïnî Haiã Àùng - Uyà viïn Ban Chêpë hanâ h (BCH) Trung ûúng Àoanâ , Chu ã tõch Höiå liïn hiïpå Thanh niïn Viïtå Nam tónh khoaá V àûúcå hiïpå thûúng chonå cû ã giû ä chûcá Chu ã tõch Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Laoâ Cai khoaá VI, nhiïmå ky â 2024 – 2029. Uyà ban Höiå LHTN lênì thû á nhêtë khoaá VI àa ä tiïnë hanâ h Hiïpå thûúng chonå cû ã chûcá danh phoá Chu ã tõch Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Khoaá VI gömì anh Lï Haâ Khûúng Anh - Uyà viïn Ban Thûúnâ g vu,å Trûúnã g Ban Phong traoâ Tónh Àoanâ ; Chõ Nguyïnî Thõ Minh Hiïnì - Pho á Chu ã tõch Höiå Doanh nhên treã tónh Laoâ Cai. Phatá biïuí taiå Àaiå höiå , anh Nguyïnî Xuên Hiïuë – Pho á Chu ã tõch Trung ûúng Höiå Liïn hiïpå Thanh niïn Viïtå Nam cho biïtë , trong nhiïmå ky â vûaâ qua, Höiå Liïn hiïpå thanh niïn Viïtå Nam tónh Laoâ Cai luön àûúcå àaná h gia á la â mötå trong nhûnä g àún võ dênî àêuì khu vûcå , cacá chó tiïu nhiïmå ky â àïuì àatå va â vûútå so vúiá mucå tiïu àïì ra. Àêy laâ diïnî àanâ quan tronå g va â la â Àaiå höiå àûúcå tö í chûcá àêuì tiïn taiå khu vûcå miïnì nuiá Têy Bùcæ bö.å Àiïmí saná g trong nhiïmå ky â qua la â cacá cêpë bö å Höiå tónh àaä triïní khai hiïuå qua ã cöng tacá giaoá ducå , tuyïn truyïnì hocå têpå , nghiïn cûuá cacá nghõ quyïtë cuaã Àanã g, Àoanâ , Höiå , tû â ào á taoå sû å chuyïní biïnë manå h me,ä tñch cûcå trong yá thûcá , ly á tûúnã g cacá h manå g, àaoå àûcá löië sönë g cuaã höiå viïn, thanh niïn… Bïn canå h nhûnä g thanâ h tñch nöií bêtå , Trung ûúng Höiå LHTN Viïtå Nam cunä g àaná h gia á cao sû å nghiïm tucá , thùnè g thùnæ kiïmí àiïmí nhûnä g mùtå conâ hanå chï ë trong cöng tacá Höiå va â phong traoâ thanh niïn Laoâ Cai àûúcå nïu trong dûå thaoã baoá caoá kïtë qua ã nhiïmå ky,â baoá caoá kiïmí àiïmí cuaã Uyà ban Höiå Liïn hiïpå thanh niïn Viïtå Nam tónh. Àï í thûcå hiïnå àûúcå nhiïmå vuå chñnh trõ cuaã Höiå LHTN Viïtå Nam tónh xûná g àaná g vúiá sû á mïnå h vaâ böië canã h nïu trïn, lanä h àaoå Trung ûúng Höiå Liïn hiïpå thanh niïn Viïtå Nam gúiå mú ã mötå sö ë phûúng hûúná g nhû Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Laoâ Cai la â cênì tiïpë tucå chu á tronå g cu å thïí hoa á phong traoâ “Töi yïu Töí quöcë töi” gùnæ vúiá lonâ g tû å haoâ vï ì banã sùcæ vùn hoaá va â khatá vonå g xêy dûnå g Laoâ Cai. Chuá tronå g va â quyïtë têm tùng cûúnâ g ûná g dunå g cöng nghï,å chuyïní àöií sö ë trong cacá hoatå àönå g va â nêng cao nùng lûcå sö ë cho thanh niïn hay nghiïn cûuá giaiã phapá hiïuå qua ã trong viïcå thucá àêyí têm thï,ë ky ä nùng khúiã nghiïpå . Bïn canå h ào,á cunä g cênì àùcå biïtå quan têm àïnë cöng tacá caná bö å Höiå . n Saná g 7/9, taiå Trung têm Höiå nghõ tónh, 225 àaiå biïuí àaiå diïnå cho hún 115.000 àoanâ viïn thanh niïn trïn àõa banâ tónh Laoâ Cai tham dûå phiïn tronå g thï í Àaiå höiå Höiå LHTN Viïtå Nam tónh khoaá VI, nhiïmå ky â 2024 – 2029. Lanä h àaoå Trung ûúng Àoanâ , Höiå LHTN Viïtå Nam tùnå g hoa chucá mûnâ g Àaiå höiå Ngayâ höåi cuãa cacá têìng lúpá thanh niïn tónh Laoâ Cai [ HÊN NGUYÏNÎ - VÙN ÀÛCÁ ] Tuyïtå àöië chönë g tû tûúnã g hocå cho àu ã tiïu chñ àï í àûúcå àï ì batå

Ngûúiâ phu å nû,ä àûúcå xacá àõnh laâ chu ã cuaã con bo â tïn Boots, àaä goiå canã h satá trûúcá ào á vaiâ phutá va â nhiïuì canã h satá khacá àa ä súmá àïnë àï í hö î trú.å Cuöcå rûútå àuöií keoá daiâ khoanã g 2 tiïnë g rûúiä àa ä kïtë thucá khi cacá canã h satá sû ã dunå g dêy thonâ g lonå g va â mötå ñt thûcá ùn àï í bêyî Boots vaâ àûa no á vaoâ xe keoá . “Töi vui mûnâ g baoá caoá rùnç g cacá canã h satá cuaã chuná g töi àaä co á thï í giupá bùtæ con bo â mötå cacá h an toanâ ”, canã h satá trûúnã g Michael Jenkins cho biïtë . TROÅNG HOAN G (theo timesnownews.com) Nùm xa êyë nhú â nha â vùn Chu Lai giupá ma â töi co á dõp hêuì chuyïnå öng cu å thên sinh laâ laoä nha â vùn Hocå Phi, khi êyë àa ä sùpæ chùné 100 tuöií nhûng conâ kha á khoeã manå h. Cu å cûuå Chu ã tõch Uyà ban Cacá h manå g lêm thúiâ tónh Hûng Yïn Chu Vùn Têpå (tïn thêtå cuaã nha â vùn Hocå Phi) hùng haiá kï í laiå chuyïnå phu å tracá h toaná tû å vï å ài tòm bùtæ viïn cûuå Tuênì phu ã tónh Hûng Yïn, Vi Vùn Àõnh. Trong con mùtæ quênì chuná g khi ào,á viïn cûuå Tuênì phu ã xûná g àaná g bõ trûnâ g trõ! Vi Vùn Àõnh (1878-1975) xuêtë thên trong mötå gia àònh quyá töcå ngûúiâ Tayâ taiå banã Chu, xaä Khuêtë Xa,á Löcå Bònh (Lanå g Sún) àaiå diïnå cho uy danh donâ g ho å 13 àúiâ lamâ thö í ty. Tö í tiïn ho å Vi àûúcå triïuì àònh cûã trênë giû ä biïn giúiá phña bùcæ . Donâ g ho å co á nhiïuì ngûúiâ àûúcå phong lamâ quênå cöng trong nhiïuì thïë hï å tû â àúiâ Trênì àïnë triïuì Nguyïnî . Vi Vùn Àõnh giûä nhiïuì chûcá . Tuênì phu ã Phucá Yïn, Tuênì phu ã Hûng Yïn, Töní g àöcë tónh Thaiá Bònh (1929-1937), Töní g àöcë Ha â Àöng, tûnâ g àûúcå tênë phong Hiïåp taá Àaåi hoåc sô, hamâ Thaái tûã Thiïëu Baão röiì nghó hûu nùm 1942. …Khöng biïtë lamâ thï ë naoâ ma â viïcå bùtæ êyë àïnë tai Cu å Hö.ì Chu Vùn Têpå àûúcå goiå lïn Bùcæ Bö å Phu.ã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh yïu cêuì tha ã ngay öng cûuå Tuênì phu.ã Chu Vùn Têpå húi bêtë ngú â nhûng cunä g böcå bacå h ngay vúiá Hö ì Chu ã tõch rùnç g Vi Vùn Àõnh laâ tay sai àùcæ lûcå cuaã Phapá . Rùnç g trong thúiâ ky â Mùtå trênå Bònh dên Phapá (1936-1939) võ nayâ tûnâ g viïtë baiâ noiá xêuë Cönå g sanã trïn baoá . Nhûng nghe hïtë , Cu å Hö ì chó cûúiâ . Röiì buöng mötå cêu tiïnë g Phapá vúiá Hocå Phi “lamâ cho ngûúiâ ta thñch mònh hún laâ lamâ cho ngûúiâ ta sú å mònh chû?á ”. Nghôa cûã ào á lucá àêuì co á nhiïuì ngûúiâ thùcæ mùcæ , khöng tuên phucå trong ào á co á ca ã nhûnä g nhên vêtå nhû Hoanâ g Hûuä Nam (chaná h vùn phonâ g Bö å Nöiå vu)å . Cu å Hö ì àiïmì tônh vúiá Hoanâ g Hûuä Nam nhû nayâ “Mötå ngûúiâ co á “tiïnë g khetá ” nhû cuå Vi Vùn Àõnh chùcæ cunä g conâ ca ã “tiïnë g thúm” nûaä … Cu å ú ã vúiá chuná g mònh thò tiïnë g thúm êyë co á lúiå cho sû å nghiïpå chung chû?á ”. Chùæc moåi ngûúâi sau naây àïìu tûúâng. Con trai cuå laâ Vi Vùn Kyâ, laâm viïåc úã Böå Nöåi vuå. Con rïí lúán laâ GS Nguyïîn Vùn Huyïn, Töíng giaám àöëc Àaåi hoåc vuå, sau àoá laâ Böå trûúãng Böå Quöëc gia giaáo duåc. Möåt öng rïí danh giaá laâ GS Höì Àùæc Di, Töíng thanh tra Y tïë. Möåt öng chaáu rïí khaác laâ GS Tön Thêët Tuâng, thên sinh GS Tön Thêët Baách. Phamå vi baiâ viïtë co á hanå nïn chaã thï í chi tiïtë vï ì öng con rïí cu å Vi la â GS Hö ì Àùcæ Di. Chó xin trñch ngang gia thï ë húi bõ “khunã g”. Öng nöiå GS Hö ì Àùcæ Di la â hêuì tûúcá Hö ì Àùcæ Tuênë , Cû ã nhên Nho hocå , kïtë hön vúiá Cöng nû ä Thûcá Huênë , con gaiá Tunâ g Thiïnå Vûúng Miïn Thêmí . Thên phuå cuaã GS Hö ì Àùcæ Di la â cu å Khaná h My ä Quênå cöng Höì Àùcæ Trung, tûúcá Thaái tûã Thiïëu baão Hiïåp taá Àaåi hoåc sô, Thûúång thû Böå Hoåc kiïm Böå Hö å röiì Bö å Lï î kiïm Bö å Cöng, Àöng cacá Àaiå hocå sô, sung Cú mêtå àaiå thênì , tûá tru å àaiå thênì triïuì àònh thúiâ vua Duy Tên va â Khaiã Àõnh. Cuå cunä g la â Quöcë trûúnå g (bö ë vú)å cuaã vua Khaiã Àõnh. Sauá ngûúiâ con trai cuaã cu å Hö ì Àùcæ Trung àïuì la â nhûnä g öng ngheâ ta va â öng ngheâ Têy saná g danh: Cûã nhên Nho hocå Hö ì Àùcæ Khaiã , Thûúnå g thû Böå Hö å triïuì vua Baoã Àaiå . Conâ laiå 5 öng nghe â Têy la:â Tiïnë sô Luêtå khoa Höì Àùcæ Àiïmì , Tiïnë sô Y khoa Höì Àùcæ Di, Tiïnë sô Àõa chêtë Hö ì Àùcæ Liïn, Tiïnë sô Dûúcå khoa Hö ì Àùcæ Ên va â Tiïnë sô Àiïuì khiïní hocå Hö ì Àùcæ Thû.á Ngoaiâ ra, ba â Ên phi Hö ì Thõ Chó laâ vú å chñnh thêtë cuaã vua Khaiã Àõnh. …Töi may mùnæ nhiïuì nùm trûúcá co á cuöcå gùpå vúiá nha â baoá Hö ì Thï í Lan, con gaiá GS Hö ì Àùcæ Di khi êyë chõ àûúng àamã chûcá Ngûúiâ Phatá ngön Böå Ngoaiå giao. Trong cêu chuyïnå , lûaå lucá thên mêtå , töi coá maoå muöiå rùnç g, chõ nïn co á mötå cuönë höiì ky.á Höiì ky,á taiå sao khöng? Húi bõ thuá võ vò thïí naoâ cunä g se ä co á chi tiïtë cún cú,á duyïn do nhû naoâ ma â mötå anh cöng chûcá nha â ngheoâ Vu ä Khoan laiå trú ã thanâ h rï í cuaã mötå gia àònh àaiå quy á töcå nhû GS Höì Àùcæ Di. Va â têtë nhiïn caã chuyïnå nha â baoá Hö ì Thïí Lan trú ã thanâ h vú å cuaã Pho á Thu ã tûúná g Vu ä Khoan nhû thïë naoâ ! * * * Viïtë àïnë àêy cunä g nhú á thïm àïnë võ Thu ã trûúnã g cu ä àaná g kñnh, GS Àùnå g Quöcë Baoã , Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ . Cunä g do cöng viïcå ma â nhiïuì lênì töi àûúcå àùtå chên àïnë sö ë nha â 19 phö ë Phunâ g Hûng. …Thoaáng ngoá veã lõch laäm vaâ gò nûäa, möåt chuát thûúát tha duyïn daáng bïn ngûúâi chöìng, tûúáng Àùång Quöëc Baão, tûå dûng cêu ngaån ngûä lêëy vúå xem töng lêëy chöìng xem giöëng cûá choaán lêëy têm trñ. Töng, giöëng úã àêy hònh nhû haâm caã nghôa àen lêîn boáng? GS Dûúng Quanã g Hamâ bo ã mònh vò quöcë sû å thúiâ àiïmí Toanâ quöcë khaná g chiïnë sau nayâ àûúcå truy tùnå g Liïtå sô, trûúcá nùm 1945 laâ GS hocå gia ã nöií tiïnë g vúiá nhiïuì cöng trònh nghiïn cûuá ma â mötå trong nhûnä g trûúcá tacá , trñ thûcá Viïtå lênî bònh dên thúiâ Phapá cai trõ àïuì thuöcå nùmç lonâ g. Ào á laâ cuönë Viïåt Nam vùn hoåc sûã yïëu mötå cöng trònh nöií tiïnë g àùtå nïnì moná g cho bö å mön Vùn hocå sû ã Viïtå Nam. Hö í phu å sinh hö í tû.ã GS ú ã chñn suöië hùnè ngêmå cûúiâ vò khi GS nùmç xuönë g, bêyì con hùné g conâ tre ã thú bêyë bútá nay thanâ h àatå , phûúng trûúnã g. Nhû cö con gaiá cûng cuaã GS Dûúng Quanã g Hamâ , Dûúng Thõ Duyïn àaä bená duyïn vúiá GS-Tûúná g Àùnå g Quöcë Baoã . Tûnâ g la â yïuë nhên cuaã TTXVN, Dûúng Thõ Duyïn àûúcå chonå la â nû ä phoná g viïn duy nhêtë taiå cuöcå hoaâ àamâ Ba Lï thúiâ Trûúnã g àoanâ Xuên Thuyã . Cö em Dûúng Thõ Thoa conâ co á tïn la â Lï Thi àûúcå vñ nhû mötå nû ä lûu, ngûúiâ vinh dûå keoá la á cú â ào ã sao vanâ g trong ngayâ Lï î Tuyïn Ngön àöcå lêpå ngayâ 2/9/1945 úã Quanã g trûúnâ g Ba Àònh àa ä nïn duyïn vúiá àaiå ta á Lï Hönì g Ha,â Chaná h vùn phonâ g Bö å Nöiå vu.å Mötå cö nûaä la â GS Dûúng Thõ Cûúng, Giamá àöcë Bïnå h viïnå C thanâ h gia thêtë vúiá öng chönì g la â GS Vu ä Vùn Àñnh, Chuã nhiïmå khoa, Anh hunâ g Lao àönå g nganâ h Y tï.ë Chuã nhêåt 8/9/2024 6 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ nÀIÏÅN THOAÅI IPHONE CAO 2 MEÁT Mötå àöi banå YouTuber àaä pha á Ky ã lucå Guinness Thïë giúiá khi taoå ra mötå chiïcë iPhone 15 Pro Max to nhêtë thï ë giúiá , vúiá chiïuì cao 2 metá . Theo kïnh àaná h gia á cöng nghïå Mrwhosetheboss, anh Arun Maini, àaä nhú â àïnë sû å giupá àú ä cuaã chuyïn gia chïë taoå tiïnå ñch DIYPerks (anh Matthew Perks), àïí chï ë taoå banã sao àiïnå thoaiå khöní g lö.ì Anh Maini cho biïtë , anh muönë taoå ra mötå chiïcë iPhone àïí ky ã niïmå sö ë lûúnå g ngûúiâ theo doiä trïn kïnh YouTube cuaã anh vûútå qua taiâ khoanã Apple chñnh thûcá . Chiïcë àiïnå thoaiå hoanâ thiïnå phaiã coá àêyì àu ã chûcá nùng, bao gömì manâ hònh camã ûná g, camera, àenâ pin va â cöní g sacå . “Camã giacá nhû mötå thanâ h cöng tronå venå . Töi rêtë tû å haoâ vï ì àöiå cuaã chuná g töi va â Matt vò àaä lamâ àûúcå àiïuì chûa tûnâ g thêyë ”, anh Maini noiá . THUY ANH (theo upi.com) nCÊÅU BEÁ 4 TUÖÍI LAÂM VÚÄ CÖÍ VÊÅT 3.500 NÙM TUÖÍI Mötå cêuå be á 4 tuöií àa ä vö tònh lamâ vú ä mötå chiïcë bònh coá niïn àaiå khoanã g 3.500 nùm khi gia àònh em àang thùm quan mötå baoã tanâ g ú ã Israel. Cêuå be,á àûúcå giêuë tïn, àaä àïnë thùm Baoã tanâ g Hecht úã Haifa khi em to â mo â “keoá nhe”å mötå chiïcë bònh gömë co á niïn àaiå tû â Thúiâ àö ì àönì g, khoanã g tû â nùm 2200 àïnë 1500 trûúcá Cöng nguyïn, lamâ no á rúi xuönë g sanâ va â vú ä thanâ h nhiïuì manã h. “Nhûnä g trûúnâ g húpå cö ë y á lamâ honã g moná àö ì trûng bayâ se ä àûúcå xû ã ly á rêtë nghiïm khùcæ . Tuy nhiïn, trûúnâ g húpå nayâ khöng phaiã vêyå . Chiïcë bònh àaä bõ mötå àûaá tre ã àïnë thùm baoã tanâ g vö tònh lamâ honã g”, baoã tanâ g cho biïtë . Bêtë chêpë thiïtå haiå , baoã tanâ g tin rùnç g chiïcë bònh coá thï í àûúcå phucå chï ë va â ho å àa ä múiâ àûaá tre ã va â gia àònh quay laiå àï í thùm quan cunâ g hûúná g dênî viïn. THUY ANH (theo upi.com) nCAÃNH SAÁT GIUÁP VÊY BÙÆT BO XÖÍNG CHUÖÌNG Möåt caãnh saát bang Massachusetts (Myä) àaä bùæt gùåp möåt caãnh tûúång bêët thûúâng: möåt ngûúâi phuå nûä cûúäi ngûåa àuöíi theo möåt con boâ àang chaåy röng. Theo Súã Caãnh saát East Bridgewater, caãnh saát Robert Lang àaä nhòn thêëy cuöåc rûúåt àuöíi naây úã khu vûåc phöë Belmont vaâ Summer vaâo saáng thûá Tû (4/9). Anh Arun Maini cunâ g chiïcë iPhone lúná nhêtë thï ë giúiá Chiïcë bònh àûnå g dêuì oliu coá niïn àaiå 3.500 nùm tuöií Phoáng sûå Caãnh saát Robert Lang giuáp bùæt con boâ chaåy röng [ XUÊN BA ] Cu å Vi Vùn Àõnh (ngûúiâ cêmì gêyå ) cunâ g gia àònh trong khaná g chiïnë (1953) Duyïn trúâi xe, caái que ngûúâi buöcå Bö å trûúnã g Nguyïnî Cú Thacå h va â vú,å ba â Phan Thõ Phucá höiì treã Anh: NGUYÏN KIM NÛ HANH Å Ä Î Ã

