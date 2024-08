Tiền Phong số 238

Nha â thú Hûuä Thónh, “cha àe”ã baiâ thú “Trïn mötå chiïcë xe tùng”, àûúcå nhacå sô Doanä Nho phöí nhacå thanâ h baiâ hatá “Nùm anh em trïn mötå chiïcë xe tùng” cho rùnç g: Viïcå sûaã , chï ë lúiâ baiâ hatá hay baiâ thú la â kemá vùn hoa,á vi phamå banã quyïnì , cênì phï phaná . Nhûng mötå nha â thú khacá laiå phanã biïnå : “Moná qua”â àïm giao thûaâ , “Gùpå nhau cuöië nùm” (Taoá quên) êyë chùnè g chuyïn chïë lúiâ baiâ hatá ào á sao? 25/8/2024 SỐ 238 CHU à NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ Trang 11] [ Trang 4] [ Trang 16] NSND Cöng Lyá (traiá ) va â NSND Xuên Bùcæ (phaiã ) trong mötå chûúng trònh Taoá quên. Ca khucá thiïuë nhi “Ài hocå ” (Thú: Hoanâ g Minh Chñnh, Nhacå : Buiâ Àònh Thaoã ) tûnâ g lïn chûúng trònh Taoá quên vúiá lúiâ chï ë àûúcå “Cö Àêuí ” (NSND Cöng Lyá àoná g) thï í hiïnå : “Höm qua em túiá trûúnâ g, banå àaná h em gênì chïtë ” àï í noiá vï ì vênë nanå baoå lûcå hocå àûúnâ g. Cêu chï ë nayâ tûnâ g “gêy baoä ” nhûng cunä g co á y á kiïnë chï phanã camã . n KHOANà G TRÖNË G HÊUÅ OLYMPIC PARIS 2024 Thûaâ nhênå àiïní trai [ Trang 11] [ Trang 10] Truyïnå ngùnæ cuaã ÀAO PHAMÅ THUY TRANG AI súmá thay thïë nhûnä g cöng viïcå cuaã con ngûúiâ [ Trang 15] RANG MÖÌ HÖI [ Trang 8 + 9 ] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Riïng töí húåp C00 (Vùn, Sûã, Àõa), söë lûúång thñ sinh trïn 29 àiïím àïën 30 àiïím nùm 2024 tùng hún 54 lêìn so vúái 2023, mûác àiïím 28 tùng gêëp 6 lêìn, mûác àiïím 27 tùng gêëp 4 lêìn kò thi nùm ngoaái… Lamâ gò vúiá àiïmí 10? [Xem tiïpë trang 2] [ Trang 5] [ Trang 3 ] ÊMË APÁ DÛÚIÁ TANÁ RÛN G U MINH HAÅ CACÁ CÚ QUAN QUANà LYÁ NHA  NÛÚCÁ KHÖNG SA VAO CACÁ CÖNG VIÏCÅ NHO à LEà Ngayâ 24/8, kïtë luênå Phiïn hopå Chñnh phu ã chuyïn àïì vï ì xêy dûnå g phapá luêtå thaná g 8/2024, Thuã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh chó roä cacá cú quan quanã ly á nha â nûúcá khöng sa vaoâ cacá cöng viïcå cu å thï,í nho ã le;ã Àa ä khuyïtë mötå cu å Long naoä Cu å àêy, y á tro ã mötå trong ba göcå thu å möcå co á tïn Khuynh diïpå - Long naoä co á tuöií àúiâ hún trùm tuöií ú ã sên Tru å sú ã Liïn hiïpå Vùn hocå Nghï å thuêtå 51 Trênì Hûng Àaoå Ha â Nöiå vûaâ bõ chïtë àûná g! [ Trang 6 + 7] Möåt trong 3 cuå Khuynh diïåp àang lùång leä tõch CHÏ Ë LÚI CA KHUCÁ : “BA CUN G” ÀÖIÍ THAY VUN G ÀÊTË KHOÁ [ XUÊN BA ] Khi naoâ cênì n KHÙCÆ DÊUË GÖÎ - NGHÏ Ì CÖ Í XÛA SÖNË G TRONG THÚI ÀAIÅ SÖË PHÏ PHANÁ ? Taoá kinh tïë (NSÛT Quang Thùnæ g àoná g) nhayã àiïuå “hoang mang style”, mö phonã g àiïuå nhayã ngûaå khuynh àaoã thïë giúiá cuaã Psy NSÛT Vu ä Linh va â Hoa hêuå Quy á baâ Phûúng Lï úã khoanã h khùcæ livestream önì aoâ n TRUCÁ VI - HAO QUANG VA  NÛÚCÁ MÙTÆ VÚIÁ NGHÏ Ì XIÏCË

Saná g 24/8, UBND TPHCM töí chûcá höiå thaoã tham vênë yá kiïnë chuyïn gia cho àõnh hûúná g phatá triïní kinh tïë - xaä höiå TPHCM giai àoanå 2026-2030. Khai macå höiå thaoã , Chu ã tõch UBND TPHCM Phan Vùn Maiä cho biïtë , höiå thaoã nhùmç lùnæ g nghe y á kiïnë chuyïn gia àïí gopá y á cho vùn kiïnå kinh tïë – xa ä höiå (KT – XH) cuaã thanâ h phö ë trònh Àaiå höiå XII cuaã thanâ h phö,ë nhiïmå ky â 2025-2030. Taiå höiå thaoã , TS Vu ä Thanâ h Tû å Anh - Giamá àöcë Trûúnâ g Chñnh sacá h cöng vaâ quanã ly á Fulbright cho rùnç g, so vúiá cacá àõa phûúng khacá trong nûúcá va â mötå sö ë àö thõ lúná cuaã khu vûcå Àöng Nam A,Á võ thï ë cuaã TPHCM àang bõ xoiá monâ va â àûná g trûúcá nhiïuì thacá h thûcá . Theo öng, thanâ h phö ë co á sû å suy giamã trong tyã lï å àoná g gopá cho töní g sanã phêmí ca ã nûúcá (GDP), cho ngên sacá h cunä g nhû tyã tronå g kim ngacå h xuêtë khêuí . Do vêyå , TPHCM cênì àùtå mucå tiïu khöi phucå laiå võ thï ë cuaã mònh trong kï ë hoacå h phatá triïní giai àoanå 2026-2030. TS. Trênì Du Lõch - Chuã tõch Höiå àönì g Tû vênë thûcå hiïnå Nghõ quyïtë 98 cuaã Quöcë höiå nhênë manå h, cênì lêyë mucå tiïu àïnë nùm 2030, têmì nhòn 2045 theo tinh thênì Nghõ quyïtë 31 cuaã Bö å Chñnh trõ àï í ly á giaiã baiâ toaná phatá triïní TPHCM trong giai àoanå 20262030 vúiá 3 yïuë tö ë la â “tênå dunå g thúiâ cú - khai thacá nguönì lûcå - tùng trûúnã g nhanh, bïnì vûnä g”. Kïtë luênå höiå thaoã , Chu ã tõch UBND TPHCM Phan Vùn Maiä cho rùnç g àï í thûcå hiïnå mucå tiïu gopá phênì cunâ g vúiá ca ã nûúcá vûútå ra khoiã bêyî thu nhêpå trung bònh, trong giai àoanå 2025-2030 kinh tï ë thanâ h phö ë phaiã tùng trûúnã g. “Muönë vêyå , thanâ h phö ë se ä phaiã tiïnë hanâ h hanâ g loatå cacá cöng viïcå , tû â huy àönå g töní g vönë , nguönì lûcå àêuì tû toanâ xa ä höiå , cênì àïnë thï í chï ë phu â húpå cunâ g cú chï,ë chñnh sacá h thu hutá àêuì tû”, öng Maiä noiá . Cunâ g vúiá ào,á àõa phûúng phaiã cú cêuë laiå nïnì kinh tïë theo hûúná g nêng cao dõch vuå hiïnå àaiå , co á gia á trõ gia tùng cao, àönì g thúiâ chonå nhûnä g tronå g têm àïí thûcå hiïnå . Mùtå khacá , cu å thï í nhûnä g cöng trònh, dûå aná àï í thûcå hiïnå bùnç g àûúcå tû â àêy àïnë cuöië nhiïmå kyâ va â chuêní bõ cho giai àoanå túiá cuaã nhiïmå ky â 2025-2030. NGÖ TUN G Thúâi sûå Chuã nhêåt 25/8/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Kiïën nghõ kiïím àiïím 11 caán böå Baåc Liïu liïn quan àïën AIC Thanh tra tónh Baåc Liïu àaä coá kïët luêån thanh tra vïì viïåc thanh tra àöåt xuêët toaân diïån àöëi vúái caác dûå aán/ goái thêìu coá liïn quan àïën Cöng ty CP tiïën böå Quöëc tïë (AIC), do UBND huyïån Giaá Rai (nay laâ thõ xaä Giaá Rai) laâm chuã àêìu tû. Theo àoá, Thanh tra tónh Baåc Liïu kiïën nghõ kiïím àiïím 11 caán böå vò liïn quan àïën sai phaåm trong möåt goái thêìu do AIC triïín khai taåi Bïånh viïån Àa khoa thõ xaä Giaá Rai, nhû: Öng Buâi Quöëc Nam - Giaám àöëc Súã Y tïë, coá traách nhiïåm trong viïåc trònh, xin chuã trûúng, böí sung xuêët xûá thiïët bõ àïí xaãy ra haån chïë, thiïëu soát. Öng Huyânh Cöng Quên - Phoá Chuã tõch UBND thõ xaä Giaá Rai taåi thúâi àiïím phuå traách, hiïån laâ Giaám àöëc Súã KH&ÀT tónh Baåc Liïu vò liïn quan àïën traách nhiïåm ban haânh quyïët àõnh phï duyïåt höì sú múâi thêìu, phï duyïåt danh saách nhaâ thêìu àaáp ûáng kyä thuêåt chûa phuâ húåp. Öng Nguyïîn Vùn Vônh - Giaám àöëc Ban quaãn lyá cöng trònh xêy dûång cú baãn huyïån Giaá Rai, hiïån nay laâ Giaám àöëc Ban quaãn lyá dûå aán caác cöng trònh xêy dûång dên duång tónh Baåc Liïu. Öng Àöî Minh Thùæng, Chuã tõch UBND thõ xaä Giaá Rai taåi thúâi àiïím phuå traách liïn quan traách nhiïåm cöng taác lêåp höì sú trònh thêím tra phï duyïåt quyïët toaán dûå aán hoaân thaânh trïî thúâi gian so vúái quy àõnh. Ngoaâi ra, caán böå laänh àaåo cuãa Ban Quaãn lyá dûå aán thõ xaä, Phoâng Kïë hoaåch - Taâi chñnh thõ xaä Giaá Rai cuäng coá tïn trong danh saách bõ kiïën nghõ kiïím àiïím. TÊN LÖÅC Hai ngûúâi thûúng vong khi thi cöng cöëng thoaát nûúác Ngaây 24/8, Ban Quaãn lyá dûå aán ODA TP. Cêìn Thú (àaåi diïån chuã àêìu tû) àaä coá baáo caáo vïì vuå tai naån trong quaá trònh thi cöng hoaân traã hïå thöëng thoaát nûúác mûa doåc hai bïn àûúâng gom dên sinh dûúái cêìu Trêìn Hoaâng Na (thuöåc Dûå aán Phaát triïín TP. Cêìn Thú vaâ tùng cûúâng khaã nùng thñch ûáng cuãa àö thõ). Chuã àêìu tû thöng tin, chiïìu 23/8, nhaâ thêìu thi cöng sûã duång hai maáy àaâo höë moáng àùåt cöëng thoaát nûúác dûúái gêìm cêìu Trêìn Hoaâng Na (Ninh Kiïìu, Cêìn Thú), quaá trònh àaâo àêët, coá 2 cöng nhên úã dûúái höë moáng höî trúå thò xaãy ra saåt lúã trïn thaânh höë vuâi lêëp 2 ngûúâi. Ngay sau khi tai naån xaãy ra, lûåc lûúång chûác nùng àaä coá mùåt, khêín trûúng triïín khai cöng taác cûáu höå. Kïët quaã öng N.T.B (40 tuöíi) kõp thúâi àûúåc àûa lïn khoãi höë vaâ àûa àïën bïånh viïån cêëp cûáu trong tònh traång lú mú. Baác sô ghi nhêån tònh traång bïn ngoaâi khöng coá chêën thûúng, caác dêëu hiïåu sinh töìn öín àõnh. Coân öng N.V. T (53 tuöíi) àïën khoaãng 20 giúâ cuâng ngaây múái àûúåc lûåc lûúång cûáu höå àûa lïn vaâ àaä tûã vong. Nguyïn nhên ban àêìu àûúåc xaác àõnh laâ do mûa, thuãy triïìu lïn, àêët mïìm yïëu do àoá xaãy ra saåt lúã thaânh höë àaâo. NHÊÅT HUY Àaâ Nùéng coân 153 taâu caá khöng àuã àiïìu kiïån hoaåt àöång khai thaác thuãy saãn Ngaây 24/8, UBND TP. Àaâ Nùéng cho hay, tñnh àïën nay, Àaâ Nùéng coân 153 taâu caá khöng àuã àiïìu kiïån hoaåt àöång khai thaác thuãy saãn. Trong àoá coá 6 taâu caá coá chiïìu daâi tûâ 6m àïën dûúái 12m, 147 taâu caá coá chiïìu daâi tûâ 12m trúã lïn. Phoá Chuã tõch UBND TP. Àaâ Nùéng Trêìn Chñ Cûúâng lûu yá böå àöåi biïn phoâng cêìn têåp trung cao àiïím kiïím tra, kiïím soaát 100% taâu caá xuêët, nhêåp bïën taåi àöìn, traåm biïn phoâng tuyïën biïín; àaãm baão taâu caá ra vaâo caãng, xuêët nhêåp bïën phaãi coá àêìy àuã giêëy túâ theo quy àõnh. Caác àún võ chûác nùng àêíy maånh tuyïn truyïìn vïì caác quy àõnh, mûác xûã phaåt vïì khai thaác haãi saãn bêët húåp phaáp, khöng baáo caáo vaâ khöng theo quy àõnh. THANH HIÏÌN TPHCM tòm giaãi phaáp vûúåt bêîy thu nhêåp trung bònh n CÊPË CÛUÁ NGÛÚI PHU Å NÛ Ä SAU KHI DUN G THUÖCË NHUÖMÅ TOCÁ . Ngayâ 24/8, Trung têm Y tïë thõ xa ä Quanã g Trõ cho hay, vûaâ tiïpë nhênå va â cêpë cûuá mötå trûúnâ g húpå söcë phanã vï å sau khi nhuömå tocá . Theo ào,á khoanã g 9 giú â saná g cunâ g ngayâ , mötå nû ä bïnå h nhên truá taiå huyïnå Triïuå Phong, tónh Quanã g Trõ àa ä àïnë Trung têm Y tïë thõ xa ä Quanã g Trõ vúiá biïuí hiïnå mïtå moiã va â kho á thú.ã Bïnå h nhên cho biïtë vûaâ nhuömå tocá taiå mötå cú sú ã gênì nha.â “Vúiá nhûnä g triïuå chûná g va â thöng tin khai thacá àûúcå , chuná g töi chêní àoaná bïnå h nhên bõ söcë phanã vï å àö å 2. Ngay lêpå tûcá , àöiå ngu ä y bacá sô àa ä tiïnë hanâ h cacá biïnå phapá cêpë cûuá , cho bïnå h nhên thúã oxy, truyïnì dõch, tiïm thuöcë chönë g söcë phanã vï å va â mötå sö ë thuöcë chönë g dõ ûná g. Khoanã g 15 phutá sau, bïnå h nhên qua cún nguy kõch vaâ co á dêuë hiïuå chuyïní biïnë tötë . Sau ào,á bïnå h nhên àûúcå chuyïní vï ì phonâ g bïnå h àï í tiïpë tucå theo doiä va â àiïuì trõ”, bacá sô Cao Thõ Hönì g Nhung úã Khoa Nöiå - Nhi - Höiì sûcá cêpë cûuá , noiá . Bacá sô Cao Thõ Hönì g Nhung chia se,ã hiïnå trïn thõ trûúnâ g co á nhiïuì loaiå thuöcë nhuömå vúiá thanâ h phênì khacá nhau, trong àoá mötå sö ë co á thï í gêy haiå cho sûcá khoeã . Ngûúiâ dên nïn tòm hiïuí ky ä thanâ h phênì cuaã thuöcë nhuömå àï í traná h nguy cú dõ ûná g va â ngö å àöcå . Bïn canå h ào,á ngûúiâ dên nïn ûu tiïn sûã dunå g cacá phûúng phapá nhuömå va â thay àöií mauâ tocá an toanâ àï í baoã vï å sûcá khoeã . H.THAN H nTRAO 2.320 SUÊTË HOCÅ BÖNÍ G NGUYÏNÎ HÛUÄ THO.Å Ngayâ 24/8, Uyà ban MTTQ Viïtå Nam TPHCM - Ban Vênå àönå g, quanã ly á va â sû ã dunå g Quy ä “Vò ngûúiâ ngheoâ ” TPHCM töí chûcá trao 2.320 suêtë hocå böní g Nguyïnî Hûuä Tho å cho cacá em hocå sinh, sinh viïn co á hoanâ canã h kho á khùn trïn àõa banâ thanâ h phö,ë vúiá töní g trõ giaá hún 5 tyã àönì g. Bïn canå h ào,á Ban tö í chûcá cunä g trao 100 suêtë hocå böní g hocå sinh, sinh viïn dên töcå thiïuí sö ë co á hoanâ canã h kho á khùn (2 triïuå àönì g/suêtë ) trïn àõa banâ TPHCM. NGÖ TUN G Àïën nöîi möîi mön 9,75 àiïím maâ vêîn trûúåt nguyïån voång àùng kñ, nhêët laâ vaâo caác trûúâng sû phaåm, baáo chñ truyïìn thöng! Nhûäng con söë nhûác nhöëi sau kò thi töët nghiïåp THPT múái àêy. Nguyïn nhên thò nhiïìu. Nhûng coá möåt sûå thêåt, àoá laâ caác trûúâng töëp àêìu trûúác àoá cú baãn àaä tuyïín sinh xong bùçng àuã phûúng thûác xeát tuyïín súám “thúâi thûúång” hún, nhû thi àaánh giaá nùng lûåc, tuyïín sinh riïng, tuyïín thùèng thñ sinh àaåt giaãi quöëc gia, caác thaânh tñch quöëc tïë, chûáng chó IELTS, SAT (baâi kiïím tra theo chuêín hoáa cuãa Myä),… Nghôa laâ nhûäng slot ngon laânh nhêët àaä coá chuã. Chó coân rêët ñt chó tiïu daânh cho kiïíu tuyïín sinh “truyïìn thöëng” laâ thi töët nghiïåp phöí thöng. Töi tûâng noái àuâa, laâ boã thi töët nghiïåp phöí thöng ài, 9-10 àiïím maâ laâm gò khi vêîn rúát ngaânh mònh choån. Noái laâ vêåy, nhûng thûåc ra thêåt khoá boã trong àiïìu kiïån xaä höåi hiïån taåi. Búãi hai chûä “phöí thöng”. Phöí thöng laâ daânh cho àaåi traâ, cho àa söë. Àaåi àa söë hoåc sinh nûúác ta hiïån nay laâm gò àuã tiïìn àïí hoåc thïm, àïí lêëy caác chûáng chó quöëc tïë danh giaá. Maâ chó buöng viïåc àöìng aáng, laâm thïm mûu sinh giuáp gia àònh ra laâ cùæm àêìu vaâo caây saách giaáo khoa vaâ caác baâi tûå luyïån lûúåm trïn maång. Vúái hy voång muön nùm cuä laâ thi àaåt àiïím thêåt cao àïí “kim baãng quaãi danh thò” (ghi tïn baãng vaâng). Nhûng thúâi buöíi naây, àiïím cao maâ laâm gò! Àiïím söë chuã yïëu chó coá yá nghôa àem laåi sûå tûå tin, hûáng khúãi trong trûúâng phöí thöng vaâ khi múái bûúác vaâo àúâi. Nhûng àoá chó laâ möåt phêìn, vaâ ngaây caâng trúã nïn ñt giaá trõ trong nhûäng phêìn àúâi coân laåi. Cuöåc àúâi seä khöng cho möîi chuáng ta nhûäng baâi thi daång phöí thöng daânh cho söë àöng, maâ nhiïìu khi chó möåt vaâ möåt cuá saát haåch quyïët àõnh mang tñnh riïng/dõ biïåt maâ thöi. Luön phaãi tûå hoãi, caái riïng dõ êëy, vaâ caái àñch àïën êëy cuãa mònh laâ gò, ài bùçng con àûúâng naâo? Giúâ caác cöng ty, toâa soaån baáo khi tuyïín ngûúâi hêìu nhû àïìu gaác sang möåt bïn baãng àiïím rûåc rúä, maâ trûåc tiïëp chêët vêën, saát haåch àuã kiïíu àïí tòm ra töë chêët, kyä nùng khaác biïåt vaâ phuâ húåp vúái nhu cêìu tuyïín duång. Töi vêîn noái vúái caác sinh viïn baáo chñ, rùçng cho duâ cha meå caác em coá laâm quan chûác cúä naâo, thò cuäng khöng thïí böë trñ “thû kñ riïng” àïí viïët tin, baâi thay cho mònh caã àúâi. Nghïì baáo khöng phaãi “xin viïåc”. Maâ chñnh töë chêët, sûå àùåc biïåt cuãa caác em qua nhûäng baâi viïët cöång taác caác baáo (chûá khöng phaãi chó laâ têëm bùçng àoã), seä khiïën caác töíng biïn têåp trõnh troång àûáng dêåy múâi caác em vaâo toâa soaån. Seä coá ngûúâi baão, rùçng coá phaãi ai cuäng thuöåc vïì lúáp ngûúâi coá töë chêët, khaã nùng àùåc biïåt caã àêu? Thò haäy tûå hoãi laåi, coá phaãi thaânh cöng àïìu laâ phaãi coá quyïìn cao chûác troång, taâi saãn dû thûâa, nghïì nghiïåp “danh giaá” khöng? Hay laâ laâm àûúåc töët nhêët chñnh cöng viïåc maâ mònh yïu thñch nhêët. Haånh phuác luön laâ thûá vö cuâng vaâ vö chûâng, nhûng ñt ra cuäng coá thïí goåi àoá laâ haånh phuác. Àiïím 10 àûúng nhiïn laâ rêët töët. Nhûng seä khöng ai àem thûá àoá khùæc lïn bia möå cuãa mònh. n Lamâ gò vúiá àiïmí 10? [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Chu ã tõch UBND TPHCM Phan Vùn Maiä trao àöií vúiá cacá chuyïn gia taiå höiå thaoã Anh: NGÖ TUNG  Ã

Thúâi sûå Chuã nhêåt 25/8/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Böå trûúãng Böå Nöåi vuå Phaåm Thõ Thanh Traâ traã lúâi chêët vêën taåi phiïn hoåp Thûúâng vuå Quöëc höåi, saáng 22/8 (VnExpress) Böå trûúãng Vùn hoáa, Thïí thao vaâ Du lõch Nguyïîn Vùn Huâng traã lúâi chêët vêën taåi phiïn hoåp Thûúâng vuå Quöëc höåi, saáng 21/8. (VnExpress) “Möåt söë mön nghïå thuêåt truyïìn thöëng coá thïí kheáp laåi do khöng coá ngûúâi hoåc” “Àaãm baão àuã kinh phñ giaãi quyïët chïë àöå cho caán böå döi dû” “Àúâi thûåc coá möåt thò lïn khöng gian maång nhên lïn nhiïìu lêìn” Thûúång tûúáng Lûúng Tam Quang, Böå trûúãng Böå Cöng an traã lúâi chêët vêën taåi phiïn hoåp Thûúâng vuå Quöëc höåi, saáng 22/8. (Phaáp luêåt TPHCM) PHAÁT NGÖN êën tûúång Thanh Hoáa: Mûa lúán gêy saåt lúã tuyïën Quöëc löå 15C Taiå phiïn hopå , Chñnh phuã xem xetá hö ì sú, trònh tû,å thu ã tucå trònh; nguyïn tùcæ , yïu cêuì xêy dûnå g Luêtå ; ra â soatá , baoã àamã tñnh àönì g bö,å thönë g nhêtë cuaã cacá Luêtå ; àönì g thúiâ thaoã luênå , cho y á kiïnë àöië vúiá 3 àï ì nghõ xêy dûnå g luêtå , 3 dû å aná luêtå , 1 dû å aná phapá lïnå h. Trong söë ào á co:á Dû å aná Luêtå sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë àiïuì cuaã Luêtå Sy ä quan Quên àöiå nhên dên Viïtå Nam; Dû å aná Phapá lïnå h Quanã ly,á baoã vï å Khu di tñch Lùng Chuã tõch Hö ì Chñ Minh; Dûå aná Luêtå Thuï ë thu nhêpå doanh nghiïpå (sûaã àöií ); Dû å aná Luêtå Thuï ë tiïu thuå àùcå biïtå (sûaã àöií ). Cunâ g vúiá ào á la â Àï ì nghõ xêy dûnå g Luêtå Àêuì tû cöng (sûaã àöií ); Àï ì nghõ xêy dûnå g Luêtå sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë àiïuì cuaã Luêtå Quy hoacå h, Luêtå Àêuì tû, Luêtå Àêuì tû theo phûúng thûcá àöië tacá cöng tû vaâ Luêtå Àêuë thêuì ; Àï ì nghõ xêy dûnå g Luêtå sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë àiïuì cuaã Luêtå Ngên sacá h nha â nûúcá , Luêtå Quanã ly,á sû ã dunå g taiâ sanã cöng, Luêtå Dû å trû ä quöcë gia, Luêtå Kï ë toaná , Luêtå Kiïmí toaná àöcå lêpå , Luêtå Chûná g khoaná , Luêtå Quanã ly á thuï.ë Chñnh phuã cunä g nghe, cho yá kiïnë vï ì viïcå àiïuì chuyïní cacá Trûúnâ g Cao àùnè g nghï ì sö ë 1, sö ë 4, sö ë 20 trûcå thuöcå Bö å Quöcë phonâ g vï ì trûcå thuöcå Bö å Lao àönå g-Thûúng binh vaâ Xa ä höiå … Sau khi thaoã luênå va â trûcå tiïpë cho yá kiïnë cu å thï í àöië vúiá tûnâ g nöiå dung cuaã cacá dû å aná luêtå , kïtë luênå Phiïn hopå , Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh àaná h gia á cao cacá bö,å nganâ h àaä nö î lûcå , tñch cûcå chuêní bõ, trònh cacá nöiå dung; nghiïm tucá tiïpë thu, giaiã trònh y á kiïnë cuaã Thûúnâ g trûcå Chñnh phu,ã thanâ h viïn Chñnh phuã àï í chónh ly,á hoanâ thiïnå cacá àï ì nghõ, dûå aná luêtå , phapá lïnå h. Thu ã tûúná g hoan nghïnh tinh thênì lamâ viïcå khêní trûúng, söi nöií , vúiá yá kiïnë têm huyïtë , tracá h nhiïmå , satá thûcå tiïnî , hamâ y á chuyïn mön cao, coá chêtë lûúnå g cuaã cacá thanâ h viïn Chñnh phu;ã yïu cêuì cacá Bö å trûúnã g chó àaoå tiïpë thu nghiïm tucá , àêyì àu ã y á kiïnë , hoanâ thiïnå cacá àï ì nghõ, dûå aná luêtå , phapá lïnå h; àönì g thúiâ tiïpë tucå tham vênë cacá chuyïn gia, nhaâ khoa hocå ; phöië húpå hiïuå qua ã vúiá cacá bö,å nganâ h, cú quan liïn quan trong quaá trònh soanå thaoã , hoanâ thiïnå cacá dû å thaoã Luêtå ; giao Phoá Thu ã tûúná g àûúcå phên cöng theo lônh vûcå phu å tracá h quan têm, trûcå tiïpë chó àaoå viïcå hoanâ thiïnå 8 nöiå dung quan tronå g nïu trïn. Nhênë manå h têmì quan tronå g cuaã cöng tacá xêy dûnå g phapá luêtå , Thu ã tûúná g Chñnh phuã yïu cêuì cacá Böå trûúnã g, Thu ã trûúnã g cú quan ngang bö å phaiã trûcå tiïpë chó àaoå ; bö ë trñ nguönì lûcå , caná bö å co á trònh àö,å têm huyïtë cho cöng tacá xêy dûnå g, hoanâ thiïnå phapá luêtå , thï í chï.ë Cho biïtë taiå Ky â hopå thû á 8 cuaã Quöcë höiå khoaá XV túiá àêy, Chñnh phuã seä trònh Quöcë höiå cho y á kiïnë àöië vúiá 11 luêtå , xem xetá , thöng qua 14 luêtå , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chó ro ä nhiïmå vu å àùtå ra la â rêtë nùnå g nï,ì yïu cêuì cacá Bö å trûúnã g, Thu ã trûúnã g cú quan ngang böå têpå trung nguönì lûcå , trûcå tiïpë lanä h àaoå , chó àaoå hoanâ thiïnå cacá dû å aná luêtå theo àuná g quy àõnh cuaã Luêtå Ban hanâ h vùn banã Quy phamå Phapá luêtå ; chõu tracá h nhiïmå vï ì nöiå dung, chêtë lûúnå g, tñnh khaã thi cuaã cacá dû å aná luêtå àï í sau khi ban hanâ h súmá ài vaoâ cuöcå sönë g, xû ã ly á nhûnä g àiïmí nghenä , thaoá gú ä kho á khùn, vûúná g mùcæ trïn thûcå tiïnî . Nhênë manå h cacá cú quan nhaâ nûúcá têpå trung thûcå hiïnå àuná g cacá nhiïmå vu å quanã ly á nha â nûúcá : xêy dûnå g chiïnë lûúcå , kï ë hoacå h, quy hoacå h, thï í chï,ë cú chï ë chñnh sacá h, hanâ h lang phapá ly,á tiïu chuêní , tiïu chñ, cöng cuå àï í giamá satá kiïmí tra, khen thûúnã g, ky ã luêtå …, Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chó roä cacá cú quan quanã ly á nha â nûúcá khöng sa vaoâ cacá cöng viïcå cu å thï,í nho ã le.ã Thu ã tûúná g Chñnh phuã lûu y á quaá trònh xêy dûnå g, hoanâ thiïnå cacá dû å aná luêtå , phapá lïnå h phaiã baoã àamã tùng cûúnâ g phên cêpë , phên quyïnì triïtå àï;í huy àönå g, phên böí cacá nguönì lûcå co á hiïuå qua;ã thiïtë kï ë cöng cu å àï í tùng cûúnâ g giamá satá , kiïmí tra, kiïmí soatá quyïnì lûcå ; cùtæ giamã , àún gianã hoaá thuã tucå hanâ h chñnh gopá phênì giamã chi phñ cho doanh nghiïpå , caiã thiïnå möi trûúnâ g àêuì tû kinh doanh; xoaá boã cú chï ë xin-cho, giamã cacá khêu trung gian; giamã chi phñ tuên thuã cho cacá tö í chûcá , ngûúiâ dên, doanh nghiïpå ; khöng àïí xayã ra tònh tranå g caiâ cùmæ quy àõnh lúiå ñch nhomá , lúiå ñch cucå böå hoùcå taoå möi trûúnâ g cho tham nhunä g, tiïu cûcå trong cacá dû å aná Luêtå . Àùcå biïtå , cacá dû å aná luêtå , phapá lïnå h phaiã huy àönå g, sû ã dunå g hiïuå qua ã cacá nguönì lûcå , vúiá phûúng chêm “nguönì lûcå bùtæ nguönì tû â tû duy; àönå g lûcå bùtæ nguönì tû â sû å àöií múiá ; sûcá manå h bùtæ nguönì tû â nhên dên, doanh nghiïpå ”; kï ë thûaâ nhûnä g quy àõnh conâ phu â húpå , co á tacá àönå g tñch cûcå trong luêtå hiïnå hanâ h; kõp thúiâ ra â soatá va â dû å baoá àï í xûã ly á nhûnä g vênë àï ì nöií lïn; nhûnä g vênë àïì àa ä chñn, àaä ro,ä àûúcå thûcå tiïnî chûná g minh la â àuná g, thûcå hiïnå co á hiïuå qua,ã àa sö ë àönì g tònh thò tiïpë tucå thûcå hiïnå , luêtå hoaá ; quanã ly á àûúcå nhûng phaiã thöng thoaná g va â ro ä ngûúiâ , ro ä viïcå , ro ä tracá h nhiïmå , ro ä sanã phêmí . Thu ã tûúná g Chñnh phuã yïu cêuì cacá bö,å cú quan phöië húpå chùtå che,ä hiïuå qua ã vúiá cacá cú quan cuaã Quöcë höiå trong viïcå trònh, thêmí tra, baoá caoá tiïpë thu, giaiã trònh yá kiïnë cuaã Quöcë höiå , àaiå biïuí Quöcë höiå ; àêyí manå h truyïnì thöng chñnh sacá h àï í taoå sûå àönì g thuênå cao; xêy dûnå g, ban hanâ h vùn banã quy àõnh chi tiïtë , hûúná g dênî thi hanâ h luêtå , phapá lïnå h, baoã àamã tñnh àönì g bö,å thönë g nhêtë cuaã hï å thönë g phapá luêtå . Thu ã tûúná g chó àaoå cacá Bö å trûúnã g, Thu ã trûúnã g cú quan ngang böå têpå trung lanä h àaoå , chó àaoå thûcå hiïnå cacá nhiïmå vu,å khöng àïí xayã ra vûúná g mùcæ gêy kho á khùn cho àõa phûúng, doanh nghiïpå , ngûúiâ dên, anã h hûúnã g àïnë hiïuå lûcå thi hanâ h cuaã Luêtå do chêmå ban hanâ h vùn banã quy àõnh chi tiïtë ; khêní trûúng xêy dûnå g, sûaã àöií , böí sung cacá vùn banã dûúiá luêtå àï í thûcå thi. Cho biïtë thúiâ gian túiá Ky â hopå thû á 8 cuaã Quöcë höiå khoaá XV khöng conâ nhiïuì , Thu ã tûúná g Chñnh phuã yïu cêuì cacá bö,å nganâ h khêní trûúng hoanâ thanâ h cacá dû å aná luêtå ; àönì g thúiâ àön àöcë , kiïmí tra viïcå ban hanâ h vùn banã quy àõnh chi tiïtë va â tònh hònh töí chûcá thi hanâ h phapá luêtå theo quy àõnh. n Ngaây 24/8, kïët luêån Phiïn hoåp Chñnh phuã chuyïn àïì vïì xêy dûång phaáp luêåt thaáng 8/2024, Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh chó roä caác cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác khöng sa vaâo caác cöng viïåc cuå thïí, nhoã leã; quaá trònh xêy dûång, hoaân thiïån caác dûå aán luêåt phaãi baão àaãm tùng cûúâng phên cêëp, phên quyïìn triïåt àïí. Cacá cú quan quaãn lyá nhaâ nûúcá khöng sa vaoâ cacá cöng viïcå nhoã leã Dû å aná Luêtå Thuï ë tiïu thuå àùcå biïtå (sûaã àöií ) dû å kiïnë àûúcå àûa ra lêyë y á kiïnë taiå Ky â hopå thû á 8 - Anà h minh hoaå [ VÙN KIÏN - TTXVN ] Ngaây 24/8, àaåi diïån UBND huyïån biïn giúái Mûúâng Laát (Thanh Hoáa) cho biïët, mûa lúán trong nhûäng ngaây qua àaä laâm saåt lúã, suåt luán, hû hoãng phêìn mùåt àûúâng trïn tuyïën Quöëc löå 15C (nöëi huyïån biïn giúái Mûúâng Laát vúái caác huyïån miïìn xuöi), àoaån thuöåc àõa phêån baãn Na Tao, xaä Puâ Nhi, laâm aãnh hûúãng àïën viïåc lûu thöng cuãa caác phûúng tiïån qua khu vûåc naây. Cuå thïí, mûa lúán àaä laâm saåt trûúåt ta luy êm (luán sêu khoaãng 2m) taåi lyá trònh Km88+750 àïën Km88+850, laâm hû hoãng 100m mùåt àûúâng, nhiïìu vïët nûát toaác luán sêu taåo thaânh raänh. Ngoaâi ra, caác vïët saåt trûúåt naây coân khiïën möåt ngöi nhaâ cuãa ngûúâi dên bõ àöí sêåp, hû hoãng nùång, phaãi sú taán vaâ coá nguy cú aãnh hûúãng àïën 13 höå dên söëng ngay caånh. Hiïån nay, chñnh quyïìn àõa phûúng àa di dúâi khêín cêëp höå gia àònh bõ aãnh hûúãng; chó àaåo àún võ quaãn lyá giao thöng àùåt biïín caãnh baáo taåi àiïím àêìu, àiïím cuöëi cuãa khu vûåc saåt lúã nhùçm caãnh baáo ngûúâi, phûúng tiïån tham gia giao thöng trïn tuyïën biïët àïí phoâng traánh. UBND huyïån Mûúâng Laát àaä baáo caáo Súã Giao thöng vêån taãi tónh Thanh Hoáa, àöìng thúâi chó àaåo UBND xaä Puâ Nhi xêy dûång phûúng aán phoâng, chöëng thiïn tai vaâ tòm kiïëm cûáu naån theo phûúng chêm “4 taåi chöî”, di dúâi nhûäng höå dên coá nguy cú saåt lúã àïën núi an toaân; tòm giaãi phaáp khùæc phuåc sûå cöë saåt lúã nhùçm àaãm baão an toaân giao thöng cho ngûúâi vaâ phûúng tiïån khi ài qua khu vûåc naây. HOAN G LAM Hiïnå trûúnâ g satå lúã

Xaä höåi Chuã nhêåt 25/8/2024 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ NHÛNÄ G NGÛÚI TREà HOÅC NGHÏÌ “GIA” Mötå ngayâ àepå giúiâ , mötå ngûúiâ banå tre ã gûiã tùnå g töi mötå tuiá dêuë khùcæ göî thu ã cöng kemâ lúiâ nhùnæ : “Sanã phêmí cuaã nûaã nùm tu têm, chõ àûa cho banå be â dunâ g chúi”! Co á dõp ngöiì vúiá nhau töi múiá biïtë hoaá ra banå êm thêmì ài hocå khùcæ gö î ú ã phö ë Hanâ g Quatå . “Mötå tuênì la â tötë nghiïpå , nhûng luyïnå àïnë thaná g thû á sauá em múiá damá àem thanâ h qua ã tùnå g banå be.â Ma â cunä g múiá chó la â nhûnä g hònh khùcæ àún gianã thöi, chûá àï í kiïmë cúm àûúcå bùnç g nghï ì chùcæ phaiã luyïnå nùm ba nùm”. Khacá vúiá hònh dung cuaã töi vï ì nhûnä g dêuë khùcæ chû ä triïnå ma â moiå ngûúiâ hay dunâ g àï í àoná g dêuë sacá h hoùcå banã thû phapá , nhûnä g con dêuë cuaã mötå gen Z àa phênì la â cacá hònh Doodle art (nguïcå h ngoacå , ngêuî hûná g) ñt tiïuí tiïtë . “Vï ì cú banã , thú å khùcæ co á thï í khùcæ bêtë cû á hònh gò lïn con dêuë . Vúiá sû å hö î trú å cuaã mayá tñnh thò moiå chuyïnå canâ g àún gianã . Quy trònh lamâ ra mötå banã khùcæ giönë g nhû cacá h lamâ cuaã cacá thúå xùm. Àêuì tiïn, ngûúiâ ta chonå mêuî , röiì in ra, sau àoá daná lïn con dêuë möcå (úã quy trònh xùm laâ daná lïn da) röiì thú å theo netá ào á ma â khùcæ , tóa. Ngayâ xûa, moiå ngûúiâ thûúnâ g chó khùcæ chû ä (riïng khùcæ chû ä thò phaiã khùcæ ngûúcå àï í khi in ra múiá thanâ h chû ä xuöi), bêy giú,â co á thï í khùcæ con giapá , hoa, la,á hònh veä tay hoùcå thêmå chñ la â anã h chên dung. Nhûúcå àiïmí duy nhêtë cuaã hònh khùcæ so vúiá hònh xùm laâ àö å sùcæ netá khöng bùnç g. Nhûng noá cunä g laiå chñnh laâ ûu àiïmí khi canâ g ngayâ moiå ngûúiâ canâ g thñch àöì thuã cöng, nhêtë la â khi traoâ lûu “caiá àepå nùmç ú ã sû å bêtë toanâ ” lïn ngöi, thò con dêuë khùcæ tay canâ g àûúcå yïu thñch”. Theo chó dênî cuaã banå , töi tòm àïnë phö ë Hanâ g Quatå àï í àùtå mötå hònh khùcæ lamâ qua â cho ngûúiâ chõ ú ã xa. Cûaã hanâ g khùcæ dêuë , êyë vêyå ma â treo biïní la â “Khuön baná h trung thu Phucá Lúiå ”. Hoiã chuyïnå öng Phamå Ngocå Toanâ , chu ã tiïmå thò biïtë , ban àêuì , sanã phêmí chñnh cuaã cûaã hanâ g mêyë thï ë hï å nha â öng la â khuön baná h trung thu. Vïì sau nghï ì khùcæ gö î múiá phatá triïní va â àûúcå duy trò àïnë höm nay. “Hocå viïn treã nhiïuì lùmæ , mûúiâ mêyë àïnë ba mêyë tuöií àïuì co,á ca ã ú ã Ha â Nöiå lênî khacá h du lõch. Caiá nghï ì nayâ khöng kho,á kho á la â ú ã chö î phaiã kiïn trò, tó mêní . Nïn nhiïuì ngûúiâ xin töi hocå baoã la â àï í tu têm, töi taná thanâ h ngay. Nïuë khöng quyïtë têm va â yïu thñch, rêtë ñt ngûúiâ tre ã co á thï í ngöiì im mötå chö î ca ã tiïnë g àönì g hö ì àï í tóa totá cho mötå hònh khùcæ chó bùnç g àönì g xu. Tröng thò àún gianã , nhûng ngay caã hònh ve ä ñt netá nhêtë thò cunä g àoiâ hoiã ngûúiâ thú å phaiã têpå trung trùm phêmì trùm, lú àïnî h la â sayã tay ngay”. Öng Toanâ tra ã lúiâ cêu hoiã cuaã töi vï ì chuyïnå nhûnä g ngûúiâ tre ã tuöií àïnë xin hocå khùcæ dêuë gö.î Ngay satá canå h cûaã hanâ g cuaã öng Toanâ la â “Khùcæ dêuë Thiïnå Trñ” cuaã hai anh em Thiïnå – Trñ cunä g têpë nêpå ngûúiâ ra ke ã vaoâ . Anh Trñ kï,í vaiâ nùm nay coá ca ã nhûnä g banå tre ã tû â tónh khacá àïnë xin hocå nghï ì khùcæ dêuë . Mùcå du â hiïnå nay cacá con dêuë cöng nghiïpå cuaã Trung Quöcë àûúcå cùtæ gotå tinh xaoã , tó mó baná àêyì trïn Shopee (mötå sanâ thûúng maiå àiïnå tû)ã nhûng khacá h àïnë mua con dêuë thu ã cöng khöng giamã ma â conâ co á chiïuì hûúná g tùng lïn. Nhiïuì ngûúiâ thñch viïcå tû å tay lamâ mötå con dêuë ca á nhên nïn àùng kyá xin hocå . Àa phênì ho å hocå àï í chúi, chûá ñt ngûúiâ co á y á àõnh mú ã cûaã hanâ g”. Cunä g theo anh Trñ, cacá con dêuë hiïnå nay co á hònh daná g va â kñch thûúcá rêtë àa danå g va â chia phong cacá h theo tûnâ g tïpå khacá hanâ g. Khacá h du lõch nûúcá ngoaiâ thò thñch hònh khùcæ hoa sen, ruaâ Hö ì Gûúm, noná la á aoá daiâ , ganá h hanâ g hoa hoùcå la â xñch lö… Nhûnä g vùn sô trñ thûcá thò khùcæ tïn theo thïí chû ä triïnå truyïnì thönë g. Conâ cacá banå tre ã thò thñch nhûnä g hònh thuâ ngö å nghônh, àaná g yïu kiïuí 12 con giapá … Mötå bö å dêuë khùcæ gö î thu ã cöng kemâ mûcå co á gia á tû â vaiâ chucå àïnë vaiâ trùm nganâ àönì g tuyâ theo mûcá àö å phûcá tapå cuaã hònh khùcæ . Riïng mûcå in, theo anh Trñ, hiïnå phö í biïnë hai loaiå : mötå la â mûcå mutá , chó cênì mua ú ã cacá cûaã hanâ g vùn phonâ g phêmí àö í vaoâ mutá la â dunâ g àûúcå . Conâ loaiå mûcå thû á hai goiå la â mûcå chu sa co á kïtë cêuë betå nhû bunâ , in ra netá àepå hún song cunä g àùtæ hún, vaâ chó co á baná ú ã phö ë Hanâ g Quatå vò “ngoaiâ dunâ g àï í in dêuë ra, mûcå chu sa khöng dïî àï í dunâ g vaoâ viïcå khacá ”. CÊU CHUYÏÅN CUAà NGHÏÅ NHÊN Hiïnå nay, rêtë hiïmë co á mötå mùtå tiïnì cûaã hanâ g laiå mang tñnh cöí xûa nhû chöî cuaã öng Toanâ . Àa sö ë àö ì trûng bayâ la â nhûnä g dêuë triïnå ào ã bùnç g chû ä Haná xen lênî nhûnä g khuön baná h trung thu àuã mêuî ma.ä Mötå vaiâ thû á trong àoá co á tuöií àúiâ hanâ g trùm nùm. Àõa chó khùcæ dêuë thu ã cöng nayâ thêmå chñ conâ xuêtë hiïnå trïn cacá tú â hûúná g dênî du lõch bùnç g tiïnë g Nhêtå va â tiïnë g Anh. Öng Toanâ kï:í “Tû â nho,ã töi àa ä àûúcå tiïpë xucá vúiá àö ì gö,î chamå trö,í àûúcå xem cacá öng, ba,â cö chu á tû å tay àiïu khùcæ lïn nhûnä g con dêuë bùnç g gö î vúiá àu ã hònh thu â khacá nhau. Sau ào,á töi cunä g tû å mayâ mo,â vûaâ nhòn vûaâ lamâ theo". Nhûng lúná lïn, tötë nghiïpå àaiå hocå , öng vênî chonå con àûúnâ g trú ã thanâ h mötå nha â giaoá . Maiä sau, vò nghïì dayå hocå lûúng khöng àuã sönë g, öng múiá quyïtë àõnh danâ h toanâ thúiâ gian cho cöng viïcå gia truyïnì nayâ . "Gö î thûnâ g mûcå la â loaiå thñch húpå nhêtë àï í lamâ con dêuë , co á àùcå tñnh nhe,å mõn va â thêmë mûcå àïuì . Töi thûúnâ g àùtå sùné cacá phöi gö,î khi co á khacá h mua con dêuë se ä maiâ nhùné bï ì mùtå va â khùcæ hònh lïn. Nhûnä g dêuë gö î khùcæ nho,ã hoaå tiïtë àún gianã chó mêtë khoanã g 15-20 phutá la â ra thanâ h phêmí , conâ nhûnä g dêuë gö î khùcæ kñch thûúcá lúná , hoaå tiïtë cêuì ky,â àoiâ hoiã sû å tó mó thò phaiã mêtë khoanã g 3-4 ngayâ , thêmå chñ la â ca ã thaná g àï í hoanâ thiïnå ”. Mùnå chuyïnå , öng Toanâ tiïtë lö å thïm: “con dêuë àaná g nhú á nhêtë cuaã töi la â lamâ cho öng Buiâ Kiïnë Thanâ h (mötå nhên vêtå lõch sû ã àùcå biïtå , tûnâ g la â trú å ly á cho Töní g thönë g Viïtå Nam Cönå g hoaâ Ngö Àònh Diïmå va â sau nayâ la â cö ë vênë cho ba àúiâ Thu ã tûúná g nûúcá Cönå g hoaâ Xa ä höiå Chuã nghôa Viïtå Nam: Voä Vùn Kiïtå , Phan Vùn Khaiã , Nguyïnî Tênë Dunä g). Lucá öng êyë ra mùtæ cuönë sacá h co á tïn la â “Ngûúiâ mú ã khoaá lanä g du”, nhaâ xuêtë banã muönë thiïtë kï ë mötå con tem àùcå biïtå cho dõp nayâ . Töi lêyë tiïu àïì lamâ nguönì camã hûná g va â kïtë húpå biïuí tûúnå g chòa khoaá vúiá tïn cuaã Buiâ Kiïnë Thanâ h. Vò öng êyë gioiã àïnë bayã , tamá ngoaiå ngû,ä nïn töi conâ lamâ thïm tùnå g öng mötå phiïn banã con dêuë bùnç g tiïnë g Trung. Öng êyë rêtë thñch.” Mötå khacá h hanâ g àùcå biïtå khacá cuaã öng Toanâ la â mötå giaoá viïn ngûúiâ My.ä "Cö êyë àïnë Viïtå Nam du lõch, khi thêyë cûaã hanâ g cuaã töi, cö êyë àa ä àùtå mua 34 con dêuë cho hocå sinh cuaã mònh. Möiî con dêuë àïuì khùcæ tïn cuaã tûnâ g em”. Ngûúiâ banå tre ã cuaã töi, cunä g la â hocå tro â cuaã öng Toanâ kï í rùnç g: “Ban àêuì khi múiá hocå nghï ì va â lamâ àûúcå con dêuë àêuì tiïn, em àaä nghô àïnë viïcå mú ã mötå cûaã hanâ g online àïí khùcæ dêuë cho cacá khacá h hanâ g tre.ã Vï ì sau, canâ g noiá chuyïnå vúiá thêyì , em canâ g hiïuí ly á thuyïtë vï ì mûúiâ nghòn giúâ luyïnå têpå cuaã Gladwel. Tacá gia ã nayâ viïtë rùnç g: “nhûnä g ngûúiâ xuêtë sùcæ , khöng phaiã búiã vò co á tû chêtë trúiâ cho hún ngûúiâ , ma â la â ho å àa ä khöng ngûnâ g nö î lûcå . Mûúiâ nghòn giúâ àönì g höì luyïnå têpå la â àiïuì kiïnå cênì thiïtë àï í biïnë bêtë ky â ngûúiâ naoâ tû â bònh thûúnâ g thanâ h mötå chuyïn gia”. Cunä g co á le ä búiã yïu cêuì nghï ì nghiïpå khùtæ khe nïn àïnë giú â öng Toanâ noiá , mònh vênî chûa tòm àûúcå truyïnì nhên thûcå sû.å “Bonå tre ã thñch viïcå nhe å lûúng cao. Nghïì nayâ va â rêtë nhiïuì nghï ì truyïnì thönë g khacá se ä chùnè g traná h àûúcå sû å mai mötå . Xa ä höiå canâ g phatá triïní thò àêu coá thï í chùcæ chùnæ àûúcå tûúng lai seä conâ tòm àûúcå mötå vaiâ ngûúiâ giû ä nghï.ì Du â thï ë naoâ ài chùng nûaä , chó cênì conâ sûcá khoeã , töi vênî se ä ngöiì àêy, tronå venå vúiá caiá nghï ì khùcæ con dêuë ”. n [ HA Å ÀAN ] Cacá nghï å nhên khùcæ dêuë göî trïn phöë cö í Ha â Nöiå khùnè g àõnh rùnç g, hiïnå nguönì chñnh nuöi dûúnä g caiá nghï ì thuã cöng nayâ la â khacá h du lõch vaâ giúiá tre.ã Ngoaiâ viïcå àùtå hanâ g nhûnä g mêuî khùcæ àa ä àûúcå caá nhên hoaá theo nhiïuì cacá h, ho å conâ la â lûcå lûúnå g chñnh àïnë xin hocå nghï.ì Canå h cûaã hanâ g cuaã öng Toanâ la â khùcæ dêuë Thiïnå Trñ Àï í thñch ûná g vúiá thõ hiïuë cuaã khacá h hanâ g, cacá dêuë khùcæ ngayâ canâ g àûúcå caiã tiïnë àa danå g vï ì mêuî ma ä va â kiïuí daná g Öng Toanâ lamâ nghï ì khùcæ dêuë gö î àa ä hún nûaã thï ë ky,ã àêy la â nghï ì gia truyïnì cuaã gia àònh öng Nha â nghiïn cûuá vùn hoaá Phamå Vùn An: Nhûnä g con dêuë gö î thu ã cöng la â mötå phênì hûuä hònh cuaã di sanã Ha â Nöiå , phanã aná h nghï å thuêtå va â sû å kheoá leoá tó mó cuaã cacá nghï å nhên truyïnì thönë g. Con dêuë ca á nhên ban àêuì àûúcå taoå ra àï í xacá thûcå taiâ liïuå va â àoná g dêuë cacá la á thû quan tronå g. Cacá nghï å sô va â nha â vùn cunä g sû ã dunå g chuná g àï í in tïn cuaã hoå lïn cacá tacá phêmí . Theo thúiâ gian, nhûnä g con dêuë nayâ àa ä phatá triïní vûútå ra ngoaiâ “àõnh danå g” cuaã chuná g. Theo chên khacá h du lõch, chuná g àa ä trú ã thanâ h nhûnä g moná qua â lûu niïmå , nhûnä g àùcå sanã vùn hoaá co á mùtå ú ã rêtë nhiïuì quöcë gia khacá nhau. “Hocå nghï ì khùcæ con dêuë gö î khöng khoá nhûng àoiâ hoiã phaiã kiïn trò, tó mó”, öng Toanâ noiá Khùcæ dêuë göî - Nghïì cöí xûa sönë g trong thúâi àaiå söë

Giúái treã Chuã nhêåt 25/8/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ TÒNH NGÛÚÂI MIÏÌN SÖNG NÛÚÁC U Minh Haå (Ca â Mau) nöií danh vúiá nhûnä g caná h rûnâ g tramâ batå nganâ vúiá vö vanâ “hu”ä mêtå ong lêpë laná h. Vunâ g àêtë U Minh conâ la â böië canã h cuaã tiïuí thuyïtë “Àêtë rûnâ g phûúng Nam”, búiã höiå tu å àêyì àu ã netá thiïn nhiïn cûcå ky â hunâ g vô va â hoang sú, cunâ g hï å àönå g thûcå vêtå àöcå àaoá , quyá hiïmë nöií tiïnë g “co á mötå khöng hai”, nhû thöi thucá vúiá hanâ h trònh khamá pha,á traiã nhiïmå cuaã cacá banå tre.ã Nhûnä g ngayâ àêuì thaná g 8, vunâ g àêtë U Minh Haå chaoâ àoná cacá chanâ g trai, cö gaiá trong àöiå hònh tònh nguyïnå Muaâ he â xanh Trûúnâ g Àaiå hocå Têy Àö vúiá “àùcå sanã ” – nhûnä g cún mûa - nùnæ g thêtë thûúnâ g. Àang nùnæ g chang chang ào,á röiì tû å nhiïn trúiâ dõu hùnè , àamá mêy àen keoá àïnë cunâ g cún mûa trutá xuönë g. Chûnâ g 20 phutá , cún mûa nhoã dênì röiì tanå h hùnè . Cacá chiïnë sô tònh nguyïnå laiå têtë bêtå chayå àua vúiá “viïcå cuaã giúiâ ” àï í donå vï å sinh, quetá donå nha â bia, phênì mö å taiå Nghôa trang xaä Nguyïnî Phñch (huyïnå U Minh) - núi coá bia tûúnã g niïmå nganâ h Quên y Quên khu 9 thúiâ ky â 1947. Coá nhomá laiå ài cùmå cêy chönë g satå lú;ã lùpæ àenâ nùng lûúnå g mùtå trúiâ ... Cacá banå tre ã conâ chung tay veä bñch hoaå trïn tûúnâ g taiå Trûúnâ g Tiïuí hocå Nguyïnî Vùn Tö ë (xaä Nguyïnî Phñch). Bûcá tûúnâ g cu ä cuaã trûúnâ g sau vaiâ giú â àa ä khoacá chiïcë aoá múiá , sùcæ mauâ ênë tûúnå g nhûnä g con ca,á con mûcå dûúiá àaiå dûúng, taoå sû å thñch thuá cho hocå sinh. “Thöng qua bûcá tranh, chuná g em muönë gopá phênì giaoá ducå cho cacá em nho ã vï ì tònh yïu biïní , yïu thiïn nhiïn, tùng cûúnâ g y á thûcá va â tracá h nhiïmå baoã vï å möi trûúnâ g biïní ”, chiïnë sô tònh nguyïnå Huynâ h Thu Huyïnì noiá . Nùm thûá 2 ài chiïën dõch Muâa heâ xanh, Thu Huyïìn coá leä cuäng àaä quen vúái viïåc xa nhaâ. “Ngaây àêìu xuöëng àêy, em thêëy caãnh quï gêìn giöëng nhû úã nhaâ nïn coá chuát böìi höìi. Bònh thûúâng, caác baån sinh viïn úã troå, úã riïng, röìi úã trong gia àònh seä àûúåc baão boåc, che chúã. Coân khi tham gia Muâa heâ xanh, caác baån seä cuâng söëng, cuâng sinh hoaåt vúái ngûúâi dên baãn àõa. Tuy luác àêìu coân deâ dùåt nhûng röìi tuåi em dêìn quen vúái nïëp söëng gia àònh nïn hoâa nhêåp töët, coân hoåc thïm nhiïìu kyä nùng söëng, vöën söëng vaâ hiïíu hún àúâi söëng baâ con miïìn quï söng nûúác”. Coâ n baå n Trêì n Quöë c Tuêë n chia seã rùç ng, chuyïë n ài khöng chó böí sung kiïë n thûá c maâ coâ n giuá p Tuêë n hoå c àûúå c rêë t nhiïì u àiïì u böí ñch tûâ thûå c tïë nhû caá ch giao tiïë p, caá ch söë ng hoâ a àöì ng cuâ ng ngûúâ i dên àõa phûúng. “Úà nhûä ng núi ài qua, em àïì u caã m nhêå n àûúå c sûå nhiïå t tònh, gêì n guä i àaá ng quyá daâ nh cho chuá ng em. Àoá laâ àöå ng lûå c àïí em tiïë p tuå c ài tònh nguyïå n”, Tuêë n noá i. Quöë c Tuêë n têm àùæ c nhêë t laâ hoaå t àöå ng chùm lo cho caá c em thiïë u nhi. Àûúå c vui chúi cuâ ng caá c em, töí chûá c hoaå t àöå ng phaá t quaâ , daå y tiïë ng Anh, hûúá ng dêî n kyä nùng söë ng… Khoaã ng thúâ i gian êë y thêå t sûå àaä giuá p Tuêë n vaâ caá c àöì ng àöå i hoâ a mònh cuâ ng caá c em nhoã . Àoá laâ nhûä ng caã m xuá c chên thaâ nh tûâ traá i tim, khoá diïî n taã hïë t àûúå c bùç ng lúâ i. THAÁNG NGAÂY CUÃA THANH XUÊN Mötå trong nhûnä g ênë tûúnå g sêu àêmå vúiá àöiå hònh nguyïnå chñnh laâ tònh camã yïu thûúng, êmë apá cuaã ba â con núi lanâ g quï vunâ g àêtë kho.á Àöiå trûúnã g chiïnë dõch - Huynâ h Chñ Nguyïnå khoe rùnç g, thêyë cacá banå sinh viïn vêtë va ã khi àùtå chên àïnë vunâ g àêtë U Minh Ha,å lanä h àaoå xaä cho têmì 3- 4kg caá phi vuöng, anh Bñ thû chi böå êpë 7 cho caá vö ì (loaiå ca á da trún), mêyë bùpæ chuöië , röiì baâ con cho thïm ñt töm, tanâ ong…àï í caiã thiïnå bûaä ùn. “Thûcå sû,å nhûnä g sû å quan têm ào,á la â nhûnä g nguönì àönå g viïn to lúná giupá cho sinh viïn tònh nguyïnå quïn ài mïtå moiã , cûcå nhocå cho chùnå g àûúnâ g phña trûúcá ”, Nguyïnå bayâ to.ã Têmì trûa, cacá banå sinh viïn di chuyïní vï ì nha â chu á Hai Tên (Nguyïnî Thanh Tên úã êpë 4, xa ä Nguyïnî Phñch) àï í ùn uönë g, nghó ngúi lêyë sûcá . Möiî ngûúiâ mötå viïcå , khöng ai baoã ai nhûng cöng viïcå vênî tröi chayã . Ngûúiâ thò ài lamâ ca á phi chiïn, ngûúiâ thò gotå vo ã bñ rú å nêuë canh, röiì khöng biïtë thûcá ùn nêuë co á ngon hay khöng cunä g “hïtë sacå h”. Chu á Hai Tên cho hay, tuiå nhoã khacá gò con chauá trong nhaâ àêu, öng cunä g co á àûaá con têmì tuöií mêyë àûaá , cunä g ài tònh nguyïnå he â nïn thêuë hiïuí hïtë nöiî kho á khùn, vêtë va.ã “Tuiå nho ã xuönë g gia àònh mûnâ g lùmæ . Thûúng tuiå nho ã khöng tiïnì bacå , lùnå löiå mûa gio”á , öng Tên cûúiâ hiïnì baoã . Nùm nay, vúå chönì g öng Tên “nhênå nuöi” 14 banå sinh viïn tònh nguyïnå , nhûng do nhaâ chêtå hepå nïn öng gûiã 7 banå nû ä ngu ã ú ã bïn nha â cha me å ruötå . “Höiì nùm 2014, gia àònh töi cunä g nhênå nuöi 21 banå sinh viïn, maâ lucá ào á ngay àútå ngêpå lutå , ài laiå vêtë va ã lùmæ . Nha â co á thïm tuiå nho ã cunä g vui veã hùnè cho nïn cû á xa ä a-lö la â töi sùné sanâ g. Múi mötë (mai mötë – PV) tuiå no á ài hïtë cunä g thêyë buönì ” - chu á Tên noiá . Töië àïnë , cacá banå tònh nguyïnå viïn tö í chûcá chiïn baná h xeoâ , nêuë chaoá võt röiì cunâ g nhau quêy quênì bïn mêm tronâ , cunâ g noiá cûúiâ vui ve,ã kï í nhau nghe nhûnä g ky ã niïmå kho á quïn sau nhûnä g chuyïnë ài. Cacá banå cunä g tû å tay chuêní bõ phênì quaâ nho nho ã danâ h cho cacá em thiïuë nhi ú ã xa.ä Phênì qua â tuy nho ã nhûng chûaá àûnå g ca ã têmë lonâ g, tònh yïu thûúng cuaã cacá anh chõ danâ h cho cacá em nho ã tuöií ú ã xû á rûnâ g U Minh Ha.å Trong mötå tuênì triïní khai chiïnë dõch, nhûnä g cöng trònh, phênì viïcå àûúcå cacá tònh nguyïnå viïn cú banã hoanâ thanâ h theo kïë hoacå h. Chuöiî ngayâ tuy khöng daiâ nhûng àuã àïí gùnæ chùtå tònh camã cuaã cacá banå laiå vúiá nhau, cacá chiïnë sô bùtæ àêuì xem nhau nhû mötå gia àònh tûâ nhûnä g bûaä cúm, giêcë ngu.ã Va â hún hïtë , cacá banå tre ã àa ä àûúcå traiã nghiïmå , trûúnã g thanâ h va â àï í laiå ênë tûúnå g sêu àêmå vúiá cacá em nho,ã ngûúiâ dên miïnì söng nûúcá . Trong giúâ phutá chia tay vúiá ngûúiâ dên vunâ g àêtë U Minh Ha,å Àöiå trûúnã g chiïnë dõch - Huynâ h Chñ Nguyïnå thöní thûcá : “Traiã qua nhûnä g ngayâ cönë g hiïnë sûcá tre,ã cunâ g ùn, cunâ g ú,ã cunâ g lamâ , cunâ g sinh hoatå vúiá nhau, röiì àïnë giêy phutá chia tay àaä àï í laiå trong lonâ g cacá banå biïtë bao nhiïu ky ã niïmå . Khoanã g ky á ûcá tûúi àepå àoá cunä g chñnh laâ mötå phênì thanh xuên cuaã möiî ngûúiâ , la â mötå khoanã g trúiâ tûúi àepå nhêtë cuaã thúiâ sinh viïn vaâ se ä maiä maiä ú ã trong banå - trong töi va â trong têtë ca ã chuná g ta”. n Tamå gacá laiå nhûnä g cöng viïcå hanâ g ngayâ cuaã möiî ca á nhên, nhûnä g sinh viïn tònh nguyïnå he â cuaã Trûúnâ g Àaiå hocå Têy Àö (Cênì Thú), cunâ g nhau lïn àûúnâ g vïì vúiá vunâ g àêtë thiïng liïng U Minh Ha,å àï í cunâ g ùn, cunâ g sönë g va â cunâ g gopá sûcá treã thï í hiïnå phong traoâ “sinh viïn 5 tötë ”, cönë g hiïnë vaâ trûúnã g thanâ h. Cacá tònh nguyïnå viïn quetá donå nha â bia, phênì mö å taiå Nghôa trang xaä Nguyïnî Phñch (huyïnå U Minh) Bûcá tranh coá chu ã àï ì “em yïu biïní xanh” do cacá banå sinh viïn tûå tay veä [ TÊN LÖCÅ ] Thùm tùnå g qua â gia àònh chñnh sacá h, nanå nhên chêtë àöcå da cam vaâ gia àònh hoanâ canã h kho á khùn “BA CUN G” ÀÖIÍ THAY VUN G ÀÊTË KHOÁ Baiâ cuöië : ÊmË apá dûúiá taná rûnâ g U Minh Haå Nùçm trong chiïën dõch tònh nguyïån “Haânh quên xanh” nùm 2024, Àoaân Thanh niïn Cöng an TP Caâ Mau cuäng àaä phöëi húåp vúái Liïn Chi höåi sinh viïn Caâ Mau - Trûúâng Àaåi hoåc Têy Àö trao tùång 1.400 quyïín têåp vaâ 7 àeân nùng lûúång mùåt trúâi (trong àoá 400 quyïín têåp vaâ 7 àeân mùåt trúâi do caác baån sinh viïn vêån àöång) cho hoåc sinh ngheâo vaâ ngûúâi dên cuãa xaä Nguyïîn Phñch, töíng trõ giaá gêìn 17 triïåu àöìng.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==