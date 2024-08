Tiền Phong số 231

VO Ä SÔ VÖ ÀÕCH OLYMPIC KIÏNÅ ELON MUSK VA ÛNÁ G DUNÅ G X Vò sao lûcå lûúnå g Hamas ngayâ canâ g manå h? [ Trang 16 ] ÀÛÚN G LÏN TRÚI n "CHA ÀE"à CA KHUCÁ XÛA… RÙCÆ RÖIË n VE Ä TRANH BÙNÇ G ÀINH VÚIÁ CHÓ [ Trang 10 ] [ Trang 8 + 9 ] [ Trang 13+14+15 ] [ Trang 6 ] [ Trang 11 ] [ Trang 12 ] cuöië tuênì Chuyïnå [ Xem tiïpë trang 2 ] [ TRÑ QUÊN ] Bõ möåt traái taáo rúi truáng àêìu coá thïí giuáp Newton khaám phaá ra Àõnh luêåt vaån vêåt hêëp dêîn. Coân bõ möåt caânh cêy lúán bêët ngúâ êåp xuöëng àêìu, gúåi lïn àõnh luêåt gò? Àõnh luêåt cuãa may ruãi, cuãa tai hoåa, sûå vö thûúâng hay vö traách nhiïåm? Khuyïtë têtå cêy xanh [ Trang 3 ] [ Trang 2 ] Hai nha â vö àõch Nguyïnî Àûcá Sún (traiá ) va â Lï Chucá An Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh yïu cêuì Ha â Nöiå àêyí manå h giaiã ngên vönë àêuì tû cöng, triïní khai cacá cöng trònh tronå g àiïmí , àùcå biïtå la â tuyïnë àûúnâ g Vanâ h àai 4. Saná g 17/8, taiå TPHCM, Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm àïnë dû å chûúng trònh Kyã niïmå 55 nùm thûcå hiïnå Di chucá cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh (1969 - 2024). Ha â Nöiå cênì àêyí manå h giaiã ngên, triïní khai cacá cöng trònh tronå g àiïmí XÊY DÛNÅ G LÛCÅ LÛÚNÅ G CÖNG AN NHÊN DÊN THEO DI NGUYÏNÅ CUAà BACÁ // 150 golfer vûúåt qua moåi giúái haån baãn thên Ngayâ chung kïët giauâ caãm xucá Giaiã Vö àõch Golf Quöcë gia nùm 2024, Cupá VinFast - Haiã Phonâ g àa ä khepá laiå vúiá chiïnë thùnæ g àêyì camã xucá cuaã Nguyïnî Àûcá Sún ú ã banã g nam vaâ Lï Chucá An taiå banã g nû.ä Khöng chó khùnè g àõnh võ thïë sö ë mötå trong lanâ g golf Viïtå , danh hiïuå Vö àõch Quöcë gia conâ taoå àönå g lûcå àï í hai golfer treã hûúná g túiá chinh phucå nhûnä g thanâ h tñch lúná hún ú ã cacá giaiã àêuë quöcë tï.ë n NHA  VÙN ÀONÁ G VAI TRO NHÛ MÖTÅ CANà H SATÁ ?

Saná g 17/8, taiå TPHCM, Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm àïnë dû å chûúng trònh Kyã niïmå 55 nùm thûcå hiïnå Di chucá cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh (1969 – 2024) vaâ Cöng an TPHCM àoná nhênå danh hiïuå Anh hunâ g Lûcå lûúnå g vu ä trang nhên dên. Cunâ g dû å co á cacá lanä h àaoå , nguyïn lanä h àaoå Àanã g, Nha â nûúcá , lanä h àaoå cacá bö,å ban nganâ h Trung ûúng. Taåi buöíi lïî, Töíng Bñ thû, Chuã tõch nûúác Tö Lêm àaä trao tùång danh hiïåu Anh huâng Lûåc lûúång vuä trang nhên dên thúâi kyâ àöíi múái cho Cöng an TPHCM, ghi nhêån nhûäng thaânh tñch xuêët sùæc àöåt xuêët trong giûä gòn an ninh trêåt tûå, an toaân xaä höåi, goáp phêìn vaâo sûå nghiïåp xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc. Töíng Bñ thû, Chuã tõch nûúác Tö Lêm àaä gùæn huy hiïåu Anh huâng lïn laá cúâ truyïìn thöëng vaâ trao cúâ Anh huâng, bùçng Anh huâng cho Cöng an TPHCM. Àêy laâ lêìn thûá hai Cöng an TPHCM vinh dûå àoán nhêån danh hiïåu Anh huâng Lûåc lûúång vuä trang nhên dên do Chuã tõch nûúác phong tùång. Phatá biïuí chó àaoå , Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm khùnè g àõnh, buöií lïî la â dõp tûúnã g nhú,á tri ên sêu sùcæ cöng lao trúiâ biïní cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh vô àaiå , võ lanä h tu å thiïn taiâ cuaã Àanã g ta, dên töcå ta, ngûúiâ thêyì vô àaiå cuaã cacá h manå g Viïtå Nam, Anh hunâ g giaiã phoná g dên töcå , danh nhên vùn hoaá thï ë giúiá . Àönì g thúiâ , cunä g khùnè g àõnh yá chñ, quyïtë têm manå h me ä cuaã toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên ta luön luön hocå têpå , lamâ theo tû tûúnã g, àaoå àûcá , phong cacá h Hö ì Chñ Minh vaâ kiïn àõnh thûcå hiïnå di huênë cuaã Ngûúiâ . Theo Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm, lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên (CAND), trong àoá co á Cöng an TPHCM, luön luön gûúng mêuî ài àêuì thûcå hiïnå cacá nghõ quyïtë , chó thõ, kïtë luênå cuaã Àanã g vï ì xêy dûnå g, chónh àönë Àanã g; kiïn quyïtë , kiïn trò àêuë tranh phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå ; xêy dûnå g lûcå lûúnå g thûcå sû å trong sacå h, vûnä g manå h, chñnh quy, tinh nhuï,å hiïnå àaiå , vò nûúcá quïn thên, vò dên phucå vu,å chó biïtë “conâ Àanã g thò conâ mònh” àuná g theo di nguyïnå cuaã Bacá . Thûcå hiïnå lúiâ cùn dùnå cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh “àoanâ kïtë la â truyïnì thönë g cûcå ky â quy á bauá cuaã Àanã g ta, cuaã dên töcå ta, la â sûcá manå h, cöiå nguönì cuaã moiå thanâ h cöng, ra sûcá giû ä gòn sû å àoanâ kïtë , nhêtë trñ cuaã Àanã g nhû giûä gòn con ngûúi cuaã mùtæ mònh”, toanâ lûcå lûúnå g CAND la â mötå khöië àoanâ kïtë , thönë g nhêtë vï ì y á chñ, gùnæ kïtë vï ì tû tûúnã g va â hanâ h àönå g cunâ g vúiá àoanâ kïtë giûaä CAND vúiá quên àöiå nhên dên vaâ cacá ban, böå nganâ h àõa phûúng; àoanâ kïtë , húpå tacá quöcë tï ë trong saná g vò hoaâ bònh, öní àõnh va â phatá triïní … “Thay mùtå lanä h àaoå Àanã g, Nha â nûúcá , töi nhiïtå liïtå biïuí dûúng vaâ chucá mûnâ g nhûnä g thanâ h tñch, kïtë qua ã ma â TPHCM, lûcå lûúnå g CAND àaä àatå àûúcå trong thûcå hiïnå Di chucá cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh, chucá mûnâ g 79 nùm ngayâ truyïnì thönë g CAND, 19 nùm ngayâ höiå toanâ dên baoã vï å an ninh Töí quöcë , chucá mûnâ g nhûnä g thanâ h tñch, chiïnë cöng ma â Cöng an TPHCM àaä àatå àûúcå thúiâ gian qua”, Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm phatá biïuí , àönì g thúiâ ghi nhênå , Thanâ h uyã TPHCM, Àanã g uyã Cöng an Trung ûúng, lûcå lûúnå g CAND, Cöng an TPHCM àaä gopá phênì quan tronå g cunâ g toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên ta thûcå hiïnå di nguyïnå cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Pho á Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Quang Phûúng thùm vaâ tùnå g qua â taiå Quanã g Trõ Ngayâ 17/8, Àoanâ cöng tacá do Pho á Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Quang Phûúng lamâ Trûúnã g àoanâ àa ä àïnë thùm vaâ tùnå g qua â taiå tónh Quanã g Trõ. Phoá Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Quang Phûúng àaä trao 30 suêtë qua â cho cacá gia àònh chñnh sacá h co á hoanâ canã h kho á khùn ú ã huyïnå Àakröng; höî trú å Quyä àïnì ún àapá nghôa huyïnå Àakröng 200 triïuå àönì g. Àêy laâ huyïnå ngheoâ miïnì nuiá biïn giúiá , trong àoá dên töcå Vên Kiïuì va â Pa Kö chiïmë gênì 80% töní g dên söë toanâ huyïnå . Cunâ g ngayâ , Pho á Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Quang Phûúng àa ä àïnë thùm, tùnå g qua â 2 gia àònh chñnh sacá h co á hoanâ canã h kho á khùn ú ã huyïnå Cam Lö.å Ào á la â gia àònh vúå liïtå sô, ba â Nguyïnî Thõ Phûúcá (thön Tên Xuên 2, xaä Cam Thanâ h, huyïnå Cam Lö)å ; gia àònh thûúng binh Trênì Nhû Thûúnã g (khu phöë 2, thõ trênë Cam Lö,å huyïnå Cam Lö)å . Dõp nayâ , Phoá Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Quang Phûúng àaä àïnë thùm, tùnå g qua â Lû ä àoanâ 384 (Binh àoanâ 12). H.THANÂ H Trûcå thùng quên sûå húpå luyïnå taiå hö ì Àönì g Mö Ngayâ 17/8, nhùmç chuêní bõ cho Höiå thao tòm kiïmë , cûuá hö å cûuá nanå àûúnâ g khöng Quên chunã g Phonâ g khöng - Khöng quên (PK-KQ) nùm 2024, cacá tö í bay trûcå thùng vaâ cacá àún võ thuöcå Quên chunã g PK-KQ àaä tiïnë hanâ h húpå luyïnå taiå khu vûcå hö ì Àönì g Mö (Sún Têy, Haâ Nöiå ). Höiå thao gömì cacá nöiå dung nhû xêy dûnå g va â baoá caoá kï ë hoacå h baoã àamã tòm kiïmë , cûuá nanå (TKCN) thûúnâ g xuyïn cuaã àún võ; Àöiå trûúnã g TKCN àûúnâ g khöng vaâ cacá thanâ h viïn trong àöiå kiïmí tra kiïnë thûcá cú banã vï ì cacá phûúng phapá TKCN trong “Quy chïë tö í chûcá baoã àamã TKCN trong Quên chunã g PK-KQ; thao diïnî nhayã du â tiïpë nûúcá , TKCN; töí bay TKCN vaâ àöiå TKCN àûúnâ g khöng cacá àún võ thûcå hanâ h bay cêuí vútá ngûúiâ bõ nanå (möiî tö,í àöiå thûcå hiïnå hai nöiå dung bay cêuí 300kg vaâ cêuí 150 kg trïn mayá bay Mi-171). Theo kï ë hoacå h, höiå thao seä khai macå ngayâ 20/8 vaâ bïë macå vaoâ ngayâ 21/8, vúiá sû å tham gia cuaã 5 àöiå tuyïní TKCN àûúnâ g khöng (gömì cacá Sû àoanâ Khöng quên 370, 371, 372; Trûúnâ g Sô quan Khöng quên vaâ Trung têm Quöcë gia huênë luyïnå TKCN àûúnâ g khöng) vaâ 3 tö í bay cuaã cacá Sû àoanâ Khöng quên 370, 371, 372. NGUYÏNÎ MINH Xêy dûnå g lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên theo di nguyïnå cuaã Bacá n KHANÁ H THANÂ H, BANÂ GIAO 3 CÖNG TRÒNH “BÏÍ BÚI CHO EM”. Chaoâ mûnâ g Àaiå höiå àaiå biïuí Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Quanã g Trõ lênì thû á VI, nhiïmå ky â 2024-2029, ngayâ 17/8, Ban Thûúnâ g vu å Tónh Àoanâ - Ban Thû ky á Höiå LHTN Viïtå Nam tónh phöië húpå Höiå tû â thiïnå Vinaconex vaâ nhûnä g ngûúiâ banå , UBND cacá huyïnå Vônh Linh, Triïuå Phong, Àakröng töí chûcá khaná h thanâ h va â banâ giao cacá cöng trònh “Bïí búi cho em” taiå cacá trûúnâ g hocå : Trûúnâ g Tiïuí hocå Quyïtë Thùnæ g, huyïnå Vônh Linh; Trûúnâ g TH&THCS Triïuå Sún, huyïnå Triïuå Phong vaâ Trûúnâ g THCS Kröng Klang, huyïnå Àakröng. “Bïí búi cho em” la â nhûnä g cöng trònh coá y á nghôa thiïtë thûcå giupá hocå sinh coá àiïuì kiïnå tiïpë cênå va â renâ luyïnå ky ä nùng búi löiå nhùmç phonâ g, chönë g àuöië nûúcá ; gopá phênì hanå chï ë tònh tranå g tre ã em tû ã vong do àuöië nûúcá va â tùng tó lï å tre ã em biïtë búi trïn àõa banâ . H.THANÂ H n BÙTÆ NÛ Ä ÀÖIË TÛÚNÅ G BÕ TRUY NAÄ ÀÙCÅ BIÏTÅ NGUY HIÏMÍ NGAY TAIÅ SÊN BAY. Ngayâ 17/8, Cöng an huyïnå Yïn Dunä g (tónh Bùcæ Giang) àaä bùtæ giû ä àöië tûúnå g truy na ä àùcå biïtå nguy hiïmí taiå cûaã khêuí Quöcë tïë Nöiå Baiâ . Trûúcá ào,á thûcå hiïnå àútå cao àiïmí truy bùtæ , vênå àönå g àêuì thu á va â thanh loaiå àöië tûúnå g truy na,ä Cöng an huyïnå Yïn Dunä g àa ä phatá hiïnå hanâ h tung cuaã Nguyïnî Thõ Thanh Thuyã (SN 1993, truá taiå sö ë nha â 14, àûúnâ g Hanâ g Rûúi, phûúnâ g Hanâ g Ma,ä quênå Hoanâ Kiïmë , thanâ h phö ë Ha â Nöiå ) - àöië tûúnå g bõ truy naä àùcå biïtå , nïn triïní khai àönì g bö å cacá biïnå phapá nghiïpå vu,å huy àönå g lûcå lûúnå g truy bùtæ . Theo ào,á Cöng an huyïnå Yïn Dunä g chu ã trò phöië húpå vúiá Cöng an cûaã khêuí Quöcë tï ë Nöiå Baiâ bùtæ giû ä thanâ h cöng àöië tûúnå g Nguyïnî Thõ Thanh Thuy.ã Thuyã phamå töiå tö í chûcá sû ã dunå g traiá phepá chêtë ma tuy,á vu å viïcå xayã ra ngayâ 9/3/2023 taiå quaná Karaoke Queen thuöcå thön Tên Sún, xa ä Quynâ h Sún, huyïnå Yïn Dunä g, tónh Bùcæ Giang. Hiïnå , lûcå lûúnå g chûcá nùng àaä dênî giaiã àöië tûúnå g vï ì Cöng an huyïnå Yïn Dunä g àï í tiïpë tucå àiïuì tra. NGUYÏNÎ THÙNÆ G Möåt tai hoåa kinh hoaâng nhû thïë vûâa xaãy ra taåi cöng viïn Tao Àaân rúåp boáng bêåc nhêët quêån trung têm TP.HCM. Saáng ngaây 9/8, nhaánh cêy göî dêìu cúä lúán tûâ àöå cao 25 meát bêët ngúâ gaäy rúi xuöëng nhoám phuå nûä àang têåp dûúäng sinh bïn dûúái, àeâ chïët taåi chöî 2 ngûúâi, vaâ khiïën 3 ngûúâi khaác bõ thûúng nùång. Duâ trúâi luác àoá khöng chuát mûa gioá naâo. Têët nhiïn möåt chiïën dõch töíng kiïím tra cêy xanh laåi bùæt àêìu. Bùçng flycam, bùçng xe nêng cao 40 meát, bùçng thiïët bõ hiïån àaåi chuyïn phaát hiïån khuyïët têåt cêy xanh. Vaâ bùçng caã caách duâng dêy caáp buöåc giûä nhûäng caânh nhaánh lúán… Àêët tröìng cêy xanh cöng cöång taåi TP.HCM hiïån thêëp nhêët trong caác àö thõ caã nûúác, chó khoaãng 0,55m2/ngûúâi. Caác àö thõ coân laåi tó lïå naây cao gêëp 4-6 lêìn, nhûng vêîn thua rêët xa so vúái Tiïu chuêín Viïåt Nam laâ 15m2/ngûúâi. Àöìng thúâi, tó lïå cêy xanh àö thõ cuãa nûúác ta hiïån cuäng chó bùçng 1/5 àïën 1/10 cuãa thïë giúái. Suy ra, nguy cú bõ cêy xanh àöí vaâo àêìu taåi caác nûúác seä gêëp 5 àïën 10 lêìn chùng? Àêìu nùm 2022, cún baäo Eunice àaä àöën guåc cêy taáo huyïìn thoaåi cuãa Newton trong khuön viïn Àaåi hoåc Cambridge úã nûúác Anh. Núi haâng vaån du khaách möîi nùm tòm àïën ngöìi dûúái göëc chúâ àûúåc quaã cuãa noá…ruång vaâo àêìu, àïí mú tûúãng vïì möåt phaát minh vô àaåi! Thûåc ra göëc taáo 63 nùm tuöíi naây chó laâ baãn sao cuãa cêy taáo Newton gêìn 400 nùm trûúác, àaä àûúåc baão töìn giöëng àïën ngaây nay. Thêåm chñ haåt giöëng cuãa taáo Newton àaä àûúåc àûa lïn vuä truå. Nïn cho duâ bõ àöën ngaä, cêy taáo huyïìn thoaåi vêîn tiïëp tuåc taái sinh. Vaâ thûåc ra, viïåc nhaâ baác hoåc bõ taáo ruång vaâo àêìu cuäng chó laâ giai thoaåi àûúåc nhaâ vùn, triïët gia cuâng thúâi ngûúâi Phaáp Voltaire vöën nöíi tiïëng haâi hûúác ngêîu hûáng… “dûång” lïn! Nhûng viïåc bõ nhûäng nhaánh cêy, thêåm chñ caã göëc cêy àöí êåp xuöëng àêìu trïn àûúâng, nhû àaä vaâ àang xaãy ra nhiïìu núi, thò vêîn luön laâ thûåc tïë àau loâng. Phaãi chùng nhòn cêy xanh, nhiïìu ngûúâi khöng thêëy boáng maát vaâ möi trûúâng sinh thaái, maâ chó thêëy tiïìn? Nhû haâng trùm dûå aán tröìng vaâ chùm soác cêy xanh trïn caã nûúác àang àûúåc Böå Cöng an àiïìu tra. Nhû vuå aán nêng khöëng giaá tröìng cêy xanh úã Haâ Nöåi mêëy nùm trûúác khiïën möåt cûåu chuã tõch thaânh phöë vaâ nhiïìu àöìng phaåm laänh aán. Khi nhiïìu àõa phûúng chó thñch múã mang caác dûå aán bêët àöång saãn hún laâ quan têm tröìng vaâ chùm soác cêy xanh. Khi chñnh saách phaát triïín vaâ duy trò cêy xanh àö thõ àang gùåp khoá, búãi ngên saách khöng kham nöíi, coân vöën ngoaâi ngên saách, vöën xaä höåi hoáa thò chùèng mêëy àõa phûúng mùån maâ thuác àêíy. Laåi noái vïì Voltaire. Gêìn cuöëi àúâi, sau bao thùng trêìm àúâi ngûúâi, sau àöång àêët vaâ soáng thêìn, chiïën tranh vaâ baåo lûåc tûâng chûáng kiïën, trong tiïíu thuyïët Candide (tûåa dõch tiïëng Viïåt laâ Chaâng ngêy thú), öng àaä ài àïën kïët luêån nöíi tiïëng “Chuáng ta haäy vun tröìng khu vûúân cuãa mònh” (Il faut cultiver notre jardin). Tû tûúãng chaánh niïåm vïì möåt thïë giúái àeåp àeä, khoan dung dûúái nhûäng boáng cêy xanh vônh cûãu trïn mùåt àêët. Möåt hònh aãnh thêåt àeåp. Nhûng liïåu triïët gia coá tûå hoãi, rùçng khöng khùæc phuåc àûúåc khuyïët têåt con ngûúâi vaâ böå maáy, laâm sao chaåy chûäa khuyïët têåt cuãa khu vûúân vaâ nhûäng cêy xanh? n Khuyïtë têtå cêy xanh [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm trao tùnå g danh hiïuå Anh hunâ g Lûcå lûúnå g vu ä trang nhên dên cho Cöng an TPHCM Anh: NGÖ TUNG Â Ã

Thúâi sûå Chuã nhêåt 18/8/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Töíng Bñ thû, Chuã tõch nûúác Tö Lêm phaát biïíu taåi phiïn hoåp 26 cuãa Ban Chó àaåo Trung ûúng vïì phoâng chöëng tham nhuäng, tiïu cûåc àïí thaão luêån, cho yá kiïën vïì baáo caáo thûåc hiïån chûúng trònh cöng taác 6 thaáng àêìu nùm 2024 vaâ nhiïåm vuå troång têm 6 thaáng cuöëi nùm (VnExpress) Chuã tõch Quöëc höåi Trêìn Thanh Mêîn phaát biïíu khi UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi cho yá kiïën dûå aán Luêåt Phoâng chaáy, chûäa chaáy vaâ cûáu naån cûáu höå, saáng 14/8. (VnExpress) “Cêìn phûúng aán cûáu naån cho têìng cao chung cû” “Khöng vò àêíy maånh chöëng tham nhuäng maâ caãn trúã phaát triïín kinh tïë” “Phong traâo thi àua vaâ cöng taác khen thûúãng laâ sûác maånh nöåi sinh cuãa àêët nûúác” Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh phaát biïíu kïët luêån Phiïn hoåp lêìn thûá 9, nhiïåm kyâ 2021-2026, Höåi àöìng Thi àua - Khen thûúãng Trung ûúng, saáng 16/8. (VOV) PHAÁT NGÖN êën tûúång Lêëy con ngûúâi laâ trung têm, àöång lûåc cho phaát triïín Saáng 17/8, Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh laâm viïåc vúái Ban Thûúâng vuå Thaânh uãy Haâ Nöåi. Cuâng dûå cuöåc laâm viïåc coá Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi Buâi Thõ Minh Hoaâi; caác Phoá Thuã tûúáng Chñnh phuã: Trêìn Höìng Haâ, Lï Thaânh Long; àaåi diïån laänh àaåo caác böå, ban, ngaânh Trung ûúng (T.Û); laänh àaåo thaânh phöë Haâ Nöåi. Baáo caáo taåi cuöåc laâm viïåc, Chuã tõch UBND thaânh phöë Haâ Nöåi Trêìn Syä Thanh cho biïët, cuâng vúái viïåc triïín khai caác nhiïåm vuå thûúâng xuyïn, thaânh phöë àaä têåp trung chó àaåo möåt söë nhiïåm vuå troång têm, chiïën lûúåc, trong àoá coá 3 nöåi dung quan troång: Luêåt Thuã àö (sûãa àöíi) àaä àûúåc Quöëc höåi thöng qua taåi kyâ hoåp thûá 7, Quy hoaåch Thuã àö, Àiïìu chónh Quy hoaåch chung Thuã àö àaä àûúåc Böå Chñnh trõ, Quöëc höåi cho yá kiïën, hiïån nay àang trònh Thuã tûúáng phï duyïåt. Kinh tïë Thuã àö tiïëp tuåc tùng trûúãng, caác cên àöëi lúán àûúåc àaãm baão, hêìu hïët caác chó tiïu phaát triïín kinh tïë - xaä höåi àïìu tùng so vúái cuâng kyâ nùm 2023. Töíng saãn phêím trïn àõa baân (GRDP) bònh quên 3 nùm 2021-2023 tùng 6,04%, cao hún khoaãng 1,16 lêìn mûác tùng cuãa caã nûúác. Töíng thu ngên saách nhaâ nûúác 7 thaáng àêìu nùm àaåt hún 320.000 tyã àöìng, bùçng 79,2% dûå toaán. Sûå chuyïín dõch tñch cûåc trong cú cêëu ngaânh kinh tïë laâ àiïím saáng nöíi bêåt. Hoaåt àöång saãn xuêët, kinh doanh duy trò öín àõnh, vúái chó söë saãn xuêët cöng nghiïåp tùng 6,2%; thûúng maåi - dõch vuå tiïëp tuåc phaát triïín. Thu huát FDI àaåt hún 1,37 tyã USD, dûå kiïën caã nùm àaåt 3,13 tyã USD. Triïín khai thûåc hiïån Àïì aán 06 cuãa Chñnh phuã, caãi caách haânh chñnh, chuyïín àöíi söë, phaát triïín kinh tïë söë, xaä höåi söë àûúåc àêíy maånh. Quy hoaåch, xêy dûång, quaãn lyá vaâ phaát triïín àö thõ chuyïín biïën tñch cûåc theo hûúáng thöng minh, xanh vaâ bïìn vûäng. Caác lônh vûåc vùn hoáa, xaä höåi àûúåc quan têm àêíy maånh, an sinh xaä höåi àûúåc baão àaãm toaân diïån. PHÊN CÖNG CÖNG VIÏÅC “6 ROÄ” Phaát biïíu kïët luêån cuöåc laâm viïåc, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh nïu caác êën tûúång vaâ nhêën maånh 10 àiïím saáng, kïët quaã nöíi bêåt vïì tònh hònh phaát triïín kinh tïë- xaä höåi, triïín khai caác nhiïåm vuå chñnh trõ cuãa Haâ Nöåi nhûäng thaáng àêìu nùm. Bïn caånh nhûäng kïët quaã àaåt àûúåc rêët cú baãn, Thuã tûúáng lûu yá 6 àiïím töìn taåi, haån chïë, khoá khùn, thaách thûác cuãa Haâ Nöåi. GRDP 6 thaáng àêìu nùm tùng 6%, thêëp hún mûác tùng cuãa caã nûúác. Ö nhiïîm möi trûúâng, uân tùæc giao thöng, ngêåp uáng vêîn laâ vêën àïì cêìn khùæc phuåc. Tyã lïå höå dên nöng thön àûúåc tiïëp cêån nguöìn nûúác saåch múái àaåt 90%. Möåt söë dûå aán haå têìng chiïën lûúåc úã Haâ Nöåi chûa baão àaãm tiïën àöå; thiïëu caác sûå kiïån, chuöîi caác sûå kiïån vùn hoáa thïí thao mang têìm cúä khu vûåc vaâ quöëc tïë... Nhêën maånh nhiïåm vuå àùåt ra laâ hïët sûác nùång nïì, Thuã tûúáng nïu roä quan àiïím: Phaát triïín Thuã àö Haâ Nöåi “vùn hiïën - vùn minh - hiïån àaåi” laâ nhiïåm vuå chñnh trõ quan troång àùåc biïåt trong chiïën lûúåc xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc. Thuã tûúáng trûúác hïët yïu cêìu Haâ Nöåi vaâ caác böå, ngaânh liïn quan raâ soaát laåi caác muåc tiïu, nhiïåm vuå àaä àïì ra theo Nghõ quyïët Àaåi höåi XIII, Nghõ quyïët Àaåi höåi Àaãng böå Haâ Nöåi vaâ Àaåi höåi Àaãng caác cêëp, caác nghõ quyïët, kïët luêån cuãa T.Û vaâ múái nhêët laâ caác chó àaåo cuãa Töíng Bñ thû, Chuã tõch nûúác Tö Lêm taåi buöíi laâm viïåc vúái Ban Thûúâng vuå Thaânh uãy ngaây 9/8 vûâa qua. Thuã tûúáng lûu yá, cêìn xaác àõnh caác muåc tiïu àaåt àûúåc thò tiïëp tuåc àêíy maånh, caác muåc tiïu chûa àaåt àûúåc phaãi cöë gùæng nhiïìu hún, caác muåc tiïu khoá àaåt àûúåc thò cêìn phaãi coá giaãi phaáp àöåt phaá. Tinh thêìn laâ quyïët têm phaãi cao hún, nöî lûåc phaãi lúán hún, haânh àöång quyïët liïåt, hiïåu quaã hún nûäa, coá troång têm, troång àiïím hún nûäa, phên cöng cöng viïåc “6 roä” (roä ngûúâi, roä viïåc, roä thúâi gian, roä traách nhiïåm, roä saãn phêím, roä kïët quaã). Thuã tûúá ng nhêë n maå nh, thaâ nh phöë Haâ Nöå i cêì n tiïë p tuå c àêí y maå nh giaã i ngên vöë n àêì u tû cöng, triïí n khai caá c cöng trònh troå ng àiïí m, àùå c biïå t laâ tuyïë n àûúâ ng Vaâ nh àai 4, lûu yá viïå c giaã i phoá ng mùå t bùç ng phaã i huy àöå ng sûå vaâ o cuöå c cuã a ca ã hïå thöë ng chñnh trõ dûúá i sûå laä nh àaå o cuã a cêë p uã y, sûå chó àaå o cuã a bñ thû cêë p uã y; raâ soaá t caá c nhiïå m vu å vïì vùn hoá a, thïí thao, phaá t huy maå nh meä truyïì n thöë ng nghòn nùm vùn hiïë n, biïë n di saã n thaâ nh taâ i saã n, àêí y maå nh phaá t triïí n cöng nghiïå p vùn hoá a, cöng nghiïå p giaã i trñ, töí chûá c töë t caá c hoaå t àöå ng ky ã niïå m 70 nùm Ngaâ y Giaã i phoá ng Thuã àö... n Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh yïu cêìu Haâ Nöåi àêíy maånh giaãi ngên vöën àêìu tû cöng, triïín khai caác cöng trònh troång àiïím, àùåc biïåt laâ tuyïën àûúâng Vaânh àai 4. Haâ Nöåi cêìn àêíy maånh giaãi ngên, triïín khai cacá cöng trònh troång àiïím Thi cöng tuyïnë àûúnâ g song hanâ h Vanâ h àai 4 - Vunâ g Thu ã àö, àoanå thuöcå àõa banâ xa ä Ninh Sú,ã huyïnå Thûúnâ g Tñn (Haâ Nöiå ) [ VÙN KIÏN - TRÛÚN G PHONG ] Theo dû å kiïnë , phiïn hopå thû á 36 cuaã Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå se ä diïnî ra tûâ ngayâ 19 - 22/8, taiå Nha â Quöcë höiå . Vï ì cöng tacá xêy dûnå g phapá luêtå , trong phiïn hopå nayâ , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå cho y á kiïnë vïì cacá dû å aná : Luêtå Àiïnå lûcå (sûaã àöií ); Luêtå Sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë àiïuì cuaã Luêtå Tiïu chuêní va â quy chuêní ky ä thuêtå ; Luêtå Sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë àiïuì cuaã Luêtå Sô quan Quên àöiå nhên dên Viïtå Nam; viïcå giaiã trònh, tiïpë thu, chónh lyá dûå thaoã Luêtå Phonâ g khöng nhên dên… Vï ì cöng tacá giamá satá , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå se ä xem xetá baoá caoá va â thöng qua Nghõ quyïtë giamá satá chuyïn àïì cuaã Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå vï ì “Viïcå thûcå hiïnå chñnh sacá h, phapá luêtå vï ì àöií múiá hï å thönë g tö í chûcá va â quanã ly,á nêng cao chêtë lûúnå g, hiïuå qua ã hoatå àönå g cuaã cacá àún võ sûå nghiïpå cöng lêpå giai àoanå 2018 - 2023”; xem xetá baoá caoá cöng tacá dên nguyïnå cuaã Quöcë höiå thaná g 7/2024; cho yá kiïnë vï ì viïcå tö í chûcá Diïnî àanâ Quöcë höiå vï ì hoatå àönå g giamá satá ; chêtë vênë va â tra ã lúiâ chêtë vênë cuaã àaiå biïuí Quöcë höiå trong 1,5 ngayâ … Taiå phiïn hopå , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå cunä g xem xetá , phï chuêní àï ì nghõ bö í nhiïmå Àaiå sû á àùcå mïnå h toanâ quyïnì , xem xetá , quyïtë àõnh viïcå bö í sung dû å toaná ngên sacá h nha â nûúcá nùm 2024 cuaã Bö å Y tï;ë sùpæ xïpë àún võ hanâ h chñnh cêpë huyïnå , cêpë xa ä giai àoanå 2023 - 2025 cuaã thanâ h phö ë Cênì Thú, tónh Ninh Thuênå va â tónh Phuá Yïn… LUÊN DUNÄ G Saáng 17/8, taåi truå súã Thaânh uãy Haâ Nöåi, Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh chuã trò Höåi nghõ lêìn thûá tû Höåi àöìng àiïìu phöëi Vuâng àöìng bùçng söng Höìng. Phaát biïíu kïët luêån, Thuã tûúáng àïì nghõ caác àõa phûúng raâ soaát laåi caác muåc tiïu cuãa Àaåi höåi Àaãng toaân quöëc lêìn thûá XIII, caác muåc tiïu cuãa àaåi höåi àaãng böå caác cêëp àaä àïì ra, xem muåc tiïu naâo khoá hoaân thaânh àïí coá giaãi phaáp têåp trung, töí chûác thûåc hiïån vúái quyïët têm rêët cao, haânh àöång quyïët liïåt. Tûâng àõa phûúng phaãi xaác àõnh lêëy con ngûúâi laâ trung têm, àöång lûåc cho phaát triïín àïí triïín khai quy hoaåch phaát triïín vuâng, àaãm baão an ninh nùng lûúång, an ninh lûúng thûåc, an ninh nguöìn nûúác, àùåc biïåt phaãi quan têm àïën 2 nöåi dung lúán: trong bêët luêån trûúâng húåp naâo phaãi baão àaãm lûúng thûåc cho ngûúâi dên vúái giaá caã öín àõnh vaâ àaáp ûáng àuã nùng lûúång àïí saãn xuêët, kinh doanh, tiïu duâng. Thuã tûúáng nhêën maånh, phaãi huy àöång vaâ sûã duång hiïåu quaã moåi nguöìn lûåc kïët húåp haâi hoâa giûäa caác nguöìn lûåc, phên böí sûã duång, quaãn lyá thêåt töët. Phaát triïín kinh tïë theo chiïìu sêu, têåp trung laâm múái caác àöång lûåc tùng trûúãng truyïìn thöëng nhû àêìu tû, tiïu duâng, xuêët khêíu, àêíy maånh caác àöång lûåc tùng trûúãng múái nhû kinh tïë söë, kinh tïë xanh, kinh tïë tuêìn hoaân, kinh tïë tri thûác, kinh tïë chia seã, kinh tïë ban àïm; caác ngaânh múái nhû saãn xuêët chñp baán dêîn, trñ tuïå nhên taåo, àiïån toaán àaám mêy... V.K – TR. P UÃy ban Thûúâ ng vuå Quöëc höåi xem xeát, quyïët àõnh nhiïìu nöåi dung quan troång ANH: HUY HUNG - TTXVN  Ã

Giúái treã Chuã nhêåt 18/8/2024 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ GIAN NAN ÀÛÚN G TÚIÁ TRÛÚN G Trûúcá ngayâ àoná àoanâ sinh viïn vaoâ xomá Na â Mucá hö î trú å ba â con àö í bï töng àûúnâ g, töi àûúcå anh Hoanâ g Thanh Long, Phoá Bñ thû xaä Tên Thanâ h chúã vaoâ àï í tiïnì tramå , va â co á thúiâ gian tòm hiïuí thïm vïì cuöcå sönë g cuaã ba â con ú ã àêy. Tû â àûúnâ g lanâ g chñnh vaoâ sêu trong xomá phaiã ài hún 2km, chiïuì ngang chûnâ g 2m, mötå bïn la â vûcå , àûúnâ g gêpå ghïnì h, kho á ài. Pho á Bñ thû xa ä Tên Thanâ h cho biïtë , ú ã àêy, möiî dõp he,â tre ã em hêuì nhû khoá tham gia cacá hoatå àönå g do Chi àoanâ tö í chûcá , búiã chó lo möiî chuyïnå ài hocå thöi cunä g àa ä rêtë kho á khùn. Ài sêu vaoâ trong xomá , töi gùpå chõ Hoanâ g Thõ Sinh (SN 1984), àang cùmæ cuiá thu hoacå h útá . Chõ Sinh kïí bùnç g gionå g lacå quan: “Chuná g töi sönë g ú ã àêy 20 nùm, mûa thò ài böå hoùcå co á dû å baoá mûa se ä dùtæ xe mayá ra ngoaiâ àûúnâ g chñnh trûúcá vaiâ höm. Coá höm satå lú ã thò huy àönå g möiî nha â mötå ngûúiâ cunâ g xucá àêtë , depå àûúnâ g röiì dênì cunä g quen. Ngûúiâ lúná thò vêyå , nhûng thûúng mêyë àûaá nho.ã Khi muaâ mûa àïnë , àûúnâ g trú ã nïn lêyì löiå , trún trûútå , co á khi chó ài bö å khöng thöi cunä g nga.ä Cunä g mûnâ g nhiïuì chauá rêtë ham hocå . Àïnë trûúnâ g bùnç g nhûnä g àöi chên nhoã be á lêmë lem bunâ àêtë , tûnâ g bûúcá chêmå chapå kiïn trò túiá trûúnâ g”. Gia àònh chõ Sinh coá 4 àûaá con, àûaá lúná nhêtë nay àa ä ài lamâ ùn xa. Duâ ca ã nùm co á nhiïuì àútå mûa lúná nhûng cacá con chõ chûa khi naoâ nghó hocå . “Cû á möiî lênì ài hopå phu å huynh, töi laiå àûúcå khen vò cacá con chùm chó àïnë trûúnâ g. Höm naoâ àûúnâ g kho á ài qua,á töi laiå conä g con àïnë trûúnâ g”, chõ Sinh noiá . Thï ë nhûng khi nhùcæ àïnë sinh kïë cuaã gia àònh, chõ Sinh gionå g trêmì laiå , aná h mùtæ thoaná g chutá buönì ba.ä Theo chõ, khöng chó trúiâ mûa, nöng sanã ú ã àêy (chu ã yïuë ngö, bñ xanh, útá ) luön trong tònh tranå g ï ë êmí hoùcå chó baná àûúcå nûaã gia.á “Àûúnâ g kho á ài nïn baâ con ñt ai damá chú ã nùnå g, cönì g kïnì h. Nïuë tay laiá khöng vûnä g rêtë dï î bõ tai nanå . Thûúng laiá nhiïuì khi cunä g ngaiå ài vaoâ tênå trong nayâ , nïuë baná re ã hún nûaã gia á buön may ra conâ co á ngûúiâ vaoâ cên cho. Co á àútå àûúcå muaâ , nhûnä g thunâ g bñ xanh, útá àûúcå xïpë chönì g lïn nhau nhûng chó … chêtë àêyì trong gocá nha.â Nïuë cö ë lùmæ thò àêyí xe bö å ra thanâ h phö ë baná re”ã , chõ Sinh chia se.ã TIÏNË G CÛÚI GION XUA NÙNÆ G HE  RÛCÅ LÛAà Nhêån nhiïåm vuå àêìu tiïn laâ höî trúå baâ con úã thön Naâ Muác àöí àûúâng bï töng, 28 sinh viïn àöåi GALALO (Trûúâng Àaåi hoåc Ngoaåi thûúng) luác àêìu coá chuát aái ngaåi vò súå khöng laâm àûúåc viïåc maâ coân “vûúáng chên” thïm. Coá baån trûúác luác ài coân bõ meå trïu: “Meå àêy coân khöng biïët laâm nöng, sao con biïët cêìm cuöëc, cêìm xeãng”. Haânh quên böå vaâo xoám khi maân sûúng vêîn coân lú lûãng trïn àónh nuái, chuáng töi àaä thêëy chiïëc xe chúã xi mùng can àaãm len loãi ài vaâo xoám. Lûåc lûúång dên quên tûå vïå, thanh niïn xaä, baâ con nhên dên àang tuå hoåp vúái tinh thêìn phêën chêën, chuyïín chúã tûâng bao xi mùng vaâo sêu trong xoám. Nhomá GALALO chuná g töi nhanh choná g hoa â vaoâ khöng khñ êyë . Mêyë anh dên quên tûå vï å lamâ mûútá maiã mö ì höi nhûng cunä g khöng quïn àönå g viïn mêyë banå sinh viïn nûä e thenå vò lênì àêuì àêyí xe ruaâ , cêmì cuöcë , cêmì xenã g… conâ luná g tuná g. Sinh viïn nam chia nhau thanâ h tûnâ g nhomá , ngûúiâ xucá , ngûúiâ àö,í ngûúiâ vênå chuyïní xi mùng. “Bao xi mùng nùnå g, lênì àêuì tiïn em phaiã dunâ g hïtë sûcá lûcå àï í khiïng lïn vai. Àûúcå nhiïuì ngûúiâ ho â reo cöí vu,ä em àa ä cö ë gùnæ g khöng àïí bõ “àûtá ganá h” giûaä àûúnâ g (cûúiâ )”, banå Tuênë Phong (sinh viïn trûúnâ g ÀH Ngoaiå thûúng), noiá . Chanâ g “mêpå ” Anh Quên (sinh viïn trûúnâ g ÀH Ngoaiå thûúng) cunä g tiïtë löå sû å thêtå thu á võ, ào á la â trûúcá khi ài Muaâ he â xanh, em àaä kiïn trò têpå gym àï í nêng cao thïí lûcå . Vò thï,ë Anh Quên laâ mötå trong nhûnä g gûúng mùtå lamâ viïcå nùng suêtë nhêtë àöiå . Luön tay, luön chên lamâ viïcå trong chiïcë aoá xanh thêmë àêmî mö ì höi, co á lucá thú ã höní hïní nhûng Quên vênî noiá liïn höiì . Banå àöiå trûúnã g Nhêtå Anh (sinh viïn trûúnâ g ÀH Ngoaiå thûúng), quay sang baoã töi: “Quên laâ chanâ g trai rêtë nhiïuì nùng lûúnå g, hoatå ngön vaâ haiâ hûúcá nïn rêtë hay “lamâ tro”â àï í cacá banå trong àöiå quïn ài mïtå moiã hay nùnæ g noná g”. Thi thoanã g, töi laiå thêyë Trênì Diïpå Hûúng (sinh viïn trûúnâ g ÀH Ngoaiå thûúng) tranh thuã lau buiå , xi mùng vûúng trïn traná . Hûúng cûúiâ noiá : “Tûâ mêyë lúpá kem chönë g nùnæ g, phênë phuã giú â àûúcå thay bùnç g xi mùng röiì chõ a”å . Ngayâ thû á 2 ài àö í bï töng àûúnâ g, töi khöng conâ thêyë cacá banå nû ä dêyå tû â saná g súmá àï í trang àiïmí , àaná h phênë phu ã nûaä . Thay vaoâ ào,á cacá banå àa ä co á tacá phong nhanh nhenå , khêní trûúng hún nhûnä g ngayâ àêuì àï í tranh thuã ài lamâ trong lucá trúiâ conâ trûa nùnæ g gùtæ . Chõ Hoaâng Thõ Sinh thêëy vêåy thûúng, ra vöî vai mêëy baån sinh viïn goåi vaâo giaãi lao uöëng nûúác. Chõ vûâa lêëy noán quaåt cho mêëy àûáa, vûâa baão: “Mêëy àûáa ngang têìm tuöíi con cuãa cö, thêëy caác con daäi nùæng, cö thûúng lùæm”. Trong lucá giaiã lao, baâ con trong xomá ngûúiâ cho taiã bñ, ngûúiâ cho tuiá mûúpá , röiì bo á rau ngotá àï í ca ã nhomá àú ä chi phñ, caiã thiïnå bûaä ùn. Biïtë ba â con ú ã àêy kho á khùn, nhomá sinh viïn tû â chöië nhênå nhûng cacá ba,â cacá cö cûá duiá vaoâ tay, röiì conâ baoã muönë ùn rau gò thò vaoâ nha â lêyë thïm. Anh dên quên Hoanâ g Vùn Sñnh lau mö ì höi, vúiá goiå töi ngöiì phña àöië diïnå röiì baoã : “Chûa khi naoâ ba â con ú ã àêy co á dõp sinh hoatå , lamâ viïcå söi àönå g, vui nhû thï.ë Chuná g töi lamâ cunä g quïn mïtå vò thi thoanã g laiå co á nhûnä g pha haiâ hûúcá , gêy cûúiâ cuaã cacá em khuêyë àönå g, xua tan caiá nùnæ g noná g, mïtå nhocå ”. Buöií àêuì tham gia lamâ àûúnâ g búä ngú,ä buöií hai cacá banå àa ä quen viïcå , thanâ h thaoå hún, röiì buöií thû á ba tùng töcë , cêtå lûcå . Co á nhûnä g banå nam conâ noiá vui, sau 3 buöií ài àö í bï töng àaä “nöií cú tay” maâ khöng cênì têpå thïí lûcå . Co á banå thò gûiã anã h cho meå àï í chûná g minh con àaä lamâ àûúcå chûá khöng “tiïuí thû” nhû meå nghô… Anh Hoanâ g Thanh Long - Phoá Bñ thû xa ä Tên Thanâ h kiïm “xe öm” cho ca ã àoanâ tònh nguyïnå quay sang töi noiá bùnç g gionå g phênë khúiã : “Àoanâ viïn, thanh niïn àõa phûúng moiå ngayâ khöng noiá cêu naoâ , rêtë rutå re.â ÊyË vêyå ma â khi thêyë cacá cö cêuå sinh viïn àepå trai, xinh gaiá thò mùtæ saná g bûnâ g, lamâ quen rêtë nhanh, lamâ viïcå nùng suêtë hún moiå lênì ”. Nhòn thêyë sûcá tre ã va â tinh thênì nhiïtå huyïtë cuaã cacá sinh viïn tònh nguyïnå taiå àõa phûúng, öng Lûúng Vùn Cai - Chuã tõch UBND xaä Tên Thanâ h nhú á laiå giai àoanå trûúnã g thanâ h tû â cöng tacá Àoanâ cuaã mònh. Öng Cai cho biïtë , rêtë lêu röiì àõa phûúng múiá co á dõp àoná àoanâ sinh viïn tònh nguyïnå vï ì thûcå hiïnå cacá cöng trònh, phênì viïcå . “Con àûúnâ g nayâ la â ca ã niïmì hy vonå g, mong ngoná g cuaã 76 hö å dên taiå thön Naâ Mucá trong hanâ g chucå nùm qua. Vò vêyå , sû å tham gia, àoná g gopá cuaã àoanâ sinh viïn tònh nguyïnå trong xêy dûnå g, lamâ con àûúnâ g mú ûúcá àa ä gopá phênì taoå phong traoâ xêy dûnå g nöng thön múiá , àem àïnë tñn hiïuå tñch cûcå cho hoatå àönå g phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå , vùn hoaá trïn àõa banâ ”, öng Cai cho biïtë thïm. (coân nûäa) Khi manâ sûúng vênî conâ lú lûnã g trïn àónh nuiá , caã banã lanâ g thön Naâ Mucá (xaä Tên Thanâ h, huyïnå Cao Löcå , tónh Lanå g Sún) nhû bûnâ g tónh búiã tiïnë g àönå g cú rïnì vang, tiïnë g cûúiâ gionâ tan cuaã sinh viïn tònh nguyïnå trong bûúcá chên höië ha ã thucá giucå nhau lamâ viïcå … Mötå ngayâ múiá bùtæ àêuì cuaã nhûnä g chiïnë sô aoá xanh, cunâ g ngûúiâ dên àõa phûúng vúiá sû á mïnå h mú ã ra con àûúnâ g mú ûúcá tû â bao àúiâ nay. Sinh viïn Ngoaiå thûúng gopá sûcá lamâ àûúnâ g bï töng taiå thön Naâ Mucá Nhomá sinh viïn Ngoaiå thûúng tranh thuã nghó giaiã lao khi lamâ àûúnâ g bï töng taiå thön Naâ Mucá (xa ä Tên Thanâ h, huyïnå Cao Löcå , tónh Lanå g Sún) Nùm nay, trûúâng Àaåi hoåc Ngoaåi thûúng coá 5 àöåi sinh viïn tònh nguyïån thûåc hiïån chiïën dõch Muâa heâ xanh trïn caác àõa baân xaä Chêu Kim (tónh Nghïå An); xaä Tên Thaânh, Gia Löåc, Tên Liïn, Thaåch Àaån (tónh Laång Sún) vúái caác cöng trònh, phêìn viïåc yá nghôa nhû: laâm àûúâng bï töng; xêy dûång haâng raâo xanh; xêy dûång nhaâ tònh thûúng; thùæp saáng àûúâng thön; veä tranh tûúâng; tùång tuã saách thanh niïn; höî trúå thu hoaåch nöng saãn… Töíng giaá trõ nguöìn lûåc trao tùång khoaãng 300 triïåu àöìng. Anh: CHÊU LINH à Anh: CHÊU LINH à “BA CUN G” ÀÖIÍ THAY VUN G ÀÊTË KHOÁ Baâi 2: Mö ì höi àöí trïn “con àûúâng mú ûúcá ” [ CHÊU LINH ] “Con àûúâ ng naâ y laâ caã niïì m hy voå ng, mong ngoá ng cuã a 76 höå dên taå i thön Naâ Muá c trong haâ ng chuå c nùm qua. Vò vêå y, sûå tham gia, àoá ng goá p cuã a àoaâ n sinh viïn tònh nguyïå n trong xêy dûå ng, laâ m con àûúâ ng mú ûúá c àaä goá p phêì n taå o phong traâ o xêy dûå ng nöng thön múá i, àem àïë n tñn hiïå u tñch cûå c cho hoaå t àöå ng phaá t triïí n kinh tïë - xaä höå i, vùn hoá a trïn àõa baâ n”. Öng LÛÚNG VÙN CAI - Chuã tõch UBND xaä Tên Thanâ h

Kyá sûå Chuã nhêåt 18/8/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ CAÁT BIÏÍN GÚÄ KHOÁ CÖNG TRÒNH CAO TÖËC Nhûäng ngaây àêìu thaáng 7/2024, cöng trûúâng goái thêìu XL02 (àoaån huyïån Thúái Bònh, tónh Caâ Mau, thuöåc dûå aán cao töëc Cêìn Thú - Caâ Mau) àaä röån raâng khöng khñ xêy dûång hún khi nhûäng saâ lan caát biïín àêìu tiïn vïì àïën cöng trònh. Sau nhiïìu thaáng cöng trònh nùçm chúâ, cöng nhên, maáy moác àaä coá viïåc àïí laâm. Caác kyä sû têåp trung rêët àöng, duâng maáy moác ào àöå mùån, ào lûúång caát vaâ lêëy mêîu caát biïín lûu laåi. Öng Phaåm Vùn Dûå, Giaám àöëc Ban àiïìu haânh goái thêìu XL02 cho biïët, chiïìu 9/7, saâ lan chúã chuyïën caát biïín àêìu tiïn vïì cao töëc àoaån cuöëi tónh Caâ Mau, vúái khöëi lûúång khoaãng 500m3. Öng Phaåm Vùn Tyá - àöåi búm caát vaâo cöng trûúâng cao töëc àoaån huyïån Thúái Bònh cho biïët, caác töí maáy búm chuyïìn caát coá haâng chuåc ngûúâi, phuå traách tûâ huát caát dûúái saâ lan, vêån haânh töí maáy vaâ khuên vaác öëng, àöëi saánh söë lûúång… “Caát vïì nhiïìu tuy cûåc, nhûng vui vò coá viïåc laâm, coá thu nhêåp, tiïën àöå cöng trònh àûúåc àêíy lïn, súám àûa cao töëc vaâo phuåc vuå ngûúâi dên. Trûúác khöng coá caát, mònh cûá ra cöng trûúâng röìi laåi vïì úã khöng cuäng buöìn”, öng Tyá chia seã. Trûúác àoá, cuöëi thaáng 6, UBND tónh Soác Trùng phöëi húåp vúái Ban Quaãn lyá dûå aán Myä Thuêån (Böå GTVT) khúãi cöng khai caát taåi vuâng biïín Trêìn Àïì (caách búâ khoaãng 40km). Àêy laâ moã caát biïín àêìu tiïn úã vuâng ÀBSCL vaâ caã nûúác àûúåc khai thaác àïí thay caát söng phuåc vuå caác dûå aán troång àiïím theo cú chïë àùåc thuâ cuãa Quöëc höåi. Öng Trêìn Vùn Lêu, Chuã tõch UBND tónh Soác Trùng cho rùçng, caát söng khan hiïëm, nhûng nguöìn caát biïín rêët phong phuá, döìi daâo. Tuy nhiïn, viïåc duâng caát biïín thay caát söng trïn phaåm vi röång laåi chûa coá quy àõnh cuå thïí. “Thúâi gian túái, vuâng ÀBSCL seä triïín khai nhiïìu dûå aán quan troång nhû khu cuåm cöng nghiïåp, khu kinh tïë biïín, caãng biïín, àûúâng àõa phûúng… nhu cêìu sûã duång caát rêët lúán. Do àoá, cêìn nghiïn cûáu böí sung cú chïë, chñnh saách khai thaác caát biïín san lêëp caác dûå aán thay caát söng. Trûúác mùæt coá thïí aáp duång vúái dûå aán úã khu vûåc coá àöå mùån tûúng àöìng, nùçm ngoaâi vuâng tröìng, vuâng nuöi duâng nûúác ngoåt”, öng Lêu noái. CAÁT BIÏÍN, XÓ TRO NHIÏÅT ÀIÏÅN THAY THÏË CAÁT SÖNG Hiïnå , dû å aná Khu cöng nghiïpå VSIP Cênì Thú - dûå aná cöng nghiïpå lúná nhêtë àõa phûúng cunä g trong tranå g thaiá chú â catá àï í àêyí tiïnë àö å thi cöng. Lamâ viïcå vúiá lanä h àaoå TP Cênì Thú múiá àêy, öng Nguyïnî Thï ë Vu,ä Pho á Giamá àöcë Cty CP VSIP Cênì Thú cho biïtë : Dû å aná àang bõ anã h hûúnã g tiïnë àö å vò catá söng vûaâ thiïuë , giaá vûaâ tùng cao. Àïí gú ä kho á vï ì vênë àïì catá san lêpë , àún võ àaä chu ã àönå g tòm kiïmë nhiïuì nguönì vêtå liïuå thay thï,ë trong àoá co á nghiïn cûuá dunâ g xó tro nhiïtå àiïnå san lêpë . Doanh nghiïpå nayâ àa ä gûiã vùn banã hoiã Bö å TN&MT vaâ àûúcå tra ã lúiâ , tro xó laâ chêtë thaiã cöng nghiïpå thöng thûúnâ g, khöng nguy haiå va â co á thï í sû ã dunå g trong dûå aná nayâ . Tû â ào,á VSIP àïì xuêtë TP Cênì Thú cho thñ àiïmí vúiá diïnå tñch 5 - 10ha taiå dû å aná , sau àoá àaná h gia,á baoá caoá cêpë thêmí quyïnì trûúcá khi mú ã rönå g apá dunå g. Vúiá viïcå dunâ g catá biïní thay thï ë àï í san lêpë , öng Vuä cho rùnç g, cöng ty khöng ngaiå sû ã dunå g, nhûng khacá h hanâ g cuaã VSIP seä quan têm àïnë möi trûúnâ g, baoã hiïmí ... nïn cênì co á quy àõnh, hûúná g dênî cu å thï.í Liïn quan àïnë quanã ly,á tiïu thuå tro xó taiå cacá nha â mayá nhiïtå àiïnå trïn àõa banâ , öng Lï Vùn Hùnè , Chu ã tõch UBND tónh Traâ Vinh cho hay, töní g lûúnå g tro xó àang chûaá trong cacá baiä cuaã àõa phûúng trïn 4,3 triïuå tênë . Trong ào,á riïng Nhiïtå àiïnå Duyïn Haiã trïn 3,8 triïuå tênë . Àï í sû ã dunå g sö ë xó tro nayâ lamâ vêtå liïuå san lêpë thay catá söng, tónh Tra â Vinh kiïnë nghõ Böå Xêy dûnå g, KH&CN, Taiâ chñnh hûúná g dênî , xêy dûnå g quy chuêní va â co á cú chï ë ûu tiïn, khuyïnë khñch sûã dunå g lamâ vêtå liïuå san lêpë . Trûúcá tònh hònh thiïuë catá anã h anã h hûúnã g tiïnë àö å cöng trònh trïn àõa banâ , öng Nguyïnî Vùn Hiïuë - Bñ thû Thanâ h uyã Cênì Thú cho biïtë , àaä àï ì xuêtë Thu ã tûúná g cho àõa phûúng àûúcå thñ àiïmí catá biïní , tro xó nhaâ mayá nhiïtå àiïnå thay catá söng trong san lêpë cöng trònh. Àõa phûúng cam kïtë se ä phöië húpå chùtå che ä vúiá cacá bö å nganâ h àï í triïní khai thñ àiïmí nïuë àûúcå phepá . Theo öng Hiïuë , catá biïní vunâ g ÀBSCL banã chêtë tû â catá söng chayã ra biïní . Do ào,á co á thï í dunâ g nûúcá ngotå thau rûaã mùnå trûúcá khi sû ã dunå g san lêpë . Viïcå thau rûaã coá thï í giamã àö å mùnå , thêmå chñ thêpë hún ca ã catá nhûnä g vunâ g söng nhiïmî mùnå . “Cao töcë conâ sû ã dunå g catá biïní àûúcå , huönë g chi nhûnä g núi nhû khu cöng nghiïpå ”, öng Hiïuë noiá . Taiå ky â hopå HÀND tónh Socá Trùng vaoâ thaná g 5 vûaâ qua, cacá àaiå biïuí HÀND àa ä thöng qua chuã trûúng khai thacá catá biïní trïn àõa banâ àïí thay catá söng cho cacá dû å aná tronå g àiïmí theo cú chïë àùcå thu â cuaã Quöcë höiå . Theo ào,á catá àûúcå khai thacá trïn khu vûcå biïní B1, thuöcå tónh Socá Trùng. Kïtë qua ã khaoã satá , nghiïn cûuá cho thêyë , vunâ g biïní B1 tónh Socá Trùng coá trû ä lûúnå g catá khoanã g 680 triïuå m3. Trong ào,á khoanã g 145 triïuå m3 catá co á thï í khai thacá lamâ vêtå liïuå xêy dûnå g, san lêpë nïnì cacá cöng trònh haå tênì g, nhû àûúnâ g giao thöng. Cunâ g ào,á UBND tónh Socá Trùng àaä co á vùn banã gûiã 28 tónh, thanâ h phö ë ca ã nûúcá àï ì nghõ àùng ky á nhu cêuì sû ã dunå g catá biïní cho cacá dû å aná trïn àõa banâ mònh. Trûúcá mùtæ , viïcå khai thacá catá biïní múiá phucå vu å thñ àiïmí mú ã rönå g trïn cöng trûúnâ g cao töcë Hêuå Giang - Ca â Mau, vúiá cöng suêtë khai thacá khoanã g 35 - 50 nghòn m3 catá /ngayâ , töní g khöië lûúnå g khai thacá khoanã g 6 triïuå m3 trong 6 thaná g. Trûúác mùæt, Böå GTVT quyïët àõnh múã röång thñ àiïím duâng caát biïín san lêëp seä aáp duång vúái caác goái thêìu cao töëc Hêåu Giang - Caâ Mau qua caác tónh Baåc Liïu, Kiïn Giang vaâ Caâ Mau. Àïí viïåc thi cöng caát biïín thuêån lúåi, khöng aãnh hûúãng àïën möi trûúâng vaâ àúâi söëng ngûúâi dên trong khu vûåc thñ àiïím, Böå GTVT àaä coá vùn baãn àïì nghõ Böå TN&MT, NN&PTNT, KH&CN, Xêy dûång quan têm, coá hûúáng dêîn kõp thúâi àïí caác àún võ liïn quan triïín khai àaãm baão chêët lûúång, tiïën àöå dûå aán, tuên thuã quy àõnh. Caác àõa phûúng múã röång thñ àiïím nhû Baåc Liïu, Kiïn Giang vaâ Caâ Mau cuäng àûúåc àïì nghõ chó àaåo cú quan liïn quan, àõa phûúng dûå aán ài qua phöëi húåp chuã àêìu tû, nhaâ thêìu trong kiïím tra, giaám saát, theo doäi quaá trònh múã röång thñ àiïím duâng caát biïín san lêëp cao töëc… n Trong giai àoanå trûúcá mùtæ , catá biïní àang àûúcå múã rönå g thñ àiïmí va â ky â vonå g co á thï í thay thïë catá söng trong san lêpë cacá dû å aná khu vûcå Àönì g bùnç g söng Cûuã Long (ÀBSCL). Khi coá giaiã phapá thay thïë nayâ , cacá dû å aná trong vunâ g àûúcå kyâ vonå g se ä thoatá canã h “àoiá catá ”, cacá bú â söng cunä g giamã àûúcå phênì naoâ nguy cú satå lú ã tû â nguyïn nhên catá bõ khai thacá qua á mûcá . Cöng trûúnâ g cao töcë Bùcæ – Nam àoanå qua Ca â Mau co á catá biïní vï ì giupá khúiã àönå g laiå cöng trûúnâ g sau nhiïuì thaná g chú â catá [ NHOMÁ PV ÀBSCL ] Cöng trûúnâ g cao töcë Bùcæ – Nam àoanå qua Hêuå Giang coá catá vï ì giupá khúiã àönå g laiå cöng trûúnâ g sau nhiïuì thaná g “nùmç chú”â vò thiïuë catá QUAY CUÖNÌ G TRONG CÚN KHATÁ CATÁ Baiâ cuöië :Cûuá caánh tûâ catá biïín, tro xó? Tûâ àêìu nùm 2023, Böå GTVT àaä thñ àiïím duâng caát biïín àùæp nïìn àûúâng trïn phaåm vi hoaân traã àûúâng tónh 978 (huyïån Höìng Dên, Baåc Liïu). Kïët quaã thñ àiïím cho thêëy, caát biïín àaáp ûáng tiïu chuêín àöëi vúái vêåt liïåu thi cöng nïìn àûúâng vaâ thûåc hiïån tûúng tûå nhû caát söng; chûa coá bùçng chûáng vïì àöå mùån quanh khu vûåc thñ àiïím tùng do duâng caát biïín. Tûâ kïët quaã àoá, Böå GTVT àaä quyïët àõnh múã röång thñ àiïím duâng caát biïín khai thaác taåi Soác Trùng san lêëp nïìn àûúâng cao töëc Hêåu Giang – Caâ Mau. Ảnh: NHÊT HUY Å Ảnh: TÊN LÖCÅ

