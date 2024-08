Tiền Phong số 217

n CO Á KHÖNG MÖTÅ “LANÂ SONÁ G” MÚIÁ CUAÃ ÀIÏNÅ ANÃ H VIÏTÅ ? 4/8/2024 SÖË 217 CHU Ã NHÊTÅ Anh: TRÛÚNG PHONG Â Ã BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ n NGÛÚIÂ LÛU GIÛ Ä THANH ÊM XÛA CUÄ [ Trang 5] [ Trang 2 + 3] [ Trang 10] [ Trang 16] n THÏ Í THAO VIÏTÅ NAM NHÒN TÛÂ OLYMPIC 2024 [ Trang 11] Nhûnä g “bûaä tiïcå ” miïnî phñ Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm TÖNÍ G BÑ THÛ, CHUÃ TÕCH NÛÚCÁ TÖ LÊM: TRACÁ H NHIÏMÅ TO LÚNÁ TRÛÚCÁ ÀANÃ G, TRÛÚCÁ NHÊN DÊN // PHONÂ G, CHÖNË G THAM NHUNÄ G KHÖNG NGÛNÂ G, KHÖNG NGHÓ, KHÖNG COÁ VUNÂ G CÊMË (Baáo Tiïìn Phong trên troång giúái thiïåu toaân vùn baâi phaát biïíu nhêåm chûác cuãa àöìng chñ Tö Lêm - Töíng Bñ thû Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng)

Thúâi sûå Chuã nhêåt 4/8/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ VINH DÛ,Å TRACÁ H NHIÏMÅ LÚNÁ Phatá biïuí taiå hopå baoá , Töní g Bñ thû, Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm chia seã vï ì töní thêtë to lúná , khöng thïí bu â àùpæ cuaã Àanã g, dên töcå , nhên dên ta khi Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g mêtë ài. Ú Ã thúiâ khùcæ nayâ , toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên ta vaâ banå be â quöcë tï ë àang conâ rêtë xucá àönå g, chûa vúi niïmì tiïcë thûúng vö hanå àöië vúiá nha â lanä h àaoå àùcå biïtå xuêtë sùcæ cuaã chuná g ta. Song, trûúcá yïu cêuì , nhiïmå vu å thûúnâ g xuyïn cêpë bacá h cuaã Àanã g va â Nha â nûúcá trong xêy dûnå g, phatá triïní àêtë nûúcá , chùm lo cuöcå sönë g cuaã Nhên dên, Bö å Chñnh trõ, Ban Chêpë hanâ h T.Û àa ä quyïtë àõnh chuã trûúng kiïnå toanâ cacá chûcá danh lanä h àaoå Àanã g, Nhaâ nûúcá , trûúcá hïtë la â chûcá danh Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g. “Àêy la â yïu cêuì cêpë bacá h cuaã Àanã g, cuaã àêtë nûúcá hiïnå nay nhùmç àamã baoã vai tro â lanä h àaoå , thûcå hiïnå thùnæ g lúiå cacá mucå tiïu cuaã Àaiå höiå lênì thû á XIII cuaã Àanã g; chuêní bõ àaiå höiå àanã g böå cacá cêpë tiïnë túiá Àaiå höiå lênì thû á XIV cuaã Àanã g; taoå nïnì tanã g vûnä g chùcæ àatå cacá mucå tiïu chiïnë lûúcå ky ã niïmå 100 nùm thanâ h lêpå Àanã g, 100 nùm thanâ h lêpå nûúcá Viïtå Nam Dên chuã cönå g hoaâ , nay laâ Cönå g hoaâ Xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam; àönì g thúiâ xacá àõnh têmì nhòn tûúng lai, àûa Viïtå Nam saná h vai vúiá cacá cûúnâ g quöcë nùm chêu, àoná g gopá cho hoaâ bònh va â phatá triïní trïn thïë giúiá ”, àönì g chñ Tö Lêm nhênë manå h, àönì g thúiâ cho rùnç g: Viïcå bêuì chûcá danh Töní g Bñ thû giûaä nhiïmå ky â àûúcå thûcå hiïnå theo àuná g quy àõnh Àiïuì lï å Àanã g, phûúng hûúná g cöng tacá nhên sûå Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g khoaá XIII vaâ cacá quy àõnh vï ì cöng tacá caná bö å cuaã Àanã g. Àêy cunä g khöng phaiã la â vênë àï ì múiá , trong lõch sûã Àanã g ta cunä g àa ä bêuì Töní g Bñ thû giûaä nhiïmå ky â àöië vúiá àönì g chñ Trûúnâ g Chinh, àönì g chñ Lï Kha ã Phiïu. Theo Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm, quaá trònh chuêní bõ, giúiá thiïuå nhên sûå Töní g Bñ thû àûúcå thûcå hiïnå chùtå che,ä àuná g nguyïn tùcæ , àapá ûná g àêyì àu ã tiïu chuêní , chûcá danh, quy trònh theo quy àõnh cuaã Àanã g. Bö å Chñnh trõ, Ban Chêpë hanâ h T.Û àaä thaoã luênå dên chu,ã ky ä lûúnä g, xem xetá nhiïuì mùtå va â thï í hiïnå sû å thönë g nhêtë rêtë cao trong viïcå giúiá thiïuå va â bêuì chûcá danh Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g khoaá XIII. “Àûúcå Böå Chñnh trõ tin tûúnã g giúiá thiïuå , Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g tñn nhiïmå bêuì va â giao tronå g tracá h Töní g Bñ thû, töi nhênå thûcá sêu sùcæ àêy la â vinh dû å lúná , àönì g thúiâ cunä g la â tracá h nhiïmå vinh quang trûúcá Àanã g, Nha â nûúcá va â Nhên dên; trûúcá truyïnì thönë g cha öng vaâ lõch sû ã haoâ hunâ g nganâ nùm vùn hiïnë cuaã dên töcå ; trûúcá cacá thï ë hï å lanä h àaoå tiïnì böië ; trûúcá yïu cêuì thûcå hiïnå thanâ h cöng àûúnâ g löië àöií múiá va â xêy dûnå g chu ã nghôa xaä höiå ú ã nûúcá ta”, àönì g chñ Tö Lêm chia se.ã PHONÂ G, CHÖNË G THAM NHUNÄ G KHÖNG NGÛNÂ G, KHÖNG NGHÓ Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm khùnè g àõnh seä luön kiïn àõnh vaâ vênå dunå g, phatá triïní saná g taoå chu ã nghôa Macá - Lenin, tû tûúnã g Hö ì Chñ Minh, mucå tiïu àöcå lêpå dên töcå , chu ã nghôa xa ä höiå va â àûúnâ g löië àöií múiá cuaã Àanã g; baoã àamã cao nhêtë lúiå ñch quöcë gia, dên töcå ; hïtë lonâ g, hïtë sûcá phunå g sûå Tö í quöcë , phucå vu å Nhên dên, lêyë hanå h phucá cuaã Nhên dên laâ niïmì vui, leä sönë g; chùm lo àêyì àu ã va â sêu sùcæ àïnë àúiâ sönë g Nhên dên. Phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå la â trung têm, xêy dûnå g Àanã g la â then chötë , phatá triïní vùn hoaá la â nïnì tanã g tinh thênì , baoã àamã quöcë phonâ g, an ninh laâ tronå g yïuë , thûúnâ g xuyïn; kïtë húpå sûcá manå h dên töcå vúiá sûcá manå h thúiâ àaiå , phatá huy töië àa nöiå lûcå , tranh thuã ngoaiå lûcå , trong àoá nguönì lûcå nöiå sinh, nguönì lûcå con ngûúiâ la â quan tronå g nhêtë . Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm nhênë manå h, se ä tiïpë tucå lanä h àaoå toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên ta thûcå hiïnå quyïtë liïtå , co á hiïuå qua ã nhûnä g àõnh hûúná g lúná , àötå pha á chiïnë lûúcå ma â Àaiå höiå lênì thû á XIII cuaã Àanã g àa ä àï ì ra. Giû ä vûnä g àöcå lêpå , tû å chu;ã tùng cûúnâ g tiïmì lûcå quöcë phonâ g, an ninh; kiïn quyïtë kiïn trò baoã vï å vûnä g chùcæ àöcå lêpå , chu ã quyïnì , thönë g nhêtë , toanâ venå lanä h thö,í biïní , àaoã , vunâ g trúiâ cuaã Tö í quöcë . Kiïn trò àûúnâ g löië àöië ngoaiå àöcå lêpå , tû å chu,ã àa phûúng hoaá , àa danå g hoaá , khöng ngûnâ g tùng cûúnâ g àoná g gopá cuaã Viïtå Nam vaoâ hoaâ bònh vaâ phatá triïní ú ã khu vûcå va â trïn thïë giúiá … Tra ã lúiâ trûcå tiïpë mötå sö ë cêu hoiã cuaã phoná g viïn trong nûúcá va â quöcë tï,ë Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm nïu: Chuná g ta àa ä ài 2/3 chùnå g àûúnâ g thûcå hiïnå nhiïmå vu å Nghõ quyïtë Àaiå höiå XIII cuaã Àanã g, trong böië canã h tònh hònh thïë giúiá va â khu vûcå diïnî biïnë rêtë nhanh, phûcá tapå , co á nhiïuì kho á khùn, thacá h thûcá . Nhiïmå vu å rêtë nhiïuì , rêtë bï ì bönå , vò thï,ë cênì co á sûå nö î lûcå , cö ë gùnæ g vûútå bêcå , sû å àoanâ kïtë dên töcå , chung tay, àönì g lonâ g trong toanâ Àanã g, toanâ quên, toanâ dên ta àï í thûcå hiïnå thùnæ g lúiå cacá mucå tiïu, nhiïmå vu å àa ä àï ì ra. “Co á le ä la â khöng coá gò bùnç g sû å àoanâ kïtë , thönë g nhêtë . Sûå àoanâ kïtë , thönë g nhêtë la â sûcá manå h cuaã chuná g ta. Töi rêtë vui mûnâ g sû å àoanâ kïtë , thönë g nhêtë tû â trong Àanã g, Böå Chñnh trõ, Ban Chêpë hanâ h T.Û àaä àûúcå lan toaã , tiïpë tucå phatá huy, khúi dêyå tötë àepå . Àêy laâ sûcá manå h cuaã Àanã g, quöcë gia àï í chuná g ta co á thï í vûútå qua nhiïuì kho á khùn, thûã thacá h, àatå nhûnä g thùnæ g lúiå múiá ”, Töní g Bñ thû, Chu ã tõch nûúcá noiá . Vï ì nhûnä g nhiïmå vu å tronå g têm trûúcá mùtæ , Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm nhênë manå h se ä ra â soatá , àaná h gia á laiå cacá nhiïmå vu,å chó tiïu Àaiå höiå XIII àï ì ra àï í co á giaiã phapá têpå trung bûtá pha,á co á bûúcá chuyïní àönå g nhanh, xacá àõnh tùng töcë thûcå hiïnå cacá mucå tiïu. Cunâ g vúiá ào,á cênì ûu tiïn chuêní bõ cho Àaiå höiå XIV cuaã Àanã g. Thúiâ gian khöng conâ nhiïuì , nhûng coá rêtë nhiïuì cöng viïcå cênì triïní khai. Trûúcá hïtë , cacá tiïuí ban vùn kiïnå , tiïuí ban nhên sû,å kinh tïë xa ä höiå ... phaiã tñch cûcå chuêní bõ àï í hoanâ thiïnå , phucå vu å cho àaiå höiå àanã g bö å cacá cêpë , tiïnë túiá Àaiå höiå XIV cuaã Àanã g. “Phaiã chuêní bõ tötë vï ì phûúng aná nhên sû.å Chuná g ta co á bö å mayá tötë , àöiå ngu ä caná bö å tötë àï í hoanâ thanâ h àûúcå mucå tiïu, nhûnä g ky â vonå g cuaã Nhên dên”, àönì g chñ Tö Lêm nïu. Trûúcá cêu hoiã vï ì cöng tacá xêy dûnå g, chónh àönë Àanã g, Töní g Bñ thû, Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm khùnè g àõnh, thúiâ gian túiá , cöng tacá àêuë tranh phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå se ä tiïpë tucå triïní khai manå h me,ä vúiá phûúng chêm, giaiã phapá , nhiïmå vu å nhû thúiâ gian qua. Trong ào,á se ä àêyí manå h phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå theo phûúng chêm khöng ngûnâ g, khöng nghó, khöng coá vunâ g cêmë , khöng coá ngoaiå lï å bêtë kï í ngûúiâ ào á la â ai; xû ã ly á mötå ngûúiâ àï í canã h tónh ca ã vunâ g, ca ã lônh vûcå ; xû ã ly á trûúcá hïtë úã cú quan coá chûcá nùng phonâ g chönë g tham nhunä g tiïu cûcå , gopá phênì lamâ trong sacå h nöiå bö å Àanã g. “Lonâ g tin cuaã caná bö,å àanã g viïn, nhên dên, dû luênå quöcë tï ë vûaâ qua taoå sû å àönì g tònh unã g hö,å taoå niïmì tin cuaã Nhên dên vúiá Àanã g, cuaã caná bö å àanã g viïn, thönë g nhêtë rêtë cao. Vûaâ qua cöng tacá nayâ co á sû å àoanâ kïtë thönë g nhêtë trong T.Û, trong Àanã g, uy tñn cuaã lanä h àaoå va â cú quan phonâ g chönë g tham nhunä g tùng cao. Cöng viïcå nayâ cênì quyïtë liïtå , triïtå àï,í lamâ sao àï í chiïnë thùnæ g àûúcå “giùcå nöiå xêm””, Töní g Bñ thû, Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm nhênë manå h. n TÖNÍ G BÑ THÛ, CHUÃ TÕCH NÛÚCÁ TÖ LÊM: Saná g 3/8, ngay sau khi àûúcå Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng (T.Û) bêuì giû ä chûcá Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam khoaá XIII, àönì g chñ Tö Lêm - Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá , chu ã trò hopå baoá vúiá phoná g viïn trong nûúcá , quöcë tï.ë Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm trao àöií vúiá phoná g viïn taiå hopå baoá Phatá huy truyïnì thönë g àùcå trûng ngoaiå giao Viïtå Nam Vï ì chñnh sacá h àöië ngoaiå , Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm nhênë manå h: Ûu tiïn trong chñnh sacá h àöië ngoaiå cuaã Viïtå Nam thúiâ gian túiá la â tiïpë tucå àêyí manå h quan hïå cacá nûúcá laná g giïnì g, àöië tacá chiïnë lûúcå , àöië tacá toanâ diïnå , banå be â truyïnì thönë g; khöng ngûnâ g cunã g cö ë tin cêyå chñnh trõ, àan xen lúiå ñch, àöië ngoaiå hoaâ bònh, húpå tacá cao nhêtë cho sû å phatá triïní . Tùng cûúnâ g sû å àoná g gopá cuaã Viïtå Nam trong duy trò hoaâ bònh, öní àõnh khu vûcå va â trïn thïë giúiá , tiïpë tucå nêng têmì ngoaiå giao àa phûúng, phatá huy vai troâ la â quöcë gia co á tracá h nhiïmå . Tiïpë tucå thûcå hiïnå hiïuå qua ã ngoaiå giao thúiâ àaiå múiá , trïn cú súã cötë cacá h cuaã con ngûúiâ Viïtå Nam: Dô bêtë biïnë ûná g vanå biïnë , hoa â hiïuë , banã lônh, chñ nhên thay cûúnâ g baoå - truyïnì thönë g cuaã dên töcå nghòn àúiâ nay. Phatá huy truyïnì thönë g àùcå trûng ngoaiå giao Viïtå Nam ma â Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g lucá sinh thúiâ àaä töní g kïtë . Phatá huy cao àöå vai tro â cuaã àöië ngoaiå , kïtë húpå sûcá manå h dên töcå vúiá sûcá manå h thúiâ àaiå , gopá phênì baoã vï å vûnä g chùcæ Tö í quöcë tû â súmá , tû â xa, thûcå hiïnå thanâ h cöng àûúnâ g löië àöií múiá vúiá 2 mucå tiïu chiïnë lûúcå : 100 nùm dûúiá sû å lanä h àaoå cuaã Àanã g va â 100 nùm thanâ h lêpå nûúcá … Anh: NHÊT MINH Å Ã Anh: TRÛÚNG PHONG Â Ã PHONÂ G, CHÖNË G THAM NHUNÄ G KHÖNG NGÛNÂ G, KHÖNG NGHÓ, KHÖNG COÁ VUNÂ G CÊMË [ TRÛÚNÂ G PHONG ]

Thúâi sûå Chuã nhêåt 4/8/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ "Thûa caác àöìng chñ Trung ûúng! Thûa caác àöìng chñ tham dûå Höåi nghõ! Trûúcá hïtë , töi xin chên thanâ h camã ún Bö å Chñnh trõ àaä tin tûúnã g giúiá thiïuå , cacá àönì g chñ Trung ûúng (T.Û) àaä tñn nhiïmå bêuì , giao cho töi tronå g tracá h Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam khoaá XIII. Àêy laâ vinh dû å lúná lao, àönì g thúiâ cunä g la â tracá h nhiïmå to lúná trûúcá Àanã g, trûúcá Nhên dên, trûúcá lõch sûã haoâ hunâ g nghòn nùm vùn hiïnë cuaã dên töcå va â sû å nghiïpå xêy dûnå g, baoã vï å Tö í quöcë xa ä höiå chu ã nghôa trong thúiâ àaiå múiá . Töi xin hûaá trûúcá T.Û, trûúcá toanâ Àanã g, toanâ dên va â toanâ quên ta, se ä khöng ngûnâ g nö î lûcå phênë àêuë , cunâ g cacá àönì g chñ T.Û kïë thûaâ , phatá huy manå h me ä truyïnì thönë g ve ã vang, kinh nghiïmå quy á bauá cuaã Àanã g ta va â nhûnä g thanâ h qua ã ma â cacá ky â Àaiå höiå , trong àoá co á Àaiå höiå lênì thû á XIII àa ä àatå àûúcå ; phatá huy cao nhêtë tinh thênì “tû å chu,ã tû å tin, tû å lûcå , tû å cûúnâ g, tû å haoâ dên töcå ”; khöng ngûnâ g tùng cûúnâ g àoanâ kïtë thönë g nhêtë trong Àanã g, àaiå àoanâ kïtë toanâ dên töcå ; tiïpë tucå àêyí manå h xêy dûnå g, chónh àönë Àanã g, phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå ; gùnæ kïtë tû tûúnã g va â hanâ h àönå g, y á àanã g va â lonâ g dên; tênå têm, tênå lûcå , tênå hiïnë , phênë àêuë hy sinh vò Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam vûnä g manå h; vò nûúcá Viïtå Nam giauâ manå h, dên chu,ã cöng bùnç g, vùn minh; Nhên dên Viïtå Nam co á cuöcå sönë g êmë no, hanå h phucá . Têpå trung chó àaoå tö í chûcá tötë viïcå töní g kïtë 40 nùm àöií múiá àêtë nûúcá va â cacá cöng viïcå àï í tö í chûcá thanâ h cöng Àaiå höiå XIV cuaã Àanã g, kï ë thûaâ nhûnä g thanâ h tûuå ly á luênå quan tronå g vï ì chu ã nghôa xaä höiå va â con àûúnâ g ài lïn chuã nghôa xaä höiå ú ã Viïtå Nam àa ä àûúcå cacá thï ë hï å lanä h àaoå cuaã Àanã g, trong àoá co á àönì g chñ Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g àucá kïtë , àï ì ra àûúnâ g löië àuná g àùnæ , àûa àêtë nûúcá tiïpë tucå phatá triïní toanâ diïnå trong thúiâ gian túiá . Töi tin tûúnã g chùcæ chùnæ rùnç g, Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g khoaá XIII seä laâ mötå têpå thï í vûnä g manå h, hatå nhên quy tu å sûcá manå h, lanä h àaoå toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên ta thûcå hiïnå thùnæ g lúiå chu ã trûúng, àûúnâ g löië cuaã Àanã g, trûúcá hïtë la â Nghõ quyïtë Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë lênì thû á XIII, taoå nïnì tanã g vûnä g chùcæ hoanâ thanâ h mucå tiïu cuaã àêtë nûúcá 100 nùm dûúiá sû å lanä h àaoå cuaã Àanã g, 100 nùm nûúcá Viïtå Nam Dên chu ã cönå g hoaâ , nay laâ Cönå g hoaâ xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam, àïnë giûaä thï ë ky ã XXI, nûúcá ta trú ã thanâ h nûúcá phatá triïní theo àõnh hûúná g xa ä höiå chu ã nghôa. Nhûnä g thay àöií vûaâ qua trong Àanã g gopá phênì tùng cûúnâ g sûcá manå h cuaã Àanã g, cunã g cö ë àoanâ kïtë , thönë g nhêtë , nêng cao hiïuå lûcå , hiïuå qua,ã niïmì tin cuaã nhên dên vúiá Àanã g. Töi mong tiïpë tucå nhênå àûúcå sûå phöië húpå chùtå che ä cuaã cacá àönì g chñ T.Û àï í töi hoanâ thanâ h tötë nhiïmå vu å àûúcå giao. Chùnå g àûúnâ g phña trûúcá conâ nhiïuì kho á khùn, thûã thacá h, nhûng vúiá sû å àoanâ kïtë , nhêtë trñ, phatá huy trñ tuï,å banã lônh vaâ nhûnä g quyïtë sacá h manå h me,ä àuná g àùnæ , saná g suötë cuaã Àanã g, chuná g ta tin tûúnã g chùcæ chùnæ rùnç g àêtë nûúcá ta se ä ngayâ canâ g phatá triïní phönì vinh, nhên dên ta ngayâ canâ g êmë no, hanå h phucá , dên töcå ta ngayâ canâ g cûúnâ g thõnh, vûnä g bûúcá ài lïn chuã nghôa xaä höiå . Mötå lênì nûaä , töi xin camã ún chên thanâ h va â sêu sùcæ vï ì viïcå T.Û va â toanâ Àanã g àa ä tin cêyå giao cho töi tronå g tracá h lúná . Chucá toanâ thï í cacá àönì g chñ sûcá khoeã , hanå h phucá va â thanâ h cöng. Xin trên tronå g camã ún!" *Tiïu àïì do baáo Tiïìn Phong àùåt. Ngayâ 3/8, taiå Thu ã àö Ha â Nöiå , Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoaá XIII àaä hopå vï ì cöng tacá caná bö å theo thêmí quyïnì . Trong phiïn lamâ viïcå buöií saná g, Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g hopå giúiá thiïuå nhên sûå va â bêuì àönì g chñ Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoaá XIII. Àönì g chñ Phamå Minh Chñnh, Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Thuã tûúná g Chñnh phu ã thay mùtå Bö å Chñnh trõ àiïuì hanâ h höiå nghõ. Cùn cû á cacá quy àõnh cuaã Àanã g, trïn cú súã àõnh hûúná g giúiá thiïuå nhên sûå cuaã Bö å Chñnh trõ, Trung ûúng àaä nïu cao tinh thênì tracá h nhiïmå , têpå trung trñ tuï,å thaoã luênå dên chu,ã suy tön, thönë g nhêtë rêtë cao vúiá sö ë phiïuë tuyïtå àöië 100% bêuì àönì g chñ Tö Lêm, Ủy viïn Böå Chñnh trõ, Chu ã tõch nûúcá Cönå g hoa â xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam giûä chûcá Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam khoaá XIII. Àönì g chñ Töní g Bñ thû Tö Lêm àa ä co á baiâ phatá biïuí khùnè g àõnh kïë thûaâ va â phatá huy nhûnä g thanâ h qua ã cacá h manå g ma â àönì g chñ cöë Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g va â cacá thï ë hï å lanä h àaoå ài trûúcá àa ä gêy dûnå g; duy trò sûå àoanâ kïtë , thönë g nhêtë va â cunâ g têpå thï í Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g, Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû quyïtë têm lanä h àaoå , chó àaoå toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên ta thûcå hiïnå thùnæ g lúiå cacá mucå tiïu, nhiïmå vu å Àaiå höiå Àanã g toanâ quöcë lênì thû á XIII àa ä àï ì ra, tö í chûcá thanâ h cöng Àaiå höiå XIV, àûa àêtë nûúcá vûnä g bûúcá phatá triïní trong giai àoanå múiá . TIÏNÌ PHONG Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm àûúcå bêuì giû ä chûcá Töní g Bñ thû BCH Trung ûúng Àanã g khoaá XIII Traách nhiïåm to lúán trûúác Àaãng, trûúác Nhên dên(*) Baoá Tiïnì Phong trên tronå g giúiá thiïuå toanâ vùn baiâ phatá biïuí nhêmå chûcá cuaã àönì g chñ Tö Lêm - Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g. Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm vaâ Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh, Chuã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî , Thûúnâ g trûcå Ban Bñ thû Lûúng Cûúnâ g Anh: ÀOAN BÙCÆ Â Ã Thực hiện: THU TRANG

Ngayâ 3/8, anh Nguyïnî Tûúnâ g Lêm, Bñ thû Trung ûúng Àoanâ , Pho á Chu ã tõch T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam dû å Àaiå höiå àaiå biïuí Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Bùcæ Giang lênì thû á VI. Taiå àaiå höiå , anh Nguyïnî Tûúnâ g Lêm, Bñ thû Trung ûúng Àoanâ , Pho á Chu ã tõch T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam cho biïtë , nhiïmå ky â 2019 – 2024, Àoanâ Chu ã tõch Uyà ban Trung ûúng Höiå LHTN Viïtå Nam àaná h gia á cao sûå nö î lûcå , cö ë gùnæ g cuaã Höiå LHTN tónh Bùcæ Giang. Phong traoâ “Töi yïu Töí quöcë töi” àaä àûúcå cacá cêpë bö å Höiå tónh Bùcæ Giang triïní khai rönå g raiä , vúiá nhiïuì mö hònh saná g taoå , nhiïuì cacá h lamâ hiïuå qua,ã tùng cûúnâ g ûná g dunå g cöng nghïå thöng tin, chuyïní àöií sö ë trong tuyïn truyïnì , phö í biïnë cacá chó thõ, nghõ quyïtë cuaã Àanã g, cuaã Àoanâ , cuaã Höiå , chñnh sacá h, phapá luêtå cuaã Nha â nûúcá va â viïcå hocå têpå va â lamâ theo tû tûúnã g, àaoå àûcá , phong cacá h Hö ì Chñ Minh. Theo anh Lêm, cöng tacá tö í chûcá xêy dûnå g Höiå taiå cacá àõa banâ múiá cunä g àûúcå Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Bùcæ Giang quan têm. Trong nhiïmå ky,â Höiå LHTN tónh Bùcæ Giang àaä thanâ h lêpå múiá 1.254 cêu lacå bö,å tö,í àöiå , nhomá thanh niïn theo súã thñch va â 62 chi àoanâ , chi höiå trong khöië doanh nghiïpå ngoaiâ nha â nûúcá va â nhiïuì mö hònh àùcå thu,â tiïu biïuí nhû CLB thanh niïn “Ly nöng bêtë ly hûúng”. Cöng tacá àoanâ kïtë , têpå húpå thanh niïn cöng nhên, thanh niïn lamâ nghï ì tû å do, tñn àöì tön giaoá àûúcå àêyí manå h. Tû â thanâ h qua ã ào,á Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Bùcæ Giang nhiïuì nùm liïnì la â àún võ dênî àêuì thi àua trong cöng tacá Höiå va â phong traoâ thanh niïn toanâ quöcë . “Cöng tacá Höiå va â phong traoâ thanh niïn tónh Bùcæ Giang àaä taoå àûúcå nhiïuì dêuë ênë tötë àepå trong xaä höiå , gopá phênì cunâ g Àanã g bö,å chñnh quyïnì vaâ nhên dên xêy dûnå g tónh Bùcæ Giang phatá triïní nhanh, toanâ diïnå va â bïnì vûnä g. Thûúnâ g trûcå Àoanâ Chu ã tõch Uyà ban Trung ûúng Höiå LHTN Viïtå Nam ghi nhênå va â nhiïtå liïtå biïuí dûúng nhûnä g thanâ h tñch maâ caná bö,å höiå viïn, thanh niïn tónh Bùcæ Giang àaä àatå àûúcå trong nhiïmå ky â qua” - anh Lêm nhênë manå h. Anh Lêm cho rùnç g, àï í thûcå hiïnå sû á mïnå h, Höiå LHTN tónh Bùcæ Giang cênì kiïn trò àöií múiá nöiå dung vaâ phûúng thûcá triïní khai phong traoâ “Töi yïu Töí quöcë töi” hûúná g túiá xêy dûnå g thanh niïn Bùcæ Giang thïë hïå múiá phatá triïní toanâ diïnå . Höiå LHTN tónh Bùcæ Giang chuá tronå g va â quyïtë têm tùng cûúnâ g ûná g dunå g cöng nghï,å chuyïní àöií sö ë trong cacá hoatå àönå g va â nêng cao nùng lûcå sö ë cho thanh niïn. Höiå kïtë nöië tötë hún vúiá thanh niïn, trúã thanâ h ngûúiâ banå àönì g hanâ h, gênì guiä cuaã thanh niïn ca ã trïn khöng gian thûcå va â khöng gian sö.ë Àönì g thúiâ , Höiå LHTN tónh Bùcæ Giang cênì nghiïn cûuá giaiã phapá hiïuå qua ã trong viïcå thucá àêyí khúiã nghiïpå trong thanh niïn. Àaná g chuá y,á Höiå LHTN tónh Bùcæ Giang quyïtë têm thûcå hiïnå sû á mïnå h àoanâ kïtë , têpå húpå rönå g raiä cacá tênì g lúpá thanh niïn, nhêtë la â cacá nhomá thanh niïn àùcå thu.â Cú cêuë kinh tïë cuaã tónh Bùcæ Giang àaä co á sû å chuyïní dõch manå h me ä tû â lônh vûcå sanã xuêtë nöng nghiïpå sang sanã xuêtë cöng nghiïpå , do vêyå sû å dõch chuyïní cú cêuë lao àönå g cunä g biïnë àöií theo. Cacá cêpë böå Höiå tónh Bùcæ Giang cênì tiïpë tucå àêyí manå h cacá mö hònh giaiã phapá nhùmç tiïpë tucå phatá triïní tö í chûcá Höiå ca ã vïì àöië tûúnå g, khu vûcå ; nhêtë la â thanh niïn cöng nhên trong cacá khu cöng nghiïpå , khu nhaâ tro.å “Höiå LHTN tónh Bùcæ Giang taoå möi trûúnâ g, cú chï ë va â àönì g hanâ h vúiá thanh niïn cöng nhên àïí thanh niïn cöng nhên àûúcå thu å hûúnã g chñnh sacá h, tham gia tñch cûcå vaoâ cacá hoatå àönå g cuaã tö í chûcá . Möiî thanh niïn cöng nhên camã nhênå àûúcå Höiå la â ngûúiâ banå thên thiïtë luön àönì g hanâ h vúiá mònh trong cuöcå sönë g va â lao àönå g”, anh Lêm cho hay. NGUYÏNÎ THÙNÆ G Thúâi sûå Chuã nhêåt 4/8/2024 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Cacá öng Lï Minh Khaiá , Àùnå g Quöcë Khaná h, Nguyïnî Xuên Ky,á Chêuí Vùn Lêm thöi chûcá Uyà viïn Trung ûúng Àanã g Trong phiïn lamâ viïcå buöií chiïuì 3/8, Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng (T.Û) Àanã g xem xetá Àún xin thöi giûä cacá chûcá vu å cuaã mötå sö ë caná bö å lanä h àaoå cú quan T.Û vaâ àõa phûúng. Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá Tö Lêm thay mùtå Bö å Chñnh trõ àiïuì hanâ h höiå nghõ. Trïn cú súã baoá caoá cuaã Uyà ban Kiïmí tra T.Û va â àï ì nghõ cuaã Ban Tö í chûcá T.Û, Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g nhênå thêyë cacá àönì g chñ: Lï Minh Khaiá , Bñ thû T.Û Àanã g, Pho á Thu ã tûúná g Chñnh phu,ã nguyïn: Bñ thû Ban caná sû å Àanã g, Töní g Thanh tra Chñnh phu;ã Àùnå g Quöcë Khaná h, Uyà viïn T.Û Àanã g, Bñ thû Ban caná sû å Àanã g, Bö å trûúnã g Bö å TN&MT, nguyïn: Bñ thû Tónh uyã Ha â Giang, Trûúnã g Àoanâ ÀBQH khoaá XV tónh Haâ Giang; Nguyïnî Xuên Ky,á Uyà viïn T.Û Àanã g, Bñ thû Tónh uyã Quanã g Ninh, Chuã tõch HÀND tónh Quanã g Ninh; Chêuí Vùn Lêm, Uyà viïn T.Û Àanã g, Bñ thû Tónh uyã Tuyïn Quang, Trûúnã g Àoanâ ÀBQH khoaá XV tónh Tuyïn Quang, àa ä vi phamå cacá quy àõnh cuaã Àanã g trong thûcå hiïnå chûcá tracá h, nhiïmå vu å àûúcå giao, vi phamå quy àõnh nhûnä g àiïuì àanã g viïn khöng àûúcå lamâ , tracá h nhiïmå nïu gûúng vaâ cacá quy àõnh vïì phonâ g, chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå . Nhênå thûcá ro ä tracá h nhiïmå trûúcá Àanã g va â Nhên dên, cacá caná bö å nïu trïn àaä co á Àún xin thöi giûä cacá chûcá vu å àûúcå phên cöng. Cùn cû á quy àõnh hiïnå hanâ h cuaã Àanã g, Nhaâ nûúcá va â xem xetá nguyïnå vonå g cuaã cacá àönì g chñ, Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g àönì g y á àïí àönì g chñ Lï Minh Khaiá thöi giûä chûcá vu:å Bñ thû T.Û Àanã g, Uyà viïn Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g khoaá XIII; àönì g y á àï í cacá àönì g chñ: Àùnå g Quöcë Khaná h, Nguyïnî Xuên Ky,á Chêuí Vùn Lêm thöi giûä chûcá Uyà viïn T.Û Àanã g khoaá XIII. P.V Bïnå h viïnå Bacå h Mai mú ã chuyïn nganâ h bonã g Bïnå h viïnå Bacå h Mai vûaâ cöng böë Quyïtë àõnh àöií tïn Khoa Da liïuî thanâ h Khoa Da liïuî va â Bonã g, la â àún võ tuyïnë cuöië trong àiïuì trõ cacá bïnå h da liïuî va â bonã g. PGS.TS Vuä Vùn Giapá , Pho á Giamá àöcë Bïnå h viïnå Bacå h Mai cho biïtë , bonã g la â mötå chênë thûúng thûúnâ g gùpå , phûcá tapå hún do xuêtë hiïnå cacá tacá nhên vaâ cacá cú chï ë gêy bonã g múiá . Thúiâ gian gênì àêy, cunâ g vúiá sû å phatá triïní cuaã cacá nganâ h cöng nghiïpå , cacá toaâ nha â cao tênì g… nguy cú thamã hoaå chayá nöí va â bonã g hanâ g loatå ngayâ canâ g nhiïuì hún. Ganá h nùnå g bïnå h têtå do bonã g la â rêtë lúná . Viïcå xêy dûnå g va â phatá triïní chuyïn nganâ h bonã g thï í hiïnå tñnh àuná g àùnæ , phuâ húpå vúiá thûcå tï ë mö hònh bïnå h têtå va â xa ä höiå hiïnå nay, cunä g nhû baoã àamã Bïnå h viïnå Bacå h Mai laâ mötå trong nhûnä g bïnå h viïnå trung ûúng tuyïnë cuöië lúná nhêtë ca ã nûúcá . Sû å kïtë húpå chuyïn khoa Da liïuî va â Bonã g la â co á cú sú ã khi da laâ bö å phênå lúná nhêtë cuaã cú thï,í co á nhiïuì biïuí hiïnå bïnå h lñ khacá nhau va â thûúnâ g la â núi chõu anã h hûúnã g àêuì tiïn, nhiïuì nhêtë cuaã bonã g. Àöiå ngu ä nhên viïn y tï ë cuaã Khoa Da liïuî co á nhiïuì kinh nghiïmå àiïuì trõ, chùm socá ngûúiâ bïnå h co á töní thûúng da diïnå tñch lúná , phûcá tapå ; co á thï í can thiïpå àiïuì trõ bonã g ú ã nhiïuì giai àoanå khacá nhau, can thiïpå súmá cacá thu ã thuêtå da liïuî . Ngoaiâ ra, vúiá sû å phöië húpå thûúnâ g xuyïn, liïn tucå àa chuyïn khoa trong bïnå h viïnå thò ngûúiâ bïnå h bonã g se ä àûúcå àiïuì trõ mötå cacá h toanâ diïnå . HA  MINH n ÀA  NÙNÉ G PHATÅ KHACÁ H SANÅ BÕ KHACÁ H PHAN NAN VÏ Ì VÏ Å SINH VA  THAIÁ ÀÖ Å PHUCÅ VU.Å Ngayâ 3/8, Súã Du lõch TP. Àaâ Nùné g cho hay àaä xûã phatå mötå khacá h sanå trïn àûúnâ g Hö ì Nghinh (quênå Sún Tra)â . Khacá h sanå nayâ bõ khacá h tö ë vï å sinh khöng àamã baoã , thaiá àö å phucå vu å cuaã nhên viïn khöng thiïnå chñ. Ngay sau khi tiïpë nhênå phanã aná h, Thanh tra Súã Du lõch phöië húpå vúiá Phonâ g Vùn hoaá Thöng tin quênå Sún Traâ kiïmí tra àötå xuêtë taiå khacá h sanå . Qua àoá phatá hiïnå cacá hanâ h vi vi phamå nhû khöng niïm yïtë cöng khai giaá hanâ g hoaá , dõch vu;å khöng thûcå hiïnå àuná g chï ë àö å baoá caoá cho cú quan nhaâ nûúcá co á thêmí quyïnì theo quy àõnh. Thanh tra Súã Du lõch àaä ban hanâ h quyïtë àõnh xû ã phatå 5,5 triïuå àönì g vï ì cacá vi phamå trïn. Sú ã Du lõch cho biïtë thïm, seä tiïpë tucå tùng cûúnâ g cöng tacá thanh tra, kiïmí tra àötå xuêtë hoatå àönå g kinh doanh lûu truá du lõch trïn àõa banâ , xû ã phatå nghiïm cacá cú sú ã vi phamå . Àùcå biïtå la â cacá cú sú ã lûu tru á du lõch sûã dunå g hònh anã h ngöi sao àïí quanã g caoá khi chûa àûúcå cú quan nhaâ nûúcá co á thêmí quyïnì cöng nhênå hanå g cú sú ã lûu tru á du lõch hoùcå co á thöng tin phanã anã h, kiïnë nghõ cuaã khacá h. THANH HIÏNÌ n GIA Á TÖM, CUA BIÏNÍ CA  MAU GIAMà MANÅ H. Ngayâ 3/8, theo ghi nhênå cuaã PV Tiïìn Phong, cua gacå h trïn thõ trûúnâ g tónh Caâ Mau àûúcå thûúng laiá thu mua vúiá gia á 400.000 àönì g/kg; cua y nhêtë (cua àûcå loaiå 3 con/kg) 180.000 àönì g/kg; cua y tûá (loaiå dûúiá 300 gram/con) 120.000 àönì g/kg. Theo lyá giaiã cuaã nhiïuì thûúng laiá , gia á cua biïní Ca â Mau giamã laâ do àang vaoâ vu å thu hoacå h nïn söë lûúnå g cua trong ngûúiâ dên rêtë lúná . Gia á cua co á thï í conâ tiïpë tucå giamã cho àïnë khi qua 15/7 (êm lõch), búiã giai àoanå nayâ nhiïuì ngûúiâ tiïu dunâ g trong nûúcá va â Trung Quöcë ùn chay nïn sûcá tiïu thuå giamã . Trong khi ào,á theo cêpå nhêtå cuaã Sú ã NN&PTNT vïì tònh hònh giaá töm nguyïn liïuå múiá nhêtë trïn àõa banâ tónh Caâ Mau, àöië vúiá töm theã chên trùnæ g ao batå loaiå 25 con/kg gia á 128.000 àönì g; loaiå 30 con/kg giaá 123.000 àönì g; loaiå 40 con/kg giaá 103.000 àönì g; loaiå 50 con/kg gia á 97.000 àönì g; loaiå 100 con/kg giaá 86.000 àönì g. Àöië vúiá töm su,á loaiå 20 con/kg giaá 210.000 àönì g; loaiå 30 con/kg giaá 155.000 àönì g; loaiå 40 con/kg giaá 125.000 àönì g. TÊN LÖCÅ Àaâ Nùéng laâ àõa phûúng àêìu tiïn trïn caã nûúác phöí cêåp àiïån thoaåi thöng minh àïën tûâng höå gia àònh. Cuå thïí, khoaãng 1.800 höå ngheâo, cêån ngheâo taåi thaânh phöë naây seä àûúåc höî trúå möîi höå 2 triïåu àöìng àïí xoáa àiïån thoaåi cuåc gaåch, trûúác thúâi àiïím caã nûúác seä khöng coân duâng soáng 2G tûâ thaáng 9 túái àêy. Nùm 1956, nhên loaåi tûå haâo khi phaát minh ra öí àôa cûáng àêìu tiïn cho maáy tñnh. ÖÍ cûáng naây chiïëm diïån tñch túái 1,5m2, to nhû chiïëc tuã laånh, nùång gêìn 1 têën, vúái chi phñ sûã duång möîi thaáng 28.000 USD! Nhûng caã caái khöëi thiïët bõ to vêåt vaä êëy chó coá thïí lûu trûä àûúåc… 5MB dûä liïåu, bùçng àuáng 1 bûác aãnh chuåp àiïån thoaåi ngaây nay. Coân giúâ àêy, chó sau mêëy chuåc nùm, möåt chiïëc IPhone nheát tuái quêìn àaä chûáa àûúåc dung lûúång gêëp 105.000 lêìn nhû vêåy! Loaâi ngûúâi xa xûa phaãi mêët haâng triïåu nùm múái tiïën àûúåc tûâ thúâi àöì àaá sang thúâi kyâ àöì àöìng, àöì sùæt. Coân giúâ àêy, chó trong voâng vaâi chuåc nùm chuáng ta àaä coá thïí tranh giaânh tûâng phêìn laänh thöí trïn mùåt trùng vaâ caác haânh tinh, coá thïí biïën möåt khöëi thiïët bõ nùång haâng têën chó coân goån nheå bùçng súåi toác. Cûá theo àaâ tiïën vuä baäo êëy, con ngûúâi hùèn seä tiïën hoáa vaâ thöng minh gêëp vaån lêìn xa xûa. Nhûng coá phaãi vêåy khöng, hay ngûúåc laåi? Chuáng ta giúâ coá thïí àiïìu khiïín caã vuä truå, nhûng thûåc ra cuäng chñnh loaâi ngûúâi àang trúã nïn mong manh hún bao giúâ hïët. Ngaây thûá Saáu 19/7 múái àêy, chó vúái möåt löîi vïì phêìn mïìm CrowdStrike trïn hïå àiïìu haânh Windows, maâ haâng loaåt haäng haâng khöng, ngên haâng, bïånh viïån, caác töíng àaâi khêín cêëp, hïå thöëng baán leã… trïn thïë giúái bõ ngûng trïå hoaân toaân búãi maáy tñnh khöng hoaåt àöång, may chûa xaãy ra thaãm hoåa vïì nhên maång. Noá nhùæc àïën sûå cöë Y2K khiïën thïë giúái naáo loaån nhû ngaây têån thïë, chó vò maáy tñnh nhêìm lêîn caách ghi thúâi gian tûâ nùm 1999 sang nùm 2000. Khiïën têët caã giêåt mònh nhêån ra, rùçng haå têìng cöng nghïå thïë giúái àang moãng manh hún chuáng ta tûúãng, maâ nhû phên tñch cuãa chuyïn gia, laâ do chuáng ta laâm cho hïå thöëng êëy ngaây caâng trúã nïn phûác taåp. Siïu maáy tñnh bêy giúâ coá thïí xûã lyá túái möåt tyã tyã pheáp tñnh trong möåt giêy, thò chó vúái möåt phêìn cuãa tyã tyã êëy bõ löîi, hoùåc möåt àoaån maä vö danh naâo àoá bõ hoác, àiïìu gò seä xaãy ra? Trûúác moåi tiïån nghi cöng nghïå àûúåc trang bõ àïën têån tïë baâo cú thïí, möîi chuáng ta gêìn nhû chó biïët hûúãng thuå, maâ phoá mùåc an nguy cuãa caã haânh tinh naây cho maáy moác. Têët nhiïn chó coá keã àiïn múái phuã nhêån nhûäng thaânh tûåu vô àaåi cuãa khoa hoåc cöng nghïå, àaä mang laåi bao pheáp maâu thêìn thaánh cho loaâi ngûúâi. Nhûng chuáng ta liïåu àang àïí cho trñ thöng minh, saáng suöët cuãa mònh nguã quïn, vaâ phoá mùåc hïët cho sûå thöng minh cuãa rö böët? Con ngûúâi bùçng möåt caách thuã cöng nhêët, töën keám tiïìn baåc lêîn cöng sûác nhêët múái coá thïí thoãa khaát voång àûúåc tûå mònh haânh hûúng àïën àêët thaánh, hoùåc trûåc tiïëp nhòn thêëy thêìn tûúång cuãa mònh. Nhû chuyïën lûu diïîn cuãa Taylor Swiff àang caân queát chêu Êu, maâ chó möåt buöíi diïîn taåi Àûác múái àêy coá túái 74.000 fan àûáng chêåt cûáng sên boáng, cuâng nûãa vaån ngûúâi khöng veá àûáng phuã kñn caác ngoån àöìi xung quanh ngoáng vaâo. Hònh boáng thêìn tûúång trong têìm quan saát cuãa hêìu hïët àaám àöng êëy chó beá bùçng àêìu tùm. Nhûng àoá chñnh laâ caãm xuác, maâ chó ngûúâi múái coá. Chêët ngûúâi êëy seä giuáp vaá löîi cho caã möåt thúâi àaåi àêìy hiïím ngheâo naây chùng? n Hiïmí ngheoâ cuaã thöng minh [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå Anh Nguyïnî Tûúnâ g Lêm (thûá 2 bïn traiá ) tham quan mö hònh taiå Àaiå höiå àaiå biïuí Höiå LHTN Viïtå Nam tónh Bùcæ Giang lênì thû á VI Bùcæ Giang coi tronå g têpå húpå thanh niïn khu cöng nghiïpå

VÛA ÀI BUÖN VÛA SÛU TÊPÅ Cú duyïn àûa Phûúng Chaná h Hunâ g àïnë vúiá nhacå xûa rêtë àúiâ thûúnâ g: “Trûúcá 75, gia àònh töi coá mötå tiïmå che â thuöcå vaoâ hanâ g lúná nhêtë , nhò Nha Trang. Tiïmå che â êyë rêtë àöng khacá h. Ngayâ xûa nam thanh nûä tu á ru ã nhau ài ùn cheâ chû á khöng phaiã ru ã nhau ài nhêuå nhû bêy giú.â Mötå trong nhûnä g “bñ kñp” giûä chên khacá h hanâ g cuaã tiïmå che â nha â töi chñnh laâ êm nhacå . Têtë ca ã cacá quaná giaiã khatá thúiâ êyë àïuì co á danâ mayá nghe nhacå nhûng tiïmå che â nhaâ töi laiå sú ã hûuä danâ mayá xõn xo â chó nhaâ giauâ múiá co.á Töi nghe nhacå tû â höiì 6 tuöií , rötë cuöcå nhêpå têm luön”. Yïu êm nhacå nhûng Phûúng Chaná h Hunâ g laiå khöng chonå àanâ ca lamâ nghiïpå : “Töi laâ con trai utá trong gia àònh 9 anh chõ em. Nhûnä g ngûúiâ anh cuaã töi àïuì biïtë chúi guitar, töi cunä g chúi guitar tûâ khi 9 tuöií ”, öng kï.í Nhûng cöng cuöcå mûu sinh xö àêyí , Phûúng Chaná h Hunâ g theo nghïì buön baná àö ì àiïnå tû ã nùm 14 tuöií . Nhûnä g nùm 88-89 öng ài buön khùpæ núi. Daiã àêtë miïnì Trung tûâ Nam Trung böå àïnë Bùcæ Trung böå àïuì in dêuë chên öng. Cunä g tû â êyë öng bo ã chúi guitar. Duâ boã chúi nhacå cu å nhûng êm nhacå àa ä ngêmë vaoâ mauá thò dï î gò dûtá ra? Nhaâ sûu têpå nhú á laiå : “Cacá h àêy 25 nùm, khoanã g nùm 99, töi bùtæ àêuì cöng cuöcå sûu têpå . Vò khi êyë ngûúiâ ta bùtæ àêuì vûtá bo ã àêuì bùng cöië , ca ã nhûnä g cuönå bùng cunä g bõ vûtá bo ã luön. Ngûúiâ ta vûtá ài àï í bùtæ àêuì thu á chúi múiá conâ töi laiå luyïnë tiïcë , vò nguönì êm nhacå êyë àa ä nuöi dûúnä g töi, la â ky á ûcá cuaã tuöií thú töi. Thïë la â töi vûaâ ài buön, vûaâ ài sûu têpå . Ngûúiâ ta bo ã chuná g ài, vûtá chuná g ú ã trong höcë , trong xo,á buiå bùmå nhû àö ì ve chai maâ töi mang vï ì chêtë àêyì nha.â Ba â xa ä töi hoiã : Uaà sao öng ài tha racá vï ì vêyå ? Nhûng baâ biïtë töi àam mï nhacå xûa nïn chó noiá vêyå thöi chûá khöng ngùn canã ”. Cuöcå chúi cuaã Phûúng Chaná h Hunâ g thêmë mö ì höi. Banå be â cuaã öng biïtë öng thñch sûu têpå àêuì bùng cöië va â bùng nhacå xûa nïn chùm chó hoiã giumâ ngûúiâ quen, ngûúiâ thên xem coá chö î naoâ baná thò macá h baoã Phûúng Chaná h Hunâ g. Nhênå àûúcå thöng tin nhaâ sûu têpå lêpå tûcá lïn àûúnâ g, bêtë kï í nùnæ g mûa. Trïn hanâ h trònh miïtå maiâ êyë öng gom àûúcå nhiïuì ky ã niïmå : “Mötå höm co á mötå chõ ve chai gùpå töi noiá : Chu á mayâ co á mua àêuì hatá khöng? Töi cho chõ chutá tiïnì nhú â chõ dênî töi ài. Chõ àûa töi túiá nha â mötå öng giaoá gia.â Khi vö trong nha,â ngûúiâ con trai cuaã öng giaoá gia â bûng ra caiá mayá , töi nhòn thêyë mï luön. Caiá mayá ào á la â niïmì mú ûúcá cuaã töi, laiå múiá tinh, conâ nguyïn caã caiá thunâ g xöpë àûnå g mayá . Töi mua noá vúiá gia á khoanã g 2 chó vanâ g. Töi vênî giû ä caiá mayá nayâ àïnë tênå höm nay”. Nhaâ sûu têpå kï í tiïpë : “Sau khi töi hoanâ thanâ h viïcå mua mayá , liïnì hoiã öng giaoá gia:â Chu á co á biïtë núi naoâ conâ baná mayá hatá khöng, giúiá thiïuå cho con àïí con túiá mua? Öng giaoá giaâ chó cho töi mötå àõa chó. Töi àïnë núi thò ngûúiâ nayâ co á mötå caiá mayá va â mêyë chucå cuönë bùng. Nhûng mayá cuaã öng êyë khöng conâ hoatå àönå g àûúcå vò bõ àûtá àêuì tû.â Töi nùn nó: Mayá khöng conâ hatá àûúcå thò baná cho con ài. Öng êyë laiå tûâ chöië : Mayá nayâ la â ky ã niïmå , khöng baná àûúcå . Töi àanâ h ài vï.ì Sau nayâ , töi mua àûúcå mötå caiá àêuì tû â hiïuå Sony liïnì mang àïnë tùnå g cho öng êyë . Öng camã ún töi röië rñt, röiì thay vö vaâ nghe. Bùné g ài mötå thúiâ gian, chûnâ g mêyë nùm sau, öng bêtë ngú â goiå àiïnå cho töi, baoã : Chuá túiá nha â töi, töi baná cho chuá caiá mayá . Töi vöiå va ä àïnë núi àï í rûúcá mayá hatá vï.ì Öng êyë conâ tùnå g töi thïm mêyë chucå cuönë bùng toanâ nhûnä g cuönë gia á trõ, bùng göcë luön, àïnë nay töi vênî giû”ä . Kï í àïnë àêy, Phûúng Chaná h Hunâ g töní g kïtë : “Cöng cuöcå sûu têpå cênì mötå chû ä duyïn vaâ mötå chû ä tònh. Ngayâ àoá nïuë töi baná caiá àêuì tû â cho ngûúiâ ta thò cunä g àûúcå mötå sö ë tiïnì nhûng töi khöng baná ma â tùnå g. Vò thïë sau nayâ chuã cuaã caiá mayá hatá êyë múiá nhú á àïnë töi, baná laiå mayá hatá cho töi conâ cho thïm qua”â . Sû å giauâ co á cuaã bö å sûu têpå àêuì bùng cöië va â bùng nhacå xûa cuaã Phûúng Chaná h Hunâ g àa ä àûúcå nhiïuì ca, nhacå sô trong nûúcá thûaâ nhênå . Khi lamâ chûúng trònh “Êm nhacå Viïtå Nam nhûnä g chùnå g àûúnâ g” (phatá soná g trïn VTV3) nhacå sô Nguyïnî Quang àaä gùpå ngûúiâ àûúcå mïnå h danh “Nhanå trùnæ g Go â Cöng” àïí hoiã y á kiïnë . Danh ca Phûúng Dung chó àûúnâ g: Muönë lamâ nhacå xûa, phaiã ra Nha Trang gùpå Phûúng Chaná h Hunâ g. Vú å chönì g nhacå sô Nguyïnî Quang liïnì bay ra Nha Trang. Khi Phûúng Chaná h Hunâ g vûaâ mú ã cûaã phonâ g, ca ã Nguyïnî Quang vaâ ba â xa ä àïuì bõ bêtë ngú.â Ho å khöng thïí tûúnã g tûúnå g “baoã tanâ g” cuaã Phûúng Chaná h Hunâ g àö ì sö å thï:ë “Anh Quang liïnì böcë mayá kïu 14 nhên viïn mang theo 3 camera bay ra Nha Trang quay. Hoå phaiã quay mêyë ngayâ ú ã nha â töi múiá xong phênì tû liïuå ”, nhaâ sûu têpå haoâ hûná g khoe. NHÛNÄ G CUÖCÅ GÙPÅ KHÖNG QUÏN Tiïnë g lanâ h àönì xa, nhiïuì nhacå sô, ca sô nöií tiïnë g cuaã donâ g nhacå xûa àaä túiá Nha Trang thùm Phûúng Chaná h Hunâ g va â chiïm ngûúnä g bö å sûu têpå cuaã öng: “Nhacå sô An Thuyïn tûnâ g vö àêy chúi vúiá töi 3 lênì . Höiì ào,á öng àûúcå Àaiâ truyïnì hònh Khaná h Hoa â múiâ lamâ giamá khaoã mötå cuöcå thi êm nhacå . Mötå buöií saná g, xe cuaã Àaiâ truyïnì hònh chúã nhacå sô An Thuyïn túiá nha â töi. Hai anh em noiá chuyïnå vúiá nhau nhû àaä quen thên lêu lùmæ röiì cunâ g ài ùn trûa. Võ nhacå sô àêuì tiïn ú ã Viïtå Nam àûúcå phong hamâ cêpë tûúná g, Thiïuë tûúná g, laiå rêtë bònh dõ. Töi hoiã : Anh thñch ùn moná gò àï í em chú ã anh ài? Öng àapá : Töi vúiá chu á möiî ngûúiâ mötå àôa cúm bònh dên laâ àûúcå röiì , khöng cênì caiá gò sang tronå g ca.ã Thï ë la â töi chú ã öng ài ùn cúm, uönë g ca â phï, vï ì nha â ca ã hai khöng nguã ma â laiå ngöiì nghe nhacå . Àïnë chiïuì An Thuyïn múiá trú ã laiå khacá h sanå . Öng chuêní bõ mötå tiïnë g àönì g hö ì röiì ngöiì ghï ë ban giamá khaoã . Nhûnä g höm sau, öng khöng ùn cúm khacá h ma â laiå àïnë nha â töi nghe nhacå , noiá chuyïnå , sau àoá cunâ g nhau ài ùn cúm bònh dên”. Ngoaiâ tacá gia ã “Ca dao em vaâ töi”, Phûúng Chaná h Hunâ g conâ àûúcå àoná vúå chönì g nhacå sô Tû â Cöng Phunå g, tacá giaã cuaã nhûnä g banã tònh ca ài cunâ g nùm thaná g: “Trïn ngonå tònh sêuì ”, “Mùtæ lï å cho ngûúiâ ”, “Bêy giúâ thaná g mêyë ”, “Muaâ xuên trïn àónh bònh yïn”… Nhaâ sûu têpå nhú á laiå : “Lucá êyë , nhacå sô Tûâ Cöng Phunå g tû â My ä vï ì Saiâ Gonâ lamâ àïm nhacå “50 nùm tònh ca Tûâ Cöng Phunå g”. Trûúcá ào á chuná g töi thûúnâ g hay trao àöií qua àiïnå thoaiå . Khi öng vïì Viïtå Nam töi vö Saiâ Gonâ thùm hai vúå chönì g öng trûúcá , búiã öng lúná tuöií hún töi. Sau khi àïm nhacå kïtë thucá , vú å chönì g öng bay ra Nha Trang chúi vúiá töi, hai öng ba â ùn cúm, uönë g ca â phï ú ã nha â töi. Vúå Tû â Cöng Phunå g rêtë thûúng töi, baâ kïí cho töi caã chuyïnå àúiâ riïng cuaã tacá giaã “Trïn ngonå tònh sêuì ”. Sau khi vïì My,ä nhacå sô Tû â Cöng Phunå g gûiã vï ì cho töi 4 têpå nhacå ky á tïn àanâ g hoanâ g vúiá lúiâ àï ì tùnå g thên mêtå : Thên tùnå g em Hunâ g Nha Trang”. Phûúng Chaná h Hunâ g conâ may mùnæ àûúcå gùpå tacá gia ã “Vï ì àêy nghe em” vaiâ lênì va â dû võ xotá xa conâ àonå g maiä . Öng xucá àönå g kï:í “Anh Löcå khöng giao du nhiïuì . Höiì àûúcå múiâ tham gia chûúng trònh “Êm nhacå Viïtå Nam nhûnä g chùnå g àûúnâ g” töi vö Saiâ Gonâ va â goiå anh àïnë chúi. Sau ào,á töi, anh Löcå , cunâ g cacá nhacå sô Y Vu,ä Nguyïn Vu,ä Àaiâ Phûúng Trang, Manå h Quynâ h va â ca sô Phûúng Dung ngöiì uönë g ca â phï, troâ chuyïnå vúiá nhau. Töi kïtë nöië anh Trênì Quang Löcå cho chûúng trònh “Êm nhacå Viïtå Nam nhûnä g chùnå g àûúnâ g”. Khi vûaâ gùpå nhau anh Löcå àa ä ky á tùnå g töi 2 têpå nhacå . Chûnâ g mêyë thaná g sau töi nghe tin anh Löcå bõ ung thû giai àoanå cuöië . Töi goiå cho nhaâ thú Nguyïnî Hûuä Hönì g Minh àïí cunâ g àïnë thùm anh nhûng chuná g töi khöng thïí ài àûúcå vò ào á la â thúiâ ky â dõch bïnå h. Khi dõch bïnå h co á xu hûúná g giamã , töi bay vö Saiâ Gonâ ru ã Minh ài thùm anh Löcå . Hai anh em bùtæ xe ài tûâ Saiâ Gonâ túiá Ba â Rõa, nhúâ mötå nha â vùn quen vúiá anh Löcå àûa túiá nhaâ anh. Chõ vúå anh Löcå cho biïtë , anh Löcå àa ä bõ ung thû tênë cöng túiá mùtæ , mu â hïtë con mùtæ röiì . Töi bûúcá vö phonâ g thùm anh. Vú å anh goiå : Anh Löcå úi, anh Hunâ g Nha Trang vö thùm anh nayâ . Anh Löcå camã àönå g cö ë nhûúná mùtæ lïn va â khocá . Töi öm anh àönå g viïn: Em vö thùm anh. Anh seä khöng sao àêu, cöë gùnæ g lïn, conâ moiå ngûúiâ ú ã àêy ma.â Trûúcá ào,á nhacå sô Nguyïnî Quang àaä àûná g lïn tö í chûcá àïm nhacå gêy quyä cho nhacå sô Trênì Quang Löcå , töi cunä g àûúcå múiâ vö. Àaná g tiïcë sö ë tiïnì chó kõp trao cho vú å anh Löcå ma â khöng thïí trao tênå tay anh Löcå vò anh àaä vö höiì sûcá cêpë cûuá . Khi trú ã vï ì nha â linh tñnh macá h baoã , töi goiå àiïnå cho con trai anh Löcå . Chauá khocá thöng baoá , ba ài röiì . Töi nhúá thúiâ khùcæ àau buönì êyë , chûnâ g 5 giú â 40 phutá chiïuì mönì g 7/6/2020, ngûúiâ nhacå sô taiâ hoa, khiïm tönë , noiá nùng nheå nhanâ g àa ä vônh biïtå nhên thï”ë . n [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Ngûúiâ lûu giûä thanh êm xûa cuä Noiá àïnë nhacå xûa ma â quïn khöng goä cûaã nha â sûu têpå êm nhacå Phûúng Chaná h Hunâ g la â thiïuë sotá , thiïtå thoiâ . Búiã öng sú ã hûuä kho tanâ g àö ì sö å gömì hanâ g trùm àêuì bùng cöië va â hanâ g nganâ cuönë bùng lûu giûä êm nhacå cuaã mötå thúiâ . Nhûnä g tacá gia ã nhacå xûa tïn tuöií , nhûnä g gionå g ca vang boná g mötå thúiâ àa ä tûnâ g khamá pha á kho tanâ g nayâ va â hoå laiå tiïpë tucå lamâ phong phu á thïm bö å sûu têpå cuaã Phûúng Chaná h Hunâ g búiã nhûnä g moná qua â àöcå nhêtë vö nhõ, kemâ ca ã thu ã butá . Mötå gocá bö å sûu têpå cuaã Phûúng Chaná h Hunâ g Tû â traiá qua phaiã : Nhacå sô Thaiá Thõnh, tacá gia ã "Duyïn phênå ", ca khucá trùm triïuå view do Nhû Quynâ h trònh bayâ ; Nha â sûu têpå Phûúng Chaná h Hunâ g; Nhacå sô Ngocå Sún, mötå trong nhûnä g ngûúiâ thêyì cuaã danh ca Giao Linh, tacá gia ã "Mauâ tñm Penseeá ”; Nhacå sô Y Vu,ä tacá gia ã "Töi àûa em sang söng"; Nhacå sô Manå h Quynâ h, tacá gia ã baiâ hatá nöií tiïnë g "Go ä cûaã "; Nhacå sô Hûuä Thanå h, öng laâ con cuaã tay trönë g lûnâ g danh Àöng Dûúng Huynâ h Hiïuë Nha â sûu têpå (traiá ) va â nhacå sô Tû â Cöng Phunå g (phaiã ) “Nhanå trùnæ g Go â Cöng”, danh ca Phûúng Dung bïn nhûnä g cuönë bùng cuä ghi laiå tiïnë g hatá thúiâ son treã cuaã baâ Tacá gia ã “Gionå g ca dô vanä g”, nhacå sô Baoã Thu (traiá ) va â nha â sûu têpå Phûúng Chaná h Hunâ g Sau 25 nùm, Phûúng Chaná h Hunâ g àa ä sûu têpå àûúcå khoanã g 6.000 cuönë bùng: “Töi coá cú duyïn sûu têpå àûúcå ca ã nhûnä g cuönë bùng tûâ trong cacá hanä g àôa cuaã Saiâ Gonâ xûa, coá nhûnä g cuönë àa ä hoanâ thanâ h nhûng chûa kõp in ra vaâ phatá hanâ h, maâ töi toanâ àûúcå cho chûá khöng phaiã mua. Coá mötå sö ë ngûúiâ yïu quy á bùng baoã quanã no á trong tuã thò bùng tötë , khöng hû, mötå sö ë ngûúiâ coi nhû racá quùng tumâ lum thò bùng bõ hû. Nùm 2000 töi àaä co á ca ã trùm àêuì mayá bùng cöië , co á caiá conâ hatá àûúcå , co á caiá bõ hû maâ chûa co á linh kiïnå thay”. Chuã nhêåt 4/8/2024 5 Phoáng sûå BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ

