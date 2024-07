Tiền Phong số 210

n MAI LONG - NGONÅ BUTÁ BÒNH YÏN 28/7/2024 SỐ 210 CHU à NHÊTÅ Truyïnå ngùnæ cuaã THANH NGA BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ n NHÛNÄ G NGÛÚI MANG THÖNG ÀIÏPÅ HY VONÅ G Traoâ lûu “bñnh hön” ú ã Trung Quöcë [ Trang 15] CHUYÏNÅ VUNÅ TRONG QUANÁ PHÚà [ Trang 8 + 9] n DIÏNÎ VIÏN TIÏPË TUCÅ ÀÒNH CÖNG VÒ MÖIË ÀE DOAÅ AI [ Trang 13] [ Trang 10] n CÛAà SANÁ G CHO PHIM KINH DÕ “HOCÅ ” DÊN GIAN [ Trang 12] [ Trang 16] cuöië tuênì Chuyïnå [ Xem tiïpë trang 4] [ TRÑ QUÊN ] Khoaãng 3.000 liïåt sô hy voång seä àûúåc tòm thêëy sau chuyïën khaão saát vaâ trao đổi thöng tin cuãa caác cûåu binh Myä vaâ nhoám tòm kiïëm höîn húåp Viïåt-Myä vïì hún 20 võ trñ khu möå têåp thïí taåi caác tónh Têy Ninh, Bònh Dûúng, Bònh Phûúác, Àöìng Nai. Tòm nhau tûâ hai chiïnë tuyïnë [ Trang 11] [ Trang 4] Ky ã niïmå 77 nùm Ngayâ Thûúng binh - Liïtå sô (27/7/1947 - 27/7/2024), saná g 27/7, Àoanâ àaiå biïuí Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g, Chu ã tõch nûúcá , Quöcë höiå , Chñnh phu,ã Uyà ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam àùtå vonâ g hoa, vaoâ Lùng viïnë g Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh vaâ dêng hûúng, tûúnã g niïmå cacá Anh hunâ g liïtå sô taiå Àaiâ Tûúnã g niïmå cacá Anh hunâ g liïtå sô trïn àûúnâ g Bùcæ Sún, Haâ Nöiå . Biïní àaoã quï hûúng tri ên cacá anh Lanä h àaoå Àanã g, Nha â nûúcá viïnë g Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh va â cacá Anh hunâ g liïtå sô 15 nùm êyë chauá ài tòm cacá chuá Bûcá anã h hiïmë hoi co á mùtå anh Trûúng Àûcá Bònh (hanâ g àêuì , thû á hai tû â traiá qua) cunâ g cacá cûuå binh Viïtå - My ä taiå Sa Thêyì , Kon Tum Trong söë nhûnä g ngûúiâ ài tòm haiâ cötë liïtå sô cunâ g vúiá àoanâ cûuå chiïnë binh “muä sùtæ ”, duy nhêtë co á Trûúng Àûcá Bònh la â con chauá liïtå sô va â àeo àùnè g cöng viïcå nayâ suötë 15 nùm. “Thûcå ra ngay sau chuyïnë ài àêuì tiïn töi àaä biïtë la â khöng tòm àûúcå cacá chu á röiì , nhûng töi vênî xin àûúcå ài theo, vò vaoâ àïnë chiïnë trûúnâ g xûa, thò öng naoâ cunä g la â chu á mònh ca”ã , anh Bònh noiá . Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g bùtæ tay va â thùm hoiã cû ã tri phûúnâ g Trucá Bacå h, quênå Ba Àònh, Haâ Nöiå ngayâ 27/9/2013 “Àêtë nûúcá ta chûa bao giúâ coá àûúcå cú àö,ì tiïmì lûcå , võ thïë vaâ uy tñn quöcë tï ë nhû ngayâ nay” [ Trang 6+7 ] MACÅ H NGUÖNÌ TRI ÊN VA  NHÛNÄ G CÊU CHUYÏNÅ : Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh vûâa coá baâi viïët nïu ro:ä Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g la â ngûúiâ àêuì tiïn nhênå àõnh, àûúcå Àaiå höiå Àanã g lênì thû á XIII thöng qua vaâ àûa vaoâ Nghõ quyïtë Àaiå höiå : “Vúiá têtë caã sû å khiïm tönë , chuná g ta vêîn coá thïí noái rùçng: Àêët nûúác ta chûa bao giúâ coá àûúåc cú àöì, tiïìm lûåc, võ thïë vaâ uy tñn quöëc tïë nhû ngaây nay”. [ Trang 3 ] Anh: NHÛ YÁ Ã

Tro â chuyïnå vúiá phoná g viïn Tiïìn Phong, Linh mucå Giuse Phamå Ngocå Khuï, Chñnh xûá Tön Àaoå (Giaoá phênå Phatá Diïmå ), chia se:ã “Àiïuì chuná g töi khùcæ ghi la â tinh thênì àoanâ kïtë dên töcå cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g. Öng laâ ngûúiâ àêuì tiïn àûná g àêuì Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam yïtë kiïnë Giaoá hoanâ g Benedict XVI vaâ thùm Nhaâ nûúcá Vatican. Nùm 2010, thúiâ àiïmí la â Chu ã tõch Quöcë höiå , öng àaä àïnë vúiá tu sô, giaoá dên Toaâ Giamá mucå Phatá Diïmå (Giaoá phênå Phatá Diïmå )”. Öng la â võ lanä h àaoå tiïn phong cuaã Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam àïnë thùm Vatican (thaná g 1/2013), mùcå du â lucá ào á Viïtå Nam va â Vatican chûa thiïtë lêpå quan hï å ngoaiå giao chñnh thûcá . Mötå thöng àiïpå quan tronå g ma â Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g àa ä truyïnì taiã trong chuyïnë thùm la:â “La â giaoá dên tötë trûúcá hïtë phaiã la â cöng dên tötë ”. Thöng àiïpå nayâ àa ä àûúcå Giaoá hoanâ g Benedict XVI tiïpë nhênå va â truyïnì àatå laiå cho Giaoá höiå Cöng giaoá Viïtå Nam. Trong buöií gùpå gú,ä Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g tùnå g Giaoá hoanâ g Benedict XVI mötå bûcá sún maiâ co á hònh Chuaâ Mötå Cötå ú ã Ha â Nöiå , trong khi Giaoá hoanâ g Benedict tùnå g laiå öng mötå bûcá tranh trong nöiå thanâ h Vatican. Sau ào,á phaiá àoanâ cuaã Töní g Bñ thû höiå kiïnë vúiá Hönì g y Tarcisio Bertone, Quöcë vu å khanh Toaâ Thaná h, cunâ g vúiá Töní g Giamá mucå Dominique Mamberti, Ngoaiå trûúnã g Toaâ Thaná h, va â mötå söë chûcá sùcæ khacá . Cacá cuöcå trao àöií têpå trung vaoâ nhûnä g vênë àï ì liïn quan àïnë quan hï å giûaä Viïtå Nam va â Toaâ Thaná h, cunä g nhû bayâ to ã mong muönë giaiã quyïtë cacá vênë àï ì tönì àonå g va â cunã g cöë sû å húpå tacá hiïnå co.á Thúiâ àiïmí ào,á Linh mucå Federico Lombardi, Giamá àöcë Vùn phonâ g Baoá chñ Toaâ Thaná h, cho biïtë , àêy laâ lênì thû á ba mötå nhên vêtå cêpë cao cuaã Viïtå Nam àûúcå Giaoá hoanâ g Benedict XVI tiïpë kiïnë taiå Vatican, sau Thuã tûúná g Nguyïnî Tênë Dunä g (thaná g 1/2007) vaâ Chu ã tõch nûúcá Nguyïnî Minh Triïtë (thaná g 12/2009). NHÚ Á LÚIÂ CÙN DÙNÅ Nhú á laiå chuyïnë thùm cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g àïnë Giaoá phênå Phatá Diïmå nùm 2010, Linh mucå Giuse Phamå Ngocå Khuï trêmì tû kï,í sau caiá bùtæ tay àa ä hún 14 nùm, nhûnä g ênë tûúnå g vï ì mötå nha â lanä h àaoå gianã dõ, thên thiïnå va â lúiâ cùn dùnå vï ì àaiå àoanâ kïtë toanâ dên töcå , àoanâ kïtë tön giaoá cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g (khi àoá àang giûä chûcá Chu ã tõch Quöcë höiå khoaá XII), vênî in sêu trong têm trñ cacá chûcá sùcæ tön giaoá , giaoá dên. “Töi ênë tûúnå g àùcå biïtå vúiá Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g, ngûúiâ co á daná g ve ã thû sinh, nhaä nhùnå , ùn mùcå gianã dõ, tro â chuyïnå ên cênì vúiá gionå g noiá êmë apá va â nu å cûúiâ hiïnì hêuå . Öng àaä bùtæ tay vaâ hoiã thùm sûcá khoeã tûnâ g linh mucå , tu sô, giaoá dên; àönì g thúiâ ên cênì hoiã han ba â con giaoá dên vï ì àúiâ sönë g va â cöng viïcå cuaã ho.å Öng cunä g danâ h nhiïuì thúiâ gian àï í trao àöií vúiá chuná g töi vïì chñnh sacá h nhêtë quaná cuaã Àanã g va â Nha â nûúcá , ào á la â luön tön tronå g va â àamã baoã quyïnì tû å do tñn ngûúnä g, tön giaoá cuaã moiå cöng dên”, võ linh mucå kï.í Khi biïtë tin Töní g Bñ thû Nguyïnî Phuá Tronå g tû â trênì , Linh mucå Phïrö Nguyïnî Hönì g Phucá , Chñnh xûá Khiïtë Ky ã (Giaoá phênå Phatá Diïmå ), noiá vúiá phoná g viïn, nhûnä g nùm qua, tu sô vaâ giaoá dên giaoá phênå Phatá Diïmå , àùcå biïtå la â Giaoá xûá Khiïtë Ky,ã àa ä thûcå hiïnå tötë tracá h nhiïmå cöng dên vaâ lonâ g kñnh Chuaá yïu nûúcá . Giaoá dên àa ä chêpë hanâ h nghiïm tucá cacá chu ã trûúng, àûúnâ g löië cuaã Àanã g va â phapá luêtå cuaã Nha â nûúcá ; tñch cûcå lao àönå g, sanã xuêtë , gopá phênì vaoâ sû å phatá triïní kinh tï-ë xa ä höiå va â tham gia cacá phong traoâ thi àua yïu nûúcá taiå àõa phûúng. Nhiïuì giaoá dên àa ä trú ã thanâ h nhûnä g têmë gûúng tiïu biïuí trong phatá triïní kinh tïë va â àoná g gopá tñch cûcå vaoâ phong traoâ xêy dûnå g nöng thön múiá . “Du â Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g àa ä ra ài maiä maiä , chuná g töi seä tiïpë tucå thûcå hiïnå tötë lúiâ dùnå do â cuaã öng cacá h àêy 14 nùm vaâ tuên thuã nöiå dung Thû Chung cuaã Höiå àönì g Giamá mucå Viïtå Nam, ào á la â “Àönì g hanâ h cunâ g dên töcå , sönë g phucá êm trong lonâ g dên töcå ”. Chuná g töi cam kïtë tiïpë tucå kñnh Chuaá yïu nûúcá va â àönì g hanâ h vúiá chñnh quyïnì va â ngûúiâ dên huyïnå Kim Sún trong viïcå xêy dûnå g àõa phûúng ngayâ canâ g phatá triïní ”, Linh mucå Nguyïnî Hönì g Phucá noiá . n Chuã nhêåt 28/7/2024 Thúâi sûå [ MINH ÀÛCÁ ] Nïu cao tinh thêìn àaåi àoaân kïët Töní g Bñ thû Nguyïnî Phuá Tronå g quan têm sêu sùcæ àúiâ sönë g tinh thênì va â têm linh cuaã cönå g àönì g tön giaoá . Nùm 2013, Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g trú ã thanâ h nha â lanä h àaoå Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam àêuì tiïn thùm Vatican. Trûúcá ào,á nùm 2010, khi conâ la â Chu ã tõch Quöcë höiå , öng àïnë thùm tu sô, giaoá dên, Giaoá phênå Phatá Diïmå (Kim Sún, Ninh Bònh), mötå trong nhûnä g núi khúiã nguönì cuaã Cöng giaoá Viïtå Nam. 2 Anh: TTXVN Ã UÃy ban lamâ viïcå chung giûaä Toaâ Thaná h va â Nhaâ nûúcá Viïtå Nam àa ä tö í chûcá cacá cuöcå hopå hùnç g nùm àïí thaoã luênå vï ì quan hï å hai bïn. Mötå kïtë qua ã quan tronå g tû â cacá cuöcå hopå nayâ la â viïcå Nha â nûúcá Viïtå Nam àa ä àönì g y á àï í Toaâ Thaná h bö í nhiïmå Àaiå diïnå khöng thûúnâ g tru á taiå Viïtå Nam, àoá la â Töní g Giamá mucå Leopoldo Girelli vaoâ nùm 2011. Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång vaâ Giaáo hoaâng Benedict XVI nùm 2013 TU SÔ, GIAOÁ DÊN ÊNË TÛÚNÅ G VÏ Ì TÖNÍ G BÑ THÛ: Tûúnã g nhú á va â tiïnî biïtå Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g, taiå cùn cû á Highway, Lûcå lûúnå g Gòn giûä hoaâ bònh Viïtå Nam àang thûcå hiïnå nhiïmå vu å taiå Phaiá bö å An ninh lêm thúiâ Liïn Húpå Quöcë ú ã khu vûcå Abyei thuöcå chêu Phi (Phaiá bö å UNISFA), àaä trang tronå g tö í chûcá Lï î viïnë g Töní g Bñ thû theo nghi thûcá Quöcë tang. Tham dû å lï î viïnë g co á toanâ thï í lûcå lûúnå g Gòn giûä hoaâ bònh Viïtå Nam taiå Phaiá bö å UNISFA; lanä h àaoå , chó huy vaâ àaiå diïnå àún võ quên àöiå cacá nûúcá thûcå hiïnå nhiïmå vu å gòn giû ä hoaâ bònh Liïn Húpå Quöcë taiå Phaiá bö.å Cunä g taiå buöií lï,î cacá àaiå biïuí tham dû å àa ä viïtë sö í tang va â lùnæ g nghe nhûnä g chia se ã vï ì cuöcå àúiâ , sû å nghiïpå cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g - ngûúiâ àa ä àïí laiå nhiïuì dêuë ênë va â co á àoná g gopá to lúná trong cöng cuöcå xêy dûnå g, phatá triïní àêtë nûúcá Viïtå Nam, àûúcå banå be â quöcë tï ë kñnh tronå g va â yïu mïnë . Bayâ to ã sû å kñnh tronå g va â tiïcë thûúng àöië vúiá nha â lanä h àaoå lúná cuaã àêtë nûúcá va â nhên dên Viïtå Nam, Thiïuë ta á Navita Kashyap - Sô quan dên vênå , thuöcå lûcå lûúnå g gòn giûä hoaâ bònh cuaã Quên àöiå ÊnË Àö å taiå Phaiá bö å UNISFA, chia se:ã “Töi xin gûiã lúiâ chia buönì sêu sùcæ nhêtë túiá toanâ thï í dên töcå Viïtå Nam, Quên àöiå nhên dên Viïtå Nam va â hanâ g triïuå ngûúiâ tiïcë thûúng cho cuöcå àúiâ va â sû å nghiïpå cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g. Öng àaä tûnâ g noiá , danh dû å múiá la â àiïuì thiïng liïng, cao quy á nhêtë va â öng àa ä sönë g vúiá niïmì tin va â vò danh dûå cuaã ngûúiâ cönå g sanã cho àïnë giêy phutá cuöië cunâ g. Trong nhûnä g nùm thaná g cönë g hiïnë cho àêtë nûúcá , vúiá tû cacá h la â Töní g Bñ thû, öng àaä dênî dùtæ Viïtå Nam àatå àûúcå nhiïuì thanâ h tûuå to lúná . Tû â mötå thanh niïn treã kïtë napå Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam nùm 23 tuöií , öng àaä giû ä vûnä g lúiâ hûaá cuaã mònh trûúcá Àanã g, mötå lonâ g cönë g hiïnë hïtë mònh vaâ trao ài toanâ bö å cho àïnë tênå lucá cuöië àúiâ . Sêu thùmè trong traiá tim mònh, töi biïtë , têtë ca ã moiå ngûúiâ dên Viïtå Nam àïuì tiïcë thûúng vö hanå vúiá sû å ra ài cuaã öng. Nhûng töi tin vaâ hy vonå g rùnç g di sanã ma â öng àï í laiå se ä sönë g maiä vúiá ngûúiâ dên Viïtå Nam, vaâ nhûnä g gò Töní g Bñ thû àaä lamâ cho àêtë nûúcá Viïtå Nam se ä àûúcå tiïpë tucå hoanâ thiïnå hún trong nhûnä g nùm tiïpë theo. Camá ún cacá banå !”. THUÅY DU Túiá dû å Lï î viïnë g Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g, nûä sô quan Quên àöiå ÊnË Àöå Navita Kashyap àaä bayâ to ã sûå kñnh tronå g, tiïcë thûúng vaâ khùnè g àõnh Töní g Bñ thû àaä sönë g vúiá niïmì tin va â vò danh dû å cuaã ngûúiâ cönå g sanã cho àïnë giêy phutá cuöië cunâ g. Chuã nhêåt 28/7/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Baáo Tiïìn Phong trên troång trñch àùng baâi viïët cuãa Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh (xem toaân vùn baâi viïët cuãa Thuã tûúáng trïn baáo Tiïìn Phong àiïån tûã - tienphong.vn). “Àöì ng chñ Nguyïî n Phuá Troå ng, Töí ng Bñ thû Ban Chêë p haâ nh Trung ûúng Àaã ng Cöå ng saã n Viïå t Nam laâ nhaâ laä nh àaå o àùå c biïå t xuêë t sùæ c, möå t têë m gûúng saá ng ngúâ i vïì hoå c têå p, laâ m theo tû tûúã ng àaå o àûá c, phong caá ch Hö ì Chñ Minh, hiïå n thên àêì y àuã phêí m chêë t, taâ i nùng, baã n lônh, trñ tuïå cuã a thïë hïå laä nh àaå o Viïå t Nam thúâ i kyâ àöí i múá i, hïë t loâ ng, hïë t sûá c phuå ng sûå Töí quöë c, phuå c vuå Nhên dên, coá uy tñn, têì m aã nh hûúã ng lúá n caã trong vaâ ngoaâ i nûúá c, àoá ng goá p, cöë ng hiïë n to lúá n àöë i vúá i sû å nghiïå p caá ch maå ng cuã a Àaã ng, Nhaâ nûúá c vaâ Nhên dên ta cuä ng nhû hoâ a bònh, húå p taá c vaâ phaá t triïí n úã khu vûå c vaâ trïn thïë giúá i. Trong niïìm tiïëc thûúng vö haån trûúác sûå ra ài cuãa àöìng chñ Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång, chuáng ta böìi höìi nhúá laåi vaâ caâng trên troång têëm gûúng àaåo àûác saáng ngúâi, ngûúâi coá nhên caách lúán vúái tû duy lyá luêån sùæc saão, àïí laåi nhûäng di saãn lúán vaâ àoáng goáp, cöëng hiïën vö cuâng to lúán àöëi vúái sûå nghiïåp xêy dûång, phaát triïín vaâ baão vïå Töí quöëc Viïåt Nam trong thúâi kyâ àöíi múái. Àöìng chñ Nguyïîn Phuá Troång laâ ngûúâi àêìu tiïn nhêån àõnh, àûúåc Àaåi höåi Àaãng lêìn thûá XIII thöng qua vaâ àûa vaâo Nghõ quyïët Àaåi höåi: “Vúái têët caã sûå khiïm töën, chuáng ta vêîn coá thïí noái rùçng: Àêët nûúác ta chûa bao giúâ coá àûúåc cú àöì, tiïìm lûåc, võ thïë vaâ uy tñn quöëc tïë nhû ngaây nay”. Nhûäng thaânh tûåu àoá laâ saãn phêím kïët tinh sûác saáng taåo, laâ kïët quaã cuãa quaá trònh nöî lûåc phêën àêëu bïìn bó, liïn tuåc qua nhiïìu giai àoaån caách maång, nhiïìu nhiïåm kyâ cuãa toaân Àaãng, toaân dên, toaân quên ta trïn cú súã khöng ngûâng phaát triïín vaâ hoaân thiïån lyá luêån, töí chûác thûåc hiïån vïì chuã nghôa xaä höåi vaâ con àûúâng lïn chuã nghôa xaä höåi úã Viïåt Nam - Àoá laâ kiïn àõnh, vêån duång, phaát triïín saáng taåo chuã nghôa Maác - Lï nin, tû tûúãng Höì Chñ Minh gùæn vúái phaát huy truyïìn thöëng vùn hoáa töët àeåp cuãa dên töåc vaâ kïë thûâa tinh hoa trñ tuïå cuãa nhên loaåi; kiïn àõnh muåc tiïu àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi; kiïn àõnh àûúâng löëi àöíi múái; kiïn àõnh caác nguyïn tùæc töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa Àaãng, àûúåc thïí hiïån roä qua caác Nghõ quyïët cuãa Àaãng qua caác kyâ Àaåi höåi, caác Nghõ quyïët cuãa Trung ûúng vaâ àûúåc khaái quaát, hïå thöëng hoáa trong nhûäng taác phêím, cöng trònh lyá luêån lúán cuãa àöìng chñ Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång, àùåc biïåt laâ baâi viïët “Möåt söë vêën àïì lyá luêån vaâ thûåc tiïîn vïì chuã nghôa xaä höåi vaâ con àûúâng ài lïn chuã nghôa xaä höåi úã Viïåt Nam” nhên dõp kyã niïåm 131 nùm ngaây sinh Chuã tõch Höì Chñ Minh. Trong suöët thúâi gian qua, cuâng vúái muåc tiïu kiïn àõnh àöåc lêåp dên töåc vaâ chuã nghôa xaä höåi, chuáng ta têåp trung xêy dûång, cuãng cöë ba yïëu töë nïìn taãng laâ nïìn dên chuã xaä höåi chuã nghôa, Nhaâ nûúác phaáp quyïìn xaä höåi chuã nghôa vaâ nïìn kinh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa; vúái quan àiïím xuyïn suöët lêëy con ngûúâi laâm trung têm, laâ chuã thïí, laâ muåc tiïu, laâ àöång lûåc vaâ laâ nguöìn lûåc quan troång nhêët cuãa sûå phaát triïín, khöng hy sinh tiïën böå, cöng bùçng xaä höåi, möi trûúâng àïí chaåy theo tùng trûúãng kinh tïë àún thuêìn. Qua thûåc tiïîn gêìn 40 nùm àöíi múái dûúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng, nhúâ sûå vaâo cuöåc quyïët liïåt vaâ sûå nöî lûåc phêën àêëu cuãa caã hïå thöëng chñnh trõ, toaân dên, toaân quên ta trong triïín khai thûåc hiïån àöìng böå, quyïët liïåt, hiïåu quaã caác chuã trûúng, àûúâng löëi, chñnh saách cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác, chuáng ta àaä vûúåt qua nhiïìu khoá khùn, thaách thûác vaâ àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu to lúán, coá yá nghôa lõch sûã, àûúåc khùèng àõnh bùçng nhûäng kïët quaã cuå thïí trïn caác lônh vûåc vaâ cuäng chñnh laâ nhûäng minh chûáng söëng àöång, thuyïët phuåc cho töíng kïët, àaánh giaá khaái quaát cuãa àöìng chñ Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång. 1. Phaát triïín kinh tïë laâ nhiïåm vuå trung têm; têåp trung thûåc hiïån ba àöåt phaá chiïën lûúåc vïì thïí chïë, nguöìn nhên lûåc vaâ kïët cêëu haå têìng; àêíy maånh cöng nghiïåp hoaá, hiïån àaåi hoaá, cú cêëu laåi nïìn kinh tïë gùæn vúái àöíi múái mö hònh tùng trûúãng, nêng cao nùng suêët, chêët lûúång, hiïåu quaã, sûác caånh tranh; chuá troång giûä vûäng öín àõnh kinh tïë vô mö, kiïím soaát laåm phaát, thuác àêíy tùng trûúãng, baão àaãm caác cên àöëi lúán cuãa nïìn kinh tïë. Àêy cuäng laâ àõnh hûúáng chó àaåo quan troång àûúåc àöìng chñ Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång nhêën maånh khi tham dûå caác Höåi nghõ Chñnh phuã vúái caác àõa phûúng triïín khai nhiïåm vuå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi (KTXH) hùçng nùm tûâ nùm 2017 àïën nùm 2023 vaâ àûúåc thïí hiïån roä trong caác Kïët luêån cuãa Trung ûúng vïì kinh tïë - xaä höåi hùçng nùm. Chuáng ta vïì cú baãn àaä àaåt àûúåc mong muöën cuãa Àöìng chñ vïì kïët quaã nùm sau phaãi cao hún nùm trûúác trïn têët caã caác lônh vûåc; trong àoá nïìn kinh tïë àaä coá nhûäng chuyïín biïën roä neát vúái nhûäng thaânh tûåu rêët àaáng tûå haâo, àûúåc cöång àöìng quöëc tïë àaánh giaá cao, nhêët laâ trong nhûäng nùm gêìn àêy khi chuáng ta àöëi diïån vúái tònh hònh khoá khùn, thaách thûác nhiïìu hún thúâi cú, thuêån lúåi. Sau gêìn 40 nùm Àöíi múái, tûâ möåt nûúác bõ taân phaá sau nhiïìu cuöåc chiïën tranh, ngheâo naân, laåc hêåu, thiïëu àoái, bõ bao vêy, cêëm vêån suöët 30 nùm; Viïåt Nam àaä vûún lïn trúã thaânh nûúác coá thu nhêåp trung bònh vúái thu nhêåp bònh quên àêìu ngûúâi àaåt khoaãng 4.300 USD nùm 2023, tùng gêìn 60 lêìn so vúái nùm 1986. Tùng trûúãng kinh tïë bònh quên àaåt trïn 6,5%/nùm, thuöåc nhoám caác nûúác coá mûác tùng trûúãng cao trong khu vûåc vaâ trïn thïë giúái. Quy mö nïìn kinh tïë tùng hún 95 lêìn, tûâ 4,5 tyã USD nùm 1986 lïn 430 tyã USD nùm 2023, àûáng thûá 35 thïë giúái. Nïìn taãng kinh tïë vô mö cú baãn öín àõnh; caác cên àöëi lúán cuãa nïìn kinh tïë àûúåc baão àaãm. Laåm phaát àûúåc kiïím soaát chó coân khoaãng 4%/nùm tûâ mûác “phi maä” 3 con söë cuãa giai àoaån àêìu Àöíi múái. Kim ngaåch xuêët nhêåp khêíu nùm 2023 àaåt 681 tyã USD; xuêët siïu 8 nùm liïn tiïëp; thuöåc nhoám 20 nûúác coá quy mö thûúng maåi haâng àêìu thïë giúái. Tûâ nûúác thiïëu huåt lûúng thûåc trêìm troång, Viïåt Nam àaä trúã thaânh nûúác xuêët khêíu gaåo haâng àêìu thïë giúái; nùm 2023 xuêët khêíu trïn 8,1 triïåu têën gaåo, goáp phêìn baão àaãm an ninh lûúng thûåc toaân cêìu; nöng saãn Viïåt Nam àaä coá mùåt taåi hún 160 quöëc gia. An ninh nùng lûúång, viïåc laâm, cên àöëi cung cêìu lao àöång àûúåc baão àaãm. Böåi chi ngên saách nhaâ nûúác, núå cöng, núå chñnh phuã, núå nûúác ngoaâi cuãa quöëc gia àûúåc kiïím soaát töët; núå cöng nùm 2023 úã mûác khoaãng 37% GDP, thêëp hún nhiïìu giúái haån quy àõnh. Cú cêë u kinh tïë chuyïí n dõch tñch cûå c theo hûúá ng cöng nghiïå p hoá a, hiïå n àaå i hoá a; nùm 2023, tyã troå ng khu vûå c nöng nghiïå p chó coâ n khoaã ng 12%. Chêë t lûúå ng tùng trûúã ng ngaâ y caâ ng àûúå c caã i thiïå n theo hûúá ng tùng cûúâ ng ûá ng duå ng khoa hoå c cöng nghïå , nêng cao nùng suêë t, chêë t lûúå ng, hiïå u quaã , sûá c caå nh tranh cuã a nïì n kinh tïë vaâ àêí y maå nh chuyïí n àöí i söë , phaá t triïí n kinh tïë xanh, kinh tïë tuêì n hoaâ n, kinh tïë chia seã , kinh tïë tri thûá c. Möi trûúâ ng àêì u tû kinh doanh ngaâ y caâ ng àûúå c caã i thiïå n; Viïå t Nam tiïë p tuå c laâ àiïí m saá ng trong thu huá t àêì u tû nûúá c ngoaâ i; nùm 2023 thu huá t àûúå c trïn 39,4 tyã USD, vöë n thûå c hiïå n àaå t 23,2 tyã USD, loå t vaâ o nhoá m 20 nûúá c dêî n àêì u thïë giúá i vïì thu huá t FDI; luä y kïë àïë n nay coá 40,8 nghòn dûå aá n àang hoaå t àöå ng vúá i töí ng söë vöë n àùng kyá khoaã ng 487 tyã USD. Viïå t Nam àaä trúã thaâ nh möå t trung têm saã n xuêë t, nùç m trong chuöî i cung ûá ng khu vûå c, toaâ n cêì u cuã a nhiïì u têå p àoaâ n cöng nghïå haâ ng àêì u thïë giúá i nhû Samsung, LG, Intel, Apple, GE, Foxconn… Khu vûå c tû nhên àûúå c khuyïë n khñch phaá t triïí n vaâ ngaâ y caâ ng àoá ng vai troâ quan troå ng trong nïì n kinh tïë vúá i khoaã ng 900 nghòn doanh nghiïå p hoaå t àöå ng. Hïå thöë ng kïë t cêë u haå têì ng kinh tïë - xaä höå i àûúå c ûu tiïn nguöì n lûå c vaâ têå p trung àêì u tû, taå o àöå t phaá cho phaá t triïí n, nhêë t laâ haå têì ng giao thöng chiïë n lûúå c, haå têì ng àö thõ, haå têì ng nùng lûúå ng, haå têì ng viïî n thöng, haå têì ng giaá o duå c, y tïë , ûá ng phoá vúá i biïë n àöí i khñ hêå u; àïë n nay àaä hoaâ n thaâ nh vaâ àûa vaâ o sûã duå ng trïn 2.000 km àûúâ ng cao töë c, phêë n àêë u àïë n nùm 2025 àaå t trïn 3.000 km; àang triïí n khai múã röå ng caá c sên bay Tên Sún Nhêë t, Nöå i Baâ i, xêy dûå ng Caã ng haâ ng khöng quöë c tïë Long Thaâ nh vúá i töí ng cöng suêë t khi hoaâ n thaâ nh toaâ n böå lïn àïë n 100 triïå u haâ nh khaá ch/nùm, töí ng vöë n àêì u tû haâ ng trùm nghòn tyã àöì ng vaâ xêy dûå ng caá c caã ng biïí n mang têì m khu vûå c, quöë c tïë cuâ ng vúá i hïå thöë ng giao thöng thuã y nöå i àõa; àöì ng thúâ i àang tñch cûå c chuêí n bõ xêy dûå ng, phï duyïå t chuã trûúng phaá t triïí n hïå thöë ng àûúâ ng sùæ t töë c àöå cao cho giai àoaå n 2025 - 2030…”. n Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh vûâa coá baâi viïët “Àêët nûúác ta chûa coá bao giúâ coá àûúcå cú àö,ì tiïmì lûcå , võ thïë vaâ uy tñn quöcë tï ë nhû ngayâ nay. Trong baiâ viïtë , Thuã tûúná g nïu ro:ä Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g laâ ngûúiâ àêuì tiïn nhênå àõnh, àûúcå Àaiå höiå Àanã g lênì thûá XIII thöng qua vaâ àûa vaoâ Nghõ quyïtë Àaiå höiå : “Vúiá têtë ca ã sû å khiïm tönë , chuná g ta vêîn coá thïí noái rùçng: Àêët nûúác ta chûa bao giúâ coá àûúåc cú àöì, tiïìm lûåc, võ thïë vaâ uy tñn quöëc tïë nhû ngaây nay”. “Àêtë nûúcá ta chûa bao giúâ co á àûúcå cú àö,ì tiïmì lûcå , võ thïë va â uy tñn quöcë tïë nhû ngayâ nay” Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g phatá biïuí taiå Höiå nghõ Chñnh phuã Thúâi sûå

Kyã niïåm 77 nùm Ngaây Thûúng binh - Liïåt sô (27/7/1947 - 27/7/2024), saáng 27/7, Àoaân àaåi biïíu Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng, Chuã tõch nûúác, Quöëc höåi, Chñnh phuã, UÃy ban Trung ûúng Mùåt trêån Töí quöëc Viïåt Nam àùåt voâng hoa, vaâo Lùng viïëng Chuã tõch Höì Chñ Minh vaâ dêng hûúng, tûúãng niïåm caác Anh huâng liïåt sô taåi Àaâi Tûúãng niïåm caác Anh huâng liïåt sô trïn àûúâng Bùæc Sún, Haâ Nöåi. Dû å lï î tûúnã g niïmå co á Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm; Thuã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh; Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî ; Thûúnâ g trûcå Ban Bñ thû Lûúng Cûúnâ g; Chu ã tõch Uyà ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam Àö î Vùn Chiïnë … Voâng hoa cuãa Àoaân mang doâng chûä “Àúâi àúâi nhúá ún Chuã tõch Höì Chñ Minh vô àaåi”. Caác àaåi biïíu àaä baây toã loâng biïët ún vö haån, thaânh kñnh tûúãng nhúá cöng lao to lúán cuãa Ngûúâi àöëi vúái sûå nghiïåp caách maång cuãa Àaãng vaâ dên töåc ta. Ngûúâi àaä cöëng hiïën caã cuöåc àúâi cho dên, cho nûúác, dêîn dùæt Àaãng ta, nhên dên ta laâm nïn nhûäng thùæng lúåi veã vang. Vúái loâng thaânh kñnh vaâ biïët ún vö haån, àoaân àaåi biïíu àaä nghiïng mònh tûúãng niïåm caác Anh huâng liïåt sô - nhûäng ngûúâi con ûu tuá cuãa dên töåc àaä hy sinh troån àúâi mònh cho quï hûúng, Töí quöëc. Voâng hoa cuãa Àoaân mang doâng chûä “Àúâi àúâi nhúá ún caác Anh huâng liïåt sô”. LUÊN DUNÄ G Thúâi sûå Chuã nhêåt 28/7/2024 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Thùm va â tùnå g qua â cacá Me å Viïtå Nam Anh hunâ g ú ã Àa â Nùné g Ngaây 27/7, Thaânh Àoaân Àaâ Nùéng triïín khai chuöîi hoaåt àöång “Chuáng con luön bïn meå”, thùm vaâ tùång quaâ cho caác Meå Viïåt Nam Anh huâng trïn àõa baân. Tham dûå chûúng trònh coá Bñ thû T.Û Àoaân Nguyïîn Tûúâng Lêm. Saná g súmá , cùn nhaâ nho ã ú ã thön La Böng (xaä Hoaâ Tiïnë , huyïnå Hoaâ Vang) àöng vui, rönå ra ä hún hùnè moiå ngayâ . Khoanã g 10 tònh nguyïnå viïn chia nhau donå depå nhaâ cûaã , banâ thú â liïtå sô, chung tay nêuë mêm cuná g cho liïtå sô. Nhòn cacá àoanâ viïn luön tay luön chên, Meå Viïtå Nam Anh hunâ g Àùnå g Thõ Thanh momá memá cûúiâ . Nhiïuì nùm nay, cacá àoanâ viïn thanh niïn cuaã xa ä thên thiïtë nhû con chauá trong nhaâ búiã co á dõp gò, hoå cunä g ghe á thùm, troâ chuyïnå , nêuë cúm cunâ g me.å Meå Thanh coá chöìng vaâ 3 con trai àïìu laâ liïåt sô, hiïån meå söëng cuâng vúái con dêu vaâ chaáu nöåi. Duâ àaä 102 tuöíi, nhûng khi àoaân gheá thùm, meå Thanh vêîn nhúá àûúåc nùm ngoaái dõp naây ai gheá thùm meå, hoãi chuyïån xûa, meå cuäng kïí vanh vaách. Thay mùåt àoaân cöng taác, Bñ thû T.Û Àoaân Nguyïîn Tûúâng Lêm troâ chuyïån, àöång viïn meå luön söëng vui, söëng khoãe cuâng con chaáu. Xuác àöång trûúác têëm loâng cuãa caác baån àoaân viïn thanh niïn, meå Àùång Thõ Thanh chia seã: “Duâ hoaân caãnh àún chiïëc nhûng tui luön nhêån àûúåc sûå àöìng haânh, quan têm chùm soác cuãa chñnh quyïìn àõa phûúng, caác töí chûác àoaân thïí vaâ àùåc biïåt laâ Àoaân Thanh niïn. Möîi khi cêìn, luác khoá khùn, caác chaáu àïìu sùén saâng coá mùåt àïí àúä àêìn meå, àúä àêìn gia àònh, rêët trên quyá”. Cunâ g ngayâ , cacá cêpë bö å Àoanâ toanâ thanâ h phö ë àönì g loatå triïní khai mö hònh “Chuná g con luön bïn me”å , vúiá nhiïuì hoatå àönå g tri ên 74 Meå Viïtå Nam Anh hunâ g, töní g trõ giaá chûúng trònh gênì 100 triïuå àönì g. Triïní khai tûâ khoanã g 3 nùm nay, mö hònh lan toaã manå h me ä trong àoanâ viïn thanh niïn, àûúcå cacá chi àoanâ trïn àõa banâ àïuì àùnå 2 thaná g/lênì va â möiî dõp lï,î Tïtë vúiá cacá hoatå àönå g nhû: thùm va â tùnå g qua,â khamá sûcá khoeã cho Me å Viïtå Nam Anh hunâ g, nêuë mêm cuná g liïtå sô, lamâ àepå banâ thú â liïtå sô… Dõp nayâ , Thanâ h Àoanâ Àa â Nùné g cunä g tö í chûcá thùm, tùnå g 790 suêtë qua â cho cacá Me å Viïtå Nam Anh hunâ g, thûúng bïnå h binh, gia àònh coá cöng cacá h manå g vúiá töní g sö ë tiïnì la â 390 triïuå àönì g. Trûúcá ào,á cacá cêpë bö å Àoanâ thùpæ nïnë tri ên taiå 27 àõa àiïmí , chùm socá hún 9.300 phênì mö å liïtå sô vúiá kinh phñ 100 triïuå àönì g. Àönì g thúiâ , Thanâ h Àoanâ phöië húpå vúiá Viettel Àaâ Nùné g tö í chûcá chûúng trònh Hoa dêng möå liïtå sô, thay múiá hún 5.300 boá hoa sen vaâ lo å hoa taiå cacá phênì mö å vúiá töní g trõ giaá chûúng trònh laâ 150 triïuå àönì g. Bïn canå h ào,á nhiïuì mö hònh thiïtë thûcå àûúcå triïní khai àï í tri ên cacá thûúng, bïnå h binh, ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g, thên nhên liïtå sô nhû: phucå höiì di anã h cuaã liïtå sô, khamá bïnå h va â phatá thuöcë miïnî phñ cho cacá àöië tûúnå g chñnh sacá h, tö í chûcá nhûnä g bûaä cúm tri ên, lamâ àepå banâ thú â liïtå sô… GIANG THANH Trûng bayâ 63 bûcá tranh chên dung me å Viïtå Nam Anh hunâ g Ngayâ 27/7, taiå Baoã tanâ g Phu å nû ä Viïtå Nam àa ä diïnî ra triïní lamä mang tïn “Têm hoaå tri ên” - trûng bayâ 63 bûcá ve ä chên dung meå Viïtå Nam Anh hunâ g cuaã hoa å sô Àùnå g AiÁ Viïtå . Àêy laâ sû å kiïnå hûúná g àïnë lï î ky ã niïmå 77 nùm ngayâ Thûúng binh - Liïtå sô (27/7/1947-27/7/2024). Phaát biïíu taåi triïín laäm, hoaå sô Àùång AÁi Viïåt chia seã, baâ bùæt àêìu veä caác meå Viïåt Nam anh huâng tûâ ngaây 19/2/2010. Baâ àaä tûå mònh laái xe maáy khùæp 63 tónh thaânh àïí gùåp trûåc tiïëp caác baâ meå Viïåt Nam anh huâng, daânh thúâi gian chia seã, troâ chuyïån vaâ veä laåi chên dung caác Meå. Tñnh àïën thaáng ngaây 11/7/2024, hoaå sô Àùång AÁi Viïåt àaä veä àûúåc chên dung cuãa 3.157 meå Viïåt Nam anh huâng sau quaäng àûúâng khoaãng 160.000 km qua khùæp moåi miïìn Töí quöëc. Baâ àùåt tïn cho haânh trònh êëy laâ “Haânh trònh neát thúâi gian”. Cuöëi chûúng trònh, hoaå sô Àùång AÁi Viïåt àaä tûå nguyïån trao tùång hún 3.000 bûác tranh veä chên dung meå Viïåt Nam Anh huâng cuãa mònh cho Baão taâng Phuå nûä Viïåt Nam. Nùm 2010, 2011 vaâ 2014, hoaå sy ä Àùnå g AiÁ Viïtå lênì lûútå àûúcå Trung têm Sacá h ky ã lucå Viïtå Nam va â Sacá h ky ã lucå chêu A Á xacá nhênå la â ngûúiâ phu å nû ä àêuì tiïn sûã dunå g xe Chaly ài khùpæ 63 tónh, thanâ h phö ë ky á hoaå chên dung cacá Me å Viïtå Nam anh hunâ g va â la â ngûúiâ ve ä chên dung Meå Viïtå Nam Anh hunâ g nhiïuì nhêtë . Ngayâ 13/11/2020, baâ àûúcå Nha â nûúcá trao tùnå g danh hiïuå Anh hunâ g Lao àönå g. VIÏÅT KHÖI Lanä h àaoå Àanã g, Nha â nûúcá vaoâ Lùng viïnë g Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh Lanä h àaoå Àanã g, Nha â nûúcá viïnë g Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh vaâ cacá Anh hunâ g liïtå sô n NHOÁM TREà NEÁM ÀAÁ LÏN TAÂU KHAÁCH BÙÆC-NAM ÀÏÍ NÖ ÀUÂA. Ngayâ 27/7, Cöng an huyïnå Haiã Lùng (Quanã g Trõ) cho hay, àún võ vûaâ phöië húpå lamâ ro ä viïcå 6 hocå sinh trong àöå tuöií 9-14 nemá àêtë , àa á lïn tauâ Bùcæ -Nam qua àõa phênå xa ä Haiã Chaná h, huyïnå Haiã Lùng vaoâ chiïuì 22/7 àïí nö àuaâ . Lûcå lûúnå g chûcá nùng àaä tiïnë hanâ h lamâ viïcå vúiá phu å huynh, lêpå biïn banã sû å viïcå . Àönì g thúiâ yïu cêuì nhûnä g ngûúiâ coá hanâ h vi nemá àêtë àa á vaoâ tauâ viïtë tûúnâ g trònh vaâ cam kïtë khöng taiá phamå . “Do cacá chauá nho ã dûúiá 14 tuöií nïn apá dunå g biïnå phapá giaoá ducå , nhùcæ nhú.ã Xa ä se ä phöië húpå vúiá cacá àoanâ thï,í gia àònh vaâ nha â trûúnâ g tiïpë tucå tuyïn truyïnì , giaoá ducå ”, lanä h àaoå UBND xaä Haiã Chaná h noiá . Öng Nguyïnî Anh Tuênë -Chaná h Vùn phonâ g Ban An toanâ giao thöng (ATGT) tónh Quanã g Trõ thöng tin, trong nhûnä g thaná g àêuì nùm 2024, trïn àõa banâ tónh xayã ra 5 vuå nemá àêtë àaá lïn tauâ , lênì lûútå vaoâ cacá ngayâ : ngayâ 21/1; ngayâ 11/4; ngayâ 21/6; ngayâ 22/6 vaâ vuå ngayâ 22/7 trïn. Ban ATGT tónh Quanã g Trõ àï ì nghõ lûcå lûúnå g chûcá nùng liïn quan tùng cûúnâ g tuênì tra, kiïmí soatá , thûcå hiïnå cacá biïnå phapá nghiïpå vu å nhùmç phatá hiïnå cacá àöië tûúnå g va â ngùn chùnå kõp thúiâ cacá hanâ h vi nemá àêtë àa á lïn tauâ ... H.THAN H n BÙÆT CÛÅU CHUà TÕCH HÀQT CÖNG TY CADOVIMEX. Cú quan àiïuì tra hònh sû å Bö å Quöcë phonâ g àa ä tönë g àatå quyïtë àõnh khúiã tö ë bõ can vaâ thi hanâ h lïnå h bùtæ tamå giam àöië vúiá Vo ä Thanâ h Tiïn (SN 1962, cûuå Chu ã tõch HÀQT kiïm Töní g Giamá àöcë Cöng ty Cadovimex), àïí àiïuì tra vï ì hanâ h vi lûaâ àaoã chiïmë àoatå taiâ sanã . Liïn quan àïnë vuå aná , trûúcá ào á Cú quan àiïuì tra hònh sûå Böå Quöcë phonâ g àa ä khúiã tö ë va â bùtæ tamå giam Ngö Vùn Phùng (SN 1968, nguå Ca â Mau, cûuå Chu ã tõch HÀQT Cadovimex); khúiã töë cho taiå ngoaiå àöië vúiá cacá bõ can Voä Hunâ g Cûúnâ g (nguyïn Phoá Töní g Giamá àöcë Cöng ty Cadovimex); Dûúng Vùn Tûúnâ g (nguyïn Kï ë toaná trûúnã g Cöng ty Cadovimex). TÊN LÖÅC Cuöåc trao àöíi vûâa diïîn ra taåi TPHCM cuöëi thaáng 6 múái àêy, thùæp lïn hy voång rêët lúán cho thên nhên liïåt sô thúâi chöëng Myä cuãa chuáng ta, duâ lûãa àaån àaä ngûng laåi tûâ hún nûãa thïë kyã. Niïìm hy voång laâ coá cú súã. Búãi trûúác àoá, tûâ nhûäng thöng tin cuãa nhoám cûåu binh Myä naây vïì toåa àöå, võ trñ, khöng aãnh, sú àöì chó dêîn caác khu möå têåp thïí àûúåc phña quên àöåi Hoa Kyâ chön lêëp sau caác trêån àaánh àaä giuáp chuáng ta tòm thêëy hún 80 haâi cöët liïåt sô hy sinh nùm 1968 taåi sên bay Biïn Hoâa, vaâ xaác àõnh àûúåc höë chön têåp thïí 213 liïåt sô taåi cùn cûá Töëng Lï Chên giûäa hai tónh Bònh Phûúác-Têy Ninh… Múái hai nùm trûúác, cuäng tûâ thöng tin cuãa möåt nhoám cûåu binh Myä, Thiïëu taá cûåu chiïën binh Viïåt Nam 80 tuöíi Àùång Haâ Thuåy cuâng Tónh Àöåi Bònh Àõnh àaä tòm kiïëm thaânh cöng khu möå têåp thïí hún 60 liïåt sô cuãa ta hy sinh trong trêån àaánh lïn àöìi Xuên Sún (Hoaâi Ên, Bònh Àõnh) raång saáng 27/12/1966. Cuöåc tòm kiïëm naây töi may mùæn nhiïìu lêìn àûúåc cuâng öng Thuåy vaâ àöåi tòm kiïëm cuãa Tónh àöåi ài vïì khu vûåc àöìi Xuên Sún lõch sûã, röìi sau àoá chûáng kiïën caãnh vúä oâa öm lêëy nhau cuãa nhûäng cûåu chiïën binh tûâng chôa muäi suáng vaâo nhau trïn cuâng möåt trêån àõa khöëc liïåt ngaây êëy. “Thaáng 4 túái, Viïåt Nam seä kyã niïåm ngaây kïët thuác chiïën tranh. Nhûng àöëi vúái gia àònh têët caã nhûäng ngûúâi mêët tñch cuãa chuáng töi, chiïën tranh chûa bao giúâ kïët thuác. Chuáng töi caám ún vò nhûäng lúâi khen ngúåi vaâ sûå cöng nhêån cho viïåc laâm cuãa chuáng töi trong 7 nùm qua khi chuáng töi ài khùæp núi vaâ gùåp nhûäng ngûúâi nhòn chuáng töi vúái aánh mùæt àêìy hy voång. Chuáng töi seä tiïëp tuåc sûá mïånh vò gia àònh mònh”. Àoá laâ cêu bònh luêån cuãa cûåu binh Myä Bob Connor trïn trang facebook cuãa öng Àùång Haâ Thuåy. Bob Connor cuäng chñnh laâ thaânh viïn trong nhoám cûåu binh Myä tûâng tham chiïën trïn àöìi Xuên Sún 58 nùm trûúác, giuáp tòm kiïëm thaânh cöng caác liïåt sô cuãa ta. Nhûng biïët rùçng, àau àaáu trong têm khaãm nhûäng ngûúâi nhû Bob, laâ nhiïìu ngûúâi thên cuãa mònh cuäng vêîn chûa trúã vïì sau cuöåc chiïën. Cuäng trïn trang caá nhên cuãa mònh, öng Bob Connor cho biïët, múái àêy möåt cûåu chiïën binh Viïåt Nam àaä cho öng thöng tin vïì 5 ngûúâi lñnh Myä mêët tñch, vaâ lêåp tûác öng àaä chuyïín thöng tin êëy cho cú quan chûác nùng cuãa Myä. “Nhûäng ngûúâi hûúãng lúåi duy nhêët laâ têët caã caác gia àònh, tûâ caã hai phña…”, öng Bob viïët. Thïm möåt thöng tin àùåc biïåt, àoá laâ ngaây 23/7 múái àêy, Ngên haâng Gen (ADN) liïåt sô chûa xaác àõnh àûúåc thöng tin vaâ thên nhên liïåt sô chñnh thûác ra mùæt. Àem laåi niïìm hy voång cho gia àònh, ngûúâi thên cuãa gêìn 200 ngaân liïåt sô cuãa chuáng ta coân chûa tòm thêëy haâi cöët, vaâ hún 300 ngaân liïåt sô àaä an taáng taåi caác nghôa trang liïåt sô nhûng chûa xaác àõnh àûúåc tïn tuöíi, quï quaán. Chiïën tranh chûa thïí kïët thuác, khi ngûúâi lñnh cuöëi cuâng chûa trúã vïì. Cuöåc chiïën thêìm lùång vaâ dai dùèng trong möîi têm khaãm êëy, duâ úã chiïën tuyïën naâo, chó coá thïí kïët thuác khi àûúåc seã chia vaâ thêëu hiïíu. n Tòm nhau tûâ hai chiïnë tuyïnë [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Anh: NHÛ YÁ Ã

Thúâi sûå Chuã nhêåt 28/7/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Àaåi taá Trêìn Ngoåc Long, nguyïn Phoá viïån trûúãng Viïån Lõch sûã quên sûå Viïåt Nam traã lúâi baáo chñ bïn lïì höåi thaão vïì hiïåp àõnh Geneve sau 70 nùm, thaáng 7/2024. (VnExpress) Nhaâ sûã hoåc Dûúng Trung Quöëc noái vïì tònh caãm cuãa ngûúâi dên vúái Töíng Bñ thû khi àïën viïëng Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång taåi Nhaâ tang lïî quöëc gia, saáng 26/7. (VnExpress) “Loâng dên laâ thûúác ào chuêín mûåc nhêët” “Geneve àïí laåi nhiïìu baâi hoåc àùæt giaá trong àaâm phaán àa phûúng” “Töi danâ h phênì àúiâ conâ laiå àï í giúiá thiïuå vï ì cuöcå àúiâ Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g” Öng Cho Chul Hyeon (taác giaã nûúác ngoaâi àêìu tiïn viïët saách vïì Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång) chia seã khi àïën tûúãng niïåm Töíng Bñ thû taåi quï hûúng Laåi Àaâ (xaä Àöng Höåi, huyïån Àöng Anh, Haâ Nöåi). (Dên Trñ) PHAÁT NGÖN êën tûúång Chiïuì ngayâ 27/7, taiå tónh Thaiá Nguyïn, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh dêng hûúng taiå Khu di tñch lõch sûã quöcë gia 27/7 vaâ Di tñch lõch sû ã quöcë gia 60 Liïtå sô thanh niïn xung phong Àaiå àöiå 915, thùm hoiã , tùnå g qua â cacá àaiå biïuí ngûúiâ co á cöng trïn àõa banâ . Ài cunâ g àoanâ cöng tacá cuaã Thu ã tûúná g co á Bö å trûúnã g Bö å LÀ-TB&XH Àaoâ Ngocå Dung; Thûá trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g, Thûúnå g tûúná g Hoanâ g Xuên Chiïnë ; Bñ thû Tónh ủy Thaiá Nguyïn Trõnh Viïtå Hunâ g; Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy. Taiå Khu di tñch lõch sûã quöcë gia 27/7, núi maâ 77 nùm vïì trûúcá (ngayâ 27/7/1947) àaä diïnî ra lï î cöng bö ë lêyë ngayâ 27/7 laâ “Ngayâ Thûúng binh toanâ quöcë ”, Thu ã tûúná g tùnå g qua â va â troâ chuyïnå vúiá ngûúiâ co á cöng, thên nhên liïtå sô trïn àõa banâ huyïnå Àaiå Tû,â tónh Thaiá Nguyïn. Thu ã tûúná g khùnè g àõnh: “Uönë g nûúcá nhú á nguönì ”, “Ùn quaã nhú á ngûúiâ trönì g cêy” la â truyïnì thönë g tötë àepå , quy á bauá , àûúcå hun àucá , vun àùpæ búiã biïtë bao thï ë hï å ngûúiâ dên Viïtå Nam trong suötë chiïuì daiâ hanâ g nghòn nùm lõch sûã cuaã dên töcå . Thu ã tûúná g chia se,ã chiïnë tranh àaä luiâ xa, àêtë nûúcá àa ä àöcå lêpå , thönë g nhêtë ; nhûng vênî conâ ào á biïtë bao nöiî àau, biïtë bao vïtë thûúng vênî ngayâ àïm àau nhûcá . Thêuë hiïuí , se ã chia vúiá nhûnä g nöiî àau ào,á trong suötë 77 nùm qua, Àanã g, Nha â nûúcá ta luön àùcå biïtå quan têm, chùm lo vaâ co á nhiïuì chu ã trûúng, chñnh sacá h ûu àaiä àöië vúiá thûúng bïnå h binh, thên nhên liïtå sô, gia àònh chñnh sacá h, ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g, coi àêy laâ nhiïmå vu å chñnh trõ quan tronå g, thûúnâ g xuyïn. Ngûúiâ àûná g àêuì Chñnh phuã nhênë manå h, trong töní g thï í chñnh sacá h an sinh xa ä höiå , chñnh sacá h vúiá ngûúiâ coá cöng luön luön àûúcå ûu tiïn hanâ g àêuì . “Chuná g ta àa ä quan têm danâ h nguönì lûcå vêtå chêtë va â tinh thênì àï í thûcå hiïnå cacá chï ë àö,å chñnh sacá h vúiá thûúng bïnå h binh, thên nhên liïtå sô, gia àònh chñnh sacá h, ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g. Àúiâ sönë g cuaã ngûúiâ co á cöng va â gia àònh ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g khöng ngûnâ g àûúcå caiã thiïnå vï ì ca ã vêtå chêtë vaâ tinh thênì . Phong traoâ “Toanâ dên chùm socá cacá gia àònh thûúng binh, liïtå sô va â ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g”, cacá Quy ä “Àïnì ún àapá nghôa”, “Nghôa tònh àönì g àöiå ”… ngayâ canâ g phatá triïní ”, Thu ã tûúná g noiá . Cunä g theo Thuã tûúná g, mùcå du â Àanã g, Nha â nûúcá va â Nhên dên luön quan têm, chùm lo vúiá têmë lonâ g trên tronå g, biïtë ún sêu sùcæ va â tracá h nhiïmå cao nhêtë , nhûng àúiâ sönë g cuaã mötå bö å phênå thûúng bïnå h binh, thên nhên liïtå sô, gia àònh ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g conâ kho á khùn. Do ào,á Thu ã tûúná g yïu cêuì cacá cêpë , cacá nganâ h, cacá àõa phûúng, trong àoá co á tónh Thaiá Nguyïn tiïpë tucå phatá huy truyïnì thönë g “Uönë g nûúcá nhú á nguönì ”, “Ùn quaã nhú á ngûúiâ trönì g cêy”, quaná triïtå sêu sùcæ va â triïní khai hiïuå qua ã Nghõ quyïtë Àaiå höiå lênì thû á XIII cuaã Àanã g, Chó thõ cuaã Ban Bñ thû vïì tiïpë tucå tùng cûúnâ g sû å lanä h àaoå cuaã Ðanã g àöië vúiá cöng tacá ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g, Phapá lïnå h ûu àaiä ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g. Cunâ g ào,á tiïpë tucå hoanâ thiïnå va â thûcå hiïnå tötë chñnh sacá h, phapá luêtå àöië vúiá ngûúiâ co á cöng, baoã àamã ngûúiâ co á cöng va â gia àònh coá mûcá sönë g tû â trung bònh kha á trú ã lïn trong àõa banâ , vúiá tinh thênì khöng coá ngûúiâ co á cöng naoâ khöng àûúcå hûúnã g chñnh sacá h ûu àaiä . Bïn canå h ào,á tiïpë tucå nghiïn cûuá , thûcå hiïnå viïcå nêng mûcá trú å cêpë xa ä höiå , trú å cêpë ûu àaiä phu â húpå ; tùng cûúnâ g thu hutá nguönì lûcå xa ä höiå , àêyí manå h phong traoâ “àïnì ún àapá nghôa”; gopá phênì bu â àùpæ nhûnä g thiïtå thoiâ cuaã ngûúiâ co á cöng va â gia àònh co á cöng vúiá cacá h manå g. Thu ã tûúná g khùnè g àõnh, vúiá tracá h nhiïmå va â nghôa tònh sêu nùnå g, Chñnh phu,ã Thu ã tûúná g Chñnh phuã se ä tiïpë tucå quan têm, chùm lo àïí àúiâ sönë g vêtå chêtë , tinh thênì cuaã ngûúiâ co á cöng ngayâ canâ g àêyì àu ã va â tötë àepå hún. Nhên dõp nayâ , Thu ã tûúná g àï ì nghõ cacá àõa phûúng, cacá cú quan, àún võ, kïu goiå möiî tö í chûcá , ca á nhên vúiá y á thûcá tracá h nhiïmå cao hayä chu ã àönå g, saná g taoå triïní khai nhiïuì hoatå àönå g cu å thï,í thiïtë thûcå hún nûaä , coi àêy laâ böní phênå , tracá h nhiïmå va â cunä g la â tònh camã àï í to ã lonâ g biïtë ún sêu sùcæ àöië vúiá nhûnä g ngûúiâ àa ä cönë g hiïnë , hy sinh cho sû å nghiïpå giaiã phoná g dên töcå , thönë g nhêtë àêtë nûúcá va â baoã vï å vûnä g chùcæ Töí quöcë Viïtå Nam xa ä höiå chu ã nghôa cuaã chuná g ta. n Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cho biïtë , trong töní g thï í chñnh sacá h an sinh xaä höiå , chñnh sacá h vúiá ngûúiâ co á cöng luön luön àûúcå ûu tiïn hanâ g àêuì . Àanã g, Nha â nûúcá ta luön àùcå biïtå quan têm, chùm lo vaâ co á nhiïuì chuã trûúng, chñnh sacá h ûu àaiä àöië vúiá thûúng bïnå h binh, thên nhên liïtå sô, gia àònh chñnh sacá h, ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g, coi àêy laâ nhiïmå vu å chñnh trõ quan tronå g, thûúnâ g xuyïn. Chñnh sacá h vúái ngûúâi coá cöng luön luön àûúcå ûu tiïn haâng àêìu Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh tùnå g qua â ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g va â thên nhên liïtå sô trïn àõa banâ huyïnå Àaiå Tûâ Ngayâ 27/7, àoanâ cöng tacá T.Û Àoanâ do anh Nguyïnî Ngocå Lûúng - Bñ thû thûúnâ g trûcå T.Û Àoanâ , Chu ã tõch T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam dênî àêuì va â cacá àún võ phöië húpå tùnå g qua â hö î trú å ngûúiâ dên bõ anã h hûúnã g lu ä quetá taiå xa ä Mûúnâ g Pönì (huyïnå Àiïnå Biïn, Àiïnå Biïn). Tham gia àoanâ , co á ba â Gianâ g Thõ Hoa, Phoá chu ã tõch HÀND tónh Àiïnå Biïn; Àaiå ta á Trênì Viïtë Nùng - Trûúnã g ban Thanh niïn Quên àöiå ; anh Buiâ Hoanâ g Tunâ g - Bñ thû Àoanâ Khöië cacá cú quan T.Û. Àoanâ àa ä trao tùnå g 3 ngöi nhaâ nhên aiá trõ gia á 150 triïuå àönì g; 2 tênë gaoå trõ giaá 60 triïuå àönì g; 1 cêuì dên sinh trõ giaá 200 triïuå àönì g; 1 cöng trònh thanh niïn höî trú å khùcæ phucå hêuå qua ã mûa lu ä trõ gia á 50 triïuå àönì g; trao 6 phênì qua â cho hö å gia àònh coá ngûúiâ tû ã vong, mêtë tñch, möiî suêtë qua â trõ gia á 5 triïuå àönì g. Àoanâ cunä g àa ä túiá thùm hoiã , àönå g viïn gia àònh àoanâ viïn Caâ Thõ Oanh coá chönì g va â con àang mêtë tñch, nhaâ cûaã bõ lu ä cuönë tröi. Anh Nguyïnî Ngocå Lûúng - Bñ thû thûúnâ g trûcå T.Û Àoanâ bayâ to ã se ã chia vúiá kho á khùn cuaã xa ä Mûúnâ g Pönì va â cacá gia àònh bõ anã h hûúnã g búiã thiïn tai; àönì g thúiâ àönå g viïn chñnh quyïnì àõa phûúng vaâ ngûúiâ dên vûútå qua khoá khùn, súmá öní àõnh cuöcå sönë g. l Cunâ g ngayâ , anh Nguyïnî Ngocå Lûúng cunâ g àoanâ cöng tacá àa ä thùm, tùnå g qua â va â cunâ g ùn “Bûaä cúm sum vêyì , êmë apá yïu thûúng” taiå nha â chiïnë sô Àiïnå Biïn Phuã Nguyïnî Hûuä Chêpë (tö í 20, phûúnâ g Him Lam, TP. Àiïnå Biïn Phu)ã . Àêy laâ chûúng trònh trong chuöiî hoatå àönå g tri ên dõp kyã niïmå 77 nùm Ngayâ Thûúng binh Liïtå sô. XUÊN TUN G Anà h: Anh Nguyïnî Ngocå Lûúng tùnå g qua,â àönå g viïn trûúnâ g húpå hö å gia àònh mêtë vú å va â con trong luä quetá ranå g saná g 25/7 [ LÛU TRINH ] Thùm, tùnå g qua â ngûúiâ dên bõ luä quetá ú ã Àiïnå Biïn Ảnh: XUÊN TUNG  Ảnh: TRONG TAI ŠÀi cunâ g àoanâ cöng tacá cuaã Thu ã tûúná g, àoanâ T.Û Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh do Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ lamâ trûúnã g àoanâ àa ä dêng hûúng taiå Khu di tñch lõch sûã quöcë gia 27/7 vaâ Di tñch lõch sûã quöcë gia 60 Liïtå sô thanh niïn xung phong Àaiå àöiå 915. Àönì g thúiâ , thùm hoiã , tùnå g qua â cacá àaiå biïuí ngûúiâ co á cöng trïn àõa banâ tónh Thaiá Nguyïn. Dõp nayâ , T.Û Àoanâ trao tùnå g 20 suêtë qua,â möiî suêtë trõ giaá 3 triïuå àönì g cho ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g va â thên nhên liïtå sô trïn àõa banâ huyïnå Àaiå Tû,â tónh Thaiá Nguyïn. Àêy laâ hoatå àönå g thï í hiïnå tracá h nhiïmå , lonâ g biïtë ún, sû å tri ên sêu sùcæ cuaã tuöií tre ã Viïtå Nam höm nay àöië vúiá thï ë hï å cha anh àaä khöng tiïcë mauá xûúng, hy sinh àïí co á cuöcå sönë g êmë no, hanå h phucá ngayâ höm nay. Àûúcå biïtë , trong kyã niïmå 77 nùm Ngayâ Thûúng binh - Liïtå sô (27/7/1947 - 27/7/2024), T.Û Àoanâ va â tuöií tre ã ca ã nûúcá tö í chûcá hanâ g nganâ cöng trònh, phênì viïcå , trao tùnå g quaâ Me å Viïtå Nam Anh hunâ g, thûúng bïnå h binh, ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g; hoatå àönå g thùpæ nïnë tri ên. Trong ào,á trong töië 26/7, taiå Nghôa trang liïtå sô Àöcå Lêpå (Àiïnå Biïn), T.Û Àoanâ chu ã trò, phöië húpå vúiá Töní g Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy thùpæ hûúng taiå nha â tûúnã g niïmå Khu di tñch lõch sûã quöcë gia 27/7 Cucå chñnh trõ QÀND Viïtå Nam, Böå LÀ-TB&XH, Tónh Àiïnå Biïn töí chûcá “Lï î thùpæ nïnë tri ên cacá anh hunâ g liïtå sô” cêpë trung ûúng.

