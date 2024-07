Tiền Phong số 203

21/7/2024 SỐ 203 CHU Ã NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ NGÛÚIÂ CÖNÅ G SANÃ KIÏN TRUNG, LÖIÎ LACÅ TÖNÍ G BÑ THÛ NGUYÏNÎ PHUÁ TRONÅ G [ Trang 2+3+4+5+6+7+8+9+10 ] Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g gùpå gú,ä àönå g viïn caná bö,å chiïnë sô sau buöií huênë luyïnå , hiïpå àönì g sùné sanâ g chiïnë àêuë nùm 2017 cuaã mötå söë àún võ quên àöiå , ngayâ 19/11/2017 Saná g 29/11/2023, Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g àïnë dû å phiïn bïë macå Ky â hopå thû á 6, Quöcë höiå khoaá XV NSND Lï Chûcá (traiá ) va â Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g trong buöií gùpå mùtå trñ thûcá , vùn nghïå sô tiïu biïuí àêuì Xuên Mêuå Tuêtë 2018 Àoanâ àaiå biïuí Quöcë höiå Ha â Nöiå chucá mûnâ g àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g hoanâ thanâ h xuêtë sùcæ nhiïmå vu å Chu ã tõch nûúcá nhiïmå ky â 2016-2021, chiïuì ngayâ 2/4/2021 Anh: NHÛ YÁ Ã Anh: PHAM THÙNG Æ Å Ã Anh: TRONG HAIÃ Å Ã

Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam, Quöcë höiå nûúcá Cönå g hoa â Xa ä höiå Chu ã nghôa Viïtå Nam, Chuã tõch nûúcá Cönå g hoa â Xa ä höiå Chu ã nghôa Viïtå Nam, Chñnh phuã nûúcá Cönå g hoa â Xa ä höiå Chu ã nghôa Viïtå Nam, Uyà ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam va â gia àònh vö cunâ g thûúng tiïcë baoá tin: Àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g, Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g, Bñ thû Quên uyã Trung ûúng, sinh ngayâ 14 thaná g 4 nùm 1944; quï quaná : xa ä Àöng Höiå , huyïnå Àöng Anh, thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Thûúnâ g tru á taiå nha â sö ë 5, phö ë Thiïnì Quang, phûúnâ g Nguyïnî Du, quênå Hai Ba â Trûng, thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Tham gia cöng tacá tû â nùm 1967; vaoâ Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam ngayâ 19 thaná g 12 nùm 1967. Uyà viïn Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g cacá khoa á VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Uyà viïn Böå Chñnh trõ cacá khoa á VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thûúnâ g trûcå Bö å Chñnh trõ khoa á VIII; Chuã tõch Quöcë höiå nûúcá Cönå g hoa â xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam khoaá XI, XII; Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam cacá khoa á XI, XII, XIII; Chuã tõch nûúcá Cönå g hoa â xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam nhiïmå ky â 2016 - 2021, Chuã tõch Höiå àönì g Quöcë phonâ g va â An ninh; Bñ thû Quên uyã Trung ûúng; Uyà viïn Ban Thûúnâ g vuå Àanã g uyã Cöng an Trung ûúng; Trûúnã g ban chó àaoå Trung ûúng vïì phonâ g, chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå . Àaiå biïuí Quöcë höiå cacá khoa á XI, XII, XIII, XIV, XV. Sau mötå thúiâ gian lêm bïnå h nùnå g, mùcå du â àa ä àûúcå Àanã g, Nha â nûúcá , têpå thï í cacá giaoá sû, y bacá sô àêuì nganâ h tênå tònh cûuá chûaä , gia àònh hïtë lonâ g chùm socá , nhûng do tuöií cao bïnå h nùnå g, Àönì g chñ àaä tû â trênì höiì 13 giú â 38 phutá ngayâ 19 thaná g 7 nùm 2024 (tûcá ngayâ 14 thaná g 6 nùm Giapá Thòn), taiå Bïnå h viïnå Trung ûúng Quên àöiå 108, Haâ Nöiå , hûúnã g tho å 80 tuöií . Gênì 60 nùm cöng tacá , Àönì g chñ àaä coá nhiïuì cöng lao to lúná , àùcå biïtå xuêtë sùcæ àöië vúiá sû å nghiïpå cacá h manå g ve ã vang cuaã Àanã g va â dên töcå . Àönì g chñ àûúcå Àanã g, Nha â nûúcá tùnå g thûúnã g Huên chûúng Sao vanâ g, Huy hiïuå 55 nùm tuöií Àanã g va â nhiïuì Huên, Huy chûúng cao quy á khacá cuaã Viïtå Nam va â quöcë tï.ë Àönì g chñ mêtë ài la â mötå töní thêtë to lúná àöië vúiá Àanã g, Nha â nûúcá , nhên dên ta va â gia quyïnë Àönì g chñ. Àïí to ã lonâ g tiïcë thûúng vaâ tûúnã g nhú á àönì g chñ Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g, Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam, Quöcë höiå nûúcá Cönå g hoa â xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam, Chuã tõch nûúcá Cönå g hoa â xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam, Chñnh phuã nûúcá Cönå g hoaâ xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam, Uyà ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam quyïtë àõnh töí chûcá tang lïî àönì g chñ Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g vúiá nghi thûcá Quöcë tang. BAN CHÊPË HAN H TRUNG ÛÚNG ÀANà G CÖNÅ G SANà VIÏTå NAM QUÖCË HÖIÅ NÛÚCÁ CÖNÅ G HOA  XA Ä HÖIÅ CHU à NGHÔA VIÏTå NAM CHU à TÕCH NÛÚCÁ CÖNÅ G HOA  XA Ä HÖIÅ CHU à NGHÔA VIÏTå NAM CHÑNH PHUà NÛÚCÁ CÖNÅ G HOA  XA Ä HÖIÅ CHU à NGHÔA VIÏTå NAM UYà BAN TRUNG ÛÚNG MÙTÅ TRÊNÅ TÖ Í QUÖCË VIÏTå NAM Thúâi sûå Chuã nhêåt 21/7/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g, sinh ngayâ 14 thaná g 4 nùm 1944; quï quaná : xa ä Àöng Höiå , huyïnå Àöng Anh, thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Thûúnâ g tru á taiå nha â sö ë 5 phö ë Thiïnì Quang, phûúnâ g Nguyïnî Du, quênå Hai Ba â Trûng, thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Tham gia cöng tacá ngayâ 05 thaná g 12 nùm 1967; vaoâ Àanã g ngayâ 19 thaná g 12 nùm 1967. QUA Á TRÒNH CÖNG TACÁ Thaná g 12/1967: Àönì g chñ lamâ caná bö å Phonâ g Tû liïuå Tapå chñ Hocå têpå (nay la â Tapå chñ Cönå g sanã ); ngayâ 19 thaná g 12 nùm 1967, àönì g chñ àûúcå kïtë napå vaoâ Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam. Thaná g 8/1968 - Thaná g 8/1973: Àönì g chñ la â caná bö å biïn têpå Tapå chñ Cönå g sanã ; ài thûcå tï ë ú ã huyïnå Thanh Oai, tónh Haâ Têy (nay laâ Ha â Nöiå ); lamâ Bñ thû Chi àoanâ Cú quan Tapå chñ Cönå g sanã . Thaná g 9/1973 - Thaná g 4/1976: Àönì g chñ lamâ nghiïn cûuá sinh Khoa Kinh tï ë - Chñnh trõ taiå Trûúnâ g Àanã g cao cêpë Nguyïnî AiÁ Quöcë (nay laâ Hocå viïnå Chñnh trõ quöcë gia Hö ì Chñ Minh). Thaná g 5/1976 - Thaná g 8/1980: Àönì g chñ lamâ caná bö å biïn têpå Ban Xêy dûnå g Àanã g, Tapå chñ Cönå g sanã , Pho á Bñ thû Chi bö.å Thaná g 9/1980 - Thaná g 8/1981: Àönì g chñ hocå Nga vùn taiå Trûúnâ g Àanã g cao cêpë Nguyïnî AiÁ Quöcë . Thaná g 9/1981 - Thaná g 7/1983: Àönì g chñ la â thûcå têpå sinh vaâ baoã vï å luênå aná Pho á tiïnë sô (nay laâ Tiïnë sô) Khoa hocå lõch sû ã (chuyïn nganâ h Xêy dûnå g Àanã g) ú ã Viïnå Hanâ lêm Khoa hocå xa ä höiå Liïn Xö, trûcå thuöcå Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Liïn Xö. Thaná g 8/1983 - Thaná g 8/1987: Àönì g chñ lamâ Pho á Ban Xêy dûnå g Àanã g, Tapå chñ Cönå g sanã . Thaná g 9/1987 - Thaná g 02/1989: Àönì g chñ lamâ Trûúnã g Ban Xêy dûnå g Àanã g; Phoá Bñ thû Àanã g uy ã (tû â thaná g 7/1985 - thaná g 12/1988), Bñ thû Àanã g uyã cú quan Tapå chñ Cönå g sanã (thaná g 12/1988 - thaná g 12/1991). Thaná g 3/1989 - Thaná g 4/1990: Àönì g chñ lamâ Uyà viïn Ban Biïn têpå Tapå chñ Cönå g sanã . Thaná g 5/1990 - Thaná g 7/1991: Àönì g chñ lamâ Pho á Töní g Biïn têpå Tapå chñ Cönå g sanã . Thaná g 8/1991 - Thaná g 8/1996: Àönì g chñ lamâ Töní g Biïn têpå Tapå chñ Cönå g sanã . Taiå Höiå nghõ Àaiå biïuí toanâ quöcë giûaä nhiïmå ky â khoa á VII cuaã Àanã g (thaná g 01/1994), Àönì g chñ àûúcå bêuì vaoâ Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g. Àönì g chñ la â Uyà viïn Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam cacá khoa á VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII. Thaná g 8/1996 - Thaná g 02/1998: Àönì g chñ lamâ Pho á Bñ thû Thanâ h uyã Ha â Nöiå , kiïm Trûúnã g Ban caná sû å Àaiå hocå va â trûcå tiïpë phu å tracá h Ban Tuyïn giaoá Thanâ h uyã Ha â Nöiå . Taiå Höiå nghõ lênì thû á 4 Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoa á VIII (thaná g 12/1997), Àönì g chñ àûúcå bêuì vaoâ Bö å Chñnh trõ. Àönì g chñ laâ Uyà viïn Böå Chñnh trõ cacá khoa á VIII, IX, X, XI, XII, XIII. Thaná g 02/1998 - Thaná g 01/2000: Àönì g chñ phuå tracá h cöng tacá Tû tûúnã g - Vùn hoaá va â Khoa giaoá cuaã Àanã g. Thaná g 3/1998 - Thaná g 11/2006: Àönì g chñ lamâ Pho á Chu ã tõch Höiå àönì g Ly á luênå Trung ûúng; Chuã tõch Höiå àönì g Ly á luênå Trung ûúng, phuå tracá h cöng tacá ly á luênå cuaã Àanã g (thaná g 11/2001 - thaná g 8/2006). Thaná g 8/1999 - Thaná g 4/2001: Àönì g chñ Tham gia Thûúnâ g trûcå Bö å Chñnh trõ, Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam. Thaná g 01/2000 - Thaná g 6/2006: Àönì g chñ lamâ Bñ thû Thanâ h uyã Ha â Nöiå cacá khoa á XII, XIII, XIV. Thaná g 5/2002 - àïnë nay: Àönì g chñ laâ Àaiå biïuí Quöcë höiå cacá khoa á XI, XII, XIII, XIV, XV. Thaná g 6/2006 - Thaná g 7/2011: Àönì g chñ lamâ Chu ã tõch Quöcë höiå nûúcá Cönå g hoa â xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam khoa á XI, XII, Bñ thû Àanã g àoanâ Quöcë höiå , Uyà viïn Höiå àönì g Quöcë phonâ g vaâ An ninh. Thaná g 01/2011 - àïnë nay: Àönì g chñ la â Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam cacá khoa á XI, XII, XIII, Bñ thû Quên uyã Trung ûúng. Thaná g 02/2013 - àïnë nay: Àönì g chñ lamâ Trûúnã g Ban chó àaoå Trung ûúng vïì phonâ g, chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå . Thaná g 8/2016 - àïnë nay: Àönì g chñ tham gia Ban Thûúnâ g vu å Àanã g uyã Cöng an Trung ûúng nhiïmå ky â 2015 - 2020 va â 2020 - 2025. Thaná g 10/2018 - 4/2021: Àönì g chñ lamâ Töní g Bñ thû, Chuã tõch nûúcá cönå g hoa â xa ä höiå chu ã nghôa Viïtå Nam nhiïmå ky â 2016 - 2021; Chuã tõch Höiå àönì g Quöcë phonâ g va â An ninh. Thaná g 4/2021 - àïnë nay: Àönì g chñ la â Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam, Bñ thû Quên uyã Trung ûúng, Uyà viïn Ban Thûúnâ g vu å Àanã g uyã Cöng an Trung ûúng, Trûúnã g Ban chó àaoå Trung ûúng vï ì phonâ g, chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå . Do co á nhiïuì cöng lao to lúná va â àùcå biïtå xuêtë sùcæ àöië vúiá sû å nghiïpå cacá h manå g cuaã Àanã g, cuaã dên töcå , Àönì g chñ àûúcå Àanã g va â Nha â nûúcá tùnå g thûúnã g Huên chûúng Sao vanâ g, Huy hiïuå 55 nùm tuöií Àanã g va â nhiïuì huên, huy chûúng cao quyá khacá cuaã Viïtå Nam va â quöcë tï:ë “Huên chûúng Vaâng quöëc gia” cuaã Chu ã tõch nûúcá Cönå g hoa â Dên chu ã nhên dên Laoâ , “Huên chûúng Hûäu nghõ” cuaã Àanã g va â Nha â nûúcá Cönå g hoaâ nhên dên Trung Hoa, “Giaãi thûúãng Lïnin” giaiã thûúnã g cao quyá nhêtë cuaã Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Liïn bang Nga; “Huên chûúng Joseá Marti” cuaã Àanã g, Nha â nûúcá Cönå g hoa â Cu Ba vaâ nhiïuì danh hiïuå cao quyá khacá . THÖNG CAÁO ÀÙÅC BIÏTå Tang lï î àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam àûúcå tö í chûcá theo nghi thûcá Quöcë tang. Linh cûuä àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g àûúcå quanâ taiå Nha â tang lï î Quöcë gia sö ë 5 Trênì Thaná h Töng, thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Lï î viïnë g àönì g chñ Nguyïnî Phuá Tronå g àûúcå tö í chûcá taiå Nha â tang lï î Quöcë gia sö ë 5 Trênì Thaná h Töng, thanâ h phö ë Ha â Nöiå , bùtæ àêuì tû â 07 giú â 00 phutá àïnë 22 giú â 00 phutá ngayâ 25 thaná g 7 nùm 2024 vaâ tû â 07 giú â 00 phutá àïnë 13 giú â 00 phutá ngayâ 26 thaná g 7 nùm 2024. Lï î truy àiïuå àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g àûúcå tö í chûcá lucá 13 giú â 00 phutá ngayâ 26 thaná g 7 nùm 2024 taiå Nha â tang lï î Quöcë gia sö ë 5 Trênì Thaná h Töng, thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Lï î an taná g lucá 15 giú â 00 phutá cunâ g ngayâ taiå Nghôa trang Mai Dõch, thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Lï î viïnë g, Lï î truy àiïuå àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g àûúcå tö í chûcá cunâ g thúiâ gian trïn taiå Höiå trûúnâ g Thönë g Nhêtë , thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh vaâ taiå quï nha â xa ä Àöng Höiå , huyïnå Àöng Anh, thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Àaiâ Truyïnì hònh Viïtå Nam va â Àaiâ Tiïnë g noiá Viïtå Nam se ä tûúnâ g thuêtå trûcå tiïpë Lï î viïnë g, Lï î truy àiïuå va â Lï î an taná g àönì g chñ Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g taiå Ha â Nöiå , thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh. Trong hai ngayâ Quöcë tang (25/7/2024 va â 26/7/2024), cacá cú quan, cöng sú,ã núi cöng cönå g treo cúâ ru,ã khöng töí chûcá cacá hoatå àönå g vui chúi giaiã trñ cöng cönå g. BAN LÏ Î TANG TOMÁ TÙTÆ TIÏUÍ SÛ Ã ÀÖNÌ G CHÑ NGUYÏNÎ PHU Á TRONÅ G Töní g Bñ thû Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam THÖNG BAÁO LÏÎ VIÏNË G, LÏ Î TRUY ÀIÏUå VA  LÏ Î AN TAÁNG ÀÖNÌ G CHÑ NGUYÏNÎ PHUÁ TROÅNG, TÖNÍ G BÑ THÛ BAN CHÊPË HAN H TRUNG ÛÚNG ÀANà G CÖÅNG SANà VIÏÅT NAM

Traái tim lúán cuãa nhaâ laänh àaåo xuêët sùæc, ngûúâi chiïën sô cöång saãn kiïn trung Nguyïîn Phuá Troång vûâa ngûâng àêåp, àïí laåi bao nöîi kñnh troång, tiïëc thûúng trong loâng caán böå, chiïën sô vaâ àöìng baâo caã nûúác. Vúái 80 nùm tuöíi àúâi, gêìn 57 nùm tuöíi Àaãng, kinh qua nhiïìu cûúng võ, trong àoá 21 nùm giûä caác troång traách Chuã tõch Quöëc höåi, Chuã tõch nûúác, vaâ Töíng Bñ thû - Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång àaä söëng vaâ dêng hiïën troån veån trñ tuïå vaâ traái tim, baãn lônh vaâ nhiïåt huyïët cuãa mònh cho Nûúác, cho Dên, cho Àaãng àïën húi thúã cuöëi cuâng. Möåt ngûúâi chiïën sô cöång saãn can trûúâng, chên chñnh, nhû öng tûâng nguyïån: “Nïëu laâ ngûúâi, haäy laâ ngûúâi cöång saãn”. "Ngûúâi cöång saãn" vúái àêìy àuã yá nghôa chên chñnh, cao àeåp nhêët cuãa cuåm tûâ naây. Trong àoá nöíi bêåt laâ tû caách àaåo àûác, nhûäng phêím chêët, nhên caách cöång saãn cao àeåp. Nhûäng ngaây naây, biïët bao cêu chuyïån chên thêåt, xuác àöång vïì cöë Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång àûúåc nhúá laåi. Nhû viïåc duâ àaãm nhiïåm chûác vuå laänh àaåo cao nhêët, nhûng öng vêîn duâng chiïëc ö tö cöng vuå coá tuöíi àúâi hún 20 nùm maâ khöng cho àöíi xe múái. Cuöåc söëng cuãa gia àònh, vúå con öng vêîn hïët sûác àún giaãn nhû moåi gia àònh khaác. Nhûäng lêìn vïì thùm laåi trûúâng cuä, öng vêîn goåi caác thêìy cö giaáo cuä laâ "thêìy", xûng "em". Thúâi gian laâm Töíng Biïn têåp Taåp chñ Cöång saãn, coá nhuêån buát laâ öng chia àïìu cho àöìng nghiïåp, cöång sûå… Coá möåt chuyïån àoåc àûúåc tûâ mêëy nùm trûúác khiïën töi nhúá maäi. Cêu chuyïån do nhaâ nghiïn cûáu, giaãng viïn Khoa Vùn - Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi Nguyïîn Huâng Vô kïí laåi. Àoá laâ nhûäng nùm 1990-1991, nhaâ giaáo treã Huâng Vô chúã nhaâ baáo cuäng laâ ngûúâi anh àöìng mön khoa Vùn Nguyïîn Phuá Troång bùçng xe àaåp (do chûa coá xe maáy) suöët gêìn 3 thaáng trúâi tûâ nhaâ öng àïën trûúâng àïí daåy giuáp chuyïn àïì Nghiïåp vuå baáo chñ cho sinh viïn lúáp mònh. Öng Nguyïîn Phuá Troång khi àoá àaä laâ Phoá Töíng biïn têåp Taåp chñ Cöång saãn, coá tiïu chuêín xe riïng, nhûng àaä khöng duâng xe cöng, vò xem viïåc truyïìn nghïì cho sinh viïn laâ "viïåc riïng", chó laâ nhêån lúâi vúái Khoa àïí giuáp lûáa àaân em sau mònh. Khi laâ Chuã tõch Quöëc höåi, möîi lêìn höåi khoáa àaåi hoåc, öng khöng ài ö tö, maâ nhúâ baão vïå chúã àïën bùçng xe maáy. Coân töi, nhúá maäi thaáng 7/2007, thêìy daåy Haán Nöm cuãa chuáng töi laâ Nhaâ giaáo ûu tuá Nguyïîn Àònh Thaãng tûâ trêìn taåi quï nhaâ Quaãng Ngaäi. Chuã tõch Quöëc höåi Nguyïîn Phuá Troång khi êëy àang bêån àiïìu haânh kyâ hoåp Quöëc höåi nïn àaä goåi àiïån chia buöìn, vaâ gûãi voâng hoa vaâo viïëng ngûúâi anh cuâng lúáp thúâi àaåi hoåc úã Haâ Nöåi. Thêìy Thaãng cuãa chuáng töi laâ caán böå têåp kïët ài hoåc, bñ thû chi böå lúáp, cuäng chñnh laâ ngûúâi àaä böìi dûúäng kïët naåp sinh viïn treã nhêët lúáp Nguyïîn Phuá Troång vaâo Àaãng. Suöët cuöåc àúâi, töi gùæng nguyïån noi gûúng Thêìy mònh, Cha mònh, cuäng laâ nhûäng ngûúâi cöång saãn kiïn trung, trong vùæt. Cuöåc söëng vaâ thúâi àaåi quaá nhiïìu biïën àöång, nhiïìu giaá trõ àaä àöíi thay. Nhûng bêët kïí thïë naâo, sûå lûåa choån vaâ quyïët têm söëng, cöëng hiïën vúái danh dûå laâm ngûúâi cao nhêët, luön xem “danh dûå múái laâ àiïìu thiïng liïng, cao quyá nhêët”, vêîn laâ möåt giaá trõ trûúâng töìn. n Mötå ngûúiâ cönå g sanã [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå Thúâi sûå Chuã nhêåt 21/7/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ 1. Àöìng chñ Tö Lêm, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Chuã tõch nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam, Trûúãng Ban Lïî tang. 2. Àöìng chñ Phaåm Minh Chñnh, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Thuã tûúáng Chñnh phuã nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam. 3. Àöìng chñ Trêìn Thanh Mêîn, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Chuã tõch Quöëc höåi nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam. 4. Àöìng chñ Lûúng Cûúâng, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Thûúâng trûåc Ban Bñ thû Trung ûúng Àaãng. 5. Àöìng chñ Àöî Vùn Chiïën, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Chuã tõch UÃy ban Trung ûúng Mùåt trêån Töí quöëc Viïåt Nam. 6. Àöìng chñ Lï Minh Hûng, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Trûúãng Ban Töí chûác Trung ûúng. 7. Àöìng chñ Trêìn Cêím Tuá, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Chuã nhiïåm UÃy ban Kiïím tra Trung ûúng. 8. Àöìng chñ Phan Àònh Traåc, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Trûúãng Ban Nöåi chñnh Trung ûúng. 9. Àöì ng chñ Nguyïî n Troå ng Nghôa, Uà y viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àaã ng, Trûúã ng Ban Tuyïn giaá o Trung ûúng. 10. Àöìng chñ Nguyïîn Hoâa Bònh, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Chaánh aán Toaâ aán nhên dên töëi cao. 11. Àöìng chñ Àaåi tûúáng Phan Vùn Giang, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Böå trûúãng Böå Quöëc phoâng. 12. Àöìng chñ Nguyïîn Xuên Thùæng, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Giaám àöëc Hoåc viïån Chñnh trõ quöëc gia Höì Chñ Minh, Chuã tõch Höåi àöìng Lyá luêån Trung ûúng. 13. Àöì ng chñ Buâ i Thõ Minh Hoaâ i, Uà y viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Thaâ nh uã y Haâ Nöå i. 14. Àöìng chñ Nguyïîn Vùn Nïn, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Thaânh uãy Thaânh phöë Höì Chñ Minh. 15. Àöìng chñ Lï Hoaâi Trung, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Trûúãng Ban Àöëi ngoaåi Trung ûúng. 16. Àönì g chñ Lï Minh Khaiá , Bñ thû Trung ûúng Àanã g, Pho á Thu ã tûúná g Chñnh phu.ã 17. Àöìng chñ Voä Thõ AÁnh Xuên, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Phoá Chuã tõch nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam. 18. Àöìng chñ Nguyïîn Khùæc Àõnh, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Phoá Chuã tõch Quöëc höåi nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam. 19. Àöìng chñ Nguyïîn Duy Ngoåc, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Chaánh Vùn phoâng Trung ûúng Àaãng. 20. Àöìng chñ Thûúång tûúáng Lûúng Tam Quang, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Böå trûúãng Böå Cöng an. 21. Àöìng chñ Lï Minh Trñ, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Viïån trûúãng Viïån Kiïím saát nhên dên töëi cao. 22. Àöìng chñ Trêìn Vùn Sún, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Böå trûúãng, Chuã nhiïåm Vùn phoâng Chñnh phuã. 23. Àöìng chñ Lï Khaánh Haãi, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Chuã nhiïåm Vùn phoâng Chuã tõch nûúác. 24. Àöì ng chñ Buâ i Vùn Cûúâ ng, Uà y viïn Trung ûúng Àaã ng, Töí ng Thû kyá Quöë c höå i, Chuã nhiïå m Vùn phoâ ng Quöë c höå i. 25. Àöì ng chñ Buâ i Thanh Sún, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Böå trûúãng Böå Ngoaåi giao. 26. Àöì ng chñ Phaå m Thõ Thanh Traâ , Uà y viïn Trung ûúng Àaã ng, Böå trûúã ng Böå Nöå i vuå . 27. Àöìng chñ Nguyïîn Àònh Khang, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Chuã tõch Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam. 28. Àöìng chñ Lûúng Quöëc Àoaân, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Chuã tõch Höåi Nöng dên Viïåt Nam. 29. Àöìng chñ Thûúång tûúáng Trõnh Vùn Quyïët, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Chuã nhiïåm Töíng cuåc Chñnh trõ Quên àöåi nhên dên Viïåt Nam. 30. Àöìng chñ Phaåm Têët Thùæng, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Phoá Trûúãng Ban thûúâng trûåc Ban Dên vêån Trung ûúng. 31. Àöìng chñ Haâ Thõ Nga, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Chuã tõch Höåi Liïn hiïåp Phuå nûä Viïåt Nam. 32. Àöìng chñ Lï Haãi Bònh, UÃy viïn dûå khuyïët Trung ûúng Àaãng, Töíng Biïn têåp Taåp chñ Cöång saãn. 33. Àöìng chñ Buâi Quang Huy, UÃy viïn dûå khuyïët Trung ûúng Àaãng, Bñ thû Thûá nhêët Trung ûúng Àoaân Thanh niïn Cöång saãn Höì Chñ Minh. 34. Àöìng chñ Àaâo Àûác Toaân, Trúå lyá Töíng Bñ thû, Phuå traách Vùn phoâng Töíng Bñ thû. 35. Àöìng chñ Thûúång tûúáng Bïë Xuên Trûúâng, Chuã tõch Höåi Cûåu chiïën binh Viïåt Nam. 1. Àöìng chñ Lûúng Cûúâng, UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Thûúâng trûåc Ban Bñ thû, Trûúãng Ban. 2. Àöìng chñ Lï Minh Khaái, Bñ thû Trung ûúng Àaãng, Phoá Thuã tûúáng Chñnh phuã, Phoá Ban. 3. Àöìng chñ Nguyïîn Duy Ngoåc, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Chaánh Vùn phoâng Trung ûúng Àaãng, Phoá Ban. 4. Àöìng chñ Hoaâng Àùng Quang, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Phoá Trûúãng Ban Töí chûác Trung ûúng. 5. Àönì g chñ Trênì Vùn Roná , Uyà viïn Trung ûúng Àanã g, Pho á Chu ã nhiïmå thûúnâ g trûcå Uyà ban Kiïmí tra Trung ûúng. 6. Àöìng chñ Voä Vùn Duäng, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Phoá Trûúãng Ban thûúâng trûåc Ban Nöåi chñnh Trung ûúng. 7. Àöìng chñ Laåi Xuên Mön, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Phoá Trûúãng Ban Thûúâng trûåc Ban Tuyïn giaáo Trung ûúng. 8. Àöìng chñ Lêm Thõ Phûúng Thanh, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Phoá Chaánh Vùn phoâng thûúâng trûåc Vùn phoâng Trung ûúng Àaãng. 9. Àöì ng chñ Phaå m Têë t Thùæ ng, Uà y viïn Trung ûúng Àaã ng, Phoá Trûúã ng Ban thûúâ ng trûå c Ban Dên vêå n Trung ûúng. 10. Àöìng chñ Lï Khaánh Haãi, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Chuã nhiïåm Vùn phoâng Chuã tõch nûúác. 11. Àöìng chñ Trêìn Vùn Sún, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Böå trûúãng, Chuã nhiïåm Vùn phoâng Chñnh phuã. 12. Àöìng chñ Buâi Vùn Cûúâng, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Töíng Thû kyá Quöëc höåi, Chuã nhiïåm Vùn phoâng Quöëc höåi. 13. Àöìng chñ Nguyïîn Maånh Huâng, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Böå trûúãng Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng. 14. Àöìng chñ Àaâo Höìng Lan, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Böå trûúãng Böå Y tïë. 15. Àöì ng chñ Trêì n Syä Thanh, Uà y viïn Trung ûúng Àaã ng, Phoá Bñ thû Thaâ nh uã y, Chuã tõch Uà y ban nhên dên thaâ nh phöë Haâ Nöå i. 16. Àöìng chñ Phan Vùn Maäi, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Phoá Bñ thû Thaânh uãy, Chuã tõch UÃy ban nhên dên thaânh phöë Höì Chñ Minh. 17. Àöìng chñ Thûúång tûúáng Lï Huy Võnh, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Thûá trûúãng Böå Quöëc phoâng. 18. Àöìng chñ Trung tûúáng Nguyïîn Trûúâng Thùæng, UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Tû lïånh Quên khu 7. 19. Àöìng chñ Nguyïîn Minh Vuä, UÃy viïn dûå khuyïët Trung ûúng Àaãng, Thûá trûúãng Thûúâng trûåc Böå Ngoaåi giao. 20. Àöìng chñ Nguyïîn Thõ Hoaâng Vên, Phoá Trûúãng Ban thûúâng trûåc Ban Àöëi ngoaåi Trung ûúng. 21. Àöìng chñ Trung tûúáng Phaåm Thïë Tuâng, Thûá trûúãng Böå Cöng an. 22. Àöìng chñ Trêìn Huy Duång, Phoá Trûúãng Ban àiïìu haânh Ban Baão vïå, chùm soác sûác khoãe caán böå Trung ûúng. 23. Àöìng chñ Nguyïîn Huy Àöng, Thû kyá àöìng chñ Töíng Bñ thû. 24. Àöìng chñ Trung tûúáng Trêìn Haãi Quên, Tû lïånh Böå Tû lïånh Caãnh vïå, Böå Cöng an. 25. Àöìng chñ Nguyïîn Vùn Thêím, Cuåc trûúãng Cuåc Quaãn trõ A, Vùn phoâng Trung ûúng Àaãng. 26. Àöì ng chñ Lï Trung Kiïn, Bñ thû Huyïå n uã y Àöng Anh, thaâ nh phö ë Haâ Nöå i. 27. Àöìng chñ Nguyïîn Troång Trûúâng, Àaåi diïån gia àònh. DANH SACÁ H BAN LÏÎ TANG Àöìng chñ Nguyïîn Phuá Troång, Töíng Bñ thû Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng Cöång saãn Viïtå Nam DANH SACÁ H BAN TÖÍ CHÛCÁ LÏÎ TANG Àöìng chñ Nguyïîn Phuá Troång, Töíng Bñ thû Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng Cöång saãn Viïtå Nam

Chuã nhêåt 21/7/2024 Thúâi sûå TRONÅ ÀÚIÂ HIÏNË DÊNG CHO NÛÚCÁ , CHO DÊN Laâ ngûúâi kïë nhiïåm Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång laâm Bñ thû Thaânh uãy Haâ Nöåi, öng àaánh giaá thïë naâo vïì nhûäng dêëu êën cuãa Töíng Bñ thû trong quaá trònh cöng taác? Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g la â mötå nha â lanä h àaoå ma â trong quaá trònh hoatå àönå g cuaã mònh àaä àï í laiå nhûnä g dêuë ênë rêtë sêu àêmå ca ã trong cöng cuöcå àöií múiá , xêy dûnå g Àanã g vaâ mú ã rönå g quan hïå àöië ngoaiå giûaä Viïtå Nam vúiá cacá nûúcá trïn thïë giúiá , àùcå biïtå vúiá nhûnä g nûúcá lúná . Nhûnä g àoná g gopá cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g rêtë phong phu,á toanâ diïnå trïn moiå lônh vûcå , ca ã trong kinh tï,ë vùn hoaá , xa ä höiå , àöië ngoaiå , quöcë phonâ g, an ninh. Nïuë xetá trïn phûúng diïnå giai àoanå lõch sûã cuaã nhûnä g nùm thaná g vûaâ qua, cuå thï í la â gênì 3 nhiïmå ky â àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g la â Töní g Bñ thû, phaiã noiá àêy la â mötå nhên vêtå , nha â lanä h àaoå xuêtë sùcæ trûúcá nhûnä g yïu cêuì cuaã giai àoanå nayâ . Àiïuì àoá àûúcå thï í hiïnå : kinh tïë tiïpë tucå phatá triïní , xa ä höiå öní àõnh, an ninh quöcë phonâ g àûúcå giû ä vûnä g, quan hïå àöië ngoaiå àûúcå mú ã rönå g. Cönå g àönì g thïë giúiá coi tronå g võ trñ cuaã Viïtå Nam khöng chó úã khu vûcå ma â trïn phamå vi quöcë tï.ë Conâ nïuë muönë noiá mötå àiïmí nhênë àùcå biïtå cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g thò àoá chñnh laâ cöng tacá xêy dûnå g chónh àönë Àanã g, cöng tacá phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå trong Àanã g va â trong xaä höiå . Cöng tacá àêuë tranh phonâ g chönë g tham nhunä g tiïu cûcå , chûa bao giúâ lamâ manå h me,ä quyïtë liïtå , liïn tucå nhû nhûnä g nùm vûaâ qua. Àiïuì ào á thêyë ro ä nhêtë ú ã viïcå xû ã ly á cacá vu å viïcå nöií cömå trong dû luênå xa ä höiå . Noiá mötå cacá h khaiá quatá , Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g la â mötå ngûúiâ suötë àúiâ , cho àïnë húi thúã cuöië cunâ g hiïnë dêng cho àêtë nûúcá , vò Àanã g, vò dên. Àiïuì nayâ khöng ai coá thï í noiá khacá àûúcå . Ngay caã truyïnì thöng trïn thï ë giúiá , trûúcá àêy, bêy giúâ va â chùcæ ca ã sau nayâ töi tin àiïuì êyë se ä la â nhênå xetá hïtë sûcá khacá h quan, thönë g nhêtë . NHÛNÄ G CHIÏCË AOÁ SÚ MI MÙCÅ SÚNÂ CA Ã CHUCÅ NÙM Khöng phaãi ngêîu nhiïn maâ nhiïìu nhaâ laänh àaåo cêëp cao cuãa Àaãng àïìu coi Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång laâ “Têëm gûúng saáng tiïu biïíu àïí caán böå, àaãng viïn hoåc têåp”, öng coá thïí chia seã thïm vïì con ngûúâi cuãa Töíng Bñ thû trong cöng viïåc cuäng nhû trong cuöåc söëng? “Cênì , kiïmå , liïm, chñnh, chñ cöng vö tû” laâ àoiâ hoiã chung vúiá caná böå àanã g viïn, nhûng vúiá ngûúiâ lanä h àaoå yïu cêuì êyë conâ ú ã mûcá cao hún. Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g la â ngûúiâ lamâ àûúcå àiïuì êyë trong thûcå tï ë cûcå kyâ mêuî mûcå , hïtë sûcá gûúng mêuî . Ngûúiâ lanä h àaoå co á 2 tiïu chñ lúná àïí caná bö,å àanã g viïn àaná h gia,á nhênå xetá : Mötå la â taiâ , hai laâ àûcá . Àöië vúiá Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g, taiâ àûúcå thï í hiïnå trong tû duy, têmì nhòn, nhûnä g y á kiïnë lanä h àaoå , chó àaoå . Àiïuì êyë khöng nhûnä g trûúcá mùtæ ma â lõch sû ã se ä tiïpë tucå nhênå xetá àaná h gia.á Nhûng nhûnä g àiïuì ngûúiâ dên bònh thûúnâ g nhênå thêyë àûúcå , nhûnä g ngûúiâ ú ã gênì canâ g camã nhênå ro ä ào á la â àaoå àûcá . Khöng cênì giaiã thñch, chûná g minh gò nhiïuì . Caiá ào á nhòn vaoâ sinh hoatå , phong cacá h, ài laiå , tiïpë xucá vúiá nhên dên, tûâ chiïcë aoá mùcå trïn ngûúiâ , chiïcë kñnh àeo... Töi lamâ viïcå cunâ g töi biïtë , nhiïuì vêtå dunå g àûúcå Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g dunâ g qua mêyë chucå nùm. Nhû kñnh, Töní g Bñ thû dunâ g mêyë chucå nùm nay khöng thay. Hay nhû chiïcë cùpå ài lamâ cuaã Töní g Bñ thû hïtë sûcá bònh dõ, dunâ g hïtë nùm nayâ qua nùm khacá khöng thay àöií suötë mêyë chucå nùm. Hay nhû chiïcë aoá khoacá , aoá sú mi àaä mùcå súnâ ca ã chucå nùm tû â thúiâ töi àang lamâ viïcå ma â Töní g Bñ thû vênî mùcå . Àiïuì ào á thï í hiïnå mötå phong cacá h gianã dõ, quênì chuná g, dï î gênì . Trong tiïpë xucá cunä g vêyå , khi gùpå ngûúiâ ta camã thêyë àönì g chñ laâ mötå con ngûúiâ gênì guiä , thên mêtå , chên tònh. Camã nhênå êyë tû â cû ã chó, phong thaiá con ngûúiâ àönì g chñ toatá ra chû á khöng phaiã cö ë lamâ trú ã thanâ h nhû thï.ë Nhûnä g ngûúiâ cö ë lamâ thò chó lucá nayâ nhûng lucá khacá se ä lö å ra, conâ phong thaiá cuaã àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g nhêtë quaná , tû â chñnh con ngûúiâ àönì g chñ. Nïuë noiá riïng mötå chutá , töi laâ ngûúiâ tiïpë nhênå banâ giao cûúng võ Bñ thû Thanâ h uyã Ha â Nöiå sau khi àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g àûúcå bêuì lamâ Chu ã tõch Quöcë höiå . Sû å gianã dõ, gênì guiä , thiïtë thûcå trong cöng viïcå àûúcå thï í hiïnå tû â nhûnä g ngayâ àêuì trong buöií gùpå banâ giao cöng viïcå . Cuöcå hopå Ban Thûúnâ g vu å Thanâ h uy ã banâ giao khöng trang hoanâ g, khöng cúâ hoa, khöng biïní hiïuå . Töi coá kï í laiå viïcå nayâ trong sacá h, höm nhênå banâ giao khöng coá ca ã hoa tùnå g ngûúiâ ài va â ngûúiâ túiá . Rêtë gianã dõ, khacá cacá cuöcå banâ giao ú ã núi nayâ , núi kia. Caiá ào á la â nhêtë quaná tû â khi àönì g chñ lamâ Bñ thû Thanâ h uyã Ha â Nöiå , Chu ã tõch Quöcë höiå va â khi lamâ Töní g Bñ thû. Nïuë ai vaoâ cùn phonâ g lamâ viïcå cuaã Töní g Bñ thû thò seä thêyë chó co á 1 bö å banâ ghïë rêtë bònh thûúnâ g giönë g trûúcá àêy khi lamâ viïcå ú ã Thanâ h uyã Ha â Nöiå . Vï ì cöng viïcå , àönì g chñ laâ mötå ngûúiâ lamâ viïcå quïn mònh. Töi tin chùcæ rùnç g nhûnä g suy nghô vïì àönì g chñ Nguyïnî Phu á Tronå g trïn têtë ca ã cacá cûúng võ cöng tacá àïuì la â ngûúiâ mötå lonâ g mötå da å vò àanã g, vò dên. Àoá laâ àiïuì khöng ai phaiã nghi ngú.â TÊMË GÛÚNG ÀAOÅ ÀÛCÁ LAN TOAÃ TOANÂ XA Ä HÖIÅ Nhû öng chia seã àiïím nhêën trong sûå nghiïåp cuãa Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång àoá laâ cöng cuöåc phoâng chöëng tham nhuäng, tiïu cûåc vaâ xêy dûång Àaãng. Vêåy laâm thïë naâo àïí tiïëp tuåc “giûä lûãa” cho loâ noáng trong giai àoaån sùæp túái? Töi nghô àêuë tranh phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå àï í loaiå bo ã caiá sai, caiá xêuë trong Àanã g, trong àöiå ngu ä caná bö å la â qua á trònh Àanã g ta àa ä lamâ liïn tucå , ú ã têtë ca ã cacá thúiâ ky.â Trong tûnâ g thúiâ ky â caiá tiïu cûcå , caiá xêuë co á biïuí hiïnå khacá nhau. Àêuë tranh phonâ g chönë g tham nhunä g rêtë quan tronå g vò no á khöng chó àunå g chamå àïnë danh dû,å uy tñn, lonâ g tham cuaã con ngûúiâ ma â caiá khoá hún nhiïuì chñnh laâ tû å àêuë tranh giaiã quyïtë vênë àï ì trong nöiå bö å àöiå nguä cuaã chuná g ta. Rêtë khacá vúiá chiïnë tranh àaná h giùcå , àöië tûúnå g chiïnë àêuë phên biïtå àõch ta roä ranâ g, conâ bêy giúâ tham nhunä g tiïu cûcå chñnh laâ àönì g chñ, àönì g àöiå , la â cêpë dûúiá , la â cêpë trïn cuaã mònh. Theo töi, vai troâ ca á nhên trong lõch sû ã rêtë quan tronå g. Nhûng mùtå khacá Àanã g ta la â Àanã g co á truyïnì thönë g àoanâ kïtë , thönë g nhêtë , nhûnä g quyïtë àõnh àûa ra àïí thûcå hiïnå viïcå nayâ hay viïcå khacá noiá chung laâ sanã phêmí trñ tuï,å y á chñ têpå thï í lanä h àaoå . Co á thï í nùm thaná g vûaâ qua chuná g ta thêyë võ trñ cuaã Töní g Bñ thû rêtë nöií bêtå , la â ngûúiâ ài àêuì , la â ngûúiâ chó àaoå trûcå tiïpë . Túiá àêy chuná g ta hy vonå g co á ngûúiâ àûná g àêuì nhû thïë va â se ä co á mötå têpå thï í tiïpë tucå cöng viïcå êyë . Búiã vò àêuë tranh phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå la â cöng viïcå sönë g conâ cuaã Àanã g; la â cöng viïcå khöng phaiã chó ngayâ mötå ngayâ hai la â xong. Àêy khöng phaiã la â y á muönë ca á nhên maâ la â y á chñ, nguyïnå vonå g cuaã Àanã g, cuaã caná bö,å cuaã nhên dên. Vúái têëm gûúng àaåo àûác cuãa Töíng Bñ thû thò caá nhên öng hoåc hoãi àûúåc àiïìu gò, thûa öng? Caãm nhêån nöíi bêåt nhêët, khöng phaãi chó riïng töi maâ ai cuäng thêëy àûúåc, àoá laâ têëm gûúng àaåo àûác “hïët sûác mêîu mûåc”; möåt nhaâ laänh àaåo hïët loâng vò Àaãng, vò dên, “dô cöng vi thûúång”. Àaoå àûcá cuaã con ngûúiâ co á gia á trõ khöng phaiã chó riïng caá nhên mötå ngûúiâ , khi ngûúiâ ào á lamâ lanä h àaoå . Nïuë trong gia àònh, khi bö,ë me å anh chõ, giaá trõ àaoå àûcá se ä nïu gûúng trong phamå vi gia àònh, nhûng nïuë la â ngûúiâ àûná g àêuì mötå Àanã g lanä h àaoå thò têmë gûúng êyë co á sûcá lan toaã vúiá y á nghôa lúná vö cunâ g vúiá àêtë nûúcá . Y Á nghôa cuaã vênë àï ì àaoå àûcá lúná lùmæ . Ngayâ xûa àa ä la â nhû thï ë thò bêy giú â canâ g àûúcå xa ä höiå trên tronå g va â àï ì cao. Xin caãm ún öng! [ TRÊNÌ HOANÂ G ] (ghi) Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång laâ ngûúâi “hïët sûcá mêîu mûcå ” Trong cuöcå trao àöií vúiá PV Tiïìn Phong, nguyïn Bñ thû Thanâ h uyã Ha â Nöiå Phamå Quang Nghõ àaä noiá vï ì Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g bùnç g 4 chû:ä “hïtë sûcá mêuî mûcå ”. Öng Nghõ cho biïtë , àönì g chñ laâ têmë gûúng àaoå àûcá trong sacå h, mötå lonâ g vò Àanã g, vò dên, mötå nha â lanä h àaoå “dô cöng vi thûúnå g”. 4 Anh: NGUYÏN TRONG TAIÂ Å Î Ã Anh: TRÑ DUNG-TTXVN Ä Ã BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång dûå Ngaây höåi Àaåi àoaân kïët toaân dên töåc taåi thön 5, xaä Yïn Súã, huyïån Hoaâi Àûác, thaânh phöë Haâ Nöåi, ngaây 14/11/2021 Nguyïn Bñ thû Thanâ h uyã Ha â Nöiå Phamå Quang Nghõ trao àöií vúiá PV Tiïìn Phong NGUYÏN BÑ THÛ THANÂ H UYÃ HA Â NÖIÅ PHAMÅ QUANG NGHÕ:

LAM SACÁ H TRONG LÙNÅ G LEÄ Tïn cuönë sacá h chñnh laâ tïn mötå baiâ ky á in trong sacá h. Nha â baoá Nguyïnî Hönì g Haiã chia se:ã “Baiâ ky á “Trong sêu lùnæ g tònh dên” àûúcå töi viïtë khi Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g ài thùm mötå sö ë tónh ú ã Têy Nguyïn. Àönì g baoâ Têy Nguyïn bayâ to ã tònh camã va â niïmì kñnh yïu vö hanå vúiá Töní g Bñ thû Nguyïnî Phuá Tronå g. Töní g Bñ thû cunä g rêtë vui mûnâ g, phênë khúiã trûúcá tònh camã nönì g êmë cuaã àönì g baoâ danâ h cho Àanã g va â ca á nhên öng. Àútå êyë , ngoaiâ lamâ tin va â viïtë baiâ phanã aná h theo löå trònh chuyïnë ài thò töi conâ viïtë baiâ ky á vï ì tònh camã cuaã nhên dên cacá vunâ g miïnì danâ h cho Töní g Bñ thû. Töi àùtå tïn baiâ la â “Trong sêu lùnæ g tònh dên”, baiâ ky á nayâ àa ä tûnâ g àùng trïn baoá Quên àöiå nhên dên nùm 2012, àûúcå nhiïuì àöcå gia ã yïu thñch, trong àoá co á ca ã nhûnä g àöcå gia ã àùcå biïtå . Xin heá lö,å cacá àönì g chñ giupá viïcå cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g cunä g thñch baiâ kyá nayâ . Cho nïn sau khi têpå húpå nhûnä g baiâ vú ã àï í in sacá h, töi àaä quyïtë àõnh dunâ g tïn baiâ ky á lamâ tïn sacá h”. Khi nha â baoá Nguyïnî Hönì g Haiã quyïtë àõnh lamâ cuönë sacá h “Trong sêu lùnæ g tònh dên” thò anh àaä thöi nhiïmå vu å phoná g viïn chuyïn tracá h Töní g Bñ thû. Nguyïnî Hönì g Haiã nhú á laiå : “Nùm 2014, töi àûúcå Ban biïn têpå Baoá Quên àöiå nhên dên giao nhiïmå vu å múiá . Àï í khùcæ ghi hanâ h trònh àùcå biïtå trong 3 nùm töi àa ä têpå húpå , àocå laiå nhûnä g baiâ butá ky,á ghi chepá ra àúiâ sau nhûnä g chuyïnë thapá tunâ g Töní g Bñ thû ài cöng tacá àï í lamâ mötå cuönë sacá h. Töi baoá caoá vúiá Vùn phonâ g Töní g Bñ thû, baoá caoá cacá àönì g chñ trú å ly á va â thû ky á cuaã Töní g Bñ thû. Khi chuêní bõ in sacá h töi cunâ g vúiá lanä h àaoå NXB Quên àöiå nhên dên, àún võ xuêtë banã cuönë sacá h nayâ , cêmì banã thaoã àïnë xin y á kiïnë àönì g chñ phuå tracá h Vùn phonâ g Töní g Bñ thû, cacá àönì g chñ trúå ly,á thû ky á Töní g Bñ thû. Cacá anh àïuì noiá , cuönë sacá h la â têpå húpå nhûnä g baiâ viïtë àaä cöng bö,ë NXB Quên àöiå nhên dên laiå la â mötå àõa chó uy tñn, tin cêyå nïn cû á lùnå g le ä ma â lamâ . Vò nïuë baoá caoá vúiá Töní g Bñ thû thò chûa chùcæ Töní g Bñ thû àaä àönì g y á in sacá h. Taiå thúiâ àiïmí êyë , nùm 2015, chûa co á cuönë sacá h naoâ viïtë riïng vïì Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g. Chuná g töi àa ä lùnå g le ä lamâ va â xuêtë banã cuönë sacá h trong hoanâ canã h nhû thï”ë . NHÛNÄ G CHUYÏNÅ SACÁ H CHÛA KÏÍ Gênì 300 trang sacá h “Trong sêu lùnæ g tònh dên” chûa àuã gom hïtë nhûnä g ky ã niïmå , nhûnä g cêu chuyïnå xucá àönå g vï ì Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g ma â nhaâ baoá Nguyïnî Hönì g Haiã àûúcå mùtæ thêyë , tai nghe. Anh buiâ nguiâ nhú á laiå : “Trong chuyïnë cöng du chêu Êu, Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g thùm Italy theo lúiâ múiâ cuaã Töní g thönë g Italy Giorgio Napolitano. Öng nghó úã phonâ g VIP cuaã mötå khacá h sanå sang tronå g. Vaoâ mötå buöií saná g, töi cunâ g mötå nha â baoá nûaä lïn phonâ g Töní g Bñ thû, vò trûúcá ào á Töní g Bñ thû coá cuöcå gùpå vúiá Giaoá hoanâ g theo lúiâ múiâ cuaã Giaoá hoanâ g nhûng Vatican giúiá hanå phoná g viïn thapá tunâ g, chó mötå phoná g viïn truyïnì hònh vaâ mötå phoná g viïn anã h àûúcå ài cunâ g, phoná g viïn viïtë nhû töi phaiã ú ã laiå . Vò thï,ë chuná g töi lïn phonâ g Töní g Bñ thû tûâ súmá , tranh thuã lucá chûa diïnî ra cacá cuöcå höiå àamâ , höiå kiïnë àï í hoiã chuyïnå Töní g Bñ thû vïì cuöcå gùpå vúiá Giaoá hoanâ g. Khi chuná g töi vaoâ phonâ g thò thêyë öng àang gêpë chùn manâ . Àönì g chñ canã h vï å àûná g bïn canå h àï ì nghõ: Viïcå nayâ àï í chauá lamâ . Ma â àêy la â phonâ g VIP nïn seä co á ngûúiâ phucå vu å viïcå thu donå , gêpë chùn manâ . Chuná g töi thêyë Töní g Bñ thû tumã tóm, khöng àïí àönì g chñ baoã vï å lamâ thay, vênî tû å lamâ , vûaâ gêpë chùn manâ gonå ganâ g, öng vûaâ noiá : “Phaiã lamâ cho quen, mêyë höm nûaä nghó hûu thò ai lamâ giupá mònh?”. Con ngûúiâ co á phong cacá h sönë g dung dõ êyë khi tiïpë xucá vúiá baoá chñ laiå sùcæ saoã , dñ domã va â mïmì deoã . Theo nhaâ baoá Nguyïnî Hönì g Haiã , Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g khi traã lúiâ phonã g vênë baoá chñ thûúnâ g hay lêyí Kiïuì , trñch thú Töë Hûuä , trñch ca dao, dên ca: “Öng hay dunâ g hònh tûúnå g vùn hocå , tucå ngû,ä ca dao khi noiá , cho mïmì hoaá vênë àï.ì Mötå sö ë hònh anã h ênë tûúnå g maâ Töní g Bñ thû àaä sû ã dunå g nhû: Àûâng thêëy àoã maâ tûúãng chñn. Hoùcå la:â Àûnâ g co á cua cêåy caâng, caá cêåy vêy. Öng co á kha ã nùng phanã xa å nhanh, biïnë nhûnä g vênë àï ì tûúnã g gay gùtæ , thanâ h nhe å nhanâ g. Töi nhúá mötå lênì Töní g Bñ thû noiá chuyïnå ú ã Trûúnâ g Chñnh Sacá h Cöng Ly á Quang Diïuå - Singapore, coá mötå giaoá sû nghiïn cûuá lônh vûcå chñnh trõ àùtå cêu hoiã vï ì viïcå tranh chêpë biïní àaoã giûaä hai cûúnâ g quöcë trïn thïë giúiá : Ngaiâ nghô thïë naoâ vï ì cuöcå tranh chêpë giûaä hai nûúcá lúná nayâ ? Ngaiâ nghiïng vï ì bïn naoâ trong cuöcå tranh chêpë ? Chùcæ töi àa ä àùtå cho ngaiâ mötå cêu hoiã qua á kho?á Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g cûúiâ , àapá : Khöng ai hiïuí mònh bùnç g chñnh mònh. Nïuë muönë tòm cêu tra ã lúiâ chñnh xacá , tötë nhêtë ngaiâ nïn gùpå hai “öng êyë ” àï í hoiã thò ro ä hún. Conâ töi la â banå cuaã ca ã “hai öng”. Ngaiâ co á thï í àoaná àûúcå töi se ä tra ã lúiâ thï ë naoâ röiì ma â conâ hoiã lamâ gò? Sau cêu traã lúiâ nayâ , ca ã höiå trûúnâ g cûúiâ ö ì lïn, khöng khñ dõu rêtë nhiïuì . Nha â baoá Nguyïnî Hönì g Haiã kï í tiïpë , khi sang ÊnË Àö,å mötå phoná g viïn ÊnË Àöå hoiã : Vò sao Viïtå Nam khöng thûcå hiïnå àa nguyïn, àa àanã g? Töní g Bñ thû traã lúiâ ngùnæ gonå nhûng thuyïtë phucå , hoanâ toanâ thoa ã manä ngûúiâ àùtå cêu hoiã : Mötå àanã g hay nhiïuì àanã g do àiïuì kiïnå cuaã möiî nûúcá . Nhên dên Viïtå Nam àa ä lûaå chonå va â quyïtë àõnh ghi vaoâ Hiïnë phapá : Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam lanä h àaoå Nha â nûúcá va â xa ä höiå . Banå be â quöcë tï ë àïuì thûaâ nhênå va â tön tronå g àiïuì ào.á Vênë àï ì la â khöng phaiã nhiïuì àanã g thò dên chu,ã mötå àanã g thò khöng dên chu.ã Quan tronå g la â àanã g cêmì quyïnì co á thêtå sû å vò dên hay khöng, coá dên chu ã hay khöng? Àiïuì ào á múiá quyïtë àõnh banã chêtë cuaã mötå chï ë àö,å mötå xa ä höiå . Nha â baoá Nguyïnî Hönì g Haiã ghi nhênå , Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g chûa bao giú â ne á traná h cêu hoiã kho á khi tiïpë xucá vúiá baoá chñ, duâ baoá chñ trong nûúcá hay nûúcá ngoaiâ : “Àiïuì nayâ thï í hiïnå banã lônh vaâ trñ tuï å cuaã mötå nhên cacá h lúná ”, anh noiá . Àûúcå lamâ phoná g viïn chuyïn tracá h Töní g Bñ thû cuaã Baoá Quên àöiå trong thúiâ gian 3 nùm laâ dêuë möcë khöng thïí quïn trong àúiâ lamâ baoá cuaã Nguyïnî Hönì g Haiã . Trong thúiâ khùcæ tiïcë thûúng nayâ , anh nhúá àïnë cùn nha â cêpë 4 àún sú cuaã gia àònh Töní g Bñ thû ú ã lanâ g Laiå Àa,â xa ä Àöng Höiå , huyïnå Àöng Anh, Haâ Nöiå , laiå nhú á àïnë cêu noiá cuaã nhên vêtå Paven trong tiïuí thuyïtë “Thepá àa ä töi thï ë àêyë ” cuaã nha â vùn Nga Nikolai Ostrovsky: “Àúiâ ngûúiâ chó sönë g co á mötå lênì . Phaiã sönë g sao cho khoiã xotá xa ên hênå vò nhûnä g nùm thaná g àa ä sönë g hoaiâ , sönë g phñ, cho khoiã hö í thenå vò dô vanä g ti tiïnå va â henâ àúná cuaã mònh, àïí khi nhùmæ mùtæ xuöi tay coá thï í noiá rùnç g: Têtë ca ã àúiâ ta, têtë ca ã sûcá ta, ta àaä hiïnë dêng cho sûå nghiïpå cao àepå nhêtë trïn àúiâ , sû å nghiïpå àêuë tranh giaiã phoná g loaiâ ngûúiâ ”. n [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Cuöën sacá h àêìu tiïn vïì Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång “Trong sêu lùnæ g tònh dên” do NXB Quên àöiå Nhên dên ênë hanâ h nùm 2015, laâ mötå trong nhûnä g cuönë sacá h quy á ghi laiå tònh camã cuaã àönì g baoâ caã nûúcá va â banå be â quöcë tï ë danâ h cho Töní g Bñ thû Nguyïnî Phuá Tronå g. Tacá gia ã cuönë sacá h laâ nha â baoá Nguyïnî Hönì g Haiã , Baoá Quên àöiå nhên dên. Anh giúiá thiïuå : “Sacá h têpå húpå nhiïuì baiâ ky,á ghi chepá cuaã töi trong 3 nùm àûúcå giao nhiïmå vu å phoná g viïn chuyïn tracá h Töní g Bñ thû cuaã Baoá Quên àöiå nhên dên, vinh dûå àûúcå thapá tunâ g Töní g Bñ thû Nguyïnî Phuá Tronå g ài cöng tacá àïnë nhiïuì tónh, thanâ h trong caã nûúcá vaâ mötå sö ë nûúcá trïn thïë giúiá ”. Anh: TRÑ DUNG Ä Ã Anh: HÖNG HAIÃ Ì Ã (Anh trong bai do nha bao Nguyïn Höng Hai cung cêp) ë ã ì î á â â à “Chõ Py-öm, Chuã tõch Höiå Phu å nû ä xa ä Quanã g Têm, thay mùtå ngûúiâ dên trong xaä tùnå g Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g chiïcë aoá truyïnì thönë g cuaã ngûúiâ Mú Nöng. Chõ Py-öm hi vonå g, àêtë nûúcá se ä co á nhiïuì nguönì lûcå àï í phatá triïní , ngûúiâ dên Quanã g Têm quï chõ seä thoatá ngheoâ . Chõ biïtë , viïcå chönë g tham nhunä g cunä g kho á nhû viïcå chönë g pha á rûnâ g ú ã quï chõ, nhûng nhêtë àõnh, cuöcå àêuë tranh êyë se ä gianâ h thùnæ g lúiå , vò no á àûúcå ngûúiâ dên ca ã nûúcá , tû â àönì g baoâ Kinh, Tayâ , Mûúnâ g àïnë àönì g baoâ Mú Nöng quï chõ unã g hö.å Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g rêtë vui khi nhênå moná qua â tû â chõ Py-öm. Öng mùcå luön àïí chupå anã h ky ã niïmå cunâ g àönì g baoâ …” (TRÑCH TÛ SAÁCH “TRONG SÊU LÙNÆ G TÒNH DÊN” CUAà NGUYÏNÎ HÖNÌ G HAIà ) Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g va â mötå sö ë phoná g viïn thapá tunâ g trong chuyïnë thùm Cuba nùm 2012 Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g va â nha â baoá Nguyïnî Hönì g Haiã taiå nha â riïng cuaã Töní g Bñ thû ú ã lanâ g Laiå Àa,â xa ä Àöng Höiå , Àöng Anh, Haâ Nöiå thaná g 4/2013 Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g thùm giaâ lanâ g Àiïuí N’Hinh xaä Quanã g Têm, huyïnå Tuy Àûcá , tónh Àùcæ Nöng thaná g 12/2012 Cuönë sacá h khiïnë Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g bêtë ngú â va â xucá àönå g BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 21/7/2024 5 Thúâi sûå

Chuã nhêåt 21/7/2024 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Thúâi sûå 6 CHÓ ÀAÅO SÊU SÙCÆ VÏ Ì VÙN HOÁA Sinh thúiâ , Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g luön nhênë manå h vai troâ cuaã vùn hoaá trong sûå phatá triïní cuaã àêtë nûúcá . Töní g Bñ thû hïtë sûcá quan têm àïnë cöng tacá xêy dûnå g vùn hoaá trong sû å nghiïpå àêuë tranh giaiã phoná g dên töcå va â xêy dûnå g àêtë nûúcá , àùcå biïtå trong thúiâ ky â qua á àö å lïn chu ã nghôa xaä höiå . Nhûnä g chó àaoå quan tronå g, mang tñnh àõnh hûúná g cuaã Töní g Bñ thû tiïpë tucå thùpæ saná g “ngonå àuöcë soi àûúnâ g”, nhû lúiâ Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh vaâ Töní g Bñ thû Trûúnâ g Chinh àaä àucá kïtë “vùn hoaá soi àûúnâ g cho quöcë dên ài”. Phatá biïuí cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g taiå Höiå nghõ Vùn hoaá toanâ quöcë 2021 khúi lïn khatá vonå g cönë g hiïnë cuaã àöiå ngu ä ngûúiâ lamâ vùn hoaá , àönì g thúiâ àûa nhûnä g quan àiïmí xuyïn suötë cuaã Àanã g vï ì vùn hoaá vaoâ cuöcå sönë g. Töní g Bñ thû nhênë manå h nhûnä g quan àiïmí : Vùn hoaá phaiã àûúcå àùtå ngang hanâ g vúiá chñnh trõ, kinh tï,ë xa ä höiå , Xêy dûnå g nïnì vùn hoaá Viïtå Nam tiïn tiïnë , àêmå àa â banã sùcæ dên töcå . “Vùn hoaá trong chñnh trõ vaâ trong kinh tï ë bûúcá àêuì àûúcå coi tronå g vaâ phatá huy hiïuå qua,ã tñch cûcå . Cöng nghiïpå vùn hoaá va â thõ trûúnâ g vùn hoaá co á bûúcá khúiã sùcæ . Hoatå àönå g giao lûu, húpå tacá va â höiå nhêpå quöcë tï ë co á bûúcá phatá triïní múiá . Xêy dûnå g con ngûúiâ Viïtå Nam àang tûnâ g bûúcá trú ã thanâ h trung têm cuaã chiïnë lûúcå phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå ”, Töní g Bñ thû nïu. “Chu á tronå g xêy dûnå g Àanã g va â hï å thönë g chñnh trõ vïì vùn hoaá , vï ì àaoå àûcá , kiïn quyïtë àêuë tranh phonâ g, chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå àï í Àanã g ta va â hï å thönë g chñnh trõ thêtå sû å vùn minh, tiïu biïuí cho lûúng tri vaâ phêmí gia á con ngûúiâ Viïtå Nam. Xêy dûnå g möi trûúnâ g vùn hoaá sö ë phuâ húpå vúiá nïnì kinh tïë sö,ë xa ä höiå sö ë vaâ cöng dên sö,ë lamâ cho vùn hoaá thñch nghi, àiïuì tiïtë sû å phatá triïní bïnì vûnä g àêtë nûúcá trong böië canã h cacá h manå g cöng nghiïpå lênì thû á tû”, Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g yïu cêuì . Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g yïu cêuì , tiïpë tucå àöií múiá phûúng thûcá lanä h àaoå cuaã Àanã g va â quanã ly á cuaã Nha â nûúcá nhùmç baoã àamã sû å thönë g nhêtë vï ì tû tûúnã g va â hanâ h àönå g trong xêy dûnå g, phatá triïní vùn hoaá tû â T.Û àïnë cú sú,ã khùcæ phucå tû tûúnã g chó têpå trung cho kinh tï ë ma â ñt quan têm àïnë vùn hoaá . TÛ TÛÚNà G VÏ Ì VÙN HOÁA COÁ SÛÁC THUYÏTË PHUÅC Nhiïuì chuyïn gia, nhaâ nghiïn cûuá , nha â quanã ly á trong lônh vûcå vùn hoaá khùnè g àõnh, Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g co á àoná g gopá to lúná cho sû å nghiïpå vùn hoaá nûúcá nha.â Nhûnä g chó àaoå cuaã Töní g Bñ thû àaä trú ã thanâ h vönë quy,á ngonå àuöcë soi àûúnâ g cho àöiå ngu ä ngûúiâ lamâ vùn hoaá trïn khùpæ ca ã nûúcá . Giaoá sû, NGND, nhaâ vùn Haâ Minh Àûcá thuöcå thï ë hï å gianã g viïn àêuì tiïn cuaã Àaiå hocå Töní g húpå Ha â Nöiå , nay la â trûúnâ g Àaiå hocå Khoa hocå Xa ä höiå va â Nhên vùn (Àaiå hocå Quöcë gia Ha â Nöiå ). Öng la â chu ã nhiïmå lúpá Vùn K8 cuaã Töní g Bñ thû (1963-1967). GS Ha â Minh Àûcá co á nhiïuì ky ã niïmå vúiá mötå trong nhûnä g hocå tro â xuêtë sùcæ nhêtë - Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g. Öng khùnè g àõnh, Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g co á àoná g gopá to lúná cho sûå nghiïpå vùn hoaá nûúcá nha,â àiïuì nayâ thï í hiïnå ro ä netá qua nhûnä g baiâ phatá biïuí , chó àaoå , nhûnä g cuönë sacá h àa ä xuêtë banã … Töní g Bñ thû luön thïí hiïnå y á thûcá vï ì dên töcå àêmå àa,â tön tronå g vùn hoaá , xem vùn hoaá ngang hanâ g vúiá chñnh trõ, xaä höiå . “Nhûnä g quan àiïmí chó àaoå cuaã Töní g Bñ thû vïì vùn hoaá àûúcå töní g húpå trong nhiïuì cuönë sacá h. Cacá cuönë sacá h cuaã Töní g Bñ thû laâ vönë quy á cuaã vùn hoaá , vùn hocå . Ngûúiâ àûná g àêuì Àanã g ta àùcå biïtå nhênë manå h tinh thênì damá nghô, damá noiá , damá lamâ , damá saná g taoå va â damá chõu tracá h nhiïmå . Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g la â ngûúiâ kï ë tucå xûná g àaná g cuaã cacá nha â lanä h àaoå tiïnì böië àï í taoå võ thï ë quan tronå g cuaã àêtë nûúcá trïn trïn trûúnâ g quöcë tï”ë , GS Haâ Minh Àûcá nïu. Trñ tuï,å têmì vocá va â qua á trònh nghiïn cûuá ly á luênå , khoa hocå bïnì bó cuaã Töní g Bñ thû àûúcå àucá rutá trong nhiïuì cuönë sacá h vï ì àaiå àoanâ kïtë dên töcå , vùn hoaá , ngoaiå giao,… GS.TS Àinh Xuên Dunä g hocå khoaá trïn taiå Àaiå hocå Töní g húpå Ha â Nöiå , öng co á duyïn gùnæ bo á vúiá Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g tû â nùm 1964. Trong suötë 60 nùm lamâ vùn hoaá , nghiïn cûuá vùn hoaá , GS.TS Àinh Xuên Dunä g co á nhûnä g nhênå àõnh vïì tû tûúnã g vùn hoaá , quan àiïmí vùn hoaá sêu sùcæ va â thuyïtë phucå cuaã Töní g Bñ thû. “Tû tûúnã g vï ì vùn hoaá cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g co á sûcá thuyïtë phucå , gùnæ chùtå vúiá thûcå tiïnî . Tû â thúiâ phö í thöng, öng àaä yïu vùn hocå . Khi lïn àaiå hocå , öng viïtë baiâ tötë nghiïpå cunä g liïn quan àïnë vùn hocå . Riïng cuönë Xêy dûång vaâ phaát triïín nïìn vùn hoáa Viïåt Nam tiïn tiïën, àêåm àaâ baãn sùæc dên töåc vûaâ ra mùtæ thaná g 6/2024, Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g luön quan têm àïnë àúiâ sönë g vùn nghïå sô GS.TS Àinh Xuên Dunä g, nguyïn Vuå trûúnã g Vu å Xuêtë banã , Ban Tû tûúnã g - Vùn hoaá T.Û ( nay laâ Ban Tuyïn giaoá T.Û) coá 60 nùm gùnæ boá vúiá Töní g Bñ thû Nguyïnî Phuá Tronå g khùnè g àõnh, Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g la â nha â lanä h àaoå quan têm àùcå biïtå àïnë vùn hoaá , vúiá trñ tuï,å sû å say mï, thêuë hiïuí , têm huyïtë vúiá vùn hoaá , Töní g Bñ thû àaä àï í laiå dêuë ênë sêu sùcæ trong tû tûúnã g, chó àaoå vï ì vùn hoaá . [ NGUYÏN KHANÁ H - GIA LINH - NGOCÅ ANÁ H ] TÖNÍ G BÑ THÛ NGUYÏNÎ PHU Á TRONÅ G: Nhaâ laänh àaoå àùcå biïtå quan têm àïën vùn hoáa Cuönë sacá h múiá nhêtë cuaã Töní g Bñ thû vïì vùn hoaá àûúcå xem la â cêmí nang cho nhûnä g ngûúiâ lamâ vùn hoaá ANH: KY SÚN  Ã

