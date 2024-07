Tiền Phong số 186

Giá hàng hóa nửa cuối năm 2024 sẽ ít biến động THỨ NĂM 4/7/2024 SÕ 186 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 16 TRANG 8+9 TRANG 11 TRANG 12 TRANG 7 THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ LƯƠNG CƯỜNG THĂM, LÀM VIỆC VỚI BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Đoàn kết, bản lĩnh, hội nhập, phát triển Bà Harris sẽ thay thế ông Biden? “CHUNG KẾT SỚM” TẠI TỨ KẾT EURO 2024 CUỘC ĐUA TỚI NHÀ TRẮNG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH HÀ NAM NHIỆM KỲ 2024 - 2029: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cheoldong Jeong, Giám đÕc điều hành LG Display ẢNH: NHẬT BẮC “Vịn” vào sách, đứng dậy! Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HDTC NHIỀU TẬP ĐOÀN HÀN QUỐC MUỐN MỞ RỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Giám sát niêm yết, công khai về giá Cơ quan chức năng đưa ra nhiều giải pháp ngăn giá hàng hóa theo tăng lương Giá, lạm phát & lương CHUYỆN HÔM NAY Ngày 1/7, hơn 3 triệu cán bộ hưu trí được lĩnh lương hưu mới sau khi quyết định tăng lương cơ bản có hiệu lực. Cầm món tiền trên tay hay mở tài khoản ra kiểm tra, nhiều người già về hưu nay không thể kìm được niềm vui sướng. XEM TIẾP TRANG 5 n KHÁNH HUYỀN HẠN CHẾ TĂNG GIÁ HÀNG HÓA SAU ĐỢT TĂNG LƯƠNG: Sáng 3/7, trong chương trình chuyến thăm chính thức Hàn QuÕc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Hàn QuÕc đã đầu tư hàng tỷ USD tại Việt Nam. Lãnh đạo các tập đoàn đều bày bỏ mong muÕn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, khu đô thị. TRANG 5 TRANG 3

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 4/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LE HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Đêm qua Mõ mơ một giấc mơ ám ảnh quá! - Lại mơ? Tâm thần Mõ dạo này thế nào ấy nhề, không hồn bướm mơ tiên, cứ gặp ác mộng là sao? - Chắc cái số của Mõ nó khổ nên nó hành vậy! - Mõ mơ thấy gì? - Mõ mơ thấy hai ông đuổi nhau. Một ông tên là Lương, một ông tên là Giá. Ông Lương cứ đuổi theo ông Giá suốt mà không thể nào kịp… - Ông Giá có bí kíp gì mà khỏe thế? - Kinh lắm! Ông Giá vừa chạy phía trước vừa quay lại phía sau trêu ông Lương. Ông Giá bảo, truyền thống xưa nay chưa bao giờ ông Lương theo kịp ông Giá cả, thế nên chi bằng an phận thủ thường đi… - Đã chạy trước rồi mà còn khiêu khích thế không nổi khùng mới lạ nhề? - Chuẩn! Ông Lương đỏ mặt tía tai vừa thở, vừa năn nỉ ông Giá để hỏi bí quyết… - Ông Giá có tiết lộ không? - Có! Ông Giá cười đểu lắm! Ông í bảo, kinh nghiệm đơn giản lắm! Cứ xuất phát trước là thắng… - Nghĩa là Giá phạm luật chơi à? - Lương cũng thắc mắc thế, nhưng Giá bảo, có ai đưa ra luật đâu mà phạm luật. Thị trường thì năng động, linh hoạt, còn chính sách thì có độ trễ. Nhanh thì vài tháng, muộn thì cả năm. Với quỹ thời gian đó thì Lương có được bơm đô ping cũng khó kịp Giá. - Tức nhề! Nhưng Mõ có thuộc thành phần hưởng lương đâu mà quan tâm đến cuộc rượt đuổi này? - Không ăn lương nhưng giá cứ đi tắt đón đầu thế kia thì làm sao có của ăn của để. Hức! MÕ LÀNG Rượt đuổi TIN Ông NguyÇn Phưæc LØc làm ChÛ tÍch ™y ban MTTQ ViÈt Nam TPHCM Ng¬y 3/7, tại hội nghị lần thứ 13, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã thông qua tờ trình công nhận tổ chức th¬nh viên mới. Theo đó, các đại biểu đã hiệp thương chÑn cử ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Th¬nh ủy TPHCM, Bí thư Đảng đo¬n MTTQ Việt Nam TPHCM giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019 - 2024. NGÔ TÙNG TPHCM sẽ trả lương theo vÍ trí viÈc làm Ng¬y 3/7, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cØng tổ đại biểu QuÔc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị 9 đã tiÄp xÙc cử tri các quận 4, 7 v¬ huyện Nh¬ B½, sau Kỳ hÑp thứ 7 QuÔc hội khóa XV. Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận, vấn đề cải cách tiền lương không chÊ tác động đÄn công chức, viên chức hưæng lương tÞ ngân sách. Th¬nh phÔ đã có sự chu´n bị, đã s»n s¬ng ngân sách để chi trả theo lương mới. Người đứng đầu chính quyền TPHCM khẳng định, tăng lương phải tương ứng với tăng năng suất l¬m việc của công chức, viên chức, tức l¬ tăng lương đÙng người đÙng việc. Ông Mãi cho biÄt, hiện tại TPHCM hướng tới việc cải cách tiền lương gắn liền với tinh gÑn bộ máy, nâng cao năng suất, hiệu lực hiệu quả, tiền lương phải theo vị trí việc l¬m. Th¬nh phÔ cÛng đã xây dựng đề án vị trí việc l¬m v¬ tiÄp tÜc ho¬n thiện để sắp tới sẽ áp dÜng trả lương. Th¬nh phÔ sẽ nghiên cứu hình thức trả lương phØ hợp, có thể hướng tới khoán quì lương, khoán công việc v¬ trả theo công việc. Việc n¬y sẽ có thí điểm v¬ triển khai trong thời gian tới. NGÔ TÙNG Chiều 3/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã thăm, l¬m việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. CØng dự buổi l¬m việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưæng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn TrÑng Nghĩa; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Tại buổi l¬m việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận v¬ đánh giá cao trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động đổi mới, sáng tạo, khắc phÜc mÑi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện tÔt chức năng, nhiệm vÜ, góp phần quan trÑng ổn định tình hình chính trị, tư tưæng, củng cÔ đo¬n kÄt, thÔng nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Nhấn mạnh trong thời gian tới, bên cạnh thuận lợi, công tác tuyên giáo đang đứng trước những thách thức lớn, nhất l¬ những vấn đề mới đặt ra, để phát huy tÔt hơn nữa vai trò của mình, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung thực hiện tÔt một sÔ nhiệm vÜ. Trước hÄt, Ban nắm chắc tình hình liên quan đÄn công tác tuyên giáo; chủ động tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưæng, đạo đức, trÑng tâm l¬ tổng kÄt những vấn đề lý luận v¬ thực tiễn qua 40 năm đổi mới, góp phần xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo thÔng nhất cao trong Đảng, xã hội; giữ vững nguyên tắc, kiên định vận dÜng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin, mÜc tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lÔi đổi mới, các nguyên tắc xây dựng Đảng... Ban đ´y mạnh hơn nữa bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưæng của Đảng, đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu sai trái của các thÄ lực thØ địch; kiên quyÄt ngăn chặn, đ´y lØi tình trạng suy thoái về tư tưæng, chính trị, đạo đức, lÔi sÔng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. CØng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dÜc truyền thÔng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước, đạo đức con người Việt Nam đÄn mÑi tầng lớp nhân dân, nhất l¬ với thÄ hệ trẻ. Thường trực Ban Bí thư cÛng lưu ý Ban Tuyên giáo Trung ương tiÄp tÜc tập trung lãnh đạo, chÊ đạo, tiÄp tÜc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; sớm chu´n bị nội dung, xây dựng “ChiÄn lược về công tác tuyên giáo đÄn năm 2030, tầm nhìn đÄn năm 2045”; xây dựng bộ máy tinh gÑn, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đ¬o tạo bồi dưỡng, quy hoạch đảm bảo đội ngÛ l¬m công tác tuyên giáo dồi d¬o, chất lượng cØng với đó sử dÜng có hiệu quả đội ngÛ cán bộ hiện có. Ban Tuyên giáo Trung ương tiÄp tÜc thực hiện tÔt công tác quy hoạch báo chí; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý báo chí, đảm bảo các cơ quan báo chí hoạt động đÙng tôn chÊ, mÜc đích; tham mưu cho cấp có th´m quyền đ´y mạnh chuyển đổi sÔ trong các ban Đảng. TiÄp thu ý kiÄn chÊ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưæng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn TrÑng Nghĩa khẳng định Ban sẽ nỗ lực hơn nữa, quyÄt tâm khắc phÜc hạn chÄ; kiên định, quyÄt tâm thực hiện phương châm của công tác tuyên giáo thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII, trong đó tính đảng, tính chiÄn đấu phải cao hơn, tính giáo dÜc, tính thuyÄt phÜc v¬ hiệu quả trong thực tiễn l¬ phải tÔt hơn nữa. PV Nửa năm khởi công 8 dự án giao thông Ng¬y 3/7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị đánh giá kÄt quả công tác 6 tháng đầu năm v¬ triển khai nhiệm vÜ trÑng tâm 6 tháng cuÔi năm. Ông Uông Việt DÛng - Chánh văn phòng Bộ GTVT cho biÄt, trong 6 tháng đầu năm, ng¬nh Giao thông đã khæi công 7 dự án đường bộ, 1 dự án đường sắt. Trong đó có 2 dự án th¬nh phần đường Hồ Chí Minh sau khi ho¬n th¬nh sẽ nÔi thông to¬n tuyÄn tÞ Cao Bằng đÄn mÛi C¬ Mau trong năm 2025. Về đường bộ, một sÔ đoạn cao tÔc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 tÞ Quảng Ngãi đÄn Khánh Hòa dự kiÄn ho¬n th¬nh vượt tiÄn độ tÞ 3 đÄn 6 tháng. Đặc biệt, vÞa qua ng¬nh GTVT ho¬n th¬nh đưa v¬o khai thác 4 dự án, trong đó có 2 dự án đường bộ cao tÔc được đầu tư theo hình thức BOT l¬ Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Diễn Châu - Bãi VÑt qua đó đã đưa v¬o khai thác to¬n bộ 11 Dự án cao tÔc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, nâng tổng sÔ km đường bộ cao tÔc trên cả nước lên hơn 2000km. Theo ông DÛng, hiện Bộ GTVT triển khai thi công đảm bảo tiÄn độ 6 dự án đường sắt giai đoạn 2021-2025. Hai dự án đường sắt đô thị th¬nh phÔ H¬ Nội v¬ TP. Hồ Chí Minh đang được tập trung tháo gỡ, dự kiÄn tuyÄn Nhổn - Ga H¬ Nội đưa v¬o khai thác tháng 7/2024, tuyÄn BÄn Th¬nh - SuÔi Tiên đưa v¬o khai thác tháng 12/2024. DƯƠNG HƯNG Mưa lũ cô lập nhiều xã ở huyÈn Bắc Sơn (Lạng Sơn) Hai hai ng¬y qua, trên địa b¬n tÊnh æ Lạng Sơn có mưa to, kéo d¬i, khiÄn nhiều nơi bị ngập lÜt. Trong đó, nước lÛ tÞ trên nÙi, đồi đổ xuÔng khiÄn mực nước dâng nhanh gây ngập thêm nhiều nơi æ huyện Bắc Sơn. Theo báo cáo, trên 343,32 ha lÙa, ngô, rau hoa m¬u, cây lâm nghiệp bị ngập Ùng, h¬ng chÜc ngôi nh¬ bị hư hỏng, ngập nước, nhiều tuyÄn đường liên thôn, liên xã mênh mông nước, khiÄn khu vực trÛng, thấp, một sÔ khu vực giao thông bị chia cắt, cô lập tại các xã Nhất Hòa, Tân Th¬nh, Hưng VÛ… NGUYỄN DUY CHIẾN THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ LƯƠNG CƯỜNG THĂM, LÀM VIỆC VỚI BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm viÈc væi Ban Tuyên giáo Trung ương ẢNH: PHƯƠNG HOA/TTXVN

VIỆT NAM LÀ ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT TRỌNG ĐIỂM TOÀN CẦU Đầu tư vào Việt Nam từ năm 1998 với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD, đến nay, Tập đoàn CJ có 24 công ty thành viên, doanh thu 2023 đạt 1,4 tỷ USD, với 11.200 lao động. Trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Sohn Kyung Sik, Chủ tịch Tập đoàn CJ, bày tỏ mong muốn đầu tư tiếp vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu thực phẩm như chả giò, tôm chế biến..., góp phần đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới, cũng như các lĩnh vực logistics, công nghiệp văn hóa. Ông Sohn đưa ra một số kiến nghị liên quan đến hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), thuế với lĩnh vực chăn nuôi, thủ tục hành chính… Thủ tướng cho biết, các cơ quan sẽ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị này trong quá trình bổ sung, hoàn thiện chính sách, đảm bảo cho doanh nghiệp không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lãnh đạo Tập đoàn Posco - doanh nghiệp đã thành lập 4 chi nhánh thép tại Việt Nam, đầu tư 1,8 tỷ USD, bày tỏ quan tâm tới lĩnh vực năng lượng sạch, nhiệt điện khí. Posco cũng mong muốn tham gia khai thác, chế biến đất hiếm tại Việt Nam; đề nghị chuyển cảng chuyên dụng của tập đoàn tại Bà Rịa - Vũng Tàu sang cảng thương mại. Phản hồi kiến nghị của Posco, Thủ tướng cho hay, Việt Nam muốn tăng cưäng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong lĩnh vực đất hiếm, trên tinh thần cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch giữa các nhà đầu tư. Ông đề nghị tập đoàn nghiên cứu tham gia các dự án nhiệt điện LNG ở Thanh Hóa, Nghệ An. Về việc chuyển đổi công năng cảng, Thủ tướng đề nghị tập đoàn nêu đề xuất cụ thể với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xem xét, giải quyết trên cơ sở quy hoạch và quy định hiện hành, hai bên cùng có lợi, bảo đảm môi trưäng. Ông Cheoldong Jeong, Giám đốc điều hành LG Display (hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh hàng điện tử, hóa chất), khẳng định với Thủ tướng rằng, Việt Nam là địa điểm sản xuất trọng điểm toàn cầu của LG, đến nay đã giải ngân đầu tư hơn 5 tỷ USD và sẽ đầu tư thêm 3 tỷ USD trong 5 năm tới. Đánh giá cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh của LG tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị LG nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất của LG; coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược toàn cầu về sản xuất, nghiên cứu - phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trưäng quốc tế. PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Huh Yoon Hong, Chủ tịch và ông Huh Myung-soo, Cố vấn cấp cao GS Engineering & Construction Corp (GS E&C), tập đoàn đã và đang thực hiện các dự án bất động sản, trong đó có Khu đô thị mới Nhà Bè tại TPHCM; triển khai tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… Ông Huh Yoon Hong đề nghị hợp tác trong các dự án đang triển khai như hỗ trợ phát triển khu đô thị mới Nhà Bè trở thành khu đô thị thông minh, với trọng tâm là khu công nghệ thông tin tập trung dành cho các ngành thiết kế chất bán dẫn và các công ty khởi nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng hoan nghênh định hướng phát triển khu đô thị Nhà Bè “4 trong 1” (đô thị, công nghiệp, công nghệ cao và thương mại), đúng xu hướng Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tập đoàn phối hợp với TPHCM và các cơ quan liên quan thực hiện nhanh các thủ tục để thúc đẩy triển khai dự án; tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương. Trong khi đó, ông Jung Won ju, Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Nhà ở Hàn Quốc, cho biết, Daewoo E&C mong muốn tham gia đầu tư xây dựng các dự án trong các lĩnh vực năng lượng, nhà máy điện, khu công nghiệp và hạ tầng tại Việt Nam như nhiệt điện Ô Môn số 3 và số 4, khí LNG Hải Lăng, khí LNG Long An… Hoan nghênh Daewoo E&C tiếp tục mở rộng và tái đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, năng lượng, phát triển mô hình đô thị thông minh, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Việt Nam (hoàn thành trong năm 2025). LUÂN DŨNG (từ Seoul, Hàn Quốc) Sáng 3/7, trong chương trình chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD tại Việt Nam. Lãnh đạo các tập đoàn đều bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, khu đô thị. THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 4/7/2024 Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Bình Phước nằm ở khu vực chuyển tiếp từ Tây Nguyên đến Đông Nam bộ, giữ vai trò chiến lược, quan trọng trong hành lang kinh tế mới, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa khu vực Đông Nam bộ với Tây Nguyên và đưäng biên giới với Campuchia. “Với đặc thù là tỉnh biên giới, Bình Phước cần phát triển đối ngoại tốt hơn nữa để góp phần đảm bảo an ninh biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đäi sống đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách ngưäi có công, gia đình chính sách. Với tinh thần đoàn kết, vươn lên mạnh mẽ, tôi tin rằng Bình Phước sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, sớm trở thành tỉnh công nghiệp, hiện đại, văn minh và là điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư trong vùng Đông Nam bộ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước diễn ra ngay sau khi Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa kết thúc. Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đưäng cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Đây là tuyến cao tốc trọng điểm kết nối Tây Nguyên với Đông Nam bộ, kết nối các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và các địa phương khác trong vùng với TPHCM, tạo không gian, động lực phát triển mới cho vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Lưu ý năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung các nguồn lực phát triển giao thông liên vùng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là đối ngoại đưäng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia. “Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là trách nhiệm của ngưäi đứng đầu. Kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm minh. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý. HƯƠNG CHI Sáng 3/7, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay thẳng và chào đón hành khách thứ 15 triệu trên đường bay Việt Nam - Hàn Quốc của Vietnam Airlines. Thủ tướng tin tưởng Vietnam Airlines sẽ trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn, cạnh tranh hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn, mang lại lợi ích cho hãng và khách hàng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cheoldong Jeong, Giám đốc điều hành LG Display ẢNH: NHẬT BẮC Bình Phước giữ vai trò chiến lược trong hành lang kinh tế mới Ngày 3/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Quốc hội tham dự phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Bình Phước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại Bình Phước Trong chuyến công tác tại Bình Phước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết, trồng cây lưu niệm và gặp gỡ, trò chuyện thân mật với bà con nhân dân, trao quà cho các gia đình chính sách, người có công đang sinh sống ở huyện Lộc Ninh. Nhiều tập đoàn Hàn Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

NỖI ÁM ẢNH KINH HOÀNG Những ngày qua, dư luận bức xúc về việc người mẫu Châu Bùi bị quay lén tại nơi chụp hình, một chủ nhà trọ đặt máy quay lén sinh viên thuê trọ. Tháng 5, một tài khoản TikTok có hơn 67.000 lượt theo dõi và hơn 1 triệu lượt xem đăng tải hàng trăm clip quay lén phụ nữ trong trang phục gợi cảm. Nhiều nữ nạn nhân lên tiếng cảnh báo, tố giác nạn quay lén và đăng tải trái phép lên mạng xã hội. Phạm Nguyễn Hoàng Yến (nhà sáng tạo nội dung tại TPHCM) từng hoảng hốt khi phát hiện hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội. “Tôi phát hiện hình ảnh nhạy cảm của tôi lọt vào danh sách video xu hướng trên cả nền tảng Facebook và TikTok. Tôi rất hoảng loạn vì bị quay lén và phát tán video trong 4 tháng nhưng không hề hay biết”, chủ kênh TikTok có gần 6.000 người theo dõi nói. Video có thời lượng không quá 1 phút, ghi lại khoảnh khắc của Hoàng Yến ở một trạm xăng trong trang phục thể thao bó sát. Chủ kênh TikTok còn thản nhiên chạy quảng cáo trên video quay lén Hoàng Yến. Nạn nhân kêu gọi bạn bè, cộng đồng mạng giúp đỡ, báo cáo các video quay lén này. “Video bị phát tán trên TikTok với lượt tương tác rất lớn. Tôi kêu gọi mọi người báo cáo nhưng không có hiệu quả. Kênh TikTok này cũng quay lén và phát tán video của rất nhiều bạn nữ khác trong một khoảng thời gian dài”, Yến nói. Với sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, trang Facebook và kênh TikTok đăng hình ảnh trái phép của Yến đã biến mất. Tuy nhiên, không thể xác định được chính chủ xóa video, xóa kênh hay chỉ tạm thời khóa kênh. “Mối nguy hiểm vẫn còn đó. Tôi đã báo công an và đợi thông báo tiếp theo. Tôi mong kẻ quay lén sẽ bị pháp luật nghiêm trị và phải tiêu hủy hết video quay lén, đồng thời cam kết không tái phạm”, nạn nhân nói. Sau vụ việc, Yến rút ra bài học đề cao cảnh giác để bảo vệ bản thân. Phụ nữ có quyền lựa chọn trang phục theo sở thích, song cũng cần tự bảo vệ bản thân để tránh những tình huống không may. Lời khuyên của Yến là đừng sợ hãi, đừng im lặng mà hãy lên tiếng. CẦN PHONG TRÀO PHẢN ĐỐI ĐỦ MẠNH Thông tin liên quan quay lén, lộ lọt hình ảnh nhạy cảm đều nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh một số bình luận bênh vực nạn nhân, phê phán hành vi xấu xí, phần lớn người dùng mạng xã hội tỏ thái độ bỡn cợt. Không hiếm người lao vào “xin link (đường dẫn tới video)”, người khác lại bình phẩm về cơ thể của nạn nhân. Chuyên gia tham vấn và trị liệu tâm lý Lê Thế Hanh (Viện Tâm lý Giáo dục BrainCare) cho rằng, xã hội chưa có thái độ phẫn nộ đủ mạnh, chưa tạo nên những diễn đàn phản đối, lên án mạnh mẽ hành vi quay lén. “Những hành động xấu xí, vô văn hóa nếu không được vạch trần, không bị trừng phạt mà được che giấu trong im lặng sẽ không tự nhiên biến mất, thậm chí lặp lại ở lần sau với mức độ nguy hiểm hơn”, anh Hanh nhận định. Người quay lén khi bị phát hiện mà chưa phát tán hình ảnh và mới là lần đầu cũng chỉ nhận án phạt hành chính. Nếu quay lén rồi tống tiền hoặc phát tán, gây hậu quả nghiêm trọng thì họ mới bị truy cứu hình sự. Chuyên gia cho rằng, mức xử phạt còn nhẹ là một trong những lý do khiến video quay lén xuất hiện nhan nhản trên mạng. “Mức xử phạt 12,5 triệu đồng trong vụ chủ nhà trọ khu Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) lắp camera giấu kín quay lén là không tương xứng với hành vi vi phạm”, TS Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình đào tạo an toàn thông tin, Trường Đại học Phenikaa, nhận định. Ông đề nghị hình thức xử phạt nghiêm minh hơn. Bên cạnh việc xử phạt hành chính, có thể hình sự hóa một số hành vi ghi hình, chụp ảnh hoặc phát tán thông tin làm nhục, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác dựa theo mục đích, tính chất và mức độ của hành vi. “Hành vi quay lén có thể xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau cũng nên được xem là một dạng hành vi quấy rối tình dục, xâm hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của người khác được pháp luật bảo hộ”, TS Sơn nói. Ngăn chặn hành vi quay lén cũng cần được thực hiện ngay từ việc giáo dục nhận thức, bồi đắp văn hóa cho mỗi cá nhân. PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng, cần tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ những điều sai trái trong hành vi quay lén và mức xử phạt tương ứng theo quy định. “Nên tăng nặng mức phạt để tạo tính răn đe, đồng thời đẩy mạnh truy quét, triệt phá những đường dây buôn bán linh kiện, phụ kiện, phương tiện quay lén trên thị trường”, PGS Trung nêu quan điểm. Sự ảnh hưởng đến tâm lý nạn nhân bị quay lén có thể kéo dài cả đời. Vì vậy, chuyên gia nhấn mạnh vai trò trang bị kiến thức, kỹ năng để nạn nhân bình tĩnh ứng phó. NGỌC ÁNH - GIA LINH Rất nhiều tài khoản mạng xã hội, trang web rao bán công khai các thiết bị giấu kín, có hướng dẫn sử dụng, đủ các chủng loại, giá rẻ... dẫn đến nhiều người đã mua và sử dụng với mục đích xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác. Luật sư Cường cho biết, có không ít hình ảnh nhạy cảm riêng tư bị phát tán trên không gian mạng hoặc sử dụng vào mục đích trái pháp luật như ép buộc quan hệ tình dục, cưỡng đoạt tài sản, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. “Ngoài việc xem xét xử lý nghiêm minh đối với các hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư cá nhân, quyền tự do hình ảnh của công dân thì cơ quan chức năng cũng cần làm rõ nguyên nhân của hành vi vi phạm để ngăn chặn những vụ việc tương tự như vậy tiếp tục xảy ra” - luật sư Cường nói. Cần tăng cường công tác quản lý mua bán thiết bị ghi hình giấu kín, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các vi phạm, đặc biệt là việc sử dụng hình ảnh vào mục đích trái pháp luật, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tống tiền, tống tình hoặc có hành vi vi phạm khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe của nạn nhân. BIẾN THÁI Nhà nghiên cứu tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu nhận xét, việc dùng camera quay lén nữ sinh phòng tắm, hay quay trộm người khác thay đồ là hành vi của kẻ biến thái. Đối tượng lắp đặt camera quay lén có sở thích bệnh hoạn, bỉ ổi, nhân cách thấp hèn. Theo ông Hiếu, có đối tượng thích nhìn trộm cơ thể phụ nữ, nhưng nguy hiểm hơn là sử dụng hình ảnh nhạy cảm tống tiền, bôi xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Về các biện pháp phòng ngừa, ông Hiếu chia sẻ, việc đầu tiên khi đến thuê trọ cần kiểm tra xung quanh có lắp thiết bị quay lén hay không bằng cách tắt hết điện, sử dụng điện thoại di động của mình và bật chế độ quay video rồi lia máy hết các ngóc ngách. “Nếu có thiết bị quay lén, ánh sáng từ thiết bị sẽ phản ánh trong điện thoại, qua đó có thể phát hiện, tháo gỡ để đảm bảo cho các sinh hoạt riêng tư” - ông Hiếu nêu. THANH HÀ Sự ảnh hưởng đến tâm lý nạn nhân bị quay lén có thể kéo dài cả đời. Một số chuyên gia đề xuất tăng nặng mức xử phạt người quay lén, thậm chí cần hình thành phong trào tẩy chay, lên án mạnh mẽ hành vi đồi bại này. Một nạn nhân của hành vi quay lén, phát tán hình ảnh trái phép trên mạng xã hội lên tiếng cảnh báo cộng đồng ÁC MỘNG QUAY LÉN TIẾP DIỄN: Lên án, tẩy chay hành vi vô đạo đức Mua thiết bị quay lén dễ như mua rau 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 4/7/2024 Dễ lan truyền, khó xử lý Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng quốc gia, cho biết, về mặt kỹ thuật, việc thu hồi hay xóa dữ liệu bị rò rỉ trên không gian mạng tương đối khó khăn. “Nhìn chung trên thế giới, các vụ lộ lọt hình ảnh nhạy cảm đều khó xử lý. Thông tin lan truyền nhanh nhưng rất khó để thu hồi. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo để phát tán, vì thế cứ báo cáo tài khoản này lại có tài khoản khác”, ông Sơn nói. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Người có hành vi quay lén có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Nghị định 14/2022/ NĐ-CP, người có hành vi thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác sẽ bị phạt tiền đến 60 triệu đồng. Nếu người có hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin đã quay lén của người khác với mục đích làm nhục, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự về “Tội làm nhục người khác”, với mức phạt đến 5 năm tù. Trường hợp tàng trữ, lưu hành, trao đổi, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến hình ảnh, video quay lén với nội dung nhạy cảm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” với mức phạt cao nhất đến 15 năm tù. Vụ chủ trọ quay lén nữ sinh viên thuê trọ, cơ quan chức năng quận Hà Đông đã xử phạt số tiền 12,5 triệu đồng, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng mức phạt như vậy là quá nhẹ. Nếu là đảng viên, chủ nhà có thể bị xử lý theo Điều 35, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam với hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc khai trừ tùy theo hành vi vi phạm. THANH HIẾU Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết: Kinh doanh camera là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có sự kiểm soát rất chặt chẽ của cơ quan chức năng. Tuy nhiên việc bán các thiết bị ghi hình giấu kín trên không gian mạng vẫn tràn lan, rất dễ mua và sử dụng để thu thập trái phép thông tin cá nhân.

TỔNG TIỀN TĂNG LƯƠNG KHÔNG LỚN Ngày 3/7, tại hội thảo diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2024, TS Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng viện Kinh tế -Tài chính (Học viện Tài chính) đánh giá, việc tăng lương cơ sở 30% từ ngày 1/7 sẽ không tác động nhiều lên mặt bằng giá cả. Theo ông Độ, Việt Nam có khoảng 50 triệu lao động nhưng tỷ trọng người lao động khu vực công (được tăng lương cơ sở) chỉ chiếm khoảng 8%. Vậy nên phần lương tăng thêm tác động lên mặt bằng giá cả không đáng kể. Theo TS Nguyễn Ngọc Tuyến, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, nửa cuối năm 2024 sẽ có 3 nhóm đối tượng được tăng lương gồm: tăng 30% lương cơ sở cho lao động trong lĩnh vực công; tăng 15% lương hưu và dự kiến tăng lương tối thiểu 6%. “Tổng số tiền tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội khoảng 16.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2024. Tương đương mỗi tháng có gần 3.000 tỷ đồng từ tăng lương. Số lương tăng này không quá lớn nên sẽ không tác động quá nhiều đến giá hàng hóa tiêu dùng”, ông Tuyến nhận định. Tuy nhiên, từ trước tới nay thường có tâm lý, mỗi khi lương tăng, giá hàng hóa lập tức tăng theo. Theo ông Tuyến, để ngăn việc giá hàng hoá tăng theo lương, cơ quan chức năng cần phối hợp nhiều giải pháp. Trong đó, Chính phủ chỉ đạo kiểm soát giá nhằm tránh tăng giá bất hợp lý. Các bộ ngành, địa phương trong lĩnh vực quản lý sản xuất dồi dào, lưu thông thuận lợi và cung ứng hàng hoá đầy đủ. “Đối với mặt hàng nhà nước quản lý như y tế, giáo dục, các địa phương cần có sự phối hợp, dưới sự chỉ đạo của “nhạc trưởng” Chính phủ để góp phần ngăn tăng giá hàng hóa khi tăng lương”, ông Tuyến đề xuất. Trước đó, từ ngày 1/7, lương cơ sở (dành cho công chức, viên chức) tăng 30%, tương ứng tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng. Lương hưu tăng 15%, người nhận lương dưới 3,5 triệu đồng sẽ được tăng 300.000 đồng/tháng. Lương tối thiểu vùng (dành cho người lao động tại doanh nghiệp) cũng đang đề xuất tăng 6%. GIÁ HÀNG HÓA NỬA CUỐI NĂM 2024 SẼ ÍT BIẾN ĐỘNG TS Nguyễn Đức Độ dự báo, áp lực lạm phát năm 2024 không quá lớn. Ông Độ nhận định, nửa cuối năm 2024, không có nhiều yếu tố gây tăng giá đột biến. Vì vậy, lạm phát trung bình cả năm 2024 quanh mức 3,2 - 3,6%. Theo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, hiện nay, lạm phát của Việt Nam được kiểm soát ở mức phù hợp để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Giá các mặt hàng Nhà nước định giá cơ bản được giữ ổn định. Đối với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm (chiếm tỷ lệ lớn trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng - CPI) giá cả tương đối ổn định. Các mặt hàng này có chỉ số sản xuất tăng trưởng khá cao, nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. “Chúng tôi yêu cầu địa phương tăng cường giám sát thực hiện các biện pháp về kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá. Cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá”, đại diện Cục Quản lý Giá cho biết. Viện Kinh tế - Tài chính đưa ra 3 kịch bản lạm phát năm 2024. Theo đó, ở kịch bản cao CPI tăng trung bình 0,23%/tháng trong 6 tháng cuối năm 2024 (tương đương mức tăng trong 6 tháng đầu năm 2024). Lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 12/2024 mức 2,8%, lạm phát trung bình cả năm 2024 mức 3,6%. Ở kịch bản trung bình, giá dầu và tỷ giá đều ổn định, CPI tăng trung bình 0,1%/tháng trong 6 tháng cuối năm 2024. Lạm phát trung bình cả năm sẽ ở mức 3,4%. Trong kịch bản thấp, kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái cuối năm 2024, giá dầu và tỷ giá giảm, CPI tăng trung bình 0%/tháng, thậm chí có thể giảm trong 6 tháng cuối năm 2024. Ở kịch bản này, lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 12/2024 sẽ giảm về mức 1,4% và lạm phát trung bình cả năm 2024 sẽ ở mức 3,2%. Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, để kiểm soát lạm phát nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024, cơ quan chức năng cần theo dõi sát diễn biến thị trường từng mặt hàng, đặc biệt là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Các đơn vị chủ động rà soát phương án điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường; đánh giá kỹ tác động đối với mặt bằng giá, mục tiêu kiểm soát lạm phát để có phương án điều chỉnh giá phù hợp. NGỌC LINH Lương cơ sở, lương hưu tăng từ ngày 1/7, lương tối thiểu vùng được dự kiến tăng vào nửa cuối năm 2024. Khả năng sẽ không tác động nhiều đến giá hàng hóa. Trước nỗi lo giá hàng hóa tăng “té nước theo mưa”, cơ quan chức năng đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn. KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 4/7/2024 CHUYỆN HÔM NAY Với mức điều chỉnh lương trung bình 6%, tăng lương cơ bản đã lập tức kéo khoản tiền hưu trí mỗi tháng cho những người về hưu từ vài trăm tới cả vài triệu đồng. Tại lần tăng lương này, sự thận trọng của các cấp ngành được kiểm soát tối đa với tâm điểm xoáy vào lưu ý, làm sao để không xảy ra tình cảnh tăng lương mà hàng hóa dịch vụ không tăng giá kiểu “té nước theo mưa”? Trên nghị trường, có đại biểu Quốc hội nêu vấn đề: Những bài học về lương chưa tăng giá đã tăng còn hiện hữu. Chúng ta phải làm sao đừng để người dân không phải than vãn chưa điều chỉnh, lương tôi còn mua được 12 kg thịt bò, điều chỉnh tăng lương xong, giá thịt lên nhanh đến mức tính theo lương mới, chỉ còn mua được 10 kg. Từ đầu năm tới nay, thông tin về thị trường vàng lên cơn sốt giá leo lên tới 92 triệu đồng/lượng, giá USD vọt lên ngưỡng 26.000 VND/USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,08% so với bình quân cùng kỳ năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 2,75% trong đó có phần nhiều vì giá dịch vụ y tế tăng, giá thịt lợn tăng, rồi những nhóm hàng hóa tiêu dùng khác tăng. Âu cũng là điều đáng ngại. Lương chưa tăng, giá đã tăng. Giá các mặt hàng trọng yếu phi mã đến mức, có những thời khắc đặc biệt, cơ quan quản lý phải can thiệp. Theo Tổng cục Thống kê, tính từ năm 2009 đến 1/7/2024, mức lương cơ sở đã tăng khoảng 280%, lương tối thiểu vùng tăng khoảng 480%, trong khi CPI tăng khoảng 108%. “Như vậy sau 15 năm, tốc độ tăng lương cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng. Điều này cho thấy, Chính phủ luôn hướng tới mục tiêu tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người hưởng lương, tạo điều kiện cho người hưởng lương nâng cao năng suất lao động…”- Vụ trưởng Vụ Thống kê giá (Bộ KH&ĐT) Nguyễn Thu Oanh đánh giá. Tuy nhiên, vị đại diện này cũng thừa nhận, hiện tượng “té nước theo mưa” vẫn xảy ra cục bộ hoặc khi bị tác động hiệu ứng tăng giá đô-mi-nô của mặt hàng nào đó tăng. Giải pháp “ngăn” những biến động hiệu ứng này sẽ là gì? Theo các chuyên gia, đối với việc tăng giá các hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước quản lý, thời điểm này, chúng ta không nên điều chỉnh nhiều loại giá cùng một thời điểm, đặc biệt không nên dồn vào cuối năm, là dịp nhu cầu tiêu dùng tăng cao vì khi chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng cao sẽ tạo ra lạm phát kỳ vọng lớn và tạo áp lực điều hành lạm phát cho năm 2025. Cùng với đó, với tổng số tiền lương tăng đưa thêm khoảng hơn 15 ngàn tỷ ra nền kinh tế, các kênh điều vốn khác cho sản xuất như ngân hàng, đầu tư công, chính sách tiền tệ và tài khóa phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Có như vậy mới kỳ vọng kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu đề ra, đồng thời, không để hiệu ứng tăng lương, tăng giá có cơ hội “quẫy đạp”, gây khó (?!) K. H Giá, lạm phát & lương TIẾP THEO TRANG 1 HẠN CHẾ TĂNG GIÁ HÀNG HÓA SAU ĐỢT TĂNG LƯƠNG: Giám sát niêm yết, công khai về giá Người dân mua sắm tại BigC Thăng Long ẢNH: NHƯ Ý Từ ngày 1/7, lương cơ sở (dành cho công chức, viên chức) tăng 30%, tương ứng tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng. Lương hưu tăng 15%, người lương dưới 3,5 triệu đồng sẽ được tăng 300.000 đồng/tháng. Lương tối thiểu vùng (dành cho người lao động tại doanh nghiệp) cũng đang đề xuất tăng 6%. Đại diện Tổng cục Thống kê khuyến nghị một số giải pháp kiểm soát giá. Tiêu biểu như cơ quan chức năng cần tăng cường triển khai và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai, niêm yết giá, công khai thông tin về giá. Các bộ, ngành, địa phương phải chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 4/7/2024 T°i ViÇt Nam, TÕ chßc ghi nhận ung thư to¬n c²u (GLOBOCAN) thÔng kê năm 2020 cÎ 182.563 ca ung thư mới v¬ 122.690 ca tử vong. Mỗi năm, thế giới ghi nhận trên 2 triÇu ca mắc bÇnh, còn t°i ViÇt Nam riêng năm 2022 ghi nhận g²n 25.000 ca. Trung tâm Y học h°t nhân v¬ Ung bướu (BÇnh viÇn B°ch Mai) đang điều trị cho một bÇnh nhân nữ Ng.T.T mắc ung thư vú khi mới 29 tuÕi. BÇnh nhân tình cờ phát hiÇn khÔi u bên ngực trái, đi khám v¬ được chẩn đoán K vú giai đo°n 2. Chị T. chia sẻ: “Tôi nghĩ ung thư vú chỉ mắc ở người gi¬, người cÎ tuÕi, không nghĩ rằng căn bÇnh n¬y l°i đến với mình”. Theo bác sĩ, ThS. Lê Văn Long, Trung tâm Y học h°t nhân v¬ Ung bướu, trường hợp n¬y cÎ ph²n may mắn l¬ phát hiÇn khÔi ung thư trong giai đo°n sớm (giai đo°n 2). Sau khi hội chẩn các chuyên khoa Ung bướu, Giải phẫu bÇnh, Phẫu thuật t°o hình thẩm mĩ, bÇnh nhân đã được sử dụng các phương pháp điều trị tiên tiến nhất hiÇn nay, từ phẫu thuật đến t°o hình thẩm mĩ v¬ sử dụng các biÇn pháp điều trị thuÔc đích, như liÇu pháp điều trị kháng her - 2 bộ đôi. “Chúng tôi đã tiến h¬nh phẫu thuật cắt to¬n bộ tuyến vú, vét h°ch nách (khi phẫu thuật tiết kiÇm da bảo tồn qu²ng vú). Sau đÎ bÇnh nhân đã được phẫu thuật t°o hình l°i vú trái bằng v°t DIEP (to¬n bộ tÕ chßc da v¬ mỡ thừa ở vùng bụng) để che lấp l°i vùng khuyết hÕng ở tuyến vú đã phẫu thuật. Bên vú đã phẫu thuật sau khi t°o hình rất cân đÔi v¬ cÎ thể đ°t tới 90% so với bên vú còn l°i. HiÇn nay, tình tr°ng bÇnh nhân Õn định, g²n như khỏi bÇnh ho¬n to¬n”, bác sĩ Long nÎi. Bác sĩ Long cho biết, nhÎm bÇnh nhân nữ đã qua sinh nở thường cÎ hiÇn tượng da thừa ở bụng. Ngo¬i phương pháp điều trị phẫu thuật cắt bỏ ho¬n to¬n tuyến vú v¬ vét h°ch, các bác sĩ còn sử dụng phương pháp mới kết hợp với chuyên ng¬nh Phẫu thuật t°o hình thẩm mĩ, sử dụng v°t DIEP t°o ra v°t tự thân để t°o hình v¬ cắt đi tÕ chßc da thừa, mỡ thừa, t°o hình l°i th¬nh bụng cho người bÇnh. Từ đÎ l¬m cho th¬nh bụng của người bÇnh thẩm mĩ hơn. Qua trường hợp n¬y, bác sĩ cũng khuyến cáo, để phòng tránh ung thư vú, viÇc khám s¬ng lọc đÎng vai trò rất quan trọng. BÇnh viÇn Đa khoa Tâm Anh mỗi ng¬y tiếp nhận nhiều phụ nữ đến khám vú, trong đÎ không ít trường hợp phát hiÇn ung thư vú dưới 40 tuÕi. Thậm chí, nhiều trường hợp ung thư vú khi ở tuÕi đôi mươi, đang cho con bú. PHÁT HIỆN SỚM - CHỮA KHỎI CAO HiÇn nay y học chưa xác định được nguyên nhân khiến độ tuÕi phát hiÇn ung thư vú cÎ xu hướng trẻ hÎa t°i ViÇt Nam v¬ một sÔ nước châu Á khác. CÎ hai giả thuyết được đặt ra. Thß nhất, sự khác biÇt về cấu t°o mô vú v¬ đặc điểm di truyền ở phụ nữ châu Á so với phụ nữ Âu, Mì. Phụ nữ châu Á nÎi chung v¬ ViÇt Nam nÎi riêng cÎ cấu t°o mô vú d¬y đặc hơn phụ nữ phương Tây. Mô vú d¬y đặc không phải dấu hiÇu bất thường nhưng l°i l¬ yếu tÔ nguy cơ của bÇnh ung thư vú. Phụ nữ cÎ mô vú d¬y đặc nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn phụ nữ nhiều mô mỡ. Ngo¬i ra, mô vú d¬y đặc thể hiÇn dưới d°ng vùng trắng đặc trên phim chụp nhũ ảnh, gây khÎ khăn trong phát hiÇn tÕn thương, dÆ bỏ sÎt v¬ dẫn đến bÇnh ở giai đo°n nặng, điều trị khÎ khăn hơn. Ngo¬i ra, sự phát triển của y học hiÇn đ°i v¬ nhận thßc của người dân về khám sßc khỏe định kì được nâng cao. Do đÎ, nhiều người trẻ tình cờ phát hiÇn ung thư khi đi khám t²m soát. Thß hai, do lÔi sÔng hiÇn đ°i (dùng nhiều thßc ăn nhanh, thực phẩm chế biến s»n, ít vận động…) t°i các nước đang phát triển hiÇn nay g²n giÔng với phương Tây nên sÔ trường hợp ung thư mới xuất hiÇn trong qu²n thể dân cư hằng năm, tính trên 100.000 dân, đang tăng ở mọi lßa tuÕi, trong đÎ cÎ tuÕi trẻ. Tỉ lÇ khỏi của ung thư vú nếu phát hiÇn sớm cÎ thể đ°t hơn 90%, thậm chí cÎ thể lên tới 98%. Trong khi đÎ, với nhÎm bÇnh nhân phát hiÇn giai đo°n muộn thì tỉ lÇ sÔng sau 5 năm chỉ đ°t dưới 20%. Để t²m soát ung thư vú, c²n l¬m những xét nghiÇm đơn giản như siêu âm, hoặc tự thăm khám cho bản thân, nếu thấy u, cục bất thường, c²n tới cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám v¬ phát hiÇn sớm. Với bÇnh nhân đến viÇn ở giai đo°n muộn thì chi phí điều trị sẽ tÔn kém hơn rất nhiều, bÇnh nhân sẽ không thể sử dụng những phương pháp điều trị ở giai đo°n sớm mang tính chữa khỏi, m¬ chỉ điều trị với mục tiêu cÎ thể kéo d¬i thời gian cho người bÇnh. HÀ MINH Thêm nhiều người trẻ mắc ung thư vú Bác sĩ Lê Văn Long thăm khám cho bệnh nhân ung thư vú Tỉ lệ bệnh nhân ung thư vú có xu hướng trẻ hóa, có người ngoài 20 tuổi đã mắc bệnh. An toàn, nghiêm túc, đúng tiến độ Ng¬y 1/7, Sở GD&ĐT Phú Thọ bắt đ²u triển khai chấm thi tÔt nghiÇp THPT năm 2024. Hội đồng thi tỉnh Phú Thọ đã th¬nh lập Ban chấm thi tự luận để chấm môn Ngữ văn 16.288 b¬i v¬ Ban chấm thi trắc nghiÇm chấm thi các b¬i thi môn Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngo°i ngữ. TÕng sÔ lượng cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi l¬ 232 người. Trong đÎ Ban l¬m phách: 26 người; Ban chấm thi trắc nghiÇm: 36 người; Ban chấm thi tự luận: 140 người; Ban thư ký: 30 người. ĐÔi với Ban chấm thi tự luận, Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu c²u c²n nghiên cßu kĩ quy chế, học tập hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT để chấm thi theo đúng quy trình, đảm bảo chính xác, khách quan; đặc biÇt lưu ý những nội dung cÎ tính mở, những b¬i l¬m vận dụng, sáng t°o của học sinh; l¬m tÔt công tác bảo quản b¬i thi, hồ sơ chấm thi. ĐÔi với Ban chấm thi trắc nghiÇm, c²n chuẩn bị thật kĩ về các điều kiÇn chấm thi như máy tính, máy quét, c¬i đặt ph²n mềm, tập huấn cho người sử dụng th¬nh th°o quy trình xử lý, quy trình chấm b¬i để chấm b¬i chính xác, không để sai sÎt, nh²m lẫn. Đồng thời, đề nghị đo¬n kiểm tra của Bộ GD&ĐT, Thanh tra của Sở GD&ĐT thực hiÇn nghiêm túc quy trình thanh tra, kiểm tra; phÔi hợp với các bộ phận thực hiÇn thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy chế. T°i tỉnh An Giang, Sở GD&ĐT điều động g²n 300 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi tÔt nghiÇp THPT năm 2024 v¬ sẽ ho¬n th¬nh trước ng¬y 17/7. Từ ng¬y 30/6, công tác chấm thi chính thßc được tiến h¬nh. Khu vực chấm thi đáp ßng các yêu c²u bảo đảm an ninh, an to¬n v¬ biÇt lập, cÎ đủ phương tiÇn phòng cháy, chữa cháy v¬ cÎ công an bảo vÇ liên tục 24/24h. Thời gian công bÔ kết quả thi được thực hiÇn theo quy định của Bộ GD&ĐT. An Giang cÎ trên 20.000 thí sinh dự thi tÔt nghiÇp THPT. ĐỀ MỞ - CHẤM MỞ Trong công tác chấm thi tÔt nghiÇp THPT năm 2024, băn khoăn của dư luận vẫn l¬ chấm môn tự luận duy nhất của kì thi, môn Ngữ văn. ViÇc chấm chặt chấm lỏng, chấm theo cảm xúc cá nhân của giám thị, chấm theo đáp án hay chấm mở luôn được quan tâm. Trao đÕi với báo chí, PhÎ Giám đÔc Sở GD&ĐT Phú Thọ Phùng QuÔc Lập nÎi rằng, học sinh, phụ huynh cÎ thể yên tâm vì hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT đã tính toán điều n¬y, đặc biÇt viÇc đề Ngữ văn “mở” thì chấm cũng phải “mở”. Với b¬i tự luận, Ban Chấm thi t°i 63 tỉnh, th¬nh phÔ sẽ tÕ chßc quán triÇt, trao đÕi, thảo luận kì hướng dẫn chấm, xem xét yếu tÔ vận dụng sáng t°o của thí sinh v¬ lập biên bản. Ngo¬i ra, tÕ chßc chấm chung ít nhất 10 b¬i thi tự luận, qua đÎ cán bộ chấm thi nắm chắc hướng dẫn chấm. Sau đÎ, tÕ chßc chấm thi theo hai vòng độc lập t°i các phòng chấm thi riêng biÇt. Qua thực tế b¬i l¬m của học sinh, Ban Chấm thi thÔng nhất những vấn đề phát sinh ngo¬i hướng dẫn (nếu cÎ) v¬ thÔng nhất viÇc vận dụng hướng dẫn trong chấm thi độc lập của mỗi giám khảo nhằm bảo đảm chính xác, công bằng cho thí sinh. Bên c°nh đÎ, còn một bộ phận chấm kiểm tra nhằm thẩm định tính chính xác, công bằng của giám khảo khi chấm thi. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, t°i mỗi phòng chấm thi cÎ 2 camera ghi hình không cÎ kết nÔi Internet. Vị trí lắp đặt camera bao quát được to¬n bộ ho°t động trong phòng. CÎ bÔ trí bộ lưu điÇn dự phòng, bảo đảm camera ho°t động liên tục kể cả khi mất điÇn lưới; dung lượng lưu trữ dữ liÇu của camera tÔi thiểu l¬ 21 ng¬y. Với chấm thi trắc nghiÇm, camera ghi hình giám sát; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ chấm thi theo quy định. NGHIÊM HUÊ Ngay sau kết thúc thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các địa phương triển khai chấm thi luôn để đảm bảo tiến độ công bố kết quả thi lúc 8h ngày 17/7. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: MẠNH THẮNG Cán bộ chấm thi vào tay trắng, ra về tay không là quy định chung hiện nay. Tất cả điện thoại, tư trang của cán bộ chấm thi phải để bên ngoài phòng chấm thi. Bút đỏ, hướng dẫn chấm đến buổi chấm thi nào sẽ được phát tại phòng chấm và để lại khi ra về. CHẤM THI TỐT NGHIỆP THPT: Theo thống kê trên thế giới, ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa và trở nên phổ biến. Số liệu của GLOBOCAN 2022 cho thấy, trước đây ung thư vú có tỉ lệ mắc xếp sau các loại ung thư khác, nhưng hiện nay đã vươn lên vị trí số 2 trên thế giới, và dẫn đầu tại Việt Nam.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==