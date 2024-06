Tiền Phong số 175

n NGÛÚIÂ ÀÊUÌ TIÏN ÀÛÚCÅ GÙNÆ CHIP VAOÂ BÖ Å NAOÄ 23/6/2024 SỐ 175 CHU Ã NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ n KHI SINH VIÏN SAY NGHÏ Å THUÊTÅ TRUYÏNÌ THÖNË G [ Trang 11] [ Trang 13] [ Trang 16] Ài tòm tacá giaã baiâ hatá ty ã “view” Cuöië cunâ g baiâ hatá Viïtå caná àñch 1 tyã lûútå xem (view) nhanh nhêtë trïn YouTube àaä goiå tïn “Mötå con võt”. Nhùcæ àïnë ca khucá nayâ nhiïuì ngûúiâ nhú á àïnë Xuên Mai, búiã cö hatá “Mötå con võt” khi múiá 3 tuöií , nùm 1998. Àaná g tiïcë , ngûúiâ ta nhúá àïnë ngûúiâ hatá ca khucá thanâ h cöng nhûng laiå quïn mêtë ngûúiâ sinh ra ca khucá . Mötå gocá nha â trung nöng úã Baoã tanâ g Àönì g quï [ Trang 10] n “CHUYÏNÅ ÊYË ” Ú Ã EURO 2024 Hònh anã h chupå tû â MV “Mötå con võt” caná àñch tyã “view” [ Trang 5] cuaã tûúná g cöng binh BAOÃ TANÂ G ÀÖNÌ G QUÏ Hiïnå vêtå àûúcå trûng bayâ theo “böå trùm” ú ã Baoã tanâ g Àönì g quï Truyïnå ngùnæ cuaã Y NGUYÏN Giúiá tre ã Hanâ Quöcë “henå ho â trong boná g töië ” [ Trang 15] CÛ SÔ [ Trang 8 + 9 ] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Viïån Phaáp y têm thêìn Trung ûúng Biïn Hoâa vûâa gûãi vùn baãn hoãa töëc lïn Böå Y tïë, baáo caáo “tònh hònh rêët cêëp baách, khöng coân caán böå laâm viïåc…”. Cuiã têm thênì [Xem tiïpë trang 2] [ Trang 6 + 7] [ Trang 3 ] THÙM NHAÂ CUAÃ “PHU Â THUYÃ DÛNÅ G PHIM” Ú Ã LA HABANA LÛÚNG TÖIË THIÏUÍ VUNÂ G ÀÛÚCÅ ÀÏ Ì XUÊTË TÙNG 6% Àïnë La Habana maâ khöng thùm Viïnå Phim va â xem phim cuaã Santiago AlÁ varez thò quaá phñ. Öng sang Viïtå Nam 14 lênì , trong àoá 12 lênì giûaä chiïnë tranh pha á hoaiå miïnì Bùcæ . Öng lamâ nhûnä g böå phim taiâ liïuå nghï å thuêtå bêtë hu ã vï ì chiïnë tranh Viïtå Nam, vïì Hö ì Chñ Minh. Vaâ öng la â nha â lamâ phim kinh àiïní cuaã thï ë giúiá chû á khöng phaiã chó riïng cuaã Cuba. Thûaâ uyã quyïnì cuaã Thu ã tûúná g Chñnh phu,ã Bö å trûúnã g Nöiå vu å Phamå Thõ Thanh Tra â vûaâ ky á baoá caoá cuaã Chñnh phuã gûiã Quöcë höiå xem xetá , cho y á kiïnë vï ì cacá nöiå dung caiã cacá h tiïnì lûúng; àiïuì chónh lûúng hûu, trúå cêpë baoã hiïmí xa ä höiå , trú å cêpë ûu àaiä ngûúiâ co á cöng va â trú å cêpë xa ä höiå tû â ngayâ 1/7/2024. Vênî gianâ h giaiã nhêtë ! [ Trang 13]

Chiïìu 22/6, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh vaâ àoaân cöng taác àaä àïën kiïím tra, àön àöëc tiïën àöå vaâ àöång viïn, tùång quaâ kyä sû, cöng nhên caác àún võ àang thi cöng dûå aán àûúâng dêy 500 kV maåch 3 taåi Thanh Hoáa. Tham gia àoaân cöng taác cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã coân coá laänh àaåo caác böå, ngaânh, àõa phûúng liïn quan nhû Vùn phoâng Chñnh phuã, Böå Cöng Thûúng, UBQL vöën Nhaâ nûúác taåi doanh nghiïåp, Böå Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng; Böå Giao thöng vêån taãi... Tramå biïnë apá 500kV Thanh Hoaá la â dû å aná quan tronå g àönì g bö å vúiá Dû å aná àûúnâ g dêy 500kV macå h 3 nhùmç àamã baoã truyïnì taiã àiïnå an toanâ ra Bùcæ . Dû å aná do EVNNPT lamâ chu ã àêuì tû, Ban QLDA cacá cöng trònh àiïnå miïnì Trung àûúcå giao quanã ly,á àiïuì hanâ h dû å aná . Tramå biïnë apá 500kV Thanh Hoaá àùtå taiå xa ä Thiïuå Tiïnë va â xaä Thiïuå Phucá , huyïnå Thiïuå Hoaá , tónh Thanh Hoaá . Phênì àûúnâ g dêy àêuë nöië 220kV ài qua àõa phênå xa ä Thiïuå Phucá , Minh Têm, Thiïuå Viïn, Thiïuå Ly á va â Thiïuå Trung, huyïnå Thiïuå Hoaá , tónh Thanh Hoaá . Dû å aná co á quy mö phênì tramå biïnë apá , xêy dûnå g múiá TBA 500/220kV vúiá mayá biïnë apá 500/220/35kV - 600MVA, quy mö àêyì àu ã 3 mayá biïnë apá 600MVA, giai àoanå nayâ lùpæ àùtå 02 mayá biïnë apá 600MVA. Phênì àûúnâ g dêy àêuë nöië 220kV, xêy dûnå g múiá 1 tuyïnë àûúnâ g dêy 4 macå h tû â TBA 500kV Thanh Hoaá àïnë àiïmí àêuë nöië trïn cacá àûúnâ g dêy 220kV Nöng Cönë g – Thanh Hoaá (daiâ khoanã g 7,51km). Baoá caoá vúiá Thu ã tûúná g va â àoanâ cöng tacá , Ban QLDA cacá cöng trònh àiïnå miïnì Trung cho biïtë , àïnë thúiâ àiïmí nayâ cacá hanå g mucå àûúcå thi cöng àönì g bö å va â theo hònh thûcá cuönë chiïuë , xong hanå g mucå naoâ se ä nghiïmå thu àïnë ào.á Cacá àún võ àaä huy àönå g khoanã g 500 lao àöång àïí thi cöng liïn tuåc, phêën àêëu hoaân thaânh àoáng àiïån àuáng tiïën àöå theo chó àaåo cuãa Thuã tûúáng. Phatá biïuí taiå cöng trûúnâ g, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh ghi nhênå àaná h gia á cao nö î lûcå cuaã cacá lûcå lûúnå g thi cöng trïn cöng trûúnâ g àa ä vûútå qua nhiïuì khoá khùn, àùcå biïtå la â thúiâ tiïtë khùcæ nghiïtå va â àa ä hoanâ thanâ h khöië lûúnå g lúná cöng viïcå . Thu ã tûúná g mong rùnç g cacá àún võ tiïpë tucå cö ë gùnæ g nö î lûcå àûa cöng trònh vïì àñch àuná g tiïnë àö.å HOAN G LAM Thúâi sûå Chuã nhêåt 23/6/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Trung ûúng Àoanâ kiïmí tra cöng tacá Àoanâ va â phong traoâ thanh thiïuë nhi ú ã Quanã g Bònh Ngayâ 22/6, àoanâ cöng tacá cuaã Trung ûúng Àoanâ àa ä tö í chûcá kiïmí tra cöng tacá Àoanâ va â phong traoâ thanh thiïuë nhi 6 thaná g àêuì nùm 2024 àöië vúiá Àoanâ xa ä Quanã g Àöng, Àoanâ xa ä Quanã g Phûúng, Huyïnå Àoanâ Quanã g Tracå h va â Tónh Àoanâ Quanã g Bònh. Sau khi nghe baoá caoá cuaã cacá àún võ, chõ Nguyïnî Thõ Thu Vên - Uyà viïn Ban Thûúnâ g vu å T.Û Àoanâ , Trûúnã g Ban Thanh niïn Nöng thön Trung ûúng Àoanâ (trûúnã g àoanâ cöng tacá ) àa ä ghi nhênå va â àaná h gia á cao tinh thênì saná g taoå , xung kñch, tònh nguyïnå cuaã tuöií tre ã Quanã g Bònh trong triïní khai cacá hoatå àönå g àï í hoanâ thanâ h nhiïmå vu.å Àùcå biïtå la â trong triïní khai cacá àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå hö î trú å thi cöng àûúnâ g dêy 500kV macå h 3 ài qua àõa banâ Quanã g Bònh, maâ chu ã cöng la â Àoanâ xa ä Quanã g Àöng vaâ huyïnå Àoanâ Quanã g Tracå h. Chõ Nguyïnî Thõ Thu Vên cunä g àï ì nghõ Ban Thûúnâ g vu å Tónh Àoanâ Quanã g Bònh nghiïm tucá tiïpë thu y á kiïnë àoná g gopá cuaã cacá thanâ h viïn àoanâ cöng tacá àï í thûcå hiïnå tötë nhiïmå vu å trong 6 thaná g cuöië nùm 2024, phênë àêuë hoanâ thanâ h àatå va â vûútå cacá chó tiïu cöng tacá nùm 2024 àaä àï ì ra. HOAN G NAM Quy hoacå h TPHCM àamã baoã tñnh àönì g bö,å tñch húpå cao nhêtë Ngayâ 22/6, HÀND TPHCM khoaá X, nhiïmå ky â 2021 – 2026 töí chûcá Ky â hopå thû á 16 (ky â hopå chuyïn àï)ì nhùmç xem xetá cöng tacá lêpå quy hoacå h TPHCM thúiâ ky â 2021 – 2030, têmì nhòn àïnë nùm 2050 vaâ thaoã luênå , thönë g nhêtë mötå sö ë nöiå dung quan tronå g khacá . Trao àöií taiå ky â hopå , Chu ã tõch UBND TPHCM Phan Vùn Maiä cho biïtë UBND thanâ h phö ë àang chó àaoå ban quanã ly á cunâ g vúiá tû vênë , cacá sú ã nganâ h co á liïn quan giaiã trònh lamâ ro ä 149 nöiå dung theo höì sú quy hoacå h va â 18 nöiå dung àaná h gia á möi trûúnâ g chiïnë lûúcå . Theo ào,á tû â y á kiïnë cuaã àaiå biïuí HÀND TPHCM, UBND thanâ h phö ë se ä chó àaoå ban quanã ly,á cacá súã nganâ h tiïpë tucå tiïpë thu àêyì àu ã àï í hoanâ thiïnå höì sú vúiá tinh thênì vûaâ khêní trûúng àïí kõp thúiâ gian nhûng cunä g se ä nö î lûcå hïtë sûcá mònh àïí co á mötå banã quy hoacå h tötë nhêtë co á thï.í Ngûúiâ àûná g àêuì chñnh quyïnì TPHCM cunä g nïu ro,ä quy hoacå h thanâ h phö ë la â quy hoacå h àõnh hûúná g chiïnë lûúcå phatá triïní va â sau ào á se ä àûúcå cu å thï í mötå bûúcá vaoâ quy hoacå h chung cuaã thanâ h phö,ë àönì g thúiâ se ä àûúcå cu å thï,í chi tiïtë hún trong kïë hoacå h triïní khai quy hoacå h cunä g nhû cacá àï ì aná , chûúng trònh, dûå aná cuaã thanâ h phö ë sau nayâ . NGÖ TUN G Àa â Nùné g kñch cêuì du lõch muaâ heâ Ngayâ 22/6, Súã Du lõch TP. Àaâ Nùné g cho hay, vûaâ triïní khai chûúng trònh kñch cêuì du lõch muaâ he â Àa â Nùné g 2024 nhùmç giúiá thiïuå cacá sanã phêmí , dõch vu å múiá va â cacá goiá ûu àaiä àùcå biïtå hêpë dênî danâ h cho du khacá h. Theo ào,á du khacá h chó cênì bo ã ra 2.890.000 àönì g se ä co á ve á mayá bay khûá höiì , 2 àïm khacá h sanå 3 sao. Goiá 3.090.000 àönì g gömì ve á bay khû á höiì , 2 àïm khacá h sanå 3 sao hoùcå 4 sao. Goiá 3.290.000 àönì g cunä g ûu àaiä cho du khacá h bay khûá höiì va â 2 àïm khacá h sanå 4 sao. Àùcå biïtå , vúiá 3.490.000 àönì g, du khacá h àûúcå bay khû á höiì , 2 àïm khacá h sanå 5 sao. Têtë ca ã cacá goiá àïuì coá xe àoná tû â sên bay vïì khacá h sanå . Chûúng trònh nayâ àûúcå apá dunå g tû â thaná g 6 àïnë thaná g 9 nùm nay. Cacá chuyïnë bay la â bay àïm tûâ 23h àïnë 6h saná g. Ba â Trûúng Thõ Hönì g Hanå h, Giamá àöcë Sú ã Du lõch Àa â Nùné g cho biïtë àún võ chûcá nùng seä kiïmí soatá chùtå che ä viïcå triïní khai chûúng trònh kñch cêuì , giamá satá va â tiïpë nhênå , xû ã ly á cacá phanã aná h, kiïnë nghõ àamã baoã quyïnì lúiå cho du khacá h. THANH HIÏNÌ Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh tuyïn dûúng lûcå lûúnå g thanh niïn àaä cunâ g tham gia hö î trú å Dû å aná àûúnâ g dêy 500 kV macå h 3 Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh kiïmí tra dû å aná àûúnâ g dêy 500 kV macå h 3 taiå Thanh Hoaá n DOANH NGHIÏPÅ KHAI THACÁ KHOANÁ G SANà BÕ PHATÅ HÚN 600 TRIÏUÅ ÀÖNÌ G. UBND tónh Lêm Àönì g vûaâ ra quyïtë àõnh xûã phatå Cty TNHH xêy dûnå g, thûúng maiå va â dõch vu å Ha â Hûng (xaä Àa å P’loa, huyïnå Àa å Huoai) vúiá töní g sö ë tiïnì hún 600 triïuå àönì g vò co á nhiïuì hanâ h vi vi phamå trong lônh vûcå khoaná g sanã , àêtë àai va â baoã vï å möi trûúnâ g. Cu å thï,í doanh nghiïpå nayâ àa ä khai thacá vûútå cöng suêtë gênì 21% vaoâ nùm 2022 so vúiá cöng suêtë khai thacá hanâ g nùm nïu trong Giêyë phepá khai thacá khoaná g sanã . Mùtå khacá , Cöng ty àaä sû ã dunå g võ trñ baiä chûaá àa á khöng àuná g thiïtë kï ë mo;ã khai thacá khöng àuná g thiïtë kï ë àûúcå phï duyïtå ; sû ã dunå g hún ha àêtë co á nguönì göcë thoaã thuênå böiì thûúnâ g trïn diïnå tñch àêtë sanã xuêtë cuaã cacá hö å gia àònh caá nhên… trong khi chûa thûcå hiïnå àùng kyá àêtë àai, chuyïní mucå àñch sûã dunå g àêtë va â thuï àêtë . Ngoaiâ ra, Cöng ty khöng baoá caoá cú quan nhaâ nûúcá co á thêmí quyïnì vï ì viïcå lûu giûä chêtë thaiã nguy haiå trong trûúnâ g húpå lûu giûä qua á 1 nùm kï í tû â thúiâ àiïmí phatá sinh chêtë thaiã nguy haiå … QUÏ Ë NHÛ n KHÚIà TÖ Ë 3 CÛUÅ CANÁ BÖ,Å NHÊN VIÏN CDC THÛA THIÏN-HUÏ.Ë Chiïuì 22/6, thöng tin tû â Cöng an tónh Thûaâ Thiïn-Huïë (TT-Huï)ë cho biïtë , vûaâ quyïtë àõnh khúiã tö ë vu å aná , khúiã töë bõ can, khamá xetá núi ú ã cuaã 3 bõ can, bùtæ tamå giam 2 àöië tûúnå g, cêmë ài khoiã núi cû truá 1 àöië tûúnå g vï ì hanâ h vi lúiå dunå g chûcá vu å quyïnì hanå khi thi hanâ h cöng vu.å Hai àöië tûúnå g bõ bùtæ tamå giam la â Nguyïnî Hoanâ g Àûcá , nguyïn Giamá àöcë va â Trênì Thõ Kim Xinh, nguyïn Phoá phu å tracá h khoa Dûúcå CDC TT-Huï.ë Àöië tûúnå g Lï Nguyïnî Thi Loan, nhên viïn thu phñ CDC TT-Huï,ë bõ khúiã tö,ë nhûng cho taiå ngoaiå , cêmë ài khoiã núi cû tru.á Theo thöng tin ban àêuì , lúiå dunå g chûcá vu,å quyïnì hanå àûúcå giao, tûâ thaná g 6/2020 àïnë thaná g 12/2021, cacá àöië tûúnå g Hoanâ g Vùn Àûcá , Trênì Thõ Kim Xinh, Lï Nguyïnî Thi Loan àaä khöng thûcå hiïnå àuná g quy àõnh vïì mua vùcæ xin, khöng hacå h toaná phñ tiïm chunã g theo quy àõnh àï í chiïmë àoatå sö ë tiïnì hún 1,1 tyã àönì g. NGOCÅ VÙN Búãi caã Viïån trûúãng, Viïån phoá cuâng 11 thuöåc cêëp àïìu laâ nhûäng laänh àaåo, quaãn lyá khoa, phoâng àaä bõ Cú quan Caãnh saát àiïìu tra Böå Cöng an khúãi töë bùæt giam, vaâ triïåu têåp, àïí àiïìu tra vïì viïåc giaám àõnh sûác khoãe bïånh nhên, möåt söë höì sú kïët quaã giaám àõnh, àiïìu trõ nhûäng bïånh nhên liïn quan àïën caác vuå aán. Cuâng thúâi àiïím, Cú quan An ninh àiïìu tra Cöng an Haâ Nöåi cuäng khúãi töë bùæt giam Trûúãng khoa Àiïìu trõ bùæt buöåc cuãa Bïånh viïån Têm thêìn Trung ûúng I vïì haânh vi nhêån höëi löå cuãa bïånh nhên vaâ gia àònh àïí laâm traái quy àõnh… Coân nhúá khoaãng 6 nùm trûúác möåt söë caán böå, nhên viïn cuãa chñnh bïånh viïån naây àaä phaãi ra toâa vò àïí cho möåt "truâm" ma tuáy àang chûäa bïånh bùæt buöåc taåi àêy thoaãi maái caãi taåo buöìng bïånh thaânh núi töí chûác tiïåc ma tuáy múâi baån beâ vaâo "bay lùæc", thêåm chñ coân töí chûác àûúâng dêy giao dõch, buön baán ma tuáy ngay taåi bïånh viïån. Riïng thu giûä taåi phoâng bïånh söë lûúång ma tuáy töíng húåp àaä lïn túái hún 6kg! "Cuãi" (töåi phaåm) trong viïån têm thêìn, göìm caã ngûúâi chûäa vaâ keã àûúåc chûäa, giúâ àang laâm noáng "loâ". Nghôa laâ àïën luác naây khöng gò maâ khöng thïí thaânh "cuãi". Laâm baáo nhûng hay quan têm àïën phêìn sêu thùèm con ngûúâi, nïn töi quen vaâ chúi vúái nhiïìu baác sô têm thêìn, giúâ têåp húåp caác baâi laåi coá thïí in riïng cuöën saách vïì chuã àïì naây. Tûâ caái thúâi mêëy chuåc nùm trûúác cuãi lûãa coân chûa àïën mûác nhû bêy giúâ. Thêëy hoå thêåt chên chêët, trong saáng, vaâ hêìu nhû ai cuäng coá möåt chuát "ngú ngú" vûâa… "huyïìn bñ" vûâa khaác ngûúâi. Coá leä do tiïëp xuác lêu nùm vúái bïånh nhên nïn bõ nhiïîm chuát naâo chùng? Àïën bêy giúâ thêëy hêìu hïët vêîn dïî mïën, têån têm vúái nghïì nhû vêåy. Duâ vúái nghïì y, chùm soác àiïìu trõ cho ngûúâi bïånh têm thêìn laâ cam go, vêët vaã nhêët. Nhúá gêìn 30 nùm trûúác, dõp Tïët lïn hai cú súã quaãn lyá, àiïìu trõ, àiïìu dûúäng ngûúâi têm thêìn úã Àaâ Nùéng àïí xem bïånh nhên àoán Tïët ra sao. Thò bêët ngúâ töi gùåp laåi hai öng…nhaâ baáo àöìng nghiïåp trong böå àöì bïånh nhên, nhaác thêëy tûâ xa àaä ñ úái chaâo hoãi. Möåt öng coân khoe laâ àang laâm…baáo Tïët treo tûúâng trong êëy! Àïí thêëy rùçng khöng ai maâ khöng thïí trúã thaânh bïånh nhên têm thêìn, nhêët laâ giûäa thúâi àaåi àang xö böì, khuãng hoaãng naây. Taåi caác nûúác phaát triïín, trõ liïåu têm thêìn tûâ lêu khöng coân boá heåp trong khuön viïn bïånh viïån, maâ àaä toãa röång khùæp àïën moåi lônh vûåc àúâi söëng, moåi ngaânh nghïì. Phoâng bïånh luön quan troång hún chûäa bïånh. Úà ta ngaânh Giaáo duåc àaä dêìn tùng cûúâng giaáo duåc sûác khoãe têm thêìn trong trûúâng hoåc. Cuãi trong viïån têm thêìn, têët nhiïn cuäng chó laâ söë rêët ñt nhûäng ngûúâi khoaác blouse trùæng thuöåc böå phêån giaám àõnh phaáp y têm thêìn vaâ bùæt buöåc chûäa bïånh. Giúâ khi loâ àaä chaáy àïën núi, Böå Y tïë khêín cêëp chó àaåo têët caã caác cú súã liïn quan caã nûúác siïët laåi viïåc thûåc hiïån caác quy trònh, quy àõnh, quy chïë vïì lônh vûåc naây. Àöìng thúâi yïu cêìu raâ soaát vaâ àïì xuêët àïí sûãa àöíi caác vùn baãn quy àõnh khöng coân phuâ húåp… Phoâng bïånh vúái cuãi têm thêìn, chùæc phaãi cêìn nhûäng liïìu thuöëc phaáp lyá maånh vaâ hiïåu quaã hún. n Cuiã têm thênì [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1]

Thúâi sûå Chuã nhêåt 23/6/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Trong cuöcå gùpå mùtå nayâ , Töní g thönë g Putin àaä danâ h nhiïuì thúiâ gian hún dûå kiïnë àï í tra ã lúiâ cacá cêu hoiã cuaã nhûnä g ngûúiâ tham dû.å Thay vò traã lúiâ 3 cêu hoiã cuaã 3 ngûúiâ nhû dû å kiïnë , öng àa ä tra ã lúiâ 6 ngûúiâ vúiá 7 cêu hoiã . Ngûúâi hoãi 2 cêu laâ nhaåc sô Àöî Höìng Quên, Chuã tõch Liïn hiïåp Vùn hoåc - Nghïå thuêåt Viïåt Nam. Möåt cêu laâ: Nûúác Nga cuäng nhû Viïåt Nam coá truyïìn thöëng lõch sûã haâo huâng. Viïåc giaáo duåc truyïìn thöëng cho giúái treã àûúåc tiïën haânh nhû thïë naâo? Töíng thöëng Putin khaá haâo hûáng vúái cêu hoãi naây. Öng àaáp: “Cöng taác giaáo duåc thanh niïn trûúác hïët phaãi hiïån àaåi. Noá khöng àûúåc nhaâm chaán vaâ hònh thûác. Ngay khi ngûúâi treã caãm thêëy dêëu hiïåu cuãa sûå hònh thûác, cöng taác giaáo duåc thanh niïn seä lêåp tûác mêët hïët yá nghôa. Trong thïë giúái hiïån àaåi, qua Internet ngûúâi dên coá thïí tiïëp cêån rêët nhiïìu thöng tin, giúái haån quyïìn truy cêåp laâ khöng thïí. Caách duy nhêët àïí khùæc phuåc nhûäng xu hûúáng tiïu cûåc trong chuyïån naây chñnh laâ thöng tin tñch cûåc phaãi trúã nïn thuyïët phuåc hún. Àöëi vúái caác dên töåc Liïn Xö cuä, vúái nûúác Nga ngaây nay vaâ caã vúái Viïåt Nam, sûå tñch cûåc chñnh laâ nhûäng têëm gûúng nöíi bêåt cuãa loâng yïu nûúác vaâ chuã nghôa anh huâng. Chuáng ta phaãi giaáo duåc thïë hïå treã trïn nïìn taãng àoá. Chuná g ta cênì giaoá ducå thï ë hï å tre ã bùnç g nhûnä g phûúng thûcá hiïnå àaiå àï í hûúná g thöng tin àïnë nhûnä g àöië tûúnå g mong muönë . Àêy khöng phaiã la â viïcå àún gianã , nhûng nïuë muönë co á tûúng lai thò chuná g ta phaiã lamâ ngay tûâ ngayâ höm nay. Thû á hai, têtë ca ã nhûnä g àiïuì ào á khöng coá nghôa laâ nhûnä g phûúng thûcá (cuaã cöng tacá giaoá ducå thï ë hï å tre ã - TP) àaä hònh thanâ h ú ã àêtë nûúcá cacá banå va â ú ã nûúcá Nga phaiã bo ã ài. Nhûnä g hònh thûcá nayâ cênì àûúcå giû ä gòn, chó cênì bö í sung nhûnä g nöiå dung cênì thiïtë , hêpë dênî chuyïní taiã nhûnä g nöiå dung thuá võ. Va â phaiã tòm nhûnä g phûúng thûcá múiá . Chuná g töi àa ä lamâ àiïuì nayâ ú ã àêtë nûúcá cuaã mònh. Chuná g töi àaä taoå ra phong traoâ cho thanh niïn, treã em va â cacá lûcå lûúnå g vu ä trang àïí phatá triïní tûúng lai vúiá nöiå dung giaoá ducå yïu nûúcá va â nhûnä g hûúná g khacá nûaä . Cöng viïcå nayâ bùtæ àêuì canâ g súmá thò canâ g tötë . Moiå thû á àïuì bùtæ àêuì tû â gia àònh nïn Nha â nûúcá cênì hö î trú å cho cacá gia àònh àïí no á tû å tö í chûcá qua á trònh giaoá ducå nayâ tû â bïn trong. Nïuë khöng àatå àûúcå àiïuì ào á thò rêtë khoá thûcå hiïnå àûúcå ú ã cêpë àö å quanã lyá nha â nûúcá ”. n Cöng tacá giaoá ducå thï ë hï å treã khöng àûúcå phepá hònh thûcá Ảnh: LÏ VIÏTÅ Töní g thönë g Putin (traiá ) tra ã lúiâ cêu hoiã cuaã Nhacå sô Àö î Hönì g Quên Töní g thönë g Nga V. Putin àa ä noiá nhû vêyå trong cuöcå gùpå cuaã öng va â Chu ã tõch nûúcá Tö Lêm vúiá Höiå Hûuä nghõ Viïtå - Nga vaâ cacá cûuå sinh viïn cacá trûúnâ g àaiå hocå Nga taiå Nha â hatá Lúná Ha â Nöiå chiïuì töië ngayâ 20/6/2024. Böå trûúãng Giao thöng Vêån taãi Nguyïîn Vùn Thùæng giaãi trònh möåt söë vêën àïì àaåi biïíu nïu trong phiïn thaão luêån úã höåi trûúâng Quöëc höåi saáng 17/6. (VnExpress) Tên Chuã tõch UBND tónh Quaãng Nam Lï Vùn Duäng phaát biïíu sau khi nhêåm chûác. (Dên Trñ) “Àûúåc nhêån troång traách Chuã tõch UBND tónh, têm traång cuãa töi thêåt sûå vûâa mûâng laåi vûâa rêët lo lùæng” “2 nùm àïí xêy dûnå g cao töcë Gia Nghôa - Chún Thanâ h la â qua á daiâ ” “Súmá ngayâ naoâ ngûúiâ dên àûúcå hûúnã g lúiå ngayâ ào”á Böå trûúãng Böå TN&MT Àùång Quöëc Khaánh phaát biïíu taåi phiïn thaão luêån töí vïì dûå aán “1 luêåt sûãa 4 luêåt” ngaây 20/6. (Phaáp luêåt TPHCM) PHAÁT NGÖN êën tûúång TÖNÍ G THÖNË G PUTIN: Chñnh phuã baoá caoá Quöcë höiå xem xetá , cho y á kiïnë vï ì viïcå thûcå hiïnå àêyì àu ã 2 nöiå dung caiã cacá h tiïnì lûúng khu vûcå doanh nghiïpå theo àuná g Nghõ quyïtë sö ë 27NQ/TW, gömì : Àiïuì chónh mûcá lûúng töië thiïuí vunâ g theo quy àõnh cuaã Böå luêtå Lao àönå g (tùng 6% apá dunå g tûâ ngayâ 1/7/2024); quy àõnh cú chïë tiïnì lûúng àöië vúiá doanh nghiïpå nha â nûúcá (apá dunå g tû â ngayâ 1/1/2025). Viïcå caiã cacá h tiïnì lûúng theo Nghõ quyïtë sö ë 27-NQ/TW trong khu vûcå cöng àûúcå thûcå hiïnå theo löå trònh, tûnâ g bûúcá , thênå tronå g, chùcæ chùnæ , baoã àamã tñnh khaã thi va â gopá phênì nêng cao àúiâ sönë g ngûúiâ hûúnã g lûúng. Chñnh phuã àï ì xuêtë àûúcå giao hoanâ thiïnå chï ë àö å nêng lûúng, böí sung chïë àö å tiïnì thûúnã g, quy àõnh nguönì kinh phñ thûcå hiïnå . Giao Chñnh phuã àiïuì chónh mûcá lûúng cú sú ã tû â 1,8 triïuå àönì g hiïnå nay lïn 2,34 triïuå àönì g/thaná g (tùng 30%) tûâ ngayâ 1/7/2024 (chûa baiä bo ã mûcá lûúng cú sú ã va â hï å sö ë lûúng hiïnå nay). Àöië vúiá cacá cú quan, àún võ hanâ h chñnh nhaâ nûúcá àang àûúcå apá dunå g cacá cú chï ë taiâ chñnh, thu nhêpå àùcå thu â ú ã Trung ûúng, xin yá kiïnë Quöcë höiå giao Chñnh phuã chó àaoå tiïpë tucå ra â soatá laiå toanâ bö å khung khöí phapá ly á àï í trònh cêpë thêmí quyïnì xem xetá , quyïtë àõnh viïcå sûaã àöií hoùcå baiä boã cú chï ë taiâ chñnh vaâ thu nhêpå àùcå thuâ cuaã cacá cú quan, àún võ àang àûúcå thûcå hiïnå cho phuâ húpå . Trong thúiâ gian chûa sûaã àöií hoùcå baiä bo ã cacá cú chï ë nayâ thò thûcå hiïnå mûcá tiïnì lûúng va â thu nhêpå tùng thïm hùnç g thaná g tñnh theo mûcá lûúng cú súã 2,34 triïuå àönì g/thaná g. Chñnh phuã cunä g xin y á kiïnë vï ì viïcå àiïuì chónh lûúng hûu, trúå cêpë baoã hiïmí xa ä höiå , trú å cêpë ûu àaiä ngûúiâ co á cöng va â trú å cêpë xa ä höiå tû â ngayâ 1/7/2024 theo hûúná g tùng 15% mûcá lûúng hûu vaâ trú å cêpë baoã hiïmí xa ä höiå ; àönì g thúiâ àöië vúiá ngûúiâ àang hûúnã g lûúng hûu trûúcá nùm 1995, sau khi àiïuì chónh maâ co á mûcá hûúnã g thêpë hún 3,2 triïuå àönì g/ thaná g thò àiïuì chónh tùng 0,3 triïuå àönì g/thaná g, co á mûcá hûúnã g tû â 3,2 triïuå àönì g/thaná g àïnë dûúiá 3,5 triïuå àönì g/thaná g thò àiïuì chónh bùnç g 3,5 triïuå àönì g/thaná g… Chñnh phuã cunä g àï ì xuêtë cho múã rönå g phamå vi sû ã dunå g nguönì tñch luyä caiã cacá h tiïnì lûúng cuaã ngên sacá h Trung ûúng vaâ àõa phûúng àïí chi cho viïcå àiïuì chónh lûúng hûu, trúå cêpë baoã hiïmí xa ä höiå , trú å cêpë ûu àaiä ngûúiâ co á cöng, trúå cêpë xa ä höiå , chñnh sacá h an sinh xaä höiå va â tinh gianã biïn chï.ë Cacá nöiå dung nayâ àûúcå Chñnh phuã àïì nghõ àûa vaoâ Nghõ quyïtë chung cuaã Ky â hopå thû á 7, Quöcë höiå khoaá XV. n Lûúng töëi thiïíu vuâng àûúcå àïì xuêët tùng 6% Thûaâ uyã quyïnì cuaã Thuã tûúná g Chñnh phu,ã Böå trûúnã g Nöiå vu å Phamå Thõ Thanh Traâ vûaâ ky á baoá caoá cuaã Chñnh phuã gûiã Quöcë höiå xem xetá , cho y á kiïnë vïì cacá nöiå dung caiã cacá h tiïnì lûúng; àiïuì chónh lûúng hûu, trúå cêpë baoã hiïmí xaä höiå , trú å cêpë ûu àaiä ngûúiâ co á cöng va â trú å cêpë xa ä höiå tû â ngayâ 1/7/2024. [ THAN H NAM ] Giú â lamâ viïcå cuaã cöng nhên may [ LÏ VIÏTÅ ] (ghi vaâ dõch)

Chuã nhêåt 23/6/2024 Xaä höåi …Trûa êyë , tö í cöng tacá chuná g töi ghe á qua hö ì Ke ã Gö î thuöcå àõa phênå huyïnå Cêmí Xuyïn (Haâ Tônh). Àõa banâ nayâ co á hanâ g chucå hö ë moná g thúiâ àiïmí ào á àang àûúcå khêní trûúng dûnå g cötå àï í chuêní bõ keoá dêy. Bïn cêuì Raoâ Tra å cuaã xa ä Cêmí My ä ngay satá àûúnâ g la â cú ngúi cuaã nha â öng Trênì Vùn Hêuå kï ì bïn hai höë moná g ngêtë nghïuí , “mocå ” trïn àoá la â hai cêy cötå àiïnå khöní g lö.ì Bêy giú â thò xa ä Cêmí My ä cuaã Cêmí Xuyïn mûútá matá mötå mauâ xanh truâ phu á do nguönì lúiå hö ì Ke ã Gö î mang laiå . Chû á caiá thúiâ anh thanh niïn Trênì Vùn Hêuå cuaã lanâ g My ä Trung nayâ - nhû bao thanh niïn trai traná g cuaã lanâ g - xung phong ài böå àöiå nùm 1968 thò caã vunâ g trú quacå h xamá ngoetá vò bom àanå . Àêy laâ vunâ g tronå g àiïmí àaná h pha á acá liïtå cuaã khöng quên My.ä Sau ñt thaná g luyïnå quên, àún võ Trênì Vùn Hêuå bùtæ àêuì leo Trûúnâ g Sún. Sauá , bayã thaná g vûútå nuiá rûnâ g, bom àanå la â liïn miïn nhûnä g trênå àaná h acá liïtå ú ã chiïnë trûúnâ g Cûcå Nam Trung Bö.å Tû â mötå chiïnë sô, do nhiïuì thanâ h tñch trênå macå , Trênì Vùn Hêuå àûúcå àï ì batå lamâ chñnh trõ viïn àaiå àöiå röiì chñnh trõ viïn phoá Tiïuí àoanâ cêpë bêcå thûúnå g uyá . Röiì nhûnä g thaná g ngayâ yïn hanâ sau 1975. Dûå àõnh cuaã cûuå binh kiïm thûúng binh Trênì Vùn Hêuå laâ trú ã vï ì quï nha â Cêmí Xuyïn. Nhûnä g la á thû tû â quï nha â nhû chùpæ thïm quyïtë têm ra quên cuaã anh la â àõa phûúng Cêmí Xuyïn àang xêy dûnå g mötå cöng trònh thuyã lúiå têmì cú,ä hö ì Ke ã Gö.î Àunâ g caiá cuöië nùm 1977, thûúnå g uyá Trênì Vùn Hêuå chêpë hanâ h nghiïm chónh chó thõ cuaã cêpë trïn, la â àiïuì àönå g mötå sö ë caná bö å quên àöiå tùng cûúnâ g xêy dûnå g cêpë huyïnå cho cacá tónh phña Nam. Trênì Vùn Hêuå àûúcå phên cöng vïì Ban tö í chûcá huyïnå uyã Hamâ Tên tónh Bònh Thuênå . Mötå thúiâ gian sau laiå àûúcå cû ã ài hocå Trûúnâ g Nguyïnî AiÁ Quöcë taiå Thu ã Àûcá . Tötë nghiïpå nùm 1979 laiå trú ã vï ì Hamâ Tên lùn lönå vúiá cú sú ã va â phong traoâ . Röiì öng Hêuå àûúcå bêuì vaoâ BCH huyïnå uyã . Do uy tñn, Trênì Vùn Hêuå liïn tucå truná g cû ã BCH 3 khoaá liïnì . Röiì öng àûúcå àiïuì vï ì lamâ Bñ thû Àanã g bö å xa ä Tên Ha â cuaã Hamâ Tên. Khöng chó bñ thû cuaã mötå xa ä Tên Ha â ma â liïn tiïpë lamâ Bñ thû Àanã g böå cacá xa ä Tên Minh röiì Bñ thû Thõ xaä La Gi. Mötå thúiâ gian sau Trênì Vùn Hêuå àûúcå tñn nhiïmå bêuì lamâ Pho á chu ã tõch huyïnå Hamâ Tên. Mötå thúiâ gian sau, vïtë thûúng cuä taiá phatá . Sûcá khoeã giamã sutá . Àunâ g caiá laiå thïm cuá àaná h cuaã sö ë phênå . Gia àònh be á nho ã cuaã öng co á nguy cú tan vú.ä Nguyïnå vonå g nghó hûu cuaã Trênì Vùn Hêuå àûúcå chêpë thuênå . Cö ë nñu keoá hanå h phucá mong manh, Trênì Vùn Hêuå àûa vú å con vï ì àõa banâ cöng tacá cu ä la â Tên Minh. Úà ào á mùcå du â sûcá khoeã giamã sutá nhûng öng Hêuå vênî chùm chutá lamâ kinh tï.ë Laiå tñch cûcå tham gia cöng tacá ú ã àõa phûúng. Ngûúiâ ta vênî nhú á àïnë nhûnä g nhiïtå tònh cuaã öng Bñ thû xaä nùm nao. Öng àûúcå bêuì la â Trûúnã g Ban thanh tra xa,ä röiì Pho á chu ã tõch Höiå nöng dên. Pho á chu ã tõch MTTQ xaä Tên Minh. Röiì chûcá cuöië cunâ g la â Ban chêpë hanâ h Höiå lamâ vûúnâ (VAC) cuaã tónh Bònh Thuênå . Quï hûúng bao nùm vúiâ vúiå thoùtæ trú ã nïn guiå gênì vúiá ngûúiâ thûúng binh tay trùnæ g sau khi ly hön. Khöng gia àònh. Coá thï í do tñnh cacá h hoùcå ly á do naoâ ào,á öng àa ä rúiâ àêtë Bònh Thuênå ma â khöng chutá taiâ sanã lênå lûng. Trênì Vùn Hêuå quyïtë têm trúã vïì Cêmí Xuyïn. Cha mêtë tû â lêu, chó conâ ngûúiâ meå gia â ú ã vúiá chu á em utá . Cûuå binh Trênì Vùn Hêuå nöpå àún lïn Uyà ban xa ä xin mua àêtë ú.ã Nhûnä g quayâ qua ã ngûúcå xuöi lïn xuönë g… Nhûnä g la â gùpå cöng an, àõa chñnh… Co á 30 triïuå giùtæ dûúiá yïn chiïcë xe mayá tanâ g dênì da â tiïu hïtë . Co á meå va â chu á em hö î trú å chutá ñt, nùm 2005 nhên xa ä àêuë gia á àêtë , may mùnæ öng truná g àûúcå lö àêtë hún 200 metá vuöng. Noiá la â lö nhûng kyâ thûcå no á laâ caiá hö ë sêu ngûúiâ ta àa ä àaoâ àêtë baná . Öng Hêuå àön àaoá vay tiïnì khùpæ . Nhûnä g ngên hanâ g nöng nghiïpå , ngên hanâ g hûu trñ, vay caã ca á nhên cacá mûcá laiä thêpë thò 0,8%, 1,5% cao túiá 14%. Tiïnì êyë àï í thuï cöng hoanâ thö í tön nïnì . Àï í dûnå g nïn gian maiá bùnç g va â ngöi nhaâ gö î 2 gian. Suötë 18 nùm ronâ g ra.ä Thúiâ àiïmí chuná g töi gùpå , öng Hêuå conâ sö ë nú å 161 triïuå . Tiïnì lûúng hûu chó àuã tra ã laiä . Möiî thaná g hai böë con öng chó conâ 280 nganâ àï í sinh sönë g qua ngayâ . May ma â öng chùn nuöi àûúcå ga â trönì g thïm rau mauâ . Àang noiá àïnë hai bö ë con. Con naoâ ? Cunä g phaiã mú ã thïm caiá ngoùcå . Ronâ g ra ä bao nùm búiá àêtë lêtå co ã chuá têm vaoâ viïcå àaoâ … àêtë . Nhûng caiá sö ë öng Hêuå cunä g co á tñ àaoâ … hoa. Hònh nhû thúiâ gian gia àònh tan vú,ä öng cunä g co á tñ tònh vùtæ vai rö í ra á capå laiå ú ã mötå tónh miïnì Trung. Nhûng khönë nöiî , laiå khöng àûúcå bïnì . Ngûúiâ vú å múiá bo ã ài àï í laiå cho öng àûaá con múiá tñ hin nùm tuöií . Öng àûa con gaiá vï ì quï Cêmí Xuyïn. Hai böë con rau chaoá nuöi nhau. Camã thûúng hoanâ canã h hai böë con, mötå ba â qua á lûaá nhúä thò ú ã lanâ g àa ä àïnë tònh nguyïnå àaoâ àêtë vúiá öng. Hai öng baâ ùn chùtæ nhõn themâ miïtå maiâ khai phaá dûnå g xêy. Àïnë nay ngoaiâ gian nhaâ maiá bùnç g vaâ 2 gian nhaâ gö,î ho å àa ä co á cú ngúi hún 500 m2 àêtë ngay bïn canå h àûúnâ g 8C kï ì cêy cêuì Raoâ Tra!å Àunâ g caiá nhû tiïnë g setá giûaä trúiâ quang mêy tanå h, apá Tïtë Giapá Thòn cacá nha â chûcá viïcå àïnë - khöng phaiã àï í chucá Tïtë gia àònh cûuå binh Trênì Vùn Hêuå , ma â àï í truyïnì àatå thöng baoá khêní cuaã trïn rùnç g toanâ bö å ngöi nha â vûúnâ tûúcå cuaã öng nùmç trong diïnå phaiã di dúiâ ! Nha â öng ngay satá canå h cumå cötå taiã àiïnå khöní g lö ì seä àûúcå thi cöng ñt bûaä nûaä . Nha â öng Hêuå nhû khöng coá caiá Tïtë búiã nhûnä g àïm mêtë ngu ã va â vö sö ë nhûnä g toan tñnh, lo nghô êpå àïnë … Cunä g nhanh, cacá bö å phênå chûcá viïcå àa ä giupá gia àònh öng apá cacá mûcá gia á àïnì bu.â Öng Hêuå nhû chïtë àûná g, nhû trúiâ trönì g khi toanâ bö å gia sanã àêtë vûúnâ àêtë ú ã cuaã öng theo giaá thõ trûúnâ g la â hún 5 ty.ã Giú â àêy öng chó àûúcå àïnì bu â têtë têtå cacá khoanã la â 1 ty ã hai trùm leã tamá triïuå ! Bêy giú â cumå cötå àöi cao gênì 70 metá àa ä song song sûnâ g sûnä g vûnä g chaiä . Chó ñt bûaä nûaä la â nhûnä g àûúnâ g dêy taiã àiïnå cú ä bùnç g cö í tay se ä vùtæ qua. Röiì thúiâ khùcæ àoná g àiïnå . Cacá h gênì 100 metá xung quanh àûúnâ g dêy theo quy àõnh an toanâ khöng àûúcå sinh vêtå naoâ lai vanä g. Gia àònh öng Hêuå nùmç trong tûâ trûúnâ g co á haiå nayâ phaiã di dúiâ ! Trong luác àúåi caác àöìng nghiïåp têët bêåt vúái nhûäng hoãi han ghi cheáp ghi hònh cöng viïåc cuãa àöåi thúå àang thi cöng cêy cöåt àiïån khöíng löì, töi saãi nhûäng bûúác quanh nhaâ öng Hêåu. Ngoá nhûäng haâng cêy ùn quaã rau maâu xanh töët nay mai seä bùçng àõa. Àaânh möåt nheä, nhaâ öng seä di dúâi àïën núi úã múái. Vaâ may mùæn bïn öng vêîn coá möåt ngûúâi àaân baâ àïí maâ chung lûng àêëu cêåt… Nhûng phaãi bùæt àêìu, phaãi giúã gioái caái viïåc laâm nhaâ úã tuöíi 78 (nhû öng noái laâ lêìn laâm nhaâ thûá… 4 trong àúâi) cuãa möåt kiïëp ngûúâi chaã coân mêëy höåt thúâi gian. Laåi trong möåt têm traång lo lùæng núå nêìn vaâ nhûäng bûác xuác, êëm ûác viïåc àïìn buâ chûa thoãa àaáng… Quay trúã vaâo nhaâ laåi bùæt gùåp khuön mùåt hom hem cuãa chuã nhên cuâng caái thúã daâi thûúân thûúåt. Öng Hêåu bùn khoùn rùçng caái mûác àïìn buâ êëy khöng húåp lyá, khöng cöng bùçng. Búãi cuäng laâ cöng trònh troång àiïím Quöëc gia, viïåc àïìn buâ cho nhûäng höå phaãi giaãi toãa àïí laâm àûúâng cao töëc úã thön bïn caách nhaâ öng gêìn 1 km laâm rêët cöng bùçng thoãa àaáng. Nhûng vúái cöng trònh àûúâng àiïån maåch 3 chöî nhaâ öng laåi khöng àûúåc vêåy? Nhêët bïn troång nhêët bïn khinh laâ nhû naâo? Mötå àönì g nghiïpå hoiã öng àa ä àún thû nhû naoâ chûa thò bêtë ngú,â chêtë gionå g öng bönî g nhû àanh lïn. Rùnç g vúiá tû cacá h mötå cöng dên mötå cûuå binh mötå huyïnå uyã viïn… öng taná thanâ h va â unã g hö å chu ã trûúng cöng nghiïpå hoaá cuaã Nha â nûúcá . Nhûng phaiã lamâ sao ào á traná h àï í cho dên cuå thï í la â gia àònh öng chõu thiïtå thoiâ . Röiì chêtë gionå g öng nhû dõu nhû chunâ g laiå … Öng cho biïtë mònh chûa àún thû kïu cûuá khiïuë kiïnå lïn cêpë naoâ ca,ã ma â kiïn nhênî trònh bayâ vúiá cacá nha â chûcá viïcå àõa phûúng. Noiá àïnë àêy öng trú ã vaoâ buönì g quay ra àûa chuná g töi hai túâ giêyë àaná h mayá vi tñnh. Nhû öng noiá àêy khöng phaiã laâ àún khiïuë kiïnå gûiã cú quan chûcá nùng naoâ ca.ã Ma â chó la â la á thû gûiã öng Vo ä Tronå g Haiã , Chu ã tõch UBND tónh Ha â Tônh. “Bacá quen öng Chuã tõch tónh a?â ”. Àapá laiå cêu hoiã bêtë ngú â cuaã mötå àönì g nghiïpå , öng Hêuå cûúiâ , thùnè g thùnæ “Töi khöng quen. Nhûng vúiá tû cacá h mötå quên nhên mötå nguyïn huyïnå uyã viïn vaâ nguyïn Phoá chu ã tõch huyïnå , töi muönë trònh bayâ trung thûcå thùnè g thùnæ rùnç g viïcå àïnì bu â cho gia àònh töi conâ nhiïuì àiïuì khöng cöng bùnç g, thiïuë minh bacå h, khöng thoaã àaná g. Töi tin úã võ thï ë chuã tõch cuaã mötå tónh, öng êyë se ä cöng têm hún”. Trong thû, öng Hêuå co á 2 caiá “tomá laiå ”. Mötå , öng xin àûúcå hö î trú å phênì àêtë ngoaiâ àêtë ú ã (ñt nhêtë cunä g àûúcå höî trú å 50-70% so vúiá gia á àïnì bu â àêtë ú)ã . Hai, xin àûúcå giamã gia á tiïnì mua àêtë taiá àõnh cû. “Kñnh thûa àönì g chñ chuã tõch. Àûúnâ g àiïnå àa ä bùtæ àêuì keoá dêy. Àêtë ú,ã àêtë taiá àõnh cû cuaã töi chûa àûúcå giaiã quyïtë . Khi àoná g àiïnå gia àònh töi phaiã dúiâ ài khöng núi ú.ã Ài àêu vï ì àêu?”. La á thû cuaã öng Trênì Vùn Hêuå ú ã thön My ä Trung, xaä Cêmí My,ä huyïnå Cêmí Xuyïn gûiã öng Vo ä Tronå g Haiã , Chu ã tõch UBND tónh Haâ Tônh àï ì ngayâ 1/6/2024. Nhêmí tñnh, vêyå la â àa ä gênì tronâ thaná g röiì ! Chùnè g hay öng Chuã tõch tónh àa ä nhênå àûúcå thû chûa? n [ XUÊN BA ] Chuyïån ngûúâi cûuå chiïën binh trïn tuyïën 500 kV- macå h 3 31 nùm röiì , giú â töi laiå ài vúiá àûúnâ g dêy 500 kV. Àïnë thúiâ àiïmí nayâ , àa ä rêtë cênå gênì caiá dêuë möcë son cuaã lõch sû ã àûúnâ g dêy taiã àiïnå 500 kV. Hïå thönë g truyïnì taiã àiïnå macå h 3 daiâ hún 500 km tûâ Quanã g Tracå h (Quanã g Bònh) àïnë Phö ë Nöië (Hûng Yïn) chó qua thúiâ gian thi cöng mêyë thaná g ngùnæ nguiã vúiá töní g kinh phñ gênì 1 ty ã USD àaä sùpæ hoanâ thanâ h. Cöng trònh àaä khùcæ phucå cú banã nanå thiïuë àiïnå trêmì tronå g. Laâm nïn cöng trònh kyâ vô naây, ngoaâi caái têm caái taâi cuãa cöng nhên ngaânh truyïìn taãi xêy lùæp àiïån coân coá sûå goáp cöng goáp cuãa cuãa ngûúâi dên caác àõa phûúng coá àûúâng dêy ài qua. 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Hai cötå tru å àiïnå 500kV bïn nhaâ öng Hêuå sùpæ keoá dêy Öng Hêuå bïn cú ngúi sùpæ phaiã di dúiâ

Phoáng sûå Chuã nhêåt 23/6/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ HIÏÅN VÊÅT MUA THEO GIAÁ ÀÖNÌ G NAÁT Chuyïnå tûúná g Kiïnì xêy nha,â lamâ àûúnâ g (öng coá 6 nùm lamâ cöng binh Trûúnâ g Sún tûâ 1970-1976, röiì sau nayâ lamâ Giamá àöcë ban dû å aná Àûúnâ g tuênì tra biïn giúiá tû â nùm 2007-2014), xêy cöng trònh quên sû å ú ã Trûúnâ g Sa, àaoâ êu tauâ cunä g ú ã Trûúnâ g Sa… kïí ca ã ngayâ khöng hïtë , ma â nghe khöng chaná . Búiã möiî tònh huönë g laiå la â mötå cacá h ûná g xû ã taoá baoå khacá nhau, maâ àñch àïnë thò cû á phaiã la â “tiïtë kiïmå ma â vênî dunâ g tötë ”. Tûúná g Kiïnì kï,í ban àêuì öng chó àõnh lamâ mötå caiá thû viïnå nho ã tùnå g quï (lanâ g Bónh Di, xaä Giao Thõnh, huyïnå Giao Thuyã , tónh Nam Àõnh), nhûng khi àõa phûúng biïtë àûúcå thò àa ä taoå àiïuì kiïnå cho gia àònh thuï khu àêtë gênì 6.000m2 trong vonâ g 30 nùm àï í xêy baoã tanâ g. Xêy dûnå g la â nghï ì cuaã öng Kiïnì . Úà Binh chunã g cöng binh àïnë nay nhiïuì ngûúiâ vênî kï í nhûnä g cêu chuyïnå “thaoá vatá ” cuaã võ cûuå Tû lïnå h nhû la â mötå giai thoaiå cuaã caiá goiå la â “kho á khùn naoâ cunä g vûútå qua, hoanâ canã h naoâ cunä g chiïnë thùnæ g”. Vñ duå mötå lênì öng cêyì cucå mua àûúcå hai bao xi mùng xin ài keá xe àönì g àöiå vï ì nhaâ thò bêtë ngú â gùpå mûa raoâ . Ngay lucá êyë öng àa ä àï ì nghõ cho xe dûnâ g tru á mûa röiì àûa xi mùng vaoâ quaná , böcë chö î ûútá ra trönå ngay thanâ h miïnë g àï í kï thepá sanâ maiá chû á nhêtë àõnh khöng bo ã phñ. Laiå co á lênì xêy nhaâ ú ã Àa â Nùné g, àï í tiïtë kiïmå öng tênå dunå g moná g nha â cu ä cuaã doanh traiå quên àöiå Myä cönå g vúiá kiïnë thûcá xêy dûnå g hocå àûúcå , tû å tñnh toaná kïtë cêuë , thi cöng ma â xêy nïn mötå caiá nha â ba tênì g khöng coá cötå bï töng cötë thepá song vênî “dunâ g rêtë tötë ” khiïnë ca ã àún võ kinh ngacå . Àêyë la â nhûnä g “chuyïnå be”á (theo cacá h noiá cuaã öng), chûá conâ chuyïnå lúná nhû xêy cöng trònh úã Trûúnâ g Sa thò öng baoã khöng kïí cu å thï í àûúcå búiã no á liïn quan àïnë bñ mêtå quên sû.å Chó biïtë la â nhú â nhûnä g àoná g gopá nayâ , öng vaâ cacá caná bö å cöng binh Haiã quên àaä àûúcå trao tùnå g Giaiã thûúnã g Hö ì Chñ Minh vïì khoa hocå cöng nghï.å Quay trúã laiå vúiá viïcå xêy baoã tanâ g, khi ào á öng vênî àang ganá h tracá h nhiïmå Giamá àöcë ban quanã ly á dû å aná Àûúnâ g tuênì tra biïn giúiá , ài àïnë àêu cunä g la â pha á àa á mú ã àûúnâ g, cunâ g anh em cong lûng löiå bunâ àêyí xe khöng phên biïtå tûúná g, quên. Viïcå xêy baoã tanâ g, do vêyå gênì nhû àïuì dönì cho vúå öng la â nha â giaoá Ngö Thõ Khiïuë . Cunä g chñnh baâ Khiïuë , nghe theo sûå gúiå y á cuaã chönì g, tû â nhûnä g nùm 90 cuaã thï ë ky ã trûúcá àa ä chêmå raiä ma â sûu têmì àö ì àönì g cu ä àï í sau nayâ khöng tiïcë vò nhûnä g thû á àepå àe ä àa ä mêtë ài theo nhûnä g cacá h rêtë àaná g buönì . “Lûúng böå àöiå vúiá giaoá viïn, lêyë àêu ra maâ kha á gia.ã Nïn chuná g töi chó mua àûúcå àö ì cö í vúiá gia á àönì g natá tûcá la â 70 nghòn mötå cên. Thúiâ àiïmí êyë , àö ì àönì g ca ã nûúcá àïuì àö í vï ì mötå àêuì möië la â lanâ g Àaiå Baiá . Dên ú ã àêy dunâ g xe lu caná bepå têtë röiì baná cên sang Trung Quöcë . Vú å töi, cacá chõ em dêu cû á ranã h thò laiå àïnë chonå , rêtë nhiïuì caiá àepå , co á gia á trõ àïuì tòm àûúcå ú ã àêy, vñ nhû caiá mêm àönì g co á khùcæ hònh Trênì Nhên Töng ài tu, ngay caã Baoã tanâ g quöcë gia cunä g khöng co.á Vïì sau, biïtë chuná g töi seä lêpå baoã tanâ g, nhiïuì àönì g àöiå , röiì dên quanh vunâ g àïuì àem àö ì àïnë tùnå g. Ho å baoã , àï í úã nha â cunä g phñ ài vò coá ai xem àêu, sau nayâ ho å mêtë ài con chauá no á cunä g baná àönì g natá hïtë ”, tûúná g Kiïnì kï.í Sau nayâ , töní g kïtë laiå , sö ë àö ì cu ä maâ gia àònh öng mua úã Àaiå Baiá lïn túiá trïn 5 tênë . Trûúcá khi Baoã tanâ g àûúcå cêpë phepá hoatå àönå g (2013), hún 10 caná bö å cuaã Baoã tanâ g Nam Àõnh àaä àïnë lamâ cöng viïcå giamá àõnh hiïnå vêtå , va â qua á trònh nayâ keoá daiâ hún 10 ngayâ múiá xong. Àïnë khi trûng bayâ , thay vò bayâ riïng tûnâ g caiá , baoã tanâ g cuaã öng Kiïnì trûng theo kiïuí bö å trùm, nghôa la â khöng phaiã chó co á mötå hai caiá mêm ma â la â hanâ g trùm caiá mêm, hanâ g trùm caiá önë g nhö,í àenâ dêuì … Khacá h tham quan coá muönë lûútá qua cunä g kho á chñnh vò ênë tûúnå g thõ giacá ma â nhûnä g con söë trùm nayâ mang laiå . TRONG BAOà TAN G COÁ MÖÅT TRÛÚN G SA Baoã tanâ g Àönì g quï coá 3 khu trûng bayâ chñnh laâ khu trûng bayâ ngoaiâ trúiâ , khu trûng bayâ trong nhaâ vúiá khoanã g hún 1.000 hiïnå vêtå va â khu lûu giû ä nhûnä g netá vùn hoaá êmí thûcå àönì g quï. Ú Ã khu trûng bayâ ngoaiâ trúiâ , baoã tanâ g taiá hiïnå 4 mö hònh nhaâ tiïu biïuí gùnæ vúiá qua á trònh phatá triïní cuaã vunâ g nöng thön àönì g bùnç g Bùcæ bö.å Ngöi nhaâ thû á nhêtë cuaã bênì cöë nöng la â kiïuí nha â tranh vacá h àêtë lúpå ra,å tûúnâ g àêtë àönì g thúiâ cunä g la â núi àï í cacá dunå g cu å lao àönå g nhû cayâ , bûaâ , cöië gia ä gaoå , bïpë tro… Ngöi nhaâ thû á hai cuaã tênì g lúpá trung nöng laâ nha â gö î lúpå böií (coiá ), àönì g thúiâ cunä g la â núi dïtå chiïuë , trûng bayâ cacá vêtå dunå g sinh hoatå . Ngöi nhaâ thû á ba cuaã àõa chu,ã la â nha â ngoiá gö î lim, cêy mñt. Ngöi nhaâ thû á tû la â nha â gacá , lúpå ngoiá Têy tiïu biïuí cho nhaâ vunâ g nöng thön Bùcæ Bö å thêpå niïn 60 - 80 cuaã thï ë ky ã 20, mang àùcå trûng cuaã vunâ g Giao Thuyã . Têtë ca ã àïuì la â nhûnä g nïpë nha â cu ä co á tuöií tû â 70 - 100 nùm, nguyïn banã do ngûúiâ dên dú ä bo ã àûúcå vú å chönì g tûúná g Kiïnì mua, dúä vï ì dûnå g laiå . Sau hún mûúiâ nùm mú ã cûaã , bònh quên möiî thaná g baoã tanâ g àoná tiïpë 2.000 lûútå khacá h, co á ngayâ cao àiïmí lïn àïnë 500 lûútå khacá h, bao gömì moiå thanâ h phênì nhûng nhiïuì nhêtë la â hocå sinh, sinh viïn, böå àöiå , cûuå chiïnë binh… Mötå àiïuì àùcå biïtå cuaã baoã tanâ g nayâ , tûúná g Kiïnì danâ h hùnè mötå khöng gian coá tïn “Àúiâ chiïnë sô” úã ngay tênì g 1 cuaã khu nhaâ trûng bayâ àï í lûu giû ä hêuì hïtë nhûnä g ky ã vêtå vaâ cêu chuyïnå gùnæ liïnì vúiá àúiâ binh nghiïpå cuaã öng. Ú Ã ào á co á mö hònh nha â gianâ trïn biïní Àöng, dunå g cu å ma â dên lanâ g Bónh Di mang ài xêy dûnå g àaoã Trûúnâ g Sa hay chó àún gianã la â nhûnä g viïn àaá trïn tuyïnë àûúnâ g tuênì tra biïn giúiá ... Riïng ba mö hònh nhaâ gianâ DK, trong àoá co á nha â C3, do tû lïnå h Giapá Vùn Cûúng chó àaoå , phonâ g cöng binh haiã quên, cöng binh vunâ g 4 thiïtë kï ë thi cöng, chó tönì taiå 6 thaná g. Tû â nha â gianâ C3, Bö å Tû lïnå h cöng binh tiïpë tucå nghiïn cûuá lamâ nha â C2 vaâ no á cunä g chó tönì taiå trong hai nùm 1988-1989. Tiïpë àïnë la â mö hònh nhaâ C1 do trung àoanâ cöng binh Haiã quên 83 xêy dûnå g trïn cacá àaoã chòm ú ã Trûúnâ g Sa giai àoanå àêuì nhûnä g nùm 90, tûúná g Hoanâ g Kiïnì lucá êyë la â Trung àoanâ trûúnã g trûcå tiïpë chó huy. “Têtë ca ã nhûnä g nha â gianâ nayâ giúâ àïuì khöng conâ nûaä , nhûng töi muönë lûu giû ä laiå cho con chauá àúiâ sau biïtë , tû â lucá Trûúnâ g Sa chûa coá nûúcá ngotå , chûa co á àêtë , bï ì mùtå àaoã cùnç cöiî chaã khacá gò Mùtå trùng, cha öng ta àaä kiïn trò giûä àaoã nhû thïë naoâ . Lucá êyë kho á khùn moiå bï,ì lamâ gò àa ä co á nûúcá naoâ trïn thïë giúiá àoná g cocå trïn nïnì san hö àïí lamâ nha â gianâ , chó coá anh Viïtå Nam vò khoá khùn quaá ma â lo á caiá khön, thanâ h ra laiå lamâ àûúcå , thanâ h ra ban DK múiá àûúcå phong Anh hunâ g LLVTND”, tûúná g Kiïnì nhú á laiå . Laâ khaách thûúâng xuyïn cuãa Baão taâng, öng Nguyïîn Vùn Hoaân xûa laâ thúå nïì gioãi cuãa laâng Bónh Di àûúåc tûúáng Kiïìn chiïu möå ra xêy dûång Trûúâng Sa kïí laåi: “Nùm 1991, chuáng töi lêìn àêìu àùåt chên lïn àaão Nam Yïët, luác bêëy giúâ chó coá nùæng, caát vaâ san hö thöi, cêy cöëi khöng coá gò. Àïën nùm 2011 töi ra àaão Trûúâng Sa lúán xêy caái nhaâ truyïìn thöëng thò cêy cöëi phuã xanh maát rûúåi röìi. Sau töi múái biïët, viïåc Trûúâng Sa coá cêy xanh liïn quan rêët lúán àïën tûúáng Hoaâng Kiïìn, vò chñnh öng laâ ngûúâi coá saáng kiïën laâm ngoåt hoáa Trûúâng Sa, sau laåi trûåc tiïëp mang àêët ra Trûúâng Sa àïí tröìng rau cho böå àöåi caãi thiïån bûäa ùn”. n Thiïuë tûúná g Hoanâ g Kiïnì khúiã cöng xêy Baoã tanâ g Àönì g quï nùm 2012 vúiá têtë ca ã kinh nghiïmå cuaã mötå tû lïnå h cöng binh tûnâ g ài xêy dûnå g Trûúnâ g Sa ú ã caiá giai àoanå ma â “Trûúnâ g Sa tröng cha ã khacá gò Mùtå trùng”. Qua 12 nùm hoatå àönå g, baoã tanâ g àöcå nhêtë vö nhõ nayâ àa ä trú ã thanâ h mötå àiïmí àïnë àûúcå chñnh dên Nam Àõnh nhiïtå liïtå àï ì cû ã khi co á khacá h túiá thùm. [ HANÅ H ÀÖ Î ] “Tû â khi thanâ h lêpå àïnë nay, Baoã tanâ g Àönì g quï múã cûaã liïn tucå (trû â thû á 2 hanâ g tuênì ) àï í phucå vu å khacá h àïnë tham quan (miïnî phñ) cho àïnë khi naoâ khöng conâ àu ã kha ã nùng quanã ly á nûaä thò vúå chönì g töi seä hiïnë tùnå g baoã tanâ g cho chñnh quyïnì va â nhên dên àõa phûúng”… (trñch lúiâ tûúná g Kiïnì ). Xuêtë phatá tû â nhu cêuì cuaã khacá h tham quan, cacá nhên viïn baoã tanâ g trûcå tiïpë sanã xuêtë nûúcá mùmæ , nûúcá tûúng, mùmæ töm, miïnë dong, lamâ baná h gai, baná h khucá , rûúuå nïpë quï, cúm quï vv... àïí baná , vûaâ giupá khacá h traiã nghiïmå moná quï, vûaâ co á thïm kinh phñ hoatå àönå g. Ba â Ngö Thõ Khiïuë cunâ g vúiá ngûúiâ em nhùtå la á gai chuêní bõ phúi, chïë biïnë baná h gai Mötå gocá nha â trung nöng úã Baoã tanâ g Àönì g quï Baoã tanâ g Àönì g quï cuaã tûúná g cöng binh Chên dung tûúná g Hoanâ g Kiïnì Hiïnå vêtå àûúcå trûng bayâ theo “böå trùm” ú ã Baoã tanâ g Àönì g quï

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==