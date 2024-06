Tiền Phong số 161

n BAN NHACÅ NÛ Ä VPOP DÏ Î “SÚMÁ NÚà TÖIË TAN ”? cuöië tuênì Chuyïnå 9/6/2024 SÖË 161 CHU à NHÊTÅ Truyïnå ngùnæ cuaã TRÊNÌ MINH BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ n CÚ HÖIÅ NAO CHO ÀÖIÅ TUYÏNÍ VIÏTÅ NAM? [ Trang 15] GEN TRÖIÅ n NHÚ Á NGÛÚI ÀÙTÅ TÏN CHO PHÖË [ Trang 6 + 7 ] [ Trang 8 + 9] [ Trang 10 ] [ Trang 11] [ Trang 16] [ TRÑ QUÊN ] [ Trang 5] [ Trang 4] [ Trang 3] TRANÁ H TÙNG GIAÁ ÀIÏNÅ , XÙNG DÊUÌ CUN G LUCÁ Saná g 8/6, chuã trò cuöcå hopå Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã vï ì àamã baoã öní àõnh kinh tï ë vô mö, kiïmí soatá lamå phatá , thucá àêyí tùng trûúnã g kinh tï,ë Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh yïu cêuì khöng tùng giaá cacá mùtå hanâ g, dõch vu å bêtë húpå ly.á Àï ì Ngû ä vùn thiïtë thûcå , àï ì Ngoaiå ngû ä múiá meã Àï ì thi Ngû ä vùn, ky â thi tuyïní sinh lúpá 10 cuaã Ha â Nöiå khiïnë nhiïuì hocå sinh bêtë ngú,â nhûng àûúcå giaoá viïn àaná h gia á hay khi àûa vênë àï ì “ûná g xû ã thï ë naoâ trûúcá sû å mong àúiå cuaã ngûúiâ thên yïu” ra cho thñ sinh banâ luênå . TRUNG QUÖCË : Traoâ lûu quaiá dõ “Nuöi nûúcá thöië ” Ngö Thanh Vên - Huy Trêìn “Chuá Ninh - Anh Êm” gêy söët TRAO LÛU SOI “ngûúiâ ta yïu nhau” Khi “mauâ mú”ä bõ chaná [ HA Å ÀAN ] Ngûúâi dên caã ba miïìn Bùæc, Trung, Nam baây toã sûå uãng höå viïåc ngûng mua baán choá meâo nhû laâ möåt loaåi thûác ùn Tua xuyïn Viïtå vò cho á meoâ Mötå tua xuyïn Viïtå “chûa tûnâ g co”á àûúcå tö í chûcá àïí kïu goiå ngûúiâ dên Viïtå Nam ngûng viïcå ùn thõt cho,á meoâ àa ä thu hutá sû å quan têm cuaã hanâ g trùm nganâ ngûúiâ . Khöng thïí khöng noiá , nhûnä g hoatå àönå g kiïuí nayâ ñt nhiïuì àa ä tacá àönå g vaoâ nhênå thûcá cuaã nhiïuì ngûúiâ , vñ nhû phöë möcå tönì ú ã Nhêtå Tên giúâ gênì nhû àa ä bõ xoaá sö…í [ Trang 11] “Ta ài yïu ngûúiâ ta yïu nhau/ Ngûúiâ ta cunä g la â ta khacá àêu” (Viïtå Phûúng). Ngayâ trûúcá , thi sô muönë ngùmæ canã h “lûaá àöi chumå maiá àêuì ” phaiã àïnë Hö ì Têy möiî buöií chiïuì . Thúiâ nay, nhiïuì ngûúiâ cunä g co á sú ã thñch xem “ngûúiâ ta yïu nhau” nhûng hoå àa ä chuyïní àiïmí ngùmæ tû â hö ì lïn manå g xa ä höiå . Ú Ã ào á co á àêyì àu ã sùcæ thaiá tònh yïu. [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Nghô ngúiå chiïuì höm Chiïìu, ngöìi nhòn trúâi chêåp chúân doåa mûa. Ngöåt ngaåt, oi bûác. Vûâa nghe öìn aâo baân taán chuyïån mûa taåi lïî khai maåc Festival Huïë. Laåi vûâa dûát chuyïån haâng chuåc ngaân cuá seát àaánh taåi Haâ Nöåi vaâ caác vuâng phuå cêån chó trong hún 3 tiïëng àöìng höì buöíi saáng caách àêy mêëy höm, trong àoá coá hún 7 ngaân cuá seát döåi xuöëng mùåt àêët. [ Xem tiïpë trang 2]

Töëi 8/6, bïn búâ söng Haân, Lïî höåi Phaáo hoa Quöëc tïë Àaâ Nùéng chñnh thûác khai maåc vúái nhûäng maân trònh diïîn tûâ àûúng kim vö àõch Phaáp vaâ àöåi chuã nhaâ Viïåt Nam. Khaán giaã coân àûúåc thûúãng thûác maân trònh diïîn nghïå thuêåt thïí thao Jetski & Flyboards vúái sûå kïët húåp àiïu luyïån giûäa caác vuä àiïåu trïn mùåt nûúác, trïn khöng. Vúái chuã àïì “Tinh hoa vùn hoáa”, àïm khai maåc àaä múã maân cho chuöîi bûäa tiïåc aánh saáng keáo daâi àïën ngaây 13/7: YÁ - Myä (15/6), Àûác - Ba Lan (àïm 22/6), Trung Quöëc - Phêìn Lan (àïm 29/6) vaâ àïm chung kïët. Nùm nay, khaán àaâi bïn búâ söng Haân coá sûác chûáa 10.000 chöî ngöìi phuåc vuå khaán giaã, thaânh phöë cuäng lùæp àùåt maân hònh LED àïí phuåc vuå truyïìn hònh trûåc tiïëp àïën àöng àaão ngûúâi dên vaâ du khaách. Ngaây 8/6, UBND tónh Bònh Àõnh phöëi húåp Cöng ty CP Cöng nghïå möi trûúâng vaâ xêy dûång Saâi Goân (SENCO) töí chûác khaánh thaânh nhaâ maáy nûúác saåch Quy Nhún (giai àoaån 1). Nhaâ maáy nûúác saåch Quy Nhún úã thõ trêën Tuy Phûúác (huyïån Tuy Phûúác) laâ dûå aán àêìu tû theo hònh thûác àöëi taác cöng tû, àûúåc quy hoaåch trïn diïån tñch hún 3,3ha, vúái cöng suêët 60.000 m3/ngaây àïm cho caã 2 giai àoaån àêìu tû. Giai àoaån 1 coá cöng suêët 30.000 m3/ngaây àïm, vúái töíng mûác àêìu tû gêìn 400 tyã àöìng. Taåi lïî khaánh thaânh, öng Nguyïîn Tûå Cöng Hoaâng, Phoá Chuã tõch UBND tónh Bònh Àõnh, phaát biïíu, tónh àùåt muåc tiïu àïën nùm 2025 coá 83% dên cû àö thõ àûúåc sûã duång nûúác saåch. Dûå aán Nhaâ maáy nûúác saåch Quy Nhún (giai àoaån 1) ài vaâo hoaåt àöång goáp phêìn nêng cao nùng lûåc cung cêëp nguöìn nûúác saåch úã TP Quy Nhún, huyïån Tuy Phûúác vaâ vuâng phuå cêån. Taåi buöíi lïî, SENCO tùång 100 suêët quaâ trõ giaá 200 triïåu àöìng cho 100 hoåc sinh coá hoaân caãnh khoá khùn, vûúåt khoá hoåc gioãi cuãa huyïån Tuy Phûúác. Giai àoaån 1 coá cöng suêët 30.000 m3/ngaây àïm, vúái töíng mûác àêìu tû gêìn 400 tyã àöìng. Taåi lïî khaánh thaânh, öng Nguyïîn Tûå Cöng Hoaâng, Phoá Chuã tõch UBND tónh Bònh Àõnh, phaát biïíu, tónh àùåt muåc tiïu àïën nùm 2025 coá 83% dên cû àö thõ àûúåc sûã duång nûúác saåch. Dûå aán Nhaâ maáy nûúác saåch Quy Nhún (giai àoaån 1) ài vaâo hoaåt àöång goáp phêìn nêng cao nùng lûåc cung cêëp nguöìn nûúác saåch úã TP Quy Nhún, huyïån Tuy Phûúác vaâ vuâng phuå cêån. Taåi buöíi lïî, SENCO tùång 100 suêët quaâ trõ giaá 200 triïåu àöìng cho 100 hoåc sinh coá hoaân caãnh khoá khùn, vûúåt khoá hoåc gioãi cuãa huyïån Tuy Phûúác. TRÛÚNG ÀÕNH Bùæt àöëi tûúång vêån chuyïín 24.000 viïn ma tuáy Ngaây 8/6, Trung taá Taå Quang Dung, Trûúãng Cöng an huyïån Àakröng, tónh Quaãng Trõ, cho hay, Töí cöng taác Phoâng Caãnh saát àiïìu tra töåi phaåm vïì ma tuáy Cöng an tónh phöëi húåp Cöng an huyïån Àakröng bùæt giûä àöëi tûúång vêån chuyïín 24.000 viïn ma tuáy töíng húåp tûâ khu vûåc biïn giúái vïì àöìng bùçng tiïu thuå. Töëi 7/6, trïn Quöëc löå 9 àoaån qua thön Bñch La Àöng, xaä Tên Thaânh, huyïån Hûúáng Hoáa, tónh Quaãng Trõ, lûåc lûúång chûác nùng phaát hiïån 2 àöëi tûúång àiïìu khiïín mö tö khöng gùæn biïín söë chaåy theo hûúáng Lao Baão-Khe Sanh coá nhiïìu biïíu hiïån nghi vêën nïn ra tñn hiïåu dûâng phûúng tiïån àïí kiïím tra. Àöëi tûúång àiïìu khiïín tùng ga boã chaåy; töí cöng taác khöëng chïë àûúåc àöëi tûúång ngöìi sau (ngaä xuöëng àûúâng nhûåa), phaát hiïån 1 tuái nilon chûáa 22.000 viïn neán vaâ trong ngûúâi àöëi tûúång giêëu thïm 2.000 viïn neán. Höì Vùn Trònh (SN 1997, truá taåi xaä Hûúáng Tên, huyïån Hûúáng Hoáa) khai nhêån, söë viïn neán trïn laâ ma tuáy töíng húåp àûúåc ngûúâi khaác thuï vêån chuyïín vïì thaânh phöë Àöng Haâ àïí tiïu thuå. Phoâng CSÀT töåi phaåm vïì ma tuáy àang taåm giûä Trònh cuâng tang vêåt àïí àiïìu tra vaâ töí chûác truy xeát àöëi tûúång boã tröën. H.THAÂNH Lêåp haâng loaåt cöng ty “ma” àïí thöng thêìu Cú quan CSÀT Cöng an tónh Baåc Liïu vûâa töëng àaåt quyïët àõnh khúãi töë bõ can, bùæt taåm giam vúái Lï Troång Bùçng (SN 1981) vaâ Àöî Maånh (SN 1983, cuâng nguå Haâ Nöåi), àïí àiïìu tra haânh vi “vi phaåm quy àõnh vïì àêëu thêìu gêy hêåu quaã nghiïm troång”. Theo höì sú vuå aán, Bùçng laâ Giaám àöëc Cty CP Àêìu tû vaâ Phaát triïín Cöng nghïå Húåp Phuá, àaä chó àaåo Maånh thaânh lêåp haâng loaåt cöng ty “ma”, röìi tham gia àêëu thêìu mua sùæm thuöåc dûå aán mua sùæm trang thiïët bõ y tïë Bïånh viïån Àa khoa Baåc Liïu. Trûúác vaâ trong thúâi gian àêëu thêìu caác goái thêìu trïn, Bùçng vaâ Maånh àaä coá haânh vi thoãa thuêån, tham gia dûå thêìu laâm “quên xanh - quên àoã” àïí möåt bïn thùæng thêìu theo sùæp àùåt, gêy thiïåt haåi ngên saách Nhaâ nûúác hún 20 tyã àöìng. TÊN LÖÅC Söng Hanâ chiïu àaiä hanâ g vanå khaná gia ã bûaä tiïcå aná h saná g Khai tiïcå aná h saná g bïn söng Hanâ nBÕ BÙÆT SAU KHI VÛÂA THI HAÂNH XONG AÁN TUÂ VÏÌ TÖÅI GIÏËT NGÛÚÂI. Cöng an Cöng an TP Baão Löåc àang taåm giûä hònh sûå àöëi vúái N.H.N (30 tuöíi, nguå thõ trêën D’ran, huyïån Àún Dûúng, tónh Lêm Àöìng) àïí àiïìu tra, laâm roä haânh vi “Taâng trûä traái pheáp chêët ma tuáy”. Trûúác àoá, ngaây 6/6, cöng an dûâng chiïëc xe maáy do N. àiïìu khiïín trïn àûúâng Lï Àaåi Haânh (phûúâng Löåc Phaát) àïí kiïím tra, phaát hiïån trong xe coá 2 goái nilon chûáa tinh thïí rùæn maâu trùæng, nghi laâ ma tuáy. N. khai àoá laâ ma tuáy àaá maâ mònh taâng trûä àïí sûã duång. Cöng an coân phaát hiïån, thu giûä 1 vêåt kim loaåi maâu àen xaám nghi laâ suáng vaâ 4 viïn kim loaåi bùçng àöìng giöëng hònh viïn àaån trong xe maáy cuãa N. N. àaä coá möåt tiïìn aán vïì töåi “Giïët ngûúâi”, vûâa ra tuâ thò bõ bùæt vò taâng trûä traái pheáp chêët ma tuáy. QUÏË NHÛ nKHÚÃI TRANH GIAÃI ÀUA THUYÏÌN BUÖÌM. Ngaây 8/6, taåi Caãng du thuyïìn quöëc tïë Ana Marina Nha Trang (thaânh phöë Nha Trang, Khaánh Hoaâ) diïîn ra khai maåc Giaãi àua Thuyïìn buöìm (Sailing) vö àõch caác cêu laåc böå toaân quöëc vaâ Giaãi Vaán cheâo àûáng (SUP) vö àõch caác tay cheâo xuêët sùæc nùm 2024. Àêy laâ giaãi àêëu àêìu tiïn coá quy mö cêëp quöëc gia, àûúåc Liïn àoaân Àua thuyïìn Viïåt Nam phöëi húåp Súã Vùn hoáa-Thöng tin tónh Khaánh Hoâa vaâ Cöng ty cöí phêìn Bïën du thuyïìn quöëc tïë Ana Marina töí chûác. Diïîn ra trong hai ngaây 8-9/6, giaãi quy tuå 146 vêån àöång viïn àïën tûâ caác tónh, thaânh vaâ caác cêu laåc böå trong caã nûúác. TTXVN Caác chuyïn gia noái, vúái 475 cuá seát trong voâng 10 phuát laâ chuyïån “bònh thûúâng”. Vaâ chuyïån àïëm àûúåc… seát àïën têån con söë leã giúâ àêy cuäng “bònh thûúâng”, búãi chuáng ta àaä coá maång lûúái àõnh võ seát. Ngûúâi phuå nûä 30 tuöíi úã Haâ Nöåi bõ trêån seát höm êëy àaánh hön mï mêëy ngaây, cuäng vûâa tónh laåi. Nghe noái chiïëc dêy chuyïìn vaâng têy naån nhên àeo trïn cöí bõ seát àaánh chaáy seám. Nhên àêy baác sô khuyïn moåi ngûúâi khöng nïn àeo trang sûác vaâ vêåt duång kim loaåi khi ra ngoaâi giöng gioá. Nhúá vu vú túái vïët seåo seát àaánh hùçn trïn traán cêåu beá phuâ thuãy Harry Potter nhû möåt lúâi nguyïìn. Laåi nhúá trong Lolita cuãa Nabokov, meå cuãa Humbert bõ seát àaánh chïët trong chuyïën daä ngoaåi kinh hoaâng, àïí röìi mùåt trúâi thúâi thú êëu cuãa àûáa beá 3 tuöíi êëy tûâ àoá biïën mêët vônh viïîn, hònh thaânh nïn möåt keã bïånh hoaån àaáng súå. AÂ, mùåt trúâi. Caác nhaâ khoa hoåc vûâa phaát hiïån thïm nhûäng bùçng chûáng múái vïì sûå töìn taåõ cuãa haânh tinh thûá 9 trong hïå mùåt trúâi. Sûác noáng mùåt trúâi nïëu vêåy coá àûúåc chia seã khöng, àaâ tùng nhiïåt cuãa traái àêët coá àûúåc haäm búát chuát naâo khöng? AÁnh nùæng mùåt trúâi hiïån diïån khùæp núi, nuöi söëng haânh tinh naây. Nhûng noá cuäng choái chang baám àuöíi moåi khuác quanh àõnh mïånh cuöåc àúâi ngùæn nguãi cuãa nhûäng “keã xa laå” nhû Meursault trong tiïíu thuyïët cuãa Albert Camus. Nhûäng thên phêån do phi lyá sinh ra êëy luön phaãi àöëi diïån vúái mùåt trúâi, maâ aánh saáng nhû nhûäng cuá “àêåp maånh vaâo àêìu”. Mûa gioá, sêëm seát, baäo töë thûúâng gêy nhiïîu loaån vïì caãm xuác, trong àoá coá sûå bêët an, vö thûúâng. Nhûäng àöìi gioá huá, nhûäng êm thanh cuöìng nöå ngaân vaån nùm nay vêîn döåi xuöëng maãnh àêët ngûúâi àúâi. Sûå phi lyá töåt cuâng cuãa töìn taåi nhiïìu khi vêîn hiïån diïån möåt caách hûäu lyá, trong àúâi söëng hûäu haån àang rúi vaâo thïë nhõ nguyïn cuãa chuáng ta. Con ngûúâi nhû quaã lùæc àöìng höì, nhû haåt mûa cö àún àung àûa bêët têån, maâ khöng thïí laâm nïn cún mûa hay àõnh võ thúâi gian cho chñnh mònh. Möåt thûá nhõ nguyïn kiïíu vûâa cao raáo àeåp àeä (laåi phaãi) vûâa laâ nhaâ laänh àaåo xuêët sùæc. Nhû yïu cêìu cuãa trûúâng àaåi hoåc noå khi chó tuyïín choån nhûäng thñ sinh coá chiïìu cao àaåt chuêín daáng voác cuãa “nhûäng nhaâ laänh àaåo, quaãn trõ vaâ àiïìu haânh xuêët sùæc”. Àiïìu khaá phi lyá vaâ mú höì, nïëu nhòn vaâo thûåc tïë. Àïì thi mön Vùn vaâo lúáp 10 nùm nay úã TPHCM yïu cêìu bònh luêån vïì cêu “biïët nghô bùçng con tim”. ÛÂ, nhûäng àûáa treã 15 tuöíi chùæc seä àuã tónh taáo vaâ khön ngoan àïí bònh baân, rùçng laâm sao àúâi söëng naây coá ai àoá chó nhòn, nghô vaâ quyïët àõnh “bùçng con tim” àûúåc. Coân chiïìu nay, nhûäng haåt nûúác lú lûãng trïn chöën xa xöi kia vêîn chûa thïí laâm mûa… n Nghô ngúiå chiïuì höm [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Nhiïuì nûúcá nïu quan ngaiå vï ì nhûnä g diïnî biïnë phûcá tapå trïn Biïní Àöng thúiâ gian qua, nhêtë la â cacá hanâ h àönå g àún phûúng vi phamå luêtå phapá quöcë tï ë va â Cöng ûúcá Liïn Húpå Quöcë vï ì Luêtå Biïní nùm 1982 (UNCLOS 1982). Cacá Höiå nghõ SOM ASEAN+3, Cêpë cao Àöng AÁ (EAS) vaâ Diïnî àanâ Khu vûcå ASEAN (ARF) diïnî ra tû â ngayâ 7-8/6, taiå thu ã àö Vientiane cuaã Laoâ . Cacá höiå nghõ àaä kiïmí àiïmí tònh hònh húpå tacá va â thönë g nhêtë àõnh hûúná g phatá triïní cacá khuön khöí liïn quan thúiâ gian túiá , àönì g thúiâ ra â soatá chuêní bõ cho cacá Höiå nghõ Böå trûúnã g Ngoaiå giao ASEAN+3/EAS/ARF vaâ cacá Höiå nghõ cêpë cao ASEAN+3 vaâ EAS taiå Laoâ lênì lûútå vaoâ thaná g 7 va â thaná g 10 túiá . Taiå cacá cuöcå hopå , Thû á trûúnã g Ngoaiå giao Àöî Hunâ g Viïtå , Trûúnã g SOM ASEAN Viïtå Nam, phatá biïuí cacá nûúcá cênì àï ì cao tham vênë , àöië thoaiå , húpå tacá , xêy dûnå g lonâ g tin, àùcå biïtå cacá nûúcá lúná , cênì phatá huy vai troâ tñch cûcå , tracá h nhiïmå , àoná g gopá cho cacá nö î lûcå giamã cùng thùnè g, tòm giaiã phapá cho cacá vênë àï.ì Vï ì Biïní Àöng, Thû á trûúnã g Àö î Hunâ g Viïtå nhênë manå h mong muönë cuaã Viïtå Nam cunâ g cacá nûúcá xêy dûnå g Biïní Àöng thanâ h vunâ g biïní hoaâ bònh, öní àõnh, húpå tacá va â phatá triïní . Thû á trûúnã g tiïpë tucå khùnè g àõnh cunä g nhû àïì nghõ cacá àöië tacá tön tronå g va â unã g hö å lêpå trûúnâ g nguyïn tùcæ cuaã ASEAN vï ì Biïní Àöng, àùcå biïtå la â nguyïn tùcæ kiïmì chï,ë giaiã quyïtë hoaâ bònh cacá tranh chêpë , thûúnå g tön luêtå phapá quöcë tï ë va â UNCLOS; unã g hö å cacá nö î lûcå thûcå hiïnå àêyì àu ã va â hiïuå qua ã DOC, va â taoå möi trûúnâ g thuênå lúiå cho tiïnë trònh àamá phaná xêy dûnå g Bö å Quy tùcæ COC hiïuå qua,ã thûcå chêtë , phu â húpå luêtå phapá quöcë tï,ë àùcå biïtå la â UNCLOS 1982. BÒNH GIANG Nhiïìu nûúác quan ngaåi vïì tònh hònh phûác taåp úã Biïín Àöng

Thúâi sûå Chuã nhêåt 9/6/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Böå trûúãng NN&PTNT Lï Minh Hoan traã lúâi chêët vêën vïì khan hiïëm nguöìn nûúác taåi Quöëc höåi, saáng 4/6. (VnExpress) Àaåi biïíu Phaåm Vùn Hoâa, Phoá chuã tõch Höåi Luêåt gia tónh Àöìng Thaáp, phaát biïíu thaão luêån taåi höåi trûúâng Quöëc höåi saáng 3/6 vïì Luêåt quaãn lyá, sûã duång vuä khñ, vêåt liïåu nöí vaâ cöng cuå höî trúå. (VnExpress) “Khöng nïn goiå dao dunâ g trong lao àönå g la â vu ä khñ thö sú” “Cênì co á tuyïn ngön vïì khan hiïmë nûúcá ú ã Viïtå Nam” “Khöng phaiã sú å sai nhûng phaiã lamâ cho àuná g, nïuë khöng laiå sai tiïpë ” Böå trûúãng VH-TT-DL Nguyïîn Vùn Huâng traã lúâi chêët vêën trûúác Quöëc höåi, chiïìu 5/6. (Phaáp luêåt TPHCM) PHAÁT NGÖN êën tûúång Taåi cuöåc hoåp, caác àaåi biïíu cho rùçng, thúâi gian túái kinh tïë vô mö, laåm phaát tiïëp tuåc chõu aáp lûåc trûúác nhûäng diïîn biïën phûác taåp, khoá lûúâng trïn thïë giúái, cuäng nhû nhûäng diïîn biïën trïn thõ trûúâng tiïìn tïå, ngoaåi höëi, giaá vaâng, giaá caã caác mùåt haâng trïn thõ trûúâng trong nûúác… Do àoá, cêìn coá giaãi phaáp vaâ coá sûå nöî lûåc lúán cuãa têët caã caác cêëp, caác ngaânh àïí àaåt muåc tiïu àaä àïì ra. Quaná triïtå tinh thênì “chó banâ lamâ , khöng banâ luiâ ”; khöng àiïuì hanâ h giêtå cucå ma â phaiã linh hoatå , mïmì maiå , uyïní chuyïní ; phatá huy tinh thênì àöií múiá saná g taoå , damá nghô, damá lamâ , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh nïu roä mucå tiïu phênë àêuë trong nùm 2024 laâ tùng trûúnã g GDP àatå cênå trïn mûcá 6-6,5%, lamå phatá ú ã cênå dûúiá mûcá 4-4,5%. Àïí thûcå hiïnå àûúcå mucå tiïu trïn, Thuã tûúná g yïu cêuì cacá bö,å nganâ h tiïpë tucå thaoá gúä kho á khùn cho sanã xuêtë , kinh doanh; taoå thuênå lúiå cho ngûúiâ dên, doanh nghiïpå tiïpë cênå vönë tñn dunå g tötë hún, giamã laiä suêtë cho vay 1-2%, trong àoá phatá huy vai troâ cuaã 5 ngên hanâ g thûúng maiå nha â nûúcá . Vï ì kiïmí soatá lamå phatá , lanä h àaoå Chñnh phuã yïu cêuì triïní khai cacá giaiã phapá öní àõnh giaá ca ã thõ trûúnâ g; cung ûná g döiì daoâ hanâ g hoaá , khöng àïí xayã ra tònh tranå g thiïuë hanâ g; tùng cûúnâ g cöng khai, minh bacå h, giamá satá kï khai gia,á niïm yïtë gia á theo quy àõnh; khöng tùng giaá cacá mùtå hanâ g, dõch vuå bêtë húpå ly.á Àöië vúiá gia á àiïnå , gia á xùng dêuì , Thu ã tûúná g cho rùnç g phaiã nhõp nhanâ g, haiâ hoaâ , traná h tùng giaá cunâ g lucá . Thuã tûúná g cunä g lûu y á àaná h gia,á cên nhùcæ vï ì thúiâ àiïmí va â mûcá àiïuì chónh hocå phñ, giaá dõch vu å khamá chûaä bïnå h khi tònh hònh tötë , co á dû àõa àiïuì chónh. Vúiá dû å aná àûúnâ g dêy 500kV macå h 3 Quanã g Tracå h - Phö ë Nöië , Thu ã tûúná g nhênë manå h “dûtá khoatá hoanâ thanâ h trûúcá 30/6/2024”. Böå Cöng Thûúng vaâ cacá cú quan liïn quan àiïuì phöië cacá nguönì àiïnå , khai thacá hiïuå qua ã cacá thuyã àiïnå phucå vu å nhu cêuì sanã xuêtë , kinh doanh vaâ tiïu dunâ g. Thu ã tûúná g cunä g yïu cêuì tiïpë tucå xû ã ly á cacá vênë àï ì tönì àonå g keoá daiâ , cacá dû å aná bïnå h viïnå Bacå h Mai, Viïtå Àûcá cú sú ã 2. Thanh tra Chñnh phuã hûúná g dênî cacá àõa phûúng gú ä vûúná g thaoá gú ä kho á khùn, vûúná g mùcæ liïn quan àïnë cacá dû å aná , àêtë àai trong cacá kïtë luênå thanh tra, kiïmí tra, banã aná theo y á kiïnë cuaã cêpë coá thêmí quyïnì . n Traná h tùng giaá àiïnå , xùng dêuì cunâ g lucá [ VÙN KIÏN ] Cöng ty Àiïnå lûcå Àöng Anh (Haâ Nöiå ) kiïmí tra cacá nha â tro å trïn àõa banâ vï ì viïcå thu tiïnì àiïnå theo quy àõnh ANH MINH HOA: TTXVN Å Ã Saná g 8/6, chuã trò cuöcå hopå Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã vïì àamã baoã öní àõnh kinh tïë vô mö, kiïmí soatá lamå phatá , thucá àêyí tùng trûúnã g kinh tï,ë Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh yïu cêuì khöng tùng gia á cacá mùtå hanâ g, dõch vu å bêtë húpå ly.á Àöië vúiá giaá àiïnå , gia á xùng dêuì , Thuã tûúná g lûu y á traná h tùng giaá cunâ g lucá , àönì g thúiâ cên nhùcæ thúiâ àiïmí va â mûcá àiïuì chónh hocå phñ, giaá dõch vu å khamá chûaä bïnå h. Quöcë höiå quyïtë àõnh súmá thi hanâ h Luêtå Àêtë àai Chiïuì 8/6, vúiá àa sö ë àaiå biïuí taná thanâ h, Quöcë höiå thöng qua Nghõ quyïtë vï ì Chûúng trònh xêy dûnå g luêtå , phapá lïnå h nùm 2025, àiïuì chónh Chûúng trònh xêy dûnå g luêtå , phapá lïnå h nùm 2024. Qua ào,á nùm 2024 seä trònh Quöcë höiå cho y á kiïnë va â thöng qua taiå Ky â hopå thû á 7 (thaná g 6/2024), àiïuì chónh thúiâ àiïmí co á hiïuå lûcå súmá vúiá cacá dû å aná : Luêtå Sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë àiïuì cuaã Luêtå Àêtë àai, Luêtå Nha â ú,ã Luêtå Kinh doanh bêtë àönå g sanã , Luêtå Cacá tö í chûcá tñn dunå g. Trûúcá ào,á baoá caoá giaiã trònh, tiïpë thu, Chuã nhiïmå Uyà ban Phapá luêtå Hoanâ g Thanh Tunâ g cho biïtë , co á y á kiïnë àï ì nghõ lamâ ro ä thïm sû å cênì thiïtë , tñnh cêpë bacá h, khaã thi cuaã viïcå ban hanâ h luêtå àiïuì chónh thúiâ àiïmí co á hiïuå lûcå thi hanâ h cuaã cacá luêtå nayâ . Qua xem xetá hö ì sú, Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå nhênå thêyë , cacá luêtå trïn coá nhiïuì quy àõnh àöií múiá , tiïnë bö,å àûúcå ngûúiâ dên va â xa ä höiå ky â vonå g se ä taoå àönå g lûcå cho phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå trong giai àoanå múiá . Viïcå súmá triïní khai thi hanâ h cacá luêtå nïu trïn seä gopá phênì thaoá gú ä vûúná g mùcæ , bêtë cêpå , àûa cacá chñnh sacá h múiá àa ä àûúcå Quöcë höiå quyïtë àõnh vaoâ cuöcå sönë g, nêng cao hiïuå qua ã quanã ly,á khai thacá , sû ã dunå g àêtë àai; àönì g thúiâ thucá àêyí thõ trûúnâ g bêtë àönå g sanã phatá triïní lanâ h manå h, öní àõnh, bïnì vûnä g, àêyí manå h phatá triïní nha â ú,ã nhêtë la â nha â ú ã xa ä höiå cho cöng nhên, ngûúiâ lao àönå g co á thu nhêpå thêpë . Chiïuì cunâ g ngayâ , Quöcë höiå thöng qua Nghõ quyïtë vïì Chûúng trònh giamá satá cuaã Quöcë höiå nùm 2025. Qua ào,á nùm 2025, Quöcë höiå quyïtë àõnh seä giamá satá töië cao chuyïn àïì “Viïcå thûcå hiïnå chñnh sacá h, phapá luêtå vï ì baoã vï å möi trûúnâ g kï í tû â khi Luêtå Baoã vï å möi trûúnâ g nùm 2020 coá hiïuå lûcå thi hanâ h”; Uyà ban Thûúnâ g vuå Quöcë höiå giamá satá chuyïn àïì “Viïcå thûcå hiïnå chñnh sacá h, phapá luêtå vï ì phatá triïní va â sû ã dunå g nguönì nhên lûcå àapá ûná g yïu cêuì phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå , nhêtë laâ nguönì nhên lûcå chêtë lûúnå g cao” vaâ baoá caoá Quöcë höiå taiå Ky â hopå thû á 10 (thaná g 10/2025). THAN H NAM Theo Chaná h aná TAND Töië cao Nguyïnî Hoaâ Bònh, hï å thönë g phapá luêtå hònh sû å hiïnå hanâ h conâ qua á nùnå g nïì vúiá ngûúiâ chûa thanâ h niïn. Vò thï,ë dû å thaoã luêtå lênì nayâ àï ì xuêtë nhiïuì chñnh sacá h nhên vùn, nhû khöng àûúcå giam giûä ngûúiâ chûa thanâ h niïn vúiá ngûúiâ lúná , thay vaoâ ào á phaiã co á traiå giam riïng. “Traiå giam laâ núi giam giûä ngûúiâ phamå töiå , co á nhûnä g töiå phamå chuyïn nghiïpå , nïuë giam giûä treã em trong möi trûúnâ g nayâ , co á khi àûaá tre ã àûúcå àaoâ taoå thanâ h töiå phamå chuyïn nghiïpå ”, öng Bònh canã h baoá . Theo dû å thaoã luêtå , TAND Töië cao àï ì xuêtë mûcá hònh phatå tuâ cao nhêtë vúiá ngûúiâ tû â àu ã 16 tuöií àïnë dûúiá 18 tuöií la â 15 nùm thay vò 18 nùm. Mûcá aná cao nhêtë cho ngûúiâ tû â àu ã 14 tuöií àïnë dûúiá 16 tuöií phamå töiå giamã xuönë g 9 nùm tu â (hiïnå la â 12 nùm). Trûúcá y á kiïnë lo ngaiå qua á nhên vùn vúiá ngûúiâ dûúiá 18 tuöií phamå töiå “khöng khacá gò tha ã töiå phamå ra àûúnâ g”, Chaná h TAND Töië cao dênî nghiïn cûuá tû â nhiïuì quöcë gia cho thêyë , nïuë ûu tiïn apá dunå g cacá biïnå phapá chuyïní hûúná g thay vò àûa tre ã vaoâ traiå giam, tyã lï å taiá phamå co á thï í giamã túiá 85%. Nhênë manå h, nha â tu â khöng bao giú â àûúcå coi la â möi trûúnâ g giaoá ducå tötë , öng Bònh noiá : “Roi votå , traiå giam seä lamâ cacá chauá chai sanå vúiá hònh phatå phamå töiå . Tû â viïcå lamâ quen nhû vêyå se ä khöng sú å nûaä - ào á la â ly á do töiå phamå tùng”. Öng cho rùnç g, chó apá dunå g biïnå phapá trûnâ g phatå àûa vaoâ nha â tu â khi khöng conâ giaiã phapá naoâ khacá . “Àûnâ g co á hy vonå g phatå tu â thêtå nhiïuì thò tònh hònh töiå phamå se ä giamã ”, öng noiá . TAÁCH VUÅ AÁN, LÊÅP TRAÅI GIAM RIÏNG Ngoaiâ nöiå dung trïn, dûå thaoã luêtå conâ quy àõnh, trong vuå aná hònh sû å nïuë co á ngûúiâ bõ buöcå töiå la â ngûúiâ chûa thanâ h niïn vaâ ngûúiâ àa ä thanâ h niïn thò phaiã tacá h vu å aná àï í giaiã quyïtë àöcå lêpå . Cunâ g vúiá ào,á TAND Töië cao àïì xuêtë , lêpå traiå giam danâ h riïng cho phamå nhên laâ ngûúiâ chûa thanâ h niïn theo hûúná g thiïtë kïë phu â húpå vúiá lûaá tuöií , giúiá tñnh, co á phonâ g hocå , khu vui chúi, phonâ g y tï…ë Taná thanâ h vúiá cacá quy àõnh trong dûå thaoã luêtå , àaiå biïuí Lï Thanh Phong (àoanâ TPHCM) cho rùnç g, co á tacá h vu å aná múiá thûcå hiïnå àûúcå quy àõnh cuaã dû å thaoã luêtå vï ì viïcå rutá ngùnæ thúiâ hanå giaiã quyïtë vu å aná cuaã ngûúiâ chûa thanâ h niïn bùnç g mötå nûaã thúiâ hanå vu å aná cuaã ngûúiâ lúná . Theo öng Phong, nïuë àï í cunâ g trong mötå vu å aná se ä dênî àïnë thúiâ hanå tö ë tunå g cho ngûúiâ chûa thanâ h niïn àa ä hïtë nhûng thúiâ hanå tö ë tunå g cuaã ngûúiâ lúná vênî conâ , dênî túiá viïcå khöng thïí giaiã quyïtë àûúcå vu å aná . Chaná h aná Nguyïnî Hoaâ Bònh cunä g cho rùnç g, viïcå tacá h vu å aná nhû àï ì xuêtë taiå dû å thaoã la â cênì thiïtë , búiã co á nhûnä g vu å aná phaiã keoá daiâ trònh tû.å “Nïuë khöng tacá h vu å aná àï í xû ã ly á àöcå lêpå , maâ vênî xû ã ly á chung seä dênî àïnë keoá daiâ , khiïnë tre ã se ä rúi vaoâ tranå g thaiá têm ly á rêtë cùng thùnè g. Ngûúcå laiå , nïuë tacá h vu å aná , ngûúiâ chûa thanâ h niïn seä àûúcå apá dunå g cacá thu ã tucå phapá ly á riïng biïtå , àamã baoã quyïnì lúiå tötë hún”, öng Bònh phên tñch. VÙN KIÏN Nhênë maånh thïí chï,ë cú chï,ë chñnh sacá h cuäng la â nguöìn lûåc, Thuã tûúná g Phaåm Minh Chñnh cho biïtë , seä súmá thanâ h lêåp Ban Chó àaåo ra â soatá cacá vûúná g mùæc vïì phapá ly á do Thuã tûúná g Chñnh phuã lamâ Trûúãng Ban; yïu cêìu cacá böå trûúãng, thuã trûúãng cú quan ngang böå tiïpë tuåc raâ soatá , hoanâ thiïån thï í chï,ë nhêtë la â cacá quy àõnh liïn quan àêìu tû cöng, húåp tacá cöng tû, ngên sacá h, thuï…ë , trïn cú súã ào,á àïì xuêtë ban hanâ h möåt vùn baãn luêåt àïí sûãa nhiïìu luêåt. VÚIÁ NGÛÚI CHÛA THAN H NIÏN PHAMÅ TÖIÅ : Giaãm hònh phatå , lêpå traiå giam riïng Mötå nhomá thiïuë niïn bõ bùtæ qua ã tang tu å têpå sû ã dunå g ma tuyá taiå Ha â Nöiå Ảnh: TTXVN Saná g 8/6, thaoã luênå taiå tö í vï ì dû å aná Luêtå Tû phapá ngûúiâ chûa thanâ h niïn, Chaná h aná TAND Töië cao Nguyïnî Hoaâ Bònh cho rùnç g, àöië vúiá tre ã chûa thanâ h niïn, nha â tu â khöng bao giúâ àûúcå coi la â möi trûúnâ g giaoá ducå tötë , nïn chó apá dunå g biïnå phapá trûnâ g phatå nayâ khi khöng conâ giaiã phapá naoâ khacá . “Àûnâ g co á hy vonå g phatå tu â nhiïuì thò tònh hònh töiå phamå se ä giamã ”, öng Bònh noiá .

Chuã nhêåt 9/6/2024 Khoa giaáo 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ HA  LINH ] Sau 120 phutá lamâ baiâ thi mön Ngûä vùn, nhiïuì thñ sinh úã cacá àiïmí thi vui tûúi, haoâ hûná g uaâ vaoâ vonâ g tay cha me.å Nhiïuì em chia seã sû å bêtë ngú â vï ì cacá cêu hoiã trong àïì thi nùm nay nhûng cunä g khùnè g àõnh, khöng qua á kho.á Em Trênì Quang Minh, hocå sinh Trûúnâ g THCS Trûng Nhõ, noiá rùnç g, àïm trûúcá ngayâ thi, manå g xa ä höiå co á nhiïuì àönì àoaná vï ì àï ì nhûng em hocå hïtë cacá tacá phêmí trong sacá h giaoá khoa, khöng ön “tu”ã . Do ào,á khi cêmì àï ì thêyë co á nöiå dung àaä ra nùm 2021, em khöng quaá bêtë ngú.â Àiïuì thñ sinh nayâ thñch thuá la â àï ì thi Ngû ä vùn cuaã Ha â Nöiå nùm nay khaá hay va â co á sû å àöií múiá , saná g taoå khi khöng coá cêu hoiã quen thuöcå yïu cêuì trònh bayâ hoanâ canã h saná g tacá cunä g nhû traã lúiâ tïn tacá gia.ã “Àï ì co á sû å phên hoaá ro ä rïtå va â co á cêu hoiã lùtæ leoá hún, àoiâ hoiã hocå sinh phaiã tû duy, saná g taoå múiá co á thï í àatå àiïmí cao. Em cunä g mong trong cacá ky â thi túiá , ngoaiâ cacá baiâ hocå tû â sacá h vú,ã cacá vênë àï ì xa ä höiå , thûcå tï ë cuöcå sönë g àûúcå àûa ra àï í thñ sinh bayâ to ã suy nghô, sûå hiïuí biïtë ”, Minh noiá . Rúiâ àiïmí thi Trûúnâ g THPT Viïtå Àûcá , em Hoanâ g Khaná h Chi, hocå sinh Trûúnâ g THCS Lï Ngocå Hên, khaá hûná g khúiã vò àa ä co á buöií lamâ baiâ thi tötë . Chi noiá rùnç g, em yïu thñch têtë ca ã tacá phêmí thï í hiïnå tònh camã cuaã cacá chiïnë sô nïn khi àocå “Àönì g chñ”, em sung sûúná g viïtë liïnì mötå macå h. Ú Ã phênì nghõ luênå xa ä höiå , cêu hoiã 2 àiïmí vï ì viïcå “nïn ûná g xû ã thï ë naoâ trûúcá mong àúiå cuaã nhûnä g ngûúiâ thên yïu àöië vúiá chuná g ta” cunä g la â cêu hoiã hay, “coá àêtë ” cho thñ sinh diïnî àatå . “Vúiá mong àúiå cuaã ngûúiâ thên co á thï í co á 2 chiïuì hûúná g khacá nhau, mötå hûúná g la â thucá àêyí hocå sinh nö î lûcå , àatå àûúcå thanâ h cöng nhûng nïuë sû å mong àúiå ào á qua á sûcá se ä taoå ra apá lûcå vúiá nhûnä g àûaá tre”ã , Chi noiá . DÛÅ ÀOAÁN ÀIÏMÍ TRUNG BÒNH 6,5-7,0 Thacå sô Lï Minh Thû, Töí trûúnã g Ngû ä vùn, Trûúnâ g THPT La Trobe (Haâ Nöiå ), àaná h gia,á àï ì Ngû ä vùn cuaã Ha â Nöiå nùm nay giû ä cêuë trucá cuaã nhûnä g nùm gênì àêy vúiá 2 phênì va â co á tñnh phên loaiå hocå sinh. Cacá cêu hoiã vúiá 4 mûcá àö å tû â dï î àïnë kho á yïu cêuì hocå sinh ghi nhúá kiïnë thûcá liïn quan àïnë tacá phêmí , lñ giaiã va â phên tñch àûúcå hiïuå qua ã nghï å thuêtå trong cacá h lûaå chonå tû â ngû,ä hònh anã h cuaã tacá gia…ã Àùcå biïtå , vênë àï ì nghõ luênå xa ä höiå co á tñnh thiïtë thûcå , gênì guiä va â cunä g la â thacá h thûcá vúiá hocå sinh khi àûa ra cacá h ûná g xû ã phu â húpå , thï í hiïnå nhòn nhênå sêu sùcæ , chên thanâ h. Cö Thû dû å àoaná , vúiá àï ì thi nayâ , hocå sinh trung bònh, khaá co á thï í àatå 6,5-7,0 àiïmí , hocå sinh gioiã co á thï í àatå tû â 8 àiïmí trú ã lïn. Cö Phan Thõ Thanh Thuy,ã giaoá viïn dayå Ngû ä vùn Trûúnâ g THCS Gianã g Vo ä (Ha â Nöiå ), cho rùnç g, àï ì kha á phu â húpå vúiá hocå sinh, giûä àûúcå cêuë trucá quen thuöcå nhûng cunä g co á àiïmí múiá khi àûa vênë àï ì thûcå tiïnî cuöcå sönë g vaoâ cho thñ sinh banâ luênå . Nhûnä g cêu hoiã àocå hiïuí va â viïtë àoanå cunä g rêtë cú banã , àa sö ë thñ sinh co á thï í lamâ àûúcå . Phênì thu á võ cuaã àï ì thi nùm nay laâ àa ä àûa vênë àï ì àúiâ sönë g thiïtë thûcå ma â cacá em luön àöië mùtå trong cuöcå sönë g hiïnå nay. Àoá laâ sönë g cho mònh vaâ sönë g vò mong ûúcá cuaã cha me.å “Ào á la â vênë àï ì cacá em phaiã ûná g xû ã trong cuöcå sönë g hùnç g ngayâ , nhêtë la â nhûnä g gò cacá em àang traiã qua trong nhûnä g ngayâ hocå têpå , chuêní bõ cho thi cû.ã Àêy la â mötå cêu hoiã hay, cunä g la â baiâ toaná cênì phaiã giaiã trong möiî gia àònh. Tin chùcæ rùnç g cacá em se ä viïtë àûúcå , va â bayâ to ã àûúcå mong ûúcá va â suy nghô cuaã mònh àïí àatå àiïmí khaá tötë ”, cö Thuyã noiá . Mötå sö ë giaoá viïn cunä g co á chung àaná h gia,á sau nhûnä g nùm àïì Vùn Haâ Nöiå bõ chï khuön mêuî , löië monâ , khöng àöií múiá , nùm nay àaä co á àiïmí saná g khi lûaå chonå ngû ä liïuå hay, àùtå ra nhûnä g cêu hoiã khúi múã nùng lûcå tû duy saná g taoå cuaã hocå sinh. Khi traã lúiâ va â lñ giaiã àûúcå cacá cêu hoiã ú ã phênì nghõ luênå xa ä höiå se ä böcå lö å tû duy sùcæ saoã , hiïuí biïtë xa ä höiå cunä g nhû quan niïmå riïng cuaã thñ sinh. Mötå sö ë giaoá viïn dûå àoaná , phöí àiïmí trung bònh Ngûä vùn co á thï í àatå tû â 6,5-7,0 àiïmí va â nhûnä g em co á kha ã nùng lêpå luênå tötë , tòm àûúcå dênî chûná g ênë tûúnå g se ä àatå àiïmí cao. Tuy nhiïn, vúiá kò thi àöng thñ sinh, sûcá noná g àiïmí chuêní se ä la â vênë àï ì àaná g quan têm. ÀÏ Ì NGOAÅI NGÛÄ COÁ TÑNH MÚÁI Ngoaiå ngû ä la â mön duy nhêtë thi bùnç g hònh thûcá trùcæ nghiïmå khacá h quan. Khacá vúiá hai mön conâ laiå , thúiâ gian lamâ mön thi nayâ chó 60 phutá , do ào á nhiïuì hocå sinh rúiâ phonâ g thi khaá súmá . Nhiïuì thñ sinh nhênå àõnh, àïì khöng quaá kho á va â co á têm thï ë vui ve,ã thoaiã maiá bûúcá vaoâ ngayâ thi thûá 2. Mötå sö ë thñ sinh chia se,ã àï ì thi ngoaiå ngû ä nùm nay khoá vúiá nhiïuì cêu hoiã la,å thêmå chñ co á ca ã yïuë tö ë “bêyî ”. Thêyì Nguyïnî Trung Nguyïn, giaoá viïn Tiïnë g Anh, Hïå thönë g giaoá ducå Hocå Maiä , nhênå xetá , àï ì co á àö å kho á nhónh hún so vúiá cacá nùm trûúcá nhûng phuâ húpå vúiá mucå tiïu tuyïní sinh vaoâ cacá trûúnâ g THPT. Trong 40 cêu hoiã , kiïnë thûcá chu ã yïuë nùmç trong chûúng trònh lúpá 9, mötå sö ë cêu conâ laiå raiã racá trong chûúng trònh cacá lúpá dûúiá bêcå THCS. Tuy àïì khöng coá cêu hoiã àaná h àö ë hay qua á kho á nhûng vênî àoiâ hoiã thñ sinh nùmæ chùcæ kiïnë thûcá ngû ä êm, ngû ä phapá , hocå sêu hiïuí ky ä banã chêtë , ky ä nùng xû ã lñ danå g baiâ tötë múiá co á thï í àatå àiïmí cao. Thêyì Nguyïn dûå àoaná , nùm nay khöng coá nhiïuì àiïmí 10 nhû moiå nùm. n Àïì thi Ngûä vùn, kyâ thi tuyïín sinh lúáp 10 cuãa Haâ Nöåi khiïën nhiïìu hoåc sinh bêët ngúâ, nhûng àûúåc giaáo viïn àaánh giaá hay khi àûa vêën àïì “ûáng xûã thïë naâo trûúác sûå mong àúåi cuãa ngûúâi thên yïu” ra cho thñ sinh baân luêån. Àï ì Ngû ä vùn thiïtë thûcå , àï ì Ngoaiå ngû ä múiá meã Thi nghiïm tucá , thuêån lúåi Bayã giú â saná g, thñ sinh vaoâ khu vûcå thi àï í chú â giamá thõ goiå tïn vaoâ phonâ g thi nhûng taiå àiïmí thi Trûúnâ g THCS Khûúng Àònh, Trûúnâ g Tiïuí hocå – THCS – THPT Khûúng Ha,å nhiïuì phu å huynh àûa con àïnë tû â súmá àï í traná h tùcæ àûúnâ g. Ú Ã khu vûcå nayâ , co á thïm àiïmí thi THPT Khûúng Àònh laâ 3 àiïmí thi. Àûúnâ g nho,ã co á nguy cú bõ unâ tùcæ . Dû å baoá tònh hònh, cöng an àaä bö ë trñ lûcå lûúnå g hûúná g dênî , phên luönì g, taoå löië cho phu å huynh àûa con àïnë cöní g àiïmí thi thuênå lúiå . Àaná g noiá , nhiïuì phuå huynh vênî nhêmì lênî viïcå 8 giú â saná g bùtæ àêuì tñnh thúiâ gian lamâ baiâ vúiá 8 giú â co á mùtå taiå àiïmí thi nïn àûa con ài kha á muönå . Thñ sinh phaiã chayå nhû bay khi chó conâ ñt phutá nûaä la â túiá giúâ öní àõnh phonâ g thi àïí caná bö å coi thi phatá àï ì thi. Àùåc biïåt, taåi àiïím thi THCS Khûúng Àònh, möåt thñ sinh àïën nhêìm àiïím thi. May mùæn, lûåc lûúång cöng an coá mùåt àaä duâng xe chúã thñ sinh àïën àiïím thi THPT Khûúng Àònh caách àoá khöng xa. Ghi nhênå cuaã PV taiå àiïmí thi THPT Viïtå Àûcá cho thêyë , cacá lûcå lûúnå g phöië húpå , hö î trú å cöng tacá tö í chûcá thi chùtå che,ä nhõp nhanâ g, nghiïm tucá . Ngay sau khi thñ sinh vaoâ phonâ g, cöní g àiïmí thi àûúcå tra ã laiå khung canã h yïn tônh, vùnæ g lùnå g, khöng lamâ anã h hûúnã g àïnë viïcå lamâ baiâ thi. Khi mön thi kïtë thucá , lûcå lûúnå g thanh niïn tònh nguyïnå xïpë hanâ g phatá quatå , nûúcá , vö î tay chucá mûnâ g cacá em àa ä hoanâ thanâ h baiâ thi. Cacá thñ sinh gùpå vênë àï ì sûcá khoeã cunä g àûúcå hö î trú å töië àa. Phonâ g GD&ÀT quênå Ba Àònh cho biïtë , taiå àiïmí thi Trûúnâ g THCS Nguyïnî Cöng Trû,á co á 2 thñ sinh àùcå biïtå , trong àoá 1 em gayä chên phaiã ngöiì xe lùn, 1 em gayä tay phaiã cênì ngûúiâ hö î trú å chepá baiâ múiá co á thï í hoanâ thanâ h kò thi. Thêyì cö, cacá lûcå lûúnå g taiå àiïmí thi àa ä àönå g viïn, höî trú å thñ sinh vaoâ tênå phonâ g thi. Tra ã lúiâ PV, öng Trênì Thï ë Cûúng, Giamá àöcë Sú ã GD&ÀT Haâ Nöiå , noiá rùnç g, kò thi nùm nay coá sö ë lûúnå g hocå sinh dû å thi rêtë lúná . Kïtë thucá ngayâ thi thûá nhêtë , kò thi diïnî ra bònh thûúnâ g, an toanâ , nghiïm tucá , àuná g quy chï,ë khöng bõ lotå , lö å àï ì thi. Trûúcá kò thi dû å baoá thúiâ tiïtë co á mûa nïn cacá àiïmí thi àïuì co á phûúng aná phonâ g ngûaâ uná g, ngêpå . Cacá àiïmí thi chuêní bõ gênì 2.000 böå quênì aoá àï í nïuë co á mûa, thñ sinh bõ ûútá co á thï í thay àï í lamâ baiâ thi àamã baoã sûcá khoe.ã Sú ã quaná triïtå têtë caã àiïmí trûúnã g, àiïmí pho,á têpå huênë quy chï ë thi ky ä canâ g; àamã baoã an ninh an toanâ ; cöng tacá giao àï,ì baoã vï å àï ì thi àûúcå lamâ baiâ banã . n “Àiïím múái cuãa àïì nùm nay laâ xuêët hiïån möåt söë cêu hoãi mang tñnh thûåc tiïîn. Daång baâi àiïìn tûâ cuäng khöng phaãi laâ àoaån vùn thöng thûúâng nhû moåi nùm maâ ngûä liïåu laâ möåt thöng baáo vïì khoaá hoåc. Coá leä àêy laâ àiïím múái chuêín bõ cho nùm 2025, nùm àêìu tiïn thi theo chûúng trònh giaáo duåc phöí thöng 2018”. Thêyì NGUYÏNÎ TRUNG NGUYÏN, giaoá viïn Tiïnë g Anh, Hïå thönë g giaoá ducå Hocå Maiä Thñ sinh raång rúä taåi àiïím thi THCS Khûúng Àònh, quêån Thanh Xuên sau khi kïët thuác ngaây thi thûá nhêët Anh: NHÛ YÁ à Öng Trêìn Thïë Cûúng, Giaám àöëc Súã GD&ÀT Haâ Nöåi, cho biïët, ngaây 8/6, caác lûåc lûúång àaä phöëi húåp höî trúå thñ sinh dûå thi an toaân, thuêån lúåi, khöng coá hiïån tûúång löå, loåt àïì thi. Àaáng tiïëc laâ coá 2 thñ sinh bõ àònh chó thi vò mang àiïån thoaåi vaâo phoâng thi. [ NGUYÏNÎ HA  ] Laänh àaåo Súã GD&ÀT Haâ Nöåi àöång viïn thñ sinh vaâ caác lûåc lûúång trûúác giúâ thi

Chuã nhêåt 9/6/2024 5 Xaä höåi HAI HÛÚCÁ + LAN H MANÅ H = THAN H CÖNG? Mötå trong nhûnä g cùpå àöi thu hutá sû å quan têm hiïnå nay chñnh laâ cùpå LGBT Ninh Anh Buiâ (sinh nùm 1994) vaâ Nguyïnî Tunâ g Dûúng (sinh nùm 1997). Taiå sû å kiïnå ú ã Ha â Nöiå hay TPHCM, sûå xuêtë hiïnå cuaã cùpå àöi “Chuá Ninh-Anh Êm” àûúcå chaoâ àoná khöng khacá gò sûå xuêtë hiïnå cuaã ngöi sao giaiã trñ. Ngûúiâ hêm mö å vêy kñn, mang caã bùng rön, poster cöí vu ä hai chanâ g trai. Chñnh ngûúiâ trong cuöcå cunä g khöng thïí hònh dung co á mötå ngayâ ho å àûúcå chaoâ àoná nhû thï!ë Nhûnä g gò “Chuá Ninh, Anh Êm” khoe trïn manå g xa ä höiå àa phênì gênì guiä , bònh dõ, haiâ hûúcá , nhên vùn… “Chuá Ninh” àaä xacá àõnh mucå àñch khi cúiã mú ã àúiâ riïng, àoá la â “truyïnì taiã nhûnä g hònh anã h tñch cûcå cuaã mötå ngûúiâ damá sönë g la â chñnh mònh”. Hai chanâ g trai 9x truyïnì taiã thöng àiïpå tñch cûcå qua nhûnä g video trïn TikTok, thêmå chñ qua ca ã nïnì tanã g manå g xa ä höiå múiá hiïnå nay: “Moiå ngûúiâ hoiã niïmì vui cuaã mònh höm nay laâ gò? La â àêyyy. Vïì nha â àûúcå me å nhùnæ tin àönå g viïn, àûúcå tiïpë thïm nùng lûúnå g thò conâ gò hanå h phucá hún”. Àïnë àêy “chuá Ninh” khoe anã h chupå tin nhùnæ cuaã ngûúiâ thên, toanâ nhûnä g lúiâ le ä àong àêyì yïu thûúng: “Hai àûaá hayä nùmæ tay nhau ài àïnë cuöië con àûúnâ g…”; “Cöë gùnæ g, cö ë gùnæ g röiì cacá con se ä vui ve ã va â hanå h phucá thêtå nhiïuì nhe”á … Nhiïuì taiâ khoanã àï í laiå bònh luênå : “Hu hu, khocá mêtë thui”; “Àocå ma â camã àönå g qua á chûnâ g”… Co á khi “Chuá Ninh, Anh Êm” chó cênì khoe mötå bûcá anã h cunâ g nhau nêuë ùn trong gian bïpë cunä g àa ä àu ã lamâ ngûúiâ hêm mö å xönë xang. Àa ä co á nhiïuì ngûúiâ tòm cacá h giaiã ma ä cún sötë “Chu á Ninh-Anh Êm”. Coá ngûúiâ baoã , thñch cùpå àöi vò sûå dï î thûúng, haiâ hûúcá , lanâ h manå h. Co á ngûúiâ to â mo â muönë xem hai chanâ g trai yïu nhau ra sao, xem nhiïuì laiå bõ thñch, trúã thanâ h fan cuönì g lucá naoâ khöng hay… Cunä g coá nhiïuì ngûúiâ muönë tòm dû võ cuaã truyïnå , phim ngön tònh àam myä trong àúiâ thûcå va â go ä cûaã “Chu á Ninh-Anh Êm”… Tû â cún sötë “Chu á Ninh-Anh Êm” coá ngûúiâ tòm ra cöng thûcá àï í chuyïnå tònh nöií tiïnë g trïn manå g xa ä höiå : Haiâ hûúcá + Lanâ h manå h = Thanâ h cöng. Cuöcå sönë g bönå bï,ì gêpë gapá höm nay canâ g chûná g minh giaá trõ cuaã cêu noiá dên gian: “Mötå nu å cûúiâ bùnç g mûúiâ thang thuöcë bö”í . Cùpå àöi Ngö Thanh Vên-Huy Trênì cunä g gêy ênë tûúnå g va â àûúcå cû dên manå g yïu mïnë nhú â cöng thûcá êyë . Mêyë ngayâ trûúcá , Ngö Thanh Vên khöng ngaiå tû å traoâ trïn trang caá nhên hún 3 triïuå ngûúiâ theo doiä : “Nha â nayâ tui noiá … Hong coá (khöng co)á àûaá naoâ bònh thûúnâ g hïtë a”á . Chõ tung àoanå video haiâ hûúcá quay canã h Huy Trênì trong vuä àiïuå àûúcå cû dên manå g àùtå tïn “àiïuå nhayã chú â toilet”. Nhiïuì mùtå cûúiâ danâ h cho àiïuå nhayã gêy cûúiâ cuaã Huy Trênì : “Cûúiâ chayã nûúcá mùtæ vò cùpå àöi”; “Cûúiâ muönë nöiå thûúng”… Mötå taiâ khoanã conâ camã ún liïuå phapá tinh thênì cuaã Ngö Thanh Vên-Huy Trênì : “Cacá banå àa ä lamâ mònh cûúiâ nùcæ ne ã saná g thû á hai àêuì tiïn sau khi bõ stress nùnå g”. Taiâ khoanã khacá àaná h gia:á “Giönë g nhû möiî ngayâ trong àúiâ àïuì la â mötå ngayâ vui. Hoå thoaiã maiá vúiá nhau, laâ chñnh mònh trong cuöcå sönë g vú å chönì g”. Mötå fan cûná g cuaã Ngö Thanh Vên-Huy Trênì viïtë : “Sûcá manå h tinh thênì cuaã sû å Hanå h Phucá lamâ thay àöií ca á tñnh cuaã mötå con ngûúiâ , khöng phên biïtå ngûúiâ cuaã cöng chuná g hay ngûúiâ dên bònh thûúnâ g”. Cho nïn, ngay ca ã chûa co á dû å aná phim anã h múiá caiá tïn Ngö Thanh Vên cunä g khöng thï í chòm. Gênì àêy, cùpå àöi mú ã quaná ùn, khacá h àöng nûúmâ nûúpå , co á khi cunä g nhú â mötå phênì hiïuå ûná g tònh tang àûúcå yïu thñch trïn manå g xa ä höiå chùng? APÁ LÛCÅ KHI YÏU NGÛÚI KEMÁ CA à GIAPÁ Nhûnä g chuyïnå tònh la,å nhû chuyïnå tònh LGBT, tònh yïu lïcå h tuöií … dïî àûúcå quan têm trïn manå g xa ä höiå . Song khöng phaiã moiå cùpå àöi àïuì thu vïì hiïuå ûná g tñch cûcå . Lï å Quyïn sau khi “àûúnâ g ai nêyë ài” vúiá öng chuã phonâ g tra â vênî tiïpë tucå gêy chuá y á vï ì àúiâ tû. Gionå g ca “Giêcë mú co á thêtå ” khöng ngaiå cöng khai tònh treã kemá chõ 12 tuöií . Ho å saná h vai trong sûå kiïnå , trong nhûnä g cuöcå vui, trong nhûnä g chuyïnë du lõch… vaâ chia se ã thoaiã maiá trïn manå g xa ä höiå . Lêm Baoã Chêu tûâ caiá tïn ñt àûúcå biïtë àïnë àa ä thanâ h “ngûúiâ nöií tiïnë g” tû â ngayâ saná h vai “Chõ Àepå ”. Trong liveshow “Lïå Quyïn - Love Concert” nhên dõp 8/3 nùm ngoaiá khi Lï å Quyïn hatá “Triïuå àoa á hönì g”, Lêm Baoã Chêu bêtë ngú â sùmæ vai chanâ g hoa å sô si tònh lïn sên khêuë tùnå g nanâ g ca sô mötå àoaá hönì g. Nhûng manâ thï í hiïnå àùmæ àuöië êyë khöng àûúcå vö î tay. Co á ngûúiâ nhênå xetá , nhòn cùpå àöi cû á “kõch, khöng thêtå ”, ke ã laiå chï “lamâ lö”ë … Thêmå chñ, khöng ñt taiâ khoanã trïn manå g xa ä höiå nghi ngúâ tònh yïu chên thanâ h cuaã Lêm Baoã Chêu danâ h cho banå gaiá hún tuöií . Lï å Quyïn tûnâ g phanã ûná g trïn manå g xa ä höiå , chõ viïtë rùnç g “ngûúiâ ta” chùnè g phaiã “bupá bï trong tuã kñnh ma â noiá nuöi ngûúiâ ta”: “Chùnè g ai nuöi ai caã àêu, àiïn a.â Töi lamâ caiá nayâ anh cunä g phaiã lamâ caiá khacá ”. Theo Lïå Quyïn, ngûúiâ lamâ viïcå khöng tïn úã hêuå phûúng coá khi conâ vêtë va ã hún ngûúiâ xöng pha ra trênå . Nhên àêy, chõ cunä g nhùcæ nhú ã nhûnä g ai hay bònh phêmí chuyïnå thiïn ha:å “Thûúnâ g thò, ngûúiâ co á cuöcå àúiâ tötë àepå khöng bao giúâ coá thúiâ gian bònh phêmí chuyïnå thiïn ha”å . Nhûng muönë khöng bõ bònh phêmí thò co á khi cunä g nïn chonå phûúng aná yïu giêuë chû á àûnâ g yïu cöng khai? Phaiã chùng vò tònh yïu lïcå h tuöií cuaã Lï å Quyïn-Lêm Baoã Chêu thiïuë nhûnä g àiïuì bònh dõ, haiâ hûúcá nïn ñt àûúcå chaoâ àoná , àönì g camã ? Lï å Quyïn khoe quaâ sinh nhêtå cuaã ngûúiâ yïu tùnå g laiå vö tònh hay hûuä y á tiïtë lö å gia á trõ cuaã moná qua â cunâ g thu nhêpå cuaã banå trai: “Moná qua â cuaã anh lamâ em hanå h phucá lùmæ vò em biïtë àêy la â àiïuì tötë nhêtë co á thï í anh danâ h cho em röiì , ma â khöng cênì àùtæ ào ã thï ë àêu, hïtë ca ã caiá húpå àönì g check in quanã g caoá cuaã anh conâ gò”. Tònh treã àapá laiå : “Mua xong ngheoâ luön. Cú vênî conâ bêtë ngú â nûaä , be á àúiå nha”. Ngûúcå laiå , Ngö Thanh Vên laiå lûúiâ khoe quaâ xa xó, chõ tung mêyë têmë hònh kyã niïmå 2 nùm ngayâ cûúiá va â viïtë nhiïuì donâ g têm tònh gûiã chönì g, khöng quïn thïm “gia võ” haiâ hûúcá : “Nhú â gùpå chönì g maâ vú å re ä soná g àapå gio á ài baná mò (…). Vúå chönì g mònh coá nhiu vui nhiu. Àönì g lonâ g la â àûúcå , vui laâ àûúcå (…). Chuná g ta se ä la â cùpå àöi, bêtå nhacå naoâ thò nhayã nhacå ào á cunâ g nhau chönì g hená …”. Nhûng nïuë Lï å Quyïn cunä g haiâ hûúcá , vui ve ã giönë g Ngö Thanh Vên, Lêm Baoã Chêu cunä g nhayã àiïuå “chú â toilet” giönë g Huy Trênì va â chùm nêuë nûúná g thò ài xem “ngûúiâ ta yïu nhau” trïn coiä manå g cunä g mötå mauâ , khöng phaiã chaná sao? BUÖNG LÚI KHIÏMË NHAÄ MÚÁI CHÕU? Nhu cêuì ngùmæ “ngûúiâ ta yïu nhau”, nhêtë la â ngùmæ tònh yïu cuaã nhûnä g ngûúiâ nöií tiïnë g, luön cao, khöng chó ú ã ta. Múiá àêy, clip ghi laiå khoanã h khùcæ lamâ dêyë lïn nghi vênë banå trai tyã phuá hön Lisa (BlackPink) taiå mötå sû å kiïnå ú ã Monaco vûaâ qua àa ä gêy sötë manå g xa ä höiå Trung Quöcë , thu hutá túiá 130 triïuå lûútå xem. Nhêtë cû ã nhêtë àönå g cuaã cùpå àöi nöií tiïnë g ú ã sû å kiïnå hay àúiâ thûúnâ g àïuì gêy chuá y,á ngay caã vêtå dunå g hoå mang bïn ngûúiâ nhû chiïcë öpë àiïnå thoaiå co á tïn “nûaã kia” àûúcå viïtë tùtæ cunä g bõ “soi”. Nhûng xem “ngûúiâ ta yïu nhau” vúiá thaiá àö å thï ë naoâ múiá la â àiïuì àaná g banâ trong thúiâ manå g xa ä höiå phatá triïní . Ngayâ chûa coá manå g xa ä höiå , thi sô Viïtå Phûúng ngùmæ “ngûúiâ ta yïu nhau” bùnç g traiá tim êmë apá : “Àûnâ g co á bao giú â dûtá bo ã nhau/ Yïu nûaä , ngûúiâ úi, chûa àu ã àêu/ Àöi naoâ cênì nöië tònh dang dú/ã Àêy traiá tim ta hiïnë nhõp cêuì ”. Bêy giú â sau khi ngùmæ “ngûúiâ ta yïu nhau” trïn manå g xa ä höiå , co á taiâ khoanã conâ dû å àoaná àiïmì xêuë : “Chùnè g mêyë bûaä laiå chia tay thöi”; “Chõ hïtë tiïnì , phi cöng cunä g ngûnâ g chuyïnë bay”… Ca ã khi ngûúiâ ta khoe anã h cûúiá co á taiâ khoanã vênî conâ tranh thuã buöng lúiâ acá y.á Àûnâ g noiá phu å nû ä yïu ngûúiâ kemá tuöií múiá gùpå apá lûcå . Trûúcá àêy, tyã phu á Hoanâ g Kiïuì yïu chên daiâ Ngocå Trinh cunä g bõ chïë giïuî : “Trêu giaâ thñch gùmå co ã non”. Vò thï,ë khi quyïtë àõnh àïí ngo ã àúiâ tû trïn manå g xa ä höiå , ngûúiâ co á anã h hûúnã g cunä g cênì cên nhùcæ túiá nhûnä g tacá àönå g tiïu cûcå ngoaiâ mong muönë . “Chúi” manå g xa ä höiå kiïuí Lï å Quyïn hay mötå sö ë “sao” ú ã ta co á ve ã thiïuë bònh tônh. Chñnh nhûnä g manâ àöi co cuaã gionå g ca “Giêcë mú co á thêtå ” trïn manå g xa ä höiå àa ä lamâ hònh anã h chõ bõ xêuë ài ñt nhiïuì trong mùtæ khaná gia.ã Thêmå chñ, ngûúiâ hatá vï ì nhacå tònh yïu say àùmæ , laiå cunä g àang say àùmæ trong tònh yïu conâ bõ gùnæ macá “mo ã hönî ” múiá phiïnì . n “Ta ài yïu ngûúiâ ta yïu nhau/ Ngûúiâ ta cunä g la â ta khacá àêu” (Viïtå Phûúng). Ngayâ trûúcá , thi sô muönë ngùmæ canã h “lûaá àöi chumå maiá àêuì ” phaiã àïnë Hö ì Têy möiî buöií chiïuì . Thúiâ nay, nhiïuì ngûúiâ cunä g co á súã thñch xem “ngûúiâ ta yïu nhau” nhûng hoå àa ä chuyïní àiïmí ngùmæ tû â hö ì lïn manå g xa ä höiå . Ú Ã ào á co á àêyì àu ã sùcæ thaiá tònh yïu. Khöng chó ngûúiâ bònh thûúnâ g múiá cöng khai chia seã hanå h phucá vúiá khö í àau, ngûúiâ nöií tiïnë g co á khi conâ hùng haiá hún. BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Ngö Thanh Vên - Huy Trêìn Lïå Quyïn - Lêm Baão Chêu “Chuá Ninh - Anh Êm” gêy söët [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Traoâ lûu soi “ngûúiâ ta yïu nhau” Nïn hocå Hûúng Tramâ ? Àúiâ sönë g tònh camã cuaã nghï å sô kñch thñch sûå quan têm cuaã khaná giaã àa ä keoá theo nhûnä g kiïuí trucå lúiå “cêu view” trïn manå g xa ä höiå … Gênì àêy, ca sô Hûúng Tramâ àa ä tòm àïnë phapá luêtå àï í baoã vï å mònh. Gionå g ca “Em gaiá mûa” töë giacá viïcå bõ nhiïuì trang thöng tin àiïnå tû,ã taiâ khoanã Facebook, YouTube, TikTok… lönì g ghepá hònh anã h, àùng thöng tin sai sûå thêtå vï ì cö, taoå hiïuå ûná g lan truyïnì manå h me,ä anã h hûúnã g tiïu cûcå túiá cuöcå sönë g ca á nhên, danh dû,å hònh anã h cuaã cö trûúcá cöng chuná g, khiïnë cö thiïtå haiå vï ì tinh thênì va â vêtå chêtë . Nhiïuì khaná gia ã unã g hö å cacá h xû ã ly á cuaã Hûúng Tramâ . Ho å àaná h gia á hanâ h àönå g nayâ gopá phênì lamâ sacå h möi trûúnâ g manå g va â cho rùnç g, nhúâ phapá luêtå can thiïpå hûuä hiïuå , vùn minh hún hùnè viïcå àöi co trïn manå g xa ä höiå . Trûúcá thïmì àamá cûúiá , diïnî viïn Midu cunä g gûiã àún khiïuë naiå àïnë Sú ã Thöng tin vaâ Truyïnì thöng TP.HCM àïì nghõ xû ã ly á viïcå àûa thöng tin sai sûå thêtå vï ì cö trïn Fanpage Facebook “T.S.M.N” vaâ kïnh TikTok “C.B”.

