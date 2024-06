Tiền Phong số 154

Höm qua (1/6), àuná g ngayâ lï î Quöcë tï ë Thiïuë nhi, cacá võ lanä h àaoå TPHCM àa ä danâ h tronå mötå buöií àï í cunâ g trao àöií , chia seã vúiá 150 thiïuë nhi tiïu biïuí àaiå diïnå cho gênì 2 triïuå thiïuë nhi trïn àõa banâ thanâ h phö.ë Trûúcá cacá lanä h àaoå , caná bö å chuã chötë thanâ h phö,ë cacá em hocå sinh àa ä tû å tin bayâ to,ã se ã chia nhûnä g cêu chuyïnå “noná g höií ” satá sûúnâ vúiá àúiâ sönë g hocå àûúnâ g cuaã mònh, àönì g thúiâ conâ gopá thïm nhûnä g kiïnë nghõ mong cacá cêpë lanä h àaoå xem xetá àapá ûná g. Em Lêm Baoã Nghi (Trûúnâ g THCS Colette, quênå 3) nïu thûcå tï ë gênì àêy co á mötå sö ë hocå sinh hutá thuöcë laá àiïnå tû,ã dênî àïnë anã h hûúnã g vï ì sûcá khoeã va â sa sutá trong hocå têpå . Nghi noiá va â bayâ to ã mong muönë lanä h àaoå thanâ h phö ë co á biïnå phapá hanå chï ë viïcå buön baná thuöcë la á àiïnå tû ã va â kiïmí tra, manå h tay nhiïuì hún nhûnä g vúiá hònh thûcá nayâ . Em Nguyïnî Ngocå Àoan Trang (Trûúnâ g THCS Bònh An, TP Thuã Àûcá ) chia seã cacá vênë àï ì nhû baoå lûcå hocå àûúnâ g, cùng thùnè g thênì kinh do apá lûcå hocå têpå va â hiïnå tûúnå g trêmì camã àang gia tùng àöië vúiá hocå sinh cêpë 2 va â cêpë 3. Àï í phonâ g ngûaâ va â giupá hocå sinh vûútå qua nhûnä g kho á khùn nayâ , nû ä sinh noiá viïcå thanâ h lêpå phonâ g tham vênë têm ly á trong trûúnâ g hocå la â vö cunâ g cênì thiïtë . Theo Trang, mö hònh bao gömì tham vênë têm ly á ca á nhên, töí chûcá höiå thaoã chia seã kiïnë thûcá sûcá khoeã têm ly á cho hocå sinh, phu å huynh vaâ giaoá viïn. Bïn canå h ào,á cacá chûúng trònh tuyïn truyïnì phonâ g ngûaâ vênë àï ì têm ly á cunä g cênì àûúcå xêy dûnå g va â phöië húpå vúiá gia àònh, nhaâ trûúnâ g àï í àûa ra giaiã phapá thñch húpå cho hocå sinh. Lùnæ g nghe yá kiïnë , kiïnë nghõ, Chu ã tõch UBND TPHCM Phan Vùn Maiä yïu cêuì Sú ã Giaoá ducå va â Àaoâ taoå (GD&ÀT) chuã trò tiïpë thu, chonå vênë àï ì àï í cunâ g cacá sú ã nganâ h va â Höiå àönì g Àöiå thanâ h phö ë xacá àõnh cacá nhiïmå vu å phaiã lamâ àï í tra ã lúiâ cu å thï í cho cacá em trong lênì gùpå gú ä àïnë . Trûúcá nhûnä g vênë àï ì cunâ g àïì xuêtë liïn quan lônh vûcå y tï,ë chùm socá sûcá khoeã hocå àûúnâ g, öng Maiä àï ì nghõ Sú ã Y tï,ë Sú ã GD&ÀT, Súã Vùn hoaá va â Thï í thao (VH&TT) phöië húpå triïní khai chûúng trònh chùm socá sûcá khoeã hocå àûúnâ g trong chûúng trònh chùm socá sûcá khoeã nhên dên; têpå trung giaoá ducå sûcá khoeã tuöií dêyå thò; àönì g thúiâ giamá ducå sûcá khoeã hön nhên, sûcá khoeã tiïnì sinh sanã cho hocå sinh phöí thöng. Ài liïnì ào,á thanâ h phö ë cöë gùnæ g trong thaná g 9 nùm nay triïní khai chûúng trònh chùm socá sûcá khoeã hocå àûúnâ g. Cunä g theo lanä h àaoå TPHCM, baoå lûcå hocå àûúnâ g la â vênë àï ì kho á cênì phaiã kiïn trò, ngoaiâ xa ä höiå phaiã tñch cûcå lamâ va â àùcå biïtå trong khuön viïn nhaâ trûúnâ g thò phaiã xêy dûnå g cho àûúcå möi trûúnâ g tötë . Àöië vúiá vênë àï ì thuöcë la á àiïnå tû,ã ngûúiâ àûná g àêuì chñnh quyïnì TPHCM cho biïtë quan àiïmí cuaã öng la â cêmë , khöng noiá àiïuì kiïnå gò nûaä . Öng thöng tin, hiïnå trïn diïnî àanâ ky â hopå cunä g àang thaoã luênå àï ì nghõ Quöcë höiå cêmë thuöcë la á àiïnå tû ã ú ã Viïtå Nam. Vïì phênì mònh, nïuë Nghõ quyïtë 98 cho phepá cú chï,ë TPHCM seä nghiïn cûuá àï í cêmë trïn àõa banâ thanâ h phö.ë Noiá vï ì àï ì xuêtë phonâ g tham vênë sûcá khoeã hocå àûúnâ g, öng Maiä cho àêy la â y á kiïnë hay va â àiïuì nayâ co á nùmç trong chûúng trònh chùm socá sûcá khoeã hocå àûúnâ g gùnæ vúiá cacá vênë àïì trong quaá trònh phatá triïní thï í chêtë va â cacá vênë àï ì võ thanâ h niïn. “Àêy la â mö hònh rêtë cênì thiïtë va â mö hònh tö í chûcá cu å thï í ra sao thò cênì tñnh toaná thïm”, öng kïtë luênå . Huïë diïî n ra lïî phaá t àöå ng Thaá ng haâ nh àöå ng vò treã em nùm 2024, do Böå Lao àöå ng-Thûúng binh vaâ Xaä höå i vaâ UBND tónh Thûâ a Thiïn-Huïë (TT-Huïë ) phöë i húå p tö í chûá c, vúá i chuã àïì “Haâ nh àöå ng thiïë t thûå c, ûu tiïn nguöì n lûå c cho treã em”. Dûå lïî phaá t àöå ng, Phoá Thuã tûúá ng Chñnh phuã Trêì n Höì ng Ha â àaá nh giaá cao chuã àïì cuã a Thaá ng haâ nh àöå ng vò treã em nùm 2024 laâ “Haâ nh àöå ng thiïë t thûå c, ûu tiïn nguöì n lûå c cho treã em”, nhùç m taå o möi trûúâ ng söë ng an toaâ n, coá cú höå i phaá t triïí n toaâ n diïå n cho moå i treã em Viïå t Nam. Phoá Thuã tûúá ng àïì nghõ caá c böå , ngaâ nh, cêë p uã y, chñnh quyïì n àõa phûúng phaã i quaá n triïå t, nêng cao nhêå n thûá c, traá ch nhiïå m àöë i vúá i sûå phaá t triïí n cuã a treã em gùæ n vúá i phaá t triïí n àêë t nûúá c phöì n vinh, haå nh phuá c; xêy dûå ng möi trûúâ ng gia àònh, nhaâ trûúâ ng, xaä höå i an toaâ n, laâ nh maå nh, thên thiïå n àïí treã em phaá t triïí n toaâ n diïå n àûá c - trñ - thïí - myä . Baã o àaã m cho treã em àûúå c thuå hûúã ng lúå i ñch töë t nhêë t, khöng bõ phên biïå t àöë i xûã , àûúå c baâ y toã yá kiïë n vaâ àûúå c lùæ ng nghe. “Nhên Thaá ng haâ nh àöå ng vò treã em nùm 2024, chuá ng ta cam kïë t daâ nh töë i àa nguöì n lûå c àïí moå i treã em àûúå c söë ng trong yïu thûúng haå nh phuá c, àûúå c phaá t triïí n toaâ n diïå n vïì thïí chêë t vaâ tinh thêì n, àûúå c nuöi dûúä ng ûúá c mú vûún cao, cuâ ng khaá t voå ng àêë t nûúá c huâ ng cûúâ ng, luön tûå haâ o laâ ngûúâ i Viïå t Nam”, Phoá Thuã tûúá ng khùè ng àõnh. NGOÅC VÙN Ba lêì n liïn tiïë p giaâ nh giaã i nhêë t taå i cuöå c thi Olympic Cú hoå c toaâ n quöë c Khöng coá mùå t taå i lïî trao giaã i cuöå c thi Olympic Cú hoå c toaâ n quöë c lêì n thûá 34 àûúå c töí chûá c saá ng 1/6, nhûng Vuä Thanh Haã i àaä àïí laå i êë n tûúå ng maå nh vúá i têë t caã caá c thñ sinh dûå thi nùm nay khi laâ ngûúâ i duy nhêë t àaå t àûúå c thaâ nh tñch 40/40 àiïí m. Khöng nhûä ng thïë , Haã i coâ n 3 lêì n liïn tiïë p giaâ nh giaã i Nhêë t taå i kò thi naâ y. Vuä Thanh Haã i hiïå n àang laâ hoå c viïn nùm cuöë i, khoá a 55, lúá p Ö tö Quên sûå 1, Àaå i àöå i 455, Tiïí u àoaâ n 4, Hoå c viïå n Kô thuêå t Quên sûå . Möå c maå c, giaã n dõ, Haã i chia seã em sinh ra vaâ lúá n lïn taå i möå t huyïå n cuã a tónh Haã i Dûúng. Böë meå laâ m nöng vaâ böë coá thïm nghïì phuå laâ thúå möå c. Do àoá , khi hoå c lúá p 12, Haã i àùng kñ xeá t tuyïí n khöë i trûúâ ng quên sûå vò mong muöë n àûúå c phuå c vuå trong quên àöå i vaâ bö ë meå khöng vêë t vaã thïm àïí lo hoå c phñ, ùn úã nhûä ng ngaâ y lïn Haâ Nöå i hoå c àaå i hoå c. Laâ ngûúâ i trûå c tiïë p giaã ng daå y Haã i, PGS.TS Àöî Vùn Thúm, Chuã nhiïå m böå mön Cú hoå c vêå t rùæ n, khoa Cú khñ, Hoå c viïå n Kô thuêå t Quên sûå khùè ng àõnh, Haã i coá tû duy Toaá n rêë t töë t, àêy laâ nïì n taã ng àïí hoå c viïn khöë i ngaâ nh kô thuêå t cuã a Hoå c viïå n Kô thuêå t Quên sûå coá thïí phaá t triïí n caá c mön hoå c khaá c. Àöì ng thúâ i cuä ng la â cú súã àïí Haã i ûá ng duå ng kiïë n thûá c nïì n cú baã n giaã i quyïë t vêë n àïì thûå c tiïî n cuã a quên àöå i. Olympic cú hoå c toaâ n quöë c lêì n thûá 34 nùm 2024 úã haå ng muå c caá nhên, coá 21 giaã i Nhêë t, 114 giaã i Nhò, 256 giaã i Ba vaâ 277 giaã i Khuyïë n khñch. Trong àoá , Hoå c viïå n Kô thuêå t Quên sûå giaâ nh 6 giaã i nhêë t, ÀH Baá ch khoa Haâ Nöå i giaâ nh 4 giaã i nhêë t. Àêy laâ 2 àún võ giaâ nh sö ë lûúå ng giaã i lúá n nhêë t vaâ cao nhêë t trong muâ a thi nùm nay. NGHIÏM HUÏ nBÙTÆ “NÛ Ä QUAIÁ ” CHO VAY LAIÄ NÙNÅ G HÚN 1.200%/NÙM. Cöng an thanâ h phö ë Vinh (Nghï å An) cho biïtë , àún võ àang tamå giû ä hònh sû å àöië vúiá Lö Thõ Trang (SN 1992, truá phûúnâ g Lï Lúiå , thanâ h phö ë Vinh) vïì hanâ h vi cho vay laiä nùnå g trong giao dõch dên sû.å Trûúcá ào,á Cöng an thanâ h phö ë Vinh phatá hiïnå àöië tûúnå g Lö Thõ Trang co á nhiïuì biïuí hiïnå vi phamå phapá luêtå liïn quan àïnë tñn dunå g àen. Lúiå dunå g viïcå mötå sö ë ngûúiâ dên co á nhu cêuì vay tiïnì , Trang àaä thûcå hiïnå hanâ h vi cho vay laiä nùnå g trong giao dõch dên sû,å vúiá laiä suêtë cao. Taiå cú quan cöng an, Trang khai nhênå , àa ä tiïnë hanâ h cacá hoatå àönå g cho vay laiä nùnå g tûâ àêuì nùm 2023 àïnë nay. Àöië tûúnå g àa ä cho mötå söë ca á nhên vay tiïnì vúiá laiä suêtë tû â 356%/nùm àïnë 1216,67%/nùm (vûútå 26 àïnë 80 lênì laiä suêtë cao nhêtë cho phepá àûúcå hûúnã g lúiå theo quy àõnh cuaã Bö å luêtå Dên sû å nùm 2015). THU HIÏNÌ nBÙTÆ GIÛ Ä 2 THUYÏNÌ SÙTÆ BÚM HUTÁ CATÁ TRAIÁ PHEPÁ TRÏN SÖNG MA.Ä Ngayâ 1/6, Cöng an tónh Thanh Hoaá cho biïtë , vûaâ bùtæ giû ä 2 thuyïnì sùtæ ngang nhiïn búm hutá catá traiá phepá trïn söng Ma,ä àoanå qua xa ä Vônh Quang, huyïnå Vônh Löcå (Thanh Hoaá ). Theo Cöng an tónh Thanh Hoaá cho biïtë , quaá trònh xacá minh, lûcå lûúnå g chûcá nùng xacá àõnh àûúcå 4 àöië tûúnå g àang sûã dunå g phûúng tiïnå , thiïtë bõ búm hutá catá traiá phepá tû â dûúiá lonâ g söng Maä lïn boong thuyïnì gömì : N.V.T (SN 1978, ngûúiâ àiïuì khiïní phûúng tiïnå ), N.T.P (SN 1978) cunâ g tru á taiå thõ trênë Phong Sún, huyïnå Cêmí Thuy,ã tónh Thanh Hoa á va â T.T.H (SN 1978, ngûúiâ àiïuì khiïní phûúng tiïnå ), N.N.Q (SN 1976), cunâ g tru á taiå xa ä Nghôa Hunâ g, huyïnå Nghôa Hûng, tónh Nam Àõnh. Trûúcá ào,á lucá 6 giú â 40 phutá , ngayâ 30/5/2024, töí cöng tacá cuaã Àöiå Canã h satá àûúnâ g thuy ã thuöcå Phonâ g Canã h satá giao thöng Cöng an tónh Thanh Hoaá chu ã trò, phöië húpå vúiá cacá àöiå nghiïpå vu å cuaã phonâ g Canã h satá Kinh tïë va â Cöng an huyïnå Vônh Löcå bùtæ giû ä 2 phûúng tiïnå thuyïnì sùtæ àang búm hutá catá traiá phepá trïn söng Ma ä (taiå võ trñ bïn ngoaiâ Mo ã catá sö ë 32 àa ä àûúcå cêpë phepá ) thuöcå àõa banâ xa ä Vônh Quang, huyïnå Vônh Löcå , tónh Thanh Hoa.á HOANÂ G LAM Nhûng cuäng phaãi tûå hoãi cuöåc àúâi êëy coá "khöí" thêåt khöng, khi 90 tuöíi múái chõu…boã thuöëc laá, söëng thoå àïën 93 tuöíi möåt caách maånh khoãe, minh mêîn, coá gia àònh yïn êëm, con chaáu thûúng yïu kñnh troång, coá möåt cuöåc àúâi duâ lùæm thùng trêìm nhûng khöng phaãi ai cuäng àaåt àïën, àûúåc sûå yïu mïën cuãa bao nhiïu thïë hïå khaán giaã...? Khöng coá gò laâ tuyïåt àöëi. Töi khöng daám so khöí vúái sûúáng, vò cuäng nhû khöí, biïët thïë naâo laâ sûúáng. Chaâng thanh niïn Jean Valjean trong Nhûnä g ngûúiâ khönë khöí cuãa Victor Hugo bõ àoái khöí giaây voâ phaãi ùn cùæp öí baánh mò cûáu àoái cho gia àònh, àïí röìi giaác ngöå trúã thaânh võ thaánh chñ thiïån. Coân chaâng Têët Àaåt Àa trong Cêu chuyïnå donâ g söng cuãa Hermann Hesse thò phaãi vûúåt qua sûå sung sûúáng xa hoa, dêën thên vaâo àúâi söëng trêìm luên àïí diïåt khöí, thaânh Phêåt. Nïn chó daám so khöí vúái nhaân. Chûä nhaân kiïíu Nho gia “Tri tucá , tiïnå tucá , àaiä tucá , ha â thúiâ tucá / Tri nhanâ , tiïnå nhanâ , àaiä nhanâ , ha â thúiâ nhanâ ” (Biïët àuã laâ àuã, àúåi cho àuã thò bao giúâ múái àuã; Biïët nhaân laâ nhaân, àúåi cho nhaân thò bao giúâ múái nhaân) nhû Nguyïîn Cöng Trûá. Quùng boã hïët moåi sên si, moåi cöng danh phuá quyá, cuäng coá nghôa laâ buöng boã. Nhûng röìi caãnh nhaân, maâ têm coá àûúåc nhaân khöng? ÛÁc Trai Nguyïîn Traäi àaä ngöå ra chûä "nhaân", àaä lui vïì nuái non Cön Sún úã êín (Cöng danh àaä àûúcå húpå vïì nhanâ / Lanâ h dû ä êu chi thïë ngúiå khen), maâ naâo coá thoaát àûúåc khöí naån bõ cheám àêìu vaâ tru di tam töåc. Búãi "têëc loâng ûu aái”vúái giang sún xaä tùæc khiïën öng khöng thïí buöng hïët àûúåc. Àoá chñnh laâ traách nhiïåm xaä höåi, laâ tinh thêìn cöng dên. Chûá khöng phaãi diïåt khöí hay hûúãng nhaân cho riïng caá nhên mònh. Haânh giaã Minh Tuïå coá khöí khöng, haânh giaã Minh Thiïån vûâa qua àúâi trïn àûúâng haânh àaåo giûäa nùæng noáng khöëc liïåt Quaãng Trõ, coá khöí khöng? Têët nhiïn laâ khöí (ñt nhêët laâ trong quaán niïåm), nïn caác öng múái tòm àûúâng diïåt khöí vaâ giaãi thoaát theo gûúng àûác Phêåt. Nhûng nïëu chó dûâng laåi úã yá niïåm êëy thò àún giaãn quaá. Búãi haånh nguyïån vaâ haånh tuïå cuãa caác öng ñt nhiïìu àaä laâm tónh thûác khöng ñt àiïìu giûäa thúâi hiïån àaåi naây. Cùn baãn giaáo lyá nhaâ Phêåt laâ khöí vaâ diïåt khöí. Nhûng cêìn thêëy thûåc tïë, rùçng laâm sao coá thïí diïåt hïët khöí trïn àúâi naây àûúåc? Khöng coá pheáp maâu naâo tûâ Phêåt phaáp. Maâ chó coá thïí tûå thên biïën khöí thaânh loâ luyïån, laâm àiïím tûåa, "lêëy àöåc trõ àöåc” àïí vûúåt qua noá. Múái coá thïí lyá giaãi àûúåc vò sao biïët bao bêåc tiïìn nhên àaä hy sinh tuyïåt àöëi cho dên töåc, cho loaâi ngûúâi, vò sûå vùn minh tiïën böå cuãa nhên loaåi, vaâ àang coân biïët bao ngûúâi tiïëp bûúác. Vaâ chó coá thïí buöng boã sûå tham lam – nguöìn göëc sinh ra moåi khöí àau, taân baåo, vúái möåt àiïìu kiïån bùæt buöåc, àoá laâ khùæc chïë sûå vö minh cuãa chñnh mònh maâ thöi. n Khöí [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Chu ã tõch UBND TPHCM Phan Vùn Maiä chia seã cunâ g cacá banå nhoã Cunâ g thiïuë nhi TPHCM giaiã quyïtë vênë àï ì “noná g”

Thúâi sûå Chuã nhêåt 2/6/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Bñ thû Thaânh uãy Àaâ Nùéng Nguyïîn Vùn Quaãng noái taåi phiïn thaão luêån töí vïì dûå thaão Nghõ quyïët möåt söë cú chïë, chñnh saách àùåc thuâ phaát triïín Àaâ Nùéng. (VnExpress) Öng Nguyïîn Hoaâng Haãi, Giaám àöëc Kho baåc Nhaâ nûúác TP HCM, noái vïì tiïën àöå giaãi ngên àêìu tû cöng taåi phiïn hoåp kinh tïë, xaä höåi thaáng 5, chiïìu 31/5. (VnExpress) “Hïtë thi àua, giaiã ngên àêuì tû cöng TP HCM laiå cêmì chûnâ g” “Chêpë nhênå ruiã ro àï í lêpå khu thûúng maiå tû å do” “Caná bö å khöng phaiã yïuë maâ la â nhatá , khöng damá lamâ ” Chuã tõch UBND TP Cêìn Thú Trêìn Viïåt Trûúâng phaát biïíu kïët luêån phiïn hoåp trûåc tuyïën thûúâng kyâ thaáng 5 àïí nghe baáo caáo vïì tònh hònh kinh tïë xaä höåi thaáng 5 vaâ nùm thaáng àêìu nùm. (Phaáp luêåt TPHCM) PHAÁT NGÖN êën tûúång Vïì chó àaåo, àiïìu haânh kinh tïë vô mö, Thuã tûúáng yïu cêìu tiïëp tuåc àiïìu haânh chñnh saách tiïìn tïå chuã àöång, linh hoaåt, kõp thúâi, hiïåu quaã; phöëi húåp àöìng böå, haâi hoâa, chùåt cheä vúái chñnh saách taâi khoáa múã röång húåp lyá, coá troång têm, troång àiïím. “Chñnh saách tiïìn tïå, taâi khoáa ûu tiïn cho tùng trûúãng caâng cao caâng töët, àöìng thúâi kiïím soaát laåm phaát theo muåc tiïu dûúái 4%”, Thuã tûúáng nhêën maånh, àöìng thúâi lûu yá taåo thuêån lúåi cho doanh nghiïåp vaâ ngûúâi dên tiïëp cêån vöën tñn duång; tiïëp tuåc giaãm laäi suêët cho vay, miïîn, giaãm thuïë, phñ, lïå phñ. Bïn caånh àoá, Thuã tûúáng cuäng yïu cêìu súám coá phûúng aán huy àöång thïm 100.000 tyã àöìng traái phiïëu Chñnh phuã cho caác cöng trònh haå têìng chiïën lûúåc. Ngên haâng Nhaâ nûúác vaâ Böå Xêy dûång thûåc hiïån ngay caác giaãi phaáp cuå thïí àêíy maånh giaãi ngên goái 120.000 tyã àöìng cho vay nhaâ úã xaä höåi; khêín trûúng ban haânh Kïë hoaåch triïín khai caác quy hoaåch àaä ban haânh, àùåc biïåt laâ quy hoaåch àiïån VIII, caác quy hoaåch vuâng, quy hoaåch tónh; baão àaãm cung ûáng àuã àiïån, xùng dêìu trong moåi tònh huöëng; khêín trûúng trònh ban haânh 3 nghõ àõnh vïì: cú chïë mua baán àiïån trûåc tiïëp, vïì àiïån mùåt trúâi maái nhaâ tûå saãn, tûå tiïu, vïì cú chïë phaát triïín caác dûå aán àiïån sûã duång khñ thiïn nhiïn vaâ khñ LNG. Ngûúâi àûáng àêìu Chñnh phuã cuäng lûu yá, chuêín bõ caãi caách tiïìn lûúng theo caác nghõ quyïët cuãa Trung ûúng, Quöëc höåi theo nguyïn tùæc baão àaãm cöng bùçng, bònh àùèng, haâi hoâa, öín àõnh; àïì xuêët phûúng aán phuâ húåp nhêët thûåc hiïån tûâ ngaây 1/7/2024 vïì caác vêën àïì liïn quan thang baãng lûúng, lûúng cú súã vaâ chñnh saách àùåc thuâ. ÀÒNH CHÓ NGAY HOAÅT ÀÖÅNG CÚ SÚà GÊY NGÖÅ ÀÖÅC Chiïìu 1/6, taåi buöíi hoåp baáo Chñnh phuã thûúâng kyâ, phoáng viïn àùåt cêu hoãi vïì tònh traång liïn tiïëp xaãy ra caác vuå ngöå àöåc thûåc phêím têåp thïí, vúái haâng trùm ngûúâi bõ ngöå àöåc tûâ àêìu nùm 2024 àïën nay. Böå Y tïë vaâ caác àún võ liïn quan coá haânh àöång cuå thïí naâo trûúác tònh traång naây? Traã lúâi cêu hoãi trïn, Thûá trûúãng Böå Y tïë Àöî Xuên Tuyïn cho biïët, tûâ àêìu nùm àïën nay, toaân quöëc àaä ghi nhêån 36 vuå ngöå àöåc thûåc phêím, khiïën hún 2.100 ngûúâi mùæc, 6 ngûúâi tûã vong. Trûúác tònh hònh trïn, Böå Y tïë àaä yïu cêìu Cuåc An toaân thûåc phêím töí chûác thanh tra, kiïím tra, xûã lyá vi phaåm vïì an toaân thûåc phêím, àaãm baão rùn àe kõp thúâi. Böå Y tïë àaä àïì nghõ caác böå, ngaânh, UBND caác cêëp quan têm hún nûäa àïën cöng taác quaãn lyá an toaân thûåc phêím trïn àõa baân; kiïn quyïët khöng àïí caác cú súã khöng coá giêëy chûáng nhêån cú súã àuã àiïìu kiïån an toaân thûåc phêím (àöëi vúái cú súã thuöåc àöëi tûúång phaãi cêëp), khöng àaãm baão àiïìu kiïån an toaân thûåc phêím vêîn hoaåt àöång. Böå Y tïë cuäng yïu cêìu kiïím soaát chùåt cheä caác cú súã kinh doanh, saãn xuêët nöng, lêm saãn, nhêët laâ caác cú súã àaä àûúåc cêëp giêëy chûáng nhêån cú súã àuã àiïìu kiïån an toaân thûåc phêím. “Khi xaãy ra ngöå àöåc thûåc phêím, phaãi àònh chó ngay hoaåt àöång cuãa cú súã gêy ngöå àöåc, yïu cêìu khùæc phuåc àuáng quy àõnh trûúác khi hoaåt àöång trúã laåi, tiïën haânh truy xuêët nguöìn göëc thûåc phêím, nguyïn liïåu thûåc phêím àïën cuâng, xaác àõnh roä nguyïn nhên”, öng Tuyïn noái. Traã lúâi cêu hoãi vïì chöëng thêët thu thuïë vúái nhûäng buöíi livestream baán haâng, Thûá trûúãng Böå Taâi chñnh Nguyïîn Àûác Chi cho biïët, khi thûåc hiïån livestream baán haâng trïn maång, tûác laâ hoaåt àöång naây àaä phaát sinh doanh thu, coá thïí phaát sinh thu nhêåp, nïn phaãi chõu sûå àiïìu chónh cuãa caác luêåt thuïë, sùæc thuïë cuäng nhû chõu sûå quaãn lyá giaám saát cuãa cú quan thuïë. Öng Chi thöng tin, trong 2 nùm gêìn nhêët àaä ghi nhêån kïët quaã thu thuïë tûâ caác töí chûác, caá nhên coá hoaåt àöång kinh doanh thûúng maåi àiïån tûã. Nùm 2023 doanh thu quaãn lyá laâ 3,5 triïåu tyã àöìng (146,28 tyã USD), söë thuïë àaä nöåp laâ 97.000 tyã àöìng. Ngoaâi ra, kïët quaã thanh tra kiïím tra, xûã lyá vi phaåm luäy kïë trong 3 nùm (2021, 2022 vaâ 2023), töíng söë caác töí chûác, caá nhên kinh doanh thûúng maåi àiïån tûã àûa vaâo diïån raâ soaát laâ 31.570. Trong àoá, töíng söë caác trûúâng húåp àaä xûã lyá kï khai, nöåp thuïë, truy thu thuïë, xûã lyá vi phaåm laâ 22.159 cú súã kinh doanh, vúái söë thuïë tùng thïm laâ 2.900 tyã àöìng. n Àêy la â dû å aná co á sö ë tiïnì taiâ trú å vönë lúná nhêtë trong nganâ h ngên hanâ g va â cunä g la â dû å aná àêuì tiïn àûúcå thu xïpë hoanâ toanâ bùnç g nguönì USD trung daiâ hanå tû â cacá NHTM Nhaâ nûúcá . Húpå àönì g cêpë vönë tñn dunå g coá töní g trõ giaá 1,8 ty ã USD do Töí húpå cacá ngên hanâ g Vietcombank - VietinBank - BIDV thu xïpë cho Dû å aná thanâ h phênì 3 - CHKQT Long Thanâ h giai àoanå 1 do Töní g cöng ty Canã g hanâ g khöng Viïtå Nam (ACV) lamâ chu ã àêuì tû, tûúng ûná g khoanã g 45% töní g mûcá àêuì tû cuaã dû å aná , trong ào á Vietcombank laâ ngên hanâ g àêuì möië . Theo ào,á Vietcombank laâ ngên hanâ g àêuì möië tham gia taiâ trú å 1 tyã USD, cunâ g cacá ngên hanâ g húpå vönë la â VietinBank taiâ trú å 450 triïuå USD, BIDV taiâ trú å 350 triïuå USD. Àêy laâ dû å aná co á sö ë tiïnì taiâ trú å vönë lúná nhêtë trong nganâ h ngên hanâ g va â cunä g laâ dû å aná àêuì tiïn àûúcå thu xïpë hoanâ toanâ bùnç g nguönì USD trung daiâ hanå tû â cacá NHTM Viïtå Nam ma â cu å thï í laâ cacá NHTM Nhaâ nûúcá vúiá àiïuì kiïnå canå h tranh hún so vúiá phûúng aná chuã àêuì tû ACV vay vönë trûcå tiïpë tû â cacá àõnh chïë taiâ chñnh quöcë tï.ë Phatá biïuí y á kiïnë taiå lï î ky,á Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh bayâ to ã vui mûnâ g vï ì tiïnë àö å triïní khai nhanh Dû å aná CHKQT Long Thanâ h va â àang nö î lûcå triïní khai ngay giai àoanå 2. “Dû å aná nayâ thï í hiïnå tinh thênì ài lïn tû â nöiå lûcå , lêyë nöiå lûcå la â cú banã , chiïnë lûúcå , lêu daiâ , quyïtë àõnh”, Thuã tûúná g nhênë manå h. Thu ã tûúná g biïuí dûúng nöî lûcå tñch cûcå cuaã NHNN, Böå Taiâ chñnh, Ủy ban Quanã ly á vönë nha â nûúcá taiå doanh nghiïpå , cacá ngên hanâ g Vietcombank (Ngên hanâ g àêuì möië thu xïpë vönë ), Vietinbank, BIDV cunâ g sû å theo doiä , phöië húpå chùtå cheä cuaã Ngên hanâ g Nha â nûúcá Viïtå Nam, àa ä nhanh choná g giupá thu xïpë àûúcå sö ë tiïnì taiâ trú å lúná 1,8 ty ã USD àï í hö î trú å kõp thúiâ cho Chuã àêuì tû ACV thûcå hiïnå ky á kïtë cacá húpå àönì g thi cöng vúiá nha â thêuì , àapá ûná g tiïnë àö å triïní khai Dûå aná theo yïu cêuì , chó àaoå cuaã Thu ã tûúná g Chñnh phu.ã Tuy nhiïn, Thuã tûúná g lûu y,á àêy múiá chó la â kïtë qua ã bûúcá àêuì , chuná g ta tuyïtå àöië khöng àûúcå lú la,â chu ã quan, “nguã quïn trïn chiïnë thùnæ g”. Trong thúiâ gian túiá , Thu ã tûúná g àï ì nghõ cacá cêpë nganâ h cênì tiïpë tucå nïu cao tinh thênì tracá h nhiïmå , phatá huy hún nûaä quyïtë têm “chó banâ lamâ , khöng banâ luiâ ”, “àa ä noiá la â lamâ ”, “lamâ ài àöi vúiá noiá ”, “noiá ài àöi vúiá lamâ ”, “vûútå nùnæ g, thùnæ g mûa”, lamâ “3 ca, 4 kñp” àï í àêyí nhanh tiïnë àö å thi cöng, nêng cao chêtë lûúnå g hoanâ thanâ h cacá cöng trònh, hanå g mucå cuaã Dû å aná , àapá ûná g va â vûútå cacá mucå tiïu, chó tiïu àïì ra. Öng Nguyïnî Thanh Tunâ g – Töní g Giamá àöcë Vietcombank cho biïtë : “Vúiá vai troâ la â Ngên hanâ g àêuì möië thu xïpë vönë , Vietcombank cam kïtë se ä phöië húpå chùtå che ä vúiá Chu ã àêuì tû ACV va â cacá Ngên hanâ g húpå vönë , bö ë trñ nguönì lûcå tötë nhêtë vúiá mûcá ûu tiïn cao nhêtë àï í àamã baoã tiïnë àö å giaiã ngên àapá ûná g tiïnë àö å triïní khai cuaã Dû å aná , gopá phênì taoå ra àönå g lûcå tùng trûúnã g múiá cho nïnì kinh tï”ë .n Àïì xuêët mûcá lûúng cú súã phuâ húpå nhêët tûâ ngayâ 1/7 [ LUÊN DUNÄ G ] Ca lamâ viïcå cuaã lao àönå g doanh nghiïpå may mùcå taiå Thaiá Nguyïn Dû å aná Canã g hanâ g khöng quöcë tï ë Long Thanâ h co á thïm nguönì vönë lúná Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chûná g kiïnë ky á kïtë giûaä Töní g Cöng ty Canã g hanâ g khöng Viïtå Nam (ACV) vúiá Ngên hanâ g Vietcombank, Ngên hanâ g BIDV, Ngên hanâ g Vietinbank Saná g 1/6, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh chuã trò phiïn hopå Chñnh phuã thûúnâ g ky â thaná g 5/2024, thaoã luênå vï ì nhiïuì nöiå dung quan tronå g. Kïtë luênå , Thuã tûúná g nhênë manå h tinh thênì “kiïn quyïtë khöng luiâ bûúcá ” trûúcá kho á khùn, kiïn àõnh mucå tiïu àïì ra vúiá quyïtë têm cao, nöî lûcå lúná , hanâ h àönå g quyïtë liïtå , hiïuå qua ã hún. Lêyë nöiå lûcå la â cú banã , chiïnë lûúcå , lêu daiâ , quyïtë àõnh; ngoaiå lûcå la â quan tronå g, àötå pha.á Chiïìu 1/6, taåi Haâ Nöåi, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh àaä dûå Lïî kyá kïët Húåp àöìng cêëp tñn duång taâi trúå Dûå aán thaânh phêìn 3 – Caác cöng trònh thiïët yïëu trong Caãng haâng khöng thuöåc Dûå aán àêìu tû xêy dûång Caãng haâng khöng quöëc tïë (CHKQT) Long Thaânh. [ KHANÁ H HUYÏNÌ ] Anh: TTXVN Ã

Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy vaâ Pho á Töní g Giamá àöcë EVN Phamå Hönì g Phûúng chuã trò buöií lamâ viïcå Anh: XUÊN TUNG  à Chuã nhêåt 2/6/2024 Thúâi sûå 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ LÛU TRINH ] Dû å chûúng trònh coá öng Nguyïnî Xuên Ky á - Uyà viïn T.Û Àanã g, Bñ thû Tónh uyã , Chu ã tõch HÀND tónh Quanã g Ninh; anh Buiâ Quang Huy - Uy ã viïn dû å khuyïtë T.Û Àanã g, Bñ thû thû á nhêtë T.Û Àoanâ ; chõ Nguyïnî Phamå Duy Trang - Bñ thû T.Û Àoanâ , Chu ã tõch Höiå àönì g Àöiå T.Û; cunâ g hún 500 banå thiïuë nhi àaiå diïnå cho gênì 25 triïuå tre ã em ca ã nûúcá . HÖÎ TRÚÅ THIÏËU NHI COÁ HOAÂN CAÃNH KHOÁ KHÙN Chõ Nguyïnî Phamå Duy Trang cho biïtë , muaâ He â la â thúiâ àiïmí tö í chûcá Àoanâ , Àöiå vaâ cacá anh chõ àoanâ viïn, thanh niïn, phuå tracá h thiïuë nhi phatá huy tinh thênì tònh nguyïnå vúiá phûúng chêm “Têtë ca ã vò àanâ em thên yïu”, sùné sanâ g trú ã thanâ h nhûnä g ngûúiâ banå àönì g hanâ h thên thiïtë cuaã cacá em thiïuë nhi, chùm lo cacá em co á hoanâ canã h kho á khùn, ú ã vunâ g sêu, vunâ g xa, biïn giúiá , biïní àaoã . Àï í lamâ tötë nhiïmå vu å ào,á He â nùm nay, Ban Bñ thû T.Û Àoanâ tiïpë tucå ban hanâ h kï ë hoacå h tö í chûcá cacá hoatå àönå g he â danâ h cho thiïuë nhi nùm 2024 vaâ hûúná g dênî tö í chûcá Ngayâ cao àiïmí “Chiïnë sô tònh nguyïnå hö î trú å thiïuë nhi co á hoanâ canã h kho á khùn” trong Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå He â vúiá nhiïuì chó tiïu, giaiã phapá tronå g têm nhùmç àapá ûná g tötë nhêtë , àêyì àu ã nhêtë nhûnä g nhu cêuì , nguyïnå vonå g cuaã cacá em thiïuë nhi. Thay mùtå Ban Bñ thû T.Û Àoanâ , chõ Trang àïì nghõ cacá cêpë bö å Àoanâ , Höiå , Àöiå cênì chu ã àönå g phöië húpå vúiá cacá nganâ h triïní khai coá hiïuå qua ã cöng tacá tuyïn truyïnì cacá chu ã trûúng cuaã Àanã g, chñnh sacá h phapá luêtå cuaã Nha â nûúcá trong cöng tacá baoã vï,å chùm socá , giaoá ducå tre ã em. Trong ào,á chu á tronå g lan toaã thöng àiïpå trong Thaná g hanâ h àönå g vò treã em nùm 2024 vúiá chu ã àï ì “Hanâ h àönå g thiïtë thûcå , ûu tiïn nguönì lûcå cho treã em”; nêng cao nhênå thûcá , ky ä nùng cuaã tre ã em, gia àònh, cönå g àönì g vï ì tham gia khöng gian manå g an toanâ ; phonâ g, chönë g tai nanå , thûúng tñch, àuöië nûúcá tre ã em… Bïn canå h ào,á cacá anh chõ àoanâ viïn, thanh niïn phöië húpå tö í chûcá tötë hoatå àönå g tiïpë nhênå thiïuë nhi vï ì tham gia sinh hoatå He â taiå àõa phûúng vaâ banâ giao thiïuë nhi trúã laiå nha â trûúnâ g sau dõp He,â àamã baoã phûúng chêm: “An toanâ ”, “Saná g taoå ”, “Thu hutá ”, “Thiïtë thûcå ”. “Àamã baoã an toanâ cho cacá em la â àiïuì kiïnå tiïn quyïtë . Dõp Heâ la â khoanã g thúiâ gian cacá em thiïuë nhi dï î gùpå phaiã nhûnä g nguy cú tai nanå thûúng tñch nhêtë ; chñnh vò vêyå , àï ì nghõ tö í chûcá Àoanâ , Àöiå cacá cêpë tiïpë tucå quan têm, hûúná g dênî va â trang bõ cho cacá em nhûnä g kiïnë thûcá , ky ä nùng phonâ g chönë g tai nanå thûúng tñch, àuöië nûúcá ; kyä nùng tû å baoã vï å banã thên, kyä nùng sú cêpë cûuá ”, chõ Trang nhênë manå h. Chõ Trang cunä g àï ì nghõ cacá cêpë bö å Àoanâ , Àöiå , phöië húpå , ûu tiïn nguönì lûcå tö í chûcá tötë cacá hoatå àönå g chùm socá , hö î trú å thiïuë nhi, àùcå biïtå la â thiïuë nhi coá hoanâ canã h kho á khùn, ú ã vunâ g sêu, vunâ g xa, àönì g baoâ dên töcå thiïuí sö,ë maiá êmë , nha â mú;ã mö ì cöi do anã h hûúnã g búiã dõch COVID-19; con em chiïnë sô, caná böå àang thûcå hiïnå nhiïmå vu å taiå cacá vunâ g biïní , àaoã . CHÙM LO HÚN 7 TRIÏÅU EM THIÏËU NHI Taiå chûúng trònh, T.Û Àoanâ , Höiå àönì g Àöiå T.Û trao tùnå g 150 suêtë hocå böní g trõ gia á 150 triïuå àönì g; 1 sên chúi cho thiïuë nhi; 1 lúpá dayå búi miïnî phñ; 1.500 ênë phêmí sacá h cho thiïuë nhi; 100 ba lö hocå sinh; 600 phênì qua â cho thiïuë nhi, töní g trõ gia á 410 triïuå àönì g. Trong dõp Heâ nayâ , T.Û Àoanâ , Höiå àönì g Àöiå T.Û va â cacá àún võ thuöcå T.Û Àoanâ trao tùnå g 14.460 suêtë qua,â hocå böní g, 5.250 thunâ g sûaä , 131 nhaâ vï å sinh; 15 cöng trònh trûúnâ g àepå cho em, 11 cöng trònh ngöi nhaâ hanå h phucá , nha â nöiå tru á cho em, 13 phonâ g tin hocå , sên chúi cho thiïuë nhi; baoã trú å cho 774 thiïuë nhi mö ì cöi do anã h hûúnã g búiã dõch COVID-19 vúiá töní g trõ giaá 32 ty ã àönì g. Ngay sau lïî khai macå , Bñ thû Tónh uyã Quanã g Ninh Nguyïnî Xuên Ky,á Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy, Bñ thû T.Û Àoanâ , Chu ã tõch Höiå àönì g Àöiå T.Û Nguyïnî Phamå Duy Trang, cunâ g cacá àaiå biïuí àa ä tham gia cacá hoatå àönå g hûúnã g ûná g chùm lo cho thiïuë nhi taiå Quanã g Ninh, nhû: khai macå lúpá dayå búi miïnî phñ cho thiïuë nhi he â nùm 2024; trao tùnå g tu ã sacá h thiïuë nhi. Cunâ g ngayâ , chõ Nguyïnî Phamå Duy Trang cunâ g àoanâ cöng tacá trao tùnå g sên chúi thiïuë nhi taiå bïnå h viïnå Sanã nhi Quanã g Ninh trõ giaá 45 triïuå àönì g; thùm, trao tùnå g 50 suêtë hocå böní g va â qua,â trõ gia á 75 triïuå àönì g cho con em cöng nhên vunâ g mo ã Cöng ty Than Honâ Gai - KTV. Nhûnä g con söë ênë tûúnå g àùng kyá thûcå hiïnå chó tiïu chùm lo thiïuë nhi cuaã cacá tónh, thanâ h Àoanâ , Höiå àönì g Àöiå cacá tónh, thanâ h phö ë trong dõp heâ 2024: Höî trú å cho 612.740 thiïuë nhi co á hoanâ canã h kho á khùn; Töí chûcá 11.136 hoatå àönå g tuyïn truyïnì vï ì Luêtå tre ã em, cacá chñnh sacá h phapá luêtå liïn quan àïnë tre ã em; Tö í chûcá 13.211 hoatå àönå g tuyïn truyïnì vï ì phonâ g, chönë g àuöië nûúcá , tai nanå thûúng tñch, phonâ g, chönë g xêm haiå treã em; Tö í chûcá 5.146 lúpá dayå búi miïnî phñ danâ h cho thiïuë nhi; Töí chûcá 5.719 lúpá böiì dûúnä g nùng khiïuë cho thiïuë nhi; Töí chûcá 1.171 traiå he,â traiå ky ä nùng danâ h cho thiïuë nhi; Töí chûcá 1.640 lúpá böiì dûúnä g, têpå huênë cho caná bö å chó huy Àöiå , caná bö å phu å tracá h thiïuë nhi; Töí chûcá cho 540.312 lûútå thiïuë nhi tham gia cacá hoatå àönå g hö î trú å nêng cao nùng lûcå ngoaiå ngû ä va â höiå nhêpå quöcë tï;ë Vênå àönå g, trao tùnå g 114 bïí búi di àönå g, bï í búi cö ë àõnh; Xêy dûnå g va â trao tùnå g 212 nhaâ khùn quanâ g ào ã cho thiïuë nhi co á hoanâ canã h kho á khùn. Söë lûúnå g thiïuë nhi àûúcå chùm lo la â hún 7 triïuå em, vúiá töní g nguönì lûcå 136 ty ã àönì g. n Ngaây 1/6, taåi Quaãng Ninh, T.Û Àoaân, Höåi àöìng Àöåi T.Û phöëi húåp vúái UBND tónh Quaãng Ninh, töí chûác chûúng trònh Khai maåc heâ, hûúãng ûáng Thaáng haânh àöång vò treã em nùm 2024 vaâ ra quên ngaây cao àiïím “Chiïën sô tònh nguyïån höî trúå thiïëu nhi coá hoaân caãnh khoá khùn” cêëp T.Û. Chõ Nguyïnî Phamå Duy Trang - Bñ thû T.Û Àoanâ , Chu ã tõch Höiå àönì g Àöiå T.Û trao tùnå g qua â cho thiïuë nhi vûútå kho,á vûún lïn trong hocå têpå trïn àõa banâ tónh Quanã g Ninh Chiïìu 1/6, T.Û Àoaân vaâ Têåp àoaân Àiïån lûåc Viïåt Nam (EVN) coá buöíi laâm viïåc vïì phöëi húåp, höî trúå triïín khai dûå aán Àûúâng dêy 500kV maåch 3 àoaån tûâ Quaãng Traåch (Quaãng Bònh) àïën Phöë Nöëi (Hûng Yïn). Chuã trò buöíi laâm viïåc coá anh Buâi Quang Huy – Uyã viïn dûå khuyïët T.Û Àaãng, Bñ thû thûá nhêët T.Û Àoaân; öng Phaåm Höìng Phûúng – Phoá Töíng Giaám àöëc EVN. Cunâ g dû å co á anh Nguyïnî Ngocå Lûúng – Bñ thû thûúnâ g trûcå T.Û Àoanâ , Chu ã tõch T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam, Trûúnã g Ban Chó àaoå Chiïnë dõch TNTN Heâ 2024; anh Ngö Vùn Cûúng – Bñ thû T.Û Àoanâ ; öng Lûu Viïtå Tiïnë – Pho á TGÀ Töní g cöng ty Truyïnì taiã àiïnå Quöcë gia; öng Vuä Anh Phûúng - Phoá Töní g giamá àöcë Töní g cöng ty Àiïnå lûcå miïnì Bùcæ . Taåi buöíi laâm viïåc, hai bïn àaä trao àöíi vaâ thöëng nhêët nöåi dung phöëi húåp, göìm: höî trúå caán böå kyä thuêåt taåi caác truå àiïån; höî trúå vêån àöång ngûúâi dên vaâ trûåc tiïëp tham gia giaãi toaã caác cöng trònh trong haânh lang cöng trònh; höî trúå keáo dêy, àiïìu tiïët giao thöng... Phaát biïíu taåi buöíi laâm viïåc, anh Buâi Quang Huy – Bñ thû thûá nhêët T.Û Àoaân nhêën maånh, viïåc phöëi húåp, höî trúå triïín khai dûå aán Àûúâng dêy 500kV maåch 3 àoaån tûâ Quaãng Traåch (Quaãng Bònh) àïën Phöë Nöëi (Hûng Yïn) laâ nhiïåm vuå quan troång, coá tñnh chêët gêëp, nhanh, huy àöång quy mö lúán; cêìn triïín khai khoa hoåc, an toaân àïí baão àaãm thaânh cöng. Têët caã 9 tónh Àoaân - àõa phûúng coá dûå aán ài qua xaác àõnh àêy laâ nhiïåm vuå quan troång cuãa Chiïën dõch TNTN Heâ 2024. Àïí cöng taác phöëi húåp, triïín khai hiïåu quaã, anh Huy yïu cêìu thiïët lêåp chïë àöå baáo caáo tuêìn; böí sung nöåi dung cöng viïåc phöëi húåp, höî trúå triïín khai dûå aán Àûúâng dêy 500kV maåch 3 laâ nöåi dung Chiïën dõch TNTN Heâ 2024, “xem àêy laâ chuyïn àïì lúán cuãa chiïën dõch”; thûåc hiïån chïë àöå thi àua khen thûúãng chuyïn àïì, phï bònh, kyã luêåt. “Khöëi lûúång cöng viïåc lúán, muöën hiïåu quaã cêìn chi tiïët, baám saát thûåc àõa vaâ phaãi haânh àöång ngay lêåp tûác. Caác tónh Àoaân, àún võ thi cöng, àiïån lûåc tónh trao àöíi, xêy dûång kïë hoaåch chi tiïët. Vúái tinh thêìn vûúåt nùæng thùæng mûa, 3 ca 4 kñp 24/7, khöng àïí thiïëu ngûúâi, chêåm viïåc, möîi tónh cêìn thûåc hiïån song song caác nöåi dung cöng viïåc”, anh Huy nhêën maånh. Thay mùåt Ban Bñ thû T.Û Àoaân, anh Buâi Quang Huy kïu goåi 9 tónh thaânh Àoaân vêån àöång àöng àaão àoaân viïn, thanh niïn phaát huy tinh thêìn xung kñch vaâ chñnh thûác phaát àöång àúåt thi àua cao àiïím 30 ngaây àïm quyïët têm hoaân thaânh àuáng kïë hoaåch cöng trònh rêët quan troång -Àûúâng dêy 500kV maåch 3 àoaån tûâ Quaãng Traåch (Quaãng Bònh) àïën Phöë Nöëi (Hûng Yïn). “Caác baån seä laâ nhûäng ngûúâi vinh dûå nhêët àaåi diïån cho tuöíi treã, maâu aáo xanh thanh niïn tham gia cöng trònh quan troång phaát triïín kinh tïë - xaä höåi quan troång cuãa àêët nûúác. Àiïìu naây cuäng thïí hiïån sûá mïånh cuãa lûåc lûúång xung kñch caách maång cuãa Àoaân”, anh Huy noái. n Àamã baoã an toanâ cho cacá em la â àiïuì kiïnå tiïn quyïtë Anh: HOANG DÛÚNG  à [ XUÊN TUN G ] Phatá àöång thi àua höî trúå triïín khai dûå aán Àûúâng dêy 500kV macå h 3

Chuã nhêåt 2/6/2024 5 Phoáng sûå NGÛÚI DÊN HAÁT QUÖCË CA Thaná g 5 trïn àaoã Trûúnâ g Sa Lúná , nhûnä g cêy phong ba àang bùtæ àêuì àêm chöiì nayã löcå giûaä caiá nùnæ g hanh hao, thónh thoanã g trúiâ àö í cún mûa raoâ . Cêy phong ba àepå nhêtë ú ã huyïnå àaoã Trûúnâ g Sa co á le ä la â cêy phong ba coá thï ë thacá àö í va â nùmç ngay trûúcá Nha â khacá h Thu ã Àö. Thên cêy co á àûúnâ g kñnh khoanã g 30 cm, tû â göcë lïn thên cêy khoanã g 8 metá la â chöiì non xanh mún múnã . Göcë cêy nùmç nghiïng vaâ bêtå rï,î chöiì non bêtå ngang thên àaä phanã anã h sûcá sönë g trûúcá baoä döng. Töi chútå nhú á trïn hanâ h trònh, töpë sô quan àiïuì khiïní Tauâ bïnå h viïnå 561 (Lû ä àoanâ 955, Vunâ g 4 haiã quên) àa ä nhêcë bö å àamâ va â liïn lacå trûúcá khi túiá àaoã va â co á lúiâ nhùcæ “sùpæ túiá Thu ã àö röiì ”. Thò ra, nhaâ khacá h Thu ã àö do chñnh quyïnì va â nhên dên thanâ h phö ë Ha â Nöiå xêy dûnå g àï í tùnå g cho huyïnå àaoã Trûúnâ g Sa, vò vêyå caiá tïn Thu ã àö trú ã thanâ h tïn goiå cuaã anh em böå àöiå haiã quên khi noiá vï ì huyïnå àaoã Trûúnâ g Sa, vunâ g trung têm cuaã ca ã quênì àaoã . Cunä g taiå göcë phong ba nayâ , töi àûúcå mötå ngûúiâ lñnh gúiå nhùcæ “nhaâ baoá tranh thuã vaoâ quay phim canã h chaoâ cú,â têtë ca ã ba â con nhên dên trïn àaoã àïuì thuöcå va â hatá Quöcë ca rêtë manå h me”ä . Nghe noiá chuyïnå nayâ , töi lêpå tûcá liïn tûúnã g laiå nhûnä g ngöi nha â cuaã ba â con ú ã xa ä àaoã Sinh Tönì ma â àoanâ àa ä ghe á thùm trong chuyïnë cöng tacá . ÊnË tûúnå g nhêtë la â têtë ca ã moiå gia àònh àïuì àùtå têmë anã h Bacá Hö ì khö í rönå g trïn banâ thú.â Gia àònh anh Àö î Phûúcá Minh vaâ chõ Lï Thõ Kim Thi àaä trang trñ nhiïuì böng sen hönì g trïn tûúnâ g, hai bïn banâ thú.â Chõ Thi cho biïtë “ú ã nhûnä g núi xa xöi nghòn trunâ g va â trong lonâ g luön dêyë lïn tònh yïu Töí quöcë nönì g nanâ , vò vêyå trïn banâ thú â luön ve ä nhûnä g böng sen ào,ã àùtå anã h thú â Bacá Hö,ì möiî khi cunâ g bö å àöiå chaoâ cú â va â hatá Quöcë ca la â thêyë lonâ g mònh dêng traoâ rêtë nhiïuì camã xucá ”. Nghi lï î chaoâ àoná àoanâ cöng tacá sö ë 17 taiå àaoã Trûúnâ g Sa Lúná la â nöiå dung duyïtå binh, àocå 10 lúiâ thï.ì Trïn àûúnâ g bùng sên bay nhû xa lö å khöng gian nùmç cùtæ docå àaoã , nhûnä g ngûúiâ lñnh haiã quên, khöng quên, böå àöiå biïn phonâ g cêtë tiïnë g hatá vang baiâ Quöcë ca. Chõ em phuå nû ä trong trang phucå aoá daiâ truyïnì thönë g cunâ g nhûnä g thanh niïn trai traná g ú ã àaoã àûná g bïn phaiã àöiå hònh cunä g bùtæ nhõp Quöcë ca. Quan satá netá mùtå cuaã chõ em phuå nû,ä töi chútå nhú á túiá chõ Trênì Thõ Thu Huyïnì , cû dên úã xa ä àaoã Sinh Tönì . Khi hatá Quöcë ca, khuön mùtå cuaã chõ em phu å nû ä ú ã àaoã Trûúnâ g Sa Lúná vaâ xa ä àaoã Sinh Tönì rêtë giönë g nhau. Àoá la â aná h mùtæ àùm àùm nhòn vïì phña trûúcá , ngûcå cùng lïn vaâ phêpå phönì g theo tûnâ g cung bêcå cuaã baiâ hatá , sùcæ thaiá trïn khuön mùtå thï í hiïnå tònh yïu Tö í quöcë nönì g nanâ . RÛN G XANH GIÛAÄ ÀAOà Trung sô Nguyïnî Quöcë Trûúnâ g giú tay vêyî chaoâ cacá thanâ h viïn trong àoanâ cöng tacá sö ë 17 àùtå chên lïn àaoã Sinh Tönì . Cêu àêuì tiïn cuaã chõ em phu å nû ä àïnë tû â tónh Àönì g Nai, Àùkæ Nöng, Haâ Nöiå la â hoiã ngay vïì nhûnä g loaiå cêy àang cùng monå g sûcá sönë g nùmç docå theo cêuì canã g. Nïnì àêtë cuaã àaoã Sinh Tönì la â catá pha lênî vúiá vo ã so.â Cacá loaiå cêy banâ g, mu â u, banâ g vuöng, phong ba, cêy àa, böì àï,ì dûaâ , dûúng liïuî … thñch nghi vúiá loaiå àêtë nayâ nïn cùng tranâ sûcá sönë g. Ú Ã àaoã Trûúnâ g Sa Lúná , nïnì àêtë coá pha àêtë thõt vaâ catá , nhûnä g chuyïnë tauâ chú ã cacá loaiå phên boná , àêtë munâ thûúnâ g têpå kïtë ra àaoã àï í caiã taoå khöng gian xanh. Úà àaoã Sinh Tönì , àêtë munâ khöng nhiïuì , nhûng cêy trïn àaoã co á sûcá sönë g conâ manå h hún ca ã ú ã àaoã Trûúnâ g Sa Lúná . Trung uyá Lï Vu ä Thûúnâ g nú ã nu å cûúiâ va â gêtå àêuì vúiá cêu noiá vui cuaã mötå sö ë thanâ h viïn trong àoanâ cöng tacá vï ì cêy xanh trïn àaoã : “Co á le,ä nhûnä g ngûúiâ lñnh va â ba â con nhên dên úã xa ä àaoã Sinh Tönì luön hûnâ g hûcå khñ thïë quyïtë têm. Khñ chêtë ào á toaã ra khöng gian, àûúcå cêy hêpë thu å nïn cùng tranâ sûcá sönë g”. Trûúcá toaâ nha â chó huy laâ hai cêy mu â u àa ä co á tuöií “lïn laoä ”, àûúcå gùnæ biïní Cêy di sanã . Cêy muâ u chó cao khoanã g 17 metá , traiã qua trùm nùm, tuöií cuaã cêy khöng nùmç ú ã chiïuì cao, ma â hiïnå ra ú ã nhûnä g nhaná h cêy àêyì vïtë u, sênì . Anh em böå àöiå trïn àaoã cho biïtë , cacá thï ë hï å ài trûúcá àïuì truyïnì kï í laiå rùnç g, “hai cêy muâ u nayâ àa ä traiã qua trùm nùm”. Úà xaä höiå Viïtå Nam 100 nùm vïì trûúcá , co á rêtë nhiïuì cêu ho,â ve â viïtë vï ì cêy mu â u. Ngûúiâ nöng dên epá qua ã muâ u lêyë dêuì àï í thùpæ àenâ , hoùcå xo ã xêu ruötå traiá mu â u röiì àötë lïn thay cho àenâ dêuì dûúiá maiá nha â tranh. Ngû dên lêyë gö î mu â u àoná g ghe thuyïnì . Dên gian truyïnì miïnå g cêu ca dao “Bûúám vaâng àêåu traái muâ u/Lêëy chöìng caâng súám lúâi ru caâng buöìn”. Nïuë tû â khöng gian nhòn xuönë g àaoã Sinh Tönì se ä chó thêyë mötå rûnâ g cêy xanh biïcë . Mêtå àö å rûnâ g trïn àaoã àa ä phu ã kñn cacá khu nhaâ ú,ã doanh traiå . Tû â cêuì canã g vaoâ túiá cöní g chaoâ , taná cêy phong ba nhû chiïcë ö xoeâ ra che nùnæ g. Satá caná h vúiá phong ba la â cêy banâ g la á lúná . Banâ g mocå úã àaoã tröng coá ve ã gên guöcë hún cêy banâ g thûúnâ g àûúcå trönì g ú ã cacá sên trûúnâ g. Do phaiã àöië mùtå vúiá baoä giöng, vò vêyå thên banâ g to, nhiïuì mùtæ , nhaná h toaã ra va â choanâ g vaoâ cêy phong ba nhû anh em nûúng tûaå nhau. CHIÏNË BINH NHÑ “Chauá yïu chuá bö å àöiå …canh giûä ngoaiâ àaoã xa”, tiïnë g hatá laná h lotá cuaã cacá chauá hocå sinh cêpë 1 ú ã xaä àaoã Sinh Tönì vang lïn taiå sên khêuë ngoaiâ trúiâ dûúiá göcë cêy phong ba. Cö í vu ä cho tiïtë mucå biïuí diïnî vùn nghï å cuaã cacá chauá la â hanâ g trùm caná bö,å chiïnë sô haiã quên. Moiå ngûúiâ vö î tay theo nhõp vaâ nú ã nu å cûúiâ khiïnë cho tiïtë mucå vùn nghïå canâ g àûúcå hêm noná g. Nhûng coá mötå chi tiïtë ma â ai tûnâ g àùtå chên ra àaoã Trûúnâ g Sa phaiã chu á y á múiá nhênå ra àûúcå , ào á la â têtë ca ã cacá chauá nho ã àïuì mùcå trang phucå àûúcå may cacá h àiïuå tûâ chiïcë aoá cuaã lñnh haiã quên. Chauá Àö î Ngocå Khaná h An, hocå sinh lúpá 1, con cuaã anh Àö î Phûúcá Minh va â chõ Lï Thõ Kim Thi öm cuönë sacá h àïnë trûúnâ g. Trûúnâ g Tiïuí hocå Sinh Tönì nùmç cacá h nha â chó 200 metá , vò vêyå chauá tû å ài, tû å vï,ì khöng cênì bö ë me å phaiã àûa àoná nhû trong àêtë liïnì . Trong lúpá hocå , Khaná h An mùcå trang phucå kha á giönë g vúiá cacá banå , ào á la â chiïcë aoá co á cö í hònh chûä V vúiá 4 socå trùnæ g, xanh; cöí va â lai aoá àïuì àûúcå may socå trùnæ g, xanh giönë g aoá cuaã lñnh haiã quên. Cacá be á gaiá khi àïnë trûúnâ g mùcå àönì g phucå la â aoá trùnæ g, chên vayá xanh, cöí aoá va â chên vayá cunä g àïuì àûúcå may cacá h àiïuå quên phucå cuaã lñnh haiã quên tröng rêtë dï î thûúng. Khi cacá chauá tham gia tiïtë mucå vùn nghï,å moiå ngûúiâ àïuì ö ì lïn búiã baiâ hatá vúiá gionå g non nútá , nhûng veã mùtå àêyì tû å tin. Thêyì Phamå Quang Tuênë cho biïtë , cacá chauá lúná lïn trong tònh thûúng cuaã bö ë me,å trong vonâ g tay cuaã cacá chu á bö å àöiå , vò vêyå cacá chauá thñch nhêtë la â cacá baiâ hatá vï ì ngûúiâ chiïnë sô, khi àïnë trûúnâ g, trang phucå cuaã cacá chauá la â bö å quênì aoá giönë g lñnh haiã quên”. n Àùtå chên lïn xaä àaoã Sinh Tönì , töi thêyë nhûnä g chiïnë sô va â cû dên úã àaoã àïuì mang hònh haiâ cuaã chiïnë binh, sûcá manå h toatá lïn qua baiâ hatá Quöcë ca. Àùtå chên lïn àaoã Trûúnâ g Sa Lúná , nhûnä g ngûúiâ lñnh vaâ cû dên kiïn àõnh nhû nhûnä g cêy phong ba sùné sanâ g àûúng àêuì vúiá baoä tö.ë BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Tònh quên dên úã Trûúâng Sa Göëc Muâ u cöí thuå trïn àaão Sinh Töìn Caác chaáu thiïëu nhi con em ngû dên trïn àaão Trûúâng Sa lúán àöìng ca trong trang phuåc haãi quên do caác chuá böå àöåi may tùång [ LÏ VÙN CHÛÚNG ] Chuyïnå chó co á ú ã Trûúnâ g Sa Anh: VÙN CHÛÚNG à Con cuaã ngû dên úã Trûúnâ g Sa àïuì mùcå quênì aoá àûúcå may giönë g quên phucå lñnh haiã quên Anh: VÙN CHÛÚNG à Anh: à TRẦN TUẤN Anh: à TRẦN TUẤN Thaná g5,6laâ cao àiïmí tauâ ca á cuaã ba â con ngû dên cacá tónh Quanã g Nam, Àa â Nùné g, Quanã g Ngaiä , Ninh Thuênå , Bònh Thuênå … àö í vïì vunâ g biïní Trûúnâ g Sa. Trung taá Nguyïnî Hönì g Lam, Chñnh trõ viïn Àönì Biïn phonâ g Trûúnâ g Sa cho biïtë , “ba â con ngû dên ra túiá àaoã Trûúnâ g Sa luön nhùcæ àïnë tracá h nhiïmå cöng dên àöië vúiá chu ã quyïnì biïní , àaoã va â thïmì lucå àõa cuaã Tö í quöcë ”. Ngû dên Voä Gia Sy,ä chu ã tauâ kiïm thuyïnì trûúnã g tauâ ca á BTh 99941 TS cho biïtë , “cû á ra túiá vunâ g biïní nayâ thò anh em ai cunä g nghô vïì tracá h nhiïmå bamá biïní , bamá àaoã la â nhiïmå vu å cuaã cöng dên Viïtå Nam”.

