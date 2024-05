Tiền Phong số 152

THỨ SÁU 31/5/2024 SÕ 152 Ngân hàng bán vàng nói gì? Trường "quên" quy trình, cô giáo bị bắt tạm giam Lại rà soát, kiểm tra Bài học cũ, nỗi đau mới CHUYỆN HÔM NAY Giá vàng miếng SJC giảm gần 3 triệu đồng/lượng ngay trong sáng 30/5. Nhiều người vội vã đem bán vì lo sợ giá giảm thêm trước thông tin 4 ngân hàng quÕc doanh sẽ bán vàng miếng vào thứ 2 tuần tới. Người dân xếp hàng chờ bán vàng miếng SJC sáng 30/5 ẢNH: NGỌC MAI Sºp hết thời vàng "ngáo" giá? Thiêng liêng lễ kết nạp Đảng 2 thanh niên công nhân BÓNG CHUYỀN NỮ VIỆT NAM: Đội duy nhất châu Á tham dự FIVB Challenger Cup 2024 Nga tuyên bÕ sẽ có thêm bước răn đe hạt nhân HAI LẦN BỊ BẮT OAN VÀ HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ CỦA DOANH NHÂN ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG VỤ HỌC SINH 5 TUỔI TỬ VONG TRÊN XE ĐƯA ĐÓN: Cơ quan CSĐT Công an Thành phÕ Thái Bình đã khởi tÕ vụ án, khởi tÕ bị can, bºt tạm giam Phương Quỳnh Anh (SN 1986, ở Thành phÕ Thái Bình), về tội "Vô ý làm chết người", trong vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trong ô tô đưa đón học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2, dẫn đến bé tử vong. Trường Mầm non Hồng Nhung 2 nơi có hơn 200 trẻ theo học ẢNH: NGUYỄN HOÀN

Theo Hội đồng Đội thành phố Bắc Ninh, trong giai đoạn 2019 - 2024, công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Bắc Ninh có nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Hội đồng Đội thành phố Bắc Ninh đã tổ chức trao hơn 2.600 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng; thăm, tặng quà, khám và cấp thuốc miễn phí cho học sinh và người dân tại Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái với trị giá gần 800 triệu đồng. Toàn thành phố Bắc Ninh đã có 10.500.000 bông hoa điểm tốt. Phong trào “Đôi bạn cùng tiến“ đã được các Liên đội duy trì trong nhiều năm học qua và phát huy hiệu quả. Hiện nay, toàn thành phố Bắc Ninh có gần 2.900 đôi bạn cùng tiến. Giai đoạn 2019 - 2024, thành phố Bắc Ninh đã có hơn 700 gương Đội viên học sinh trong phong trào “Nghìn việc tốt” được tuyên dương. Năm học 2023 - 2024, toàn thành phố Bắc Ninh có gần 26.700 đội viên và tổ chức lớp cảm tình Đoàn cho hơn 3.200 đội viên trưởng thành. Đại hội đã tuyên dương 105 cháu ngoan Bác Hồ. NGUYỄN THẮNG Bổ nhiệm ông Trương Hải Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ngày 30/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Trương Hải Long sinh năm 1976; quê ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật. Tháng 9/2022, ông Trương Hải Long được Ban Bí thư điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ngày 19/9/2022, HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp, bầu ông Trương Hải Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi về địa phương, ông Trương Hải Long từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, Bộ Nội vụ. THÀNH NAM -Lâu lắm rồi Mõ mới lại nằm mơ… - Kể đi Mõ! Giấc mơ nào của Mõ cũng thú vị, mọi người mỗi lần nghe xong đều suy ngẫm thông điệp trong đó. Lần này chắc cũng như những giấc mơ trước, không làm mọi người thất vọng chứ? - Thất vọng hay không là tùy cách mọi người luận thôi. Mõ mơ thế này. Đêm qua nực quá, Mõ không tài nào ngủ được. Trằn trọc mãi gần sáng mới chợp mắt. Hiện ra trước mắt Mõ là một chú cóc tội nghiệp…Da nó khô đét, ủ rủ như sắp chết. Nó ngồi trên một mô đất. Vây quanh nó là bao người hằm hè, giận dữ. Cả đám đông xôn xao. Kẻ mắng, người xỉ vả… - Ôi, thương thế. Con cóc làm gì nên tội? - Mõ cũng nghĩ thế. Nhưng khi nghe các thông điệp mắng chửi cóc, Mõ mới hiểu người ta đang trút sự tức giận vào cóc bởi lâu rồi không nghe cóc nghiến răng… - Thì liên quan gì? - Theo quan niệm, chỉ khi cóc nghiến răng, ông Trời nghe tín hiệu ấy biết hạ giới đang hạn hán thì sẽ đổ mưa. Giờ thiên hạ điêu đứng, nắng nung, khô khát, trời vẫn không mưa. Người ta kết tội cóc lười nhác, không làm phận sự của mình, sợ trách nhiệm… - Khổ thân cóc! Chia sẻ với cóc. Ngộ nhỡ nghiến răng hăng hái quá, ông Trời mưa to gây ngập lụt thì cũng bị phán xử mà. Vậy Mõ có nghe cóc giải trình vì sao lâu rồi không nghiến răng không? - Có! Cóc trình bày thương lắm. Cóc bảo, cóc có sung sướng gì đâu. Lâu rồi nơi cóc tá túc cũng kiệt nước. Chắt một tí để đánh răng thôi cũng không có. Lâu ngày không vệ sinh, răng cóc rụng hết cả. Không còn răng lấy gì mà nghiến…Mõ mơ đến đấy thì choàng tỉnh và thấy nước mắt mình thấm ướt cả gối… - Mọi người khóc cùng Mõ đây… MÕ LÀNG Thương thế! TIN ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG NHIỀU CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ, VƯỢT TRỘI Chiều 30/5, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (CNQP, AN và ĐVCN). Báo cáo giải trình, tiếp thu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, một số ý kiến cho rằng, dự thảo Luật quy định nhiều chính sách đặc thù trong xây dựng, phát triển CNQP, AN và ĐVCN, có những nội dung khác quy định của pháp luật liên quan, vì vậy đề nghị bổ sung 1 điều quy định về áp dụng pháp luật. Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy, dự thảo Luật liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhất là về ngân sách nhà nước, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, đầu tư, khoa học công nghệ… Trên cơ sở đó, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung, chỉnh lý nhiều quy định, chính sách đặc thù, vượt trội trong dự thảo Luật theo hướng: Quy định mới một số chính sách chưa được pháp luật quy định; kế thừa, phát triển các chính sách hiện đã được quy định ở các Pháp lệnh và văn bản dưới Luật và quy định các chính sách đặc thù, vượt trội hơn so với các chế độ, chính sách hiện hành ở các luật có liên quan. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến đề nghị hình thành Quỹ CNQP, AN để tập trung huy động nguồn lực, có cơ chế linh hoạt, chủ động cho xây dựng, phát triển CNQP, AN, nhất là thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, chiến lược, rủi ro cao. Cũng có ý kiến khác đề nghị không quy định về quỹ này để phù hợp với chủ trương hạn chế hình thành các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Tiếp thu ý kiến, để tránh chồng lấn nhiệm vụ chi, dự thảo đã quy định Quỹ CNQP, AN chỉ nhằm mục đích hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hoặc nghiên cứu, phát triển sản phẩm Quốc phòng an ninh có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt, có tính mới, rủi ro cao. “Đây là những nhiệm vụ mà ngân sách nhà nước chưa kịp bố trí hoặc bố trí nhưng chưa đủ”, ông Tới nhấn mạnh. ĐẶC THÙ TRONG THU HÚT LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Tại phiên họp, đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau), đặt vấn đề về quyền tự chủ của các cơ sở CNQP, AN. Theo ông, cần có 3 chính sách đặc thù trong thu hút lao động, việc làm, vị trí việc làm; đặc thù trong tiền lương và bảo hiểm xã hội; và thu hút nhân tài. Ngoài ra, ông Vân đề xuất trong hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực này cần tính đến yếu tố rủi ro. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có thể “đặt hàng” và trong tình thế cấp bách thì thủ tục hành chính phải đặc biệt. Ông Vân đề xuất cần có riêng một chương về khen thưởng, để khen thưởng những ai có đóng góp, cống hiến lớn với CNQP, AN; đồng thời có cơ chế xử lý, có chế tài với những ai vi phạm, cản trở hoạt động của pháp nhân tham gia vào lĩnh vực này. Tiếp thu giải trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, việc thành lập Quỹ CNQP, AN rất cần thiết, nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách hoặc nghiên cứu, phát triển sản phẩm quốc phòng, an ninh có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt, có tính mới, rủi ro cao. Khẳng định “tính tự chủ rất cao”, ông Giang nói, trước kia, chúng ta phải nhập khẩu rất nhiều loại, kể cả áo giáp cá nhân, nhưng bây giờ đã sản xuất được áo giáp cá nhân nhẹ, có loại chỉ nặng bằng một nửa các loại áo giáp đã nhập khẩu của các nước tiên tiến. Bên cạnh đó, nếu sử dụng ngân sách theo quy trình ngân sách Nhà nước, có trường hợp không đáp ứng được tính thời sự của nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như “độ mật” hạn chế rất nhiều. “Vì vậy, học tập các nước, trong dự thảo luật đề xuất cần có Quỹ CNQP, AN”, ông Giang cho hay. THÀNH NAM Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, việc thành lập Quỹ CNQP, AN là rất cần thiết ẢNH: TRỌNG HẢI Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng, việc thành lập Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh rất cần thiết, nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hoặc nghiên cứu, phát triển sản phẩm quốc phòng, an ninh có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt, có tính mới, rủi ro cao. “Công nghiệp quốc phòng, an ninh là tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Trên thế giới, những tiên tiến của khoa học công nghệ đều dành cho công nghiệp quốc phòng, an ninh”. Đại tướng PHAN VĂN GIANG

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư, tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từ đầu năm đến nay. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư đánh giá, từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện nghiêm Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư và kết luận Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo; tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo cơ bản hoàn thành theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo T.Ư, có việc vượt yêu cầu đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Kết hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa công tác phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực; giữa PCTNTC với công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; vừa xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, vừa xử lý nghiêm vi phạm trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cấp, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, không phải là “đấu đá nội bộ”, “phe cánh”, “tranh giành quyền lực” như các đối tượng xấu, thế lực thù địch xuyên tạc. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.100 vụ/4.211 bị can, truy tố 2.030 vụ/4.042 bị can, xét xử sơ thẩm 1.686 vụ/3.198 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó đã khởi tố mới 285 vụ án, 646 bị can về tội tham nhũng. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 2 vụ án/8 bị can, khởi tố thêm 135 bị can trong 7 vụ án; kết luận điều tra 3 vụ án/318 bị can; kết luận điều tra bổ sung 2 vụ án/10 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 2 vụ án/304 bị can; xét xử sơ thẩm 5 vụ án/140 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/9 bị cáo. Đã khởi tố, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, xảy ra đã lâu, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, như: Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Hoàn thành kết luận điều tra, ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm một số địa phương và vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC. Hoàn thành xét xử sơ thẩm 2 vụ án trọng điểm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và Tập đoàn Tân Hoàng Minh, với mức án rất nghiêm khắc, cũng rất nhân văn, trong đó, lần đầu tiên tuyên phạt tử hình đối với 1 bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội “tham ô tài sản”. Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư nhấn mạnh, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo; vi phạm do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, vi phạm những điều đảng viên không được làm. UBKT T.Ư đã tích cực, khẩn trương hoàn thành 7/8 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo. CÓ VÀO CÓ RA, CÓ LÊN CÓ XUỐNG LÀ BÌNH THƯỜNG Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, xử lý vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trên cơ sở đó khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm, chủ động xin từ chức, xin thôi chức vụ khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín, thể hiện sự nghiêm minh, công bằng, nhưng cũng rất nhân văn; đưa việc “có lên có xuống, có vào có ra” dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ, được dư luận, cán bộ, đảng viên hoan nghênh, đồng tình cao. Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư đánh giá, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo tiếp tục được quan tâm. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo, giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 7.500 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư đến nay lên hơn 85 nghìn tỷ đồng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTNTC; tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm. Nhất là tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến Tập đoàn FLC, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng);… TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo T.Ư) thống nhất đưa 2 vụ án trên vào diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các cơ quan, địa phương liên quan; Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (thuộc Tập đoàn Phúc Sơn) và một số cơ quan, địa phương liên quan. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn khiến nhiều quan chức dính vòng lao lý ẢNH: PV Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương đã khởi tố mới 190 vụ án/463 bị can về tội tham nhũng. Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra xử lý nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp xảy ra từ nhiều năm trước; khởi tố cả cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, thành ủy quản lý, như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bắc Ninh, An Giang, Kiên Giang,… THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 31/5/2024 “Đại án” Phúc Sơn, Thuận An vào diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi Sáng 30/5, thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Đoàn Bình Dương) kiến nghị, từ năm 2025 trở đi cần bổ sung báo cáo chuyên đề của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính để Quốc hội nghiên cứu, thảo luận và giám sát, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Theo đại biểu, trong nhiều năm qua cải cách thủ tục hành chính được Đảng, Nhà nước ta xác định là khâu trọng tâm, đột phá. Từ năm 2021 đến nay, Chính phủ đã liên tục chỉ đạo các bộ, ngành trung ương rà soát, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo kiến nghị của cử tri, của các địa phương thì, thủ tục hành chính vẫn rườm rà, phức tạp. “Vì sao thời gian qua Chính phủ và các địa phương liên tục muốn có cơ chế đặc thù, từ đặc thù cho các công trình giao thông đường bộ, các chương trình mục tiêu quốc gia…”, bà Xuân nêu câu hỏi và đặt vấn đề, phải chăng thể chế, thủ tục hành chính còn lạc hậu, nặng nề, chưa theo kịp thực tiễn, làm mất nhiều thời gian và làm tăng chi phí tuân thủ, đang bó buộc sự năng động, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng và hiệu quả của hành chính nhà nước, tạo lực cản cho sự phát triển của đất nước? Nữ đại biểu Đoàn Bình Dương cho rằng nước ta cần có một cuộc “đại cải cách” về thủ tục hành chính toàn diện, triệt để trong tất cả các lĩnh vực, nhất là đầu tư, xây dựng, mua sắm công, cũng như đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương. Để góp phần thực hiện việc này, đại biểu kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có định hướng chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội trong năm 2025 tổ chức các phiên giải trình liên quan đến thủ tục hành chính mà người dân, doanh nghiệp quan tâm. Qua đó góp phần đồng hành cùng Chính phủ tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính nhà nước. Cùng ngày, thảo luận vào dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đa số các đại biểu đồng tình với đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng vào Chương trình năm 2024. Nội dung sửa đổi theo hướng điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành sớm hơn (từ ngày 1/8/2024) đối với Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sửa đổi này là cần thiết nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đưa các chính sách mới vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. VĂN KIÊN Cần quyết liệt cải cách thủ tục hành chính Nhấn mạnh thời gian là nguồn lực quý giá của sự phát triển, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Xuân cho rằng cần có một cuộc “đại cải cách” về thủ tục hành chính toàn diện, triệt để trong tất cả các lĩnh vực, nhất là đầu tư, xây dựng, mua sắm công… Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Đoàn Bình Dương) cho rằng cần có một cuộc “đại cải cách” về thủ tục hành chính ẢNH: NHƯ Ý

Ngày 29/5, hàng chục người là đại diện khách hàng của 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside do Cty CP Bách Đạt An (Bách Đạt An) làm chủ đầu tư đã dự đối thoại với Cty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối) để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi của mình trước thông tin vụ việc sẽ được xử lý hình sự. Nhiều người đã tỏ ra mệt mỏi và lo lắng cho quyền lợi của mình vì đã theo đuổi vụ khiếu kiện quá lâu. Mới đây, ngày 4/5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã họp các đơn vị, sở ngành để giải quyết khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết các nội dung liên quan đến những dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn). Tại buổi làm việc, đại diện Bách Đạt An cho biết, sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước sau 20 ngày từ ngày họp và chứng minh năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án, để được gia hạn trước ngày 4/6/2024. Trong đó, bao gồm kinh phí đảm bảo thực hiện nghĩa vụ ký quỹ các dự án, kinh phí để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của UBND thị xã Điện Bàn, kinh phí tiếp tục triển khai thi công và nghĩa vụ tài chính liên quan. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cũng đề xuất xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Liên quan đến hoạt động của Cty CP Bách Đạt An, đại diện phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Các dự án của Cty CP Bách Đạt An đầu tư và những vi phạm của Cty đã được Cơ quan cảnh sát điều tra thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan và đã được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo và Bộ Công an cũng đã đề nghị điều tra xử lý. Do đó, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh để thống nhất điều tra xử lý theo quy định. CHỦ ĐẦU TƯ CỐ TÌNH CHÂY Ì Theo báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, tranh chấp hợp đồng giữa Cty CP Bách Đạt An và Cty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, dẫn đến chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm. Đến nay, một số dự án chưa được giao đất, cho thuê đất do đó chưa xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, vì vậy để tiếp tục thực hiện phải được cấp thẩm quyền giao đất, xác định giá đất tại thời điểm giao đất và đơn giá sẽ cao hơn rất nhiều so với đơn giá các bên liên quan đã ký hợp đồng đặt cọc, phân phối đất nền và hợp đồng chủ đầu tư trực tiếp thỏa thuận với người dân. Vì vậy, Bách Đạt An có dấu hiệu cố tình chây ì trong quá trình thực hiện dự án nhằm yêu cầu thỏa thuận lại đơn giá với các bên liên quan. Đối với việc thi hành những bản án đã được TAND các cấp tuyên có hiệu lực, báo cáo cho biết: Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu Bách Đạt An tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên, Bách Đạt An không tự nguyện thi hành, vi phạm cam kết về nghĩa vụ thời hạn thực hiện các dự án… Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc đối với Cty CP Bách Đạt An. Ngày 25/10/2023, Cục THADS tỉnh Quảng Nam phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Nam để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án đối với Bách Đạt An tại 3 dự án nói trên. Theo đó xác định Bách Đạt An chưa thực hiện đúng, đầy đủ công việc nhất định theo nội dung các bản án và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện công việc. Kết quả tổ chức thi hành án cho thấy UBND tỉnh và các sở ngành đã có trách nhiệm trong việc đôn đốc, tạo điều kiện cho Bách Đạt An thực hiện việc triển khai dự án nhưng Bách Đạt An vẫn không thực hiện theo đúng nội dung của bản án tuyên. NGUYỄN THÀNH Trong khi việc thi hành các bản án đã được TAND các cấp tuyên gặp bế tắc, thì gần 1.000 khách hàng của 3 dự án ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) do Cty CP Bách Đạt An (làm chủ đầu tư) lại tiếp tục đứng ngồi không yên trước thông tin vụ việc có thể sẽ chuyển hướng xử lý hình sự. 4 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 31/5/2024 Cty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam đã ký các hợp đồng, biên bản thỏa thuận với Cty CP Bách Đạt An để phân phối 3 dự án nói trên. Có khoảng 1.000 khách hàng đã đặt mua đất tại các dự án thông qua đơn vị phân phối. Tuy nhiên, từ 2017 tranh chấp bắt đầu phát sinh nhưng các bên không tìm được tiếng nói chung và tất cả đã cùng đưa nhau ra tòa. Khách hàng mệt mỏi vì đeo đuổi vụ khiếu kiện kéo dài VỤ KHIẾU KIỆN ĐẤT ĐAI LỚN NHẤT MIỀN TRUNG: Đâu là lối thoát? Lễ hội Sông nước TPHCM lần thứ 2 diễn ra trong 10 ngày và kết thúc vào ngày 9/6, được mở rộng cả về thời gian và không gian. Lễ hội Sông nước lần này có 22 chuỗi sự kiện thể thao, văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực… diễn ra tại nhiều nơi trong thành phố, trong đó có các địa điểm chính là Bến Nhà Rồng- cảng Khánh Hội - cảng Sài Gòn, Công viên Bến Bạch Đằng, Công viên bờ sông Sài Gòn, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Bến Ngôi Sao Việt (quận 7), Bến Bình Đông (quận 8). Ngoài ra, nhiều sự kiện cũng gắn với phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bờ sông thành phố Thủ Đức. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết: “Chuỗi sự kiện gắn với sông nước sẽ tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng TPHCM là đô thị hướng biển thông qua hệ thống sông nước và tăng cường tính liên kết với các tỉnh Đông Nam bộ”. Theo thống kê của Sở Du lịch TPHCM, đã có hơn 100 doanh nghiệp đồng hành với lễ hội với việc công bố và áp dụng các chính sách ưu đãi về giá, về chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ mua sắm, dịch vụ ăn uống, tham quan, tua tuyến. Đã có 15 thương hiệu nổi tiếng cung cấp voucher điện tử giảm giá đến 50% không giới hạn số lượng cho các hãng hàng không, để áp dụng cho khách bay đến TPHCM trong thời gian sự kiện diễn ra. Bên cạnh đó, nhiều Cty du lịch đã xây dựng các tua du lịch mới gắn liền với Lễ hội Sông nước như tua “Chill cùng lễ hội Sông nước TPHCM” ngày 31/5 với việc tổ chức cho du khách trải nghiệm xe buýt hai tầng từ trung tâm Sài Gòn, tham dự đêm khai mạc và chương trình nghệ thuật chương trình nghệ thuật “Chuyến tàu huyền thoại” tại cảng Sài Gòn và hoà mình vào cuộc sống ban đêm tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ; tua “Lắng nghe sông Sài Gòn kể chuyện” dành cho du khách tham quan Bảo tàng TPHCM, tham quan và tìm hiểu về lịch sử hình thành dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Check in tại cột cờ Thủ Ngữ, Cầu Mống và xem show Chuyến tàu huyền thoại; tua “Từ Sài Gòn đến TPHCM hôm nay” đi qua các di tích lịch sử, ngắm thành phố bằng xe buýt và ngắm hoàng hôn bằng tuyến buýt sông; tua đến Côn Đảo bằng tàu cao tốc 5 sao… Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, Lễ hội Sông nước TPHCM lần thứ 2 tiếp tục khẳng định chiến lược xây dựng điểm đến TPHCM là thành phố không ngủ, thành phố của những sự kiện, lễ hội. Các sự kiện không chỉ tạo ra điểm vui chơi, giải trí mà còn giúp cho sức sống kinh tế thành phố thêm sôi động, phát triển xứng đáng nền kinh tế đầu tàu của cả nước. SÔI ĐỘNG PHỐ ĐÊM D-JOY là điểm giải trí rộng gần 2 ha, ở quảng trường trung tâm Công viên bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) vừa được đưa vào hoạt động giữa tháng 5/2024 và trở thành điểm check-in về đêm của giới trẻ. Đây là điểm vui chơi, ăn uống theo mô hình pop-up theme park - loại hình giải trí kiểu Mỹ dành cho giới trẻ. Đặc biệt, lần đầu tiên bộ môn Pickleball - một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh trên thế giới cũng được giới thiệu. Đây là môn thể thao “lai” giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, được chơi với vợt phẳng nhỏ hơn vợt tennis nhưng lớn hơn vợt bóng bàn. Khu vui chơi mới này còn có nhiều chương trình đặc sắc, diễn ra thường xuyên như biểu diễn Carnival đường phố, lễ thả diều khổng lồ, trình diễn xiếc đường phố, bắn pháo hoa nghệ thuật, múa lửa nghệ thuật, check-in nhân tượng, lô tô show… TPHCM hiện có nhiều không gian văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm đã trở thành thương hiệu nổi tiếng như phố đêm Bùi Viện, chợ đêm Bến Thành (quận 1), Quảng trường nhạc nước Hòa Bình Square (quận Gò Vấp), Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí ban đêm dọc tuyến đường kênh Tân Hóa (quận 11); các tuyến phố ăn uống về đêm, có thể kể đến Vĩnh Khánh (quận 4), Nguyễn Thiện Thuật (quận 3), Food Street Market (quận 1), phố ẩm thực - mua sắm đường Hậu Giang (quận 6)… TRỌNG THỊNH - UYÊN PHƯƠNG Thành phố không ngủ TPHCM đã và đang đồng thời triển khai thực hiện nhiều chương trình, sự kiện hoạt động về đêm nhằm đưa thành phố trở thành một thành phố không ngủ, thành phố của sự kiện, của lễ hội. Đại cảnh tại chương trình nghệ thuật “Chuyến tàu huyền thoại” khai mạc Lễ hội sông nước TP HCM lần 2

VkNG GImM GIl Ghi nhận tại phố vàng Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), lượng khách đến mua bán vàng tấp nập, đến mßc cửa hàng thông báo dừng tiếp nhận vào lúc 11h. Anh Minh Trung (Đống Đa, Hà Nội) là khách quen của cửa hàng nên được ưu tiên không phải xếp hàng vào trong quầy bán vàng. Anh Trung cho biết: “Mấy hôm nay, tôi cũng đọc thông tin về việc 4 ngân hàng sẽ bán vàng miếng SJC vào tuần sau. Sáng nay, cửa hàng vừa mở cửa, tôi đến ngay để bán nhưng giá giảm quá nhanh mất hơn 3 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua. Tuy không lỗ nhưng lãi không được bao nhiêu”. Trong khi đó, chị Ngọc Phượng (Thanh Xuân, Hà Nội) chấp nhận bán lỗ để thu tiền mua đất. “Tôi vừa đặt cọc mua đất nền ở vùng ven Hà Nội. Tôi mua vàng SJC từ đầu tháng với giá 86 triệu đồng/lượng. Hôm nay, tôi bán ra, giá giảm mạnh, lỗ 1,2 triệu đồng/lượng”. Chỉ lãi khoảng 10 triệu đồng/ lượng sau khi mua 20 lượng vàng miếng SJC nhưng chị Minh Châu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bán ra để chuyển sang mua vàng nhẫn. Chị Châu nói: “Giờ nắm giữ vàng miếng, sợ rủi ro. Cơ quan quản lý cũng đưa ra thông điệp nguồn cung dồi dào vào thời gian tới và có khả năng bỏ độc quyền vàng miếng”. NGÂN HkNG BlN VkNG NÓI GÌ? Trao đổi với báo chí ngày 30/5, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, việc bán vàng miếng trực tiếp tới người dân sẽ được thực hiện từ ngày 3/6. Trước mắt, BIDV sẽ triển khai tại TPHCM và Hà Nội. Sau đó ngân hàng sẽ thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu... Hằng ngày, BIDV sẽ công bố công khai giá bán vàng tại trang thông tin, trên cơ sở giá mua từ Ngân hàng Nhà nước. Cũng theo ông Lâm, giá vàng sẽ do cơ quan này xác định căn cß theo giá thế giới và mục tiêu điều hành giảm chênh lệch giá trong nước và quốc tế. Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đánh giá: “Đây là một chủ trương kịp thời, đúng đắn và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước cũng như cả hệ thống ngân hàng thương mại. Về phía Agribank, với lợi thế mạng lưới giao dịch rộng khắp, chúng tôi đã triển khai đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể sẵn sàng bắt đầu cung ßng vàng cho người dân từ ngày 3/6. Trước mắt, chúng tôi sẽ tổ chßc thực hiện tại Hà Nội, TPHCM và theo dõi diễn biến thị trường để tiếp tục triển khai mở rộng hơn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường”. Theo ông Vượng, ngân hàng lưu ý khách mua về các thủ tục liên quan đến định danh cá nhân và tuân thủ một số quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền. Cả 2 lãnh đạo của BIDV và Agribank đều khẳng định, ngân hàng bán vàng không vì mục tiêu lợi nhuận. Biện pháp mới của Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp qua 4 ngân hàng quốc doanh (Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank) đưa ra trước bối cảnh các phiên đấu thầu 1 tháng qua chưa cho thấy hiệu quả trong mục tiêu hạ chênh lệch giá vàng miếng trong nước với giá vàng thế giới. Ngân hàng Nhà nước đã tổ chßc 9 phiên đấu thầu, cung ßng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,8 tấn vàng. Tuy nhiên, mßc chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới vẫn ở mßc cao, khoảng trên 20%. Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhận định, đây là một giải pháp đúng đắn. Theo ông Hiển, Ngân hàng Nhà nước sẽ nhập lượng vàng nhất định và bán dần cho 4 ngân hàng quốc doanh. Theo ông Hiển, giai đoạn đầu, giá vàng chưa thể giảm ngay nhưng quan trọng nhất là phần chênh lệch này nằm trong tay nhà nước để có dự trữ, phòng rủi ro, thay vì chảy vào túi đầu cơ, buôn lậu. Ông này dự báo thời gian tới, giá vàng trong nước sẽ giảm nhiệt. “Giá vàng SJC chênh lệch với giá vàng thế giới từ 2-4 triệu đồng/ lượng là hợp lý”, ông Hiển nói. NGỌC MAI Vào lúc 17h ngày 30/5, Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 86,3 - 88,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng so với cuối giờ sáng. Tuy nhiên, so với đầu giờ sáng, giá vàng SJC vẫn giảm 2,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng lên 2,5 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy các đơn vị kinh doanh đang dự phòng rủi ro giá vàng có thể biến động mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm gần 3 triệu đồng/lượng ngay trong sáng 30/5. Nhiều người vội vã đem bán vì lo sợ giá giảm thêm trước thông tin 4 ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng miếng vào thứ 2 tuần tới. Người dân xếp hàng chờ bán vàng miếng SJC sáng 30/5 ẢNH: NGỌC MAI KINH TẾ 5 n Thứ Sáu n Ngày 31/5/2024 Sºp hết thời vàng “ngáo” giá? Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) vừa công bố thông tin nhập khẩu gạo tháng 5 của nước này. Kết quả cho thấy trong số 150.000 tấn gạo trúng thầu có 90.000 tấn đến từ các DN Việt Nam. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời trúng thầu 2 lô với khối lượng 60.000 tấn, mßc giá 563 USD/tấn, thấp nhất trong số các đơn vị trúng thầu (giảm tới 16 USD so với giá chào ban đầu 579 USD/tấn). Công ty Thuận Minh (trúng thầu 30.000 tấn), là đơn vị có giá chào thấp nhất trong số các DN dự thầu (chỉ 564,5 USD/tấn). Nếu so giá gạo trúng thầu với giá gạo nội địa do Hiệp hội Lương thực Việt Nam công bố là 587 USD/tấn, giá trúng thầu của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thấp hơn đến 24 USD/tấn, còn Công ty Thuận Minh thấp hơn 22,5 USD/tấn. Trong khi đó, khối lượng 60.000 tấn còn lại thuộc các DN sử dụng nguồn gạo từ Pakistan và Myanmar có giá trúng thầu từ 621,5 - 629 USD/tấn. DN giảm giá gạo nhiều nhất so với giá chào thầu cũng chỉ 4 USD/tấn. Đối thủ xuất gạo lớn nhất của Việt Nam là Thái Lan có mßc giá chào thầu thấp nhất là 649 USD/tấn. Trong đó, hai DN Thái khác lần lượt có giá chào thầu là 656,5 và 658,5 USD/tấn. Đây không phải lần đầu DN gạo Việt Nam chào giá thấp nhất trong số các DN nước ngoài tham gia. Vào đầu năm nay, Bulog mở cuộc đấu thầu quốc tế để mua gạo với khối lượng lên tới 500.000 tấn loại 5% tấm. Các DN Việt trúng 2/3 gói thầu nhờ lợi thế về giá. Giá thầu mà các DN Việt Nam đưa ra cao nhất đợt này là 660 USD/tấn (C&F - tính cả phí vận chuyển), mßc thấp nhất 653 USD/tấn. Trong số nửa triệu tấn gạo này, DN Việt Nam trúng thầu tới khoảng 301.100 tấn; các công ty trúng thầu gồm: Cty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Gia Corp, Cty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KiGiMex), Cty Cổ phần thực phẩm thiên nhiên King Green, Tập đoàn Lộc Trời, Cty TNHH Phát Tài, VinaFood 1, VinaFood 2... RỦI RO TỪ DN CHỈ GOM LÚA… RỒI BlN Chia sẻ với PV Tiền Phong, một chuyên gia về lúa gạo cho rằng, cần phải làm rõ đối với những DN trúng thầu trên, DN nào thuộc dạng thương mại (tßc chỉ thu gom lúa của nông dân rồi xuất bán); DN nào mang tính sản xuất, có vùng nguyên liệu riêng. Theo vị này, hiện tại trên thị trường lúa gạo Việt Nam, các DN mang tính thương mại rất nhiều vì phần lớn không chịu đầu tư và có thói quen “ăn xổi”. Với những DN này, thường có thói quen ký hợp đồng với nước ngoài, sau đó mới thu mua gạo trong nước để cung cấp. Do đó, khi giá gạo thu mua trong nước tăng cao và tăng nhanh, các DN thường trở tay không kịp. Chưa kể, mßc giá trên đã bao gồm phí vận chuyển nên trong bối cảnh biến động cước phí, hoặc thu gom không kịp, các DN buộc phải đàm phán lại về thời gian giao hàng, hoặc bị phạt hợp đồng dẫn tới thua lỗ. “Gạo là ngành có biên lợi nhuận mỏng, vừa chịu biến động lớn từ môi trường quốc tế. Do đó, những DN chỉ đơn thuần thu gom lúa rồi xuất khẩu mà bất chấp giá để ký hợp đồng rất dễ rủi ro. Khi DN xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng tới hoạt động thu mua lúa của nông dân”, vị này cho hay. GS Võ Tòng Xuân đánh giá, Việt Nam đang có thế mạnh về xuất khẩu gạo; với nhiều loại ngon để xuất khẩu như gạo thơm, gạo ST24, ST25, được các nhà nhập khẩu đánh giá cao về chất lượng. Giá gạo xuất khẩu loại gạo trắng 5% tấm mà DN đưa ra 563 USD/tấn vẫn có lợi nhuận, vì hiện nay giá gạo Việt Nam đang ở mßc cao so với những năm trước đây. Còn nếu loại gạo thơm DN đưa ra mßc giá đó mới gọi là quá thấp, có dấu hiệu bán phá giá. Tuy nhiên, GS Võ Tòng Xuân cho rằng, để minh bạch giá gạo xuất khẩu, Việt Nam cần thiết phải lập sàn giao dịch (gạo) nhằm hài hòa lợi ích nông dân, DN và các bên liên quan. Cùng với đó, các bộ, ngành cần phân loại rõ các nhóm gạo, loại gạo xuất khẩu, từ đó có thể phát triển thương hiệu gạo quốc gia, và rạch ròi về chất lượng, giá cả. DƯƠNG HƯNG Doanh nghiệp Việt phá giá, giành đơn xuất khẩu gạo? Việc một số doanh nghiệp (DN) Việt trúng thầu xuất khẩu gạo với khối lượng lớn là tin vui đối với ngành gạo. Tuy nhiên, mức giá mà các DN đưa ra lại thấp nhất trong số DN các nước tham gia đấu thầu. Liệu có tình trạng DN Việt phá giá để trúng thầu? Rủi ro phá giá đến từ DN chỉ thu gom lúa rồi xuất khẩu

NHÀ TRƯỜNG ÍT KÝ BÀN GIAO ĐƯA ĐÓN HỌC SINH Ngày 30/5, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể cháu bé T. G. H (5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2) được đưa về Nhà tang lễ TP Thái Bình bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Tại nhà tang lễ, bà Đinh Thị Hằng (SN 1963, quê Nam Định, tạm trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), bà ngoại cháu bé ôm mặt khóc nức nở. Bà cho biết, khoảng 6h20 ngày 29/5, bà dẫn cháu ngoại ra cổng nhà lên xe đưa đón của nhà trường và thấy cháu ngồi vào hàng ghế thứ 2 (sau ghế lái) rồi mới trở lại nhà. Theo bà Hằng, hằng ngày, xe của nhà trường đón và đưa học sinh trả về nhà cho phụ huynh, nhưng ngày 29/5 có lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con. Chiều cùng ngày, con trai bà (cậu ruột Huy) đến trường đón nhưng tìm không thấy nên đã hỏi các cô giáo ở lớp thì được báo hôm nay cháu không đi học. “Con trai gọi điện thoại về nói cô giáo báo cháu không đi học, tôi còn quát con đùa mẹ à? Chính mẹ đưa cháu lên xe của nhà trường, sao lại bảo không đi học? Tôi liền gọi điện thoại cho cô giáo đã đón cháu lên xe thì được cô động viên đợi kiểm tra lại. Ai ngờ, cháu tôi lại bị bỏ quên trên ô tô cả ngày trời, không ai biết”, bà Hằng nghẹn ngào. Theo bà Hằng, cháu H vào học Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) được hơn 2 năm, kinh phí 3 triệu đồng/tháng, bao gồm đón và đưa tận nhà. Mẹ cháu chọn dịch vụ này để cả nhà đỡ vất vả trong việc đưa đón cháu. Theo bà, từ trước tới nay, người đưa đón học sinh của nhà trường rất ít khi thực hiện việc ký bàn giao học sinh. Việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có. Ngày 29/5, bà không nhận được bất cứ thông tin gì về việc cháu không vào lớp cho đến khi nhận tin dữ. THÁI BÌNH CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG CÁC TRƯỜNG MẦM NON Cũng trong ngày 30/5, UBND tỉnh Thái Bình có công văn khẩn gửi các sở, ngành, địa phương về việc chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ em, đảm bảo môi trường an toàn khi trẻ đến trường. UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra hoạt động của các trường, lớp mầm non, nhất là hoạt động của nhóm, lớp mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình. Kiên quyết xử lý, đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ trẻ không phép trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn đối với hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở GD&ĐT tăng cường phối hợp với các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng ô tô. Đối với các cơ sở giáo dục có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện. Yêu cầu tài xế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thực hiện các quy định về an toàn giao thông. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình đưa đón học sinh bằng ô tô; phải có sự thống nhất giữa nhà trường với đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình học sinh. Khi ký kết hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải phải xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm của các bên liên quan về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho học sinh. Nhà trường phải phân công giáo viên hoặc nhân viên có kinh nghiệm đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn về giao thông tham gia đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, đảm bảo trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định, kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe, khi lên, xuống xe ô tô. Bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 30/5, Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) vẫn tổ chức đón và chăm sóc học sinh. Vị trí ô tô đưa đón học sinh đỗ ở ngoài đường nhựa trong khu tái định cư, gần cổng trường thông thoáng, ít cây, ít nhà dân. NGUYỄN HOÀN Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương Quỳnh Anh (SN 1986, ở TP Thái Bình), về tội “Vô ý làm chết người”, trong vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trong ô tô đưa đón học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2, dẫn đến bé tử vong. 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 31/5/2024 Xe ô tô đưa đón học sinh, nơi phát hiện bé trai bị bỏ quên nhiều giờ Ngày 29/5, thời tiết nắng nóng, oi bức, vị trí ô tô đỗ chính diện hướng Tây không có nhà dân hay cây xanh che nắng. Ô tô này được dán kính đen hai bên cửa ghế học sinh ngồi, do đó người bên ngoài sẽ khó có thể nhìn thấy bên trong ô tô trong điều kiện ban ngày. CHUYỆN HÔM NAY tai nļn lao đŴng, tai nļn giao thông v¾ đŒc biŢt l¾ khi cái chết liên quan tŶi nhƊng sŬ phňn bÄ bŪng như vƀ bŪ quên hŨc sinh trên xe but mŶi đây. HÁy nhÉn sƌ viŢc ź gÍc đŴ quľn trŦ đŞ thŀy, mŲi câu chuyŢn không hy hƊu. Hơn nƊa, b¾i hŨc cĶng không mŶi. TrưŶc vƀ cháu bÄ ź Thái BÉnh, cách đây v¾i năm tƆng xľy ra tương tƌ nhiŜu vƀ. RÒng đŴng nhŀt cÍ lŘ l¾ vƀ TrưŸng Gateway (Cłu Giŀy, H¾ NŴi). Sau mŲi sƌ viŢc, ngo¾i nŲi xÍt xa cƂa ngưŸi nh¾, dư luňn, cơ quan chƄc năng “vá lŲ hŰng” liên quan thế n¾o? HÁy nhÉn lļi sau v¾i vƀ bŪ quên hŨc sinh trên xe, các xe đưa rưŶc hŨc sinh cÍ đưžc sơn m¾u v¾ vňn h¾nh riêng không? Thƌc tế l¾ không. MŲi xe thuŴc mŲi trưŸng sź hƊu mŴt loļi m¾u sơn khác v¾ phłn nhiŜu khi lưu thông giŸ cao điŞm cĶng tļt tÄ, đánh vÑng không khác xe but cưŶp đưŸng. Các trưŸng tư thƀc đŞ tiết giľm chi phÈ thưŸng thuê các công ty vňn tľi phƀc vƀ đa lĴnh vƌc. CĶng chiếc xe đÍ sáng chź hŨc sinh, trưa cÍ thŞ dÓng v¾o viŢc khác. CÍ khi chưa kŦp vŢ sinh, chiŜu lļi hŶt hľi vŜ đÍn các cháu nhŪ. TƆ ghế ngŮi, dây an to¾n, bƀc cƈa lên xuŬng…chŤ phÓ hžp vŶi ngưŸi lŶn. NhiŜu phƀ huynh đÁ vô cÓng ngļc nhiên khi con mÉnh vŜ nh¾ bi bô nhƊng điŜu lļ lņm. HÍa ra do bác t¾i hoŒc cô giáo đưa đÍn mê mŴt bŴ phim d¾i tňp n¾o đÍ hay thÈch b¾i hát sến sńm nên mź nghe suŬt h¾nh trÉnh. NhƊng thông tin n¾y vô tÉnh tiêm nhiŠm v¾o đłu đƄa trŖ ngây thơ. Báo TiŜn Phong cĶng nhiŜu lłn đăng b¾i phľn ánh mŴt sŬ trưŸng hŨc ngoļi th¾nh H¾ NŴi thňm chÈ dÓng ô tô hết đát, tƌ chế đưa đÍn hŨc sinh. NhƊng chiếc xe đÍ cÍ thŞ cľi hoán tƆ xe tľi, xe công nông đÍng thÓng, gá thanh gŲ l¾m băng ghế, lÓa hŨc sinh lên xe rŮi khÍa kÈn song cƈa lļi. Khi đưžc phŪng vŀn, nh¾ trưŸng nhƊng nơi n¾y đÁ đŰ cho nhu cłu cƂa phƀ huynh; hŪi bŬ mŔ hŨc sinh lļi chƂ đŴng khen phương tiŢn thuňn lži, rŖ v¾ tiết kiŢm thŸi gian đưa đÍn cho hŨ… NhƊng chiếc xe tƌ chế hoļt đŴng ngang nhiên trưŶc sƌ vô cľm cƂa chÈnh quyŜn, cơ quan chƄc năng đŦa phương. Ngay chÈnh chiếc xe chź cháu bÄ bŦ bŪ quên ź Thái BÉnh, khi bŦ phát hiŢn, đang đŲ ngưžc chiŜu giao thông. Rŀt nhiŜu thƄ bŌng cľm quan thôi đŜu thŀy rÑ sƌ cńu thľ mŨi gÍc đŴ. Đŀy l¾ chưa muŬn nhŊc tŶi, quy trÉnh kiŞm đếm hŨc sinh sau khi đưžc gia đÉnh b¾n giao cho nh¾ trưŸng, tŶi khi trź vŜ vŶi gia đÉnh. MŴt sŬ ngưŸi luôn mơ ưŶc trên to¾n quŬc thŬng nhŀt mŴt loļi xe but vŶi m¾u sơn, thiết kế riêng đưa đÍn hŨc sinh v¾ luôn ưu tiên lưu thông ź cŀp đŴ cao nhŀt. Sau mŲi vƀ viŢc, như cháy nh¾, chết ngưŸi trên xe đưa đÍn…cĶng chŎng ai muŬn th¾nh ngưŸi hÓng đŞ nhňn bŌng khen. Cách tŬt nhŀt l¾ quľn trŦ xÁ hŴi quy cƂ đŞ không cÍ vƀ cháy n¾o, cái chết n¾o đáng tiếc n¾o xľy ra… Đ.T TrưŶc mŴt cái chết TIƒP THEO TRANG 1 VỤ HỌC SINH 5 TUỔI TỬ VONG TRÊN XE ĐƯA ĐÓN: Cơ quan điều tra xác định, bé T. G. H ở trên ô tô đưa đón của nhà trường trong thời gian dài, thời tiết nắng nóng, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp, do đó cháu bị suy hô hấp dẫn đến tử vong. Bà Đinh Thị Hằng (SN 1963, bà ngoại bé trai), khóc nghẹn khi có người hỏi thăm, động viên Bài học cũ, nỗi đau mới LŲ hŰng chŤ ź quy trÉnh đưa đÍn hŨc sinh?

