Tiền Phong số 140

KHI CA SÔ HOA Á HOAN G HÊUÅ , TÛÚNÁ G QUÊN… 19/5/2024 SÖË 140 CHU à NHÊTÅ Truyïnå ngùnæ cuaã BÑCH HANÅ H BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Trung Quöcë nú ã rö å cacá app henå hoâ [ Trang 15] HÖË ÀEN n "TREND" ÀÊUÌ ÀA  GIÛAÄ MUA PHÊTÅ ÀANà [ Trang 11] [ Trang 8 + 9 ] [ Trang 10 ] [ Trang 16] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Höm qua, 18/5, Höåi nghõ lêìn thûá 9 Ban chêëp haânh Trung ûúng Àaãng khoáa XIII hoaân têët chûúng trònh laâm viïåc. Phaát biïíu bïë maåc, Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång chuã trò höåi nghõ, nhêën maånh "cöng taác chuêín bõ nhên sûå vaâ bêìu cûã cêëp uãy trong thúâi gian túái phaãi raâ soaát thêåt kyä àïí lûåa choån, Tö í quöcë trïn hïtë ! [Xem tiïpë trang 3] [ Trang 3] [ Trang 6 + 7 ] TÛ TÛÚNà G, ÀAOÅ ÀÛCÁ , PHONG CACÁ H HÖ Ì CHÑ MINH LA  "GIA Á TRÕ DÊN TÖCÅ " n ÖNG KIM SANG-SIK CHÛA MÛN G ÀA Ä LO Khi ca sô tröí taiâ leã [ Trang 11] Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång phaát biïíu taåi höåi nghõ Khuyïnë khñch tinh thênì damá nghô, damá lamâ , damá chõu tracá h nhiïmå , damá àötå pha á phatá triïní Sau ba ngayâ (16-18/5) lamâ viïcå khêní trûúng, nghiïm tucá , àêyì tinh thênì tracá h nhiïmå , Höiå nghõ lênì thû á chñn Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoaá XIII àaä hoanâ thanâ h toanâ bö å nöiå dung, chûúng trònh àïì ra va â bï ë macå saná g 18/5. Baoá Tiïìn Phong trên tronå g giúiá thiïuå toanâ vùn phatá biïuí cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g bï ë macå Höiå nghõ. // Tû tûúnã g lúná trong mötå cuönë sacá h nhoã [ Trang 4 ] Ky â hopå thû á Bayã , Quöcë höiå khoa á XV xem xetá thöng qua 10 dû å aná luêtå Chiïuì 18/5, taiå Nha â Quöcë höiå , Uyà viïn Bö å Chñnh trõ, Bñ thû Ban caná sûå Àanã g Chñnh phu,ã Thu ã tûúná g Chñnh phu ã Phamå Minh Chñnh vaâ Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Phoá Bñ thû phuå tracá h Àanã g Àoanâ Quöcë höiå , Pho á Chu ã tõch Thûúnâ g trûcå Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî (àiïuì hanâ h hoatå àönå g cuaã Quöcë höiå , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå ) àönì g chu ã trò Höiå nghõ giûaä Àanã g Àoanâ Quöcë höiå va â Ban caná sû å Àanã g Chñnh phu.ã Bùtæ àêuì tû â thaná g 4 cho àïnë hïtë thaná g 7, theo thönë g kï cuaã mötå söë phonâ g khamá têm ly,á lûúnå g bïnå h nhên laâ hocå sinh bõ trêmì camã tùng àötå biïnë . Àêy laâ thúiâ gian diïnî ra cacá ky â thi quan tronå g nhû thi vaoâ THPT va â thi àaiå hocå . Co á gia àònh ca ã hai con cunâ g dùtæ nhau ài tû vênë têm ly.á Cacá em hocå sinh cênì àûúcå chùm socá sûcá khoeã têm ly á khi cacá ky â thi àïnë gênì TRÊMÌ CAMà VÒ THI CÛ:à Con caái chuáng ta KHÖ Í THÊTÅ ! [ Trang 2 + 3 ] [ ÀATÅ NHI ]

Thúâi sûå Chuã nhêåt 19/5/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Kñnh thûa Trung ûúng, Thûa caác àöìng chñ tham dûå Höåi nghõ, Sau gênì 3 ngayâ lamâ viïcå khêní trûúng, nghiïm tucá va â àêyì tinh thênì tracá h nhiïmå , Höiå nghõ lênì thû á chñn Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g cuaã chuná g ta àa ä hoanâ thanâ h vûútå mûcá toanâ bö å nöiå dung chûúng trònh àïì ra. Trung ûúng àaä xem xetá , cho y á kiïnë va â quyïtë àõnh nhiïuì vênë àï ì quan tronå g. Bö å Chñnh trõ àaä tiïpë thu töië àa va â giaiã trònh nhûnä g vênë àï ì conâ co á y á kiïnë khacá nhau. Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g àa ä nhêtë trñ cao thöng qua Nghõ quyïtë cuaã Höiå nghõ. Àï í bï ë macå Höiå nghõ, töi xin thay mùtå Bö å Chñnh trõ phatá biïuí khaiá quatá laiå nhûnä g kïtë qua ã chu ã yïuë cuaã Höiå nghõ va â nhênë manå h thïm mötå sö ë vênë àï ì àï í thönë g nhêtë lanä h àaoå , chó àaoå triïní khai thûcå hiïnå . 1. Höiå nghõ àaä thönë g nhêtë cao vï ì tû tûúnã g chó àaoå , àõnh hûúná g hoanâ thiïnå Àï ì cûúng vaâ xêy dûnå g dû å thaoã cacá vùn kiïnå trònh Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë lênì thû á XIV cuaã Àanã g Àaná h gia á cao sû å chuêní bõ cuaã cacá Tiïuí ban, Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g nhêtë trñ vï ì cú banã vúiá dû å thaoã Àï ì cûúng cacá baoá caoá va â cho nhiïuì y á kiïnë chó àaoå quan tronå g àöië vúiá cacá àï ì xuêtë , kiïnë nghõ cuaã cacá Tiïuí ban. Trung ûúng yïu cêuì cacá Tiïuí ban cênì khêní trûúng, nghiïm tucá tiïpë thu y á kiïnë cuaã Höiå nghõ, súmá hoanâ thiïnå cacá Àï ì cûúng, baoã àamã sû å thönë g nhêtë giûaä cacá baoá caoá , nhêtë la â vï ì chuã àïì, quan àiïím, tû tûúãng chó àaåo va â muåc tiïu töíng quaát; trïn cú súã ào á súmá bùtæ tay xêy dûnå g dû å thaoã cacá vùn kiïnå theo kï ë hoacå h àa ä àï ì ra; trònh bayâ ngùnæ gonå , sucá tñch, roä ranâ g, dï î hiïuí , dï î nhú,á dï î thûcå hiïnå , dï î kiïmí tra. Trung ûúng àùcå biïtå nhênë manå h: Dû å thaoã cacá vùn kiïnå phaiã thûcå sû å xûná g têmì trònh Àaiå höiå , thï í hiïnå àûúcå y á chñ va â sûcá manå h vûún lïn cuaã toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên ta trong thúiâ ky â phatá triïní múiá vúiá khñ thï ë múiá , àönå g lûcå múiá , cunä g nhû nhûnä g thúiâ cú, thuênå lúiå va â kho á khùn, thacá h thûcá múiá àan xen, quyïtë têm xêy dûnå g àêtë nûúcá ta ngayâ canâ g giauâ manå h, dên chu,ã phönì vinh, vùn minh, hanå h phucá , vûnä g bûúcá ài lïn chu ã nghôa xaä höiå ; xacá àõnh àuná g àùnæ nhûnä g chu ã trûúng, àõnh hûúná g va â cacá quyïtë sacá h lúná baoã àamã thûcå hiïnå thanâ h cöng sûå nghiïpå tiïpë tucå àêyí manå h àöií múiá toanâ diïnå va â àönì g bö,å xêy dûnå g, phatá triïní àêtë nûúcá va â baoã vï å Tö í quöcë trong 5 nùm túiá , àïnë nùm 2030 (100 nùm thanâ h lêpå Àanã g) va â têmì nhòn àïnë nùm 2045 (100 nùm thanâ h lêpå nûúcá ). Trong quaá trònh chuêní bõ cacá vùn kiïnå , cênì phaiã cùn cû á vaoâ kïtë quaã thûcå hiïnå Nghõ quyïtë Àaiå höiå XIII, cacá nghõ quyïtë cuaã Trung ûúng, töní g kïtë 40 nùm àöií múiá , 15 nùm thûcå hiïnå Àiïìu lïå va â Cûúng lônh cuaã Àanã g (bö í sung, phatá triïní nùm 2011); àönì g thúiâ bamá satá vaoâ Cûúng lônh, Nghõ quyïtë Àaiå höiå XIII, cacá Nghõ quyïtë Trung ûúng khoaá XIII va â thûcå tiïnî cuaã àêtë nûúcá àï í àaná h gia á mötå cacá h khacá h quan, khoa hocå toanâ diïnå cacá vênë àï,ì nhêtë la â nhûnä g vênë àï ì phûcá tapå múiá phatá sinh; phên tñch sêu sùcæ cacá nguyïn nhên; dûå baoá co á cú súã khoa hocå tònh hònh àêtë nûúcá , khu vûcå va â thï ë giúiá , àï í tû â ào á xacá àõnh àuná g àùnæ cacá quan àiïmí , tû tûúnã g chó àaoå , phûúng hûúná g, mucå tiïu, nhiïmå vu å va â cacá giaiã phapá chu ã yïuë , àùcå biïtå la â cacá nhiïmå vu å tronå g têm vaâ àötå pha á chiïnë lûúcå cho nhiïmå ky â túiá . Vñ du å nhû, phaiã chùng sau 40 nùm àöií múiá , chuná g ta àa ä thûcå sû å hònh thanâ h àûúcå Lyá luêån vïì àûúâng löëi àöíi múái úã Viïåt Nam; trong nhiïmå ky â nayâ , cênì phaiã têpå trung ûu tiïn thûcå hiïnå thêtå tötë 12 àõnh hûúáng phatá triïní àêtë nûúcá va â 6 nhiïåm vuå troång têm nhû trong Àï ì cûúng Baáo caáo chñnh trõ àa ä nïu? Va â àùcå biïtå la,â nïn chùng, trong giai àoanå phatá triïní múiá vênî cênì tiïpë tucå triïní khai thûcå hiïnå ba àötå pha á chiïnë lûúcå àa ä àûúcå Àaiå höiå XIII àïì ra; tuy nhiïn cêìn têåp trung vaâo nhûäng nöåi dung rêët then chöët, cuå thïí hún, hiïån thûåc hún nhû: Xêy dûång vaâ thûåc hiïån àöìng böå thïí chïë, chñnh saách àïí thuác àêíy phaát triïín khoa hoåc, cöng nghïå vaâ àöíi múái saáng taåo, khuyïën khñch tinh thêìn daám nghô, daám laâm, daám chõu traách nhiïåm, daám àöåt phaá phaát triïín; àöíi múái cùn baãn, toaân diïån cöng taác caán böå, thu huát, böìi dûúäng, phaát triïín, troång duång nhên taâi; vaâ xêy dûång kïët cêëu haå têìng cho chuyïín àöíi söë, chuyïín àöíi xanh, chuyïín àöíi nùng lûúång, àïí thûåc sûå taåo ra àöåt phaá phaát triïín. Àönì g thúiâ , cênì ài sêu phên tñch, àaná h gia á viïcå triïní khai thûcå hiïnå cacá mucå tiïu, nhiïmå vu å 5 nùm 2021- 2025, khùnè g àõnh nhûnä g kïtë qua,ã thanâ h tûuå àa ä àatå àûúcå ; chó ra nhûnä g hanå chï,ë yïuë kemá conâ tönì taiå va â nguyïn nhên, baiâ hocå kinh nghiïmå ; lamâ ro ä nhûnä g nöiå dung àöií múiá , nhûnä g nhên töë múiá tötë hún, tñch cûcå hún cuaã nhiïmå ky â khoa á XIII so vúiá cacá nhiïmå ky â trûúcá ; dû å baoá kha ã nùng thûcå hiïnå Cûúng lônh, mucå tiïu Chiïnë lûúcå phatá triïní àêtë nûúcá àïnë nùm 2030, têmì nhòn àïnë nùm 2045. Chuá tronå g lamâ ro ä nhûnä g vênë àï ì lúná , quan tronå g liïn quan àïnë phatá triïní kinh tï,ë vùn hoa,á xa ä höiå nhanh vaâ bïnì vûnä g; baoã àamã quöcë phonâ g, an ninh, àöië ngoaiå ; xêy dûnå g, chónh àönë Àanã g va â hï å thönë g chñnh trõ thûcå sû å trong sacå h, vûnä g manå h toanâ diïnå . 2. Höiå nghõ àaä thaoã luênå dên chu,ã cho y á kiïnë chó àaoå àöië vúiá viïcå chuêní bõ àaiå höiå àanã g bö å cacá cêpë tiïnë túiá Àaiå höiå lênì thû á XIV cuaã Àanã g Trung ûúng àaä àoná g gopá nhiïuì yá kiïnë cu å thï,í xacá àaná g vaoâ Tú â trònh va â dû å thaoã Chó thõ cuaã Bö å Chñnh trõ; têpå trung thaoã luênå , phên tñch, taoå sû å àönì g thuênå cao nhûnä g nöiå dung Bö å Chñnh trõ xin yá kiïnë , bao gömì : Nhûnä g nöiå dung Chó thõ söë 35-CT/TW conâ phu â húpå ; nhûnä g nöiå dung cênì kï ë thûaâ nhûng phaiã co á àiïuì chónh, bö í sung; nhûnä g nöiå dung cuå thï í hoaá cacá nghõ quyïtë , quy chï,ë quy àõnh cuaã Trung ûúng khoaá XIII; nhûnä g nöiå dung khöng kïë thûaâ Chó thõ söë 35-CT/ TW, cênì àûúcå lûúcå bo ã cho phu â húpå vúiá thûcå tiïnî . Àönì g thúiâ , Höiå nghõ nhênë manå h, àêy la â cöng viïcå hï å tronå g, cênì súmá àûúcå triïní khai thûcå hiïnå vúiá tinh thênì tiïpë tucå àöií múiá theo hûúná g thiïtë thûcå , hiïuå qua;ã phatá huy dên chu ã ài àöi vúiá giû ä vûnä g nguyïn tùcæ , ky ã luêtå , ky ã cûúng cuaã Àanã g; baoã àamã tùng cûúnâ g àoanâ kïtë , nêng cao nùng lûcå lanä h àaoå , sûcá chiïnë àêuë cuaã cacá tö í chûcá àanã g va â àanã g viïn. Anh: TTXVN Ã Sau ba ngayâ (16-18/5) lamâ viïcå khêní trûúng, nghiïm tucá , àêyì tinh thênì tracá h nhiïmå , Höiå nghõ lênì thûá chñn Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoaá XIII àa ä hoanâ thanâ h toanâ bö å nöiå dung, chûúng trònh àïì ra va â bï ë macå saná g 18/5. Baoá Tiïìn Phong trên tronå g giúiá thiïuå toanâ vùn phatá biïuí cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g bï ë macå Höiå nghõ. Hoanâ thanâ h toanâ bö å nöiå dung, chûúng trònh Höiå nghõ lênì thû á chñn Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Chiïuì 18/5, Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng (T.Û) ra thöng baoá vï ì Höiå nghõ lênì thû á chñn Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g khoa á XIII. Theo thöng baoá , thûcå hiïnå Chûúng trònh lamâ viïcå toanâ khoaá , tû â ngayâ 16/5 àïnë ngayâ 18/5, taiå Thu ã àö Ha â Nöiå , Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g khoaá XIII hopå Höiå nghõ lênì thû á chñn àï í thaoã luênå , cho y á kiïnë vï ì cacá nöiå dung: Àïì cûúng chi tiïtë Baoá caoá chñnh trõ cuaã Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g khoaá XIII taiå Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë lênì thû á XIV cuaã Àanã g; Àï ì cûúng chi tiïtë Baoá caoá 5 nùm thûcå hiïnå Chiïnë lûúcå phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå 10 nùm (2021 - 2030), Kïë hoacå h phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå 5 nùm, giai àoanå 2026 - 2030; Àïì cûúng Baoá caoá töní g kïtë cöng tacá xêy dûnå g Àanã g va â thi hanâ h Àiïuì lï å Àanã g trònh Àaiå höiå XIV cuaã Àanã g; Àï ì aná Töní g kïtë Chó thõ söë 35-CT/TW, ngayâ 30/5/2019 cuaã Bö å Chñnh trõ va â dû å thaoã Chó thõ cuaã Bö å Chñnh trõ vïì àaiå höiå àanã g bö å cacá cêpë tiïnë túiá Àaiå höiå XIV cuaã Àanã g; Baoá caoá kïtë quaã cöng tacá kiïmí tra, giamá satá va â thi hanâ h ky ã luêtå àanã g nùm 2023, phûúng hûúná g, nhiïmå vu å nùm 2024; cöng tacá caná bö å va â mötå sö ë vênë àï ì quan tronå g khacá . Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g chu ã trò va â co á cacá baiâ phatá biïuí quan tronå g khai macå , bï ë macå Höiå nghõ. Trong thöng baoá , Ban Chêpë hanâ h T.Û Àanã g àa ä nïu kïtë qua ã cu å thï í cacá nöiå dung, chûúng trònh cuaã Höiå nghõ lênì thû á 9: Vï ì tû tûúnã g chó àaoå , àõnh hûúná g hoanâ thiïnå Àï ì cûúng vaâ xêy dûnå g dû å thaoã cacá vùn kiïnå trònh Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë lênì thû á XIV cuaã Àanã g; Vï ì chuêní bõ àaiå höiå àanã g bö å cacá cêpë tiïnë túiá Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë lênì thû á XIV cuaã Àanã g; Vï ì cöng tacá caná bö…å Ban Chêpë hanâ h T.Û kïu goiå toanâ Àanã g, toanâ dên va â toanâ quên tùng cûúnâ g àoanâ kïtë , thönë g nhêtë , phatá huy nhûnä g kïtë qua ã quan tronå g, toanâ diïnå àatå àûúcå , nö î lûcå phênë àêuë vûútå qua moiå khoá khùn, thacá h thûcá , baoã vï å vûnä g chùcæ àöcå lêpå , chu ã quyïnì lanä h thö í va â an ninh quöcë gia, hoanâ thanâ h thùnæ g lúiå mucå tiïu, nhiïmå vu å àï ì ra cho nùm 2024 vaâ ca ã nhiïmå ky â Àaiå höiå XIII cuaã Àanã g. HOANÂ G PHONG

giúái thiïåu vaâ bêìu àûúåc nhûäng àöìng chñ thêåt sûå xûáng àaáng, àuã tiïu chuêín, àaáp ûáng yïu cêìu nhiïåm vuå trong tònh hònh múái…”. Liïn quan àïën nhên sûå, höåi nghõ àaä thöëng nhêët cao vïì phûúng aán kiïån toaân chûác danh Chuã tõch nûúác, Chuã tõch Quöëc höåi; bêìu böí sung vaâo Böå Chñnh trõ 4 ngûúâi; àöìng thúâi quyïët àõnh cho thöi giûä caác chûác vuå àïí nghó cöng taác vúái möåt laänh àaåo chuã chöët vò àaä coá vi phaåm vïì caác àiïìu àaãng viïn khöng àûúåc laâm. Trûúác àoá, ngaây 13/3/2024, chuã trò phiïn hoåp àêìu tiïn cuãa Tiïíu ban nhên sûå Àaåi höåi XIV, Töíng Bñ thû Nguyïîn Phuá Troång – Trûúãng Tiïíu ban, àaä khùèng àõnh cöng taác nhên sûå “laâ vêën àïì nhêån àûúåc sûå quan têm sêu sùæc, chñnh àaáng cuãa toaân Àaãng, toaân dên. Gêìn nhû ài àïën àêu, úã chöî naâo, cuäng thêëy caán böå, àaãng viïn vaâ nhên dên toã ra quan têm theo doäi vaâ coá phêìn bùn khoùn, lo lùæng, àùåt cêu hoãi: Àaãng ta sùæp túái dûå àõnh lûåa choån, böë trñ àöåi nguä caán böå laänh àaåo (Ban Chêëp haânh Trung ûúng, Böå Chñnh trõ, Ban Bñ thû, nhêët laâ caán böå chuã chöët) thïë naâo…?”. Búãi nhû Töíng Bñ thû chó ra cuå thïí “Chó tñnh tûâ àêìu nhiïåm kyâ khoáa XIII àïën nay, Ban Chêëp haânh Trung ûúng, Böå Chñnh trõ, Ban Bñ thû, UÃy ban Kiïím tra Trung ûúng àaä phaãi thi haânh kyã luêåt gêìn 100 caán böå cao cêëp thuöåc diïån Trung ûúng quaãn lyá”. Coá thïí thêëy rêët roä cöng cuöåc phoâng, chöëng tham nhuäng, tiïu cûåc thúâi gian gêìn àêy àaä minh chûáng cho tinh thêìn “khöng coá vuâng cêëm, khöng coá ngoaåi lïå, bêët kïí ngûúâi àoá laâ ai” chûa tûâng coá tiïìn lïå. Bïn caånh viïåc lêëy laåi niïìm tin rêët lúán cho nhên dên vaâ caán böå, àaãng viïn, thò cuäng khöng traánh khoãi nhûäng bùn khoùn, xao àöång trûúác viïåc khöng ñt caán böå cao cêëp bõ kyã luêåt. Àiïìu àoá khiïën cho cöng taác xem xeát choån lûåa, giúái thiïåu nhên sûå, àùåc biïåt laâ caán böå laänh àaåo cêëp chiïën lûúåc sùæp túái trúã nïn àùåc biïåt quan troång, gùæn liïìn vúái sûå töìn vong cuãa chïë àöå vaâ sûå phaát triïín àêët nûúác. Chñnh vò vêåy, Töíng Bñ thû àaä khùèng àõnh vaâ yïu cêìu cöng taác nhên sûå cho Àaåi höåi XIV sùæp túái àoâi hoãi phaãi “thêåt sûå cöng têm, khaách quan, khoa hoåc, àùåt lúåi ñch cuãa quöëc gia – dên töåc, cuãa Àaãng, cuãa nhên dên lïn trïn hïët, trûúác hïët”. Töí quöëc-dên töåc trïn hïët! Àêy chñnh laâ quan àiïím tiïn quyïët vaâ nhêët quaán cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh vaâ Àaãng ta xuyïn suöët lõch sûã àêëu tranh caách maång vaâ àaä àaåt àûúåc nhiïìu thùæng lúåi to lúán. Trong böëi caãnh àêët nûúác hiïån nay, thò “Töí quöëc-nhên dên trïn hïët, trûúác hïët” trúã thaânh möåt mïånh lïånh àöëi vúái möîi caán böå, àaãng viïn vaâ caã hïå thöëng chñnh trõ. Àïí têët caã tûå soi laåi chñnh mònh, göåt boã moåi tham voång caá nhên, lúåi ñch cuåc böå, beâ phaái,… möîi haânh àöång àïìu vò lúåi ñch chung, vò nûúác, vò dên, cuâng nhau àoaân kïët vûúåt qua nhûäng nguy cú, thaách thûác àang rêët lúán phña trûúác. Têët caã vò möåt àêët nûúác, möåt dên töåc trûúâng töìn. n Tö í quöcë trïn hïtë ! [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] cêpë trïn; àönì g thúiâ chuêní bõ thêtå tötë cacá baoá caoá cuaã cêpë uyã cêpë mònh. Baoá caoá cuaã ban chêpë hanâ h àanã g bö å cênì quaná triïtå àõnh hûúná g chuêní bõ Vùn kiïnå trònh Àaiå höiå XIV; bamá satá tònh hònh thûcå tï ë cuaã àõa phûúng, àún võ; àaná h gia á àuná g tònh hònh thûcå hiïnå nghõ quyïtë cuaã nhiïmå ky â qua; chó roä nhûnä g kïtë qua,ã thanâ h tñch àaä àatå àûúcå , nhûnä g hanå chï,ë yïuë kemá conâ tönì taiå va â nguyïn nhên, baiâ hocå kinh nghiïmå ; tû â ào á àï ì ra phûúng hûúná g, mucå tiïu, nhiïmå vu å va â giaiã phapá co á tñnh khaã thi cao cho nhiïmå ky â túiá va â têmì nhòn xa hún. Viïcå chuêní bõ àaiå höiå àanã g bö å cacá cêpë phaiã gùnæ liïnì vúiá viïcå thûcå hiïnå nhiïmå vu å thûúnâ g xuyïn, baoã àamã hiïuå qua ã cao. Chuá y á phatá hiïnå , giaiã quyïtë nhûnä g vênë àï ì thûcå tï ë àang àùtå ra, nhêtë la â nhûnä g vênë àï ì gêy bûcá xucá trong Nhên dên. Cöng tacá chuêní bõ nhên sûå va â bêuì cû ã cêpë uyã phaiã thûcå hiïnå theo àuná g Àiïuì lï,å quy chï,ë quy àõnh cuaã Àanã g; ra â soatá thêtå ky ä àï í lûaå chonå , giúiá thiïuå va â bêuì àûúcå nhûnä g àönì g chñ thêtå sû å xûná g àaná g, àu ã tiïu chuêní , àapá ûná g yïu cêuì nhiïmå vu å trong tònh hònh múiá ; chu á y á phatá hiïnå , giúiá thiïuå nhûnä g nhên tö ë múiá co á triïní vonå g, baoã àamã tó lï å caná bö å tre,ã caná böå nû,ä caná bö å ngûúiâ dên töcå . Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g giao cho Böå Chñnh trõ, sau Höiå nghõ nayâ , khêní trûúng chó àaoå súmá hoanâ chónh vaâ ban hanâ h Chó thõ àïí àõnh hûúná g cho toanâ Àanã g chuêní bõ va â tiïnë hanâ h thanâ h cöng àaiå höiå cacá cêpë , gopá phênì cho thanâ h cöng Àaiå höiå XIV cuaã Àanã g. 3. Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g cunä g àa ä xem xetá , quyïtë àõnh mötå sö ë vênë àï ì quan tronå g vï ì cöng tacá caná böå Möåt laâ, Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g àa ä dên chu ã thaoã luênå , ky ä lûúnä g xem xetá va â thönë g nhêtë cao vï ì phûúng aná kiïnå toanâ chûcá danh Chuã tõch nûúcá , Chu ã tõch Quöcë höiå àï í Àanã g àoanâ Quöcë höiå giúiá thiïuå vúiá Quöcë höiå xem xetá , quyïtë àõnh taiå Ky â hopå thû á 7, Quöcë höiå khoa á XV, dû å kiïnë se ä khai macå vaoâ ngayâ 20/5/2024; vaâ vúiá tó lï å sö ë phiïuë tñn nhiïmå cao bêuì böí sung vaoâ Bö å Chñnh trõ cacá àönì g chñ: Lï Minh Hûng, Bñ thû Trung ûúng Àanã g, Trûúnã g Ban Töí chûcá Trung ûúng, Chaná h Vùn phonâ g Trung ûúng Àanã g; Nguyïnî Tronå g Nghôa, Bñ thû Trung ûúng Àanã g, Trûúnã g Ban Tuyïn giaoá Trung ûúng; Buiâ Thõ Minh Hoaiâ , Bñ thû Trung ûúng Àanã g, Trûúnã g Ban Dên vênå Trung ûúng; Àöî Vùn Chiïnë , Bñ thû Trung ûúng Àanã g, Chu ã tõch Uyà ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam. Hai laâ, Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g àa ä quyïtë àõnh àï í àönì g chñ Trûúng Thõ Mai thöi giûä cacá chûcá vu å Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Uyà viïn Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoa á XIII àï í nghó cöng tacá vò àa ä co á vi phamå vï ì cacá àiïuì àanã g viïn khöng àûúcå lamâ . Ba laâ, Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g àa ä quyïtë àõnh thi hanâ h ky ã luêtå khai trûâ ra khoiã Àanã g àöië vúiá cacá àönì g chñ: Dûúng Vùn Thaiá , Uyà viïn Trung ûúng Àanã g, Bñ thû Tónh uyã , Trûúnã g Àoanâ àaiå biïuí Quöcë höiå tónh Bùcæ Giang; Mai Tiïnë Dunä g, nguyïn Uyà viïn Trung ûúng Àanã g, nguyïn Böå trûúnã g, Chu ã nhiïmå Vùn phonâ g Chñnh phu;ã va â cacá h chûcá têtë ca ã cacá chûcá vu å trong Àanã g àöië vúiá àönì g chñ Lï Thanh Haiã , nguyïn Uyã viïn Bö å Chñnh trõ, nguyïn Bñ thû Thanâ h uyã , nguyïn Bñ thû Ban caná sû å àanã g, nguyïn Chuã tõch Uyà ban nhên dên thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh vò àaä vi phamå quy àõnh cuaã Àanã g va â phapá luêtå cuaã Nha â nûúcá . Thûa caác àöìng chñ, Ngay sau Höiå nghõ nayâ , chuná g ta cênì phaiã nghiïm tucá , khêní trûúng nghiïn cûuá , hoanâ chónh cacá Àï ì cûúng vaâ xêy dûnå g dû å thaoã cacá vùn kiïnå Àaiå höiå trònh Höiå nghõ Trung ûúng 10 xem xetá , quyïtë àõnh vaoâ cuöië nùm nay àïí gûiã xin yá kiïnë cuaã àaiå höiå àanã g bö å cacá cêpë ; chó àaoå thêtå tötë viïcå thûcå hiïnå Chó thõ cuaã Bö å Chñnh trõ vïì tö í chûcá àaiå höiå àanã g bö å cacá cêpë tiïnë túiá Àaiå höiå lênì thû á XIV cuaã Àanã g. Àönì g thúiâ , tiïpë tucå lanä h àaoå , chó àaoå triïní khai thûcå hiïnå cacá chûúng trònh, kï ë hoacå h àa ä àï ì ra cho cacá nùm 2024 - 2025 vúiá kïtë qua ã cao nhêtë , phênë àêuë hoanâ thanâ h thùnæ g lúiå toanâ diïnå Nghõ quyïtë Àaiå höiå XIII cuaã Àanã g. Vúiá tinh thênì ào,á töi xin tuyïn böë bï ë macå Höiå nghõ lênì thûá chñn Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoa á XIII. Chucá cacá àönì g chñ sûcá khoe,ã hanå h phucá va â thanâ h cöng. Xin trên tronå g camã ún. (*) Tiïu àïì do baáo Tiïìn Phong àùåt Thúâi sûå Chuã nhêåt 19/5/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Ky â hopå thû á Bayã , Quöcë höiå khoa á XV xem xetá thöng qua 10 dû å aná luêtå Chiïuì 18/5, taiå Nha â Quöcë höiå , Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Ban caná sû å Àanã g Chñnh phu,ã Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh vaâ Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Phoá Bñ thû phuå tracá h Àanã g Àoanâ Quöcë höiå , Pho á Chu ã tõch Thûúnâ g trûcå Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî (àiïuì hanâ h hoatå àönå g cuaã Quöcë höiå , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå ) àönì g chu ã trò Höiå nghõ giûaä Àanã g Àoanâ Quöcë höiå va â Ban caná sû å Àanã g Chñnh phu.ã Phatá biïuí taiå Höiå nghõ, Phoá Chu ã tõch Thûúnâ g trûcå Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî cho biïtë , Ky â hopå thû á Bayã se ä xem xetá , quyïtë àõnh khöië lûúnå g cöng viïcå rêtë lúná , vúiá 42 nöiå dung vïì cöng tacá lêpå phapá , giamá satá va â quyïtë àõnh cacá vênë àï ì quan tronå g cuaã àêtë nûúcá . Ky â hopå thû á Bayã se ä khai macå vaoâ ngayâ 20/5, dûå kiïnë bï ë macå ngayâ 28/6 vaâ àûúcå tö í chûcá thanâ h 2 àútå . Trong ào,á àútå 1 diïnî ra tû â ngayâ 20/5 àïnë saná g ngayâ 8/6; àútå 2 tû â ngayâ 17/6 àïnë saná g ngayâ 28/6. Tñnh àïnë thúiâ àiïmí hiïnå taiå , àa ä cú banã thönë g nhêtë trònh Quöcë höiå xem xetá , thöng qua 10 luêtå , 3 nghõ quyïtë va â cho y á kiïnë vï ì 11 dû å aná luêtå khacá . Àönì g thúiâ , trònh Quöcë höiå xem xetá cacá nöiå dung vïì kinh tï ë - xa ä höiå , ngên sacá h nha â nûúcá ; xem xetá baoá caoá cuaã mötå sö ë cú quan; tiïnë hanâ h giamá satá chuyïn àï;ì chêtë vênë va â tra ã lúiâ chêtë vênë . Cunâ g vúiá ào,á Quöcë höiå se ä xem xetá , quyïtë àõnh cöng tacá nhên sû…å THAN H NAM Giúiá thiïuå öng Tö Lêm àïí bêuì lamâ Chu ã tõch nûúcá , öng Trênì Thanh Mênî bêuì lamâ Chu ã tõch Quöcë höiå Theo thöng caoá cuaã Vùn phonâ g Trung ûúng (T.Û) Àanã g, saná g 18/5, taiå Vùn phonâ g T.Û Àanã g, Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g àa ä lamâ viïcå cunâ g cacá lanä h àaoå chu ã chötë . Tham dûå co á Àaiå tûúná g Lûúng Cûúnâ g, Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Thûúnâ g trûcå Ban Bñ thû; öng Lï Minh Hûng, Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Trûúnã g Ban Tö í chûcá T.Û, Chaná h Vùn phonâ g T.Û Àanã g. Thöng caoá nïu, sau phiïn bïë macå Höiå nghõ T.Û 9 (saná g 18/5), cacá lanä h àaoå chu ã chötë àa ä hopå àï í nghe àaná h gia á tònh hònh cöng viïcå cuaã àêtë nûúcá trong thúiâ gian vûaâ qua va â têpå trung cho yá kiïnë chó àaoå àï í triïní khai cöng viïcå trong thúiâ gian túiá theo kïtë luênå Höiå nghõ T.Û 9 àaä àï ì ra. Àêy laâ cuöcå hopå lanä h àaoå chu ã chötë àêuì tiïn sau khi Höiå nghõ T.Û 9 àaä thöng qua mötå sö ë nöiå dung quan tronå g va â giúiá thiïuå nhên sûå àï í Quöcë höiå khoa á XV bêuì cacá chûcá danh Chuã tõch nûúcá , Chuã tõch Quöcë höiå . Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g chucá mûnâ g viïcå T.Û thönë g nhêtë rêtë cao giúiá thiïuå : Àaiå tûúná g Tö Lêm, Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Bö å trûúnã g Bö å Cöng an àïí Quöcë höiå khoa á XV bêuì giû ä chûcá Chu ã tõch nûúcá va â öng Trênì Thanh Mênî , Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Pho á Chu ã tõch thûúnâ g trûcå Quöcë höiå àï í Quöcë höiå khoa á XV bêuì giû ä chûcá Chu ã tõch Quöcë höiå . TRÛÚN G PHONG Thêyì thuöcë tre ã tònh nguyïnå chùm socá sûcá khoe ã ngûúiâ dên Ngayâ 18/5, taiå Ha â Nöiå , T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam, T.Û Höiå Thêyì thuöcë tre ã Viïtå Nam tö í chûcá Lï î ra quên Hanâ h trònh Thêyì thuöcë tre ã lamâ theo lúiâ Bacá , tònh nguyïnå vò sûcá khoeã cönå g àönì g nùm 2024 vúiá chu ã àï ì “Thêyì thuöcë tre ã tònh nguyïnå vò mötå Viïtå Nam khoeã manå h hún”. Dû å chûúng trònh coá öng Ta å Vùn Ha å - Pho á Chu ã nhiïmå Uyà ban Vùn hoa,á Giaoá ducå cuaã Quöcë höiå ; anh Nguyïnî Ngocå Lûúng - Bñ thû thûúnâ g trûcå T.Û Àoanâ , Chu ã tõch T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam; GS.TS Trênì Vùn Thuênë - Thû á trûúnã g Bö å Y tï.ë Theo anh Nguyïnî Hûuä Tu á - Pho á Chu ã tõch thûúnâ g trûcå kiïm Töní g thû kyá T.Û Höiå Thêyì thuöcë tre ã Viïtå Nam, hanâ h trònh la â hoatå àönå g thûúnâ g niïn nhùmç àoanâ kïtë têpå húpå lûcå lûúnå g y bacá sô tre ã cunâ g àoanâ viïn, thanh niïn caã nûúcá , chung tay hanâ h àönå g gopá phênì àamã baoã an sinh xaä höiå , àoná g gopá vaoâ sû å nghiïpå baoã vï,å chùm socá va â nêng cao sûcá khoeã nhên dên. Àïnë nay, hanâ h trònh àaä àûúcå triïní khai 14 lênì , möiî nùm thu hutá hanâ g chucå nganâ lûútå y bacá sô tham gia; hanâ g triïuå ngûúiâ dên àa ä àûúcå chùm socá y tï,ë tû vênë sûcá khoeã va â nhênå nhûnä g moná qua â tû â nhûnä g àún võ àönì g hanâ h. Taiå chûúng trònh àaä ra quên 4 àöiå hònh tònh nguyïnå cuaã Hanâ h trònh, gömì : Khamá tònh nguyïnå , chuyïní àöií sö,ë sanâ g locå bïnå h khöng lêy nhiïmî va â hiïnë mauá , hiïnë tanå g tònh nguyïnå . Ban Tö í chûcá cunä g àa ä trao tùnå g nhiïuì phênì qua â túiá cûuå chiïnë binh, cûuå thanh niïn xung phong coá hoanâ canã h kho á khùn; trao tùnå g thiïtë bõ cho cú súã y tï.ë Taiå lï î ra quên hanâ h trònh, hún 2.000 ngûúiâ dên trïn àõa banâ thanâ h phö ë la â ngûúiâ co á cöng, gia àònh chñnh sacá h, ngûúiâ co á hoanâ canã h kho á khùn, lao àönå g tû å do àûúcå tham gia khamá sanâ g locå bïnå h vúiá cacá hanå g mucå : khamá bïnå h, xetá nghiïmå mauá cú banã , chupå X-quang phöií , siïu êm, àiïnå tim, khamá sanâ g locå cacá bïnå h phöií , ung thû phöií , tiïuí àûúnâ g, ung thû va â cacá bïnå h ly á tim macå h, xetá nghiïmå chûcá nùng thênå nïuë coá dêuë hiïuå bïnå h ly á va â gûiã chupå cùtæ lúpá vi tñnh khi phatá hiïnå bêtë thûúnâ g ú ã phöií . Ngûúiâ dên cunä g àûúcå traiã nghiïmå khamá sanâ g locå bùnç g AI trïn nïnì tanã g khamá cuaã Höiå Thêyì thuöcë tre ã Viïtå Nam (http://khoemanh.net.) XUÊN TUN G

Chuã nhêåt 19/5/2024 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Thúâi sûå 4 [ DÛÚNG KY ANH] Mötå con ngûúiâ , mötå con àûúnâ g va â mötå lõch sûã laâ donâ g chû ä ghi trïn àêuì cuaã trang bòa àaä noiá lïn nöiå dung cuaã cuönë sacá h. Cuönë sacá h àa ä àûúcå tùnå g cho Töní g thönë g My ä Joe Biden ngayâ 11/9/2023 nhên chuyïnë thùm cuaã öng Biden àïnë Viïtå Nam. “Àêy la â mötå cuönë sacá h nho,ã khiïm nhûúnâ g nhûng chûaá àûnå g mötå traiá tim nhên aiá vö bú â va â mötå tû tûúnã g lúná lao cuaã mötå con ngûúiâ vô àaiå : Höì Chñ Minh” nhaâ thú Nguyïnî Quang Thiïuì chu ã tõch höiå nha â vùn Viïtå Nam, giamá àöcë nha â xuêtë banã höiå nha â vùn khi àoá - ngûúiâ àa ä co á saná g kiïnë biïn têpå va â cho ra àúiâ cuönë sacá h “Hö ì Chñ Minh - thû gûiã nûúcá My”ä (Nha â Xuêtë banã HNV 2023) àaä viïtë nhû vêyå . Trong buöií tro â chuyïnå vúiá nha â thú Nguyïnî Quang Thiïuì taiå tru å sú ã cuaã Höiå Nha â Vùn Viïtå Nam, töi múiá biïtë àï í cuönë sacá h co á y á nghôa to lúná nayâ ra àúiâ , àïnë vúiá banå àocå , nhûnä g ngûúiâ lamâ sacá h àa ä traiã qua khöng ñt khoá khùn, vêtë va ã trong quaá trònh sûu têmì , biïn soanå , sao cho möiî chû,ä möiî donâ g in ra thêtå chuêní xacá , àêyì àu ã va â tronå venå ! “Cuönë sacá h giúiá thiïuå nhûnä g bûcá thû cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh gûiã cho nûúcá My,ä tû â nhûnä g hocå sinh, phu å nû,ä ngûúiâ dên bònh thûúnâ g, nha â baoá , túiá nhûnä g sy ä quan, thûúnå g nghõ sy,ä ngoaiå trûúnã g va â töní g thönë g. Du â ú ã bêtë cû á hoanâ canã h naoâ cuaã lõch sû,ã gûiã cho bêtë cû á ai va â vò ly á do gò thò nhûnä g la á thû àïuì chûaá àûnå g tinh thênì nhên vùn cao ca,ã chûaá àûnå g khatá vonå g hoaâ bònh, yá chñ àêuë tranh cho àöcå lêpå , tû å do vaâ lonâ g tû å haoâ dên töcå ,,,” (Trñch baiâ “Mötå con ngûúiâ , mötå con àûúnâ g va â mötå lõch sû)ã . Tû â nùm 1919 àïnë nùm 1969 laâ quanä g thúiâ gian maâ Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh àa ä àï ì cêpå trong cuönë sacá h, àa ä bùcæ mötå chiïcë cêuì hûuä nghõ vaâ hoaâ bònh cho hai dên töcå Viïtå Nam va â Hoa Ky,â àa ä mú ã ra mötå con àûúnâ g cho chuná g ta ài höm nay... Trong Àiïnå mûnâ g gûiã nhên dên My,ä Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh àaä viïtë : “Nhên ngayâ àöcå lêpå cuaã cacá banå , nhên dên Viïtå Nam xin gûiã túiá cacá banå , nhên dên Myä vô àaiå nhûnä g lúiâ chucá mûnâ g tötë àepå nhêtë vúiá lonâ g ngûúnä g mö å va â nhûnä g tònh camã bacá aiá chên thanâ h...” (trang 44). Trong Thû gûiã trung uyá Phen, Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh viïtë : “Chiïnë tranh àaä kïtë thucá . Àêy laâ àiïuì tötë nhêtë cho moiå ngûúiâ . Töi camã thêyë ayá nayá khi nhûnä g ngûúiâ banå My ä phaiã rúiâ chuná g töi quaá nhanh. Viïcå ra ài cuaã ho å khoiã àêtë nûúcá nayâ co á nghôa laâ möië quan hïå giûaä öng va â chuná g töi seã kho á khùn hún... Töi tin rùnç g öng vaâ nhên dên My ä vô àaiå se ä luön luön unã g hö å chuná g töi. Töi tin rùnç g súmá hay muönå chuná g töi cunä g se ä àatå àûúcå mucå àñch cuaã mònh, búiã vò mucå àñch àoá la â chñnh nghôa. Vaâ àêtë nûúcá chuná g töi seä àöcå lêpå . Töi tröng chúâ ngayâ hanå h phucá àûúcå gùpå öng va â nhûnä g ngûúiâ banå My ä cuaã chuná g ta ú ã Àöng Dûúng hay trïn àêtë My”ä . Thû gûiã tû â thaná g 8 nùm 1945 àiïuì ào á canâ g noiá lïn rêtë nhiïuì y á nghôa! Bûcá thû gûiã töní g thönë g húpå chunã g quöcë Hoa Ky â ngayâ 16 thaná g 2 nùm 1946, Chuã tõch Hö ì Chñ Minh viïtë : “Ngaiâ töní g thönë g kñnh mïnë Nhên dõp nayâ töi xin àûúcå camã ún Ngaiâ cunâ g nhên dên Huï Kyâ vï ì sû å quan têm coá lúiå cho cacá dên töcå thuöcå àõa ma â cacá àaiå diïnå cuaã Ngaiâ taiå tö í chûcá Liïn Húpå Quöcë àa ä bayâ to.ã .. ...Nhên dên Viïtå Nam chuná g töi sau qua á nhiïuì nùm chõu sûå cûúpá bocá va â tanâ pha á múiá chó bùtæ àêuì cöng cuöcå xêy dûnå g. Cênì phaiã co á an ninh va â quyïnì tû å do, trûúcá hïtë la â àï í àatå àûúcå phönì vinh vaâ phucá lúiå trong nûúcá , va â sau ào á la â gopá phênì nho ã cuaã mònh vaoâ viïcå xêy dûnå g laiå thï ë giúiá . An ninh vaâ tû å do chó coá thï í àatå àûúcå bùnç g sû å àöcå lêpå cuaã chuná g ta àöië vúiá bêtë ky â cûúnâ g quöcë thûcå dên naoâ , va â bùnç g sû å húpå tacá tû å nguyïnå cuaã chuná g ta vúiá têtë ca ã cacá cûúnâ g quöcë khacá . Chñnh laâ vúiá niïmì tin vûnä g chùcæ nayâ ma â chuná g töi yïu cêuì Húpå chunã g quöcë vúiá tû cacá h laâ nhûnä g ngûúiâ baoã vï å va â nhûnä g ngûúiâ bïnh vûcå cöng lyá thï ë giúiá , thûcå hiïnå mötå bûúcá quyïtë àõnh trong sûå unã g hö å àöcå lêpå cuaã chuná g töi...” (trang 35-36). Vaoâ thúiâ àiïmí êyë , Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh àa ä noiá àïnë Liïn Húpå Quöcë , tö í chûcá lúná nhêtë thï ë giúiá ma â Hoa Ky â la â mötå thanâ h viïn saná g lêpå vaâ thûúnâ g trûcå “Vúiá tû cacá h la â nhûnä g ngûúiâ baoã vï å va â nhûnä g ngûúiâ bïnh vûcå cöng ly.á ..”. Mötå têmì nhòn chiïnë lûúcå vï ì thï ë giúiá , vï ì tö í chûcá Liïn Húpå Quöcë , tö í chûcá baoã vï å hoaâ bònh, cöng ly á trïn thïë giúiá ! Trong thû “Gûiã Viïtå My ä aiá hûuä höiå ” ngayâ 2/9/1947, Chuã tõch Hö ì Chñ Minh viïtë “Nhên dõp ngayâ àöcå lêpå , töi xin gûiã àönì g baoâ lúiâ chaoâ thên mïnë cuaã tö í quöcë Viïtå Nam va â gûiã cacá banå My ä cuaã chuná g ta lúiâ chaoâ thên mïnë . Trong cuöcå àêuë tranh gianâ h thönë g nhêtë va â àöcå lêpå têtë ca ã cacá con yïu cuaã Tö í quöcë , du â ú ã trong nûúcá cunä g nhû ú ã haiã ngoaiå àïuì co á tham dû å va â têtë ca ã cacá nûúcá dên chuã banå àïuì co á giupá àú.ä Chuná g ta khöng bao giúâ quïn sûå húpå tacá thên aiá cuaã cacá banå ngûúiâ Myä höiì chuná g ta chönë g Nhêtå , va â chuná g ta mong rùnç g sû å húpå tacá ào á àûúcå tiïpë tucå trong cuöcå àêuë tranh cuaã chuná g ta chönë g thûcå dên phanã àönå g Phapá , gianâ h thönë g nhêtë va â àöcå lêpå . Chuná g ta mong rùnç g, Hoa Kyâ nûúcá àêuì tiïn àaä àêuë tranh cho nïnì àöcå lêpå dên chuã va â àöcå lêpå quöcë gia, nûúcá àêuì tiïn àaä ky á vaoâ cacá vùn banã hiïnë chûúng rönå g raiä cuaã Liïn Húpå Quöcë , nûúcá àêuì tiïn àaä cönå g nhênå nïnì àöcå lêpå cho cacá thuöcå àõa, nûúcá àa ä thi hanâ h cacá nguyïn tùcæ cuaã Oasinhton, cuaã Lincon, cuaã Rudoven, seä giupá chuná g ta trong cöng cuöcå àêuë tranh giaiã phoná g hiïnå nay va â trong cöng cuöcå kiïnë thiïtë , xêy dûnå g sau nayâ ” (trang 43). Thiïtë nghô khöng thïí bònh luênå gò hún trûúcá nhûnä g tû tûúnã g lúná cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh trong bûcá thû ngùnæ nayâ , nhêtë la â vaoâ thúiâ àiïmí nùm 1947. Trong thû gûiã thûúnå g nghõ syä U.Phunbrai àïì ngayâ 25 thaná g 8 nùm 1969 Chuã tõch Hö ì Chñ Minh àaä viïtë “Töi àaä nhênå àûúcå va â camã ún bûcá thû ngayâ 26/6/1969 cuaã Ngaiâ biïuí thõ lonâ g mong muönë chêmë dûtá cuöcå chiïnë tranh xêm lûúcå ú ã Viïtå Nam... Vò àöcå lêpå va â tû å do cuaã Tö í quöcë , nhên dên Viïtå Nam àa ä àoanâ kïtë mötå lonâ g, chiïnë àêuë anh dunä g, khöng sú å hy sinh gian khöí va â quyïtë têm chiïnë àêuë àïnë cunâ g àï í gianâ h quyïnì àöåcå lêpå cú banã cuaã mònh, àönì g thúiâ , nhên dên Viïtå Nam rêtë yïu chuönå g hoaâ bònh. Àïí giaiã quyïtë vênë àï ì Viïtå Nam chñnh phuã Viïtå Nam dên chuã cönå g hoaâ àa ä àï ì ra lêpå trûúnâ g 4 àiïmí : Mùtå trênå dên töcå giaiã phoná g miïnì Nam va â chñnh phuã lêm thúiâ cönå g hoaâ miïnì Nam Viïtå Nam àaä àï ì ra giaiã phapá toanâ bö å 10 àiïmí . Ào á cunä g la â con àûúnâ g danh dûå cho chñnh phuã My ä chêmë dûtá cuöcå chiïnë tranh ú ã Viïtå Nam...” (trang 61). Thêåt àanh theáp, roä raâng vaâ cuäng rêët nhên vùn vaâo thúâi àiïím nùm 1969! Àocå hïtë cuönë sacá h “Hö ì Chñ Minh thû gûiã nûúcá My”ä töi canâ g hiïuí hún y á nghôa sêu xa trong “Banã tuyïn ngön àöåcå lêpå ” ma â Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh àa ä àocå taiå quanã g trûúnâ g Ba Àònh lõch sûã thaná g 9 nùm 1945. Banã tuyïn ngön khöng nhûnä g cöng bö ë cho ca ã thï ë giúiá biïtë Viïtå Nam àa ä thanâ h mötå nûúcá àöcå lêpå ma â conâ chó ra con àûúnâ g phatá triïní túiá vùn minh, tiïnë bö å trong àoá “Têtë ca ã moiå ngûúiâ sinh ra àïuì co á quyïnì bònh àùnè g. Taoå hoaá cho ho å quyïnì khöng ai coá thï í xêm phamå . Trong cacá quyïnì ào á co á quyïnì àûúcå sönë g, quyïnì tû å do va â quyïnì mûu cêuì hanå h phucá ”. Ào á la â nhûnä g àiïuì àaä ghi trong Tuyïn ngön àöcå lêpå 1776 cuaã nûúcá My.ä Viïët taåi nhaâ vûúân Soác Sún Tû tûúãng lúán trong mötå cuöën sacá h nhoã [TRÛÚN G PHONG] (thûåc hiïån) PGS.TS Nguyïîn Maånh Haâ: Ngay tûâ luác sinh thúâi, nhûäng hoaåt àöång, lúâi noái, phong caách, àaåo àûác cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä toaát lïn sûå chuêín mûåc cuãa möåt võ laänh tuå, cuãa möåt con ngûúâi chên chñnh. Moåi viïåc Baác laâm, moåi haânh àöång, suy nghô àïìu laâ vò dên, vò nûúác. Caã cuöåc àúâi, Baác àaä hy sinh cho cöng cuöåc giaânh àöåc lêåp, tûå do cho àêët nûúác, mang laåi haånh phuác êëm no cho nhên dên. Tû tûúãng, àaåo àûác, phong caách cuãa Baác laâ “chuêín mûåc Viïåt Nam” vaâ seä trûúâng töìn cuâng dên töåc Viïåt Nam. Hiïån nay, chuáng ta àang tiïëp tuåc àêíy maånh viïåc hoåc têåp vaâ laâm theo tû tûúãng, àaåo àûác, phong caách Höì Chñ Minh, hûúáng túái nhûäng giaá trõ lêu daâi vïì xêy dûång àaåo àûác, phong caách, suy nghô con ngûúâi Viïåt Nam. Àaåo àûác, phong caách, tû tûúãng cuãa Baác àaä trúã thaânh giaá trõ cuãa dên töåc Viïåt Nam, duâ xaä höåi coá phaát triïín, thay àöíi, giaá trõ naây coân maäi. CAÁN BÖÅ PHAÃI “VÛÂA HÖÌNG, VÛÂA CHUYÏN” Thûa öng, luác sinh thúâi, Baác Höì rêët quan têm àïën cöng taác caán böå. Hiïån nay, Àaãng ta cuäng àang têåp trung vaâo cöng taác caán böå àïí phuåc vuå cöng cuöåc xêy dûång, phaát triïín vaâ baão vïå àêët nûúác? Theo öng, chuáng ta nïn tiïëp tuåc hoåc têåp nhûäng quan àiïím vïì cöng taác caán böå cuãa Baác nhû thïë naâo? Baác laâ ngûúâi khúãi xûúáng cöng cuöåc àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc, lûåa choån con àûúâng phaát triïín, chïë àöå xaä höåi cho àêët nûúác. Baác cuäng lûåa choån àûúåc àöåi nguä caán böå àïí xêy dûång vaâ phaát triïín àêët nûúác. Nhûng coá leä khoá maâ hoåc theo àûúåc búãi vò Baác thêím àõnh, nhòn nhêån, àaánh giaá caán böå rêët àùåc biïåt. Baác nhòn ngûúâi rêët tinh, hiïíu roä ngûúâi naây coá thïí sûã duång vaâo viïåc gò thò phaát huy àûúåc nùng lûåc töët nhêët. Sinh thúâi Baác noái, laâ caán böå phaãi “vûâa höìng vûâa chuyïn”. Höìng tûác laâ phaãi coá àaåo àûác caách maång, coá lyá tûúãng; chuyïn laâ phaãi coá chuyïn mön gioãi, coá khaã nùng, coá tri thûác. Baác nhêën maånh “vûâa höìng vûâa chuyïn”, nhûng àûa yïëu töë “höìng” lïn trûúác, tûác laâ àaåo àûác lïn trûúác. Baác noái, con ngûúâi coá taâi maâ khöng coá àûác thò vö duång, nhûng coá àûác maâ khöng coá taâi thò laâm viïåc gò cuäng khoá. Chuáng ta biïët, khi àêët nûúác múái thaânh lêåp sau Caách maång Thaáng Taám, rêët nhiïìu nhên sô, trñ thûác khöng phaãi àaãng viïn nhûng khi Baác múâi goåi thò àïìu têån têm, têån lûåc mang hïët khaã nùng, suy nghô, tònh caãm cuãa mònh ra phuång sûå àêët nûúác, phuång sûå nhên dên. Àêët nûúác khoá khùn, hoå sùén saâng hy sinh têët caã àïí cöëng hiïën cho àêët nûúác, àiïìu àoá thïí hiïån biïåt taâi caãm hoaá, biïåt taâi duâng ngûúâi cuãa Baác. Vúái cöng taác caán böå, töi rêët mong muöën chuáng ta hoåc Baác úã viïåc nhêën maånh viïåc reân luyïån àaåo àûác caách maång àïí nhûäng ngûúâi àûáng ra àaãm nhiïåm cöng viïåc chung phaãi têån têm, têån lûåc phuåc vuå àêët nûúác, nhên dên, khöng àûúåc tû lúåi. Sinh thúâi, Baác rêët quan têm àïën viïåc chöëng chuã nghôa caá nhên, búãi àiïìu naây sinh ra thoái tû lúåi, ham höë quyïìn lûåc, ham höë vêåt chêët, ganh gheát, àöë kyå nhau. Trong baâi baáo cuöëi cuâng àùng trïn baáo Nhên Dên (3/2/1969), Baác àùåt tûåa àïì laâ “Nêng cao àaåo àûác caách maång, queát saåch chuã nghôa caá nhên”. Baác mong muöën caán böå phaãi coá àaåo àûác, têån tuyå laâm viïåc cöng, phuång sûå quöëc gia, dên töåc, chûá nïëu tû lúåi thò khöng àûúåc. Vûâa röìi coá nhiïìu caán böå bõ xûã lyá kyã luêåt, töi nghô do hoå chûa thùæng àûúåc chuã nghôa caá nhên trong con ngûúâi hoå... Caãm ún öng! n Tû tûúnã g, àaoå àûcá , phong cacá h Hö ì Chñ Minh la â “gia á trõ dên töcå ” PGS.TS Nguyïnî Manå h Ha â - Nguyïn Viïnå trûúnã g Viïnå Lõch sûã Àanã g (Hocå viïnå Chñnh trõ quöcë gia Hö ì Chñ Minh) Trao àöíi vúái phoáng viïn Tiïìn Phong nhên dõp kyã niïåm 134 nùm ngaây sinh Chuã tõch Höì Chñ Minh (19/5/1890- 19/5/2024), PGS.TS Nguyïîn Maånh Haâ - Nguyïn Viïån trûúãng Viïån Lõch sûã Àaãng (Hoåc viïån Chñnh trõ quöëc gia Höì Chñ Minh) nhêån àõnh, giaá trõ tû tûúãng, àaåo àûác, phong caách Höì Chñ Minh laâ “giaá trõ dên töåc”, trûúâng töìn cuâng lõch sûã dên töåc Viïåt Nam.

Chuã nhêåt 19/5/2024 5 15 NÙM VAO VAI BAÁC HÖÌ Thêtå kho á àï í bùtæ Minh Haiã nhú á chñnh xacá àa ä bao nhiïu lênì anh vaoâ vai lanä h tu å vô àaiå Hö ì Chñ Minh. Tñnh sú cunä g phaiã hún 50 tacá phêmí tû â sên khêuë , phim àiïnå anã h, truyïnì hònh cho àïnë cacá chûúng trònh nghïå thuêtå … Ú Ã thïí loaiå kõch, anh tham gia àoná g cacá tacá phêmí , nhû: “Bacá Hö ì ra trênå ”, “Nûúcá mùtæ giûaä rûnâ g Pacá Bo”á , “Bacá khöng phaiã la â vua”, “Öng Cuå ú ã quï ra”, “Àïm Giao thûaâ ”, “Bacá Hö ì chucá Tïtë gia àònh chõ Tñn”... Úà thï í loaiå phim truyïnå nhûaå , anh hoaá thên vaoâ vai Nguyïnî AiÁ Quöcë trong phim “Vûútå qua bïnë Thûúnå g Haiã ”. Ú Ã thï í loaiå phim truyïnå truyïnì hònh, Minh Haiã tham gia “YÁ chñ àöcå lêpå ” do Hanä g phim Höiå Nha â vùn Viïtå Nam thûcå hiïnå . Cú duyïn àùcå biïtå nayâ àïnë vúiá anh tû â nùm 2009, khi anh tham gia ï-kñp sanã xuêtë chûúng trònh sên khêuë cuaã VTV. Quaá trònh dûnå g vú ã “Bacá Hö ì ra trênå ”, maiä khöng tòm àûúcå diïnî viïn vaoâ vai Bacá . Cuöië cunâ g mötå ngûúiâ trong àoanâ tiïnë cû ã luön... Minh Haiã vò thêyë ngoaiå hònh anh hao hao. Sau khi àûúcå hoaá trang, Haiã canâ g giönë g Bacá khiïnë àaoå diïnî gêtå gu.â Khi vaoâ têpå trûúcá mayá , Haiã thoaiå sang sanã g àuná g gionå g xû á Nghï å khiïnë àaoå diïnî thú ã phaoâ nhe å nhomä . Co á lúiå thï ë ngoaiå hònh, sau khi hoaá trang, Minh Haiã àûúcå nhênå xetá kha á giönë g hònh tûúnå g Bacá Hö.ì Riïng vïì cû ã chó, àiïuå bö å cuaã Bacá , nhú â kinh nghiïmå hún 20 nùm diïnî xuêtë nïn khöng phaiã la â thû ã thacá h qua á lúná vúiá anh. La â ngûúiâ Nghï å An nïn viïcå thï í hiïnå êm sùcæ cuaã gionå g noiá miïnì Trung vúiá Minh Haiã cunä g khöng quaá kho.á “Caiá kho á lúná nhêtë la â ú ã nhiïuì giai àoanå lõch sû,ã tû liïuå vï ì Bacá rêtë ñt àï í tham khaoã . Búiã vêyå , töi phaiã nghiïnì ngêmî rêtë kyä nhûnä g tû liïuå co á àûúcå tû â aná h mùtæ , bûúcá ài, àïnë cötë cacá h vô àaiå nhûng vênî gianã dõ àúiâ thûúnâ g cuaã Ngûúiâ ”, Minh Haiã cho biïtë . Giai àoanå tham gia phim nhûaå “Vûútå qua bïnë Thûúnå g Haiã ”, anh cunä g gùpå kha á nhiïuì thû ã thacá h. Àoanâ lamâ phim sang Trung Quöcë àuná g thúiâ àiïmí lanå h nhêtë , nhiïtå àö å co á ngayâ xuönë g túiá -6oC trong khi nhên vêtå chó mùcå aoá monã g nïn nöiî lo sú å bõ vú ä gionå g trong khi phim laiå thu thanh trûcå tiïpë luön amá anã h anh. Mötå kho á khùn nûaä la â trong phim coá nhiïuì canã h Bacá tro â chuyïnå bùnç g tiïnë g Trung Quöcë , tiïnë g Phapá . Co á àoanå thoaiå tiïnë g Trung Quöcë daiâ túiá 3 trang rûúiä . Vûaâ phaiã nhú á lúiâ thoaiå , vûaâ têpå diïnî xuêtë , khiïnë nam diïnî viïn cùng thùnè g mêtë 10 ngayâ àïm gênì nhû khöng ngu.ã Sau khi phim hoanâ thanâ h, öng Nguyïnî Xuên Hûng - Phoá giamá àöcë phu å tracá h Hanä g phim Höiå Nha â vùn lucá bêyë giú â chia se ã vúiá baoá chñ: “Chuná g töi àa ä khöng chonå nhêmì ngûúiâ khi giao vai cho Minh Haiã ”. Conâ NSÛT My ä Duyïn, ngûúiâ cunâ g àoná g vúiá anh trong phim nhênå xetá : “Minh Haiã biïtë truyïnì àatå camã xucá qua àöi mùtæ , bùnç g nöiå têm, biïtë cacá h phöië húpå camã xucá tû â banå diïnî . Co á thï í noiá , Minh Haiã diïnî khöng chó bùnç g ngoaiå hònh maâ bùnç g ca ã sû å yïn mïnë , tòm toiâ saná g taoå va â say mï nhên vêtå ma â mònh thïí hiïnå ”. Minh Haiã böcå bacå h: Niïmì hanå h phucá nhêtë khi vaoâ vai Bacá Hö ì la â möiî khi vú ã diïnî kïtë thucá , co á rêtë àöng khaná gia ã naná laiå àï í chú â àïnë lûútå “chupå anã h cunâ g Bacá ”. Nhiïuì khi anh àûná g àïnë chunâ chên, moiã göië nhûng trong lonâ g rêtë hanå h phucá . “Co á nhûnä g àïm diïnî xong khaná gia ã khöng vï,ì cû á àûná g vöî tay va â goiå “Bacá úi” lamâ töi cunä g camã thêyë xucá àönå g va â nhen nhomá niïmì tû å haoâ kho á ta.ã Töi khöng damá nhênå la â thï í hiïnå àûúcå giönë g hay thïí hiïnå thanâ h cöng hònh tûúnå g vï ì Ngûúiâ nhûng khöng phaiã nghï å sô naoâ cunä g co á cú höiå àûúcå hoa á thên thanâ h Bacá , ào á la â niïmì tû å haoâ rêtë lúná trong sûå nghiïpå cuaã töi”. Coá lênì , vûaâ thêyë Bacá Hö ì xuêtë hiïnå , diïnî viïn àoná g bö å àöiå xucá àönå g khocá àïnë mûcá quïn mònh laâ diïnî viïn vaâ thêmå chñ conâ quïn caã lúiâ thoaiå . Chñnh Minh Haiã cunä g xucá àönå g àïnë bêtå khocá khi diïnî nhiïuì phên àoanå vï ì Ngûúiâ . La â ngûúiâ thênå tronå g nïn möiî khi àûúcå giao thïí hiïnå hònh tûúnå g Chuã tõch Hö ì Chñ Minh, Minh Haiã sùné sanâ g caoå ài maiá tocá àï í bö å phênå hoaá trang dï î taoå hònh hún, àïnë nöiî nhiïuì khi vï ì nha,â moiå ngûúiâ chó cênì nhòn thêyë tocá múiá la â biïtë anh sùpæ àûúcå vaoâ vai Bacá Hö.ì “Nha â töi ú ã kha á xa tru å sú ã Nhaâ hatá . Thûúnâ g, töi seä tû å chayå xe mayá ài lamâ nhûng khi dûnå g vú ã vï ì Bacá , töi se ä ài laiå bùnç g taxi àïí traná h nhûnä g va chamå khöng àaná g co,á anã h hûúnã g túiá hònh tûúnå g võ lanä h tu å trïn sên khêuë . Thu â lao mötå àïm diïnî co á khi chó àuã àï í tra ã cho chi phñ ài laiå nhûng töi àùtå sû å thanâ h cöng vaâ an toanâ cuaã vai diïnî lïn hanâ g àêuì ”, nam diïnî viïn thöí lö.å Nhiïuì ngûúiâ trong giúiá kï í rùnç g, nghï å sô ham vui, coá bu â khu á rûúuå cheâ la â le ä thûúnâ g tònh nhûng Minh Haiã thò gênì nhû “àoanå tuyïtå ” vúiá nhûnä g thuá vui ào.á “Khi mònh diïnî vai Bacá , khaná gia ã se ä biïtë àïnë mònh, nïuë mötå lucá naoâ ào á ho å thêyë mònh cû xûã khöng hay, nhêuå nhetå bï tha thò mònh coá xûná g àaná g vúiá sû å lûaå chonå àûúcå vinh dûå thï í hiïnå vai Bacá Hö ì nûaä khöng”, anh cûúiâ phên trênì . BÖÅ SÛU TÊÅP HUY CHÛÚNG Gùpå vöiå Minh Haiã vaoâ mötå buöií chiïuì . Khacá vúiá phong thaiá gonå ganâ g, chón chu thûúnâ g thêyë , nay anh xuêtë hiïnå vúiá rêu tocá xömì xoamâ , húi... “löi thöi”. Hoaá ra la â àang nuöi ngoaiå hònh cho vai diïnî múiá cho bö å phim truyïnì hònh vûaâ bêmë mayá , dû å kiïnë phatá soná g trïn giúâ vanâ g VTV3 thúiâ gian túiá . Lênì nayâ , Minh Haiã vaoâ vai mötå öng bö ë ngûúiâ Dao cö í hu,ã gia trûúnã g, thêmå chñ suötë ngayâ rûúuå che,â ... Nghe anh kï,í cunä g thêyë anh rêtë têm huyïtë vúiá hònh anã h múiá me ã lênì nayâ . Co á mötå sû å thêtå , du â diïnî xuêtë hònh tûúnå g Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh rêtë duyïn, rêtë “ngotå ” va â nhênå àûúcå nhiïuì giaiã thûúnã g danh gia,á tûúnã g nhû bõ “àoná g khung”, nhûng ñt ai biïtë nghïå sô Minh Haiã cunä g gianâ h àûúcå rêtë nhiïuì huy chûúng tûâ cacá höiå diïnî sên khêuë chuyïn nghiïpå vúiá nhûnä g vai khacá rêtë àa danå g. Taiå Liïn hoan Kõch noiá toanâ quöcë 2021, anh gêy ênë tûúnå g khi àamã nhênå 2 vai diïnî trong caã 2 vú ã kõch cuaã àoanâ Nha â hatá Kõch Viïtå Nam. Trong vú ã “Àiïuì conâ laiå ”, anh vaoâ vai mötå öng laoä bõ que â chên, têpå tïnî h nhûng si tònh. Úà “Thiïn mïnå h”, anh laiå biïnë hoaá thanâ h mötå võ tûúná g nöií loanå . Kïtë thucá höiå diïnî , 2 vú ã kõch àïuì gianâ h Huy chûúng Vanâ g toanâ àoanâ , riïng Minh Haiã nhênå thïm Huy chûúng Vanâ g ca á nhên cho vai diïnî xuêtë thênì trong “Thiïn mïnå h”. Trûúcá ào,á nùm 2016, anh cunä g nhênå àûúcå Huy chûúng Bacå (Ca á nhên) taiå Liïn hoan Sên khêuë Thu ã àö lênì thû á 2, vúiá vai ngûúiâ anh ca ã cûcå àoan trong vú ã “Khatá vonå g”. Mötå nùm sau ào,á anh tiïpë tucå nhênå àûúcå Huy chûúng Bacå ca á nhên taiå Liïn hoan nghïå thuêtå sên khêuë toanâ quöcë “Hònh tûúnå g ngûúiâ chiïnë sô cöng an nhên dên” lênì thû á 3 danâ h cho vai diïnî giang hö.ì Haiã kï,í àï í vaoâ vai diïnî nayâ , anh àaä phaiã lang thang khùpæ chú å Hanâ g Àaoâ àï í mua cacá miïnë g daná hònh xùm vïì daná kñn ngûúiâ , àùcå biïtå “têuå ” hùnè hònh mötå con àaiå banâ g rêtë to àï í daná trûúcá ngûcå . Khöng chó chùm chutá , cêuì ky â cho taoå hònh cacá vai diïnî , Minh Haiã têm niïmå , caiá thênì cuaã nhên vêtå nùmç ú ã aná h mùtæ . Vúiá vai diïnî khacá nhau têtë nhiïn aná h mùtæ phaiã biïnë hoa.á Êu cunä g la â caiá nghï ì àùcå biïtå vêyå . Minh Haiã co á kha ã nùng àöií gionå g rêtë thu á võ. Ca ã buöií tro â chuyïnå , anh gêy ngacå nhiïn cho ngûúiâ àöië diïnå khi vûaâ noiá gionå g miïnì Bùcæ , thoatá caiá àaä chuyïní sang tiïnë g miïnì Trung, lucá sau laiå ra gionå g miïnì Nam àùcå sïtå , hûná g lïn anh hoâ luön ca ã lanâ àiïuå dên ca rêtë mûútå ma.â Co á le ä cunä g nhú â biïtå taiâ nayâ àa ä giupá anh “thoatá ” ca ã kïnh tiïnë g lênî kïnh hònh möiî khi hoanâ thanâ h cacá vai diïnî . “Töi têm niïmå àùcå ên cuaã ngûúiâ nghï å sô la â àûúcå sönë g nhiïuì cuöcå àúiâ nhên vêtå thöng qua cacá vai diïnî . Vò thï,ë phaiã luön nöî lûcå diïnî xuêtë cho ra caiá chêtë cuaã nhên vêtå . Nhûng khi hoanâ thanâ h thò phaiã nhanh choná g xa ã vai àïí tiïpë tucå sönë g vúiá nhên vêtå khacá , dû å aná khacá . La â nghï å sô töi súå nhêtë bõ àoná g khung vaoâ mötå danå g vai cöë àõnh”, nam nghïå sô böcå bacå h. n Hún 20 nùm theo nghiïpå diïnî nhûng tûâ 15 nùm nay, nghï å sô Minh Haiã àûúcå nhùcæ àïnë nhiïuì hún khi hoaá thên ênë tûúnå g cacá vai diïnî vï ì Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh. Tûúnã g se ä bõ “àoná g khung” vúiá hònh tûúnå g Bacá Hö,ì nhûng ñt ai biïtë nghïå sô sinh nùm 1979 conâ gianâ h àûúcå nhiïuì huy chûúng tûâ cacá höiå diïnî sên khêuë vúiá nhûnä g vai àa danå g khacá . BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Nghïå sô Minh Haãi hoáa thên thaânh hònh tûúång Chuã tõch Höì Chñ Minh trïn sên khêëu Chuyïnå ngûúiâ 15 nùm àoná g vai Bacá Höì [ DIÏPÅ ANH ] Chiïuì 17/5, theo chûúng trònh cöng tacá Àoanâ àaiå biïuí cêpë cao thanâ h phö ë Ha â Nöiå do àönì g chñ Nguyïnî Vùn Phong - Phoá Bñ thû Thanâ h uyã lamâ Trûúnã g àoanâ àa ä tham dû å Lïî Khai macå Triïní lamä “Thùng Long - Haâ Nöiå : Di sanã kïtë nöië va â höiå tu”å va â Toaå àamâ “Bùcæ Kinh- Haâ Nöiå , kïtë nöië phatá huy gia á trõ di sanã ” taiå Khu di sanã thïë giúiá Di Hoaâ Viïn (Bùcæ Kinh). Phatá biïuí taiå Lï î Khai macå , àönì g chñ Ha â Minh Haiã - Pho á Chu ã tõch UBND thanâ h phö ë Ha â Nöiå àaná h gia,á àêy la â hoatå àönå g hïtë sûcá y á nghôa, thiïtë thûcå ky ã niïmå 30 nùm quan hïå húpå tacá giûaä hai thanâ h phö ë Ha â Nöiå va â Bùcæ Kinh. Àönì g chñ mong muönë thöng qua triïní lamä , giúiá thiïuå túiá nhên dên thanâ h phö ë Bùcæ Kinh vaâ banå be â quöcë tï ë nhûnä g giaá trõ vùn hoaá , lõch sûã àùcå sùcæ cuaã Thùng Long - Haâ Nöiå , vúiá nhûnä g di sanã vùn hoaá vêtå thï í va â phi vêtå thï í phong phu,á àa danå g. Àönì g thúiâ hy vonå g, triïní lamä se ä gopá phênì thùtæ chùtå hún nûaä tònh hûuä nghõ bïnì chùtå giûaä hai thanâ h phö,ë tû â ào á gopá phênì thucá àêyí quan hïå húpå tacá chiïnë lûúcå , toanâ diïnå giûaä hai nûúcá Viïtå Nam va â Trung Quöcë . Àönì g chñ Trûúng Dunä g, Bñ thû Àanã g uyã , Chu ã nhiïmå Trung têm Quanã ly á Cöng viïn Bùcæ Kinh gûiã lúiâ chaoâ nönì g nhiïtå túiá Àoanâ àaiå biïuí cêpë cao thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Àönì g chñ khùnè g àõnh, Triïní lamä “Thùng Long - Haâ Nöiå : Di sanã kïtë nöië va â höiå tu”å àûúcå töí chûcá taiå Khu di sanã thï ë giúiá Di Hoaâ Viïn va â Toaå àamâ khoa hocå “Bùcæ Kinh - Ha â Nöiå , kïtë nöië phatá huy giaá trõ di sanã ” chñnh laâ thanâ h qua ã cu å thï í cuaã lï î ky á banã ghi nhúá húpå tacá giûaä Trung têm Quanã ly á Cöng viïn Bùcæ Kinh vaâ Trung têm Baoã tönì di sanã Thùng Long - Haâ Nöiå nhùmç phatá huy giaá trõ di sanã , trao àöií nghiïpå vu,å nêng cao trònh àöå chuyïn mön vïì baoã tönì , quanã ly á di sanã vùn hoaá nhên loaiå . Tiïpë theo Trung têm Quanã ly á Cöng viïn Bùcæ Kinh cunä g se ä àïnë Hoanâ g Thanâ h Thùng Long töí chûcá triïní lamä , giúiá thiïuå nhûnä g gia á trõ vùn hoaá , lõch sû ã àùcå sùcæ cuaã Bùcæ Kinh túiá nhên dên Viïtå Nam va â Thu ã àö Ha â Nöiå . Triïní lamä “Thùng Long - Haâ Nöiå : Di sanã kïtë nöië va â höiå tu”å giúiá thiïuå gênì 100 taiâ liïuå , hònh anã h. Triïní lamä mú ã cûaã phucå vu å du khacá h tham quan tûâ ngayâ 17/5 taiå Cung àiïnå Di Hoaâ Viïn (Trung Quöcë ). Cunâ g vúiá Triïní lamä , Toaå àamâ khoa hocå “Bùcæ Kinh - Haâ Nöiå , kïtë nöië phatá huy gia á trõ di sanã ” se ä la â diïnî àanâ àï í cacá nha â khoa hocå va â caná bö å chuyïn mön trao àöií cacá vênë àï ì baoã vï,å kï ë thûaâ va â phatá huy giaá trõ di sanã vùn hoaá ú ã hai thanâ h phö ë Ha â Nöiå va â Bùcæ Kinh. Toaå àamâ têpå trung thaoã luênå cacá nöiå dung chñnh: Giúiá thiïuå vï ì chu ã trûúng, chñnh sacá h baoã tönì va â phatá huy giaá trõ cuaã cacá di sanã ú ã Bùcæ Kinh vaâ Ha â Nöiå ; Chia se ã kinh nghiïmå trong nghiïn cûuá , baoã tönì , phucå dûnå g cacá cung àiïnå va â phatá huy cacá gia á trõ nhiïuì mùtå cuaã cacá di sanã ú ã Bùcæ Kinh vaâ Ha â Nöiå ; Tham vênë khoa hocå vï ì àõnh hûúná g cho cöng tacá nghiïn cûuá , baoã tönì va â phatá huy cacá gia á trõ cuaã Di sanã thï ë giúiá Khu Trung têm Hoanâ g Thanâ h Thùng Long - Haâ Nöiå . n Toåa àaâm “Bùcæ Kinh - Haâ Nöåi, kïët nöëi phatá huy giaá trõ di saãn” [ P.V ]

