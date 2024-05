Tiền Phong số 138

THỨ SÁU 17/5/2024 SÕ 138 0977.456.112 Chân dung 4 tân Ủy viên Bộ Chính trị TRANG 11 TRANG 6 TRANG 12 TRANG 8+9 Quê Bác mùa sen nở ĐỀ NGHỊ BÁC HẦU HẾT NỘI DUNG KHÁNG CÁO Trung QuÕc - Nga ra tuyên bÕ chung về phÕi hợp trong kỷ nguyên mới Dự thi vào lớp 10 là quyền của học sinh PHÚC THẨM VỤ VIỆT Á: CÓ HOÀI BÃO, LÝ TƯỞNG GIÁ TRỊ THANH NIÊN THỜI KỲ MỚI: mới quy hoạch được cuộc đời Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn hành trình Sinh viên với khát vọng non sông, chào cờ tại Cột mÕc A Pa Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. ẢNH: TTXVN Chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng TRANG 2+3 TRANG 7 CHUYỆN HÔM NAY n HOÀNG BÌNH QUÂN XEM TIẾP TRANG 6 Hình mẫu thanh niên thời đại mới Xây dựng giá trị, hình mẫu thanh niên là sự cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về xây dựng con người, là trách nhiệm lớn lao của tổ chức Đoàn, Hội, là tinh thần, nghĩa vụ thời đại của thanh niên. Nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Trước hết, tôi xin thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các đồng chí đã về dự Hội nghị lần này, và chân thành gửi tới toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Theo Quy chế làm việc, Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi dự thảo các tài liệu của Hội nghị để các đồng chí nghiên cứu trước. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nhấn mạnh, nêu vấn đề, mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến quyết định. 1. Về việc chuẩn bị đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Theo kế hoạch, dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2026, sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021 - 2030, và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta; khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi, và đến năm 2045 khi Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 năm thành lập. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo các Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị này. Tuy mới là dự thảo đề cương nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Mong Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương Báo cáo, trước hết là về các vấn đề: Chủ đề và phương châm của Đại hội; tiêu đề của Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị và Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện. Trong quá trình thảo luận, cũng cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hoá Cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của Báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng là những báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là căn cứ cụ thể minh chứng cho sự đúng đắn của những nhận định, đánh giá tình hình và quán triệt, cụ thể hoá những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp được khái quát trong Báo cáo chính trị; cần có sự phù hợp, nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong Báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với Báo cáo chính trị. Đặc biệt là, Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và xây dựng dự thảo Điều lệ mới của Đảng trình Đại hội XIV xem xét, quyết định. Dự thảo Đề cương các văn kiện trình Hội nghị lần này mới chỉ nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước, sau đó tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị theo quy trình, qua các bước thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp, cuối cùng Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu của các báo cáo thì cần được quyết định sớm ngay tại Hội nghị này, để kịp hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết, cũng nên có sự đổi mới sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra việc tổ chức thực hiện. 2. Về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành Chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc hết sức quan trọng, bảo đảm thành công của đại hội đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cần được các đồng chí Trung ương cho ý kiến. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khoá XIII về vấn đề này; khẳng định những kết quả, bài học kinh nghiệm cần được kế thừa, phát huy; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Chỉ thị mới trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành. Đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể về Tờ trình và dự thảo Chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu, số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố; tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp uỷ tỉnh, thành phố (về tuổi tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam); về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên... Thưa các đồng chí, Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Tiêu đề do báo Tiền Phong đặt. Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT BẮC 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024

ĐỒNG Ý ĐỂ BÀ TRƯƠNG THỊ MAI THÔI GIỮ CÁC CHỨC VỤ Cụ thể, Ban Chấp hành T.Ư đã tiến hành xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. Theo Ban Chấp hành T.Ư, bà Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo, bà Mai luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, bà Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng; ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, bà Mai đã có Đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của bà Mai, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đồng ý để bà Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII. KHAI TRỪ ĐẢNG CỰU BỘ TRƯỞNG MAI TIẾN DŨNG, CỰU BÍ THƯ BẮC GIANG DƯƠNG VĂN THÁI Ban Chấp hành T.Ư Đảng cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với các ông: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Theo Ban Chấp hành T.Ư, ông Lê Thanh Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Ông Dương Văn Thái, Mai Tiến Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành T.Ư Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách tất cả các chức vụ trong Đảng; thi hành kỷ luật ông Dương Văn Thái và ông Mai Tiến Dũng bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành T.Ư Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định. TRƯỜNG PHONG 1, Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương. Ngày sinh: 11/12/1970; Quê quán: Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công Chức vụ: - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Đại biểu Quốc hội khóa XV 2, Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày sinh: 6/3/1962; Quê quán: Xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn Chức vụ: - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Đại biểu Quốc hội khóa XV 3, Bà Bùi Thị Minh Hoài - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Ngày sinh: 12/1/1965; Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật Chức vụ: - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Đại biểu Quốc hội khóa XV 4, Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày sinh: 10/11/1962;Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang;Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp Chức vụ: - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 - Đại biểu Quốc hội khóa XV HOÀNG PHONG Bà Trương Thị Mai thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin, ngày 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình. Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, các quy định pháp luật liên quan, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, tờ trình của Ban Công tác đại biểu, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 13/5 của bà Trương Thị Mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai. THÀNH NAM Ngày 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị, gồm các ông, bà: Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Minh Hoài, Đỗ Văn Chiến. 3 n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 THỜI SỰ Chân dung 4 tân Ủy viên Bộ Chính trị Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải Theo thông cáo Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng, trong chương trình làm việc sáng 16/5, hội nghị đã cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ. Cựu Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải ẢNH: PV Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Ngày 16/5, trong ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (T.Ư) đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng về công tác cán bộ. Trước khi Hội nghị diễn ra, Bộ Chính trị báo cáo BCH T.Ư về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư (thay cho bà Trương Thị Mai). Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (thay cho bà Trương Thị Mai). Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thay cho ông Võ Văn Thưởng đã được Quốc hội miễn nhiệm vào tháng 3/2024) và Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thay cho ông Vương Đình Huệ đã được Quốc hội miễn nhiệm vào đầu tháng 5/2024). Ngoài ra, BCH T.Ư bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, gồm: Ông Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. VĂN KIÊN Ông Lê Minh Hưng ẢNH: NHƯ Ý Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ẢNH: NHẬT MINH Bà Bùi Thị Minh Hoài ẢNH: NHẬT MINH Ông Đỗ Văn Chiến ẢNH: NHƯ Ý

Ngày 13/5, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư Khánh Hòa cho biết đang làm thủ tục bàn giao khu ký túc xá (KTX) trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cho trường này quản lý và sử dụng. Dự án khu KTX trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) gồm 4 khối nhà 5 tầng với tổng diện tích hơn 12.000 m2 và quy mô 1.000 chỗ ở cho sinh viên. Công trình có tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 77 tỷ đồng, do Sở Y tế Khánh Hòa làm chủ đầu tư và hoàn thành vào năm 2013. Theo đại diện trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, khu KTX này ở khá xa trường nên khi sinh viên đi thực tập, đến các bệnh viện trong trung tâm thành phố rất bất tiện. Dù được ưu đãi với mức thuê rẻ chỉ từ 81.000 - 108.000 đồng/người/tháng, nhưng KTX bị nhiều sinh viên “chê” vì xây dựng quá xa trường, bệnh viện và trung tâm TP Nha Trang. Khu vực xây dựng khu KTX trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cũng xa khu dân cư, thiếu các dịch vụ hỗ trợ nên sinh viên không đến ở và bị bỏ hoang. Suốt nhiều năm không có người sinh sống, khu KTX này trở nên nhếch nhác, xuống cấp. Một số dãy lan can bong tróc do thấm nước mưa lâu ngày, bên trong phòng của ký túc xá, bàn ghế, giường phủ bụi, rác thải vương vãi dưới sàn nhà. Cách đó không xa, khu KTX sinh viên Nha Trang (ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) cũng bị sinh viên “chê” và đang xuống cấp từng ngày. Khu KTX này gồm 4 khối nhà 5 tầng trên diện tích hơn 11.000 m2. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 65 tỷ đồng, do Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng ở TP Nha Trang. Dù KTX này đã hoàn thiện từ rất lâu nhưng hiện không có sinh viên đến ở. BẾN XE XÂY XONG “CỬA ĐÓNG THEN CÀI” Theo ghi nhận của phóng viên, để đáp ứng tiêu chí nâng cấp từ thị xã lên thành phố, thị xã Tân Uyên (nay là thành phố Tân Uyên) thuộc tỉnh Bình Dương đã đầu tư xây dựng Bến xe khách Tân Uyên với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng trên đường ĐT.746 thuộc địa bàn phường Uyên Hưng. Công trình đã hoàn thành từ giữa năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động. Bến xe đầy đủ các hạng mục gồm: nhà xe khách, văn phòng, nhà vệ sinh, cổng, nhà bảo vệ, đường nội bộ, ghế chờ... Theo ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thành phố Tân Uyên, việc Bến xe khách Tân Uyên sau khi hoàn thành chưa thể sử dụng do vướng các thủ tục, quy định mới nên phải hoàn thiện lại và không còn cách nào khác. Lãnh đạo chính quyền thành phố Tân Uyên cho biết, tháng 8/2022, địa phương đã làm tờ trình xin chủ trương thành lập bến xe khách Tân Uyên là đơn vị sự nghiệp công lập và được Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận. Cuối năm 2022, UBND thành phố Tân Uyên tiếp tục xin ý kiến các sở, ban ngành của tỉnh để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Bến xe khách Tân Uyên. Đến tháng 8/2023, Bộ Giao thông vận tải mới có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý hoạt động bến xe khách. Theo hướng dẫn này, đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác bến xe khách là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Hiện nay, Xí nghiệp công trình công cộng thành phố Tân Uyên đang làm các thủ tục để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi, doanh nghiệp này mới đủ điều kiện quản lý, khai thác, vận hành Bến xe khách Tân Uyên. Ông Trần Văn Sơn (người dân ngụ phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên) cho biết, kể từ khi hoàn thành, Bến xe khách Tân Uyên chưa có một xe khách nào đến đây. “Tôi chỉ thấy có một chiếc xe buýt thỉnh thoảng tới đậu. Trong bến không có nhân viên, cổng luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài” - ông Sơn nói. BỆNH VIỆN, NHÀ TANG LỄ… BỎ HOANG Tại phường Phú Chánh (thành phố Tân Uyên), từ năm 2013, tỉnh Bình Dương đầu tư xây dựng Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần, quy mô 300 giường bệnh với vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng. Công trình hoàn thành vào năm 2018 nhưng đến năm 2020 mới được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương quản lý song nhiều năm nay chưa đưa vào sử dụng. Trước đó, vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh (năm 2021), tỉnh Bình Dương cho trưng dụng công trình Bệnh viện Chuyên khoa Tâm Thần làm khu điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đầu năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát, công trình bệnh viện này không còn làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19. Từ đó đến nay, bệnh viện này bỏ hoang, cả cổng chính và hai cổng phụ đều “cửa đóng then cài”. Giữa năm 2023, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chính làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát và dự kiến xin chuyển đổi công năng cơ sở vật chất của Bệnh viện Chuyên khoa Tâm Thần làm nơi thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương. Việc chuyển đổi công năng đến nay chưa có phương án cụ thể và phải chờ di dời Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đến cơ sở mới (đang xây dựng) mới có hướng xử lý tiếp theo. Ghi nhận thực tế của phóng viên tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm Thần cho thấy, do bỏ hoang nhiều năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Bên trong công trình, hệ thống máy lạnh, trần nhà, cửa kính, tường, khu vực thang máy… hư hỏng nhiều. Trong khi đó, khu vực khuôn viên bệnh viện cỏ dại mọc um tùm, phân bò vương vãi đầy sân. Nói về số phận của công trình bệnh viện kể trên, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi Bệnh viện 1.500 giường Bình Dương (cơ sở mới tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, đang xây dựng gần hoàn thiện) đưa vào hoạt động sẽ di dời các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cũ về nơi mới. Dự kiến, chuyên khoa Tâm Thần của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sẽ được di dời vào Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần. Một công trình đầu tư công khác Tại tỉnh Bình Dương, nhiều công trình đầu tư công sau khi hoàn thành lại bỏ hoang, trong đó có bệnh viện, bến xe, nhà tang lễ... Tại địa phương này, nhiều công trình trụ sở cấp tỉnh sau khi di dời về trung tâm hành chính tập trung đến nay vẫn “đắp chiếu”. 4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 PHÒNG CHỐNG LÃNG PHÍ - NÓNG TRÊN, LẠNH DƯỚI Bài 5: Giăng mắc thủ tục, quy định… Bệnh viện Chuyên khoa Tâm Thần bỏ hoang ẢNH: H.C Nhà tang lễ Thủ Dầu Một ẢNH: H.C Bến xe Tân Uyên ẢNH: H.C Hai ký túc xá ở Khánh Hòa được đầu tư hơn 140 tỷ đồng nhằm đáp ứng chỗ ở cho cả ngàn sinh viên nhưng lại ế ẩm vì ở xa trung tâm. Sau thời gian dài không có sinh viên đến ở, hai khu ký túc xá này đã xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Khu KTX sinh viên Nha Trang hiện đã xuống cấp do không có sinh viên đến ở ẢNH: LỮ HỒ Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một cho biết, địa phương đã thống kê được 96 vị trí đất công để chuyển đổi công năng với tổng diện tích khoảng 171 ha. Thành phố Thủ Dầu Một đã đề xuất với tỉnh dùng 21 vị trí (khoảng 69,75 ha) để xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao, y tế, giáo dục. Bố trí 14 vị trí (12,1 ha) để phát triển công viên cây xanh kết hợp bãi đỗ xe. Giữ nguyên hiện trạng cơ sở vật chất để tái sử dụng 20 vị trí (26,23 ha); bán đấu giá 22 vị trí (7,84 ha); 10 vị trí (44,25 ha) dành phát triển nhà ở. Ký túc xá sinh viên không có sinh viên

Vì không có người đến ở thường xuyên, khu KTX này cũng đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Vào năm 2013, Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư Khánh Hòa được giao tiếp nhận quản lý, sử dụng 2 khu KTX nói trên. Lãnh đạo Trung tâm này cho biết, các khu KTX nói trên hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Tuy nhiên, Trung tâm chỉ có trách nhiệm bảo vệ công trình, còn việc sửa chữa và cải tạo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định. LỮ HỒ tại tỉnh Bình Dương sau khi hoàn thành đã không phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Theo đó, để đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, vào năm 2017, Bình Dương đã chi hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng Nhà tang lễ Thủ Dầu Một tại khu phố 5 (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một). Công trình được xây dựng trên tổng diện tích hơn 13.700m2 nhằm góp phần thay đổi tập quán tổ chức tang lễ của nhân dân trên địa bàn, giúp người dân tiếp cận với hình thức tổ chức tang lễ văn minh hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đến nay, công trình vẫn chưa một lần được đưa vào tổ chức tang lễ. Theo bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một, công trình nhà tang lễ được giao cho Trung tâm Văn hóa thành phố quản lý, vận hành và vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, do người dân không có nhu cầu sử dụng dịch vụ nên chưa có tang lễ nào tổ chức tại đây. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thủ Dầu Một cho biết, trung tâm đang phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện Đề án “Sử dụng nhà tang lễ Thủ Dầu Một vào mục đích liên doanh, liên kết”. Dự kiến, đề án sẽ hoàn thành trong quý II/2024. Sau khi hoàn thiện sẽ có phương án vận hành và sẽ tuyên truyền cho người dân 14 phường trong thành phố biết để liên lạc khi nhà có tang gia. Không chỉ các công trình đầu tư công xây dựng xong “cửa đóng then cài”, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều trụ sở hành chính của đơn vị cấp tỉnh bỏ trống. Khoảng từ năm 2014, Bình Dương đã di dời các cơ quan vào tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh tập trung. Có hơn 60 cơ quan, đơn vị đã di dời vào tòa nhà và khu vực thành phố mới Bình Dương. Một số trụ sở cũ sau đó được giao lại cho các đơn vị sự nghiệp sử dụng, còn lại để hoang, tập trung hầu hết trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. HƯƠNG CHI Ngày 16/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM làm việc với UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhằm chuẩn bị một số nội dung trước Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV s¹p diễn ra. Trao đổi tại buổi làm việc, ĐBQH Tô Thị Bích Châu, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự quan tâm về công tác quản lý nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn, trong đó có rất nhiều ngôi nhà đang bỏ trống. ĐBQH Trần Hoàng Ngân cũng cho biết, cử tri đang rất quan tâm đến số đất công chưa sử dụng, còn lãng phí trong bối cảnh thành phố còn thiếu đất dành cho giao thông, bệnh viện… “Đi trên đường thấy nhiều dự án bỏ hoang rất tiếc bởi nếu cố g¹ng thêm một chút nữa là hoàn thành”, ông Ngân nói và cho rằng TPHCM cần dành thời gian quan tâm đến những dự án chỉ còn khoảng 5-10% khối lượng thi công để ưu tiên tháo gç. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Khiết cho biết, hiện TPHCM còn 11.042 căn hộ và nền đất, trong đó 8.938 căn hộ và 2.104 nền đất được tạo lập bằng ngân sách nhà nước, đang để trống. Trong số này, TPHCM phân thành nhóm để xử lý, gồm nhóm có chủ trương đấu giá và nhóm bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công. Theo đó, thành phố đã có chủ trương đấu giá 4.969 căn hộ và nền đất (gồm 4.927 căn hộ và 42 nền đất), tại khu 3.790 căn ở khu tái định cư Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) và gần 1.000 căn ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). Theo ông Khiết, chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trước đây thống nhất chuyển quỹ nhà 3.790 căn hộ trên để bán đấu giá, nhưng có gặp một số vướng m¹c về thủ tục. “Gần đây, thành phố đã thẩm định giá và quyết định đấu giá trước các lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến cuối năm 2024, khi hoàn tất các thủ tục sẽ tiến hành đấu giá 3.790 căn hộ trên”, ông Khiết thông tin. NGÔ T–NG THỜI SỰ 5 n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 Đại biÆu Quốc hội “xót ruột” vì lãng phí nhà đất công Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2023 được Bộ Công Thương công bố ngày 16/5, năm qua, trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước, chỉ có 9 địa phương đạt tổng kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất với hơn 42,46 tỷ USD, tiếp theo là B¹c Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, B¹c Giang, Đồng Nai, Hà Nội và Phú Thọ. Theo Bộ Công Thương, dù kim ngạch xuất khẩu năm 2023 của cả nước giảm 4,6% so với năm 2022 nhưng nhiều địa phương vẫn nỗ lực đạt được kim ngạch vượt trên 10 tỷ USD. Đáng chú ý, trong 9 địa phương có kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD trở lên chỉ có Hải Phòng và B¹c Giang có mức tăng trưởng dương trong năm 2023. Theo số liệu của Bộ Công Thương, năm qua, B¹c Ninh đạt kim ngạch xuất khẩu 39,3 tỷ USD, giảm 12,8% so với năm 2022. Bình Dương đạt kim ngạch hơn 30,6 tỷ USD trong khi Hải Phòng đạt hơn 26,79 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu tăng thêm 1,84 tỷ USD đã giúp Hải Phòng vượt qua Thái Nguyên để vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng kim ngạch xuất khẩu cao nhất của cả nước. THỤC QUYÊN Trong phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng 16/5, có 12.300 lượng vàng SJC (123 lô) được đấu thầu thành công (trong tổng số 16.800 lượng vàng miếng được đưa ra đấu thầu). Giá trúng thầu cao nhất 88,92 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,42 triệu đồng/lượng so với giá tham chiếu. Giá trúng thầu thấp nhất 88,89 triệu đồng/ lượng, cao hơn 1,39 triệu đồng/ lượng so với giá tham chiếu. Ngân hàng Nhà nước b¹t đầu gọi thầu từ ngày 22/4, trong đó có 3 phiên bị hủy. Đây là lần thứ 4 đấu thầu thành công và là phiên ghi nhận số doanh nghiệp tham gia cũng như khối lượng vàng tung ra thị trường, cao nhất. Việc khối lượng trúng thầu tăng lên so với hai phiên ngày 14 và 16/5 được cho rằng, do có sự thay đổi linh hoạt về khối lượng chào thầu tối thiểu và tối đa dành cho thành viên tham gia. Theo đó, khối lượng đấu thầu tối thiểu mỗi thành viên được phép đấu thầu 5 lô (tương đương 500 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa mỗi thành viên được phép đấu thầu 40 lô (tương đương 4.000 lượng). Như vậy trong gần một tháng qua, hơn 27.000 lượng vàng miếng SJC được cơ quan quản lý tung ra thị trường. Khác với diễn biến sau các phiên gọi thầu lần trước, giá vàng miếng SJC ổn định sau đấu thầu. Vào lúc 17h cùng ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC về mức 87,5-90 triệu đồng/ lượng mua vào - bán ra. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 87,5 - 89,5 triệu đồng/lượng. Theo Ngân hàng Nhà nước, cuối tuần qua có hiện tượng người dân tập trung đông người tại một số thời điểm ở trụ sở chính của Công ty SJC, tuy nhiên tại các địa phương khác thì không có hiện tượng này. Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã chỉ đạo chi nhánh các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình thị trường vàng. Trước tình hình biến động của thị trường quốc tế và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng thời gian tới, nhà điều hành khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch để giảm thiểu rủi ro. SJC ĐỀ XUẤT XÓA BỎ ĐỘC QUYỀN VÀNG MIẾNG Chiều 16/5, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội định kỳ, bà Lê Thị Hằng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đề xuất Nhà nước cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được dập vàng miếng. Bà Hằng nhìn nhận, kể từ năm 2012, khi Chính phủ ban hành Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đến nay, SJC không được sản xuất, nhập khẩu vàng nguyên kiện. “Công ty chỉ là doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý đơn thuần và chỉ được gia công vàng móp. Tất cả hoạt động liên quan tới vàng miếng SJC đều được quản lý bởi chi nhánh Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua vàng có tăng giá, nhưng SJC không có lợi ích gì ở đây”, bà Hằng khẳng định. Bà Hằng thông tin thêm, người dân có quyền mua vàng và đây là quyền lợi hợp pháp, nên cơ quan quản lý chỉ cần chống đầu cơ, tích trữ. Việc SJC không được nhập nguyên liệu và không được dập vàng miếng SJC dẫn tới cầu vượt cung. Từ đó, bà đề xuất cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng cho phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh vàng được dập vàng miếng, giúp đa dạng nguồn cung. Khi đó, người dân dựa vào uy tín, thương hiệu doanh nghiệp để lựa chọn mua sản phẩm. “Nhiều doanh nghiệp vàng có thể không bán nhưng SJC buộc phải bán cho mỗi người 1 lượng để có nguồn cung ra thị trường. Không bao giờ có chuyện khách đến mua mà không bán, đến bán mà không mua”, bà Hằng khẳng định. NGỌC MAI- NHÀN LÊ - VÂN SƠN Lượng vàng trúng thầu cao nhất từ trước đến nay Sản xuất vàng tại SJC Chiều 16/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 410 đồng/lít, về còn 23.130 đồng/lít; giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 510 đồng/lít, về còn 22.110 đồng/lít. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng giảm. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 30 đồng/lít, lên mức 19.870 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 200 đồng/lít, lên mức 19.900 đồng/ lít. Giá dầu mazut giảm 90 đồng/ kg, về còn 17.410đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu, đồng thời tiếp tục không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu. So với cách đây 1 tháng, giá xăng RON 92 hiện đã giảm hơn 2.500 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 2.600 đồng/lít (tương ứng khoảng 10%). Theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu trong tháng 4 tăng là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,07% so với tháng trước. Với việc giá xăng liên tục giảm sẽ phần nào giảm áp lực đến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5. Theo các chuyên gia, giá dầu thế giới trong thời gian tới có thể tăng do kỳ vọng nhu cầu cao hơn, khi đồng USD suy yếu và báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ giảm. DƯƠNG HƯNG Giá xăng giảm về còn hơn 23.000 đồng/lít Bộ Công Thương điÆm tên nhiều địa phương có kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD trở lên

Mới đây, một số phụ huynh lớp 9B, Trường THCS Tiến Thịnh, huyện Mê Linh phản ánh, thời điểm tháng 4/2024 con của họ không được phát phiếu đăng ký dự thi. Chị H phụ huynh của một học sinh lớp 9B cho rằng, nhà trường phải phát phiếu đăng ký dự thi cho tất cả thí sinh còn việc thi hay không đó là quyền của học sinh và gia đình vì cả con và bố mẹ vẫn muốn thử sức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dù có đỗ hay không. Ngày 15/5, bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thịnh báo cáo, giải trình rằng, năm nay trường có 136 học sinh lớp 9. Qua 3 lần khảo sát và thi thử đối với học sinh lớp 9, nhà trường đã thông báo kết quả công khai tới cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với mỗi nhóm đối tượng học sinh, đồng thời định hướng cho học sinh, nhất là đối tượng học sinh trung bình và yếu. Ngày 20/4, sau khi có kết quả thi thử vào lớp 10 lần 3, đối chiếu kết quả 3 lần thi thử, nhà trường tư vấn nguyện vọng thi tuyển sinh vào lớp 10 cho 105 em có tổng điểm trung bình các lần thi thử đạt từ 15 điểm trở lên (trung bình trên 3 điểm/môn). Còn 31 học sinh có tổng điểm thi thử cả 3 lần đều đạt dưới 15 điểm, Ban Giám hiệu tiếp tục họp với phụ huynh và có tư vấn phân luồng, định hướng các em có thể đi học nghề sau tốt nghiệp THCS. Nếu học sinh vẫn có nguyện vọng và quyết tâm thi vào lớp 10 thì sẽ đến nhà trường nhận đơn tuyển sinh. Sau đó, có 3 em học sinh đến trường đăng ký dự thi. Tính đến ngày 2/5, nhà trường chốt số liệu trong số 135 học sinh được xét tốt nghiệp THCS, 1 em không đủ điều kiện xét tốt nghiệp, trong đó có 108 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT. Có 27 em không đăng ký. Cũng theo báo cáo của bà Lan, đến ngày 9/5, có 2 gia đình học sinh lớp 9B đến xin nhà trường phát đơn cho học sinh để đăng ký thi vào lớp 10 THPT năm học 20242025 nhưng khi đó, thời hạn nộp đơn đã hết. Ngày 14/5, nhà trường mời phụ huynh của 27 em được tốt nghiệp THCS đến trường họp để nắm bắt nguyện vọng. Tại cuộc họp, 16 học sinh có nguyện vọng được đăng ký bổ sung thi vào lớp 10 THPT, còn 11 học sinh có nguyện vọng được đi học Trung cấp nghề. Ban Giám hiệu Trường THCS Tiến Thịnh cho rằng, nhà trường đã “thực hiện tốt” công tác tư vấn, định hướng phân luồng học sinh sau THCS nhưng vẫn còn một số cán bộ, giáo viên chủ nhiệm chủ quan, còn có những thiếu sót, chưa sát sao để học sinh không nắm rõ thông tin. “Để xảy ra những tồn tại nêu trên là lỗi thuộc về Ban Giám hiệu và một số giáo viên lớp 9 của nhà trường”, bà Lan báo cáo. SẼ XEM XÉT LẠI CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh ông Nguyễn Văn Hậu cho biết, sau khi có thông tin, đơn vị yêu cầu nhà trường họp phụ huynh để lắng nghe nguyện vọng. Học sinh thi vào lớp 10 là quyền lợi của các em. “Phòng GD&ĐT cũng không lấy tỉ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập hằng năm để đánh giá thi đua hay chất lượng dạy học của các trường THCS. Trước kỳ thi, Phòng chỉ quán triệt các trường có giải pháp ôn tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh dự thi”, ông Hậu nói. Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội đang yêu cầu Phòng GD&ĐT rà soát, báo cáo sự việc cụ thể. “Nếu do công tác phân luồng, tuyên truyền chưa đúng và một số học sinh vẫn muốn dự thi thì Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xem xét cho các em có nguyện vọng tiếp tục được đăng ký bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi”, ông Tuấn nói. Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu các trường học tuyệt đối không được tư vấn “ép” học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Đối với kỳ thi năm nay, đầu tháng 5, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục có văn bản đã yêu cầu các phòng GD&ĐT rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập năm học 2024-2025. HÀ LINH Theo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi. 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, hơn 100 nghìn học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Dự thi vào lớp 10 là quyền của học sinh Luật sư Tạ Phương , Văn phòng luật sư Trung Hòa, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, Điều 5, Thông tư 03/2019 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng quy định, học sinh tốt nghiệp THCS được quyền tham gia tuyển sinh vào lớp 10 THPT mà không ai được quyền ngăn cản, tước đoạt dưới bất kì hình thức nào. Thông tư 32 Bộ GD&ĐT đã quy định rất rõ về quyền lợi của học sinh: được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể thao của nhà trường theo quy định. Các em được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình... CHUYỆN HÔM NAY Bởi vậy, giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam không phải là khẩu hiệu mà là mục tiêu, phương hướng chính trị của tổ chức, là tiêu chí phấn đấu của các bạn trẻ. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã công bố giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với 12 tiêu chí, trong đó, đã hàm chứa tiêu chí bất biến, kế thừa và một số tiêu chí mới phù hợp với hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, quá trình tuyên truyền và thực hiện cần được cụ thể hóa, xác định trọng tâm, làm rõ các tiêu chí mà yêu cầu của thời kỳ mới đặt ra. Trọng tâm giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới thể hiện ở một số tiêu chí. Trước hết là lòng yêu nước. Đây là phẩm chất bất biến trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Tuy nhiên, nội dung của yêu nước lại mang tính thời đoạn, như thời chiến tranh yêu nước là căm thù giặc... Vậy giai đoạn hiện nay yêu nước thể hiện như thế nào? Có thể diễn đạt đầy đủ, nhưng cũng có thể gói gọn trong cụm từ “Tự tôn dân tộc”. Đó là phải làm cho mỗi thanh niên luôn tự hào về dân tộc, đất nước, văn hóa Việt Nam. Tự tôn dân tộc là cần trui rèn, bồi đắp ý thức tự cường. Chúng ta mong muốn sự giúp đỡ từ quốc tế, nhưng không bao giờ có suy nghĩ ai đó có thể thay ta làm phồn vinh đất nước. Bởi vậy, trong giai đoạn cạnh tranh phát triển mạnh mẽ và quyết liệt, giai đoạn phát triển kinh tế là trung tâm như hiện nay, thanh niên phải khát khao khởi nghiệp, hoàn thiện bản thân để làm giàu cho đất nước, cho gia đình, cho bản thân... Tiêu chí thứ 2 là khát vọng. Thanh niên phải có khát vọng hoà cùng với khát vọng của đất nước. Đó là khát vọng lập thân, lập nghiệp, quyết chí khởi nghiệp. Mỗi thanh niên nuôi chí khởi nghiệp, Chính phủ đang rất ủng hộ khởi nghiệp, khát vọng của thanh niên hòa trong khát vọng dân tộc, như vậy chúng ta sẽ trở thành quốc gia khởi nghiệp, yếu tố tất yếu để đất nước phồn vinh. Tiêu chí thứ 3 là tri thức cao. Đây là tiêu chí, yêu cầu cấp thiết của thời kỳ mới. Hành trang đi lên của thanh niên trong thời kỳ kinh tế tri thức, đầu tiên phải là tri thức. Chúng ta không thể cạnh tranh nếu nguồn nhân lực thiếu tri thức cần thiết. Mỗi thanh niên phải tự thân học tập, cập nhật kiến thức, thông tin, dữ liệu, năng lực số, chuyên môn sâu… để không bị thụt lùi với thời cuộc. Tiêu chí thứ 4 là phải có kỹ năng cao. Kinh tế tri thức đòi hỏi nhiều kỹ năng, kỹ năng của giới trẻ là nhân tố then chốt trong cạnh tranh quốc gia, trong thăng tiến của mỗi người. Mỗi người cần rèn luyện 3 kỹ năng cơ bản là: kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng sống. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên là một quá trình lâu dài, với trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó tổ chức Đoàn, Hội, Đội giữ vai trò quan trọng. Kỷ nguyên kinh tế tri thức chúng ta có những cơ hội và lợi thế, hãy trao gửi niềm tin vào thế hệ trẻ, hãy tạo điều kiện và cổ vũ họ hoàn thành sứ mệnh là người kiến tạo tương lai, “lĩnh ấn tiên phong” trong việc hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc. LƯU TRINH (ghi) Hình mẫu thanh niên thời đại mới TIƒP THEO TRANG 1 Lần đầu tiên Việt Nam có vắc xin phòng sốt xuất huyết Ngày 16/5, Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) thông tin đã cấp phép cho 40 vắc xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. Vắc xin sốt xuất huyết sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên, bất kể đã hoặc chưa từng mắc bệnh. Đây là vắc xin sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam cho cá nhân mà không cần xét nghiệm trước khi tiêm. Theo dự kiến, vắc xin phòng sốt xuất huyết vừa được phê duyệt sẽ có mặt tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 9/2024. Đến nay, vắc xin phòng sốt xuất huyết do Takeda sản xuất đã được phê duyệt ở hơn 30 quốc gia, bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Argentina, Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Vắc xin này cũng đã được phê duyệt và sử dụng cho chương trình tiêm chủng quốc gia tại Brazil và Argentina. Tại Việt Nam, số mắc sốt xuất huyết trong 4 tháng đầu năm là hơn 16.800 ca, 1 trường hợp tử vong. Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết xét nghiệm trên người bệnh cho thấy có cả 4 type huyết thanh gây sốt xuất huyết dengue, trong đó DEN-2 chiếm 88% tổng số ca nhiễm năm 2023 và 70% tổng số ca nhiễm năm 2024. HÀ MINH

