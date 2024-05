Tiền Phong số 133

Thúâi sûå Chuã nhêåt 12/5/2024 2 Anh: NHÛ YÁ à BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå cho y á kiïnë vï ì quy hoacå h khöng gian biïní quöcë gia Theo dûå kiïën, Phiïn hoåp thûá 33 cuãa UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi seä diïîn ra trong 3 ngaây, tûâ 13 - 15/5, taåi Nhaâ Quöëc höåi. Phoá Chuã tõch Thûúâng trûåc Quöëc höåi Trêìn Thanh Mêîn phaát biïíu khai maåc vaâ cuâng caác Phoá Chuã tõch Quöëc höåi thay phiïn àiïìu haânh nöåi dung phiïn hoåp. Vïì xêy dûång phaáp luêåt, trong phiïn hoåp naây, UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi cho yá kiïën vïì dûå aán Luêåt Phoâng chaáy, chûäa chaáy vaâ cûáu naån, cûáu höå; dûå thaão Nghõ quyïët sûãa àöíi, böí sung Nghõ quyïët thñ àiïím töí chûác mö hònh chñnh quyïìn àö thõ vaâ möåt söë cú chïë, chñnh saách àùåc thuâ phaát triïín thaânh phöë Àaâ Nùéng; dûå thaão Nghõ quyïët cuãa Quöëc höåi vïì thñ àiïím böí sung möåt söë cú chïë, chñnh saách àùåc thuâ phaát triïín tónh Nghïå An… Vïì giaám saát, UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi seä cho yá kiïën vïì baáo caáo àaánh giaá böí sung kïët quaã thûåc hiïån nhiïåm vuå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ ngên saách nhaâ nûúác nùm 2023; tònh hònh triïín khai thûåc hiïån kïë hoaåch phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ ngên saách nhaâ nûúác nhûäng thaáng àêìu nùm 2024; cho yá kiïën vïì túâ trònh cuãa Chñnh phuã vïì viïåc phên böí kïë hoaåch àêìu tû cöng trung haån vöën ngên saách nhaâ nûúác; baáo caáo kïët quaã giaám saát viïåc giaãi quyïët, traã lúâi kiïën nghõ cuãa cûã tri gûãi àïën Kyâ hoåp thûá 6, Quöëc höåi khoáa XV… Taåi phiïn hoåp, UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi seä cho yá kiïën vïì Quy hoaåch khöng gian biïín quöëc gia thúâi kyâ 2021 – 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050; chuã trûúng àêìu tû Chûúng trònh muåc tiïu quöëc gia vïì phaát triïín vùn hoáa giai àoaån 2025-2035; cho yá kiïën vïì viïåc chuêín bõ Kyâ hoåp thûá 7, Quöëc höåi khoáa XV vaâ töíng kïët Kyâ hoåp bêët thûúâng lêìn thûá 7, Quöëc höåi khoáa XV. THAÂNH NAM nGIA à DANH SAN THÛÚNG MAIÅ ÀIÏNÅ TÛ Ã ÀÏ Í LÛA ÀAOà . Ngayâ 11/5, cacá àún võ nghiïpå vu å Cöng an tónh Cao Bùnç g àa ä triïtå pha á nhomá àöië tûúnå g co á hanâ h vi lûaâ àaoã trïn khöng gian manå g vúiá thu ã àoanå gia ã danh sanâ giao dõch thûúng maiå àiïnå tû ã Shopee taiå tónh Cao Bùnç g va â tónh Thaiá Nguyïn do Nguyïnî Thõ Tuyïtë Dêng (SN 1990, truá taiå tö í 11, phûúnâ g Àï ì Thamá , thanâ h phö ë Cao Bùnç g) cêmì àêuì gömì 26 àöië tûúnå g ú ã Cao Bùnç g va â Thaiá Nguyïn sûã dunå g 34 mayá vi tñnh cunâ g cacá thiïtë bõ khacá gia ã danh nhên viïn sanâ thûúng maiå àiïnå tû ã Shopee tri ên khacá h hanâ g àï í goiå àiïnå múiâ khacá h hanâ g kïtë banå Zalo vaâ hûúná g dênî thûcå hiïnå cacá giao dõch, sau ào á lûaâ àï í chiïmë àoatå tiïnì . Taiå cú quan Cöng an, nhomá lûaâ àaoã khai nhênå , trung bònh mötå ngayâ cacá àöië tûúnå g goiå tû â 1.500 - 2.000 cuöcå àiïnå thoaiå cho khacá h hanâ g taiå nhiïuì àõa banâ tónh thanâ h trïn caã nûúcá àï í tiïpë cênå ngûúiâ dên nhùmç thûcå hiïnå hanâ h vi lûaâ àaoã va â àa ä co á nhûnä g ngûúiâ sêpå bêyî , mêtë tiïnì . Hiïnå vu å viïcå àang àûúcå cacá nganâ h chûcá nùng tiïpë tucå àêuë tranh lamâ ro ä vu å viïcå theo quy àõnh cuaã phapá luêtå . NGUYÏNÎ DUY CHIÏNË nTRIÏTÅ PHA Á ÀÛÚN G DÊY MUA BANÁ , VÊNÅ CHUYÏNÍ MA TUYÁ TÛ Â BIÏN GIÚIÁ VAO NÖIÅ ÀÕA TIÏU THU.Å Ngayâ 11/5, Àaiå ta á Lï Vùn Phûúng- Chó huy trûúnã g BÀBP tónh Quanã g Trõ cho biïtë , àún võ vûaâ phöië húpå vúiá cacá lûcå lûúnå g triïtå pha á 1 àûúnâ g dêy mua baná , vênå chuyïní traiá phepá chêtë ma tuyá tû â biïn giúiá vï ì nöiå àõa. Trûúcá ào,á vaoâ lucá 5h30 ngayâ 06/5, taiå km 73+100 Quöcë lö å 9 (thuöcå àõa phênå thön Lanâ g Vêy, xa ä Tên Long, huyïnå Hûúná g Hoaá , tónh Quanã g Trõ), Àöiå trinh satá àùcå nhiïmå (Tiïuí àoanâ Huênë luyïnå - Cú àönå g- BÀBP Quanã g Trõ) chuã trò, phöië húpå vúiá Àönì Biïn phonâ g Thuênå , Phonâ g phonâ g chönë g ma tuyá va â töiå phamå (BÀBP Quanã g Trõ) vaâ cacá lûcå lûúnå g chûcá nùng bùtæ qua ã tang Lï Viïtë Dunä g (SN 1987, úã phûúnâ g Thuênå Löcå , TP Huï,ë tónh Thûaâ Thiïn-Huï)ë àang coá hanâ h vi mua baná , vênå chuyïní traiá phepá chêtë ma tuyá . Tang vêtå thu giûä taiå hiïnå trûúnâ g la â 6.610 viïn nená mauâ hönì g (nghi laâ ma tuyá töní g húpå ). Bûúcá àêuì Dunä g khai nhênå , sö ë viïn nená trïn laâ ma tuyá töní g húpå do àöië tûúnå g mua cuaã 1 àöië tûúnå g tïn Têm taiå xa ä Tên Thanâ h, huyïnå Hûúná g Hoaá àï í vênå chuyïní vaoâ Huï ë tiïu thu.å H.THAN H “Laå”, búãi sûå liïn tûúãng vúái caãnh khùæp núi chuâa to chuöng lúán vúái ngöìn ngöån tiïìn baåc cuáng dûúâng bêy giúâ? Nïn múái coá caãnh àaám àöng röìng rùæn, xö àêíy àïí àûúåc chuåp aãnh, quay clip check-in vúái thêìy. Vaâ dêëy lïn hai thaái cûåc, laâ tung hö thaái quaá, vaâ gieâm pha, bó böi. Freádeáric Gros, triïët gia àûúng àaåi nöíi tiïëng ngûúâi Phaáp cho rùçng möåt ngûúâi ài böå seä boã laåi toaân böå danh tñnh, àõa võ, sûå caám döî, thêåm chñ khöng coân laâ möåt caá nhên maâ laâ möåt cú thïí, chó vúái àöi chên vaâ àöi mùæt múã to laâ àuã. Àïí cú thïí êëy coá thïí caãm nhêån àûúåc nhûäng viïn àaá nhoån trïn löëi ài, sûå vuöët ve cuãa coã daåi vaâ sûå trong laânh cuãa gioá… Haânh trang vaâ têm thïë êëy mang veã àeåp thêåt nguyïn thuãy, nhû nhûäng bûúác chên cuãa Phêåt töí Thñch Ca ngaây bûúác ra khoãi hoaâng cung khúãi ài con àûúâng giaác ngöå, caách nay àaä hún 2.500 nùm. Àïí giúâ àêy coá thïm möåt tiïíu àïå tûã tiïëp nöëi, vúái pheáp tu haånh àêìu àaâ khöí haånh maâ minh triïët. Haånh àêìu àaâ têët nhiïn chó laâ möåt trong 8 vaån 4 ngaân phaáp mön tu cuãa Phêåt giaáo. Nhûng khöí haånh ngaây caâng quaá hiïëm hoi àïí trúã thaânh lûåa choån cuãa con ngûúâi thúâi àaåi naây, kïí caã caác bêåc chên tu? Hai chûä “khöí haånh” úã àêy àûúåc hiïíu röång ra theo nghôa võ tha, cúãi boã sên si, tham lam duåc laåc... Tûâ möîi caá nhên, möîi àaám àöng, möîi quöëc gia cho àïën caã nhên loaåi. Nhû nhûäng gò àang thêëy tûâng ngaây vúái chiïën tranh, xung àöåt, giaânh giêåt, cûúáp boác, taân haåi nhau möåt caách khöëc liïåt, vò danh vaâ lúåi. Àûúåc biïët võ sû trûúác khi xuêët gia àaä tûâng hoåc àaåi hoåc, ài böå àöåi, laâm cöng chûác nhaâ nûúác. Vaâ àöi chên khöí haånh êëy àaä ài qua 4 voâng àêët nûúác. Àêy laâ möåt lûåa choån, möåt haånh nguyïån hoaân toaân caá nhên, khöng cêìn lêëy àoá laâm khuön mêîu hay chï bai, phaãn àöëi. Nhûng giûäa thúâi àaåi “quaá nhanh, quaá nguy hiïím” naây, haânh traång naây gúåi nhiïìu àiïìu àaáng nghô. Vïì biïíu tûúång kinh àiïín laâ àöi chên, vúái hoaåt àöång lûu thöng àêìu tiïn cuãa loaâi ngûúâi vúái tû caách con ngûúâi, laâ ài böå. Khi con ngûúâi àaä khöng coân “boâ”, maâ ài, vúái tû thïë thùèng lûng, ngêíng àêìu. Trúã laåi vúái caái sûå “laå” cuãa võ tu haânh khiïën thiïn haå toâ moâ, àöí xö vaâo sùm soi, nhúá túái thiïìn sû Thñch Nhêët Haånh, khi ngûúâi cho rùçng àûâng tûúãng bûúác ài àûúåc trong khöng khñ, trïn mùåt nûúác múái laâ pheáp laå. Pheáp laå thûåc sûå cuãa möîi con ngûúâi, àoá laâ hùçng ngaây bûúác ài trïn traái àêët. Àïí àïën vúái nhau möåt caách chên thaânh. Àïí nhòn thêåt gêìn guåi, chêåm raäi àúâi söëng xung quanh mònh. Trúâi xanh, mêy trùæng, laá xanh, maâu àen tûâ àöi mùæt toâ moâ cuãa möåt àûáa treã,… múã àêìu cho nhûäng pheáp laå khaác. n Mötå ngûúiâ ài böå [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Höm qua, Trûúâ ng Àaå i hoå c (ÀH) Sû phaå m Haâ Nöå i tö í chûá c kò thi àaá nh giaá nùng lûå c nùm 2024 àïí tuyïí n sinh. Kïë t quaã kò thi naâ y coâ n àûúå c 8 trûúâ ng ÀH khaá c sûã duå ng bao göì m caá c trûúâ ng sû phaå m lúá n vaâ Trûúâ ng ÀH Y dûúå c Thaá i Bònh. Nùm 2024, söë lûúå ng thñ sinh àùng kñ dûå thi àaá nh giaá nùng lûå c do Trûúâ ng ÀH Sû phaå m Haâ Nöå i töí chûá c cao gêë p 2,5 lêì n nùm 2023, vúá i trïn 11,5 nghòn thñ sinh. Nguyïî n Baã o Phûúng, hoå c sinh lúá p 12 Hoá a, Trûúâ ng THPT chuyïn Hûng Yïn chia seã mong muöë n àûúå c xeá t tuyïí n súá m vaâ o ngaâ nh Sû phaå m Hoá a, hoå c bùç ng tiïë ng Anh. Phûúng yïu ngaâ nh sû phaå m tû â nùm lúá p 11, khi àoá em tòm hiïí u vaâ biïë t caá c trûúâ ng quöë c tïë múã taå i Viïå t Nam àang coá nhu cêì u tuyïí n duå ng giaá o viïn caá c mön hoå c daå y bùç ng tiïë ng Anh nïn quyïë t àõnh lûå a choå n ngaâ nh sû phaå m Hoá a, hoå c bùç ng tiïë ng Anh. Nhêå n thêë y mònh coá möå t phêì n nùng lûå c vaâ àêy la â möå t phûúng thûá c xeá t tuyïí n súá m, giaã m aá p lûå c cho kò thi töë t nghiïå p THPT nïn Phûúng àùng kñ dûå thi. Phûúng quyïë t têm truá ng tuyïí n bùç ng phûúng thûá c sûã duå ng kïë t quaã kò thi naâ y vò nguyïå n voå ng lúá n nhêë t laâ hoå c sû phaå m vaâ kïë t quaã hoå c têå p caá c mön khaá cao, riïng mön Hoá a, töí ng kïë t àaå t 9.9. Nùm 2024, Trûúâ ng ÀH Sû phaå m töí chûá c kò thi àaá nh giaá nùng lûå c úã 2 tónh/thaâ nh phöë ngoaâ i Haâ Nöå i laâ Quy Nhún vaâ Àaâ Nùé ng. Taå i 2 àiïí m thi naâ y, cöng taá c töí chûá c thi àûúå c thûå c hiïå n nhû úã Höå i àöì ng thi Trûúâ ng ÀH Sû phaå m Haâ Nöå i. Kïë t quaã cuã a kò thi hiïå n àûúå c caá c trûúâ ng àaâ o taå o sû phaå m lúá n cuã a caã nûúá c sûã duå ng àïí tuyïí n sinh nhû Trûúâ ng ÀH Sû phaå m Haâ Nöå i 2, Trûúâ ng ÀH Sû phaå m TPHCM, Trûúâ ng ÀH Sû phaå m – ÀH Thaá i Nguyïn, Trûúâ ng ÀH Sû phaå m – ÀH Àaâ Nùé ng… Nùm nay, lêì n àêì u tiïn, 1 trûúâ ng thuöå c khöë i ngaâ nh sûá c khoã e cuä ng sûã duå ng kïë t quaã naâ y àïí tuyïí n sinh laâ Trûúâ ng ÀH Y dûúå c Thaá i Bònh. Àiïí m khaá c biïå t cuã a kò thi naâ y so vúá i caá c kò thi àaá nh giaá nùng lûå c, àaá nh giaá tû duy khaá c laâ thñ sinh laâ m baâ i thi trïn giêë y, khöng laâ m trïn maá y. TS Trêì n Baá Trònh, Trûúã ng phoâ ng Àaâ o taå o, Trûúâ ng ÀH Sû phaå m Haâ Nöå i, thaâ nh viïn Ban chó àaå o thi cho biïë t, nhaâ trûúâ ng töí chûá c thi phuâ húå p vúá i yïu cêì u cuã a Böå GD&ÀT vaâ cêå p nhêå t xu hûúá ng khoa hoå c àaá nh giaá hiïå n àaå i trïn thïë giúá i àöë i vúá i hoå c sinh phöí thöng. Trong giai àoaå n hiïå n nay vaâ thúâ i gian túá i vêî n duy trò thi trïn giêë y. Quan àiïí m cuã a Trûúâ ng ÀH Sû phaå m Haâ Nöå i laâ úã trûúâ ng phö í thöng, hoå c sinh thi daå ng thûá c naâ o, nhaâ trûúâ ng seä thi theo hònh thûá c àoá . Vò viïå c àûa ra daå ng thûá c thi laå seä gêy khoá khùn vaâ nhiïì u khi khöng phaá t huy hïë t àûúå c nùng lûå c cuã a caá c em. Viïå c töí chûá c thi trïn giêë y laâ àï í yïu cêì u thñ sinh thïí hiïå n neá t chûä , veä hònh, veä tû duy thïí hiïå n möå t phêì n naâ o àoá tñnh caá ch cuã a hoå c sinh, nhûä ng yïë u töë rêë t cêì n cho möå t nhaâ sû phaå m sau naâ y. Nha â trûúâ ng muöë n luyïå n cho thñ sinh ngay tûâ àêì u vaâ o caá ch duâ ng buá t, duâ ng phêë n viïë t ra tû duy, lêå p luêå n. Nïë u khöng coá gò thay àöí i, nhaâ trûúâ ng vêî n duy trò hònh thûá c thi viïë t vò àêy laâ kô nùng gùæ n boá vúá i vai troâ daå y hoå c úã phöí thöng. Kïë t thuá c kò thi, thñ sinh àaá nh giaá àïì thi khoá , nhûng caá c phêì n tû å luêå n khaá hay. Thúâi sûå Chuã nhêåt 12/5/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Böå trûúãng Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû Nguyïîn Chñ Duäng noái taåi Höåi nghõ lêìn 3 Höåi àöìng àiïìu phöëi vuâng Àöng Nam Böå. (VnExpress) Luêåt sû Nguyïîn Vùn Hêåu, Phoá chuã nhiïåm Àoaân luêåt sû TPHCM, phaát biïíu taåi höåi nghõ phaãn biïån xaä höåi àöëi vúái dûå thaão quy àõnh àiïìu kiïån, diïån tñch töëi thiïíu taách thûãa úã àõa baân thaânh phöë, do Mùåt trêån Töí quöëc thaânh phöë töí chûác ngaây 7/5. (VnExpress) “Dû å thaoã quy àõnh tacá h thûaã gêy kho á cho ngûúiâ dên” “Co á thï í phatá hanâ h traiá phiïuë àïí lamâ Vanâ h àai 4 TPHCM” “Nha â ú ã xa ä höiå chó thêyë trïn tivi” Anh Nguyïîn Trêìn Àùng Minh, cöng nhên Cöng ty dõch vuå cöng ñch quêån 10, noái taåi chûúng trònh gùåp gúä laänh àaåo thaânh phöë do Liïn àoaân lao àöång TPHCM töí chûác, chiïìu 11/5. PHAÁT NGÖN êën tûúång Ngayâ 11/5, Thanâ h Àoanâ , Höiå LHTN TP Haâ Nöiå tö í chûcá Ngayâ höiå Thanh niïn Thuã àö va â Àaiå höiå Höiå LHTN Viïtå Nam àönì g loatå taiå 578 xa,ä phûúnâ g, thõ trênë , nhiïmå ky â 2024 - 2029. Ngayâ höiå àûúcå tö í chûcá trïn toanâ thanâ h phö,ë vúiá àiïmí cêuì chñnh taiå tru å sú ã Thanâ h uyã Ha â Nöiå va â 579 àiïmí cêuì cêpë xa,ä phûúnâ g, thõ trênë , thu hutá sû å tham gia cuaã hún 600 nghòn àaiå biïuí , höiå viïn, thanh niïn Thuã àö. Dû å chûúng trònh coá Bñ thû T.Û Àoanâ Ngö Vùn Cûúng; Phoá Bñ thû Thanâ h uyã Ha â Nöiå Nguyïnî Vùn Phong. ÀAMà NHÊNÅ KHÊU KHO,Á VIÏCÅ MÚIÁ Phatá biïuí taiå chûúng trònh, Phoá Bñ thû Thanâ h uyã Ha â Nöiå Nguyïnî Vùn Phong hoan nghïnh saná g kiïnë tö í chûcá Ngayâ höiå thanh niïn Thuã àö va â Àaiå höiå àönì g loatå Höiå LHTN cêpë xa,ä phûúnâ g, thõ trênë ; àönì g thúiâ biïuí dûúng töí chûcá Höiå cacá cêpë àa ä khúiã cöng, khaná h thanâ h, banâ giao 1 cumå cöng trònh cêpë thanâ h phö ë va â 579 cöng trònh thanh niïn cêpë xa,ä vúiá töní g trõ giaá gênì 25 ty ã àönì g ngay trong saná g 11/5. “Àêy laâ nhûnä g viïcå lamâ cu å thï í nhên dõp kyã niïmå 134 nùm ngayâ sinh cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh, gopá phênì hiïuå qua ã vaoâ nhiïmå vu å phatá triïní kinh tï,ë xa ä höiå cuaã àõa phûúng vaâ Thu ã àö”, öng Phong noiá . Nhênë manå h vúiá tö í chûcá xa ä höiå rönå g raiä nhû Höiå LHTN Viïtå Nam, öng Phong cho rùnç g, mötå trong nhûnä g nhiïmå vu å bao trumâ quan tronå g hanâ g àêuì la â phaiã tiïpë tucå xêy dûnå g va â tùng cûúnâ g khöië àaiå àoanâ kïtë , têpå húpå moiå tênì g lúpá thanh niïn, baoã àamã sû å thönë g nhêtë cao vï ì tû tûúnã g va â hanâ h àönå g. “Höiå Liïn hiïpå Thanh niïn canâ g phaiã la â maiá nha â chung cuaã àöng àaoã cacá tênì g lúpá thanh niïn”, öng Phong noiá . Pho á Bñ thû Thanâ h uyã Ha â Nöiå àï ì nghõ cacá cêpë bö å Höiå trïn àõa banâ Thu ã àö tiïpë tucå lamâ tötë cöng tacá chùm lo, baoã vïå quyïnì va â lúiå ñch húpå phapá cho àoanâ viïn, thanh niïn; lamâ tötë cöng tacá an sinh xa ä höiå , chùm lo àúiâ sönë g nhên dên Thu ã àö. Trong nhiïmå ky â múiá , Uyà ban Höiå cacá cêpë cênì xacá àõnh, chó àaoå triïní khai cacá phong traoâ hanâ h àönå g cacá h manå g, cacá chûúng trònh àönì g hanâ h vúiá thanh niïn àamã baoã thûcå chêtë , lan toaã , trong àoá chu á tronå g lêyë thanh thiïuë nhi lamâ trung têm, chuã thï í cuaã hoatå àönå g gùnæ satá vúiá yïu cêuì cuaã àúiâ sönë g xa ä höiå va â nhiïmå vu å chñnh trõ àûúcå giao. Dõp nayâ , öng cunä g àï ì nghõ tö í chûcá Àoanâ - Höiå cênì manå h danå xung phong, àamã nhênå va â triïní khai hiïuå qua ã nhûnä g khêu kho,á viïcå múiá ; taoå möi trûúnâ g, cú höiå cho thanh niïn renâ luyïnå , hoanâ thiïnå , trûúnã g thanâ h, nhêtë la â trong àöií múiá saná g taoå , lamâ chu ã khoa hocå , cöng nghï,å tham gia vaoâ cuöcå cacá h manå g cöng nghiïpå 4.0. Pho á Bñ thû Thanâ h uy ã Ha â Nöiå àï ì nghõ cacá cêpë uyã , chñnh quyïnì , nhêtë la â ngûúiâ àûná g àêuì àún võ, àõa phûúng taoå cú chï,ë chñnh sacá h àï í Àoanâ Thanh niïn - Höiå LHTN àûúcå tham gia thûcå hiïnå cacá nhiïmå vu å chñnh trõ cuaã àõa phûúng, àún võ. “Quan têm thûcå hiïnå tötë cöng tacá àaoâ taoå , böiì dûúnä g, bö ë trñ, sû ã dunå g va â thûcå hiïnå chñnh sacá h àöië vúiá àöiå ngu ä caná bö å Àoanâ - Höiå , manå h danå bö ë trñ caná bö å tre ã àamã nhênå cacá võ trñ phuâ húpå trong hïå thönë g chñnh trõ, nêng cao ty ã lï å caná bö å tre ã trong cacá cú quan lanä h àaoå , quanã ly á cacá cêpë , cacá nganâ h. Coi àêy laâ mötå nöiå dung quan tronå g trong cöng tacá caná bö å cuaã Àanã g”, öng Phong nhênë manå h. 580 CÖNG TRÒNH THANH NIÏN LAM ÀEPÅ THU à ÀÖ Ngayâ höiå Thanh niïn Thuã àö diïnî ra vúiá chuöiî hoatå àönå g àiïmí nhênë khúiã cöng, khaná h thanâ h, banâ giao 580 cöng trònh thanh niïn, trong àoá 1 cöng trònh cêpë thanâ h phö,ë 579 cöng trònh cêpë xa.ä Taiå Ngayâ höiå , Höiå LHTN Viïtå Nam TP Ha â Nöiå , Töní g Cöng ty Àiïnå lûcå TP Ha â Nöiå trao tùnå g biïní “Cumå Cöng trònh sûaã chûaä , nêng cêpë , trang bõ hïå thönë g àiïnå cho 70 gia àònh cûuå thanh niïn xung phong” cho Höiå Cûuå TNXP TP Haâ Nöiå . Cumå cöng trònh àûúcå triïní khai tûâ thaná g 4 àïnë thaná g 12/2024, vúiá töní g gia á trõ gênì 3 ty ã àönì g. Trong khuön khöí chûúng trònh, Thanâ h Àoanâ Ha â Nöiå tö í chûcá tuyïn dûúng 10 gûúng mùtå tre ã Thu ã àö tiïu biïuí nùm 2023. Anh Nguyïnî Àûcá Tiïnë - Pho á Bñ thû thûúnâ g trûcå Thanâ h Àoanâ , Chu ã tõch Höiå LHTN TP Haâ Nöiå cho biïtë , tû â nhiïuì thaná g nay, cacá cêpë bö å Àoanâ - Höiå vaâ thanh niïn Thuã àö hûúná g túiá Ngayâ höiå vúiá têm thïë phênë khúiã , haoá hûcá va â àêyì tû å haoâ , bùnç g nhûnä g cöng trònh, phênì viïcå thiïtë thûcå . Theo anh Tiïnë , Ngayâ höiå thanh niïn Thuã àö va â sû å kiïnå tö í chûcá àönì g loatå Àaiå höiå àaiå biïuí Höiå LHTN Viïtå Nam cêpë xa ä trïn àõa banâ thanâ h phö ë la â hoatå àönå g cao àiïmí , nùmç trong chuöiî hanâ h trònh “Tiïpë lûaã truyïnì thönë g - Cönë g hiïnë sûcá tre”ã maâ tö í chûcá Àoanâ - Höiå va â tuöií tre ã Thu ã àö àa ä va â àang triïní khai. Sûå kiïnå thiïtë thûcå hûúná g túiá ky ã niïmå 60 nùm phong traoâ Ba Sùné sanâ g, 70 nùm Giaiã phoná g Thu ã àö va â Àaiå höiå àaiå biïuí Höiå LHTN Viïtå Nam TP Haâ Nöiå lênì thû á 8, nhiïmå kyâ 2024 - 2029. “Bùnç g tònh camã , tracá h nhiïmå va â sû å nö î lûcå cuaã möiî cêpë bö å Àoanâ - Höiå va â cacá banå àoanâ viïn thanh niïn, chuná g ta tin tûúnã g rùnç g hanâ h trònh cönë g hiïnë cuaã tuöií tre ã se ä mang laiå nhûnä g gia á trõ tötë àepå cho cönå g àönì g xa ä höiå , möiî cöng trònh phênì viïcå cuaã thanh niïn seä gopá phênì lamâ àepå cho àúiâ . Trong ào,á 580 cöng trònh thanh niïn àûúcå khúiã cöng hoùcå khaná h thanâ h banâ giao höm nay la â mötå minh chûná g cu å thï,í ro ä netá ”, anh Tiïnë noiá . Ngay sau khai macå Ngayâ höiå Thanh niïn Thuã àö, 578 xa,ä phûúnâ g, thõ trênë àönì g loatå tö í chûcá Àaiå höiå àaiå biïuí Höiå LHTN Viïtå Nam cêpë xa,ä nhiïmå ky â 2024 - 2029. Àêy laâ mötå chu ã trûúng, saná g kiïnë múiá trong cöng tacá tö í chûcá Àaiå höiå LHTN cacá cêpë do Höiå LHTN Viïtå Nam TP Haâ Nöiå triïní khai, àûúcå lanä h àaoå thanâ h phö ë nhêtë trñ, àaná h giaá cao va â taoå àiïuì kiïnå vï ì moiå mùtå àï í tö í chûcá . Saná g kiïnë cunä g nhênå àûúcå sû å àönì g tònh, thönë g nhêtë cao cuaã cêpë uyã , chñnh quyïnì va â Uyà ban Höiå LHTN cuaã 30 quênå , huyïnå , thõ xaä trïn àõa banâ thanâ h phö.ë n Pho á Bñ thû Thanâ h uyã Haâ Nöiå Nguyïnî Vùn Phong àï ì nghõ cacá cêpë uyã , chñnh quyïnì cuaã Ha â Nöiå manå h danå bö ë trñ caná bö å tre ã àamã nhênå cacá võ trñ phuâ húpå trong hïå thönë g chñnh trõ. Maånh daån böë trñ caán böå treã àaãm nhêån cacá võ trñ [ LÛU TRINH ] NGAY HÖIÅ THANH NIÏN THUà ÀÖ VA  ÀAIÅ HÖIÅ ÀÖNÌ G LOATÅ HÖIÅ LHTN CÊPË XA:Ä Bñ thû T.Û Àoanâ Ngö Vùn Cûúng vaâ Pho á Bñ thû Thanâ h ủy Ha â Nöiå Nguyïnî Vùn Phong trao tùnå g danh hiïuå Gûúng mùtå tre ã Thu ã àö tiïu biïuí nùm 2023 cho Thacå sô, bacá sô nöiå tru á Dûúng Thõ Tra â Giang Trong khuön khöí Ngayâ höiå thanh niïn Thuã àö, ngayâ 11/5, Thanâ h Àoanâ Haâ Nöiå tö í chûcá tuyïn dûúng 10 gûúng mùtå tre ã Thu ã àö tiïu biïuí nùm 2023: 1. Thacå sô, bacá sô nöiå tru á Dûúng Thõ Traâ Giang, SN 1992, Khoa Àeã thûúnâ g, Phonâ g Quanã ly á chêtë lûúnå g - Bïnå h viïnå Phu å sanã Ha â Nöiå . 2. Àinh Cao Sún, SN 2005, sinh viïn trûúnâ g Àaiå hocå Sû phamå Ha â Nöiå . 3. Tiïnë sy ä Trõnh Vùn Chiïnë , SN 1989, gianã g viïn Trûúnâ g Cöng nghïå Thöng tin vaâ Truyïnì thöng, Àaiå hocå Bacá h khoa Haâ Nöiå . 4. TS. Nguyïnî Xuên Phong, SN 1989, Giamá àöcë Trñ tuïå Nhên taoå taiå FPT Software. 5. Anh Nguyïnî Manå h Hiïuë , SN 1991, chuã cú sú ã sanã xuêtë giayâ depá Huy Hoanâ g, Chu ã tõch Höiå nöng dên xaä Phu á Yïn, huyïnå Phu á Xuyïn. 6. Em Nguyïnî Thiïn Kim, SN 2012, hocå sinh trûúnâ g THCS Nguä Hiïpå , huyïnå Thanh Trò. 7. Chõ Trênì Thõ Thu Hoaiâ , SN 1993, Huênë luyïnå viïn Böå mön Cêuì mêy, Trung têm Huênë luyïnå va â Thi àêuë Thï í ducå Thï í thao Ha â Nöiå . 8. Àaiå uyá Nguyïnî Àònh Chiïuí , SN 1989, caná bö å Cöng an phûúnâ g Xuên Taoã , quênå Bùcæ Tû â Liïm. 9. Nghï å sô àa phûúng tiïnå , giamá tuyïní nghï å thuêtå Nguyïnî Quöcë Hoanâ g Anh, SN 1990, Nhaâ saná g lêpå dû å aná nghï å thuêtå “Lïn Nganâ ”. 10. Anh Nguyïnî Vùn Thanh, SN 1996, àoanâ viïn xaä Thanh Lêm, huyïnå Mï Linh. Khöng khñ vui tûúi taiå Ngayâ höiå Thanh niïn Thuã àö

Chuã nhêåt 12/5/2024 Phoáng sûå “QUAN TRONÅ G KHÖNG PHAIÃ ÀÑCH ÀÏNË MA Â LA Â HANÂ H TRÒNH” Àútå nghó lïî 30/4 vûaâ röiì gia àònh chõ Thuyâ Dung (Hoanâ g Mai, Haâ Nöiå ) quyïtë àõnh ài Àaâ Nùné g nghó matá . “Nha â töi coá 2 vú å chönì g va â 2 con nho,ã nïuë ài mayá bay thò tñnh ra mêtë khoanã g 16 triïuå , trong khi ài tauâ hoaã chó mêtë 4 triïuå , vûaâ tiïtë kiïmå àûúcå khoanã tiïnì lúná ma â lu ä tre ã conâ co á mötå chuyïnë ài traiã nghiïmå àaná g nhú á khi àûúcå nhòn nhûnä g canã h vêtå lanâ g quï, söng nuiá , àûúcå giao lûu kïtë banå vúiá cacá be á toa bïn canå h… Chûa ài thò cûá nghô ài tauâ se ä chaná , mêtë thúiâ gian nhûng sau chuyïnë ài nayâ töi se ä tiïpë tucå lïn kï ë hoacå h ài chúi àêu àoá bùnç g tauâ hoaã trong kyâ nghó he â cuaã cacá con”, chõ Dung húná hú ã khoe. Cunä g theo chõ, tauâ hoaã ngayâ nay àa ä khacá xûa, cacá cabin trïn tauâ àa ä àûúcå caiã tiïnë , sacå h seä hún, àepå hún, hiïnå àaiå hún, coá nhiïuì khoang ghï,ë giûúnâ g hanå g khacá nhau. Toa giûúnâ g nùmç kha á la â thoaiã maiá , laiå co á khöng gian riïng chó cho gia àònh. Àiïmí cönå g nûaä chñnh laâ möiî toa àïuì co á nha â vï å sinh riïng. Trïn cacá diïnî àanâ chia seã kinh nghiïmå du lõch, khöng ñt baiâ viïtë , hònh anã h cunä g noiá vï ì traiã nghiïmå “xï dõch” bùnç g tauâ hoaã . Mötå du khacá h vui veã khoe nhûnä g bûcá hònh chupå àûúnâ g cong uönë lûúnå cuaã con tauâ khi qua àeoâ Haiã Vên. Mötå thanâ h viïn khacá chia seã hònh anã h ca ã nha â cunâ g chúi cúâ vua trong khoang tauâ giûúnâ g nùmç . Nhûnä g hònh anã h àónh nuiá mú â sûúng, vunâ g võnh xanh mûútá , hay mötå ngöi lanâ g bònh yïn toaã khoiá … àûúcå chupå qua ö cûaã tauâ hoaã cunä g àûúcå nhiïuì ngûúiâ tre ã chia se ã vúiá sû å thñch thu.á “Du lõch bùnç g tauâ hoaã la â mötå cacá h chuná g töi sönë g chêmå . Lïn tauâ la â bùtæ àêuì mötå chuyïnë tham quan qua khung cûaã sö.í Möiî lênì àöií ga la â möiî lênì àûúcå tiïpë xucá vúiá mötå vùn hoaá khacá . Hún nûaä àiïuì tuyïtå vúiâ nhêtë trïn nhûnä g tuyïnë àûúnâ g sùtæ khöng phaiã la â àiïmí àïnë , ma â chñnh la â hanâ h trònh. Àöi khi, chuyïnë tauâ ài qua nhûnä g àõa àiïmí co á khung canã h conâ àepå hún ca ã àõa àiïmí ma â chuná g töi àang àïnë ”, mötå thanâ h viïn chia seã vï ì chuyïnë ài xuyïn Viïtå bùnç g tauâ hoaã cunâ g banå be â höiì thaná g 3 vûaâ qua. Theo thönë g kï cuaã Cucå Du lõch quöcë gia Viïtå Nam, lûúnå g khacá h du lõch nöiå àõa ài tauâ hoaã nùm 2023 àatå 10 triïuå lûútå , tùng 15% so vúiá nùm 2022; khacá h du lõch quöcë tï ë ài tauâ hoaã àatå 1,5 triïuå lûútå , tùng 20%. Àùcå biïtå , dõp nghó lïî 30/4-1/5 vûaâ qua àa ä chûná g kiïnë sû å tùng trûúnã g manå h me ä cuaã donâ g khacá h di chuyïní bùnç g tauâ hoaã . Baoá caoá cuaã Sú ã Du lõch Àaâ Nùné g cho thêyë , chó trong 5 ngayâ nghó lï,î sö ë khacá h du lõch àïnë Àaâ Nùné g bùnç g tauâ hoaã àa ä àatå hún 16.000 lûútå , tùng 60% so vúiá cunâ g ky â nùm 2023. Nhiïuì àiïmí àïnë khacá nhû: Huï,ë Nha Trang, Haiã Phonâ g,… cunä g ghi nhênå sö ë lûúnå g khacá h du lõch tauâ hoaã tùng manå h. Nhiïuì chuyïnë tauâ hoaã chêtë lûúnå g cao ú ã nhûnä g chùnå g ngùnæ nhû Haâ Nöiå - Haiã Phonâ g, Ha â Nöiå - Laoâ Cai, Àaâ Nùné g - Huï -ë Àönì g Húiá ; Thanâ h phö ë Höì Chñ Minh - Nha Trang, Thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh - Bònh Thuênå … cunä g thûúnâ g xuyïn àûúcå lêpë kñn chö.î Taiå Lï î höiå Du lõch Haâ Nöiå nùm 2024 vûaâ qua, Flamingo Redtours àaä cho ra mùtæ donâ g sanã phêmí múiá “Ài docå Viïtå Nam theo baná h con tauâ quay” vúiá hanâ h trònh Quanã g Bònh - Àönå g Phong Nha - Khoaná g noná g Bang Onsen (5 ngayâ ); Huï -ë Àa â Nùné g - Phö ë cö í Höiå An (5 ngayâ ), giupá du khacá h thoaã thñch thûúnã g ngoanå canã h quan tuyïtå àepå docå daiã àêtë miïnì Trung vaâ co á traiã nghiïmå kho á quïn trïn tuyïnë tauâ hoaã thï ë hï å múiá hiïnå àaiå . Öng Nguyïnî Cöng Hoan, Trûúnã g Ban Truyïnì thöng Hiïpå höiå du lõch Viïtå Nam àönì g thúiâ la â Giamá àöcë àiïuì hanâ h Flamingo Redtours nhênå àõnh: Viïcå ve á mayá bay trong nûúcá tùng keoá theo giaá tua tùng tûâ 10-15% khiïnë du khacá h phaiã cên ào àong àïmë nhiïuì hún cho viïcå lûaå chonå phûúng thûcá di chuyïní , va â àiïuì nayâ àa ä mú ã ra cú höiå cho du lõch bùnç g tauâ hoaã . Cunä g theo àaiå diïnå Hiïpå höiå Du lõch Viïtå Nam, viïcå tö í chûcá cacá tua tham quan vênå chuyïní bùnç g àûúnâ g sùtæ vûaâ giupá giamã gia á tua, vûaâ tùng traiã nghiïmå , búiã trïn thûcå tï ë cacá dõch vuå àûúnâ g sùtæ ngayâ canâ g àûúcå caiã thiïnå tñch cûcå , hoanâ toanâ co á thï í àapá ûná g nhu cêuì ngayâ canâ g cao cuaã du khacá h. Àaiå diïnå Cöng ty AZA Travel thò gopá y á àï í phatá triïní du lõch àûúnâ g sùtæ cênì kïtë húpå thïm cacá loaiå hònh dõch vuå khacá . Bïn canå h viïcå àêuì tû àoná g múiá , caiã taoå cacá toa tauâ thò cênì co á nhûnä g goiá bao tronå tû â vênå chuyïní tauâ , nghó dûúnä g, ùn uönë g… “KHACÁ H SANÅ 5 SAO” TRÏN ÀÛÚNÂ G RAY Nùm 2021, CNN àûa ra danh sacá h 6 hanâ h trònh traiã nghiïmå bùnç g tauâ hoaã tuyïtå vúiâ nhêtë chêu A,Á trong àoá co á àaiå diïnå cuaã Viïtå Nam la â The Vietage - chuyïnë tauâ Àa â Nùné g-Quy Nhún phucå vu å khöng quaá 12 hanâ h khacá h/ lûútå , cung cêpë nhûnä g tiïnå ñch àùnè g cêpë khöng khacá gò khacá h sanå 5 sao. Nùm 2022, trong danh sacá h 10 hanâ h trònh tauâ hoaã àïm ênë tûúnå g nhêtë thïë giúiá cunä g xuêtë hiïnå tauâ Bùcæ -Nam cuaã Viïtå Nam. Nùm 2023, cuönë “Train Journeys” cuaã Lonely Planet àaä vinh danh tuyïnë àûúnâ g sùtæ Ha â Nöiå -Thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh laâ tuyïnë àûúnâ g sùtæ àepå nhêtë , àaná g traiã nghiïmå nhêtë thï ë giúiá . Àiïuì nayâ cho thêyë , du lõch bùnç g tauâ hoaã àang laâ thõ trûúnâ g àêyì tiïmì nùng cuaã nganâ h cöng nghiïpå khöng khoiá Viïtå Nam. Öng Àùnå g Sy ä Manå h, Chu ã tõch höiå àönì g Töní g cöng ty Àûúnâ g sùtæ Viïtå Nam cho biïtë chu ã trûúng cuaã nganâ h àûúnâ g sùtæ ngay tûâ àêuì nùm 2023 laâ se ä chayå cacá «àoanâ tauâ khacá h sanå », phatá triïní theo hûúná g phên khucá cao hûúná g túiá cacá khacá h hanâ g thu nhêpå cao. Thaná g 10/2023, Töní g cöng ty Àûúnâ g sùtæ Viïtå Nam ra mùtæ àoanâ tauâ chêtë lûúnå g cao Haâ Nöiå - Àa â Nùné g SE19/ SE20, àûúcå vñ nhû «khacá h sanå 5 sao di àönå g trïn nhûnä g àûúnâ g ray tauâ hoaã ». Hanâ h khacá h co á têtë ca ã nhûnä g dõch vuå cênì thiïtë , vûaâ thùm thuá nghó ngúi, vûaâ thûúnã g ngoanå canã h àepå , thêmå chñ coá ca ã dõch vu å giaiã trñ. Vúiá sû å khacá biïtå va â hiïuå ûná g lan toaã , hï å sö ë sû ã dunå g ghï ë cuaã àoanâ tauâ àa ä tùng 14% so vúiá cacá toa tauâ cunâ g tuyïnë . Trûúcá ky â nghó lï î 30/4-1/5 vûaâ qua, nganâ h àûúnâ g sùtæ tiïpë tucå ra mùtæ àoanâ tauâ chêtë lûúnå g cao SE21/22 chùnå g Thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh-Àaâ Nùné g, cung cêpë wifi miïnî phñ vúiá cacá dõch vu å giaiã trñ, êmí thûcå , nghó dûúnä g àùnè g cêpë . Trûúcá ào,á Töní g cöng ty Àûúnâ g sùtæ Viïtå Nam cunä g phöië húpå UBND tónh Thûaâ Thiïn Huïë va â UBND thanâ h phö ë Àa â Nùné g khai trûúng àoanâ tauâ du lõch nöië Huï-ë Àa â Nùné g co á tïn goiå “Hanâ h trònh kïtë nöië di sanã miïnì Trung”. Vúiá chuyïnë tauâ nayâ , du khacá h khöng chó àûúcå ngùmæ canã h maâ conâ àûúcå tham gia nhiïuì hoatå àönå g àùcå sùcæ ú ã tûnâ g àõa phûúng, tòm hiïuí nhûnä g gia á trõ vùn hoaá , lõch sûã lêu àúiâ cuaã ngûúiâ Viïtå tû â xa xûa. Cöng ty CP Vênå taiã àûúnâ g sùtæ Saiâ Gonâ cunä g chia se ã mötå sö ë chûúng trònh àang àûúcå yïu thñch trïn tauâ cö í tuyïnë Àa â Latå - Traiå Matá la â hoaâ têuë êm nhacå , tö í chûcá liïn hoan, sinh nhêtå , àamá cûúiá … trïn tauâ theo yïu cêuì . Töní g cöng ty Àûúnâ g sùtæ Viïtå Nam cunä g co á kï ë hoacå h phatá àönå g phong traoâ “Àûúnâ g tauâ - Àûúnâ g hoa” trïn phamå vi 34 tónh, thanâ h phö ë co á àûúnâ g sùtæ ài qua, dûå kiïnë triïní khai trong 3 nùm (tû â 2023 àïnë 2025). “Qua ö cûaã con tauâ , hanâ h khacá h co á thï í ngùmæ nhûnä g nu å àaoâ ú ã miïnì Bùcæ , nhòn nhûnä g chumâ hoa giêyë rûcå rú ä miïnì Trung va â nhûnä g nhanâ h mai vanâ g phûúng Nam… suötë bönë muaâ . Chuná g töi nöî lûcå àï í àûúnâ g sùtæ Viïtå Nam trúã thanâ h mötå àûúnâ g hoa; xêy dûnå g thûúng hiïuå Àûúnâ g sùtæ thên thiïnå nhùmç thu hutá khacá h”, Chu ã tõch höiå àönì g thanâ h viïn Töní g cöng ty Àûúnâ g sùtæ Viïtå Nam chia se.ã Trong buöií lamâ viïcå vúiá Bö å trûúnã g Giao thöng vênå taiã vaoâ cuöië nùm 2023, Àaiå sû á Cönå g hoaâ Phapá taiå Viïtå Nam Olivier Brochet cho biïtë , mötå sö ë hanä g thúiâ trang hanâ g hiïuå nöií tiïnë g cuaã Phapá , trong àoá co á Louis Vuitton mong muönë àûúcå tö í chûcá mötå àoanâ tauâ cö í hanå g sang giûaä Ha â Nöiå -Thanâ h phö ë Höì Chñ Minh phucå vu å khacá h du lõch. Nïuë y á tûúnã g nayâ thanâ h hiïnå thûcå , Viïtå Nam se ä la â quöcë gia àêuì tiïn trïn thïë giúiá co á mötå àoanâ tauâ cö í du lõch chayå docå àêtë nûúcá do thûúng hiïuå thúiâ trang xa xó nöií tiïnë g bêcå nhêtë thï ë giúiá àêuì tû. Àaiå diïnå cuaã Eastern & Oriental Express- mötå trong nhûnä g thûúng hiïuå tauâ du lõch hanå g sang trïn thïë giúiá cunä g àa ä co á vùn banã gûiã Thu ã tûúná g Chñnh phuã va â Bö å Giao thöng vênå taiã àï ì nghõ xem xetá , hö î trú å àún võ töí chûcá khai thacá , vênå hanâ h àoanâ tauâ du lõch hanå g sang trïn mötå sö ë tuyïnë àûúnâ g sùtæ taiå Viïtå Nam. Àêy laâ nhûnä g tñn hiïuå hûaá henå sû å phatá triïní bunâ g nö í cuaã du lõch bùnç g tauâ hoaã ú ã nûúcá ta trong thúiâ gian túiá . n [ LÏ KIM ] Khi tauâ hoãa tiïën vaoâ thõ trûúâng du lõch Thúiâ buöií gia á ve á mayá bay nöiå àõa tùng cao, phûúng tiïnå tû å laiá thiïuë an toanâ , nhiïuì ngûúiâ àa ä lûaå chonå tauâ hoaã àï í “xï dõch” nhû mötå traiã nghiïmå múiá meã hay mötå cacá h “sönë g chêmå ” àêyì thu á võ, bêtë ngú.â 4 Nhiïuì chuyïnë tauâ hoaã nöiå àõa àûúcå trang bõ tiïnå nghi nhû “khacá h sanå 5 sao” Du lõch bùnç g tauâ hoaã mang àïnë cho du khacá h nhûnä g traiã nghiïmå phong canã h tuyïtå vúiâ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Öng Nguyïnî Cöng Hoan (Trûúnã g Ban Truyïnì thöng Hiïpå höiå du lõch Viïtå Nam, Giamá àöcë àiïuì hanâ h Flamingo Redtours) Ngayâ canâ g nhiïuì gia àònh chonå du lõch bùnç g tauâ hoaã

Chuã nhêåt 12/5/2024 5 Xaä höåi KHÖNG AI LA NGOAÅI LÏÅ Nhú ä tay bêmë vaoâ àûúnâ g link “Phong nhuä phò àönì ” (tïn mötå tiïuí thuyïtë nöií tiïnë g cuaã Macå Ngön, dõch satá nghôa laâ “Ngûcå to möng nú”ã ), sau ào á taiâ khoanã zalo cuaã töi bõ hanâ g loatå tin nhùnæ ga å sex tênë cöng. Cacá sö ë àiïnå thoaiå khöng coá tïn lênì lûútå àïí laiå nhûnä g lúiâ nhùnæ múiâ chaoâ : “àapá ûná g moiå nhu cêuì cuaã banå , cacá em gaiá gênì khu vûcå banå sönë g”, “nhûnä g cö gaiá xinh àepå phucå vu å sex trïn ca ã nûúcá , gia á ca ã ûu àaiä ”, “sinh viïn phucå vu å sex tênå nha”â … Khi töi àem chuyïnå nayâ chia seã vúiá nhomá banå be,â möiî ngûúiâ trong söë ho å laiå àoná g gopá thïm nhiïuì tònh huönë g bõ ga å sex khacá nhau. “Möåt lêìn baâ giaâ töi mûúån smartphone cuãa öng giaâ nhùæn tin cho con, thêëy trong danh saách tin nhùæn coá haâng chuåc tin gaå tònh. Baâ giaâ nhaãy lïn laâm êìm ô caã nhaâ. Cuäng may mêëy tin nhùæn êëy öng cuå chûa múã ra xem (do keám cöng nghïå) meå töi múái thöi”, àêy laâ cêu chuyïån cuãa nhaâ baáo Thïë Huâng. Chõ Trang Phaåm, chuã möåt thûúng hiïåu baánh ngoåt chia seã möåt cêu chuyïån coân oaái oùm hún: vò thûúâng baán haâng online nïn söë àiïån thoaåi cuãa chõ khöng caâi chûác nùng chùån söë laå, kïët quaã laâ coá nhûäng ngaây chõ Trang nhêån hún chuåc tin nhùæn múâi tònh. “Thûúâng thò töi seä lú ài nhûäng tin nhùæn êëy, coi nhû laâ raác. Nhûng coá lêìn con trai cêìm àiïån thoaåi nhêån àún höå töi, toâ moâ, chaáu nhùæn laåi möåt söë àiïån thoaåi giúái thiïåu laâ sinh viïn laâm thïm. Sau àoá zalo cuãa töi nhêån àûúåc haâng tïåp daâi aãnh vaâ video nhaåy caãm. Tûâng coá lêìn möåt ngûúâi baån kïí cho töi con trai cêåu êëy múái 16 tuöíi àaä phaãi àiïìu trõ nghiïån sex vò troát sa vaâo möåt Àöång Baân Tú trïn Tiktok. Töi rêët súå, tûâ àoá ngaây naâo cuäng phaãi cho con “uöëng canh gaâ” (tûâ loáng chó nhûäng cêu chuyïån ngùæn mang yá nghôa giaáo duåc cuãa böå saách self help “Chicken soup” dõch ra tiïëng Viïåt laâ “Quaâ tùång cuöåc söëng”). Kyä sû an ninh maång Lï Tiïën Hûng cho biïët: Vò sûå tiïån lúåi cuãa àiïån thoaåi thöng minh, caác àöëi tûúång trong nhûäng àûúâng dêy mua baán sex àaä lúåi duång àiïìu naây àïí raãi thû múâi nhû möåt kiïíu truyïìn thöng giaá reã. Khi àaä coá trong tay möåt têåp söë àiïån thoaåi, hoå seä gûãi tin nhùæn chuâm àïí truáng ai thò truáng. Nïëu àöëi tûúång cùæn cêu, chó cêìn nhùæn laåi möåt dêëu chêëm thöi, seä àûúåc böå phêån “chùm soác khaách haâng” tû vêën bêët kïí ngaây àïm. Moåi viïåc sau àoá nhû ngaä giaá, “chöët àún” àïìu àûúåc giaãi quyïët bùçng nhûäng cuá bêëm baân phñm. Theo nhûäng phaãn höìi chuáng töi nhêån àûúåc, khaách haâng cuãa nhûäng dõch vuå kiïíu naây khöng chó dûâng laåi úã àaân öng, maâ coá caã phuå nûä, treã võ thaânh niïn… NAÅN NHÊN NHÛ SOÁNG SAU ÀE SOÁNG TRÛÚÁC Laåi noái, caác kiïíu tin nhùæn múâi tònh nhû vûâa kïí trïn chó laâ phêìn nöíi cuãa taãng bùng coá tïn laâ “chúå tònh online”. Àaåo diïîn Thanh Huy, ngûúâi hiïån àang laâm möåt serie phim ngùæn vïì vêën àïì naây cho biïët: Caãm hûáng laâm phim bùæt àêìu tûâ caác tin nhùæn laâm quen qua facebook cuãa töi. Hoå coá cöng thûác caã: hònh àaåi diïån bao giúâ cuäng laâ möåt bûác chên dung gúåi caãm, cêu múã àêìu thò luön laâ: chaâo anh, chuáng ta àaä quen nhau úã chöî X,Y,Z naâo àoá, hoùåc laâ xin hoãi anh mua sú mi úã àêu maâ àeåp thïë, tinh vi hún, hoå seä hoãi möåt cêu gò àoá liïn quan àïën nhûäng thûá mònh chia seã trïn trang caá nhên. Chó cêìn nhùæn laåi möåt cêu, tûác laâ caã möåt cêu chuyïån hoa tònh seä àûúåc múã ra sau àoá. Nhûäng àöëi tûúång “sùn gaâ” naây tinh vi hún nhoám gûãi tin nhùæn qua àiïån thoaåi quaãng caáo dõch vuå sex. Hoå lên la laâm quen, baây toã tònh caãm röìi múái noái chuyïån “sêu hún”. Quaá trònh naây thûúâng diïîn ra vaâi ngaây àïën vaâi tuêìn. Töi nhêån àûúåc àuã kiïíu xin tiïìn sau àoá: nhoã nhû xin tiïìn naåp àiïån thoaåi, mua myä phêím àïën mûúån tiïìn àïí hoaân têët àún haâng lúán, baão laänh vúái haãi quan v.v… Coá ngûúâi coân thùèng thùæn àïì nghõ töi laâm “böë àûúâng” (sugar daddy), thaáng chó cêìn chu cêëp 30 triïåu, muöën em laâm gò cuäng àûúåc”. Múái àêy nhêët, vaâo àêìu thaáng 5, Cöng an thaânh phöë Haâ Nöåi àaä àûa ra thöng tin caãnh baáo nhên trûúâng húåp ngûúâi öng sau khi kïët baån laâm quen vaâ chat sex vúái taâi khoaãn “Linh Linh” qua Zalo àaä bõ àöëi tûúång àe doåa tung hònh aãnh nhaåy caãm lïn maång vaâ bõ töëng tiïìn 200 triïåu àöìng. Hay laâ trûúác àoá, vaâo cuöëi nùm ngoaái, cöng an Nghïå An àaä bùæt giûä laâ Àaâo Thõ Möång Thûúâng (sinh nùm 1978), truá xaä Vônh Thúái, huyïån Lai Vung, tónh Àöìng Thaáp vò töåi lûâa àaão chiïëm àoaåt taâi saãn. Trûúác àoá, Thûúâng taåo vaâ sûã duång taâi khoaãn Facebook “Àaâo Ngoåc Minh” àùng caác hònh aãnh thiïëu nûä treã àeåp vaâ kïët baån laâm quen, nhùæn tin vúái möåt ngûúâi àaân öng truá taåi thaânh phöë Vinh. Quaá trònh noái chuyïån thêëy bõ haåi laâ ngûúâi coá tiïìn nïn Thûúâng naãy sinh yá àõnh duâng bêîy tònh àïí lûâa àaão chiïëm àoaåt taâi saãn cuãa naån nhên. Khi bõ haåi àaä tin tûúãng vaâ coá tònh caãm yïu àûúng vúái nhên vêåt Ngoåc Minh, Thûúâng àaä viïån cúá cêìn tiïìn àïí lo cöng viïåc, mua sùæm, traã núå, laâm thuã tuåc thûâa kïë, laâm giêëy túâ caá nhên… tûâ àoá nhiïìu lêìn lûâa àaão naån nhên chiïëm àoaåt taâi saãn vúái töíng söë tiïìn hún 12 tyã àöìng. Kyä sû Lï Tiïën Hûng tiïët löå, loaåi gaå tònh lûâa tiïìn naây caâng ngaây caâng tinh vi vaâ coá nhiïìu biïën thïí. Rêët khoá àïí tröng chúâ vaâo viïåc queát saåch nhûäng taâi khoaãn mua baán sex vò queát chöî naây chuáng seä moåc ra chöî khaác. Caác trûúâng húåp lûâa tònh dûúái hònh thûác heån hoâ yïu àûúng thò caâng khoá kiïím soaát hún. Cho nïn caách töët nhêët àïí baão vïå baãn thên trong nhûäng tònh huöëng naây laâ nêng cao caãnh giaác, àöìng thúâi caác phûúng tiïån truyïìn thöng cuäng nïn daânh nhiïìu thúâi lûúång àûa tin hún vúái nhûäng ca bõ lûâa àiïín hònh àïí moåi ngûúâi “biïët maâ traánh”. BÑ KÑP SÖËNG SOÁT SAU NHÛÄNG TIN NHÙÆN GAÅ SEX Möåt nam nhaâ thú coá giao diïån na naá möåt diïîn viïn àiïån aãnh chia seã kinh nghiïåm “neá gaå sex” cuãa anh: “Thónh thoaãng töi seä coá àöåc giaã nhùæn tin trao àöíi qua facebook nïn taåo thaânh thoái quen traã lúâi caã nhûäng tin nhùæn laå. Nhiïìu lêìn gùåp caác cö gaái “aâ úi”, töi àïìu aáp duång möåt caách xûã lyá nhû nhau, vaâ khaá hiïåu quaã. Chùèng haån, khi cö êëy noái tröng anh quen quaá, mònh àaä gùåp nhau úã àêu röìi thò phaãi, töi seä traã lúâi ngay: àuáng röìi, lêìn trûúác em múái mua höå anh 500 cuöën thú coân gò, anh sùæp xuêët baãn têåp thú múái, em laåi uãng höå nheá. Mûúâi lêìn thò àïën 9 ngûúâi ta seä “lùån” ngay sau khi biïët nhaâ thú chaã coá caái “veåo” gò. Coân möåt vaâi ngûúâi lò hún, cûá hoãi möåt cêu töi laåi gûãi möåt cêu thú, vaâi lêìn laâ caác em chaán hùèn”. Tiktoker Linh Katrice sau nhiïìu lêìn bõ caác tin nhùæn gaå tònh quêëy röëi cuäng àaä àuác kïët ra “söëng soát chên kinh” göìm nùm àiïím “nhêët àõnh phaãi nhúá” nhû sau: Thûá nhêët: Cêín troång vúái nhûäng lúâi hûáa heån mêåt ngoåt bêët ngúâ, thiïëu thûåc tïë, àùåc biïåt khi múái quen biïët vò keã lûâa àaão thûúâng tung ra nhûäng lúâi hûáa heån hêëp dêîn vïì tònh yïu, tiïìn baåc, sûå nghiïåp àïí àaánh truáng têm lyá, khiïën baån mêët caãnh giaác. Thû á hai: Xacá minh thöng tin caá nhên bùnç g cacá h tòm kiïmë thöng tin vï ì ho å trïn manå g xa ä höiå , cacá trang web tòm kiïmë , hoùcå hoiã han banå be â chung nïuë co á thï.í Àûnâ g vöiå tin tûúnã g vaoâ nhûnä g thöng tin maâ àöië tûúnå g cung cêpë , cunä g àûnâ g bo ã qua nhûnä g mêu thuênî trong thöng tin, hònh anã h, va â lúiâ noiá cuaã ho.å Thûá ba: Haån chïë chia seã thöng tin caá nhên nhû àõa chó nhaâ riïng, söë àiïån thoaåi, hònh aãnh nhaåy caãm,... cho ngûúâi múái quen biïët trïn maång vaâ nhêët laâ nhûäng yïu cêìu cung cêëp thöng tin taâi chñnh, mêåt khêíu ngên haâng. Thûá tû: Tòm caách gùåp gúä trûåc tiïëp sau möåt thúâi gian troâ chuyïån trûåc tuyïën àïí xaác minh thöng tin vaâ quan saát cûã chó, haânh àöång cuãa àöëi tûúång. Nhúá laâ lûåa choån àõa àiïím an toaân, àöng ngûúâi, vaâ baáo cho ngûúâi thên biïët vïì kïë hoaåch cuãa baån. Vaâ cuöëi cuâng: Cêín thêån vúái nhûäng yïu cêìu tiïìn baåc: Keã lûâa àaão thûúâng sûã duång nhûäng lyá do nhû khoá khùn taâi chñnh, bïånh têåt, àêìu tû,... àïí vay mûúån tiïìn. Tuyïåt àöëi khöng chuyïín tiïìn cho ngûúâi múái quen biïët trïn maång. Ngoaâi ra, nïëu baån nghi ngúâ baãn thên àang bõ lûâa àaão, haäy chia seã vúái ngûúâi thên, baån beâ tin cêåy hoùåc liïn hïå vúái caác cú quan chûác nùng àïí àûúåc höî trúå.n [ ÀATÅ NHI ] Khöng phên biïtå gia â tre,ã nam nû,ä cacá tin nhùnæ ga å sex àûúcå gûiã theo nhiïuì àûúnâ g: àiïnå thoaiå , facebook, zalo, viber… àïí múiâ chaoâ khacá h hanâ g. Chó cênì “con möiì ” to ã y á quan têm, mötå cuöcå tònh choná g vaná h sau àoá se ä àûúcå thiïtë lêpå , co á gia á tû â vaiâ trùm àïnë vaiâ ty ã àönì g. BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Nhiïuì ngûúiâ trú ã thanâ h nanå nhên cuaã nhûnä g vu å lûaâ tiïnì qua manå g do bõ àöië tûúnå g chat sex tönë g tiïnì Sönë g sotá sau nhûnä g tin nhùnæ ga å sex Tin nhùnæ ga å tònh qua àiïnå thoaiå ngayâ canâ g phö í biïnë Cú quan Cöng an lamâ viïcå vúiá Àaoâ Thõ Mönå g Thûúnâ g vï ì vu å lûaâ tònh chiïmë àoatå 12 ty ã àönì g

