Tiền Phong số 126

Thúâi sûå Chuã nhêåt 5/5/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Thñ àiïmí giao quyïnì , tracá h nhiïmå cho ngûúiâ àûná g àêuì trong cöng tacá caná böå Thûúnâ g trûcå Ban Bñ thû - Trûúnã g ban Töí chûcá T.Û Trûúng Thõ Mai vûaâ thay mùtå Bö å Chñnh trõ kyá ban hanâ h Quy àõnh söë 142 vï ì viïcå thñ àiïmí giao quyïnì , tracá h nhiïmå cho ngûúiâ àûná g àêuì trong cöng tacá caná bö.å Theo quy àõnh nayâ , ngûúiâ àûná g àêuì àûúcå giúiá thiïuå nhên sûå bêuì cû,ã bö í nhiïmå cêpë pho á cùn cû á chu ã trûúng cuaã cêpë co á thêmí quyïnì , quy àõnh cuaã Bö å Chñnh trõ. Cuå thï,í vúiá nhên sûå tû â nguönì taiå chö,î ngûúiâ àûná g àêuì cùn cû á sö ë lûúnå g, cú cêuë , tiïu chuêní , àiïuì kiïnå , yïu cêuì nhiïmå vu å va â danh sacá h nhên sûå trong quy hoacå h lûaå chonå , giúiá thiïuå 1 nhên sûå cho 1 chûcá danh àïí cêpë uyã , tö í chûcá àanã g, têpå thï í lanä h àaoå cú quan, àún võ xem xetá àûa vaoâ danh sacá h, tiïnë hanâ h cacá bûúcá tiïpë theo. Trûúnâ g húpå nhên sûå tû â nguönì ú ã núi khacá , ngûúiâ àûná g àêuì cùn cû á sö ë lûúnå g, cú cêuë , tiïu chuêní , àiïuì kiïnå , yïu cêuì nhiïmå vu å giúiá thiïuå 1 nhên sûå cho 1 chûcá danh àïí cêpë uyã , tö í chûcá àanã g, têpå thï í lanä h àaoå cú quan, àún võ xem xetá tiïnë hanâ h quy trònh nhên sû.å Khi khuyïtë sö ë lûúnå g uyã viïn ban thûúnâ g vu,å ngûúiâ àûná g àêuì cùn cûá tiïu chuêní , àiïuì kiïnå , àï ì aná cöng tacá nhên sûå àaiå höiå , danh sacá h quy hoacå h àï í lûaå chonå , giúiá thiïuå nhên sûå cho têpå thï í ban thûúnâ g vu å xem xetá , trònh ban chêpë hanâ h giúiá thiïuå bö í sung. Nïuë nhên sûå àûúcå ban chêpë hanâ h thönë g nhêtë giúiá thiïuå thò ban thûúnâ g vu å trònh xin yá kiïnë cêpë co á thêmí quyïnì trûúcá khi tiïnë hanâ h bêuì cû.ã Ngûúiâ àûná g àêuì cunä g àûúcå quyïnì xem xetá bö í nhiïmå , miïnî nhiïmå cêpë trûúnã g cuaã tö í chûcá , cú quan, àún võ úã cêpë hanâ h chñnh do mònh trûcå tiïpë quanã ly á theo quy àõnh. Viïcå nayâ àûúcå thûcå hiïnå cùn cû á tiïu chuêní , àiïuì kiïnå , yïu cêuì , nhiïmå vu,å sau khi trao àöií , thönë g nhêtë y á kiïnë vúiá cêpë uy,ã tö í chûcá àanã g, têpå thï í lanä h àaoå cú quan, àún võ coá thêmí quyïnì , ngûúiâ àûná g àêuì quyïtë àõnh böí nhiïmå caná bö.å Khi co á cùn cû á xem xetá miïnî nhiïmå caná bö å theo quy àõnh thò trong thúiâ hanå 15 ngayâ lamâ viïcå , ngûúiâ àûná g àêuì ban hanâ h quyïtë àõnh miïnî nhiïmå caná bö å va â gûiã vùn banã àïnë cêpë uy,ã tö í chûcá àanã g, têpå thï í lanä h àaoå cú quan, àún võ trûcå tiïpë quanã ly á caná bö.å TRÛÚNÂ G PHONG Trao Huy hiïuå “Tuöií tre ã dunä g camã ” cho hai àoanâ viïn cûuá ngûúiâ àuöië nûúcá Ngaây 4/5, chõ Trêìn Thõ Thu, Bñ thû Tónh Àoaân Quaãng Trõ cho hay, thûâa uãy quyïìn cuãa Trung ûúng Àoaân, Tónh Àoaân Quaãng Trõ àaä töí chûác trao Huy hiïåu "Tuöíi treã duäng caãm” cuãa Trung ûúng Àoaân TNCS Höì Chñ Minh cho anh Nguyïîn Quang Àònh (SN 1990, àoaân viïn Chi àoaân thön 5, xaä Triïåu Lùng, huyïån Triïåu Phong) vaâ anh Àoaân Linh (SN 1992, àoaân viïn Chi àoaân thön Haâ Têy, xaä Triïåu An, huyïån Triïåu Phong). Trûúcá ào,á nhomá banå gömì 7 hocå sinh lúpá 8 Trûúnâ g THCS Triïuå Thanâ h, huyïnå Triïuå Phong, àïnë chúi vaâ tùmæ biïní taiå baiä tùmæ Nhêtå Tên ú ã xa ä Triïuå Lùng. Trong khi tùmæ , 3 em trong nhomá bõ soná g biïní cuönë ra xa. Phatá hiïnå sû å viïcå , 3 anh Nguyïnî Quang Àònh, Àoanâ Linh, Nguyïnî Quang Linh (SN 1987) àaä kõp thúiâ lao xuönë g biïní ûná g cûuá , àûa cacá em àuöië nûúcá vaoâ bú â an toanâ . Nguyïnî Quang Àònh vaâ Nguyïnî Quang Linh laâ anh em ruötå . Do anh Nguyïnî Quang Linh quaá tuöií Àoanâ nïn khöng nùmç trong diïnå àûúcå trao Huy hiïuå "Tuöií tre ã dunä g camã " dõp nayâ . H.THANÂ H San se ã giotå nûúcá nghôa tònh giûaä “rönë ” hanå mùnå Ngayâ 4/5, trong khuön khöí chûúng trònh höî trú å nhên dên vaâ thanh thiïuë nhi vunâ g hanå mùnå cacá tónh Àönì g bùnç g Söng Cûuã Long, T.Û Àoanâ trao nûúcá ngotå va â cacá phênì qua â trõ gia á hún 2 tyã àönì g hö î trú å ngûúiâ dên ú ã “rönë ” hanå mùnå tónh Bïnë Tre. Taiå chûúng trònh, Trung ûúng Àoanâ trao tùnå g cho tónh Bïnë Tre mö hònh giamã ngheoâ nuöi boâ trõ gia á 1 ty ã àönì g; trao nguönì vönë giaiã quyïtë viïcå lamâ cho thanh niïn (nguönì vönë 120) vúiá sö ë tiïnì 1 ty ã àönì g, àï í höî trú å thanh niïn trong tónh vay vönë lêpå nghiïpå , khúiã nghiïpå . Àönì g thúiâ , trao tùnå g cöng trònh cêuì An Yïn trõ giaá 100 triïuå àönì g, sên chúi thiïuë nhi 50 triïuå àönì g. Àï í hö î trú å ngûúiâ dên giamã bútá anã h hûúnã g tû â hanå mùnå , T.Û Àoanâ conâ hö î trú å 10 bönì nûúcá 2.000 lñt trõ giaá 40 triïuå àönì g taiå xa ä An Hiïpå , huyïnå Ba Tri; T.Û Höiå Doanh nhên treã Viïtå Nam tùnå g 1.000 bònh nûúcá ngotå (dung tñch 19 lñt/bònh) túiá ngûúiâ dên thiïuë nûúcá sinh hoatå . Chûúng trònh conâ co á cacá phênì qua â va â hocå böní g trõ giaá gênì 200 triïuå àönì g hö î trú å ba â con nhên dên vaâ thanh thiïuë nhi taiå xa ä An Hiïpå Bïnë Tre la â àõa phûúng thûá 3 chûúng trònh höî trú å nhên dên vaâ thanh thiïuë nhi vunâ g hanå mùnå cacá tónh Àönì g bùnç g Söng Cûuã Long do Trung ûúng Àoanâ tö í chûcá , vênå àönå g cacá àún võ tham gia höî trú å sau Socá Trùng vaâ Tra â Vinh vúiá töní g nguönì lûcå trïn 4,4 tyã àönì g, bao gömì cacá mö hònh sinh kïë giamã ngheoâ , vönë vay giaiã quyïtë viïcå lamâ , hö î trú å bònh chûaá nûúcá , qua â va â hocå böní g, cêuì dên sinh vaâ khu vui chúi. HOAÂ HÖÅI Con ngûúâi thúâi sùn bùæt haái lûúåm theo möåt caách baãn nùng àaä tûå biïët chûäa laânh cho mònh röìi. Trûúác caã nhûäng buâa pheáp ma thuêåt cuãa phuâ thuãy, phaáp sû, trûúác caã tön giaáo. Àoá laâ lyá do loaâi ngûúâi töìn taåi àïën ngaây nay. Daåo gêìn àêy, hai chûä “chûäa laânh” trúã thaânh trend haâi hûúác trïn maång xaä höåi. Nhûng ai cuäng biïët, êín dûúái sûå àuâa cúåt êëy laâ vö vaân nhûäng nöîi êu lo, mïåt moãi, hoang mang thêåt sûå trûúác böëi caãnh phûác taåp cuãa àúâi söëng xaä höåi, thïë giúái. Theo baáo caáo cuãa Chûúng trònh Phaát triïín cuãa Liïn Húåp Quöëc (UNDP) höìi nùm ngoaái, thò “cûá 7 ngûúâi trïn thïë giúái, coá túái 6 ngûúâi bõ aám aãnh búãi caãm giaác bêët an”. Àiïìu àoá àaä xaãy ra trûúác caã àaåi dõch, vaâ ngay taåi nhûäng quöëc gia giaâu nhêët. Trûúác àoá, baáo caáo cuãa Liïn Húåp Quöëc vïì Phaát triïín con ngûúâi 2021-2022 àaä àûa ra möåt khaái niïåm múái, àoá laâ “Phûác caãm bêët àõnh múái” (New Uncertainty Complex). Möåt cuá söëc nûäa vûâa túái, àoá laâ AstraZeneca lêìn àêìu thûâa nhêån vùæc xin naây coá thïí gêy cuåc maáu àöng vaâ höåi chûáng giaãm tiïíu cêìu dêîn àïën tûã vong. Baãn thên haäng dûúåc phêím khöíng löì naây àang àöëi mùåt möåt vuå kiïån têåp thïí cuãa khoaãng 50 gia àònh naån nhên úã Anh. Tûúãng tûúång àêy coá thïí khiïën rêët nhiïìu ngûúâi tûâng tiïm loaåi vùæc xin naây tûâ hai nùm trûúác phaãi khêín cêëp “chûäa laânh” têm lyá cho mònh vò söëc! Kyâ thûåc trïn àúâi coá thûá gò kïí caã böí beáo töët laânh nhêët maâ khöng coá taác duång phuå. Vúái AstraZeneca, tyã lïå biïën chûáng khoaãng 0,2/1 triïåu liïìu tiïm, cûåc thêëp so vúái hiïåu quaã cûáu maång trong àaåi dõch hùèn khöng ai coá thïí quïn. Nhúá möåt yá cuãa Jared Diamond trong cuöën Suáng, vi truâng vaâ theáp, rùçng: “Nïëu ai àoá chïët vò suy dinh dûúäng keáo daâi, vò luä luåt hay soáng thêìn, thò nhûäng ngûúâi söëng soát seä khöng noái rùçng "cö êëy chïët vò bõ nhiïîm biïën àöíi khñ hêåu 6 ngaây trûúác" nhû thûúâng noái vïì bïånh nhên COVID”. Àoá laâ möåt thûåc tïë àau àúán vaâ dai dùèng. Möîi chuáng ta chó biïët àau àúán vaâ chùm bùém chûäa laânh cho vïët thûúng cuãa caá nhên mònh, maâ khöng cêìn quan têm nguyïn nhên vïët thûúng êëy àïën tûâ àêu. Khöng thêëy rùçng möëi nguy hiïím lúán nhêët maâ loaâi ngûúâi àang àöëi mùåt khöng phaãi tûâng loaåi dõch bïånh, maâ chñnh laâ biïën àöíi khñ hêåu, laâ caån kiïåt taâi nguyïn, laâ tònh traång àoái ngheâo bêët bònh àùèng àang huãy diïåt haânh tinh naây. Chuáng ta liïåu coá thïí “chûäa laânh” bùçng chuâa to chuöng lúán, bùçng caách dêng lïn thaánh thêìn nhûäng chiïëc baánh, tö mò khöíng löì, bùçng nhûäng khoaãn cuáng dûúâng vö haån àöå? Chuáng ta coá thïí tûå “ruát phñch” thoaát mònh ra khoãi moåi nhöën nhaáo, xö böì mïåt moãi àúâi söëng thûåc àïí laâm múái, têíy rûãa tûúái tùæm laåi baãn thên. Con ngûúâi thêåm chñ àang àûúåc chûäa laânh bùçng liïåu phaáp thûåc tïë aão: Bïånh nhên àöëi diïån vúái nöîi súå haäi, aám aãnh nhêët cuãa mònh trong möi trûúâng aão, àïí coá thïí kiïím soaát vaâ vûúåt qua àûúåc chuáng trïn thûåc tïë. Chûâng naâo coân con ngûúâi, chûâng àoá vêîn coân phaãi chûäa laânh. Nhûng khöng thïí “chûäa laânh” bùçng caách thoaát ly, baâng quan vúái hiïån thûåc. n Chûaä lanâ h [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Chiïìu 4/5, Vùn phoâng Chñnh phuã töí chûác buöíi hoåp baáo Chñnh phuã thûúâng kyâ àïí thöng tin vïì nöåi dung phiïn hoåp Chñnh phuã thûúâng kyâ vaâ traã lúâi nhûäng vêën àïì maâ baáo chñ quan têm, nhêët laâ caác nöåi dung liïn quan àïën viïåc thûåc hiïån löå trònh tiïìn lûúng múái vaâ caác vuå aán lúán xaãy ra thúâi gian qua. Thöng tin vïì nöåi dung phiïn hoåp, Böå trûúãng, Chuã nhiïåm VPCP Trêìn Vùn Sún cho biïët, taåi phiïn hoåp Chñnh phuã thûúâng kyâ, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh yïu cêìu thuác àêíy maånh meä caác àöång lûåc tùng trûúãng múái; quyïët liïåt cùæt giaãm, àún giaãn hoáa thuã tuåc haânh chñnh; caãi thiïån möi trûúâng àêìu tû kinh doanh. Àùåc biïåt, Thuã tûúáng yïu cêìu caác böå, ngaânh chuêín bõ kyä, baáo caáo cêëp coá thêím quyïìn àïí thûåc hiïån caãi caách tiïìn lûúng múái tûâ 1/7/2024, baão àaãm cöng bùçng, töíng thïí, thöëng nhêët. Trao àöíi vúái phoáng viïn vïì möåt söë vuå aán lúán, Trung tûúáng Tö Ên Xö, Ngûúâi phaát ngön Böå Cöng an cho biïët, múã röång àiïìu tra vuå aán àûa höëi löå, nhêån höëi löå, lúåi duång chûác vuå quyïìn haån trong khi thi haânh cöng vuå xaãy ra taåi tónh Lêm Àöìng vaâ möåt söë àõa phûúng liïn quan, ngaây 30/4, cú quan caãnh saát àiïìu tra Böå Cöng an àaä ra quyïët àõnh khúãi töë bõ can, bùæt taåm giam vúái öng Mai Tiïën Duäng, nguyïn Böå trûúãng, Chuã nhiïåm Vùn phoâng Chñnh phuã vïì töåi lúåi duång chûác vuå quyïìn haån trong khi thi haânh cöng vuå, sau khi Viïån kiïím saát nhên dên töëi cao phï chuêín, Böå Cöng an àaä phöëi húåp vúái caác cú quan, thûåc hiïån thuã tuåc töë tuång theo quy àõnh. Thöng tin chi tiïët vïì löå trònh thûåc hiïån chïë àöå tiïìn lûúng múái tûâ 1/7/2024, öng Vuä Àùng Minh, Chaánh Vùn phoâng Böå Nöåi vuå cho biïët àaä chuã àöång phöëi húåp caác böå, ngaânh liïn quan têåp trung xêy dûång 5 hïå thöëng thang baãng lûúng múái. Àöìng thúâi, Böå Nöåi vuå vaâ caác cú quan liïn quan cuäng àang tiïëp thu giaãi trònh àïí xin yá kiïën cuãa Thuã tûúáng àïí baáo caáo Ban Caán sûå Àaãng Chñnh phuã trûúác khi baáo caáo Böå Chñnh trõ cho yá kiïën cuå thïí. Trong àoá, nöåi dung cêìn xin yá kiïën laâ viïåc baão lûu tiïìn lûúng, thu nhêåp cuãa caán böå, cöng chûác giûä chûác vuå laänh àaåo quaãn lyá khi chuyïín sang lûúng múái thêëp hún lûúng cuä thò àûúåc baão lûu nhû lûúng hiïån haânh, nhùçm àaãm baão khöng thêëp hún mûác lûúng cuä theo tinh thêìn Nghõ quyïët 27. Thûá hai laâ thûåc hiïån trúå cêëp vúái caán böå, cöng chûác coá mûác lûúng cú baãn thêëp hún lûúng töëi thiïíu vuâng 1 thêëp nhêët àïí àaãm baão mûác lûúng trïn 5 triïåu. “Tûác laâ mûác lûúng cuãa cöng chûác khi caãi caách tiïìn lûúng thêëp nhêët khöng dûúái 5 triïåu”, öng Minh noái. Liïn quan àïën viïåc chuêín bõ àiïìu kiïån àïí Luêåt Àêët àai coá hiïåu lûåc súám (tûâ ngaây 1/7), Thûá trûúãng Böå TN&MT Lï Minh Ngên cho biïët, àïën thúâi àiïím hiïån nay Böå àaä hoaân thaânh têët caã caác dûå thaão nghõ àõnh vaâ thöng tû gûãi Böå Tû phaáp thêím àõnh. Caác Böå: Taâi chñnh, Böå Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín nöng thön, Böå Lao àöångThûúng binh vaâ xaä höåi, Böå Nöåi vuå vaâ caác àõa phûúng cuäng àang gêëp ruát hoaân thiïån caác nöåi dung cöng viïåc thuöåc traách nhiïåm, thêím quyïìn. Öng Ngên cuäng baây toã kyâ voång, khi Luêåt Àêët àai coá hiïåu lûåc súám seä giuáp thaáo gúä àûúåc caác khoá khùn, vûúáng mùæc, goáp phêìn thuác àêíy phaát triïín kinh tïë xaä höåi, àaãm baão quöëc phoâng an ninh, baão vïå möi trûúâng vaâ phaát triïín bïìn vûäng cuãa àêët nûúác. Thúâi sûå Chuã nhêåt 5/5/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã tõch UBND TP HCM Phan Vùn Maäi noái vïì hai goái thêìu dûå aán caãi taåo kïnh Tham Lûúng taåi cuöåc hoåp kinh tïë, xaä höåi thaáng 4, chiïìu 3/5. (VnExpress) Thûá trûúãng Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû Trêìn Quöëc Phûúng phaát biïíu trong buöíi UÃy ban Vùn hoáa - Giaáo duåc cuãa Quöëc höåi hoåp phiïn toaân thïí, thaão luêån Chûúng trònh muåc tiïu quöëc gia vïì phaát triïín vùn hoáa giai àoaån 2025-2030. (VnExpress) “Khöng thïí xêy dûnå g mucå tiïu qua á lúná röiì laiå than phiïnì tiïnì ñt” “Goiá thêuì cuaã Thuênå An phaiã àûúcå baoá caoá tiïnë àö å hanâ g ngayâ ” “Luêåt naâo cuäng àïì nghõ thaânh lêåp quyä thò hiïåu quaã chûa cao” Àaåi biïíu Quöëc höåi Nguyïîn Thõ Viïåt Nga phaát biïíu khi UÃy ban Vùn hoáa, Giaáo duåc cuãa Quöëc höåi töí chûác phiïn hoåp toaân thïí, thêím tra vïì dûå aán Luêåt Di saãn vùn hoáa (sûãa àöíi). (Tiïìn Phong) PHAÁT NGÖN êën tûúång Taiå höiå thaoã , Pho á Thu ã tûúná g Trênì Hönì g Ha â khùnè g àõnh, Viïtå Nam nhênå thûcá ro ä vï ì vai tro,â têmì quan tronå g cuaã nganâ h cöng nghiïpå baná dênî va â hiïnå àang àûná g trûúcá thúiâ cú to lúná àï í trú ã thanâ h mötå àiïmí àïnë chiïnë lûúcå trong chuöiî cung ûná g toanâ cêuì cuaã nganâ h cöng nghiïpå baná dênî . Viïtå Nam hiïnå co á quan hï å àöië tacá chiïnë lûúcå toanâ diïnå vúiá hêuì hïtë cacá nûúcá co á nganâ h cöng nghiïpå nayâ phatá triïní . Gênì àêy, cacá têpå àoanâ sanã xuêtë vi macå h baná dênî hanâ g àêuì àa ä coá nhiïuì chuyïnë thùm, lamâ viïcå , khùnè g àõnh sû å quan têm, húpå tacá , àêyí manå h nghiïn cûuá , nghiïn cûuá cú höiå àêuì tû, phatá triïní , hûúná g túiá xêy dûnå g cacá tronå g àiïmí sanã xuêtë baná dênî taiå Viïtå Nam. “Chuná g ta cênì nhòn nhênå , giaiã quyïtë vênë àï ì “àõnh võ” vaâ “dõch chuyïní ” cuaã cuöcå àua phatá triïní nganâ h cöng nghiïpå baná dênî toanâ cêuì bùnç g nhûnä g baiâ toaná cu å thï í vúiá thúiâ gian súmá nhêtë , ngùnæ nhêtë , trong ào,á nguönì nhên lûcå se ä quyïtë àõnh sûå thanâ h cöng hay khöng thanâ h cöng”, Pho á Thu ã tûúná g noiá . Àönì g thúiâ nïu ro,ä viïcå nhanh choná g xêy dûnå g àûúcå àöiå ngu ä nhên lûcå chêtë lûúnå g cao, coá chuyïn mön sêu vïì vi macå h baná dênî àûúcå cho la â baiâ toaná mêuë chötë , la â cú höiå , cunä g la â thacá h thûcá lúná nhêtë àï í Viïtå Nam phatá huy tötë tiïmì nùng, lúiå thï.ë Möiî cöng àoanå cuaã nganâ h vi macå h baná dênî cênì dû å baoá , àaná h gia á nhu cêuì nhên lûcå cuaã thõ trûúnâ g trong nûúcá , thï ë giúiá , cunä g nhû xu hûúná g phatá triïní cuaã cacá nganâ h cöng nghiïpå àiïnå tû.ã Theo Phoá thu ã tûúná g, àï í giaiã àûúcå baiâ toaná nhanh choná g xêy dûnå g àûúcå àöiå ngu ä nhên lûcå chêtë lûúnå g cao, coá chuyïn mön sêu vïì vi macå h baná dênî , trûúcá hïtë , cênì xacá àõnh thïë manå h cuaã Viïtå Nam, coá thï í nghiïn cûuá , tiïpë nhênå , chuyïní giao, lamâ chu ã ngay nhûnä g cöng àoanå naoâ trong chuöiî gia á trõ cöng nghiïpå baná dênî . Tû â ào,á àaná h gia á nïnì tanã g, tiïmì nùng nguönì nhên lûcå . Nhûnä g cöng àoanå cênì ài xa, ài vûnä g chùcæ thò xacá àõnh nhûnä g lônh vûcå naoâ cênì àêuì tû nghiïn cûuá cú banã , àaoâ taoå chuyïn sêu. Öng Trênì Hönì g Ha â cho rùnç g, STEM (Science (khoa hocå ), Technology (cöng nghï)å , Engineering (kô thuêtå ), Maths (Toaná hocå )) vúiá cacá nganâ h khoa hocå Vêtå lñ, Vêtå liïuå , Hoaá chêtë , Àiïnå tû,ã Tin hocå , Thiïtë kï ë hï å thönë g... la â nïnì tanã g cùn banã cuaã cöng nghiïpå baná dênî , thiïtë kï ë chip. Vò vêyå , vênë àï ì àùtå ra la â cênì xêy dûnå g thapá nhên lûcå phu â húpå àöië vúiá tûnâ g trònh àöå àaoâ taoå theo löå trònh triïní khai Chiïnë lûúcå phatá triïní cöng nghiïpå baná dênî cuaã Viïtå Nam. Bïn canå h ào,á cênì co á cú chï ë thu hutá nguönì nhên lûcå chêtë lûúnå g cao tûâ bïn ngoaiâ cunä g nhû thucá àêyí hònh thûcá àaoâ taoå chuyïní àöií cû ã nhên, kyä sû tû â cacá nganâ h nghï ì gênì hún nhû Àiïnå tû,ã Vêtå liïuå , Vêtå lñ, Lêpå trònh... “Àaoâ taoå nganâ h vi macå h baná dênî cênì co á tñnh toaná , dû å baoá dûaå trïn tñn hiïuå thõ trûúnâ g, thûcå sû å àapá ûná g nhu cêuì cuaã thõ trûúnâ g, traná h phatá triïní noná g, tranâ lan trong thúiâ gian ngùnæ , thiïuë hiïuå qua.ã Viïcå àaoâ taoå nhên lûcå nganâ h baná dênî àoiâ hoiã phaiã àapá ûná g cacá tiïu chuêní quöcë tï,ë tiïpë cênå vúiá cacá cöng nghï å tiïn tiïnë , hiïnå àaiå . Nha â nûúcá giû ä vai tro â chu ã àaoå ”, Pho á Thu ã tûúná g noiá . Öng cunä g ghi nhênå sû å tham gia cuaã Thanâ h phö ë Àa â Nùné g, TPHCM cunä g nhû cacá àöië tacá liïn quan khacá trong viïcå húpå tacá àêuì tû cú súã ha å tênì g, nguönì nhên lûcå , “ài trûúcá mötå bûúcá ” hònh thanâ h nïnì tanã g cho nganâ h cöng nghiïpå baná dênî . Cunä g taiå höiå thaoã , Bö å trûúnã g Thöng tin va â Truyïnì thöng Nguyïnî Manå h Hunâ g khùnè g àõnh mötå trong nhûnä g bûúcá ài cuaã chiïnë lûúcå quöcë gia vïì cöng nghiïpå baná dênî la â xêy dûnå g àïí Viïtå Nam trúã thanâ h trung têm nhên lûcå toanâ cêuì vï ì cöng nghiïpå baná dênî . Tû â trung têm nhên lûcå nayâ se ä tiïnë túiá xêy dûnå g cöng nghiïpå baná dênî taiå Viïtå Nam. “Trung têm nhên lûcå nhû thoiã nam chêm thu hutá àêuì tû nghiïn cûuá , thiïtë kï,ë sanã xuêtë , àoná g goiá , kiïmí thûã chip baná dênî taiå Viïtå Nam. Hub nhên lûcå toanâ cêuì se ä bao gömì ca ã ngûúiâ lamâ viïcå trong cöng àoanå gia cöng, xuêtë khêuí lao àönå g vï ì cöng nghiïpå baná dênî ”, öng Hunâ g nïu thöng tin. n Höm qua, ngayâ 4/5, Phoá Thuã tûúná g Trênì Hönì g Ha â àa ä àïnë dû å va â phatá biïuí taiå höiå thaoã quöcë tï ë “Nguönì nhên lûcå baná dênî Viïtå Nam trong chuöiî cung ûná g toanâ cêuì ” do Têpå àoanâ Phenikaa phöië húpå vúiá Têpå àoanâ Synopsys, Àaiå hocå Arizona töí chûcá . Xêy dûång àöåi nguä nhên lûcå chêët lûúång cao vïì vi macå h baán dêîn Quaãn hay cêëm? Ảnh: DIÏP AN Å Phonâ g lab cöng nghïå cao phucå vu å àaoâ taoå nhên lûcå vi macå h baná dênî cuaã Trûúnâ g Àaiå hocå Phenikaa Saná g 4/5, Uyà ban Xa ä höiå va â Uyà ban Vùn Hoaá , Giaoá ducå cuaã Quöcë höiå tö í chûcá phiïn giaiã trònh vïì tracá h nhiïmå quanã ly á Nha â nûúcá vï ì phonâ g, chönë g tacá haiå cuaã thuöcë la á àiïnå tû,ã thuöcë la á nung noná g. Trong khi Böå Y tï ë àï ì xuêtë cêmë thuöcë la á àiïnå tû,ã thò Bö å Cöng Thûúng laiå muönë cho phepá thñ àiïmí quanã lyá loaiå thuöcë la á nayâ . Phatá biïuí taiå phiïn giaiã trònh, Pho á Chu ã tõch Thûúnâ g trûcå Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî (àiïuì hanâ h Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå va â Quöcë höiå ) nhênë manå h, thuöcë la á àiïnå tûã àang xêm nhêpå va â àûúcå sû ã dunå g ngayâ canâ g nhiïuì va â gia tùng úã nûúcá ta, nhêtë la â trong thanh niïn, thiïuë niïn, lûaá tuöií hocå sinh. Thêmå chñ, coá nhûnä g lo ngaiå àöië vúiá thanh niïn, thiïuë niïn khi thuöcë la á àiïnå tû,ã thuöcë la á nung noná g co á xu hûúná g àang dênì thay thïë cho thuöcë la á truyïnì thönë g. Bïn canå h ào,á tònh hònh nhêpå lêuå thuöcë la,á buön baná , vênå chuyïní , quanã g caoá thuöcë la á àiïnå tû,ã thuöcë la á nung noná g trïn thõ trûúnâ g, qua khöng gian manå g ngayâ canâ g tùng vïì quy mö vaâ mûcá àö å nghiïm tronå g, àùcå biïtå la â tònh tranå g mua baná , sû ã dunå g thuöcë la á àiïnå tû,ã pha trönå ma tuy á (cênì sa, ma tuyá töní g húpå ) àang diïnî biïnë phûcá tapå va â gia tùng rêtë nhanh. Öng àï ì nghõ cênì nhênå diïnå àuná g vïì thuöcë la á àiïnå tû,ã thuöcë la á nung noná g, àaná h gia á tacá haiå , va â co á thöng àiïpå ro ä ranâ g, cu å thï í àïnë ngûúiâ dên. Taiå phiïn giaiã trònh, cacá àaiå biïuí àùtå vênë àï:ì Trong khi Böå Y tï ë àï ì nghõ cêmë , conâ Bö å Cöng Thûúng laiå àïì nghõ thñ àiïmí quanã ly.á Vêyå , Bö å Cöng Thûúng cùn cûá vaoâ àêu àï ì xuêtë viïcå nayâ ? Bö å àa ä nghiïn cûuá ky ä lûúnä g, àaná h gia á tacá àönå g àï ì xuêtë nayâ ?... Àaiå biïuí Nguyïnî Anh Trñ (Haâ Nöiå ) noiá : “Töi thêyë ky â la,å taiå sao laiå thñ àiïmí vúiá chêtë gêy nghiïnå . Töi àöë ai tòm ra mötå chutá ûu àiïmí vï ì loaiå thuöcë laá àiïnå tû ã nayâ ”. Àaiå biïuí cunä g cho rùnç g, thuöcë la á àiïnå tû ã cunä g khöng coá tacá dunå g hanå chï ë thuöcë la á thöng thûúnâ g ma â conâ kñch thñch, tùng liïuì lûúnå g. Giaiã trònh, Böå trûúnã g Bö å Y tï ë Àaoâ Hönì g Lan khùnè g àõnh quan àiïmí nhêtë quaná cuaã Bö å tû â trûúcá àïnë nay la â thuöcë la á àiïnå tû,ã thuöcë la á nung noná g la â nguy hiïmí , anã h hûúnã g àïnë sûcá khoeã ngûúiâ dên, thïë hï å tre ã nïn àï ì xuêtë cêmë . “Vúiá traoâ lûu múiá , têpå trung chñnh úã thï ë hï å tre,ã co á nïn mú ã ra cho thû,ã thñ àiïmí hay khöng? Mai sau múã ra röiì ma â khöng dûnâ g laiå àûúcå thò lucá ào á ai chõu tracá h nhiïmå trûúcá sinh manå g cuaã ngûúiâ dên Viïtå Nam? Giûaä lúiå ñch kinh tï ë va â xa ä höiå thò cênì hïtë sûcá cên nhùcæ ”, ba â Lan bayâ to.ã Cunä g taiå phiïn giaiã trònh, Thûá trûúnã g Bö å Cöng Thûúng Phan Thõ Thùnæ g cho biïtë , Bö å Cöng Thûúng àûúcå giao nhiïmå vu å nghiïn cûuá quy àõnh àï í quanã ly á sanã phêmí thuöcë la á àiïnå tû,ã va â Bö å “luön quan têm túiá vênë àï ì sûcá khoeã cuaã ngûúiâ dên”. Tuy nhiïn, úã gocá àö å quanã ly,á nïuë xûã phatå thò chûa coá quy àõnh, nïn cênì phaiã àûa ra àïí quanã ly á chùtå che ä hún. “Ào á la â nhiïmå vu å chñnh trõ àùtå ra cho chuná g töi chûá khöng phaiã chuná g töi ài ngûúcå laiå vúiá y á kiïnë cuaã Bö å Y tï”ë , ba â Thùnæ g cho hay. n [ THAN H NAM ] [ NGHIÏM HUÏ ] “Chuná g ta cênì phaiã chayå àua vúiá thúiâ gian. Chñnh vò vêyå , baiâ toaná nguönì nhên lûcå co á le ä la â baiâ toaná co á tñnh quyïtë àõnh sû å thanâ h cöng trong cuöcå chayå àua nayâ . Viïcå nhanh choná g xêy dûnå g àûúcå àöiå ngu ä nhên lûcå chêtë lûúnå g cao, coá chuyïn mön sêu vïì vi macå h baná dênî àûúcå cho la â baiâ toaná mêuë chötë , la â cú höiå , cunä g la â thacá h thûcá lúná nhêtë àï í Viïtå Nam phatá huy tötë tiïmì nùng”. Pho á Thu ã tûúná g TRÊNÌ HÖNÌ G HA THUÖCË LA Á ÀIÏNÅ TÛ:Ã

Chuã nhêåt 5/5/2024 Xaä höåi MUÖNË TÒM CHÖNË BÒNH YÏN Manå h Hunâ g, 47 tuöií , la â mötå viïn chûcá nha â nûúcá . Anh àang sönë g úã chung cû Ecohome 3 (Bùcæ Tû â Liïm, Haâ Nöiå ) cunâ g vúiá vú å va â hai con nho.ã Viïcå ài lamâ , chùm con nho,ã laiå tham gia vaoâ ban quanã trõ cuaã toa â chung cû khiïnë anh kha á bênå rönå . Ky â nghó lï î 30/4-1/5 vûaâ qua, Hunâ g bêtë ngú â quyïtë àõnh: Tham gia khoaá tu têpå àï í chûaä bïnå h, du â anh khöng coá bïnå h gò nghiïm tronå g. Phoná g viïn hoiã : “Vò sao anh laiå tiïu ky â nghó theo cacá h khacá ngûúiâ nhû thï?ë ”. Hunâ g cûúiâ : “Thúiâ bêy giúâ nhiïuì ngûúiâ tre ã ùn chay vaâ tu têpå lùmæ . Ngay trong khoaá hocå cuaã töi, coá ca ã nhûnä g banå nho ã múiá 10 tuöií cunä g tham gia. Mötå sö ë banå xinh gaiá , àepå trai cunä g tu têpå , khiïnë töi khöng khoiã ngú ä nganâ g”. Anh tiïtë lö,å quyïtë àõnh tham gia khoaá tu têpå xuêtë phatá tû â nhu cêuì cuaã banã thên, khöng phaiã àï í àu “trend”: “Cuöcå sönë g höm nay bïì bönå qua.á Töi muönë tòm mötå chönë bònh yïn àïí xa ã stress, lamâ múiá laiå banã thên. Cho nïn, khi nghe mötå ngûúiâ banå giúiá thiïuå co á khoa á hocå nhû thï,ë töi liïnì tham gia ngay. Töi thêyë cuöcå sönë g cuaã töi lönå xönå , ùn, ngu,ã nghó khöng àuná g giú â giêcë , rêtë cênì thay àöií nïuë muönë keoá daiâ tuöií tho”å . Hanâ h trònh tu têpå 4 ngayâ cuaã Manå h Hunâ g khöng tönë kemá , chó hïtë 1,2 triïuå àönì g. Tuy nhiïn, do thay àöií thoiá quen ùn uönë g va â löië sönë g nïn ban àêuì anh cunä g bõ “söcë ”: “Khoaá tu têpå nayâ dunâ g phûúng phapá tû å nhiïn kïtë húpå têm linh chûaä bïnå h. Têm linh úã àêy khöng phaiã mï tñn maâ la â tu têm, luyïnå têpå . Khi tham gia, töi phaiã uönë g thuöcë xö,í thaiã àöcå trong 3 ngayâ àêuì , vûaâ thaiã àöcå vûaâ phaiã ngöiì thiïnì , thêyì se ä dayå cacá h ngöiì thiïnì nhû trïn ti-vi. Töi cunä g àûúcå luyïnå phûúng phapá têpå thï í ducå àï í àêyí àöcå khñ ra ngoaiâ ”, Manå h Hunâ g say sûa kï.í Anh conâ noiá thïm: “Têtë caã phûúng phapá àïuì tuên theo tûå nhiïn hïtë ”. Nhûng anh thûaâ nhênå ú ã bïn ngoaiâ àang ùn uönë g tû å do, thñch gò ùn nêyë , bönî g dûng bõ khepá vaoâ ky ã luêtå , ban àêuì cunä g húi choaná g: “Tuy nhiïn, têtë ca ã thûcá ùn thûcá uönë g trong ngayâ àa ä àûúcå tñnh toaná àamã baoã nùng lûúnå g cho hocå viïn tham gia moiå hoatå àönå g nïn khöng xayã ra tònh tranå g àoiá bunã runã chên tay. Chuná g töi chó ùn rau, cu,ã qua.ã Khoa á nayâ chó la â khoa á cú banã , àaná g ra keoá daiâ trong 7 ngayâ nhûng rutá gonå chó conâ 4 ngayâ , 5 ngayâ , àï í hocå viïn dï î sùpæ xïpë thúiâ gian”. Phoná g viïn hoiã tiïpë : “Sau khoaá tu têpå cú banã anh gùtå haiá àûúcå gò?”. Manå h Hunâ g laiå cûúiâ tûúi, khoe: “Trong mêyë ngayâ tu têpå töi giamã àûúcå 2 kg. Cú thïí nhe å nhomä hùnè , tinh thênì phênë chênë lïn. Bêy giúâ vïì nha â töi vênî tiïpë tucå ùn chay mötå thúiâ gian vò thêyë àêy la â phûúng phapá giamã cên tötë ”. MY Ä NHÊN XUÖNË G TOCÁ Khöng chó ngûúiâ dên bònh thûúnâ g, nhiïuì my ä nhên cuaã lanâ g giaiã trñ cunä g hûúná g àïnë ùn chay, tu têpå . Cacá h àêy vaiâ nùm diïnî viïn Diïpå Baoã Ngocå tûnâ g khoe, cö giamã àûúcå 3kg sau khi tham gia khoaá thanh locå cú thï.í Giönë g nhû Manå h Hunâ g cö cunä g phaiã dunâ g thuöcë xö,í cunä g phaiã tuên thuã chï ë àö å renâ luyïnå thên têm vaâ dung napå theo chï ë àö å dinh dûúnä g cuaã khoa á hocå àï ì ra, cunä g nhû tuên thuã lõch thiïnì àõnh. Kïtë thucá khoa á hocå , ngûúiâ àepå 9x thûaâ nhênå , khöng nhûnä g caiã thiïnå àûúcå sûcá khoe,ã cên nùnå g, tinh thênì , cö conâ biïtë quy á tronå g hún giaá trõ cuaã sû å sönë g, hanå h phucá hiïnå taiå . Àûúcå biïtë , phûúng phapá thanh locå àûúcå Diïpå Baoã Ngocå cunä g nhû nhiïuì ngûúiâ dên bònh thûúnâ g hiïnå nay hûúnã g ûná g qua cacá khoa á hocå do mötå sû thêyì , co á kiïnë thûcá vï ì y khoa, tûnâ g la â bacá sô truyïnì laiå . Lúiâ giúiá thiïuå cuaã Manå h Hunâ g: “Thêyì trûúcá àêy la â bacá sô, tiïnë sô. Nùm 2000 thêyì ài tu va â tòm ra phûúng phapá chûaä bïnå h thanh locå cú thï,í vò thêyë bïnå h têtå ú ã con ngûúiâ bêy giúâ nhiïuì qua”á . Hoanâ g Yïnë , cö Xuyïnë cuaã phim “Vïì nha â ài con”, nöií tiïnë g vúiá àúiâ sönë g tònh camã phûcá tapå , qua 4 lênì ào â cunä g la â mötå ngûúiâ hûúnã g ûná g nhiïtå tònh xu hûúná g ùn chay, tu têpå . Chõ noiá : “Töi tu sêu, hiïuí àûúcå sû å nhiïmå mauâ cuaã Phêtå phapá nùm nay àaä la â nùm thû á 8 röiì ”. Phoná g viïn hoiã : “Cú duyïn naoâ àûa chõ àïnë vúiá sû å nhiïmå mauâ cuaã Phêtå phapá ?”. Nû ä diïnî viïn kiïm doanh nhên àapá : “Töi ngûúcå laiå vúiá nhiïuì ngûúiâ , thûúnâ g tòm àïnë Phêtå khi cuöcå àúiâ nhiïuì khö í àau. Töi tòm àïnë Phêtå khi àang rêtë hanå h phucá . Töi nûúng nhú â Phêtå Quan Êm àïí sinh con gaiá utá . Suötë 9 thaná g 10 ngayâ töi tunå g kinh, ùn chay niïmå Phêtå . Con gaiá utá cuaã töi bêy giú â trûúcá khi ài hocå vênî lï î Phêtå , niïmå Phêtå thanâ h mötå thoiá quen”. Hoanâ g Yïnë tiïtë lö:å Hai con gaiá lúná cuaã chõ cunä g theo chõ ùn chay, hûúná g Phêtå . Mêyë thaná g trûúcá nhiïuì khaná gia ã ngú ä nganâ g khi Hoanâ g Yïnë xuönë g tocá . Chõ giaiã thñch: “Xuönë g tocá la â hoaiå sùcæ , buöng bo ã caiá àepå . Khi êyë töi tham gia mötå khoa á xuêtë gia gieo duyïn 10 ngayâ ú ã ÊnË Àö.å Thúiâ gian nayâ , möiî ngayâ töi chó ùn mötå bûaä , àïnë 12 giú â trûa la â ngûnâ g ùn, tû â ào á nhõn àïnë saná g höm sau”. Traiã qua 10 ngayâ trïn àêtë ÊnË Àö,å Hoanâ g Yïnë khöng camã thêyë mïtå moiã ma â camã giacá nhû àûúcå taiá sinh, döiì daoâ nùng lûúnå g: “Danâ h ra 10 ngayâ , gacá laiå têtë ca ã cöng viïcå vúiá töi la â mötå sû å cö ë gùnæ g lúná . Nhûng buâ laiå töi co á mötå khoanã g thúiâ gian yïn tônh, thanh thanã ”. Nhú â hûúná g Phêtå , Hoanâ g Yïnë thay àöií mötå sö ë nhênå thûcá . MUÖN NEOà ÙN CHAY Khöng phaiã chó nhûnä g ngûúiâ tham gia khoaá tu têpå hay co á lonâ g hûúná g Phêtå múiá ùn chay. Coá nhûnä g ngûúiâ ùn chay trûúnâ g chó vò hoå muönë thï.ë Nguyïnî Mai, nùm nay 28 tuöií , àang lamâ nghï ì chayå xe öm cöng nghïå ú ã Tp. Hö ì Chñ Minh kï:í “Töi ùn chay 17 nùm nay. Tûâ khi 10 tuöií rûúiä , 11 tuöií àa ä lamâ quen vúiá ùn chay. Tûâ nùm 12 tuöií töi khöng conâ àunå g vaoâ thõt”. Cö cho biïtë , ba â nöiå va â ca ã gia àònh bïn nöiå cuaã cö àïuì ùn chay trûúnâ g. Khi múiá bùtæ àêuì ùn chay cö cunä g camã thêyë húi kho á khùn, ùn hoaiâ vênî khöng no: “Nhûng sau 3 nùm camã giacá àoiá khi ùn chay khöng conâ ”, cö chia se.ã Nhiïuì ngûúiâ hoiã Nguyïnî Mai, coá phaiã kiïmì chï ë cún themâ muönë cuaã banã thên khi nhòn thêyë moná ùn àûúcå chï ë biïnë tû â thõt? Cö gaiá göcë miïnì Têy lùcæ àêuì va â khùnè g àõnh, viïcå ùn chay khiïnë cö caiã thiïnå sûcá khoe,ã cunä g khöng thêyë phiïnì nhiïuî gò: “Ngay caã khi ài du lõch viïcå ùn chay cunä g khöng phaiã trúã ngaiå vò bêy giúâ ùn chay thanâ h mötå xu hûúná g nïn coá rêtë nhiïuì quaná phucå vu å àö ì chay”. Nguyïnî Mai thûúnâ g tû å mua thûcå phêmí va â chï ë biïnë cacá moná chay cho mònh, 3 bûaä /ngayâ . Cö kiïng ùn mùnå gênì 20 nùm nay conâ vò tònh thûúng yïu loaiâ vêtå . Nguyïnî Mai coá hoanâ canã h riïng khaá àùcå biïtå , cha cö mêtë súmá , khi cö ra àúiâ öng muönë àùtå tïn con gaiá la â “Ngocå Mai” nhûng do öng biïtë rêtë ñt chû,ä cuöië cunâ g laiå viïtë thanâ h “Nai”. Cho nïn, tïn khai sinh cuaã cö vênî la â “Nai”, mötå con vêtå dï î thûúng, ngú ngacá . Cö gaiá göcë miïnì Têy tû å tin, du â cuöcå sönë g co á baoä tapá cú ä naoâ , cö cunä g khöng thïí sa nga ä nhú â ùn chay trûúnâ g va â nghe nhacå dên ca Viïtå Nam. Nhùcæ àïnë “sao” Viïtå ùn chay, khöng thïí khöng kïí túiá Hö ì Quynâ h Hûúng. Gionå g ca “Hoang mang” ùn chay hún 10 nùm nay. Chõ tûnâ g àûúcå Hiïpå höiå baoã vï å àönå g vêtå PETA bònh chonå la â my ä nhên ùn chay hêpë dênî nhêtë chêu A Á nùm 2013. Nûä diïnî viïn Hoanâ g Yïnë khöng ùn chay trûúnâ g: “Co á khi töi ùn chay caã thaná g, co á khi chó mönì g mötå , höm rùmç . Theo töi ùn chay àûúcå bûaä naoâ thò tötë nûaä êyë . Vò viïcå nayâ giupá têm thanh tõnh, riïng vúiá phu å nû,ä conâ giupá xinh àepå , treã lêu”. Nhûng Hoanâ g Yïnë tiïtë lö,å chõ chûa bao giúâ ùn àö ì gia ã chay: “Töi ùn àêuå , ùn rau, ùn lacå nhûng khöng ùn con ca á lamâ gia ã chay, gioâ gia ã chay… Theo töi, nïuë ùn kiïuí thï ë thò cû á ùn caá thêtå , gio â thêtå luön. Chûá àa ä ùn chay laiå conâ muönë moná ùn co á hònh daná g va â muiâ võ cuaã thõt, cuaã ca á múiá thêyë ngon thò… khöí qua”á . Theo quan satá cuaã nû ä diïnî viïn, hiïnå nay ùn chay conâ la â “mötë ”: “Ngûúiâ ta dùtæ nhau ài ùn chay vò ùn chay úã ngoaiâ bêy giúâ rêtë àùtæ , rêtë sang. Ùn mötå bûaä chay ngon ngon, àepå àepå cunä g phaiã tönë 5-7 triïuå àönì g chû á khöng ñt”. Nhiïuì ngûúiâ theo xu hûúná g ùn chay, hûúná g Phêtå nïn nhûnä g nùm gênì àêy ca khucá co á mauâ sùcæ Phêtå giaoá kha á thõnh hanâ h. Nhû “Layå Phêtå Quan Êm” cuaã nhacå sô Hanâ Chêu, ca khucá àûúcå viïtë theo àún àùtå hanâ g, àa ä trú ã thanâ h ca khucá “ùn khacá h”, àûúcå rêtë nhiïuì ca sô chonå hatá , mang laiå cho öng mötå nguönì thu àaná g kï.í n [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Chuyïnå nhûnä g ngûúiâ thñch ùn chay, tu têpå Ky â nghó lï î daiâ ngayâ vûaâ qua, rêtë nhiïuì ngûúiâ chonå hònh thûcá “chûaä lanâ h” bùnç g ài du lõch trong nûúcá hoùcå nûúcá ngoaiâ . Co á ngûúiâ laiå chonå bamá tru å thanâ h phö,ë loanh quanh ùn, ngu,ã xem phim, àocå truyïnå … Nhûng laiå co á khöng ñt ngûúiâ chonå tùtæ mayá àiïnå thoaiå , cùtæ liïn lacå vúiá thï ë giúiá bïn ngoaiâ àï í tham gia mötå khoa á tu têpå , ùn chay. 4 Nhûnä g bûaä ùn chay tûå chï ë biïnë cuaã Nguyïnî Mai BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Diïnî viïn Hoanâ g Yïnë xuönë g tocá ú ã ÊnË Àö å (anã h nhên vêtå cung cêpë ) Manå h Hunâ g (aoá àen) taiå khoa á tu têpå . Hònh anã h trong khoaá tu têpå ngùnæ hanå do Manå h Hunâ g cung cêpë Theo Manå h Hunâ g, khoanã g 6 thaná g àïnë 1 nùm nïn tham gia mötå khoaá tu têpå chûaä bïnå h. Anh conâ cho biïtë ngay trong khoaá hocå anh tham gia dõp nghó lïî vûaâ qua, cunä g co á khöng ñt bïnå h nhên mùcæ bïnå h hiïmí ngheoâ : “Nhûnä g ngûúiâ mùcæ bïnå h hiïmí ngheoâ conâ co á thï í tham gia nhûnä g khoa á hocå daiâ ngayâ , chùnè g hanå 49 ngayâ ”. Sau khi tham gia khoaá tu têpå ngùnæ ngayâ , du â banã thên thêyë sanã g khoaiá , hiïuå qua ã song Manå h Hunâ g cunä g khöng khuyïnë khñch banå be,â ngûúiâ thên tham gia nhû mònh. Giaoá sû Vu ä Dunä g (aãnh), Viïnå Hanâ lêm Khoa hocå Xa ä höiå Viïtå Nam cho rùnç g: “Ùn chay giupá giamã nguy cú bïnå h têtå , vò ùn mùnå , nhiïuì dêuì mú ä dïî gêy ra nhiïuì bïnå h têtå cho con ngûúiâ . Mötå trong nhûnä g nguy cú cuaã nhên loaiå höm nay laâ tó lï å beoá phò gia tùng. Nhûnä g ngûúiâ ùn chay thûúnâ g traná h àûúcå nguy cú ào”á . Qua nghiïn cûuá vï ì tön giaoá öng ghi nhênå : “Ngöiì thiïnì rêtë tötë cho sûcá khoe,ã vò ngûúiâ ta têpå trung tû tûúnã g, giupá giamã mötå sö ë bïnå h cuaã con ngûúiâ . Thiïnì la â mötå trong nhûnä g hònh thûcá têpå luyïnå co á ñch”. Nhûng coá hònh thûcá tu têpå naoâ chönë g àûúcå bïnå h hiïmí ngheoâ chûa? Phoná g viïn àùtå cêu hoiã . Giaoá sû Vu ä Dunä g àapá : “Àiïuì nayâ khöng coá cú sú ã naoâ . Ngöiì thiïnì chó giupá giamã mötå sö ë bïnå h nhêtë la â bïnå h têm ly,á nhû cùng thùnè g, huyïtë apá … Vò thiïnì liïn quan àïnë thú”ã . Vï ì xu hûúná g ùn chay, tu têpå ú ã Viïtå Nam phatá triïní nhûnä g nùm gênì àêy, öng cho rùnç g, co á thï í conâ do anã h hûúnã g cuaã phong traoâ : “Nhiïuì ngûúiâ thñch lamâ theo phong traoâ ”. Tu têpå khöng chûaä àûúcå bïnå h hiïmí ngheoâ

Chuã nhêåt 5/5/2024 5 TÛ Â TÛ Å HAO , BIÏTË ÚN ÀÏNË HAN H ÀÖNÅ G Docå daiâ qua cung àûúnâ g Têy Bùcæ , bïn nhûnä g tûúnå g àaiâ , di tñch ghi dêuë cuaã thúiâ oanh liïtå hoa lûaã va â sû å hy sinh cuaã thï ë hï å cha öng àang sûnâ g sûnä g giûaä khung canã h yïn bònh phatá triïní cuaã àêtë nûúcá , cacá thanâ h viïn àoanâ hanâ h trònh “Àiïnå Biïn Phuã - Khatá vonå g non söng” thöní thûcá : Nùm thaáng naâo cuäng ngûúâi ngûúâi lúáp lúáp, con gaái con trai bùçng tuöíi chuáng ta; nhûäng àõa danh tröi tûâ thuúã xa xöi, tröi bùçng maáu vaâ tröi bùçng nûúác, àaä àoång laåi thaânh tïn ngûúâi tïn àêët… (Àêtë Nûúcá , Nguyïnî Khoa Àiïmì ). Têtë ca ã àa ä cunâ g nghiïng mònh, àùtå tay lïn ngûcå tû å haoâ núi nuiá rûnâ g Giang Möî (xa ä Bònh Thanh, Cao Phong, Hoaâ Bònh) ghi dêuë tinh thênì chiïnë àêuë qua ã camã cuaã tiïuí àöiå trûúnã g Cu â Chñnh Lan vaâ daná g àûná g tû å haoâ àapå xacá chiïcë xe tùng àõch bõ anh tiïu diïtå bùnç g lûuå àanå . Bïn nga ä ba Co â Noiâ , àeoâ Pha Àin (Sún La) la â “tuiá bom”, laâ “cûaã tû”ã mötå thúiâ , àoanâ hanâ h trònh thïm mötå lênì khùcæ ghi tinh thênì “têtë ca ã cho tiïnì tuyïnë ” “têtë ca ã àï í chiïnë thùnæ g”. Dûúiá mûa bom baoä àanå , lûcå lûúnå g thanh niïn xung phong vênî dunä g camã kiïn cûúnâ g bamá àûúnâ g, bamá trênå àõa baoã àamã thöng xe tiïpë viïnå cho tiïnì tuyïnë , gopá phênì lamâ nïn chiïnë thùnæ g lõch sûã Àiïnå Biïn Phu.ã Àïnë manã h àêtë Àiïnå Biïn huyïnì thoaiå , àaiå biïuí hanâ h trònh àaä àïnë chiïm baiá taiå Àïnì thú â liïtå sô chiïnë trûúnâ g Àiïnå Biïn Phu.ã Ngöi àïìn àûúåc xêy dûång tûâ loâng biïët ún sêu sùæc cuãa thïë hïå höm nay vïì mai sau, tûâ kyá ûác chiïën tranh coân khùæc ghi trong têm trñ, tûâ vïët thûúng trïn thên thïí ngûúâi cûåu chiïën binh, tûâ vïët seåo vêîn in hùçn trïn àêët meå, tûâ Buân, Maáu vaâ Hoa. Thanâ h kñnh thùpæ nená nhang úã Nghôa trang Liïtå sô Quöcë gia A1 - núi an nghó cuaã hún 600 liïtå sô, canâ g thïm àau nhoiá àau trûúcá “mö å liïtå sô chûa xacá àõnh àûúcå thöng tin”… Trong donâ g camã xucá biïtë ún va â tû å haoâ dêng traoâ , anh Tö Minh Hiïuë - Pho á Ban Mùtå trênå , An ninh quöcë phonâ g, Àõa banâ dên cû Thanâ h Àoanâ TPHCM cho biïtë , anh àaä co á dõp àïnë nhiïuì di tñch, nghôa trang liïtå sô ú ã miïnì Nam, miïnì Trung vaâ nay ú ã Àiïnå Biïn àïí thïm mötå lênì khùnè g àõnh, àïí co á nïnì àöcå lêpå , tû å do va â hoa â bònh höm nay, àaä co á bao lúpá ngûúiâ khöng tiïcë tuöií thanh xuên va â mauá xûúng, hy sinh àaná h àöií . Thïë hï å tre ã höm nay bïn canå h y á thûcá tracá h nhiïmå hún banã thên, coá nhiïuì cacá h àï í tri ên cacá Anh hunâ g liïtå sô. Anh Hiïuë chia se,ã nöië tiïpë cacá nghôa trang liïtå sô taiå TPHCM, Thanâ h Àoanâ àang triïní khai tuyïnë cöng trònh söë hoaá thöng tin bia möå liïtå sô miïnì Nam nùmç laiå ú ã cacá nghôa trang nhiïuì vunâ g miïnì cuaã àêtë nûúcá . Qua ào,á thên nhên, tö í chûcá thuênå tiïnå trong viïcå tra cûuá , quanã ly á thöng tin danh tñnh, sú àöì võ trñ cuaã phênì mö å liïtå sô. Cunâ g macå h camã xucá biïtë ún - tûå haoâ khi tham gia hanâ h trònh, anh Lï Àûcá Àatå - Pho á Ban Tuyïn giaoá - Àöië ngoaiå Thanâ h Àoanâ TPHCM, cho biïtë thïm, caná bö å Àoanâ , Höiå va â tuöií tre ã ú ã thanâ h phö ë mang tïn Bacá àa ä xêy dûnå g khöng gian trûcå tuyïnë “Àiïnå Biïn Phuã - Khatá vonå g non söng”. Khöng gian gömì 5 khu vûcå , gömì : trûng bayâ cacá ky ã vêtå liïn quan àïnë Chiïnë dõch Àiïnå Biïn Phu;ã taiâ liïuå vïì chiïnë dõch Àiïnå Biïn Phu;ã hanâ h trònh truyïnì thönë g; diïnî biïnë chiïnë dõch Àiïnå Biïn Phu;ã video lõch sûã vï ì Àiïnå Biïn Phu.ã Bïn canå h ào,á ngûúiâ tham gia khöng gian conâ àûúcå tham gia chinh phucå cacá thû ã thacá h va â nhênå qua.â “Khöng gian nhùmç taiá hiïnå laiå nhûnä g ky á ûcá haoâ hunâ g cuaã dên töcå trong cöng cuöcå khaná g chiïnë chönë g thûcå dên Phapá taiá chiïmë Viïtå Nam; àönì g thúiâ cung cêpë cho àoanâ viïn, thanh thiïuë nhi nhûnä g thöng tin vïì chiïnë dõch Àiïnå Biïn Phu,ã núi quên va â dên ta àaä lamâ nïn chiïnë thùnæ g lõch sû,ã chênë àönå g àõa cêuì ”, anh Àatå noiá . Anh Àatå cho biïtë thïm, ngay trong hanâ h trònh cacá àaiå biïuí TP.HCM àïuì ghi laiå hònh anã h va â dûnå g video clip vïì cacá hoatå àönå g, di tñch lõch sû…ã àï í àùng taiã trïn cacá kïnh thöng tin, manå g xa ä höiå lan toaã àïnë cönå g àönì g xa ä höiå . Cacá sanã phêmí video, hònh anã h nayâ cunä g se ä gopá thïm vaoâ khu vûcå traiã nghiïmå cuaã khöng gian trûcå tuyïnë “Àiïnå Biïn Phuã - Khatá vonå g non söng”. MANG YÏU THÛÚNG ÀÏNË ÀIÏNÅ BIÏN Tûâ thaânh phöë Àiïån Biïn Phuã röån raâng khöng khñ kyã niïåm 70 nùm Chiïën thùæng, àoaân haânh trònh vûúåt quaäng àûúâng àeâo döëc àïën xaä biïn giúái Hua Thanh (huyïån Àiïån Biïn). Àûúâng buåi muâ, trùæng xoaá. Caái nùæng chang chang vaâ gioá Laâo boãng raát miïìn biïn viïîn nhû thïm thûã thaách, traãi nghiïåm cho caác baån treã, nhêët laâ nhûäng ngûúâi lêìn àêìu nïëm “àùåc saãn” nhûäng cung àûúâng cua, xoác vaâ caái gian khoá miïìn biïn viïîn Àiïån Biïn, Têy Bùæc. Chõ Àö î Thõ Kim Hoa - Giamá àöcë Trung têm Tònh nguyïnå Quöcë gia, chia se ã àa ä nhiïuì lênì lïn vúiá Àiïnå Biïn trong cacá chûúng trònh, dûå aná tònh nguyïnå vò cönå g àönì g trao tùnå g nhiïuì cöng trònh, nguönì lûcå àïnë nhiïuì àöië tûúnå g. Lênì tham gia hanâ h trònh nayâ la â khaná h thanâ h cöng trònh cêuì Hanå h phucá ú ã banã Nêmå Ty 1 vaâ Nêmå Ty 2 (xaä Hua Thanh); Trung têm Tònh nguyïnå Quöcë gia nhênå àú ä àêuì em Sunâ g Minh Tuênë (hocå sinh lúpá 1A3, trûúnâ g Tiïuí hocå xa ä Hua Thanh) möì cöi cha, vúiá mûcá trú å giupá 500 nghòn àönì g/thaná g túiá khi àu ã 18 tuöií . “Töi la â con cuaã mötå chiïnë sô Àiïnå Biïn Phuã nùm xûa, böë töi nùm nay 88 tuöií . Viïcå tham gia vênå àönå g, kïu goiå nguönì lûcå àïnë vúiá Àiïnå Biïn nhêtë la â trong dõp kyã niïmå chiïnë thùnæ g Àiïnå Biïn Phuã nhû mötå hanâ h trònh tiïpë sûcá cuaã töi vúiá bö ë vêyå ”, chõ Hoa böcå bacå h. Chung niïmì vui trao tùnå g nguönì lûcå dõp nayâ , conâ co á thanâ h viïn àïnë tû â CLB Àêuì tû va â Khúiã nghiïpå Doanh nhên tre ã Viïtå Nam. Àoá la â trao tùnå g mötå ngöi nha â Àaiå àoanâ kïtë trõ giaá 50 triïuå àönì g, hûúnã g ûná g cuöcå vênå àönå g unã g hö å lamâ nha â Àaiå àoanâ kïtë tùnå g hö å ngheoâ tónh Àiïnå Biïn cuaã Uyà ban T.Û Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam dõp kyã niïmå 70 nùm Chiïnë thùnæ g Àiïnå Biïn Phu.ã Conâ bïn cöng trònh “cêuì Hanå h Phucá ” taiå banã Nêmå Ty 2, öng Buiâ Thï ë Hiïnì - Bñ thû kiïm Chuã tõch HÀND xaä Hua Thanh thay mùtå chñnh quyïnì , nhên dên àõa phûúng höì húiã àoná nhênå cöng trònh vûnä g chaiä , vúiá chiïuì daiâ cêuì la â 8 metá , chiïuì rönå g cêuì 2 metá , vúiá töní g kinh phñ xêy dûnå g 400 triïuå àönì g. Theo öng Hiïnì , banã Nêmå Ty 1 vaâ Nêmå Ty 2 coá 170 hö å vúiá hún 700 nhên khêuí , têtë ca ã la â àönì g baoâ dên töcå Möng; hún 80% laâ hö å ngheoâ , cênå ngheoâ . Tuy àúiâ sönë g conâ rêtë nhiïuì kho á khùn, cacá h trú ã nhûng nhên dên hai banã co á nhiïmå vu å quan tronå g la â cunâ g chñnh quyïnì baoã vï å vunâ g àêtë biïn cûúng rönå g lúná vúiá trïn 23km àûúnâ g biïn giúiá , 6 cötå möcë quöcë gia giapá vúiá nûúcá banå Laoâ . “Àõa hònh phûcá tapå , cacá h trú,ã hai “cêuì Hanå h phucá ” àûúcå khaná h thanâ h va â àûa vaoâ sû ã dunå g gopá phênì kïtë nöië tuyïnë giao thöng cuaã hai banã Nêmå Ty, kïtë nöië àûúnâ g tuênì tra biïn giúiá . Cöng trònh rêtë thiïtë thûcå vúiá nhên dên Nêmå Ty, cunä g nhû cacá lûcå lûúnå g vu ä trang trong quaá trònh tuênì tra biïn giúiá . Nhên dên rêtë vui mûnâ g phênë khúiã ”, öng Hiïnì bayâ to.ã n [ XUÊN TUN G ] Nhiïuì àaiå biïuí tham gia Hanâ h trònh “Àiïnå Biïn Phuã - Khatá vonå g non söng” àaä tñch cûcå tham gia cacá hoatå àönå g y á nghôa vúiá tinh thênì hûúná g vï ì manã h àêtë anh hunâ g “chênë àönå g àõa cêuì ” bùnç g nhûnä g cöng trònh, phênì viïcå cu å thï í va â tñch cûcå lan toa ã y á nghôa, thöng àiïpå cuaã hanâ h trònh, cuaã Chiïnë thùnæ g Àiïnå Biïn Phuã àïnë cönå g àönì g xa ä höiå . Hanâ h trònh “Àiïnå Biïn Phu ã - Khatá vonå g non söng” vaâ Hanâ h trònh “Töi yïu Tö í quöcë töi” àaä trao tùnå g nhiïuì cöng trònh nguönì lûcå taiå Àiïnå Biïn, nhû: Phonâ g tin hocå cho em taiå àiïmí trûúnâ g Tiïuí hocå Thanh An (huyïnå Àiïnå Biïn); khúiã cöng Trûúnâ g àepå cho em taiå Àiïmí trûúnâ g Ca Hêu B, Mêmì non Na Û (xaä Na Û, huyïnå Àiïnå Biïn); tùnå g cú â Tö í quöcë , nhiïuì suêtë qua â tùnå g gia àònh cûuå chiïnë binh, gia àònh liïtå sô… BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Bñ thû T.Û Àoanâ Nguyïnî Tûúnâ g Lêm vaâ cacá àaiå biïuí tham gia hanâ h trònh bïn cöng trònh cêuì Hanå h phucá taiå banã Nêmå Ty 2 (xaä Hua Thanh, huyïnå Àiïnå Biïn) Baiâ 2: Lan toaã tinh thênì Àiïnå Biïn Phuã Àoanâ hanâ h trònh trao tùnå g biïní tûúnå g trûng cöng trònh taiå xa ä Hua Thanh, huyïnå Àiïnå Biïn Àaiå biïuí Cao Trucá Chi - Bñ thû Thõ Àoanâ Phûúcá Long (Bònh Phûúcá ) thùpæ hûúng phênì möå liïtå sô taiå Nghôa trang liïtå sô quöcë gia A1 NGÛÚI TRE à VÚIÁ HAN H TRÒNH KHATÁ VONÅ G NON SÖNG “Àûúcå tiïpë cênå , tòm hiïuí cacá sû å kiïnå , nhên vêtå lõch sûã nhû tham gia hanâ h trònh Àiïnå Biïn Phuã - Khatá vonå g non söng, laâ cú höiå àï í töi va â nhiïuì caná böå Àoanâ , Höiå trang bõ thïm hanâ h trang, ky ä nùng thûcå hiïnå tötë nhiïmå vu å cöng tacá tuyïn truyïnì , truyïnì thöng cuaã mònh. Qua àoá co á thïm nhûnä g y á tûúnã g àoná g gopá taoå ra nhûnä g khöng gian, traoâ lûu giúiá tre ã gùnæ vúiá lõch sûã vùn hoa,á truyïnì thönë g dên töcå ; co á nhiïuì hún sanã phêmí tuyïn truyïnì sinh àönå g hêpë dênî ”. Anh LÏ ÀÛÁC ÀAÅT - Phoá Ban Tuyïn giaoá Àöië ngoaiå Thanâ h Àoanâ Hö ì Chñ Minh

