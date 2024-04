Tiền Phong số 115

CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 15 n KHÁNH HUYỀN Vẫn chờ lời giải Có 3.400/16.800 lượng vàng được mang ra đấu đã trúng thầu, số lượng vàng này thuộc về 2/14 ngân hàng doanh nghiệp đăng ký tham gia là Ngân hàng Á Châu (ACB) và doanh nghiệp SJC trúng thầu. Phiên đấu thầu dù hao tổn giấy mực khiến báo chí "rùm beng" trước đó, nhưng cái kết khiến dư luận hơi … thất vọng. Không thể hạ nhiệt giá vàng SJC sau 1 phiên đấu giá TRANG 5 Hạ nhiệt không thành công! VÌ SAO "ế" 13.400 lượng? ASEAN cần tầm nhìn chiến lược, phát triển bền vững TRANG 11 ÔNG TRẦN QUÍ THANH NHẬN SAI TRANG 8 + 9 TRANG 13 Miền Tây lo thiếu nước khi kênh Phù Nam đi vào hoạt động TRANG 6 + 7 Thảo luận 4 nhóm nội dung quan trọng TRANG 12 Ukraine nghĩ đủ cách để tuyển thêm quân TRANG 15 Căng thẳng đưa điện ra Bắc qua đường dây 500kV Hồng Cúm – nơi tàn quân cÕ thủ THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Thủ tướng trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN về Biển Đông, Myanmar Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn ngày 23/4 ở Hà Nội ẢNH: TTXVN PHIÊN ĐẤU THẦU VÀNG MIẾNG ĐẦU TIÊN: HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ T.Ư ĐOÀN LẦN THỨ SÁU, KHÓA XII: XÉT XỬ VỤ LỢI DỤNG CHO VAY TIỀN ĐỂ CHIẾM ĐẤT:

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, mục đích xây dựng dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) nhằm hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng để bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện. Bộ trưởng cho biết, Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Để thu gọn đối tượng, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi tên một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đồng bộ với quy định của pháp luật chuyên ngành để nhằm tăng tính minh bạch của Luật và giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế. Ví dụ, “sản phẩm trồng trọt” thành “sản phẩm cây trồng, rừng trồng”, “thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác” thành “thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi; thức ăn thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản”... Đồng thời, lần sửa đổi này bổ sung một số nhóm hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để phù hợp với thực tế phát sinh. Ví dụ, hợp đồng vay vốn của Chính phủ Việt Nam với bên cho vay nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu ủng hộ, tài trợ cho phòng chống thiên tai, thảm họa dịch bệnh, chiến tranh theo quy định của Chính phủ… Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, Thường trực Uỷ ban nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật để giải quyết các bất cập trong thực tiễn. Theo cơ quan thẩm tra, với sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, xu hướng chung của nhiều quốc gia cho thấy lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Cơ quan thẩm tra dẫn số liệu của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính viễn thông, tại thời điểm tháng 3/2023, có trung bình khoảng 4-5 triệu đơn hàng/ngày được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, với giá trị mỗi đơn hàng được chia nhỏ từ 100-300 ngàn đồng; hàng ngày trung bình có khoảng 45-63 triệu USD, một tháng khoảng 1,3 -1,9 tỷ USD giá trị hàng hoá được luân chuyển qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok… Hiện nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tham khảo xu thế chung để cân nhắc bỏ quy định này. Cũng theo quy định hiện hành, với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ không thuộc diện chịu thuế VAT. Ở lần sửa đổi này, Chính phủ không đưa ra mức doanh thu chịu thuế cụ thể, mà đưa ra quy định mở “dưới mức Chính phủ quy định”. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tính toán để đưa ra mức doanh thu tính thuế cụ thể. QUAN TÂM ĐẦU TƯ TRẠM DỪNG NGHỈ TRÊN CAO TỐC Sáng 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý đến vấn đề đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc, cần được quan tâm. Bởi theo ông, nếu lái xe trên cao tốc trong thời gian dài mà không có trạm dừng nghỉ sẽ tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Đối với vấn đề đào tạo, quản lý cấp phép lái xe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu vấn đề, việc quản lý sau cấp phép thế nào? Phân định trách nhiệm ra sao, ai quản lý là chính? Luật đang tính chuyện trừ điểm lái xe, nhưng sau khi đào tạo, cấp phép xong thì ai quản lý? Theo Chủ tịch Quốc hội, tình trạng uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, nguy hiểm đến tính mạng của hành khách, cần tập trung đi sâu hơn và nên có quy định cụ thể. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, lâu nay vẫn có câu chuyện người dân vi phạm trật tự giao thông rất phổ biến. Tuy nhiên, khi ra nước ngoài họ lại tuân thủ nghiêm các quy định khi lưu thông trên đường. “Điều đó chứng tỏ hệ thống xử lý của chúng ta không nghiêm”, bà Nga đề nghị đưa việc giảng dạy về trật tự an toàn giao thông vào các trường học từ sớm. Ngoài ra, bà Nga đề nghị đoàn giám sát đánh giá tiêu cực trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay như thế nào. “Lâu nay người dân rất phàn nàn về tiêu cực của cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và đăng kiểm. Trong lần giám sát này chúng ta đánh giá liệu hiện nay còn tiêu cực trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông nữa không”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị làm rõ để có giải pháp khắc phục. Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Kết quả, 100% đại biểu có mặt (46/46 phiếu) bỏ phiếu bầu ông Trần Nam Hưng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ông Trần Nam Hưng sinh năm 1973; quê quán xã Điện Tiến, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; là Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Nam Hưng kinh qua các vị trí: chuyên viên văn phòng, Phó Chánh văn phòng, Chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã Tam Kỳ. Từ năm 2005, ông Hưng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, sau đó là Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ. Tháng 6/2018, ông Hưng là Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Đến 5/2021, ông giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tam Kỳ. HOÀI VĂN VỤ TAI NẠN KHIẾN 7 NGƯỜI CHẾT TẠI CÔNG TY XI MĂNG YÊN BÁI: Khẩn trương điều tra, làm rõ Liên quan đến vụ tai nạn khiến 7 người chết tại Công ty Xi măng Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định, sớm đưa ra kết luận về vụ việc. Khi có đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo luật định. UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ 18 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong để lo hậu sự và 4 triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Huyện Yên Bình hỗ trợ 10 triệu đồng cho các gia đình có người tử vong và 2 triệu cho người bị thương. Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân tử vong toàn bộ chi phí mai táng và 200 triệu cho mỗi gia đình nạn nhân cùng một số hỗ trợ khác. QUÝ ĐOÀN - VĂN ĐỨC -Ôi, giấc mơ cứ mãi là giấc mơ… -Mọi người mơ gì? -Mơ con hơn cha nhà có phúc. Mơ hậu sinh khả uý… -Ai chả mơ thế! Nhưng vì sao giấc mơ của mọi người đầy tâm trạng thế? -Tâm trạng gì đâu, vẫn đang tiếp tục mơ mà! -Cụ thể đó là giấc mơ gì? -Nói điều này Mõ chớ giận. Cách đây 26 năm về trước, lúc Mõ đang tập tễnh vào nghề, nên có thể đã quên bản tin ban đầu mình rao cho con dân làng… -Quả thực ngày đó Mõ đang hăm hở rao nhiều bản tin lắm, nhớ sao hết. Mọi người nhắc Mõ nhớ lại được không? -Ừ! Ngày đó Mõ rao tròn vành rõ chữ lắm. Rằng, làng chấp thuận dự án xây làng đại học. Cả làng náo nức dành ruộng, hiến đất. Vui ơi là vui. Tưng bừng từ sáng đến đêm. Ai cũng mơ, ai cũng muốn con mình sẽ là ông cử, bà cử, tiền đề cho thoát nghèo… -Mõ nhớ rồi! Bản tin đó sai à? -Không sai, nhưng chờ mãi, chưa thấy làng đại học đâu cả… -Cho Mõ bày tỏ chân thành nhé, thời khó nên mọi người cần thể tất, chia sẻ cho người thực thi dự án. Biết đâu trong hoạ có phúc… -Híc! Mõ nói thế mà nghe được à? Phúc ở đâu? -Mõ nói cho mà nghe này. Mỗi khoá người ta thay đổi một lần, từ chương trình đến giáo trình, giáo án. Hết giáo trình giáo án người ta lại đi tìm triết lí giáo dục…Miệt mài mong đến mô hình hoàn hảo, chớp mắt 6 khoá học ra trường và khoá thứ 7, hi vọng trường khởi công… -Mõ đang đùa, đúng không? -Đùa là thế nào. 26 năm dự án treo đấy là minh chứng cho sự tìm tòi để hoàn thiện. Mõ đang nói thật mà! MÕ LÀNG Không đùa… TIN SỬA QUY ĐỊNH THUẾ GTGT PHÙ HỢP THỰC TẾ Ngày 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023; cho ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 Sáng 23/4, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm” khai mạc tại Hà Nội. Tham dự phiên khai mạc, về phía Việt Nam còn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Về phía bạn bè quốc tế, Thủ tướng Lào (Chủ tịch ASEAN 2024) Sonexay Siphandone và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có bài phát biểu. Thủ tướng Malaysia (Chủ tịch ASEAN 2025) Dato’ Seri Anwar Ibrahim và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres gửi thông điệp ghi hình đến hội nghị. Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, Thủ tướng TimorLeste Xanana Gusmão gửi thông điệp chúc mừng; cùng sự hiện diện của các đại sứ ASEAN tại Việt Nam; đại diện các đại sứ quán ASEAN tại Việt Nam cùng nhiều tổ chức, học giả, doanh nghiệp và thanh niên các nước ASEAN. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng sự tham gia đông đảo của gần 500 đại biểu đại diện chính phủ, các đại sứ, học giả, cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu từ ASEAN, các đối tác và các tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc, hưởng ứng tích cực đối với sáng kiến mới này của Việt Nam trong nỗ lực tiếp tục góp phần định hình tương lai chung của ASEAN và khu vực chúng ta. Thủ tướng cho rằng việc bàn về tương lai và hoạch định cho tương lai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh thế giới ngày nay đang đứng trước những bước ngoặt lớn, trong đó nổi lên 3 xu hướng chiến lược. Trước tiên là xu hướng cạnh tranh, phân tách ngày càng gay gắt giữa khu vực, giữa các nước, đặt ra những thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, đoàn kết và hợp tác, phát triển ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu. Xu hướng phát triển bùng nổ của các công nghệ mới, số hóa vừa mở ra các cơ hội phát triển đột phá, vừa tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu, nhất là các nước đang phát triển và kém phát triển. Xu hướng phát triển bền vững, bao trùm, kinh tế số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn vừa là thời cơ, vừa là sức ép lớn, đòi hỏi chúng ta phải có tư duy, cách tiếp cận mới, mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, vì lợi ích lâu dài, bền vững. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho rằng sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay, nhưng cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển, là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết ở khu vực, nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược gay gắt. Vai trò trung tâm của ASEAN được thừa nhận rộng rãi, nhưng có lúc, có nơi chưa thực sự hiệu quả. ASEAN là khối kinh tế lớn thứ 5 thế giới, nhưng chênh lệch trình độ phát triển còn đáng kể, mức độ hợp tác, liên kết nội khối còn chưa thật sự bền chặt. Thủ tướng cho rằng những thực tế đó đòi hỏi ASEAN càng cần phải có tầm nhìn chiến lược, toàn diện, nâng cao sự chủ động và khả năng thích ứng để nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức, phát triển ổn định, bền vững. 5 TĂNG CƯỜNG ASEAN đang hướng đến các mục tiêu đến năm 2045 với khát vọng về một Cộng đồng phát triển năng động, gắn kết và tự cường. Để hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cần thực hiện 5 tăng cường như sau: Tăng cường đoàn kết, hợp tác, thống nhất trong đa dạng, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN. Phát huy vai trò trung tâm ASEAN; đồng thời tôn trọng sự khác biệt, bảo đảm hài hòa lợi ích; kiên định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề an ninh - phát triển của khu vực và thế giới. Tăng cường tin cậy chiến lược trong ASEAN và trong quan hệ với các đối tác; góp phần ngăn ngừa xung đột, duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và thế giới. Tăng cường chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo ra các động lực tăng trưởng mới, bền vững cho ASEAN trong thời gian tới, cùng với việc làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Tăng cường phát triển hài hòa, bền vững, bao trùm, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực và là mục tiêu của sự phát triển. Không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hợp tác công tư; tạo đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực, hạ tầng và quản trị quốc gia, giúp ASEAN phát triển nhanh và bền vững. BÌNH GIANG Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, ASEAN cần thúc đẩy quan hệ đối thoại với các nước đối tác, nhất là các nước lớn, theo hướng cân bằng, đa dạng hoá, đa phương hoá, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, gia tăng điểm đồng, giảm thiểu bất đồng. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy xử lý các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và Myanmar. Đối với vấn đề Biển Đông, Thủ tướng khẳng định ASEAN đang có cách tiếp cận đúng đắn, duy trì vai trò nòng cốt thúc đẩy đối thoại, giải quyết bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, tránh xảy ra leo thang căng thẳng, xung đột, bảo đảm hoà bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực. Về tình hình Myanmar, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và các nước thành viên ASEAN luôn ủng hộ các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo của ASEAN và các đối tác tại Myanmar, mong muốn ASEAN tiếp tục kiên định và kiên trì triển khai Đồng thuận 5 điểm, hỗ trợ Myanmar. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ nước Chủ tịch ASEAN 2024 Lào và Đặc phái viên của Chủ tịch về Myanmar, cũng như Tổng Thư ký ASEAN trong thúc đẩy triển khai Đồng thuận 5 điểm, nhất là huy động hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế cho người dân Myanmar. Về vấn đề Biển Đông, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao tư duy chiến lược và cách tiếp cận đúng đắn của Việt Nam; mong muốn các bên thúc đẩy đàm phán, hướng tới hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 và vì lợi ích của ASEAN. Thủ tướng và Tổng Thư ký cũng trao đổi các vấn đề liên quan khác trong hợp tác ASEAN như thúc đẩy nỗ lực của Timor Leste sớm trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN, tăng cường năng lực của Ban Thư ký ASEAN thông qua tuyển dụng cán bộ có năng lực từ các nước, trong đó có Việt Nam. THU LOAN Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng việc bàn về tương lai và hoạch định cho tương lai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, trong bối cảnh thế giới ngày nay đang đứng trước những bước ngoặt lớn, trong đó nổi lên 3 xu hướng chiến lược. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 có sự tham gia của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và gần 500 đại biểu ẢNH: NHƯ Ý Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn ngày 23/4 ở Hà Nội ẢNH: TTXVN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: ASEAN cần tầm nhìn chiến lược, phát triển bền vững Thủ tướng trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN về Biển Đông, Myanmar Ngày 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam. Indonesia sẽ xuất khẩu tôm hùm giống sang Việt Nam Sáng 23/4, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, nhân dịp bà có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Retno Marsudi ghi nhận tích cực và cho biết sẽ chuyển các đề xuất của phía Việt Nam đến các cơ quan liên quan của Indonesia để nghiên cứu, xem xét tạo thuận lợi cho nông sản, các sản phẩm Halal của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; sớm cho phép xuất khẩu tôm hùm giống sang Việt Nam. Bà cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác nghề cá, thương mại gạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, công nghệ bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, ô tô điện, pin xe điện… Trong phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Diễn đàn Tương lai ASEAN là kênh đối thoại 1.5 (vừa có sự tham gia của các chính phủ, vừa có sự tham gia của giới học giả và doanh nghiệp) hướng đến giải quyết những thách thức chung của khu vực, như làm thế nào để duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trước những thay đổi trong môi trường chiến lược; cân bằng những lợi ích đa dạng của các quốc gia thành viên... “Với vị thế là thành viên chủ chốt của ASEAN, Việt Nam có thể đóng vai trò tiên phong trong một lĩnh vực nào đó”. Tổng Thư ký ASEAN KAO KIM HOURN

Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2903V (đường Cầu Giấy - TTĐK khu vực Cầu Giấy), trong mấy ngày qua, lượng xe đến đăng kiểm đã vượt công suất. Trong ngày 23/4, do lượng xe đến đông, sân TTĐK khu vực Cầu Giấy chỉ chứa được khoảng 30 xe, còn lại phải xếp hàng kéo dài ra cả đường Cầu Giấy. Thời điểm 15h cùng ngày, PV Tiền Phong ghi nhận, Trung tâm có hai dây chuyền đăng kiểm, nhưng do lượng xe đông nên sân TTĐK khu vực Cầu Giấy phải xếp đến 5 hàng dài. Đường Cầu Giấy bên ngoài các xe xếp thành 2 đến 3 hàng, dẫn đến ùn tắc giao thông. Ông Trần Quốc Hoan, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 29-03V (Cầu Giấy), cho biết, thời gian qua trung bình mỗi ngày trung tâm đang đăng kiểm khoảng 150 đến 160 xe. Gần một tuần trở lại đây lượng xe đến đông khiến trung tâm phải tăng tần suất các dây chuyền, làm thêm giờ và đáp ứng được từ 180 đến 190 xe/ngày - vượt công suất hoạt động. Tại các TTĐK xe cơ giới 29-10D (khu vực Đền Lừ, Hoàng Mai), TTĐK 29-27D (khu vực Bắc Từ Liêm), lượng xe đến trong mấy ngày qua ghi nhận tăng từ 20 đến 30%. Tại TTĐK khu vực Đền Lừ trong ngày hôm qua, công suất của trung tâm mỗi ngày thực hiện được 110 xe. Do lượng xe đến xếp hàng đông nên TTĐK đã làm thêm giờ, tăng tần suất hai dây chuyền kiểm định, đã đăng kiểm được cho hơn 130 xe (tăng khoảng 20% so với công suất). TTĐK KHÔNG TIẾP NHẬN XE QUA MẠNG SẼ BỊ XỬ LÝ Trao đổi về việc TTĐK không tiếp nhận các trường hợp chủ xe đăng ký kiểm định qua mạng, ông Trần Quốc Hoan, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 29-03V (Cầu Giấy) cho rằng, sân trung tâm chật hẹp, từ đầu giờ sáng xe đã đến xếp hàng kín không còn chỗ trống. Do vậy, trung tâm không thể giải quyết cho các trường hợp đặt lịch trực tuyến. Nếu trung tâm giải quyết cho những chủ xe đăng ký trực tuyến sẽ bị những chủ xe xếp hàng cho rằng có người “chen ngang”, dễ xảy ra xung đột. Trao đổi với PV Tiền Phong về một số TTĐK không tiếp nhận, xử lý các trường hợp chủ xe đã đăng ký kiểm định qua mạng, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, lãnh đạo Cục Đăng kiểm vừa ký văn bản nhắc nhở và yêu cầu các trung tâm triển khai ngay làn, cửa tiếp nhận chủ xe đăng ký thành công qua mạng. “Trong những ngày tới, nếu phát hiện TTĐK nào không tiếp nhận, xử lý các trường hợp chủ xe đăng ký đặt lịch thành công qua mạng Cục Đăng kiểm sẽ cho kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định”, ông Tô An nói. Văn bản vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam ký gửi các TTĐK trên cả nước nêu rõ: Trung tâm đăng kiểm tổ chức thực hiện việc đăng ký đặt lịch hẹn kiểm định (thông qua ứng dụng phần mềm trung tâm đăng kiểm, trang thông tin điện tử https://ttdk.com.vn/ hoặc cấp phát số trực tiếp). Cục Đăng kiểm nghiêm cấm trung tâm đăng kiểm từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện đã đặt lịch thành công qua hệ thống trực tuyến. Cục sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm không chấp hành theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 30/2023/ NĐ-CP). TRỌNG ĐẢNG Theo ghi nhận của PV, hiện nay các dự án hạ tầng giao thông ở cửa ngõ TPHCM như nút giao An Phú (TP Thủ Đức), nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình), đang trong giai đoạn cao điểm thi công để đẩy nhanh tiến độ. Vào khung giờ cao điểm hàng ngày, các khu vực trên luôn đông đúc, thường xảy ra tình trạng ùn ứ. Nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức), ở cửa ngõ phía Đông, là nơi giao nhau của nhiều trục đường chính như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - đường Mai Chí Thọ - đường Võ Nguyên Giáp, nên lưu lượng xe luôn đông đúc. Hiện khu vực nút giao trong quá trình thi công hầm chui, cầu vượt..., một số đoạn đường bị thu hẹp bởi rào chắn công trường khiến khu vực này thường xuyên bị ùn ứ vào giờ cao điểm. Anh Nguyễn Hữu Quyền (ngụ TP Thủ Đức), cho biết: “Từ khi thi công nút giao, tình trạng ùn ứ càng trầm trọng, nhất là lúc tan tầm”. ĐẢM BẢO ĐI LẠI THÔNG SUỐT Đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết, theo dự báo, nhu cầu vận tải hành khách trong dịp nghỉ lễ (từ ngày 26/4 đến ngày 1/5) sẽ tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) sẽ phục vụ khoảng 120.000 - 130.000 khách mỗi ngày, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Tại các bến xe khách liên tỉnh, trong dịp nghỉ lễ sẽ phục vụ bình quân mỗi ngày hơn 64 nghìn hành khách đi với hơn 3 nghìn chuyến xe, tăng 26% lượng hành khách so với cùng kỳ. Phà Cát Lái (kết nối TPHCM - Đồng Nai), dự báo dịp lễ sẽ phục vụ 65.000 lượt khách/ ngày, tăng 6% so với cùng kỳ. Bến phà Bình Khánh (kết nối hai huyện Nhà Bè - Cần Giờ, TPHCM), sẽ đón 32.600 lượt hành khách/ngày, tăng 11% so với cùng kỳ... Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, Sở GTVT đã yêu cầu Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh biểu đồ chạy xe các tuyến xe buýt đến khu vui chơi, hội chợ, các bến xe khách, Ga đường sắt Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất...nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ. Bên cạnh đó, các đơn vị được giao chuẩn bị phương tiện tăng cường nhằm đáp ứng kịp thời khi nhu cầu đi lại phát sinh, đột ngột tăng cao, nhất là tại các đầu mối giao thông (sân bay, ga đường sắt, bến xe...). Ngoài ra, Sở GTVT TPHCM phối hợp với các đơn vị vận tải và bến xe khách liên tỉnh duy trì công tác phối hợp, thông tin với các tỉnh, thành phố về tình hình hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định để có phương án tổ chức hoạt động phù hợp với nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ. “Sở GTVT đã giao lực lượng Thanh tra Sở bố trí nhân sự phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương,… tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, bến bãi đỗ xe, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông ở khu vực bến và xung quanh bến xe. Sở kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến, bãi xe trái phép, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật” - ông Đường cho hay. HỮU HUY Nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được dự báo sẽ tăng cao, gây áp lực lên các đầu mối giao thông và khu vực cửa ngõ. TPHCM đã lên kế hoạch đảm bảo việc đi lại thông suốt cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ sắp tới. Khu vực đường Trường Sơn (cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất) ẢNH: H.H Nhiều trung tâm đăng kiểm Hà Nội có lượng xe đến đăng kiểm, xếp hàng tăng 20-30% 4 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 TPHCM giải bài toán giao thông dịp lễ Tăng cường điều tiết phân luồng ở các “điểm nóng” Sở GTVT TPHCM vừa đề nghị Công an TPHCM phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa; bố trí lực lượng chốt trực điều tiết phân luồng giao thông tại các khu vực điểm “nóng”, các cửa ngõ thành phố như sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Tây, bến xe Miền Đông, bến xe Miền Đông mới, khu vực cửa ngõ phía Tây và Tây Nam thành phố... Cũng theo ghi nhận, tất cả xe đến đăng kiểm tại TTĐK xe cơ giới 29-03V (Cầu Giấy) và TTĐK xe cơ giới 29-10D (khu vực Đền Lừ), không có trường hợp nào được giải quyết thông qua ứng dụng đặt lịch trước của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Có một số chủ xe đến TTĐK Cầu Giấy cho biết, họ đã đặt lịch thành công qua mạng nhưng đến nơi trung tâm không giải quyết nên lại phải đứng xếp hàng. Trước đó, năm 2022, việc đặt lịch trước qua mạng từng được các TTĐK tại Hà Nội áp dụng đã cho hiệu quả, giảm được lượng xe đến xếp hàng đăng ký trực tiếp. Trong mấy ngày qua, tại một số trạm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội, xe ô tô tiếp tục phải xếp hàng dài, tràn ra cả lòng đường để chờ được kiểm định. Ùn tắc giao thông đã xảy ra. HÀ NỘI: Tái diễn ùn ứ chờ đăng kiểm

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG SAU PHIÊN ĐẤU GIÁ Thị trường vàng trong nước hơn 1 tuần qua liên tục điều chỉnh giảm trước thông tin đấu thầu. Ngày 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đấu thầu vào ngày 22/4 rồi bỗng huỷ và chuyển sang ngày 23/4. Giá đặt cọc cũng được NHNN thay đổi từ 81,8 triệu đồng/lượng xuống 80,7 triệu đồng/ lượng. Theo đó, giá vàng miếng SJC ngoài thị trường cũng giảm và về mốc 82 triệu đồng/lượng ngay trong sáng 23/4. Thế nhưng, sau khi có kết quả đấu thầu, giá vàng SJC lại tăng mạnh lên mốc 83 triệu đồng/lượng. Cuối ngày, giá vàng miếng SJC Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết 81 - 83,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch buổi sáng. Nguyên nhân là kết quả đấu thầu không được như kỳ vọng. Theo thông báo của NHNN, sáng 23/4, có 2 đơn vị trúng thầu với khối lượng 3.400 lượng, tức chiếm 20% lượng chào thầu. Giá trúng thầu cao nhất 81,33 triệu/ lượng, thấp nhất 81,32 triệu đồng/lượng. Được biết, 2 đơn vị trúng thầu là SJC và ACB. Tại phiên đấu thầu có 11 đơn vị tham gia đấu thầu, gồm 7 ngân hàng là VPBank, HDBank, Techcombank, Eximbank, MSB, ACB, Sacombank và 4 doanh nghiệp gồm SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý. NHNN quy định mỗi đơn vị được phép đặt thầu với khối lượng tối thiểu 1.400 lượng, tối đa 2.000 lượng. Giá sàn bỏ thầu là 81,3 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với thông báo cọc ngày 22/4. HẠ NHIỆT KHÔNG THÀNH CÔNG! Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Trung Khánh cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam - cho rằng, việc NHNN đấu thầu vàng ở thời điểm này và lại yêu cầu số lượng mua tối thiểu là 1.400 lượng cũng khiến các đơn vị tham gia đấu giá hết sức cân nhắc. Vì 1.400 lượng vàng miếng SJC ở thời điểm này tương đương hơn 113 tỷ đồng. Bởi giá thế giới hai ngày hôm nay đi xuống cho thấy mua vào lúc này không thực sự thuận lợi. Bỏ ra số tiền khổng lồ nếu trúng thầu nhưng không biết có tiêu thụ kịp không, vì sức mua của thị trường lúc này rất yếu. Ông Khánh phân tích, thời điểm này việc đấu thầu vàng khác với cách đây hơn 10 năm. Năm 2013, quy mô thị trường vàng rất lớn. Các ngân hàng thương mại cổ phần cũng phải mua vàng để tất toán khi chấm dứt huy động và cho vay vàng theo quy định tại Nghị định 24. Do vậy, các công ty vàng và ngân hàng tham gia đấu thầu với tâm thế tính toán xem mua được với giá nào và với giá mua đó có thể lời được bao nhiêu. Do vậy, vào phiên đấu thầu chỉ cần NHNN phát giá là trong tích tắc có thể quyết định mua hay không. “Hiện nay, tình hình đã khác hẳn vì quy mô thị trường vàng rất nhỏ, các ngân hàng cũng không còn nhu cầu mua vàng tất toán trạng thái. Vì vậy, số ngân hàng tham gia ít hơn so với cách đây hơn 10 năm. Hai đơn vị trúng thầu là những đơn vị cần vàng vào thời điểm này, còn lại hầu hết đang thăm dò thị trường”, ông Khánh nói. Với giá trúng thầu chỉ thấp hơn thị trường hơn 1 triệu đồng/lượng, ông Khánh đánh giá không thể làm hạ nhiệt thị trường ngay được. “Theo tôi, NHNN sẽ phải đấu thầu 4 - 5 phiên tiếp theo. Tuy nhiên, giá cọc sẽ phải thấp hơn nữa mới hấp dẫn các đơn vị bỏ thầu. Tuy nhiên, việc đấu thầu chỉ là giải pháp tình thế còn về lâu dài vẫn phải cho nhập vàng nguyên liệu để tăng nguồn cung vàng nhẫn, trang sức”, ông Khánh cho hay. PGS-TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng, mức giá cọc quá cao so với giá trung bình của thế giới và nó cũng cao trong điều kiện giá vàng miếng đang có xu hướng giảm. Ông Thịnh cho rằng, nếu đấu thầu xong gần 17.000 lượng vàng thị trường cũng đỡ áp lực về cung, góp phần hạ giá vàng ở một góc độ nào đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lắng nghe cầu của thị trường đến đâu để cung cho phù hợp. Hiệp hội vàng cho rằng cần nhập khẩu khoảng 1,5 tấn vàng mới đủ nhu cầu thị trường. Như vậy rõ ràng với 16.800 lượng đấu thầu thì không thấm vào đâu. NGỌC MAI KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 “Tôi cho rằng, việc tổ chức đấu thầu nhằm giảm chênh lệch giá vàng miếng giữa trong nước và quốc tế chưa phải là giải pháp căn cơ. Về lâu dài chúng ta cũng cần xem xét chỉnh sửa Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng cho phù hợp với bối cảnh hiện nay”. PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH Chỉ 2 đơn vị trúng thầu với khối lượng 3.400 lượng trong phiên đấu thầu vàng sáng 23/4. Thông tin khiến dư luận ngỡ ngàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá vàng tăng giảm bất thường đã khiến nhiều đơn vị không dám bỏ thầu trong khi giá cọc cao. Điều này khiến mục tiêu hạ nhiệt giá vàng bằng đấu thầu khó thành công. Không thể hạ nhiệt giá vàng SJC sau 1 phiên đấu giá ẢNH: NHƯ Ý Vào lúc 17h ngày 23/4, giá vàng thế giới giảm về mốc 2.303 USD/ounce, giảm 60 USD/ ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá, hiện giá vàng thế giới khoảng 70 triệu đồng/lượng chưa kể thuế, phí. Theo đó, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn thế giới hơn 13 triệu đồng/lượng. PHIÊN ĐẤU THẦU VÀNG MIẾNG ĐẦU TIÊN: Vì sao “ế” 13.400 lượng? Theo khảo sát của PV Tiền Phong, giá cà phê trong nước những ngày qua tiếp tục tăng mạnh. Giá trung bình của cà phê trong nước ngày 22/4 được thu mua với mức 122.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giá cà phê còn lên mức 124.000 đồng/ kg và dự báo chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, giá cà phê trong nước đã tăng gần gấp đôi, đây cũng là mức giá kỷ lục của mặt hàng này từ trước đến nay. Theo Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam niên vụ cà phê 2022 - 2023, Việt Nam phải nhập khẩu 200.000 tấn cà phê do nguồn cung trong nước thiếu hụt. Xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 4/2024 đạt 80.781 tấn, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2023. Cùng với cà phê, giá hồ tiêu tăng chưa từng có. Tại Đắk Lắk, giá tiêu ngày 22/4 giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg, tại Gia Lai là 97.000 đồng/kg. Còn tại khu vực Đông Nam bộ, giá tiêu ở Đồng Nai ở mức 96.500 đồng/kg, tại Bình Phước là 98.0000 đồng/ kg và Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 98.000 đồng/kg. Chỉ tính riêng trong tuần qua, giá tiêu đã tăng từ 7.500 - 9.000 đồng/kg, đưa mức giá tiến sát lên mốc kỷ lục, gần 100.000 đồng/kg. NGHI VẤN ĐẦU CƠ? Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho rằng, việc giá cà phê tăng mạnh, vượt mốc kỷ lục do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên các vùng cà phê trên toàn cầu đều rơi vào tình trạng khô hạn, mất mùa. Riêng tại Việt Nam, trong vụ mùa 2023 - 2024 (tính từ tháng 10 năm trước đến tháng 9 năm sau), sản lượng cà phê giảm khoảng 10%. Cùng với đó, việc liên tục xảy ra các cuộc xung đột quân sự trên thế giới, nhất là tại khu vực Biển Đỏ đã khiến giá cước vận chuyển cà phê đến châu Âu - khu vực tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới bị đẩy lên cao. Đặc biệt, trên thị trường tài chính quốc tế, nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng chọn cà phê (sau dầu mỏ và vàng) để đầu tư, khiến giá cà phê tăng nóng. "Ở trong nước, do dự báo về cung cầu trong tương lai ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu sẽ khiến nguồn cung cà phê của Việt Nam thiếu hụt nên các doanh nghiệp, đại lý, nhà đầu cơ bắt đầu tích trữ hàng, đẩy giá cà phê tăng cao”, ông Hải nói. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh cho rằng, việc giá cà phê tăng cao khiến doanh nghiệp trở tay không kịp, bởi hợp đồng đã ký buộc DN và các công ty nước ngoài vẫn phải mua để giao hàng. Hiện, 1 tấn cà phê DN phải chịu lỗ hàng chục triệu đồng, trong khi số hợp đồng phải giao hàng trăm đến hàng nghìn tấn. Theo ông Thông, nguyên nhân xuất phát từ tình trạng găm hàng. Những nhà đầu cơ lớn giữ nguồn cung khiến phần lớn thương lái không có khả năng giao trả hàng cho doanh nghiệp, kéo theo hiệu ứng “domino” khiến DN xuất khẩu không trả được đơn đã ký dẫn đến lỗ, hoặc phải đền tiền cọc. Đối với hồ tiêu, giá tiêu trong 4 tháng đầu năm vẫn tăng cao ngay cả khi vụ thu hoạch đang diễn ra. Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định, giá tăng một phần do nguồn cung giảm và biến động tỷ giá, song nguyên nhân chính xuất phát từ tình trạng đầu cơ dẫn đến giá hồ tiêu tăng nóng thời gian qua. Theo VPSA, hồ tiêu thường được trồng xen với cà phê nên 2 mặt hàng này có sự liên quan mật thiết về giá. Thông thường, người dân sẽ bán cà phê khi giá cao để chuẩn bị tiền trữ hồ tiêu. Năm nay, giá cà phê liên tục tăng vọt, người dân cũng giữ lại tiêu với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh như cà phê, khiến nguồn cung ở mức thấp. Các đại lý và một số doanh nghiệp cũng có tình trạng găm hàng, chờ đợi giá tiêu tăng rồi mới bán ra, khiến thị trường càng khan hiếm. DƯƠNG HƯNG Giá cà phê, hồ tiêu tăng kỷ lục Từ đầu năm đến nay, giá cà phê và hồ tiêu liên tục tăng mạnh, phá vỡ kỷ lục. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân là trên thị trường xuất hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng khi nhận định nguồn cung có thể khan hiếm trong thời gian tới. Giá cà phê tăng kỷ lục khiến DN xuất khẩu lo hơn mừng

Dự hội nghị còn có các anh, chị trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. TÌM GIẢI PHÁP TẬP HỢP THANH NIÊN Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khoá XII tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nhóm nội dung, gồm: dự thảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; sửa đổi Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ TWĐTN-BTC ngày 5/3/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (Nghị quyết 03); dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; dự thảo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung). Đối với dự thảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, anh Huy cho biết, năm 2025 sẽ triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Vì thế, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất để tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ. Trong đó, các tỉnh, thành Đoàn tập trung đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác; 12 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ, xem nội dung nào đã thực hiện tốt, nội dung nào còn hạn chế cần tăng tốc về đích. Từ đó, có thể có những đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu, nội dung thực hiện sao cho phù hợp, khoa học đạt hiệu quả cao nhất, không chạy theo hình thức. Về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03, anh Huy nhấn mạnh đây là một nội dung rất quan trọng. Theo anh Huy, đây là khối đối tượng đặc thù, đóng vai trò, động lực trong phát triển kinh tế. ĐVTN trong khối này rất lớn. Tuy thời gian qua, công tác mở rộng, đoàn kết tập hợp ĐVTN trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế. Vì vậy, anh Huy đề nghị các uỷ viên Ban Thường vụ tập trung ý kiến, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đặc biệt là đề ra được giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. SỬA QUY CHẾ CÁN BỘ ĐOÀN TẠO CƠ HỘI CHO LỚP TRẺ Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng- Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng hoặc Đảng ủy chưa quan tâm công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội nên gặp nhiều khó khăn. “Việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp đã khó nhưng duy trì, triển khai hoạt động sau đó thế nào cũng là điều không hề dễ dàng. Thực tế, ở Đà Nẵng khoảng 70% tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước sau khi thành lập “chết lâm sàng” không có hoạt động gì, chỉ tập trung sản xuất, kinh doanh”, anh Dũng nói. Anh Dũng cho rằng, việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (đứng) và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị Sáng 23/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khoá XII diễn ra dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nhóm nội dung quan trọng. 6 GIỚI TRẺ n Thứ Tư n Ngày 24/4/2024 Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn. Anh Huy cho biết, Ban Thường vụ cơ bản tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và giao Ban Bí thư chỉ đạo hoàn thiện và trình Ban Chấp hành T.Ư Đoàn vào kỳ họp tới. Dịp này, anh Huy mong các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các chương trình, hoạt động, đặc biệt là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó có Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” T.Ư Đoàn triển khai từ ngày 24 - 27/4. Thảo luận 4 nhóm nội dung quan trọng HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ T.Ư ĐOÀN LẦN THỨ SÁU, KHÓA XII: Chiều 23/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị. THỰC HIỆN HƠN 94 NGHÌN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CÁC CẤP TTN năm 2024 được triển khai với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn bằng những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, mô hình hay. Trong TTN đã có hơn 94 nghìn công trình thanh niên các cấp được triển khai (vượt hơn 80 nghìn công trình so với đăng ký), tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng (gấp 2 lần so với đăng ký). Điểm mới của TTN năm 2024 là xác định địa bàn trọng tâm ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là các Làng Thanh niên lập nghiệp, Đảo Thanh niên; 63 thôn, bản, ấp, khó khăn xây dựng nông thôn mới; các địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống. Đối tượng ưu tiên là đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, thanh thiếu nhi nói riêng. Với việc xác định đối tượng, địa bàn đã tạo hướng đi quan trọng cho các hoạt động của Đoàn được thiết lập sát với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Toàn Đoàn đã tổ chức hơn 15 nghìn hoạt động tình nguyện với sự tham gia của gần 460 nghìn ĐVTN tại các địa bàn trọng điểm, hỗ trợ được gần 354 nghìn người dân với tổng trị giá gần 600 tỷ đồng. Trong đó, triển khai 4.900 hoạt động tại các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tổng trị giá hơn 63 tỷ đồng. TẠO CÁC TRÀO LƯU MỚI Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo hiệu ứng lan toả tốt trong TTN năm 2024. Tỉnh Đoàn Bình Dương tạo trào lưu “Tự hào tiến bước dưới cờ Đoàn”, thu hút hàng nghìn ĐVTN tham gia đăng tải clip trên ứng dụng Capcut lên mạng xã hội. Tỉnh Đoàn Khánh Hoà triển khai mô hình “Trường Sa trong trái tim tôi”, cùng với cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, góp phần bồi đắp trong bạn trẻ tình yêu quê hương đất nước, ý thức, trách nhiệm khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc... Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An cho biết, một trong những điểm nhấn trong TTN của Nghệ An là cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng bản đồ, cuộc vận động đã thấm sâu vào từng hoạt động cụ thể trong từng cấp bộ Đoàn. Nghệ An đã triển khai hơn 500 clip hưởng ứng “Tự hào một dải non sông”, giới thiệu các địa danh trên cả nước. THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024: Nhiều khởi sắc, xuất hiện trào lưu tích cực Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, Tháng Thanh niên (TTN) năm 2024 có nhiều khởi sắc, 12 chỉ tiêu cơ bản đều đạt, có chỉ tiêu vượt cao. ĐVTN TPHCM tham gia nạo vét, khơi thông tuyến kênh trên địa bàn ẢNH: XUÂN TÙNG Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, Tháng Thanh niên năm 2024 khởi sắc hơn so với năm 2023. Việc T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch sớm, giúp các tỉnh chủ động hơn trong tổ chức hoạt động. “Các tỉnh, thành Đoàn bám sát chủ đề công tác năm; công tác xây dựng Đoàn được quan tâm; 12 chỉ tiêu cơ bản đều đạt, có chỉ tiêu vượt cao”, anh Huy đánh giá và lưu ý các tỉnh, thành Đoàn cần quan tâm đến chuyển đổi số trong hoạt động.

