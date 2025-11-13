Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 4 Xuân NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, LÀM TỚI CÙNG, LÀM VÌ DÂN Diễn ra từ ngày 19- 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Văn kiện được Đại hội thông qua, thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tại đại hội, thay mặt 200 Ủy viên Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, cách mạng, của Nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; giữ vững tự chủ, độc lập, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân”. Tổng Bí thư cũng nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm; làm tới cùng, làm vì dân; phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực tổ chức thực hiện; hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực, uy tín, danh dự của từng ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV. “Trước Đại hội, trước Đảng, trước Nhân dân, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng, để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của Nhân dân dành cho chúng tôi; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả. Theo Tổng Bí thư, tinh thần “kiên định” chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội ẢNH: NHƯ Ý “Trước Đại hội, trước Đảng, trước Nhân dân, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng, để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của Nhân dân dành cho chúng tôi; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội XIV của Đảng. ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG HÀNH ĐỘNG ĐẾN CÙNG TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 5 Xuân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm. Tinh thần “đổi mới” là yêu cầu mang tính thời đại. Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Với tinh thần đó, Đại hội quán triệt cần tập trung thực hiện nghị quyết theo hướng hành động, bảo đảm hiệu quả thực chất, khắc phục bằng được tình trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu”. Tinh thần hành động cần được cụ thể hoá thành giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống: Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm”. Tổng Bí thư nhấn mạnh, càng ở thời điểm mở đầu nhiệm kỳ, càng phải làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm chắc chắn, làm đến nơi đến chốn; để từng nghị quyết, từng chương trình hành động nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, trở thành niềm tự hào của Nhân dân. SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ THƯỚC ĐO CAO NHẤT Đại hội không chỉ thống nhất về các nội dung văn kiện, mà còn thống nhất rất cao trong việc lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, các ủy viên đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên, hội tụ đủ tiêu chuẩn phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, để gánh vác trọng trách trước Đảng, Nhân dân trong giai đoạn mới. Tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là những người dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân. Đề cập đến mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn tới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam vẫn quyết tâm phải phát triển nhanh, hiệu quả, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số để thực hiện khát vọng phát triển đất nước. Cùng với đó, Việt Nam cũng thể hiện trách nhiệm quốc tế, tham gia giải quyết có trách nhiệm những vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu. Chia sẻ về phương hướng, mục tiêu, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, Tổng Bí thư nêu rõ, nghị quyết lần này thiên về hành động. Bởi lâu nay, khâu tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu, nghị quyết hay nhưng đi vào cuộc sống lại khó, không đạt hiệu quả. Do vậy, Nghị quyết Đại hội XIV định hướng phải có hành động cụ thể, làm sao biến những chủ trương, định hướng nhanh đi vào cuộc sống; mang lại hiệu quả để Nhân dân thấy, nhìn được, cảm nhận được và được thụ hưởng kết quả. Mục tiêu của Đảng là phải nâng cao đời sống cho Nhân dân, không có mục tiêu gì khác. Trên tinh thần đó, yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là mỗi bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phải ngay lập tức triển khai Nghị quyết Đại hội. Phải tìm ra câu trả lời: Cần làm những gì và làm như thế nào để nghị quyết đi vào đời sống; mối liên hệ dọc, ngang, trên, dưới như thế nào để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, của cấp ủy trực tiếp đạt kết quả tốt nhất… “Phải phân công người chịu trách nhiệm, có thời gian, lộ trình triển khai và có kết quả đo đếm được”, Tổng Bí thư nêu rõ. Trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tập trung cụ thể hóa văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể, thời hạn hoàn thành; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; tăng cường tính hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tổng Bí thư đồng thời cũng nhấn mạnh, cần làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận, tạo phong trào thi đua yêu nước thực chất, hiệu quả; Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển, lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước đo cao nhất của mọi quyết sách. q Tổng Bí thư Tô Lâm tại họp báo quốc tế sau bế mạc Đại hội ẢNH: NHƯ Ý “Trước Đại hội, trước Đảng, trước Nhân dân, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng, để xứng đáng với niềm tin của Đại hội, của Đảng, của Nhân dân dành cho chúng tôi; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”. Tổng Bí thư TÔ LÂM Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng ẢNH: NHƯ Ý

“LÀM NỬA VỜI, CHÚNG TA SẼ TỰ ĐÁNH MẤT CƠ HỘI” Những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, cụm từ “hành động” vang lên vừa là lời nhắc nhở, vừa là mệnh lệnh, yêu cầu đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chung sức đồng lòng, quyết tâm đổi mới, hành động quyết liệt vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh. Từ đại hội, trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả, vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. “Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra khi "đồng hồ lịch sử" đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Chạy đua với thời gian, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/ năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm, văn kiện Đại hội đi kèm chương trình hành động thực hiện. Đây là "đột phá" so với các đại hội trước đây, chỉ rõ "chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến" để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Đặc biệt, văn kiện lần này đặt ra yêu cầu hành động: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của Nhân dân. Theo Tổng Bí thư, ba đột phá chiến lược về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại được xác định từ Đại hội XIII có ý nghĩa cho cả giai đoạn 2021 - 2030, nhưng bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, vì đây là những đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá. “Ba đột phá này có quan hệ hữu cơ. Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ, chúng ta sẽ tạo ra "đà" mới và "thế" mới; nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Bước vào giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hoá giải, đúng như Bác Hồ đã dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong". “Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp”, theo Tổng Bí thư. “HÀNG THẲNG LỐI THÔNG, ĐỒNG LÒNG CÙNG TIẾN” Từ thực tiễn phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, nút thắt lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực mà còn nằm ở phương thức lãnh đạo và khả năng tổ chức thực thi. Để quản trị một siêu đô thị, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại, đó là: Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng thuận. Tinh thần hành động cũng là điều được lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tại đại hội nhằm tháo gỡ 5 điểm nghẽn: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ tích cực, quyết liệt, “làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; trách nhiệm thực thi nhiệm vụ với tinh thần "6 rõ", bảo đảm phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, kiểm soát tiến độ, hiệu quả thực chất, kiểm chứng và đo lường được. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh đến tinh thần “6 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn. Nhất là đối với người đứng đầu, cần sẵn sàng đứng mũi chịu sào, nhất là đối với những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ. Qua đó truyền cảm hứng và tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức công vụ, trong phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và nâng cao uy tín chính trị của Đảng bộ, tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô phát triển bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Từ bài học trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao. Theo ông, việc sắp xếp tinh gọn không chỉ giảm số lượng về tổ chức, đơn vị, giảm biên chế, giảm kinh phí chi thường xuyên mà quan trọng hơn là đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, phân cấp phân quyền được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn; đã mở ra không gian, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa để phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn tiếp theo. Công tác tổ chức triển khai thực hiện được nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất, có sự chủ động, linh hoạt trong sáng tạo, triển khai từ trên xuống dưới, Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng; không chủ quan nóng vội nhưng cũng không cầu toàn với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời chuyển đổi trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng lối thông, đồng lòng cùng tiến”. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đây là bài học kinh nghiệm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xu hướng phát triển mới, qua đó khắc phục được khâu yếu về tổ chức thực hiện trước đây. Từ Đại hội đến đời sống, từ văn kiện đến từng quyết định điều hành, tinh thần xuyên suốt là không cho phép chậm trễ. Chỉ bằng hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất, cơ hội phát triển đất nước mới có thể trở thành hiện thực. q “Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp”. Tổng Bí thư TÔ LÂM trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi "đồng hồ lịch sử" đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng tròn 100 năm ra đời. Trước mốc lịch sử thiêng liêng đó, yêu cầu mà Tổng Bí thư đưa ra “phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn” không chỉ là lời kêu gọi, mà là mệnh lệnh hành động, đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá. VĂN KIÊN “Đồng hồ lịch sử” ĐIỂM GIỜ HÀNH ĐỘNG Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu “phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn” Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục ẢNH: MQ “Đối với người đứng đầu, cần sẵn sàng đứng mũi chịu sào, nhất là đối với những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ. Qua đó truyền cảm hứng và tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức công vụ, trong phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội NGUYỄN VĂN PHONG SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 6 Xuân

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 7 Xuân SỰ VƯƠN LÊN CỦA CƯỜNG QUỐC BẬC TRUNG Thời gian vừa qua là giai đoạn Việt Nam tăng cường mạnh mẽ vị thế quốc tế và quan hệ đối tác với các nước trên thế giới. Chỉ tính riêng 2 năm 2024-2025, chúng ta đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (ĐTCLTD) với 7 quốc gia (Úc, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore và Vương quốc Anh), bằng tổng số ĐTCLTD của 17 năm qua, nâng tổng số ĐTCLTD của Việt Nam lên 14 nước, bao gồm toàn bộ 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), đồng thời đang chuẩn bị nâng cấp quan hệ lên ĐTCLTD với EU và một số cường quốc khác. Trong 2 năm qua, 6 quan hệ đối tác chiến lược mới cũng được thiết lập, bao gồm với Brazil, CH Séc, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, và Phần Lan. Với vị thế và cơ đồ mới của đất nước, trong bối cảnh thế giới đang có những chuyển biến hết sức sâu sắc và nhanh chóng, phức tạp, giai đoạn 10 năm tới - từ nay đến 2035, thực sự mang lại những cơ hội chiến lược mới để nước ta vươn mình mạnh mẽ, hướng tới mốc son 100 năm thành lập Đảng và 100 năm lập nước. Việc chuyển dịch tư duy đối ngoại, từ “thích ứng” và “hội nhập” sang “chủ động kiến tạo” và “định hình cục diện đối ngoại thuận lợi”, là quyết sách mang tính chiến lược, thể hiện sự trưởng thành, tự tin và tầm nhìn dài hạn của đường lối đối ngoại Việt Nam trong bối cảnh mới. Cùng với quốc phòng và an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây không chỉ là sự điều chỉnh ngôn từ để thể hiện quyết tâm chính trị, mà là bước phát triển quan trọng về chất trong tư duy đối ngoại toàn diện và hiện đại. Từ Đại hội XIII (2021), lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhấn mạnh sự cần thiết nâng ưu tiên của ngoại giao Việt Nam từ “chủ động và tích cực hội nhập” sang vai trò đồng kiến tạo luật chơi, “chủ động tham gia định hình” các thể chế, quy tắc đa phương và trật tự khu vực. Đến giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam đã có tầm ảnh hưởng và vị thế cao hơn nhiều, việc đặt nhiệm vụ “chủ động kiến tạo” và “định hình cục diện” là hoàn toàn khả thi, phù hợp, kịp thời và hết sức cần thiết, để có thể nắm bắt cơ hội và đối phó với các thách thức. Tư duy đối ngoại trong giai đoạn mới này của Việt Nam thể hiện tự tin mang tính chiến lược: Việt Nam không còn chỉ lựa chọn các xu thế phù hợp lợi ích dân tộc để “đi theo” hay “thích ứng”, mà muốn và có đủ khả năng góp phần định hình môi trường quốc tế theo lợi ích quốc gia của mình. Điều này cũng thể hiện ý chí chủ động tận dụng vị thế, tăng cường và mở rộng những không gian, cơ chế, quan hệ đối tác mới thay vì chỉ phản ứng thụ động. Lúc này chúng ta đã có đủ nền tảng và điều kiện để triển khai đường lối đối ngoại chủ động, với vị thế một cường quốc bậc trung có uy tín, sức nặng và tầm ảnh hưởng ở khu vực và thế giới. Nhiều tổ chức và nhà nghiên cứu quốc tế đã coi Việt Nam là một cường quốc bậc trung, dựa trên sự kết hợp các tiêu chí năng lực quốc gia, hành vi ngoại giao và bản sắc quốc tế. CƠ HỘI GIỮA THÁCH THỨC Tình hình quốc tế với các xu hướng phát triển mới cũng tạo cơ hội để Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại chủ động và tích cực hơn. Cạnh tranh địa chiến lược Mỹ - Trung ngày càng gay gắt, mở rộng không gian chiến lược và nâng cao vai trò cho các cường quốc bậc trung có đường lối độc lập và chủ động chiến lược linh hoạt như Việt Nam. Chuỗi cung ứng của thế giới dịch chuyển mạnh sang Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một điểm đến hàng đầu. Xu hướng đa cực hóa tiếp diễn, các cường quốc bậc trung ngày càng có tiếng nói lớn hơn trong định hình luật chơi khu vực và toàn cầu. Các thách thức chung của nhân loại (biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững) đòi hỏi sự tham gia chủ động của các quốc gia như Việt Nam, để chung sức tìm kiếm và thực thi giải pháp. Những chuyển dịch chính trị theo hướng cường quyền, cực đoan, mỵ dân, vị kỷ và chia rẽ sâu sắc trong nội bộ một số cường quốc hàng đầu cũng như giữa một số trung tâm quyền lực, làm suy yếu các cơ chế đa phương có quy mô toàn cầu và đe dọa làm tổn hại hệ giá trị văn minh tiến bộ phổ quát. Các cuộc xung đột nóng ở nhiều khu vực trên thế giới đòi hỏi sự hợp tác và vai trò lớn hơn của những cường quốc bậc trung có chính sách ôn hòa, thông minh và linh hoạt nhưng vẫn kiên định những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ và các thể chế đa phương. Những điều này trao thêm trách nhiệm và nâng cao vai trò của các nước như Việt Nam - quốc gia đã chứng tỏ khả năng cân bằng quan hệ với các cường quốc đang đối đầu mà vẫn giữ độc lập, tự chủ, không phải chọn bên. ASEAN cũng đang đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi các thành viên có năng lực, như Việt Nam và Singapore, phát huy vai trò và gánh vác trách nhiệm dẫn dắt trong giai đoạn mới phức tạp, cả ở khu vực và trên thế giới. Đảng và Chính phủ Việt Nam đã và đang có những sự chuẩn bị toàn diện và mang tính chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong đó có một loạt quyết sách quan trọng như 5 nghị quyết chiến lược mới thông qua, bao gồm các lĩnh vực hàng đầu như KHCN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, giáo dục - đào tạo, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, thực thi luật pháp, các khuôn khổ pháp lý cho trí tuệ nhân tạo, cùng định hướng chính sách trong các lĩnh vực mang tính đột phá, hướng tới những tầm nhìn và khuôn khổ chính sách phát triển cho kỷ nguyên mới đất nước vươn mình mà Đại hội Đảng XIV thông qua. q Với vị thế và cơ đồ mới của đất nước, trong bối cảnh thế giới đang có những chuyển biến hết sức sâu sắc và nhanh chóng, phức tạp, giai đoạn 10 năm tới - từ nay đến 2035, thực sự mang lại những cơ hội chiến lược mới để nước ta vươn mình mạnh mẽ, hướng tới mốc son 100 năm thành lập Đảng và 100 năm lập nước. Đại sứ VŨ QUANG MINH (Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) ASEAN cũng đang đứng trước nhiều thách thức đòi hỏi các thành viên có năng lực, như Việt Nam và Singapore, phát huy vai trò và gánh vác trách nhiệm dẫn dắt trong giai đoạn mới phức tạp, cả ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân thưởng trà và xem biểu diễn nghệ thuật tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tháng 5/2025 ẢNH: NHƯ Ý Đại sứ Vũ Quang Minh trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong ẢNH: THU LOAN TƯ THẾ VÀ TÂM THẾ MỚI VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM THEO TIÊU CHÍ Theo báo cáo US News and World Report 2023-2025, Việt Nam xếp hạng 30 trong số 50 quốc gia quyền lực nhất thế giới, dựa trên các tiêu chí về sức ảnh hưởng kinh tế, xuất khẩu, ảnh hưởng chính trị, liên minh quốc tế và sức mạnh quân sự, trong ASEAN chỉ sau Singapore. Tạp chí The Diplomat (2025) gọi sự kiện Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước chống tội phạm mạng của LHQ là “Khoảnh khắc của Việt Nam như một cường quốc bậc trung”, nhấn mạnh Việt Nam là “cường quốc bậc trung tự chủ” giữa Mỹ và Trung Quốc.

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 8 Xuân BƯỚC CHUYỂN VỀ TƯ DUY Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, điểm mới mang tính đột phá của Đại hội Đảng lần thứ XIV là lần đầu tiên quan hệ quốc tế và đối ngoại được đặt ngang hàng với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng và Nhà nước. “Việt Nam xác định rõ trách nhiệm của mình đối với các vấn đề toàn cầu và quốc tế; chủ trương hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh của nhân loại. Với tư cách một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc (LHQ), Việt Nam cho rằng, các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có trách nhiệm chung đối với các vấn đề toàn cầu”, Tổng Bí thư nêu rõ tại cuộc họp báo quốc tế sau Đại hội XIV. Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam đã thay đổi căn bản. Việt Nam có đủ năng lực và trách nhiệm để tham gia tích cực, chủ động vào các vấn đề khu vực và toàn cầu; sẵn sàng đóng góp sáng kiến, đồng thời tham gia các sáng kiến hòa bình và phát triển trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và phù hợp với điều kiện, lợi ích của các bên. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, năm 2025 là năm điển hình của giai đoạn chuyển tiếp từ trật tự thế giới cũ sang trật tự mới, với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, song song với những xu hướng dàn xếp, thỏa hiệp mới. Khoa học – công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có, tạo ra những đột phá mang tính thay đổi cục diện sức mạnh quốc gia như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử. Giữa bối cảnh đó, năm 2025, các lãnh đạo chủ chốt đã triển khai gần 70 hoạt động đối ngoại, tăng gần 1,5 lần so với năm 2024. Việt Nam nâng cấp quan hệ với 17 nước, đưa số đối tác từ đối tác toàn diện trở lên lên 42 nước, đồng thời thiết lập quan hệ ngoại giao với toàn bộ 194 quốc gia thành viên LHQ. Nhiều văn bản chỉ đạo chiến lược được ban hành, nổi bật là Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 250 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Ba trụ cột đối ngoại - đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân – được triển khai đồng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp ngày càng rõ nét. ĐÓNG GÓP VÀO “LUẬT CHƠI” TOÀN CẦU Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm 2025 là vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong các cơ chế đa phương và tiến trình xây dựng “luật chơi” quốc tế. Việt Nam đã đăng cai Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), tạo nên văn kiện mang tính ràng buộc pháp lý quan trọng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chung trước thách thức toàn cầu trong giai đoạn mới. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, đối với Việt Nam, Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên chủ động, tích cực, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, hơn 5 năm qua, Việt Nam luôn đồng hành cùng tiến trình đàm phán Công ước này. "Chúng tôi tự hào khi Hà Nội - Thủ đô của một đất nước vươn lên từ tro tàn của chiến tranh, được lựa chọn làm nơi khởi đầu kiến tạo không gian mạng hòa bình, hợp tác và tin cậy", Chủ tịch nước bày tỏ. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc tập hợp các quốc gia, khẳng định sức mạnh của chủ nghĩa đa phương. Ông đánh giá cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cho rằng Hà Nội là địa điểm lý tưởng cho “khoảnh khắc quan trọng” – một thành phố hiện thân cho tinh thần của thời đại số: đổi mới, triển vọng và kết nối. NGOẠI GIAO KINH TẾ TRONG “BÃO” THUẾ QUAN Ngoại giao kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng, thể hiện rõ bản lĩnh và tính chủ động của Việt Nam trong năm 2025. Việc Mỹ tuyên bố áp mức thuế lên tới 46% với hàng hóa Việt Nam, trong bối cảnh Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm hơn 30% kim ngạch xuất khẩu, đặt ra sức ép đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận chủ động: đối thoại sớm, đàm phán thực chất và triển khai đồng bộ các công cụ chính sách. Kết quả, mức thuế áp với hàng hóa Việt Nam thấp hơn đáng kể so với nhiều nước khác, kể cả một số đồng minh của Washington. Không chỉ xử lý thách thức trước mắt, Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng nền kinh tế tự chủ thông qua đa dạng hóa đối tác, thị trường và chuỗi cung ứng. Năm 2025 chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ không gian đối ngoại tại Trung Đông – châu Phi và Nam Mỹ. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, Algeria và Nam Phi đã nâng quan hệ với ba nước này lên Đối tác chiến lược, biến họ thành ba đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông – châu Phi, một khu vực đang nổi lên như cực tăng trưởng mới và trung tâm tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Bước sang giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, ngoại giao kinh tế đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ để song hành cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Trong đó, đổi mới công tác ngoại giao kinh tế không còn là lựa chọn, mà đã trở thành đòi hỏi khách quan của thực tiễn, là yêu cầu cấp bách, là lựa chọn chiến lược và là một trong những ưu tiên hàng đầu để góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.q Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Năm 2025 đánh dấu một bước phát triển có ý nghĩa đặc biệt trong tư duy và thực tiễn đối ngoại của Việt Nam, cả về tầm nhìn chiến lược lẫn hiệu quả triển khai. THU LOAN “Sau 40 năm đổi mới, cải cách và phát triển, tiềm lực của Việt Nam đã khác trước. Việt Nam có đủ vị thế, uy tín, năng lực và trách nhiệm để tham gia tích cực vào các vấn đề của khu vực và thế giới của quốc tế. Việt Nam gắn kết ngày càng chặt chẽ với các vấn đề an ninh và phát triển toàn cầu. Việt Nam tiếp tục chung tay phối hợp chặt chẽ với các nước và các thể chế đa phương để giải quyết các vấn đề quốc tế”. Tổng Bí thư TÔ LÂM Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và các đại biểu tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội ẢNH: HẢI MINH đến đóng góp toàn cầu TỪ ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 9 Xuân TẠO NỀN TẢNG CHO NHỮNG CẢI CÁCH LỚN Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Song hành với đó, hoạt động lập pháp có sự đổi mới sâu sắc về tư duy và quy trình xây dựng luật; chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giải phóng sức sản xuất, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Gợi nhớ lại những ngày đầu nhiệm kỳ, PGS.TS Trần Hoàng Ngân (Đoàn TPHCM) nhấn mạnh sự linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh của Quốc hội trong đại dịch COVID-19: từ việc chuyển hình thức họp trực tiếp sang trực tuyến, kết hợp linh hoạt hai hình thức, đến thúc đẩy Quốc hội điện tử, Quốc hội số một cách nhanh chóng và hiệu quả. “Quốc hội khóa XV là Quốc hội năng động, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới”, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân khẳng định. KIẾN TẠO VÀ DẪN DẮT PHÁT TRIỂN Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Thái Nguyên) cho rằng, một trong những thành tựu nổi bật nhất của nhiệm kỳ qua chính là sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật. Thay vì phải qua hai kỳ họp như trước, nhiều đạo luật hiện nay được thông qua ngay tại một kỳ họp. Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động rà soát, gỡ bỏ những quy định không còn phù hợp, bảo đảm pháp luật không chỉ là công cụ quản lý, mà thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên hành trình kiến tạo tương lai. Bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Quốc hội đang tập trung chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, thông qua hoạt động nghị trường để nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, nhất là với đại biểu là đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo. Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. q Quốc hội khóa XV được đánh giá là một Quốc hội năng động, linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới; để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” cho phát triển. CHÍNH PHỦ HÀNH ĐỘNG Quốc hội tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” LUÂN DŨNG THÀNH NAM “QUẢ CẢM – QUYẾT LIỆT – QUÊN MÌNH” Nhìn lại giai đoạn 2021–2025, khi chia sẻ về sức “chống chịu và bứt phá” của kinh tế – xã hội Việt Nam, nhiều chuyên gia có chung nhận định: đây là một nhiệm kỳ đặc biệt, với hàng loạt biến động lớn, phức tạp và khắc nghiệt, nhiều vấn đề vượt xa mọi dự báo thông thường. “Đó là quãng thời gian mà chắc chắn không ai có thể quên được”, GS.TS Vũ Minh Khương (Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu – Singapore) nói. Qua làm việc với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, ông Khương đánh giá, thành quả quan trọng nhất của nhiệm kỳ này là đã thổi lên một luồng sinh khí mạnh mẽ, khơi dậy niềm tin rằng: không có thách thức nào dân tộc Việt Nam không thể vượt qua, không có mục tiêu tốt đẹp nào chúng ta không thể vươn tới. Từ thực tiễn đó, GS.TS Vũ Minh Khương đã khái quát phong cách điều hành của Chính phủ bằng ba chữ “Q”: Quả cảm - Quyết liệt - Quên mình. Ở góc độ kinh tế, các chuyên gia đều thống nhất nhận định: nền kinh tế Việt Nam trong nhiệm kỳ này đã đủ sức chống chịu trước các cú sốc lớn từ bên ngoài, với năng lực nội tại được cải thiện rõ rệt so với các giai đoạn trước. Riêng năm 2025, tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp (3,31%); các cân đối lớn của nền kinh tế, an ninh năng lượng và an sinh xã hội được bảo đảm. HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN Đáng chú ý, trong bối cảnh bất thường, nhiều quyết sách chưa từng có tiền lệ đã được ban hành, nhất là trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ: hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho người dân; đẩy nhanh các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng và sửa chữa nhà ở sau bão lũ… Tháng 11/2025, ngay trong chuyến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh và tặng quà, động viên bà con Nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu triển khai “chiến dịch Quang Trung” thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu với những khó khăn mà người dân phải trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua và sẽ luôn bên cạnh, sát cánh cùng bà con Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Kết quả chỉ trong một thời gian ngắn, “chiến dịch Quang Trung” đã hoàn thành sửa chữa tất cả các nhà cho người dân có nhà phải sửa chữa và cơ bản xây mới toàn bộ nhà cho hộ dân phải xây dựng lại. Đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong việc nâng cao phúc lợi xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, những quyết sách trên cho thấy tư duy hành động vì dân của Chính phủ. Theo ông Lợi, các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021 -2025 đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành động lực quan trọng cho phát triển. “Quan điểm phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước đã được thể hiện rất rõ nét, sinh động và hiệu quả trong nhiệm kỳ 2021-2026”, ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh. q Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân tại “rốn lũ”, tháng 11/2025 ẢNH: PV Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp thứ 10 khóa XV sáng ngày 13/11/2025 ẢNH: NHƯ Ý “Quan điểm phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước đã được thể hiện rất rõ nét, sinh động và hiệu quả trong nhiệm kỳ 20212026”. Ông BÙI SỸ LỢI “Quốc hội khóa XV là Quốc hội năng động, linh hoạt, thích ứng với yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới”. Đại biểu Quốc hội TRẦN HOÀNG NGÂN VÌ DÂN Trong giai đoạn 2021 - 2025, nhiều quyết sách chưa từng có tiền lệ đã được Chính phủ đề xuất và ban hành, nhất là trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ: hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho người dân; đẩy nhanh các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng và sửa chữa nhà ở sau bão lũ… Những giải pháp ấy cho thấy bản lĩnh, sự linh hoạt và tư duy hành động vì dân của Chính phủ.

