Báo Tiền Phong số 99

THỨ NĂM 9/4/2026 Số 99 0977.456.112 THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2026-2031 Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trước đó, ngày 7/4, Quốc hội đã bầu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH HƯNG Ngày sinh: 11/12/1970 Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC PHẠM GIA TÚC Ngày sinh: 22/05/1965 Quê quán: Tỉnh Ninh Bình Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công PHÓ THỦ TƯỚNG HỒ QUỐC DŨNG Ngày sinh: 15/08/1966 Quê quán: Tỉnh Gia Lai Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG PHAN VĂN GIANG Ngày sinh: 14/10/1960 Quê quán: Tỉnh Ninh Bình Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học quân sự PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN THẮNG Ngày sinh: 12/09/1973 Quê quán: Thành phố Hà Nội Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM THỊ THANH TRÀ Ngày sinh: 21/01/1964 Quê quán: Tỉnh Nghệ An Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ TIẾN CHÂU Ngày sinh: 05/10/1969 Quê quán: Tỉnh Tây Ninh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật Đồ họa: Thu Trang

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ. ÔNG PHAN VĂN GIANG Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ÔNG LƯƠNG TAM QUANG Bộ trưởng Bộ Công an ÔNG NGÔ VĂN TUẤN Bộ trưởng Bộ Tài chính BÀ LÂM THỊ PHƯƠNG THANH Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ÔNG NGUYỄN ĐÌNH KHANG Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo ÔNG LÊ HOÀI TRUNG Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ÔNG LÊ MẠNH HÙNG Bộ trưởng Bộ Công Thương ÔNG VŨ HẢI QUÂN Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ÔNG PHẠM ĐỨC ẤN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ÔNG ĐỖ THANH BÌNH Bộ trưởng Bộ Nội vụ ÔNG TRỊNH VIỆT HÙNG Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ÔNG HOÀNG MINH SƠN Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ÔNG NGUYỄN QUỐC ĐOÀN Tổng Thanh tra Chính phủ ÔNG HOÀNG THANH TÙNG Bộ trưởng Bộ Tư pháp ÔNG TRẦN HỒNG MINH Bộ trưởng Bộ Xây dựng BÀ ĐÀO HỒNG LAN Bộ trưởng Bộ Y tế ÔNG ĐẶNG XUÂN PHONG Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Ngày sinh: 14/10/1960 Quê quán: Tỉnh Ninh Bình Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học quân sự Ngày sinh: 17/10/1965 Quê quán: Tỉnh Hưng Yên Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, An ninh Ngày sinh: 02/08/1971 Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Ngày sinh: 26/07/1967 Quê quán: Tỉnh Ninh Bình Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Ngày sinh: 23/05/1967 Quê quán: Tỉnh Bắc Ninh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế Ngày sinh: 27/04/1961 Quê quán: Thành phố Huế Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật Ngày sinh: 24/10/1973 Quê quán: Tỉnh Hưng Yên Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học Ngày sinh: 01/08/1974 Quê quán: Tỉnh Ninh Bình Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ thông tin Ngày sinh: 01/02/1970 Quê quán: Tỉnh Nghệ An Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Ngày sinh: 15/03/1967 Quê quán: Tỉnh Cà Mau Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Ngày sinh: 01/10/1977 Quê quán: Thành phố Hải Phòng Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Ngày sinh: 25/9/1969 Quê quán: Tỉnh Hưng Yên Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa Ngày sinh: 26/08/1975 Quê quán: Tỉnh Ninh Bình Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật Ngày sinh: 25/12/1966 Quê quán: Tỉnh Nghệ An Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Ngày sinh: 04/11/1967 Quê quán: Thành phố Hà Nội Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm Ngày sinh: 23/07/1971 Quê quán: Thành phố Hải Phòng Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Ngày sinh: 08/07/1972 Quê quán: Tỉnh Phú Thọ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 9/4/2026 NHIỆM KỲ 2026-2031 BỘ TRƯỞNG, THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ Đồ họa: Kiều Tú

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964; quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Ông trải qua nhiều năm công tác, trưởng thành trong ngành Công an. Ông từng là Trưởng Công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an thành phố Hà Nội. Đến năm 2012, ông làm Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra; tháng 3/2013, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Tháng 1/2014, ông Ngọc giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Đến tháng 11/2016, ông làm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an). Năm 2017, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. Tháng 8/2018, ông Ngọc làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an). Đến tháng 8/2019, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2021, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng. Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 12/2023, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Ông Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đến tháng 6/2024, rồi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 8/2024, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 1/2025, ông Ngọc được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó, đến tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Ngọc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương; được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV. Tháng 3/2026, ông được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày 8/4, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP NGUYỄN HẢI NINH LÀM CHÁNH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Ninh sinh ngày 24/1/1976; quê quán: Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính. Ông Ninh có thời gian công tác tại Ban Nội chính Trung ương, từng là chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban Nội chính Trung ương; chuyên viên Vụ Pháp luật rồi Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 5/2007 - 9/2011, ông Ninh làm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng; rồi Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ 9/2011 - 11/2013, rồi Vụ trưởng, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ 11/2013 - 10/2014. Từ tháng 10/2014 - 6/2016, ông Ninh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk (6/2016 - 3/2019). Từ tháng 3/2019 - 4/2021, ông Ninh làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tháng 4/2021, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đến tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Ninh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tháng 4/2026, ông Ninh được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. TRƯỜNG PHONG Ngày 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tham gia Ban Bí thư và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc (bên trái) và ông Nguyễn Hải Ninh ẢNH: PV 3 n Thứ Năm n Ngày 9/4/2026 THỜI SỰ Chiều 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Thắng sinh ngày 11/8/1973, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông Thắng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Ông Thắng có nhiều năm công tác tại Bộ Tài chính, trải qua nhiều chức vụ: Thanh tra viên, Phòng Tổng hợp, Phòng Thanh tra Hành chính sự nghiệp, Phòng Thanh tra Xây dựng cơ bản thuộc Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Văn phòng Bộ, Thư ký giúp việc lãnh đạo Bộ Tài chính. Từ 10/2009 - 9/2011, ông Thắng là Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính; rồi Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính (10/2011 - 3/2013). Sau đó, từ tháng 4/2013 - 10/2018, ông Thắng là Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính. Giai đoạn 10/2018 - 6/2020, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; rồi làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiêm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương (6/2020 - 1/2021). Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Thắng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ông tiếp tục giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến tháng 10/2022. Tháng 10/2022, ông được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, sau đó, từ 1/7/2025, ông giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Từ ngày 17/7/2025, ông là quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 25/10/2025. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Thắng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; sau đó, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV. TRƯỜNG PHONG Ông Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ẢNH: TRỌNG TÀI Chiều 8/4, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Trao quyết định và chúc mừng ông Long, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhìn nhận, ông Long là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực, dám nghĩ dám làm, đã trải qua nhiều cương vị công tác từ trung ương đến địa phương. Ông Long cũng là người có tư duy chiến lược, am hiểu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng và hoạch định chính sách. Ông Nguyễn Phi Long sinh ngày 12/3/1976, quê quán tỉnh Lào Cai. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV. Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vận tải - Kinh tế đường sắt. Ông có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ tháng 8/2014 - 1/2018; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ tháng 12/2014 - 1/2018. Sau đó, ông Long làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2020, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2022. Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, ông là Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình. Từ ngày 1/7/2025, ông được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ (mới). TRƯỜNG PHONG Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

4 n Thứ Năm n Ngày 9/4/2026 XÃ HỘI Chiều 8/4, Quốc hội nghe tờ trình về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Nêu tờ trình, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề cập đến những tồn tại hạn chế, đồng thời cho rằng, cần đổi mới tư duy xây dựng Luật Thủ đô theo hướng Thủ đô không chỉ “thực thi chính sách” mà còn phải được giao vai trò “thiết kế chính sách” ở tầm cao hơn. Thay vì quy định cụ thể các nội dung như tại Luật Thủ đô, dự thảo tập trung phân quyền cho thành phố quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô; đồng thời tăng cường yêu cầu về kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Theo đó, dự thảo giao HĐND thành phố có thẩm quyền quyết định việc áp dụng trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau ngày Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn. Dự thảo cũng phân quyền, phân cấp tối đa, toàn diện cho chính quyền thành phố được quy định, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền trong tất cả lĩnh vực nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố. Trong đó có các chính sách lớn về tổ chức, bộ máy; thu, chi ngân sách, đặc biệt là các quy định tạo điều kiện thu hút nguồn lực cho Thủ đô phát triển; thực hiện quy hoạch, chỉnh trang, tái thiết đô thị; quản lý, sử dụng tài nguyên; ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; phát triển, liên kết vùng Thủ đô… Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung nhiều nội dung mới. Trong đó, bổ sung quy định về nguyên tắc phân quyền cho chính quyền Thủ đô nhằm thể chế hóa chủ trương phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho thành phố Hà Nội. Dự thảo còn bổ sung quy định về thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thành phố Hà Nội. Quy định về thí điểm cơ chế, chính sách nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý cho việc thử nghiệm các mô hình, giải pháp quản lý và phát triển mới… CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lần sửa đổi này cũng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền thành phố, không quy định chi tiết về trình tự, thủ tục. Do đó, các quy định tại dự thảo luật không trực tiếp quy định các thủ tục hành chính. Qua đó, dự thảo quy định phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thành phố Hà Nội. Theo thống kê, có 192 thẩm quyền được giao cho chính quyền Hà Nội, trong đó 50 thẩm quyền kế thừa từ Luật Thủ đô hiện hành và Nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội, 57 thẩm quyền khác quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, 85 thẩm quyền mới chưa có quy định của pháp luật hiện hành. Thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhất trí cao với định hướng phân quyền cho thành phố Hà Nội trên các lĩnh vực như Chính phủ trình. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát, phân định rõ thẩm quyền giữa các chủ thể (HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố) trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, dự thảo cần thiết kế chặt chẽ trình tự, thủ tục và yêu cầu ban hành đối với các văn bản có nội dung khác với quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch; có cơ chế tự chấm dứt với các chính sách thí điểm sau thời hạn nhất định nếu không hiệu quả. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị làm rõ điều kiện, giới hạn và cơ chế kiểm soát đối với các chính sách tài chính, đầu tư, tài nguyên nhằm bảo đảm tính linh hoạt nhưng không trùng lặp và hạn chế rủi ro, đánh giá kỹ tác động đối với ngân sách. LUÂN DŨNGTRƯỜNG PHONG Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định về thí điểm cơ chế, chính sách nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý cho việc thử nghiệm các mô hình, giải pháp quản lý và phát triển mới… Cầu Tứ Liên sau khi xây dựng sẽ góp phần phát triển hạ tầng Thủ đô ẢNH: PV Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ẢNH: NHƯ Ý Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu ẢNH: NHƯ Ý Thử nghiệm các mô hình phát triển mới DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): CHUYỆN HÔM NAY Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Quốc hội đã bầu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Một nhiệm kỳ Chính phủ mới chính thức bắt đầu. Nhưng điều người dân mong chờ không phải là những lời hứa, mà là cách bộ máy sẽ vận hành như thế nào. Khi người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh bốn chữ: “liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm” - đó không chỉ là cam kết mạnh mẽ, mà chính là một nguyên tắc hành động đầy sức nặng cho cả hệ thống. Thực tế không khó để nhận ra, đất nước đang đứng trước vận hội lớn. Điều khiến nhiều chủ trương đi chậm lại thường nằm ở khâu thực thi. Có chính sách đúng nhưng triển khai lại gặp vướng mắc. Vì vậy, khi nói đến liêm chính và kỷ luật, là chạm đúng vào phần cốt lõi của vấn đề. Liêm chính trước hết là để giữ niềm tin. Một bộ máy trong sạch sẽ giúp quyết định minh bạch hơn, nguồn lực đi đúng chỗ hơn. Ngược lại, nếu niềm tin bị bào mòn, mọi nỗ lực cải cách đều trở nên nặng nề. Nhưng chỉ trong sạch thôi chưa đủ. Kỷ luật mới là thứ giữ cho guồng máy chạy đúng nhịp. Không ít khi chủ trương rất rõ, nhưng thực hiện lại chậm, thậm chí biến dạng. Kỷ luật ở đây không chỉ là tuân thủ quy định, mà là kỷ luật trong tiến độ, trong hành động và trong trách nhiệm đến cùng. Nếu không làm nghiêm, mọi mục tiêu lớn đều có thể bị kéo chậm lại. Nhiệm kỳ mới không cho phép do dự. Áp lực tăng trưởng cao hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn, đòi hỏi cải cách mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh đó, nếu bộ máy thiếu bản lĩnh, rất dễ rơi vào tâm lý an toàn: không dám quyết, không dám làm. Và khi cơ hội qua đi, sẽ rất khó lấy lại. Bản lĩnh không phải là làm bằng mọi giá, mà là dám chọn và dám chịu trách nhiệm. Một Chính phủ có bản lĩnh là Chính phủ dám xử lý những điểm nghẽn tồn tại lâu năm, dám thử cách làm mới, và chấp nhận rủi ro có kiểm soát để đi nhanh hơn. Cuối cùng vẫn là trách nhiệm. Trách nhiệm không nằm ở lời nói, mà ở kết quả nhìn thấy được: thủ tục có bớt đi không, doanh nghiệp có dễ thở hơn không, người dân có thấy cuộc sống thuận lợi hơn không. Đó mới là thước đo rõ nhất. Mục tiêu tăng trưởng cao 2 con số đã được đặt ra. Nhưng muốn đi nhanh, bộ máy phải tinh, gọn, hiệu quả hơn. Không thể giữ cách làm cũ mà đạt kết quả mới. Một nhiệm kỳ mới luôn mang theo kỳ vọng vào những mục tiêu lớn. Nhưng kỳ vọng sẽ nhanh chóng chuyển thành áp lực nếu không được đáp lại bằng hành động cụ thể. Người dân chờ những thay đổi có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày. Vì thế, điều đáng chờ đợi nhất không nằm ở những gì đã được nói ra, mà ở cách những cam kết ấy được biến thành kết quả thực tế. Chỉ khi liêm chính trở thành nền tảng, kỷ luật trở thành thói quen, bản lĩnh trở thành phản xạ và trách nhiệm trở thành chuẩn mực, khi đó, một nhiệm kỳ không chỉ bắt đầu – mà có thể tạo ra bước chuyển thực sự. NGUYỄN TUẤN Kỷ luật và bản lĩnh Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XVI.

5 n Thứ Năm n Ngày 9/4/2026 XÃ HỘI FORMAT MỚI MẺ THU HÚT BẠN TRẺ Cuối tháng 3 vừa qua, cuộc thi học thuật “Economic Arena” chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về đội thi đến từ Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Qua gần 3 tháng triển khai, cuộc thi thu hút đông đảo sự quan tâm của sinh viên khối ngành kinh tế trên địa bàn bởi format mới mẻ, gần gũi với gen Z. Với chủ đề “Kinh tế số - Đường đua thế hệ mới”, những tưởng các phần thi sẽ nặng tính học thuật, nhiều kiến thức khó nạp. Tuy nhiên, từ vòng bảng, các đội thi đã mang đến những màn tranh tài đầy kịch tính. Từ các tiết mục nghệ thuật dàn dựng hiện đại, công phu thể hiện được bản sắc sinh viên các trường, đến những phần thi kiến thức lấy cảm hứng từ các cuộc thi hấp dẫn trên truyền hình như: Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia… hay phần đấu giá căng thẳng, tất cả tạo nên một sân chơi đầy màu sắc, năng động, nơi các bạn trẻ không chỉ thể hiện kiến thức mà còn là kỹ năng, cá tính, tư duy đổi mới. Đêm chung kết “Economic Arena” cũng là màn tranh tài sôi nổi, gay cấn của các đội thi đến từ Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (2 đội), ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh. Ở đó, câu chuyện về kinh tế số được mở ra nhẹ nhàng, hóm hỉnh thông qua các tiết mục sân khấu tại phần thi mở màn - Nhận diện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn tham gia Rung chuông vàng các kiến thức kinh tế số, chuyển đổi số… với những pha cứu trợ đầy kịch tính. Chặng thi cuối với phần lồng tiếng các video về những vấn đề, khía cạnh của kinh tế số/chuyển đổi số cũng mang lại trải nghiệm mới mẻ cho thí sinh và khán giả. Theo anh Phùng Nhật Tuyên, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi (Thành Đoàn Đà Nẵng), cuộc thi hướng đến việc tạo dựng môi trường để sinh viên phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành. Các phần thi được thiết kế để thí sinh rèn luyện tư duy phân tích, nâng cao khả năng phản biện trước những vấn đề kinh tế mới cũng như tiếp cận các xu hướng công nghệ hiện đại, mở rộng góc nhìn và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. “BẮT TREND”, TẬN DỤNG TỐT CÁC CÔNG CỤ SỐ Mới đây, Đoàn Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng chính thức khởi động Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2026 với phần thi trực tuyến thông qua Fanpage của Đoàn trường. Đặc biệt, câu hỏi mở đầu phần thi Quiz liên quan các môn khoa học chính trị (Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) được thể hiện dưới dạng mật thư thu hút sự tương tác, thảo luận của đông đảo sinh viên. Phần thi Quiz sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần, với các câu hỏi kiến thức dưới dạng mật thư được công bố đều đặn trên Fanpage vào mỗi tối thứ 7. Hình thức mới mẻ này khuyến khích sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn rèn luyện tư duy logic, khả năng suy luận. Bên cạnh đó, vòng chung kết cũng sẽ kết hợp các hình thức thi như: rung chuông vàng, tìm bức ảnh khóa hay cùng trí tuệ nhân tạo (AI) học theo Bác từ những câu chuyện kể… Hay cuộc thi truyền thông sinh viên mới nghiên cứu khoa học My Research Diaries - Nhật ký hành trình nghiên cứu cũng vừa được Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng khởi động với hình thức video truyền thông. Đây là các video giới thiệu về các dự án, nghiên cứu hoặc kể câu chuyện về quá trình nghiên cứu, phát triển dự án của sinh viên… Theo PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, cuộc thi tạo môi trường để các bạn trẻ thể hiện sự tự tin và truyền tải những thông điệp ý nghĩa về hành trình chinh phục tri thức. Đây cũng là không gian học thuật để sinh viên trình bày, lan tỏa các kết quả nghiên cứu khoa học. Thời gian qua, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng như các Đoàn trường ĐH, CĐ trên địa bàn liên tục đổi mới về nội dung và hình thức làm mới các sân chơi học thuật, thu hút, lôi cuốn các bạn trẻ tham gia, theo dõi. Đó là sự thay đổi về cách thức tổ chức với các format mới mẻ, độc đáo. Đó là việc đẩy mạnh truyền thông, xây dựng các bộ nhận diện thương hiệu “bắt trend”, hấp dẫn giới trẻ. Đó là quá trình ứng dụng công nghệ, sử dụng mạng xã hội như một không gian mở để các bạn trẻ tranh tài. Theo anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, thế hệ trẻ cần được trang bị không chỉ kiến thức hàn lâm mà còn là tư duy logic, khả năng phản biện và kỹ năng nhạy bén. “Các sân chơi hấp dẫn giúp lan tỏa tinh thần học tập, thúc đẩy tư duy phản biện, khả năng phân tích và rèn luyện các kỹ năng để thế hệ trẻ nắm vững kiến thức, vận dụng tốt vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn”, anh Hùng nói. GIANG THANH Khi các sân chơi học thuật “thay áo” Không còn khô khan, nặng tính lý thuyết, các cuộc thi học thuật tại Đà Nẵng đang “thay áo” với những format sáng tạo, gần gũi gen Z. Các sân chơi kiến thức về kinh tế, chính trị… hấp dẫn đoàn viên, thanh niên, sinh viên không chỉ tranh tài kiến thức mà còn thể hiện bản lĩnh, tư duy phản biện và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới. “Chúng tôi kỳ vọng các cuộc thi học thuật với format đổi mới, tận dụng tốt các công cụ số như AI, truyền thông mạng xã hội… sẽ trở thành những sân chơi hấp dẫn đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên”. Anh LÊ CÔNG HÙNG, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Format các cuộc thi được đổi mới, tăng tính tương tác, giúp các bạn trẻ thể hiện được nhiều kỹ năng ẢNH: GIANG THANH O.S.W, cô gái 19 tuổi mang quốc tịch Anh, đến Việt Nam trong một chuyến du lịch tuổi trẻ - hành trình đáng lẽ tràn ngập niềm vui và những trải nghiệm đẹp. Thế nhưng, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi tương lai phía trước của cô. Dù đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu chữa, những tổn thương quá nghiêm trọng khiến cô không thể qua khỏi. Ngày 2/4/2026, cô được xác định chết não. Nhưng hành trình của cô gái trẻ không dừng lại ở đó. Trong nỗi đau tột cùng, cha mẹ cô đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm: hiến tặng mô, tạng của con gái để cứu sống những bệnh nhân Việt Nam đang đứng bên bờ sinh tử. Từ quyết định ấy, sự sống đã được trao đi theo cách thiêng liêng nhất. Lá gan của O.S.W được ghép cho một người đàn ông 53 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B và xơ gan nặng, mở ra cơ hội hồi sinh sau chuỗi ngày cận kề cái chết. Hai quả thận của cô đã mang lại cuộc đời mới cho một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi - những bệnh nhân đã nhiều năm sống phụ thuộc vào máy lọc máu, mòn mỏi chờ đợi phép màu. Không cùng quốc tịch, khác biệt về ngôn ngữ và màu da, nhưng trong giây phút ấy, mọi ranh giới dường như tan biến. Nghĩa cử của cô gái trẻ và gia đình đã kết nối những con người xa lạ bằng sợi dây của lòng nhân ái. Trong những lời chia sẻ nghẹn ngào, cha mẹ cô gái kể về con với niềm tự hào xen lẫn đau đớn. O.S.W là một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh, luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của tuổi trẻ. Cô vừa hoàn thành chương trình trung học và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học vào mùa thu tới. Chuyến đi tới Việt Nam là phần thưởng cho những nỗ lực và những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy. “Con bé đã có những ngày tháng tuyệt vời tại đất nước của các bạn. Con luôn nói rằng con yêu nơi này và cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi tin rằng, nếu có thể lựa chọn, con sẽ muốn trao đi sự sống của mình để giúp người khác”, cha mẹ cô chia sẻ. Người cha nghẹn giọng: “Không có món quà nào lớn hơn việc trao tặng sự sống. Chúng tôi tự hào về con”. Còn người mẹ, trong nước mắt, vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Con sẽ tiếp tục sống theo một cách rất đẹp. Con sẽ có những gia đình mới ở đây, và mãi mãi ở trong trái tim chúng tôi”. Họ nhắc đến Hà Nội - nơi nhịp sống sôi động khiến họ liên tưởng đến London, quê hương của con gái mình. Và giờ đây, họ tìm thấy sự an ủi khi biết rằng, theo một cách đặc biệt, con gái họ đã trở thành một phần của thành phố này. NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG Một cô gái người Anh đến Việt Nam với tâm thế nghỉ dưỡng, ghi dấu ấn thời thanh xuân trong hành trình sống của mình. Nhưng số phận cô đã thay đổi bởi sự rời đi theo một cách không ngờ tới. Cô đã trở thành một người hùng thầm lặng - người thắp sáng hi vọng sống cho những phận người xa lạ bằng chính món quà vô giá của mình. Sự ra đi của cô gái trẻ để lại khoảng trống không gì bù đắp với gia đình, nhưng cũng đồng thời gieo vào cuộc đời những người xa lạ một cơ hội được sống tiếp. Ở nơi đất khách, khi hành trình tuổi trẻ khép lại quá sớm, O.S.W đã kịp để lại dấu ấn bằng một cách đặc biệt khi trao đi những phần quý giá nhất của mình để níu giữ sự sống cho người khác. Giữa nhịp sống không ngừng của Hà Nội, sẽ có những trái tim tiếp tục đập, những cuộc đời tiếp tục được viết tiếp, mang theo một phần sự sống của cô. Và ở đó, kí ức về một cô gái 19 tuổi đến từ London sẽ không chỉ dừng lại ở nỗi tiếc thương, mà còn được nhắc đến như biểu tượng của lòng nhân ái vượt qua mọi biên giới. HÀ MINH Giữa nỗi đau mất con nơi đất khách, gia đình cô gái 19 tuổi người Anh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đưa ra quyết định cao cả: hiến tạng để cứu người. Nghĩa cử ấy đã thắp lên hi vọng sống cho ba bệnh nhân Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử. Thiếu nữ quốc tịch Anh hiến tạng cứu 3 người Việt Nam Các bác sĩ đọc lời tri ân cô gái trẻ trước khi lấy tạng hiến ghép cho bệnh nhân

6 n Thứ Năm n Ngày 9/4/2026 KHOA GIÁO PHÁT HIỆN, CHĂM LO, BỒI DƯỠNG TỪ SỚM Ngày 8/4, báo Tiền Phong phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các cơ sở giáo dục đại học tổ chức Hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới” tại Hà Nội. Khai mạc hội thảo, GS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ nhân tài khoa học là hạt nhân phát triển. Tuy nhiên, hiện nay chương trình tài năng vẫn còn là thuật ngữ “xa xỉ”. Chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc và cơ hội phát triển chưa đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa nhân lực chất lượng cao. Hiện tượng “chảy máu chất xám” và lãng phí nhân tài vẫn còn hiện hữu. Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong trong bối cảnh tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, nhân tài không chỉ là nguồn lực mà còn là lợi thế cạnh tranh cấp thiết của mỗi quốc gia. “Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức đang định hình lại cấu trúc xã hội, khái niệm tài năng cũng thay đổi, mở rộng sang những cá nhân có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến. Điều này đòi hỏi hệ thống giáo dục phải đổi mới, tổ chức sử dụng nhân lực linh hoạt hơn và xã hội tạo môi trường khuyến khích sáng tạo, chấp nhận khác biệt”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói. GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội cho rằng, nhân lực chất lượng cao là chìa khóa để Việt Nam nắm bắt cơ hội và vượt qua các thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế. Hiện, tư duy đào tạo người tài đang có sự thay đổi mạnh mẽ, chuyển từ chú trọng số lượng sang giá trị thực tiễn và vai trò dẫn dắt của người học. “Người tài không phải là người có nhiều tín chỉ hay nhiều bài báo, mà là người có thể đem tri thức, năng lực của mình đóng góp cho xã hội và đóng vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực của họ”, ông Trình nói. Theo TS. Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, nhân lực chất lượng cao đã trở thành “tài nguyên chiến lược” của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, không một mình ngân sách nhà nước có thể gánh vác nhiệm vụ này. Vì vậy, cần huy động sự tham gia của doanh nghiệp và các trường đại học nhằm giảm áp lực tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động. Bên cạnh đó, bài toán nhân lực không thể tách rời chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là đội ngũ trí thức người Việt ở nước ngoài. Một môi trường làm việc thuận lợi, cơ chế linh hoạt và điều kiện nghiên cứu hiện đại sẽ là “đòn bẩy” để kéo chất xám quay về. Ở chiều ngược lại, phát triển nhân lực cũng cần bắt đầu từ sớm. Việc tăng cường kết nối giữa giáo dục phổ thông và đại học sẽ giúp phát hiện, bồi dưỡng tài năng ngay từ gốc, thay vì chờ đến giai đoạn đào tạo chuyên sâu. HỌC SINH PHẢI “ĐA TRÍ TUỆ” Theo bà Trần Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, khái niệm nhân tài trong nhà trường đang dịch chuyển rõ rệt: từ học sinh thuần túy giỏi môn học sang thế hệ có năng lực đa dạng, được nhìn nhận và nuôi dưỡng theo nhiều hướng khác nhau. Nếu trước đây, học sinh giỏi thường được “đóng khung” trong các môn như Toán, Văn, thì nay, bức tranh đã rộng mở hơn. Một học sinh chuyên Toán không chỉ hướng tới các kỳ thi quốc tế, mà còn có thể tỏa sáng ở những lĩnh vực khác như robot, kỹ thuật, STEM. Một điểm nhấn khác trong hành trình nuôi dưỡng nhân tài ở trường chuyên là hệ sinh thái câu lạc bộ. Đây là nơi học sinh được “cháy” với đam mê, phát triển năng lực mà không bị áp lực điểm số chi phối. “Tuy nhiên, để nuôi dưỡng những “hạt giống tốt”, nhà trường cần nhiều hơn đội ngũ giáo viên giỏi. Cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống phòng thí nghiệm STEM, đang trở thành yếu tố then chốt trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ”, bà Dương nói. PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng, đào tạo đại học, đặc biệt là đào tạo tài năng, đứng trước áp lực thay đổi toàn diện. Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn nhận bài toán này qua nhiều trụ cột: tuyển sinh đầu vào, nội dung và phương pháp đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, hợp tác doanh nghiệp và gắn với các dự án nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. “Chương trình đào tạo không chỉ dừng ở việc thiết kế môn học mà hướng tới cấu trúc đào tạo mở, gắn với thực tiễn và công nghệ mới. Nội dung liên tục được cập nhật theo sự phát triển của AI và kinh tế số, đồng thời tăng cường học theo dự án, học trong phòng thí nghiệm và hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên được làm việc thật ngay từ khi còn trên ghế nhà trường”, ông Điền nói. Trong khi đó, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội cho biết, nhân lực KHXH&NV không chỉ giỏi lý thuyết, mà phải có năng lực kiến tạo, kết nối xã hội, làm chủ truyền thông và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chiến lược đào tạo nhân tài được triển khai theo hướng cá thể hóa và ươm mầm sớm. Từ bậc THPT với mô hình chuyên KHXH&NV, đến đại học với các quỹ hỗ trợ khoa học cơ bản và học bổng thường niên, nhà trường từng bước xây dựng hệ sinh thái phát triển “tài năng xã hội”. GS David Trần - ĐH Massachusetts, Boston, Mỹ, đồng thời Phụ trách Chương trình Blockchain tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán; Phó Chủ tịch Hội đồng Viện công nghệ và kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, điều Việt Nam cần làm để thu hút và giữ chân nhân tài khoa học không chỉ là câu chuyện thu nhập mà cần tạo ra một môi trường, không gian cởi mở và được trao niềm tin, cơ hội. Chúng ta cần coi việc đầu tư cho các nhà khoa học là một trong những khoản đầu tư chiến lược cho tương lai quốc gia. Q.NGA - L.TRINH - N.HUÊ - H.HẠNH Trong kỷ nguyên tri thức, khi cạnh tranh toàn cầu dịch chuyển sang con người, Việt Nam đối mặt bài toán cấp bách không thiếu nhân tài nhưng thiếu cơ chế giữ chân và phát huy. “Nhân tài ở đâu đó chứ không hiện hữu quanh ta. Chính sách phát hiện và bồi dưỡng nhân tài còn thiếu hệ thống và chưa liên tục. Liên kết giữa đào tạo - nghiên cứu - sử dụng còn lỏng lẻo. Chúng ta cần có những nhà khoa học hàng đầu dẫn dắt các ngành công nghệ lõi, công nghệ mới nổi, năng lượng thế hệ mới”. GS NGUYỄN TIẾN THẢO - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) Các chuyên gia, nhà quản lý chia sẻ tại hội thảo ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Để người tài trở thành “tài nguyên chiến lược” quốc gia Xây dựng đội ngũ tinh hoa làm chủ công nghệ lõi TS Đặng Văn Huấn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, mục tiêu đến năm 2030 và 2035, Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao sẽ tăng nhanh quy mô đào tạo trình độ cao khối ngành STEM, hướng tới tỷ lệ người theo học các ngành STEM đạt 35% ở mỗi trình độ đào tạo, trong đó ít nhất 2,5% thuộc các ngành khoa học cơ bản và 18% thuộc các ngành liên quan tới công nghệ số. Số người tốt nghiệp các chương trình đào tạo tài năng trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược hàng năm đạt khoảng 5.000 kỹ sư, thạc sĩ và 500 tiến sĩ, trong đó ít nhất 20% thuộc các chương trình chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. “Đây là việc tạo nguồn về mặt lâu dài, không chỉ để đáp ứng nhu cầu nhân lực trước mắt của thị trường lao động, mà quan trọng hơn là hình thành một đội ngũ tinh hoa đủ năng lực làm chủ và phát triển công nghệ lõi, chuyển giao công nghệ, tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất toàn cầu”, ông Huấn nói. L.TRINH - Q.NGA Cần những nhân sự có tư duy toàn cầu TS Đỗ Đức Dũng, Giám đốc bộ phận giải pháp phần mềm Samsung R&D Center Việt Nam cho rằng, thực tế tuyển dụng cho thấy, sinh viên Việt Nam - đặc biệt nhóm tốt nghiệp loại giỏi sở hữu nhiều lợi thế đáng ghi nhận, nhưng vẫn tồn tại những khoảng trống cần lấp đầy, nhất là năng lực nghiên cứu chuyên sâu và trình độ học thuật cao hơn. Ông Dũng cho biết, các tập đoàn, doanh nghiệp không chỉ cần cử nhân giỏi, mà còn cần đội ngũ thạc sĩ, tiến sĩ có khả năng dẫn dắt các dự án công nghệ phức tạp. Ngoài ra, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cũng là điểm cần cải thiện. Khả năng giao tiếp, hiểu biết văn hóa đa quốc gia và tư duy toàn cầu vẫn chưa thực sự đồng đều. Trong bối cảnh các dự án R&D thường xuyên kết nối với nhiều quốc gia, đây là yêu cầu không thể thiếu. Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Dũng cho rằng, hành trình phát triển nhân tài Việt không dừng lại ở việc “giỏi chuyên môn”. Đó còn là quá trình nâng chuẩn toàn diện - từ nghiên cứu, ngoại ngữ đến tư duy toàn cầu để sinh viên Việt Nam có thể bước vào sân chơi lớn với vai trò chủ động và cạnh tranh. L.TRINH - Q.NGA

Từ một người chi tiêu thoải mái, không có kế hoạch cụ thể, nay bạn Nguyễn Thị Phương Thảo (24 tuổi, sống ở Hải Phòng) cảm thấy đôi lúc “ngột ngạt” trong bối cảnh biến động giá xăng dầu và nhiều mặt hàng thiết yếu. Làm việc ở quê, ở cùng gia đình nên Thảo may mắn không áp lực về chi phí thuê nhà như các bạn trẻ đang học tập và làm việc tại các thành phố lớn. Thảo chia sẻ, trước đây có thói quen chi tiêu khá thoải mái, chủ yếu theo nhu cầu phát sinh và chưa xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể. Các khoản chi chưa được phân tách rõ ràng giữa sinh hoạt, tiết kiệm hay dự phòng. Tuy nhiên, trước áp lực giá cả leo thang, cô bạn đã dần thay đổi cách quản lý tiền bạc, chủ động chia thu nhập thành các quỹ riêng như quỹ chi tiêu hằng ngày cho ăn uống, đi lại, quỹ dự phòng và một phần nhỏ dành cho nhu cầu cá nhân. Theo Thảo, khi giá cả tăng nhưng thu nhập không đổi, việc cân đối các khoản chi tiêu hằng ngày trở nên khó khăn hơn. Những chi phí thiết yếu như ăn uống, xăng xe và các dịch vụ cơ bản đều tăng, khiến áp lực tài chính cũng lớn hơn. Để thích ứng, Thảo buộc phải cắt giảm những khoản chi không cần thiết, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và duy trì thói quen tiết kiệm, dù số tiền để dành không còn được như trước. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng hình thành thói quen chi tiêu thận trọng hơn như săn ưu đãi, săn sale trên mạng, so sánh giá, trả giá trước khi mua và hạn chế mua sắm theo cảm xúc. Không chỉ tiết kiệm, Thảo còn chủ động tìm cách tăng thu nhập nhờ làm thêm công việc online tự do. Việc cắt giảm chi tiêu cũng khiến nữ sinh hình thành thói quen sống tối giản. Thảo cho rằng, đây là lựa chọn tích cực, nhưng cần được hiểu là “tối giản có chọn lọc”, chứ không phải sống kham khổ. Theo cô, sống tối giản giúp đầu óc nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực vì vật chất, đồng thời giảm căng thẳng và tiết kiệm chi phí. Quan trọng hơn, lối sống này giúp người trẻ tập trung vào những giá trị thực tế như sức khỏe, trải nghiệm và các mối quan hệ. DUY TRÌ THÓI QUEN TIẾT KIỆM Cục Thống kê vừa công bố Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) của 34 tỉnh, thành phố và 6 vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước với mức giá đắt đỏ nhất. Vợ chồng Nguyễn Thị Diễm Hằng (25 tuổi, quê ở Hưng Yên) vừa chuyển sang thuê nhà có giá rẻ hơn trước để giảm bớt áp lực trang trải tại thành phố lớn. Cả 2 vợ chồng mỗi tháng có thu nhập khoảng 20 triệu đồng, trong đó, phí sinh hoạt ở thành phố chi tiêu chắt bóp trong khoảng 10 triệu đồng. Số còn lại, vợ chồng trẻ gửi về chu cấp cho con ở quê và tiết kiệm. Chính sự thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay từ quốc tế đến trong nước khiến Hằng cảm nhận rõ hơn áp lực cơm áo ở thành phố. “Sống trong cảnh thuê nhà tại Hà Nội, mọi khoản chi đều cần được tính toán kỹ. Chỉ một vài khoản phát sinh ngoài dự tính cũng có thể khiến kế hoạch tài chính trong tháng bị xáo trộn. Bởi vậy, việc duy trì thói quen tiết kiệm đều đặn trở thành cách để chúng mình duy trì cuộc sống bình thường, không khá giả”, Hằng chia sẻ. Thời gian gần đây, Hằng rất cẩn trọng trong việc quản lý tài chính cá nhân. Trong từng tháng, chị ghi chép khá đầy đủ các khoản chi để biết tiền đang đi đâu, khoản nào thực sự cần thiết, khoản nào có thể cắt giảm. “Trong thời bão giá, tiết kiệm không hẳn bắt đầu từ những khoản tiền lớn mà đôi khi đến từ kỷ luật tài chính và ý thức vun vén cho tương lai. Giữa áp lực chi tiêu ở thành phố, người trẻ như mình dù đôi lúc bi quan nhưng vẫn đang cố gắng cân bằng và biết hài lòng với những gì mình đang có", Hằng chia sẻ. Là sinh viên năm cuối, bạn Bùi Công Hoàng - sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải đang duy trì 2 công việc làm thêm cùng lúc, đó là làm việc tại một cửa hàng đồ ăn nhanh và sửa chữa đồ điện để có thêm nguồn thu nhập. Hoàng cho biết, trước những biến động nhanh của giá cả thời gian gần đây, bản thân chưa kịp thích ứng ngay với nhịp tăng của chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, thay vì quá lo lắng, Hoàng lựa chọn chi tiêu ít lại để phù hợp với túi tiền mình có. Trước mỗi khoản chi, Hoàng thường dành thời gian cân nhắc nhiều hơn trước đây, và sau vài ngày, khi cảm thấy không có nhu cầu chi tiêu cho khoản đó nữa sẽ cho vào hũ tiết kiệm. DIỆU NHI 7 n Thứ Năm n Ngày 9/4/2026 GIỚI TRẺ Người trẻ hạn chế mua sắm theo cảm xúc Trong bối cảnh biến động toàn cầu tác động tới giá cả xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu, nhiều người trẻ buộc phải tính toán kỹ hơn từng bữa ăn, chuyến đi hay các khoản mua sắm tưởng chừng rất nhỏ. Họ tập thích nghi bằng cách sống tối giản, hạn chế mua sắm theo cảm xúc và làm nhiều công việc cùng lúc. Trước những biến động của đời sống, Nguyễn Thị Phương Thảo (24 tuổi, sống ở Hải Phòng) cho rằng người trẻ cần nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận khó khăn để thích nghi. Cần hạn chế tiếp nhận quá nhiều thông tin tiêu cực, thay vào đó tập trung vào bản thân, công việc hằng ngày, không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực để giữ sự lạc quan, nâng cao năng lực thích ứng. Trên mạng xã hội TikTok có nhiều bài chia sẻ của bạn trẻ về tips quản lý chi tiêu trong bối cảnh hiện nay Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống hiếu học, Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2005) sớm cho thấy sự năng động, cầu tiến của một sinh viên thế hệ Gen Z. Hiện Linh là sinh viên Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh, đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò trong hoạt động Đoàn, Hội của nhà trường. Không chỉ chú trọng học tập, Khánh Linh còn tích cực tham gia các phong trào thanh niên. Em hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên của Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh, Phó Bí thư Chi đoàn lớp 64B2 chuyên ngành Luật học. Ở tuổi 20, Linh vinh dự được kết nạp Đảng, trở thành một trong số ít sinh viên trẻ của trường đạt được dấu mốc đáng tự hào này. Trong ba năm học tập tại trường, Khánh Linh liên tục ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật. Riêng năm học 2024 - 2025, nữ sinh đạt hàng loạt danh hiệu như: Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên giỏi”, “Nữ sinh tiêu biểu Trường Đại học Vinh”, cùng nhiều giấy khen trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên. Gặp Khánh Linh, nhiều người dễ ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng. Nhưng phía sau hình ảnh ấy là một cô gái bản lĩnh, tự tin và giàu năng lượng. Năm vừa qua, Khánh Linh còn là một trong những thí sinh nổi bật tại cuộc thi Hoa khôi Trường Đại học Vinh. Tuy vậy, khi nhắc về bản thân, nữ sinh lại khá khiêm tốn. Linh thường nói nhiều hơn về thầy cô, bạn bè - những người đã tạo động lực để em nỗ lực và trưởng thành. “Em muốn thể hiện tình yêu với Đảng, với Đoàn bằng những việc làm thiết thực. Khi đã là đảng viên trẻ làm công tác Đoàn, em luôn nhắc mình phải gương mẫu trong học tập và rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức”, Khánh Linh chia sẻ. Là một sinh viên Gen Z, Khánh Linh thừa nhận thế hệ của mình có nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ và thế giới rộng lớn. Tuy nhiên, theo Linh, điều quan trọng là biết chọn lọc thông tin, sử dụng công nghệ như một công cụ học tập và phát triển bản thân. “Chúng em dùng công nghệ để tìm kiếm tri thức, mở rộng hiểu biết. Nhưng trước những mặt trái của mạng xã hội, người trẻ phải tỉnh táo, giữ vững chuẩn mực đạo đức, hòa nhập mà không hòa tan, luôn gìn giữ những giá trị truyền thống và lý tưởng sống tốt đẹp”, Khánh Linh bày tỏ. Theo nữ sinh, thời gian còn ngồi trên ghế giảng đường là giai đoạn quan trọng để mỗi người trẻ trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và xác định rõ mục tiêu tương lai. Bản thân Khánh Linh đặt mục tiêu sau khi ra trường sẽ có đủ năng lực chuyên môn để đóng góp cho xã hội, mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. “Ngay từ bây giờ, em cố gắng xứng đáng là một sinh viên, đoàn viên, đảng viên gương mẫu trong học tập và hoạt động phong trào, xứng đáng với tinh thần mà Trường Đại học Vinh luôn hướng tới: ‘Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện’”, Khánh Linh tâm sự. THU HIỀN Yêu Đảng, Đoàn bằng việc làm thiết thực Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2005, sinh viên Trường Đại học Vinh) gây ấn tượng với bảng thành tích học tập nổi bật cùng sự năng động trong công tác Đoàn, Hội. Nữ sinh xứ Nghệ lựa chọn thể hiện tình yêu với Đảng, với Đoàn bằng những việc làm cụ thể trong học tập và phong trào thanh niên. Câu chuyện của Khánh Linh như một ngọn lửa nhỏ góp phần thắp sáng tinh thần cống hiến của sinh viên ngày nay. Trong thời đại công nghệ và hội nhập, những tấm gương trẻ biết nỗ lực học tập, sống có lý tưởng và khát vọng cống hiến như Khánh Linh đang góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng sinh viên. Nguyễn Thị Khánh Linh nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

