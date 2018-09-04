Báo Tiền Phong số 98

THỨ TƯ 8/4/2026 Số 98 0977.456.112 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội ẢNH: NHƯ Ý TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: BẢO ĐẢM CAO NHẤT LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và bạn bè quốc tế. Trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng của lễ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn cử tri và Nhân dân cả nước, với tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng quê hương đất nước và niềm tin son sắt vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm nên kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20262031 rất thành công. Đây là sự hội tụ từ lịch sử ngàn năm Văn hiến của dân tộc, hun đúc hào khí, quyết tâm mãnh liệt, để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tôi trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tin cậy giới thiệu tôi đảm nhận cương vị Chủ tịch nước và Quốc hội đã tín nhiệm bầu, giao cho Tôi trọng trách này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta; đối với các bậc tiền bối, các chiến sỹ Cách mạng, các đảng viên Cộng sản, của hàng triệu anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả; của lớp lớp Nhân dân, những người đã quên mình trong lao động, sáng tạo, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Tôi ý thức sâu sắc, đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là vinh dự hết sức lớn lao, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, đồng thời cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Tôi sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là tập thể Ban Chấp hành Trung ương, đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng to gió lớn, sớm về đích, hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của dân tộc “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức mang tính thời đại, trong nước triển khai nhiều chủ trương chiến lược với các mục tiêu lớn có ý nghĩa lịch sử, ưu tiên hàng đầu của tôi trên cương vị Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển; gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định, phát triển, tiến bộ ở khu vực và thế giới”. Cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường; nền quốc phòng- an ninh toàn dân, toàn diện và hiện đại; hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xã hội phát triển, đoàn kết, văn hóa và nhân văn. Kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới, thực hiện tự chủ chiến lược, lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Xác lập mô hình tăng trưởng mới với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát triển nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hoàn thiện mô hình, cơ chế, chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững. Xây dựng kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân, kết quả công việc phải hiệu quả, thực chất trong toàn hệ thống chính trị. Triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở tầm cao mới, đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước và thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới; với phương châm “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm”; đưa đất nước ta hòa cùng dòng chảy của nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại. Hoàn thiện và triển khai Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược an ninh quốc gia đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Ưu tiên tăng cường tiềm lực, thực hiện tự chủ chiến lược về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức chủ động loại trừ từ sớm, từ xa mọi nguy cơ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Củng cố môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh ở tầm mức cao, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Tôi mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, bộ, ngành, địa phương và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, để tôi hoàn thành sứ mệnh cao cả nhất của người đứng đầu nhà nước: bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và phục vụ nhân dân. Với truyền thống nghìn năm dựng nước, giữ nước và những giá trị di sản vĩ đại từ cha ông, với khát vọng vươn lên không ngừng, ý chí sắt đá và bản lĩnh kiên cường, với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để Nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc, với sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Nhân dân đã tin cậy giao cho tôi trọng trách lớn. Chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý và toàn thể Nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn! (*) Tựa đề do Báo Tiền Phong đặt Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, với 100% số đại biểu có mặt tán thành (495/495), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chiều 7/4, với toàn bộ 495/495 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. PHẢI BỨT PHÁ VƯƠN LÊN Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh để ngày hôm nay đất nước ta có được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế và uy tín quốc tế được nâng lên một tầm cao mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thế hệ lãnh đạo Chính phủ tiền nhiệm đã tạo nền tảng vững chắc cho Chính phủ trong giai đoạn tiếp theo. Tân Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu, động lực và chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới, mở ra vận hội mới mang tính lịch sử, đòi hỏi đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân. TĂNG TRƯỞNG GDP TRÊN 10%/NĂM LÀ MỆNH LỆNH PHÁT TRIỂN Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm sau đây: Thứ nhất, xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế; quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội; xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần Chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân. Thứ hai, quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026 - 2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất, đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển. Chính phủ xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất; dành nguồn lực thích đáng để đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Đồng thời, nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng và phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc. Khẳng định bản sắc và vị thế mới của văn hóa Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển, có truyền thống văn hiến lâu đời. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, khẳng định bản sắc và vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Thứ ba, vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành; nhiệm vụ của Chính phủ là đưa bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực chất, trở thành động năng mới. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý. Nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu; trong đó xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Xác định rõ việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết. Khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, nơi gần dân nhất và sát dân nhất. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp. Thứ tư, xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành. Chính phủ sẽ luôn quán triệt sâu sắc: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đồng thời, phải phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng, phản biện, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách. Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả với các cơ quan của Đảng trong quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; với Quốc hội trong xây dựng thể chế; với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; với địa phương trong tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực phát triển. Thứ năm, xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ, ông ý thức sâu sắc rằng, lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia; muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương. Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực chặt chẽ; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý 3 n Thứ Tư n Ngày 8/4/2026 THỜI SỰ 5 định hướng trọng tâm của Chính phủ Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết, sẽ xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm. Theo Thủ tướng, lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia; muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương. Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ tại lễ nhậm chức trước Quốc hội TÂN THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG:

4 n Thứ Tư n Ngày 8/4/2026 THỜI SỰ “KIM CHỈ NAM” CHO NHIỆM KỲ MỚI Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) cho rằng, việc nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn rất mới. Trước tiên, việc này đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, nhất quán, hiệu quả cao của Đảng trong tất cả mọi công việc. Thứ hai, với sự tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán, tất cả mọi quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng sẽ được Quốc hội thể chế hóa một cách kịp thời nhanh chóng và được Chính phủ thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới. “Việc nhất thể hóa hai chức danh này đã đáp ứng yêu cầu công việc, yêu cầu hiện tại của đất nước, đảm bảo sự lãnh đạo một cách xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của Đảng đối với tất cả các mặt phát triển kinh tế xã hội và bộ máy chính trị nói chung”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói. Theo bà Nga, trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tư tưởng “Dân là gốc”, tất cả mọi hành động của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ đều hướng tới lợi ích cao nhất của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, Chính phủ mới, Quốc hội mới với bộ máy mới sẽ không để cho đất nước mất cơ hội và không để cho người dân phải chịu thiệt thòi. Đó là phương châm hành động cao nhất của Quốc hội, Chính phủ. “Đây cũng là mong mỏi lớn nhất của người dân cả nước. Tôi nghĩ rằng, tư tưởng sắc bén đó là kim chỉ nam cho nhiệm kỳ mới. Chúng ta hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn vì lợi ích cao nhất của nhân dân, lợi ích cao nhất của cả dân tộc”, đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng bày tỏ. YÊU CẦU VỀ TỐC ĐỘ THỰC THI SẼ KHẮT KHE HƠN Theo đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội), trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta tích cực triển khai nhiều chủ trương chiến lược lớn, từ hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thì sự thống nhất ở vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước có thể tạo ra độ thông suốt rất lớn trong tư duy lãnh đạo, trong phát tín hiệu chính sách và trong tổ chức thực hiện. “Nhân dân kỳ vọng không phải ở tính biểu tượng của việc một người đảm nhiệm hai cương vị, mà ở kết quả thực chất mô hình đó có thể đem lại: quyết sách nhanh hơn, phối hợp đồng bộ hơn, trách nhiệm rõ hơn và hiệu quả cuối cùng cao hơn. Khi đất nước đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đối diện không ít thách thức mang tính thời đại, thì yêu cầu về một trung tâm lãnh đạo đủ mạnh, đủ thống nhất, đủ tầm nhìn để dẫn dắt toàn hệ thống là điều rất tự nhiên”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói. Theo đại biểu đoàn Hà Nội, trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiều lần tới nhân dân, trong đó có những thông điệp rất trực diện như: “nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển”, hay “Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển”. Đây không chỉ là lời khẳng định về quan điểm “Dân là gốc”, mà còn là một cam kết chính trị rất rõ ràng về thước đo của mọi thành công trong nhiệm kỳ mới. Ông Sơn bày tỏ kỳ vọng về tốc độ cụ thể hóa các quyết sách trong thời gian tới sẽ nhanh hơn, mạnh hơn, và nhất là rõ sản phẩm hơn. Theo ông, khi người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã đặt nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc yêu cầu về tốc độ thực thi sẽ trở nên khắt khe hơn với từng cấp, từng ngành, từng địa phương. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Ngày 7/4, trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp, đại biểu Quốc hội nhìn nhận, việc nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn rất mới. Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã được Quốc hội thông qua sáng 7/4. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (Đoàn Hà Nội) Đáp ứng yêu cầu thực tiễn NHẤT THỂ HÓA CHỨC DANH TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC: CHUYỆN HÔM NAY Kỹ trị là một giá trị mà bất cứ nhà quản trị quốc gia nào cũng muốn hướng tới và mong muốn thi triển. Giá trị này đem tới sự tối ưu hóa quản trị, để đặt mục tiêu lớn. Thực tế lịch sử loài người cho thấy, tài nguyên thiên nhiên chỉ là một lợi thế, quốc gia hưng vong phần nhiều nhờ sự dẫn dắt tài tình của những người đứng đầu đất nước. Phiên họp Quốc hội ngày 7/4/2026 trở nên đặc biệt, khi những người đứng đầu quốc gia được bầu và tuyên thệ nhậm chức. Thủ tướng Lê Minh Hưng, một người thuộc thế hệ 7X, trong phát biểu nhậm chức có nhắc tới “lòng tin của Nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia”. Trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm và dựng xây đất nước, nhờ có sự ủng hộ của Nhân dân mà Tổ quốc vượt qua muôn vàn những giai đoạn “bão giông, nắng lửa”. Điều này được cụ thể hóa một cách gần gũi giữa 2 khái niệm “Dân” và “Nước” trong quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh. “Khó vạn lần, dân liệu cũng xong” và sau này: Dân giàu, nước mạnh. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh rằng: Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhắc lại điều này trong lễ nhậm chức. Nếu như trước đây, nói tới “nghị quyết” giống như một quyết sách vĩ mô, xa xôi tận trung ương, ngày nay, mọi thứ trở nên cụ thể, đầy tính hành động và gần gũi, thiết thực với cuộc sống của người dân. Người dân có thể dễ dàng đánh giá năng lực cán bộ và giám sát bộ máy công quyền trong quá trình vận hành trên tinh thần phục vụ. Bộ máy 2 cấp cũng không phải chờ hướng dẫn nghị quyết từ trung ương, mà có thể chủ động thực thi ngay để mang lại hiệu quả cho người dân trên địa bàn. Xuyên suốt các nghị quyết trụ cột của Đảng, có thể cảm nhận được giống như chiếc chìa khóa (rất hữu hình) thôi thúc mở cánh cửa sức mạnh nội sinh trước hết của cán bộ, sau đó tới quần chúng nhân dân. Điều mà nhiều quốc gia trong khu vực đã làm được dù tài nguyên thiên nhiên không nhiều, thậm chí khắc nghiệt như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Chỉ có con người đầy năng lượng, với sức mạnh bên trong, thúc bách thay đổi tích cực mới tạo nên nội lực quốc gia hòng thoát khỏi sự trì trệ cố hữu. Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng không chỉ với tư cách một người trẻ, tài năng, đầy nhiệt huyết và đặc biệt từng kinh qua các vị trí quan trọng; trong đó có những giai đoạn trực tiếp điều hành kinh tế vĩ mô và đạt được nhiều thành tựu lớn. Nhìn một cách biện chứng, những thách thức về tăng trưởng kinh tế 2 con số trước các biến số khó lường của trật tự thế giới (đến mức sự việc xảy ra tận Iran có thể tác động lớn tới bản làng xa xôi ở Việt Nam) là một dạng động năng để tân Thủ tướng và các thành viên Chính phủ vận hành chính sách linh hoạt. Nói cách khác, trước bối cảnh thế giới, độ mở của nền kinh tế của Việt Nam; trước mục tiêu, tầm nhìn của Đảng, Nhà nước giao phó và sự kỳ vọng, tin tưởng của Nhân dân... bộ máy Chính phủ chỉ còn cách ngày một kỹ trị hơn. ĐÌNH THẮNG Kỹ trị Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ Sáng 7/4, Văn phòng Quốc hội phát thông báo về nội dung Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16. Theo đó, từ 9 giờ 35 đến 9 giờ 55 phút, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; Quốc hội cũng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.60% tổng số ĐBQH); Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, có 488 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 488 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97.60% tổng số ĐBQH). Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ. Từ 9 giờ 55 phút, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng, thực hiện quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được bầu, tân Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý

5 n Thứ Tư n Ngày 8/4/2026 THỜI SỰ Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh ngày 8/1/1970, quê quán tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý công; Đại học Sư phạm chuyên ngành Hóa học. Bà Võ Thị Ánh Xuân là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV, đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, XVI. Bà Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước từ tháng 4/2021. Quá trình công tác, từ năm 2001, bà Xuân làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang. Đến tháng 8/2010, bà giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang. Sau đó, bà Xuân kinh qua các chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Từ cuối năm 2013, bà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10/2015). Từ tháng 4/2021, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 7/2021, bà tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026. Giai đoạn từ tháng 1/2023 đến đầu tháng 3/2023, bà Xuân giữ chức Quyền Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 3/2024, bà tiếp tục giữ chức Quyền Chủ tịch nước đến 5/2024. Sau khi được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bà Xuân được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV. Tháng 3/2026, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 – 2031. Toàn bộ 485/485 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ẢNH: NHƯ Ý Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, với toàn bộ 496/496 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2026- 2031. Phát biểu nhậm chức sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định, được làm đại biểu Quốc hội và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng, trước Quốc hội và Nhân dân. Nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo ông Nguyễn Văn Quảng, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan tư pháp nói chung và Tòa án nhân dân nói riêng là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho biết, sẽ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế; phát huy vai trò của Tòa án trong kiến tạo và phát triển; chủ động tổng kết thực tiễn xét xử, kịp thời phát hiện những bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, phục vụ phát triển đất nước. Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng; bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất; kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thủ tục hành chính tư pháp, hướng tới xây dựng Tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp. Thứ ba, chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. “Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành Tòa án nhân dân mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giám sát của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và Nhân dân; cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan tư pháp”, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ, khẳng định, với sự đồng hành đó, ngành Tòa án nhân dân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý CHÁNH ÁN TAND TỐI CAO NGUYỄN VĂN QUẢNG: Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm Phát biểu nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng; bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất; kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm... Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, với 474/474 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến, sinh ngày 9/9/1968, quê quán: Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật. Ông Nguyễn Huy Tiến là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Huy Tiến trưởng thành trong ngành kiểm sát, từng trải qua nhiều chức vụ: Phó Viện trưởng, rồi Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Từ 6/2013 - 5/2015, ông là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình. Từ tháng 6/2015 - 4/2017, ông là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Từ tháng 5/2017 - 4/9/2018, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong giai đoạn 5/9/2018 - 4/2020, ông giữ chức Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Từ tháng 5/2020 - 8/2024, ông Nguyễn Huy Tiến là Phó Viện trưởng Thường trực, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 26/8/2024, ông giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Huy Tiến được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tháng 3/2026, ông được Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Huy Tiến được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý Ông Nguyễn Huy Tiến ẢNH: PV Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu nhậm chức trước Quốc hội ẢNH: NHƯ Ý “Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, không ngừng đổi mới trong thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. Ông NGUYỄN VĂN QUẢNG

TPHCM đang bước vào mùa tuyển sinh lớp 10 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo thống kê, năm nay thành phố có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, tăng gần 43.000 em so với năm trước. Trong đó, riêng khu vực TPHCM tăng hơn 27.000 em, còn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần lượt tăng hơn 8.400 em và 7.200 em. Trước số lượng thí sinh tăng mạnh, Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến khoảng 70% học sinh sẽ trúng tuyển vào các trường công lập, đồng nghĩa với việc gần 51.000 em phải lựa chọn những hướng đi khác. Với nhóm này, các em có thể học trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề. Trong vài năm gần đây, xu hướng lựa chọn đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì đổ xô vào trường tư thục như trước, nhiều học sinh chuyển sang đăng ký học tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX). Điều này cho thấy hệ GDTX đang dần trở thành một lựa chọn chủ động, khác với trước đây thường bị xem là phương án “bất đắc dĩ”, chỉ dành cho những học sinh không còn con đường nào khác. Mùa tuyển sinh năm trước, có trung tâm tuyển được gần 2/3 chỉ tiêu từ trước khi có điểm thi lớp 10. Đây là những học sinh lựa chọn không thi lớp 10 mà đăng ký vào thẳng trung tâm GDTX ngay từ đầu để tiếp tục học tập. Trường hợp trớ trêu khác xảy ra sau khi kỳ thi tuyển sinh “căng não” kết thúc. Khi biết con rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 trường công, nhiều phụ huynh chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ cho con vào trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng phải ngậm ngùi ra về vì hết chỉ tiêu. Theo ông Huỳnh Huy Vũ - Giám đốc Trung tâm GDNNGDTX Hóc Môn, nhiều trung tâm hiện rất “đắt hàng”, tuyển sinh nhanh chóng đạt chỉ tiêu. Năm học trước, đơn vị tuyển được 8 lớp và theo dự báo năm nay số lượng hồ sơ đăng ký sẽ tiếp tục tăng. Nhờ bổ sung thêm đội ngũ giáo viên, trung tâm dự kiến mở rộng lên 9 lớp với khoảng 450 học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Ông Vũ đánh giá, sức hút của hệ GDTX đến từ nhiều yếu tố. Trước hết là chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định, thể hiện qua tỷ lệ tốt nghiệp cao, tiệm cận hệ THPT chính quy. Học hệ GDTX, bằng tốt nghiệp THPT của học sinh vẫn cùng một loại bằng với học sinh trường công lập. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo kết hợp học văn hóa với học nghề miễn phí, giúp học sinh có thêm lựa chọn: vừa có thể tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, vừa có thể tham gia thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Chi phí học tập thấp cũng là yếu tố quan trọng, đặc biệt phù hợp với số đông con em công nhân và người lao động. ANH NHÀN 6 n Thứ Tư n Ngày 8/4/2026 KHOA GIÁO NHÌN TỪ NGÀNH TOÁN Toán học từ lâu là một trong những ngành khoa học cơ bản giúp Việt Nam ghi dấu trên bản đồ tri thức thế giới. Từ mạng lưới hợp tác quốc tế của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đến thành tích ổn định của các đoàn Olympic Toán học quốc tế, câu chuyện người giỏi dường như chưa bao giờ là nỗi lo, mà vấn đề nằm ở chỗ làm sao giữ được và phát triển họ lâu dài. Nhưng bài toán lớn hơn lại nằm ở chặng đường phía sau: làm sao để những học sinh giỏi ấy không dừng lại ở đỉnh cao phổ thông, mà tiếp tục đi xa trong nghiên cứu và trở thành lực lượng nòng cốt của nền toán học. GS. TSKH Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, nhìn nhận thẳng thắn, Việt Nam không thiếu tài năng Toán học, đặc biệt ở bậc trung học, điều đã được chứng minh qua các kì thi quốc tế. Vấn đề nằm ở việc xây dựng một hệ thống đào tạo đủ mạnh để nuôi dưỡng tài năng đó ở bậc cao hơn. Theo ông, thách thức lớn nhất trong đào tạo tiến sĩ toán học hiện nay không phải là tuyển chọn, mà là điều kiện để học tập và nghiên cứu, từ cơ sở vật chất đến môi trường học thuật. Khi những yếu tố này chưa được đảm bảo, người học khó toàn tâm, đam mê gắn bó lâu dài. Một nghịch lí được chỉ ra: khoa học cơ bản, đặc biệt là toán học, vốn mang tính dài hạn, ít cho thấy hiệu quả ứng dụng ngay tức thì. Nhưng chính vì vậy, nếu không có đầu tư bài bản và kiên trì, nền tảng tri thức quốc gia sẽ khó khăn. Không chỉ là câu chuyện kinh phí, chất lượng đào tạo còn phụ thuộc lớn vào người thầy. Việc các nghiên cứu sinh được hướng dẫn bởi những giáo sư, nhà khoa học xuất sắc không chỉ giúp định hướng đúng, mà còn tạo ra môi trường học thuật đủ độ sâu để phát triển tư duy nghiên cứu độc lập và khả năng hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán kí kết hợp tác được xem như một nỗ lực tháo gỡ “điểm nghẽn” lâu nay. Chương trình phối hợp đào tạo tiến sĩ Toán học được thiết kế với các cơ chế đặc thù: học bổng, hỗ trợ sinh hoạt phí, hỗ trợ chuyên môn và điều kiện nghiên cứu tương xứng với môi trường học thuật tiên tiến. Theo GS. TSKH Vũ Hoàng Linh, đây là mô hình kết hợp giữa trường đại học và viện nghiên cứu, có sự tham gia của các nguồn lực xã hội hóa, trong đó có Quỹ Giáo dục Việt Nam, nhằm đào tạo đội ngũ nghiên cứu trình độ cao, có khả năng hội nhập quốc tế. Không dừng ở bậc sau đại học, hướng đi này còn mở rộng xuống cả bậc cử nhân, với chương trình khoa học tài năng toán học. CẦN HỖ TRỢ, ĐỒNG HÀNH Ở góc nhìn khác, GS. TSKH Ngô Bảo Châu, Giám đốc khoa học, Viện nghiên cứu cao cấp về toán cho rằng, điểm yếu kéo dài của toán học Việt Nam là chưa đào tạo được nhiều tiến sĩ đạt đẳng cấp quốc tế ngay trong nước, ngoài một số trường hợp cá biệt. Theo GS Ngô Bảo Châu, yếu tố then chốt của mô hình hợp tác lần này là thu hút trí thức người Việt ở nước ngoài. Nhờ cam kết tài chính dài hạn từ Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, đã có những giáo sư người Việt tầm vóc quốc tế đồng ý về nước làm việc định kì, trực tiếp tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu. Ở tầm chính sách, TS Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cho biết đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 đặt trọng tâm vào nhân lực STEM, trong đó toán học là một trụ cột. Điểm nghẽn tại Việt Nam là sự thiếu hụt đội ngũ nhân lực STEM có trình độ, kĩ năng đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn công nghệ lớn là rào cản cho việc thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế… Đề án góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực STEM có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trọng tâm là đội ngũ nhân lực tài năng có khả năng tham gia sâu vào công đoạn nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao được ưu tiên; tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia trong thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Mục tiêu đặt ra là tỉ lệ người học các ngành STEM đạt 35% ở mỗi trình độ đào tạo, trong đó có ít nhất 2,5% thuộc các ngành khoa học cơ bản. Con số này cho thấy, dù không “ồn ào” như các ngành công nghệ, Toán học vẫn giữ vai trò nền tảng trong chiến lược phát triển dài hạn. Nhìn từ câu chuyện hợp tác giữa một trường đại học và một viện nghiên cứu, bài toán đào tạo tài năng trong Toán học cũng phản chiếu thách thức chung của giáo dục đại học Việt Nam: không thiếu người giỏi, nhưng để họ đi được đường dài, cần một hệ sinh thái đủ mạnh để tài năng không bị “đứt gãy” ngay trên sân nhà. TS Đặng Văn Huấn cho biết, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Nghị định trình Chính phủ hỗ trợ học bổng, trong đó có ưu tiên lớn cho sinh viên học tập tại các chương trình tài năng. Bộ cũng khuyến khích các trường hợp tác quốc tế để phục vụ nhiệm vụ đào tạo nhân lực tài năng cho phát triển đất nước. NGHIÊM HUÊ Không thiếu học sinh giỏi, cũng không thiếu thành tích quốc tế, nhưng đào tạo tài năng ở Việt Nam vẫn loay hoay ở chặng đường dài hơi. Trước áp lực tuyển sinh lớp 10 tăng cao, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại TPHCM ngày càng "đắt hàng" và trở thành lựa chọn chủ động của nhiều học sinh, thay vì chỉ là phương án dự phòng như trước đây. TS Đặng Văn Huấn cho biết qua quá trình xét chọn đợt 1, đã có 30 cơ sở đào tạo đăng kí đề xuất 189 chương trình đào tạo tài năng theo đề án. Ba thí sinh Việt Nam (thứ 2,3,4 từ trái sang) nhận Huy chương Vàng tại lễ trao giải cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Toán học quốc tế 2023"

