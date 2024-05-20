Báo Tiền Phong số 97

THỨ BA 7/4/2026 Số 97 0977.456.112 LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI KHÓA XVI CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ÔNG TRẦN THANH MẪN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ÔNG ĐỖ VĂN CHIẾN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ÔNG NGUYỄN KHẮC ĐỊNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI BÀ NGUYỄN THỊ THANH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ÔNG NGUYỄN HỒNG DIÊN PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ÔNG NGUYỄN DOÃN ANH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC ÔNG LÂM VĂN MẪN CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG BÀ NGUYỄN THANH HẢI CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT VÀ TƯ PHÁP ÔNG PHAN CHÍ HIẾU CHỦ NHIỆM ỦY BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU ÔNG NGUYỄN HỮU ĐÔNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH ÔNG PHAN VĂN MÃI CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN NGUYỆN VÀ GIÁM SÁT BÀ LÊ THỊ NGA PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC ÔNG HOÀNG DUY CHINH CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI ÔNG LÊ TẤN TỚI TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ÔNG LÊ QUANG MẠNH PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI ÔNG VŨ HẢI HÀ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ÔNG NGUYỄN ĐẮC VINH Quốc hội quyết định cho hiện tại, chịu trách nhiệm trước tương lai

TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Quốc hội quyết định cho hiện tại, chịu trách nhiệm trước tương lai MỖI ĐẠO LUẬT PHẢI XUẤT PHÁT TỪ LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Quốc hội quyết định cho hiện tại, chịu trách nhiệm trước tương lai MỖI ĐẠO LUẬT PHẢI XUẤT PHÁT TỪ LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta. "Đây là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo Hiến pháp; là kỳ họp tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng pháp lý, thể chế và động lực chính sách để đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới: phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc", Tổng Bí thư nói. Theo Tổng Bí thư, Quốc hội là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; là nơi quyết định những vấn đề lớn của đất nước; là nơi chuyển hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính sách và sức mạnh tổ chức thực tiễn. Mỗi đại biểu Quốc hội phải luôn ý thức sâu sắc rằng mình không chỉ đại diện cho đơn vị bầu cử, không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri, mà còn gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của Nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt các nhiệm vụ lớn. Đầu tiên, cần đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng bằng được một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quốc hội phải tập trung nâng cao hơn nữa năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách và pháp luật; tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Hệ thống pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng thể chế của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước. Tổng Bí thư nêu, trong thời gian qua, mặc dù hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện đáng kể, nhưng vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu liên thông; có những quy định chưa rõ, chưa ổn định, chưa theo kịp thực tiễn, làm tăng chi phí tuân thủ, làm chậm cơ hội phát triển, làm khó cho người dân, doanh nghiệp và bộ máy thực thi. Vì vậy, Quốc hội cần chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật quốc gia, kiên quyết khắc phục tình trạng “luật bó”, chồng lấn, đẩy trách nhiệm cho văn bản dưới luật; phải làm sao để luật ban hành ra là đi được vào cuộc sống, người dân dễ hiểu, doanh nghiệp dễ thực hiện, cơ quan nhà nước dễ áp dụng. Đặc biệt, phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai; Luật không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường”. Đối với những vấn đề mới, những lĩnh vực mới, những mô hình mới, những lực lượng sản xuất mới, cần có cách tiếp cận phù hợp, mạnh dạn thí điểm, có kiểm soát, tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo Tổng Bí thư, quá trình lập pháp phải thật sự khoa học, dân chủ, minh bạch, lắng nghe được tiếng nói của chuyên gia, nhà khoa học, kinh nghiệm quốc tế, doanh nghiệp và Nhân dân. Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc, từ lợi ích chính đáng của Nhân dân; kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mọi tác động tiêu cực làm méo mó chính sách. Phải chuyển mạnh từ tư duy “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển”; từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”. Hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ SỰ CHẬM TRỄ TRỞ THÀNH ĐIỂM NGHẼN CỦA PHÁT TRIỂN Tổng Bí thư lưu ý, cần nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội nhiệm kỳ này tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong phát triển; những vấn đề bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm; đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Mỗi nội dung giám sát phải gắn với trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể, sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể; giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng và so sánh rõ ràng giữa mục tiêu đặt ra với kết quả đạt được. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, cần nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; quyết định phải đúng, trúng, kịp thời, vì lợi ích lâu dài của quốc gia. Tổng Bí thư nêu rõ, bước vào giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt lịch sử, đất nước đòi hỏi Quốc hội không chỉ quyết định đúng, mà phải quyết định trúng và kịp thời; bởi chậm một quyết sách có thể làm lỡ một thời cơ chiến lược. Các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia… đều là những quyết sách lớn, gắn với lợi ích căn bản, lâu dài của quốc gia, dân tộc, phải được xem xét toàn diện, khoa học, thận trọng, nhưng tuyệt đối không để sự chậm trễ trở thành điểm nghẽn của phát triển. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Quốc hội càng phải nâng cao chất lượng phân tích chính sách, năng lực dự báo chiến lược và đánh giá tác động; phải chọn đúng việc lớn, đúng khâu đột phá, đúng công trình trọng điểm, đúng lĩnh vực then chốt để tập trung nguồn lực; không dàn trải, manh mún, chia đều. Đầu tư không chỉ để tăng trưởng trước mắt, mà phải đầu tư để tạo ra động lực tăng trưởng mới, năng lực cạnh tranh mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới. Mỗi quyết sách của Quốc hội phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, trong yêu cầu bảo đảm độc lập, tự chủ, an ninh, an toàn và phát triển bền vững. Quốc hội quyết định cho hiện tại, nhưng phải chịu trách nhiệm trước tương lai. Đó là bản lĩnh chính trị, là tầm nhìn chiến lược, là trí tuệ lập pháp và là chiều sâu của một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Tổng Bí thư lưu ý, tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát thực tiễn và phản ứng chính sách nhanh hơn. Quốc hội phải gắn bó mật thiết hơn với Nhân dân; mở rộng các kênh tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của cử tri, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học; tăng cường công khai, minh bạch trong toàn bộ hoạt động của mình; xây dựng Quốc hội số, hiện đại, thông minh, nhưng trước hết phải là một Quốc hội gần dân, hiểu dân, vì dân, hành động vì lợi ích của dân. “Khi lòng dân được lắng nghe, khi ý dân được phản ánh trung thực, khi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống, thì Quốc hội sẽ mạnh hơn, Nhà nước sẽ vững hơn, niềm tin xã hội sẽ lớn hơn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sáng 6/4, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới. Quốc hội quyết định cho hiện tại, nhưng phải chịu trách nhiệm trước tương lai. Đó là bản lĩnh chính trị, là tầm nhìn chiến lược, là trí tuệ lập pháp và là chiều sâu của một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI ẢNH: NHƯ Ý Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, bước vào giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt lịch sử, đất nước đòi hỏi Quốc hội không chỉ quyết định đúng, mà phải quyết định trúng và kịp thời; bởi chậm một quyết sách có thể làm lỡ một thời cơ chiến lược. KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT,

3 n Thứ Ba n Ngày 7/4/2026 THỜI SỰ Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn cử tri TPHCM đã tin tưởng bầu ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XVI. “Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và Nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nói. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt; trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề, nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả Phát biểu nhậm chức trước Quốc hội sáng 6/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Trong 6 Phó Chủ tịch Quốc hội được bầu, có 3 nhân sự tái cử và 3 nhân sự lần đầu. Ba nhân sự tái cử, gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến (sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang); Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên); Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1967, quê quán tỉnh Ninh Bình). Ba nhân sự Phó Chủ tịch lần đầu, gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên). Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Diên là Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh (sinh năm 1967, quê quán TP Hà Nội). Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Doãn Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1968, quê quán TP Hà Nội). Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Hồng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Ủy ban được bầu, gồm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn (sinh năm 1970, quê quán TP Cần Thơ); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu (sinh năm 1969, quê quán tỉnh Ninh Bình); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (sinh năm 1973, quê quán tỉnh Vĩnh Long); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (sinh năm 1969, quê quán tỉnh Cà Mau); Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (sinh năm 1972, quê quán tỉnh Nghệ An); Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970, quê quán TP Hà Nội); Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông (sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ); Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hà Tĩnh); Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội). LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Quốc hội khóa XVI có 6 Phó Chủ tịch Chiều 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán thành phố Cần Thơ, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; ông là Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, XVI; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV, XVI. Quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm gắn bó và kinh qua các chức vụ tại Cần Thơ, từng làm Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP, rồi Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Tháng 10/2015, ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sau đó làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Từ tháng 7/2017, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, sau đó được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV và XV. Đầu tháng 5/2024, ông được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định. Vào ngày 20/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 1/2026, tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Tại kỳ bầu cử tháng 3/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn TPHCM. Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đã được thông qua. QUỐC HỘI KHÓA XVI Cũng tại Kỳ họp, Quốc hội đã bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tân Tổng Kiểm toán sinh năm 1972, quê quán TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng.

4 n Thứ Ba n Ngày 7/4/2026 XÃ HỘI Nguyên Giám đốc Bảo Tín Minh Châu cùng con trai bị khởi tố Cơ quan điều tra xác định, ông Châu và Tú đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống phần mềm kế toán. Từ cuối năm 2024 đến nay, ông Châu đã chỉ đạo Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu phần mềm. Qua trích xuất giai đoạn 20202023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra công bố vào tháng 5/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng; vi phạm về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Cụ thể, công ty đã hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa không đúng quy định, dẫn đến làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Đây là hành vi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Không chỉ dừng lại ở đó, trong hoạt động kinh doanh vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm quy định về chế độ báo cáo. Doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ việc báo cáo tình hình mua, bán vàng theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đặc biệt, cơ quan thanh tra cũng phát hiện có tình trạng doanh nghiệp bán vàng với giá cao hơn giá niêm yết, vi phạm nguyên tắc công khai, minh bạch trong giao dịch với khách hàng. Ở lĩnh vực thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhiều thiếu sót cũng được chỉ ra. Công ty không công bố trên website thông tin liên quan đến vận chuyển, giao nhận hàng hóa; không xây dựng và công khai quy trình tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, doanh nghiệp chưa ban hành chính sách bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân người tiêu dùng - một yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến. Cơ quan thanh tra còn ghi nhận dấu hiệu doanh nghiệp đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, nhằm thu hút khách hàng của đơn vị khác. Hành vi này có liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, làm méo mó môi trường kinh doanh trên thị trường vàng vốn đang có nhiều biến động. Một trong những vi phạm nghiêm trọng hơn nằm ở việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền. Theo kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu đã ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền sai thẩm quyền, nội dung không đầy đủ theo quy định pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp không thực hiện việc lưu trữ thông tin khách hàng và các giao dịch thuộc diện phải báo cáo. Đây là những lỗ hổng lớn trong kiểm soát dòng tiền, tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Từ những vi phạm được phát hiện, cơ quan thanh tra đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp hơn 2,6 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền và chế độ báo cáo mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, một số hành vi sai phạm tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Ngay sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt việc chuyển vụ việc sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Động thái này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các sai phạm, đồng thời thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vàng - lĩnh vực nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và tâm lý người dân. THANH HÀ - NGỌC MAI Chiều 6/4, Công an TP. Hà Nội công bố thông tin vụ án Vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên công ty. Cảnh sát có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào chiều 25/3 Ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm về kế toán xảy ra tại công ty này. CQĐT phát hiện, giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng. 300 tấn lợn bệnh tiêu thụ tại 26 trường tiểu học Chiều 6/4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026. Tại họp báo, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc gần 300 tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi tuồn vào bếp ăn trường học. Bà Yến cho biết, kết quả đấu tranh ban đầu xác định đây là một đường dây ổ nhóm chuyên thu gom, mua bán lợn dịch bệnh để giết mổ bán cho người tiêu dùng trong một thời gian dài. Cụ thể, đầu năm 2026, đối tượng Nguyễn Thị Hiền hành nghề giết mổ lợn tại Trung tâm giết mổ tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội). Hiền bàn bạc với Đỗ Văn Thanh có nhiệm vụ thu gom lợn dịch bệnh từ tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang rồi chuyển xuống lò mổ cho Hiền tại Hà Nội để thực hiện việc giết mổ. Trung bình mỗi ngày, Thanh và các đối tượng thu gom khoảng 50 đến 60 con lợn nhiễm dịch để bán cho Hiền. Hiền đã bán lợn dịch bệnh cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Sau đó, Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát thực hiện việc pha lọc, sơ chế, đóng gói, dán nhãn thịt lợn sạch có truy xuất nguồn gốc QR Code rồi bán lại cho một số công ty thương mại khác như: Công ty CP Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Khánh Ngọc; Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn; Công ty Thực phẩm TNHH dịch vụ ẩm thực Gia An và một số chợ đầu mối. Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận. TRẦN HOÀNG CHUYỆN HÔM NAY Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bắt đầu với một trọng trách lớn: đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu của thời cuộc và đòi hỏi của đất nước, của Nhân dân. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong một thế giới biến động không ngừng, Quốc hội không thể vận hành theo nhịp độ cũ, cách thức cũ. Quốc hội phải có năng lực thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn, quyết định vấn đề nhanh hơn nhưng vẫn chặt chẽ, đúng đắn. Do đó, đổi mới của Quốc hội vừa là đòi hỏi của thực tiễn vừa là yêu cầu mang tính cấp bách, nhằm hiện thực được các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, cũng như mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới mà Kết luận Hội nghị Trung ương 2 mới đây đã nêu ra. Tuy vậy, đổi mới của Quốc hội không chỉ từ quy trình, quy định, cách thức hoạt động mà còn từ ý thức, trách nhiệm của mỗi đại biểu. 500 đại biểu vừa được cử tri “chọn mặt gửi vàng” tham gia vào Quốc hội khóa XVI, không chỉ mang theo sự tín nhiệm, mà còn mang theo biết bao kỳ vọng của cử tri. Mỗi đại biểu Quốc hội, vì thế phải luôn ý thức sâu sắc rằng mình không chỉ đại diện cho đơn vị bầu cử, không chỉ mang theo lá phiếu tín nhiệm của cử tri, mà còn gánh trên vai trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia, đối với niềm tin của nhân dân, đối với tương lai của các thế hệ mai sau. Do đó, cử tri và nhân dân đòi hỏi và mong muốn, từng đại biểu Quốc hội, phải nhanh chóng chuyển hóa chương trình hành động, cam kết, lời hứa trong đợt bầu cử vừa qua thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước. Cử tri đòi hỏi các đại biểu Quốc hội phải tiếp tục gắn bó mật thiết, lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học để các quyết sách của Quốc hội đến với đời sống, “sống trong đời sống”. Để làm sao mỗi đạo luật, mỗi quyết định được Quốc hội thông qua phải xuất phát từ lợi ích quốc gia-dân tộc, từ lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp. Quốc hội trong kỷ nguyên mới đòi hỏi mỗi đại biểu tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết. Nhiệm kỳ mới đã bắt đầu. Nhưng hành trình của lá phiếu chỉ thực sự hoàn tất khi được chuyển hóa thành những quyết sách đúng, trúng và kịp thời trong đời sống. Đó không chỉ là yêu cầu của phát triển, mà còn là mệnh lệnh từ niềm tin của Nhân dân. VĂN KIÊN Chuyển lời hứa thành hành động

5 n Thứ Ba n Ngày 7/4/2026 XÃ HỘI Cục Thuế - Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi tới Thuế tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu. Trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô, giá thế giới tăng đột biến đã kéo theo giá xăng dầu trong nước biến động mạnh. Trong tháng 3, giá bán lẻ xăng dầu điều chỉnh 5 lần, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn trong kinh doanh xăng dầu. Qua rà soát cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử đối với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, cơ quan thuế ghi nhận một số dấu hiệu bất thường. Cụ thể, số lượng hàng bán trước và sau thời điểm điều chỉnh giá có biến động mạnh. Cá biệt, có doanh nghiệp tổng sản lượng xuất bán trong 2 ngày trước, lớn gấp hơn 3 lần sản lượng 2 ngày sau thời điểm tăng giá, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trong quản lý thuế. Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung nguồn lực rà soát, phân tích dữ liệu về khai thuế, hóa đơn điện tử, sản lượng bán hàng, doanh thu, tồn kho trước và sau thời điểm Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý trực tiếp để kiểm tra đột xuất. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường; kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với mặt hàng xăng dầu. Thời kỳ kiểm tra áp dụng 3 tháng đầu năm nay. Cơ quan thuế yêu cầu tập trung kiểm tra lượng xăng dầu bán ra của doanh nghiệp trong các ngày trước, trong và sau ngày Nhà nước điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Đây là những thời điểm sản lượng xăng, dầu xuất bán biến động lớn hơn so với các ngày khác. Trong đó, cần kiểm tra số lượng hóa đơn điện tử xuất trong ngày, đặc biệt là các hóa đơn có sản lượng lớn; đối chiếu sổ sách kế toán bán hàng với hóa đơn đã phát hành và hàng hóa thực tế xuất kho; kiểm tra sổ sách xuất, nhập, tồn kho theo ngày hoặc ca bán hàng để xác định chính xác khối lượng tồn kho tại thời điểm điều chỉnh giá. Trường hợp phát hiện dấu hiệu găm hàng, đầu cơ, hạn chế bán ra nhằm trục lợi khi giá biến động; lập và sử dụng hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không phản ánh đúng bản chất giao dịch; gian lận về giá, chuyển lợi nhuận giữa các đơn vị có quan hệ liên kết; không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn không đầy đủ, rủi ro trong việc chấp hành pháp luật thì xử lý nghiêm theo quy định hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền. Cục Thuế cho biết đã chuyển toàn bộ thông tin, dữ liệu thu thập và phân tích sơ bộ cho các đơn vị để triển khai đồng bộ, thống nhất. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 4. ĐỀ XUẤT KÉO DÀI GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU VỀ 0% ĐẾN 30/6 Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ. Tình hình địa chính trị hiện vẫn diễn biến phức tạp, nguồn cung hạn hẹp, giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng. Trong khi đó, Nghị định 72/2026 sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/4 tới, khiến doanh nghiệp gặp khó khi phải sớm đàm phán các lô hàng cho tháng 4, 5, 6. Bộ Tài chính cho rằng, việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cơ quan soạn thảo đề xuất, áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% đối với 3 mã hàng là nguyên liệu sản xuất xăng, dầu, thay cho mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023 là 5%. Cụ thể, mã hàng 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (loại khác). Dự thảo nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 đến hết ngày 30/6 năm nay. Theo tính toán, với việc kéo dài giảm thuế nhập khẩu xăng dầu trong 2 tháng, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 997 tỷ đồng (tổng số giảm thu ngân sách nhà nước khi áp dụng chính sách giảm thuế theo Nghị định số 72/2026 và nghị quyết mới là 2.021 tỷ đồng). VIỆT LINH Cục Thuế yêu cầu kiểm tra kinh doanh xăng dầu Qua rà soát cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế đã phát hiện dấu hiệu bất thường. Cơ quan thuế yêu cầu xác định doanh nghiệp có rủi ro cao để kiểm tra đột xuất. Đảm bảo nguồn cung xăng dầu Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong tháng 3, các thương nhân đầu mối đã nhập khẩu sản phẩm xăng dầu đạt 3,2 triệu m3 cùng với hàng tồn kho hiện tại (1,6 - 1,8 triệu m3) có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho đến hết tháng 4/2026. Nhằm hạ nhiệt giá xăng dầu, Quỹ Bình ổn đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính kích hoạt tới 9 lần chỉ trong vòng một tháng, với tổng số tiền chi ra ước tính 5.300 tỷ đồng. Chính phủ triển khai nhiều công cụ tài khóa đồng thời như giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với một số mặt hàng xăng dầu. Thuế bảo vệ môi trường về 0% đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng cắt giảm từ 8-10% xuống 0%... Ngày 6/4, ca sĩ Nguyễn Tâm nói anh đang chờ phán quyết từ Tòa án Nhân dân TPHCM sau 6 năm theo đuổi vụ kiện. Vụ tranh chấp liên quan dự án phim thu hút dư luận khi kết quả giám định tư pháp ghi nhận nhiều điểm trùng khớp giữa hai tác phẩm. Sau khi ca sĩ Nguyễn Tâm nói “quyết tâm đi đến cùng để làm rõ sự thật”, NSƯT Vũ Luân phản hồi với Tiền Phong rằng anh không muốn ý kiến thêm; nếu có thông tin mới sẽ chủ động chia sẻ trên trang cá nhân và cung cấp cho truyền thông. Ca sĩ Nguyễn Tâm khởi kiện Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment và Công ty Kiến Vàng từ năm 2020, liên quan tranh chấp vi phạm bản quyền dự án phim truyền hình. Theo hồ sơ vụ việc, tháng 10/2019, ca sĩ Nguyễn Tâm và Công ty Kiến Vàng ký hợp đồng sản xuất bộ phim truyện dài tập “Nơi nào cho tình yêu”. Ca sĩ Nguyễn Tâm giữ vai trò đạo diễn, nhà sản xuất kiêm tác giả kịch bản. Tác phẩm đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả vào tháng 11/2020. Nam ca sĩ sau đó phát hiện bộ phim “Hạnh phúc xa bay” do phía NSƯT Vũ Luân phát hành trên các nền tảng trực tuyến có những điểm tương đồng với tác phẩm của mình. Cho rằng quyền tác giả bị xâm phạm, ca sĩ Nguyễn Tâm yêu cầu các bên liên đới bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín và tổn thất kinh tế với số tiền 20 tỷ đồng. Về con số này, phía nguyên đơn lý giải, mức thiệt hại được tính toán dựa trên kế hoạch phát hành phim ban đầu vốn định hướng chiếu rạp và đã có các đối tác ký kết tài trợ. Ca sĩ Nguyễn Tâm cho rằng việc bộ phim xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến kế hoạch kinh doanh không thể thực hiện như dự kiến, gây ra những tổn thất nhất định. Anh nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là một phán quyết rõ ràng từ cơ quan chức năng để xác định đúng sai về mặt pháp lý. Một trong những dữ liệu quan trọng của vụ kiện là kết quả giám định tư pháp được hoàn tất vào tháng 11/2024. Theo kết luận giám định từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trailer và 8 tập phim của hai tác phẩm có sự trùng khớp về nội dung, diễn viên, hình ảnh và âm thanh ở nhiều phân đoạn. Tại tập 1 của “Nơi nào cho tình yêu”, phân đoạn từ 0 phút 20 giây đến 19 phút 32 giây giống với tập 1 của “Hạnh phúc xa bay” từ 0 phút 3 giây đến 23 phút 46 giây. Ở các tập tiếp theo, thời lượng tương đồng cũng được ghi nhận ở các mức độ khác nhau. Ca sĩ Nguyễn Tâm nói phiên xét xử tháng 3/2026 hiện tạm hoãn. Trước khi rơi vào vòng xoáy kiện tụng, anh và NSƯT Vũ Luân hợp tác trong dự án phim từ năm 2017. TRẠCH DƯƠNG Ca sĩ Nguyễn Tâm không chấp nhận thương lượng Ngày 6/4, ca sĩ Nguyễn Tâm cho biết vẫn đang chờ phán quyết từ Tòa án Nhân dân TPHCM sau gần 6 năm theo đuổi vụ kiện vi phạm bản quyền đối với Công ty TNHH Vũ Luân Entertainment, đồng thời khẳng định không chấp nhận thương lượng. Ca sĩ Nguyễn Tâm (trái) và NSƯT Vũ Luân kéo dài kiện tụng suốt 6 năm Cục Thuế đã phát hiện dấu hiệu bất thường khi rà soát cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử với một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu VỤ CÔNG TY CỦA NSƯT VŨ LUÂN BỊ KIỆN SUỐT 6 NĂM, ĐÒI BỒI THƯỜNG 20 TỶ ĐỒNG:

6 n Thứ Ba n Ngày 7/4/2026 KHOA GIÁO Hy vọng mới cho người cần ghép giác mạc Theo đó, nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo, Sở đề nghị các địa phương tiến hành rà soát thực trạng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức tại các cơ sở giáo dục. Trường hợp cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp chưa vượt quá tỷ lệ theo quy định, các xã, phường cần xây dựng đề án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức xét thăng hạng cho viên chức đủ điều kiện. Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo các quy định hiện hành như Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Nghị định 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ; các thông tư của Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên ban hành năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan. Ngoài ra, việc xét thăng hạng còn căn cứ Thông tư 13/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông công lập; cùng Quyết định 87/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Sở GD&ĐT yêu cầu các địa phương căn cứ đề án vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đã được phê duyệt để xây dựng đề án thăng hạng, tổng hợp nhu cầu chỉ tiêu và lập danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký xét thăng hạng. Sau khi hoàn thiện, hồ sơ sẽ được trình UBND tỉnh (qua Sở GD&ĐT thẩm định) để phê duyệt nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng. Khi có quyết định phê duyệt, UBND cấp xã sẽ tổ chức xét thăng hạng theo thẩm quyền được phân cấp hoặc ủy quyền. Theo kế hoạch, các địa phương phải gửi hồ sơ đề án về Sở GD&ĐT trước ngày 29/4/2026 để thẩm định. Động thái này cũng căn cứ Nghị định 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo. Trong đó nêu rõ, những đề án hoặc kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt trước ngày 30/6/2026 sẽ tiếp tục được thực hiện đến ngày 31/12/2026. Trước đó, báo Tiền Phong có bài viết: “Vượt tiêu chuẩn, sao nhiều giáo viên Nghệ An vẫn chưa được thăng hạng? phản ánh tình trạng nhiều giáo viên tại Nghệ An dù đã đáp ứng tiêu chuẩn nhưng nhiều năm chưa được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Theo quy định, tỷ lệ giáo viên hạng II được phép cơ cấu tối đa 50%. Tuy nhiên, khối giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh hiện mới đạt khoảng 30%. Tại một số địa phương, nhiều năm liền chưa tổ chức xét thăng hạng, khiến không ít giáo viên bị ảnh hưởng đến tiền lương và phụ cấp. Sau khi có chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc rà soát và tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên, Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các địa phương kiểm tra, báo cáo thực trạng. Tuy nhiên, đến nay việc xét thăng hạng vẫn chưa được triển khai. THU HIỀN QUA ĐỜI TRƯỚC KHI ĐƯỢC GHÉP Tại Hội thảo khoa học quốc tế về giác mạc sinh học ngày 4/4, TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ, bệnh lý về giác mạc là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa mà có thể điều trị được, khôi phục được thị lực của người bệnh bằng phương pháp can thiệp ghép giác mạc. Ước tính Việt Nam có tới trên 500.000 người bị mù do bệnh lý giác mạc và có nhu cầu cần ghép giác mạc. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương con số chờ ghép cũng lên tới trên ngàn trường hợp. TS Dương thông tin, trong những năm qua, với sự nỗ lực của Hội nhãn khoa, các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt, đặc biệt là Bệnh viện Mắt Trung ương đã thành lập được một số ngân hàng giác mạc; vận động hiến tặng giác mạc từ người cho chết não. “Nhiều tấm gương, hình ảnh vô cùng xúc động, mang tính nhân văn sâu sắc mà chúng ta đã từng chứng kiến khi người thân của gia đình quyết định hiến tạng cho cơ sở y tế, cho phép hiến giác mạc và các bộ phận cơ thể người”, TS Dương chia sẻ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, thực tiễn điều trị hiện nay đặt ra những thách thức rất lớn. Nhu cầu ghép giác mạc ngày càng tăng, trong khi nguồn giác mạc hiến tặng còn rất hạn chế so với nhu cầu. Nhiều người bệnh phải chờ đợi kéo dài, thậm chí mất cơ hội điều trị. Bên cạnh đó, không ít trường hợp bệnh lý nặng như bỏng mắt, tổn thương bề mặt nhãn cầu phức tạp hoặc thất bại ghép nhiều lần khiến phương pháp ghép truyền thống không còn là giải pháp tối ưu. Chính vì vậy, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế đang trở thành xu hướng tất yếu của nhãn khoa hiện đại. Theo PGS. TS Lê Xuân Cung, Khoa Giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương, nhu cầu ghép giác mạc tại Viện là rất lớn nhưng nguồn giác mạc hiến tặng hiện nay chỉ đáp ứng được nhu cầu rất nhỏ. Năm 2025, bệnh viện nhận được giác mạc từ 94 người hiến, trong đó 4 trường hợp không sử dụng được. Con số này quá thấp so với nhu cầu thực tế. PGS.TS Lê Xuân Cung chia sẻ thực tế, có những bệnh nhân chờ đợi quá lâu, khi bệnh viện liên hệ lại để thực hiện ghép giác mạc thì đã qua đời. Ông Cung cho rằng thời gian tới cần tăng nguồn thu nhận giác mạc từ người hiến trong nước thông qua các giải pháp như truyền thông, xây dựng mạng lưới thu nhận và bảo quản giác mạc trong nước để có thể thu nhận ngày càng nhiều giác mạc có chất lượng tốt. Bên cạnh đó là nhập giác mạc từ ngân hàng mắt nước ngoài, đồng thời có nguồn giác mạc sẵn để có thể thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc ngay khi cần thiết như giác mạc sinh học, giác mạc bảo quản lâu dài. HƯỚNG ĐI MỚI Theo GS.TS Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, giác mạc sinh học là một phát minh mới, đồng thời là một loại vật liệu y sinh tiên tiến, góp phần mở rộng đáng kể các lựa chọn vật liệu thay thế trong điều trị bệnh lý giác mạc. Việc phát triển và ứng dụng loại vật liệu này không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ, mà còn giúp từng bước chủ động hơn trong việc thay thế giác mạc người trong thực tiễn lâm sàng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn giác mạc hiến tặng hiện vẫn còn nhiều hạn chế. GS Thanh cũng đề nghị, để một công nghệ như vậy có thể triển khai hiệu quả, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở bản thân công nghệ, mà còn ở năng lực tổ chức hệ thống triển khai. “Trong đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện mắt, các chuyên gia giác mạc và các đơn vị nghiên cứu đóng vai trò then chốt. Việc hình thành một mạng lưới chuyên môn đồng bộ sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng lâm sàng, đồng thời bảo đảm tính an toàn và hiệu quả cho người bệnh”, GS Thanh kiến nghị. Theo GS.TS Trần Lê Bảo Hà, Đại diện Hội đồng khoa học Công ty Gen và tế bào gốc Việt Nam (VGCT), việc đầu tư cho thị lực mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Theo tính toán, với mỗi 1 USD đầu tư cho cải thiện thị lực sẽ tạo ra 28 USD giá trị kinh tế. Cũng theo đại diện VGCT, với số lượng bệnh nhân ước tính lên tới 500 nghìn người tại Việt Nam hiện nay, nếu được khôi phục thị lực sẽ trực tiếp đóng góp 0,3-0,4% vào tăng trưởng GDP mỗi năm. GS Hà cũng cho rằng, việc một người mù có thể nhìn lại ánh sáng không chỉ là thành tựu y học, mà còn là sự phục hồi toàn diện về năng lực sống và năng lực lao động, kể cả giảm bớt gánh nặng (người chăm sóc người mù) cho gia đình. Ở quy mô xã hội, điều này góp phần nâng cao chất lượng sống, gia tăng chỉ số hạnh phúc của người dân, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế khi một bộ phận người mất thị lực được quay trở lại lực lượng lao động. NGUYỄN HOÀI Nhu cầu ghép giác mạc ở Việt Nam rất cao và tăng nhanh theo thời gian, tuy nhiên nguồn giác mạc đến từ hiến tặng chỉ đáp ứng được tỷ lệ rất nhỏ. Vì vậy, theo các chuyên gia, ghép giác mạc sinh học đang là hướng điều trị mới, mở ra hy vọng cho các bệnh nhân chờ ghép giác mạc. Giác mạc sinh học có thể mở ra hy vọng mới cho các bệnh nhân chờ ghép giác mạc Nghệ An rà soát thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Hàng trăm giáo viên ở Nghệ An mòn mỏi chờ xét thăng hạng Ngày 6/4, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc rà soát và triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục. “Trên thế giới, nhiều hướng tiếp cận mới đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng như giác mạc nhân tạo, vật liệu sinh học... Những tiến bộ này mở ra hy vọng mới cho nhóm bệnh nhân trước đây gần như không còn lựa chọn điều trị hiệu quả, giúp chủ động nguồn vật liệu thay thế, nâng cao khả năng tiếp cận điều trị cho người bệnh”. TS VƯƠNG ÁNH DƯƠNG - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế)

