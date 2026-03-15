Báo Tiền Phong số 91

THỨ TƯ 1/4/2026 Số 91 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 3 TRANG 15 TRANG 6 TRANG 8-9 TRANG 13 CHUYỆN HÔM NAY Lương tâm bẩn XEM TIẾP TRANG 5 n ĐẠI DƯƠNG Cuối tháng 1 vừa rồi, không khí rộn ràng mua sắm chuẩn bị đón Tết cổ truyền ở TP Hồ Chí Minh bỗng có lúc chùng xuống bởi một thông tin gây sốc: hai trường tiểu học tại thành phố này bị phát hiện thực phẩm bẩn tràn vào. Cán bộ thú y TP Hà Nội kiểm dịch lợn tại chợ Thường Tín ẢNH: CHI CỤC THÚ Y HÀ NỘI Phim Việt gây sốc, cần cảnh báo ẢNH: TTXVN ngăn thịt bẩn ra thị trường BỊT LỖ HỔNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHỈ ĐẠO “NÓNG” VỀ LÃI SUẤT CỤ THỂ HÓA NIỀM TIN CỦA CỬ TRI THÀNH HÀNH ĐỘNG TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: TRANG 16 Nhiều trường dừng tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật quốc gia TPHCM: Nâng mức thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng Cỗ máy bí mật phía sau những vụ ám sát của Israel CÚ HÍCH QUẢNG BÁ DU LỊCH KHÁNH HÒA Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh kiểm soát giết mổ gia súc Hà Nội rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm Xuyên thủng “cửa ải” kiểm dịch TRANG 4-5

Cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động CHỦ ĐỘNG, CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM RẤT CAO Chiều 31/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngày 15/3/2026 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp. Ngay sau bầu cử, ngày 19/3, Tổng Bí thư đã có bài viết đánh giá khá đầy đủ về cuộc bầu cử. Tổng Bí thư nêu rõ, có 5 thành công trong cuộc bầu cử vừa qua. Trong đó, điểm nổi bật nhất là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Theo báo cáo, đã có 76.198.214 trên 76.423.940 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,70% - mức cao nhất từng được ghi nhận. Đặc biệt, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại; 500 đại biểu Quốc hội đã được bầu đủ, đồng thời HĐND cấp tỉnh và cấp xã trong cả nước cũng được bầu đủ theo quy định. “Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức, mà sâu xa hơn là phản ánh niềm tin chính trị, ý thức công dân và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ ta”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Thành công thứ hai được Tổng Bí thư nêu rõ là chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách đạt 40%, cao nhất từ trước tới nay. Quốc hội khóa XVI có 150 đại biểu nữ, chiếm 30%; 76 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 15,2%; 18 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 3,6%; 33 đại biểu dưới 40 tuổi, chiếm 6,6%. “Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nước ta có đại biểu dân tộc Ơ Đu. Đây là những kết quả có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện bước tiến đồng thời ở cả hai mặt: nâng cao chất lượng đại biểu và bảo đảm tính bao trùm, tính đại diện của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”, Tổng Bí thư bày tỏ. Thành công thứ ba, theo Tổng Bí thư, công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở. Trước ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành đầy đủ 27 văn bản pháp lý theo luật định, cùng 14 nghị quyết và văn bản hướng dẫn, thêm 34 tài liệu giải đáp kỹ thuật cho địa phương. Từ công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu, đến kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, tất cả đều được tiến hành theo đúng lộ trình, đồng bộ và thống nhất. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho một cuộc bầu cử thành công trên phạm vi cả nước. Tổng Bí thư khẳng định, thành công thứ tư là bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử. Các nền tảng công nghệ đã được triển khai đồng bộ, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và an toàn; việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID trong quản lý cử tri đã góp phần nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính minh bạch của toàn bộ quy trình... Thành công thứ năm là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bầu cử được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định; số lượng đơn thư thấp hơn nhiệm kỳ trước; không phát sinh vụ việc nghiêm trọng hay tình huống bất thường ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. “Điều đó cho thấy sự chủ động, chuyên nghiệp và trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị, của lực lượng chức năng và của các cơ quan bầu cử các cấp”, Tổng Bí thư nhìn nhận. LÁ PHIẾU CỦA CỬ TRI KHÔNG DỪNG LẠI Ở NGÀY BẦU CỬ Từ những kết quả đó, theo Tổng Bí thư, có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng. Trước tiên, phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt; đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cuộc bầu cử vừa qua có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, kịp thời của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan ở Trung ương; cùng với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở từng địa phương, cơ sở. “Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy lãnh đạo sâu sát, chính quyền tổ chức quyết liệt, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ thì ở đó công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, nền nếp, đúng pháp luật và hiệu quả. Điều đó một lần nữa khẳng định rằng, để công tác bầu cử thành công, yếu tố có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, gắn với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư nêu rõ. Bài học thứ hai là công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật vì lợi ích chung. Chất lượng đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vì vậy, từng khâu từ hiệp thương, giới thiệu, thẩm tra, công bố danh sách, tiếp xúc cử tri, đến tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu đều phải công khai, minh bạch, chặt chẽ, khách quan. “Bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động và có tinh thần phụng sự nhân dân”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Bài học thứ ba được người đứng đầu Đảng ta nêu rõ là phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay không phải chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn nhờ cử tri thấy mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân. Theo Tổng Bí thư, việc tổ chức bỏ phiếu sớm ở 217 khu vực đặc thù ở 11 địa phương cho thấy tinh thần không để bất kỳ cử tri nào bị đứng ngoài ngày hội dân chủ của đất nước. Đây là bài học rất quan trọng về tính bao trùm, về bảo đảm quyền bầu cử thực chất cho mọi người dân, ở mọi vùng miền, trong mọi điều kiện. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh đến bài học về thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển nhanh, nếu thông tin chính thống không đến đủ nhanh, đủ rõ, đủ gần dân thì rất dễ để khoảng trống thông tin bị lấp đầy bởi tin sai, tin thiếu kiểm chứng. “Cuộc bầu cử vừa qua cho thấy khi chúng ta kết hợp tốt giữa tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở với nền tảng số, dữ liệu dân cư, ứng dụng công nghệ và các kênh truyền thông đa dạng, thì hiệu quả vận động, hướng dẫn và tạo đồng thuận xã hội sẽ cao hơn rất nhiều”, Tổng Bí thư khẳng định. Bài học thứ năm, cũng là bài học lớn nhất, theo Tổng Bí thư, thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. “Chính vì vậy, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng vị đại biểu trúng cử là rất lớn: phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước”, Tổng Bí thư nêu rõ. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 vừa qua đã để lại một dấu ấn rất quan trọng: đó là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Thành công ấy là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự lãnh đạo sát sao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và trên hết là tinh thần trách nhiệm của hàng chục triệu cử tri Việt Nam. LUÂN DŨNG Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Tổng Bí thư cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị ẢNH: TRẦN HUẤN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: “Từ thành công ấy, chúng ta càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, phải là Quốc hội, HĐND của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký quyết định số 14/2026/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn. Theo quyết định, các đối tượng được xem xét hưởng chính sách nhà ở xã hội gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Quyết định cũng quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, áp dụng hệ số điều chỉnh 1,25 để xác định mức thu nhập tối đa được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 25 triệu đồng/ tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 37,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn thì tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng. Đối với các trường hợp có từ 3 người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình tại TPHCM, hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35. Theo đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 27 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 40,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn thì tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 54 triệu đồng/tháng. Mức này tăng 10 triệu so với con số đang áp dụng. Những trường hợp này đồng thời được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ 2 phòng ngủ trở lên. Mức thu nhập được xác định thông qua bảng tiền lương, tiền công do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người đăng ký làm việc xác nhận. Cách tính hệ số điều chỉnh thu nhập là lấy mức thu nhập chuẩn theo quy định nhân hệ số điều chỉnh. Như vậy, hệ số càng cao thì trần thu nhập càng được nâng lên, giúp nhiều người đủ điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội. UBND TPHCM giao chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng điều kiện theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4. ĐẾN NĂM 2030 XÂY GẦN 200.000 CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TPHCM cũ đảm nhận 100.000 căn, khu vực Bình Dương trước đây là 86.900 căn, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 12.500 căn. Trong giai đoạn 2021 - 2025, TPHCM đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao, với 17.902/18.143 căn nhà ở xã hội, đạt 98,7% kế hoạch. Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội. Cụ thể, năm 2026 phải hoàn thành 28.500 căn, năm 2027 là 38.157 căn và giai đoạn 2028 - 2030 khoảng 38.200 căn mỗi năm. Tuy nhiên đến nay, TPHCM mới chỉ có 13 dự án nhà ở xã hội được khởi công với quy mô khoảng 11.000 căn và khả năng hoàn thành trong năm nay chỉ khoảng 2.100 căn. Để đạt được mục tiêu, TPHCM đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội ngay từ đầu năm 2026 với 2 dự án đã khởi công và 11 dự án đang thi công. Đến trước ngày 30/6, TPHCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 29.200 căn. Kế hoạch này góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa vào sử dụng khoảng 36.400 căn trong giai đoạn 2026 - 2027. Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, để chuẩn bị nguồn nhà hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027, TPHCM đang thúc đẩy thực hiện 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công với quy mô 12.000 căn, 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 31.500 căn. Theo kế hoạch Chính phủ giao, đến năm 2030, ngành xây dựng phải hoàn thành khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, cho biết, mục tiêu này có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến. Cơ sở để vượt kế hoạch là nhờ tiến độ triển khai tăng tốc rõ rệt trong 2 năm gần đây và quy mô nguồn cung đã được gối đầu từ số lượng lớn dự án đang triển khai. Năm 2025, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100.000 căn nhà ở xã hội song thực tế đã hoàn thành hơn 102.700 căn, mức cao nhất kể từ khi triển khai đề án, tạo dư địa thuận lợi cho các năm tiếp theo. DUY QUANG 3 n Thứ Tư n Ngày 1/4/2026 THỜI SỰ Đến trước ngày 30/6, TPHCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 29.200 căn TPHCM quy định, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 37,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn và tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/ tháng thì đượ c mua nhà ở xã hộ i. Mức này tăng 10 triệu đồng so với trước. Lũy kế đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 657.000 căn, trong đó gần 170.000 căn đã hoàn thành, hơn 134.000 căn đang thi công và trên 354.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy mô này tương đương khoảng 62% chỉ tiêu toàn đề án. Nâng mức thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất mới, hướng tới sát thị trường UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026, nhằm hoàn thiện cơ chế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định mới. Theo quyết định, việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất hướng đến bảo đảm cơ sở khoa học, phù hợp diễn biến thị trường bất động sản, qua đó nâng cao tính minh bạch và công khai trong quản lý. Hệ số này sẽ được áp dụng trong nhiều trường hợp theo Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 254/2025/ QH15 như tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến. Trong đó, dự thảo đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng, thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2026 (tăng khoảng 8%). Lương cơ sở được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, dùng tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở… Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng hiện hành chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp. Vì vậy, các mức lương khác trong hệ thống bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn. Cơ quan này khẳng định, việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết, nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải thiện đời sống của người hưởng lương. 9 NHÓM ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HƯỞNG TĂNG LƯƠNG Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ quy định 9 nhóm hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới từ 1/7. Trong đó bao gồm cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó là người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc lực lượng công an… Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2026 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ 1/7/2026 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ 1/7 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6. LUÂN DŨNG Đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức từ 1/7 Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%) từ ngày 1/7. TPHCM: Đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

4 n Thứ Tư n Ngày 1/4/2026 XÃ HỘI BỊT LỖ HỔNG NGĂN PHỤ HUYNH SỐC Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội khởi tố 8 bị can trong đường dây thu mua, giết mổ lợn bệnh và tuồn ra thị trường. Trong đó, có Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát chuyên cung cấp thực phẩm cho nhiều bếp ăn tập thể và trường học. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa làm rõ thịt lợn bệnh đã được “phù phép”, tiêu thụ ở bao nhiêu trường học, tuy nhiên thông tin này đã gây sốc với phụ huynh. Trên các diễn đàn, phụ huynh bày tỏ sự phẫn nộ khi quy trình quản lý, giám sát lỏng lẻo để công ty cung cấp thực phẩm tuồn lợn bệnh vào bữa ăn của trẻ. Anh Trần Văn Hùng ở Hà Đông (Hà Nội) có hai con đang đi học bậc mầm non, tiểu học ăn bán trú ở trường nên cảm thấy rất lo lắng. “Các thực phẩm bẩn qua tẩm ướp, chế biến đối với trẻ đều trở thành món ngon nhưng ăn vào để lại hậu quả rất khôn lường”, anh Hùng nói và đề nghị xử lý mạnh tay hơn nữa đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm bẩn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) cho biết, ngay trong chiều 30/3, UBND Phường Hà Đông đã yêu cầu các trường rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm. Cách làm của trường là ký hợp đồng thông qua một công ty cung cấp, tuy nhiên nhập loại thịt nào đều theo ý kiến của phụ huynh từ đầu năm học. Ngoài việc kiểm tra thực phẩm khi giao nhận hằng ngày, trước đó, trường tổ chức đến thăm, kiểm tra cơ sở sản xuất, giết mổ gia súc để yên tâm hơn về nguồn gốc. Xe vận chuyển thực phẩm yêu cầu đảm bảo đủ nhiệt độ lạnh theo quy định. Theo bà Hương, ngoài dạy học thì tổ chức bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm luôn là nỗi lo canh cánh của người quản lí. Trong sự việc gần 300 tấn lợn bệnh tuồn ra thị trường, có thể được tiêu thụ ở các trường học cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng khâu. “Riêng đối với quản lí các trường học, rất khó để nhận biết được miếng thịt nào bị bệnh, miếng thịt nào không. Hằng ngày, họ giao nhận thực phẩm chỉ biết tin vào bao bì, nhãn mác và cảm quan mắt thường”, bà Hương cho biết. RÀ SOÁT TOÀN BỘ QUY TRÌNH BẾP ĂN TRƯỜNG HỌC Liên quan đến thông tin 300 tấn lợn bệnh được tiêu thụ ở nhiều trường học, ngày 31/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền đã ký công văn yêu cầu tăng cường quản lí, đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh. Sở này đề nghị các phường, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú đồng thời kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Sở GD&ĐT yêu cầu rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý. Các đơn vị đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp không bảo đảm yêu cầu. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường học thuộc quản lí của Sở cũng đã được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình nội bộ về tổ chức bữa ăn bán trú theo các bước từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận thực phẩm, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát, lưu hồ sơ và xử lý sự cố; kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Đồng thời rà soát toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa, sản phẩm từ sữa và suất ăn phục vụ học sinh; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng. Niêm yết công khai thực đơn, định lượng món ăn, định lượng năng lượng, danh sách nhà cung cấp và thông tin nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm theo quy định… Hà Nội hiện có gần 3.000 trường học các cấp, trong đó có hơn 1.700 trường đang tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Về hình thức, có hơn 800 trường tự nấu, gần 500 trường liên kết đơn vị cung cấp suất ăn nấu tại trường và 445 trường nhận suất ăn sẵn. HÀ LINH Hà Nội rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm Thời gian qua, một số cơ quan truyền thông phản ánh, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương, làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo điều kiện để động vật, sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, mất an toàn thực phẩm được đưa ra thị trường. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân, mà còn tác động đến kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y. Để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại nêu trên, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tăng cường kiểm tra tại các điểm tập kết, trung chuyển, chợ đầu mối; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển lợn tiêu thụ tại địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; xử lý trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết thay thế cán bộ vi phạm, suy thoái đạo đức công vụ; chuyển cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghiêm trọng về kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm. Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các bộ, ngành liên quan chấn chỉnh việc buông lỏng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là trong các trường học. LUÂN DŨNG Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh kiểm soát giết mổ gia súc Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát các cơ sở giết mổ Gần 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường tiêu thụ, trong đó có cả trường học khiến phụ huynh rất hoang mang về việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho trẻ. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả trường học rà soát đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm và quy trình bếp ăn bán trú. Liên tiếp xảy ra vụ thực phẩm không đảm bảo an toàn Từ năm 2025 đến nay, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ việc liên quan thực phẩm không đảm bảo an toàn trong trường học. Đa số do phụ huynh bất ngờ kiểm tra, phát hiện như: dầu ăn đen kịt ở Trường Tiểu học Thọ Lộc, xã Phúc Thọ; cá rô phi bốc mùi ôi thối ở Trường Tiểu học Chu Minh, xã Quảng Oai; trứng cút, thịt lợn bốc mùi ở Trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh… Cấu kết cán bộ kiểm dịch tuồn thịt lợn bẩn ra thị trường Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ lợn dịch bệnh xảy ra tại Hà Nội. Trước đó, cơ quan công an kiểm tra lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội); cơ sở giết mổ gia súc Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù), phát hiện giết mổ cả lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội. Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lí, đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh ẢNH MINH HỌA: H.L

CÁN BỘ TIẾP TAY, DẤU KIỂM DỊCH TRỞ THÀNH “VÉ THÔNG HÀNH” Trong vụ thịt lợn nhiễm dịch vừa bị phát hiện tại Hà Nội, cơ quan chức năng xác định 3.600 con lợn bệnh đã được đưa vào giết mổ và phân phối ra thị trường với khối lượng lên tới gần 300 tấn. Điều gây sốc cho người dân không chỉ nằm ở quy mô, mà cả ở cách thức vận hành: lợn bệnh vẫn có giấy kiểm dịch, vẫn qua lò mổ tập trung và được đóng dấu kiểm soát thú y như bình thường. Thực tế thời gian qua cho thấy, vi phạm không còn mang tính cá biệt mà đã hình thành các đường dây có tổ chức, vận hành theo chuỗi. Tháng 1/2026, Cơ quan CSĐT tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả châu Phi để bán ra thị trường, chế biến thành thực phẩm dùng cho người. Tại nhiều địa phương như Bắc Giang, Thái Bình, Nghệ An… lực lượng chức năng cũng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, tiêu thụ lợn nhiễm dịch hoặc lợn chết không qua kiểm dịch. Gần đây nhất là vụ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện sử dụng lợn dịch tả châu Phi làm nguyên liệu đồ hộp. Điều này cho thấy vi phạm không còn là sự cố đơn lẻ. Chia sẻ với PV Tiền Phong, một chủ trang trại lợn tại Hưng Yên cho biết, theo quy định hiện nay, lợn trước khi xuất bán ra ngoài tỉnh phải được kiểm dịch bởi cơ quan thú y. Cụ thể, chủ nuôi phải đăng ký kiểm dịch, sau đó cán bộ thú y sẽ xuống kiểm tra thực tế đàn lợn. Nếu không phát hiện dấu hiệu bệnh như dịch tả lợn châu Phi thì sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Khi đến các lò giết mổ tiếp tục được kiểm tra, nhất là sau khi rời lò mổ phải có dấu kiểm dịch thú y. Tuy nhiên, trên thực tế việc kiểm dịch hiện nay chủ yếu được thực hiện theo lô và dựa vào quan sát lâm sàng, rất ít khi xét nghiệm từng con. Điều này khiến khâu “gác cửa” đầu tiên của hệ thống kiểm soát phụ thuộc lớn vào cán bộ thú y tại chỗ. Nếu bị buông lỏng hoặc lợi dụng, cả đàn lợn, kể cả lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vẫn có thể được hợp thức hóa để đi vào chuỗi tiêu thụ. Đặc biệt, hàng loạt vụ việc vừa qua đều cho thấy dấu hiệu cán bộ kiểm dịch, thú y tiếp tay hoặc buông lỏng kiểm soát. “Khi việc cấp giấy chứng nhận phụ thuộc hoàn toàn vào con người, trong khi thiếu cơ chế giám sát độc lập và kiểm tra chéo theo thời gian thực, thì nguy cơ bị lợi dụng gần như là tất yếu”, chủ trang trại nói và cho biết trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, cơ chế hỗ trợ tiêu hủy dù đã được cải thiện nhưng thủ tục còn phức tạp, thời gian chi trả kéo dài. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi không mặn mà khai báo khi lợn bị bệnh, mà tìm cách bán tháo. AI CHỊU TRÁCH NHIỆM? Một lãnh đạo doanh nghiệp phân phối thực phẩm tại Hà Nội thừa nhận, hệ thống hiện nay vận hành gần như hoàn toàn dựa trên giấy tờ. “Doanh nghiệp nhập hàng có đủ hóa đơn, dấu kiểm soát. Nếu ngay từ đầu đã là giấy hợp lệ thì rất khó phát hiện rủi ro ở các khâu sau”, lãnh đạo doanh nghiệp nói. Luật sư Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty An Hoàng Gia - cho rằng, quy định pháp luật hiện nay về thú y và kiểm soát giết mổ đã khá toàn diện. Tuy nhiên, vụ việc hàng trăm tấn thịt lợn dịch lọt lưới đã phơi bày lỗ hổng lớn về năng lực thực thi và thiết kế hệ thống. Hiện nay, quy trình quá lệ thuộc vào xác nhận của cá nhân cán bộ tại chỗ mà thiếu cơ chế giám sát độc lập, khiến con dấu thú y bị lợi dụng làm “vé thông hành” cho thực phẩm bẩn. Để khắc phục, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát lại toàn bộ quy trình theo hướng số hóa để giảm sự phụ thuộc vào con người, đồng thời thực hiện truy xuất nguồn gốc theo chuỗi và kết nối dữ liệu thời gian thực. Đặc biệt, bộ này cần siết chặt kỷ luật công vụ, xử lý hình sự các hành vi tiếp tay, tránh tình trạng để dấu kiểm dịch chỉ là hình thức. Chuyên gia an toàn thực phẩm Tô Liên Thu cho rằng, những vụ việc vừa qua đã phơi bày rõ những lỗ hổng mang tính hệ thống trong quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay. “Để có hàng trăm tấn thịt lợn lưu thông ra thị trường, với hơn 3.600 con lợn được giết mổ lớn như vậy chắc chắn phải đi qua các cơ sở giết mổ có kiểm soát. Vấn đề là các hoạt động đó có được cơ quan chức năng địa phương biết và giám sát hay không”, bà Thu đặt vấn đề. Vị chuyên gia chỉ ra rằng, các lỗ hổng đang tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức lợi dụng, trong khi cơ chế phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu hiệu quả. Khi sự cố xảy ra, việc đùn đẩy trách nhiệm càng làm suy giảm niềm tin xã hội. DƯƠNG HƯNG 5 n Thứ Tư n Ngày 1/4/2026 XÃ HỘI THỊT BẨN RA THỊ TRƯỜNG Xuyên thủng “cửa ải” kiểm dịch Hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được tuồn ra thị trường, len lỏi tới cả bếp ăn trường học. Điều này cho thấy lỗ hổng mang tính hệ thống: Khâu kiểm dịch - thú y vốn là “cửa ải” quan trọng nhất đang bị xuyên thủng ngay từ đầu. Lực lượng công an kiểm tra cơ sở giết mổ Thịt lợn bệnh được thu gom đưa về cơ sở tại xã Nam Phù để giết mổ và đưa đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối, trường học Từ kinh nghiệm quốc tế, chuyên gia an toàn thực phẩm Tô Liên Thu đề xuất Việt Nam cần xem xét mô hình một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thống nhất, độc lập, hoạt động xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Trao đổi với báo Tiền Phong, PGS. Nguyễn Duy Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết: Bệnh tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm ở lợn, do virus African Swine Fever Virus (ASFV) gây ra. Trường hợp ăn phải lợn bệnh nhưng chế biến không đảm bảo quy trình, người ăn có thể mang theo mầm bệnh. Người dân có thể bị ngộ độc thực phẩm do Salmonella, E. coli hoặc liên cầu khuẩn lợn. Đặc biệt, với trẻ nhỏ khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện sẽ dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. CHUYỆN HÔM NAY Vụ việc không chỉ khiến học sinh hoảng sợ, phụ huynh hoang mang và lịch sinh hoạt, làm việc đảo lộn vì phải đưa đón giữa ngày hoặc đưa cơm cho con khi bếp ăn nhà trường đóng cửa, mà còn khiến cả cộng đồng bất an. Tình trạng thực phẩm bẩn trong trường học hay ngoài thị trường từ bao lâu nay vẫn diễn ra ở đâu đó, với những mức độ khác nhau. Sau mỗi vụ việc, sự ồn ào lắng xuống nhưng nỗi sợ hãi trong cộng đồng về thực phẩm bẩn thì chưa bao giờ dứt bởi nó có thể tái diễn bất cứ lúc nào như những cơn sóng. Cơn sóng đó lại vừa trào lên khi một cơ sở chuyên giết mổ, tiêu thụ thịt heo bệnh tại Hà Nội được phát hiện. Từ đầu năm 2026 đến nay, lò mổ này cung cấp gần 300 tấn thịt heo bệnh cho thị trường, trong đó chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn và từ đó đến một số trường học. Dư luận hiển nhiên bức xúc. Nhưng không chỉ vì chừng ấy thịt bẩn, mà vì qua vụ việc, một lần nữa những khuyết tật, căn bệnh cố hữu về quản lý và đạo đức xã hội lại thêm phần lộ rõ. Đó là, quá nhiều lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm, từ chính sách vĩ mô đến vi mô. Nhiều trường hợp, lý do thường được nêu ra để biện minh là bởi sự chồng chéo trong quản lý giữa các ngành, các cấp hoặc không đủ sức kiểm soát ở các địa phương…. Những lý do đó rất cũ và đã được nhìn thấy hoặc dự liệu từ lâu, nhưng tại sao sự việc vẫn tái diễn và con đường thực phẩm bẩn dường như thênh thang đi thẳng vào bếp ăn từng nhà, từng trường học hay nhà máy, xí nghiệp…? Đó là vấn đề cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc và xử lý thấu triệt. Không chỉ là hệ quả của lỗ hổng trong quản lý, thực phẩm bẩn còn là hậu quả của lương tâm bẩn. Đó là “lỗ thủng” đạo đức của những người thi hành công vụ. Trong vụ việc gần 300 tấn thịt bẩn vừa bị phát hiện, một số cán bộ kiểm dịch – một lá chắn an toàn thực phẩm quan trọng đã bị xuyên thủng. Chỉ vì lợi ích cá nhân, những người thừa hành công vụ đã sẵn sàng hy sinh lợi ích cộng đồng, nhắm mắt làm ngơ để heo bệnh, heo chết được “chui qua lỗ kim”. Trong khi đó, vì lợi nhuận, những kẻ vô lương đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn. Lương tâm bẩn phần nào phản chiếu sự xuống cấp đạo đức, nhân tính của một bộ phận trong xã hội khi coi thường pháp luật, xem nhẹ sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Đã đến lúc, việc siết chặt quản lý để loại trừ thực phẩm bẩn, không chỉ là những lời nói suông hay hô hào mà cần phải có sự hành động quyết liệt từ các cơ quan chức năng. Đồng thời phải xem việc sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, tàng trữ hay đồng lõa với những hành vi đó là tội ác, cần phải mạnh tay nghiêm trị. Dù phát ngôn trong một tình huống khác, song lời bà Phạm Khánh Phong Lan – Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa trong trường hợp này: “Chúng ta nhân văn với tội phạm là độc ác với đồng bào mình, với những người sống tuân thủ pháp luật”. Đ.D Lương tâm bẩn TIẾP THEO TRANG 1

6 n Thứ Tư n Ngày 1/4/2026 KHOA GIÁO SIẾT TIÊU CHUẨN TUYỂN THẲNG Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2026 vừa được công bố cho thấy sự thay đổi đáng chú ý: các trường thuộc khối công an không còn tuyển thẳng những thí sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Thay vào đó, Bộ Công an bổ sung tiêu chí theo hướng chọn lọc chặt chẽ hơn. Cụ thể, thí sinh thuộc đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kĩ thuật quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT; hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức, có thể được xét tuyển thẳng vào Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh hoặc ngành Công nghệ thông tin, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh Nhân dân. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các thí sinh này vẫn phải tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 và đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định. Riêng đối với ngành Y khoa, việc xét tuyển thẳng được thực hiện theo quy định của cơ sở gửi đào tạo như Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng và Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội. Điều này cho thấy, ngay cả trong những lĩnh vực đặc thù, việc tuyển thẳng cũng đang được kiểm soát chặt chẽ hơn, gắn với yêu cầu đánh giá năng lực đầu vào một cách toàn diện. Trước đó, một số cơ sở đào tạo lớn như Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Ngoại thương đã công bố dừng tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải khoa học kĩ thuật quốc gia, quốc tế. Những điều chỉnh này không chỉ mang tính đơn lẻ mà phản ánh xu hướng chung trong cách tiếp cận tuyển sinh của các trường ĐH hiện nay. Lí giải về quyết định này, TS. Phạm Thanh Hà, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương cho biết, đặc thù của các cuộc thi khoa học kĩ thuật là hình thức dự thi theo nhóm, trong khi công tác xét tuyển ĐH lại cần đánh giá trên cơ sở năng lực cá nhân, gắn với các tổ hợp môn xét tuyển cụ thể. Do đó, sau khi cân nhắc trong bối cảnh tuyển sinh mới, nhà trường điều chỉnh theo hướng thận trọng và thống nhất hơn: không tuyển thẳng riêng đối với giải khoa học kĩ thuật, nhưng vẫn ghi nhận và xem xét thành tích này trong các phương thức xét tuyển khác thông qua cơ chế cộng điểm theo loại giải, trên cơ sở bảo đảm tính công bằng, minh bạch và khả thi trong toàn bộ quy trình. “Có thể hiểu đây là sự điều chỉnh về cách thức xét tuyển, chúng tôi luôn khuyến khích và ghi nhận hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo của học sinh”, TS. Phạm Thanh Hà nhấn mạnh. Việc thay đổi không đồng nghĩa với việc giảm giá trị của các sân chơi khoa học kĩ thuật. CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN Thực tế cho thấy, tuyển thẳng thí sinh đạt giải khoa học kĩ thuật không phải là quy định bắt buộc của Bộ GD&ĐT mà thuộc quyền tự chủ của từng cơ sở đào tạo. Điều này cho phép các trường linh hoạt điều chỉnh phương thức tuyển sinh theo định hướng riêng, phù hợp với mục tiêu đào tạo và yêu cầu chất lượng đầu vào. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, nhiều trường lựa chọn thu hẹp diện tuyển thẳng, đồng thời tăng cường các phương thức đánh giá có tính chuẩn hóa cao. Một trong những lí do quan trọng được các trường đưa ra là yêu cầu đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Khác với các kì thi chuẩn hóa như tốt nghiệp THPT hay đánh giá năng lực, các đề tài khoa học kĩ thuật có sự đa dạng lớn về lĩnh vực, điều kiện thực hiện cũng như mức độ hỗ trợ. Học sinh ở các khu vực khác nhau có thể tiếp cận nguồn lực nghiên cứu không đồng đều, từ cơ sở vật chất đến sự hướng dẫn chuyên môn. Điều này khiến việc sử dụng giải khoa học kĩ thuật như một tiêu chí tuyển thẳng trở nên khó đảm bảo tính thống nhất và công bằng giữa các thí sinh. Việc nhiều đề tài được thực hiện theo nhóm cũng đặt ra thách thức trong việc đánh giá năng lực cá nhân. Ngoài ra, mức độ hỗ trợ từ giáo viên hoặc chuyên gia bên ngoài cũng là yếu tố khiến một số trường tỏ ra thận trọng khi xem xét giá trị của giải thưởng. Một vấn đề khác được nhấn mạnh là yêu cầu về nền tảng kiến thức học thuật. Đối với nhiều ngành học, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, sinh viên cần có nền tảng vững về các môn cơ bản để có thể theo học lâu dài. Trong khi đó, một đề tài khoa học kĩ thuật, dù có thể mang tính sáng tạo và ứng dụng cao, lại không đủ để chứng minh năng lực học tập toàn diện ở những lĩnh vực cốt lõi này. Do vậy, các tiêu chí như điểm thi, bài kiểm tra chuẩn hóa hoặc chứng chỉ quốc tế vẫn được xem là thước đo đáng tin cậy hơn. Thay vì coi đó là “tấm vé vào thẳng”, các trường chuyển sang sử dụng giải thưởng như một yếu tố ưu tiên, thông qua cơ chế cộng điểm hoặc xét kết hợp với các tiêu chí khác. Việc không còn tuyển thẳng thí sinh đoạt giải khoa học kĩ thuật không phải là sự phủ nhận giá trị của hoạt động nghiên cứu trong trường phổ thông, mà là một bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh đổi mới tuyển sinh ĐH. Về lâu dài, cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí đánh giá đầu vào, việc nâng cao chất lượng và tính thực chất của các sân chơi khoa học kĩ thuật cũng là yêu cầu đặt ra, nhằm vừa khuyến khích sáng tạo, vừa bảo đảm sự công bằng cho người học. NGHIÊM HUÊ Mùa tuyển sinh năm nay, việc một số trường đại học (ĐH) không còn áp dụng chính sách tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải khoa học kĩ thuật đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Các đề tài tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS, THPT năm học 2025-2026 diễn ra từ 20-23/3 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Nhiều trường dừng tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật quốc gia Năm học 2025-2026, Hà Nội có 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có 88.000 em vào học THPT công lập, tương đương khoảng 60%. Một trong những điều chỉnh đầu tiên đó là, trong mùa tuyển sinh năm nay, Hà Nội bỏ phân chia thành 12 khu vực tuyển sinh như các năm trước. Theo đó, thí sinh không còn bị hạn chế đăng ký nguyện vọng theo khu vực. Mỗi em được đăng ký 3 nguyện vọng trường THPT công lập không chuyên bất kỳ trên toàn thành phố. Thứ hai, thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường công lập bằng hình thức trực tuyến trong thời gian từ ngày 10 - 17/4 trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong thời gian đăng ký, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24 giờ ngày 17/4. Đây là một điều chỉnh quan trọng, khác biệt so với những năm trước. Theo đó, sau khi đăng ký, thí sinh vẫn có thể cân nhắc, điều chỉnh lại nguyện vọng theo mong muốn. Trước đây, học sinh nộp bản đăng ký nguyện vọng trực tiếp và không được điều chỉnh sau khi đã nộp. Thứ ba, Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh rút ngắn điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng. Năm nay, xét nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 chỉ còn 0,5 điểm thay vì 1 điểm như trước đây; xét nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 1 chỉ còn 1 điểm, thay vì 2 điểm như trước. Theo đánh giá, điều chỉnh này cũng tác động mạnh đến việc thí sinh lựa chọn nguyện vọng 2, 3 không quá chênh lệch điểm chuẩn so với nguyện vọng 1 nhằm đảm bảo an toàn như trước. Chuyên gia dự đoán, với những điều chỉnh như vậy, năm nay dự kiến một số trường top đầu, trường top giữa sẽ có sự biến động về số lượng thí sinh đăng ký, tỉ lệ chọi. Khi phạm vi lựa chọn mở rộng, các trường top đầu chắc chắn sẽ thu hút nhiều hồ sơ hơn và mức cạnh tranh có thể tăng. Vì thế, tỉ lệ chọi năm nay sẽ khó đoán. HÀ LINH Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập năm nay ra sao? Học sinh Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) trong chương trình tư vấn tuyển sinh lớp 10 Năm học 2025-2026, Hà Nội có những điều chỉnh quan trọng được cho là sẽ tác động mạnh mẽ đến số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Chính vì thế, tỉ lệ chọi của các trường trở nên khó đoán. Việc nhiều trường ĐH dừng tuyển thẳng thí sinh đạt giải khoa học kĩ thuật cho thấy xu hướng siết chặt đầu vào và chuẩn hóa tuyển sinh dù đây là cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức. Thay vì “đặc cách”, các trường chuyển sang cộng điểm ưu tiên nhằm vừa ghi nhận thành tích, vừa đảm bảo công bằng giữa các thí sinh. Thực tế, giải khoa học kĩ thuật khó phản ánh đầy đủ năng lực cá nhân và nền tảng học thuật - yếu tố cốt lõi để theo học ĐH. Điều chỉnh này được xem là bước đi cần thiết, nhưng cũng đặt ra yêu cầu duy trì sức hút của các sân chơi nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông. HÀ NỘI:

