Báo Tiền Phong số 90

THỨ BA 31/3/2026 Số 90 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 2 TRANG 2 dự trữ xăng dầu chiến lược Ngày ra quân “thanh niên số” Cam kết của Chủ tịch UBND TPHCM, Khánh Hòa TRANG 7 Tổng thống Trump và những phát ngôn trái chiều TRANG 6 DỊCH TAY CHÂN MIỆNG BÙNG PHÁT: Nhiều địa phương thiếu thuốc SON - HÊN CÓ SÁT CÁNH TRẬN ĐẠI CHIẾN MALAYSIA? CHUYỆN HÔM NAY Năng lượng, suy cho cùng, không chỉ là xăng dầu chảy qua những đường ống hay đổ đầy các bình chứa. Nó là nhịp vận hành của nền kinh tế, là dòng máu nuôi sống từng hoạt động sản xuất, từng chuyến xe, từng căn bếp. XEM TIẾ P TRANG 5 Lá chắn năng lượng n KHÁNH AN Theo giới chuyên gia, cần có cơ chế hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia vào việc dự trữ xăng dầu ẢNH: PV Sớm gỡ điểm nghẽn, huy động doanh nghiệp tham gia Tiếp cận tinh hoa chèo, tuồng, xẩm, hát văn… MỘT GIỜ NGHE NHẠC TRĂM NĂM CHỦ ĐỘNG TRANG 4 THÔNG QUA NỘI DUNG BỔ SUNG, HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG TRANG 8-9 TRANG 16

Thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan, đơn vị. Hội nghị đã xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 20252030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và một số nội dung quan trọng khác. Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể; trong đó xác định năm 2026 toàn quân triển khai thực hiện 82 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình. Đến nay, toàn quân đã triển khai 50 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình, trong đó đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, đang thực hiện 33 nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ; 32 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm thống nhất với nội dung Chương trình hành động, các chỉ tiêu; nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể. Tổng Bí thư giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu và Quân ủy Trung ương, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình Phó Bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Tổng Bí thư yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. NGUYỄN MINH Ngày 30/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tổng Bí thư Tô Lâm giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu và Quân ủy Trung ương, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình Phó Bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Ngày 30/3, HĐND TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 20262031 tiến hành Kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự của HĐND, UBND thành phố sau kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa XI. Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng Thường trực UBND TPHCM và các ủy viên UBND TPHCM khóa mới ra mắt tại kỳ họp, ông Được nêu rõ, việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 20252030, Nghị quyết HĐND TPHCM khóa XI đòi hỏi bộ máy chính quyền phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì quyền lợi chung, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thay mặt Thường trực UBND TPHCM và các ủy viên UBND thành phố, ông Được cam kết tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ và xây dựng chính quyền đoàn kết, đồng lòng. UBND TPHCM sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất kỷ cương sáng tạo, hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, xây dựng bộ máy hành chính, kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ. UBND TPHCM sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt cho thành phố để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển bền vững. UBND TPHCM cũng sẽ chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp một cách thực chất. Cùng với đó, đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng sống. Chiều 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII (nhiệm kỳ 2026-2031), ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu: “Chức danh Chủ tịch UBND tỉnh không chỉ là vị trí điều hành mà còn là trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân về kết quả phát triển, hiệu lực quản lý và việc giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống”. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nêu 5 định hướng điều hành trọng tâm. Trước hết là tổ chức thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, tránh tình trạng có chủ trương nhưng không có kết quả cụ thể. Ông Hùng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn như: dự án chậm tiến độ, vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư còn rườm rà; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm, vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung vào các động lực tăng trưởng gồm công nghiệp, năng lượng, du lịchdịch vụ và đô thị-xây dựng; đồng thời triển khai các nhiệm vụ chiến lược mới như các dự án năng lượng quy mô lớn, bao gồm năng lượng tái tạo và điện hạt nhân. Về điều hành, ông Hùng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới theo hướng thực chất, giảm thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý, tăng minh bạch và trách nhiệm giải trình, chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”. Theo ông, sau sáp nhập, Khánh Hòa bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn và yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải tổ chức lại không gian phát triển, động lực tăng trưởng và cách thức điều hành. NGÔ TÙNG-PHÙNG QUANG Cam kết của Chủ tịch UBND TPHCM, Khánh Hòa Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền, nên tập thể UBND TPHCM cam kết hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không né tránh khó khăn, không đùn đẩy trách nhiệm. Trong khi đó, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đề ra 5 nhóm giải pháp điều hành, nhấn mạnh nguyên tắc “6 rõ” và yêu cầu chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”. Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại kỳ họp Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc, kiểm tra tình hình hoạt động của mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp tại An Giang. Liên quan đến vấn đề chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng cho hay, Chính phủ đang tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng phương án cải cách tiền lương mới trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 27. “Trước mắt, sẽ thực hiện lộ trình điều chỉnh mức lương cơ sở dự kiến áp dụng từ 1/7/2026”, bà Trà nêu rõ. Vấn đề cải cách tiền lương cũng được Bộ Nội vụ nêu rõ tại phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 vừa qua. Cụ thể, về chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; triển khai sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO LỘ TRÌNH Liên quan đến chính sách tiền lương, kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp với Bộ Nội vụ mới đây nêu rõ, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 1/7/2026, (hoàn thành ngày 30/5). Bộ Nội vụ cũng được giao chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được hoàn thiện với nhiều điểm mới quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng đội ngũ. Một số văn bản tiêu biểu có tác động trực tiếp đến công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức như: quy định về vị trí việc làm công chức nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc quản lý công chức theo vị trí việc làm; quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính nhà nước và công chức, góp phần đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ… Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định quan trọng liên quan đến quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp nhà nước, quy định về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của viên chức và đặc biệt là chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Ba n Ngày 31/3/2026 THỜI SỰ Điều chỉnh mức lương cơ sở dự kiến áp dụng từ 1/7/2026 (ảnh minh họa) Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan xây dựng phương án cải cách tiền lương mới, trước mắt sẽ thực hiện lộ trình điều chỉnh mức lương cơ sở dự kiến áp dụng từ ngày 1/7, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức Sớm có hướng dẫn thống nhất về chế độ phụ cấp Liên quan đến kiến nghị xem xét điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức cấp xã, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Trung ương sẽ phê duyệt tổng biên chế giai đoạn 2026-2031, trong đó có biên chế cấp xã. Trên cơ sở đó sẽ có hướng dẫn về biên chế phù hợp hơn với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc thực tế của UBND cấp xã hiện nay. Về chế độ phụ cấp, bà Trà nêu rõ, Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ sớm có các văn bản hướng dẫn thống nhất về chế độ phụ cấp đối với cán bộ khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể, HĐND cấp xã đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ cơ sở và được truy lĩnh theo quy định. Mưa đá xuất hiện tại một số phường phía Tây tỉnh như Đông Triều, Bình Khê, Hoàng Quế và Mạo Khê vào đúng thời điểm người dân bắt đầu đi làm. Cơn mưa kéo dài chỉ vài phút nhưng đá rơi với mật độ khá dày, nhiều viên to bằng ngón tay, kèm dông và gió mạnh, làm ảnh hưởng đến việc đi lại. Ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê, cho biết mưa đá diễn ra trong thời gian ngắn nên rất may không gây thiệt hại về người và hoa màu. Ông Nguyễn Hoàng Thiện, Chủ tịch UBND phường Đông Triều, cũng xác nhận địa phương có ghi nhận mưa đá nhưng chưa ghi nhận thiệt hại, chính quyền đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phương án ứng phó. Khoảng 4h sáng cùng ngày, tại khu vực cảng Chiến Thắng, thôn 2, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, xảy ra vụ lật mảng đánh bắt hải sản do dông lốc mạnh. Theo thông tin từ địa phương, chiếc mảng đang neo đậu cách bờ khoảng 300m thì bất ngờ bị gió giật lật úp. Chủ phương tiện là anh V.V.T. (SN1983, trú phường Nam Triệu, TP Hải Phòng). Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. đang ở khu vực mũi mảng để neo buộc nên kịp nhảy xuống biển thoát nạn. Tuy nhiên, vợ anh là chị Đ.T.H. (SN 1989), cùng con trai là cháu V.T.A. (SN 2023), bị mắc kẹt trong khoang lái và tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô và ông Đinh Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được đưa lên bờ. Chính quyền đặc khu Cô Tô hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 7 triệu đồng, người dân đảo Thanh Lân hỗ trợ thêm 30 triệu đồng. Địa phương cũng bố trí phương tiện đưa thi thể các nạn nhân vào Vân Đồn, đồng thời hỗ trợ xe để gia đình đưa người thân về quê an táng. Theo bản tin dự báo thời tiết ngày 30/3, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trên 30mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. HÀ NỘI XUẤT HIỆN MƯA ĐÁ Nhiều khu vực tại Hà Nội như Hà Đông, Long Biên, Đông Ngạc xảy ra mưa đá trong cơn dông sáng sớm 30/3. Những ngày qua, nhiều khu vực ở miền Bắc cũng xuất hiện mưa đá. Sáng qua, vùng hội tụ gió trên cao gây ra một đợt mưa dông mạnh ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc, kèm sấm sét. Trong đó, Hà Nội ghi nhận tình trạng mưa đá tại nhiều nơi lúc sáng sớm nay, như khu vực Hà Đông, Long Biên, Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm cũ), Đông Anh. Mưa dông gây ra tình trạng cây gãy đổ ở một số nơi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, miền Bắc đang trong thời gian giao mùa. Sự cạnh tranh giữa các khối khí nóng - lạnh thường gây mưa tình trạng dông lốc, mưa đá. Sáng 29/3, hội tụ gió trên cao bất ngờ gây ra trận mưa dông mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, riêng Hà Nội xuất hiện mưa dông mạnh nhưng trong thời gian ngắn, cá biệt điểm đo Phú Diễn có mưa rất to. Trước đó vào chiều 22/3, mưa dông kèm mưa đá khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều ha hoa màu bị tàn phá tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ. HOÀNG DƯƠNGNGUYỄN HOÀI Mưa đá, dông lốc khiến 2 người tử vong Sáng 30/3, thời tiết cực đoan xuất hiện tại nhiều địa phương ở Quảng Ninh. Khu vực Đông Triều (cũ) ghi nhận mưa đá kèm dông, gió mạnh khiến người dân phải tìm nơi trú tránh. Đặc biệt tại biển Cô Tô, dông lốc bất ngờ đánh úp bè mảng khiến 2 mẹ con ngư dân tử vong. SẼ ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 1/7: Những hạt mưa đá có kích thước nhỏ được người dân Quảng Ninh chụp lại Hà Nội xuất hiện mưa đá sáng sớm 30/3

4 n Thứ Ba n Ngày 31/3/2026 KINH TẾ XĂNG DẦU TỒN KHO QUÁ MỎNG Trong đợt biến động vừa qua, Việt Nam chưa phải sử dụng tới nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia. Điều đó cho thấy hệ thống cung ứng trong nước, nhập khẩu và dự trữ thương mại của doanh nghiệp vẫn đang giúp thị trường trụ vững trước sóng gió. Tuy nhiên, cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương của những nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu khi rủi ro nguồn cung bị gián đoạn. Hiện nay, dự trữ xăng dầu ở Việt Nam được chia làm ba cấp độ. Dự trữ quốc gia do Nhà nước nắm giữ tương đương khoảng 7-10 ngày tiêu dùng, tương ứng khoảng 9 ngày nhập ròng. Dự trữ thương mại bắt buộc của doanh nghiệp đầu mối khoảng 20 ngày, trong khi tồn kho tại các nhà máy sản xuất dao động từ 10-15 ngày; tổng cộng đạt khoảng 40-45 ngày. Điều đáng nói, phần lớn lượng này thuộc sở hữu doanh nghiệp và phục vụ mục tiêu kinh doanh, không phải là công cụ can thiệp trực tiếp của Nhà nước. Khi thị trường xảy ra cú sốc như vừa qua, nguồn nhập khẩu bị gián đoạn, chi phí logistics tăng mạnh khiến doanh nghiệp phải xoay xở từng chuyến hàng, còn cơ quan điều hành liên tục phải sử dụng các công cụ tài chính để “hạ nhiệt” thị trường. PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng vấn đề của Việt Nam không đơn thuần là thiếu kho mà là thiếu một hệ thống dự trữ chiến lược đúng nghĩa. Phần lớn lượng xăng dầu dự trữ tại Việt Nam hiện vẫn do các doanh nghiệp đầu mối thực hiện theo nghĩa vụ kinh doanh. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, nhưng về bản chất vẫn là dự trữ mang tính thương mại, chưa đáp ứng yêu cầu của một hệ thống dự trữ năng lượng mang tính chiến lược. Theo ông Long, nhìn ra thế giới, khoảng cách dự trữ xăng dầu của Việt Nam hiện rất rõ ràng. Các nước thành viên Cơ quan Năng lượng quốc tế duy trì mức tối thiểu 90 ngày nhập ròng. Nhật Bản và Hàn Quốc có thể đáp ứng trên 200 ngày tiêu dùng, Thái Lan vượt 100 ngày, còn Trung Quốc duy trì mức tương đương 2-3 tháng nhập khẩu. “Khi không có quy mô dự trữ đủ lớn, mọi công cụ điều hành đều trở thành phản ứng ngắn hạn, thay vì chủ động dẫn dắt thị trường”, ông Long đánh giá. CẦN CƠ CHẾ LINH HOẠT ĐỂ GIẢM ÁP LỰC NGÂN SÁCH Trước ảnh hưởng của xung đột ở Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung, mới đây Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công Thương thúc đẩy nhanh các giải pháp nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu, hướng tới mục tiêu đảm bảo mức dự trữ tối thiểu tương đương 90 ngày nhập khẩu. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, thực tế theo Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh) mới được phê duyệt cách đây một tháng, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng mức dự trữ xăng dầu (bao gồm dầu thô và sản phẩm) lên khoảng 90 ngày nhập ròng. Trong đó, dự trữ sản xuất khoảng 25 ngày, dự trữ thương mại khoảng 35 ngày và dự trữ quốc gia khoảng 30 ngày. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam dự kiến xây mới 500.000 m3 kho chứa xăng dầu đến năm 2030. Kho dự trữ dầu thô sẽ được xây dựng từ 1-2 kho tại các khu vực gần nhà máy lọc dầu như Dung Quất, Nghi Sơn, Long Sơn với tổng công suất 1-2 triệu tấn. Đối với hạ tầng dự trữ thương mại, hệ thống 89 kho hiện nay sẽ tiếp tục được khai thác và mở rộng, nâng công suất lên khoảng 1,4 triệu m3. Đồng thời, 59 kho xăng dầu thương mại mới sẽ được xây dựng tại các địa phương, với tổng công suất khoảng 5,1 triệu m3. Theo tính toán của Quy hoạch, nhu cầu đầu tư cho hệ thống hạ tầng dự trữ xăng dầu và khí đốt đến năm 2030 ước khoảng 270.000 tỷ đồng. Đây mới chỉ là chi phí xây dựng kho bãi, chưa bao gồm vốn để mua xăng dầu dự trữ. Nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, mục tiêu này gần như không khả thi, do đó việc huy động nguồn lực xã hội là yêu cầu bắt buộc. “Hiện Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam nhìn nhận, việc sớm nâng mức dự trữ xăng dầu là cần thiết, cấp bách. Song một nền kinh tế đang phát triển, việc dồn toàn bộ ngân sách để đạt mức dự trữ 90 ngày là rất thách thức. Vì vậy, cần thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dựa vào dự trữ quốc gia truyền thống. Theo ông Bảo, hướng đi phù hợp là kết hợp giữa dự trữ quốc gia và một lớp dự trữ lưu thông tập trung. Tức là ngoài phần dự trữ do Nhà nước nắm giữ, cần hình thành một lượng hàng hóa thực tế trong hệ thống lưu thông, được quản lý tập trung và có thể sử dụng ngay khi cần thiết. Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đề xuất cần chuyển một phần chức năng của Quỹ Bình ổn giá từ công cụ tài chính sang công cụ hàng hóa. Khi giá thấp, Nhà nước có thể mua vào tích trữ; khi thị trường căng thẳng, lượng hàng này sẽ được tung ra để điều tiết cung - cầu. “Điều này có nghĩa thay vì bù giá, Nhà nước sẽ bù hàng can thiệp trực tiếp vào nguồn cung. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực ngân sách, mà còn nâng cao hiệu quả điều hành trong những thời điểm thị trường biến động mạnh”, ông Bảo nói. DƯƠNG HƯNG Hơn một tháng biến động năng lượng toàn cầu do xung đột Trung Đông đã buộc Việt Nam phải nhìn vào một điểm yếu mang tính cấu trúc: dự trữ xăng dầu chiến lược vẫn còn mỏng, trong khi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khả năng ứng phó nhanh trước những cú sốc bên ngoài. Dự trữ xăng dầu ở Việt Nam hiện ở mức thấp so với các nước trên thế giới Chủ động dự trữ xăng dầu chiến lược Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy mức chi trả của Nhà nước cho dự trữ xăng dầu quốc gia thấp hơn nhiều so với chi phí thực tế doanh nghiệp phải bỏ ra. Điều này khiến việc giữ hàng dự trữ trở thành gánh nặng tài chính, trong khi động lực mở rộng kho bể gần như không có. “Muốn doanh nghiệp tham gia vào dự trữ, phải có cơ chế tài chính phù hợp. Không thể yêu cầu họ giữ hàng mà chi phí không được bù đắp”, ông Nguyễn Xuân Thắng nói, đồng thời cho rằng nếu không xử lý được bài toán chi phí, rất khó huy động nguồn lực xã hội cho mục tiêu dự trữ dài hạn. Điểm nghẽn thứ hai là hạ tầng tồn chứa. Kho xăng dầu là loại hạ tầng đặc thù, đòi hỏi vốn lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật cao và thời gian đầu tư dài. Trong khi đó, cơ chế hiện nay chưa đủ hấp dẫn để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. “Cần chính sách rõ ràng về đất đai, tín dụng, thuế và mô hình hợp tác công tư để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào việc dự trữ”, vị này cho hay. PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, để nâng cao khả năng ứng phó với biến động nguồn cung, Nhà nước cần chủ động xây dựng hệ thống kho dự trữ xăng dầu có quy mô đủ lớn, đồng thời phân định rõ vai trò giữa các chủ thể: ngân sách nhà nước tập trung vào dự trữ quốc gia và các kho chiến lược; doanh nghiệp đảm nhận dự trữ thương mại; còn hạ tầng có thể được xã hội hóa thông qua mô hình đối tác công - tư, phát hành trái phiếu hoặc thu hút nhà đầu tư. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động nhanh và khó lường, việc bảo đảm nguồn cung không thể chỉ dựa vào cân đối cung - cầu trong ngắn hạn, mà phải đặt trong tổng thể bài toán an ninh năng lượng dài hạn. Theo ông Tân, dự trữ xăng dầu cần được coi là một cấu phần quan trọng trong hệ thống điều hành thị trường, gắn với các công cụ khác như điều hành giá, thuế và tổ chức nguồn cung. Điều này đòi hỏi không chỉ nâng quy mô dự trữ, mà còn phải hoàn thiện cơ chế vận hành để có thể sử dụng hiệu quả khi thị trường biến động. Cùng với việc đẩy nhanh xây dựng hệ thống kho dự trữ chiến lược, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng cần rà soát lại nghĩa vụ dự trữ của doanh nghiệp, bảo đảm duy trì mức tồn kho phù hợp theo từng giai đoạn, đồng thời tăng cường năng lực dự báo và xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt. D.HƯNG Sớm gỡ điểm nghẽn, huy động doanh nghiệp tham gia Theo giới chuyên gia, cần có cơ chế hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia vào việc dự trữ xăng dầu Ông Bùi Ngọc Bảo (ảnh), Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam nhìn nhận, việc sớm nâng mức dự trữ xăng dầu là cần thiết, cấp bách. “Các nước thành viên Cơ quan Năng lượng quốc tế duy trì mức tối thiểu 90 ngày nhập ròng. Nhật Bản và Hàn Quốc có thể đáp ứng trên 200 ngày tiêu dùng, Thái Lan vượt 100 ngày, còn Trung Quốc duy trì mức tương đương 2-3 tháng nhập khẩu. Khi không có quy mô dự trữ đủ lớn, mọi công cụ điều hành đều trở thành phản ứng ngắn hạn, thay vì chủ động dẫn dắt thị trường". PGS.TS NGÔ TRÍ LONG Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát, cho rằng việc nâng tầm dự trữ xăng dầu cần được nhìn nhận như một công cụ điều tiết thị trường thực thụ, thay vì chỉ là "kho dự phòng".

BIẾN NGUY THÀNH CƠ Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Visit Indochina cho hay đơn vị khai thác khách từ đường bay Đà Nẵng - Băng Cốc - Dubai. Thị trường Dubai mang đến nguồn khách chi tiêu cao và rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, do chiến sự Trung Đông, đường bay này đã tê liệt. “Chúng tôi nhận được thông báo từ các hãng bay vào tháng 4 sẽ giảm các chuyến bay quốc tế, đồng thời tăng giá vé. Thật sự doanh nghiệp ngành du lịch rất lo lắng, hoang mang vì chịu ảnh hưởng của chiến sự cũng như giá xăng dầu. Tuy nhiên với thực tế thế giới luôn biến động, doanh nghiệp cũng phải chủ động tìm cách ứng phó, như cơ cấu lại sản phẩm của mình để tiết kiệm được chi phí mà vẫn giữ chân được khách hàng”, ông Thủy nói. Ông Thủy chia sẻ thêm, một trong những phương án phù hợp với tình hình hiện tại là chuyển dịch về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đây là xu hướng phù hợp với du lịch thế giới, đồng thời đúng theo cam kết Việt Nam sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Công ty CP du lịch Việt Nam TravelMart cho biết công ty đã triển khai nhiều biện pháp để giảm tác động tiêu cực đối với các nguồn khách, đặc biệt là nguồn khách châu Âu, Mỹ trung chuyển qua khu vực Trung Đông. Đơn vị đã lập tức làm việc với các hãng bay để điều chỉnh đường bay, sử dụng các đường bay và điểm trung chuyển khác để vẫn tiếp tục đưa khách vào Việt Nam và Đà Nẵng nói riêng. Đối với những khách thay đổi thời gian du lịch, đơn vị phải làm việc sâu sát với hệ thống để hoãn hủy, dời ngày nhưng không tác động quá lớn đến đoàn khách, khách ít bị thiệt hại nhất. “Với thị trường nước ngoài, chúng tôi điều chỉnh các tour du lịch đến Trung Đông hoặc trung chuyển ở Trung Đông để tới những điểm an toàn hơn, phù hợp nhu cầu du khách. Đối với thị trường đi trong nước, công ty triển khai thêm các gói ít sử dụng phương tiện máy bay cũng như các phương tiện vận chuyển khác, khai thác khách tại chỗ và khu vực lân cận. Chúng tôi xác định trong nguy có cơ, trong tác động tiêu cực thì luôn có những tác động tích cực”, lãnh đạo Công ty CP du lịch Việt Nam TravelMart nói. Vị này khẳng định, đây là cơ hội để điều chỉnh luồng khách, nắn các nguồn khách đến Trung Đông về Việt Nam, về Đà Nẵng. Đồng thời giới thiệu điểm đến Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung là một điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Không chỉ thu hút bền vững các nguồn khách du lịch mà các nguồn khách ở dài hạn, khách làm việc, học tập, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe… Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhìn nhận giá nhiên liệu tăng đang tác động trực tiếp đến giá vé máy bay, chi phí vận chuyển đường bộ và giá tour trọn gói. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp một mặt phải xác định sớm những đoàn khách chắc chắn sử dụng sản phẩm. Một mặt chuyển hướng các đoàn khách không bay qua vùng chiến sự, tìm những điểm đến mới để định hướng. Bên cạnh đó đẩy mạnh các chương trình kích cầu thị trường gần như Đông Nam Á, Đông Bắc Á - những thị trường ít chịu ảnh hưởng bởi chi phí đường bay dài. ĐÒN BẨY CHO DU LỊCH XANH Hiệp hội du lịch cho rằng, biến động nhiên liệu có thể mang đến nhiều cơ hội cho du lịch, đặc biệt là du lịch xanh. Hiệp hội lưu ý các doanh nghiệp nên khuyến khích du khách sử dụng các phương tiện giao thông ít tiêu hao nhiên liệu, hoặc chuyển sang sử dụng năng lượng điện. Nghiên cứu làm việc với các đơn vị vận chuyển sử dụng xe điện để triển khai các gói sản phẩm ở đó. Đồng quan điểm, bà Trần Gia Ngọc Phương, Phó Tổng Giám đốc quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana nhìn nhận đây là đòn bẩy thúc đẩy, phát triển du lịch xanh. Theo bà, phát triển bền vững là một lợi thế cạnh tranh. Những cam kết về môi trường không chỉ nâng cao uy tín thương hiệu mà còn củng cố niềm tin từ đối tác và khách hàng trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. “Chúng tôi chú trọng đầu tư vào năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên và đã mang lại hiệu quả kép: giảm phát thải carbon và tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn. Bên cạnh đó, còn chú trọng đầu tư đồng bộ vào hạ tầng và giải pháp thực tiễn như nhà máy nước nội khu nhằm loại bỏ nhựa dùng một lần, chuyển đổi dần sang phương tiện điện và triển khai hệ thống năng lượng mặt trời trên toàn khu. Đặc biệt, còn có khu bảo tồn thiên nhiên trong khuôn viên resort như lời cam kết lâu dài trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch có trách nhiệm”, bà Phương khẳng định. THANH HIỀN 5 n Thứ Ba n Ngày 31/3/2026 XÃ HỘI Biến động nhiên liệu cũng mang đến cơ hội cho du lịch xanh Giá nhiên liệu tăng đang tác động trực tiếp đến giá vé máy bay, chi phí vận chuyển đường bộ và giá tour trọn gói ẢNH: T.H Giá nhiên liệu thời gian gần đây biến động liên tục và đang neo ở mức cao khiến các ngành nghề chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Du lịch cũng “đau đầu” vì chi phí đầu vào tăng cao, nhiều thị trường khách bị tác động. Để giữ chân du khách, ngành du lịch Đà Nẵng vừa linh hoạt nhiều biện pháp, vừa coi đây là cơ hội để khai thác các tiềm năng. GIÁ NHIÊN LIỆU NHẢY MÚA: Du lịch biến nguy thành cơ Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng cho hay Hiệp hội đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cố gắng kiềm chế giá, tăng giá ở trong mức độ cho phép, vừa phải. Nếu được sự hỗ trợ từ quỹ bình ổn xăng dầu thì các doanh nghiệp sẵn sàng cắt giảm bớt phần lợi nhuận của mình để bình ổn giá, tạo cơ hội cạnh tranh lớn hơn cho điểm đến. CHUYỆN HÔM NAY Và khi dòng chảy ấy bị gián đoạn, mọi thứ đều có thể chững lại. Bởi vậy, những ngày qua, câu chuyện dự trữ xăng dầu trở nên thời sự hơn bao giờ hết, đòi hỏi các nhà quản lý phải tìm lời giải không chỉ cho trước mắt, mà cả về lâu dài. Làm việc với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ đề cập đến sản xuất hay nguồn cung trước mắt, mà còn nhấn mạnh câu chuyện dự trữ năng lượng. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà thực chất là nền móng của ổn định quốc gia. Những biến động gần đây của thế giới cho thấy một thực tế: không quốc gia nào có thể đứng ngoài những “cơn sóng ngầm” năng lượng toàn cầu. Giá dầu có thể tăng giảm chỉ trong vài ngày. Chuỗi cung ứng có thể đứt gãy chỉ vì một xung đột hay một quyết định chính trị từ bên ngoài. Trong bối cảnh đó, phụ thuộc vào một nguồn cung cố định, hay phản ứng theo kiểu “thiếu đâu vá đó”, không còn là lựa chọn an toàn. Dự trữ năng lượng, vì thế, không phải là câu chuyện của lúc dư dả, mà là yêu cầu ứng phó trong một thế giới đầy bất ổn. Việc thúc đẩy xây dựng kho dự trữ dầu thô quy mô lớn tại Nghi Sơn cho thấy một bước chuyển trong tư duy điều hành: từ ứng phó sang chủ động. Một quốc gia muốn giữ được ổn định phải có “vùng đệm” đủ dày – nơi có thể hấp thụ những cú sốc từ bên ngoài mà không làm tổn thương bên trong. Nhưng dự trữ bao nhiêu là đủ? Thế giới không có một con số tuyệt đối. Nhiều nền kinh tế phát triển duy trì mức dự trữ tương đương 60 đến 90 ngày nhập khẩu ròng, thậm chí có quốc gia tới 180 ngày – như một ngưỡng an toàn. Điều đó không phải để tích trữ vô hạn, mà để có thời gian xoay xở khi khủng hoảng xảy ra. Với Việt Nam, bài toán không chỉ nằm ở con số ngày hay khối lượng tấn, mà ở cấu trúc của cả hệ thống dự trữ: từ kho bãi, hạ tầng logistics đến cơ chế vận hành. Một kho dầu lớn nhưng không kết nối hiệu quả với hệ thống phân phối sẽ khó phát huy tác dụng. Một nguồn dự trữ dồi dào nhưng thiếu cơ chế kích hoạt linh hoạt cũng có thể trở nên chậm chạp trước biến động. Dự trữ, vì thế, không phải là những kho chứa “để đó”, mà là để sử dụng đúng lúc, để cứu nguy trong những ngày tháng đứt gãy nguồn cung. Một điểm quan trọng khác là nguồn lực. An ninh năng lượng là trách nhiệm của Nhà nước, nhưng không thể chỉ dựa vào ngân sách. Trong một nền kinh tế mở, khu vực tư nhân hoàn toàn có thể tham gia sâu vào hệ thống dự trữ – từ đầu tư kho bãi, vận hành, đến dự trữ thương mại. Vấn đề là phải có một cơ chế đủ rõ ràng để phân định vai trò: Nhà nước giữ phần lõi chiến lược, bảo đảm an ninh dài hạn; doanh nghiệp tham gia mở rộng năng lực, tăng tính linh hoạt cho thị trường. Khi lợi ích hài hòa và rủi ro được chia sẻ, hệ thống dự trữ mới thực sự bền vững. Nhìn rộng ra, câu chuyện năng lượng hôm nay không chỉ là xăng dầu, mà còn là cách một quốc gia chuẩn bị cho những bất định của tương lai. Không để đứt nguồn cung, không để nền kinh tế bị cuốn theo những cơn sóng từ bên ngoài – đó là yêu cầu ngày càng rõ ràng. Dự trữ năng lượng, ở một nghĩa sâu xa, chính là cách một quốc gia giữ cho nhịp sống của mình không bị chao đảo, dù ngoài kia sóng gió lớn đến đâu. K.A Lá chắn năng lượng TIẾP THEO TRANG 1

6 n Thứ Ba n Ngày 31/3/2026 KHOA GIÁO Ngày 29/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng các vụ cục liên quan đã có buổi khảo sát thực tế về tình hình dịch tay chân miệng tại TPHCM và làm việc trực tuyến với các tỉnh tại khu vực phía Nam. Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - một trong những địa phương ghi nhận số ca mắc tay chân miệng tăng trở lại trong thời gian gần đây cho thấy, chỉ trong 1-2 tuần gần đây, số ca mắc có xu hướng tăng nhanh trở lại sau giai đoạn giảm đầu năm. Hiện nay, 100% ca bệnh ghi nhận là trẻ dưới 11 tuổi, trong đó hơn 90% là trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt nhóm dưới 3 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao. Theo đơn vị này, dù tỷ lệ ca nặng chưa quá cao, nhưng vẫn ghi nhận các trường hợp diễn tiến nặng cần can thiệp hồi sức. Trong bối cảnh đó, bài toán thuốc điều trị trở thành áp lực lớn. “Nguồn thuốc, đặc biệt là globulin miễn dịch, vẫn là vấn đề cần được đảm bảo ổn định, vì đây là thuốc quan trọng trong điều trị ca nặng” - đại diện địa phương cho biết. Không chỉ Đồng Nai, các tỉnh như Cần Thơ, Lâm Đồng và một số địa phương phía Nam cũng chia sẻ khó khăn tương tự. Theo phản ánh từ tuyến tỉnh, việc tiếp cận thuốc điều trị bệnh tay chân miệng, nhất là IVIG, còn nhiều hạn chế do vướng mắc trong đấu thầu và nguồn cung. Điều này khiến nhiều trường hợp buộc phải chuyển tuyến, làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng do mất “thời gian vàng” điều trị. Có những trường hợp chuyển viện trong tình trạng sốc, tim mạch suy nặng. Nếu có đủ thuốc và xử trí kịp thời tại chỗ, khả năng cứu sống sẽ cao hơn. Áp lực này càng rõ khi các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM ghi nhận lượng lớn bệnh nhân từ tỉnh chuyển lên. BS Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. HCM) cho biết, khoảng 2/3 số ca nặng tại đây là bệnh nhân từ các địa phương. “Một trong những lý do chính khiến bệnh nhân chuyển lên là do tuyến dưới thiếu thuốc, đặc biệt là globulin miễn dịch” - BS Minh Tiến nói. Theo các chuyên gia, tay chân miệng có thể diễn tiến rất nhanh, nhất là khi liên quan đến virus EV71 - tác nhân gây bệnh tay chân miệng có độc lực cao đang quay trở lại. “Bệnh có thể chuyển nặng trong thời gian rất ngắn, nếu chậm trễ vài giờ cũng có thể làm mất cơ hội cứu sống” - BS Minh Tiến chia sẻ. Bên cạnh thiếu thuốc, nhiều địa phương cũng thừa nhận khó khăn về nhân lực và năng lực điều trị. Việc thay đổi, luân chuyển cán bộ sau sắp xếp tổ chức khiến đội ngũ phòng chống dịch tại một số nơi thiếu kinh nghiệm, ảnh hưởng đến khả năng phát hiện sớm ca bệnh nặng. Đồng thời, trang thiết bị hồi sức và kỹ năng xử trí tại chỗ chưa đồng đều giữa các tuyến. Trước những khó khăn này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã thẳng thắn đặt vấn đề về hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch hiện nay. “Năm nào chúng ta cũng triển khai nhiều giải pháp, nhưng số ca vẫn tăng, vậy nguyên nhân nằm ở đâu và giải pháp năm nay có gì khác?” - Thứ trưởng nêu câu hỏi. Bà Hương cũng yêu cầu các địa phương cần làm rõ nguyên nhân dịch gia tăng tại một số khu vực, đặc biệt là những nơi có mật độ dân cư cao, điều kiện sinh hoạt hạn chế. Đồng thời, nhấn mạnh việc không thể duy trì cách làm cũ nếu không mang lại hiệu quả. Liên quan đến khó khăn về thuốc, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phải chủ động hơn trong công tác dự trù, đấu thầu và đảm bảo nguồn cung. “Nếu không giải quyết được vấn đề thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị ca nặng, thì nguy cơ gia tăng tử vong là rất rõ” - bà Hương nhấn mạnh. VÂN SƠN Hơn 25.000 ca mắc, 5 trẻ đã tử vong, dịch tay chân miệng đang bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành phía Nam. Đáng lo ngại, trong khi áp lực điều trị gia tăng, nhiều địa phương đồng loạt phản ánh tình trạng thiếu thuốc, đặc biệt là globulin miễn dịch (IVIG), khiến công tác điều trị gặp nhiều khó khăn. Trẻ mắc tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM Đây là năm thứ 10 nhà trường tổ chức "Ngày hội STEM", khẳng định định hướng tiên phong trong giáo dục STEM và nghiên cứu khoa học, tạo sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển tư duy bậc cao, khả năng sáng tạo và kỹ năng hợp tác trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ. Nhắn gửi thông điệp tới học sinh về chủ đề STEM Day năm nay, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý nhấn mạnh: “AI là công cụ, có thể giúp học sinh đi nhanh hơn, nhưng siêu tư duy mới giúp các con đi xa hơn, vững vàng hơn”. Theo cô Thúy, học trong thời đại AI, không còn là câu chuyện “biết gì” nữa, mà là “biết như thế nào” AI là công cụ, nhưng tư duy bậc cao, sáng tạo và hợp tác mới là động cơ vĩnh cửu. Cô Thúy cũng nhấn mạnh, học sinh hiện nay đứng trước 3 câu hỏi lớn: Học như thế nào trong thời đại AI? Tư duy như thế nào? Và Sử dụng AI như thế nào? “Sử dụng AI, chúng ta chấp nhận sự hỗ trợ của công nghệ để vươn tới đỉnh cao, nhưng luôn đặt nó dưới nền tảng cốt lõi: Giáo dục - Công nghệ phục vụ sự phát triển của con người”, cô Thuý nói. Đồng quan điểm với phần gợi mở của cô Thuý, tại talkshow “Trí tuệ nhân tạo và Tương lai học tập”, ông Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, cũng chia sẻ với học sinh Nguyễn Siêu những góc nhìn thực tế về việc AI đang thay đổi việc dạy và học như thế nào. Các ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, từ công nghệ, truyền thông đến kinh doanh và sáng tạo nội dung. Những chia sẻ gần gũi, gắn với thực tế đã giúp học sinh hình dung rõ hơn về cách AI đang tác động đến thế giới việc làm cũng như những kỹ năng cần thiết trong tương lai. Phần giao lưu hỏi đáp diễn ra sôi nổi, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và mở rộng hiểu biết. STEM Day năm nay tại trường diễn ra sôi nổi với chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, các thử thách tư duy, khu trưng bày sản phẩm STEM sáng tạo và phần giao lưu đầy hứng khởi. Một số hoạt động thu hút sự chú ý của nhiều học sinh có thể kể đến như: Chú hề thăng bằng; nghệ thuật từ sự chuyển thể; thử thách Mê cung điện;... hay các hoạt động thách đố như giải Sudoku; Rubik’ Phóng tên lửa; Trải nghiệm thực tế ảo… STEM Day 2026 không chỉ là một ngày hội trải nghiệm mà còn là minh chứng cho mô hình giáo dục hiện đại, nơi học sinh được khuyến khích chủ động học tập, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên số Dịp này, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu vinh danh 2 học sinh gồm: Lương Bảo Châu và Lương Bảo Chi lớp 11AS0 vì đã đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức diễn ra vào ngày 22/3 vừa qua. Từ “Ngày hội STEM” và hoạt động dạy học thúc đẩy học sinh tham gia nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật, năm 2025, Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu có 8 dự án của các nhóm học sinh dự thi Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR). Được biết, năm nay các nhóm học sinh tiếp tục nghiên cứu, phát triển các đề tài, dự án để chuẩn bị cho Vòng Chung kết quốc gia năm học 2025-2026 VSAR diễn ra ngày 10/5 tới. HÀ LINH 2.000 học sinh sáng tạo với Ngày hội STEM Học sinh thích thú, say mê với các hoạt động Gần 2.000 học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu vừa tham gia “Ngày hội STEM” năm học 2025 - 2026 với chuỗi hoạt động trí tuệ phong phú nhằm tạo sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển tư duy, sáng tạo. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh dịch tay chân miệng đang bước vào chu kỳ gia tăng, việc đảm bảo thuốc, nâng cao năng lực tuyến dưới và phát hiện sớm ca nặng là yếu tố then chốt để giảm thiểu biến chứng và tử vong. Nếu những "điểm nghẽn" này không sớm được tháo gỡ, nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế là điều khó tránh khỏi.

