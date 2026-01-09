Báo Tiền Phong số 9

KHÁT LAO ĐỘNG THỨ SÁU 9/1/2026 Số 9 DỨT KHOÁT BỎ TƯ DUY "KHÔNG QUẢN ĐƯỢC THÌ CẤM" TRANG 2 TRANG 4-5 TRANG 12 TRANG 11 TRANG 8-9 TRANG 3 TRANG 7 Mở "đường băng" khoa học công nghệ để sinh viên cống hiến Khoảnh khắc suýt gây thảm họa với Mỹ Điển hình của cơ chế "xin-cho", lợi ích nhóm TRANG 16 Cần tính đến phương án nhập khẩu nhân công HLV KIM SANG-SIK NÓI VỀ CHIẾC ÁO MAY MẮN THẾ ĐỨNG MỚI CHO VIỆT NAM TỪ NHỮNG MỐC SON KINH TẾ Hàng loạt công trường Dừng Táo quân, còn gì để tiếc? CHUYỆN HÔM NAY Điểm nghẽn lớn nhất XEM TIẾP TRANG 5 n MINH TUẤN Hàng trăm dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn đồng loạt khởi công thời gian gần đây đã cho thấy rõ hơn sự biến động rất mạnh của thị trường lao động. Tình trạng thiếu công nhân xảy ra phổ biến tại nhiều công trường hiện nay ẢNH: PHAN THIÊN ẢNH: TTXVN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 9/1/2026 Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. CHUYỂN MẠNH TỪ TƯ DUY “QUẢN LÝ” SANG “KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN” Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư chỉ rõ, cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và thách thức còn nhiều, có mặt kéo dài, có mặt mới phát sinh, phản ánh các nút thắt cơ cấu trong mô hình phát triển và hệ thống quản trị quốc gia. Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030. Đây là năm rất quan trọng định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn của đất nước. Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là rất thách thức. Vì vậy, Tổng Bí thư lưu ý, giai đoạn tới đòi hỏi đổi mới căn bản tư duy phát triển, phương thức quản trị và phân bổ nguồn lực, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, với cải cách đủ sâu, đủ mạnh, đủ quyết liệt. Trên tinh thần đó, chúng ta vừa phải giải quyết hiệu quả các vấn đề trước mắt để tạo đà tăng trưởng, vừa thực hiện các cải cách chiến lược, dài hạn để chuyển đổi mô hình phát triển. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập của thể chế để khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc; cần chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, bảo đảm mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm, chấm dứt đùn đẩy, né tránh; nếu chậm tháo gỡ sẽ kìm hãm tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Song song với đó là quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; điều hành tài khóa - tiền tệ phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, kỹ trị dựa trên nguyên tắc thị trường, tránh lạm dụng biện pháp hành chính; điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; tái cơ cấu tín dụng vào sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, hạn chế đầu cơ và hoạt động phi sản xuất. RÀ SOÁT ĐỂ CẮT GIẢM CÁC THỦ TỤC Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; mở rộng phân cấp, phân quyền, rà soát để cắt giảm các thủ tục, tạo không gian quyết định và chịu trách nhiệm lớn hơn cho cán bộ, công chức, đồng thời giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Tổng Bí thư nhấn mạnh, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, bảo vệ nghiêm ngặt quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tuyệt đối không được lợi dụng thanh tra, kiểm tra, điều tra để sách nhiễu người dân, doanh nghiệp; chủ động, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền và dân vận, phát huy các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội… Cùng với đó, ổn định và làm lành mạnh các thị trường trọng yếu của nền kinh tế, tôn trọng đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường cạnh tranh, quy luật cung - cầu, quy luật giá cả…; xử lý tận gốc các yếu kém của tổ chức tín dụng, tình trạng sở hữu chéo, sở hữu ngầm, cho vay quan hệ. Nghiên cứu cơ chế giải thể có kiểm soát đối với ngân hàng yếu kém, cho phép thành lập ngân hàng mới, tổ chức tài chính vi mô, nhằm nâng cao tính cạnh tranh, an toàn và đa dạng của hệ thống tài chính. Tổng Bí thư yêu cầu, nâng cao năng lực thực thi của bộ máy trong điều kiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng mặt bằng kỹ năng của toàn xã hội; cần gắn chặt thẩm quyền với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, bảo đảm sự thông suốt trong điều hành từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả… LUÂN DŨNG Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, bảo vệ nghiêm ngặt quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tuyệt đối không được lợi dụng thanh tra, kiểm tra, điều tra để sách nhiễu người dân, doanh nghiệp. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đối với 2 tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, kết luận nêu rõ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng kết luận “thống nhất thực hiện cơ chế Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được Đảng, Nhà nước giao”. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội; rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức, các pháp nhân trực thuộc, chỉ giữ lại những tổ chức pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của hội; giải quyết các vấn đề về nhà đất, tài chính và tài sản của các hội bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đúng mục đích (hoàn thành trong quý II/2026). Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy địa phương căn cứ nhu cầu, đặc điểm, tình hình thực tiễn để quyết định danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn; ưu tiên các hội trong danh sách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương theo Kết luận 230 bao gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam, Hội Đông Y Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. TRƯỜNG PHONG Sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị ẢNH: VGP Dứt khoát bỏ tư duy “không quản được thì cấm” Tham dự hội nghị tại trụ sở Chính phủ có: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

3 n Thứ Sáu n Ngày 9/1/2026 THỜI SỰ GIỮ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG GIỮA NHIỀU BIẾN ĐỘNG Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (2021- 2025), theo Bộ Tài chính, ngay từ năm đầu, Việt Nam đã phải đối mặt với bối cảnh thế giới biến động phức tạp, bất định, khó lường. Nhiều diễn biến mới chưa từng có tiền lệ liên tiếp xảy ra, đặc biệt là đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược, xung đột quân sự, bất ổn leo thang tại một số quốc gia, khu vực, chính sách thương mại của Mỹ. Cùng với các yếu tố bất lợi bên ngoài, nền kinh tế chịu “tác động kép” từ các vấn đề nội tại, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng giai đoạn 2022-2025 (nếu không tính năm 2021 chịu tác động nặng nề của đại dịch) đạt bình quân 7,2%, vượt mục tiêu đề ra. Tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt khoảng 8%. GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, tăng 1,4 lần so với năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Lạm phát được kiểm soát tốt, duy trì dưới 4% trong suốt nhiệm kỳ, riêng năm 2025 khoảng 3,5%. Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 24/12 đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng hơn 31% so với dự toán, cơ cấu thu theo hướng bền vững, chủ yếu là từ sản xuất kinh doanh. 5 năm qua, thu ngân sách đạt khoảng 18,3% GDP, vượt mục tiêu, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí… khoảng 1,1 triệu tỷ đồng; dự kiến có 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt, trong đó toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội đều vượt kế hoạch. Riêng năm 2024 và 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra. Trong hai năm cuối nhiệm kỳ, Chính phủ tập trung triển khai mạnh mẽ cuộc “cách mạng” về tổ chức bộ máy, giảm mạnh đầu mối, tinh giản 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho an sinh xã hội. Thị trường tài chính phát triển ổn định; thị trường chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp trong năm 2025. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 920 tỷ USD, xuất siêu hơn 21 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 đạt trên 4,15 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 32% GDP. Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt. Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua hơn 180 luật, nghị quyết; Chính phủ ban hành 820 nghị định, là con số cao nhất từ trước đến nay. Những tồn tại kéo dài nhiều năm được xử lý, trong đó có việc cơ cấu lại 5 ngân hàng yếu kém, hoàn thành xử lý gần 1.800 dự án tồn đọng và đang tiếp tục rà soát, xử lý gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với hơn 3.500 km cao tốc, hoàn thành trên 1.700 km đường ven biển và nhiều công trình năng lượng, văn hóa, xã hội quy mô lớn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước tiến rõ nét. Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc, chỉ số hạnh phúc tăng mạnh. Các chính sách giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,3% vào năm 2025. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với 38 quốc gia. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp thứ 44 toàn cầu, tăng 2 bậc so với năm 2020; phát triển Chính phủ điện tử xếp thứ 71, tăng 15 bậc so với năm 2020. “ĐƯỜNG BĂNG” CHUẨN BỊ CHO GIAI ĐOẠN TĂNG TỐC Từ thực tiễn điều hành và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam ngày càng củng cố được vị thế và uy tín trên trường quốc tế, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất định, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng về khả năng thích ứng và sức chống chịu, nhờ kiên định mục tiêu cải cách, giữ vững ổn định vĩ mô và chủ động điều hành chính sách. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín đã có những đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam. Ông Jochen Schmittmann, Đại diện thường trú, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam, Lào và Campuchia đánh giá Việt Nam đang giữ được sức chống chịu ấn tượng trước biến động toàn cầu. Với quyết tâm cải cách và định hướng chiến lược nhất quán, Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì tăng trưởng mạnh trong trung hạn. Ông Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia kinh tế trưởng, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định, Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP cao, đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Đối với năm 2026, ADB dự báo các nền kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng 4,6%, cao hơn so với con số dự báo 4,5% trước đó. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm được điều chỉnh tăng mạnh nhất. Năm 2025 đánh dấu hàng loạt quyết sách mang tính bước ngoặt lịch sử, bao trùm và sâu sắc có thể coi như một cuộc cách mạng bộ máy quản lý và đổi mới mô hình quản trị quốc gia lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm. “Bộ tứ” nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng được ban hành gồm Nghị quyết 57, 59, 66, 68. Đồng thời, cũng trong năm này, Quốc hội thông qua 89 luật, 91 nghị quyết góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khối lượng các nghị quyết và đạo luật được ban hành cùng với các loại quy định mới bổ sung sửa đổi các loại văn bản hướng dẫn chi tiết được xem như là sự chuẩn bị khung pháp lý đầy đủ nhất, tạo chỗ dựa vững chắc nhất để bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc phục vụ sự phát triển của giai đoạn tới, bắt đầu từ năm 2026. Năm 2025, các địa phương trên cả nước triển khai đồng thời “mục tiêu kép”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% là kết quả của nỗ lực rất lớn của cả nước. Những thành tựu đạt được trong năm 2025 tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, nhưng mục tiêu tăng trưởng hai con số vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn. Điều kiện tiên quyết là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố niềm tin của người dân và nhà đầu tư. VIỆT LINH Giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động chưa từng có, Việt Nam vẫn duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đạt tăng trưởng tích cực trong nhiệm kỳ 2021-2025. Những cải cách mạnh mẽ về thể chế, bộ máy và đầu tư hạ tầng đang tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Thế đứng mới cho Việt Nam từ những mốc son kinh tế Kinh tế Việt Nam được đánh giá như một điểm sáng về khả năng thích ứng và sức chống chịu ẢNH: NHƯ Ý Kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%. Quy mô GDP Việt Nam đạt 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024. GDP bình quân đầu người tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm trước. Chiều 8/1, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, đại diện Bộ Xây dựng đã trả lời câu hỏi của phóng viên, liên quan đến việc thực hiện vượt được mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc. Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho hay, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược. Giai đoạn 2021 - 2025, Đảng, Quốc hội, Chính phủ dành nguồn lực rất lớn cho kết cấu hạ tầng giao thông. Chính phủ đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, chương trình hành động và đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc. Theo ông Đức, tính đến năm 2020, cả nước có 1.163 km đường bộ cao tốc. Như vậy, chỉ trong vòng 5 năm cần hoàn thành tối thiểu 1.837 km. Đây là một thách thức rất lớn, trong khi điểm nghẽn về thể chế vẫn là rào cản. Để khắc phục khó khăn, vướng mắc, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các cơ chế đặc thù. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Thủ tướng cũng đã thành lập 7 đoàn công tác do các Phó Thủ tướng làm Trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra hiện trường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ thể triển khai thực hiện; đồng thời phát động phong trào “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”… Theo ông, đây vừa là mệnh lệnh từ người đứng đầu Chính phủ vừa là nguồn động viên để các chủ đầu tư, các nhà thầu nỗ lực vượt bậc, tổ chức thi công. Đại diện Bộ Xây dựng thông tin, sau 5 năm của nhiệm kỳ đã hoàn thành, thông xe 2.182 km đường cao tốc. Như vậy, đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật 3.345 km tuyến chính cao tốc, 458 km nút giao và đường dẫn (tổng số là 3.803 km), vượt chỉ tiêu 3.000 km Chính phủ đã đề ra. Đặc biệt đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ông Đức khẳng định, khi thể chế được khơi thông, nguồn lực huy động đúng hướng, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, các dự án hạ tầng giao thông lớn sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi ba đột phá chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. LUÂN DŨNG - VĂN KIÊN Kỳ tích vượt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho hay, tính đến năm 2020, cả nước có 1.163 km đường bộ cao tốc. Như vậy, chỉ trong vòng 5 năm cần hoàn thành tối thiểu 1.837 km. Đây là một thách thức rất lớn, trong khi điểm nghẽn về thể chế vẫn là rào cản. Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức trả lời tại cuộc họp

4 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 9/1/2026 LƯƠNG HƠN 30 TRIỆU/THÁNG VẪN KHÔNG TÌM ĐƯỢC LAO ĐỘNG Thời gian qua, nhiều nhà thầu lớn đồng loạt tuyển dụng công nhân lao động, có nhà thầu đang tuyển dụng tới 100.000 công nhân với mức lương cao, cam kết thu nhập ổn định và các chế độ đi kèm để thực hiện chiến dịch triển khai đồng bộ các “đại dự án” trải dài trên cả nước. Thực tế này cho thấy, nhu cầu nhân lực cho ngành xây dựng hiện nay rất lớn. Không chỉ nhà thầu lớn, nhiều nhà thầu với quy mô nhỏ hơn cũng rơi vào cảnh chật vật tìm nguồn nhân công. Tại địa bàn quận Long Biên cũ, một doanh nghiệp đang cùng lúc triển khai ba dự án nhà cao tầng thương mại. Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra là việc thiếu hụt nhân công trên công trường hiện chỉ đáp ứng được khoảng 60-70% nhu cầu. Theo ông Lê Hải Hưng, Chỉ huy trưởng tổng thầu của doanh nghiệp này cho biết, theo kế hoạch và biểu đồ nhân lực, mỗi dự án cần khoảng 350 công nhân vào giai đoạn cao điểm để đảm bảo tiến độ. Thế nhưng, thực tế mỗi công trường hiện chỉ có hơn 200 người. Tổng cộng cả ba dự án mới chỉ huy động được hơn 600 lao động, thiếu hụt khoảng 400 người so với mục tiêu 1.000 quân. Để khắc phục, các nhà thầu đã phải cho công nhân tăng ca, làm việc gần như 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch và bàn giao nhà theo cam kết với khách hàng. Đại diện một tổng thầu xây dựng thuộc nhóm dẫn đầu tại Hà Nội cũng thừa nhận, tình trạng thiếu hụt lao động tại các công trường đang diễn ra nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân chính xuất phát từ việc nhiều chủ đầu tư lớn đồng loạt triển khai các “đại dự án” và trực tiếp đứng ra làm nhà thầu, thay vì thuê tổng thầu như trước. Theo vị này, trước đây chủ đầu tư thuê tổng thầu, tổng thầu có trách nhiệm huy động nhân lực thi công. Tuy nhiên, khi các “ông lớn” bỏ qua khâu tổng thầu để tự tuyển dụng công nhân, phần chi phí tiết kiệm được từ thuê nhà thầu được dồn vào tiền lương, chế độ cho người lao động. Điều này khiến các doanh nghiệp lớn nhanh chóng “hút” công nhân lành nghề, làm cạn kiệt nguồn lao động của các nhà thầu khác, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn đang chật vật giữ chân người lao động. Bên cạnh đó, xu hướng lao động rời bỏ công trường xây dựng để chuyển sang làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp ở địa phương cũng ngày càng nhiều. Một bộ phận lớn lao động ngành xây dựng đã chuyển nghề trong giai đoạn thị trường đóng băng. Nhiều người chọn trở về quê làm công nhân nhà máy với mức lương ổn định khoảng 12-13 triệu đồng/tháng. Dù thu nhập thấp hơn xây dựng, nhưng đổi lại họ được làm việc trong môi trường gần nhà, ít nhọc nhằn và khắc nghiệt hơn. “Tôi theo nghề xây dựng hơn 10 năm nhưng có thời điểm phải nghỉ việc vài tháng liền vì công trình dừng thi công. Sau đó, tôi chuyển sang làm trong khu công nghiệp, lương không cao hơn bao nhiêu nhưng đều đặn, ít rủi ro”, anh Lê Tuấn (quê Ninh Bình) - công nhân từng làm tại nhiều dự án cao tầng ở Hà Nội chia sẻ. Thực tế cho thấy, một bộ phận lớn lao động xây dựng đã chuyển sang khu vực công nghiệp, logistics, dịch vụ, nơi có môi trường làm việc ổn định hơn, ít phụ thuộc vào “nhịp thở” của thị trường bất động sản. Khi các công trường quay trở lại guồng thi công, việc gọi lao động quay về không hề dễ dàng. LÀM GÌ ĐỂ “GIỮ CHÂN” NGƯỜI LAO ĐỘNG? Ông Lê Hải Hưng cho biết, để giữ chân người lao động, các nhà thầu đã phải nâng mức thu nhập lên đáng kể, giá thuê nhân công đã tăng khoảng 20-30% so với trước, kèm theo nhiều chế độ “chăm sóc đặc biệt”. Hiện mức lương công nhân phổ thông dao động từ 17-20 triệu đồng/tháng; thợ chính khoảng 25 triệu đồng; tổ trưởng từ 30-35 triệu đồng/ tháng, song vẫn không dễ tuyển đủ lao động. Bên cạnh đó, là các chế độ đãi ngộ: nhà thầu bao ăn ở tại các lán trại sinh hoạt đầy đủ, đồng thời có các khoản thưởng tài chính, quà tặng hàng tháng để động viên tinh thần người lao động. Một nhà thầu khác cho biết, trước tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài, doanh nghiệp buộc phải thay đổi công nghệ thi công nhằm giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Cùng với đó, thay vì thuê khoán như trước, công ty chuyển sang tuyển dụng công nhân cơ hữu, đưa người lao động trở thành nhân sự chính thức, được hưởng lương ổn định, đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi đầy đủ. “Đây là việc chúng tôi buộc phải làm ngay, chấp nhận biên lợi nhuận mỏng hơn để bảo đảm tiến độ và tính bền vững cho dự án”, đại diện doanh nghiệp nói. Dự báo trong thời gian tới, đặc biệt sau Tết Nguyên đán và khi hàng trăm dự án lớn trên cả nước bước vào giai đoạn thi công cao điểm đầu năm 2026, “cơn khát” nhân lực xây dựng sẽ còn gay gắt hơn. Đứng ở góc độ nhà thầu, ông Lê Hải Hưng kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước cần có sự điều tiết thời gian cấp phép và triển khai dự án một cách phù hợp, tránh để quá nhiều công trình bùng nổ cùng một lúc gây áp lực lên nguồn cung nhân lực và vật liệu. Về lâu dài, ngành xây dựng cần những chính sách đãi ngộ đặc thù Trong bối cảnh hàng loạt “đại dự án” bất động sản và đầu tư công được triển khai, ngành xây dựng đang đối mặt với việc thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Dù mức lương đã tăng cao so với trước đây, các nhà thầu vẫn đang phải loay hoay trong cuộc chiến giành giật và giữ chân công nhân. Hàng loạt công trường khát Tình trạng thiếu công nhân xảy ra phổ biến tại nhiều công trường hiện nay ẢNH: PHAN THIÊN Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực xây lắp luôn giữ ở mức cao. Cụ thể, trong tháng 10/2025, nhu cầu nhân lực ngành xây dựng chiếm 15,2% tổng nhu cầu tuyển dụng toàn Thành phố. Sang tháng 11/2025, con số này có sự điều chỉnh xuống còn 7,2% và tăng trưởng trở lại khoảng 9,8% trong tháng 12/2025 khi các dự án tăng tốc cán đích. Cần tính đến phương án nhập khẩu nhân công KHÓ TUYỂN Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, tình trạng thiếu lao động hiện nay đã trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của ngành xây dựng. Từ các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội cho tới những công trình hạ tầng quy mô lớn, đâu đâu cũng gặp khó trong tuyển dụng công nhân. “Hiện nay, tuyển dụng lao động xây dựng là câu chuyện cực kỳ khó. Không chỉ thiếu về số lượng mà còn yếu về chất lượng”, ông Hiệp thẳng thắn nhìn nhận. Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng, nguyên nhân sâu xa của tình trạng này xuất phát từ sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường lao động. Lao động phổ thông ngày càng có nhiều lựa chọn việc làm hơn, trong khi nghề xây dựng lại mang đặc thù nặng nhọc, nguy hiểm, điều kiện làm việc khắc nghiệt và thiếu tính ổn định lâu dài. Trong khi đó, thu nhập từ công việc xây dựng không còn đủ hấp dẫn so với các ngành nghề khác. Các khu công nghiệp mọc lên khắp nơi, mang lại công việc nhẹ nhàng hơn, môi trường làm việc ổn định hơn và thu nhập đều đặn, khiến không ít lao động rời bỏ công trường để chuyển sang làm công nhân nhà máy. Đáng lo ngại hơn, theo ông Hiệp, thị trường lao động xây dựng còn đang bị “bóp méo” bởi sự cạnh tranh thiếu lành mạnh. Một số doanh nghiệp lớn thành lập công ty xây dựng riêng, tuyển dụng ồ ạt với mức lương rất cao, thậm chí gấp đôi mặt bằng chung. Việc này tạo ra hiện tượng “hút máu” nhân lực, phá vỡ cân bằng thị trường lao động. “Có một doanh nghiệp lớn tuyển công nhân thợ xây với mức lương 800.000 đồng/ngày, cao gấp đôi so với mức trung bình gây khó khăn cho các công trình khác. Thậm chí, ai giới thiệu được công nhân vào làm được hưởng thêm 200.000 đồng/ngày”, ông Hiệp cho hay. Hệ quả của tình trạng thiếu lao động không chỉ dừng lại ở khó khăn của doanh nghiệp, mà đang tác động trực tiếp tới người dân và các mục tiêu an sinh xã hội. Theo ông Hiệp, ngay cả các dự án nhà ở xã hội - lĩnh vực được ưu tiên về cơ chế, chính sách - cũng đang “khát” công nhân. “Không có người xây thì dù đã bán nhà, dự án vẫn có nguy cơ chậm tiến độ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến người thu nhập thấp - những đối tượng đang rất cần nhà ở”, ông Hiệp cho biết. Trong bối cảnh đầu tư công được đẩy mạnh, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, đô thị, khu công nghiệp cùng lúc triển khai, nhu cầu lao động xây dựng càng tăng cao. Tuy nhiên, nguồn cung không theo kịp, khiến áp lực lên tiến độ và chi phí ngày càng lớn. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho biết: Đối mặt với áp lực thiếu nhân sự, nhiều doanh nghiệp đã tính phương án nhập khẩu lao động. Đây là điểm nghẽn lớn nhất trong hoạt động ngành xây dựng Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp tính phương án nhập khẩu lao động ẢNH: PHAN THIÊN

5 n Thứ Sáu n Ngày 9/1/2026 KINH TẾ CHUYỆN HÔM NAY Với nhiều nhà đầu tư, thiếu lao động đang là điểm nghẽn lớn nhất, đe dọa tiến độ và hiệu quả dự án trước nguy cơ bị chậm tiến độ kéo dài. Một cuộc chiến thực sự trên thị trường lao động đang diễn ra quyết liệt khi mức lương liên tục bị đẩy lên cao. Ví dụ như lương công nhân xây lắp, ốp lát đã được một số doanh nghiệp lớn trả hơn 33 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho biết, tình trạng thiếu lao động hiện nay đã trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của ngành xây dựng! Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng, nguyên nhân sâu xa của tình trạng này xuất phát từ sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường lao động. Lao động phổ thông ngày càng có nhiều lựa chọn việc làm hơn, trong khi nghề xây dựng lại mang đặc thù nặng nhọc, nguy hiểm, điều kiện làm việc khắc nghiệt và thiếu tính ổn định lâu dài. Trường đào tạo nghề rất nhiều nhưng vấn đề là thiếu người học. Đại diện Tập đoàn Hòa Bình cho rằng, để tháo gỡ tình trạng thiếu lao động tại các công trường hiện nay phải nâng cao năng suất lao động thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, kỹ thuật thi công hiện đại nhằm giảm phụ thuộc vào sức lao động thủ công. “Chúng tôi đang thử nghiệm đường cao tốc trên cầu cạn, trong đó nhiều cấu kiện bê tông được làm sẵn trong nhà máy, lắp ráp nhanh và giảm rất lớn công lao động. Với nhà ở xã hội, chúng tôi cũng áp dụng công nghệ tiên tiến nhất để giảm giá thành. Công nghệ mới đang là chìa khóa cho sự phát triển”, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn cho hay. Một số chuyên gia khác đặt vấn đề: hiện nay Việt Nam có lực lượng lớn lao động đi làm việc ở nước ngoài bởi mức thu nhập hấp dẫn hơn. Vì vậy, nếu doanh nghiệp trong nước sẵn sàng trả lương tương xứng, hoàn toàn có thể “thu hút ngược” lực lượng lao động tay nghề cao trở về. Từ một quốc gia xuất khẩu lao động lớn, Việt Nam có thể trở thành một quốc gia nhập khẩu lao động và đây là điều mà có lẽ không ít người giật mình. “Nhiều doanh nghiệp xây dựng đã bắt đầu tính tới phương án nhập khẩu lao động từ các quốc gia có mức thu nhập thấp hơn như Nepal, Afghanistan… cho các công việc phổ thông”, ông Nguyễn Quốc Hiệp nói. Không riêng lĩnh vực xây dựng công trình, nhiều nghiên cứu khẳng định Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động chất lượng cao thuộc nhiều ngành then chốt, nhiều lĩnh vực công nghệ. Tại Tọa đàm Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao cho việc định hướng phát triển kinh tế mới, lĩnh vực mới do Đoàn giám sát của UBTVQH tổ chức mới đây, GS.TS Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, các quốc gia đang phát triển như Việt Nam gặp thách thức lớn khi phải đối mặt với nguy cơ kép: vừa "chảy máu chất xám", vừa bỏ lỡ cơ hội thu hút các dòng vốn đầu tư công nghệ cao do thiếu hụt nguồn nhân lực tại chỗ. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khoảng 65% công việc mà thế hệ học sinh hôm nay sẽ đảm nhận trong tương lai có thể không còn tồn tại; nhiều kỹ năng công nghệ chỉ có “vòng đời” từ 2,5 đến 5 năm trước khi trở nên lỗi thời. Điều đó cho thấy, nếu không gắn với các năng lực nền tảng, những tri thức được truyền dạy hôm nay có thể nhanh chóng mất giá trị trong tương lai gần. Từ 2026, Việt Nam bước vào thực hiện khát vọng chưa từng có với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điều này cũng đang đặt ra bài toán về nhân lực, về chuẩn bị lao động thực sự đủ mạnh trong điều kiện mới. M.T Điểm nghẽn lớn nhất lao động và đẩy mạnh đào tạo nghề. Hiện nay, giới trẻ đang có xu hướng quay lưng với ngành kỹ thuật, xây dựng khiến nguồn kỹ sư và quản lý cũng trở nên khan hiếm. “Xây dựng là ngành nghề phát triển bền vững, không phải chỉ là nóng sốt nhất thời”, ông Hưng nhấn mạnh về việc cần có tầm nhìn dài hạn để thu hút thế hệ trẻ quay lại với lĩnh vực này. Ông Phan Khắc Long, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phan Vũ cho rằng, để tháo gỡ tình trạng thiếu lao động tại các công trường hiện nay, cần triển khai đồng bộ hai nhóm giải pháp cốt lõi. Trước hết, phải nâng cao năng suất lao động thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật thi công hiện đại nhằm giảm phụ thuộc vào sức lao động thủ công. Theo ông Long, bài toán thiếu nhân công không thể giải quyết bằng cách tăng số lượng lao động mà cần giảm “sức người” bằng máy móc, công nghệ. Khi một lao động có thể làm việc hiệu quả gấp 2-3 lần nhờ công nghệ, thì những dự án trước đây cần tới 1.000 người nay chỉ cần khoảng 300-400 lao động. Giải pháp thứ hai, mang tính xương sống, là trả lương và chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người lao động. Ông Long đặt vấn đề: hiện nay Việt Nam có lực lượng lớn lao động đi làm việc ở nước ngoài bởi mức thu nhập hấp dẫn hơn. Vì vậy, nếu doanh nghiệp trong nước sẵn sàng trả lương tương xứng, hoàn toàn có thể “thu hút ngược” lực lượng lao động tay nghề cao trở về. Cùng với đó, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cần được bảo đảm để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài. “Nếu áp dụng hiệu quả công nghệ vào quản lý tiền lương và thị trường lao động, tình trạng bất bình đẳng về thu nhập sẽ giảm đáng kể. Tôi tin rằng trong thời gian tới, Nhà nước hoàn toàn có thể làm được điều này”, ông Phan Khắc Long nhấn mạnh… PHAN THIÊN Lý giải về sự thiếu hụt lao động, ông Hưng cho rằng nguyên nhân đầu tiên đến từ việc quá nhiều dự án lớn đồng loạt “bung hàng” dẫn đến tình trạng “cung không đủ cầu”. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh khốc liệt từ các “ông lớn” trong ngành đã tạo ra một làn sóng dịch chuyển lao động. Với tiềm lực tài chính mạnh, họ sẵn sàng đẩy giá nhân công lên cao hơn để thu hút người lao động từ các dự án khác, tạo nên một cuộc đua về giá đầy áp lực cho các nhà thầu vừa và nhỏ. TIẾP THEO TRANG 1 Cần lời giải dài hạn cho “cơn khát” nhân lực ngành xây dựng ẢNH: PHAN THIÊN Ông Lê Hải Hưng, Chỉ huy trưởng tổng thầu của doanh nghiệp đang triển khai 3 dự án nhà ở trên địa bàn quận Long Biên cũ ẢNH: PHAN THIÊN CÔNG NGHỆ LÊN NGÔI ĐỂ “BÙ” NHÂN LỰC Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu cho rằng, nhiều doanh nghiệp xây dựng buộc phải thay đổi căn bản phương thức thi công. Thay vì phụ thuộc nặng vào lao động thủ công như trước, xu hướng hiện nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa và công nghiệp hóa xây dựng. Nếu trước đây, việc xây dựng tường gạch, đổ bê tông tại chỗ cần rất nhiều nhân công, thì nay nhiều dự án đã chuyển sang sử dụng cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm panel, công nghệ lắp ghép. Ông Hiệp dẫn ví dụ về công nghệ bê tông đúc sẵn mà một số doanh nghiệp trong nước như Xuân Mai đang áp dụng. “Công nghệ ghép hiện nay đã khác rất xa so với công nghệ lắp ghép nhà Liên Xô trước đây. Các cấu kiện được sản xuất đồng bộ trong nhà máy, đưa ra công trường chỉ lắp dựng, giúp giảm mạnh nhân công, rút ngắn thời gian thi công và nâng cao chất lượng công trình”, ông Hiệp cho biết. Nhờ áp dụng công nghệ, nhiều công trường hiện nay đã giảm đáng kể số lượng công nhân so với trước, thay vào đó là máy móc, thiết bị và quy trình thi công khép kín. Tuy nhiên, theo ông Hiệp, công nghệ chỉ là một phần lời giải, chưa thể giải quyết triệt để bài toán nhân lực. PHƯƠNG ÁN NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG Một thực tế đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp xây dựng đã bắt đầu tính tới phương án nhập khẩu lao động từ các quốc gia có mức thu nhập thấp hơn. Theo ông Hiệp, điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng lại phản ánh đúng thực trạng hiện nay của thị trường lao động xây dựng Việt Nam. “Trước đây Hàn Quốc, Nhật Bản từng tiếp nhận lao động Việt Nam. Nay chúng ta cũng phải nghĩ đến việc tiếp nhận lao động từ những thị trường còn khó khăn hơn như Nepal, Afghanistan… cho các công việc phổ thông”, ông Hiệp nhận định. Việc phải cân nhắc nhập khẩu nhân công cho thấy thị trường lao động trong nước đang mất cân đối nghiêm trọng. Nếu không có giải pháp căn cơ, tình trạng thiếu hụt sẽ còn kéo dài, tạo áp lực lớn lên chi phí đầu tư, nhất là trong bối cảnh giá vật liệu và chi phí tài chính vẫn ở mức cao. Bên cạnh số lượng, ông Hiệp cho rằng vấn đề cốt lõi hơn nằm ở chất lượng nguồn nhân lực. Ngành xây dựng hiện nay không chỉ cần lao động phổ thông, mà rất cần công nhân lành nghề, lao động kỹ thuật và kỹ sư có khả năng vận hành công nghệ mới. Việc chuyển sang mô hình thi công công nghiệp hóa đòi hỏi người lao động phải được đào tạo bài bản, có kỹ năng, kỷ luật lao động và khả năng thích ứng với máy móc, quy trình hiện đại. Do đó, đào tạo và tái đào tạo nguồn nhân lực được xem là yếu tố then chốt. “Không phải thiếu trường đào tạo nghề, mà là thiếu người vào học. Nghề xây dựng vất vả, nguy hiểm, trong khi nhiều ngành nghề khác lại hấp dẫn hơn”, ông Hiệp nói. Về lâu dài, ông Hiệp nhấn mạnh vai trò của chính sách vĩ mô. “Thiếu nhân công xây dựng đã trở thành vấn đề nhức nhối, nhưng vẫn chưa được coi là một vấn đề mang tính quốc gia. Chỉ khi hàng loạt dự án đầu tư công chậm tiến độ vì không có người làm, lúc đó xã hội mới thực sự nhìn thẳng vào điểm nghẽn này”, ông Hiệp cảnh báo. Theo ông Hiệp, chỉ khi có sự kết hợp đồng bộ giữa đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo và chính sách lao động phù hợp, ngành xây dựng mới có thể phát triển bền vững trong giai đoạn tới, đáp ứng được yêu cầu của một nền kinh tế đang tăng tốc đầu tư và đô thị hóa. NGỌC MAI “Thiếu nhân công xây dựng đã trở thành vấn đề nhức nhối, nhưng vẫn chưa được coi là một vấn đề mang tính quốc gia. Chỉ khi hàng loạt dự án đầu tư công chậm tiến độ vì không có người làm, lúc đó xã hội mới thực sự nhìn thẳng vào điểm nghẽn này”. Ông NGUYỄN QUỐC HIỆP

6 n Thứ Sáu n Ngày 9/1/2026 Dự hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, hội nghị lần này tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn, gồm: Tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; tổng kết chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. VƯỢT KHÓ, SÁNG TẠO Theo anh Bùi Quang Huy, năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong điều kiện nhiều địa phương có địa bàn mở rộng, với khối lượng công việc nhiều hơn, áp lực nhưng toàn Đoàn đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Anh Huy đề nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực cho năm 2026. Thực tế cho thấy, trong khó khăn đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo ở cơ sở có thể nhân rộng, phát huy trong thời gian tiếp theo. Cùng với đó, T.Ư Đoàn đã đổi mới quy chế thi đua, khen thưởng, áp dụng cách đánh giá mới với nhiều điểm khác biệt so với các năm trước, bảo đảm thực chất, công bằng và sát với hiệu quả công việc. Đối với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, với cách xây dựng hoàn toàn mới, dựa trên tinh thần “3 rõ”: rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Việc góp ý chương trình được thực hiện cụ thể, đi thẳng vào nội dung, nhằm nâng cao tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Anh Huy đề nghị hội nghị tập trung tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, báo cáo tổng kết đã tiếp thu, quán triệt đầy đủ những chỉ đạo lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm, làm cơ sở định hướng cho nhiệm kỳ tới. Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm yêu cầu đổi mới, thực chất và phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước. NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NĂM 2025 Theo dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, diễn ra trong bối cảnh Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, toàn Đoàn đã tập trung thực hiện nghiêm túc, khẩn trương những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Đoàn tham gia tích cực vào các chủ trương, nhiệm vụ quan trọng của đất nước như triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong toàn Đoàn; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Tuổi trẻ cả nước cũng xung kích “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột trên phạm vi cả nước”; “Bình dân học vụ số”; triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ… Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2025 đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, hướng đến các ngày lễ lớn của đất nước. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức đã khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ như: Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng loạt trên cả nước, Chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm”, đạt hơn 3,6 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, được xếp hạng chiến dịch truyền thông có sức lan tỏa lớn nhất trong tháng 4/2025 trên toàn quốc. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 2/9, T.Ư Đoàn đã phát động Chiến dịch truyền thông trên toàn quốc với chủ đề “Tự hào Việt Nam”; tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”; Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam; phối hợp tổ chức triển lãm “Kiến tạo, phát triển” trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cấp Trung ương tại 7 địa điểm trên khắp cả nước hưởng ứng Ngày hội “Khát vọng non sông”. T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào Việt Nam”. Hội đồng Đội T.Ư phát động Chương trình “Yêu nước theo cách của bạn”. Những hoạt động này đã mang đến hiệu quả giáo dục sâu sắc, giàu cảm xúc, tạo sự lan tỏa sâu sắc trong dư luận xã hội. Trong phong trào thanh niên tình nguyện, các cấp bộ Đoàn tham gia tích cực vào các nhiệm vụ quan trọng của đất nước như phong trào thi đua “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột trên phạm vi cả nước”… Trong đó, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước" trong năm 2025, toàn Đoàn đã vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.154 căn nhà (gấp 2,2 lần số đăng ký đảm nhận, triển khai trong Tháng Thanh niên năm 2025) với 102.061 ngày công của đoàn viên, thanh niên tham gia, tổng giá trị hỗ trợ hơn 68,9 tỷ đồng. Đợt thi đua tình nguyện tham gia hỗ trợ hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc với 283 đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập, trên 5.650 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tháo dỡ hơn 5.300 nhà, hơn 1.500 công trình chuồng trại, vật kiến trúc… Trong năm 2025, đã có gần 20,14 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức (tăng 0,3% so với năm 2024). LƯU TRINH - XUÂN TÙNG Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13 khóa XII ẢNH: XUÂN TÙNG HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ T.Ư ĐOÀN LẦN THỨ 13, KHÓA XII: Tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn Sáng 8/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII khai mạc dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Hội nghị lần này tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn. 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước năm 2025 Tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII đã thống nhất lựa chọn 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, gồm: Chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm”; Chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam”; Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”; Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; Các hoạt động thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025; Chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam khoa học công nghệ toàn quốc; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên lần thứ I, năm 2025; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025; Hành trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại 248 xã biên giới. 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc 2025 Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII diễn ra ngày 8/1 đã thống nhất lựa chọn 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025, gồm: Cụm công trình Cầu nông thôn; Công trình phát triển luồng tích hợp với Signing Hub Bộ Công an; Công trình phục dựng di ảnh liệt sĩ; Công trình gia công, tiền chế trụ chân đế điện gió ngoài khơi; Công trình khu vui chơi cho thiếu nhi; Công trình măng non 1.000 góc học tập cho em; Công trình “Sông Sài Gòn – Con sông của Thành phố tôi”; Công trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"; Công trình phòng chống đuối nước trẻ em; Công trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. GIỚI TRẺ Tuổi trẻ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

