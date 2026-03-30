Báo Tiền Phong số 89

THỨ HAI 30/3/2026 Số 89 0977.456.112 TRANG 4-5 TRANG 2 TRANG 4 TRANG 8-9 TRANG 6 TRANG 7 Người trẻ lên kế hoạch chi tiêu thời bão giá Đảm bảo năng lượng và đẩy mạnh sản xuất THỦ TƯỚNG KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG KHO DẦU THÔ CHIẾN LƯỢC Họa sĩ Việt mang "chợ Sùng" ra thế giới TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Những băn khoăn trước quy định điểm sàn TRANG 16 MỤC ĐÍCH SÂU XA CỦA IRAN KHI TẤN CÔNG MÁY BAY “MẮT THẦN” Những bước chạy đón bình minh RỰC RỠTRANG 12-13-14-15 Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh giành chức vô địch thứ 7 liên tiếp ẢNH: NHÓM PV Hàng nghìn vận động viên rời vạch xuất phát, tạo bùng nổ cho cuộc đua Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, trao cờ tổ chức giải đấu năm 2027 cho ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, sáng 29/3, tại Khánh Hòa Hoàng Thị Ngọc Hoa trong nỗ lực ở những mét cuối cự ly marathon giải VĐQG Marathon-báo Tiền Phong 2026 Những cuộc đua nghẹt thở

Thủ tướng khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu thô chiến lược Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 498/QĐ-TTg, phê duyệt việc cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035. Điểm nhấn quan trọng nhất của quyết định là chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty mẹ - công ty con hiện nay sang mô hình Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, trong đó công ty mẹ vẫn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Lộ trình chuyển đổi được ấn định “chạy nước rút” ngay trong năm nay, nhằm tạo bệ phóng vững chắc, giúp doanh nghiệp đủ năng lực gánh vác các dự án quy mô lớn, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao và các tuyến kết nối quốc tế. Song song với việc thay đổi bộ máy, mục tiêu tăng trưởng cũng được đặt ra rất tham vọng: Giá trị sản lượng và doanh thu toàn tổng công ty phải tăng bình quân từ 10%/ năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ mở đường cho việc bổ sung vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước, nguồn tái đầu tư và các nguồn hợp pháp khác. Các bộ, ngành được giao những nhiệm vụ rạch ròi: Bộ Xây dựng quản lý và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng; các cơ quan khác phối hợp xây dựng cơ chế phát triển công nghiệp đường sắt, đào tạo nhân lực và đặt hàng dịch vụ vận hành. Đặc biệt, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho tổng công ty, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6. Việc tái cơ cấu sẽ gắn liền với tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả và phù hợp với định hướng dài hạn. Quá trình này được giám sát nghiêm ngặt thông qua cơ chế báo cáo định kỳ 6 tháng/lần lên Thủ tướng và Chính phủ. Theo Đề án cơ cấu lại VNR giai đoạn 2026-2030 của Bộ Tài chính, đến cuối năm 2027 thành lập Tổng Công ty Công nghiệp đường sắt Việt Nam; cuối năm 2029 lập Công ty TNHH MTV Điện khí hóa đường sắt Việt Nam; đến cuối năm 2031 sẽ hình thành Tổng Công ty Kết cấu hạ tầng đường sắt Việt Nam. Các đơn vị này mang sứ mệnh “hấp thụ” công nghệ, từng bước nội địa hóa từ khâu vận hành, bảo trì đến sản xuất, chế tạo, hướng tới một mô hình quản trị tập đoàn hiện đại, dựa trên nền tảng số theo chuẩn quốc tế. Về nguồn lực tài chính, Bộ Tài chính cho biết sẽ xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ cho tập đoàn theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, VNR dự kiến tiếp nhận thêm tài sản công từ tuyến Đà Lạt - Trại Mát và một số ga hiện hữu như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Sài Gòn. Riêng tuyến Đà Lạt - Trại Mát được ước tính có giá trị khoảng 50 tỷ đồng, qua đó nâng mức vốn điều lệ dự kiến của tập đoàn trong giai đoạn 2026-2030 lên gần 32.410 tỷ đồng và giai đoạn 2031-2035 lên hơn 49.780 tỷ đồng LỘC LIÊN Ngày 29/3, trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn về tình hình vận hành, cung ứng sản phẩm xăng dầu và khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Cùng đi với Thủ tướng có Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh do các tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Đây hiện là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm). Trong điều kiện bình thường, Nhà máy cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu nội địa; đồng thời cung cấp các sản phẩm hóa dầu uy tín trong khu vực. Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, Nhà máy đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để đảm bảo hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu, qua đó tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, dưới sự phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công Thương. Công ty cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ nhất quán từ Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương cũng như các nhà đầu tư và đối tác của Công ty. Sự đồng hành này, đặc biệt trong việc tạo điều kiện tiếp cận các nguồn cung tiềm năng trong khu vực và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, đóng vai trò quan trọng giúp Công ty vượt qua áp lực của thị trường hiện tại. Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bên, với sự ủng hộ tích cực của Chính phủ Việt Nam, trong bảo đảm nguồn cung dầu thô cho dự án. Thủ tướng cho biết phía Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các nước, đối tác liên quan để tiếp tục xem xét hỗ trợ, bảo đảm nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án; tiếp tục thúc đẩy các giải pháp tạo thuận lợi cho việc vận chuyển xăng dầu qua eo biển Hormuz về Việt Nam, trong đó có nguồn cung dầu thô cho dự án. Cho biết Việt Nam sẽ triển khai nhanh nhất việc xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại khu vực Nghi Sơn, phục vụ Nhà máy và các nhu cầu khác, Thủ tướng đề nghị các bên trong liên doanh khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung dầu thô đầu vào cho dự án; nhấn mạnh đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa là giải pháp lâu dài. Đồng thời, các bên đổi mới tư duy hợp tác theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim và hành động phải ra hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị trong bối cảnh hiện nay, Nhà máy tạm thời hạn chế sản xuất các sản phẩm hóa dầu khác mà tập trung sản xuất các sản phẩm xăng dầu, nhất là xăng cho máy bay. Thủ tướng ghi nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xử lý theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị liên quan về thuế với một số mặt hàng nguyên liệu đầu vào cho lọc hóa dầu, trong bối cảnh hiện nay; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay cấp có thẩm quyền. Trước đó, khảo sát vị trí dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, trong khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất dự kiến thu hồi, tiến hành nhanh công tác giải phóng mặt bằng, Bộ Công Thương chỉ đạo xây dựng dự án theo hướng triển khai nhanh trong trường hợp khẩn cấp; nghiên cứu ai làm tốt thì giao triển khai dự án; tinh thần là đa dạng hóa nguồn cung; nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam. Trước đó, trong trao đổi với lãnh đạo một số nước có trữ lượng và năng lực lớn về sản xuất, cung ứng xăng dầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị hợp tác, hỗ trợ xây dựng kho dự trữ chiến lược tại Việt Nam, trong đó có địa điểm tại Nghi Sơn. P.V (Theo Chinhphu.vn) Phát biểu tại buổi làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẽ triển khai nhanh nhất việc xây dựng kho dự trữ dầu thô chiến lược tại khu vực Nghi Sơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Khu kinh tế Nghi Sơn ẢNH: VGP Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chuyển đổi sang mô hình Tập đoàn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chuyển đổi sang mô hình Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam ngay trong năm nay.

DUY TRÌ CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH CÁ NHÂN Theo cập nhật mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm “biến thể đang được theo dõi”. Các đánh giá ban đầu cho thấy mức độ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng của biến thể này ở ngưỡng thấp, đặc biệt khi so sánh với các dòng Omicron đang lưu hành rộng rãi. Thông tin từ WHO cho biết, BA.3.2 lần đầu được ghi nhận tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Những dữ liệu nghiên cứu hiện có cho thấy biến thể này xuất hiện một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, cũng như số ca nhập viện hay tử vong. Đáng chú ý, WHO nhận định các loại vắc xin COVID-19 đang sử dụng vẫn duy trì hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh chuyển nặng và giảm nguy cơ tử vong, qua đó tiếp tục đóng vai trò then chốt trong chiến lược kiểm soát dịch bệnh toàn cầu. Trước diễn biến của các biến thể mới, Bộ Y tế đang duy trì giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế. Hệ thống y tế dự phòng cùng các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu tăng cường phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và chủ động phương án ứng phó khi cần thiết. Bộ Y tế khuyến cáo người dân giữ tâm lý bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Việc chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân, cũng như đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ vẫn là những yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai và các nhóm nguy cơ cao. BIẾN THỂ BA.3.2 XUẤT HIỆN TẠI NHIỀU BANG Ở MỸ Ngày 26/3, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, biến thể BA.3.2 đã được ghi nhận tại ít nhất 25 bang của Mỹ. Song song đó, hệ thống giám sát nước thải WastewaterSCAN do Đại học Stanford triển khai cũng phát hiện dấu vết của biến thể này trong 3,7% mẫu phân tích trên phạm vi toàn quốc. Dù quy mô giám sát hiện nay không còn rộng như giai đoạn cao điểm dịch, các chuyên gia vẫn duy trì theo dõi chặt chẽ nhằm kịp thời nhận diện xu hướng lây lan. Theo các phân tích ban đầu, BA.3.2 mang số lượng đột biến lớn, tập trung chủ yếu ở protein gai - thành phần quyết định khả năng xâm nhập tế bào. Chính những thay đổi này có thể khiến virus biến đổi đáng kể về cấu trúc, từ đó làm suy giảm khả năng nhận diện của hệ miễn dịch. Dữ liệu nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng cho thấy biến thể có xu hướng né tránh kháng thể, có thể ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả bảo vệ của vắc xin và miễn dịch tự nhiên. Tuy nhiên, Dana Mazo nhận định, những biến đổi phức tạp này đồng thời có thể làm giảm khả năng bám dính và xâm nhập tế bào của virus. Giới chuyên gia nhấn mạnh, cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ tác động thực tế của BA.3.2, trong khi các hệ thống giám sát dịch tễ vẫn tiếp tục được duy trì nhằm chủ động ứng phó với các biến thể mới. HÀ MINH 3 n Thứ Hai n Ngày 30/3/2026 THỜI SỰ Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm “biến thể đang được theo dõi” Bộ Y tế cho biết, biến thể SARS-CoV-2 là BA.3.2 được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm theo dõi với nguy cơ thấp. Bộ Y tế đang giám sát chặt chẽ, khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh. Bộ Y tế khuyến cáo về biến thể mới của SARS-CoV-2 Bộ Y tế khuyến cáo người dân giữ tâm lý bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan. Việc chủ động theo dõi sức khỏe, duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân, cũng như đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ vẫn là những yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai và các nhóm nguy cơ cao. UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để giải quyết tình trạng úng ngập, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định đầu tư khẩn cấp 3 dự án để giải quyết điểm nghẽn về úng ngập đô thị, với tổng mức đầu tư là 1.390 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dự kiến dành cho dự án Hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt thành phố Hà Nội là 70 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý I/2027. Theo TP. Hà Nội, với bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, mưa lớn, lụt lội, ngập úng là những thiên tai và hậu quả tự nhiên mang tính chất thường xuyên, tái diễn liên tục và khó lường, đòi hỏi một giải pháp can thiệp khẩn cấp. Trong khi đó, hiện Hà Nội chưa có hệ thống phần mềm hiện đại, đủ hiệu quả để kiểm soát ngập úng diện rộng trên toàn địa bàn thành phố. Qua rà soát, đánh giá hiện trạng công tác quản lý hệ thống, các sở ngành có từng phần mềm riêng lẻ theo từng ngành từng lĩnh vực riêng và mới dừng ở việc cập nhật, số hóa thông tin để phục vụ công tác theo dõi quản lý. Phần mềm chưa có tích hợp theo dõi tự động với hệ thống tiêu thoát nước chung của toàn thành phố và cập nhật liên tục các thông tin để cảnh báo. Chính vì vậy, việc cấp thiết hiện nay là Thành phố cần áp dụng mạnh mẽ công nghệ số, chuyển đổi số vào hỗ trợ, kiểm soát thoát nước nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng và dự báo, cảnh báo sớm... Dự án thứ hai là dự án hồ Chèm có vị trí thuộc phường Đông Ngạc, với tổng chi phí dự kiến khoảng 540 tỷ đồng, diện tích khoảng 9 ha. Hồ được quy hoạch có diện tích 9ha, xung quanh hồ là đường dạo và cây xanh cảnh quan. Việc đầu tư xây dựng Hồ Chèm có đa mục tiêu. Trong đó, nhiệm vụ chính là khu vực chứa nước và là vùng tiêu đệm khi có mưa bão trong khu vực giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng cho khu vực phường Đông Ngạc cũng như lưu vực tả sông Nhuệ, tạo môi trường sinh thái xanh cho khu vực. Dự án thứ ba là dự án hồ Liên Mạc 1, có vị trí thuộc phường Thượng Cát, với tổng chi phí dự kiến khoảng 780 tỷ đồng, diện tích khoảng 13 ha. Hồ được quy hoạch có diện tích 13ha, xung quanh hồ là đường dạo và cây xanh cảnh quan. Việc đầu tư xây dựng Hồ Liên Mạc 1 có đa mục tiêu. Trong đó, nhiệm vụ chính là khu vực chứa nước và là vùng tiêu đệm khi có mưa bão trong khu vực giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng cho lưu vực sông Pheo, tạo môi trường sinh thái xanh cho khu vực. TRẦN HOÀNG Hà Nội đầu tư khẩn cấp 3 dự án chống ngập nghìn tỷ Hà Nội ra quyết định đầu tư khẩn cấp 3 dự án để chống ngập với tổng mức đầu tư 1.390 tỷ đồng. Trong đó có 1 dự án phần mềm kiểm soát ngập úng và 2 dự án đào hồ chứa nước. Ngập sau mưa tại khu đô thị An Khánh, Hoài Đức TPHCM tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hôm nay (30/3), HĐND TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ nhất để thực hiện công tác nhân sự của HĐND, UBND thành phố. Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới này, HĐND TPHCM tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND và trưởng các Ban HĐND thành phố khóa XI (2026-2031); bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố khóa XI. Cùng với đó, kỳ họp cũng thực hiện bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 2026-2031. Hiện Thường trực HĐND TPHCM khóa X gồm 5 người; ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy là Chủ tịch HĐND thành phố. Các Phó Chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên; ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Thành ủy viên. Thường trực UBND TPHCM hiện gồm 8 người; ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy là Chủ tịch UBND thành phố. Các Phó Chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (Thường trực); ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên; ông Bùi Minh Thạnh - Thành ủy viên; ông Nguyễn Công Vinh - Thành ủy viên. NGÔ TÙNG

4 n Thứ Hai n Ngày 30/3/2026 KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ: GIỮ “MẠCH MÁU” NĂNG LƯỢNG, ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông diễn biến phức tạp, kéo theo rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và vận tải toàn cầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, bộ này đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa bảo đảm ổn định thị trường trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời định hình chiến lược phát triển ngành theo hướng dài hạn, gắn với các động lực tăng trưởng mới. Trong kế hoạch này, Bộ Công Thương đánh giá đầy đủ yếu tố tác động, đặc biệt là biến số địa chính trị có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng, vận tải và thương mại toàn cầu, từ đó xây dựng kịch bản điều hành phù hợp. Một trong ba trụ cột lớn được bộ này đặt lên hàng đầu là bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu. Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, trước nguy cơ đứt gãy nguồn cung do rủi ro vận tải quốc tế, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, sản xuất đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào một khu vực địa lý. Song song với bảo đảm nguồn cung, ông Tân cho biết, đang nỗ lực kiểm soát thị trường trong bối cảnh chi phí logistics gia tăng có thể kéo theo nguy cơ găm hàng, đầu cơ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để cập nhật diễn biến thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phương án vận chuyển, thanh toán trong bối cảnh rủi ro gia tăng. THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, trong trụ cột tăng trưởng của ngành, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là động lực chính, phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ cao và công nghệ xanh. Đặc biệt, để duy trì tăng trưởng cao, thực chất, định hướng xuyên suốt là thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, phát triển công nghiệp nền tảng và công nghiệp hỗ trợ, qua đó nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng năng lực tự chủ của nền sản xuất. Cùng với đó, Bộ Công Thương đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, có khả năng lan tỏa và gắn kết với doanh nghiệp trong nước; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với xuất nhập khẩu, lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay, để hướng tới mục tiêu kim ngạch “nghìn tỷ” USD trong năm 2026, bộ này xác định triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và tận dụng hiệu quả hội nhập. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất trong nước, tạo nguồn hàng chất lượng; đồng thời đẩy nhanh các dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng giao thông và phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc nhập khẩu; đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững, tiếp tục khai thác các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU... “Trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ có thể thay đổi, xung đột địa chính trị tiếp tục leo thang, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động giá cả còn hiện hữu, Bộ Công Thương sẽ tăng cường phân tích, dự báo, chủ động tham mưu giải pháp điều hành linh hoạt; đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, thị trường phù hợp với từng kịch bản”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết. PHÁT TRIỂN TỪ CHIỀU RỘNG SANG CHIỀU SÂU Bộ Công Thương đang xây dựng Chiến lược phát triển ngành theo hướng tăng trưởng hai con số bền vững trong dài hạn giai đoạn 20262030 với trọng tâm chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu. Chiến lược đặt mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, tăng tỷ lệ nội địa hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; đồng thời ưu tiên phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp chiến lược và công nghiệp hỗ trợ, gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Một trọng tâm lớn là phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng năng lượng và lưới điện truyền tải cao thế nhằm tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn; phát triển lưới điện thông minh và nghiên cứu cơ chế đối tác công tư (PPP) để thu hút vốn đầu tư. Bộ Công Thương định hướng phát triển hệ thống logistics quốc gia theo hướng xanh, số hóa; mở rộng mạng lưới trung tâm thương mại, chợ đầu mối hiện đại; thúc đẩy thương mại điện tử, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, đẩy đàm phán các hiệp định mới nhằm mở rộng không gian thị trường; tăng cường cảnh báo sớm và xử lý rào cản thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các tiêu chuẩn mới về môi trường, phát thải. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được xác định là trụ cột, với mục tiêu đến năm 2030 chiếm khoảng 28-30% GDP, phát triển theo hướng công nghệ cao, xanh, giảm gia công lắp ráp, tăng sản phẩm có giá trị gia tăng cao. “Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu - phát triển (R&D), ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và tự động hóa trong sản xuất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại; tập trung tăng tỷ lệ nội địa hóa; khuyến khích doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ”, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nói. DƯƠNG HƯNG Đảm bảo năng lượng và đẩy mạnh sản xuất Theo định hướng điều hành năm 2026, Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên mà còn nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh thị trường trong nước, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm quốc gia. Năm 2026, Chính phủ đặt kế hoạch vốn đầu tư công với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ, tăng 10,4% so với năm 2025. Nếu tính cả phần vốn ngân sách địa phương giao tăng và vốn kéo dài từ trước, tổng quy mô vốn thực tế đã vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng. Hai tháng đầu năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 5,6% kế hoạch Thủ tướng giao, tương đương hơn 55.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hàng chục bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân; trong đó 25 đơn vị chưa giải ngân hoặc giải ngân dưới 1%. Bộ Tài chính cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20262030, đồng thời ghi nhận quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay. Khối lượng vốn lớn tạo áp lực đáng kể lên tiến độ thực hiện và giải ngân ngay từ đầu năm. Bộ Tài chính đang xây dựng bộ chỉ số đánh giá (KPI) về giải ngân vốn đầu tư công của từng bộ, ngành, địa phương; đồng thời đẩy mạnh điện tử hóa quy trình tổng hợp số liệu để phục vụ công tác điều hành. Thời gian tới, Bộ sẽ rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ đơn vị giải ngân thấp hoặc không còn nhu cầu sang đơn vị có khả năng giải ngân tốt, cần bổ sung vốn; cùng với đó phối hợp chặt chẽ với các bộ, địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026. VIỆT LINH Năm 2026, vốn đầu tư công vượt mốc 1 triệu tỷ đồng Chu kỳ đầu tư công trung hạn 2026–2030 chính thức được khởi động với quy mô vốn năm 2026 lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế cao. Bộ Tài chính đang xây dựng bộ chỉ số đánh giá (KPI) giải ngân cho từng bộ, ngành, địa phương. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng công nghệ cao, xanh, gia tăng giá trị Trước những rủi ro từ xung đột ở nhiều nơi trên thế giới và biến động chuỗi cung ứng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ bảo đảm năng lượng, thúc đẩy sản xuất đến mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, từ 10% trở lên trong năm 2026 và duy trì trong giai đoạn tới. “Chúng tôi đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu mối tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn với các đối tác tại Đông Nam Á, Australia và Mỹ để bù đắp nếu tuyến vận tải qua Trung Đông bị gián đoạn; đồng thời duy trì nghiêm mức dự trữ lưu thông theo quy định. Bên cạnh đó, các nhà máy trong nước phải giữ ổn định sản xuất, ưu tiên nguồn hàng cho thị trường nội địa”, lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đảm bảo an ninh năng lượng được xác định là trụ cột hàng đầu để duy trì tăng trưởng 2 con số trong năm nay và giai đoạn tới

5 n Thứ Hai n Ngày 30/3/2026 KINH TẾ MỆNH LỆNH CỦA NON SÔNG BA ĐỘNG LỰC CHỦ ĐẠO Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Phạm Ngọc Hương Quỳnh - chuyên gia trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm 2025 có thể xem là một năm thành công của kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng GDP đạt khoảng 8,02%, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất khu vực, đưa quy mô nền kinh tế lên khoảng 514 tỷ USD và vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. Đây là nền tảng quan trọng để bước sang năm 2026 với nhiều kỳ vọng tích cực hơn. Bà Quỳnh nhận định mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên mà Chính phủ đặt ra cho năm 2026 là tham vọng, nhưng không phải không có cơ sở nếu giải pháp đủ mạnh. Tuy vậy, bà Quỳnh lưu ý rằng, nhiều tổ chức quốc tế hiện vẫn đưa ra dự báo thận trọng hơn, dao động khoảng 6,7% - 7,5%, thậm chí 7,2% trong kịch bản tích cực. Điều này cho thấy, tăng trưởng cao không chỉ là câu chuyện của quyết tâm chính sách mà còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng kích hoạt các nguồn lực đang bị “nén” trong nền kinh tế. Theo phân tích của bà Quỳnh, cấu trúc tăng trưởng của Việt Nam hiện vẫn dựa chủ yếu vào ba động lực chính. Thứ nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong năm 2025, lĩnh vực này tăng gần 10% và tiếp tục đóng vai trò là “đầu tàu” của nền kinh tế. Đây cũng là lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài và tạo ra giá trị gia tăng lớn cho xuất khẩu. Thứ hai là xuất khẩu. Tổng kim ngạch thương mại năm 2025 tiến gần mốc 900 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, theo TS. Quỳnh, tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới sẽ chịu nhiều áp lực hơn khi các thị trường lớn ngày càng siết chặt tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn chất lượng. Thứ ba là dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Với tổng vốn đăng ký khoảng 38 tỷ USD trong năm 2025, Việt Nam vẫn được xem là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, theo TS. Quỳnh, nếu chỉ dựa vào FDI và xuất khẩu, tăng trưởng của Việt Nam sẽ thiếu tính bền vững, bởi động lực trong nước chưa được khai thác đầy đủ. “Năm 2026 cần một cách tiếp cận mới, tập trung vào những giải pháp có thể tạo ra “điểm bẻ gãy” cho nền kinh tế”, bà Quỳnh nói. KHAI THÁC MẠNH HƠN KINH TẾ SỐ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS.Nguyễn Văn Phương phân tích, trong bối cảnh kinh tế thế giới phân mảnh, cạnh tranh chiến lược gia tăng và chuỗi cú sốc địa chính trị, tài chính dồn dập, mục tiêu tăng trưởng nhanh của Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào lao động rẻ, khai thác tài nguyên và mở rộng đầu tư theo chiều rộng. Để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình kéo dài, Việt Nam buộc phải chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên thể chế chất lượng cao; sử dụng hiệu quả nguồn lực và khai thác mạnh hơn các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo. Theo ông Phương, về huy động nguồn lực và đầu tư công vẫn là công cụ quan trọng nhưng phải được sử dụng thông minh hơn. Thay vì mở rộng chi tiêu dàn trải, Nhà nước cần ưu tiên vốn cho hạ tầng chiến lược (giao thông, năng lượng, logistics, hạ tầng số), giáo dục - đào tạo và thích ứng biến đổi khí hậu. Đầu tư công phải đóng vai trò vốn mồi, thiết kế dự án hợp tác công tư (PPP) minh bạch, phân chia rủi ro hợp lý để kéo vốn tư nhân, thay vì làm thay khu vực tư hoặc tạo cạnh tranh không công bằng. Nếu làm tốt, mỗi đồng vốn nhà nước có thể kích hoạt được nhiều đồng vốn tư nhân trong và ngoài nước, tạo hiệu ứng số nhân lớn cho tăng trưởng. Ông Phương cho rằng, khu vực tư nhân trong nước là động lực tăng trưởng đang bị nén cần được giải phóng. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu vốn, thiếu thông tin, nhưng rào cản lớn hơn lại nằm ở chi phí tuân thủ và rủi ro chính sách. “Chính sách nên chuyển từ ưu đãi thuế trải rộng sang hỗ trợ có điều kiện cho doanh nghiệp nâng cấp công nghệ, quản trị, tham gia cụm liên kết ngành. Các công cụ như quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ đổi mới sáng tạo chỉ phát huy tác dụng nếu được vận hành chuyên nghiệp, công khai, tránh xin - cho. Quan trọng không kém là bảo đảm đối xử bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI, giúp khu vực tư nhân yên tâm đầu tư dài hạn, thay vì tìm đường lướt sóng hoặc chuyển vốn ra ngoài”, ông Phương nói. Ông Phương cho biết thêm, với doanh nghiệp FDI, bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng đang mở ra cơ hội hiếm có để Việt Nam thu hút dòng vốn chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch. Tuy nhiên, thay vì thu hút bằng mọi giá, nên chọn lọc nhà đầu tư có cam kết rõ về liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tuân thủ tiêu chuẩn môi trường. Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao cần được quy hoạch gắn với hệ sinh thái trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, để FDI không chỉ mang lại vốn và xuất khẩu mà còn kéo năng lực công nghệ nội địa lên một nấc mới. “Tăng trưởng kinh tế nhanh trong giai đoạn biến động không thể là tăng bằng mọi giá, đánh đổi ổn định vĩ mô hay môi trường. Đó phải là tăng trưởng dựa trên nền thể chế tốt hơn, sử dụng hiệu quả hơn từng đồng vốn, từng lao động, đồng thời huy động được các nguồn lực mới - từ khu vực tư nhân, FDI thế hệ mới đến kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Nếu dám đi tới cùng trong cải cách thể chế và thiết kế lại cách huy động, phân bổ nguồn lực, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để không chỉ tăng tốc vài năm, mà nâng hẳn quỹ đạo tăng trưởng trong cả thập kỷ tới”, ông Phương nói. KHÔNG THIẾU NGUỒN LỰC, CHỈ THIẾU CÁCH KHAI THÔNG Theo TS. Nguyễn Văn Lộc - Chuyên gia Trường Kinh tế - Đại học Phenikaa, vấn đề lớn nhất của nền kinh tế hiện nay không phải là thiếu nguồn lực, mà là nguồn lực chưa được khai thông đúng cách. Dòng vốn vẫn đang tập trung chủ yếu vào các khu vực có rủi ro thấp, trong khi doanh nghiệp sản xuất - đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ - lại gặp khó khăn trong tiếp cận vốn. Ngoài ra, dữ liệu - một yếu tố sản xuất mới trong nền kinh tế số vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi xanh dù đã được nhắc đến nhiều nhưng vẫn thiếu các cơ chế tài chính đủ mạnh để thúc đẩy doanh nghiệp hành động. “Năm 2026 cần tập trung vào những giải pháp có thể tạo ra tác động lan tỏa lớn và khả thi”, ông Lộc nhấn mạnh. Một trong những rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện nay là tiếp cận vốn. Ông Lộc cho rằng, hệ thống các tổ chức tín dụng chi cho vay vẫn phụ thuộc nhiều vào tài sản thế chấp, trong khi nhiều doanh nghiệp có dòng tiền tốt nhưng lại thiếu tài sản đảm bảo. Ông Lộc đề xuất chuyển sang mô hình tín dụng dựa trên dòng tiền và dữ liệu. Trong năm 2026, hoàn toàn có thể thí điểm tại các ngân hàng thương mại lớn bằng cách kết nối dữ liệu thuế, hóa đơn điện tử và giao dịch ngân hàng để xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng theo thời gian thực. “Nền tảng dữ liệu thực tế đã tồn tại. Vấn đề chỉ là cơ chế chia sẻ và khai thác. Khi ngân hàng có thể đánh giá chính xác năng lực tài chính của doanh nghiệp, việc cho vay sẽ linh hoạt hơn và giảm phụ thuộc vào tài sản đảm bảo”, TS. Lộc phân tích. Ông Lộc cho rằng, Việt Nam nên thí điểm thị trường dịch vụ dữ liệu, trong đó Nhà nước đóng vai trò “người mua đầu tiên”. Nhà nước có thể đặt hàng doanh nghiệp giải quyết các bài toán thực tế về logistics, giao thông hay năng lượng. Cách làm này vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa tạo động lực cho doanh nghiệp công nghệ phát triển. Ông Lộc nhấn mạnh: Nếu mở được dòng vốn, dữ liệu và mở đường cho tăng trưởng xanh được triển khai đồng bộ trong năm 2026, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới - không chỉ nhanh hơn mà còn bền vững hơn NGỌC MAI Mở khóa nguồn lực, kích hoạt động lực mới Kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao - đạt hai con số. Chuyên gia cho rằng, để kinh tế tăng trưởng cao, không chỉ cần duy trì các động lực truyền thống mà quan trọng hơn là phải “mở khóa” những nguồn lực còn bị tắc và tạo ra các động lực mới có tính đột phá. Muốn tăng trưởng cao phải dựa trên huy động nguồn lực, tài khóa và đầu tư công ẢNH: NHƯ Ý Tăng trưởng trong giai đoạn biến động phải dựa trên nền thể chế tốt hơn, sử dụng hiệu quả hơn từng đồng vốn ẢNH: NHƯ Ý Theo TS Nguyễn Văn Lộc (Trường Kinh tế - ĐH Phenikaa), trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng siết chặt tiêu chuẩn môi trường, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Trong năm 2026 cần triển khai các gói tín dụng xanh với lãi suất thấp hơn thị trường 1 - 2%, tập trung vào năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

6 n Thứ Hai n Ngày 30/3/2026 KHOA GIÁO SIẾT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO Theo quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 do Bộ GD&ĐT ban hành, thí sinh muốn đăng kí xét tuyển bằng các phương thức phổ biến như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ hay kết hợp đều phải đạt tối thiểu 15/30 điểm đối với tổ hợp 3 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quy định này áp dụng cho 4/5 phương thức xét tuyển hiện hành, ngoại trừ phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế riêng. Bộ cũng đưa ra yêu cầu về cấu trúc tổ hợp xét tuyển, trong đó ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn phải chiếm trọng số 1/3 tổng điểm, nhằm đảm bảo thí sinh có năng lực nền tảng ở các lĩnh vực cốt lõi, tránh tình trạng lệch hẳn về một nhóm môn khi xét tuyển. Quy định này cũng góp phần định hướng lại cách xây dựng tổ hợp xét tuyển của các trường, buộc phải chú trọng hơn tới các năng lực cơ bản thay vì chỉ tập trung vào những tổ hợp dễ đạt điểm cao. Việc thiết lập ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung được xem là thay đổi đáng kể so với các năm trước, khi các cơ sở đào tạo có quyền tự chủ tương đối rộng trong việc xác định điểm sàn nhận hồ sơ. Trước đây, không ít trường đã tận dụng cơ chế này để mở rộng nguồn tuyển, đặc biệt thông qua phương thức xét học bạ hoặc các tiêu chí riêng, mà không bị ràng buộc bởi điểm thi tốt nghiệp THPT. Điều này giúp gia tăng cơ hội tiếp cận giáo dục ĐH cho thí sinh, nhưng đồng thời cũng đặt ra những lo ngại về sự thiếu đồng đều trong chất lượng đầu vào giữa các cơ sở đào tạo và giữa các nhóm ngành. Trong thực tế những năm gần đây, không ít trường ĐH đã đưa ra mức điểm sàn khá thấp, thậm chí dưới 15 điểm, khiến dư luận lo ngại về chất lượng đầu vào. Năm 2025, nhiều ngành của Trường ĐH Quang Trung (tỉnh Gia Lai) chỉ lấy điểm sàn 13. Tương tự, phần lớn ngành của Trường ĐH Lao động, Xã hội có mức điểm sàn 14. Các trường lí giải rằng, việc xác định điểm sàn là quyền tự chủ và không vi phạm quy chế tuyển sinh. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mức điểm đầu vào thấp, đặc biệt ở các ngành kĩ thuật, công nghệ và khoa học tự nhiên, có thể gây ra hệ lụy lâu dài. Thí sinh có nền tảng kiến thức yếu sẽ gặp khó khăn trong quá trình học tập, dễ rơi vào trạng thái chán nản, bỏ học giữa chừng, gây lãng phí không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội. BỎ “PHAO CỨU SINH”, BỨC TRANH SẼ KHÁC Dữ liệu từ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho thấy, khoảng 7% thí sinh có tổng điểm tổ hợp 3 môn dưới 15. Nếu nâng ngưỡng lên 16 điểm, tỉ lệ này tăng lên 11%. Trong khi đó, chỉ khoảng hơn 60% học sinh tốt nghiệp phổ thông tiếp tục học ĐH. Điều này cho thấy việc đặt ngưỡng 15-16 điểm về cơ bản không làm xáo trộn lớn bức tranh tuyển sinh tổng thể, nhưng lại có ý nghĩa nhất định trong việc định hình chất lượng đầu vào. Một điểm đáng chú ý khác là sự chênh lệch giữa kết quả xét tốt nghiệp THPT và kết quả thi thực tế. Hiện nay, 50% điểm xét tốt nghiệp dựa vào học bạ, dẫn đến tỉ lệ tốt nghiệp năm 2025 lên tới hơn 99%. Nếu chỉ tính điểm thi, tỉ lệ này chỉ khoảng 85%. Sự chênh lệch tới 12% tương đương hàng trăm nghìn thí sinh cho thấy việc xét tốt nghiệp dựa hoàn toàn vào kết quả thi sẽ làm thay đổi đáng kể bức tranh giáo dục, đồng thời tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn tuyển vào ĐH. 50% điểm học bạ trong xét tốt nghiệp được ví như “phao cứu sinh” thời gian qua. Trong bối cảnh đó, việc áp dụng điểm sàn 15 được nhìn nhận là một giải pháp nhằm cân bằng giữa mở rộng cơ hội học tập và đảm bảo chất lượng đào tạo. Về mặt tích cực, quy định này giúp thiết lập một ngưỡng tối thiểu, hạn chế tình trạng thí sinh có học lực quá thấp vẫn trúng tuyển, đặc biệt ở những ngành đòi hỏi nền tảng kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, chính sách này cũng đặt ra không ít thách thức. Đối với thí sinh ở vùng nông thôn, khu vực khó khăn hoặc có điều kiện học tập hạn chế, việc đạt mức 15 điểm không phải dễ dàng. Điều này có thể khiến một bộ phận thí sinh bị thu hẹp cơ hội vào ĐH, dù vẫn có nhu cầu và động lực học tập. Nếu không đi kèm các chính sách hỗ trợ phù hợp, điểm sàn có thể vô tình làm gia tăng khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các nhóm đối tượng. Ở góc độ các trường ĐH, đặc biệt là khối ngoài công lập hoặc các trường địa phương, quy định này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tuyển. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều trường vốn phụ thuộc vào nhóm thí sinh có mức điểm trung bình sẽ gặp khó khăn trong việc tuyển đủ chỉ tiêu. Điều này buộc các cơ sở đào tạo phải thay đổi chiến lược, từ nâng cao chất lượng chương trình, cải thiện uy tín đến đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, thay vì chỉ dựa vào điểm thi như trước đây. Trao đổi về vấn đề này, PGS. TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, mức 15 điểm chỉ là ngưỡng tối thiểu nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào, không phải là “cánh cửa đóng” đối với thí sinh. Những trường hợp không đạt ngưỡng vẫn còn nhiều lựa chọn khác như cao đẳng, trung cấp hoặc các hướng đi nghề nghiệp phù hợp. Có thể thấy, việc lần đầu tiên áp dụng điểm sàn chung trong tuyển sinh ĐH không chỉ là một điều chỉnh kĩ thuật mà còn phản ánh nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy vậy, để chính sách này phát huy hiệu quả, cần có sự theo dõi, đánh giá thường xuyên cũng như các giải pháp hỗ trợ đi kèm, nhằm đảm bảo vừa giữ được chuẩn đầu vào, vừa không làm thu hẹp cơ hội học tập của người học trong một hệ thống giáo dục đang ngày càng đa dạng và cạnh tranh. NGHIÊM HUÊ Việc Bộ GD&ĐT đưa ra điểm sàn trong xét tuyển đại học (ĐH) chính quy đối với tất cả ngành đào tạo được kì vọng sẽ đảm bảo mặt bằng chất lượng chung, đồng thời đặt ra không ít băn khoăn về tính linh hoạt, quyền tự chủ của các trường ĐH cũng như cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 Những băn khoăn trước quy định điểm sàn Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 16 quy định về hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục nhằm cụ thể hóa các quy định về đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS và THPT. Thông tư mới quy định rõ công tác giáo dục hướng nghiệp phải được thực hiện xuyên suốt, phù hợp với tâm sinh lí và cấp học của học sinh. 5 nội dung cốt lõi bao gồm: cung cấp thông tin về nghề nghiệp và thị trường lao động; hỗ trợ học sinh khám phá, tự nhận thức về sở trường và năng lực bản thân; phát triển kĩ năng lựa chọn nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp thực tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác hướng nghiệp. Đối với công tác phân luồng, Thông tư 16 hướng dẫn cụ thể việc định hướng lộ trình học tập và nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và THPT. Trong đó, việc phân luồng không mang tính ép buộc mà dựa trên nguyên tắc: phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh; gắn kết chặt chẽ với nhu cầu nhân lực của từng vùng, miền và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục. Các nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các hướng đi như học tiếp lên THPT, học nghề, hoặc tham gia thị trường lao động đối với học sinh sau THCS; học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đi làm đối với học sinh sau THPT. Điều này giúp học sinh và gia đình đưa ra quyết định lựa chọn phù hợp nhất. Để Thông tư đi vào thực tiễn hiệu quả, văn bản quy định rõ các tiêu chuẩn về điều kiện bảo đảm, bao gồm: bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về hướng nghiệp; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị tối thiểu; phát triển hệ thống tài liệu, học liệu; bố trí kinh phí thực hiện. Thông tư 16 cũng phân định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, UBND các cấp, sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông, cũng như khuyến khích sự tham gia đóng góp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội. HÀ LINH Phân luồng không mang tính ép buộc học sinh Bộ GD&ĐT quy định, học sinh được cung cấp thông tin nghề nghiệp để các em tự lựa chọn Bộ GD&ĐT quy định, học sinh phải được cung cấp đầy đủ thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc phân luồng, hướng nghiệp không mang tính ép buộc các em. Quy định điểm sàn 15 mang ý nghĩa nâng chuẩn đầu vào và bảo đảm chất lượng đào tạo, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải có các chính sách đi kèm để không làm thu hẹp cơ hội học tập và đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục ĐH. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026:

