Báo Tiền Phong số 87-88

KHÔNG GIAN TRANG NGHIÊM TẠI KHU TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ GẠC MA TRONG BUỔI TỔNG DUYỆT LỄ THƯỢNG CỜ SÁNG 27/3 ĐÃ MỞ RA MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MARATHON – BÁO TIỀN PHONG LẦN THỨ 67 NĂM 2026. Số 87-88 | 28-29/3/2026 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ LÀ “MỆNH LỆNH CỦA NON SÔNG” Trang 3 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 18-19-20 “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” là câu hỏi đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Như một câu thơ lạc trôi, một tự sự, chút trầm ngâm, dễ làm cay nơi khóe mắt nhiều người. CHUYỆN CUỐI TUẦN Không rực rỡ, thì sao? Xem tiếp trang 6 NGÀY KHỞI ĐỘNG GIÀU CẢM XÚC Sức nóng lan tỏa Nha Trang Trang 7 trái mùa Táo quân của THÁCH THỨC

PHÁT HÀNH Đề cập đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Đây là một cuộc cải cách về quản trị, chứ không đơn thuần là một sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy". Theo ông, chúng ta cần thay đổi tư duy và quy trình thiết kế công việc như thế nào để tránh tình trạng chỉ «giảm tầng nấc, sáp nhập hình thức» mà không thay đổi được chất lượng phục vụ? Đúng như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một cuộc cải cách về quản trị, chứ không chỉ là sắp xếp lại tổ chức. Vì vậy, nếu chỉ dừng ở việc “giảm tầng nấc” mà không thay đổi cách nghĩ, cách làm thì rất dễ rơi vào tình trạng tinh gọn về hình thức nhưng hiệu quả phục vụ chưa chuyển biến thực chất. Theo tôi, điều cốt lõi trước hết là phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển. Mọi thiết kế về tổ chức và quy trình công việc đều phải xuất phát từ người dân và doanh nghiệp. Khi đặt người dân vào trung tâm, thì tự thân bộ máy sẽ phải vận động theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa và hiệu quả hơn. Cùng với đó, cần thiết kế lại quy trình thực thi công vụ theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, nhưng kiểm soát để thúc đẩy hành động chứ không phải để kìm hãm. Mỗi khâu trong quy trình cần được chuẩn hóa, rút ngắn tối đa thời gian xử lý, đồng thời gắn với cơ chế đánh giá dựa trên sản phẩm đầu ra và mức độ hài lòng của người dân. Một yếu tố rất quan trọng nữa là phải đổi mới phương thức vận hành trên nền tảng số, coi đây là công cụ để xóa bỏ các “lớp trung gian” không cần thiết. Khi dữ liệu được kết nối, quy trình được số hóa, thì nhiều khâu trung gian sẽ tự nhiên được loại bỏ, thay vào đó là sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn. Đặc biệt, cần chú trọng đến yếu tố con người, bởi bộ máy có tinh gọn đến đâu nhưng nếu đội ngũ cán bộ không thay đổi tư duy, không dám chịu trách nhiệm thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất. Do đó, phải có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tôi cho rằng, cải cách bộ máy chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận rõ sự thay đổi – không phải ở số tầng nấc được giảm đi, mà ở chất lượng phục vụ được nâng lên. Đó cũng chính là thước đo quan trọng nhất của cuộc cải cách lần này. Tổng Bí thư cũng lưu ý, phải bảo đảm nguyên tắc “cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi”. Theo ông, đâu là những nút thắt pháp lý cần tháo gỡ ngay để phân định rõ ràng ranh giới giữa quản trị rủi ro, quy hoạch ở cấp tỉnh và năng lực xử lý tại chỗ ở cấp xã? Theo tôi, nguyên tắc “cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi” chỉ có thể đi vào cuộc sống khi ranh giới thẩm quyền được xác lập rõ ràng bằng pháp luật, đồng thời đi kèm đầy đủ công cụ thực thi và cơ chế chịu trách nhiệm. Nếu không tháo gỡ kịp thời các nút thắt pháp lý, rất dễ dẫn tới tình trạng cấp tỉnh vẫn “ôm việc”, còn cấp xã thì “có trách nhiệm nhưng thiếu thẩm quyền và điều kiện để làm”. Trước tiên, nút thắt lớn nhất hiện nay là quy định về phân cấp, phân quyền còn chưa thật sự dứt khoát và ổn định. Nhiều lĩnh vực vẫn tồn tại tình trạng “vừa phân cấp, vừa giữ lại”, dẫn đến chồng chéo, đùn đẩy hoặc phải xin ý kiến nhiều cấp. Vì vậy, cần rà soát, sửa đổi theo hướng phân định rạch ròi: cấp tỉnh tập trung vào quy hoạch, định hướng, kiểm soát rủi ro và ban hành tiêu chuẩn; cấp xã được trao quyền chủ động xử lý các thủ tục, dịch vụ công gắn trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một điểm nghẽn quan trọng là cơ chế tài chính – ngân sách và phân bổ nguồn lực chưa theo kịp yêu cầu phân quyền. Nếu cấp xã không có đủ nguồn lực, nhân lực và công cụ tài chính thì rất khó thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Do đó, cần điều chỉnh theo hướng trao quyền gắn với phân bổ nguồn lực tương xứng, bảo đảm “có quyền phải có điều kiện để thực hiện”. Đồng thời, cần hoàn thiện pháp luật về cung ứng dịch vụ công và cải cách thủ tục hành chính, theo hướng chuẩn hóa quy trình, số hóa toàn diện, giảm tối đa các khâu trung gian. Khi quy trình rõ ràng, minh bạch và dựa trên nền tảng số, thì cấp xã hoàn toàn có thể xử lý phần lớn công việc ngay tại chỗ, giảm phụ thuộc vào cấp trên. Cuối cùng, pháp luật cần tạo hành lang để cán bộ cấp xã được chủ động, dám quyết và được bảo vệ khi làm đúng, đồng thời có cơ chế sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ. Phân cấp, phân quyền chỉ thực sự hiệu quả khi “việc đi đến đâu, quyền và trách nhiệm theo đến đó”; còn nếu quyền không đi cùng trách nhiệm và nguồn lực, thì mọi nguyên tắc đúng đắn cũng khó đi vào thực chất. Đây chính là điểm cần được tháo gỡ một cách căn cơ trong hoàn thiện pháp luật thời gian tới. Tổng Bí thư cũng lưu ý mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc. Ông đề xuất gì về một khung quản trị đủ linh hoạt để vừa đảm bảo tính thống nhất quốc gia, vừa thích ứng được với đặc thù riêng biệt của đô thị, nông thôn hay miền núi? Tôi cho rằng yêu cầu “linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn” đặt ra một bài toán rất căn cơ: làm sao thiết kế được một khung quản trị vừa giữ được tính thống nhất trong cả nước, vừa đủ độ mở để thích ứng với sự đa dạng rất lớn giữa các vùng, miền. Nếu chỉ áp dụng một mô hình cứng nhắc, đồng loạt thì nguy cơ hình thành một bộ máy “cồng kềnh kiểu mới” ở cơ sở là hoàn toàn có thể xảy ra. Theo tôi, trước hết cần chuyển từ tư duy “một mô hình chung cho tất cả” sang tư duy khung – nguyên tắc thống nhất, nhưng phương thức thực hiện linh hoạt theo điều kiện cụ thể. Trung ương và cấp tỉnh cần xác lập rõ các chuẩn mực chung về thể chế, tiêu chuẩn dịch vụ công, cơ chế kiểm soát quyền lực; còn cấp cơ sở được chủ động lựa chọn cách tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù đô thị, nông thôn hay miền núi. Một yếu tố rất quan trọng là thiết kế hệ thống tiêu chí và chỉ số đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, thay vì quy định quá chi tiết về quy trình hay tổ chức bộ máy. Khi đã có “thước đo chung” về hiệu quả phục vụ người dân, thì mỗi địa phương có thể linh hoạt trong cách làm, miễn là đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cần cho phép thí điểm và mở rộng các mô hình quản trị phù hợp với từng loại hình địa bàn. Đô thị có thể cần cơ chế quản lý linh hoạt, nhanh, gắn với chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến; trong khi khu vực nông thôn, miền núi lại cần chú trọng đến tính gần dân, khả năng tiếp cận dịch vụ và điều kiện hạ tầng. Việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình tốt sẽ giúp chính sách vừa có cơ sở khoa học, vừa bám sát thực tiễn. Điều quan trọng không thể thiếu là vai trò của chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu, bởi đây là công cụ giúp bảo đảm tính thống nhất trong điều hành, đồng thời cho phép địa phương linh hoạt trong thực thi mà vẫn minh bạch, có thể giám sát được. Cùng với đó là đội ngũ cán bộ có năng lực thích ứng, dám chịu trách nhiệm và biết vận dụng chính sách một cách sáng tạo, đúng pháp luật. Đó chính là những chìa khóa để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, thực chất và bền vững. Trân trọng cảm ơn ông! n “TÔI CHO RẰNG, CẢI CÁCH BỘ MÁY CHỈ THỰC SỰ THÀNH CÔNG KHI NGƯỜI DÂN CẢM NHẬN RÕ SỰ THAY ĐỔI – KHÔNG PHẢI Ở SỐ TẦNG NẤC ĐƯỢC GIẢM ĐI, MÀ Ở CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ ĐƯỢC NÂNG LÊN. ĐÓ CŨNG CHÍNH LÀ THƯỚC ĐO QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CUỘC CẢI CÁCH LẦN NÀY”, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠ VĂN HẠ - PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI CHIA SẺ VỚI TIỀN PHONG. “Chìa khóa” để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả LUÂN DŨNG (thực hiện) Cải cách bộ máy chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận rõ sự thay đổi Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ ẢNH: PV

Sáng 27/3, Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp” được tổ chức tại trụ sở Chính phủ. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đất nước trải qua giai đoạn 20212025 trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ; doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc, nền kinh tế đã vượt qua khó khăn và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thủ tướng nêu rõ, bước vào giai đoạn 2026-2030, Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu tăng trưởng trung bình 10% trở lên. Đây là mệnh lệnh của non sông, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng. Tuy nhiên, bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức như bảo hộ thương mại gia tăng, xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, chuyển đổi năng lượng... đang là những thách thức lớn. Do đó, chúng ta phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng nêu rõ, tất cả điều này đòi hỏi trí tuệ, nỗ lực; với tư duy, phương pháp luận và cách làm phải thay đổi. Trong tiến trình này, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách, song người làm vẫn là doanh nghiệp; dù đường lối, thể chế tốt nhưng nếu doanh nghiệp không nỗ lực thì không thể thành công, không đạt hiệu quả như mong muốn. Doanh nghiệp phải là trung tâm, chủ thể trong sự phát triển. Do đó, doanh nghiệp phải đóng góp vào đổi mới, xây dựng thể chế, nhận thức rõ vai trò trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút hơn 16 triệu lao động, đóng góp chủ yếu vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Tính đến hết năm 2025, cả nước có khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, bước sang giai đoạn 2026-2030, bối cảnh quốc tế và trong nước đặt ra cả thời cơ lớn lẫn thách thức rất gay gắt. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu không thể chậm trễ, là điều kiện tiên quyết để ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tuy nhiên, nếu tiếp tục dựa vào các động lực truyền thống và cách làm cũ, chúng ta sẽ không thể đạt được mục tiêu này. Do vậy, cần đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng lấy phát triển đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Ông Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, doanh nghiệp tư nhân phải thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước cần phát huy vai trò chủ đạo, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn trọng yếu, có tính chiến lược và sức lan tỏa cao. “Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về tốc độ, mà là yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà là sứ mệnh chiến lược để đưa đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay. CHÍNH SÁCH VƯỢT TRỘI CHO CÁC ĐẶC KHU KINH TẾ Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, đến cuối năm 2025, tổng tài sản nhóm “Big Four” (4 ngân hàng lớn) đạt khoảng 11 triệu tỷ đồng, chiếm 46,5% giá trị tổng tài sản toàn ngành ngân hàng. Tổng dư nợ của 4 ngân hàng này đạt khoảng 8 triệu tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Trong năm 2026, theo ông, với tốc độ tăng trưởng bình quân do Ngân hàng Nhà nước giao khoảng 11 - 12%, các ngân hàng thương mại nhà nước dự kiến gia tăng giải ngân khoảng 1 triệu tỷ đồng, để phục vụ các nhu cầu vốn của nền kinh tế. Để nâng cao năng lực tài chính cho các ngân hàng thương mại nhà nước, đại diện ngân hàng kiến nghị cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm nâng cao năng lực vốn. Ông cũng đề xuất Chính phủ cho phép bán nợ xấu theo giá thị trường nhưng vẫn thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục công khai, minh bạch… Trong khi đó, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group phân tích, dựa trên tình hình Trung Đông khi có bất ổn, các dòng vốn đầu tư vào bất động sản có dấu hiệu chuyển dịch sang các thị trường khác, trong đó có Đông Nam Á – khu vực rất tiềm năng, đặc biệt là Việt Nam với vị trí địa chính trị, kinh tế - xã hội ổn định. Từ đó, ông Trường bày tỏ mong muốn, đối với các đặc khu kinh tế, các không gian phát triển chiến lược như Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, cũng như các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, cần khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách vượt trội, mang tính đột phá, đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế, du lịch trong khu vực. Cũng tại hội nghị, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT nhìn nhận, thế giới đang đứng trước những biến động rất lớn, có thể ví như một “cơn sóng thần” chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không chỉ đối mặt với nhiều thách thức kéo dài mà còn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ông Bình kiến nghị thúc đẩy mạnh mẽ hơn tinh thần liên kết theo định hướng mà Thủ tướng đã nêu với "20 chữ vàng": Nhà nước kiến tạo – Doanh nhân tiên phong – Công tư đồng hành – Đất nước hùng cường – Nhân dân hạnh phúc". Bên cạnh đó, ông cũng kiến nghị thực hiện nguyên tắc “ba cùng”: cùng lên kế hoạch, cùng làm và cùng chia sẻ thành quả, trong đó vai trò của Nhà nước, đặc biệt về thể chế là rất quan trọng. “Doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn vươn ra toàn cầu, tìm kiếm cơ hội mới và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo”, ông Bình nói. “CÔNG TƯ ĐỒNG HÀNH” Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, tại Hội nghị Trung ương 2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng và “bốn nguyên tắc” cốt lõi về tăng trưởng kinh tế 2 con số. Bám sát các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng khái quát các nhiệm vụ, giải pháp theo phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc”, các chủ thể liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao thực hiện thật tốt các công việc để đạt các mục tiêu đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Đề cập đến nội dung "công tư đồng hành", Thủ tướng cho rằng lĩnh vực nào, việc nào cũng có thể hợp tác công tư, đặc biệt là trong huy động nguồn lực, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực; góp phần kết hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài, Nhà nước và nhân dân; nếu các chủ thể liên quan đều đạt tăng trưởng 2 con số thì chúng ta sẽ đạt mục tiêu đề ra… Với các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phân công các bộ ngành, cơ quan xử lý theo thẩm quyền. Nếu nội dung này thuộc thẩm quyền, Chính phủ, Thủ tướng sẽ xử lý ngay với tinh thần cầu thị, lắng nghe, với phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. n 28-29/3/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 LUÂN DŨNG THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH NÊU RÕ, BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN 2026-2030, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG TRUNG BÌNH 10% TRỞ LÊN. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH CỦA NON SÔNG, ĐƯA ĐẤT NƯỚC VỮNG BƯỚC TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN MỚI - KỶ NGUYÊN GIÀU MẠNH, PHỒN VINH, VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG. Nêu rõ mục tiêu tăng trưởng 2 con số cần sự nỗ lực, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp với sự chân thành, chia sẻ với doanh nghiệp bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để góp phần hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các doanh nghiệp ẢNH: VGP

www.tienphong.vn KINH TẾ 4 28-29/3/2026 Trước áp lực tài chính đè nặng, thay vì bị động, nhiều DN trong nước đang chủ động chuyển mình, áp dụng công nghệ vào quản lý và tìm kiếm nguồn hàng thay thế nhằm tối ưu chi phí, nâng cao sức cạnh tranh trong tình hình mới. TÌM “CƠ” TRONG “NGUY” Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang tác động nhanh và trực tiếp đến cộng đồng DN trong nước, đặc biệt là khối xuất nhập khẩu. Trước áp lực gia tăng, nhiều DN đã chủ động điều chỉnh chiến lược để thích ứng. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, cho rằng bên cạnh nỗ lực nội tại, DN cần sự hỗ trợ từ môi trường chính sách, đặc biệt là kiểm soát thị trường nguyên liệu và cung cấp thông tin kịp thời. Cụ thể, cần kiểm soát hiện tượng đầu cơ, găm hàng để thị trường vận hành ổn định. Khi giá nguyên liệu bị đẩy lên cao, DN buộc phải chấp nhận để duy trì đơn hàng, từ đó hình thành mặt bằng giá mới. Ông Anh cũng nhấn mạnh vai trò của liên kết ngành và năng lực dự trữ nguyên liệu. DN cần chủ động tăng dự trữ, trong khi các hiệp hội ngành nghề nên phối hợp xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ rủi ro. Ở lĩnh vực hàng tiêu dùng, bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây, cho biết, chi phí đầu vào tăng trên diện rộng, đặc biệt là các nguyên liệu liên quan đến dầu khí và bao bì. Với những ngành phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, biến động này có thể kéo dài nếu tình hình chưa sớm ổn định, buộc DN phải tính toán lại cơ cấu giá thành và kế hoạch sản xuất. “Chúng tôi tập trung tối ưu vận hành, ứng dụng công nghệ và tổ chức lại sản xuất nhằm duy trì cung ứng hàng hóa và việc làm” – bà Giàu nói. Trong ngành dệt may, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jean, chia sẻ, đơn vị đang linh hoạt điều chỉnh thị trường và phương thức sản xuất. Việc mở rộng sang Nhật Bản, Canada và ASEAN giúp giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, đồng thời chia nhỏ đơn hàng để hạn chế rủi ro. Một số DN cũng nhìn thấy cơ hội trong khủng hoảng. Ông Hà Quang Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hà Quang, dự báo, khi xung đột kết thúc, khu vực Trung Đông sẽ gia tăng nhập khẩu do phụ thuộc lớn vào nguồn hàng bên ngoài. Đây được xem là cơ hội để DN Việt gia tăng thị phần nếu chuẩn bị kịp thời. Thực tế, tín hiệu thị trường đã xuất hiện. Theo Công ty TNHH Xúc tiến xuất khẩu Vietgo, chỉ trong khoảng 10 ngày qua đã ghi nhận hơn 300 đơn hàng mới từ Trung Đông, tập trung vào các nhóm hàng như nông sản tươi, thực phẩm, dệt may, nhựa, nội thất và vật liệu xây dựng. TĂNG QUẢN TRỊ RỦI RO, CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG DÀI HẠN Ngành logistics được xác định là một trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp nhất. Theo ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm mạnh khiến các hãng tàu phải thay đổi lộ trình, kéo dài thời gian vận chuyển. “Cước vận tải biển tăng 54-72%, chi phí bảo hiểm tăng nhiều lần. Các hãng tàu còn áp dụng điều khoản dỡ hàng tại cảng an toàn, phát sinh thêm chi phí cho chủ hàng” - ông Khoa thông tin. Vì vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm rà soát điều khoản hợp đồng, đặc biệt là bất khả kháng; đàm phán lại Incoterms (điều khoản thương mại quốc tế); linh hoạt phương án vận tải đa phương thức; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường phối hợp giữa chủ hàng với doanh nghiệp logistics. Đồng thời, DN cần theo dõi vận hành theo thời gian thực, chủ động cập nhật thông tin với đối tác, đa dạng hóa tuyến vận chuyển để giảm phụ thuộc vào các tuyến rủi ro. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, cho rằng, DN đang chịu áp lực lớn khi chi phí logistics tăng mạnh, thời gian vận chuyển kéo dài, ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch kinh doanh. Do đó, ông Hòa kiến nghị Nhà nước cần kiểm soát giá xăng dầu ở mức hợp lý và xem xét giảm các loại thuế, phí để giảm áp lực chi phí đầu vào. “Việc giảm thuế có thể ảnh hưởng đến ngân sách trong ngắn hạn nhưng sẽ giúp DN duy trì sản xuất, giữ việc làm và tạo nguồn thu bền vững hơn. Bên cạnh đó cần đẩy nhanh thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian triển khai dự án nhằm giảm chi phí vận hành” - ông Hòa nói. n UYÊN PHƯƠNG Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho rằng, DN cần rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung và thị trường, đồng thời xây dựng các kịch bản giao nhận linh hoạt. Việc chủ động làm việc sớm với các đối tác logistics, bảo hiểm để cập nhật chi phí phát sinh, cùng với tái cấu trúc dòng tiền và tối ưu chi phí là những yếu tố then chốt giúp DN duy trì hoạt động trong bối cảnh chi phí biến động mạnh. XUNG ĐỘT QUÂN SỰ TẠI TRUNG ĐÔNG ĐANG TẠO RA NHỮNG CÚ SỐC LAN RỘNG TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (DN) TẠI VIỆT NAM, TỪ ĐỨT GÃY NGUỒN CUNG, CHI PHÍ LOGISTICS TĂNG VỌT ĐẾN ÁP LỰC GIÁ ĐẦU VÀO. CỘNG ĐỒNG DN BUỘC PHẢI XOAY XỞ THÍCH ỨNG, ĐỒNG THỜI TÌM KIẾM CƠ HỘI TÁI CẤU TRÚC. DN xoay xở khi chi phí tăng Doanh nghiệp xuất khẩu có thêm nhiều cơ hội ở thị trường Trung Đông ẢNH: U.P do chiến sự Trung Đông Grab Việt Nam áp dụng chương trình thưởng thêm cho tài xế sử dụng xe xăng, với mức thưởng lên đến 7% doanh thu mỗi tuần đối với tài xế ô tô và tới 135.000 đồng/tuần đối với tài xế xe máy, tùy khu vực. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn giúp tài xế giảm bớt áp lực chi phí. Grab đang đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện. Mức hỗ trợ lên đến 2,5 triệu đồng mỗi tài xế tại Hà Nội và khoảng 1 triệu đồng tại TPHCM. Ngoài ra, Grab còn hợp tác với các hãng xe điện để triển khai thêm ưu đãi, như hỗ trợ 1,5 triệu đồng trong tháng đầu và có thể lên tới 4 triệu đồng trong 2 tháng đầu sau khi chuyển đổi. Bên cạnh đó, người dân TPHCM chọn phương thức di chuyển bằng metro, xe buýt, xe đạp điện công cộng khi đi học, đi làm, dạo phố… để tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường. Ở lĩnh vực tiêu dùng, các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, ShopeePay triển khai chương trình hoàn xu khi mua xăng, trong khi ShopeeFood hỗ trợ trực tiếp cho tài xế thông qua trợ giá nhiên liệu. Trong khi đó, Xanh SM tận dụng lợi thế xe điện để tung ra chương trình giảm 10% giá cước trên toàn quốc đến hết tháng 3. Nhờ chi phí vận hành thấp, hãng có thể đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, qua đó thu hút người dùng chuyển sang dịch vụ vận tải xanh. Theo một số hệ thống bán lẻ, hành vi tiêu dùng đang có sự thay đổi rõ rệt khi người dân thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và cắt giảm các khoản không cần thiết. Trước áp lực kép từ chi phí và sức mua, DN bán lẻ đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm bình ổn thị trường. Central Retail cho biết đã nâng mức tồn kho lên khoảng 30%, đồng thời tối ưu vận hành logistics, duy trì tỷ lệ lấp đầy phương tiện trên 85% nhằm giảm chi phí trên mỗi đơn vị hàng hóa. Nhờ đó, DN có thể trì hoãn tác động tăng giá ra thị trường thêm khoảng 2-3 tuần. Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết, cơ quan này đang triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phối hợp với hệ thống phân phối để bình ổn thị trường, hạn chế tác động của chi phí đầu vào đến giá cả hàng hóa. UYÊN PHƯƠNG Hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện Xe đạp điện công cộng đang cho chạy thử trải nghiệm thu hút người dân TPHCM ẢNH: U.P Tại TPHCM, thị trường xe máy điện và xe đạp điện gần đây trở nên nhộn nhịp hơn khi nhu cầu tăng cao. Ghi nhận tại các tuyến đường ở TPHCM tập trung nhiều cửa hàng xe điện như Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, đường 3 tháng 2, Phan Văn Trị…, từ đầu tháng 3 đến nay, lượng khách đến xem xe và tìm hiểu thông tin tăng lên. Nhiều cửa hàng cho biết khách hàng đến xem xe liên tục từ sáng đến tối. Các mẫu xe điện hiện có giá phổ biến từ khoảng 2535 triệu đồng, phù hợp với di chuyển trong đô thị. TRƯỚC BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ NHIÊN LIỆU, CÁC DN XE CÔNG NGHỆ, NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NHANH CHÓNG TRIỂN KHAI HÀNG LOẠT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ.

28-29/3/2026 www.tienphong.vn KINH TẾ 5 NGUYỄN NGỌC Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẵn sàng sản xuất xăng sinh học HƯỚNG TỚI NHIÊN LIỆU SẠCH Tình hình xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp, gây tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị quản lý vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đã sẵn sàng sản xuất 60.000 tấn ethanol để phối trộn xăng E10. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính chủ động của Việt Nam trong bảo đảm an ninh năng lượng. Lợi thế lớn của BSR nằm ở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và hệ thống bồn bể, đường ống kết nối trực tiếp với Nhà máy Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung (BSR-BF). Điều này giúp rút ngắn quy trình trung gian, giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất, qua đó kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng xăng E10 cho thị trường. Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR cho biết, việc phát triển xăng sinh học E10 không chỉ thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương mà còn là bước đi tất yếu trong quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn. “Xăng E10 không chỉ đơn thuần là câu chuyện thị trường mà còn gắn với trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thích ứng với xu thế giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành lọc hóa dầu Việt Nam”, ông Thắng nhấn mạnh. Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung chính thức chạy thử từ đầu năm 2026 và cho ra lô ethanol đầu tiên. Trong giai đoạn vận hành thử, nhà máy sản xuất được khoảng 470 tấn ethanol nhiên liệu, qua đó từng bước hoàn thiện quy trình kỹ thuật và tối ưu hệ thống. Sau giai đoạn vận hành thử nghiệm, nhà máy tiếp tục rà soát, khắc phục và tối ưu hóa các hạng mục kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động. Dự kiến từ tháng 4/2026, nhà máy sẽ vận hành ở mức cho sản lượng khoảng 60.000 tấn ethanol/ năm, tương đương hơn 5.000 tấn ethanol/tháng. Nguồn nguyên liệu này sẽ được cung cấp trực tiếp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Cùng với khâu sản xuất, hệ thống phân phối cũng đã được chuẩn bị. Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã triển khai, thí điểm bán xăng E10 RON95 từ ngày 1/8/2025. Qua đánh giá ban đầu, PVOIL khẳng định hoàn toàn tự tin và sẵn sàng triển khai diện rộng việc pha chế và kinh doanh xăng E10. Theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), hiện có 12/26 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước sở hữu cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học. Trong đó, 3 doanh nghiệp đã được cấp phép pha chế xăng E10. Đây là cơ sở quan trọng để mở rộng triển khai trên thị trường trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá xăng dầu biến động mạnh và bài toán tăng tính tự chủ về nguồn cung trong nước đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. CHỦ ĐỘNG DỰ TRỮ DẦU THÔ Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc đẩy nhanh bổ sung dự trữ xăng dầu quốc gia, BSR đã sớm triển khai dự án đầu tư bể chứa dầu thô từ năm 2025, đồng thời nâng cấp, mở rộng hệ thống xuất bán sản phẩm. Hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất có công suất chế biến khoảng 148.000 thùng/ngày, dự kiến nâng lên 171.000 thùng/ngày sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng. Với 8 bể chứa hiện hữu, việc bổ sung bể mới sẽ giúp tăng sức chứa dầu thô, tạo điều kiện cho nhà máy chủ động nguồn nguyên liệu, duy trì sản xuất ổn định ngay cả khi thị trường bên ngoài có biến động. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, với mục tiêu đưa vào vận hành sớm hơn kế hoạch. Song song với việc tăng dự trữ đầu vào, BSR cũng chú trọng nâng cấp hạ tầng đầu ra. Nhà máy đang mở rộng trạm xuất xe bồn đối với các sản phẩm như dầu DO và Jet-A1, từ 4 lên 6 trạm. Việc tăng số lượng trạm xuất giúp nâng cao hiệu suất giao hàng, rút ngắn thời gian chờ và cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. n TẠI NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO SẢN XUẤT VÀ PHỐI TRỘN XĂNG SINH HỌC E10 ĐÃ HOÀN TẤT, SẴN SÀNG BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI DIỆN RỘNG THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ, ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC. Với vai trò cung ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu trong nước, Nhà máy lọc dầu Dung Quất là mắt xích quan trọng trong hệ thống năng lượng quốc gia. Việc BSR chủ động đầu tư nâng cao năng lực dự trữ và hạ tầng cung ứng không chỉ phục vụ sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần tăng sức chống chịu của thị trường trong nước trước những biến động từ bên ngoài. Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẵn sàng sản xuất 60.000 tấn ethanol để phối trộn xăng sinh học E10 ẢNH: NGUYỄN NGỌC Những quyết sách điều hành của Chính phủ, liên bộ Công Thương - Tài chính trong đợt biến động thị trường xăng dầu lần này đã góp phần quan trọng hạ nhiệt giá xăng dầu, giảm tác động của cú sốc về năng lượng từ Trung Đông. Xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran, cùng đòn đáp trả sau đó của Tehran bằng cách “siết” eo biển Hormuz – nơi mà hơn 20% nguồn dầu thế giới phải đi qua, đã nhanh chóng khiến thị trường năng lượng thế giới chao đảo. Giá dầu thô tăng vọt có thời điểm lên tới 119 USD/thùng kéo theo áp lực thị trường trong nước. Giá xăng RON 95 phi một mạch tăng 60-70% chỉ trong thời gian ngắn, có lúc leo lên 33.840 đồng/lít, tạo áp lực lớn lên toàn bộ nền kinh tế. Chỉ trong vài ngày, tác động không mong muốn đã lan rất nhanh vào đời sống, doanh nghiệp vận tải tính toán giảm chuyến, giãn tần suất; chi phí logistics đội lên; ngành hàng không chịu áp lực nhiên liệu tăng mạnh. Giá vé xe, giá cước vận chuyển nhích lên từng ngày. Ngoài thị trường, từ quán ăn bình dân đến dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, nhiều mặt hàng bắt đầu chịu sức ép tăng giá. Trong bối cảnh đó, cách ứng phó của Chính phủ và liên bộ Công Thương - Tài chính lần này cho thấy một trục điều hành rõ ràng: giữ nguồn cung từ bên ngoài, giảm cú sốc từ bên trong. Bài học về khủng hoảng xăng dầu năm 2022 do tác động bởi chiến sự Nga - Ukraine dường như đã được cơ quan điều hành rút kinh nghiệm sâu sắc trong biến động lần này. Ngay từ sớm, các kênh ngoại giao năng lượng được kích hoạt, không chỉ để giữ nguồn cung truyền thống mà còn mở rộng các nguồn thay thế. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn cung xăng dầu lớn nhất cả nước đứng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Thủ tướng Chính phủ không chỉ đề nghị phía Kuwait bảo đảm duy trì nguồn cung ổn định, mà còn chỉ đạo mở rộng tiếp xúc với các đối tác tại Trung Đông, đồng thời tìm kiếm nguồn bổ sung từ khu vực châu Phi, Nhật Bản, cũng như các thị trường cung ứng linh hoạt hơn là Hàn Quốc, Mỹ, khu vực Địa Trung Hải... Kết quả, Nghi Sơn đủ nguồn dầu thô duy trì vận hành tối đa và khẳng định bảo đảm nguồn cung ít nhất đến hết tháng 5, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và bổ sung nhập khẩu không chỉ là giải pháp kỹ thuật, điều này giúp hạn chế được rủi ro nguồn cung trong ngắn hạn. Cùng với đó, bài toán điều hành giá được thay đổi toàn diện và sát thị trường hơn. Ngưỡng biến động 7% được sử dụng như một cơ chế kích hoạt điều hành linh hoạt, cho phép cơ quan quản lý rút ngắn độ trễ điều chỉnh khi giá thế giới biến động mạnh, thay vì chờ đến chu kỳ cố định 7 ngày. Nhờ đó, giá xăng dầu trong nước bám sát hơn với diễn biến quốc tế, hạn chế tình trạng doanh nghiệp găm hàng, bán nhỏ giọt, gây đứng gãy chuỗi cung ứng như từng xảy ra. Đặc biệt, những kiến nghị của giới chuyên gia, doanh nghiệp lần này cũng được Chính phủ và cơ quan điều hành lắng nghe hơn. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục đóng vai trò lớp đệm ngắn hạn, nhưng khi dư địa quỹ thu hẹp, chính sách tài khóa được đưa vào để chia sẻ áp lực. Việc giảm sâu các loại thuế xăng dầu, thậm chí đưa các sắc thuế như thuế nhập khẩu, bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng về 0% trong thời gian nhất định, đây là lựa chọn chính sách mang tính đánh đổi rất rõ ràng. Trong điều kiện bình thường, giảm các loại thuế này về 0 đồng phải thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Nếu chờ quy trình đầy đủ, thời điểm sớm nhất cũng phải tới kỳ họp gần nhất. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đã quyết định kích hoạt cơ chế khẩn cấp, áp dụng các biện pháp đặc biệt “trong trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia”. Đó là một quyết định không dễ dàng, chấp nhận giảm nguồn thu ngân sách trong ngắn hạn để hạ nhiệt áp lực chi phí đang lan rất nhanh trong nền kinh tế. Tại kỳ điều hành ngày 26/3, có thể thấy hiệu quả khá rõ. Giá xăng của Việt Nam sau điều chỉnh (RON 95 là 24.332 đồng/lít) vẫn thấp hơn nhiều nước như Lào (47.682 đồng/lít), Campuchia (35.789 đồng/lít), Singapore (71.357 đồng/ lít)... Điều đó có nghĩa là một phần cú sốc đã được hấp thụ” ngay trong chính sách. Chia sẻ với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương nói “rất áp lực” và “nhiều ngày gần như không thể ngủ” khi điều hành giá xăng dầu trong những ngày qua. Áp lực không nằm ở một quyết định tăng hay giảm giá, mà thể hiện ở việc phải cân nhắc cùng lúc nhiều biến số phức tạp: giá dầu thế giới biến động theo từng giờ, nguồn cung trong nước, dư địa quỹ, khả năng chịu đựng của doanh nghiệp, và cả những tác động trực tiếp đến đời sống người dân. DƯƠNG HƯNG GIẢM TÁC ĐỘNG CÚ SỐC NĂNG LƯỢNG

www.tienphong.vn THỜI SỰ 6 28-29/3/2026 Sáng 27/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương phối hợp với Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026” tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Hà Nội. THÁCH THỨC CHƯA TỪNG CÓ ĐỐI VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: Năm 2026 đang chứng kiến sự chuyển dịch từ “kỷ nguyên thông tin” sang “kỷ nguyên của sự thật bị thao túng”. Các thế lực thù địch gia tăng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake và dữ liệu lớn để phát tán thông tin sai lệch với mức độ tinh vi, khó nhận diện hơn bao giờ hết. “Ranh giới giữa thật và giả đang trở nên mong manh. Số lượng thông tin xấu độc, xuyên tạc nhắm vào nền tảng tư tưởng của Đảng trên các nền tảng xuyên biên giới gia tăng mạnh mẽ, đặt ra thách thức chưa từng có đối với báo chí cách mạng”, ông Lợi nhấn mạnh. Từ thực tiễn đó, ông Lợi nhận định, các cơ quan báo chí cần xác định rõ mục tiêu không chỉ là nâng cao kiến thức lý luận hay kỹ năng nghiệp vụ đơn thuần, mà là xây dựng một đội ngũ báo chí có khả năng chủ động phát hiện, phân tích, dự báo và dẫn dắt dư luận xã hội. Trong đó, việc cung cấp luận cứ khoa học, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, đồng thời tạo dựng niềm tin xã hội được xem là nhiệm vụ then chốt. Ông Lợi nhấn mạnh trọng tâm là làm rõ mối quan hệ “kiềng ba chân” giữa lý luận – nghiệp vụ – công nghệ. Theo ông, lý luận phải có tính chiến đấu, tránh cảm tính; nghiệp vụ phải đổi mới, hướng tới báo chí dữ liệu và báo chí giải pháp để tăng tính thuyết phục; còn công nghệ, đặc biệt là AI, phải được làm chủ để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền. Ông Lợi nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Hội nghị: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là phòng ngự bị động, mà là chủ động tấn công bằng sự thật, lẽ phải và sức mạnh của công nghệ hiện đại”. KHÔNG THỂ TIẾP TỤC TƯ DUY CŨ, CÁCH LÀM CŨ Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề nghị, cần xác định rõ vai trò của đội ngũ báo chí trong giai đoạn mới – không chỉ là người đưa tin mà còn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng; mỗi tác phẩm báo chí phải là một sản phẩm chính trị, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin, lan tỏa cái đúng, đấu tranh với cái sai. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng lý luận chính trị gắn với thực tiễn được nhấn mạnh, nhằm chuyển hóa tri thức thành năng lực phân tích, bình luận và xử lý thông tin trong hoạt động báo chí. Đặc biệt, cần tăng cường khả năng nhận diện các biểu hiện “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên không gian mạng. Ông Chung cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động báo chí theo hướng đa nền tảng, nâng cao năng lực sản xuất nội dung hiện đại, tăng tính hấp dẫn và sức lan tỏa của thông tin chính thống. Nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị, ông kỳ vọng đây sẽ là “đợt nâng cấp năng lực” toàn diện cho đội ngũ người làm báo, từ bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận đến kỹ năng nghề nghiệp và năng lực công nghệ. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong lĩnh vực tư tưởng – báo chí. PHẢI CHẠM ĐẾN CẢM XÚC CỦA ĐỘC GIẢ, ĐẶC BIỆT LÀ GIỚI TRẺ Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp bản lĩnh nghề nghiệp với công nghệ hiện đại để bảo vệ nền tảng tư tưởng. Ông Minh khẳng định chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là mặt trận. Năm 2026, các nền tảng truyền thông đa phương tiện bùng nổ, đòi hỏi kỹ năng số từ việc ứng dụng AI trong kiểm chứng thông tin đến sản xuất nội dung tương tác. Ông yêu cầu các cơ quan báo chí số hóa quy trình, áp dụng công cụ quản trị hiện đại, tăng tính dự báo và phản ứng nhanh trước các luồng thông tin xấu độc. “Phải sáng tạo nội dung, biến các nghị quyết lý luận khô khan thành sản phẩm báo chí hiện đại, dễ tiếp cận, chạm đến cảm xúc của độc giả, đặc biệt là giới trẻ trên không gian mạng”, ông Minh đề nghị. Theo ông, bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là phản ứng khi có tin giả, mà là nhiệm vụ thường trực. Báo chí phải lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để lấn át tiêu cực, tạo sự đồng thuận xã hội và “xanh hóa” môi trường mạng. n TRƯỜNG PHONG Tại Hội nghị, nhiều ý kiến thống nhất, báo chí chính thống phải giành lại thế chủ động trên không gian mạng bằng nội dung có chiều sâu, có dữ liệu, có công nghệ và có sức lan tỏa. Muốn vậy, không thể tiếp tục tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải chuyển sang mô hình sản xuất nội dung hiện đại, đa nền tảng, lấy công chúng làm trung tâm. Trong bối cảnh thông tin đa chiều và các luồng tin giả ngày càng tinh vi, báo chí được xác định là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. TẠI HỘI NGHỊ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG SỐ GẮN VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG NĂM 2026”, CÁC ĐẠI BIỂU NHẤN MẠNH, BÁO CHÍ CHÍNH THỐNG PHẢI GIÀNH LẠI THẾ CHỦ ĐỘNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG BẰNG NỘI DUNG CÓ CHIỀU SÂU, CÓ DỮ LIỆU, CÓ CÔNG NGHỆ VÀ CÓ SỨC LAN TỎA. BÁO CHÍ CHÍNH THỐNG PHẢI GIÀNH LẠI Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị ẢNH: PV THẾ CHỦ ĐỘNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHUYỆN CUỐI TUẦN Đó không chỉ là câu hỏi, mà là mệnh đề lớn của mỗi người trẻ khi đủ tuổi bước ra thế gian này, và mãi bám theo họ suốt cả đời người. Hiện thân của nó, tôi cho rằng chính từ câu hỏi vô thường nhất của loài người từ thuở hồng hoang: Ta là ai mà bước vào đời này? Sinh ra để làm gì, sẽ thành ai, sẽ về đâu? Câu chuyện của được và mất, thất vọng và hy vọng, hữu hình và hư vô. Hôm trước, câu chuyện thù tạc ngẫu hứng của chúng tôi bỗng nhiên quay lại những ngày đại dịch COVID-19. Cũng hơi lạ, bởi thực tình thảm họa dịch bệnh này dẫu mới qua được hơn dăm năm, nhưng cứ như đã là ký ức xa xôi biền biệt ở kỷ nguyên nào. Nay bỗng trở lại dày hơn trong tâm thức. Phải chăng cuộc chiến Trung Đông đã phả ra hơi nóng hầm hập toàn cầu, tên lửa, đạn bom ràn rạt dội vào nhau như dông bão, khiến con người lại đứng trước bờ vực mong manh. Là tối hậu thư, là nguy cơ hạt nhân, là đe dọa hủy diệt mọi thứ năng lượng dầu khí, điện, nguồn nước ngọt,… vốn là nhu cầu sống còn của hàng tỷ nhân mạng trên sa mạc Trung Đông. Hàng loạt những đám cháy khổng lồ trên hành tinh này đang rất dễ nhập làm một. Thế nào là “một cuộc đời rực rỡ”? Không thể có một đáp số chung, đó là điều chắc chắn. Bởi vẫn còn sự khác biệt không dễ dàng dung hòa, ít nhất giữa hai khái niệm, là “thành công” và “sự mãn nguyện”. Thành công cơ bản là đánh giá của người khác khi nhìn vào kết quả của ta, còn sự mãn nguyện được đo lường bằng chính sâu thẳm trái tim ta với cuộc đời mình. Bởi vậy mới sinh ra nhầm lẫn muôn thuở: đó là tiền bạc, địa vị, sự nổi danh luôn được xếp ngang hàng với hạnh phúc, với “rực rỡ” cuộc đời. Và ngược lại. Để sinh ra nỗi đau cũng muôn thuở: Ta luôn là kẻ thất bại so với người khác, là chủ nhân của một “đời sống không đáng sống”! Vậy thế nào mới là một cuộc sống “không đáng sống”? Socrates đã giúp ta giải đáp, rằng đó là khi cuộc sống ấy không được chúng ta “tự soi xét”, tức là thiếu phản biện, phản tỉnh, không tự nhận thức về niềm tin, hành động và mục đích sống của bản thân. Để hiểu hơn điều này có lẽ nên đọc “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” của cây bút trẻ gốc Việt nổi danh thế giới Ocean Vương. Dẫu tinh thần cuốn tự truyện đầu tay này của Ocean Vương cũng không dễ dàng nắm bắt. “Một thoáng rực rỡ” có phần ngắn ngủi phù du ấy phải chăng chính là Cái Đẹp? “Suốt thời gian qua con tự nhủ mẹ con mình sinh ra từ chiến tranh – nhưng con đã nhầm rồi mẹ à. Mình sinh ra từ cái đẹp”. Nhưng bản thân tác giả cũng biết rất rõ, rằng những thứ mà “ta cho chúng là đẹp” (như đã nói ở trên là cách người ta nhìn vào thành công của ai đó) thì đều bị săn đuổi. “Để rực rỡ, trước tiên mình phải được nhìn thấy, nhưng được nhìn thấy cũng tức là cho phép bản thân trở thành con mồi”. Một ý thức về sự “rực rỡ” sâu sắc và cũng tỉnh táo đến lạnh lùng. Hãy làm những gì mình yêu thích và yêu thích những gì mình làm. Đó là điều quan trọng nhất với mỗi con người, dẫu bên rìa hay trung tâm “rực rỡ” đời người. TRÍ QUÂN Không rực rỡ, thì sao? (Tiếp theo trang 1)

