Báo Tiền Phong số 86

TRANG 4-5-6-7 Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng ẢNH: DUY PHẠM CHUYỆN HÔM NAY Không chấp nhận tăng trưởng thấp XEM TIẾP TRANG 13 n NGUYỄN TUẤN “Không chấp nhận tăng trưởng thấp” - thông điệp dứt khoát được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Quốc hội sắp bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội TRANG 12 TRANG 16 Chờ kỳ tích ở phố biển Nha Trang NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 1: Sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt - Nga TRANG 2 THỨ SÁU 27/3/2026 Số 86 0977.456.112 Khát vọng cống hiến 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Kiên định đường lối đổi mới và mục tiêu tăng trưởng hai con số

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 27/3/2026 TINH THẦN HÀNH ĐỘNG Thưa ông, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa diễn ra, với nhiều nội dung quan trọng. Trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Ông nhìn nhận như thế nào về kết quả hội nghị? Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa được tổ chức rất thành công. Đây là hội nghị rất quan trọng, quyết định về chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước... Tôi thấy, qua phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, những nội dung nêu ra đều thể hiện tinh thần hành động rất rõ nét. Sau khi được Trung ương thống nhất, tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới, chúng ta sẽ kiện toàn các vị trí nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước. Tổng Bí thư cũng nhắc đến hành lang pháp lý. Tôi thấy rằng, đây là nội dung cực kỳ quan trọng, phải hành động ngay. Trong thời gian dài trước đây, hành lang pháp lý của chúng ta còn một số lúng túng, yếu kém, chưa được đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại. Hiện nay, nền kinh tế đất nước đã phát triển vượt bậc, nếu có thể chế, hành lang pháp lý chuẩn, hiện đại, xứng tầm, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và mô hình phát triển kinh tế, thì chúng ta sẽ có điều kiện tăng trưởng cao hơn nữa. Hội nghị đã bàn đến tạo hành lang pháp lý cho phát triển trong cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, phải đổi mới quyết liệt để cả hệ thống bước vào kỷ nguyên mới một cách mạnh mẽ và chắc chắn. Một vấn đề nữa, Tổng Bí thư nói về “nguyên tắc kỷ luật”. Rõ ràng, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quyết tâm đẩy lùi những tha hóa, vi phạm, sai trái. Một điểm mới nữa, theo tôi, Tổng Bí thư nhấn mạnh về “chuẩn mực hành động”, tức là phải có tiêu chí, thước đo. Đây là quyết tâm mới của Đảng, của đất nước chúng ta. Chúng ta phải thực hiện câu nói của Bác Hồ: Chủ nghĩa xã hội là làm cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc. Thưa ông, “4 kiên định về chính trị, tư tưởng” mà Tổng Bí thư nhắc tới trong bài phát biểu bế mạc hội nghị có ý nghĩa như thế nào? Đúng vậy, bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư nhắc đến 4 kiên định về chính trị, tư tưởng. Đầu tiên là kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta phải luôn luôn sáng tạo, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế Việt Nam. Cốt lõi chính là giải phóng cho con người, đem lại cho con người thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc. Kiên định thứ hai là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Điều này hoàn toàn cần thiết vì đất nước phải tự chủ, không phụ thuộc. Nhưng chủ nghĩa xã hội phải hiểu đúng như Bác Hồ nói là làm cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc. Chúng ta đang trên đường đi đến chủ nghĩa xã hội hiện thực, làm cho người dân được ấm no, tự do, hạnh phúc. Độc lập gắn liền với ấm no, tự do, hạnh phúc. Kiên định thứ ba mới là quan trọng: Kiên định đường lối đổi mới. Chúng ta thành công được ngày hôm nay là nhờ có đổi mới. Nếu năm 1986, lãnh đạo Đảng, Nhà nước không có quyết định đổi mới thì chắc chắn không có ngày hôm nay. Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Đặc biệt là không quan niệm chủ nghĩa xã hội khép kín mà “mở rộng cửa chơi với mọi người”, bắt tay với tất cả mọi người trên thế giới và lấy lợi ích quốc gia dân tộc là giá trị cốt lõi. Tổng Bí thư nhắc lại điều này là một điều rất phấn khởi. Kiên định thứ tư, là các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, nghĩa là gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước. KHÔNG THỂ THỎA HIỆP ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CÁC THƯỚC ĐO, CÁC MỤC TIÊU Trong bối cảnh hiện nay, với nhiều khó khăn, rõ ràng, chúng ta phải rất kiên định đường lối đổi mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên, hướng tới 2 mục tiêu 100 năm, thưa ông? Tôi rất đồng tình với quan điểm của Tổng Bí thư, rằng, chúng ta phải đảm bảo tăng trưởng trên 10%, không chấp nhận tăng trưởng thấp. Chúng ta không thể thỏa hiệp để rồi điều chỉnh các thước đo, các mục tiêu. Vấn đề không phải là chúng ta có làm được hay không, mà quan trọng là bộ máy có quyết liệt thực hiện không. Tôi nhận thấy, hiện nay, mục tiêu, chính sách, cơ chế, giải pháp và lòng dân có rồi. Nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta gặp nhiều khó khăn, cả về đại dịch, xung đột, biến động trên thế giới… mà còn đạt tăng trưởng mức 8%, nỗ lực xây dựng hàng nghìn km cao tốc… Nhiệm kỳ này, cơ chế chính sách đã mở, đường cao tốc đã có, kinh tế tư nhân được “bật đèn xanh”, vậy mà nếu kinh tế không phát triển, không đột phá, công trình lớn không về đích thì không được. Cơ chế phải được nới lỏng, có chỉ đạo dứt khoát và giám sát chặt chẽ. Phải kiên định các mục tiêu tăng trưởng, cả hệ thống chính trị phải lấy đó làm thước đo hành động để đánh giá. Nếu đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân, cùng với sự trong sáng, tận tâm vì dân, vì nước của cán bộ, tôi tin sẽ làm được. Tinh thần là khó ở đâu gỡ ở đấy, tắc ở đâu tháo ở đấy với những cơ chế, giải pháp đột phá. Phải thay đổi triệt để về tư duy hành động. Nói phải đi đôi với làm, làm nhiều, nói ít. Quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư đã gợi mở cho toàn Đảng, toàn dân về cách làm mới, phương hướng mới và niềm tin mới. TRƯỜNG PHONG (thực hiện) PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng tình với quyết tâm của Hội nghị Trung ương 2 về kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. “Chúng ta không thể thỏa hiệp để rồi điều chỉnh các thước đo, các mục tiêu đặt ra. Vấn đề không phải là chúng ta có làm được hay không, mà quan trọng là bộ máy có quyết liệt thực hiện không”, ông Lý nói. “Chuẩn mực hành động, tức là phải hành động thế nào để dân được ấm no. Dân ấm no thể hiện ở quyết tâm của chúng ta là làm ra của cải vật chất dồi dào nhất, người dân phải giàu mạnh, ấm no. Người dân cũng phải cảm thấy được hạnh phúc, được bình an, yên tâm, được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe”. PGS.TS LÊ QUỐC LÝ, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ĐT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com Kiên định đường lối đổi mới và mục tiêu tăng trưởng hai con số Quốc hội sắp bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ... Sáng 26/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI. Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thành công của Hội nghị Trung ương II, khoá XIV. Kỳ họp lần này sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, ở địa phương, các tỉnh, thành phố đang tích cực chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/3/2026. Một số địa phương sẽ tổ chức sau kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội do còn liên quan đến công tác nhân sự gắn với Trung ương. Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội. Dự kiến đến ngày 27/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ chính thức thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá XVI của 500 người trúng cử. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau bầu cử, các cơ quan Trung ương và địa phương đã tiến hành rà soát toàn bộ đơn thư liên quan, bảo đảm đúng quy định trước khi công bố kết quả chính thức. Đến nay, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để xác nhận tư cách của 500 đại biểu Quốc hội. LUÂN DŨNG Theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp trù bị, trước khi khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI chính thức. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, khai mạc vào sáng 6/4, bế mạc ngày 24/4. Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV ẢNH: TTXVN

Sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông. ĐẨY NHANH LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI XĂNG SINH HỌC Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đề cập đến nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp bám sát tình hình, chủ động, tích cực xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề có liên quan đến xăng dầu; không để thiếu nguồn cung xăng dầu, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh, không để mất ổn định, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng cũng lưu ý các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh, nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường, các cơ quan liên quan vào cuộc chống buôn lậu qua biên giới, kiên quyết xử lý đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm. Bộ Công Thương tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu cho các tháng tiếp theo; chủ động theo dõi, phân tích, dự báo thị trường xăng dầu trong nước và thế giới, chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản cung ứng trong các tình huống bất lợi của thị trường thế giới; chỉ đạo Petrovietnam và các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất, nâng cao sản lượng chế biến, không xuất khẩu nguyên liệu. Cùng với việc đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học, Bộ Công Thương cũng phải phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kịp thời, bám sát diễn biến giá thế giới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. XÂY DỰNG KHO DỰ TRỮ XĂNG DẦU CHIẾN LƯỢC Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa). Bộ Tài chính được giao tiếp tục khẩn trương đề xuất giải pháp về thuế, ngân sách, trình cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày và đúng quy định pháp luật; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục sửa đổi Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự rút gọn. Cơ quan này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tác động và đề xuất việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết tháng 6/2026 trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hoạt động vận chuyển xăng dầu gặp nhiều khó khăn, nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định pháp luật. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Sáu n Ngày 27/3/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: VGP “Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kịp thời, bám sát diễn biến giá thế giới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu. THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Đẩy nhanh triển khai xăng sinh học HOÀN TẤT ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI XĂNG E10 Tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 09 về chuyển đổi nhiên liệu sinh học do Bộ Công Thương tổ chức sáng 26/3, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đều khẳng định đã cơ bản hoàn tất điều kiện kỹ thuật để triển khai xăng E10. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, đến thời điểm này hệ thống pháp lý phục vụ hoạt động phối trộn đã được hoàn thiện, các cơ sở pha chế đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện. Doanh nghiệp đang tiếp tục nâng cấp, cải tạo hạ tầng để chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học. Theo kế hoạch, việc nâng cấp dự kiến hoàn thành trong tháng 4, song do một số thiết bị về chậm, tiến độ có thể kéo sang đầu tháng 5, nghĩa là trong giai đoạn đầu, năng lực cung ứng chưa thể đạt mức tối đa. Về nguồn cung, đại diện Petrolimex đánh giá xăng nền và ethanol cơ bản được bảo đảm, nhưng cơ cấu nguồn ethanol vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu. Nguồn trong nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu, tương đương khoảng 25.000m3 mỗi tháng, trong khi tổng nhu cầu thị trường ước khoảng 100.000 m3. Riêng doanh nghiệp này cần khoảng 45.000-50.000m3 ethanol mỗi tháng, phần lớn phải nhập khẩu. Trong khi đó, đại diện Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) khẳng định đã có bước chuẩn bị sớm khi triển khai thí điểm kinh doanh xăng E10 tại một số địa phương và các đô thị lớn từ năm 2025. Hệ thống gần 100 cửa hàng tham gia thí điểm cho thấy, sản phẩm được thị trường chấp nhận, không phát sinh vấn đề đáng kể trong quá trình sử dụng. PV OIL cho biết, có thể triển khai kinh doanh E10 trên diện rộng từ trung tuần đến cuối tháng 4, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, đại diện Saigon Petro cho biết sẽ triển khai bán E10 trên toàn hệ thống từ đầu tháng 4 và có thể mở rộng cung ứng trong tháng 5 nếu nhu cầu tăng. Công ty Anh Phát dự kiến bắt đầu kinh doanh E10 trên toàn hệ thống từ giữa tháng 4 sau khi hoàn tất các điều kiện kỹ thuật. NHU CẦU LỚN VỀ ETHANOL, CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HẤP DẪN Theo số liệu của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, hiện tổng năng lực pha chế của các doanh nghiệp hội viên đạt khoảng 965.000 m3/tháng, đủ đáp ứng nhu cầu xăng sinh học trên phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp đang tích cực đầu tư hạ tầng, nâng cấp hệ thống phối trộn và mở rộng bể chứa ethanol để sẵn sàng cho giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, ông Trịnh Quang Khanh - Tổng thư ký Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam - lưu ý xăng sinh học là sản phẩm cần thời gian pha chế, không thể xuất bán ngay như xăng khoáng. Nếu công tác điều hành không hợp lý, đặc biệt là tại thời điểm chuyển đổi đồng loạt, có thể phát sinh thiếu hụt cục bộ dù tổng nguồn cung toàn hệ thống vẫn đủ. Đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam kiến nghị điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức đối với xăng E10 theo hướng cao hơn xăng khoáng, do phát sinh thêm chi phí pha chế, vận chuyển, bảo quản và đầu tư hệ thống; đồng thời đề xuất áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thống nhất 7% nhằm tạo động lực cho quá trình chuyển đổi. Về thị trường, ông Khanh cho rằng, tâm lý người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn với xăng sinh học, đặc biệt đối với ô tô. Do đó, cần có thông tin chính thức về các dòng xe phù hợp với E10 để tránh tâm lý e ngại không cần thiết. Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam - đánh giá, nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn xăng sinh học E10 ước tính khoảng 92.000100.000 m3/tháng. Với tổng công suất thiết kế của 6 nhà máy sản xuất ethanol đạt sản lượng khoảng 41.000 m3/tháng nhưng trên thực tế chỉ mới có 3 nhà máy vận hành nên sản lượng sản xuất thực tế mới đạt khoảng 25.000 m3/tháng, tương đương 25-27% nhu cầu. Khi huy động tối đa các nhà máy, mức đáp ứng nhu cầu ethanol của cả nước sẽ khoảng 41%. DƯƠNG HƯNG Bán xăng E10 trên toàn quốc trong tháng 4 Lộ trình bắt buộc sử dụng xăng sinh học E10 đang được đẩy nhanh hơn dự kiến. Theo các doanh nghiệp xăng dầu, năng lực pha chế đến thời điểm này cơ bản đã sẵn sàng, song “nút thắt” nằm ở nguồn ethanol và cách tổ chức điều hành trong giai đoạn chuyển đổi. Ethanol sản xuất ở trong nước hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 25-27% nên nhu cầu nhập khẩu là rất lớn Về dài hạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp để sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng của đất nước, như tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng; nghiên cứu tiếp tục tái cơ cấu các đầu mối kinh doanh xăng dầu; nâng cao năng lực dự trữ năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng dài hạn… “Nếu doanh nghiệp trong nước không chủ động kế hoạch nhập khẩu sớm, nguy cơ sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu, hoặc phải mua của các nước lân cận với giá cao hơn”. Ông ĐỖ VĂN TUẤN - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam

4 n Thứ Sáu n Ngày 27/3/2026 GIỚI TRẺ KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP Ngày 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, các cán bộ đoàn tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Chính phủ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/193126/3/2026). Dự buổi gặp mặt có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết và các Bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang. PHÁT HUY TINH THẦN TIÊN PHONG, SÁNG TẠO Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn báo cáo Thủ tướng về các hoạt động Tháng Thanh niên 2026, hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng kết quả xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Lý Tự Trọng. Dịp này, T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Nổi bật là hai chiến dịch truyền thông “Tôi tin vào Đảng, tôi tự hào” và “Đoàn là chúng ta”, thu hút gần 175 triệu lượt tương tác; đồng thời thành lập 5.620 đội hình với hơn 1.300 tình nguyện viên hỗ trợ công tác bầu cử. Toàn Đoàn đã triển khai hơn 20.000 hoạt động tình nguyện, thu hút 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ hơn 1,4 triệu người dân và thanh thiếu nhi, trồng mới trên 3,1 triệu cây xanh. Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới” giai đoạn 20252030 được đẩy mạnh, với 173/248 xã biên giới xây dựng đề án tình nguyện vì cộng đồng. Anh Huy cho biết, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng thường niên của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc, toàn diện, có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý Nhà nước, quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội. Năm 2025, Thường trực Giải thưởng đã tiếp nhận 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị bao gồm các tỉnh thành Đoàn, các bộ, ban, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Chất lượng hồ sơ cao, có 13 tiến sĩ, 7 thạc sĩ. Độ tuổi các đại biểu dao động từ 10 đến 38 tuổi. Qua các vòng xét chọn công tâm, Hội đồng đã lựa chọn 19 đề cử tiêu biểu nhất để đưa vào vòng bình chọn trực tuyến công khai trên các nền tảng truyền thông. “Những Gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng được tuyên dương năm nay chính là những đại diện ưu tú nhất cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thành tích vượt trội cùng những đóng góp bền bỉ của các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ mang lại vinh quang cho đất nước trên trường quốc tế mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ hàng triệu thanh thiếu nhi cả nước không ngừng phấn đấu, rèn luyện và dấn thân”, anh Huy nói. Về Giải thưởng Lý Tự Trọng, theo anh Huy, đây là phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cho cán bộ đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 100 cán bộ Đoàn được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay có những thành tích, câu chuyện, kết quả khác nhau nhưng chung nhiệt huyết, sáng tạo của cán bộ Đoàn, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm không ngừng để thực hiện được những mong muốn, kỳ vọng của đoàn viên thanh niên. Có những cán bộ Đoàn luôn trăn trở, đổi mới nội dung phương thức hoạt động tại cơ sở, có những người đã thực hiện những công trình phần việc thanh niên mang lại giá trị kinh tế cao, phát triển văn hóa tại địa phương. Bên cạnh đó, có những cán bộ Đoàn đã gieo tình yêu trong từng con chữ cho em thơ, trong những việc tốt thực hiện hằng ngày. Nhiều cán bộ Đoàn gương mẫu đi đầu trong phong trào "Bình dân học vụ số", trong bảo tồn văn hóa và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số. THANH NIÊN CẦN TẬP TRUNG VÀO 6 TIÊN PHONG Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao T.Ư Đoàn thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển Thanh niên; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo Thủ tướng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò “rường cột của nước nhà”, “lực lượng tiên phong”, “mũi nhọn xung kích” xông pha trên mọi mặt trận bằng sức sáng tạo, niềm đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Thủ tướng đề nghị tập trung vào “6 tiên phong”. Trước hết là đổi mới tư duy và hành động sáng tạo. Cần xóa bỏ lối mòn, rèn luyện tư duy phản biện, tư duy hệ thống, dám nghĩ lớn, làm việc quyết đoán, hiệu quả và đúng thời điểm. Thanh niên phải đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; dám dấn thân, làm chủ lĩnh vực mới, tạo ra sản phẩm đột phá, nâng cao năng suất, hình thành các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững. Thanh niên cần tiên phong trong việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với tiếp thu tinh hoa nhân loại; sáng tạo các sản phẩm văn hóa độc đáo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, giải trí, nâng tầm giá trị Việt Nam trên trường quốc tế. Thanh niên cũng phải xung kích phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, tích cực hỗ trợ người yếu thế, vùng khó khăn, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong hội nhập quốc tế, thanh niên cần chủ động nâng cao ngoại ngữ, kỹ năng, tham gia các diễn đàn khu vực và toàn cầu, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vị thế Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với phương châm hành động thiết thực, hiệu quả, vì một Việt Nam phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Nhắc lại câu nói của Người Thanh niên Cộng sản 17 tuổi Lý Tự Trọng - Đoàn viên danh dự số 1 cách đây 95 năm: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, Thủ tướng mong thanh niên tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với sứ mệnh là những “người chủ tương lai của nước nhà”. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng thế hệ trẻ Việt Nam phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, mang trong mình “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc và Nhân dân. Thanh niên cần dám chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, vượt ra khỏi vùng an toàn trong công việc, vượt qua chính mình trong cuộc sống; luôn xung kích, đi đầu cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. LƯU TRINH THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Dám hành động vì lợi ích dân tộc, nhân dân Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng thế hệ trẻ Việt Nam phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, mang trong mình “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc và Nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng đội ngũ cán bộ Đoàn và Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng 2025 ẢNH: DUY PHẠM “Các thế hệ đi trước đã hi sinh xương máu để có được độc lập, tự do cho dân tộc; Thanh niên Việt Nam ngày nay phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xứng đáng với sứ mệnh là những người chủ tương lai của nước nhà, người nắm lấy tương lai huy hoàng của dân tộc; để thế hệ sau làm tốt hơn thế hệ trước, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH “Nhân dịp gặp mặt đầy ý nghĩa này, tuổi trẻ Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, khơi sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Hồ Chủ tịch hằng mong ước”. Anh BÙI QUANG HUY, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

5 n Thứ Sáu n Ngày 27/3/2026 GIỚI TRẺ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ƯU TIÊN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ “MAKE IN VIETNAM” TS. Đặng Thị Lệ Hằng, Viện Khoa học vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, đại diện lực lượng trẻ làm khoa học khẳng định nhận thức rõ trách nhiệm trong phát triển kinh tế tri thức, làm chủ khoa học - công nghệ, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. TS. Hằng cho biết, công việc chủ yếu gắn với phòng thí nghiệm, với các số liệu và bài toán công nghệ nhằm tìm lời giải cho những vấn đề khoa học. Trên hành trình đó, sự đồng hành của Trung ương Đoàn thông qua Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tiếp thêm niềm tin để chị kiên định theo đuổi nghiên cứu. Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực khoa học, TS. Hằng đã tham gia nhiều đề tài sử dụng ngân sách nhà nước, đảm nhiệm các vai trò từ chủ nhiệm, thư ký đến quản lý. Chị chia sẻ niềm vui khi Nghị quyết 57 ra đời đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện sự quan tâm và niềm tin của Chính phủ đối với phát triển kinh tế tri thức và mở ra nhiều cơ chế thuận lợi cho nhà khoa học trẻ yên tâm cống hiến. TS. Hằng kỳ vọng các chính sách mới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ trong nghiên cứu khoa học, cho phép linh hoạt điều chỉnh nội dung theo thực tế. Bởi nghiên cứu khoa học không phải lúc nào cũng tạo ra sản phẩm hữu hình, mà có thể là quy trình, giải pháp ứng dụng cho doanh nghiệp và sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, giá trị kinh tế. Anh Nguyễn Chí Đông, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, đang công tác tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel, bày tỏ niềm vui khi thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt cho chuyển đổi số quốc gia. Những người trẻ làm công nghệ luôn ý thức rõ trách nhiệm trong việc làm chủ các công nghệ lõi như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần vào phát triển bền vững. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, AI không chỉ là công cụ mà còn là động lực nâng cao năng suất, tối ưu quản trị và thúc đẩy kinh tế số. Tuy nhiên, thách thức lớn đặt ra là sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn công nghệ quốc tế ngay tại thị trường trong nước. Từ thực tiễn đó, anh Đông đề xuất sớm hoàn thiện chính sách chia sẻ dữ liệu mở, coi dữ liệu là “tài nguyên” của kỷ nguyên số, tạo nền tảng phát triển các mô hình AI phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cần cơ chế hỗ trợ, ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam”, hình thành thị trường đủ mạnh để doanh nghiệp trong nước tái đầu tư nghiên cứu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, xây dựng khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) cho công nghệ mới, tạo điều kiện để người trẻ mạnh dạn sáng tạo, thử nghiệm. Anh Đông bày tỏ tin tưởng, với sự chỉ đạo của Chính phủ và quyết tâm của thế hệ trẻ, Việt Nam sẽ không chỉ ứng dụng mà còn từng bước làm chủ, tiến tới dẫn dắt một số lĩnh vực công nghệ mới. LAN TỎA BẢN SẮC VIỆT NAM RA THẾ GIỚI Ca sĩ Phương Mỹ Chi bày tỏ vinh dự khi được tham dự buổi gặp mặt. Cô chia sẻ cảm xúc hồi hộp nhưng cũng rất xúc động khi có cơ hội trình bày suy nghĩ của mình trước Thủ tướng và các đại biểu. Là nghệ sĩ trẻ đến từ TPHCM, 2 năm liên tục nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết, luôn ghi nhớ thông điệp của Thủ tướng: “Quốc tế hóa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới” và xem đó là định hướng trong hành trình nghệ thuật. Nữ ca sĩ chia sẻ, từ nhỏ, âm nhạc dân gian và những làn điệu quê hương đã nuôi dưỡng, trở thành nền tảng vững chắc trong suốt 13 năm theo đuổi nghệ thuật. Với mong muốn trở thành cầu nối giúp giới trẻ hiểu và yêu hơn văn hóa dân tộc, nữ ca sĩ đã thực hiện nhiều sản phẩm mang màu sắc truyền thống, trong đó album Vũ trụ Cò bay góp phần lan tỏa tình yêu nguồn cội, truyền cảm hứng cho người trẻ gìn giữ giá trị văn hóa. Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ khát vọng đưa âm nhạc, bản sắc Việt Nam ra thế giới. Việc đạt Top 3 chương trình âm nhạc châu Á Sing! Asia 2025 (Giọng hát mới châu Á), là minh chứng cho sức hút của âm nhạc Việt đối với khán giả quốc tế, qua đó càng củng cố niềm tin vào hướng đi đã chọn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự đồng hành, hỗ trợ và đầu tư từ các cơ quan, tổ chức. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn xây dựng môi trường phát triển bền vững cho âm nhạc mang bản sắc Việt, chú trọng công tác lưu trữ, nghiên cứu và vai trò dẫn dắt của nghệ nhân, chuyên gia, giúp người trẻ học đúng, hiểu sâu và tự tin sáng tạo. Phương Mỹ Chi tin rằng, nếu được nuôi dưỡng trong một nền tảng vững chắc, người trẻ sẽ mạnh dạn hơn trong việc đưa văn hóa âm nhạc tỏa sáng khắp năm châu. ANH KHOA Làm chủ nền kinh tế tri thức Tại buổi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính, các bạn trẻ đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị với mong muốn được phát huy cao nhất tiềm năng sáng tạo để tiên phong trên mọi lĩnh vực đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc (từ trái qua) biểu diễn tại chương trình gặp mặt ẢNH: XUÂN TÙNG TS Đặng Thị Lệ Hằng mong có cơ chế chấp nhận độ rủi ro nhất định trong nghiên cứu, bởi khoa học không thể đảm bảo thành công tuyệt đối; đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác với doanh nghiệp như phòng thí nghiệm mở, cơ chế đồng sở hữu, đồng khai thác kết quả nghiên cứu. Có tới hơn 70% các doanh nghiệp và dự án đổi mới sáng tạo gặp vướng mắc về hành lang pháp lý. Đặc biệt trong khu vực Nhà nước, tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm” cùng những quy trình hành chính, mua sắm, đầu tư khắt khe đã vô tình trở thành một “chiếc áo chật”. “Nhiều sáng kiến tối ưu hóa quy trình, chuyển đổi số của lực lượng cán bộ trẻ, vì không có khung pháp lý để thử nghiệm, đành “ngậm ngùi” nằm trên giấy”, anh Tùng nêu thực trạng. Để giải quyết bài toán này, Đoàn Thanh niên Chính phủ đề xuất với Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, doanh nghiệp Nhà nước quan tâm, ủng hộ, triển khai cơ chế Sandbox (Thử nghiệm có kiểm soát) dành riêng cho các sáng kiến của cán bộ trẻ, cho phép cái mới được ra đời, vận hành trong một khuôn khổ giới hạn về không gian, thời gian, kiểm soát triệt để rủi ro trước khi quyết định thể chế hóa. “Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank) về Kinh nghiệm toàn cầu từ các cơ chế Sandbox đã chứng minh cơ chế này là bệ phóng hoàn hảo cho các ý tưởng trẻ. Điển hình như Chính phủ Singapore, họ không nói: Đây là tiền, các bạn hãy làm đi. Họ nói: Đây là bài toán của đất nước, hãy cùng chúng tôi giải nó bằng cách thử nghiệm trong môi trường an toàn này”, anh Tùng nêu dẫn chứng. Để ý tưởng này sớm đi vào thực tiễn, anh Tùng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy quá trình thử nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng nhằm sớm có những kinh nghiệm áp dụng sâu rộng sang những lĩnh vực khác. Anh Tùng mong mỏi, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo lãnh đạo các bộ và doanh nghiệp Nhà nước tạo hành lang cơ chế nội bộ để khuyến khích, bảo vệ, cũng như cấp kinh phí triển khai cho những sáng kiến đột phá của tuổi trẻ. Có thể cho phép lập các "Quỹ hạt giống Sandbox" và "Không gian thử nghiệm" ngay tại các bộ và doanh nghiệp Nhà nước. Ví dụ, một nhóm kỹ sư trẻ của VNPT và chuyên viên trẻ của Bộ Tài chính có thể cùng nhau thử nghiệm một quy trình liên thông dữ liệu mới. Nếu thất bại, đó là bài học với chi phí thấp nhất. Nếu thành công, đó sẽ là giải pháp chuyển đổi số giúp tiết kiệm hàng tỷ đồng và rút ngắn hàng nghìn giờ làm việc cho hệ thống. “Chúng tôi tin rằng, khi được trao niềm tin, gỡ bỏ nút thắt rào cản và cấp cho một sân chơi được bảo chứng, lực lượng thanh niên tại các cơ quan trọng yếu của Chính phủ sẽ là những mũi nhọn tiên phong mang lại giá trị thặng dư to lớn cho đất nước”, anh Tùng nói. L.TRINH Gỡ rào cản pháp lý để sáng tạo không nằm trên giấy Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho rằng, bức tranh thực tế đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hiện nay theo các báo cáo khảo sát từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây) cũng như Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đều chỉ ra rằng, rào cản về cơ chế, pháp lý luôn nằm trong top 3 nguyên nhân kìm hãm sự phát triển. Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ chia sẻ tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

6 n Thứ Sáu n Ngày 27/3/2026 GIỚI TRẺ KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP Tối 26/3, T.Ư Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết và các Bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang. ĐỔI MỚI MẠNH MẼ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo anh Huy, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội lớn, song cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Đại hội XIV của Đảng đã đề ra tầm nhìn chiến lược và các giải pháp đột phá nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, cần sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, trong đó thanh niên giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, yêu nước trong thời đại mới phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục khoa học công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Đây là định hướng quan trọng để tuổi trẻ Việt Nam phấn đấu, rèn luyện. Anh Huy cho biết, năm 2026 là năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031). Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xác định chủ đề công tác năm là: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, số lượng cán bộ chuyên trách giảm nhưng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; tinh gọn không đồng nghĩa làm ít đi mà phải làm hiệu quả, thông minh và nhanh hơn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, anh Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm. Đầu tiên, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thông minh, hiệu quả, nhanh hơn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, điều hành, bảo đảm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ người, rõ việc, rõ thời gian; đo được kết quả, đo được hiệu quả và đo được tác động). Các cấp bộ Đoàn lựa chọn, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm mỗi quý có ít nhất một kết quả nổi bật, mỗi năm hai đột phá, kết quả cụ thể đo đếm được, thấy được hiệu quả trước và sau khi tổ chức thực hiện. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; định hướng “3 thống nhất” về lý tưởng, mục tiêu và hành động. Cụ thể, lý tưởng của thanh niên là kiên định với lý tưởng của Đảng; mục tiêu phấn đấu của thanh niên là phát triển bản thân, chăm lo gia đình và cống hiến cho quê hương, đất nước; hành động của thanh niên là góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Cùng đó, tăng cường chuyển đổi số, tương tác đa chiều, phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên. Bên cạnh đó, Đoàn phát huy các phong trào hành động cách mạng như môi trường rèn luyện thanh niên; chuyển mạnh sang thực chất, ưu tiên mô hình hiệu quả, dễ nhân rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và nhu cầu xã hội. Cùng với đó, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, là hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên. Cuối cùng, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, nhất là trên địa bàn dân cư, trong trường học, khu công nghiệp. “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn. Phải là những thủ lĩnh thanh niên luôn khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, gần thanh niên, hiểu thanh niên và có khả năng truyền cảm hứng cho thanh niên”, anh Huy nói. TRÁCH NHIỆM CỦA THẾ HỆ TRẺ LỚN HƠN BAO GIỜ HẾT Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của thanh niên; mỗi thành tựu của dân tộc đều có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ Việt Nam. Thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, mà còn là lực lượng tiên phong trong tiếp cận tri thức mới, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Đảng ta đã xác định chỉ có thể trở thành hiện thực khi được chuyển hóa thành khát vọng hành động, thành ý chí vươn lên mạnh mẽ của mỗi thanh niên Việt Nam”, ông Quyết nói. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và không gian số, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục theo hướng hiện đại, gần gũi, thuyết phục; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, vừa bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến, vừa nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc. Cùng đó, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước. “Tổ chức Đoàn cần dẫn dắt thanh niên tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực trọng điểm như: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, khởi nghiệp sáng tạo, hội nhập quốc tế”, ông Quyết nhấn mạnh. Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện. “Đoàn phải thực sự là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư nói. Theo ông Quyết, lịch sử đã chứng minh một chân lý sâu sắc: Mỗi khi đất nước đứng trước những bước ngoặt lớn, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu. Hôm nay, đất nước ta đang bước vào một chặng đường phát triển mới: nhanh hơn, mạnh hơn, sâu rộng hơn và hội nhập, cạnh tranh toàn cầu. Trách nhiệm của thế hệ trẻ vì thế cũng lớn hơn bao giờ hết. LƯU TRINH Thắp sáng tương lai dân tộc Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết, đất nước ta đang bước vào một chặng đường phát triển mới: nhanh hơn, mạnh hơn, sâu rộng hơn và hội nhập, cạnh tranh toàn cầu. Trách nhiệm của thế hệ trẻ vì thế cũng lớn hơn bao giờ hết. “Tôi mong rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn tự đặt mình câu hỏi: Mình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn? Mình phải cống hiến như thế nào để xứng đáng với sự hi sinh của các thế hệ đi trước? Hãy biến khát vọng cống hiến thành động lực sống; biến tinh thần dấn thân thành bản lĩnh của tuổi trẻ và hãy để mỗi thanh niên Việt Nam trở thành một ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng cho tương lai của dân tộc”. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư TRỊNH VĂN QUYẾT TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN T.Ư TRỊNH VĂN QUYẾT: Tại lễ kỷ niệm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, vì đã có nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ẢNH: XUÂN TÙNG Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết (bên trái) và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao Giải thưởng Lý Tự Trọng 2026 cho cán bộ Đoàn xuất sắc ẢNH: XUÂN TÙNG

