Báo Tiền Phong số 85

THỨ NĂM 0977.456.112 TRUNG ƯƠNG THỐNG NHẤT RẤT CAO NHỮNG VẤN ĐỀ HỆ TRỌNG TRANG 2-3 TRANG 3 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV ẢNH: TTXVN 26/3/2026 Số 85 Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao biểu trưng, Bằng khen của T.Ư Đoàn cho ca sĩ Hòa Minzy, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 Bệ phóng trưởng thành và cống hiến Để thanh niên phất cao ngọn cờ tiên phong TRANG 4-5-6-7 XỨNG ĐÁNG là đội dự bị tin cậy của Đảng trong kỷ nguyên mới THỦ TƯỚNG TIẾP LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NGA-VIỆT VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH NGA CHUYỆN HÔM NAY Trong bài viết quan trọng “Thanh niên với tương lai đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng “thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay: Ngôn ngữ của tri thức, của sáng tạo, của trách nhiệm và của khát vọng vươn lên không ngừng”. Yêu nước của người trẻ n TRÍ QUÂN TRANG 5 Khi hàng triệu người trẻ cùng chung khát vọng, cùng hành động, sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường ẢNH: XUÂN TÙNG

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 26/3/2026 Chiều 25/3, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV họp phiên bế mạc. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trung ương đã thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát và nhấn mạnh 5 nội dung công việc. THỨ NHẤT, VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG ĐẢNG Theo Tổng Bí thư, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới cần tiếp tục được chú trọng, tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao bản lĩnh, tính tiền phong, tính chiến đấu và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thật nghiêm túc, nhất quán “Bốn kiên định” về chính trị, tư tưởng. Đó là kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để Đảng ta giữ vững bản chất cách mạng, trung thành với những nguyên lý cốt lõi, đồng thời vận dụng linh hoạt, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và yêu cầu của thời đại. Đó là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Đây là sự lựa chọn mang tính lịch sử, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam, là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta. Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, càng trước khó khăn, thách thức, càng phải giữ vững niềm tin, bản lĩnh và ý chí đối với con đường Đảng ta, Nhà nước ta, Nhân dân ta đã chọn. Đó là kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Đây là yêu cầu khách quan, là quá trình cách mạng có tính quy luật, để không ngừng thúc đẩy tiến bộ xã hội, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Kiên định tinh thần đổi mới đúng định hướng, đổi mới có nguyên tắc, đổi mới vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. Đó là kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Nhằm bảo đảm giữ vững sự thống nhất về ý chí, hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Giữ cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, củng cố niềm tin sâu sắc trong nhân dân về một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. “Quy định về Công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng được ban hành trong hội nghị lần này chính là sự cụ thể hóa “Bốn kiên định” nêu trên”, Tổng Bí thư nói. THỨ HAI, VỀ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ “HAI CON SỐ” Tổng Bí thư nêu rõ đây là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất. Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, các ban, bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp cần quán triệt sâu sắc “bốn nguyên tắc” cốt lõi sau: Một là, tăng trưởng thực chất. Tức là không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với chất lượng tăng trưởng dựa trên tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh quốc gia và giá trị gia tăng thực chất. Mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn. Đảm bảo tăng trưởng hôm nay không làm tổn hại đến nền tảng phát triển của ngày mai, không làm suy giảm nguồn lực đối với thế hệ tương lai của đất nước. Kiên quyết loại bỏ tư duy chạy theo thành tích. Nếu chỉ chạy theo tốc độ mà xem nhẹ chất lượng thì tăng trưởng sẽ không bền vững và cái giá phải trả sẽ rất đắt. Hai là, kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Đây là điều kiện tiên quyết, trụ cột quyết định khả năng vận hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Việc điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác phải theo hướng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, vừa hỗ trợ tăng trưởng hợp lý, vừa củng cố niềm tin thị trường, ổn định kỳ vọng và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài. Ba là, tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc sử dụng nguồn lực phải gắn với nguyên tắc khoa học, hạch toán kinh tế xã hội rõ ràng, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, khắc phục tình trạng dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí. Các dự án được lựa chọn phải có tác động chiến lược đối với toàn bộ nền kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng thực chất và góp phần củng cố các kết cấu hạ tầng then chốt của quốc gia. Bốn là, tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội. Mọi chính sách, dự án và nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới việc tạo ra giá trị thực chất cho người dân, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân. Đảm bảo thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chia sẻ công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận xã hội và phát triển bền vững. “Trên cơ sở “bốn nguyên tắc” cốt lõi này, việc triển khai mục tiêu tăng trưởng “hai con số” phải được tiến hành một cách nhất quán, đồng bộ và kiên định, với sự chỉ đạo tập trung cao của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời nêu, để tạo “động lực của động lực” cho phát triển, Trung ương cần sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để Hội nghị Trung ương 3- Khóa XIV xem xét, quyết định. THỨ BA, VỀ PHÁT HUY THẾ MẠNH MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay không chỉ là mô hình tổ chức hành chính mới, mà còn là "phương thức quản trị địa phương mới", nhằm bỏ Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trung ương đã thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn, hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng. BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 2, KHÓA XIV: tầng nấc trung gian để tổ chức vận hành bộ máy chính quyền cơ sở thông suốt, với nguồn lực được phân bổ hợp lý, công nghệ và dữ liệu được sử dụng hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Trước hết, phải xác định đây là một cuộc cải cách về quản trị, chứ không đơn thuần là một sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy. Nếu chỉ dừng lại ở việc giảm tầng nấc trung gian, sáp nhập đầu mối, tinh giản hình thức, mà không đồng thời đổi mới cơ chế phân quyền, phân cấp, ủy quyền, không thiết kế lại quy trình xử lý công việc, không chuẩn hóa hệ thống dữ liệu, không làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, không chuyển mạnh phương thức phục vụ từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển thì hiệu quả cải cách sẽ rất hạn chế. Tiếp theo, phải bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Cấp tỉnh không sa vào xử lý sự vụ, làm thay cấp dưới, ôm đồm những việc cơ sở có thể làm được, mà phải tập trung vào những vấn đề mang tính quy hoạch, chiến lược, đầu tư lớn, điều phối nguồn lực, quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát và bảo đảm tính thống nhất, liên kết trong toàn địa bàn, trong vùng. Ngược lại, cấp xã phải được trao điều kiện về nguồn lực để tạo không gian phát triển bên cạnh nhiệm vụ thực sự trở thành nơi giải quyết các công việc trực tiếp gắn với người dân, doanh nghiệp, địa bàn, đời sống hằng ngày, an sinh xã hội, trật tự cơ sở, thủ tục thiết yếu và các yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. Theo Tổng Bí thư, phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát. Không thể giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã mà không giao tương xứng về cơ chế, biên chế, ngân sách, dữ liệu, hạ tầng số và cơ chế giám sát, kiểm tra phù hợp. Vì vậy, phải đảm bảo phương châm: Giao quyền đến đâu, bảo đảm nguồn lực đến đó; phân cấp đến đâu, kiểm soát chặt chẽ đến đó; trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó. Cùng với đó, việc điều hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc. Không thể lấy một khuôn mẫu duy nhất áp cho mọi địa phương, mọi đơn vị cơ sở, bởi điều kiện về dân số, diện tích, tính chất đô thị, nông thôn, miền núi, đồng bằng, yêu cầu văn hóa, quốc phòng, an ninh, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và khối lượng công việc ở mỗi nơi là rất khác nhau. Nếu triển khai một cách cứng nhắc, rất dễ nảy sinh một bộ máy cồng kềnh mới ngay ở cấp cơ sở, đi ngược lại mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả mà chúng ta đã đặt ra. “Cuối cùng, phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất, là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiệu quả của cải cách không chỉ đo bằng số lượng đầu mối được sắp xếp lại, mà phải được kiểm nghiệm bằng những kết quả rất cụ thể trong đời sống xã hội: người dân không bị phiền hà; hồ sơ, thủ tục hành chính phải được giải quyết nhanh thông qua khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, và quan trọng nhất là cấp xã phải thực sự giải quyết được công việc ngay tại chỗ, phù hợp thực tiễn địa phương”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. THỨ TƯ, VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn tới cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, với cách tiếp cận vừa mang tính hệ thống, vừa có chiều sâu chiến lược. Đó không chỉ là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên nhằm làm trong sạch bộ máy, mà còn là điều kiện nền tảng để củng cố niềm tin của Nhân dân, bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội và tạo lập môi trường lành mạnh cho phát triển. Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn và các cơ chế, chính sách mới theo hướng thông thoáng hơn, cởi mở hơn để khơi thông nguồn lực phát triển, thì nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng gia tăng theo cả chiều rộng và mức độ tinh vi. Thực tiễn cho thấy, chính ở những lĩnh vực có nhiều ưu đãi, lại dễ trở thành điểm phát sinh rủi ro nếu thiếu cơ chế phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải thiết kế, cải tiến thể chế đủ chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, lãng phí, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát đủ mạnh để “không dám” và “không muốn” tham nhũng. “Công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới phải được triển khai với quyết tâm chính trị cao, hành động kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục. Xử lý nghiêm minh mọi vi phạm, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhưng đồng thời phải quán triệt sâu sắc tính nhân văn, thượng tôn pháp luật và mục tiêu phát triển. Trong đó, phải thiết lập và vận hành hiệu quả các cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phân định rõ ranh giới giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với sai sót trong quá trình thử nghiệm, đổi mới”, Tổng Bí thư yêu cầu. THỨ NĂM, VỀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực tiễn từ diễn biến chính trị, kinh tế, quân sự trên thế giới cho thấy: Một đất nước muốn tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư lớn, mở rộng thị trường, và hội nhập sâu rộng thì trước hết phải là một quốc gia có tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức đề kháng cao trước các cú sốc an ninh truyền thống và phi truyền thống. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới không chỉ là giữ vững chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo, vùng trời, mà còn là giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ thể chế, bảo vệ lòng tin xã hội, bảo vệ không gian mạng, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ các mạch máu kinh tế và các lợi ích phát triển chiến lược của đất nước. Cần phải nhận thức đầy đủ đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, trọng yếu, cốt lõi, lâu dài, kiên trì của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế cần phải được đặt xuyên suốt trong mọi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và quyết sách phát triển. Bảo đảm cho phát triển đúng hướng, bền vững, có chủ quyền, có kiểm soát rủi ro và có khả năng tự vệ từ sớm, từ xa, chủ động “giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Từ đó xây dựng cho được sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong thời bình, trong đó sức mạnh quân sự, sức mạnh an ninh, sức mạnh đối ngoại, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học công nghệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, liên hoàn, hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó, phải đặc biệt coi trọng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, đô thị lớn, trung tâm kinh tế, hạ tầng trọng yếu và không gian mạng. Đây chính là sự kết hợp giữa “thế” và “lực”, giữa phòng thủ quốc gia với phòng thủ xã hội, giữa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. “Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. Để quốc phòng, an ninh, đối ngoại thực sự trở thành một “cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia” và động lực trực tiếp của phát triển, đồng thời là chỗ dựa chiến lược để đất nước vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG Bí thư Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Theo thông báo Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Thành sinh năm 1969, quê quán tại tỉnh Phú Thọ, là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XIII và XIV. Ông có thời gian dài công tác trong ngành ngân hàng. Từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2024, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đến tháng 11/2024, được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; từ tháng 7/2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới). Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu của Trung ương, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước khóa XVI để làm thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 3 n Thứ Năm n Ngày 26/3/2026 THỜI SỰ Sáng 25/3 (giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga do ông Vladimir Petrovich Buyanov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt và ông Nikolay Nikolaevich Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam dẫn đầu. Xúc động được gặp những người bạn thân thiết của Việt Nam, những minh chứng sống cho quan hệ hữu nghị, son sắc, tin cậy giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong đó có tình cảm, công sức, trí tuệ và cả xương máu của những người trong Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga. Nêu những công trình lớn, mang tính biểu tượng của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga (và Liên Xô trước đây), Thủ tướng Chính phủ cho biết trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này, hai bên thúc đẩy quan hệ lên tầm cao mới, góp phần để hai nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Với việc hai bên ký Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, sẽ có thêm một công trình biểu tượng mới trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Chính phủ mong muốn và đề nghị Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam, nhất là Đại sứ quán hai nước để có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa, vừa ôn lại, ghi nhớ, giáo dục truyền thống, vừa tạo nền tảng, động lực vun đắp cho quan hệ hai nước; góp phần cho mỗi nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. BÌNH GIANG Thủ tướng tiếp lãnh đạo Hội Hữu nghị NgaViệt và Hội Cựu chiến binh Nga Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Cựu chiến binh Nga ẢNH: TTXVN những vấn đề hệ trọng

4 n Thứ Năm n Ngày 26/3/2026 GIỚI TRẺ KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGỌN CỜ DẪN DẮT TUỔI TRẺ TRONG SUỐT 95 NĂM VẺ VANG Ngay từ khi ra đời dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mang sứ mệnh tổ chức, giáo dục, rèn luyện thanh niên đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Qua các thời kỳ lịch sử, dù trong chiến tranh hay hòa bình, trong gian khó hay thời kỳ phát triển, tuổi trẻ Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận. Trong những năm kháng chiến, hàng triệu thanh niên đã lên đường chiến đấu, với tinh thần của “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Khi đất nước thống nhất, tuổi trẻ lại tiếp tục có mặt ở những vùng khó khăn, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế mới, thực hiện các công trình thanh niên cộng sản, sẵn sàng lên đường bảo vệ chủ quyền quốc gia và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong thông qua học tập, lao động sáng tạo và cống hiến không ngừng. Hình ảnh màu áo xanh tươi trẻ xuất hiện trên khắp mọi miền Tổ quốc - từ vùng sâu, vùng xa đến các đô thị lớn - đã trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ. Đặc biệt, hàng triệu đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tươi trẻ xung kích trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch COVID-19; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tham gia thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia; hỗ trợ người dân trong những hoàn cảnh khó khăn… đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Cùng với đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi, góp sức trẻ thực hiện các nhiệm vụ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. TIÊN PHONG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI - SỨ MỆNH CỦA TUỔI TRẺ HÔM NAY Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đứng trước những thời cơ lớn đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Hành trình đó đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, mà thanh niên phải là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực then chốt. Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc tới thế hệ trẻ trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”. Đặc biệt, phương châm hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” được nhấn mạnh, là định hướng quan trọng để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước phấn đấu, rèn luyện. Từ tinh thần đó, mỗi người trẻ cần nhận thức rõ, thanh niên không chỉ là người thụ hưởng, mà phải là lực lượng tiên phong nhận lãnh sứ mệnh xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng: Đó là tiên phong trong học tập, làm chủ tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Việc học phải trở thành nhu cầu tự thân, gắn với tinh thần học tập suốt đời. Trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp mới, việc làm chủ các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay công nghệ mới là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đó là tiên phong trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lập nghiệp, sáng tạo giá trị mới cho xã hội. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chấp nhận thử thách sẽ giúp người trẻ không chỉ khẳng định bản thân mà còn góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn, tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Đó là tiên phong trong hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng toàn cầu, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là nền tảng để khẳng định vị thế của thanh niên Việt Nam trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Đó là tiên phong dấn thân vì cộng đồng, vì Tổ quốc; xung kích trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự; tình nguyện đến với những nơi khó khăn, gian khổ. Đó chính là biểu hiện cụ thể của lý tưởng sống đẹp, sống có ích - giá trị cốt lõi làm nên bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. ĐỔI MỚI MẠNH MẼ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN Để thanh niên phát huy đầy đủ vai trò trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đoàn là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Trước hết, cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, kiên định các giá trị cốt lõi nhưng cần triển khai với cách tiếp cận linh hoạt, hiện đại; tăng cường tương tác đa chiều, kết hợp giữa phương thức truyền thống và nền tảng số, đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” trong quá trình tự giáo dục và rèn luyện. Luôn coi các phong trào hành động cách mạng tiếp tục là môi trường thực tiễn quan trọng để tập hợp và phát huy thanh niên. Mỗi hoạt động, mỗi chương trình cần được thiết kế theo hướng “dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ lan tỏa”; xác định rõ mục tiêu, nội dung, trách nhiệm và kết quả đầu ra; bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”; đồng thời, phải được đánh giá bằng những chỉ số cụ thể, phản ánh đúng hiệu quả mang lại, phù hợp với tinh thần hành động quyết liệt, cụ thể từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Từ học tập, nghề nghiệp, việc làm đến đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe thể chất, các hoạt động của Đoàn cần hướng tới đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người trẻ, tạo điều kiện để thanh niên phát triển bền vững. Đồng thời, tổ chức Đoàn cần tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, đặc biệt tại địa bàn dân cư, trường học và khu công nghiệp, có ý nghĩa then chốt trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Các cấp bộ đoàn cần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, vận hành theo phương thức quản trị hiện đại, dựa trên dữ liệu và các chỉ số đánh giá cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực chất. Đội ngũ cán bộ Đoàn cũng cần không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, tăng cường tính nêu gương và khả năng kết nối nguồn lực. Chặng đường 95 năm là niềm tự hào, đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho những hành trình mới với yêu cầu cao hơn. Truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước chính là nền tảng, là động lực để tuổi trẻ hôm nay tiếp tục vững bước trong kỷ nguyên mới. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy thắp sáng trong tim mình ngọn lửa lý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo và hành động. Màu áo xanh thanh niên không chỉ là biểu tượng của nhiệt huyết mà còn là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm. Mỗi cấp bộ đoàn cần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi hàng triệu người trẻ cùng chung khát vọng, cùng hành động, thì chính màu áo xanh ấy sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. q Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng trong kỷ nguyên mới Tháng Ba năm nay đánh dấu tròn 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chặng đường gần một thế kỷ trưởng thành cùng với lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc. Trong hành trình ấy, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần tiên phong, sẵn sàng dấn thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò ngọn cờ tập hợp, đoàn kết, dẫn dắt tuổi trẻ đi theo lý tưởng của Đảng, trở thành lực lượng kế tục trung thành, tin cậy của Đảng. Anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" ẢNH: NGỌC TÚ Một trong những sứ mệnh của tuổi trẻ hôm nay là tiên phong trong học tập, làm chủ tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ẢNH: PVT Anh BÙI QUANG HUY Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn n BÙI QUANG HUY - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

5 n Thứ Năm n Ngày 26/3/2026 GIỚI TRẺ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐI ĐẦU TRONG NHỮNG LĨNH VỰC MỚI Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hà Quang Dự chia sẻ, chặng đường 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một hành trình vẻ vang, gắn liền với lịch sử đấu tranh và phát triển của dân tộc. Ở mỗi thời kỳ, Đoàn đều khởi xướng những sáng kiến, phong trào lớn, cổ vũ và tập hợp đông đảo thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ với những phong trào tiêu biểu như “Ba sẵn sàng” - trở thành xương sống huy động sức trẻ cả nước, đến giai đoạn hòa bình, đổi mới với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, lập nghiệp, tất cả đều thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên. Bước vào thời kỳ đổi mới và phát triển, Đoàn tiếp tục kế thừa truyền thống, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động các phong trào thiết thực như thanh niên tình nguyện, thanh niên lập nghiệp, tham gia chuyển đổi số, khẳng định vai trò lực lượng đi đầu trong những lĩnh vực mới của đất nước. Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển với nhiều cơ hội và thách thức, ông Hà Quang Dự đặt niềm tin yêu, kỳ vọng vào thế hệ thanh niên thời đại mới. “Thế hệ trẻ bây giờ nhiều người tài giỏi, được đào tạo bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể bước vào kỷ nguyên mới của đất nước. Tôi mong đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; xây dựng các chủ trương, phong trào sát với thực tiễn và nguyện vọng của tuổi trẻ. Những giá trị cốt lõi như tinh thần “Ba sẵn sàng”, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đã làm nên sức mạnh của nhiều thế hệ cần được giữ vững”, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nói. Ông Hà Quang Dự nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, không thể chỉ kêu gọi hi sinh, cống hiến mà cần quan tâm tạo điều kiện để thanh niên lập nghiệp, có việc làm, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Khi quyền lợi và khát vọng chính đáng được đáp ứng, thanh niên sẽ gắn bó và tích cực tham gia các phong trào. Đặc biệt, ông Dự cho rằng, cán bộ Đoàn phải thích ứng nhanh với bối cảnh mới, chú trọng nâng cao năng lực. Đồng thời, cần gần gũi, bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để tổ chức phong trào hiệu quả, tránh xa rời thực tiễn. SỨ MỆNH TRƯỚC YÊU CẦU CAO HƠN Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới với quyết tâm lớn, được định hướng bởi đường lối rõ ràng của Đảng, đặc biệt là từ Đại hội XIV hướng tới mục tiêu “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đây là khát vọng chung của toàn dân tộc, trong đó thanh niên giữ vai trò rất quan trọng. Ông Vũ Trọng Kim nhớ lại thời điểm năm 2000, khi đó ông đang là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đầy trăn trở trước ngưỡng cửa thế kỷ mới, tự hỏi thanh niên cần làm gì, làm như thế nào để cống hiến cho Tổ quốc. Theo ông, hôm nay cũng là một dấu mốc tương tự: đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, đòi hỏi tuổi trẻ tiếp tục xác định rõ vai trò, sứ mệnh của mình. “Dù bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu cao hơn, thử thách lớn hơn nhưng tôi tin thanh niên Việt Nam sẽ vượt qua để phất cao ngọn cờ tiên phong. Như lời Bác Hồ từng căn dặn: Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp biển / Quyết chí ắt làm nên”, ông Kim nói. Trong giai đoạn này, ông Vũ Trọng Kim cho rằng, thanh niên cần xác định rõ ý chí và hành động phải luôn song hành, với tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương thức hành động linh hoạt, sáng tạo. Trước hết, đó là quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển gắn liền với nâng cao đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc “muôn người như một”. Thứ hai, cần chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn và đội ngũ thanh niên ngày càng vững mạnh, có tính kỷ luật, có bản lĩnh và định hướng rõ ràng. Trong đó, chú trọng siết chặt đội ngũ của tổ chức Đoàn và tất cả thanh niên thành khối thống nhất để tạo sức mạnh cộng hưởng. Thứ ba, cần tăng cường tương tác mạnh mẽ, kết nối sâu rộng trong và ngoài tổ chức thanh niên, từ đó phát hiện sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau giải quyết những vấn đề mới đặt ra. Trên ba phương diện đó, tổ chức Đoàn cần chủ động định hướng, thậm chí cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án thiết thực, giúp thanh niên có cơ sở suy nghĩ và lựa chọn phương án hành động phù hợp, hiệu quả. Tuy nhiên, điều cốt lõi, theo ông Kim, mỗi thanh niên phải tìm được một việc làm phù hợp và tổ chức Đoàn đồng hành để định hướng thanh niên lập thân, lập nghiệp từ sớm. Khi có nền tảng nghề nghiệp vững, mới có thể cống hiến hiệu quả. Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh thêm, đa số thanh niên Việt Nam mang trong mình khát vọng lập thân, lập nghiệp và cống hiến. Đây là dòng chảy chủ đạo cần được khơi dậy và tạo điều kiện phát triển bằng cả chính sách của Nhà nước, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn. LƯU TRINH Để thanh niên phất cao ngọn cờ tiên phong Các thế hệ lãnh đạo Đoàn gửi gắm tin yêu, kỳ vọng vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đoàn viên, thanh niên hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang 95 năm, đổi mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Thanh niên cần chủ động làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ mới “Cán bộ Đoàn nhất định phải gần gũi, bám sát cơ sở. Không thể chỉ dựa vào chủ trương chung hay cách triển khai bằng kỹ thuật mới, cán bộ Đoàn phải đi vào thực tiễn, hiểu đúng tâm tư, nguyện vọng của thanh niên thì mới khơi dậy và thúc đẩy phong trào phát triển từ cơ sở”. Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn HÀ QUANG DỰ “Thanh niên cần được khuyến khích bắt đầu từ những việc nhỏ, từ thực tiễn cuộc sống, để từng bước tìm ra con đường phù hợp nhất cho mình. Tổ chức Đoàn phải đồng hành và phải thực sự tạo môi trường rèn luyện, dẫn dắt, đồng hành, truyền cảm hứng cho thanh niên trong học tập, lao động để không ngừng tiến lên cống hiến cho quê hương, đất nước”. Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn VŨ TRỌNG KIM CHUYỆN HÔM NAY “Ngôn ngữ” yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay đã xuất hiện rộng khắp với màu cờ, sắc áo và biết bao hình ảnh ấn tượng, đầy cảm xúc, đặc biệt trong những dịp đất nước bước vào ngày hội lớn. Nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ. Như khẳng định của Tổng Bí thư: “yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước”. Ngôn ngữ yêu nước mới của người trẻ là vậy, rất thực tiễn, rõ ràng, thích ứng với một thời đại đang có quá nhiều biến động; khi mọi sự tồn tại và phát triển ngày nay không thể thiếu vắng tri thức, năng lực sáng tạo, mô hình quản trị mới tạo ra giá trị gia tăng mới. Tôi hồi nhớ lại mấy mươi năm xưa thời tuổi trẻ của mình. Nếu có từ nào ngắn gọn nhất, thì đó là ‘bốc lửa’. Dù lắm lúc mưa dầm lặn lội trên con đường học hành xa ngái, những chiến dịch về nông thôn gánh đất, đắp đập thủy lợi, lên núi trồng rừng đến bị sốt rét. Là những cơn đói giảng đường. Cũng lắm lúc mang theo một chút hoang hoải một chút bơ vơ của tuổi trẻ khi nghĩ về ngày mai. Nhưng mọi thứ khi ấy có vẻ đơn giản hơn nhiều. Tôi lại nhìn vào những đứa con của tôi hôm nay, đang thuộc gen Z. Cảm giác chúng đang trầm lắng, suy tư nhiều hơn so với lứa tuổi. Cũng phải thôi, thế hệ Z là chiếc bản lề của cánh cửa kỷ nguyên số, chịu áp lực rất lớn trước những gió bão thời đại, về học hành, công việc, sự cô đơn thế hệ… Người ta đã tính được rằng những người trẻ thế hệ internet và AI hiện nay, sự sẵn - sàng về kiến thức cũng như khả năng hiểu biết đa ngành đa lĩnh vực còn lớn hơn cả những học giả sống ở nhiều thế kỷ trước. Chỉ có điều khối kiến thức ấy hầu như không nằm sẵn trong đầu người trẻ, mà ở các phím bấm điện thoại, máy tính, với sự hỗ trợ của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo. Điều đó tạo nên cho lớp trẻ lối sống hoàn toàn khác biệt với con người các kỷ nguyên trước. Còn lý tưởng? Tôi luôn tin - một cách chắc chắn rằng lý tưởng là điều không bao giờ thiếu vắng trong mỗi người trẻ có ý thức. Dẫu bay bổng hay thực tế, dẫu gần hay xa, thì họ luôn gặp nhau ở một điểm chung nhất, đó là khát vọng phấn đấu vươn lên vì đất nước, vì dân tộc, vì cuộc sống, vì con người. Thế hệ trẻ giàu năng lượng sáng tạo và khát vọng hành động, dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm, dám tháo gỡ và thay đổi những lạc hậu, bất cập vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Trên hành trình đầy thử thách ấy, họ đang rất cần sự chung tay đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với tinh thần hỗ trợ, tôn trọng và tin tưởng. T.Q Yêu nước của người trẻ TIẾP THEO TRANG 1

6 n Thứ Năm n Ngày 26/3/2026 GIỚI TRẺ KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP Tối 25/3, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 với chủ đề “Áo xanh gọi tương lai”. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết và các Bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang. ĐỊNH VỊ VIỆT NAM TRÊN BẢN ĐỒ TOÀN CẦU Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 mang đến nhiều cảm xúc. Chủ nhân giải thưởng là những người trẻ không ngừng nỗ lực, bứt phá giới hạn để tỏa sáng mang vinh quang về cho Tổ quốc. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, từ học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp, an ninh, quốc phòng cho đến hoạt động xã hội, văn hóa nghệ thuật… người trẻ đang biến tài năng cá nhân thành giá trị thực tiễn, phụng sự cộng đồng, phụng sự quốc gia. Những câu chuyện truyền cảm hứng của 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 cho thấy hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phải được bắt đầu từ những bứt phá về mặt trí tuệ. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Nguyễn Chí Đông (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viettel) mang đến câu chuyện về hành trình làm chủ những công nghệ lõi tiên tiến nhất, tiết kiệm cho đất nước hàng triệu USD tiền mua bản quyền nước ngoài. Theo anh Đông, trong thế giới số, ai nắm giữ dữ liệu, người đó nắm giữ tương lai. Nhưng có một sự thật từng khiến anh và những người làm công nghệ vô cùng trăn trở: dù chúng ta là những người tạo ra dữ liệu, chúng ta lại từng phải phụ thuộc quá nhiều vào các nền tảng phân tích của nước ngoài. Hằng năm, hàng triệu USD phải trả chỉ để “thuê” người khác hiểu người Việt Nam. “Câu hỏi chúng tôi luôn trăn trở là: Tại sao trí tuệ Việt Nam, kỹ sư Việt Nam lại không thể tự tay viết nên những hệ thống lõi cho chính đất nước mình? Sự đau đáu đó đã ép chúng tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn. Chúng tôi chọn con đường khó nhất: Đi từ con số không, tự chủ hoàn toàn công nghệ. Và chúng tôi đã làm được”, anh Đông chia sẻ. Nền tảng dữ liệu lớn Viettel (VLP) do anh Đông và cộng sự phát triển không chỉ giải bài toán lõi cho tập đoàn, mà còn vươn ra phục vụ 10 thị trường quốc tế. Những hệ thống như nền tảng số liệu thông minh GenBI không chỉ mang về hàng trăm tỷ đồng doanh thu, mà quan trọng hơn, nó chứng minh sự tự chủ tuyệt đối, tiết kiệm hàng triệu USD mua giải pháp ngoại. Cùng với Chí Đông, Gương mặt trẻ tiêu biểu Phạm Chí Nhu, CEO Coolmate kể câu chuyện đầy cảm xúc về ý chí, bản lĩnh mạnh mẽ gỡ bỏ tấm mác "xưởng gia công" đưa sản phẩm "Made in Vietnam" lên bản đồ thời trang thế giới. Năm 2025, anh đưa sản phẩm thời trang Coolmate lên nền tảng thương mại điện tử Amazon, nhanh chóng lọt top “Amazon's Choice”, cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn quốc tế. Doanh thu Coolmate năm 2025 đạt gần 1.000 tỷ đồng. Phạm Chí Nhu khẳng định sự thành công của Coolmate xuất phát từ tinh thần tiên phong, dấn thân, không ngại khó, không ngại khổ, không ngại làm việc mới và không ngại sai. Nếu trí tuệ là bệ phóng mở đường, thì văn hóa và thể thao chính là những "đại sứ" mang tâm hồn, khí phách Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế. Dưới ánh đèn lộng lẫy của những sân khấu toàn cầu hay trên những đường đua khốc liệt nhất hành tinh, thế hệ trẻ Việt đang khẳng định vị thế của Tổ quốc bằng những tấm huy chương rực rỡ và những giai điệu đầy kiêu hãnh. Để có được một khoảnh khắc quốc kỳ tung bay trên đấu trường quốc tế, những cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc hay vận động viên Nguyễn Thị Hương đã phải đánh đổi bằng hàng ngàn giờ tập luyện vắt kiệt sức lực, những chấn thương giấu kín và kỷ luật thép vươn lên vượt ngưỡng giới hạn của bản thân. Những nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi hay Đức Phúc đang lựa chọn một con đường khó hơn: trở về với cội nguồn và làm mới những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Chia sẻ tại chương trình, ca sĩ Đức Phúc khẳng định, dù đứng dưới bất kỳ ánh đèn rực rỡ nào trên thế giới, người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào mang theo hồn cốt và tiếng nói dân tộc để vươn xa. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi xem mỗi người trẻ là một “đại sứ” của quê hương. “Chúng tôi nguyện dùng thanh xuân này để khẳng định bản lĩnh, mang niềm kiêu hãnh dân tộc tỏa sáng khắp năm châu”, Phương Mỹ Chi nói. MỖI GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU LÀ MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay ưu tiên tiêu chí bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cũng như các chủ trương lớn và định hướng của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Trọng tâm được đặt vào các lĩnh vực mang tính đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên tôn vinh những gương mặt trẻ dám dấn thân, đạt thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực như AI, công nghệ bán dẫn, vật liệu xanh, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, có khả năng vươn tầm khu vực và thế giới. Giải thưởng còn đặc biệt nhấn mạnh giá trị đóng góp thực tiễn và tác động xã hội. Những cá nhân được vinh danh là những người có sáng kiến, công trình, sản phẩm có khả năng ứng dụng cao, tạo ra giá trị mới, góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, yếu tố phẩm chất, bản lĩnh, trách nhiệm và khả năng lan tỏa cũng được đặt lên hàng đầu. Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận, các bạn trẻ được tôn vinh hôm nay thực sự là những đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi bạn là một câu chuyện đẹp, một nguồn cảm hứng sống động, góp phần khắc họa sinh động hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới: năng động, sáng tạo, giàu hoài bão, có trách nhiệm và sẵn sàng dấn thân vì đất nước. Danh hiệu các bạn trẻ nhận hôm nay là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng đồng thời mở ra những trách nhiệm cao hơn. Ông Nghị mong muốn, các bạn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thiện bản thân; không thỏa mãn với những gì đã đạt được mà luôn hướng tới những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn. “Các bạn trẻ hãy thực sự là những hạt nhân lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; tiên phong trong học tập, nghiên cứu, lao động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám dấn thân cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc; sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Từ đó, hình thành một lớp thanh niên Việt Nam hôm nay Bản lĩnh tự cường -Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai như kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết Thanh niên với tương lai đất nước nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm nay”, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhắn gửi. ANH KHOA Hình thành lớp thanh niên tự cường, làm chủ tương lai Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị mong các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng 2025 thực sự là những hạt nhân lan tỏa tinh thần tích cực, hình thành một lớp thanh niên Việt Nam hôm nay “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” như kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” nhân 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (bên phải) và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu cho cầu thủ Nguyễn Đình Bắc ẢNH: DƯƠNG TRIỀU “Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trên hành trình đó, tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, xung kích; là niềm tin và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần dấn thân, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế”. Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương NGUYỄN THANH NGHỊ TRAO GIẢI THƯỞNG GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2025: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng cho các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

