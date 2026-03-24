Báo Tiền Phong số 83

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 24/3/2026 XEM XÉT CÔNG TÁC NHÂN SỰ Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp liên quan đến chất lượng lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; liên quan đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; liên quan đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn 20262031 và những năm tiếp theo. Tổng Bí thư cho rằng, nội dung hội nghị cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ. “Chúng ta sẽ thảo luận về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031 và một số vấn đề hệ trọng khác”, Tổng Bí thư thông tin. Đây là những công việc của Đảng nhưng cũng là công việc của đất nước, của dân tộc, của nhân dân; là những quyết định liên quan đến chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. ĐỊNH VỊ ĐÚNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Nhấn mạnh 4 yêu cầu lớn đối với hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Thứ nhất, phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước... là “kết cấu” của tổ chức, là “mạch dẫn” của quyền lực, là “chuẩn mực” để giữ vững nguyên tắc, là “cơ chế” để kiểm soát quyền lực, là “công cụ” để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. “Chúng ta phải chuẩn bị tốt để tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ. Vì vậy, từng nội dung phải được xem xét thật kỹ, đối chiếu thật sát với Điều lệ Đảng, với Hiến pháp, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện và với thực tiễn sinh động của cuộc sống”, Tổng Bí thư nêu. Thứ hai, theo Tổng Bí thư, phải quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng ta là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện. Chính vì vậy, phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để sự lãnh đạo ngày càng đúng hơn, trúng hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn. Đổi mới để Đảng lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược tốt hơn, bằng thể chế đồng bộ hơn, bằng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, bằng nêu gương mạnh mẽ hơn, bằng lựa chọn cán bộ chuẩn xác hơn, bằng phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn, bằng đôn đốc thực hiện sát hơn, bằng tổng kết thực tiễn kịp thời hơn, bằng phản ứng chính sách nhanh hơn trước những biến động lớn của thế giới và yêu cầu phát triển trong nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo là để tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín, vị thế của Đảng trong điều kiện mới. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, thứ ba, phải “định vị” thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây không chỉ là công việc “giữ gìn nội bộ”, mà là vấn đề sống còn của Đảng, là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của nhân dân, giữ vững kỷ luật, sự thống nhất trong toàn Đảng, bảo đảm cho đường lối đúng được thực hiện nghiêm, cho quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, cho cán bộ được rèn luyện và sàng lọc thường xuyên. “Tổng kết 20 năm thực hiện các nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải làm với tinh thần rất quyết liệt, thẳng thắn, rất khoa học, rất thực tiễn, nhân văn; thấy rõ cái được để phát huy, thấy rõ cái chưa được để sửa, thấy rõ khoảng trống thể chế, khoảng trống giám sát, khoảng trống trách nhiệm để kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Phải làm sao để kiểm tra, giám sát trở thành một phương thức lãnh đạo thường xuyên, chủ động, có sức răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa và giáo dục; để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đi vào chiều sâu, chặt chẽ hơn về cơ chế, mạnh mẽ hơn về hành động, hiệu quả hơn về kết quả”, Tổng Bí thư nói. ĐỂ TĂNG TRƯỞNG GDP TRÊN 10% Thứ tư, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Mọi quy chế, quy định, mọi chủ trương, mọi quyết định của Trung ương phải hướng tới một đích đến: làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để dân tin hơn; làm cho cơ chế vận hành rõ hơn để địa phương chủ động hơn; làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn; làm cho các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 có cơ sở hiện thực hơn. “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn lần này phải được xem xét không chỉ bằng tư Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: TTXVN Đặt nền móng vận hành cả nhiệm kỳ Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. Theo thông cáo, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khai mạc sáng ngày 23/3 tại Thủ đô Hà Nội. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: (1) Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. (2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIV. (3) Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: (1) Hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình

Tổ ng Bí thư Tô Lâm nêu rõ , những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 chính là những “hành lang pháp lý”, những “quy tắc vận hành”, những “nguyên tắc kỷ luật”, những “chuẩn mực hành động” để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc. 3 n Thứ Ba n Ngày 24/3/2026 THỜI SỰ Trao đổi với PV Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội), Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử vừa qua, là một phép thử rất lớn, cũng là dịp để nhiều địa phương cho thấy tinh thần chủ động, kỷ luật và khả năng thích ứng thể chế khá nhanh. “Điều tôi đánh giá cao là nhiều địa phương không coi công tác bầu cử chỉ là một nhiệm vụ hành chính theo lịch, mà đã tiếp cận như một công việc chính trị đặc biệt quan trọng, gắn với việc kiện toàn bộ máy cho cả nhiệm kỳ mới”, ông Sơn nói. NHIỆM KỲ CỦA HÀNH ĐỘNG ĐỘT PHÁ Sau bầu cử và kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự cho nhiệm kỳ mới, ông kỳ vọng gì vào sự thay đổi về bộ máy chính quyền, HĐND các cấp trong điều hành, thực hiện các chương trình cũng như sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội? Sau kết quả bầu cử, điều tôi kỳ vọng không chỉ là bộ máy mới được kiện toàn về mặt nhân sự, mà là một tinh thần điều hành mới, một văn hóa trách nhiệm mới và một năng lực thực thi mới. Tôi kỳ vọng trước hết ở sự chuyển biến trong tư duy điều hành. Khi không gian hành chính đã được tổ chức lại, mô hình 2 cấp đòi hỏi các cấp chính quyền phải làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả hơn trước. HĐND các cấp, nhất là cấp xã, phường, không thể chỉ là nơi thông qua nghị quyết, mà phải trở thành thiết chế phản ánh hơi thở đời sống, giám sát đến nơi đến chốn, thúc đẩy những quyết sách sát dân, sát địa bàn. UBND các cấp cũng phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ xử lý công việc theo hồ sơ sang giải quyết vấn đề theo kết quả cuối cùng mà người dân và doanh nghiệp nhận được. Xa hơn, tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới sẽ là nhiệm kỳ của hành động đột phá. Một bộ máy gọn hơn phải tạo ra tốc độ nhanh hơn trong thực hiện chương trình phát triển; một cơ cấu đại biểu chất lượng hơn phải tạo ra quyết sách tốt hơn; một HĐND mạnh hơn phải góp phần kiểm soát quyền lực tốt hơn và làm cho bộ máy trong sạch, hiệu quả hơn. Đột phá phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đến từ vốn, từ hạ tầng hay công nghệ, mà còn đến từ chất lượng thể chế và chất lượng con người trong bộ máy công quyền. Nếu chúng ta hình thành được một đội ngũ đại biểu và chính quyền địa phương vừa có tâm, vừa có tầm, vừa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì tôi tin nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ không chỉ là một nhiệm kỳ vận hành mô hình mới, mà sẽ là một nhiệm kỳ mở ra động lực phát triển mới cho đất nước. GIÁM SÁT CỦA HĐND KHÔNG THỂ LÀM THEO LỐI CŨ Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo ông việc giám sát phải thực hiện ra sao để đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất, thưa ông? Theo tôi, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giám sát của HĐND không thể làm theo lối cũ. Khi bộ máy được tinh gọn hơn, thẩm quyền được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, thì yêu cầu kiểm soát quyền lực cũng phải được nâng lên tương xứng. Nếu trước đây, ở nhiều nơi, giám sát đôi khi còn nặng về quy trình, nặng về hình thức, thì trong mô hình mới, HĐND phải chuyển mạnh sang giám sát thực chất, giám sát theo kết quả, theo trách nhiệm giải trình và theo những vấn đề người dân cảm nhận trực tiếp trong đời sống. Đây là điểm rất quan trọng, bởi một bộ máy gọn hơn mà giám sát không sắc hơn thì hiệu lực có thể tăng, nhưng hiệu quả và niềm tin xã hội chưa chắc đã tăng. Luật hiện hành đã trao cho HĐND cấp xã, phường những nhiệm vụ, quyền hạn khá rõ, từ quyết định biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật, quyết định chính sách và biện pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đến ban hành nghị quyết thuộc thẩm quyền; đồng thời có quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp. Điều đó cho thấy HĐND không phải là một thiết chế “tham gia cho đủ”, mà là một trụ cột kiểm soát quyền lực ở cơ sở. Vấn đề là phải làm cho quyền năng pháp lý ấy trở thành năng lực thực tiễn. Vậy theo ông, phải đổi mới theo hướng nào để có thể đạt được các mục tiêu trong hoạt động giám sát? Tôi cho rằng, HĐND cần đổi mới theo ba hướng. Thứ nhất, giám sát phải bám vào dữ liệu, vào chỉ số, vào cam kết đầu ra cụ thể, chứ không chỉ nghe báo cáo rồi kết luận chung chung. Thứ hai, giám sát phải đi tới cùng trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, bởi trong mô hình phân quyền mạnh, nếu không gắn quyền với trách nhiệm thì rất dễ sinh ra khoảng trống kiểm soát. Thứ ba, giám sát phải mở rộng tính xã hội, tức là biết lắng nghe phản ánh của cử tri, phát huy vai trò phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, để quyền lực được soi chiếu không chỉ từ trong bộ máy mà còn từ đời sống. Bản chất của chính quyền địa phương 2 cấp là gần dân hơn, sát dân hơn; vì vậy, giám sát của HĐND cũng phải gần dân hơn, nhanh hơn, dũng cảm hơn và hữu hiệu hơn. Chỉ khi đó, mô hình mới mới thật sự vận hành theo đúng tinh thần phục vụ nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Trân trọng cảm ơn ông! LUÂN DŨNG (thực hiện) Bộ máy gọn hơn phải chạy nhanh hơn “Đột phá phát triển kinh tế - xã hội không chỉ đến từ vốn, từ hạ tầng hay công nghệ, mà còn đến từ chất lượng thể chế và chất lượng con người trong bộ máy công quyền”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nhận định. Một bộ máy gọn hơn phải tạo ra tốc độ nhanh hơn trong thực hiện chương trình phát triển. Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội ẢNH: THANH HIẾU “Điều tôi đánh giá cao là nhiều địa phương không coi công tác bầu cử chỉ là một nhiệm vụ hành chính theo lịch, mà đã tiếp cận như một công việc chính trị đặc biệt quan trọng, gắn với việc kiện toàn bộ máy cho cả nhiệm kỳ mới”. Đại biểu Quốc hội BÙI HOÀI SƠN duy quản lý thông thường, mà bằng tư duy chiến lược để tạo ra tự chủ chiến lược, tạo ra động năng, động lực trước yêu cầu phát triển đất nước trong môi trường quốc tế biến động sâu sắc. Chúng ta phải có tầm nhìn dài hạn, hành động quyết liệt, phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, khơi thông mọi nguồn lực để tăng trưởng, tạo không gian phát triển mới rộng mở và nhất là tạo được động lực, năng lực, điều kiện cho chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn”, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “Điều đặc biệt quan trọng là chúng ta phải bàn và tìm ra phương cách để tăng trưởng GDP trên 10% trong cả nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo. Nhiệm vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt. Xác định đúng mô hình phát triển và tạo tốc độ tăng trưởng kinh tế là vấn đề rất trọng tâm, cốt lõi. Vấn đề cấp bách hiện nay là chống khủng hoảng kinh tế và chống chiến tranh xung đột. Ngăn chặn được hai đe dọa đó là tiền đề để chúng ta thành công trong nhiệm vụ phát triển đất nước hôm nay và trong tương lai”. Tổng Bí thư đề nghị từng Ủy viên Trung ương phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử; nghiên cứu thật kỹ tài liệu, phát biểu thật ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn để khi đã quyết thì thống nhất rất cao. Trung ương phải thật sự là trung tâm đoàn kết, là nơi hội tụ trí tuệ, đột phá về tư duy chiến lược, nghiêm về kỷ luật phát ngôn, về kỷ luật tổ chức, mạnh mẽ về tinh thần dám nghĩ, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. TRƯỜ NG PHONG hình mới. (2) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIV. (3) Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: (1) Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2) Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV. (4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. TRƯỜNG PHONG

4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 24/3/2026 Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng tích cực, câu chuyện lãi suất đang trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu. Lãi suất không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn tác động rất lớn đến thị trường bất động sản - một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, điều đáng chú ý là nền kinh tế Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Để đạt được mục tiêu này, một trong những điều kiện quan trọng là mặt bằng lãi suất cần được giữ ổn định và ở mức thấp phù hợp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy đầu tư và khơi thông dòng vốn trong nền kinh tế. Đối với thị trường bất động sản, yếu tố lãi suất ổn định và thấp phù hợp càng có ý nghĩa đặc biệt. Khi chi phí vốn giảm và được duy trì ở mức ổn định, người dân sẽ tự tin hơn trong việc vay mua nhà ở thực; doanh nghiệp bất động sản cũng có điều kiện tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn để triển khai dự án. Điều này không chỉ giúp thị trường vượt qua những khó khăn trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển bền vững hơn trong trung và dài hạn. SỬA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NGAY TRONG 2026 Tại hội thảo, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, việc sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về thể chế, tăng tính minh bạch và tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm qua của thị trường. Theo bà Hạnh, dự kiến việc sửa luật sẽ được đưa vào chương trình xây dựng luật năm 2026 và trình Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm nay. Việc sửa đổi được xây dựng trên cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật trong bối cảnh mới, phân định rõ ràng giữa pháp luật công và pháp luật tư. Trong đó, Nhà nước sẽ tăng cường quản lý bằng các quy định chặt chẽ với những nội dung thuộc lĩnh vực công, đồng thời mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp trong các quan hệ dân sự và thương mại. Một động lực quan trọng khác là việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ ba cấp xuống hai cấp, đòi hỏi phải điều chỉnh thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực Bất động sản sao cho phù hợp với thực tiễn. Dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản tập trung vào bốn nhóm chính sách lớn. Thứ nhất là đẩy mạnh phân cấp, trao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương trong quản lý thị trường. Thứ hai là đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, giảm can thiệp hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thứ ba là bảo đảm tính đồng bộ với các luật liên quan như Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, đặc biệt trong quản lý phát triển đô thị. Thứ tư là tháo gỡ những vướng mắc thực tế, nhất là điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh và quản lý hoạt động môi giới. Một điểm nhấn đáng chú ý trong dự thảo luật là định hướng xây dựng hệ thống dữ liệu thị trường “đúng, đủ, sạch, sống”, minh bạch hóa giá giao dịch bất động sản. Theo đó, Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu do mình tạo lập, còn doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thông tin công bố. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp phản ánh đúng giá trị thị trường, hạn chế tình trạng “thổi giá”, đồng thời tạo nền tảng cho thị trường phát triển lành mạnh, bền vững. THAY ĐỔI RÕ RỆT VỀ XU HƯỚNG ĐẦU TƯ Chia sẻ tại hội thảo, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản hiện nay đang có sự thay đổi rõ rệt về xu hướng đầu tư. Trước những biến động của lãi suất trong thời gian qua, nhiều chủ đầu tư đã chủ động đưa ra các chính sách hỗ trợ người mua như ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ từ 3 - 5 năm nhằm Chiều 23/3, báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo với chủ đề "Lãi suất và cơ hội đầu tư bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới", thu hút sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế - tài chính, doanh nghiệp bất động sản cùng đông đảo nhà đầu tư. Các ý kiến tại hội thảo đều cho rằng, lãi suất đang trở thành một trong những yếu tố quyết định triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản, là điều kiện quan trọng để nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới. Trước những biến động của lãi suất trong thời gian qua, nhiều chủ đầu tư đã chủ động đưa ra các chính sách hỗ trợ người mua như ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ từ 3 - 5 năm nhằm kích cầu và tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng. Lãi suất cho vay bất động sản sẽ ổn định trong thời gian tới Làm gì để thị trường bất động sản tăng trưởng Theo ông Ánh, trong nhiều năm qua, bất động sản vẫn bị nhìn nhận như một "tài sản chết", thậm chí bị đặt đối lập với hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Đây là cách hiểu chưa đúng với bản chất của lĩnh vực này. Trên thực tế, bất động sản không chỉ liên quan đến xây dựng hay dịch vụ mà còn là một cấu phần rất lớn của nền kinh tế. Ông dẫn chứng, số liệu thống kê lâu nay cho thấy bất động sản chỉ chiếm khoảng 10% trong cơ cấu nền kinh tế, nhưng con số này chưa phản ánh đúng thực tế khi thị trường đã xuất hiện nhiều đại dự án quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng thực tế có thể lên tới 20 - 30%, kéo theo nhu cầu tăng tỷ lệ tín dụng dành cho lĩnh vực này lên khoảng 30% tổng dư nợ. TS. Ánh cũng cho rằng cần phân biệt rõ các loại hình bất động sản thay vì “gom chung” để quản lý. Thị trường hiện nay gồm bốn nhóm chính: bất động sản tích sản, bất động sản đầu tư kinh doanh, bất động sản là tư liệu sản xuất và bất động sản tiêu dùng. Việc phân loại rõ ràng sẽ giúp cơ quan quản lý có chính sách phù hợp hơn, tránh tình trạng siết chung toàn thị trường. LỘC LIÊN Không nên “chụp mũ” cho bất động sản Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là góc nhìn về vai trò của bất động sản trong nền kinh tế. TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng đã đến lúc cần thay đổi tư duy, coi bất động sản là một ngành sản xuất thực, thay vì “chụp mũ” chỉ nhìn nhận như một loại tài sản. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, dư địa tín dụng trung và dài hạn hiện gần chạm ngưỡng cho phép, khoảng 28%. Điều này buộc các ngân hàng phải thận trọng hơn trong việc phân bổ vốn, đặc biệt là đối với lĩnh vực bất động sản - nơi từng ghi nhận tình trạng dòng tiền đổ vào đầu cơ, găm hàng và tạo mặt bằng giá ảo trong nhiều giai đoạn trước. “Nguồn vốn hạn chế buộc các tổ chức tín dụng phải lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên những dự án có khả năng tạo ra sản phẩm thực và đáp ứng nhu cầu ở thật của người dân trong thời gian tới”, ông Hùng nói. Theo ông Hùng, dù siết chặt tín dụng đối với hoạt động đầu cơ, đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam khẳng định ngành ngân hàng vẫn cam kết đồng hành với doanh nghiệp và người mua nhà thực. Trong thời gian tới, các gói vay ưu đãi sẽ được thiết kế theo hướng hỗ trợ mạnh hơn cho người mua nhà lần đầu, đặc biệt là người trẻ. Thời hạn vay có thể kéo dài tới 30 năm theo định hướng của Chính phủ Việt Nam, giúp người dân giảm áp lực tài chính và dễ dàng tiếp cận nhà ở hơn. Song song với đó, dòng vốn cũng sẽ được ưu tiên cho phát Ngân hàng không hạn chế Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, dòng vốn tín dụng từ ngân hàng được xem là yếu tố then chốt quyết định sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường. Ngân hàng cho rằng, tín dụng sẽ được kiểm soát chặt với đầu cơ, nhưng vẫn mở rộng cho nhu cầu ở thực và các dự án tạo ra giá trị thực.

Thị trường bất động sản có sự thay đổi rõ rệt về xu hướng đầu tư bền vững? 5 n Thứ Ba n Ngày 24/3/2026 THỜI SỰ kích cầu và tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng. Theo TS. Nguyễn Văn Đính, xu hướng đầu tư hiện nay không còn chạy theo các sản phẩm nhỏ lẻ, chật hẹp hay những dự án thiếu hạ tầng như trước. Thay vào đó, người mua ngày càng ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao hơn, có hạ tầng tốt, không gian sống tốt và pháp lý rõ ràng. Nhu cầu mua để ở và đầu tư dài hạn đang tăng lên, phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường khi niềm tin dần được củng cố từ các chính sách vĩ mô. Về mặt giá cả, ông Đính cho rằng chưa có cơ sở để kỳ vọng giá bất động sản giảm sâu. Ngược lại, khi nền kinh tế phục hồi và nhu cầu nhà ở thực tăng lên, giá bất động sản nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức ổn định hoặc tăng theo chu kỳ mới. Để thị trường phát triển bền vững, TS. Đính cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn cho thị trường, giảm phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng. Các kênh như trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư hay nguồn vốn dài hạn cần được phát triển mạnh hơn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tối ưu chi phí, còn nhà đầu tư nên giữ tâm lý bình tĩnh, nắm bắt cơ hội trong chu kỳ phát triển mới. Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, trong giai đoạn trước, khi mặt bằng lãi suất ở mức thấp, thị trường bất động sản đã được hưởng lợi đáng kể. Dòng tiền rẻ đã thúc đẩy hoạt động đầu tư và giao dịch diễn ra sôi động, kéo theo giá tài sản tăng nhanh. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây, mặt bằng lãi suất có xu hướng điều chỉnh, phản ánh sự cân đối lại giữa thị trường tiền tệ và nhu cầu vốn của nền kinh tế. “Việt Nam đang bước vào một chu kỳ mà nhu cầu vốn trung và dài hạn rất lớn, đặc biệt cho các dự án hạ tầng và đầu tư công quy mô lớn. Điều này tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống ngân hàng trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn. Bài toán đặt ra là vừa phải đảm bảo nguồn vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định mặt bằng lãi suất - một thách thức không hề đơn giản”, ông Huy nói. NGỌC MAI triển nhà ở xã hội. Với quy mô tín dụng khoảng 140.000 tỷ đồng, các chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, tạo cơ hội cho người dân có thu nhập trung bình và thấp tiếp cận nhà ở. Đây cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm ổn định thị trường trong dài hạn, khi nguồn cung được cải thiện và nhu cầu ở thực được đáp ứng tốt hơn. Ở góc độ ngân hàng thương mại, ông Nguyễn Khánh Phúc, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết hiện các ngân hàng đang triển khai nhiều gói tín dụng linh hoạt nhằm mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Tại thời điểm hiện nay, mức lãi suất thả nổi tính toán bình quân dao động khoảng 13,4 - 13,8%/năm. Tuy nhiên, theo ông Phúc, vấn đề không nằm ở việc điều kiện vay vốn “khó hay dễ”, mà là khách hàng có đáp ứng đủ các tiêu chí tín dụng hay không. Trong bất kỳ giai đoạn nào, ngân hàng cũng không thể mở rộng tín dụng một cách đại trà, bởi mỗi khoản vay đều phải đảm bảo an toàn hệ thống. NGỌC MAI nguồn vốn cho nhu cầu ở thực Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng Nguyễn Quang Huy cho rằng: “Đối với thị trường bất động sản, mặt bằng lãi suất có thể dần ổn định trở lại trong thời gian tới, dù vẫn cần sự điều tiết linh hoạt từ cơ quan quản lý, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước thông qua các công cụ chính sách tiền tệ. Ở góc độ nhà đầu tư, cơ hội vẫn tồn tại, nhưng sẽ phân hóa theo từng phân khúc và khẩu vị rủi ro”. Lãi suất sẽ “hạ nhiệt” khi nào? Theo TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam trong suốt hơn 30 năm qua luôn vận động theo chu kỳ khá rõ ràng. Những giai đoạn như 2007 - 2008, 2011 - 2013 hay sau đại dịch COVID-19 đều cho thấy một quy luật quen thuộc: khi lãi suất tăng cao, thị trường chững lại; khi chính sách tiền tệ nới lỏng, thị trường dần phục hồi và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Theo TS. Lượng, nhà đầu tư trong nước rất nhạy cảm với các thay đổi về chính sách tiền tệ, đặc biệt là lãi suất. Tuy nhiên, cần phân loại rõ từng nhóm người mua để nhìn đúng bản chất thị trường. Thứ nhất là nhóm mua để ở thực; thứ hai là nhóm đầu tư dài hạn; và thứ ba là nhóm đầu tư ngắn hạn, “lướt sóng”, sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Trong bối cảnh lãi suất đang ở mức cao, nhóm chịu tác động đầu tiên chính là các nhà đầu tư ngắn hạn phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng. Đây cũng là nhóm rời thị trường sớm nhất khi chi phí vốn tăng. Ngược lại, nhóm người mua để ở thực hoặc các nhà đầu tư dài hạn có dòng tiền ổn định, ít phụ thuộc vào tín dụng, mức độ ảnh hưởng thấp hơn và vẫn có thể tận dụng cơ hội trong giai đoạn thị trường điều chỉnh. Một tâm lý phổ biến hiện nay là nhiều người chọn cách “chờ lãi suất giảm rồi mới mua nhà”. Tuy nhiên, theo ông Lượng, nếu nhìn lại các chu kỳ trước, khi lãi suất giảm mạnh thì giá bất động sản thường không giảm mà thậm chí còn tăng. Nguyên nhân là chi phí đầu vào như đất đai, vật liệu xây dựng, nhân công và tài chính vẫn duy trì ở mức cao. Điều đó có nghĩa là người mua có thể được lợi về chi phí vốn, nhưng lại phải chấp nhận mức giá bất động sản cao hơn. Vì vậy, rủi ro lớn nhất của việc “chờ đáy lãi suất” chính là bỏ lỡ cơ hội về giá. Trong ngắn hạn, thị trường chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh về thanh khoản, song không phải tất cả các phân khúc đều giảm giá sâu. Một số phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là nhà ở tại các đô thị lớn, vẫn giữ được mức giá tương đối ổn định do nhu cầu thực tế vẫn rất lớn. LÃI SUẤT SẼ ỔN ĐỊNH Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia Tài chính - ngân hàng cho rằng, lãi suất chỉ là một yếu tố trong tổng thể chi phí vốn của nền kinh tế. Việc nhìn nhận lãi suất cần đặt trong mối quan hệ với các kênh huy động vốn khác như thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và dòng tiền trong dân cư. Khi các kênh này vận hành hiệu quả, áp lực phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng sẽ giảm, qua đó tạo điều kiện để mặt bằng lãi suất duy trì ở mức hợp lý hơn. Bên cạnh đó, dòng tiền từ khu vực dân cư vẫn là nguồn lực quan trọng giúp hệ thống ngân hàng duy trì thanh khoản ổn định. Khi nguồn vốn trong nền kinh tế được lưu thông tốt, các ngân hàng có thêm dư địa để kiểm soát chi phí đầu vào, từ đó góp phần giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Quang Huy, lãi suất có thể dần ổn định trở lại, dù vẫn cần sự điều tiết linh hoạt từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua các công cụ chính sách tiền tệ. NGỌC PHÚC “Chờ đáy lãi suất” là bỏ lỡ cơ hội về giá Bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) TS. Trần Xuân Lượng Ông Nguyễn Quang Huy

6 n Thứ Ba n Ngày 24/3/2026 KHOA GIÁO GIẢNG VIÊN 86 TUỔI Không chỉ bất cập ở đầu vào, thiếu hụt cơ sở thực hành, hệ thống đào tạo bác sĩ hiện nay còn bộc lộ nhiều vấn đề về đội ngũ giảng viên. Thông tin công khai trên cổng điện tử của Trường ĐH Trưng Vương (Vĩnh Phúc cũ) cho thấy, trong đề án đăng kí mở ngành Y khoa, trường này có 43 giảng viên, gồm 3 giáo sư, 8 phó giáo sư, 18 tiến sĩ và 12 thạc sĩ tham gia giảng dạy các học phần cơ sở và chuyên ngành. Tuy nhiên, cơ cấu độ tuổi lại đặt ra nhiều băn khoăn: có giảng viên sinh năm 1940 (86 tuổi), 1 người sinh năm 1946 (80 tuổi), 1 người sinh năm 1949 (77 tuổi); phần lớn thuộc thế hệ 1950-1969. Từ báo cáo ba công khai và đề án tuyển sinh của nhiều trường ĐH ngoài công lập, có thể nhận thấy, ngành y là một trong những lĩnh vực đứng đầu về tỉ lệ giảng viên lớn tuổi. Điều này đặt ra câu hỏi về tính cập nhật, khả năng thích ứng với những tiến bộ nhanh chóng của y học hiện đại cũng như yêu cầu về cường độ làm việc trong đào tạo lâm sàng. Một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nhận định, đội ngũ giảng viên ở một số cơ sở đào tạo ngành sức khỏe đang tồn tại theo kiểu “chắp vá”. Theo quy định, việc mở ngành y khoa phải được sự đồng ý của cả Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, trong đó yêu cầu về đội ngũ giảng viên là phải có tối thiểu 15 giảng viên chủ chốt có trình độ tiến sĩ và đang trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, không ít cơ sở, đặc biệt là ngoài công lập gặp khó khăn trong việc tìm đủ nhân sự đạt chuẩn, nhất là ở các chuyên ngành đặc thù như Sản hay Răng - Hàm - Mặt. Điểm đáng lo ngại là việc kiểm soát đội ngũ này chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy tờ. Khi các trường khai báo trên hệ thống dữ liệu, cơ quan quản lí chỉ có thể phát hiện sự trùng lặp giữa các cơ sở đào tạo, nhưng khó xác minh tính thực chất của đội ngũ. Chỉ khi có đoàn kiểm tra trực tiếp mới có thể phân định rõ giảng viên "thật" hay chỉ là "đứng tên". Theo chuyên gia, nếu rà soát toàn diện, sẽ có thêm nhiều quyết định xử phạt như Trường ĐH Kinh Bắc vừa qua. Điều kiện thực hành lâm sàng cũng là điểm nghẽn lớn. Trong khi y khoa là ngành học đặc thù, đòi hỏi thời gian thực hành dài và cường độ cao, thì nhiều trường ĐH đa ngành lại tham gia đào tạo bác sĩ trong bối cảnh thiếu bệnh viện giảng dạy hoặc mối liên kết lâm sàng chưa đủ mạnh. Hệ quả là sinh viên khó tiếp cận với các tình huống thực tế, thiếu cơ hội rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu nền tảng thực hành không được bảo đảm, rất khó hình thành đội ngũ bác sĩ có năng lực đáp ứng yêu cầu của hệ thống y tế hiện đại. Việc đào tạo khi đó sẽ nặng về lí thuyết, thiếu chiều sâu thực tiễn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám chữa bệnh trong tương lai. Trong bối cảnh này, yêu cầu chuẩn hóa và siết chặt điều kiện mở ngành y khoa được đánh giá là cần thiết. Khi các tiêu chí về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và cơ sở thực hành được quy định minh bạch, nhất quán, các cơ sở đào tạo sẽ phải vận hành đúng chức năng, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm chất lượng đầu ra. LUẬT HÓA TIÊU CHUẨN Một trong những vấn đề đang được tranh luận là việc có nên giới hạn đào tạo bác sĩ chỉ ở các trường chuyên ngành y. Thực tế cho thấy, đã có những bác sĩ tốt nghiệp từ các trường không chuyên e ngại khi nhắc đến nơi đào tạo của mình. Điều này phần nào phản ánh sự thiếu đồng đều về chất lượng giữa các cơ sở đào tạo. GS. TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc siết chặt đào tạo trong lĩnh vực đặc thù như y khoa là hoàn toàn đúng hướng. Theo ông, trong nhiều năm qua, việc mở ngành diễn ra theo kiểu “trăm hoa đua nở”, thiếu kiểm soát, dẫn đến chất lượng đầu ra không ổn định, trong khi văn bằng bác sĩ giữa các trường lại có giá trị tương đương. Ông nhấn mạnh, quản lí đào tạo y khoa cần được luật hóa và áp dụng thống nhất giữa các trường công lập và tư thục. Hiện nay, khối trường công phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn về đội ngũ giảng viên, đặc biệt là yêu cầu về độ tuổi, trình độ và minh chứng nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, ở một số trường tư, vẫn tồn tại tình trạng giảng viên chỉ "đứng tên" mà không trực tiếp giảng dạy. Theo GS. Thành, cần quy định thống nhất tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên. Ít nhất 50% đội ngũ giảng viên trong bộ máy quản lí của các trường tư phải là giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động, nhằm bảo đảm tính ổn định và chất lượng chuyên môn. Với các trường công, tỉ lệ này hiện là 100%. Đối với những giảng viên đã quá tuổi lao động nhưng vẫn muốn tiếp tục công tác, cần tuân thủ đầy đủ quy trình xét chọn, tránh tình trạng kéo dài làm việc mang tính hình thức. Ở góc độ tuyển sinh, GS. Lê Ngọc Thành cho rằng, việc nhiều trường sử dụng kết quả học bạ THPT để xét tuyển vào ngành y là chưa phù hợp. Theo ông, học bạ chỉ phản ánh một phần kết quả học tập, không thể đánh giá toàn diện năng lực, tư duy và phẩm chất cần thiết của một bác sĩ. Để bảo đảm công bằng và lựa chọn đúng thí sinh, các cơ sở đào tạo cần dựa vào các kì thi chuẩn hóa như kì thi tốt nghiệp THPT hoặc các kì thi đánh giá năng lực. Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng quốc tế, nơi mà đầu vào ngành y thường được thiết kế rất khắt khe. Tại nhiều quốc gia, sinh viên phải hoàn thành bậc cử nhân trước khi bước vào chương trình đào tạo bác sĩ. Điều này giúp bảo đảm nền tảng kiến thức vững chắc cũng như khả năng tư duy độc lập trước khi tiếp cận đào tạo chuyên sâu. Trong đào tạo y khoa, lí thuyết chỉ đóng vai trò nền tảng, trong khi thực hành lâm sàng mới là yếu tố quyết định. Thông qua quá trình thực tập tại bệnh viện, sinh viên được trực tiếp tham gia vào các hoạt động khám chữa bệnh, từ đó hình thành kĩ năng chuyên môn, tư duy phản xạ và đạo đức nghề nghiệp. GS. Thành cho rằng, điều kiện thực hành cần được đánh giá trên hai phương diện. Thứ nhất là đội ngũ hướng dẫn lâm sàng phải có trình độ chuyên môn vững, có kinh nghiệm giảng dạy và tham gia nghiên cứu khoa học. Thứ hai là số lượng và cơ cấu bệnh nhân phải đủ đa dạng để sinh viên có cơ hội tiếp cận nhiều tình huống khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở đào tạo vẫn đăng kí thực hành tại các bệnh viện không đủ tiêu chuẩn. Thậm chí, có bệnh viện tiếp nhận sinh viên từ nhiều trường khác nhau, vượt quá quy định cho phép, dẫn đến quá tải và ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Từ thực trạng này, nhiều chuyên gia đề xuất cần rà soát toàn diện và ban hành quy định chặt chẽ hơn trước khi cho phép mở ngành y khoa. Việc kiểm soát phải được thực hiện đồng bộ từ tuyển sinh, đội ngũ giảng viên đến cơ sở thực hành. Theo thống kê, cả nước hiện có 215 cơ sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe, trong đó có 139 trường CĐ và 66 trường ĐH. Số lượng lớn các cơ sở tham gia đào tạo đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tránh tình trạng mở ngành tràn lan. GS.TS Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y Dược TPHCM bày tỏ quan điểm ủng hộ việc chấn chỉnh đào tạo y khoa. Ông cho rằng, hiện nay có những trường chưa đáp ứng đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên và cơ sở thực hành nhưng vẫn tham gia đào tạo. Theo ông, bác sĩ tại bệnh viện đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ đào tạo thực hành, nhưng không thể thay thế giảng viên ĐH. Sinh viên y khoa cần được trang bị nền tảng lí luận vững chắc, không chỉ đơn thuần là thực hành. Về định hướng thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, cần siết chặt cả việc mở ngành mới và kiểm định các chương trình đang đào tạo. Đặc biệt, lĩnh vực y khoa cần có bộ tiêu chuẩn kiểm định riêng, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp. Chỉ khi thực hiện đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch, kiểm soát đến nâng cao chất lượng, hệ thống đào tạo y khoa mới có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và hội nhập quốc tế. NGHIÊM HUÊ Những lỗ hổng trong quy định về mở ngành, điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo cùng thực trạng thiếu hụt cơ sở thực hành đang đặt ra cảnh báo nghiêm trọng đối với chất lượng đào tạo y khoa tại Việt Nam. BÁO ĐỘNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Y KHOA Các chuyên gia cho rằng, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lí, siết chặt tiêu chuẩn mở ngành, đồng thời tăng cường kiểm định độc lập. Chỉ những cơ sở đủ năng lực mới được đào tạo bác sĩ, qua đó bảo đảm an toàn cho người bệnh và nâng cao uy tín của ngành y trong bối cảnh hội nhập. Sinh viên Trường Y Dược nhập học Bài 2: Hổng từ chính sách đến thực tế Tiết học của sinh viên ngành Y

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==