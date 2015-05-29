Báo Tiền Phong số 80-81

Số 80-81 | 21-22/3/2026 ĐỀ XUẤT ỨNG NGÂN SÁCH CHO QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU Trang 2 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 6-7 CÔNG BỐ 10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2025

21-22/3/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Bắc Bộ: 64 đường Lý Tự Trọng, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban đại diện tại Đông Bắc Bộ: Số 18 Lê Thanh Nghị, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn

Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Để đạt được các mục tiêu này, chúng ta đã thực hiện một số chính sách, trong đó có chính sách bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, chúng ta phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt. Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15/4, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu điều hành phải theo dõi, nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, xây dựng chính sách dựa trên cơ sở dữ liệu, tình hình thực tế, phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều kiện đất nước, phải có lộ trình, bước đi phù hợp, không giật cục, không gây sốc. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý điều hành, quản lý thị trường xăng dầu có kiểm soát, bình ổn giá, nhưng đồng thời phải cân nhắc, tính tới yếu tố giá xăng dầu tại các nước xung quanh để vừa hỗ trợ đời sống của người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa phòng, chống buôn lậu qua biên giới. n THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH ĐỒNG Ý VỀ CHỦ TRƯƠNG VỚI ĐỀ XUẤT CỦA CÁC CƠ QUAN VỀ ỨNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU, KHI KHỦNG HOẢNG QUA THÌ SẼ LẤY NGUỒN CỦA QUỸ ĐỂ TRẢ LẠI NGÂN SÁCH. NHẬN LỜI MỜI CỦA THỦ TƯỚNG NGA MIKHAIL MISHUSTIN, THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH SẼ DẪN ĐẦU ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO VIỆT NAM THĂM CHÍNH THỨC LIÊN BANG NGA TỪ NGÀY 22-25/3, BỘ NGOẠI GIAO THÔNG BÁO. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến ngân sách, thuế, phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến điều hành, bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; xử lý công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu CHUYỆN CUỐI TUẦN Xem "Thoát khỏi tận thế" (Project Hail Mary), phim bom tấn khoa học viễn tưởng của Mỹ vừa ra rạp, thấy kể về một thứ năng lượng thật lạ lùng. Năng lượng ấy có tên là Astroge, một loại vi sinh vật ngoài hành tinh có khả năng “nuốt chửng” Mặt trời và các vì sao khổng lồ để hấp thụ năng lượng cho mình. Trong phim, nguy cơ tận thế của loài người không tránh khỏi khi mặt trời mờ dần và sắp biến mất bởi các Astroge. Sứ mệnh giải cứu Trái đất như canh bạc tuyệt vọng được trao cho phi thuyền Hail Mary phóng lên vũ trụ mang theo “thầy giáo làng” Ryland Grace. Nguồn năng lượng để phi thuyền này hoạt động chính là lực đẩy của các Astroge, nhưng nguồn năng lượng hy hữu ấy cũng chỉ đủ cho chuyến phóng lên, chứ không thể tái tạo cho hành trình trở về… Dù là chuyện viễn tưởng, nhưng kỳ lạ là các nhà khoa học vật lý ngoài đời thật lại hết sức tâm đắc với loài sinh vật kỳ dị cùng nguồn năng lượng nghiệt ngã mang tên Astroge/ Astrophage, bởi tính hợp lý khoa học của những nguyên lý sinh tồn và hoạt động của chúng. Phải chăng câu nói “Mọi thứ đều là năng lượng, và chỉ là năng lượng…” của thiên tài Albert Einstein luôn tuyệt đối đúng! Những cơ sở năng lượng khổng lồ ở Iran và các quốc gia Trung Đông là dầu mỏ, khí đốt đang phát nổ và bùng cháy dữ dội chưa từng thấy, sau những đợt tấn công dồn dập và khốc liệt đáp trả lẫn nhau của hai bên Mỹ-Israel với Iran. Eo biển Hormuz, cửa ngõ của dòng vận chuyển dầu mỏ khổng lồ, hiện đang là chiến địa nóng bỏng nhất hành tinh. Mỗi quả tên lửa lao tới đích, mỗi cú bấm khai hỏa ở Trung Đông dù bất kể là đêm hay ngày, từ phía nào cũng đều khiến 8 tỷ người trên khắp hành tinh này chao đảo, tức ngực. Mọi thứ đều là năng lượng và chỉ là năng lượng. Từ bó rau, con cá, khám chữa bệnh, học hành, đến niềm hy vọng nhỏ nhoi về một ngày mới còn sống sót ở những vùng đất dữ. Trong "Thoát khỏi tận thế", giữa tình thế ngặt nghèo nhất của một con người đang cô đơn giữa vũ trụ, trước một sứ mệnh gần như bất khả thi, “thầy giáo làng” Ryland Grace vẫn toát ra một thứ năng lượng mạnh mẽ, tích cực, và nhân ái lớn lao của con người. Những rung động khiến người ngoài hành tinh trong hình thù khối đá xù xì cũng phải xúc động chảy nước mắt. Có phải thi hào Goethe đã nói rằng, năng lượng có thể làm được mọi việc trên đời, có thể biến một con vật hai chân thành người… Tất nhiên đó phải là sức mạnh của năng lượng sạch, thánh thiện. Chiến tranh và xung đột đang nguy cơ trở thành con đường ngắn nhất dẫn hành tinh này tới chặng cuối lụi tàn, còn nhanh chóng hơn mọi thứ vi sinh vật Astroge tưởng tượng nào đó. Và phải chăng năng lượng có được từ việc “nuốt chửng” Mặt trời và các vì sao, chính là chỉ dấu cho những tham vọng, dục vọng quỷ ám và mù lòa đang hiện hữu? TRÍ QUÂN Năng lượng dữ LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp ẢNH: VGP Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nga phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đối thoại chính trị với độ tin cậy cao, chặt chẽ và hiểu biết sâu sắc thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, diễn ra thường xuyên, tạo nền tảng vững chắc cho việc củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ trên mọi lĩnh vực. Hợp tác quốc phòng - an ninh là lĩnh vực hợp tác truyền thống và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga, được thực hiện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới. Hợp tác kinh tế - thương mại không ngừng được thúc đẩy thông qua nhiều cơ chế và văn kiện hợp tác chung, bao gồm Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên ký ngày 29/5/2015. Hợp tác năng lượng - dầu khí là điểm nhấn quan trọng và là biểu tượng của sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước, với ngọn cờ đầu là Liên doanh Vietsovpetro tại Việt Nam và Liên doanh Rusvietpetro tại Nga. Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ phát triển năng động, mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt Nam - Nga là một trong những điểm sáng về hợp tác hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước. Hoạt động giao lưu nhân dân nhận được sự quan tâm thúc đẩy trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Hai bên duy trì quan điểm gần gũi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương. BÌNH GIANG Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Nga

CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG NÉ TRÁNH, ĐÙN ĐẨY Sau cuộc bầu cử diễn ra thành công rất tốt đẹp vừa qua, ông kỳ vọng gì vào sự chuyển động và tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của các đại biểu dân cử cũng như bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sau khi được kiện toàn? Nhiệm kỳ sắp tới đây là một nhiệm kỳ rất đặc biệt, bởi đây là một giai đoạn phát triển rất quan trọng của đất nước. Chúng ta phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế 2 con số, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong đó, đối với các cơ quan dân cử, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải hoàn thiện thể chế và chất lượng quản trị, để thể chế trở thành điểm đột phá, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, kỳ vọng đặt vào đội ngũ đại biểu dân cử và bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới là rất lớn. Điều tôi kỳ vọng trước hết là một tinh thần dấn thân thực sự của đội ngũ cán bộ, đại biểu dân cử. Điều này không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể trong từng quyết định, từng chính sách. Các đại biểu sau khi trúng cử cần bắt tay ngay vào công việc, bởi thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội không chờ đợi chúng ta. Nhưng “dám nghĩ” thôi chưa đủ, mà phải nghĩ đúng, nghĩ trúng những vấn đề của thực tiễn, và quan trọng hơn là dám đề xuất, dám kiến nghị những giải pháp mới, kể cả những vấn đề chưa có tiền lệ, thay vì tâm lý an toàn, chờ đợi chỉ đạo từ trên xuống. Cùng với đó là tinh thần phụng sự, khi chủ trương đã đúng, nguồn lực đã có, thì không thể chậm trễ trong tổ chức thực hiện. Thực tế cho thấy một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu chính sách, mà là khâu thực thi. Do đó, tôi rất mong nhiệm kỳ này sẽ chấm dứt được tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Một đại biểu hay một cán bộ có bản lĩnh không phải là người không mắc sai sót, mà là người dám nhận trách nhiệm khi có sai, và dám bảo vệ đến cùng những điều đúng đắn vì lợi ích chung. Đặc biệt, trong mô hình chính quyền hai cấp, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ càng phải thể hiện một cách rõ ràng hơn, bởi trong mô hình này, sự phân định chức năng, nhiệm vụ đã trở nên rành mạch hơn, không còn “vùng xám” để đùn đẩy. Bên cạnh đó, việc phát huy mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cũng là điều kiện cần thiết để chúng ta vận hành tối đa mô hình chính quyền mới, qua đó tiếp tục đánh giá một cách khách quan, toàn diện về mô hình chính quyền hai cấp, từ đó có những điều chỉnh kịp thời, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp. THAY ĐỔI CÁCH TUYỂN CHỌN, SỬ DỤNG CÁN BỘ Vậy theo ông, điều gì quan trọng nhất cần làm ngay để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp không chỉ gọn hơn mà phải thực sự mạnh và hiệu quả hơn? Để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp không chỉ gọn về hình thức mà thực sự mạnh về năng lực và hiệu quả, theo tôi, có hai điều kiện mang tính quyết định cần phải làm ngay. Trước tiên, phải tiếp tục làm rõ các nội dung về phân cấp, phân quyền, xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền, từng loại cơ quan nhà nước. Không chỉ dừng ở việc quy định chức năng, nhiệm vụ một cách hình thức, mà phải xác định rành mạch, có nguyên tắc và có tính vận hành thực tiễn cao. Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, cách tiếp cận việc phân cấp, phân quyền theo mô hình bổ trợ là phù hợp, theo đó cần ưu tiên giao quyền cho cấp dưới đối với những vấn đề gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm gần dân, sát dân, còn những việc vượt quá năng lực thì cấp trên mới thực hiện. Đồng thời, việc phân quyền không thể tách rời việc phải giao nguồn lực tương xứng và phải thiết kế cơ chế kiểm soát quyền lực đủ chặt chẽ, để vừa khuyến khích chủ động, sáng tạo, vừa phòng ngừa rủi ro và lạm quyền. Điều kiện thứ hai và quan trọng nhất, đó là yếu tố con người. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, cấp xã, phường sẽ có quy mô lớn hơn rất nhiều, cả về diện tích, dân số lẫn khối lượng công việc, trong khi yêu cầu tinh giản biên chế vẫn đặt ra rất rõ. Điều đó đòi hỏi phải thay đổi căn bản cách tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ, phải thực sự dựa trên năng lực, hiệu quả công việc và mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chứ không chỉ dựa trên tiêu chí hình thức hay thâm niên. Đồng thời, cũng cần có cơ chế đãi ngộ đủ tốt để thu hút và giữ chân người có năng lực, tạo động lực để họ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng, đây là thời điểm vàng để thực hiện những cải cách này. Việc kiện toàn mô hình chính quyền hai cấp không chỉ là sắp xếp lại tổ chức, mà là cơ hội để tái cấu trúc lại toàn bộ cách thức vận hành của bộ máy. Nếu tận dụng tốt, chúng ta sẽ có một hệ thống chính quyền không chỉ tinh gọn mà thực sự hiệu lực, hiệu quả; còn nếu bỏ lỡ, thì sẽ rất khó có một cơ hội tương tự trong nhiều năm tới. NHẤT QUÁN GIỮA CAM KẾT VÀ THỰC THI Điều quan trọng khác, theo ông, vấn đề gì cần được ưu tiên để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng và động lực thúc đẩy môi trường đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội? Tôi cho rằng chúng ta đã có sự thống nhất rất rõ, trong thời điểm hiện nay, cải cách thể chế là yếu tố quan trọng nhất, là đột phá của đột phá. Tuy nhiên, để cải cách thể chế thực sự đi vào cuộc sống và trở thành động lực phát triển, bên cạnh những gì chúng ta đã tích cực triển khai, theo tôi, có một yếu tố quan trọng nhưng đôi khi chưa được nhấn mạnh đúng mức, đó là xây dựng và củng cố niềm tin xã hội đối với thể chế. Bởi vì, thể chế dù được thiết kế hoàn hảo đến đâu trên giấy cũng chỉ có thể vận hành hiệu quả khi có niềm tin làm chất kết dính. Nhìn vào thực tế, chúng ta có thể thấy khi không có niềm tin thì động lực thực thi chính sách bị suy giảm rất nhiều. Tình trạng có những công trình, dự án khởi công nhưng mãi không được triển khai, có những quy định pháp luật được ban hành nhưng không có hiệu lực thực tế, có những cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm không dám làm chính là biểu hiện của điều này. Do vậy, cải cách thể chế trong giai đoạn tới cần tập trung đồng thời vào việc xây dựng và bồi đắp niềm tin xã hội, đặc biệt là niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Khi người dân tin rằng, chính sách được ban hành vì lợi ích của họ và được thực thi công tâm, họ sẽ hợp tác và đồng hành. Với nhà đầu tư, khi họ tin rằng thể chế được thiết lập để bảo vệ những lợi ích chính đáng của mình, không tạo ra những rủi ro không dự đoán được, họ sẽ tin tưởng bỏ vốn vào đầu tư kinh doanh. Vấn đề đặt ra, làm thế nào để xây dựng niềm tin một cách thực chất, thưa ông? Theo tôi, có ba hướng cải cách cần được ưu tiên. Trước tiên, cần bảo đảm sự nhất quán giữa cam kết và thực thi, không có ngoại lệ. Niềm tin được tích lũy từ những điều rất cụ thể như một thủ tục được giải quyết đúng hạn, một quyền tài sản được bảo vệ đúng cam kết, tránh tạo ra những ngoại lệ, mỗi lần ngoại lệ là một lần làm xói mòn niềm tin. Hai là, cải cách mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp, đặc biệt là nâng cao tính độc lập, hiệu quả của hệ thống tòa án, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và hành chính. Niềm tin vào thể chế được kiểm chứng rõ nhất khi bảo đảm công lý trong quá trình xử lý các tranh chấp. Ba là, thiết lập các cơ chế để người dân và doanh nghiệp tham gia giám sát, phản hồi chính sách một cách thực chất, có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Niềm tin không thể áp đặt mà phải được hình thành từ trải nghiệm thực tế của người dân. Trân trọng cảm ơn ông! n 21-22/3/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 LUÂN DŨNG (thực hiện) “TRONG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN HAI CẤP, TINH THẦN DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÀNG PHẢI THỂ HIỆN MỘT CÁCH RÕ RÀNG HƠN, BỞI TRONG MÔ HÌNH NÀY, SỰ PHÂN ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐÃ TRỞ NÊN RÀNH MẠCH HƠN, KHÔNG CÒN “VÙNG XÁM” ĐỂ ĐÙN ĐẨY”, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOÀNG MINH HIẾU, ỦY VIÊN CHUYÊN TRÁCH ỦY BAN PHÁP LUẬT VÀ TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI, TRAO ĐỔI VỚI TIỀN PHONG. “Việc kiện toàn mô hình chính quyền hai cấp không chỉ là sắp xếp lại tổ chức, mà là cơ hội để tái cấu trúc lại toàn bộ cách thức vận hành của bộ máy” . ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOÀNG MINH HIẾU NHIỆM KỲ ĐẶC BIỆT VÀ TINH THẦN DẤN THÂN Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu Cử tri đặt niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn vào đại biểu dân cử qua từng lá phiếu ẢNH: TP

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, KINH TẾ TẦM THẤP Phát biểu tại tọa đàm, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực. Để hiện thực hóa điều này, Luật Thủ đô đã thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để cho thành phố trong hầu hết các lĩnh vực, trừ an ninh quốc phòng và đối ngoại. Đây chính là bệ phóng để tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ về phương thức quản lý tài chính và nhân lực khoa học. Điểm đột phá nhất trong Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi lần này là cơ chế khoán chi triệt để, xóa bỏ tư duy quản lý ngân sách cũ. Ông Tuấn nhấn mạnh: «Luật xác lập cơ chế khoán chi cho các tổ chức, viện nghiên cứu. Nếu đơn vị đạt được kết quả sản phẩm cuối cùng như thành phố đặt hàng mà tiết kiệm được kinh phí, thì phần dư đó thành phố không thu lại mà giao cho đơn vị tự quyết để thưởng cho người tham gia hoặc trích lập các quỹ. Đây là tư duy đột phá, bởi trước đây nếu còn dư tiền là phải trả lại ngân sách, nay chúng ta cho phép các nhà khoa học có ‘của để dành’ khi làm việc hiệu quả”. Theo lãnh đạo Sở KH&CN Hà Nội, các chuyên gia còn được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thù lao thực hiện nhiệm vụ và hoạt động tư vấn chuyên sâu. Nhiều chuyên gia sẵn sàng nhận thù lao thấp hơn một chút nhưng không phải lo các thủ tục hành chính phức tạp về kê khai, quyết toán thuế vào cuối năm, điều này giúp họ tập trung tối đa cho chuyên môn. Về phương thức triển khai, Hà Nội đã chuyển đổi từ việc ngồi chờ đăng ký đề tài sang tư duy chủ động “đặt hàng”. Ông Tuấn cho biết, vừa qua, thành phố đã phê duyệt danh mục 30 bài toán lớn và 10 nhóm công nghệ chiến lược để huy động các nguồn lực giải quyết các điểm nghẽn của Thủ đô. Để bảo vệ các nhà khoa học dấn thân vào những lĩnh vực mới, Luật Thủ đô cũng quy định cơ chế miễn trách nhiệm dân sự khi thực hiện các hoạt động KH&CN có rủi ro khách quan. Đặc biệt, thành phố thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình kinh doanh, dịch vụ công nghệ mới. “Trong khoa học luôn có rủi ro, nếu không có cơ chế bảo vệ và chấp nhận thất bại ở những công nghệ lõi, công nghệ mới, chúng ta rất khó để có những sản phẩm đột phá”, ông Tuấn chia sẻ. Bên cạnh nguồn lực công, dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế, thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp thông qua chính sách “siêu khấu trừ thuế” tối thiểu 200% khi sử dụng quỹ phát triển KH&CN. Thành phố sẵn sàng đóng vai trò là “nhà tiêu dùng đầu tiên”, đặt hàng trực tiếp hoặc chỉ định thầu đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có sản phẩm tiềm năng để nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số của Hà Nội phải chiếm tối thiểu 40% GRDP. Theo ông Tuấn, thành phố sẽ ưu tiên phát triển các loại tài sản số và mô hình kinh tế mới như kinh tế không gian tầm thấp hay ứng dụng công nghệ trong công nghiệp văn hóa. Đây là những lĩnh vực có dư địa phát triển bền vững, ít thâm dụng tài nguyên thiên nhiên, giúp Thủ đô duy trì đà tăng trưởng trên 10% liên tục trong 20 năm tới. TẠO MÔI TRƯỜNG ĐỂ THU HÚT NGƯỜI TÀI Đồng tình, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định: Luật Thủ đô sửa đổi cần chọn vấn đề trọng tâm, là điểm nghẽn, nút thắt để tháo gỡ, tạo sự đột phá. Trong đó, phải quy định khung để Hà Nội chủ động, linh hoạt nhưng phải trong khung và có nguyên tắc. Ngoài ra, thành phố phải chuẩn bị lực lượng để xây dựng chính sách, triển khai chính sách, để đảm bảo chính sách đặc thù phát huy hiệu quả. Đặc biệt, quá trình triển khai phải rõ ràng, minh bạch, công khai. Về chính sách thu hút người tài, ông Tạ Văn Hạ cho rằng thành ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CỦA MỘT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT Ngày 20/3, báo Tiền Phong phối hợp cùng Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề Luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử. Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, việc sửa đổi Luật Thủ đô diễn ra trong bối cảnh đặc biệt quan trọng, khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 02 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đã xác lập tầm nhìn phát triển toàn diện, dài hạn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế phát triển Thủ đô theo hướng đột phá, vượt trội, phù hợp với vị trí, vai trò đặc biệt của Hà Nội. Nghị quyết xác định rõ yêu cầu phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, ổn định theo không gian phát triển mở, mô hình đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thực tiễn phát triển của Hà Nội thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ đô đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, như hạ tầng, giao thông, môi trường, quy hoạch và chất lượng sống, trong khi một số cơ chế, chính sách hiện hành chưa thực sự theo kịp yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt. Để giải quyết căn cơ các vấn đề này, đồng thời khai mở các không gian phát triển mới, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án lớn. Trong đó, sửa đổi Luật Thủ đô được xác định là nhiệm vụ có tính nền tảng, nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. NỀN MÓNG CHO NHỮNG QUYẾT SÁCH MANG TÍNH LỊCH SỬ Trao đổi tại tọa đàm, Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - nêu rằng nên gọi Luật Thủ đô (sửa đổi) là phiên bản 4.0, bởi gắn liền với việc coi khoa học công nghệ là động lực tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng. Ông Phan Đức Hiếu thông tin Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến chỉnh lý; thống nhất cho rằng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã đủ điều kiện để trình vào kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI và không CHUYÊN GIA KHẲNG ĐỊNH: PHẢI TRAO CHO HÀ NỘI CƠ CHẾ ĐỦ MẠNH ĐỂ CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, ĐỒNG THỜI KỲ VỌNG, KHI ĐƯỢC THÔNG QUA, LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI) SẼ LÀ NỀN MÓNG CHO NHỮNG QUYẾT SÁCH MANG TÍNH LỊCH SỬ. LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI) THỰC HIỆN PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN TRIỆT ĐỂ CHO THÀNH PHỐ TRONG HẦU HẾT CÁC LĨNH VỰC, TRỪ AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ ĐỐI NGOẠI. ĐÂY CHÍNH LÀ BỆ PHÓNG ĐỂ TẠO RA NHỮNG BƯỚC ĐỘT PHÁ MẠNH MẼ VỀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ NHÂN LỰC KHOA HỌC, ĐỒNG THỜI MỞ ĐƯỜNG CHO CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ MỚI. www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 21-22/3/2026 Một góc Hà Nội “Mở khóa” thể chế cho các mô hình kinh tế mới HIỂU MINH TRẦN HOÀNG Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn Trao cơ chế vượt trội để Hà Nội

THỜI SỰ 5 21-22/3/2026 www.tienphong.vn cần phải trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nữa. Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu phân tích Luật Thủ đô là luật hình thức, trao công cụ, trao thẩm quyền cho Thủ đô. Nội dung chính của Luật Thủ đô là cơ chế. Ví dụ, giao cho Thủ đô làm quy hoạch Thủ đô là phạm vi điều chỉnh của Luật Thủ đô. Còn nội dung cách tiếp cận quy hoạch như thế nào là nội dung của các chính sách sau khi Luật Thủ đô trao quyền. “Nếu thực sự trao cơ chế và thẩm quyền cho Hà Nội thì mới có thể triển khai được ý tưởng”, ông Hiếu nêu rõ. Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu nhận định, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là cấp thiết trong bối cảnh sắp tới, bởi phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bối cảnh thay đổi, mục tiêu thay đổi và đặc thù của Hà Nội rất khác các tỉnh khác. Dưới góc độ kinh tế, đây là cách tiếp cận theo hướng "thúc vào cái tốt". Những nơi có cơ hội, có tiềm năng thì phải có cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng và lợi ích. Đây là cách tiếp cận phù hợp trong kỷ nguyên mới. Ông Phan Đức Hiếu cũng phân tích, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này có dấu ấn rất đậm nét là xây dựng chính sách riêng cho Hà Nội. Riêng đối với Hà Nội, không cần dùng câu "đặc thù" hay "vượt trội" vì bản thân những nhà đầu tư và cơ hội kinh doanh ở Hà Nội đã là vượt trội rồi. Vấn đề là Hà Nội cần một cơ chế tốt chứ không phải là ưu đãi. Nên trao cho Hà Nội năng lực xây dựng chính sách hơn các chính quyền khác vì Hà Nội có điều kiện để làm việc đó. Khi thiết kế cơ chế chính sách, theo ông Hiếu, phải tính đến hai yếu tố: phải có những cơ chế chính sách thực sự ngắn hạn để giải quyết ngay bất cập, nhưng có những cơ chế chính sách phải bài bản, chất lượng hướng đến mục tiêu dài hạn. Trao đổi về một số nội dung cụ thể quy định trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), ông Hiếu nhấn mạnh liên quan vấn đề “vượt trội, đặc thù”, quan điểm xuyên suốt của Ủy ban Kinh tế là “hãy cho Hà Nội cơ chế để làm cho miếng bánh to ra, phần chia vẫn như các tỉnh nhưng tự khắc phần nhận được sẽ nhiều hơn”. Nguyên tắc chung là ưu đãi về thủ tục, về cơ chế, đảm bảo sự minh bạch, nhanh nhạy và tạo thuận lợi. “Phải trao cho Hà Nội cơ chế để huy động năng lực xây dựng chính sách”, ông Hiếu nói, đồng thời kỳ vọng, khi được thông qua, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là nền móng cho những quyết sách mang tính lịch sử, thực sự thay đổi mang tính lịch sử. n Hà Nội hiện nay đối mặt với nhiều bất cập lớn như cải tạo chung cư cũ - tiến độ triển khai rất chậm, nhà ở xã hội, nguồn cung cực kỳ hạn chế trong khi nhu cầu của người dân rất cao. Trong khi đó, nhà ở thương mại, giá thị trường đã vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân. Còn nhà ở tái định cư thì bộc lộ nhiều yếu kém về chất lượng, không đáp ứng được yêu cầu tái thiết đô thị hiện đại. Nguyên nhân chính nằm ở sự bất cập của các chính sách hiện hành. Để thay đổi một bộ luật thường mất rất nhiều thời gian, khiến việc điều chỉnh không kịp với tốc độ phát triển đô thị. Do đó, Luật Thủ đô sửa đổi lần này, cần có nhiều chính sách đột phá cho lĩnh vực nhà ở. Trong đó, phát triển đô thị đa mục tiêu, là nội dung đột phá cho phép chuyển đổi linh hoạt chức năng giữa nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Thay vì chỉ dùng ngân sách đầu tư công cho tái định cư, chúng ta sẽ sử dụng mô hình đa mục tiêu để tối ưu nguồn lực. Hay về tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, hiện nay, các dự án thường bị đình trệ do phải đợi quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Hà Nội đang phấn đấu đạt 120.000 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030 (cao hơn mục tiêu 100.000 căn của Chính phủ giao). Nếu các cơ chế chính sách được tháo gỡ, con số này hoàn toàn có thể vượt mức mong đợi. Cùng với đó là phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, việc này, Chính phủ đang xây dựng chương trình nhà ở với lợi nhuận định mức để kiểm soát giá, giúp người dân dễ tiếp cận hơn. Hay với cải tạo chung cư cũ, Hà Nội hiện có khoảng 2.160 chung cư cũ. Mục tiêu đến năm 2035 là cải tạo toàn bộ hệ thống này. Điều này chỉ khả thi nếu có các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô để xử lý các điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn. n Giúp Thủ đô phát triển nhanh nhà ở xã hội TRẦN HOÀNG phố phải có chính sách ưu đãi, tạo môi trường để người tài về với Hà Nội. “Nhà khoa học không thể chuyên tâm làm việc, nghiên cứu khi vừa phải lo mưu sinh”, ông Tạ Văn Hạ nói. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần xây dựng Quỹ phát triển khoa học công nghệ. Đây là vấn đề rất quan trọng, nhưng phải thay đổi tư duy, nếu không sẽ lại tắc. Hiện nay, vấn đề vướng là sở hữu nhà nước, nếu không thay đổi thì quỹ sẽ không phát huy hiệu quả. Do đó, thành phố có thể nghiên cứu lập quỹ theo hướng PPP. Tại tọa đàm, ông Lê Tuấn Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia. Ông nhấn mạnh đây là một đạo luật khung nhằm phân cấp, trao quyền cho Hà Nội tự chủ quyết định các vấn đề mang tính đặc thù. Theo đó, các nội dung sẽ được phân loại ưu tiên: những vấn đề đã rõ sẽ quy định chi tiết ngay, còn những vấn đề cần thêm thời gian nghiên cứu sẽ được xem xét khi đủ điều kiện “chín muồi”. Theo ông, cơ chế này tạo ra các “dư địa pháp lý” (đầu chờ), cho phép Hà Nội chủ động điều chỉnh các quy định chưa phù hợp với thực tiễn mà không cần xin ý kiến cấp trên. Cụ thể, các lĩnh vực như môi trường hay dịch vụ công ích sẽ được cụ thể hóa thông qua các nghị quyết của HĐND hoặc quyết định của UBND thành phố. n Kết luận tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết cùng sự phát triển của Thủ đô, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố, đại diện chính quyền cơ sở, doanh nghiệp đều thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, vị thế đặc biệt của Thủ đô. Sau một quá trình thực thi, cần phải sửa đổi Luật Thủ đô để trao quyền mạnh mẽ hơn cho Hà Nội trước yêu cầu phát triển mới. Có đại biểu đánh giá đây là cơ hội lịch sử, là chìa khóa về thể chế để Hà Nội bứt phá và tập trung xử lý ngay năm điểm nghẽn mà Thủ đô đã xác định trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. “Các đại biểu thống nhất các chính sách cơ chế phải rõ ràng, minh bạch, công khai, đi cùng với đó là việc kiểm soát một cách chủ động, phù hợp, thông minh. Cần phân cấp mạnh trong triển khai nhưng cũng phải có cơ chế kiểm soát”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nói, nhấn mạnh quan điểm rằng đây là việc “trao cơ chế và giao trách nhiệm cho Thủ đô”, để thành phố có nguồn lực, dư địa phát triển. Cầu Nhật Tân - một biểu tượng mới về giao thông của Hà Nội Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu phát biểu tại tọa đàm ÔNG LUYỆN VĂN PHƯƠNG - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI: Ông Luyện Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội bứt phá

HƯỚNG ĐẾN LĨNH VỰC MŨI NHỌN PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC Đáng chú ý, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học có 2 tiến sĩ trẻ được lựa chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. Kết quả này nhận được sự đồng thuận cao của Hội đồng Giải thưởng. Chia sẻ tại cuộc họp Hội đồng lần 2, ông Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết, năm nay, việc lựa chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu rất khó khăn, bởi lĩnh vực nào các đề cử cũng rất xuất sắc. Riêng lĩnh vực Học tập ông đang phụ trách có 3 tài năng trẻ thành tích rất ấn tượng, chinh phục đấu trường Olympic quốc tế mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc lựa chọn tôn vinh 2 nhà khoa học trẻ trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57. GS. Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho rằng, các đề cử đều là tinh hoa ở mọi lĩnh vực, mỗi người mang một thông điệp gắn với mục tiêu phát triển đất nước. Anh bày tỏ đồng tình trong 3 đề cử lĩnh vực Nghiên cứu khoa học chọn ra 2 gương mặt tiêu biểu. Bởi đây đều là những gương mặt rất xuất sắc có hành trình nghiên cứu kiên trì, bền bỉ và những công bố khoa học vươn tầm quốc tế về các lĩnh vực năng lượng, vật liệu mới và robot. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng, cho biết, 19 đề cử vào vòng họp cuối cùng đều rất xuất sắc, khiến việc lựa chọn trở nên đặc biệt khó khăn. Mỗi lĩnh vực có đặc thù riêng, với hành trình nỗ lực khác nhau, đòi hỏi Hội đồng phải làm việc công tâm, khách quan và thận trọng. Theo anh Huy, khi các đề cử đều xuất sắc, việc một lĩnh vực có 2 gương mặt được lựa chọn không chỉ là sự so sánh về thành tích, mà còn là sự cân nhắc định hướng lĩnh vực đó là mũi nhọn, đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, khuyến khích thanh niên tập trung theo đuổi. Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ nhằm tôn vinh, mà còn lan tỏa giá trị, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên cả nước noi theo. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng, đánh giá, các đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 cho thấy một thế hệ trẻ rất đa dạng, song có điểm chung nổi bật là khát vọng cống hiến. Theo chị Trang, dấu ấn rõ nét của các gương mặt trẻ trước hết là tinh thần vươn mình ra biển lớn, cùng khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật năm nay ghi nhận nhiều khởi sắc, khi các nghệ sĩ trẻ, nhất là thế hệ Gen Z, tận dụng công nghệ số và tư duy hiện đại để làm mới, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Không chỉ dừng lại ở những thành tích như Huy chương vàng Olympic hay các công trình nghiên cứu về AI, bán dẫn, nhiều tấm gương thanh niên nơi biên cương, hải đảo, hay cán bộ trẻ ở thôn, bản cũng tạo nên những minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong cuộc sống. “Đáng chú ý, độ tuổi các đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay khá rộng, từ những chuyên gia, tiến sĩ ở độ tuổi cao nhất khoảng 38 đến những tài năng nhí thuộc Gen Alpha mới chỉ 10 tuổi. Điều này khẳng định dòng chảy kế thừa tài năng trẻ không ngừng nghỉ, qua đó củng cố niềm tin vững chắc vào nguồn nhân lực trẻ của đất nước trong kỷ nguyên mới”, chị Trang nói. LAN TỎA VÀ KẾT NỐI Năm nay, Ban Tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhận được 145 hồ sơ đề cử thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý Hành chính Nhà nước. Sau quá trình rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã họp phiên thứ nhất lựa chọn ra 19 đề cử tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực bước vào vòng bình chọn trực tuyến (lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước không có đề cử). Tại cuộc họp Hội đồng lần 2 (ngày 17/3), đã bỏ phiếu qua phần mềm chọn ra 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025. Theo Ban Tổ chức, bức tranh các ứng viên Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay cho thấy một sự chuyển dịch mang tính xu hướng, khi trọng tâm đang dịch chuyển rõ nét về các lĩnh vực tạo ra giá trị thực chất cho nền kinh tế và tri thức quốc gia. Trong đó, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 không chỉ sở hữu bảng thành tích ấn tượng mà còn mang đến những câu chuyện về hành trình vượt qua giới hạn bản thân truyền cảm hứng, chạm đến cảm xúc của mọ i ngườ i. Ở lĩnh vực Thể dục - thể thao, gương mặt trẻ tiêu biểu Nguyễn Đình Bắc đã mang đến cho người hâm mộ những trận cầu giàu cảm xúc, với nhiều khoảnh khắc bùng nổ trên sân cỏ. Là tiền đạo tài năng của bóng đá Việt Nam, anh gây ấn tượng với khả năng bứt phá tốc độ, kỹ thuật cá nhân tốt và bản lĩnh thi đấu cao. Không chỉ gây ấn tượng bằng chuyên môn, Đình Bắc còn truyền cảm hứng bởi hành trình vượt khó. Từng bị loại vì hạn chế về thể hình, anh không ngừng nỗ lực để vươn lên, khẳng định mình trong màu áo U23 và Đội tuyển Quốc gia, với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và ý chí không bỏ cuộc. Lĩnh vực Hoạt động xã hội, Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) Mùa A Thi đã quyết đoán giữa lằn ranh sinh tử kịp thời cảnh báo và sơ tán 21 hộ dân với 90 người khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất. Hành động dũng cảm ấy không chỉ cứu sống cả bản làng mà còn lan tỏa tinh thần sống đẹp của người thanh niên vùng cao, gây xúc động mạnh. Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, TS. Phạm Anh Tuấn, Trường ĐH Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển), ghi dấu ấn bằng hành trình làm khoa học kiên trì, bền bỉ. Ở tuổi 35, anh sở hữu gần 70 công bố quốc tế, trong đó khoảng 50 bài thuộc nhóm Q1, Q2, đồng thời nằm trong Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Đó là sự nỗ lực không ngừng của tiến sĩ trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức. Với anh, nghiên cứu không chỉ là công việc gần như diễn ra “24/7 trong đầu”: từ công viên, trung tâm mua sắm, đến cả trong giấc ngủ, những câu hỏi, thí nghiệm dang dở vẫn luôn hiện hữu. Khi nhận tin trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, TS. Phạm Anh Tuấn không khỏi bất ngờ và hạnh phúc vỡ òa. Chia sẻ với Tiền Phong, TS. Tuấn nói: “Tôi vừa vui mừng, tự hào, vừa biết ơn. Đây không chỉ là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực đã qua, mà còn là sự trân trọng dành cho hành trình bền bỉ của bản thân, trở thành nguồn động viên đối với những người làm khoa học - công việc thầm lặng, đòi hỏi nhiều kiên trì”. Theo anh Tuấn, chính sự ghi nhận từ một giải thưởng uy tín giúp anh ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, để tiếp tục nỗ lực và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, hướng tới những nghiên cứu có giá trị thiết thực, có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ theo đuổi con đường khoa học.n www.tienphong.vn GIỚI TRẺ 6 21-22/3/2026 10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2025 XUẤT HIỆN NHIỀU TÊN TUỔI QUEN THUỘC ĐÃ VÀ ĐANG MANG ĐẾN NHIỀU CẢM XÚC TÍCH CỰC NHƯ: CẦU THỦ NGUYỄN ĐÌNH BẮC, CA SĨ HÒA MINZY, CEO SÁNG LẬP COOLMATE PHẠM CHÍ NHU, HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC TIN HỌC QUỐC TẾ LÊ KIẾN THÀNH, NHÀ KHOA HỌC-TS. PHẠM ANH TUẤN… LƯU TRINH Dòng chảy kế thừa tài năng trẻ không ngừng nghỉ Lễ tuyên dương, trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 sẽ diễn ra tối 25/3 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Trước tuyên dương, các đại biểu sẽ tham gia lễ báo công, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng 26/3, các gương mặt tiêu biểu và triển vọng sẽ vinh dự đượ c lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiế p. 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 1. Trần Minh Hoàng, SN 2007 (lĩnh vực Học tập), sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 2. Nguyễn Lương Thái Duy, SN 2008 (lĩnh vực Học tập), học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội 3. TS. Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh, SN 1991 (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học), giảng viên ngành Khoa học robot, ĐH Queensland (Úc) 4. Lê Thị Hồng, SN 1991 (lĩnh vực Kinh doanh – Khởi nghiệp), Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn 5. Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, SN 1993 (lĩnh vực Quốc phòng), Phó Đồ n trưở ng Đồ n Biên phòng Trà Cổ , Ban chỉ huy Bộ độ i Biên phò ng tỉnh Quảng Ninh 6. Đại úy Nguyễn Hữu Dũng, SN 1991 (lĩnh vực An ninh trật tự), Tổ phòng chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội 7. Vận động viên Nguyễn Thị Hương, SN 2001 (lĩnh vực Thể dục thể thao), Đội tuyển Canoeing Quốc gia Việt Nam 8. Ca sĩ Phương Mỹ Chi, SN 2003 (lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) 9. Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc, SN 1996 (lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật) CÔNG BỐ 10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2025: Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng, trao đổi tại cuộc họp Hội đồng lần 2 ẢNH: XUÂN TÙNG

