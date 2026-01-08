Báo Tiền Phong số 8

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 8/1/2026 XÂY DỰNG 2 NGHỊ QUYẾT PHẢI ĐẠT 5 YÊU CẦU Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu nội dung xây dựng 2 nghị quyết của Trung ương. Các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và giàu tính thực tiễn, đóng góp nhiều nội dung quan trọng để hoàn thiện các nội dung liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng và cấp bách của việc chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ; và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Kết quả nghiên cứu bước đầu của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là khá toàn diện và đề xuất được những chủ trương, giải pháp lớn để thực hiện những yêu cầu này. Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 2 dự thảo nghị quyết quan trọng để trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương theo quy định. Về yêu cầu chung, Tổng Bí thư chỉ rõ, việc xây dựng 2 nghị quyết phải đạt 5 yêu cầu: Phải bám sát và thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; phải có tầm nhìn xa, bao quát, đủ chiều sâu, không bị bó hẹp bởi lợi ích ngắn hạn hay tư duy nhiệm kỳ; phải xuất phát từ thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, không rập khuôn máy móc theo mô hình nào của nước ngoài; bảo đảm tính khả thi và tính hành động cao, gắn với lộ trình, bước đi, nguồn lực thực hiện; phải có tính hiệu triệu, truyền cảm hứng, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến, khát vọng vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo. Về một số định hướng lớn, Tổng Bí thư đề nghị, chuyển đổi mô hình phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới trước hết là chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên và lao động giản đơn sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất; từ quản lý sang kiến tạo kiến tạo phát triển; từ Nhà nước “làm thay” sang “tạo điều kiện để xã hội và doanh nghiệp sáng tạo”. Phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế (kinh tế Nhà nước dẫn dắt, kiến tạo, mở đường; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia...). Tổng Bí thư yêu cầu nhận thức đầy đủ mối quan hệ biện chứng giữa ổn định và phát triển; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định, lấy ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn là điều kiện tiên quyết, hàng đầu. CON ĐƯỜNG BẮT BUỘC ĐỂ HIỆN THỰC HÓA 2 MỤC TIÊU 100 NĂM Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ không chỉ là yêu cầu về kinh tế, mà là vấn đề chiến lược tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu suất quốc gia, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị của Nhà nước, hoàn thiện thể chế, phát triển con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc gia. Đây là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Mọi quyết sách về phát triển đều phải đặt trong tổng thể này. Theo Tổng Bí thư, cần xác lập rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, mô hình tăng trưởng mới và là yếu tố căn cốt nhất để thực hiện mục tiêu tăng trưởng dài hạn 2 con số. Đồng thời xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đất nước, là trung tâm, là chủ thể và mục tiêu của phát triển. Phát triển khoa học - công nghệ phải gắn với phát triển con người Việt Nam toàn diện, có tri thức, bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến. Tổng Bí thư lưu ý, tăng trưởng và phát triển cần đi liền với tăng cường tự chủ chiến lược quốc gia trên các lĩnh vực; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế là cơ sở để chủ động đối phó với những yếu tố nhanh, bất định của tình hình bên ngoài; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới; phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ xã hội và khát vọng sáng tạo của toàn dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao trong toàn hệ thống chính trị. Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng 2 nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về các giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. TRƯỜNG PHONG Sáng 7/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về định hướng xây dựng 2 nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về các giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 7/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung", đến nay, tại các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60% đến hơn 80% khối lượng. Tại hội nghị, phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15/1, một số ít hộ gia đình ở Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây nhà với quy mô lớn hơn nên chậm hơn, nhưng vẫn hoàn thành trước Đại hội lần thứ XIV của Đảng và trước Tết Nguyên đán. Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay "thần tốc, thần tốc hơn nữa" để "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng mục tiêu. Thủ tướng đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng. LUÂN DŨNG Sẽ hỗ trợ mỗi hộ dân thêm 5-10 triệu đồng Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà và đề nghị huy động nguồn lực, tính toán hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: PV XÂY, SỬA LẠI NHÀ SAU THIÊN TAI: Khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, cần xây dựng nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển; đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp các cơ quan nghiên cứu xây dựng và trình Trung ương trong năm 2026. Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn Từ ngày 8-9/1 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khoá XII và Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 18, khoá XII, với nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khoá XII diễn ra vào sáng 8/1, còn Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 18, khoá XII diễn ra vào chiều 8/1 và sáng 9/1. Hội nghị thông tin về điều chỉnh nội dung trong chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn và BCH T.Ư Đoàn khoá XII. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026; tổng kết chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị tiến hành nội dung công tác cán bộ, khen thưởng cuối năm và thông qua Nghị quyết hội nghị. LƯU TRINH

3 n Thứ Năm n Ngày 8/1/2026 THỜI SỰ VỊ THẾ TỪ ĐỔI MỚI TƯ DUY Quy mô GDP đến nay đạt khoảng 514 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (ĐH Kinh tế Quốc dân), đây là những con số đặc biệt quan trọng, chỉ báo cơ bản khẳng định vị thế kinh tế Việt Nam đang có sự chuyển biến. Tỷ trọng nền kinh tế Việt Nam trong nền kinh tế thế giới tăng lên (khoảng 0,2% GDP thế giới). Thu nhập bình quân đầu người mặc dù gần đạt mức bình quân ASEAN - 5.700 USD và bằng 40% mức bình quân thế giới, nhưng khẳng định xu hướng tăng trưởng liên tục. Để đạt thu nhập trung bình cao từ 7.500 - 8.000 USD vào năm 2030, tăng trưởng cần đạt bình quân 2 con số mỗi năm. Xét về cơ cấu, nền kinh tế có tỷ trọng nông nghiệp giảm đáng kể từ trên 30% của 30 năm trước, nay chỉ còn khoảng 12%. Công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng khoảng 88%. Như vậy, tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Nếu tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ liên tục cao hơn nông nghiệp nhờ đầu tư lớn vào công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao, tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống khoảng 1% trong GDP. Theo ông Lạng, đây là cơ cấu của nước công nghiệp phát triển - mục tiêu đặt ra phải đạt được vào năm 2045. Để đạt tỷ trọng này, mỗi năm bình quân tỷ trọng nông nghiệp giảm 0,5%, nền tảng quan trọng để huy động nguồn lực phù hợp với mô hình tăng trưởng mới, chuyển dịch cơ cấu thị trường theo hướng thúc đẩy cạnh tranh, cải thiện chất lượng tăng trưởng- tăng sức chống chịu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững. “Vị thế cao và chất lượng tăng trưởng tốt tạo tầm nhìn mới với nhiều cơ hội mới và nguồn lực phát triển mới. Quy mô GDP cao là thị trường nội địa lớn để thu hút lượng đầu tư lớn cả trong nước và nước ngoài. Dân số trên 101 triệu người và lực lượng lao động 55 triệu người trong thời kỳ dân số vàng tạo sức hấp dẫn đối với các tập đoàn công nghệ cao di chuyển cơ sở sản xuất đến Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu. Vị thế và chất lượng tăng trưởng mới còn tạo điều kiện để đất nước tạo được bước phát triển quan trọng trong giai đoạn tiếp theo”, ông Lạng nhận định. Sau 40 năm Đổi mới, tư duy phát triển kinh tế của Việt Nam đã có bước chuyển căn bản theo hướng đa thành phần. Việc khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế cho thấy, những định kiến và sự phân biệt đối xử kéo dài hàng chục năm đã chính thức được xóa bỏ, qua đó tạo động lực mạnh mẽ để khu vực này phát triển tương xứng với vai trò và tiềm năng vốn có. Cùng với đó, tư duy phát triển mới đặt ra yêu cầu điều chỉnh bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả và hiệu lực, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và huy động tối đa các nguồn lực xã hội. Trọng tâm là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, chuyển từ tư duy “được làm những gì pháp luật cho phép” sang “được làm những gì pháp luật không cấm”. Bước tiến này không chỉ tạo động lực phát triển mới, mà còn hình thành phương thức vận hành mới, qua đó mở ra những đột phá cho giai đoạn phát triển tiếp theo, ông Lạng nói. VAI TRÒ KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG GIAI ĐOẠN TỚI TS Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhận định, Nghị quyết 68 là bước ngoặt lớn nhất về tư duy phát triển kinh tế tư nhân. Tư duy mới không chỉ dừng ở việc thừa nhận mà yêu cầu xóa bỏ mọi định kiến, kỳ thị, xây dựng thể chế bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tiếp cận vốn, đất đai, công nghệ và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. “Định hướng phát triển các tập đoàn tư nhân lớn được xem là trụ cột của mô hình kinh tế hai tầng: tầng trên là các tập đoàn lớn (nhà nước, tư nhân, FDI), tầng dưới là mạng lưới doanh nghiệp nhỏ và vừa liên kết chặt chẽ. Đây là cấu trúc phổ biến của các nền kinh tế phát triển”, ông Phong nhận định. Dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm công cuộc đổi mới ở Việt Nam trình Đại hội XIV của Đảng nêu rõ định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới: “Phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của các khu vực kinh tế. Phát triển kinh tế nhà nước thật sự giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm các cân đối lớn, định hướng chiến lược, dẫn dắt nền kinh tế. Phát triển kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; chú trọng phát triển các tập đoàn tư nhân Việt Nam lớn mạnh, có tầm chiến lược, hỗ trợ tích cực doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Ông Phong nhận định, phân vai như vậy không phải là sự đối lập giữa hai khu vực. Ngược lại, kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân ngày càng gắn kết thông qua các mô hình PPP (hình thức hợp tác giữa Nhà nước và khu vực tư nhân), liên kết với khu vực FDI, cùng tham gia vào chuỗi giá trị và các dự án lớn. Vai trò của Nhà nước chuyển mạnh từ “làm thay” sang “kiến tạo - điều tiết - bảo đảm cạnh tranh công bằng”. Theo đó, tiếp cận các nguồn lực nhà nước như đất đai, vốn, dự án đầu tư công phải ngày càng bình đẳng, minh bạch, thông qua đấu thầu, đấu giá theo cơ chế thị trường, chỉ định chỉ còn áp dụng trong những lĩnh vực đặc thù như quốc phòng - an ninh. Đây cũng là một trong những đổi mới quan trọng nhất về tư duy thể chế hiện nay là xác lập lại vai trò, cách hiểu về kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước không cố định về quy mô hay tỷ lệ vốn, mà có thể linh hoạt thông qua cổ phần hóa, thoái vốn, mua bán cổ phần hoặc tái cơ cấu. Nhà nước có thể tham gia ở giai đoạn đầu, sau đó rút dần khi thị trường đã vận hành ổn định. “Những lĩnh vực mà khu vực tư nhân làm tốt hơn thì Nhà nước không cần, và không nên bao trùm”, ông Phong lưu ý. Theo ông Phong, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 có cơ sở thực tiễn rõ ràng. Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã tích lũy nền tảng thể chế, hội nhập và môi trường kinh doanh đủ dày để bước vào giai đoạn tăng tốc. Cùng với đó, lực lượng sản xuất mới gắn với kinh tế số, công nghệ cao đang hình thành nhanh, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. Việc đẩy mạnh đầu tư công, kích hoạt đầu tư tư nhân và thu hút FDI chất lượng cao, trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, sẽ bổ sung động lực từ cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, khi kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất theo Nghị quyết 68 và được cởi trói thực chất, mục tiêu tăng trưởng cao trở nên khả thi hơn. VIỆT LINH Chuyển mạnh sang tư duy phát triển đa thành phần, trao vai trò động lực cho kinh tế tư nhân và đổi mới mô hình tăng trưởng được coi là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026. Mở rộng không gian phát triển “Hành trình 40 năm đổi mới với những mốc son quan trọng, thúc đẩy liên tục sự phát triển. Mốc son quan trọng nhất và khởi đầu giai đoạn phát triển chưa từng có của đất nước là sự kiện mang tính bước ngoặt lịch sử: Đảng khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới với trọng tâm là đổi mới kinh tế từ năm 1986. Mốc son thứ 2 là sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007 - mở ra chu kỳ mở cửa liên tục nền kinh tế đất nước. Mốc son thứ 3 là việc khẳng định Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình từ năm 2025 bằng một loạt quyết sách mang tính bước ngoặt lịch sử, bao trùm và sâu sắc có thể coi như một cuộc cách mạng bộ máy quản lý và đổi mới mô hình quản trị quốc gia lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm”. PGS.TS NGUYỄN THƯỜNG LẠNG – ĐH Kinh tế Quốc dân Quốc hội quyết nghị mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026, khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng kinh tế 2 con số ẢNH: VGP Kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%. Quy mô GDP Việt Nam đạt 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024. GDP bình quân đầu người tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm trước. Kinh tế Việt Nam được đánh giá như một điểm sáng về khả năng thích ứng và sức chống chịu ẢNH: NHƯ Ý

4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 8/1/2026 NHAN NHẢN HÀNG TẾT “3 KHÔNG” Trưa 6/1, tại khu chợ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ, TPHCM), nhiều sạp hàng đã bắt đầu bày bán đủ các thực phẩm Tết như bánh mứt, các loại hạt chế biến sẵn, tôm khô, cá khô, lạp xưởng… Hàng hóa được chế biến bắt mắt, màu sắc hấp dẫn cùng giá cả phải chăng nên thu hút đông đảo người đi chợ. Những dây lạp xưởng đỏ au, căng tròn; rổ tôm khô vàng ươm, con to đều tăm tắp khiến chị Hà (34 tuổi, nhân viên văn phòng) không thể không dừng lại hỏi giá. Chị càng bất ngờ hơn bởi giá khá mềm, như tôm khô chỉ tầm 500.000 đồng/kg, lạp xưởng chỉ nhỉnh hơn 300.000 đồng/ kg. “Đây là hàng “nhà làm”, tôi mang đi bán dạo không qua khâu trung gian, không thuê quầy sạp nên bán giá rẻ cho khách mua ăn Tết, làm quà biếu tặng” - người bán đon đả nói và khẳng định hàng rất an toàn, không chất bảo quản. Tại một sạp đồ khô khác trên đường An Dương Vương (phường An Lạc), người bán vô tư dùng tay trần bốc lạp xưởng, khô cá dứa cho khách xem rồi cầm tiền, thối tiền và tiếp tục vun lại hàng hóa mà không mang găng tay. “Hàng khô phơi nắng chang chang thế này thì con virus nào sống nổi. Mua về chiên, nướng lửa lớn là yên tâm” - người phụ nữ bán hàng nói. Điểm chung của toàn bộ tôm, cá khô tại những quầy hàng này đều “mình trần” phơi giữa trời nắng nóng, mặc kệ gió bụi, ruồi nhặng… Khi hỏi nhãn mác, người bán cho biết do “tự làm tự bán” nên không có bao bì, thương hiệu. Dù vậy, nhiều người tiêu dùng vẫn ghé mua vì tâm lý chuộng đồ “nhà làm”, giá rẻ. Ở nhiều chợ khác như Bà Chiểu, Thị Nghè, Gò Vấp, Tân Định, Hòa Hưng, Nguyễn Tri Phương… thực phẩm “nhiều không”: không nhãn mác, không thương hiệu, không rõ thành phần, hạn sử dụng được bày bán nhan nhản. Tại chợ Bình Tây (phường Chợ Lớn) - một trong những chợ sỉ thực phẩm lớn nhất TPHCM, bánh kẹo, mứt Tết đã được bày bán tại nhiều quầy sạp, không khí mua sắm dần sôi động. Phần lớn bánh kẹo, hạt khô đều được đựng trong hũ lớn, bịch nilông thô sơ, không có thông tin nơi sản xuất, hạn sử dụng, thành phần mà chỉ được ghi sơ sài thông tin bằng bút lông. Những loại mứt như dừa, mận, chà là… được đậy sơ sài bằng tấm ni-lon mỏng. Hàng hóa chủ yếu bán xá (cân ký), giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/kg, tùy loại. Ở những khu chợ công nhân gần Khu công nghiệp Tân Tạo, khu chế xuất Linh Trung, Linh Xuân... thực phẩm tươi sống, rau củ, bánh kẹo bày bán la liệt trên nền đất hoặc trên những sạp hàng sơ sài, không che chắn. Nhiều loại bánh, mứt Tết được nhuộm màu sắc sặc sỡ, “phơi trần” bên lề đường bụi bặm nhưng vẫn được mua bán rôm rả. Trên đường Võ Văn Kiệt (phường Phú Định), nhiều người trải tấm bạt ngồi ngay vỉa hè bày bán thịt heo sống, giới thiệu “heo mọi nhà nuôi” với giá chỉ từ 50.000 đồng/kg; nhiều hũ kiệu, dưa món trắng tươi, giòn rụm “nhà làm” cũng có giá chỉ 30.000 - 50.000 đồng/hũ… Không chỉ ở chợ, các hội chợ cuối năm tại TPHCM cũng trở thành điểm nóng về an toàn thực phẩm (ATTP). Nhiều quầy hàng ẩm thực bán trà sữa đủ màu xanh, vàng, tím… giá chỉ tầm 15.000 - 20.000 đồng/ly; quầy hàng khác đổ đống đủ loại kẹo dẻo trên khay có giá 25.000 đồng/100gram cho khách thoải mái lựa chọn. Thị trường thực phẩm phục vụ ngày Tết trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử cũng dần sôi động. Đủ các sản phẩm từ bánh chưng, bánh tét, khô bò, khô gà, khô hải sản… được tiểu thương online khẳng định là đặc sản Đà Lạt, Tây Bắc, bánh mứt nhà làm theo phương thức thủ công, công thức bí truyền của gia đình…đồng thời cam kết “không ngon trả lại” cũng thu hút nhiều khách đặt hàng. XỬ LÝ KHÔNG XUỂ Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm. Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triệt phá hàng loạt kho lạnh chứa nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xử lý các cơ sở ăn uống vi phạm quy chuẩn ATTP. Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra Công ty TNHH thương mại N.N.F, phường Bình Hưng Hòa; Hộ kinh doanh M.P tại xã Bình Lợi; Công ty TNHH thực phẩm X.H tại phường Thủ Đức; Công ty TNHH DV T.L T.D tại phường An Phú Đông, Công ty TNHH Thực phẩm đông lạnh V.T tại phường Linh Xuân, Công ty TNHH thương mại Đ.N.F tại xã Bà Điểm, Công ty Thương mại và chế biến thực phẩm L tại xã Tân Nhựt và Công ty TNHH C.P.F tại xã Vĩnh Lộc, Công ty TNHH NT Food (xã Vĩnh Lộc) và cơ sở kinh doanh H.M.H (phường Tam Bình). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện các cơ sở đang lưu chứa hơn 30,5 tấn nội tạng và thịt động vật các loại gồm: 4,5 tấn vú heo đông lạnh; 3,7 tấn dồi trường heo đông lạnh; Từ các chợ tự phát, chợ truyền thống đến các sạp hàng online, không khó để bắt gặp những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dù các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện, thu giữ và xử lý vi phạm song nếu thiếu những giải pháp căn cơ, cuộc chiến với thực phẩm bẩn vẫn chỉ như “muối bỏ bể”. Thực phẩm “mình trần, ba không” BẤT AN VỚI THỰC PHẨM Trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026, ngày 30/12, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 của TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Tiến Phát (phường Đông Ngạc), chuyên kinh doanh thịt, thủy sản đông lạnh. Qua kiểm tra, dù cơ sở xuất trình được giấy đăng kí kinh doanh và chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra vẫn phát hiện nhiều vi phạm. Chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp sản xuất chưa có giấy khám sức khỏe theo quy định; hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm không đầy đủ. Điều kiện vệ sinh tại kho lạnh và khu vực sơ chế cũng không bảo đảm, thực phẩm để trực tiếp dưới nền kho, khu sản xuất thiếu vệ sinh, xuất hiện côn trùng, tường và nền khu rửa bị rêu mốc. Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại, bổ sung trang thiết bị, cải thiện điều kiện vệ sinh và phòng chống côn trùng. Hồ sơ vụ việc được chuyển về Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm phường Đông Ngạc để tiếp tục xử lí, báo cáo kết quả trước ngày 15/1. Gần đây, tại Sơn La đã xảy ra một vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một trường hợp tử vong trước khi đến được cơ sở y tế. Các bệnh nhân xuất hiện hàng loạt triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, đau đầu, tiêu chảy nhiều lần sau khi sử dụng một số loại thực phẩm quen thuộc như dưa hấu, sữa chua và sữa tươi thanh trùng. Không lâu sau đó, tại Hải Phòng, một bữa rượu gia đình ở phường Tứ Minh cũng để lại hậu quả đau lòng. Nhiều người tham gia bữa ăn lần lượt có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, khó thở và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trong đó có một trường hợp không qua khỏi. Những vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời điểm cận Tết đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ rủi ro của thực phẩm không đảm bảo an toàn, đặc biệt là các sản phẩm tự chế biến, rượu thủ công và thực phẩm không rõ nguồn gốc. HAI NHÓM NGUYÊN NHÂN Trao đổi với phóng viên, bác sĩ, TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, vào dịp cận Tết, trong Tết và sau Tết khi mùa lễ hội kéo dài nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn ở mức cao và đòi hỏi sự cảnh giác đặc biệt. Theo bác sĩ Nguyên các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm trong giai đoạn này thường xuất phát từ hai nhóm chính. Nhóm nguyên nhân đầu tiên liên quan trực tiếp đến chất lượng thực phẩm. Đó là tình trạng sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không được kiểm soát về quy trình Tôm khô, lạp xưởng “ba không” được bày bán ở chợ Bàn Cờ (TPHCM) Hai nhóm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm Thực tế nhiều năm qua cho thấy, ngộ độc thực phẩm vẫn là điểm nóng mỗi dịp cuối năm, để lại những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng, thậm chí cướp đi sinh mạng con người. Đoàn kiểm tra của Hà Nội kiểm tra tại Cty TNHH kinh doanh thực phẩm Tiến Phát

5 n Thứ Năm n Ngày 8/1/2026 THỜI SỰ CHUYỆN HÔM NAY Chỉ trong vài tuần, lực lượng chức năng nhiều tỉnh thành đã phát hiện số lượng lớn thực phẩm “3 không”: không nguồn gốc, không kiểm định, không nhãn mác. Càng gần đến Tết, những thông tin về thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc càng khiến tâm lý người tiêu dùng bất an. Vấn đề này cũng được nhiều người đưa lên trang cá nhân bức xúc. Họ bức xúc về một số cơ sở làm ăn gian dối một phần, còn lại, nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao cơ quan chức năng không thể triệt tận gốc nguồn thực phẩm bẩn? Nhiều ý kiến cho rằng , do nằm ở việc lợi nhuận quá lớn trong khi mức phạt lại chưa đủ sức răn đe. Dịp Tết, nhu cầu tăng mạnh, giá cả leo thang, và những người làm ăn gian dối dễ dàng kiếm lời từ hàng kém chất lượng. Nếu chỉ bị phạt vài chục triệu đồng, trong khi lợi nhuận có thể gấp nhiều lần, thì việc tái phạm là điều khó tránh Cũng có ý kiến thẳng thắn nói rằng, lợi nhuận là nằm ở lương tâm người bán, nhưng khâu quản lý vẫn còn mang tính hình thức . Có nghĩa là, một vòng công việc đang được lặp đi lặp lại đến quen thuộc: “Mùa cao điểm – Ra quân- Phát hiện – Tịch thu – Xử phạt”…Và mọi việc lại cứ tiếp diễn sau đó. Vì, trong phần lớn thời gian của năm, việc kiểm tra, giám sát chưa thật sự thường xuyên và chưa bao phủ hết chuỗi cung ứng. Khi lực lượng chức năng chỉ siết chặt theo mùa vụ, các đối tượng vi phạm luôn có khoảng trống để hoạt động. Người tiêu dùng vì thế ở vào thế bị động. Họ không thể biết nguồn gốc thực sự của sản phẩm nếu không có hệ thống truy xuất nguồn gốc. Nhiều loại thực phẩm bẩn được đóng gói bắt mắt, chuyên nghiệp, gắn nhãn giả, mẫu mã bao bì rất “nhập khẩu”. Trong khi đó, người tiêu dùng thì không thể kiểm tra, phân biệt thực phẩm bằng mắt thường. Các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm khi được hỏi đều cho rằng, cơ quan quản lý cần mạnh tay hơn và liên tục hơn trong việc kiểm tra, quản lý thực phẩm trên thị trường, không chỉ tập trung vào những dịp cao điểm. Ngoài việc kiểm soát chặt đầu vào, đặc biệt tại biên giới, kho lạnh và chợ đầu mối, nơi thực phẩm trôi nổi dễ lọt qua, cần tăng mức phạt, thậm chí xem xét xử lý hình sự các trường hợp gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, đẩy nhanh việc áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ, để người dân có thể tự kiểm tra chất lượng, nguồn gốc hàng hoá. Tôi nghĩ, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn từ cơ quan quản lý. Nếu không, câu chuyện thực phẩm “3 không” là đề tài muôn năm cũ, sẽ vẫn là vấn đề cũ, thực trạng cũ lặp lại năm này qua năm khác mà thôi. N.L Nỗi lo ngày Tết 4,3 tấn trứng gà non đông lạnh; 1,5 tấn sụn gà đông lạnh; 5,5 tấn thịt trâu, bò, heo đông lạnh, 3,5 tấn chân gà, khô bò, chả lụa và 7 tấn thủy hải sản các loại. Tất cả hàng hoá được đựng trong các thùng carton, dán nhãn in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; được chủ cơ sở thu mua trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời. Bên cạnh đó, qua kiểm tra các hộ kinh doanh ăn uống mì, hủ tiếu… lực lượng chức năng phát hiện hộ Đ.N.M.K tại phường Thủ Đức có hai mẫu thực phẩm (thịt heo xá xíu, thịt ba rọi heo) có vấn đề. Qua kiểm nghiệm, cả hai mẫu sản phẩm thịt đều có chỉ tiêu vi sinh vật hiếu khí, Salmonella spp, Escherichia coli không phù hợp quy chuẩn của Bộ Y tế đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm; gây nguy cơ mất ATTP cho người sử dụng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 66,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động chế biến trong hai tháng. Tại phường Bình Trị Đông, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 Chi Cục QLTT TPHCM đã phát hiện 150 kg kẹo dẻo là món ăn yêu thích của trẻ em chuẩn bị tung vào thị trường Tết đều không nhãn hiệu, không hóa đơn chứng từ, không ghi ngày sản xuất hay hạn sử dụng. Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hơn 5.000 thực phẩm các loại tại phường An Lạc gồm bánh phở, mì căn, bánh mochi… đều không có nhãn phụ tiếng Việt, không nguồn gốc, xuất xứ, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Những sản phẩm này còn nguyên bao bì nhưng hoàn toàn không có tài liệu chứng minh chất lượng. UYÊN PHƯƠNG Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo phát sinh trong quá trình thực thi Luật An toàn thực phẩm năm 2010, đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chủ trì mới đây, nhằm rà soát hồ sơ Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để trình Chính phủ đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026. Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất xây dựng Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) với 5 nhóm chính sách trọng tâm. Theo đó, tăng cường quản lí đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nguy cơ cao, theo hướng siết chặt kiểm soát xuyên suốt từ sản xuất đến lưu thông trên thị trường. Chính sách này kết hợp cả tiền kiểm và hậu kiểm, yêu cầu các cơ sở áp dụng hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến, tiệm cận phương thức quản lí của các nước phát triển. Tiếp đó là phân quyền, phân cấp rõ ràng trong quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm, hướng tới thống nhất một đầu mối quản lí từ trung ương đến địa phương. Dự thảo quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và xử lí vi phạm tại địa phương. Bộ đề xuất kiểm soát thực phẩm chế biến bao gói sẵn dựa trên mức độ nguy cơ, thay vì áp dụng cơ chế quản lí cào bằng. Và cuối cùng, kiểm soát chặt các chất đưa vào sản xuất, chế biến thực phẩm có nguy cơ bị lạm dụng, như phụ gia, chất hỗ trợ chế biến dễ sử dụng sai mục đích. Việc giám sát được thực hiện xuyên suốt từ khâu nhập nguyên liệu, sản xuất đến khi sản phẩm lưu thông trên thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị làm rõ hơn nội dung phân cấp, phân quyền giữa các bộ, ngành để bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Vụ Pháp chế và các bộ liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính sách, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; các nội dung phân cấp, phân quyền cụ thể sẽ tiếp tục được làm rõ trong các nghị định hướng dẫn sau khi Luật được ban hành. HÀ MINH MÙA TẾT Siết hậu kiểm sản xuất; thực phẩm giá rẻ nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Một số cơ sở sản xuất còn lạm dụng phụ gia, hóa chất độc hại hoặc phẩm màu công nghiệp để tạo màu sắc bắt mắt, kéo dài thời gian bảo quản. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn “handmade”, thức ăn đường phố hay món ăn được sản xuất tại những cơ sở không đủ điều kiện vệ sinh rất dễ nhiễm vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E.coli. Nhóm nguyên nhân thứ hai đến từ chính thói quen của người tiêu dùng. Việc bảo quản thực phẩm không đúng cách, tích trữ quá nhiều trong thời gian dài khiến thức ăn dễ ôi thiu, nhiễm khuẩn. Không ít gia đình tham gia liên tiếp các bữa tiệc, ăn uống thiếu kiểm soát, kết hợp nhiều loại thực phẩm cùng lúc, làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa và ngộ độc. Theo bác sĩ, TS. Nguyễn Trung Nguyên, thực tế cấp cứu cho thấy nhiều ca ngộ độc bắt nguồn từ việc sử dụng thực phẩm chứa hóa chất cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả, dư lượng kháng sinh hoặc chất tăng trưởng trong thịt, thủy sản. Ngoài ra còn có các trường hợp ngộ độc do độc tố tự nhiên, như ăn phải nấm độc, cá nóc, một số loại hải sản chứa độc tố hoặc các loại đậu chưa được nấu chín kĩ. Đặc biệt, việc sử dụng rượu bia không rõ nguồn gốc, rượu pha cồn công nghiệp (methanol) vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều vụ ngộ độc nặng, thậm chí tử vong trong dịp Tết. Các biểu hiện ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện rất nhanh, chỉ sau vài phút hoặc vài giờ, nhưng cũng có trường hợp khởi phát muộn sau một đến hai ngày. Đáng lưu ý, ngộ độc thực phẩm thường mang tính chất “chùm ca”, xảy ra ở những người cùng sử dụng chung nguồn thực phẩm hoặc ăn uống trong cùng một bữa, một sự kiện. HÀ MINH Một sạp hàng bán thịt gà, trứng non "ba không" tại chợ tự phát ở TPHCM Nhân viên y tế kiểm tra an toàn thực phẩm đường phố Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP TPHCM vừa ra quân tổng kiểm tra ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026 trên toàn địa bàn. Chiến dịch trên kéo dài liên tục đến hết ngày 20/3, giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết. Công tác bảo đảm ATTP mùa Tết tập trung nội dung chính là truyền thông, hướng dẫn cho các doanh nghiệp về bảo đảm thực phẩm và tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP trọng điểm Tết. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP, mục tiêu cốt lõi không chỉ dừng lại ở kiểm tra hành chính mà là ngăn chặn triệt để các vụ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ngộ độc rượu do methanol – một nguy cơ nhức nhối thường xảy ra trong các dịp lễ, Tết, tiệc tùng tăng mạnh. TIẾP THEO TRANG 1

Với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên rời xa quê nhà, vượt quãng đường dài để đến một thành phố lớn, mang theo không chỉ hành trang học tập mà còn là những ước mơ, kỳ vọng và cả sự hồi hộp, lo lắng cho chặng đường phía trước. Lần đầu đặt chân đến TPHCM, Nguyễn Võ Nhật Hiền (sinh viên Trường Đại học Phú Yên) không giấu được cảm xúc bồi hồi xen lẫn run sợ. Xa nhà, đi một mình, Hiền thừa nhận có những lúc em lo lắng và chông chênh. Thế nhưng, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Ban Tổ chức đã giúp em cảm thấy ấm áp và vững tin hơn. Là sinh viên mồ côi ba mẹ, Hiền xem gia đình chính là nguồn cảm hứng lớn nhất trong hành trình học tập. “Ba mẹ truyền cho em động lực để bước đi bằng chính thực lực của mình. Sau khi nhận học bổng, điều em mong mỏi nhất là được trích một phần để làm lại ảnh thờ cho ba mẹ, phần còn lại dành cho việc học tập”, Hiền bộc bạch. Cũng mang theo cảm xúc háo hức khi đến với TPHCM, Nguyễn Thị Ánh Thư (sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu Đồng Nai) cho biết, em đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Nữ sinh bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu được tham gia một chương trình quy mô, nơi em có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn sinh viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau. “Suất học bổng Nâng bước thủ khoa 2025 sẽ giúp em đóng học phí cho học kỳ sắp tới, tiếp thêm động lực để em kiên trì theo đuổi con đường học vấn” - Thư bày tỏ. Chung niềm háo hức ấy, Nguyễn Chí Khanh (sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu Đồng Nai) nói, em vừa hồi hộp vừa mong chờ khi chuẩn bị tham gia chương trình. Khanh tin rằng chỉ cần nỗ lực hết mình, thành quả nhận được sẽ xứng đáng. Đến TPHCM lần này, nam sinh mang theo hy vọng được hòa mình vào không khí sôi động của một sự kiện ý nghĩa. Với số tiền học bổng, Khanh dự định mua một chiếc laptop để phục vụ việc học tập, tìm kiếm tài liệu, đồng thời trang trải học phí để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Nguyễn Ngọc Diễm Quyên (sinh viên Trường Đại học Đà Lạt) cũng không giấu được sự hồi hộp khi vượt quãng đường xa để tham gia chương trình. Dù có phần lo lắng, Diễm Quyên vẫn tràn đầy mong đợi được tiếp xúc, giao lưu với các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau. Nữ sinh cho biết suất học bổng là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp em san sẻ học phí và một phần chi phí sinh hoạt trong cuộc sống đại học còn nhiều vất vả. Quyên xem đây là động lực để bản thân và các bạn cùng cố gắng hơn trong chặng đường tương lai. Không khí trước thềm buổi lễ càng trở nên ấm áp khi Võ Trần Phương Anh (sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu) chia sẻ niềm vui và sự háo hức khi được tham gia chương trình. Trải qua không ít sóng gió trong cuộc sống, Phương Anh tin rằng chỉ cần kiên trì, đi từng bước nhỏ thì rồi cũng sẽ chạm tới thành công. Đến TPHCM, nữ sinh mong muốn được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ các bạn thủ khoa khác để tiếp thêm động lực cho bản thân. Khoản học bổng nhận được, theo Phương Anh, không chỉ giúp em trang trải học phí mà còn là món quà ý nghĩa gửi về cho mẹ, góp phần lo liệu chi phí Tết trong gia đình. ANH NHÀN Gửi lời chúc mừng đến gần 100 tân thủ khoa được xét nhận học bổng chương trình Nâng bước thủ khoa 2025, ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành Công ty VWS đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích liên quan đến khu xử lý rác của VWS. Theo đó, bãi rác Đa Phước hiện đang vận hành một trong những hệ thống xử lý rác hiện đại nhất cả nước, áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Hiện mỗi ngày, Khu Liên hợp Đa Phước đang tiếp nhận và xử lý trung bình 4.000 - 4.500 tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố, với công suất tiếp nhận tối đa đạt 10.000 tấn rác/ngày. Tại buổi giao lưu, nhà báo Trần Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM chia sẻ, mười năm trước, từ những trăn trở của những người làm báo Tiền Phong, chương trình Nâng bước Thủ khoa ra đời với một mong muốn đó là không để những học sinh xuất sắc phải từ bỏ cánh cửa đại học chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó. Từ đó đến nay, chương trình đã trở thành một điểm tựa bền bỉ, đồng hành cùng những ước mơ hiếu học trên khắp mọi miền đất nước. “Năm nay, chương trình Nâng bước Thủ khoa lần thứ 10 càng mang ý nghĩa đặc biệt khi ưu tiên lựa chọn ra hàng chục thủ khoa, sinh viên học giỏi đến từ các vùng bão lũ Nam Trung Bộ, nơi vừa trải qua nhiều mất mát do thiên tai. Với các em, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm an ủi, là lời động viên để các em vững tin bước tiếp” - nhà báo Trần Ngọc Lâm cho biết, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Công ty VWS - đơn vị không chỉ tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh - sạch-đẹp cho cộng đồng TPHCM mà còn luôn đồng hành cùng báo Tiền Phong trong các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. TỪ BẤT NGỜ ĐẾN THÚ VỊ Trong buổi tham quan, các tân thủ khoa được quan sát trực tiếp quy trình vận hành tại các khu vực: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost… Các tân thủ khoa còn được tham quan khu sinh thái xanh đầy sức sống như vườn cây xanh, vườn thú. Tại đây, rất nhiều loại cây được trồng và tưới tiêu từ nguồn đất, nước đã xử lý, còn khu vườn thú trải dài quanh khu liên hợp quy tụ nhiều động vật đáng yêu như hươu, nai, chim công… tạo nên không gian xanh mát, gần gũi và thân thiện, minh chứng cho sự hài hòa giữa xử lý môi trường và bảo tồn môi trường thiên nhiên mà VWS đang theo đuổi. Sau chuyến đi thực tế, các tân thủ khoa đều bất ngờ, vì trước giờ không nghĩ rằng bãi rác lại có nhiều điều thú vị như vậy. Bạn Phạm Anh Thư (sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Cần Thơ) cho biết, rất xúc động khi nhận tin được trao học bổng Nâng bước thủ khoa 2025. “Em cảm thấy hạnh phúc, tự hào và vui mừng. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân, mà còn là động lực rất lớn để em tiếp tục cố gắng, mang lại niềm vui cho gia đình và hướng đến việc đóng góp nhiều hơn cho xã hội trong tương lai” - Thư chia sẻ. Với các tân thủ khoa, chuyến tham quan đã khiến các bạn trẻ nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với môi trường sống. Từ những hành động rất nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế xả rác bừa bãi, mỗi người đều có thể góp phần tạo ra những thay đổi lớn. Các bạn mong muốn sẽ lan tỏa ý thức tích cực này trong cộng đồng, để môi trường ngày càng xanh, sạch và bền vững hơn. UYÊN PHƯƠNG Chiều 7/1, gần 100 tân thủ khoa tiêu biểu của nhiều trường đại học thuộc chương trình Nâng bước thủ khoa năm 2025 do báo Tiền Phong tổ chức đến giao lưu, tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM). Những gương mặt trẻ đầy nghị lực, các thủ khoa, sinh viên vượt khó từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng hội tụ về thành phố mang tên Bác để tham gia chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025”. Chương trình Nâng bước thủ khoa thuộc Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn, do báo Tiền Phong làm thường trực Quỹ. Chương trình do báo Tiền Phong sáng kiến, ra đời từ năm 2016 và được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, trao học bổng cho những thủ khoa, á khoa đầu vào các trường đại học trong cả nước và những tân sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến nay, chương trình đã vinh danh và trao học bổng cho hơn 1.000 tân sinh viên. Chương trình Nâng bước thủ khoa lần thứ 10 - năm 2025 diễn ra ngày 8/1 đồng thời tại Hà Nội và TPHCM. Ban tổ chức sẽ trao 120 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng và nhiều món quà giá trị. Trải nghiệm đáng nhớ của các thủ khoa tiêu biểu 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 8/1/2026 Gần 100 tân thủ khoa chương trình Nâng bước thủ khoa 2025 tham quan Công ty VWS Một ngày nhiều ý nghĩa tại Công ty VWS của các tân thủ khoa Lần đầu đến thành phố mang tên Bác Công ty VWS thường xuyên đồng hành và tài trợ cho các chương trình ý nghĩa, trong đó có học bổng Nâng bước thủ khoa do báo Tiền Phong sáng kiến, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc tiếp sức cho tài năng trẻ và cộng đồng. Ngoài học bổng, VWS còn đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương cho vay vốn không lãi suất; các hoạt động hỗ trợ y tế, xây nhà tình thương tại TPHCM và nhiều tỉnh thành.

