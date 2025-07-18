Báo Tiền Phong số 79

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 Sáng 19/3, tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng. Cùng với Lạng Sơn, 17 điểm cầu trực tiếp trên toàn quốc diễn ra lễ động thổ xây dựng 121 Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tương ứng với 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương của Tổ quốc theo tinh thần cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị kết luận số 81-TB/TW thống nhất chủ trương xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một chủ trương lớn có chiến lược sâu sắc trong sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền ở biên giới Quốc gia. Trên cơ sở bám sát chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ban, ngành và địa phương với tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”. Trong đó, Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp cùng các bộ, các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương để huy động, bố trí nguồn lực, xây dựng thiết kế mẫu phù hợp với đặc điểm văn hóa vùng miền, rà soát lựa chọn địa điểm, chuẩn bị các địa điểm cần thiết và các cơ chế, chính sách có liên quan để triển khai. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương, cả nước hôm nay đã tổ chức khởi công đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp vào ngày 19/11/2025. Lũy kế đến 2025, đã khởi công xây dựng 108 trường, trong đó có 1 trường đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 1/2026 tại tỉnh Điện Biên. Trong quá trình triển khai Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan địa phương liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc kịp thời, nhất là về địa hình, mặt bằng, nguồn nước, nhân công, vật liệu xây dựng. Song song với đó phải rà soát, bổ sung kinh phí kịp thời để triển khai đúng tiến độ và nâng cao chất lượng. Hôm nay, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết của các bộ, ngành, địa phương liên quan, chúng ta tiếp tục tổ chức khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, cùng với 108 trường của năm 2025 đã nâng tổng lên 229 trường phổ thông nội trú liên cấp, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho các em học sinh ở miền núi biên giới. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo chuẩn bị, quyết liệt triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động các phong trào rộng khắp như “Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu” và “Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới” để huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội. Để các dự án xây dựng trường sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các bí thư, chủ tịch các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai các dự án với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt nhất, hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đối với các trường đã khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2027 đối với các trường khởi công, động thổ hôm nay. Thủ tướng nêu rõ, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả, để từng ngôi trường mới sẽ là “nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc; góp phần đưa từng cộng đồng, bản làng, địa phương vùng cao vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. THẮP SÁNG NIỀM TIN CHO TƯƠNG LAI VÙNG BIÊN CƯƠNG Tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và phát triển giáo dục của nước nhà. Các kỳ đại hội gần đây, Đảng ta đã xác định giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn về giáo dục và đào tạo đã được ban hành, đặc biệt là Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, trong đó xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu quyết định tương lai của dân tộc. Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, đây là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tại các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này. Thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án thực hiện thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới. Phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật để xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân, thầy giáo, cô giáo cũng như của phụ huynh học sinh và của chính các cháu học sinh. Cấp ủy chính quyền các đoàn thể nhân dân ở các xã cần tiếp tục quan tâm tới sự nghiệp phát triển giáo dục ở địa phương. Trước hết là quan tâm để tất cả các cháu học sinh đều được đến trường, đều được học tập trong môi trường đầy đủ. Cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương. Với khí thế mới, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, Tổng Bí thư tin tưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng nói riêng và các trường được khởi công, động thổ xây dựng ngày hôm nay và sắp tới sẽ sớm được hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành nhiều cột mốc mềm về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững để thắp sáng niềm tin cho tương lai vùng biên cương của Tổ quốc. QUỐC NAM Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng nói riêng và các trường được khởi công, động thổ xây dựng ngày hôm nay và sắp tới sẽ sớm được hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành nhiều cột mốc mềm về giáo dục vùng biên. Tổng Bí thư mong muốn các cháu học sinh thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về vai trò học tập đối với tương lai của đất nước "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương mình. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị nhân dân trên địa bàn các trường tiếp tục ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai thành công. Đây là ngôi trường của con em mình, của bà con mình nên phải cùng nhau giữ gìn, cùng nhau vun đắp xây dựng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn ẢNH: ĐOÀN BẮC Cột mốc mềm giáo dục vùng biên TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:

3 n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 THỜI SỰ HOÀN THÀNH XỬ LÝ CÁC ĐIỂM NGHẼN Nghị quyết nêu rõ, xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển. Phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại, bao trùm gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. “Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn dài hạn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo; gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế”, Nghị quyết nêu rõ. Nghị quyết đặt mục tiêu, đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.... Đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Hướng tới 100 năm giải phóng Thủ đô (năm 2054) và đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới. Về chỉ tiêu, theo Nghị quyết, giai đoạn 2026 - 2030: Tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt trên 113 tỉ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 12.000 USD.... Hoàn thành xử lý các điểm nghẽn về úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm. Giai đoạn 2031 - 2035, tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên. Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỉ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD. Giai đoạn 2036 - 2045, tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm. Đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 640 tỉ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 42.000 USD, thuộc nhóm cao trong khu vực; tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng; tăng tỉ trọng kinh tế số, công nghiệp văn hóa trong GRDP; duy trì chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao. Giai đoạn 2046 - 2065, tăng trưởng GRDP bình quân trên 5%/năm. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt khoảng 1.920 tỉ USD, bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD, thuộc nhóm cao trên thế giới. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SÂN BAY QUỐC TẾ THỨ HAI CỦA VÙNG THỦ ĐÔ Trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nghị quyết nhấn mạnh, cần quy hoạch phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, ổn định. Cụ thể, xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô ổn định, lâu dài, tầm nhìn 100 năm. Nghiên cứu mở rộng không gian phát triển, định hình rõ mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trung tâm tri thức, sáng tạo và dịch vụ giá trị gia tăng cao của quốc gia. Chuyển từ “quy hoạch tĩnh” sang “quy hoạch động và mở”, gắn với chiến lược phát triển hạ tầng, ứng dụng dữ liệu số và các nền tảng phân tích, mô phỏng đô thị thông minh; bảo đảm phát triển đô thị có căn cứ khoa học, minh bạch và hiệu quả lâu dài. Phát triển Hà Nội theo mô hình chùm đô thị, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm; kết nối đồng bộ bằng hệ thống hạ tầng chiến lược và mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn; chuyển đổi căn bản từ cấu trúc “đơn cực tập trung” sang cấu trúc đa trung tâm, đa cực - liên kết- lan toả, trong đó mỗi cực phát triển là một trung tâm động lực có chức năng chuyên biệt, vừa tự chủ, vừa gắn kết hữu cơ trong chỉnh thể thống nhất của Thủ đô, vùng Thủ đô và cả nước... Xác định hạ tầng là trục xương sống của phát triển, giữ vai trò dẫn dắt tổ chức không gian và phân bố các hoạt động kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các vùng động lực, các hành lang phát triển của Thủ đô, kết nối nội vùng và liên vùng. “Đầu tư xây dựng nhanh hệ thống đường sắt đô thị, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100 km; từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đầu tư, quản lý và vận hành (đến năm 2030 làm chủ khoảng 50% khối lượng công việc; đến năm 2050 cơ bản làm chủ toàn bộ). Phát triển đường sắt tốc độ cao kết nối vùng, cảng sông, sân bay. Khai thác lưỡng dụng sân bay Gia Lâm, Hòa Lạc; nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế thứ hai của vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam”, Nghị quyết nêu. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Theo đó, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được xác định tầm nhìn dài hạn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Theo Nghị quyết, Hà Nội lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo ẢNH: PV QUY HOẠCH TỔNG THỂ THỦ ĐÔ: Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa Nghị Quyết yêu cầu di dời các cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không phù hợp quy hoạch, gắn với bố trí quỹ đất có hạ tầng đồng bộ và có cơ chế hỗ trợ phù hợp; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất sau di dời, bảo đảm đồng bộ quy hoạch, môi trường và chất lượng sống đô thị. CHUYỆN HÔM NAY Không chỉ là sự kiện thường niên, diễn đàn năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt - diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Với tổ chức Đoàn, đây cũng là năm bản lề khi hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập và chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tuổi trẻ Việt Nam đang đứng trước những kỳ vọng lớn lao hơn bao giờ hết. Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, diễn đàn không chỉ là nơi lắng nghe mà còn là không gian đối thoại cởi mở, nơi mỗi đoàn viên, thanh niên có thể gửi gắm suy nghĩ, khát vọng và trách nhiệm của mình với đất nước. Hơn một triệu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia tại hơn 16.000 điểm cầu đã tạo nên một bức tranh sống động về tinh thần kết nối mạnh mẽ của thế hệ trẻ. Điểm nhấn đặc biệt của diễn đàn năm nay chính là dấu ấn công nghệ. Việc ứng dụng các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp mở rộng quy mô mà còn tạo nên sự “bùng nổ” tương tác chưa từng có với hơn 71.000 câu hỏi được gửi về. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, hơn 71.000 câu hỏi không đơn thuần là những thắc mắc, mà là minh chứng cho sự quan tâm, kỳ vọng và niềm tin của người trẻ vào tổ chức Đoàn. Mỗi câu hỏi là một lát cắt của đời sống thanh niên hôm nay: từ khởi nghiệp, việc làm, chuyển đổi số đến trách nhiệm công dân, vai trò trong xây dựng đất nước. Nhưng sâu xa hơn, đó là tiếng nói của một thế hệ không đứng ngoài cuộc, không thờ ơ, mà đang chủ động suy nghĩ, trăn trở và sẵn sàng hành động, cống hiến, trưởng thành. Điều làm nên giá trị của diễn đàn không chỉ nằm ở những con số ấn tượng, mà ở tinh thần đối thoại thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Những nội dung thảo luận xoay quanh ba trụ cột lớn: đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Đây không phải là những câu chuyện xa vời, mà là những vấn đề thiết thân, gắn với từng bước đi của người trẻ trong hành trình lập thân, lập nghiệp. Mở đầu Diễn đàn, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh thông điệp, Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn trân trọng lắng nghe, trao đổi, chia sẻ, tìm giải pháp với thanh niên. Và tiếng nói của thanh niên cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Tổ chức Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy, là môi trường khơi dậy khát vọng và phát huy tiềm năng của tuổi trẻ. Tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, để thực sự trở thành môi trường khơi dậy khát vọng, phát huy tiềm năng và đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho Tổ quốc. Đại hội XIV của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát triển nhanh và bền vững. Những thông điệp tại Diễn đàn đã kích hoạt thế hệ trẻ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với khát vọng học tập, lao động, sáng tạo không ngừng để lãnh nhận sứ mệnh là lực lượng tiên phong đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. L.T Sứ mệnh tiên phong TIẾP THEO TRANG 1

4 n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 THỜI SỰ CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM NGUỒN CUNG LÀ ƯU TIÊN SỐ MỘT Ngày 19/3, báo Tiền Phong tổ chức talkshow “Chiến sự Trung Đông và giải pháp ổn định giá xăng dầu Việt Nam”. Tại chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Dầu khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, xung đột quân sự tại Trung Đông, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá xăng dầu tăng cao, công tác điều hành thị trường xăng dầu đang được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ với ba nguyên tắc xuyên suốt. Thứ nhất, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Thứ hai, điều hành giá bám sát diễn biến thị trường thế giới, có kiểm soát và can thiệp linh hoạt thông qua các công cụ như thuế, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Thứ ba, hạn chế các cú sốc về giá, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người tiêu dùng, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Theo ông Tuấn, trên cơ sở các nguyên tắc này và bám sát diễn biến chiến sự, Bộ Công Thương đã xây dựng hai kịch bản điều hành. Kịch bản thứ nhất áp dụng trong trường hợp xung đột kéo dài khoảng 4 tuần (đến hết tháng 3); kịch bản thứ hai tính đến khả năng chiến sự kéo dài trên 4 tuần. “Với mỗi kịch bản, Bộ Công Thương đều chuẩn bị các phương án cụ thể về nguồn cung, nhu cầu và điều hành giá để chủ động ứng phó. Theo tính toán, nguồn cung xăng dầu hiện nay đã được các thương nhân đầu mối chuẩn bị, cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước đến hết tháng 3 và sang tháng 4”, ông Tuấn thông tin. Nói về tác động của chiến sự đến kế hoạch nhập khẩu hàng, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng giám đốc Petrolimex cho rằng, thị trường Trung Đông hiện cung cấp khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trên tổng nhu cầu toàn cầu hơn 100 triệu thùng. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng là phần lớn lượng dầu thô này được vận chuyển về châu Á - khu vực tiêu thụ tới 60-80% nguồn cung từ Trung Đông. Điều đó đồng nghĩa, xung đột lần này tác động trực tiếp và mạnh nhất tới thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, tạo áp lực sâu rộng lên nguồn cung xăng dầu và toàn bộ chuỗi năng lượng khu vực. Trong bối cảnh đó, ông Hùng cho biết, Petrolimex đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung. Trước hết doanh nghiệp rà soát toàn bộ các hợp đồng nhập khẩu đã ký kết, trong bối cảnh rủi ro bị cắt giảm sản lượng hoặc đối tác viện dẫn điều khoản bất khả kháng là hiện hữu; đồng thời chủ động làm việc với các đối tác để hạn chế tối đa khả năng gián đoạn, đồng thời duy trì ổn định các hợp đồng dài hạn. “Chúng tôi tích cực tìm kiếm và bổ sung các nguồn hàng mới. Thực tế cho thấy nguồn cung đang bị siết chặt khi nhiều nhà máy lọc dầu trong khu vực phải giảm công suất xuống khoảng 70%, thậm chí thấp hơn, do thiếu hụt dầu thô đầu vào. Khi công suất lọc giảm, nguồn cung sản phẩm xăng dầu cũng suy giảm tương ứng. Ở chiều ngược lại, một số nguồn cung từ Ấn Độ, châu Âu và Hoa Kỳ đang có xu hướng dịch chuyển về châu Á để bù đắp thiếu hụt. Trên cơ sở đó, Petrolimex đã kiến nghị và được Chính phủ kịp thời điều chỉnh chính sách thuế, tạo điều kiện linh hoạt hơn cho hoạt động nhập khẩu”, ông Hùng nói. LINH HOẠT THỜI GIAN ĐIỀU HÀNH GIÁ XĂNG DẦU THEO GIÁ THẾ GIỚI Về kế hoạch cụ thể, lãnh đạo Petrolimex cho hay, đã tăng mạnh nhập khẩu, với sản lượng thực nhập trong tháng 3 cao hơn khoảng 1,4 lần so với kế hoạch thông thường, đủ đáp ứng nhu cầu hệ thống và cả các tình huống phát sinh theo yêu cầu điều hành của Bộ Công Thương. Kế hoạch nhập khẩu tháng 4 cũng đang được hoàn thiện ở mức cao hơn so với các năm trước, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến khó lường của thị trường. Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng giám đốc PVOIL cho rằng, những đánh giá về mức độ ảnh hưởng của xung đột là hoàn toàn xác đáng, đặc biệt là khi phần lớn lưu lượng dầu thô qua các tuyến vận tải trọng yếu đều phục vụ khu vực châu Á. Đáng chú ý, nhiều nhà máy lọc dầu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Singapore đã chuyển sang trạng thái khẩn cấp, thậm chí có thể tạm dừng hoặc giảm công suất. Khi đó, các đối tác hoàn toàn có thể viện dẫn điều khoản bất khả kháng để tạm ngừng thực hiện hợp đồng, gây rủi ro lớn cho các doanh nghiệp nhập khẩu như Petrolimex và PVOIL. Việc giảm công suất lọc dầu cũng kéo theo nguồn cung sản phẩm suy giảm, đồng thời đẩy chi phí phụ phí (premium) tăng mạnh. Theo lãnh đạo PVOIL, giá phụ phí nhập khẩu đã biến động rất nhanh, thay đổi theo tuần, thậm chí theo ngày. Hiện tại, mức phụ phí đối với xăng dao động khoảng 20-30 USD/thùng, trong khi dầu diesel có thể lên tới 40-50 USD/thùng, tạo áp lực rất lớn lên chi phí nhập khẩu. Trước diễn biến đó, PVOIL cũng đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung ngoài các thị trường truyền thống trong khu vực, đồng thời tăng mạnh khối lượng nhập khẩu. Riêng trong tháng 3 và tháng 4, sản lượng nhập khẩu được đẩy lên mức cao nhất từ trước đến nay nhằm bảo đảm nguồn hàng cho hệ thống phân phối. Bên cạnh công tác cân đối nguồn cung, vừa qua nhằm ổn định thị trường xăng dầu trong nước, Chính phủ cũng đã cho phép cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu linh hoạt hơn. Cụ thể, khi giá cơ sở của một trong những mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng từ 7% so với giá cơ sở Xung đột quân sự tại Trung Đông đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào trạng thái biến động mạnh, gây áp lực trực tiếp lên nguồn cung, chi phí nhập khẩu và công tác điều hành xăng dầu trong nước. Hiện, nguồn hàng trong nước cơ bản vẫn đáp ứng đủ nhu cầu đến hết tháng 3 và sang tháng 4, song sức ép từ giá dầu thế giới tăng, phụ phí nhập khẩu và rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng đang đặt ra yêu cầu phải điều hành linh hoạt hơn, đồng thời tính thêm các công cụ để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Tăng tốc tìm nguồn cung, tính thêm Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Phùng Công Sưởng (áo trắng, giữa) và các khách mời tham gia talkshow ẢNH: HỒNG VĨNH “Một số nguồn cung từ Ấn Độ, châu Âu và Hoa Kỳ đang có xu hướng dịch chuyển về châu Á để bù đắp thiếu hụt. Trên cơ sở đó, Petrolimex đã kiến nghị và được Chính phủ kịp thời điều chỉnh chính sách thuế, tạo điều kiện linh hoạt hơn cho hoạt động nhập khẩu”. Ông NGUYỄN XUÂN HÙNG, Phó Tổng giám đốc Petrolimex Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Dầu khí - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương ẢNH: HỒNG VĨNH

5 n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 THỜI SỰ ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU dư địa bình ổn giá công bố tại kỳ điều hành trước liền kề, việc điều hành giá có thể được thực hiện linh hoạt. Trường hợp giá cơ sở tăng dưới 7%, việc điều hành vẫn thực hiện theo định kỳ vào thứ Năm hằng tuần. Theo đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cơ chế linh hoạt về thời gian điều hành đã giúp giá trong nước bám sát hơn với giá thế giới, đồng thời tạo động lực để các thương nhân đầu mối tăng cường tìm kiếm, bổ sung nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh thị trường khu vực có dấu hiệu khan hiếm. Việc điều hành trước kỳ trong trường hợp cần thiết cũng góp phần hạn chế nguy cơ tăng sốc vào cuối kỳ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá xăng dầu thế giới biến động nhanh và mạnh, biên độ dao động lớn, khiến giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tăng. Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước dẫn ví dụ, giá cơ sở mặt hàng xăng RON95-III tại các kỳ điều chỉnh ngày 5/3, 7/3 và 10/3 tăng tương ứng 10,8%, 21% và 22,4%; giá cơ sở mặt hàng dầu diesel còn tăng mạnh hơn. “Thời gian qua có những kỳ giá giảm mạnh nhưng nội dung này chưa được thể hiện đầy đủ trong Nghị quyết 36. Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã báo cáo xin phép Thủ tướng Chính phủ cho điều hành giảm ngay. Sau một thời gian ngắn thực hiện Nghị quyết 36, Bộ Công Thương cũng đã đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36, trong đó xem xét điều chỉnh ngưỡng kích hoạt việc điều chỉnh giá linh hoạt khi giá tăng, đồng thời bổ sung ngưỡng kích hoạt điều chỉnh giá linh hoạt khi giá giảm, để phù hợp hơn với diễn biến thực tế của giá xăng dầu thế giới”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Dầu khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay. XEM XÉT DÙNG NGÂN SÁCH HỖ TRỢ BÌNH ỔN GIÁ Một vấn đề lớn được đặt ra là vai trò của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh biến động mạnh. Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, thời gian qua liên Bộ Công Thương -Tài chính đã quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức chi 4.000 đồng/ lít, kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut và 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel từ kỳ điều chỉnh giá ngày 10/3 nhằm điều tiết, giảm bớt mức tăng giá xăng dầu trên thị trường, hỗ trợ trực tiếp người tiêu dùng, doanh nghiệp... Trong bối cảnh nguồn lực của quỹ có hạn, nhiều ý kiến đã đặt vấn đề về việc sử dụng ngân sách để cấp bù hoặc hỗ trợ cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Trả lời về nội dung này, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước, vì vậy việc sử dụng ngân sách để hỗ trợ quỹ cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng. “Chúng ta có thể nghiên cứu sử dụng trực tiếp từ ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu hoặc thông qua chính sách tài khóa như giảm các loại thuế đối với xăng dầu”, ông Tuấn cho hay. Làm rõ hơn vấn đề này, ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, công tác bình ổn giá xăng dầu đang được các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ nhiều công cụ và giải pháp, với mức độ linh hoạt cao để phù hợp với diễn biến thị trường. Theo ông Bình, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, việc sử dụng quỹ trong giai đoạn hiện nay đang được triển khai một cách chủ động, linh hoạt. Tuy nhiên, việc sử dụng quỹ cũng chịu tác động lớn từ diễn biến chiến sự và biến động giá dầu thế giới. Do đó, các cơ quan quản lý, bao gồm Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, đang xây dựng các kịch bản, dự báo và nghiên cứu thêm các công cụ chính sách, đặc biệt là chính sách tài khóa và ngân sách, nhằm bảo đảm cân đối nguồn lực và có giải pháp điều hành phù hợp trong từng giai đoạn. Lãnh đạo Cục Quản lý giá cũng cho biết, hiện nay theo quy định của Luật Giá và Nghị định 85/2024, đối với các mặt hàng thuộc diện bình ổn, trong đó có xăng dầu, có 5 nhóm biện pháp bình ổn giá. Cụ thể gồm điều tiết cung - cầu; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; và các biện pháp hành chính trong tình huống đặc biệt. Ông Bình dẫn lại diễn biến thị trường gần đây để cho thấy sức ép điều hành là rất lớn. Trước khi xảy ra chiến sự, giá dầu thành phẩm RON95 chỉ khoảng 81 USD/thùng. Nhưng đến giữa tháng, có thời điểm lên tới trên 153 USD/thùng, tức tăng hơn 80%. Trước diễn biến đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo kịp thời triển khai các biện pháp điều hành. “Theo đó, trong quá trình điều hành, chúng ta không sử dụng đơn lẻ một biện pháp mà kết hợp đồng bộ nhiều công cụ. Thứ nhất là điều tiết cung - cầu, bảo đảm nguồn hàng. Thứ hai là giảm thuế nhập khẩu để đa dạng nguồn cung. Thứ ba là điều hành linh hoạt theo Nghị quyết 36. Thứ tư là sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết”, ông Bình cho biết. Về thuế bảo vệ môi trường thu qua giá xăng, ông Bình cho hay, trước chỉ đạo của Thủ tướng về việc nghiên cứu giảm thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu xuống bằng 0, Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu phương án điều chỉnh theo hướng phù hợp với tình hình thực tế. Cũng theo ông Bình, trước đây mức thu đối với xăng là 4.000 đồng/lít. Theo Nghị quyết 109/2025 của Quốc hội, mức thu hiện nay đã giảm còn 2.000 đồng/ lít đối với xăng; các loại dầu, trừ dầu hỏa, còn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa là 600 đồng/lít. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thêm nếu có phải được cân nhắc toàn diện, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu bình ổn giá, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. CPI CHỊU TÁC ĐỘNG KÉP, KÍCH HOẠT KỊCH BẢN ỨNG PHÓ Ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính nhận định, việc giá xăng dầu tăng sẽ tác động đến chỉ số CPI. Bởi, trong rổ hàng hóa tính CPI, xăng dầu chiếm một trọng số nhất định. Không chỉ tác động trực tiếp thông qua nhóm nhiên liệu, xăng dầu còn ảnh hưởng gián tiếp đến nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác do đây là đầu vào quan trọng của sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Theo đó, khi giá xăng dầu tăng, nhóm giao thông vận tải sẽ chịu tác động trực tiếp do chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng tiêu dùng khác cũng có thể chịu tác động gián tiếp khi chi phí vận chuyển, logistics tăng lên. Thậm chí, trong một số trường hợp, có thể xuất hiện yếu tố tâm lý thị trường - khi giá xăng dầu tăng, một số đơn vị có xu hướng điều chỉnh giá theo dù mức độ tác động thực tế chưa tương xứng. Đây cũng là yếu tố cần được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. “Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành ngay từ đầu năm. Hiện nay, trên cơ sở cập nhật diễn biến mới của thị trường năng lượng thế giới, chúng tôi tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản phù hợp với từng cấp độ biến động”, ông Bình cho biết. Theo Lãnh đạo Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, điều tiết giá, đặc biệt đối với các mặt hàng do Nhà nước định giá hoặc quản lý giá. Đối với những mặt hàng thuộc diện Nhà nước định giá, việc xem xét điều chỉnh cần được đánh giá kỹ lưỡng về thời điểm, mức độ và lộ trình thực hiện, nhằm hạn chế tối đa tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá chung. Hoạt động bình ổn giá, kê khai và niêm yết giá phải được triển khai đồng bộ; các cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết. Công tác phối hợp liên ngành cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu. Bên cạnh đó, theo ông Bình, cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thị trường để ngăn chặn các hành vi lợi dụng biến động giá nhằm găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc buôn lậu qua biên giới khi có chênh lệch giá với các nước lân cận. Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để xử lý các hiện tượng này. DƯƠNG HƯNG - VIỆT LINH Giá xăng dầu đang tăng cao những ngày qua Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng giám đốc PVOIL cho rằng, trong bối cảnh các doanh nghiệp phải tăng mạnh nhập khẩu để bảo đảm nguồn hàng, cần xem xét điều chỉnh kịp thời các yếu tố chi phí trong giá cơ sở, đặc biệt là chi phí nhập khẩu. Hiện nay, nhiều yếu tố chi phí đang được tính bình quân theo quý, trong khi thực tế phụ phí nhập khẩu, chi phí vận tải và các chi phí liên quan biến động rất nhanh. Việc cập nhật sớm hơn sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch nhập khẩu. Ông Phạm Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính ẢNH: HỒNG VĨNH

6 n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 GIỚI TRẺ DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT Tại Diễn đàn, anh Nguyễn Chí Đông, Phó phòng Giải pháp quản trị dữ liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel đặt ra vấn đề mang tính chiến lược. Từ góc độ một người làm công nghệ, anh nhận thấy đất nước đang đứng trước những vận hội lớn từ các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy kinh tế - xã hội. Anh Đông đặt câu hỏi, tổ chức Đoàn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tạo ra môi trường cho đoàn viên, thanh niên phát triển, rèn luyện và cống hiến? Làm thế nào để qua đó phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân sự trẻ cho Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới? Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ sự nhất trí cao với nhận định của anh Nguyễn Chí Đông. Anh Huy khẳng định, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu rất cao về phát triển nhanh, bền vững, làm chủ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ là yếu tố then chốt. Để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, anh Bùi Quang Huy nêu rõ những định hướng trọng tâm của Đoàn trong nhiệm kỳ tới (2026 - 2031), trong đó sẽ xây dựng nguồn nhân lực "vừa hồng, vừa chuyên". Anh Huy nhấn mạnh, yêu cầu đầu tiên đối với nguồn nhân lực trẻ là phải đảm bảo cả về tư tưởng chính trị lẫn năng lực chuyên môn. Đoàn sẽ tập trung vào công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Tuy nhiên, phương thức giáo dục sẽ được đổi mới mạnh mẽ theo hướng "gần gũi nhưng hiện đại", ứng dụng triệt để chuyển đổi số và thông qua các diễn đàn đối thoại, hoạt động thực tiễn để thanh niên hiểu sâu sắc các chủ trương của Đảng, từ đó nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Anh Huy cho biết, trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, T.Ư Đoàn đề xuất triển khai phong trào trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Dự kiến đây là phong trào xuyên suốt của nhiệm kỳ tới, được anh Huy cụ thể hóa qua hệ thống “5 Tiên phong”: Tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp; Tiên phong trong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc. “Chúng tôi kỳ vọng, với 5 nội dung tiên phong đó sẽ tạo ra không gian rộng lớn để đoàn viên thanh niên thỏa sức rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành một đội ngũ nhân lực cao bổ sung cho các lĩnh vực phát triển của đất nước trong thời gian tới”, anh Huy nói. Anh Huy khẳng định, thông qua các phong trào hành động thực tiễn, Đoàn sẽ đóng vai trò là “màng lọc” để phát hiện những nhân tố trẻ ưu tú, có năng lực và bản lĩnh. Từ đó, Đoàn sẽ có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể để giới thiệu Đảng xem xét kết nạp, nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, có sức trẻ và trí tuệ cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong tương lai. Tại Diễn đàn, anh Huy dành những chia sẻ với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong tình hình mới. Theo anh Huy, thời gian qua, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở. Bộ máy tinh gọn hơn, nhưng công việc nhiều, đè nặng lên. Làm thế nào để thích ứng được tình hình này? Theo anh Huy, thanh niên có hai đặc điểm rất nổi trội, là tính sáng tạo và tính dấn thân. Đi cùng với tính sáng tạo đó là đòi hỏi phải có sự đổi mới thường xuyên. Trong bối cảnh đó, định hướng lớn của T.Ư Đoàn thời gian tới không phải là làm nhiều hơn theo cách cũ, mà là đổi mới phương thức hoạt động để làm hiệu quả hơn, tinh gọn hơn và thực chất hơn. Khi lựa chọn nội dung phải có sự đổi mới, đảm bảo 2 yếu tố: thiết thực, thu hút được đoàn viên, thanh niên cùng tham gia. Đặc biệt, tránh xa hoạt động mang tính hình thức và bệnh thành tích. Với bộ máy số lượng con người hiện tại thì tổ chức phải rõ đầu vào, đầu ra, rõ con người lan tỏa… thì mới đi vào thực chất, và phải đo được kết quả đầu vào đầu ra. “XANH HÓA” KHÔNG GIAN MẠNG Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho biết, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tổ chức Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên, trong đó có thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò và sứ mệnh đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước. Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, mô hình cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57. Tiêu biểu như Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Giải thưởng Quả cầu vàng, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cùng nhiều diễn đàn kết nối thanh niên trong và ngoài nước, trong đó có lực lượng du học sinh. Nhắc lại quan điểm chỉ đạo mới của Đảng: “3 dễ - 3 rõ - 3 đo” (Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động), anh Triết mong các bạn thanh niên, sinh viên trong và ngoài nước tiếp tục bám sát quan điểm này để tiếp tục đóng góp, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57. Giải đáp câu hỏi của bạn trẻ về giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng, anh Triết cho biết, Đoàn triển khai theo hướng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa “xây” và “chống”. Về “xây”, Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cho thanh thiếu nhi, giúp các bạn tăng “sức đề kháng số”, biết tự bảo vệ mình và lan tỏa hành vi văn minh trên môi trường mạng. Nhiều hình thức sáng tạo như diễn đàn, cuộc thi,… được triển khai nhằm đưa nội dung tuyên truyền đến gần hơn với giới trẻ. Tổ chức Đoàn cũng chủ động tạo ra nhiều sân chơi, trào lưu tích cực trên không gian mạng, từng bước “chiếm lĩnh”, “phủ xanh” không gian này bằng những nội dung lành mạnh, những trào lưu tích cực. Về “chống”, Đoàn chú trọng nâng cao khả năng nhận diện cho thanh thiếu nhi trước các thông tin xấu, độc, các thủ đoạn lừa đảo, luận điệu sai trái trên không gian mạng. “Chúng tôi mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan, đơn vị để giúp thanh thiếu nhi nhận diện đúng, từ đó chủ động bảo vệ bản thân và người thân, không bị cuốn vào các bẫy của tội phạm công nghệ cao”, anh Triết nói. Anh Triết nhấn mạnh, điều quan trọng là mỗi đoàn viên, thanh niên cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, không chủ quan trước các nguy cơ trên môi trường số. Thời gian tới, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục đề ra các chương trình, giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, với mục tiêu “xanh hóa” không gian mạng, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. LƯU TRINH Định hình vai trò tiên phong của thanh niên Hơn 71.000 câu hỏi, hàng triệu lượt tương tác tại Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức ngày 19/3. Qua đối thoại thẳng thắn, tổ chức Đoàn xác định rõ định hướng đổi mới mạnh mẽ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, xây dựng nguồn nhân lực “vừa hồng, vừa chuyên”, tạo môi trường để thanh niên phát triển, thực hiện sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (giữa) chia sẻ tại Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” ẢNH: DUY PHẠM Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN trải nghiệm tranh Đông Hồ tại Diễn đàn ẢNH: DUY PHẠM Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn đội ngũ cán bộ Đoàn luôn cố gắng tận tâm với công việc trong một trạng thái lao động sáng tạo nhất, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là “Ba gần, Năm phải, Bốn không”. Đó là gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng. Những con số ấn tượng Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” đã kết nối tới hơn 16.000 điểm cầu trong và ngoài nước; thu hút hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia trực tiếp, hơn 10,2 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số của Đoàn. Đặc biệt, Diễn đàn nhận được hơn 71.000 câu hỏi của các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước gửi về (tăng gấp 7 lần so với năm 2025).

