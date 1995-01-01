Báo Tiền Phong số 78

DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN”: Hơn 70.000 câu hỏi thể hiện nguyện vọng, hiến kế Cuộc chiến tại Iran sẽ rất phức tạp trong 1-2 tuần tới TRANG 7 THỨ NĂM 0977.456.112 ĐƯA VỤ ÁN TẠI ACV VÀO DIỆN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO TRANG 2 THỦ TƯỚNG HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ THÚC ĐẨY CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TRANG 14 Chiến sự Trung Đông và bài toán ổn định xăng dầu trong nước Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sáng 18/3 ẢNH: TTXVN 19/3/2026 Số 78 TRANG 3 TRANG 12 Ông Phan Văn Em, xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp chắt chiu nước ngọt tưới cho dưa hấu ĐIỀN KINH KHÁNH HÒA QUYẾT TẠO DẤU ẤN TRANG 16 Ao lót bạt để trữ nước tưới cho mùa khô được nhiều người dân miền Tây áp dụng Những giếng đào trơ đáy TRANG 5 CHUYỆN HÔM NAY Sáng 18/3, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định thông điệp mạnh mẽ. Siết kiểm soát quyền lực n NGUYỄN TUẤN TRANG 4 nước ngọt cứu cây XOAY XỞ MIỀN TÂY:

Sáng 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung 48/96 điều của luật hiện hành. Theo ông, nội dung cơ bản tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; quy định tiêu chuẩn hình thức, thẩm quyền khen thưởng… Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, về tiêu chuẩn Chiến sĩ thi đua cơ sở, dự thảo sửa đổi, điều chỉnh tiêu chuẩn “Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến” hoặc "Chiến sĩ tiên tiến” và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được cấp có thẩm quyền đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ, quy định này nhằm gỡ bỏ rào cản hành chính, cho phép khen thưởng kịp thời, đặc biệt đối với các thành tích đột xuất, không cần phải chờ đợi quá trình tích lũy danh hiệu theo tuần tự. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng làm rõ nguyên tắc chỉ khen thưởng "một lần, một hình thức” đối với một thành tích đột xuất hoặc chuyên đề, nhằm đảm bảo tính chính xác và tránh trùng lặp thành tích. Trong lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất bổ sung nguyên tắc chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, dám đổi mới, có giải pháp đột phá mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học và công nghệ. Đây là sự thể chế hóa trực tiếp các chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, biến Luật Thi đua, khen thưởng thành công cụ khuyến khích thay vì chỉ là công cụ ghi nhận. CÂN NHẮC TIÊU CHÍ “DÁM ĐỔI MỚI”, “CÓ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ” Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cân nhắc các tiêu chí như “dám đổi mới”, “có giải pháp đột phá” do khó định lượng. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị đánh giá tính khả thi của quy định giao người đứng đầu bộ, ngành, địa phương công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn quốc của sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đề nghị Chính phủ làm rõ tính cần thiết bổ sung nguyên tắc này và làm rõ việc bổ sung nguyên tắc này có phá vỡ tính nhất quán của hình thức khen thưởng tích lũy hay không. LUÂN DŨNG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 19/3/2026 Ngày 18/3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Theo thông tin từ Ban Nội chính Trung ương, tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, từ sau Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25/12/2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên, cần chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (sau khi được Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV thông qua). Cùng với đó, cần chỉ đạo tiếp tục rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình, dự án. Hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc: (1) Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; (2) Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương; (3) Vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan; (4) Vụ việc sai phạm liên quan đến Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu Dự án đường tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An); (5) Vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 03, 04 đường tránh Đông thành phố Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An). Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cũng tại Cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. TRƯỜNG PHONG Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa Vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. Chính phủ đề xuất loạt chính sách mới về thi đua, khen thưởng Chính phủ đề xuất bổ sung nguyên tắc chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, dám đổi mới, có giải pháp đột phá mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung. Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, sáng 18/3 ẢNH: TTXVN Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tại phiên họp ẢNH: QH

Thủ tướng họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy các dự án đường sắt 3 n Thứ Năm n Ngày 19/3/2026 THỜI SỰ Sáng 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để rà soát tình hình triển khai và đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đường sắt gồm: Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, lập quy hoạch các tuyến đường sắt Hà Nội-Lạng Sơn và Hải Phòng-Móng Cái, các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị đánh giá thời gian qua, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tập trung chỉ đạo, nỗ lực triển khai 25 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Trong số đó, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, Bộ Xây dựng đã có báo cáo về lựa chọn đối tác công nghệ; tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng đề cương nhiệm vụ, lập hồ sơ mời xong trong tháng 3/2026, lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý 2/2026. Toàn bộ 15/15 địa phương có tuyến đường sắt đi qua và Tập đoàn Điện lực tích cực rà soát, kiểm đếm khối lượng giải phóng mặt bằng, di dời đường điện và triển khai xây dựng các khu tái định cư. Đối với dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đang được triển khai đồng bộ các dự án thành phần 1 (về đầu tư hạ tầng kết nối các ga và quảng trường), thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt), các dự án thành phần giải phóng mặt bằng, di dời công trình điện. Các tuyến đường sắt Hà NộiLạng Sơn và Hải Phòng-Móng Cái, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành báo cáo đầu kỳ trong tháng 4/2026; hoàn thành quy hoạch trong năm 2026. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản hướng dẫn thủ tục giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm cơ quan chủ quản/chủ đầu tư dự án đường sắt Hải Phòng-Hạ LongMóng Cái. Về các tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội đang triển khai thủ tục đầu tư 6 tuyến (trong đó 4 tuyến dự kiến khởi công trong năm 2026) và đang triển khai thực hiện 3 tuyến; Thành phố Hồ Chí Minh đang ưu tiên tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư 6 tuyến giai đoạn 2026-2030. Bộ Xây dựng đã có văn bản lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho đường sắt đô thị; đồng thời đang xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với đường sắt đô thị (loại hình metro) dự kiến ban hành trong Quý 3/2026. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, sau phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, các nhiệm vụ được triển khai tốt hơn, tích cực hơn, hiệu quả hơn; Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động, tích cực triển khai các dự án đường sắt đô thị. BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG CẦN TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng các bộ ngành, địa phương cần tích cực, chủ động, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong triển khai công việc, xử lý các vướng mắc, trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thúc đẩy các dự án. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp, khẩn trương hoàn thiện các tiêu chuẩn quy chuẩn, tiêu chí, quy trình về đường sắt, dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế nhưng phù hợp đặc thù Việt Nam để có cơ sở triển khai đồng bộ, thống nhất trên cả nước, thực hiện các dự án, tiến hành kiểm tra, giám sát và kết nối các dự án với nhau. Các dự án cần triển khai kịp thời, đúng tiến độ nhưng đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn quy chuẩn, nâng cao chất lượng; bố trí vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả. Trong quá trình triển khai phải kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán theo quy định, cương quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các địa phương tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tái định cư tích cực hơn nữa, bảo đảm nhanh, kịp thời, đời sống của người dân ở nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, sáng xanh sạch đẹp hơn, hạ tầng xã hội đầy đủ, chăm lo việc làm, kế của người dân. Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tính toán đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, phải rất cụ thể. Cùng với đó, cần đa dạng hóa các nguồn vốn gồm vốn Nhà nước, tư nhân, hợp tác công tư, vay vốn, phát hành trái phiếu… và tối ưu hóa nguồn vốn, không để lãng phí. Chỉ đạo các đơn vị vận dụng sáng tạo các quy trình, công nghệ thi công tiên tiến nhất để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án. Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ, xây dựng quy chuẩn và trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu tư vấn, xây lắp, hệ thống điều khiển… phù hợp. Với dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, các địa phương triển khai nhanh giải phóng mặt bằng; trong tháng 3 phải hoàn thành báo cáo khả thi; triển khai xây dựng hạ tầng kết nối. Đối với tuyến Hà Nội-Lạng Sơn, các địa phương tích cực hỗ trợ tư vấn lập quy hoạch. Với tuyến Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái, hoàn thành thủ tục giao địa phương làm chủ đầu tư/cơ quan chủ quản dự án, nếu có vướng mắc thì Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hỗ trợ. Về các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các vướng mắc đã được tháo gỡ; các bộ ngành, địa phương tích cực tháo gỡ các vướng mắc còn lại, Bộ Tài chính hỗ trợ xử lý vướng mắc liên quan nguồn vốn vay. PV (theo TTXVN) Thủ tướng nêu rõ các dự án đường sắt cần triển khai kịp thời, đúng tiến độ, đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, nâng chất lượng; bố trí vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả. Thủ tướng lưu ý Thành phố Hồ Chí Minh phải đặc biệt ưu tiên các dự án kết nối 2 sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Với các tuyến Bến Thành-Cần Giờ và Hà Nội-Quảng Ninh do tư nhân làm chủ đầu tư, các cơ quan phải kiểm tra, giám sát và đề xuất cơ chế, chính sách cấp có thẩm quyền. Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Bộ Công Thương hoàn thiện thủ tục để trình phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đường sắt trong tháng 3 năm 2026, đồng thời tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách với cấp có thẩm quyền. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt ẢNH: TTXVN Phương án 1: Từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/ tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2026. Các đối tượng được áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu… Tiếp đó, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026. Các đối tượng được áp dụng, gồm: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1 tháng 01 năm 1995; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm theo các mức cụ thể sau: Mức tăng thêm 300.000 đồng/ người/tháng áp dụng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng. Phương án 2: Từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng trên. Từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm theo các mức cụ thể: Tăng thêm 300.000 đồng/người/ tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/ tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng. Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. LUÂN DŨNG Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7 Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu và trợ cấp từ ngày 1/7

4 n Thứ Năm n Ngày 19/3/2026 THỜI SỰ Việc cập nhật thông tin, số liệu về cuộ c bầu cử ngà y 15/3 vừ a qua có điểm gì mới, thưa bà? Bà Tạ Thị Yên: Một điểm đáng chú ý của cuộc bầu cử lầ n nà y là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp và cập nhật số liệu. Nhờ hệ thống báo cáo điện tử, thông tin về tỷ lệ cử tri đi bầu, tình hình tại các khu vực bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu được cập nhật liên tục và nhanh chóng, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành. Cũng nhờ vậy mà trong ngày bầu cử 15/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã liên tục cập nhật thông tin về tình hình bầu cử cho phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Qua đó, cử tri trên cả nước cũng thuận tiện trong việc cập nhật, theo dõi thông tin về bầu cử. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tổ chức bầu cử, mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch, kịp thời của thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và các cơ quan báo chí. THỰC HIỆN RẤT CHẶT CHẼ TẤT CẢ CÁC KHÂU Trong quá trình tổ chức bầu cử tại các địa phương, có những tình huống phát sinh nào đáng chú ý không, thưa bà? Đây là năm đầu tiên tổ chức bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong quá trình tổ chức bầu cử trên phạm vi cả nước, tại một số địa phương cũng có một số tình huống phát sinh liên quan đến công tác tổ chức tại khu vực bỏ phiếu, cập nhật danh sách cử tri hoặc điều kiện địa lý, thời tiết ở một số vùng đặc thù. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị từ rất sớm nên các tình huống này đều được xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của cuộc bầu cử. Ngay từ đầu, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn khá đầy đủ, đồng thời tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho các địa phương. Nhiều nơi cũng tổ chức diễn tập trước ngày bầu cử. Nhờ đó, các tổ chức phụ trách bầu cử ở cơ sở nắm rất chắc quy trình, chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Có thể nói, chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và chủ động đó đã góp phần quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ và thực sự là ngày hội của nhân dân. Bà có thể cho biết, sau ngày bầu cử, quy trình kiểm phiếu và công bố kết quả được thực hiện như thế nào để bảo đảm minh bạch, chính xác? Ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các tổ bầu cử kiểm phiếu tại khu vực bỏ phiếu theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định, với sự chứng kiến của các thành viên tổ bầu cử và đại diện cử tri. Kết quả kiểm phiếu được lập biên bản, niêm phong và báo cáo lên các cấp phụ trách bầu cử để tổng hợp theo từng đơn vị bầu cử. Tất cả các khâu đều được thực hiện rất chặt chẽ nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác và minh bạch. Sau khi hoàn tất việc tổng hợp và xác nhận kết quả theo thẩm quyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Về thời gian, Hội đồng bầu cử Quốc gia có thể công bố kết quả bầu cử trước ngày 25/3, sớm hơn so với dự kiến ban đầu. Sau khi bầu ra người đại diện tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, theo bà, cử tri nên giám sát đại biểu mình bầu như thế nào? Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là người do nhân dân lựa chọn, vì vậy việc cử tri giám sát hoạt động của đại biểu là hết sức quan trọng. Cử tri có nhiều kênh để thực hiện quyền giám sát của mình, trước hết là thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, nơi người dân có thể trực tiếp phản ánh ý kiến, kiến nghị và theo dõi việc đại biểu chuyển tải, đôn đốc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cử tri cũng có thể gửi gắm ý kiến, phản ánh đối với hoạt động của đại biểu dân cử. Theo tôi, sự giám sát hiệu quả nhất chính là sự quan tâm, theo dõi thường xuyên của cử tri đối với hoạt động của đại biểu, xem đại biểu có thực sự giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri và nỗ lực trong hoạt động lập pháp, giám sát hay không. GẦN DÂN, HIỂU DÂN Theo bà, các đại biểu được bầu cần làm gì để xứng đáng với niềm tin của cử tri? Lá phiếu của cử tri chính là sự tín nhiệm và cũng là sự gửi gắm trách nhiệm rất lớn đối với mỗi đại biểu. Vì vậy, trước hết, các đại biểu cần luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, đại biểu cũng phải không ngừng nâng cao năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Chỉ khi thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân thì đại biểu mới có thể xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã trao gửi qua lá phiếu của mình. Từ thực tiễn tổ chức cuộc bầu cử lần này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia rút ra bài học kinh nghiệm gì, thưa bà? Qua thực tiễn tổ chức cuộc bầu cử lần này, có thể rút ra một số bài học quan trọng. Trước hết là sự chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Thứ hai là công tác hướng dẫn, tập huấn cụ thể, sát thực tiễn cho đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ bầu cử ở cơ sở. Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm mọi khâu của quá trình bầu cử được triển khai thông suốt. Những kinh nghiệm này sẽ tiếp tục được chúng tôi tổng kết để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bầu cử trong thời gian tới. Cảm ơn bà. LUÂN DŨ NG (thự c hiệ n) Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Tạ Thị Yên (ả nh), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nó i rằ ng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và chủ động đã góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ; việ c kiể m phiế u đượ c thự c hiệ n rất chặt chẽ nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác và minh bạch. Kiểm phiếu đả m bả o khá ch quan, chính xá c, minh bạ ch Chủ tịch Quốc hội Trầ n Thanh Mẫ n kiểm tra, động viên cán bộ Văn phòng Bầu cử Quốc gia trong ngày bầu cử 15/3 ẢNH: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang bước vào một giai đoạn mới - quyết liệt hơn, thực chất hơn, và không có vùng lùi. Điểm đáng chú ý không nằm ở những con số khởi tố, truy tố hay xét xử - dù chúng đủ để cho thấy guồng máy đang vận hành với cường độ cao. Điều đáng nói là sự chuyển động về tư duy: từ xử lý sang phòng ngừa, từ phản ứng sang chủ động, từ “đánh án” sang kiểm soát quyền lực ngay từ khi nó còn là mầm. Tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” mà Tổng Bí thư nhấn mạnh không phải là một khẩu hiệu mới. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nó mang ý nghĩa như một lời cam kết, mọi quyết sách đưa ra phải có kết quả cụ thể, có thể đo đếm, có thể kiểm chứng bằng niềm tin của nhân dân. Thực tế cho thấy, cuộc chiến chống tham nhũng thời gian qua đã có những bước tiến rõ ràng. Hàng nghìn vụ án được xử lý, nhiều cán bộ sai phạm bị đưa ra trước pháp luật. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, cuộc chiến này mới chỉ đi được một nửa con đường. Bởi tham nhũng không chỉ là hành vi, mà còn là hệ quả của những “khe hở” trong thể chế, của sự buông lỏng kiểm soát quyền lực, và đôi khi là cả sự thỏa hiệp trong im lặng. Chính vì vậy, yêu cầu chuyển mạnh sang phòng ngừa từ sớm, từ xa là một bước đi mang tính bản lề. Giám sát ngay từ khâu xây dựng chính sách, theo dõi từ khi dự án còn trên giấy, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành - đó là cách để “chặn dòng” thay vì chỉ “dọn hậu quả”. Ở đây, một điểm rất đáng chú ý là việc gắn phòng, chống tham nhũng với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Khi mọi quy trình được số hóa, dữ liệu được kết nối, và dịch vụ công được thực hiện trên môi trường điện tử, thì không gian cho nhũng nhiễu, tiêu cực sẽ bị thu hẹp đáng kể. Nói cách khác, công nghệ không chỉ là công cụ phát triển, mà còn là “lá chắn mềm” chống tham nhũng. Nhưng có lẽ, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở con người. Bởi mọi cơ chế, dù chặt chẽ đến đâu, cũng có thể bị vô hiệu hóa nếu thiếu đi sự liêm chính trong thực thi. Việc nhấn mạnh xây dựng “văn hóa không tham nhũng” vì thế không phải là điều xa xỉ, mà là nền tảng lâu dài. Một xã hội mà ở đó, liêm chính trở thành chuẩn mực tự nhiên - khi ấy, chống tham nhũng mới thực sự bền vững. Đáng chú ý, yêu cầu tăng cường phân cấp, giao quyền cho địa phương đi kèm với kiểm soát chặt chẽ cũng cho thấy một tư duy quản trị mới: không tập trung quyền lực tuyệt đối, mà phân quyền có kiểm soát. Đây là cách để vừa phát huy tính chủ động của địa phương, vừa hạn chế nguy cơ lạm quyền - một “bài toán kép” không dễ giải, nhưng buộc phải giải nếu muốn phát triển nhanh và bền vững. Cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa bao giờ là dễ dàng. Nó đụng chạm đến lợi ích, đến quyền lực, và đôi khi là cả những “vùng xám” khó gọi tên. Nhưng chính vì thế, mỗi bước tiến dù nhỏ đều có ý nghĩa lớn trong việc củng cố niềm tin. Khi người dân thấy rằng những vụ việc tồn đọng được xử lý, những dự án lãng phí được khơi thông, những cán bộ sai phạm bị xử lý nghiêm minh, thì niềm tin không còn là điều trừu tượng. Nó trở thành một cảm nhận cụ thể: rằng bộ máy đang tự làm sạch mình. N.T Siết kiểm soát quyền lực TIẾP THEO TRANG 1

5 n Thứ Năm n Ngày 19/3/2026 XÃ HỘI Thời điểm này, miền Tây đang vào cao điểm mùa khô, mỗi đợt triều lên đẩy nước mặn từ biển vào sâu các sông lớn từ 45-50km. Giữa cái nắng buổi sáng tháng 3/2026, bà Võ Thị Mến ở ấp Pháo Đài (xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp) ra giếng đào xem nước được bao nhiêu để bơm tưới ruộng khoai lang rộng hơn 2 công (2.000m2) đang nuôi củ. Quanh khu vực này, nhiều kênh rạch nước đều nhiễm mặn, không bơm tưới được, bà Mến và những hộ khác trông cậy cả vào những chiếc giếng đào để lấy nước ngọt. Tuy nhiên, lượng nước ngầm tự nhiên này không ‘sản xuất’ kịp cho nhu cầu tưới, luôn trong tình trạng trơ đáy. Cạnh ruộng bà Mến, chị Lê Ngọc Nhân mới thu hoạch bán hơn 2 công dưa hấu, sản lượng chỉ bằng phân nửa các năm trước, một phần do thiếu nước tưới. “Nước giếng cũng không đủ tưới, phải bơm thêm nước ngọt từ các bể chứa ra tưới nhỏ giọt, chưa kể xung quanh giếng nước ngầm bị rút làm đất khô thêm nên cây không đạt năng suất. Tính đi tính lại, chỉ lấy công làm lời”, chị Nhân chia sẻ. Bên cạnh ruộng dưa hấu, chị Nhân còn khoảng 3 công khoai lang cũng đang trong giai đoạn cho củ, nước tưới trông chờ vào 2 giếng đào, gần chục bể chứa, tận dụng tối đa trữ nước ngọt để vượt qua mùa khô khi mặn len lỏi khắp khu vực canh tác. Ngoài đào giếng, nhiều hộ dân vùng nhiễm mặn còn đầu tư giải pháp ao lót bạt để trữ nước sản xuất. Đã có 2 ao trước đây nhưng ông Phan Văn Em (ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông) mới đầu tư thêm 1 ao nữa với chi phí hàng chục triệu đồng để đảm bảo cho 5 công dưa hấu trong mùa khô. Chi phí đầu tư ao chứa nước mấy năm nay vẫn chưa thu hồi vốn. KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ Hai xã Tân Phú Đông và Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp (huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang cũ) là cù lao cuối sông Tiền, nằm giữa sông Cửa Tiểu và sông Cửa Đại (2 trong 9 cửa sông Cửu Long). Với đặc thù 1 mặt giáp biển, 3 mặt giáp sông, thời gian mặn kéo dài hơn so với các vùng khác. Ông Dương Vương Đạo - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Đông cho biết, dù dự báo tình hình hạn mặn năm nay không quá gay gắt, nhưng ngay từ đầu mùa khô, địa phương đã đưa ra nhiều cảnh báo, khuyến cáo người dân chủ động các giải pháp trữ nước cho sản xuất. Địa phương cũng thực hiện nạo vét kênh mương để lưu trữ nước, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp mùa nước. Hiện, xã hầu như không còn diện tích lúa, người dân đa số chuyển sang trồng các loại cây thích nghi với hạn, phèn như sả, rau màu, nuôi trồng thủy sản. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, các xã phường chủ động ứng phó phù hợp với từng khu vực. “Tuyệt đối không để hạn hán, xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, không để người dân, các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục thiếu nước sinh hoạt”, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu. Tại Cần Thơ, Đài Khí tượng thủy văn Thành phố nhận định, năm nay, độ mặn xâm nhập ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm, mặn tăng cao vào cuối tháng 3/2026. Trên sông Hậu, độ mặn 4g/l xâm nhập sâu vào khoảng 45-55km, độ mặn 2g/l vào sâu khoảng 62-65km, khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa, cây ăn trái. Những ngày cao điểm xâm nhập mặn (đỉnh triều cường), trên sông Hậu, mặn có thể lên tới khu vực Mái Dầm (xã Châu Thành, Cần Thơ). Tuy vậy, mặn có thể gia tăng trong tháng 4/2026 nếu chưa xuất hiện mưa chuyển mùa, và còn phụ thuộc dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Kông về (phụ thuộc việc vận hành các hồ chứa thượng nguồn). Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ lo ngại, xâm nhập mặn có thể tới khu vực trung tâm thành phố. Do đó, các địa phương mong muốn được Trung ương hỗ trợ kinh phí để cung cấp nước sạch cho người dân ven biển, riêng Cần Thơ thiếu 1 triệu mét đường ống cấp nước sinh hoạt; hỗ trợ kinh phí phòng chống sạt lở, do tình hình sạt lở đã và đang xảy ra nghiêm trọng. HÒA HỘI - CẢNH KỲ - TÂN LỘC Mùa khô năm nay, hạn hán và xâm nhập mặn tại miền Tây được dự báo không gay gắt như những năm trước, nhưng những khu vực ven biển, cửa sông vẫn khó tránh tác động. Giữa mùa khô hạn, nắng nóng, nước mặn vây quanh, sinh kế chính của nhiều hộ dân "lung lay". Những năm gần đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các công trình trên thượng nguồn sông Mê Kông, mỗi mùa khô ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng khốc liệt hơn. Tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn gia tăng, tác động lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân trong vùng. Ao lót bạt để trữ nước tưới cho mùa khô được nhiều người dân miền Tây áp dụng Ông Phan Văn Em, xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp chắt chiu nước ngọt tưới cho dưa hấu Giếng đào lấy nước tưới cạn trơ đáy của người dân xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp Theo báo cáo, đoạn tuyến đi qua Đồng Nai dài hơn 46 km với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1-2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đường gom, đường bên) có vốn hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Dự án thành phần 2-2 (xây dựng tuyến chính) hơn 16.200 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP (đối tác công tư). Tỉnh Đồng Nai ấn định thời gian khởi công đường Vành đai 4 vào tháng 6/2026. UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Dự án thành phần 1-2, với tổng diện tích thu hồi hơn 443 ha, dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 1.119 hộ dân. Đây được xem là “nút thắt” then chốt quyết định tiến độ toàn dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết đến 20/3 sẽ bàn giao bản đồ và mốc ranh thu hồi đất cho 9 xã có tuyến đường đi qua. Trong khi đó, Dự án thành phần 2-2 dự kiến trình thẩm định trước 7/4. Áp lực tiến độ được đẩy lên cao khi UBND tỉnh đặt mục tiêu đến cuối tháng 6 phải hoàn thành 70% mặt bằng để khởi công, đến tháng 9 bàn giao 90% và hoàn tất toàn bộ trong năm 2026. Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, đã được Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị “chạy đua với thời gian”, không để xảy ra tình trạng chậm trễ do phối hợp thiếu đồng bộ. “Trong tháng 6, phải khởi công xây dựng hạng mục đường gom thuộc Dự án thành phần 1-2”, ông Út chỉ đạo. Lãnh đạo tỉnh cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm” làm ảnh hưởng tiến độ chung. Ở góc độ thực hiện, ông Chu Tiến Dũng Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang chờ bàn giao bản đồ để làm cơ sở triển khai các bước giải phóng mặt bằng theo quy định. Đây là khâu mở đường, quyết định khả năng “cán đích” đúng hẹn của dự án tỷ USD này. VĂN QUÂN Đồng Nai chốt khởi công đườ ng Vành đai 4 - TPHCM Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng tốc toàn diện để kịp khởi công Dự án Đường vành đai 4 - TPHCM, đoạn qua địa bàn tỉnh vào tháng 6/2026 - mốc tiến độ được xác định là “không được lùi”. Miền Tây xoay xở nước ngọt cứu cây Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho hay, để ứng phó xâm nhập mặn, tỉnh đang theo dõi sát lịch cấp nước phục vụ tưới tiêu, tăng cường điều tiết, nạo vét kênh mương trữ nước ngọt, vận hành hiệu quả các cống đầu mối, trạm bơm nội đồng. Việc điều tiết và phân bổ nguồn nước ưu tiên tối đa cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Với các vùng nuôi trồng thủy sản có nguy cơ thiếu nước, chính quyền khuyến cáo người dân giảm quy mô hoặc chuyển đổi mô hình, sử dụng các giống nuôi thích ứng. Về lâu dài, cần nguồn kinh phí lớn để đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước sạch cho tỉnh. Bài 1: Những giếng đào trơ đáy

6 n Thứ Năm n Ngày 19/3/2026 KHOA GIÁO Siết chấm phúc khảo NGỮ LIỆU MÔN THI NGỮ VĂN NẰM NGOÀI SGK Theo TS. Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT), kì thi năm nay sẽ chỉ còn một đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là thay đổi đáng chú ý so với năm 2025 (lần đầu tiên kì thi tốt nghiệp THPT tồn tại song song hai loại đề thi theo chương trình 2006 và chương trình 2018). TS. Lê Mỹ Phong cho biết, chủ trương tổ chức kì thi năm nay được giữ ổn định như năm trước, đồng thời có một số điểm mới. Một trong những điểm nhấn của kì thi năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả khâu tổ chức. Theo lãnh đạo Cục Quản lí chất lượng, việc ứng dụng công nghệ không chỉ dừng lại ở khâu đăng kí dự thi hay xử lí dữ liệu, mà còn mở rộng sang giám sát quy trình tổ chức. Điểm mới tác động trực tiếp đến thí sinh năm nay là thay đổi trong quy trình chấm phúc khảo. Theo đó, nếu bài thi có sự chênh lệch từ 0,25 điểm trở lên giữa kết quả chấm ban đầu và chấm phúc khảo, hai cán bộ chấm phải đối thoại trực tiếp. Trước đây, ngưỡng này là 0,5 điểm. Việc hạ ngưỡng xuống 0,25 điểm cho thấy sự siết chặt hơn trong công tác chấm thi, nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh. Về việc không công bố đề thi tham khảo mới cho năm 2026, TS. Lê Mỹ Phong cho biết, Bộ đã công bố đề tham khảo theo chương trình 2018 từ năm 2025. Do cấu trúc đề và các dạng câu hỏi trắc nghiệm tiếp tục được giữ ổn định, đề tham khảo này vẫn có giá trị sử dụng cho năm nay. Đáng chú ý, môn Ngữ văn tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Cục Quản lí chất lượng tiếp tục tham mưu xây dựng đề thi bám sát định hướng đã công bố, bảo đảm tính ổn định nhưng vẫn có sự phân hóa hợp lí. Đề thi sẽ xuất hiện các câu hỏi có tính phân hóa cao, đặc biệt là những câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Nội dung đề thi năm 2026 nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12, đồng thời có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD&ĐT với các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng. Định hướng chung là kiểm tra năng lực và phẩm chất người học, thay vì chỉ đánh giá khả năng ghi nhớ kiến thức. Tỉ lệ câu hỏi mang tính phân hóa được giữ tương đương năm 2025, trong đó chú trọng các câu hỏi vận dụng gắn với thực tiễn. Đối với các môn thi trắc nghiệm, đề thi tiếp tục sử dụng các dạng câu hỏi như trong đề tham khảo đã công bố: nhiều phương án lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn. Điểm số trong bài thi trắc nghiệm không chia đều mà được phân bổ theo mức độ khó của từng câu hỏi. Cách tiếp cận này đòi hỏi học sinh phải có sự chuẩn bị toàn diện, không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải có kĩ năng xử lí tình huống và tư duy logic. Theo quy định, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng một bài thi tổ hợp gồm 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại như Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ-Công nghiệp, Công nghệ-Nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lí, Kinh tế và Pháp luật. CUỘC “TỔNG DUYỆT” TRƯỚC KÌ THI Ngay từ đầu năm học 20252026, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12. Các trường THPT được yêu cầu bám sát chương trình 2018 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Các trường THPT trong tỉnh đã tiến hành rà soát chất lượng học sinh lớp 12, phân tích kết quả học tập để xây dựng lộ trình ôn tập phù hợp. Nhiều đơn vị tổ chức các chuyên đề củng cố kiến thức ngay từ học kì I, kết hợp kiểm tra định kì để đánh giá tiến độ học tập. Đáng chú ý, từ ngày 29/1 đến 6/2, Sở GD&ĐT Hưng Yên đã tổ chức các lớp tập huấn cho hơn 2.200 giáo viên trực tiếp tham gia dạy ôn thi. Giáo viên được phân tích đề thi theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, đồng thời trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ mô hình hiệu quả. Tại Hà Nội, khoảng 124.000 học sinh lớp 12 đã tham gia bài kiểm tra chất lượng toàn thành phố, được xem như cuộc “tổng duyệt” trước kì thi chính thức. Đợt khảo sát không chỉ giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi và quy chế thi, mà còn tạo điều kiện để các em rèn luyện tâm lí phòng thi. Bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đánh giá, kì kiểm tra toàn thành phố có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT. Việc tổ chức khảo sát theo cách thức gần giống kì thi thật giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề, quy chế thi và chuẩn bị tâm lí. Do phạm vi kiến thức của đề thi khá rộng, bao gồm nội dung lớp 10, 11 và 12, học sinh cần xác định đây là quá trình ôn tập dài hơi, không thể “nước đến chân mới nhảy”. Sau khi có kết quả khảo sát, nhà trường sẽ phân tích bài làm của học sinh để xác định những nội dung còn yếu, từ đó tổ chức các lớp ôn tập phù hợp. Giáo viên sẽ có cơ sở để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, giúp học sinh nâng cao hiệu quả ôn thi. NGHIÊM HUÊ Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT xác định cơ bản giữ ổn định như năm 2025, song điểm mới ở khâu chấm phúc khảo và định hướng ra đề thu hút sự quan tâm của thí sinh, giáo viên. Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026 được Bộ GD&ĐT quyết định vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước. Theo đại diện của Bộ GD&ĐT, hướng sửa Thông tư 29 là không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật. Trọng tâm của Dự thảo Thông tư sửa đổi là tăng cường các giải pháp quản lí theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh. “Hiện, Bộ GD&ĐT đang tổ chức nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để ban hành Thông tư trong thời gian sớm nhất, trong đó sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với yêu cầu quản lí cũng như tình hình thực tế”, đại diện Bộ cho biết. Tháng 2/2025, Thông tư 29 chính thức có hiệu lực trên thực tế với nhiều điểm mới được cho là khắc phục được những tồn tại, tiêu cực về căn bệnh trầm kha làm nóng dư luận xã hội lâu nay. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, dạy thêm học thêm không giảm, trái lại học sinh phải đến trung tâm với chi phí đắt đỏ hơn, đi lại vất vả hơn. Nhiều ý kiến đề xuất, tiếp tục nới rộng cơ hội học thêm cho học sinh ngay trong trường học vì nhà trường có điều kiện trường, lớp, ánh sáng đảm bảo. HÀ LINH Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI TAND khu vực 8 - Đồng Tháp vừa phát Thông báo số 572/TB-TA ngày 11/3/2026 tìm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích. Theo đó, căn cứ yêu cầu của bà Nguyễn Thị Phong Thủy, TAND khu vực 8 thông báo tìm ông Nguyễn Anh Tuấn, SN 1979, địa chỉ cuối cùng trước khi mất tích: ấp An Hòa 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, hiện ông ở đâu về liên hệ TAND khu vực 8 - Đồng Tháp (đường tỉnh 848, khóm Tân Bình, P. Sa Đéc, Đồng Tháp), hoặc bà Thủy (số 301, tổ 10, ấp Tân Thạnh 2, xã Phú Hựu, Đồng Tháp); nếu ai biết tin tức về ông Tuấn xin thông báo cho TAND khu vực 8, UBND phường Sa Đéc, hoặc bà Thủy theo địa chỉ trên. Hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu mà không có tin tức gì của ông Tuấn, Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: DUY PHẠM Bộ GD&ĐT sẽ sửa quy định về dạy thêm, học thêm Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Nhiều phụ huynh cho rằng, hạn chế đối tượng học thêm trong trường học làm phát sinh chi phí học thêm ở trung tâm

Made with FlippingBook

