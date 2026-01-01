Báo Tiền Phong số 77

Sáng 17/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 23/1, tại Thủ đô Hà Nội. Các đại biểu dự hội nghị thống nhất các nội dung trong báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ đại hội; đánh giá thành công của Đại hội XIV là sự tổng hòa giữa ý Đảng và lòng dân, là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, khoa học, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Những điểm mới của đại hội thể hiện trên các góc độ tư duy, quan điểm, chỉ đạo, mục tiêu, phương pháp, cách thức triển khai đến sản phẩm công việc. Nổi bật là việc hợp nhất ba báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị, giúp văn kiện có tính chiến lược, toàn diện, nhất quán, tăng tính hành động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai; cùng với nghị quyết có chương trình hành động để thực hiện nghị quyết một cách khẩn trương, quyết liệt. Công tác nhân sự được đổi mới về quy trình, cách làm, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, thẩm định, đề xuất, định hướng giới thiệu nhân sự, nhất là đại biểu đại hội trong đề cử, giới thiệu nhân sự tại đại hội. Công tác tuyên truyền đồng bộ sâu rộng và có nhiều điểm mới. Thời gian đại hội được rút ngắn. Nội dung các tài liệu, bài phát biểu, các ý kiến tham luận có hàm lượng trí tuệ cao, cô đọng, ngắn gọn, súc tích hơn, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong thành công chung đó, có đóng góp rất quan trọng của công tác tổ chức và phục vụ - những công việc thầm lặng nhưng đòi hỏi sự tận tụy và trách nhiệm rất cao. “Từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân đã nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm rất cao trong từng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức thực hiện, tích cực phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và giữ vững nguyên tắc trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc được phân công ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đại hội”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 18/3/2026 Sáng 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng. THỰC HIỆN HIỆU QUẢ 2 KIÊN ĐỊNH Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, ghi nhận và biểu dương toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sỹ toàn Học viện về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ quân sự, Tổng Bí thư yêu cầu, Học viện cần phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị), 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng), 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân), phương châm 5 vững (Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững). Tổng Bí thư nhấn mạnh tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Học viện Kỹ thuật quân sự phải đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực và liên thông, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lấy “học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực”. Đặc biệt, Học viện tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, đơn vị, đối tác trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế. LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ QUỐC PHÒNG Tổng Bí thư lưu ý tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh chính trị, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách và nguồn kinh phí đặc thù cho Học viện Kỹ thuật quân sự trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại nước ngoài về các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ. Tổng Bí thư đề nghị quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới; tạo điều kiện để Học viện được phép thu hút thêm các nguồn lực tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến làm việc. PV (theo TTXVN) Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Học viện Kỹ thuật quân sự khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sức sáng tạo, tiêu biểu về tinh thần "Đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển". ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn Công tác nhân sự Đại hội XIV đổi mới về quy trình, cách làm Công tác nhân sự Đại hội XIV được đổi mới về quy trình, cách làm, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, thẩm định, đề xuất, định hướng giới thiệu nhân sự, nhất là đại biểu đại hội trong đề cử, giới thiệu nhân sự tại đại hội. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Học viện khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sức sáng tạo, tiêu biểu về tinh thần "Đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển". Trong đó, đoàn kết là sức mạnh; bản lĩnh để vượt khó; đổi mới để không bị tụt hậu; sáng tạo để thành công; trí tuệ là nền tảng; phát triển là mục tiêu, khát vọng vươn lên. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026... Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự ẢNH: TTXVN Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sức sáng tạo

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Không để thiếu năng lượng, đứt gãy chuỗi sản xuất 3 n Thứ Tư n Ngày 18/3/2026 THỜI SỰ Chiều 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng về giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải có các giải pháp đảm bảo 6 mục tiêu: không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng, chống trục lợi chính sách, làm xáo trộn tình hình; thực hiện tái cơ cấu sản xuất và phân phối năng lượng, cung ứng xăng dầu thích ứng với tình hình; tăng cường dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Nhấn mạnh phương châm “nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt, hành động kịp thời, hiệu quả rõ nét”, Thủ tướng giao 11 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện bằng được 6 mục tiêu nêu trên, bảo an ninh năng lượng, xăng dầu. Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không để thiếu hụt xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bộ tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất chế biến, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ. Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định; chống buôn lậu, kịp thời khắc phục triệt để tình trạng găm hàng, đội giá, làm rối loạn tình hình; nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí đối với xăng dầu, nhiên liệu đầu vào, trong trường hợp giá dầu thế giới tăng cao kéo dài, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, gây mất ổn định thị trường, gây mất trật tự an toàn xã hội, mất ổn định chính trị xã hội, đặc biệt là xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tuyên truyền sai sự thật. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn ThanKhoáng sản Việt Nam rà soát, bảo đảm cân đối nguồn than, khí, nhiên liệu cho sản xuất điện trong các tháng tới, chủ động phương án ứng phó trong trường hợp nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường trao đổi với các quốc gia đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho Việt Nam như than, khí, đặc biệt là dầu thô, xăng dầu thành phẩm và nhiên liệu hàng không. Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị quyết xử lý vấn đề có liên quan đến thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ đảm bảo an ninh năng lượng. Các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình giá lương thực, thực phẩm để kiểm soát giá. Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, năng lượng, nguồn vốn để ứng phó với những lúc khó khăn, khủng hoảng. Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đưa các phụ gia vào để khai thác hiệu quả cao hơn các nguyên liệu, góp phần xanh hóa nguyên liệu, giảm sử dụng xăng dầu, các nguyên liệu hóa thạch. PV (theo TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải có các giải pháp đảm bảo 6 mục tiêu, trong đó không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng xăng dầu, năng lượng. Lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, không gây hoang mang, dao động, nhất là đấu tranh với thông tin xuyên tạc, sai sự thật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tổ chức họp báo 5 ngày/ lần để thông tin các vấn đề liên quan tới báo giới và tới công chúng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông ẢNH: TTXVN Về các hành vi bị xử lý kỷ luật, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định: Viên chức có hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; các quy định về nghĩa vụ của viên chức; Cùng với đó là những việc viên chức không được làm; vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ở công sở, giao tiếp với nhân dân; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định này để phù hợp với Luật Viên chức năm 2025. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” để thống nhất với mức độ vi phạm trong xử lý kỷ luật đảng viên quy định tại Quy định số 69-QĐ/TW. Về mức độ, Dự thảo Nghị định xác định, vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong viên chức và Nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; Đặc biệt, vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong viên chức và Nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. Về mức độ sẽ có 4 hình thức kỷ luật: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức, áp dụng đối với viên chức quản lý; buộc thôi việc. Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức trên còn bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan. L. DŨNG Đề xuất “nóng” về kỷ luật viên chức Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Dự kiến sẽ có 4 hình thức kỷ luật với viên chức (Ảnh minh họa) Phó Chủ tịch Hà Nội làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Sáng 17/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Mạnh Quyền 51 tuổi, quê Hà Nội; trình độ: tiến sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế, cử nhân Hành chính. Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông từng kinh qua các vị trí như Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. ANH TRỌNG Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Chiều 17/3, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng 52 tuổi, quê Hà Nội; trình độ: Cử nhân Đại học Thương mại, tiến sĩ Kinh tế. Ông Hùng từng kinh qua các chức vụ: Vụ Trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Vụ Trưởng Vụ Trung ương 1; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên. NG. THÀNH

4 n Thứ Tư n Ngày 18/3/2026 THỜI SỰ BỮA ĂN BÌNH DÂN ĐỒNG LOẠT NHÍCH GIÁ Gần 11 giờ trưa 17/3, chị Lê Thị Ngọc (32 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại phường Gia Định, TPHCM) đứng trước quầy cơm quen, chần chừ khá lâu trước khi gọi món. Trước đây, với 50.000 đồng, chị có thể chọn một phần cơm có thịt, rau và canh. Nay, giá đã nhích lên 60.000 đồng. “Ngày nào cũng ăn ngoài, tăng vài nghìn đồng mỗi bữa là cuối tháng thấy rõ ngay. Đồng lương vẫn vậy nên phải tính toán lại, có hôm tôi chỉ dám ăn món rẻ hơn hoặc ăn ít lại” - chị Ngọc trầm tư. Tại nhiều khu phố ẩm thực như Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Tri Phương, Bùi Hữu Nghĩa, Phan Xích Long…, hàng quán cũng dần thay giá mới. Không ít quán dán giá mới đè lên bảng cũ hoặc thay bảng hoàn toàn, trong khi một số nơi không thông báo trước. Mức điều chỉnh phổ biến từ 5.000-10.000 đồng/món. Chị Minh Trang (ngụ phường Vườn Lài) chia sẻ, không ít quán ăn tăng giá nhưng không thông báo trước, khách hàng chỉ biết khi thanh toán. “Có hôm, tôi vẫn trả tiền như cũ và bị nhắc phải chi thêm vì giá món ăn đã tăng thêm 5.000 đồng” - chị Trang kể. Không chỉ các bữa ăn chính, những món điểm tâm sáng bình dân, phù hợp với “con nhà nghèo” như gói xôi, ổ bánh mì cũng tăng thêm 3.000-5.000 đồng. Anh Huy (tài xế giao hàng công nghệ) chia sẻ, buổi sáng anh thường mua gói xôi 10.000 đồng ăn cho chắc bụng nhưng hiện giờ món ăn rẻ nhất này cũng đã tăng thêm 3.000 đồng. Có nơi không tăng giá thì bán ít lại; muốn ăn no phải mua gói lớn. “Những khoản nhỏ này cộng lại thành chi phí lớn mỗi ngày. Dù tăng giá nhưng mình vẫn phải mua vì không có sự lựa chọn” - anh Huy thở dài. Theo nhiều chủ quán, việc giữ giá ngày càng khó khi chi phí đầu vào tăng liên tục. Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành ăn uống đã hai lần đối diện tình huống chi phí tăng. Cụ thể, trước các thay đổi từ chính sách thuế và các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiều doanh nghiệp đã phải đổi các nhà cung ứng nguyên liệu, vật tư để đáp ứng đầy đủ hơn các tiêu chuẩn như siêu thị khiến chi phí đầu vào tăng. Gần đây nhất là tác động từ việc tăng giá xăng dầu, kéo theo chi phí logistics và vận tải biến động. Từ đầu tháng 3, giá gas bán lẻ tăng khoảng 30.000 đồng/bình 12kg, trong khi các loại bình lớn dùng cho nhà hàng tăng mạnh hơn. “Quán tôi dùng bình 45kg, mỗi bình tăng khoảng 200.000 đồng. Mỗi lần nhập hai bình, dùng chưa hết nửa tháng phải đổi gas mới. Gas tăng giá như vậy thì chi phí bếp núc đội lên nhiều” - chị Bé (chủ quán ăn ở chợ Bàn Cờ) cho biết. Không chỉ gas, giá xăng dầu cũng biến động mạnh thời gian qua, kéo theo chi phí vận chuyển và giao hàng tăng. Một số doanh nghiệp vận tải đã điều chỉnh giá cước từ 5-36% trong tháng 3. Bên cạnh đó, các chi phí phụ trợ như hộp đựng, ly nhựa, ống hút cũng tăng khoảng 20-30%. Với các quán bán qua ứng dụng, mức chiết khấu khoảng 28% mỗi đơn hàng khiến giá bán trên nền tảng thường cao hơn giá thực tế tại quán. Ở kênh bán hàng online, áp lực chi phí vận chuyển cũng khiến người bán khó xoay xở. Chị Hà kinh doanh trái cây nói: “Trước đây, tôi miễn phí ship nhưng giờ nhiều đơn, tiền vận chuyển gần bằng nửa giá trị hàng. Nếu không tăng giá thì lỗ, còn tăng thì khách lại mua ít hơn”. “LẤY CÔNG LÀM LÃ I” Giữa áp lực chi phí tăng, một số hàng quán vẫn cố gắng giữ giá để duy trì lượng khách quen. Trong con hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa), chị Hải, chủ quán cơm bình dân Minh Hải, vẫn bán mỗi phần 35.000 đồng suốt nhiều năm qua. “Khách của tôi chủ yếu là người lao động. Nếu tăng giá thì họ sẽ đi chỗ khác ngay” - chị Hải nói, tay vẫn thoăn thoắt đóng từng hộp cơm cho khách đặt. Theo chị Hải, để giữ giá, gia đình chị phải tự xoay xở nhiều cách. Nhờ quán cơm mở ngay tại nhà, không thuê mặt bằng nên đỡ được một khoản. Mỗi ngày, chị Hải tự đi chợ đầu mối mua nguyên liệu, không qua trung gian để giảm chi phí. Ngay cả việc bán hàng cũng được điều chỉnh. Thay vì tham gia ứng dụng giao đồ ăn, chị Hải tự nhận đơn qua điện thoại, mạng xã hội rồi giao tận nơi. “Nếu bán qua app thì mỗi phần cơm phải lên 70.000-80.000 đồng vì phí và chiết khấu. Khi mình tự giao, giá vẫn như mua tại chỗ. Nhờ vậy, lượng khách tăng lên, mình cũng bán được nhiều hơn. Giá bình dân nhưng những phần ăn vẫn đầy đặn, tươi ngon” - chị Hải chia sẻ. Tương tự, anh Tâm, chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú), vẫn giữ mức giá 15.000-18.000 đồng/ly trong hai năm qua. “Giá nguyên liệu tăng, chi phí nhân công tăng nhưng tôi vẫn giữ nguyên giá cũ. Quán nhỏ thì lấy Giá xăng dầu, gas và nguyên liệu tăng khiến nhiều hàng quán tại TPHCM điều chỉnh giá bán. Trong khi đó, không ít quán nhỏ chấp nhận lợi nhuận thấp để giữ khách quen, xoay xở giữa áp lực chi phí ngày càng lớn. Người bán gồng mình, người mua “thắt lưng CHUYỆN HÔM NAY Ở các đô thị lớn, điều này đang hiện ra khá rõ. Chỉ cần vài lần điều chỉnh giá xăng, nhiều quán ăn, quán cà phê, quán phở… đã bắt đầu điều chỉnh giá bán. Một tô bún, ly cà phê hay phần cơm trưa quen thuộc bỗng dưng tăng thêm vài nghìn đồng. Con số ấy có thể không lớn với từng món nhưng khi cộng lại trong cả tháng chi tiêu của một gia đình, áp lực không hề nhỏ. Cũng cần nhìn nhận một cách công bằng rằng, không phải sự tăng giá nào của hàng quán cũng vô lý. Khi giá xăng dầu tăng, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng theo, giá nguyên liệu từ rau củ, thịt cá đến gia vị cũng nhích lên. Những người kinh doanh nhỏ lẻ buộc phải tính toán lại giá bán để bù đắp chi phí đầu vào. Nếu không điều chỉnh, chính họ cũng khó duy trì hoạt động. Trong chuỗi vận hành của nền kinh tế, người bán hàng và người tiêu dùng đều đang ở cùng một con thuyền trước sóng giá. Một quán ăn tăng thêm vài nghìn đồng mỗi món nhiều khi chỉ để giữ được mức lợi nhuận vốn đã rất mỏng. Nhưng cũng từ đây nảy sinh một câu chuyện khác khiến không ít người tiêu dùng băn khoăn. Đó là hiện tượng “té nước theo mưa”, lợi dụng lý do giá xăng tăng để đẩy giá bán lên cao hơn mức cần thiết. Thực tế cho thấy, có những mặt hàng, dịch vụ tăng giá gần như ngay lập tức khi xăng dầu điều chỉnh, nhưng khi giá xăng hạ nhiệt thì giá bán lại rất chậm quay về mức cũ. Một số nơi thậm chí còn tăng giá vượt xa mức chi phí thực tế, khiến người tiêu dùng cảm thấy bị “móc túi” trong lúc đời sống vốn đã nhiều khó khăn. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, sức chống chịu của người dân đang bị thử thách từng ngày. Mỗi lần giá xăng tăng, người lao động lại phải tính toán lại chi tiêu. Họ bắt buộc phải bớt một chuyến cà phê, giảm một bữa ăn ngoài hay cân nhắc kỹ hơn từng khoản mua sắm. Bữa cơm gia đình, thứ tưởng chừng giản dị cũng chịu tác động không nhỏ. Khi mớ rau, con cá tăng giá , nhiều gia đình buộc phải thắt chặt chi tiêu để giữ cân bằng ngân sách. Kinh doanh tử tế! TIẾP THEO TRANG 1 Bà nội trợ chọn siêu thị để mua sắm vì giá cả ổn định, nhiều khuyến mãi Ả NH: U.P Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết, chương trình bình ổn thị trường hiện vẫn duy trì giá một số mặt hàng thiết yếu thấp hơn thị trường khoảng 5-10%. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, việc giữ giá là thách thức lớn với doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh giá sẽ tác động trực tiếp đến sức mua. Do đó, cơ quan quản lý khuyến khích doanh nghiệp chủ động nguồn cung, đa dạng hóa đầu vào, xây dựng chính sách giá phù hợp, đồng thời tăng cường các chương trình khuyến mãi để hỗ trợ tiêu dùng. Đồng thời, Sở theo dõi sát tình hình cung ứng xăng dầu, khí, kịp thời tham mưu UBND TPHCM và Bộ Công Thương các giải pháp quản lý, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cung năng lượng và ưu tiên triển khai các giải pháp bình ổn thị trường.

Theo chia sẻ của người bán, chi phí đầu vào tăng là nguyên nhân chính. Từ giá gas, nguyên liệu thực phẩm cho đến các chi phí vận hành đều cao hơn. Cùng thời điểm, giá xăng liên tục điều chỉnh cũng khiến chi phí vận chuyển và vận hành đội lên. Trong khoảng hai tuần kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, giá xăng trong nước đã qua 6 lần điều chỉnh. Có thời điểm, xăng RON95-III vượt 29.000 đồng/lít, tạo thêm áp lực lên chi phí toàn chuỗi. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment (đơn vị sở hữu chuỗi PizzaHome và Cơm gà 68), cho biết, thực tế, áp lực chi phí trong ngành ẩm thực (F&B) đã xuất hiện từ trước Tết, không phải đến thời điểm giá xăng dầu tăng mới bắt đầu. Nguyên nhân trước hết đến từ những thay đổi, yêu cầu cao hơn để đáp ứng quy định pháp lý, thuế và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. “Từ cuối năm ngoái, nhiều nhà hàng buộc phải chuẩn hóa giấy tờ, tuân thủ chặt hơn các quy định, kéo theo chi phí tăng. Tuy nhiên, do sức mua yếu, phần lớn doanh nghiệp, tổ chức chưa dám điều chỉnh giá bán ngay. Bên cạnh đó, một yếu tố ít được chú ý là sự thay đổi trong hệ thống nhà cung cấp. Nhiều đơn vị không đáp ứng đủ tiêu chuẩn pháp lý đã bị loại bỏ, buộc doanh nghiệp phải tìm nguồn thay thế với giá cao hơn, thậm chí phải mua qua kênh siêu thị, khiến chi phí đầu vào tăng đáng kể”, ông Tùng nói. Trong đó, với thương hiệu pizza đang vận hành, ông Tùng chia sẻ, các mặt hàng nhập khẩu như phô mai, xúc xích pepperoni chịu tác động từ gián đoạn vận chuyển quốc tế, khiến giá tăng khoảng 10% và có thể còn tiếp tục leo thang. Chi phí bao bì, in ấn cũng tăng theo giá nguyên liệu và vận chuyển. Ông Tùng cho rằng, giá xăng dầu chỉ đóng vai trò như lý do cuối cùng để thị trường điều chỉnh giá. Trước đó, chi phí đầu vào đã tăng nhưng các cửa hàng, doanh nghiệp còn chần chừ vì lo ngại sức mua suy yếu. “Việc giảm giá trở lại là rất khó, bởi nhiều yếu tố tăng chi phí không đến từ xăng dầu mà từ quy định và cấu trúc thị trường”, ông Tùng nhận định. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn phải cân nhắc phản ứng của thị trường. Nếu họ tăng giá hàng hóa quá cao, khách hàng sẽ giảm chi tiêu, buộc các đơn vị phải tung khuyến mãi để giữ chân người mua. Theo ông Tùng, hiện các doanh nghiệp F&B đang lựa chọn ba cách ứng xử. Thứ nhất, chấp nhận giảm biên lợi nhuận. Thứ hai, tối ưu vận hành để giữ lợi nhuận. Và cuối cùng, nếu không còn dư địa, mới buộc phải tăng giá. ÁP LỰC CHI PHÍ TÍCH TỤ Ở góc độ vận hành, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director, sáng lập Horeca Business School, cho rằng, mỗi lần tăng giá luôn là quyết định rất nhạy cảm, vì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt phản ứng gần như tức thì từ khách hàng. Do đó, khi có một lý do mang tính thị trường và dễ được chấp nhận như giá xăng tăng, nhiều cơ sở sẽ tận dụng thời điểm này để điều chỉnh giá, vừa để bù đắp chi phí, vừa để thiết lập lại mặt bằng lợi nhuận. “Việc giá món ăn tăng nhanh khi xăng tăng, nhưng không giảm tương ứng khi xăng hạ là hiện tượng có thật, nhưng nếu nhìn đúng bản chất thì đây không phải câu chuyện riêng của xăng dầu”, ông Thanh nói và cho rằng, xăng chỉ là yếu tố kích hoạt. Khi giá xăng tăng, toàn bộ chuỗi chi phí trong ngành F&B phản ứng gần như ngay lập tức, từ vận chuyển, nguyên liệu đến giao nhận, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá để bảo vệ biên lợi nhuận. Tuy nhiên, khi xăng giảm, chi phí lại không giảm tương ứng vì nhiều yếu tố đã neo ở mặt bằng mới như giá thực phẩm, bao bì, nhân sự và mặt bằng. Ngoài ra, giá trong ngà nh F&B không vận hành theo công thức chi phí cộng biên lợi nhuận một cách cơ học, mà còn phụ thuộc vào sức mua và mặt bằng thị trường. Khi khách hàng đã chấp nhận mức giá mới, doanh nghiệp thường không có động lực giảm giá trở lại nếu các yếu tố chi phí cốt lõi vẫn chưa hạ. VIỆ T LINH 5 n Thứ Tư n Ngày 18/3/2026 THỜI SỰ NHÍCH GIÁ buộc bụng” Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp bán lẻ cho biết đang cùng lúc chịu sức ép từ chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển và sức mua suy giảm. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhìn nhận, việc yêu cầu nhà cung cấp không tăng giá là không khả thi khi họ đang chịu tác động kép từ giá nguyên liệu và logistics. Không chỉ hàng nhập khẩu, nguồn cung trong nước chiếm tới khoảng 95% cơ cấu hàng hóa cũng đang chịu áp lực lớn khi nhiều nhà cung cấp đề xuất tăng giá đầu vào từ 10 - 20%. “Chúng tôi liên tục đàm phán để giảm mức tăng, cố gắng giữ giá tốt nhất có thể, nhưng không thể kéo dài mãi” - bà Hiền nói. Các hệ thống bán lẻ đã chủ động tăng tồn kho khoảng 30%, tối ưu vận hành để kéo dài thời gian giữ giá. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp, các giải pháp này chỉ giúp thị trường ổn định thêm trong ngắn hạn. Để giảm bớt áp lực, các doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, duy trì VAT 8%, gia hạn nghĩa vụ thuế và xem xét giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thiết yếu. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết, thành phố đang tập trung đảm bảo nguồn cung, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu. Ông đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp trong chương trình bình ổn thị trường, kéo dài thời gian giữ giá, đồng thời ưu tiên hợp tác với các nhà cung cấp có khả năng giữ giá ổn định để giảm chi phí. Cơ quan quản lý sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thông qua kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và truyền thông nhằm giảm chi phí, tạo dư địa ổn định giá. Ông Phan Văn Chinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nó i rằ ng, doanh nghiệp cần kiểm soát chi phí đầu vào ở mức hợp lý, tiết giảm tối đa chi phí và thận trọng trong việc tăng giá bán. Việc chủ động nguồn nguyên liệu trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. UYÊN PHƯƠNG Nỗ lực ổn định thị trường Hàng quán bình dân trước sức ép chi phí, nguyên liệu đầu vào tăng giá Ngày 17/3, tại TPHCM, đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với các hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phía Nam nhằm nắm bắt tình hình và đề xuất giải pháp bình ổn thị trường trong bối cảnh biến động thế giới ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng, những ngày qua, giá nhiều hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cũng lên theo, phổ biến nhất là mặt hàng ăn uống. công làm lời, tăng giá là mất khách ngay nên cũng ráng giữ” - anh Tâm bộc bạch. Theo các chủ quán, việc giữ giá cũ đồng nghĩa với lợi nhuận giảm mạnh. Một số trường hợp buộc phải điều chỉnh nhẹ để bù chi phí. Bà Minh, bán cơm gần khu vực nhiều trường đại học trên đường Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây), cho biết, vừa tăng từ 25.000 đồng lên 27.000 đồng/phần. “Tăng 2.000 đồng cũng chỉ để bù tiền gas, thực phẩm thôi chứ không có thêm lãi” - bà Minh nói. Theo các đơn vị bán lẻ như Saigon Co.op, SATRA, Go!, MM Mega Market…, hệ thống đã nhận được thông báo từ một số nhà cung cấp về khả năng điều chỉnh giá do chi phí đầu vào tăng. Tuy nhiên, đơn vị phân phối vẫn đang cân nhắc và chưa tăng giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt, giá các sản phẩm trong chương trình bình ổn thị trường như trứng, thịt heo, gạo, dầu ăn… vẫn được giữ ở mức thấp hơn khoảng 5-15% so với thị trường bên ngoài. Ông Vũ Dương Quân, Giám đốc Phòng Nghiên cứu thị trường và Quản lý hệ thống bán lẻ SATRA, cho biết, ngay từ đầu năm 2026, doanh nghiệp đã chủ động đàm phán các hợp đồng khung với nhà cung cấp để kiểm soát giá đầu vào, đồng thời tăng dự trữ các nhóm hàng thiết yếu. Hiện hệ thống tập trung đảm bảo nguồn cung đối với 12 nhóm hàng lương thực, thực phẩm như gạo, đường, dầu ăn, thịt, rau củ quả cùng các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu khác. SATRA cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Lãnh đạo một đơn vị bán lẻ thừa nhận, giá hàng hóa trong hệ thống phân phối thường được thực hiện theo các hợp đồng đã ký với nhà sản xuất. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu tăng mạnh trong thời gian ngắn, giá nhiều mặt hàng sớm muộn cũng sẽ phải điều chỉnh. Vấn đề là tăng ở mức nào để vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, vừa tránh gây cú sốc giá cho người tiêu dùng. UYÊN PHƯƠNG Chị Hải, chủ quán cơm bình dân Minh Hải, vẫn giữ giá 35.000 đồng/phần suốt nhiều năm qua dù giá nguyên liệu, chi phí vận chuyển đều tăng Ả NH: U.P Khảo sát tại một số quán ăn ở Hà Nội cho thấy, mặt bằng giá đồ ăn bình dân gần đây có dấu hiệu nhích lên. Một số quán phở, bún tăng thêm 3.000–5.000 đồng mỗi bát so với trước Tết. Đồ uống ở nhiều nơi cũng tăng giá khoảng 10%. Không chỉ giá món chính tăng, các món ăn kèm cũng đượ c điều chỉnh theo hướng đắt hơn, ít hơn. “Suất quẩy 5.000 đồng trước đây có 3 miếng, nay giảm còn 2. Rau sống không được gọi thêm miễn phí, có những thay đổi nhỏ mà nhiều khi tôi cũng không để ý. Đã lâu rồi, tiền chi cho bữa ăn sáng ngoài quán cho 2 vợ chồng không dưới 100.000 đồng”, chị Hà Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết. Chính vì vậy, trong câu chuyện giá cả, sự chia sẻ và trách nhiệm xã hội của người kinh doanh cũng trở nên quan trọng. Tăng giá khi chi phí đầu vào tăng là điều có thể hiểu được. Nhưng lợi dụng biến động thị trường để trục lợi thì không chỉ làm mất niềm tin của khách hàng, mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh. Nếu mỗi khâu trong chuỗi kinh tế đều hành xử công bằng và có trách nhiệm thì sức chống chịu của xã hội sẽ không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà còn nằm ở niềm tin của người dân vào sự minh bạch và công bằng của thị trường. Một thị trường lành mạnh không chỉ được giữ bằng các quy định quản lý, mà còn bằng sự tử tế trong cách làm ăn của mỗi người. L.NG Câu chuyện phía sau giá cả

6 n Thứ Tư n Ngày 18/3/2026 GIỚI TRẺ Mở rộng không gian sáng tạo cho thanh niên BẠN KIỀU QUANG ĐẠI, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH PHƯƠNG ĐÔNG: Mở rộng không gian cho người trẻ kiến tạo giá trị Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi mong tổ chức Đoàn tiếp tục là người định hướng và mở ra nhiều cơ hội để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Theo tôi, thanh niên hôm nay không chỉ tham gia phong trào mà cần trở thành lực lượng kiến tạo giá trị. Tôi đề xuất, Đoàn Thanh niên triển khai các mô hình như mỗi sinh viên - một ý tưởng đổi mới, gắn nghiên cứu khoa học với giải quyết các vấn đề thực tiễn như chuyển đổi số trong giáo dục, kinh tế số hay bảo vệ môi trường. Tôi cũng mong Đoàn phát triển các vườn ươm khởi nghiệp, không gian sáng tạo trẻ, đồng thời tăng cường kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp và các quỹ hỗ trợ để giúp người trẻ dám nghĩ lớn, dám hành động và tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Bên cạnh đó, Đoàn cần đẩy mạnh các chương trình nâng cao năng lực số, ngoại ngữ và tư duy toàn cầu, giúp thanh niên tự tin hội nhập quốc tế. Trong đó, chú trọng tổ chức chương trình đào tạo về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ năng lãnh đạo và làm việc trong môi trường quốc tế cho thanh niên. Việc đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số và mạng xã hội cũng sẽ giúp tổ chức Đoàn kết nối đoàn viên tốt hơn và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng. BẠN HOÀNG HÀ VÂN, HỌC VIỆN NGOẠI GIAO, SINH VIÊN 5 TỐT CẤP THÀNH PHỐ: Truyền cảm hứng để thanh niên sống có lý tưởng Là sinh viên thế hệ gen Z, tôi nhận thấy tổ chức Đoàn không chỉ môi trường rèn luyện, trưởng thành mà còn là nơi truyền cảm hứng để thanh niên sống có lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước. Từ trải nghiệm tham gia công tác Đoàn - Hội và quá trình rèn luyện với sự dẫn dắt từ Đoàn Trường, Đoàn Khối, tôi mong muốn tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ nhằm hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện và phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới. Trước hết, tôi mong Đoàn Thanh niên đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các không gian kết nối tri thức và cơ hội cho thanh niên, đặc biệt là các diễn đàn trao đổi học thuật, các chương trình kết nối sinh viên với chuyên gia, nhà ngoại giao, doanh nhân và các tổ chức quốc tế. Điều này không chỉ giúp sinh viên mở rộng tư duy, nâng cao năng lực hội nhập mà còn tạo điều kiện để thanh niên đóng góp nhiều hơn cho các vấn đề của đất nước và khu vực. Bên cạnh đó, tôi mong muốn tổ chức Đoàn tăng cường các chương trình phát triển kỹ năng cho thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, như kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện, khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa. Đây là những năng lực rất cần thiết để thanh niên Việt Nam có thể tự tin bước ra thế giới và góp phần nâng cao vị thế của đất nước. Với những nền tảng sẵn có, tổ chức Đoàn có thể tiếp tục tạo nhiều hơn những môi trường thực tiễn để thanh niên được thử sức, cống hiến và trưởng thành, từ các hoạt động tình nguyện, dự án cộng đồng cho đến các sáng kiến sáng tạo do chính thanh niên đề xuất và triển khai. Khi được trao cơ hội và niềm tin, thanh niên sẽ phát huy được tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. BẠN VŨ LAM DUY, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG: Phát triển năng lực toàn diện cho thế hệ trẻ Tôi mong muốn tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng tới sự linh hoạt, thiết thực, phù hợp hơn với thế hệ trẻ đầy năng động, sáng tạo, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Đoàn Thanh niên có thể thúc đẩy nhiều hơn các chương trình kết nối sinh viên với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các trung tâm đổi mới sáng tạo, qua đó giúp thanh niên có cơ hội tham gia vào những dự án thực tiễn, phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tổ chức Đoàn cần chú trọng hơn đến việc bồi dưỡng năng lực toàn diện cho thế hệ trẻ, đặc biệt là năng lực tư duy toàn cầu, kỹ năng công nghệ, tinh thần khởi nghiệp và khả năng thích ứng với những biến động nhanh của thế giới. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp mới đang diễn ra mạnh mẽ, thanh niên không chỉ cần nhiệt huyết mà còn cần nền tảng tri thức và kỹ năng vững vàng để tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giữa chuyên gia, cựu sinh viên với sinh viên hiện nay thông qua hoạt động hướng dẫn, dìu dắt sẽ giúp thanh niên có thêm định hướng và động lực để phát triển bản thân một cách bền vững. Điều quan trọng, tổ chức Đoàn hãy luôn luôn là người bạn đồng hành gần gũi của thanh niên, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ sinh viên, trí thức và các bạn trẻ đang khởi nghiệp. Khi thanh niên được trao cơ hội, được hỗ trợ đúng lúc và được dẫn dắt bằng những giá trị tích cực, họ sẽ trở thành lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng một thế hệ công dân Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. BẠN VŨ HÀ THẢO VY, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI: Tiếp sức các công bố khoa học cho sinh viên Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thanh niên, đặc biệt là sinh viên các trường đại học cần được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực và đóng góp cho xã hội. Tôi xin đề xuất một số hiến kế nhằm giúp thanh niên phát triển toàn diện và phát huy vai trò tiên phong của mình. Đầu tiên, cần tăng cường các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển năng lực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổ chức Đoàn cần mở rộng các sân chơi học thuật, các cuộc thi nghiên cứu, cũng như xây dựng các quỹ hỗ trợ ý tưởng sáng tạo của sinh viên. Đặc biệt, đối với sinh viên ngành y dược, nghiên cứu khoa học thường đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí, điều kiện phòng thí nghiệm và quy trình kiểm định nghiêm ngặt, nên việc công bố kết quả và tạo ra sản phẩm khoa học cũng khó khăn hơn so với nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, tôi mong muốn tổ chức Đoàn có thêm các chương trình hỗ trợ kết nối các viện hàn lâm khoa học, các phòng thí nghiệm, nguồn kinh phí nghiên cứu, chuyên gia cố vấn và cơ hội công bố khoa học, từ đó giúp sinh viên y dược mạnh dạn tham gia nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển của khoa học và ngành y tế. Cùng đó, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Đoàn có thể phát triển mạnh các mô hình như đội hình thanh niên tình nguyện tư vấn sử dụng thuốc an toàn, tuyên truyền phòng bệnh, tuyên truyền chống kháng thuốc từ các cấp phổ thông trung học, hỗ trợ khám - tư vấn sức khỏe và phát thuốc cho người dân, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa. Những hoạt động này vừa giúp sinh viên rèn luyện chuyên môn, vừa lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ. LƯU TRINH (ghi) Trong kỷ nguyên số, nhiều bạn trẻ mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo, kết nối nguồn lực, được trao cơ hội để thanh niên không chỉ tham gia phong trào mà còn kiến tạo những giá trị mới cho xã hội. DIỄN ĐÀN "TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN": Thanh niên mong được trao cơ hội để kiến tạo giá trị mới cho xã hội ẢNH: XUÂN TÙNG Gần 70.000 câu hỏi gửi Diễn đàn Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm 2026 diễn ra với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Theo T.Ư Đoàn, Diễn đàn sẽ diễn ra vào chiều 19/3, tại điểm cầu trung tâm là Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu trong nước và quốc tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, fanpage Thông tin Chính phủ, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên cùng các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội SVVN, Hội đồng Đội T.Ư và các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên cả nước. Đến nay, Diễn đàn đã nhận được gần 70.000 câu hỏi của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các bạn trẻ tiếp tục gửi câu hỏi, bày tỏ nguyện vọng thông qua website: doithoai.doanthanhnien.vn. Kiều Quang Đại Hoàng Hà Vân Vũ Hà Thảo Vy _________ Vũ Lam Duy

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==