Báo Tiền Phong số 76

THỨ BA 17/3/2026 Số 76 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 12 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 8-9 TRANG 15 TRANG 4-5 TRANG 2 ĐIỀU CỬ TRI CẦN “KHÔNG CHỈ MỘT CHIẾC GHẾ ĐẠI DIỆN” CHUYỆN HÔM NAY TPHCM đang tính toán một bước đi lớn trong quy hoạch đô thị, là di dời các trường đại học và bệnh viện khỏi khu vực nội đô. XEM TIẾ P TRANG 5 Giãn trường có giãn áp lực? n NGỌC LÂM Khơi dậy khát vọng cống hiến OSCAR 2026: Hai chiến thắng đáng nói Lần đầu tiên Việt NamTrung Quốc đối thoại chiến lược 3+3 Khung cảnh kẹt xe trước cổng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM những lúc chuyển ca học ẢNH: NGUYỄN DŨNG ĐẠI HỌC – BỆNH VIỆN GIỮA NỘI ĐÔ: ÁP LỰC ngày càng lớn HẢI PHÒNG PHẢI TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ BIỂN XANH, ĐÁNG SỐNG Ngư dân “đau đầu” trước bài toán xăng dầu Quy hoạch lại trường học – bệnh viện: Lời giải dài hạn Giãn bệnh viện – trường học ra vùng ven: Những bước đi đầu tiên TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Hải Phòng ẢNH: TTXVN TỔ CHỨC TIỀN PHONG MARATHON 2026 LÀ VINH DỰ LỚN VỚI KHÁNH HÒA Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM vừa được đề xuất di dời ra khỏi nội thành

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 09-KL/TW về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo kết luận, Bộ Chính trị đã nghe Đảng uỷ Bộ Tư pháp báo cáo về Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Bộ Chính trị lưu ý mở rộng phạm vi áp dụng và xác định rõ giá trị pháp lý của các nguồn bổ trợ, theo hướng án lệ, tập quán, lẽ công bằng được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoặc chưa được quy định rõ ràng trong một số trường hợp cụ thể. Bổ sung nguyên tắc áp dụng pháp luật trong trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề theo hướng ưu tiên áp dụng quy phạm pháp luật chuyên ngành so với quy phạm pháp luật chung. Bên cạnh đó, cần đơn giản hoá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng mỗi chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ ban hành một hình thức văn bản quy phạm pháp luật với lộ trình thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các văn bản quy phạm pháp luật phải quy định rõ mục đích ban hành, phạm vi điều chỉnh, hiệu lực áp dụng, quy định chuyển tiếp…. Hạn chế việc ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Không ban hành một văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác khi các văn bản đó không có mối liên hệ chặt chẽ về nội dung hoặc không cùng điều chỉnh một nhóm lĩnh vực. Bộ Chính trị cũng nêu, cần xác định rõ quy phạm pháp luật công và quy phạm pháp luật tư trong xây dựng pháp luật. Các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức (quy phạm pháp luật công) được thiết kế cụ thể, chặt chẽ, minh bạch, bảo đảm thực hiện tốt chức năng trao thẩm quyền đủ mạnh cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước, đồng thời kiểm soát hiệu quả, phòng ngừa nguy cơ lạm dụng, lợi dụng quyền lực. “Thực hiện nghiêm nguyên tắc “thượng tôn Hiến pháp và pháp luật”, Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất; một số bộ luật, luật có tính nền tảng là trung tâm của hệ thống pháp luật, bao gồm: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính. Trong các văn bản luật có tính nền tảng, ngoài các quy định chi tiết, cụ thể, còn có các nguyên tắc cơ bản có giá trị chi phối, định hướng các văn bản luật còn lại trong hệ thống pháp luật”, kết luận nêu rõ. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 17/3/2026 Sáng 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố. HẢI PHÒNG KIẾN NGHỊ BỔ SUNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, năm 2025 thành phố tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 2 toàn quốc, năm thứ 11 liên tiếp duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Hải Phòng dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính PAR Index, đo lường sự hài lòng của người dân SIPAS và chỉ số xanh cấp tỉnh. Theo ông Lê Ngọc Châu, nhiệm vụ lập quy hoạch chung thành phố Hải Phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để thực hiện tốt quy hoạch và tạo điều kiện cho thành phố tiếp tục tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh bền vững, thành phố kiến nghị Trung ương xem xét phân cấp, ủy quyền cho địa phương được phê duyệt và điều chỉnh các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ như quy hoạch chung, quy hoạch các khu chức năng. Kiến nghị Trung ương sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch ngành quốc gia. Trong đó, xem xét cập nhật các đề xuất của thành phố, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển thành cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm kinh tế biển, trung tâm năng lượng tái tạo khu vực. Về nguồn lực, thành phố mong muốn Trung ương bổ sung nguồn vốn để thành phố có đủ nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng các tuyến giao thông trọng điểm, cấp thiết, như: QL10, QL17B, QL38, tuyến Tân Vũ - Lạch Huyện. Qua đó, góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, kết nối vùng... Về chính sách, thành phố Hải Phòng kiến nghị Trung ương sửa đổi Nghị quyết 226 để bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù mà Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vừa được áp dụng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và tạo động lực phát triển mới cho thành phố. ĐỊNH HÌNH TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN DÀI HẠN, CÓ SỨC CẠNH TRANH QUỐC TẾ Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đã đạt được. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hải Phòng cần xác định rõ vai trò của mình trong cấu trúc phát triển quốc gia và vùng Bắc Bộ: vừa là một địa phương năng động, vừa phải vươn lên trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt ở phía Bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics tầm cỡ quốc tế và kinh tế biển hiện đại. Đồng thời, là đầu mối kết nối thị trường nội địa với quốc tế. Cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, gắn với hiện đại hóa, xanh hóa, số hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân... Những định hướng đó đòi hỏi thành phố phải tìm cách nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với việc xây dựng chương trình hành động, TP Hải Phòng cần đặc biệt coi trọng tư duy quy hoạch phát triển. Trong cấu trúc phát triển của miền Bắc, Hải Phòng phải được định vị là cực tăng trưởng biển của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước. Cùng với Hà Nội, Quảng Ninh hình thành tam giác động lực phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực, Hải Phòng cần đặt mình trong tương quan với các thành phố cảng lớn của châu Á và thế giới để định hình tầm nhìn phát triển đô thị cảng hiện đại, trung tâm logistics và kinh tế biển có sức cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, quy hoạch phát triển phải được xây dựng tầm nhìn dài hạn, không chỉ đến năm 2030 hay 2045 mà phải xa hơn nữa, chủ động chuẩn bị không gian phát triển, hạ tầng chiến lược và năng lực quản trị để thích ứng với những biến động lớn của kinh tế toàn cầu. Trước hết, tầm nhìn năm 2030, Hải Phòng cần định hình cấu trúc không gian kinh tế biển hiện đại, trong đó cảng biển và logistics giữ vai trò trung tâm. Hệ thống cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, khu vực sông Văn Úc cùng mạng lưới logistics, khu công nghiệp và khu thương mại tự do phải được quy hoạch đồng bộ, tạo chuỗi giá trị từ sản xuất, vận tải, thương mại và dịch vụ. Mục tiêu là đưa Hải Phòng trở thành trung tâm điều phối logistics và chuỗi cung ứng của miền Bắc và khu vực. Tầm nhìn năm 2045, trở thành thành phố công nghiệp - dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của cả nước. Hải Phòng phải trở thành một đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống, hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao... Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2100, quy hoạch thành phố cần hướng tới xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của Đông Á. Điều đó, đòi hỏi ngay từ hôm nay, Hải Phòng phải chuẩn bị tầm nhìn dài hạn về mở rộng không gian ra biển, bảo vệ hệ sinh thái ven biển, phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình đô thị biển bền vững trong kỷ nguyên công nghệ mới. NGUYỄN HOÀN Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quy hoạch phát triển Hải Phòng phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, đến năm 2045 trở thành thành phố cảng công nghiệp - dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống. Tầm nhìn đến năm 2100, cần định hướng xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. Tuyệt đối không để cài cắm lợi ích trong xây dựng pháp luật "Tiến hành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam; tuyệt đối không để cài cắm lợi ích, tác động tiêu cực đến cấu trúc hệ thống pháp luật...", Bộ Chính trị nhấn mạnh. Hải Phòng phải trở thành đô thị biển xanh, đáng sống TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thành phố cần kiên định quan điểm lấy con người làm trung tâm của phát triển, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả tăng trưởng và không ai bị bỏ lại phía sau. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Điều cử tri cần “không chỉ một chiếc ghế đại diện” 3 n Thứ Ba n Ngày 17/3/2026 THỜI SỰ Hơn 76 triệu cử tri trên cả nước đã đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong ngày bầu cử 15/3. Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về những mong muốn, kỳ vọng vào một Quốc hội hành động trong nhiệm kỳ tới. YÊU CẦU CAO HƠN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐẠI DIỆN Trong bối cảnh mới hiện nay, theo ông, những tiêu chí nào cần thiết và quan trọng nhất của một đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ mới? Theo tôi, trong nhiệm kỳ mới, một đại biểu Quốc hội trước hết phải là người hội đủ ba phẩm chất cốt lõi: bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực hành động thực chất và sự gắn bó chân thành với nhân dân. Pháp luật đã quy định khá rõ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, từ lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp, đến phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, sức khỏe, uy tín, điều kiện thực hiện nhiệm vụ và mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Nhưng trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, tôi cho rằng những tiêu chuẩn ấy cần được hiểu không chỉ như điều kiện “đủ”, mà còn như yêu cầu “cao hơn” về chất lượng đại diện. Quốc hội khóa XVI có 500 đại biểu và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 864 người. Điều đó cho thấy cử tri đứng trước một sự lựa chọn rất quan trọng: không chỉ chọn người đại diện về mặt hình thức, mà chọn những người có thể cùng Quốc hội gánh vác trách nhiệm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển trong một giai đoạn mới của đất nước. Vì vậy, theo tôi, tiêu chí quan trọng nhất của một đại biểu Quốc hội lúc này là khả năng chuyển tải được ý chí của nhân dân thành quyết sách và chuyển được nghị trường thành hành động. Đại biểu không thể chỉ giỏi phát biểu, mà phải giỏi lắng nghe; không thể chỉ có thiện chí, mà phải có năng lực lập pháp, giám sát, phản biện và kiến tạo chính sách. Trong bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế, đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, người đại biểu càng phải có tư duy mở, tầm nhìn dài hạn, tinh thần đổi mới và dũng khí bảo vệ điều đúng. Nói cho cùng, cử tri hôm nay cần ở người đại biểu không chỉ một chiếc “ghế đại diện”, mà một trái tim biết rung động trước đời sống nhân dân, một cái đầu đủ tỉnh táo trước những vấn đề lớn của đất nước, và một đôi vai đủ vững để gánh trách nhiệm trước dân tộc trong thời kỳ mới. KỲ VỌNG VÀO MỘT QUỐC HỘI HÀNH ĐỘNG Trong nhiệm kỳ tới, những “nút thắt” nào lớn nhất cần được Quốc hội tập trung tháo gỡ, thưa ông? Theo tôi, “nút thắt” lớn nhất mà Quốc hội nhiệm kỳ tới cần tập trung tháo gỡ chính là nút thắt về thể chế. Rất nhiều vấn đề của phát triển hôm nay, từ tăng trưởng kinh tế, cải cách bộ máy, phân cấp phân quyền, cho tới khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế hay an sinh xã hội… cuối cùng đều quay về câu chuyện thể chế có thông thoáng không, có đồng bộ không, có đủ sức mở đường không. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh rất rõ yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong đó, thể chế phải đi trước một bước, phải trở thành điều kiện nền tảng để giải phóng nguồn lực và khuyến khích sáng tạo. Tôi cho rằng, bên cạnh nút thắt về thể chế nói chung, có ba điểm nghẽn rất cụ thể. Thứ nhất là sự chồng chéo, thiếu thống nhất và đôi khi thiếu tính dự báo của hệ thống pháp luật. Nếu luật pháp còn vướng nhau, dưới luật còn “khóa” trên luật, thì năng lực thực thi sẽ bị bào mòn. Thứ hai là chất lượng tổ chức thực hiện. Nhiều chủ trương đúng, nhiều nghị quyết rất hay, nhưng đi vào đời sống lại chậm hoặc biến dạng vì khâu thực hiện chưa theo kịp. Thứ ba là bài toán phát huy nguồn lực con người và nguồn lực văn hóa trong phát triển. Chúng ta đã nói nhiều đến hạ tầng cứng, đến vốn, đến công nghệ, nhưng muốn phát triển bền vững, phải tháo gỡ cả những điểm nghẽn về tư duy, về nhân lực, về môi trường văn hóa và động lực sáng tạo. Các nghiên cứu về công nghiệp văn hóa cũng cho thấy thể chế, chính sách và môi trường kinh tế có tác động trực tiếp đến khả năng phát triển của lĩnh vực này. LÁ PHIẾU GỬI GẮM NIỀM TIN RẤT LỚN Khi trở thành một đại biểu dân cử, theo ông, đại biểu Quốc hội sẽ phải hành động ra sao để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri? Tôi luôn nghĩ rằng, lá phiếu của cử tri là sự gửi gắm niềm tin rất lớn. Một khi đã nhận, người đại biểu phải tự coi đó là món nợ danh dự với nhân dân. Đó không chỉ là vinh dự cá nhân, mà là lời nhắc nhở thường trực rằng mình phải sống xứng đáng, làm việc xứng đáng và dấn thân xứng đáng với niềm tin ấy. Pháp luật quy định đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và được nhân dân tín nhiệm. Nhưng theo tôi, điều quan trọng hơn là biến quy định ấy thành một thái độ sống và một phương pháp làm việc. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang đặt yêu cầu rất cao về thể chế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Quốc hội không chỉ làm luật để quản lý, mà phải làm luật để mở đường cho phát triển. Trân trọng cảm ơn ông! LUÂN DŨNG (thực hiện) “Điều cử tri hôm nay cần ở người đại biểu không chỉ một chiếc “ghế đại diện”, mà là một trái tim biết rung động trước đời sống nhân dân, một cái đầu đủ tỉnh táo trước những vấn đề lớn của đất nước, và một đôi vai đủ vững để gánh trách nhiệm trước dân tộc trong thời kỳ mới”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ. Hơn 76 triệu cử tri trên cả nước đã bỏ phiếu bầu cử trong ngày bầu cử 15/3 ẢNH: XUÂN TÙNG “Đất nước đang đứng trước cơ hội lớn. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi Quốc hội góp phần tháo đúng nút thắt, đúng thời điểm, với tầm nhìn đủ xa và quyết tâm đủ lớn”. Ông BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV Ngày 16/3, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền về bầu cử đã thông tin tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở báo cáo sơ bộ ngày 15/3 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Trung tâm Báo chí bầu cử thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước. Kết quả bầu cử được cập nhật tính đến thời điểm 23 giờ ngày 15/3. Trong đó, tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561 cử tri; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%). Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng. Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%: Lào Cai, TP. Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%. “Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định”, thông báo nêu rõ. Theo đánh giá sơ bộ, bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy, đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia rất cao. Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu. Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử - nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; ý thức trách nhiệm và không khí phấn khởi trong Ngày hội non sông của đất nước. L.DŨNG Cử tri cả nước bỏ phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,68% Tổng số cử tri của cả nước là 76.436.561 cử tri và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.188.970 (đạt tỷ lệ 99,68%). Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99% và toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%. Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,68% ẢNH: THANH HIẾU

4 n Thứ Ba n Ngày 17/3/2026 THỜI SỰ ĐẠI HỌC - BỆNH VIỆN Hai dòng người - sinh viên và bệnh nhân - hòa vào dòng xe cộ đông nghẹt, tạo nên bức tranh quen thuộc ở nhiều khu vực nội đô TPHCM. Khi các trường đại học và bệnh viện lớn vẫn tập trung dày đặc trong khu trung tâm, áp lực lên giao thông và hạ tầng đô thị ngày càng trở nên rõ rệt. NỘI ĐÔ “GÁNH” HÀNG CHỤC NGHÌN SINH VIÊN TPHCM là trung tâm đào tạo đại học lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, nhiều trường đại học quy mô lớn lại nằm trong khu vực nội thành lịch sử - nơi quỹ đất hạn chế và mật độ dân cư cao. Vào giờ cao điểm, khu vực giao lộ Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương (phường Chợ Quán) thường xuyên xảy ra ùn ứ. Chỉ trong bán kính vài trăm mét đã tập trung nhiều cơ sở đào tạo lớn như Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) và Đại học Sài Gòn. Mỗi ngày, khu vực này thu hút hàng chục nghìn sinh viên di chuyển. Chưa kể, xen giữa các trường đại học còn có nhiều cơ sở giáo dục phổ thông như Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG-HCM) hay Trường Trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TPHCM). Mật độ trường học dày đặc khiến giao thông tại khu vực này thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm. Ở một khu vực khác, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (phường Hạnh Thông) với hơn 40.000 sinh viên cũng tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông quanh tuyến đường Nguyễn Văn Bảo. Mới đây, khi nhiều bãi giữ xe tư nhân quanh trường tạm ngưng hoạt động, nhà trường buộc phải điều chỉnh một số lớp học sang hình thức trực tuyến vì bãi xe trong trường không đủ đáp ứng nhu cầu gửi xe của sinh viên. Không chỉ giao thông, không gian trong nhiều trường đại học nội thành cũng ngày càng chật hẹp. Phần lớn các cơ sở này được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, khi quy mô đào tạo còn nhỏ. Đến nay, số lượng sinh viên tăng mạnh nhưng khuôn viên trường gần như không thể mở rộng do quỹ đất hạn chế. “ĐIỂM NÓNG” Y TẾ GIỮA NỘI ĐÔ Không chỉ giáo dục, TPHCM còn là trung tâm y tế lớn nhất cả nước, tiếp nhận hàng chục triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn các bệnh viện tuyến cuối lại tập trung tại khu vực nội thành. Những cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hay Bệnh viện Nhi Đồng 2 mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân. Không chỉ người dân thành phố, bệnh nhân từ các tỉnh miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên cũng đổ về đây khám chữa bệnh. Mô hình tập trung nhiều bệnh viện lớn trong khu vực trung tâm được hình thành từ nhiều thập niên trước, khi quy mô dân số và nhu cầu khám chữa bệnh còn thấp. Tuy nhiên, khi đô thị phát triển nhanh và lượng bệnh nhân tăng mạnh, hệ thống này bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế. Hình ảnh quen thuộc tại các bệnh viện tuyến cuối là cảnh 7 giờ sáng, dòng xe máy ken đặc trên đường Lý Thường Kiệt (TPHCM). Trước cổng Trường Đại học Bách khoa TPHCM, hàng nghìn sinh viên vội vã vào lớp. Chỉ cách đó chưa đầy 2 km, khu vực quanh Bệnh viện Chợ Rẫy cũng chật kín bệnh nhân và người nhà từ nhiều tỉnh thành đổ về khám chữa bệnh. Áp lực ngày càng lớn Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM vừa được đề xuất di dời ra khỏi nội thành Các bệnh viện chuyên khoa sâu đang tập trung ở vùng lõi của thành phố là nguyên nhân gây quá tải cho nội đô ẢNH: VÂN SƠN MÔ HÌNH “MỘT BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC – HAI CƠ SỞ” Một trong những hướng đi được lựa chọn là xây dựng cơ sở thứ hai cho các bệnh viện đầu ngành. Chẳng hạn, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã đưa vào hoạt động cơ sở 2 tại khu vực TP Thủ Đức (cũ) với quy mô lớn, góp phần giảm đáng kể áp lực cho cơ sở cũ nằm trong nội thành. Tương tự, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố tại Bình Chánh khi đi vào hoạt động đã trở thành trung tâm điều trị nhi khoa lớn của khu vực phía Tây thành phố và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đang xúc tiến kế hoạch xây dựng cơ sở 2 tại Bình Chánh. Việc mở rộng bệnh viện ra vùng ven giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế nội đô. Ở lĩnh vực giáo dục đại học, nhiều chuyên gia cho rằng việc di dời toàn bộ các trường đại học ra khỏi nội thành không phải là giải pháp tối ưu. Theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM - mô hình phù hợp hơn là phát triển theo hướng hai campus. Theo đó, các trường có thể giữ lại cơ sở tại khu vực nội thành, đồng thời xây dựng một campus mới ở khu vực ngoại thành hoặc các khu đô thị đại học với quỹ đất rộng hơn. Campus mới sẽ được quy hoạch hiện đại, đáp ứng nhu cầu phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, ký túc xá và các tiện ích phục vụ sinh viên, đồng thời đảm nhận phần lớn hoạt động đào tạo đại học. Trong khi đó, campus nội thành có thể phát triển thành trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học và kết nối doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, mô hình hai campus đã được nhiều trường đại học trên thế giới áp dụng, giúp dung hòa giữa việc bảo tồn giá trị lịch sử của các trường lâu đời và mở rộng không gian phát triển trong tương lai. TRÁNH QUÁ NHANH, THIẾU TÍNH TOÁN Trong khi đó, ở lĩnh vực y tế, theo các chuyên gia, nếu di dời quá nhanh hoặc thiếu tính toán, người dân ở khu vực trung tâm có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Đồng thời, việc di chuyển của bệnh nhân từ các tỉnh về TPHCM cũng có thể bị ảnh hưởng nếu các bệnh viện tuyến cuối nằm quá xa khu vực giao thông trung tâm. Theo PGS. TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc xây dựng một bệnh viện hoàn toàn mới, đặc biệt là bệnh viện chuyên sâu, cần rất nhiều thời gian và nguồn lực. Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân là nhu cầu hiện hữu, không thể chờ đợi. Từ thực tiễn đó, ngành y tế thành phố đang lựa chọn mô hình “một bệnh viện - hai cơ sở” như một giải pháp linh hoạt. Thay vì xây dựng một bệnh viện mới hoàn toàn, các bệnh viện đầu ngành sẽ mở rộng hoạt động sang cơ sở thứ hai, nhưng vẫn giữ chung hệ thống chuyên môn và quản trị. Một ví dụ điển hình là cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ tại Cần Giờ, đi vào hoạt động từ tháng 11/2025. Trước đây, nhiều ca thai kỳ nguy cơ cao tại huyện đảo này phải di chuyển quãng đường dài vào trung tâm thành phố. Nay, với cơ sở mới, người dân có thể tiếp cận dịch vụ sản khoa chất lượng cao ngay tại địa phương. Ngành y tế thành phố cũng đang nghiên cứu mở rộng mô hình cơ sở 2 ra các địa phương mới sáp nhập, các bệnh viện cũ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đang được xem xét để phát triển các cơ sở chuyên khoa. Trong đó, các cơ sở của Bệnh viện Bà Rịa cũ và Bệnh viện Lê Lợi cũ được đề xuất chuyển đổi thành bệnh viện chuyên khoa, ưu tiên cho lĩnh vực GIÃN BỆNH VIỆN – TRƯỜNG HỌC RA VÙNG VEN: Những bước đi đầu tiên Phương án phát triển mạng lưới y tế mở rộng ra khu vực ngoại thành nhưng vẫn đáp ứng chuyên môn cao trong tình hình mới là giải pháp cần xúc tiến thực hiện ẢNH: VÂN SƠN Trước áp lực quá tải của hệ thống y tế nội đô, TPHCM đã bắt đầu triển khai nhiều giải pháp nhằm giãn bớt chức năng điều trị của các bệnh viện lớn ra khu vực vùng ven. Theo các chuyên gia, thay vì di dời toàn bộ bệnh viện khỏi trung tâm, giải pháp phù hợp là từng bước mở rộng thêm cơ sở mới để chia sẻ áp lực cho hệ thống hiện hữu.

5 n Thứ Ba n Ngày 17/3/2026 THỜI SỰ GIỮA NỘI ĐÔ Chủ trương này đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất trong kết luận về việc nghiên cứu xây dựng các đề án liên quan đến quy hoạch đô thị. Theo đó, việc di dời hoặc mở rộng các cơ sở giáo dục và y tế sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể của thành phố. Theo định hướng quy hoạch, TPHCM cần chuyển dần từ mô hình đô thị hướng tâm sang mô hình đô thị đa trung tâm. Trong đó, khu vực nội đô lịch sử sẽ tập trung các hoạt động tài chính, thương mại và dịch vụ; trong khi các khu vực vùng ven được định hướng phát triển các trung tâm giáo dục, y tế và công nghệ. Việc phân bổ lại hệ thống trường học và bệnh viện theo hướng này được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực dân số và giao thông cho khu vực trung tâm. Một nội dung đáng chú ý trong định hướng quy hoạch là việc tận dụng quỹ đất sau khi di dời các cơ sở giáo dục và y tế. Theo đó, TPHCM đang nghiên cứu xây dựng đề án sử dụng quỹ đất này để phát triển nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng tại đô thị. Các đề án dự kiến được triển khai theo lộ trình đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo, với mục tiêu xây dựng một cấu trúc đô thị phát triển cân bằng và bền vững hơn. Trước đó, tháng 12/2025, khi tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang tính đến phương án đưa một số trường đại học từ khu vực trung tâm ra các khu vực mới nhằm góp phần giảm áp lực giao thông và hạ tầng cho nội đô. NGUYỄN DŨNG - VÂN SƠN - ANH NHÀN CHUYỆN HÔM NAY Chủ trương này không phải mới nhưng lần này được đặt lại trong bối cảnh áp lực giao thông và dân số ở thành phố đã lên đến ngưỡng báo động. TPHCM hiện có hơn 12,8 triệu phương tiện giao thông, trong đó gần 11,4 triệu xe máy và hơn 1,4 triệu ô tô. Mỗi ngày, hàng triệu người từ các khu vực ngoại thành đổ vào trung tâm để học tập, làm việc hay khám chữa bệnh. Hạ tầng vốn đã chật chội vì vậy càng trở nên quá tải. Trong cấu trúc đô thị hiện nay, nhiều trường đại học lớn và bệnh viện vẫn tập trung dày đặc ở khu vực nội thành. Điều này khiến dòng người, dòng xe liên tục dồn vào trung tâm, tạo áp lực lên giao thông, bãi đỗ xe và không gian đô thị. Vì vậy, việc di dời các trường đại học ra vùng ven được xem là một giải pháp hợp lý về mặt quy hoạch. Khi được bố trí ở những khu vực có quỹ đất rộng hơn, các trường có điều kiện phát triển thành những khu đại học tập trung với ký túc xá, trung tâm nghiên cứu, không gian sinh hoạt cho sinh viên. Đây cũng là mô hình đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng. Không chỉ vậy, các khu đại học khi hình thành ở vùng ven còn có thể trở thành động lực phát triển cho cả khu vực. Sinh viên đến đâu, dịch vụ, thương mại, nhà ở và đời sống đô thị sẽ dần hình thành ở đó. Tuy nhiên, câu chuyện di dời sẽ không đơn giản nếu chỉ dừng lại ở việc “chuyển địa điểm”. Một câu hỏi đang được đặt ra khá thẳng thắn rằng, nếu di dời trường học và bệnh viện ra ngoại ô để giảm áp lực dân số trong nội đô, nhưng sau đó quỹ đất này lại được sử dụng để xây dựng các khu chung cư và cao ốc với mật độ cao hơn, thì mục tiêu giãn dân liệu có còn ý nghĩa? Thực tế cho thấy, nhiều khu đất công sau khi di dời thường trở thành “điểm nóng” phát triển bất động sản. Những khối nhà cao tầng mọc lên, kéo theo lượng cư dân đông hơn nhiều so với trước. Khi đó, áp lực lên hạ tầng giao thông và đô thị không giảm mà thậm chí còn tăng lên. Bởi vậy, vấn đề không phải là di dời hay không di dời, mà là di dời như thế nào. Việc di dời các trường đại học và bệnh viện cần đi cùng một quy hoạch đô thị tổng thể, trong đó giao thông công cộng phải được đầu tư trước một bước. Khi sinh viên và người lao động có thể tiếp cận các khu đại học bằng metro, xe buýt nhanh hoặc các tuyến kết nối thuận lợi, áp lực lên giao thông sẽ giảm đáng kể. Song song đó, việc sử dụng quỹ đất sau di dời cũng cần được tính toán cẩn trọng. Thay vì chỉ ưu tiên cho các dự án nhà ở mật độ cao, thành phố nên dành một phần không gian cho công viên, công trình công cộng, trung tâm văn hóa- giáo dục hoặc các tiện ích phục vụ cộng đồng. Di dời đại học và bệnh viện ra ngoại đô là một bước đi cần thiết. Bởi suy cho cùng, một đô thị đáng sống không chỉ nằm ở những tòa nhà cao tầng, mà ở cách thành phố sắp xếp không gian để con người có thể học tập, làm việc và di chuyển thuận lợi hơn mỗi ngày. NL Giãn trường có giãn áp lực? TIẾP THEO TRANG 1 QUY HOẠCH LẠI TRƯỜNG HỌC - BỆNH VIỆN: Lời giải dài hạn Sinh viên trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM trong lễ tốt nghiệp Trước áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng đô thị, TPHCM đang nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành. bệnh nhân và người nhà xếp hàng từ sáng sớm, chen chúc trong khuôn viên chật hẹp. Các tuyến đường quanh bệnh viện như Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh hay Lý Thường Kiệt thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều bệnh viện được xây dựng từ hàng chục năm trước nên quỹ đất hạn chế, khó mở rộng cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, nhu cầu nâng cấp trang thiết bị và xây thêm khu điều trị mới ngày càng cấp thiết. Chính vì vậy, việc giãn bớt chức năng điều trị hoặc di dời một phần cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội đô đã được TPHCM đặt ra trong nhiều đề án quy hoạch. NGUYỄN DŨNG - VÂN SƠN - ANH NHÀN Khung cảnh kẹt xe trước cổng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM những lúc chuyển ca học ẢNH: NGUYỄN DŨNG Áp lực từ “siêu đô thị” Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện thành phố đang quản lý hơn 12,8 triệu phương tiện giao thông, gồm khoảng 1,4 triệu ô tô và gần 11,4 triệu xe máy. Con số này tiếp tục tăng nhanh mỗi năm, tạo áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng đô thị vốn đã quá tải. Bên cạnh đó, cấu trúc đô thị hướng tâm – trong đó phần lớn việc làm chất lượng cao, trường đại học lớn và bệnh viện tuyến cuối tập trung tại lõi đô thị – khiến người dân từ các khu vực vùng ven phải di chuyển vào trung tâm mỗi ngày. Điều này làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều trường học và bệnh viện. ung bướu và sản phụ khoa. Đây là hai chuyên ngành mà nhiều năm qua khu vực này còn thiếu nguồn nhân lực và cơ sở điều trị chuyên sâu. Nếu được triển khai, mô hình này không chỉ giúp người dân địa phương tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại chỗ mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện lớn tại TPHCM. Điển hình là đề xuất di dời Trường ĐH Bách khoa tại “đất vàng” 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) về Làng đại học Thủ Đức nhận nhiều ý kiến trái chiều sau thông tin Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã gửi văn bản đến Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất nghiên cứu phương án di dời Trường Đại học Bách khoa khỏi khu vực nội đô. Doanh nghiệp này kiến nghị được khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và nghiên cứu xây dựng cơ sở mới của trường tại khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, thuộc phường Đông Hòa. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu đất hiện hữu tại 268 Lý Thường Kiệt sau khi trường di dời nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển đô thị của TPHCM giai đoạn 2026-2030. Lên tiếng về vấn đề trên, Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng, với vai trò là một cơ sở giáo dục quan trọng của TPHCM, định hướng phát triển của trường cần gắn liền với chiến lược quy hoạch đô thị và các mục tiêu phát triển dài hạn của thành phố. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Bách khoa TPHCM cơ bản thống nhất với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển theo định hướng của thành phố. Việc hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở vật chất sẽ góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Nhà trường cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để đưa ra phương án phù hợp nhất, vừa đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài, vừa giữ gìn những giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã được hình thành trong gần 70 năm phát triển của trường. N.DŨNG - V.SƠN - A.NHÀN

6 n Thứ Ba n Ngày 17/3/2026 KHOA GIÁO MỞ RỘNG CƠ HỘI Theo kế hoạch tuyển sinh do UBND thành phố Hà Nội ban hành, năm nay công tác tuyển sinh lớp 10 có một số thay đổi quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc bỏ quy định chia khu vực tuyển sinh. Từ năm học 20262027, học sinh chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội là có thể đăng kí dự tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Như vậy, phạm vi lựa chọn trường của thí sinh được mở rộng đáng kể. Việc điều chỉnh này được đánh giá nhằm hướng tới tuyển sinh phi tuyến, phù hợp với quá trình sắp xếp địa giới hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, cách làm mới cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công lập và thúc đẩy sự công bằng trong giáo dục. Với nhiều phụ huynh, những thay đổi này vừa mang lại cơ hội nhưng cũng tạo áp lực. Chị Hoàng Thu Thủy, phường Yên Sở (Hà Nội) cho biết, gia đình đang cân nhắc kĩ khi lựa chọn nguyện vọng cho con. Theo chị Thủy, gia đình muốn đăng kí nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Trần Hưng ĐạoĐống Đa. Chị Thủy cho biết, trước đây phụ huynh thường dựa vào khu vực tuyển sinh và điểm chuẩn các năm trước để tính toán lựa chọn trường. Khi phạm vi đăng kí được mở rộng trên toàn thành phố, việc sắp xếp nguyện vọng trở nên khó khăn hơn. “Nhiều cơ hội đôi khi cũng là áp lực đối với phụ huynh và thí sinh, bởi nếu chọn không hợp lí thì nguy cơ trượt cao hơn”, chị Thủy chia sẻ. “BẪY NGUYỆN VỌNG” Theo ông Phạm Kim Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội), năm học 2026-2027, học sinh tại Hà Nội được đăng kí tối đa 3 nguyện vọng bất kì vào các trường THPT công lập, miễn là cư trú trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, số lượng học sinh dự thi vẫn rất lớn. Dự kiến toàn thành phố có khoảng trên 60% học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển vào các trường công lập, còn khoảng sẽ học tại các trường tư thục hoặc các cơ sở GDNNGDTX. Ông Thư cho rằng, thí sinh không nên dồn cả 3 nguyện vọng vào những trường có mức cạnh tranh tương đương, đặc biệt các trường tốp đầu. Theo ông, phương án đăng kí an toàn là chia nguyện vọng theo 3 mức khác nhau. Nguyện vọng 1, trường thực sự mong muốn theo học nhất, nhưng vẫn cần ở mức năng lực có thể với tới. Nguyện vọng 2, trường có điểm chuẩn thấp hơn nguyện vọng thứ nhất một mức rõ ràng, đóng vai trò “đệm” tương đối chắc chắn. Nguyện vọng 3, ưu tiên các trường có mức cạnh tranh vừa phải, đồng thời phù hợp với điều kiện đi lại và học tập lâu dài. Theo ông Thư, để lựa chọn 3 nguyện vọng hợp lí, thí sinh có thể thực hiện theo nguyên tắc 4 bước. Bước đầu tiên, ước lượng điểm thực tế có thể đạt được. Học sinh nên dựa vào kết quả các bài khảo sát gần đây theo đúng cấu trúc thi lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ. Nếu điểm số giữa các lần khảo sát dao động lớn, nên lấy mức trung bình và trừ thêm một biên độ an toàn nhỏ để tránh ảo tưởng về năng lực. Bước thứ hai, chia danh sách trường thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất “mơ ước nhưng có cơ sở”, nhóm thứ hai phù hợp, nhóm thứ ba an toàn. Theo ông Thư, thí sinh không nên chọn trường chỉ vì danh tiếng. Ngoài điểm chuẩn, cần cân nhắc nhiều yếu tố như khoảng cách đi học, môi trường học tập, nề nếp của trường, tổ hợp môn học có phù hợp với thế mạnh của học sinh hay không, cũng như khả năng theo học trong suốt 3 năm THPT. Bước thứ ba, tránh 3 sai lầm phổ biến: đăng kí tất cả nguyện vọng thuộc nhóm điểm chuẩn cao; chọn trường theo bạn bè thay vì theo năng lực; bỏ qua các phương án dự phòng ngoài công lập hoặc GDNN-GDTX. Bước cuối cùng, áp dụng chiến lược “một cao-một vừa-một chắc”. Theo ông Thư, đây là cách tăng xác suất trúng tuyển hiệu quả nhất trong bối cảnh hồ sơ đăng kí có thể dịch chuyển mạnh giữa các trường do không còn chia tuyến tuyển sinh. Ở góc độ nhà trường THCS, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho biết, nhiều năm qua học sinh của Trường THCS Nguyễn Tri Phương thường đăng kí vào các trường THPT như Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trãi, đều có điểm chuẩn cao của Hà Nội. Năm nay, khi không còn phân tuyến tuyển sinh, học sinh có thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi việc định hướng đăng kí nguyện vọng phải được thực hiện kĩ lưỡng. Bà Thủy thông tin, giáo viên chủ nhiệm là những người trực tiếp đồng hành với học sinh 4 năm THCS nên nắm khá rõ năng lực cũng như phong độ học tập của từng em. Từ kết quả qua các bài kiểm tra hằng tháng, sự tiến bộ của học sinh và thái độ học tập, giáo viên có thể đưa ra tư vấn cụ thể cho từng trường hợp. Theo bà Thủy, việc bỏ phân tuyến tuyển sinh mang lại nhiều thuận lợi cho học sinh và phụ huynh, nhưng cũng tiềm ẩn không ít áp lực. “Nếu không được tư vấn kĩ lưỡng, học sinh rất có thể rơi vào “bẫy nguyện vọng” và trượt nguyện vọng công lập”, bà Thủy cảnh báo. Một hạn chế khác là số lượng thí sinh đăng kí vào mỗi trường sẽ khó dự báo hơn so với trước. Nếu không cân nhắc cẩn thận, thí sinh có thể đặt nguyện vọng quá cao và rơi vào tình huống trượt cả 3 nguyện vọng. Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến nghị học sinh nên lựa chọn trường phù hợp với năng lực học tập, đồng thời ưu tiên các trường gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc đi lại và học tập lâu dài. Trong thời gian từ nay đến ngày thi, Sở lưu ý các nhà trường cần tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Việc cung cấp thông tin đầy đủ về các loại hình trường học, chương trình đào tạo cũng như cơ hội học tập sau THCS sẽ giúp học sinh có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng tương lai. NGHIÊM HUÊ UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho năm học tới. Năm học 2025-2026, Hà Nội có 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có 88.000 em vào học THPT công lập, tương đương khoảng 60%. Như vậy, 59.000 em còn lại sẽ học trường tư, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Con số này thấp hơn năm ngoái và những năm trước. Năm ngoái, số lượng học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập đạt tỷ lệ 64%, những năm trước khoảng 61-63%. Năm ngoái, toàn thành phố có 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS, sau khi phân luồng, hướng nghiệp, số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT khoảng gần 103.000 em. Năm học này, Hà Nội tăng vọt số lượng học sinh tốt nghiệp THCS lên 147.000 em (tăng khoảng 20.000 em so với năm ngoái). Tuy nhiên, số lượng trường THPT công lập xây mới chỉ có 2 trường gồm: THPT Việt Hùng tại xã Đông Anh và 1 trường THPT ở ô đất A11 khu đô thị mới Cầu Giấy. Hiện, Hà Nội chưa có số lượng học sinh đăng ký dự thi, mới chỉ công bố số lượng học sinh dự kiến được tuyển vào các trường công lập năm học tới là khoảng 88.000 em. Điều đáng nói, 88.000 là tổng chỉ tiêu tuyển sinh gồm trường THPT, trung tâm GDNN - GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, không phải riêng của 124 trường THPT công lập. Số chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập thực tế, ít hơn con số kể trên. Hà Nội hiện có 247 trường THPT bao gồm công lập, tư thục. Trong đó, công lập có: 4 trường THPT chuyên, 119 trường THPT công lập không chuyên và các trường tự chủ tài chính, trường hiệp quản. HÀ LINH Việc Hà Nội bỏ quy định chia khu vực tuyển sinh lớp 10 THPT công lập từ năm học 2026–2027 được xem mở rộng cơ hội lựa chọn trường cho học sinh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo nếu không cân nhắc kĩ khi đăng kí nguyện vọng, thí sinh có nguy cơ “trắng tay”. Cân nhắc đăng kí nguyện vọng Thí sinh thi lớp 10 năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội dự kiến tiếp tục căng thẳng Số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng vọt Theo TS Phạm Kim Thư, để nắm chắc cơ hội trúng tuyển lớp 10 trường THPT công lập, thí sinh cần nắm rõ năng lực và đăng kí dựa trên nguyên tắc “một caomột vừa-một chắc”. TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI:

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==