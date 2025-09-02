Báo Tiền Phong số 75

THỨ HAI 16/3/2026 Số 75 0977.456.112 TRANG 7 TRANG 9 TRANG 13 TRANG 15 HIẾN KẾ ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Từ trào lưu đến bài toán sản phẩm quy mô Mỹ loay hoay tìm lối thoát khỏi chiế n tranh Iran Thí sinh hãy biến nỗi sợ thành cơ hội Cán bộ, chiến sĩ và người dân sống trên đảo Trường Sa bỏ phiếu Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các khu vực bầu cử TRANG 16 THỬ THÁCH, KÝ ỨC VÀ TỰ HÀO CHỌ N HIỀN TÀI LO VIỆC NƯỚC Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội TRANG 2-3-4-5-6-8-12

2 n Thứ Hai n Ngày 16/3/2026 THỜI SỰ CHỌN HIỀN TÀI Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP. Hà Nội đã đến bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Ba Đình) - Trường THPT Phan Đình Phùng. Trao đổi với báo chí ngay sau khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến đông đảo bà con nhân dân, cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, với tinh thần phấn chấn. Tổng Bí thư chia sẻ, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu. “Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói. Theo Tổng Bí thư, cuộc bầu cử được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Mọi chủ trương, chính sách, định hướng, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước đã được nêu rõ, được nhân dân, cán bộ, đảng viên rất ủng hộ. Tổng Bí thư thêm một lần khẳng định, đây là ngày hội lớn của đất nước, thể hiện quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp, để lựa chọn những người có đủ uy tín, tín nhiệm, gánh vác công việc chung của đất nước, của địa phương, để đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc chúng ta mãi mãi bền vững. Theo Tổng Bí thư, mục tiêu là hướng tới phát triển đất nước nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân. “Đây cũng là những nguyện vọng của nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, nhân dân rất tin tưởng giao phó nhiệm vụ này cho các cấp lãnh đạo, những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân. Dịp này, Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, truyền thông đã góp phần tuyên truyền, thông tin về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế phấn khởi trong toàn dân trong ngày hội non sông bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. TRƯỜNG PHONG-LUÂN DŨ NG-NHƯ Ý-TRỌNG QUÂN Tổng Bí thư Tô Lâm nó i rằ ng, cuộc bầu cử đã được chuẩn bị rất chu đáo, rất sớm ở tất cả các khâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng được thể hiện ý kiến của mình thông qua lá phiếu. “Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nói. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Sáng 15/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, Đơn vị bầu cử số 2 (thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội). Cùng tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đây, có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đông đảo cử tri trên địa bàn. Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 18h30 phút ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt 96,38% và vẫn tiếp tục tăng. Hầu hết tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực. Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang (99,86%), Lào Cai (99,81%), Lạng Sơn (99,30%), Điện Biên (99,23%), Lai Châu (99,20%). Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%: Đà Nẵng (98,71%), Hà Tĩnh (98,70%), Cao Bằng (98,22%), Thái Nguyên (98,17%), Quảng Ninh (98,08%)… 9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90% như Hải Phòng (94,88%), Khánh Hòa (93,93%), Đồng Tháp (93,92%), Lâm Đồng (93,32%), An Giang (92,61%), Bắc Ninh (91,66%), Đồng Nai (91,12%), Hưng Yên (90,44%)… Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%: Tây Ninh (89,95%). Riêng TPHCM có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có hơn 7,6 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%. Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử. Không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã tập trung phản ánh đậm nét về Ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá. CHẤT LƯỢNG NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG LÊN Trước đó, cũng tại Trung tâm báo chí (Nhà Quốc hội, Hà Nhiều địa phương hoàn tất bầu cử từ rất sớm Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, cử tri rất phấn khởi, hào hứng tham gia bầu cử ngay tại phiên khai mạc; đặc biệt, tại vùng sâu vùng xa, dù điều kiện đi lại khó khăn, nhưng cử tri cũng đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu từ sớm. “Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao đổi nhanh với báo chí ẢNH: NHƯ Ý Chọ n ngườ i lã nh đạ o đấ t nướ c, địa phương

3 n Thứ Hai n Ngày 16/3/2026 THỜI SỰ LO VIỆC NƯỚC Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội. Cùng tham gia tại điểm bỏ phiếu này có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc… Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Toàn phường có 68.769 cử tri được phân bố trên 68 tổ dân phố với 27 điểm bỏ phiếu. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TPHCM. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủ y ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có gần 79 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của Ngày bầu cử. Nội), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm, động viên và chia sẻ nhanh với phóng viên các cơ quan báo chí. Ông Hải cho biết, công tác bầu cử trong nhiệm kỳ này được triển khai bài bản, chất lượng ngày càng được nâng lên, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày hội toàn dân. Tại Trung tâm báo chí, cứ sau 2 tiếng, Hội đồng bầu cử Quốc gia cung cấp thông tin về bầu cử. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn bày tỏ, được trực tiếp cầm lá phiếu của mình trong ngày bầu cử là một cảm xúc rất đặc biệt đối với cá nhân ông. Trước hết, đó là niềm tự hào của một công dân khi được thực hiện quyền dân chủ thiêng liêng - quyền lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội. Nhưng đồng thời, khi bản thân cũng là một người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cảm xúc ấy còn đi kèm với một ý thức trách nhiệm rất rõ ràng. “Khi đứng trước hòm phiếu, tôi nghĩ nhiều hơn đến ý nghĩa của mỗi lá phiếu. Đó không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà là sự gửi gắm niềm tin của cử tri đối với tương lai của đất nước. Và khi mình cũng đang được cử tri cân nhắc lựa chọn, thì điều hiện lên rõ nhất không phải là niềm vui hay sự hồi hộp, mà là trách nhiệm phải sống và làm việc xứng đáng với niềm tin ấy”, ông Sơn chia sẻ. “Vì vậy, đối với tôi, khoảnh khắc vừa là cử tri, vừa là ứng cử viên không chỉ là một trải nghiệm cá nhân đáng nhớ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng làm đại biểu của nhân dân trước hết phải là người luôn biết lắng nghe, thấu hiểu và nỗ lực phụng sự vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân”, ông Sơn bày tỏ. LUÂN DŨ NG Tại nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 16 (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), hơn 2.400 cử tri ở địa điểm bầu cử này đã bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại đây, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã thực hiện nghĩa vụ công dân, bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 6. Ở khu vực bầu cử này, nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn khó khăn, họ đã gửi gắm các ứng cử viên nhiều nguyện vọng về việc làm, đầu tư cơ sở hạ tầng, học nghề và nhiều mong mỏi về sinh kế lâu dài… Tại Tổ bầu cử số 8, thuộc đơn vị bầu cử số 2, phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), ngay từ sáng sớm đã nhộn nhịp các cử tri đi bầu. Cùng các cử tri trên địa bàn, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã bỏ lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới. Chia sẻ với phóng viên, anh Triết bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao công tác tổ chức tại địa phương. “Tôi kỳ vọng sự lựa chọn của mình và nhân dân sẽ tìm ra được những đại biểu thực sự ưu tú, có đủ năng lực và phẩm chất. Họ sẽ là những người đại diện xứng đáng nhất, mang theo trọng trách giúp cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng. Đồng thời, những đại biểu này sẽ phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói từ cơ sở tới nghị trường Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”, anh Triết nói. Trong khi đó , chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại điểm bỏ phiếu Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường Phú Lợi, TPHCM. Chia sẻ với phóng viên, chị Trang cho biết, công tác tổ chức bầu cử tại địa phương bài bản, chu đáo, tuân thủ đúng quy định, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Điểm bỏ phiếu Trường Mầm non Tuổi Ngọc có 1.497 cử tri trong tổng số 67.155 cử tri toàn phường Phú Lợi. TIỀN LÊ - XUÂN TÙNG - HƯƠNG CHI Ban Bí thư T.Ư Đoàn bỏ phiếu, kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp Sáng 15/3, các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu ở các địa phương. Anh Bùi Quang Huy thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử ẢNH: TIỀN LÊ Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tại điểm bỏ phiếu ẢNH: HƯƠNG CHI Anh Nguyễn Minh Triết tại Tổ bầu cử số 8 ẢNH: XUÂN TÙNG phá t triể n Chủ tịch nướ c Lương Cườ ng bỏ phiế u Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TPHCM ẢNH: NGÔ TÙNG Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủ y ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bỏ phiếu ẢNH: QUANG VINH Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nộ i

4 n Thứ Hai n Ngày 16/3/2026 THỜI SỰ CHỌN HIỀN TÀI ĐẶ C KHU TRƯỜ NG SA, KHÁ NH HÒ A Sáng 15/3, khu vực bỏ phiếu số 14 (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20262031. Ông Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa - cho biết đây là lần thứ hai, đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước (lần thứ nhất vào năm 2021). Đây một nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu để có thể vượt qua những rào cản khắc nghiệt cả về địa lý và thời tiết. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ủy ban bầu cử đặc khu đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chỉ đạo đảo Trường Sa làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Ngoài cử tri là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác trên đảo, trong cuộc bầu cử lần này, khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 50 ngư dân - những cử tri đặc biệt đang đánh bắt hải sản trong khu vực lên đảo để tham gia bầu cử. Thay mặt Tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh - Chỉ huy Trưởng đảo Trường Sa - nhấn mạnh, mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước, cho tỉnh Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hạ sĩ Nguyễn Thành An chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử, vinh dự hơn là tôi được bầu cử tại đặc khu Trường Sa. Tôi cảm thấy rất tự hào, vui mừng, phấn khởi khi được cùng với cử tri của cả nước tham gia Ngày hội non sông”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bỏ phiếu, cử tri được thành viên tổ bầu cử đóng dấu “đã bỏ phiếu” lên góc trái thẻ cử tri. Chị Lê Thị Minh Diệu, người dân đang sinh sống trên đảo Trường Sa, cho biết rất tự hào vì đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân, kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực sự là những người có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trung tá Trần Huy Phụng - Chính trị viên đảo Trường Sa - khẳng định, để thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cùng ngày với ngày bầu cử của cả nước, Đảng ủy, chỉ huy đảo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và triển khai làm tốt công tác chuẩn bị từ sớm. Công tác trực, sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu. XÃ ĐẢ O TAM HẢ I, ĐÀ NẴ NG Sáng 15/3, tại nhà văn hóa thôn Long Thạnh Tây (xã đảo Tam Hải, TP Đà Nẵng), đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm để chuẩn bị tham gia bầu cử. Để đi từ trung tâm xã Tam Hải ra điểm bầu cử tại thôn Long Thạnh Tây, người dân phải mất hơn 10 phút di chuyển bằng canô. Do nằm tách biệt trên đảo nhỏ, việc đi lại của người dân nơi đây phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện đường thủy. Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã chủ động sắp xếp thời gian, đi canô hoặc ghe nhỏ vượt qua đoạn nước để đến nhà văn hóa thôn tham gia bầu cử. Để tạo điều kiện cho cử tri, tổ bầu cử bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân trong quá trình di chuyển và tham gia bỏ phiếu, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn. Theo danh sách, tại thôn Long Thạnh Tây có 218 cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu được thực hiện chu đáo, từ khâu niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, đến việc bố trí lực lượng hướng dẫn để đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra đúng quy định. ĐẶ C KHU CÔN ĐẢ O, TPHCM Tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), bầu không khí của ngày hội non sông rộn ràng, lan tỏa khắp mọi nẻo đường. Ông Trương Hoàng Phục - nguyên Bí thư Huyện ủy Côn Đảo - là một trong những cử tri đến sớm tại điểm bỏ phiếu khu vực bầu cử số 8, khu dân cư số 8, đặc khu Côn Đảo. Ông hy vọng người trúng cử sẽ thực hiện đúng và đầy đủ những chương trình hành động đã cam kết, luôn lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của người dân. Ông cũ ng mong muốn Côn Đảo được đầu tư nhiều hơn về hạ tầng, các dự án lớn để đưa đặc khu thu hút khách du lịch ngày càng nhiều, đưa Côn Đảo ngày càng đi lên, đời sống kinh tế bà con ngày càng ổn định. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo, để công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, trên địa bàn đã thành lập 5 đơn vị bầu cử với 10 khu vực bỏ phiếu. Qua rà soát, toàn đặc khu có 7.883 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Trong đó, có hơn 4.100 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND đặc khu Côn Đảo. Kết quả hiệp thương lần ba thống nhất có 36 người đủ tiêu chuẩn được lựa chọn ứng cử đại biểu HĐND đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2026-2031. ĐẤT MŨI, CÀ MAU Sáng 15/3, hơn 1.200 cử tri đã có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau để thực hiện quyền công dân trong cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - lên thực hiện nghĩa vụ công dân và mở màn cho ngày hội. Cử tri tiêu biểu Lê Văn Hồng (72 tuổi, ngụ xã Đất Mũi) vinh dự được lựa chọn thực hiện kiểm tra hòm phiếu. Với ông, đó không chỉ là một nghi thức quan trọng mà còn là khoảnh khắc đầy bồi hồi trong ngày hội có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân vùng Đất Mũi. Theo Ủy ban bầu cử xã Đất Mũi, toàn địa bàn có 23 khu vực bỏ phiếu với hơn 15.300 cử tri. Xã cũng có phương án đưa đón cử tri ở các khu vực xa trung tâm ấp đến điểm bỏ phiếu đúng giờ quy định, đồng thời phục vụ công tác truyền hình trực tiếp tại địa phương. Từ địa đầ u Tổ quố c đế n điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam, từ xã đả o gầ n bờ tớ i đả o Trườ ng Sa xa xôi, cử tri há o hứ c đế n điể m bầ u cử từ sá ng sớ m, tự tay bỏ phiế u bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri Trường Sa tham gia Ngày hội non sông Không khí bầu cử sôi độ ng ở Côn Đảo Cử tri tiêu biểu Lê Văn Hồng (72 tuổi, ngụ xã Đất Mũi) vinh dự được lựa chọn kiểm tra hòm phiếu Điểm bầu cử tại thôn Long Thạnh Tây

NHÀ NGHIÊN CỨU 106 TUỔI Sáng 15/3, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, đến khu vực bỏ phiếu số 11 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Bình Thạnh, TPHCM để bỏ lá phiếu. Trong bộ áo dài đỏ truyền thống nổi bật giữa không khí rực rỡ cờ hoa, cụ được lực lượng hỗ trợ và người thân ân cần dìu vào khu vực bỏ phiếu để tự tay bỏ lá phiếu của mình. Cụ Tư bày tỏ vinh dự khi cầm lá phiếu, bầu chọn những người đại diện cho mình trước Quốc hội và HĐND TPHCM. “Đây vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của người dân đối với đất nước”, cụ chia sẻ. Cụ sinh năm 1920 tại tỉnh Nghệ An, hiệ n sống cùng con trai tại phường Bình Thạnh. Cụ có hơn 60 tác phẩm ở các mảng tiểu thuyết lịch sử, nghiên cứu lịch sử, địa chí… CỤ ÔNG 103 TUỔI, 70 NĂM TUỔI ĐẢNG Dù đã 103 tuổi, cụ ông Trần Công Tha (trú thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) vẫn được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Tại đây, cụ chăm chú nghiên cứu lý lịch các ứng cử viên trước khi tự tay bỏ những lá phiếu của mình vào hòm phiếu trong sự xúc động và khâm phục của nhiều cử tri có mặt tại điểm bầu cử. Tại điểm bỏ phiếu, cụ Tha kể lại lần tổng tuyển cử đầu tiên mà mình tham gia cách đây gần 80 năm. Khi đó, cụ là thành viên trong ban bầu cử của địa phương. “Ngày đó, đa số người dân chưa biết chữ nên cán bộ bầu cử phải hướng dẫn rất nhiều, đọc tiểu sử từng đại biểu cho bà con nghe rồi giúp họ gạch tên theo nguyện vọng. Công việc rất vất vả nhưng ai cũng vui và tự hào vì lần đầu tiên được thực hiện quyền làm công dân của một nước độc lập”, cụ Tha kể. Theo cụ Tha, dù đã 80 năm trôi qua nhưng cảm xúc thiêng liêng của ngày bầu cử đầu tiên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Tại điểm bỏ phiếu bầu cử của các tổ dân phố 39 và 40 phường Yên Hòa tại Tòa nhà CT3, VIMECO, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, Hà Nội, các cử tri đều vui mừng khi thấy có một cử tri 100 tuổi đến bỏ phiếu. Đó là cụ Nguyễn Trọng Khiển, ở ngõ 2, Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, nguyên cán bộ Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thủy Lợi. Cụ Khiển rất mạnh khỏe, hằng ngày vẫn đi lại sinh hoạt câu lạc bộ của người cao tuổi. Cụ cho biết đã tham gia bỏ phiếu tại cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội năm 1946 và từ đó đến nay đã bỏ phiếu tại tất cả các kỳ bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Cụ Khiển là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử của tổ dân phố số 39 và 40. Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là người thứ hai. CỤ BÀ 101 TUỔI Ở tuổi 101, cụ Đoàn Thị Thuận (phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn trực tiếp có mặt tại điểm bầu cử số 8. Với cụ Thuậ n, việc cầm trên tay lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đã được cụ gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua. NHỮ NG NGƯỜ I KHIẾM THỊ Khoảng 20 cử tri khiếm thị trên địa bàn phường Bình Thạnh, TPHCM đã đến khu vực bỏ phiếu số 20 (Trường Tiểu học Trần Quang Vinh) thuộc đơn vị bầu cử số 5 để trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường, trước đó, địa phương tập trung chuyển tải thông tin về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đến cá c cử tri khiế m thị bằng nhiều hình thức khác nhau như chữ nổi, sách nói, các buổi nói chuyện. “Khi được tiếp cận những thông tin này, các cử tri khiếm thị vui mừng, cảm thấy tự tin hơn khi có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, lắng nghe, suy nghĩ về chương trình hành động của các ứng cử viên và từ đó giúp họ tự tin hơn trong việc lựa chọn các đại biểu của riêng mình”, bà Hoa chia sẻ. CÁ C CẦ U THỦ NHẬ P TỊCH Sáng 15/3, Đỗ Hoàng Hên hoà vào dòng người đi bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 22, Hà Nội. Tiền vệ gốc Brazil chính thức có quốc tịch Việt Nam ngày 17/10/2025, hiện trong biên chế CLB Hà Nội. Chia sẻ trong ngày bầu cử, Đỗ Hoàng Hên cho biết, anh có phần hồi hộp khi lần đầu bỏ phiếu, nhưng rất tự hào và ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách công dân Việt Nam. “Trở thành công dân Việt Nam là mơ ước và tự hào của tôi. Đối với tôi Việt Nam là quê hương thứ 2, sau nhiều năm sinh sống tại đây tôi đã dần thích nghi với văn hoá, lối sống của Việt Nam. Cá nhân tôi luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam”, anh Hên cho biết. Cũng trong sáng 15/3, nhiều cầu thủ, ngôi sao bóng đá Việt Nam cũng tham gia bầu cử, thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân. Tại điểm bỏ phiếu 52, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, tiền đạo Nguyễn Xuân Son (tên gốc là Rafaelson Fernandes, sinh năm 1997 tại Brazil) chia sẻ : “Son cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son và gia đình của mình”. Tại Tổ bầu cử số 21, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵ ng, cầu thủ Đỗ Phi Long (SN 1995 tại Brazil, tên khai sinh Sant Ana Santos Gustavo) có mặt từ sớm để bỏ phiế u. Anh tâm sự , đây không chỉ là một lá phiếu, mà còn là niềm tự hào khi được góp phần vào sự phát triển chung của đất nước khi lần đầu được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. 5 n Thứ Hai n Ngày 16/3/2026 THỜI SỰ LO VIỆC NƯỚC Ngà y hộ i non sông 15/3, trong dò ng cử tri đế n cá c khu vự c bỏ phiế u nổ i lên hình ả nh cá c cụ ông, cụ bà trên 100 tuổ i, ngườ i khiế m thị, cầ u thủ nhậ p tịch… tự tay bỏ phiế u chọ n ngườ i tà i đứ c và o Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cà Mau Nhữ ng cử tri đặ c biệ t ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC Sáng 15/3, đông đảo cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang nô nức đến các điểm bỏ phiếu. Lũng Cú là xã vùng cao biên giới với 37 thôn, có đường biên giới giáp Trung Quốc dài 31 km, trong đó 16 thôn biên giới với 2.850 hộ, gần 15.000 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo khoảng 30%. Toàn xã có 15 khu vực bỏ phiếu với 8.514 cử tri, trong đó có 8.388 cử tri bầu cử 3 cấp và 125 cử tri bầu cử 2 cấp. Tại các khu vực bỏ phiếu số 03, thôn Lô Lô Chải, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lũng Cú đã trực tiếp tham gia bỏ phiếu và kiểm tra công tác tổ chức bầu cử. Đây cũng là khu vực bỏ phiếu được lựa chọn làm điểm phát trực tiếp của địa phương trong ngày bầu cử, góp phần phản ánh không khí dân chủ, phấn khởi của cử tri nơi địa đầu Tổ quốc tới đông đảo nhân dân. Theo UBND xã Lũng Cú, để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn bằng tiếng Việt và tiếng Mông. TRUNG TÂM ĐIỀ U DƯỠ NG THƯƠNG BINH VÀ NGƯỜ I CÓ CÔNG Khu vực bỏ phiếu số 53 của xã Long Hải đặt tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM) trở thành một điểm bầu cử đặc biệt dành cho cử tri là các thương, bệnh binh có thể tham gia thực hiện quyền công dân. Điểm bỏ phiếu có 611 cử tri tham gia, trong đó có 17 cử tri là thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm. Dù sức khỏe hạn chế, nhiều người vẫn dậy từ sớm, trang phục chỉnh tề chuẩn bị đi bỏ phiếu. Với sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên trung tâm, cử tri được đưa đến khu vực bỏ phiếu bằng xe lăn hoặc được dìu đi từng bước. Từng lá phiếu được viết cẩn trọng rồi tự tay bỏ vào thùng phiếu. CÔNG HOAN - DUY QUỐ C - AN YÊN - TÂN LỘC- PHÚ NGUYỄN - HUYỀ N TRANG Bỏ phiế u tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bỏ lá phiếu bầu các đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình Cử tri Nguyễn Trọng Khiển (100 tuổi) và cử tri Trần Mai Anh (19 tuổi) sau khi bỏ phiếu xong Cử tri khiếm thị ở phường Bình Thạnh trực tiếp đế n bỏ phiếu Cụ Trần Công Tha (trá i) tại điểm bỏ phiếu Cụ Đoàn Thị Thuận 101 tuổi vẫn trực tiếp tham gia bầu cử Cầ u thủ Đỗ Hoàng Hên bỏ phiếu Ông Dương Ngọc Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lũ ng Cú - bỏ bỏ lá phiếu đầu tiên

6 n Thứ Hai n Ngày 16/3/2026 THỜI SỰ Ngà y 15/3, nhiều đoàn viên thanh niên ở Đà Nẵng, Tuyên Quang, TPHCM... vừa tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu, vừa lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân. Á o xanh vừa tình nguyện hỗ trợ bầu cử, vừa bỏ phiếu lần đầu CHỌN HIỀN TÀI LO VIỆC NƯỚC Ngày hội non sông trong lò ng di sả n Du khách nướ c ngoà i bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tận mắt chứng kiến không khí bầu cử tại Việt Nam, đặc biệt trong không gian di sản nổi tiếng thế giới như phố cổ Hội An Chị Vương Thị Ngọc Hân (37 tuổi, cử tri phường Hội An, TP. Đà Nẵ ng) địu con nhỏ 5 tháng tuổi đến khu vực bỏ phiếu số 2 Không chỉ ở phố cổ, tại nhiều xã miền núi, biên giới của Đà Nẵng, những sắc màu thổ cẩm rực rỡ của đồng bào Cơ Tu hòa cùng cờ đỏ sao vàng càng làm cho Ngày hội non sông thêm rộn ràng, ấm áp Tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà cử tri ở thôn Sông Y, xã miền núi Trà Tân, Đà Nẵ ng Ả NH: HOÀ I VĂN Ảnh 1: Quá trưa, khi khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) đã thưa cử tri đi bầu cử, bạn Trần Thị Mai (bên trái, sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) mới xin phép rời vị trí hỗ trợ để tham gia bỏ phiếu Ảnh 2: Có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sáng sớm, Mai cùng các bạn đoàn viên thanh niên khu dân cư tích cực hỗ trợ Tổ bầu cử trong các khâu, hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu Ảnh 3: Tình nguyệ n viên ở phường Bình Thạnh, TPHCM trợ giú p cử tri khiếm thị Ảnh 4: Để hỗ trợ tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các khu vực bầu cử Ảnh 5: Nhiều đoàn viên thanh niên mang hòm phiếu vượt qua những đoạn đường khó khăn, đưa lá phiếu đến tận nhà cử tri vùng cao ở tỉnh Tuyên Quang Ả NH: GIANG THANH - PHÚ NGUYỄN - HƯƠNG CHI 1 2 3 4 5

Hiến kế đổi mới hoạt động Đoàn trong giai đoạn mới 7 n Thứ Hai n Ngày 16/3/2026 GIỚI TRẺ ANH TRƯƠNG KHẢI MINH, BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM: Khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức hoạt động để thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Trước hết, theo tôi, phải bắt đầu từ đổi mới nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Trong bối cảnh thông tin đa chiều và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, công tác giáo dục của Đoàn cần chuyển từ cách truyền đạt một chiều sang tăng cường đối thoại, trải nghiệm thực tiễn, từ đó hình thành niềm tin, lý tưởng và khát vọng cống hiến. Các hoạt động giáo dục cần gắn với những vấn đề lớn của đất nước như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển bền vững… để thanh niên thấy rõ trách nhiệm và vai trò của mình trong kỷ nguyên mới. Thứ hai, cần đổi mới phương thức tập hợp, kết nối thanh niên theo hướng linh hoạt, hiện đại và phù hợp với đặc điểm của thế hệ trẻ hiện nay. Bên cạnh các mô hình sinh hoạt truyền thống, tổ chức Đoàn cần tiếp tục tận dụng mạnh mẽ nền tảng số, mạng xã hội, các không gian sáng tạo để tạo ra những hình thức tương tác mới, giúp thanh niên dễ dàng tham gia, chia sẻ ý tưởng và đóng góp sáng kiến cho tổ chức. Khi thanh niên được lắng nghe, được tạo điều kiện thể hiện tiếng nói của mình, họ sẽ chủ động hơn trong tham gia các hoạt động của Đoàn. Thứ ba, Đoàn cần gắn hoạt động phong trào với giải quyết những nhu cầu thiết thực của thanh niên, đặc biệt là nhu cầu học tập, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số, trang bị kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng công dân toàn cầu sẽ giúp thanh niên không chỉ trưởng thành về tư tưởng mà còn đủ năng lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Từ thực tiễn tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chúng tôi nhận thấy, khi hoạt động Đoàn gắn chặt với đào tạo, nghiên cứu, thực tiễn xã hội và nhu cầu phát triển của sinh viên, hiệu quả giáo dục và sức lan tỏa của phong trào sẽ cao hơn. Do đó, việc đổi mới của Đoàn trong giai đoạn hiện nay cần hướng tới xây dựng môi trường để mỗi đoàn viên, thanh niên vừa được rèn luyện lý tưởng, vừa được phát triển năng lực và khẳng định giá trị bản thân. Tôi cho rằng, nếu thực hiện tốt những nội dung này, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam có lý tưởng, có trí tuệ, có bản lĩnh, sẵn sàng tiên phong đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của dân tộc. BẠN TRẦN THỊ KIỀU ANH, ỦY VIÊN BAN THƯ KÝ T.Ư HỘI SVVN KHÓA XI, BÍ THƯ CHI ĐOÀN CÔNG TY TNHH WESET ENGLISH CENTER: Đổi mới hoạt động Đoàn trong doanh nghiệp Hiện nay, thanh niên làm việc trong doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động. Đây là lực lượng trẻ năng động, trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động Đoàn trong khu vực doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do đặc thù về thời gian làm việc, cơ cấu tổ chức và sự phân tán của lực lượng lao động trẻ. Tôi cho rằng, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời phát triển tổ chức Đoàn và đoàn viên trong doanh nghiệp là vấn đề rất cần được quan tâm. Trước hết, cần có những hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể và linh hoạt hơn đối với mô hình tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, nhiều đoàn viên sau khi tốt nghiệp và đi làm vẫn sinh hoạt Đoàn tại địa phương, hoặc chưa chuyển sinh hoạt từ nhà trường sang nơi làm việc. Điều này khiến hoạt động Đoàn chưa gắn với môi trường lao động thực tế. Tôi đề xuất tổ chức Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời có cơ chế và hướng dẫn rõ ràng để hỗ trợ đoàn viên chuyển sinh hoạt từ nhà trường về doanh nghiệp hoặc nơi cư trú. Bên cạnh đó, cần xây dựng tài liệu nghiệp vụ công tác Đoàn phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, chú trọng các hình thức sinh hoạt ngắn gọn, thiết thực, gắn với công việc và nhu cầu phát triển nghề nghiệp của thanh niên. Cùng với việc củng cố tổ chức, cần phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong doanh nghiệp tham gia các nhiệm vụ của đất nước. Tổ chức Đoàn có thể mở thêm các diễn đàn, chương trình kết nối để thanh niên đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường các hoạt động đối thoại giữa thanh niên, tổ chức Đoàn và cơ quan quản lý nhằm lắng nghe, ghi nhận và phát huy những ý tưởng, sáng kiến của lực lượng lao động trẻ. Tôi tin rằng, khi đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ và đẩy mạnh phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp, tổ chức Đoàn sẽ tiếp cận được nhiều thanh niên hơn. Qua đó, tuổi trẻ có thể phát huy tốt vai trò tiên phong trong lao động sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. BẠN TRƯƠNG VĂN HOÀI KHANH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG TPHCM: Chăm lo thiếu nhi là xây dựng Đoàn từ sớm “Chưa thể đánh giá một cấp bộ Đoàn mạnh nếu chưa đủ sự đầu tư cho thiếu nhi” - đó là quan điểm xuyên suốt mà tôi rất tâm đắc khi tìm hiểu về công tác xây dựng Đoàn. Theo tôi, đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của tổ chức Đoàn. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách, là lực lượng dự bị và nguồn bổ sung quan trọng cho Đoàn. Vì vậy, xây dựng Đội chính là xây dựng Đoàn từ sớm. Khi thiếu nhi được giáo dục, rèn luyện trong môi trường tốt, được bồi dưỡng lý tưởng, hình thành nhân cách và tình yêu quê hương, đất nước từ nhỏ, đó chính là nền tảng để hình thành lớp đoàn viên ưu tú trong tương lai. Trưởng thành từ các hoạt động Đội trên thành phố mang tên Bác, tôi cảm nhận rõ rằng đội viên và nhi đồng TP. Hồ Chí Minh luôn lớn lên trong sự quan tâm, chăm lo của nhân dân thành phố và đặc biệt là sự dìu dắt của các anh chị đoàn viên. Thông qua các phong trào, hoạt động của Đội, các em được giáo dục về lòng nhân ái, tình yêu quê hương, đất nước, kính yêu Bác Hồ; đồng thời hình thành tình cảm gắn bó với tổ chức Đoàn, nuôi dưỡng ước mơ tiến bước lên Đoàn. Trong giai đoạn phát triển mới, vai trò “người phụ trách Đội” của tổ chức Đoàn càng cần được thể hiện rõ nét hơn. Theo tôi, bên cạnh việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, Đoàn cần chú trọng trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để trở thành những “công dân nhí” trong kỷ nguyên số. Đó là những kỹ năng biết sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm, có tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội. Các cấp bộ Đoàn cũng cần chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để tạo thêm nhiều môi trường học tập, trải nghiệm và vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi. Khi thiếu nhi được chăm lo và phát triển toàn diện, đó không chỉ là sự đầu tư cho thế hệ tương lai mà còn là cách để Đoàn xây dựng lực lượng kế cận vững chắc, góp phần bồi dưỡng lớp thanh niên giàu lý tưởng, bản lĩnh, sẵn sàng tiếp bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. LƯU TRINH (ghi) Hướng tới Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” diễn ra ngày 19/3, bạn trẻ gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng và hiến kế mong Đoàn sẽ đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức hoạt động nhằm khơi dậy tiềm năng, khát vọng cống hiến của thanh niên trong kỷ nguyên mới. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” là hoạt động trọng tâm thường niên trong Tháng Thanh niên (tháng 3) do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức, nhằm cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. Diễn đàn cũng là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Năm 2026, Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” sẽ diễn ra với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, dự kiến sẽ diễn ra ngày 19/3. Diễn đàn tập trung theo 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đặt câu hỏi, bày tỏ nguyện vọng qua website doithoai.doanthanhnien.vn. DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN”: Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân trong sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Cờ đỏ sao vàng rực lên trên những con phố, trong các khu dân cư, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới, hải đảo. Không khí ấy làm nên một hình ảnh thiêng liêng: ngày toàn dân đi bầu cử thực sự là ngày hội lớn của non sông, nơi ý chí của nhân dân gặp nhau trong từng lá phiếu. NGÀY HỘI LỚN Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là một cột mốc của bộ máy dân chủ, mà còn là một ngày hội đúng nghĩa. Ở đó có lá phiếu của cụ già tóc bạc đi sớm từ tinh mơ; có sự háo hức của những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu trên tay; có cả trách nhiệm lặng thầm của lực lượng phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân ở những điểm bỏ phiếu đặc biệt. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là một lựa chọn, một sự gửi gắm, một lời nhắc nhở rằng quyền lực nhà nước, xét đến cùng, phải bắt đầu từ lòng dân. Tại Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đã thực hiện quyền công dân. Tổng Bí thư bày tỏ phấn khởi khi chứng kiến đông đảo cử tri tham gia bầu cử với tinh thần phấn chấn, tin tưởng. Cuộc bầu cử được chuẩn bị rất sớm, rất chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể thể hiện ý chí của mình qua lá phiếu. Điều đó không chỉ cho thấy sự nghiêm túc trong công tác tổ chức, mà còn khẳng định bản chất dân chủ của chế độ ta: mọi quyền lực đều bắt đầu từ nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là cuộc bầu cử diễn ra sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, sau khi những định hướng lớn về phát triển đất nước đã được xác lập rõ ràng, điều đó cũng hàm chứa một thông điệp sâu xa: lá phiếu hôm nay không chỉ thể hiện quyền dân chủ trực tiếp, mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Ngày hội non sông năm nay càng đẹp hơn trong những hình ảnh bình dị mà xúc động. Cụ Lê Thị Nhật (102 tuổi ở Hải Phòng), cụ bà Dương Thị Sáo (109 tuổi, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) cùng con cháu đi bỏ phiếu từ rất sớm. Có những người vừa bước vào tuổi 18, đứng trong quân ngũ lần đầu thực hiện quyền công dân với niềm phấn khởi, tự hào. Nguyễn Mai Phương Thuý, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội có mặt tại điểm bầu cử số 19 phường Phương Liệt (Hà Nội) chia sẻ, tìm hiểu rất kỹ thông tin ứng viên để chọn người có đủ phẩm chất, năng lực, xứng đáng với lá phiếu, sự kỳ vọng của cử tri. Những chi tiết ấy nói rằng, dân chủ chỉ thật sự bền vững khi được nuôi dưỡng bằng ý thức công dân, bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm trong mỗi lựa chọn. THƯỚC ĐO NIỀM TIN Nhìn ngày bầu cử hôm nay, càng thấm hơn ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946. Khi đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong giặc ngoài bủa vây, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặt niềm tin lớn lao vào nhân dân, vào quyền dân chủ của nhân dân. Ngày 31/12/1945, trên báo Cứu quốc, Người viết trong bài “Ý nghĩa Tổng tuyển cử” rằng: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà”. Chỉ mấy dòng thôi mà mở ra cả một chân lý chính trị quan trọng với công dân một nước vừa giành được độc lập: bầu cử không phải thủ tục hình thức, mà là nơi nhân dân trao gửi quyền lực cho những người xứng đáng. Bác còn chỉ rõ, hễ là công dân Việt Nam thì đều có quyền ứng cử, bầu cử, không phân biệt gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái. Bởi vậy, Tổng tuyển cử chính là tự do, bình đẳng, dân chủ, đoàn kết. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn nguyên giá trị. Trong một đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khát vọng mới, yêu cầu với nền dân chủ càng phải được đặt ra ở tầm cao hơn. Dân chủ phải thực chất, đại biểu được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Một ngày trước cuộc Tổng tuyển cử năm 1946, Bác có Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, coi ngày bỏ phiếu là “một ngày vui sướng của đồng bào ta”, là ngày nhân dân bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình, tự do lựa chọn những người xứng đáng thay mặt mình gánh vác việc nước. Lá phiếu không chỉ là quyền lợi, mà còn là ý chí chính trị, là bản lĩnh của một dân tộc biết tự quyết vận mệnh của mình. Tinh thần ấy đã tiếp nối, làm nên vẻ đẹp sâu xa của ngày 15/3/2026. Trong hòa bình, lá phiếu là sức mạnh để xây dựng một bộ máy nhà nước của dân, do dân, vì dân; là cách nhân dân góp phần lựa chọn những người đủ tài đức, bản lĩnh và trách nhiệm để đưa đất nước đi xa hơn. Nói gọn, lá phiếu nhỏ, nhưng không hề nhỏ. Nó là thước đo niềm tin, là điểm chạm giữa ý Đảng và lòng dân, là nơi dân chủ không đứng trên khẩu hiệu mà thể hiện ra bằng hành động cụ thể. Bài học mà Bác nhắc từ những ngày đầu lập nước vẫn còn nguyên giá trị. Chiều 5/1/1946, trước hơn hai vạn đồng bào Hà Nội ủng hộ bầu cử Quốc hội, Người nói rất thẳng: làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung; ai muốn “làm quan cách mạng” thì nhất định không nên bầu. Nhân dân đi bầu không phải để chọn người ham danh vị, mà để chọn người biết phụng sự. Đại biểu được tín nhiệm không phải để “vinh thân”, mà để gánh trách nhiệm trước dân. Sáng 6/1/1946, Bác Hồ đi bỏ phiếu ở số 10 phố Hàng Vôi, rồi tới thăm nhiều điểm bỏ phiếu khác ở Hà Nội. Hình ảnh ấy vừa gần gũi, vừa mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: người đứng đầu Nhà nước cũng là một cử tri, thực hiện quyền công dân của mình như mọi người dân Việt Nam. Hôm nay, tinh thần đó vẫn tiếp tục lan tỏa trong ngày toàn dân đi bầu cử. Đó là sự bình đẳng trước lá phiếu, là niềm tin vào thể chế, là sức mạnh đoàn kết của một dân tộc luôn biết dựa vào dân để dựng xây đất nước. Ngày hội non sông năm nay không chỉ đáng nhớ bởi không khí rộn ràng ở các điểm bỏ phiếu, mà còn bởi chiều sâu lịch sử và giá trị dân chủ mà nó chuyên chở. NGUYỄN TUẤN 8 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 16/3/2026 Sáng 15/3/2026, từ Thủ đô Hà Nội đến các địa phương trong cả nước, cử tri nô nức tới khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Từ mùa xuân Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến hôm nay, lá phiếu vẫn là sợi chỉ đỏ nối quá khứ với hiện tại, nối trách nhiệm công dân với tương lai đất nước. Và trong ngày hội ấy, mỗi cử tri, bằng lựa chọn của mình, đang viết tiếp một trang mới cho hành trình dân chủ của nước Việt Nam. Chọn người gánh vác non sông Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bầu cử tại nhà số 10, phố Hàng Vôi, Hà Nội, ngày 6/1/1946 ẢNH: TƯ LIỆU Cử tri Trường Sa trong ngày hội non sông ẢNH: PV Cử tri Học viện Nông nghiệp Việt Nam đi bầu cử ngày 15/3/2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Made with FlippingBook

