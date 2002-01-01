Báo Tiền Phong số 73-74

Số 73-74 | 14-15/3/2026 KHÁ M PHÁ KHÔNG GIAN, LÀ M CHỦ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ Trang 2 Trang 4-5 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào Chủ nhật 15/3/2026 này, trong tổng số gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ có hàng triệu cử tri ở tuổi 18, lần đầu tiên trong đời cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. CHUYỆN CUỐI TUẦN Lá phiếu đầu tiên Xem tiếp trang 3 MỖI LÁ PHIẾU LÀ MỘT TRÁCH NHIỆM VỚI TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC Trang 9 trên sóng Trường Sa

Trước khi tham dự Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Trung tâm Điều khiển-Vận hành Vệ tinh tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đang hoàn thiện thiết kế để chuẩn bị đề xuất chế tạo các vệ tinh "Made in Vietnam" tiếp theo theo lộ trình đến 2030, tầm nhìn 2045. Thủ tướng cũng tham quan vệ tinh MicroDragon-2 cỡ khoảng 50kg, được triển khai để vừa tạo sản phẩm có thể ứng dụng-theo dõi biến động rừng, vừa thử nghiệm công nghệ tự thiết kế, chế tạo nhằm tích lũy năng lực làm chủ. TINH THẦN “3 CÓ” Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và tổ chức Diễn đàn Tầm nhìn vũ trụ Việt Nam-Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành khoa học và công nghệ vũ trụ Việt Nam; đồng thời mở ra một chương hợp tác mới, sâu rộng hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản. Giới thiệu các mục tiêu cụ thể phát triển khoa học công nghệ không gian vũ trụ Việt Nam đến năm 2030 về hạ tầng và công nghệ, về ứng dụng và kinh tế, về thương mại hóa, Thủ tướng nhấn mạnh phương châm hành động thời gian tới được xác định bằng 20 chữ: “Khám phá không gian-Làm chủ công nghệ-Hợp tác bền chặt-Phát triển bền vững-Vũ trụ hòa bình”. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho hoạt động vũ trụ phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế; nghiên cứu, chuẩn bị cơ sở khoa học và thực tiễn để từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý, tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ. Việt Nam huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ không gian vũ trụ trên tinh thần “3 có” - có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp các viện, trường, nhà khoa học; tập trung thúc đẩy liên kết việntrường-doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác công-tư; từng bước hình thành thị trường dịch vụ dữ liệu vệ tinh và hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vũ trụ của Việt Nam. Theo Thủ tướng, Việt Nam tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình, đề án lớn về phát triển khoa học công nghệ vũ trụ quốc gia, trong đó tập trung nâng cao năng lực quan sát Trái đất, phát triển hạ tầng dữ liệu vệ tinh dùng chung và nâng cao năng lực phân tích, cảnh báo, hỗ trợ điều hành theo thời gian thực. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ vũ trụ, tập trung đào tạo nhân lực về hệ thống, vận hành, dữ liệu, an toàn thông tin. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục tổ chức vận hành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam hiệu quả, an toàn, chuyên nghiệp và bền vững; phát huy đồng bộ các chức năng nghiên cứu, tích hợp, thử nghiệm, vận hành, khai thác dữ liệu, đào tạo và chuyển giao công nghệ; đưa Trung tâm thực sự trở thành hạ tầng năng lực lõi của quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ. “3 ĐẨY MẠNH” VÀ “3 CÙNG” Lưu ý về tăng cường hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ vũ trụ, đặc biệt khai thác tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, tiếp tục cụ thể hóa các định hướng lớn của lãnh đạo cấp cao hai nước thành các chương trình, kế hoạch, thỏa thuận và dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực không gian vũ trụ; xác định rõ đầu mối, lộ trình, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, bảo đảm hợp tác đi vào thực chất, có kết quả đo đếm được. Tập trung thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh bổ sung cho nhau, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, vận hành và khai thác vệ tinh, phát triển ứng dụng viễn thám, xử lý và phân tích dữ liệu, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển hệ sinh thái công nghiệp vũ trụ. Thủ tướng nhấn mạnh, phải phối hợp chặt chẽ để phóng vệ tinh LOTUSat-1 vào cuối năm 2027 và khai thác hiệu quả; đồng thời mở rộng hợp tác theo hướng xây dựng năng lực lâu dài cho Việt Nam về quan sát Trái đất, ứng dụng dữ liệu vệ tinh và từng bước phát triển các hệ vệ tinh nhỏ. Thủ tướng cho biết, Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Việt Nam phát triển khoa học công nghệ không gian vũ trụ trên tinh thần “3 đẩy mạnh” và “3 cùng”. Trong đó “3 đẩy mạnh” gồm đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn chính sách; đẩy mạnh hỗ trợ tài chính, kỹ thuật; đẩy mạnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và “3 cùng” là cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào. KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM VŨ TRỤ Sáng cùng ngày, tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - dự án khoa học công nghệ cao đầu tiên được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng trên diện tích 9 ha. Đây là tổ hợp cơ sở hạ tầng hiện đại, quan trọng phục vụ cho việc phát triển ngành công nghệ vũ trụ của Việt Nam. Trung tâm bao gồm nhiều hợp phần như Trung tâm Điều hành; Trung tâm Khai thác và Ứng dụng dữ liệu vệ tinh; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vệ tinh, Trung tâm gia công, Hệ thống mặt đất với ăng-ten đường kính 9,3 m, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam, Trung tâm đa phương tiện, Nhà khách Quốc tế. Lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực và từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ, góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và định hướng phát triển các công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là hợp phần quan trọng của Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với mục tiêu tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tiến tới làm chủ công nghệ vệ tinh quan sát Trái đất. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và giám sát môi trường thông qua dữ liệu viễn thám, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc gia. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, một nhiệm vụ quan trọng khác của Dự án là chế tạo, phóng Vệ tinh LOTUSat-1 - vệ tinh quan sát Trái đất sử dụng cảm biến radar, đồng thời tiếp nhận chuyển giao công nghệ thông qua việc đào tạo nhân lực. Đến nay, Dự án đã hoàn thành toàn bộ hợp phần đào tạo vệ tinh cơ bản tại Nhật Bản. n SÁNG 13/3, TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC, HÀ NỘI, THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH DỰ KHAI MẠC DIỄN ĐÀN TẦM NHÌN VŨ TRỤ VIỆT NAM-NHẬT BẢN 2026: HỢP TÁC CHO KỶ NGUYÊN MỚI VÀ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM VŨ TRỤ VIỆT NAM. PHÁT BIỂU TẠI SỰ KIỆN, THỦ TƯỚNG NHẤN MẠNH PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG “KHÁM PHÁ KHÔNG GIANLÀM CHỦ CÔNG NGHỆ-HỢP TÁC BỀN CHẶT-PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG-VŨ TRỤ HÒA BÌNH”. KHÁ M PHÁ KHÔNG GIAN, LÀ M CHỦ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ NGUYỄ N HOÀ I - TTXVN Năm 1980, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á đầu tiên có người bay vào vũ trụ, với chuyến bay của anh hùng Phạm Tuân. Việt Nam phóng thành công các vệ tinh VINASAT-1 năm 2008, VINASAT-2 năm 2012. Năm 2013, PicoDragon, vệ tinh đầu tiên do Việt Nam tự phát triển, được phóng lên quỹ đạo. Năm 2019, MicroDragon do Việt Nam-Nhật Bản hợp tác phát triển được phóng để phục vụ viễn thám. Năm 2021, vệ tinh NanoDragon do Việt Nam tự chủ phát triển đượ c phóng thành công. Hiện nay, vệ tinh radar LOTUSat-1 đã đượ c chế tạo xong và đang chờ được đưa lên quỹ đạo để vận hành khai thác. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á. Sau năm 2030, xây dựng năng lực quốc gia tự chủ về công nghệ vệ tinh, ứng dụng dữ liệu không gian để giải quyết các bài toán mang tính toàn cầu và an ninh quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, nhân viên Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nộ i ẢNH: TTXVN

Tọa đàm giao lưu với chủ đề “Những người trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn xa” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 13/3 có sự chia sẻ của hai bạn trẻ xuất sắc nằm trong top 19 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, là anh Nguyễn Chí Đông - Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) và bạn Trần Minh Hoàng - sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai nhân vật tham gia giao lưu với chủ đề “Những người trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn xa” lần này đều có điểm chung đó là khởi nguồn đam mê từ những con số và ký hiệu tin học. Với anh Nguyễn Chí Đông, niềm yêu thích công nghệ đến từ rất sớm. Anh kể, từ những năm cấp hai, cấp ba, khi bắt đầu được tiếp xúc với máy tính, anh đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi thế giới phía sau màn hình. Còn với bạn Trần Minh Hoàng, tình yêu với Toán học lại bắt nguồn từ chính gia đình. Hoàng chia sẻ, mẹ là giáo viên dạy Toán, đồng thời cũng là người thầy đầu tiên của em. Những bài toán, những phép tính mẹ đưa ra từ thuở nhỏ đã khiến Hoàng cảm thấy môn học này thật thú vị. NHỮNG KHOẢNH KHẮC “EUREKA” Nói về một khoảnh khắc “Eureka” nào đó - tức bừng sáng về ý tưởng, anh Nguyễn Chí Đông thừa nhận, bản thân hiếm có những giây phút bùng nổ ý tưởng theo kiểu bất chợt. Thay vào đó, khoảnh khắc bừng sáng chỉ đến sau một thời gian kiên trì, từ quá trình thử và sai kéo dài. Anh nhớ lại giai đoạn hệ thống gặp sự cố với rất nhiều máy chủ và khối lượng dữ liệu lớn bị lỗi suốt nhiều đêm. Khi đó, anh và đồng đội phải thức trắng, rà soát từng chi tiết để dần dần tìm ra giải pháp. Sau rất nhiều lần thử và sai, cuối cùng cả nhóm cũng khắc phục được vấn đề. Theo anh, đó chính là một khoảnh khắc “bùng nổ” từ kết quả của sự kiên trì theo thời gian và sự đoàn kết của cả đội ngũ. Và chính từ những lần bùng nổ ấy đã khiến anh bị cuốn hút bởi dữ liệu và AI. Theo anh, điểm thú vị nhất của dữ liệu là thông qua dữ liệu, con người có thể nhìn lại quá khứ nhưng đồng thời cũng có thể dự đoán tương lai. Còn với AI, công nghệ này mở ra khả năng tạo ra những bài toán mới, những sản phẩm mới mà không cần phải lập trình mọi thứ một cách cụ thể ngay từ đầu. Trong khi đó, Trần Minh Hoàng lại đem đến góc nhìn của một người trẻ đang trưởng thành trong thế giới học thuật. Khi được hỏi về lần vượt cấp khiến em ấn tượng nhất, Hoàng nhớ lại một buổi học dự tuyển năm lớp 10, khi em là một trong số ít người, cùng với các anh chị lớp 12, trả lời được một câu hỏi về hàm số. Điều khiến Hoàng nhớ mãi là kiến thức đó em từng đọc từ một cuốn sách vào khoảng lớp 7 hoặc lớp 8. Khi ấy em chưa hiểu sâu, nhưng nhờ niềm yêu thích, sau này em vẫn nhớ lại và có thể chứng minh được kết quả ấy. Theo Hoàng, chính niềm yêu thích với những con số đã giúp em ghi nhớ kiến thức một cách bền bỉ, sâu sắc suốt nhiều năm. Theo Hoàng, một bài toán hay phải có lời giải ấn tượng, khiến người đọc không dễ nghĩ đến hướng tiếp cận đó ngay từ đầu. Cũng theo Hoàng, em không quá khắt khe trong việc lựa chọn bài, mà thường tự nhận diện phần mình còn yếu, chẳng hạn số học, rồi chủ động tìm đề của các nước để luyện tập. Với em, mỗi bài toán đều có dấu ấn riêng, sự hấp dẫn riêng. HÀNH TRÌNH NHỎ CHO GIẤC MƠ LỚN Một người học tốt hơn mỗi ngày, làm ra một sản phẩm tốt hơn, chinh phục một tri thức mới, giải được một bài toán khó, hay đơn giản là làm thật tốt công việc của mình... đó là những hành trình nhỏ. Nhưng khi hàng triệu người cùng đi những hành trình nhỏ như vậy sẽ hợp lại thành sức mạnh lớn để đưa đất nước tiến lên. Với anh Nguyễn Chí Đông, điều anh tâm đắc hơn cả là sau khi giải được bài toán cho Viettel, sản phẩm ấy có thể được nhân rộng cho các đơn vị khác và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Khi tham dự các cuộc thi quốc tế, sản phẩm của Viettel còn có thể cạnh tranh ngang hàng với thế giới. Từ đó, anh bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng trí tuệ Việt Nam, nếu có cơ hội phát triển đúng mức, hoàn toàn có thể sánh vai với các quốc gia khác một cách sòng phẳng. Từ góc nhìn của người làm nghề công nghệ, anh Đông cho rằng, để trí tuệ Việt bắt kịp tiến bộ của thế giới, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào kiến thức nền tảng. Dù công nghệ thay đổi từng ngày, những yếu tố cốt lõi như thuật toán, cấu trúc dữ liệu hay lập trình cơ bản vẫn không thay đổi. Về phía bạn Trần Minh Hoàng, dấu mốc đáng nhớ là kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2025 tại Australia. Hoàng cho biết bản thân đặt mục tiêu sẽ “đổi màu huy chương” sang Huy chương Vàng. Sau quá trình chuẩn bị tâm lý, luyện đề và bấm giờ ở nhà, Hoàng bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin hơn và đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, theo Hoàng, toán học không dừng lại ở việc đi thi mà còn ứng dụng rộng rãi trong khoa học, công nghệ và kinh tế, là nền tảng cho rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. n 14-15/3/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 CHÂU LINH - XUÂN TÙNG HAI BẠN TRẺ XUẤT SẮC NẰM TRONG TOP 19 ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2025 CHIA SẺ VỀ HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ƯỚC MƠ TỪ NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN ĐẾN NHỮNG DỰ ÁN DỮ LIỆU LỚN, NHỮNG TẤM HUY CHƯƠNG DANH GIÁ KHẲNG ĐỊNH TRÍ TUỆ VIỆT TRÊN ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ. NHỮNG HÀNH TRÌNH NHỎ ĐƯA TRÍ TUỆ VIỆT VƯƠN RA THẾ GIỚI Anh Phạm Tuấn Anh (bìa phải) - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên báo Tiền Phong, tặng hoa cảm ơn, chúc mừng 2 nhân vật trong 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 CHUYỆN CUỐI TUẦN Vai trò của lá phiếu cử tri ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào một chu kỳ quản trị mới, đòi hỏi năng lực thực thi quốc gia ở mọi cấp trong giai đoạn mới với những mô hình và động lực tăng trưởng mới. Chất lượng đại diện tại nghị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quyết định chất lượng chính sách, khả năng tham gia tháo gỡ rào cản thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, có sức nặng lá phiếu của những thế hệ cử tri trẻ tuổi. Lần đầu đi bầu cử ở tuổi 18, không chỉ là dấu mốc trưởng thành của riêng mỗi cá nhân, mà còn là sự khẳng định cao nhất về trách nhiệm trước tương lai của chính thế hệ đại diện cho tương lai đất nước. Người trẻ với năng lượng, nhiệt huyết mới, tư duy mới, sự nhạy bén và khả năng nắm bắt những xu thế thời đại cũng chính là lực lượng trực tiếp tham gia một cách lâu bền nhất vào tiến trình phát triển của đất nước. Những ngày này, hình ảnh đẹp nhất trước Ngày hội lớn, ngoài cờ, hoa thì chính là những gương mặt thông minh, thanh tú ngời ngời sức sống và tự tin của những cử tri trẻ tuổi. Vẻ đẹp của niềm hy vọng. Dịp này, tôi lại nghĩ về những sự “đầu tiên” khác của người trẻ. Hôm trước tình cờ nghe trên đài Tiếng nói Việt Nam câu chuyện về cô giáo tiểu học sinh năm 2002 Lo Thị Bảo Vy quê ở bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An, là người đầu tiên đại diện cho đồng bào dân tộc Ơ Đu của mình trở thành ứng cử viên Quốc hội. Cộng đồng người dân tộc Ơ Đu chỉ có hơn 700 người, chủ yếu sinh sống tại xã Nga My thuộc huyện Tương Dương cũ của Nghệ An, và là một trong 5 dân tộc ít người nhất Việt Nam. Có một chuyện thú vị, là trong khi các dân tộc trong vùng thường gọi người Ơ Đu là Tày Hạt, nghĩa là “người đói rách”, thì cộng đồng này lại luôn tự gọi mình là Ơ Đu và Phrom Ơ Đu, nghĩa là “yêu thương”, “người yêu thương”. 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp Đại học Vinh ngành Sư phạm Tiểu học, là một trong 7 ứng cử viên trẻ nhất ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đất nước, tôi nghe trên đài giọng nói và cách diễn đạt của cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy vừa khúc chiết và hàm chứa nhiều ý tứ thật sâu sắc, cũng đầy nhiệt huyết và trách nhiệm của một người trẻ với quê hương đất nước mình. Và tôi tin, với lá phiếu của những người trẻ, nếu trúng cử, tiếng nói tại nghị trường của đại biểu Quốc hội đầu tiên người Ơ Đu như cô giáo Bảo Vy không chỉ vì cộng đồng ít ỏi dân tộc mình, mà sẽ đại diện cho tâm tư, nguyện vọng, đòi hỏi chính đáng, xác đáng của người dân vùng cao từ mọi miền, với khát khao được ấm no, hạnh phúc và được yêu thương. Những lá phiếu cử tri và ý thức sẵn sàng gánh vác trọng trách đất nước của người trẻ, đem lại cho chúng ta nhiều hy vọng. TRÍ QUÂN Lá phiếu đầu tiên (Tiếp theo trang 1)

CHỊ NGUYỄN HƯƠNG GIANG, PHÓ BÍ THƯ PHỤ TRÁCH ĐOÀN PHƯỜNG YÊN SỞ, TP HÀ NỘI: Kỳ vọng những đại biểu hội tụ đức và tài Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được sống và hoạt động trong không khí sôi nổi hướng về Ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Với đoàn viên, thanh niên, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm công dân và tinh thần tham gia xây dựng chính quyền. Tôi kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thật sự tiêu biểu về đức, tài, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm; luôn gần dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, cuộc bầu cử ngày 15/3 sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp. BẠN NGUYỄN SONG THIÊN LONG, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TPHCM, “SINH VIÊN 5 TỐT” TIÊU BIỂU CẤP TRUNG ƯƠNG: Kỳ vọng các công nghệ lõi được chú trọng phát triển Ngày hội bầu cử không chỉ để thực hiện quyền công dân mà còn là thời điểm rất ý nghĩa để mỗi người dân thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước. Tôi kỳ vọng rằng, thông qua bầu cử, chúng ta sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự có năng lực, trách nhiệm, gần gũi với thực tiễn và có khả năng chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân vào quá trình hoạch định chính sách. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu lớn về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và định hướng của Nhà nước, những quyết sách đúng đắn từ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiếp tục tạo ra nền tảng quan trọng để đất nước phát triển bền vững. Với tôi, niềm tin lớn nhất là khi mỗi người dân tham gia ngày hội bầu cử với tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng những định hướng lớn của đất nước, thì chính những lựa chọn hôm nay sẽ góp phần vào quá trình chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc trong giai đoạn mới. BẠN PHẠM QUANG VIỆT HOÀNG, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TP HÀ NỘI: Đưa ra những quyết sách đúng đắn Hướng về ngày hội non sông, cảm xúc trong tôi đan xen giữa niềm tự hào sâu sắc và ý thức trách nhiệm thiêng liêng của một công dân trẻ. Với tôi, mỗi lá phiếu không chỉ là việc thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện niềm tin và sự gửi gắm của cử tri cả nước đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”, tiêu biểu về đức và tài, dám nghĩ, dám làm, đại diện chân chính cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, từ đó góp phần đưa ra những quyết sách đúng đắn để đất nước phát triển phồn vinh. Tôi cố gắng lan tỏa tinh thần của ngày hội bầu cử bằng những hành động thiết thực. Tôi tin rằng, khi mỗi người trẻ trở thành một “tuyên truyền viên” tích cực, chúng ta đang cùng nhau góp phần xây dựng một ngày bầu cử thật sự dân chủ, đúng pháp luật và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước. BẠN NGUYỄN LAN ANH, CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH: Mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ Trao đổi với Tiền Phong, các cử tri, chuyên gia, đại biểu Quốc hội từng nhiều năm gắn với nghị trường đều cho rằng, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 được triển khai từ rất sớm và bài bản. Danh sách, tiểu sử và trích ngang của các ứng cử viên được công bố kịp thời, tạo điều kiện để cử tri nghiên cứu, tìm hiểu thấu đáo trước khi đưa ra quyết định lựa chọn người đại diện cho mình. Từ thực tiễn quan sát, TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, trong lần bầu cử này, cử tri đã nhận được toàn bộ trích ngang của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ rất sớm. Điều này đã giúp cử tri có thêm thời gian tiếp cận, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu. Theo ông, nhìn vào danh sách ứng cử viên có thể thấy nhiều gương mặt trẻ với trình độ và hành trang rất đáng kỳ vọng. Ông Nhị Lê nhấn mạnh, sự phát triển của đất nước không chỉ đòi hỏi tốc độ, mà còn cần cường độ và trình độ. Vì vậy, việc lựa chọn được những đại biểu có năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn sẽ góp phần quyết định chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới. “Với một sự chuẩn bị công phu, bài bản như vậy, tôi kỳ vọng mỗi cử tri sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về ứng cử viên, từ đó sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất đại diện cho mình,” ông Nhị Lê chia sẻ. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Lê Như Tiến cho hay, để lựa chọn đúng đại biểu, cử tri cần dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về nhân thân, lý lịch, quá trình công tác cũng như năng lực của từng ứng cử viên. Theo ông, hiện nay có nhiều kênh thông tin để cử tri tiếp cận và tìm hiểu ứng cử viên, từ các bảng niêm yết tại khu dân cư, trụ sở chính quyền đến các phương tiện truyền thông đại chúng và các diễn đàn xã hội. “Điều quan trọng là cử tri có thực sự quan tâm và dành thời gian tìm hiểu hay không. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của mỗi người khi được cầm lá phiếu trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho mình ở trung ương và địa phương,” ông Tiến nói. Theo ông Tiến, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu đối với đại biểu dân cử cũng ngày càng cao. Vì vậy, cử tri cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn những người thực sự có năng lực, tâm huyết và trách nhiệm với nhân dân. LẮNG NGHE BẰNG TRÁCH NHIỆM VÀ CẢ TRÁI TIM TS. Phạm Huy Hiệu – Nhà khoa học kiêm Phó Giám đốc Văn Phòng Quản lý nghiên cứu và Đổi mới, Trường Đại học VinUni nhìn nhận, kỳ bầu cử lần này đã nhận được sự quan tâm lớn của xã hội, đặc biệt là giới trẻ. NGÀY 15/3, GẦN 79 TRIỆU CỬ TRI TRÊN CẢ NƯỚC SẼ ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 – 2031. ĐÂY KHÔNG CHỈ LÀ SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC, MÀ CÒN LÀ THỜI KHẮC ĐỂ MỖI CỬ TRI THỰC HIỆN QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN THIÊNG LIÊNG CỦA MÌNH. HƯỚNG VỀ NGÀY HỘI NON SÔNG - BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XVI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2026 – 2031 DIỄN RA VÀO NGÀY 15/3, CÁC BẠN TRẺ TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC ĐÃ GỬI GẮM NIỀM TIN, KỲ VỌNG MỖI LÁ PHIẾU SẼ CHỌN RA NHỮNG ĐẠI BIỂU HỘI TỤ ĐỦ ĐỨC, TÀI, GẦN GŨI VỚI NHÂN DÂN, KỊP THỜI ĐƯA RA NHỮNG QUYẾT SÁCH ĐỘT PHÁ ĐƯA ĐẤT NƯỚC BỨT PHÁ MẠNH MẼ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI. www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 14-15/3/2026 Lá phiếu cử tri không chỉ là quyền hiến định mà còn là trách nhiệm đối với tương lai quốc gia Mỗi lá phiếu là một trách nhiệm Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lớn lao LƯU TRINH (ghi) LUÂN DŨNG

THỜI SỰ 5 với tương lai đất nước 14-15/3/2026 www.tienphong.vn Ông Hiệu nhớ lại, lần đầu tiên ông đi bầu cử vào năm 2016, khi còn là sinh viên, nhận thức về bối cảnh phát triển của đất nước chưa sâu sắc như hiện nay. Tuy nhiên, sau một thập kỷ, khi nhìn lại, ông nhận thấy vai trò của lá phiếu cử tri quan trọng hơn bao giờ hết. Theo ông Hiệu, giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước là giai đoạn rất đặc biệt, với những mục tiêu kinh tế – xã hội cao trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và khó dự đoán. Vì vậy, việc lựa chọn đúng đại biểu càng có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước. “Lá phiếu cử tri không chỉ là quyền hiến định mà còn là trách nhiệm đối với tương lai quốc gia. Từ lá phiếu của mình, chúng ta lựa chọn những người sẽ tham gia thiết kế, quản trị và vận hành đất nước,” TS. Phạm Huy Hiệu bày tỏ. Theo TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, trong xã hội hiện đại với mức độ chuyên môn hóa ngày càng cao, các cơ quan dân cử cần có những đại biểu có năng lực chuyên môn, tầm nhìn và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Ông Chức cho rằng, điều quan trọng nhất đối với một đại biểu là biết lắng nghe nhân dân. Không chỉ lắng nghe một cách hình thức, mà phải lắng nghe bằng trách nhiệm và bằng cả trái tim. “Mỗi ý kiến phát biểu, mỗi quyết định của đại biểu đều có thể tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề năng lực mà còn là vấn đề danh dự và trách nhiệm”, ông Chức nói. Theo ông Chức, trở thành đại biểu Quốc hội hay đại biểu HĐND là một vinh dự lớn, nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm rất cao. Người đại biểu phải luôn giữ chữ tín với cử tri, bởi khi đã hứa điều gì thì phải nỗ lực thực hiện. Từ góc độ cơ quan tổ chức bầu cử, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tạ Thị Yên cũng bày tỏ mong muốn mỗi cử tri phát huy tinh thần dân chủ, chủ động tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình thông qua lá phiếu. “Mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng khi cộng lại sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, quyết định chất lượng bộ máy quyền lực nhà nước trong cả nhiệm kỳ”, bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh. n Những ngày này, tại khu vực sảnh ký túc xá Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, sinh viên thường xuyên dừng lại trước bảng niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để theo dõi thông tin, tiểu sử. Sau giờ học, Nguyễn Huỳnh Phương Vy (SV năm 3 khoa Quản trị Kinh doanh) cùng bạn bè dành thời gian tìm hiểu kỹ về chương trình hành động cũng như quá trình công tác của từng ứng cử viên trước ngày bầu cử. Lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử nên Vy dành nhiều thời gian để tìm hiểu về quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu và thông tin các ứng cử viên. “Ở ký túc xá có bảng niêm yết, bên cạnh đó, còn chiếu video hướng dẫn đầy đủ về ngày bầu cử nên tôi và các bạn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để xem, tìm hiểu về ngày bầu cử. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có nhiều hoạt động tuyên truyền qua đa dạng các kênh, giúp sinh viên chúng tôi nắm chắc các thông tin để có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt”, Vy kể. Để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên thực hiện quyền bầu cử, trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng cũng niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri từ rất sớm. Bảng thông tin được đặt ở sân ký túc xá luôn thu hút đông đảo sinh viên đến theo dõi thông tin, thảo luận về các ứng cử viên. Bên cạnh đó, Đoàn trường ĐH Sư phạm cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử qua các kênh chính thống trên mạng xã hội, Internet. Đối với sinh viên học tập xa nhà, không thể về quê bỏ phiếu trong ngày bầu cử, việc chuyển đổi địa điểm bỏ phiếu chỉ bằng vài thao tác chạm điện thoại giúp sinh viên thuận tiện, dễ dàng thực hiện quyền bầu cử. Theo anh Đỗ Đinh Dân - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, nhà trường đã thông tin đầy đủ về thời gian, địa điểm bỏ phiếu cũng như hướng dẫn sinh viên các thủ tục cần thiết để được đưa vào danh sách cử tri tại nơi đang sinh sống. “Đa phần sinh viên đều lần đầu tham gia bầu cử nên chúng tôi chú trọng tuyên truyền bằng các hình thức, tận dụng tốt các công cụ số, mạng xã hội để giúp các em hiểu rõ ý nghĩa của quyền bầu cử, quy trình bỏ phiếu và các nguyên tắc khi tham gia bầu cử”, anh Dân nói. HÒA NHỊP CÙNG NGÀY HỘI NON SÔNG TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng, cho biết: Với hơn 15.000 sinh viên đang theo học, nhà trường đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền từ sớm, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa, sinh hoạt lớp và hoạt động của giáo viên chủ nhiệm. Ngoài tuyên truyền, nhà trường cũng phối hợp với địa phương rà soát, lập danh sách cử tri và hỗ trợ sinh viên đăng ký nơi bỏ phiếu. Đối với những sinh viên ở xa không thể trở về địa phương, nhà trường tạo điều kiện để các em thực hiện quyền bầu cử tại nơi đang học tập. Đáng chú ý, năm nay, sinh viên của trường sẽ tham gia bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu của địa phương thay vì tổ chức ngay trong khuôn viên trường như trước. Trong đó, với 618 sinh viên đang sinh sống ở ký túc xá, nhà trường chủ động phối hợp với đơn vị bầu cử để niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri tại đây, giúp sinh viên thuận tiện tìm hiểu thông tin. Theo TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh, trong ngày bầu cử, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để sinh viên tham gia bầu cử tại địa phương thuận lợi nhất, đảm bảo các em đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, có những lá phiếu bầu sáng suốt, lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân. n Tạo điều kiện để sinh viên thực hiện quyền bầu cử CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở ĐÀ NẴNG CHỦ ĐỘNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐỊA PHƯƠNG, TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT ĐỂ SINH VIÊN HIỂU VỀ QUY TRÌNH BẦU CỬ, NẮM BẮT THÔNG TIN CÁC ỨNG CỬ VIÊN VÀ KHÔNG LỠ HẸN VỚI LẦN ĐẦU THỰC HIỆN QUYỀN BẦU CỬ. GIANG THANH Tôi bước vào ngày hội bầu cử 15/3 với tâm thế chủ động và ý thức trách nhiệm cao của một người trẻ trong thời đại mới. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị mà còn gửi gắm niềm tin vào những quyết sách đột phá, những bước phát triển lớn của đất nước trong tương lai. Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ trở thành cầu nối vững chắc, chuyển hóa những khát vọng của sinh viên, của thế hệ trẻ thành những chính sách cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng cơ hội việc làm trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Bằng trí tuệ và tinh thần “tiên phong – bản lĩnh”, tôi tin rằng, thanh niên, sinh viên sẽ tiếp tục nỗ lực hành động, cùng cả nước góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để lan tỏa tinh thần của ngày hội non sông, Hội Sinh viên Học viện Tài chính đã triển khai chiến dịch truyền thông đa nền tảng với thông điệp xuyên suốt “Tuổi trẻ Tài chính hướng tới Ngày hội non sông”. Trong đó, chúng tôi xây dựng các chuỗi bài viết chuyên đề, thiết kế infographic và video ngắn sinh động để hướng dẫn quy trình bầu cử, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ các quy định. Đồng thời, chúng tôi phát động phong trào thay khung ảnh hưởng ứng, kêu gọi mỗi sinh viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, cùng lan tỏa không khí sôi nổi, để ngày 15/3 thật sự trở thành ngày hội lớn của sinh viên Học viện. BẠN THẠCH NGỌC HẢI, SÁNG LẬP VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CHO EM, GIẢI THƯỞNG THANH NIÊN SỐNG ĐẸP 2025: Quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dịp để mỗi người dân thể hiện trách nhiệm, niềm tin và tình yêu đối với đất nước. Là một người trẻ, tôi luôn tin rằng mỗi lá phiếu đều chứa đựng kỳ vọng về một Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh và tốt đẹp hơn. Đó cũng là kỳ vọng của tôi, cũng như của rất nhiều bạn trẻ, gửi gắm vào những đại biểu được lựa chọn – những người có tâm, có tầm, có trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, biết lắng nghe và thấu hiểu đời sống thực tiễn để đưa ra những quyết sách đúng đắn vì sự phát triển của đất nước, mang đến hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Tôi cũng mong rằng, trong thời gian tới, các chính sách sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ và trẻ em – những người sẽ góp phần xây dựng tương lai của đất nước. Với tôi, khi mỗi người dân ý thức rõ giá trị của lá phiếu của mình, ngày hội bầu cử sẽ trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm công dân và niềm tin vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. n Bảng niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại sảnh ký túc xá trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng ẢNH: GIANG THANH Cử tri có thời gian tiếp cận, tìm hiểu kỹ lưỡng các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu ẢNH: NHƯ Ý “Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu lớn về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và định hướng của Nhà nước, những quyết sách đúng đắn từ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiếp tục tạo ra nền tảng quan trọng để đất nước phát triển bền vững”. NGUYỄN SONG THIÊN LONG, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TPHCM, “SINH VIÊN 5 TỐT” TIÊU BIỂU CẤP TRUNG ƯƠNG.

BÓP MÉO BÍ QUYẾT CỦA “CHIM CÔNG” Mạng xã hội xuất hiện rầm rộ những bài phân tích bí quyết giữ gìn sự trẻ trung bền lâu của Dương Lệ Bình (68 tuổi). Họ cho rằng chìa khóa không nằm ở chế độ luyện tập kỷ luật, chế độ dinh dưỡng khoa học mà Dương Lệ Bình kiên trì theo đuổi. Bà trẻ trung là nhờ không có chồng và không sinh con. Những người bóp méo bí quyết của Dương Lệ Bình lý luận, chồng, con là gánh nặng khiến phụ nữ nhanh chóng già đi, dù có thuốc thần cũng không cứu vãn nổi. Bài viết “bí kíp trẻ đẹp như yêu nữ của Dương Lệ Bình” của một tài khoản trên Facebook hút tới gần 8.000 lượt bày tỏ cảm xúc, gần 1.000 bình luận và chia sẻ. Vị này viết: “Các chị đã lấy chồng, đẻ 2-3 lứa, thức đêm, dỗ con, lo tiền học, lo chợ, lo nhà, lo họ hàng hai bên, lo thêm ông chồng anh không biết quần áo của anh ở đâu… xong quay sang uống kỷ tử táo đỏ mà kỳ vọng trẻ như bà Dương Lệ Bình thì hơi ác với cái bình trà”. Tài khoản gieo rắc bí quyết trẻ đẹp tai hại kết luận: “Phụ nữ mà không lấy chồng, không sinh con, theo tôi là đã né được nửa gói combo áp lực cuộc đời rồi”. Đáng nói trong số 8.000 lượt bày tỏ cảm xúc chỉ lác đác vài tài khoản thả biểu tượng bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận, hoặc thả biểu tượng bày tỏ nỗi lo, hơn 5.000 biểu tượng bày tỏ sự tán đồng, thích quan điểm đặt ra trong bài viết. Như một phản ứng dây chuyền, sau đó, nhiều tài khoản mạng xã hội tiếp tục bài ca “không lấy chồng, không sinh con sẽ trẻ đẹp như chim công làng múa Trung Quốc”. Có lẽ Dương Lệ Bình cũng không ngờ bà “hot” ở Việt Nam theo cách này. Về bí quyết trẻ đẹp, “chim công làng múa” Trung Quốc không hề che giấu. Để giữ cơ thể linh hoạt, dẻo dai, mỗi ngày bà dành khoảng hai giờ để luyện tập, nhảy múa. Bà ăn uống đơn giản nhưng khoa học, trong thực đơn luôn có táo. Cụ thể, bữa trưa của bà gồm một quả táo, một phần thịt bò nhỏ, một bát súp gà. Bữa tối với hai quả táo, 200g thịt bò, không ăn gì thêm sau 17h. Đời riêng của bà cũng không phải bí mật. Dương Lệ Bình đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Còn việc không sinh con không phải do bà sợ khó, sợ khổ, sợ già. Người chồng thứ 2 là một doanh nhân thành đạt người Mỹ, gốc Đài Loan (Trung Quốc) mong mỏi có con. Dương Lệ Bình từng đến bệnh viện khám, bác sĩ khuyên bà nên tăng cân nếu muốn sinh con. Bà đấu tranh gay gắt giữa tình yêu trọn đời (nghiệp múa) và sinh con, cuối cùng bà chọn sự nghiệp. Nhưng Dương Lệ Bình thấu cảm nỗi khát khao được làm cha của bạn đời. Bà tự thấy mình không có quyền tước đoạt nỗi khát khao ấy nên sau khi cân nhắc, bà lựa chọn giải thoát cho nửa kia củ a mình. Việc không sinh con còn vì quan niệm khác, Dương Lệ Bình muốn sống để chiêm ngưỡng thế giới này, xem cái cây lớn lên ra sao, nước sông chảy thế nào, mây trắng trôi về đâu… Bà muốn làm mẹ của những đóa hoa, những chú chim nhỏ… Đó là cách nhìn và tận hưởng cuộc sống của một tâm hồn nghệ sĩ, tuyệt nhiên không liên quan đến bí quyết giữ gìn sự trẻ trung và nhan sắc như một số tài khoản ở ta phân tích và “bôi nhọ”. NGHỆ SĨ CẦN LÀM GƯƠNG Tại sao nhiều phụ nữ bình thường dám “tuyên truyền” bí quyết trẻ, đẹp độc hại trên mạng xã hội? Một số ý kiến cho rằng, người bình thường học theo “sao”. Đã có mộ t số “ngôi sao” công khai bày tỏ quan điểm tiêu cực về hôn nhân và sinh con. Cách đây hơn 10 năm, ca sĩ Tuấn Ngọc từng gây xôn xao với cuộc trả lời phỏng vấn trên một tờ báo điện tử vì chuyện khuyên các con của ông không nên có con. Ông lập luận, càng sống càng thấy sự tồn tại của ông trên Trái đất này chẳng giúp ích cho ai. Ngược lại, chỉ góp phần tàn phá Trái đất. Hơn nữa, sống cũng chẳng dễ dàng gì, luôn luôn phải cố gắng, nhất là khi đã có gia đình, rồi lại sinh con. Đó là cái khổ. “Mà tôi không muốn con tôi khổ nên xui nó đừng có con giống tôi”, Tuấn Ngọc nói. Quan điểm của giọng ca Riêng một góc trời gây tranh cãi. Có những khán giả đứng về phía ông nhưng có những người thẳng thắn phản đối. “Tôi nuôi con cũng thấy vất vả nhưng tôi luôn hạnh phúc vì có con cái”, một khán giả viết. Phương Linh, ca sĩ được đánh giá tài sắc vẹn toàn, từng tạo tranh luận khi chị bày tỏ trên trang cá nhân góc nhìn về hôn nhân, tình yêu và con cái. “Thích cảm giác vợ chồng việc ai nấy làm, tối về đón đưa ăn hàng đỡ phải rửa bát. Chồng có việc tiếp khách thì vợ ở nhà tập đàn, vẽ hay đi cocktail với bạn. Nhưng thứ Bảy và Chủ nhật thì dành cho nhau, chơi golf cùng nhau. Không sinh con, già nhiều tiền thì ở biệt thự, ít tiền vào nhà già (nhà dưỡng lão)”, Phương Linh chia sẻ. Không ít tài khoản đánh giá giọng ca Cơn gió lạ “ích kỷ”, đi ngược lại quan niệm truyền thống, khiến chị phải lên tiếng: “Ai cũng có một cuộc đời, sống sao bạn thích là được, miễn không ảnh hưởng ai”. Trong một phản hồi với vị khán giả “vô duyên” khuyên ca sĩ nên lấy chồng, sinh con vì tuổi không còn trẻ, Phương Linh nói đến lý do chị không nghĩ đến “hôn nhân, con cái”. “Vì cuộc sống phức tạp, môi trường ô nhiễm, thói hư tật xấu, cạm bẫy đầy rẫy…, nghĩ đến là sợ. Thôi, mình sống cho bản thân, ích kỷ nhưng an toàn. Lấy nhau về chung đụng tiền bạc, nội ngoại, không gian riêng tư… Yêu nhau thì nhà ai nấy ở, tiền ai nấy tiêu, vẫn được hẹn hò đưa nhau, giận nhau thì không phải ngày ngày đối mặt trực diện dễ sinh chán ghét. Đó mới nên là cuộc sống lứa đôi”, cô nêu quan điểm. Nghệ sĩ có quyền lựa chọn cách sống mà họ thích, song khi công khai chia sẻ quan điểm, góc nhìn trên truyền thông, mạng xã hội cũng cần cân nhắc, vì người nổi tiếng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Chuyên gia văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhìn nhận, quan điểm của ca sĩ Tuấn Ngọc tiêu cực, không nên “phát tán”, gây chú ý. Ông cho rằng, nhiều khi người nổi tiếng cũng cố tình phát ngôn gây tranh cãi để thu hút sự chú ý, chưa chắc họ đã sống, đã làm như họ nói. Khán giả Hoàng Linh (Hà Nội) phản ứng gay gắt trước góc nhìn về tình yêu, hôn nhân, con cái gây tranh luận của người nổi tiếng. Vị khán giả nó i: “Nghệ sĩ cho rằng họ có quyền nói điều họ nghĩ, bày tỏ trung thực quan điểm của họ. Song họ nghĩ sao khi quan điểm, cách nhìn của họ đang đi ngược lại nỗ lực của Nhà nước nhằm khắc phục mối nguy già hóa dân số? Ở Việt Nam, nhiều chính sách đã được đưa ra để khuyến khích sinh con hoặc sinh thêm con. Tuổi thọ trung bình tăng cao, tỷ lệ sinh giảm mạnh đưa đến hệ quả tất yếu là dân số già hóa". Tháng 3/2023 cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, chiếm 17% dân số. Dự kiến đến năm 2036, Việt Nam sẽ chuyển dịch từ xã hội già hóa sang xã hội già. Nghệ sĩ cần phải nắm bắt những thông tin như thế, phải dùng hình ảnh và tiếng nói của mình để “gỡ rối” vấn đề thay vì “đổ dầu vào lửa”, khiến tình hình phức tạp thêm. n www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 14-15/3/2026 ĐÀ O NGUYÊN Một trong những “bộ đôi hoàn hảo” trong làng giải trí Việt là Lý Hải - Minh Hà. Họ có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Những đứa trẻ thường xuất hiện trong các dự án phim của hai vợ chồng. Dù trải qua nhiều lần sinh nở nhưng Minh Hà vẫn giữ được sắc vóc thon gọn, thần thái trẻ trung, tươi tắn. Bí quyết giữ gìn sắc vóc của Minh Hà chính là chế độ ăn uống lành mạnh, chăm chỉ rèn luyện, sống vui vẻ, tích cực. Gia đình hạnh phúc chính là “thần dược” trong việc giữ gìn nhan sắc của nhà sản xuất mát tay. Lan truyền bí quyết LẦN ĐẦU TIÊN, “CHIM CÔNG LÀNG MÚA” TRUNG QUỐC MANG “BỮA TIỆC THỊ GIÁC” KHỔNG TƯỚC ĐẾN VIỆT NAM VÀ GÂY BÃO DỊP 8/3. CÁI TÊN DƯƠNG LỆ BÌNH LẬP TỨC PHỦ SÓNG. KHÁN GIẢ KHÔNG CHỈ CA NGỢI TÀI NĂNG CỦA BÀ MÀ CÒN TÍCH CỰC “VÉN MÀN” NHAN SẮC, THẦN THÁI CÙNG SỰ LINH HOẠT HIẾM CÓ CỦA NỮ NGHỆ SĨ SẮP BƯỚC VÀO ĐỘ TUỔI “XƯA NAY HIẾM” THEO QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI XƯA. “Chim công làng múa” Trung Quốc ở độ tuổi U70 vẫn dẻo dai, quyến rũ trên sân khấu Nghệ sĩ Dương Lệ Bình tại Hà Nội “Chim công làng múa” Trung Quốc thời trẻ

