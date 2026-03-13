Báo Tiền Phong số 72

IRAN KẾT HỢP “ĐÒN ĐÁNH TỪ TRỜI” VÀ “RĂN ĐE TỪ BIỂN” THỨ SÁU 13/3/2026 Số 72 0977.456.112 TRANG 8-9 TRANG 16 TRANG 2 TRANG 6 TRANG 7 Sách đoạt giải có bán chạy không? Mỗi runner Khánh Hòa là một “đại sứ du lịch” XỬ NGHIÊM CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỪNG BÁN KHÔNG CÓ LÝ DO Chuẩn bị đủ chỗ học trước khi phổ cập THPT TRANG 13 Cử tri thôn Lô Lô Chải (Lũng Cú, Tuyên Quang) tìm hiểu thông tin cử tri ẢNH: TTXVN cho ngày hội lớn 187 người dưới 40 tuổi ứng cử ĐBQH Xử nghiêm hành vi đưa thông tin bôi nhọ ứng cử viên 5 người tự ứng cử Có thể công bố kết quả trước 25/3 CHUYỆN HÔM NAY Lựa chọn, trao gửi niềm tin XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Chỉ còn ít ngày nữa, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ bước vào Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. TRANG 3-4-5 SẴN SÀNG Nữ tiến sĩ ghi dấu ấn trên bản đồ học thuật thế giới TRANG 14-15 ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ - Đông Anh sắp bàn giao nhà Nhà ở xã hội vào “luồng xanh”, ngân hàng sẵn vốn ưu tiên Kiến nghị gỡ nhiều điểm nghẽn

Tại Công ty TNHH Diamond Việt Nam, chuyên sản xuất giày da hiện có hơn 6.000 công nhân lao động đang làm việc (KCN Mỹ Phước 1, phường Bến Cát, TPHCM), chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao Ban giám đốc đã tạo môi trường làm việc tốt, giúp thanh niên công nhân ổn định thu nhập, nâng cao cuộc sống. Chị Trang đề nghị doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ người lao động trên tinh thần lợi ích hài hòa để cùng phát triển bền vững. Nhân dịp này, chị Trang thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn trao tặng quà, lì xì các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH Diamond Việt Nam. Cùng ngày, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Công ty Kaiser Việt Nam, chuyên sản xuất gỗ (KCN Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, TPHCM). Công ty hiện có hơn 4.000 lao động đang tham gia sản xuất, trong đó phần lớn ở độ tuổi thanh niên. Tại đây, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng nhiều phần quà và lì xì thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty. HƯƠNG CHI 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 13/3/2026 Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 11/3 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. ĐẨY NHANH BỔ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA XĂNG DẦU Công điện nêu, trong những ngày qua, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, trong thời gian tới dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu… ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước. Để tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu để chủ động thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động có các giải pháp điều hành phù hợp; kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, địa bàn, bảo đảm chủ động, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội. Cùng với đó, Thủ tướng cũng giao trách nhiệm cho Bộ Công Thương trong việc chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Bộ Công Thương cùng Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan có trách nhiệm đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của Luật dự trữ quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan. ĐIỀU HÀNH GIÁ XĂNG DẦU BẢO ĐẢM BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ trì triển khai thực hiện các chính sách thuế theo quy định về mặt hàng xăng, dầu; kịp thời hướng dẫn cơ quan chức năng và các doanh nghiệp thực hiện thống nhất, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu xăng dầu. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về ngoại tệ, tín dụng để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn; kịp thời triển khai các biện pháp quản lý, điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy cục bộ nguồn cung xăng dầu. Tại địa phương, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 961 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử, chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại 20 tỉnh, thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 11/3 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Bí thư T.Ư Đoàn tặng quà thanh niên công nhân Trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng Thanh niên 2026, ngày 12/3, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà thanh niên công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp ở TPHCM. Đột phá, làm chủ công nghiệp quốc phòng Sáng 12/3, tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Viettel phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Quân đội ta trong phát triển công nghiệp quốc phòng trong nhiệm kỳ qua, góp phần nâng cao khả năng tự lực, tự cường, đẩy nhanh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phân tích tình hình, yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Quân đội tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Quân đội, trong đó có phát triển công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm. Nhấn mạnh tinh thần phát huy nội lực, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nắm chắc và dự báo tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, ứng phó, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các bên liên quan phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án trọng điểm về công nghiệp quốc phòng, nhất là các sản phẩm công nghệ cao; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; triển khai hiệu quả hơn nữa kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội, phát triển các sản phẩm lưỡng dụng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đời sống dân sinh. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân đội ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. PV (Theo TTXVN) Xử nghiêm cửa hàng xăng dầu dừng bán không có lý do Bảo đảm cung ứng xăng dầu, điều hành giá bình ổn thị trường Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Kaiser Việt Nam

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử 3 n Thứ Sáu n Ngày 13/3/2026 THỜI SỰ Sáng 12/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cho Ngày bầu cử 15/3. GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chỉ còn 3 ngày nữa, ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực rất lớn của các cơ quan Quốc hội, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia, các bộ, ngành và địa phương trong suốt thời gian qua. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Thống kê sơ bộ, đến nay cả nước có gần 79 triệu cử tri, tại hơn 72 nghìn khu vực bỏ phiếu, với hệ thống tổ chức bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở. Khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này đã cơ bản sẵn sàng, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Hội đồng Bầu cử quốc gia là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao, bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân. “Từ nay đến Ngày bầu cử là giai đoạn quyết định thành công của toàn bộ cuộc bầu cử. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tổ chức thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cuộc bầu cử và niềm tin của cử tri, nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý. MỌI VẤN ĐỀ PHÁT SINH PHẢI ĐƯỢC XỬ LÝ KỊP THỜI Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, cần chú trọng đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định. Cùng với đó, cần chuẩn bị tốt công tác theo dõi, tổng hợp tình hình, duy trì chế độ báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác trong Ngày bầu cử để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý các Tiểu ban cần chuẩn bị đầy đủ phương án xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trong Ngày bầu cử, tinh thần là chủ động từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ; mọi vấn đề phát sinh phải được xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và đúng pháp luật. Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Qua báo cáo cho thấy, số đơn thư liên quan đến bầu cử không lớn, phần lớn là đơn trùng lặp hoặc không đủ điều kiện xử lý, chưa phát sinh vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi sát, khẩn trương tiếp nhận, phân loại, thẩm tra, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật… LUÂN DŨNG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp ngày 12/3 ẢNH: LÂM HIỂN Ngày 12/3, 5 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 6 (Gia Lai) tiếp tục có cuộc tiếp xúc cử tri với 9 xã Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá, Kông Chro, Chơ Long, Đăk Song, Sró, Ya Ma, Chư Krey. Cử tri Vũ Văn Dũng (xã Chư Sê) kỳ vọng những người trúng cử tới đây dành nhiều thời gian hơn nữa gặp gỡ tiếp xúc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân. Ông mong rằng các đại biểu luôn gần dân, sát dân, hết lòng vì dân. Theo cử tri Phạm Viết Thanh (xã Bờ Ngoong), đoạn đường cuối xã Chư Sê vào xã Bờ Ngoong hư hỏng nghiêm trọng nhưng 20 năm qua chưa được khắc phục. Ông đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm xem xét, kiến nghị tỉnh và các đơn vị liên quan xem xét đầu tư, sửa chữa, nâng cấp để bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện. Cử tri Lê Đình Dũng (Bí thư, Trưởng thôn Bầu Jut, xã Chư Sê) cho biết, các thủ tục liên quan tới đất đai như sang tên, chuyển đổi mục đích sử dụng rất khó khăn; vấn nạn phân bón giả vẫn nhức nhối, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Ông đề nghị các đại biểu nếu trúng cử cần kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn, xử lý vấn nạn này, cũng như xem xét điều chỉnh thuế phí liên quan đến đất đai. Cử tri Nay Winh (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá) cho biết, địa bàn xã thuộc vùng ba, 65% người dân tộc thiểu số, mong các đại biểu nếu trúng cử quan tâm tới các hoạt động an sinh xã hội, hạ tầng giao thông, an ninh trật tự và xây trường bán trú cho học sinh. Cử tri cũng mong muốn ứng cử viên Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nếu trúng cử quan tâm tới các chính sách hỗ trợ thanh niên, các mô hình sinh kế, đào tạo nghề, chuyển đổi số. Qua đó giúp thanh niên có công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình, không phải đi làm ăn xa... Thay mặt 5 ứng cử viên, anh Bùi Quang Huy cảm ơn các cử tri đã có những chia sẻ, góp ý, kiến nghị sát thực tế, xác đáng. “Tới nay, chúng tôi đã tiếp xúc với cử tri 26 xã, phường của Gia Lai. Những kiến nghị này sẽ được chúng tôi chuyển tới các cơ quan chức năng lưu ý trong quá trình thực hiện. Các vấn đề cụ thể của bà con kiến nghị thuộc thẩm quyền nhiều cấp, chủ yếu cấp xã, tỉnh”, anh Huy cho biết. Chủ trì hội nghị, ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp trung thực để báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải quyết các kiến nghị của cử tri. Ông Trung đề nghị các ứng cử viên tiếp thu các góp ý, nếu trúng cử thì thay mặt nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân. Ông Trung mong muốn các cử tri sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng, có tâm có tầm, đủ đức đủ tài trong ngày hội cả nước tới đây. TUẤN NGUYỄN - TIỀN LÊ 5 ứng cử viên (từ trái qua: ông Nay Chip, anh Bùi Quang Huy, bà Siu Hương, bà Rơ Lan H’Ti, ông Phạm Ngọc Lâm) tại cuộc tiếp xúc cử tri với 9 xã ở Gia Lai, ngày 12/3 Kịp thời tháo gỡ vướng mắc Cử tri 9 xã ở Gia Lai mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tới đây trúng cử dành nhiều thời gian gặp gỡ tiếp xúc, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ vướng mắc cho người dân địa phương. “Tinh thần chung là phải xử lý đúng pháp luật, kịp thời, dứt điểm; không để đơn thư ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử và việc xác nhận tư cách người trúng cử”. Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai, gồm: Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip, Phó Chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai; bà Rơlan H'Ti, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Ia Ko, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

4 n Thứ Sáu n Ngày 13/3/2026 THỜI SỰ SẴN SÀNG Sáng 12/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BÀI BẢN, CHẶT CHẼ Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khẳng định, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã được Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho Ngày bầu cử. Trên địa bàn cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử ĐBQH; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử. Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Theo bà Yên, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định). Trong đó, số người ứng cử ĐBQH khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, bảo đảm số dư theo quy định, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số. Cơ cấu kết hợp, phụ nữ 392 người; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 187 người; dân tộc thiểu số: 188 người; ngoài Đảng: 64 người; tái cử: 236 người và có 5 người tự ứng cử. Tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định: 2.552 người, giảm 2 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 do địa phương đề nghị điều chỉnh, cập nhật trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng. Tổng số người ứng cử HĐND theo danh sách chính thức những người ứng cử là 4.217 người, giảm 10 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu. TIẾP NHẬN 50 ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH Bà Tạ Thị Yên khẳng định, ngày 3/2, danh sách cử tri đã được các tỉnh, thành phố tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt khu dân cư, khu phố, ấp, thôn và các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu theo đúng thời hạn luật định; đồng thời, thông báo rộng rãi để nhân dân kiểm tra, đối chiếu và kịp thời phản ánh, kiến nghị nếu có sai sót. Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, cả nước có tổng số Tại họp báo chuẩn bị cho ngày bầu cử, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thông tin về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. 187 người dưới 40 tuổi ứng cử ĐBQH Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh ẢNH: T.H Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia Tạ Thị Yên cho biết, trong số 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, có 187 người dưới 40 tuổi, 64 người ngoài Đảng, 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI... CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐƯỢC TRIỂN KHAI CHẶT CHẼ VÀ ĐÚNG QUY ĐỊNH Trả lời một số vấn đề báo chí quan tâm, bà Tạ Thị Yên khẳng định, công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20262031 đã được triển khai đồng bộ, liên tục và đúng tiến độ theo quy định. Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan địa phương đã phối hợp rất chặt chẽ để triển khai đầy đủ các bước của quy trình bầu cử, từ công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri đến công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử. Đến nay, danh sách chính thức những người ứng cử đã được công bố; danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu. Các tổ bầu cử đã được thành lập đầy đủ. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh trật tự phục vụ bầu cử đang được tiếp tục thực hiện. “Với sự chuẩn bị tích cực của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm của cử tri cả nước, chúng tôi tin tưởng ngày 15/3 tới đây sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp”, bà Tạ Thị Yên nêu. Về công tác nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, bà Tạ Thị Yên khẳng định, được triển khai rất sớm, chặt chẽ và đúng quy định theo Hiến pháp, Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND cũng như các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Quá trình giới thiệu, lựa chọn người ứng cử đã được thông qua quy trình hiệp thương ba vòng do MTTQ Việt Nam chủ trì, kết hợp với việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, qua đó bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc nhận xét, đánh giá với người ứng cử. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan, tổ chức và địa phương đều đặc biệt chú trọng kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu. Bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín, cơ cấu đại biểu cũng chú trọng đến đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng và đại biểu tái cử đều bảo đảm theo mục tiêu yêu cầu đã đề ra CÓ THỂ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ TRƯỚC 25/3 Về câu hỏi thời điểm dự kiến công bố danh sách những người trúng cử, bà Tạ Thị Yên cho biết, theo quy định của luật, sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và xác định kết quả bầu cử ở các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XVI, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bầu cử. “Đối với cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3, theo quy định của luật, việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử phải được thực hiện chậm nhất vào ngày 25/3 theo quy định. Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự kiến có thể công bố sớm hơn ngày này”, bà Yên nêu thêm. Bà Tạ Thị Yên cũng thông tin, sau khi có kết quả chính thức những người trúng cử Có thể công bố kết quả trước 25/3 Tại họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, bà Tạ Thị Yên - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, theo quy định của luật, việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội XVI chậm nhất vào ngày 25/3. Tuy nhiên, Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự kiến có thể công bố sớm hơn ngày này. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia Tạ Thị Yên trao đổi tại họp báo ẢNH: NHƯ Ý “Nhiệm kỳ này cũng tăng cường giới thiệu những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và các doanh nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội cũng như HĐND trong nhiệm kỳ tới”. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia TẠ THỊ YÊN

Tại cuộc họp báo sáng 12/3, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trao đổi với phóng viên các cơ quan báo chí về ngăn chặn, xử lý các thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. TIẾP CẬN THÔNG TIN TỪ CÁC NGUỒN CHÍNH THỐNG Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ động xây dựng các phương án đấu tranh, xử lý các thông tin sai lệch liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt chú ý đến các thông tin sai lệch trên không gian mạng. ​Hội đồng bầu cử Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ban Tuyên giáo, các cơ quan chức năng để tăng cường theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật và các hành vi bôi nhọ ứng cử viên. Theo ông, các giải pháp được triển khai một cách đồng bộ và tập trung vào ba nội dung chính. Trước tiên là tăng cường giám sát không gian mạng, kịp thời phát hiện các nguồn tin giả mạo, tin sai, tin xuyên tạc liên quan đến bầu cử. Bên cạnh đó, chủ động cung cấp các thông tin chính thống, minh bạch và kịp thời để định hướng dư luận xã hội. Thứ ba là xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật. “​Thực tế cho thấy, mỗi kỳ bầu cử thường xuyên xuất hiện một số thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hoặc xuyên tạc thông tin về ứng cử viên để gây hoài nghi, chia rẽ và làm giảm niềm tin đối với cử tri. Vì vậy, các cơ quan chức năng đã chủ động nhận diện và có các phương án để phòng ngừa, xử lý sớm, từ xa”, ông Hùng khẳng định. Cùng với đó, ​Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng khuyến cáo các cơ quan báo chí, các tổ chức và cử tri tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu thông tin sai lệch. ​“Mục tiêu chung là giữ vững môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh và bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân”, ông Hùng cho hay. BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TẠI CÁC ĐIỂM BẦU CỬ Trả lời câu hỏi về công tác đảm bảo an ninh trật tự, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, đến thời điểm này, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành rất nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc hội đồng bầu cử các cấp; phối hợp với các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, để làm tốt công tác nắm tình hình, đặc biệt là tình hình từ cơ sở và làm tốt công tác kiểm tra. ​Bộ Công an cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền về an ninh trật tự và đã phối hợp với các đơn vị cũng như các địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các tổ bầu cử và các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, theo ông, Bộ Công an đã đấu tranh rất tích cực với các thông tin sai lệch, trái chiều trên không gian mạng. Bộ Quốc phòng cũng làm tốt công tác tuyên truyền, công tác nắm tình hình, rồi công tác trực chiến, phối hợp với các bộ, ban, ngành, các đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ. ​“Trong thời gian tới, Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, để phối hợp với hội đồng bầu cử các đơn vị địa phương xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định”, ông Hùng nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG- LUÂN DŨNG 5 n Thứ Sáu n Ngày 13/3/2026 THỜI SỰ CHO NGÀY HỘI LỚN Hội đồng bầu cử Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tăng cường theo dõi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật và các hành vi bôi nhọ ứng cử viên. Xử nghiêm hành vi đưa thông tin bôi nhọ ứng cử viên 78.928.647 cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của ngày bầu cử. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo bà, tính đến ngày 10/3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trong đó có 27 đơn trùng lặp). Ngay sau khi tiếp nhận, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời rà soát, phân loại và chuyển đến Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, tham mưu xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Tại địa phương, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 961 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử, chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại 20 tỉnh, thành phố. “Các đơn thư cơ bản đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo quy định”, bà Yên nêu rõ. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Thông tin về tài sản người ứng cử ra sao? Trả lời câu hỏi về việc công khai thông tin tài sản người ứng cử, đại diện Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, theo văn bản hướng dẫn, những thông tin cơ bản về người ứng cử đều đã được công khai để cử tri theo dõi, đánh giá trước khi bỏ phiếu. ​Cụ thể, theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bao gồm: quá trình công tác, trình độ, thành tích, và các thông tin liên quan được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu, trên các phương tiện thông tin phù hợp để cử tri tiếp cận. ​Việc công khai này nhằm bảo đảm cho cử tri có đủ thông tin cần thiết để cân nhắc, lựa chọn những người xứng đáng, đồng thời vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc bảo vệ thông tin cá nhân, bí mật nhà nước và các quy định về kê khai tài sản của cán bộ, công chức. ĐBQH, các cơ quan chức năng sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử và cấp giấy chứng nhận ĐBQH. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất của Quốc hội. Tại đây, Quốc hội sẽ thực hiện các nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước và kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo quy định. Các cơ quan của Quốc hội tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho các ĐBQH mới trúng cử và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Quốc hội khóa XVI sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. “Giai đoạn sau khi bầu cử là bước chuyển tiếp rất quan trọng để đảm bảo Quốc hội khóa XVI nhanh chóng ổn định tổ chức và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, bà Yên nói. L.DŨNG- T.PHONG Theo bà Hà Thị Nga, kết quả hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XVI có 864 người, trong đó, có 5 người tự ứng cử. Cụ thể, tại TPHCM có 2 người tự ứng cử là, ông Nguyễn Vinh Huy, Công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt. Tại tỉnh Vĩnh Long có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tấn Thụ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi. Tại thành phố Cần Thơ có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề trung tâm dạy nghề Thành Phúc. Còn tại tỉnh An Giang có 1 người tự ứng cử: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Bảo tại Đặc khu Phú Quốc. Đến thời điểm này, theo bà Nga, những người tự ứng cử đã thực hiện rất đầy đủ các thủ tục theo quy định của bầu cử, bao gồm việc nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân cũng như tham gia các bước lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Qua các hội nghị, các ứng cử viên này đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú, hồ sơ được xem xét, thẩm tra đúng quy định… “Việc có những người tự ứng cử ĐBQH một lần nữa thể hiện và khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, đồng thời thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp của chúng ta”, bà Hà Thị Nga khẳng định. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cũng cho biết, thời gian vừa qua, các ứng cử viên tự ứng cử cũng được tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm bình đẳng như các ứng cử viên khác trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. T.PHONG- L.DŨNG Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trả lời phóng viên ẢNH: NHƯ Ý 5 người tự ứng cử Sáng 12/3, tại họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thông tin về 5 người tự ứng cử ĐBQH khóa XVI. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thông tin tại họp báo ngày 12/3 ẢNH: NHƯ Ý “Theo báo cáo nhanh của Ủy ban MTTQ ở các địa phương có 5 người tự ứng cử. Đến thời điểm này các ứng cử viên đều đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử theo quy định. Cử tri tại các đơn vị bầu cử sẽ xem xét, đánh giá và lựa chọn người xứng đáng nhất thông qua lá phiếu của mình trong ngày bầu cử 15/3 sắp tới”. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam HÀ THỊ NGA

6 n Thứ Sáu n Ngày 13/3/2026 KHOA GIÁO ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG Theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, số học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026 của thành phố trên 169.000, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước. Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 mà các trường THPT công lập của TPHCM đăng kí trên 103.000 em, đáp ứng được 61% chỗ học cho học sinh tốt nghiệp THCS. Do vậy, Sở GD&ĐT TPHCM đã chỉ đạo khẩn các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất, đề xuất nhu cầu mua sắm, sửa chữa, đánh giá lại khả năng tiếp nhận, dựa vào số học sinh lớp 9 theo khu vực để đánh giá và giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập đạt 118.356 chỉ tiêu (chiếm tỉ lệ 70% so với học sinh lớp 9 tốt nghiệp). Câu chuyện rà soát cơ sở vật chất, tìm mọi cách để tăng chỉ tiêu vào các trường THPT công lập tại các thành phố lớn là việc đến hẹn lại lên. Ngành giáo dục đang bị động trước tốc độ tăng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS. Dù cố gắng nhưng các thành phố lớn chỉ đáp ứng khoảng 60-65% học sinh vào học các trường THPT công lập. Do vậy, kì thi tuyển sinh lớp 10 luôn là kì thi kinh hoàng. Nếu không có giải pháp từ các cấp quản lí, chuyên gia dự báo sự kinh hoàng này vẫn diễn ra. TS. Phạm Kim Thư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ và Quản lí Hữu nghị cho rằng đề xuất tiến tới bắt buộc cả THPT là hướng đi có cơ sở để thảo luận nghiêm túc. Tuy nhiên, ông cho rằng chỉ nên đặt trong lộ trình phát triển giáo dục quốc gia theo từng bước, không nên hiểu là có thể chuyển ngay thành một mệnh lệnh hành chính áp dụng đồng loạt trên toàn quốc. Bởi vì, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành giáo dục bắt buộc hết THCS, ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành THPT và tương đương; đến năm 2035 hoàn thành phổ cập THPT và tương đương. Trong bối cảnh đó, việc Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ được xem là bước thể chế hóa quan trọng. Dự thảo xác lập rõ phạm vi giáo dục bắt buộc ở bậc tiểu học và THCS, đồng thời đưa ra các tiêu chuẩn công nhận khá cụ thể ở cấp cá nhân, cấp xã và cấp tỉnh. Đáng chú ý, với bậc THCS, dự thảo không chỉ dừng ở yêu cầu hoàn thành chương trình mà còn gắn với tiêu chí thanh thiếu niên 15-18 tuổi tiếp tục học ở chương trình phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp. Theo TS. Phạm Kim Thư, cách thiết kế này cho thấy Nhà nước đang hướng tới mục tiêu bảo đảm học sinh sau lớp 9 không bị rơi khỏi hệ thống giáo dục. Theo ông Thư, đây chính là nền tảng hợp lí để bàn tiếp về câu chuyện có nên tiến tới bắt buộc cả THPT hay không. Nếu nhìn từ yêu cầu phát triển đất nước, đề xuất này có nhiều điểm tích cực. Thị trường lao động hiện nay đòi hỏi năng lực nền tảng cao hơn trước rất nhiều. Một xã hội hướng tới kinh tế số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo khó có thể hài lòng với mặt bằng học vấn phổ biến chỉ dừng ở lớp 9. Nghị quyết 71 đặt giáo dục trong vai trò quốc sách hàng đầu, gắn chặt với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công bằng trong tiếp cận và mục tiêu không để người học bỏ học vì điều kiện tài chính. Vì vậy, xét về triết lý phát triển, nâng dần nghĩa vụ học tập lên trình độ THPT hoặc tương đương là điều phù hợp với quỹ đạo chính sách quốc gia. CẦN LỘ TRÌNH HỢP LÍ Việc bắt buộc cả THPT không thể chỉ giải quyết bằng một quy định hành chính. Ông Thư cho rằng, vấn đề quan trọng là hệ thống giáo dục phải có đủ chỗ học và các con đường học tập phù hợp. Thực tế áp lực thi lớp 10, nhất là ở các đô thị lớn, đang khiến đề xuất này được quan tâm. Nhiều người cho rằng, kì thi vào lớp 10 công lập đang tạo ra căng thẳng lớn cho học sinh 14-15 tuổi, làm gia tăng học thêm, áp lực tâm lí và chi phí gia đình. Thậm chí, không ít người cho rằng đã đến lúc giảm dần tính loại trừ của kì thi này. Nhưng nếu chỉ nhìn vào áp lực thi để kết luận nên bắt buộc cả THPT ngay thì sẽ rất dễ giản đơn hóa vấn đề. Bởi lẽ, áp lực lớp 10 ở các thành phố lớn trước hết là bài toán cungcầu chỗ học. Khi số học sinh muốn vào công lập lớn hơn đáng kể khả năng tiếp nhận của hệ thống công lập, thì dù thi tuyển, xét tuyển hay phân tuyến, cạnh tranh vẫn tồn tại dưới hình thức khác. “Nếu chưa tăng đủ trường lớp, giáo viên, cơ chế hỗ trợ học phí và năng lực hấp thụ của cả công lập, tư thục, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, thì bỏ một kì thi chưa chắc đã giảm được áp lực xã hội”, ông Thư phân tích. GS.TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) cho rằng, sự phát triển của công nghệ, kĩ thuật đòi hỏi trình độ lao động phải nâng cao. Việc phổ cập THPT là cần thiết, phù hợp với yêu cầu trong kỉ nguyên vươn mình. GS. Phạm Tất Dong đề xuất xóa hệ thống trường trung cấp, đưa thành hệ thống trường THPT kĩ thuật. Như vậy, hệ thống THPT có hai nhánh: nhánh THPT kĩ thuật dành cho học sinh có lựa chọn theo học các ngành khoa học, công nghệ kĩ thuật sau này; nhánh THPT còn lại dành cho học sinh lựa chọn các ngành học còn lại. Trước áp lực của kì thi lớp 10 như hiện nay tại các thành phố lớn, ông Dong cho rằng chính sách phân luồng không phù hợp bởi gây ra nhiều hệ lụy khi đưa ra các chỉ số cứng nhắc và áp dụng đồng loạt giữa các vùng miền. NGHIÊM HUÊ Tại các thành phố lớn, tuyển sinh lớp 10 THPT đang tạo áp lực rất lớn lên ngành giáo dục. Bài toán thiếu chỗ học trong trường công lập đang được các Sở GD&ĐT giải quyết theo phương án điền vào chỗ trống tạm thời, ngắn hạn… Chuẩn bị đủ chỗ học trước khi phổ cập THPT Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT với nhiều điểm mới, áp dụng từ năm 2026. 22 chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT quy định cho thí sinh có thể áp dụng miễn thi tốt nghiệp THPT. Ví dụ, chứng chỉ IELTS từ 4.0; TOEFL ITP 450 điểm, TOEIC 4 kỹ năng, trong đó Nghe 275; Đọc 275; Nói 120, Viết 12; Tiếng Pháp TCF 300 điểm; DELF B1... Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT miễn thi môn ngoại ngữ cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK đạt cấp độ 3 đồng thời bổ sung thêm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT) 43 điểm vào danh sách miễn thi. Năm ngoái, danh sách này có 20 chứng chỉ được miễn thi nhằm xét tốt nghiệp THPT. Những năm trước, thí sinh sử dụng chứng chỉ miễn thi, còn được tính 10 điểm môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2025, thí sinh chỉ được dùng chứng chỉ để miễn thi, không còn được tính điểm 10. Mới đây, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) khuyên, học sinh cần tra cứu danh mục các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã được Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng để miễn thi tốt nghiệp. Bộ cũng quy định, mức điểm cụ thể mới được miễn thi, không phải có chứng chỉ là được do đó học sinh cần phải nghiên cứu kỹ quy định. Cũng theo ông Thảo, việc miễn thi chỉ áp dụng để thí sinh được xét tốt nghiệp THPT. Còn việc có sử dụng chỉ ngoại ngữ để thay thế môn thi ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hay không phải theo quy định của từng cơ sở giáo dục ĐH. Phụ huynh, thí sinh cần đọc thông tin tuyển sinh của các trường để nắm chắc quy định. HÀ LINH Các loại chứng chỉ được miễn môn thi tốt nghiệp Chứng chỉ IELTS từ 4.0 hay TOEFL ITP từ 450 điểm cùng nhiều loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ GD&ĐT quy định miễn thi ngoại ngữ nhằm xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Áp lực tuyển sinh lớp 10 tại các thành phố lớn phản ánh bài toán cung-cầu chỗ học kéo dài nhiều năm. Nhiều chuyên gia cho rằng, giải pháp không chỉ nằm ở việc thay đổi hình thức tuyển sinh, mà quan trọng hơn là mở rộng mạng lưới trường lớp, nâng chất lượng giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, để sau lớp 9 học sinh có nhiều lựa chọn học tập phù hợp hơn.

