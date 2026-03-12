Báo Tiền Phong số 71

SỬA CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP: Nông dân được hỗ trợ nhiều hơn
COI TRỌNG MẢNG TUYÊN TRUYỀN VỀ NHÂN DÂN, TỪ NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
SẼ CÓ NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM VỀ CƠ SỞ Y TẾ PHỨC HỢP, CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI
Hành trình kiến tạo hạ tầng số
Kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới thanh niên, phụ nữ yếu thế
Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc với Báo Nhân Dân
CHUYỆN HÔM NAY
Bảng điện tử ở các cây xăng chỉ nhích thêm vài con số nhưng phía sau đó là cả một chuỗi phản ứng dây chuyền lan ra khắp đời sống.
Học cách thích ứng
12/3/2026 Số 71
Ngộ nhận về ưu thế trên không của Mỹ và Israel trước Iran
TIỀN PHONG MARATHON LÀ GIẢI ĐẤU ĐẶC BIỆT GAY CẤN VÀ HẤP DẪN
TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:
Nhiề u doanh nghiệ p thự c phẩ m đang nỗ lự c ổ n định giá bá n cho cá c siêu thị trong nướ c cũ ng như xuấ t khẩ u, trong bố i cả nh chi phí nhiên liệ u, logistics tăng cao
DOANH NGHIỆ P, NGƯỜ I DÂN Ứ NG PHÓ GIÁ XĂNG DẦ U TĂNG
Tài xế Grab, Be lo giá xăng tăng bào mòn thu nhập
1.001 cách vượt biến động giá giữ giá hàng hóa
XOAY XỞ

Sáng 11/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam. Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị thống nhất cao về nhận thức chung: Người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước; cả phía cung và phía cầu; thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời thể hiện tính nhân văn cao cả. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã hình thành 2 yếu tố nền tảng về tư duy, nhận thức cho phát triển kinh tế bạc. Trong đó, già hóa dân số không còn là thách thức, nguy cơ mà ngược lại còn mở ra một động lực, cơ hội và nguồn lực phát triển. Định hướng phát triển kinh tế bạc thời gian tới, Thủ tướng Phạ m Minh Chính nêu rõ, thống nhất về tư duy, nhận thức: Phát triển kinh tế bạc bao trùm, toàn diện, đồng bộ, hài hòa giữa văn hóa với chính trị, kinh tế và xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, nhân dân làm chủ. Đồng thời, phát triển kinh tế bạc với tinh thần chuyển từ gánh nặng già hóa sang cơ hội phát triển kinh tế gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035. THÍ ĐIỂM LÀNG HẠNH PHÚC Thủ tướng Phạ m Minh Chính nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế bạc. Trong đó, cần phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mô hình phức hợp, Làng Hạnh phúc, Hội quán cao niên, Câu lạc bộ người cao tuổi; khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ, chuyển từ chăm sóc thụ động sang phát huy vai trò và phát triển dịch vụ người cao tuổi… Thủ tướng lưu ý, cầ n sớm hoàn thiện khung thể chế tổng thể về kinh tế bạc đưa vào chiến lược, kế hoạch phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương; xác định đây là một định hướng phát triển dài hạn, liên ngành, chứ không chỉ là chính sách an sinh đơn lẻ. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chiến lược kinh tế bạc đến năm 2045 trong quý II/2026, tập trung vào các cơ chế tài chính, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, nghiên cứu, xây dựng các mô hình phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, đảm bảo tích hợp các yếu tố công nghệ, dịch vụ, sản xuất phù hợp với nhu cầu người cao tuổi... Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục nêu gương, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới trên tất cả các lĩnh vực với phương châm 24 chữ: “Tuổi cao gương sáng - Già hóa khỏe mạnh - Điểm tựa con cháu - Phát triển non sông - Trí tuệ thâm sâu - Đi đầu kiến quốc”. LUÂN DŨ NG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 12/3/2026 Sáng 11/3, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt của Báo Nhân Dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, chúng ta đang triển khai rất quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ những công việc lớn, có ý nghĩa chiến lược. Báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng, không thể làm theo cách cũ. Báo phải làm đúng, làm mạnh, làm chuẩn, làm sắc, thuyết phục, bao trùm; xác định rất rõ vị trí không chỉ là cơ quan ngôn luận, mà còn phải là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa của Đảng. Báo phải là một trung tâm tư tưởng, một trung tâm chính luận, lực lượng có khả năng định hướng nhận thức xã hội, vì thế phải đúng về chính trị, chắc về nghiệp vụ, sắc về tư duy, nhanh về phản ứng, sâu về phân tích, hiện đại về công nghệ, gần gũi về ngôn ngữ. Tổng Bí thư lưu ý, báo tập trung cao hơn nữa vào những lĩnh vực tuyên truyền thật sự lớn, chiến lược, nói đúng, nói trúng, nói hay, thuyết phục; đặc biệt tập trung vào một số trục nội dung như: làm rõ con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; đi sâu vào các vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; coi trọng mảng tuyên truyền về nhân dân, từ nhân dân, vì nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về văn hóa, con người, đạo đức xã hội, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực ứng xử, lối sống, ý thức công dân; nâng chất lượng tuyên truyền về đối ngoại. ĐỔ I MỚ I CÁ CH LÀ M Báo Nhân Dân phải coi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ trung tâm, nhưng cách làm phải đổi mới mạnh mẽ; phải xây dựng lực lượng nòng cốt về đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng và trên báo chí chính luận một cách bài bản hơn; hình thành một lực lượng có khả năng phản ứng nhanh, có dữ liệu, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, với giới nghiên cứu lý luận, giới luật học, an ninh, quốc phòng, công nghệ và truyền thông. Điều quan trọng là đổi mới tư duy đấu tranh, phải chủ động dẫn dắt, giữ tính chiến đấu, tính xây dựng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình truyền thông đa phương tiện, rõ mục tiêu, có bản lĩnh, không chạy theo phong trào. Tổng Bí thư cho rằng, thời gian qua Báo Nhân Dân đã có những bước đi đáng ghi nhận về chuyển đổi số, về sản phẩm đa nền tảng, cách trình bày hiện đại hơn, cần tiếp tục đi mạnh hơn và có nhịp điệu riêng, chuẩn mực riêng, vị thế riêng. Báo phải làm rõ hơn nữa tinh thần “ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân” trong điều kiện mới. Phải giữ rất nghiêm kỷ luật, kỷ cương nghề nghiệp; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quảng cáo trá hình, tô hồng vô nguyên tắc, làm mờ ranh giới giữa thông tin chính trị-xã hội với lợi ích nhóm, lợi ích thương mại. Phải xây dựng đội ngũ thật mạnh, nhất là những cây bút chính luận, bút chiến, bình luận và lực lượng làm báo trong môi trường số. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, Báo Nhân Dân cần có chiến lược rõ hơn về con người; phát hiện, đào tạo, sử dụng, trọng dụng những cây bút có bản lĩnh chính trị vững, tư duy lý luận sắc, hiểu thực tiễn sâu, văn phong tốt, khả năng tranh luận mạnh, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Cùng với đó, báo phải nâng chất lượng phối hợp chiến lược với các cơ quan báo chí lớn và các cơ quan tham mưu của Đảng; không chỉ là phối hợp đưa tin, mà phối hợp về chương trình nghị sự tuyên truyền lớn, phản ứng nhanh trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Coi trọng mảng tuyên truyền về nhân dân, từ nhân dân, vì nhân dân Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và đề xuất một số một nội dung nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc với Báo Nhân Dân ẢNH: MINH CHÂU Sẽ có nghị quyết thí điểm về cơ sở y tế phức hợp, chăm sóc người cao tuổi Thủ tướng Phạ m Minh Chính lưu ý Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc; khẩn trương xây dựng Luật Người cao tuổi (sửa đổi) với tầm nhìn chiến lược, đồng bộ, trình Quốc hội trong năm 2027; chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm về các cơ sở y tế phức hợp, chăm sóc người cao tuổi, Làng Hạnh phúc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:

Kiến nghị quan tâm nhiều hơn tới thanh niên, phụ nữ yếu thế 3 n Thứ Năm n Ngày 12/3/2026 THỜI SỰ Ngày 11/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri 4 xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Ko và Ia Hrú với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 6. TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN Tại hội nghị, cử tri Siu Đập (Hội Phụ nữ xã Ia Ko) đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm giải quyết các vấn đề tồn tại ở địa phương. Theo cử tri này, xã Ia Ko đa phần người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), kinh tế khó khăn, trình độ văn hoá thấp, tỉ lệ mù chữ và tái mù chữ cao, hạn chế khả năng tiếp cận thông tin cũng như các cơ hội việc làm. Bà Siu Đập đề nghị các đại biểu quan tâm xem xét các chế độ, chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS khởi nghiệp, tiếp cận vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật trồng trọt… Cử tri Lò Hứa Thị Xinh (Bí thư Chi Đoàn thôn 6C, xã Ia Ko) kiến nghị các ứng cử viên quan tâm nhiều hơn tới việc hỗ trợ thanh niên miền núi khởi nghiệp, lập nghiệp, tiếp cận vốn vay ưu đãi, cơ hội việc làm tốt hơn. Cử tri Nguyễn Ngọc Kim (thôn Hoà Tin, xã Chư Pưh) mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm kêu gọi đầu tư về cho xã để giữ chân người lao động. Ông Kim đề nghị các ứng cử viên xem xét đề xuất chính sách đặc thù cho xã, có cơ chế bao tiêu đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ bà con nông dân. Cử tri Nguyễn Quang Trai (cán bộ về hưu thôn Hoà Phú, xã Chư Pưh) đề xuất người trúng cử tới đây xem xét thu hút các doanh nghiệp, công ty lớn về đầu tư để tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, cải thiện đời sống, không phải đi làm ăn xa. Chủ trì hội nghị, ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, vấn đề giải quyết thủ tục hành chính liên quan đất đai được các cử tri kiến nghị xuyên suốt các cuộc tiếp xúc vừa qua. “Chúng tôi sẽ tiếp thu, đề xuất tới các cấp có thẩm quyền, Quốc hội quan tâm, giải quyết phù hợp, kịp thời tháo gỡ cho bà con”, ông Siu Trung nói. KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT KỊP THỜI Cử tri Nguyễn Long Khanh (Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Le) cho hay, lực lượng trí thức Chư Sê, Chư Pưh và cả Gia Lai (cũ) trước đây thành đạt nhiều, nhưng thường ở lại các thành phố lớn làm việc. “Thời gian tới, tôi kiến nghị anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, 1 trong 5 ứng cử viên tiếp tục quan tâm có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đãi ngộ cho trí thức để thu hút họ về làm việc, giữ chân nhân tài trẻ cống hiến cho địa phương”, ông Khanh bày tỏ. Ngoài ra, theo ông Khanh, Chư Pưh và Ia Le đã hình thành nhiều vựa trái cây lớn, tuy nhiên việc truyền thông quảng bá sản phẩm còn hạn chế. Các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm kêu gọi đầu tư chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá trên các sàn thương mại điện tử để kết nối đầu ra cho nông dân tốt hơn. Thay mặt 5 ứng cử viên, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp thu các ý kiến và cho biết, các ý kiến cử tri rất sát với thực tiễn địa phương. Theo anh Huy, các cử tri cũng đánh giá, tin tưởng các ứng cử viên có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, nếu trúng cử sẽ có sự đóng góp thiết thực cho địa phương. Đồng thời, cử tri mong muốn ứng cử viên sát sao, gần gũi, đi thực tế thường xuyên để phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân. “Các kiến nghị này thuộc thẩm quyền nhiều cấp. Chúng tôi xin cảm ơn cử tri đã góp ý thẳng thắn, chân thành, nếu trúng cử chúng tôi có thể tham gia vào các diễn đàn khác nhau của Quốc hội để kiến nghị giải quyết kịp thời. Ngoài ra, trên các cương vị công tác khác nhau, chúng tôi sẽ chuyển tải kiến nghị để các cấp, ngành, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kịp thời, thấu đáo cho nhân dân”, anh Huy nhấn mạnh. Anh Bùi Quang Huy bày tỏ rất vui khi có nhiều đoàn viên, thanh niên tới dự hội nghị. Anh đề nghị các Bí thư Chi đoàn ở đây phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, triển khai các hoạt động hữu ích cho thanh niên, đưa thanh niên làm chủ thể, làm việc có ích cho xã hội, phát huy sức mạnh tập thể. TUẤN NGUYỄN - LÊ TIỀN Cử tri 4 xã ở Gia Lai gửi gắm các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 6 nếu trúng cử cần quan tâm, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét cơ chế chính sách đặc thù, thu hút nhân tài để họ cống hiến cho địa phương. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phụ nữ yếu thế. Năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri 4 xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Ko và Ia Hrú (Gia Lai) ẢNH: TIỀN LÊ Cử tri Phạm Thị Bích Thoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Chư Pưh) kiến nghị đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường học để các em học sinh được tiếp cận kiến thức công bằng, phù hợp. Ngoài ra, bà Thoa kiến nghị các ứng cử viên quan tâm đề xuất cấp trên xem xét các chế độ đãi ngộ tương xứng với cống hiến của các thầy cô miền núi, vùng sâu xa. Tại hội nghị, cử tri Hoàng Văn Duy (xã Phước Thành, TPHCM) kỳ vọng đại biểu khi trúng cử, thực hiện đúng theo cam kết. Ông mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử quan tâm, bằng khả năng và trách nhiệm của mình, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ địa phương phát triển. Cử tri Hoàng Trọng Hậu (ở xã Phước Thành) cho biết, Phước Thành cách xa trung tâm, điện yếu, chập chờn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Do đó, ông mong muốn, các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm đến vấn đề này, để người dân thụ hưởng tất cả những giá trị tốt đẹp nhất. Đại diện cử tri trẻ của xã Phước Thành, cô giáo Phạm Thụy Phương Uyên (Trường THCS - THPT Nguyễn Huệ) mong các đại biểu khi trúng cử, có đề xuất, kiến nghị các cơ quan đơn vị liên quan đưa khoa học công nghệ vào trường học, nhất là các trường cách xa trung tâm. Chia sẻ tại hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang- Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 TPHCM cho biết, bản thân có thời gian dài làm việc, gắn bó tại Tỉnh Đoàn Bình Dương (cũ) trước khi về công tác tại Trung ương Đoàn. Do đó, chị nắm rõ tình hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đây, nay là TPHCM. “Bằng việc ghi nhận thực tế và những mong muốn, nguyện vọng của bà con hôm nay, tôi hứa sẽ nỗ lực hết sức, chủ động phối hợp các đơn vị liên quan để giúp xã Phước Thành ngày một phát triển. Nếu được bà con tín nhiệm và trúng cử, tôi sẽ có cơ hội hiện thực hóa chương trình hành động đã hứa” - chị Trang bày tỏ. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cam kết sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với công nhân, người lao động, phụ nữ và thanh thiếu nhi; đồng thời ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận, theo dõi và phản hồi kiến nghị nhanh chóng, minh bạch. Từ vị trí công tác của mình, chị Trang cam kết sẽ nỗ lực chuyển tải đầy đủ, kịp thời những vấn đề đặc thù của Thành phố đến diễn đàn Quốc hội và các cơ quan chức năng, góp phần để tiếng nói của nhân dân được lắng nghe và giải quyết đến cùng. Chị Trang cũng cam kết sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển con người gắn với quá trình đô thị hóa và kinh tế số của Thành phố. Trọng tâm là các chính sách về nhà ở xã hội gắn với thiết chế văn hóa cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống phù hợp với đặc thù đô thị công nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là con em công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. HƯƠNG CHI Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trò chuyện với các cử tri ẢNH: H.C Để tiếng nói của nhân dân được lắng nghe và giải quyết Đó là một trong những cam kết của chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 TPHCM, ngày 11/3. “Tôi sẽ tích cực tham gia giám sát để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà và tăng sự hài lòng của người dân”. Chị NGUYỄN PHẠM DUY TRANG - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư

4 n Thứ Năm n Ngày 12/3/2026 XÃ HỘI DOANH NGHIỆ P, NGƯỜ I DÂN Trong làn sóng tăng giá xăng dầu, nhiều DN cho biết chi phí đầu vào đồng loạt tăng mạnh, từ vận chuyển, bao bì đến nguyên liệu sản xuất. VẬ T LỘ N TRƯỚC ÁP LỰC CHI PHÍ Tại Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (phường An Phú Đông, TPHCM), Tổng Giám đốc Trương Chí Thiện cho biết, cả bao bì lẫn chi phí vận chuyển đều tăng khoảng 20% so với trước. Trong bối cảnh đó, DN buộc phải cắt giảm nhiều khoản chi như quảng cáo, marketing và tạm dừng các chương trình khuyến mãi nhằm hạn chế tác động đến giá trứng và các mặt hàng thực phẩm đang cung ứng cho hệ thống siêu thị. Theo ông Thiện, để giữ mức giá ổn định cho người tiêu dùng, công ty phải tiết giảm chi phí và chấp nhận giảm lợi nhuận trong ngắn hạn. Về lâu dài, đơn vị đang triển khai kế hoạch chuyển hướng đầu tư nhà máy về Cần Thơ nhằm tận dụng nguồn lao động tại chỗ, giảm áp lực chi phí nhân công tại các đô thị lớn. Ở lĩnh vực nông nghiệp, tình hình cũng không kém phần khó khăn. Ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Tuấn Ngọc, nói rằng, dù rau củ đang vào vụ thu hoạch sau Tết, nguồn cung khá dồi dào nhưng chi phí logistics tăng mạnh lại trở thành trở ngại lớn nhất. Để duy trì hoạt động, Hợp tác xã buộc phải tăng giá bán khoảng 10%. Theo đó, mỗi cân xà lách thủy canh bán sỉ ở mức 30.000 đồng nay tăng lên khoảng 33.000 đồng. Để hạn chế mức tăng giá, Hợp tác xã đang tìm cách cắt giảm các khâu trung gian, tổ chức gom đơn hàng để giảm chi phí vận chuyển và bố trí lại vùng sản xuất, ưu tiên các khu vườn gần điểm tiêu thụ nhằm rút ngắn quãng đường vận chuyển. Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Nguyên, cho biết, giá xăng đã tăng từ khoảng 19.000 đồng lên hơn 29.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel tăng từ khoảng 19.000 đồng lên hơn 30.000 đồng/lít. “Với đặc thù của ngành nông nghiệp, sản phẩm phải vận chuyển qua nhiều công đoạn, từ trang trại, điểm tập kết, nhà máy đến hệ thống phân phối nên chi phí vận tải hiện chiếm tới khoảng 20% giá trị sản phẩm”, ông Vũ nói. Khó khăn càng lớn hơn khi nhiều DN đã ký hợp đồng giữ giá cả năm với các hệ thống siêu thị. Điều này khiến việc điều chỉnh giá bán không thể thực hiện ngay, buộc DN phải sử dụng nguồn dự phòng để duy trì hoạt động. Một số đơn vị chuyển sang họp trực tuyến, hạn chế đi lại và cắt giảm các khoản chi không cần thiết nhằm tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, không ít DN cũng tính toán mở rộng thị trường gần - trong khu vực Đông Nam Á để giảm chi phí vận chuyển quốc tế, đồng thời đàm phán lại với đối tác nhằm chia sẻ rủi ro trước biến động của chi phí đầu vào. TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO NGUỒN CUNG NĂNG LƯỢNG Trước diễn biến giá năng lượng và nhu cầu tiêu thụ tăng cao, các cơ quan quản lý TPHCM và DN kinh doanh xăng dầu cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung trên thị trường. Theo báo cáo từ một số DN đầu mối xăng dầu, nhu cầu mua xăng dầu gần đây tăng mạnh so với bình thường. Thống kê Giá xăng dầu, chi phí năng lượng tăng cao đang tạo áp lực lớn lên sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp (DN) phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng, trong khi cơ quan quản lý tăng cường các biện pháp đảm bảo nguồn cung trên thị trường. Xoay xở giữ giá hàng hóa Nhiề u doanh nghiệ p thự c phẩ m đang nỗ lự c ổ n định giá bá n cho cá c siêu thị trong nướ c cũ ng như xuấ t khẩ u, trong bố i cả nh chi phí nhiên liệ u, logistics tăng cao Ả NH: TTXVN Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm giả, bán sai giá niêm yết hoặc gian lận đo lường sẽ bị xử lý nghiêm. CHUYỂN SANG PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG Những ngày gần đây, chị Thu Uyên (ngụ phường Linh Xuân, TPHCM) chọn metro làm phương tiện đi làm hằng ngày. Mỗi sáng, chị chạy xe máy khoảng 2 km đến ga Đại học Quốc gia để gửi xe, sau đó đón tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào trung tâm thành phố. Khi đến ga Bến Thành, chị tiếp tục đi bộ khoảng 1,5 km để đến công ty gần khu vực Hồ Con Rùa. Theo chị Uyên, chi phí đi metro cho cả hai lượt khoảng 34.000 đồng/ngày, cộng thêm 10.000 đồng tiền gửi xe. Tổng chi phí khoảng 44.000 đồng, thấp hơn so với việc tự đi xe máy trong bối cảnh giá xăng tăng lên gần 30.000 đồng/lít. Nếu thanh toán vé qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử, mức giá còn được giảm thêm. Việc đi metro cũng giúp chị tránh được tình trạng kẹt xe và có thêm thời gian vận động. Không chỉ metro, xe buýt cũng trở thành lựa chọn của nhiều người dân. Trước kia, mỗi ngày, chị Minh Vi (28 tuổi, ngụ xã Nhà Bè) đổ khoảng 50.000 đồng tiền xăng để chạy xe máy vào trung tâm thành phố làm việc. Nay chi phí cho một lần đổ xăng tăng lên gần 80.000 đồng, thời gian chờ đợi mua xăng cũng lâu hơn. Vì vậy, chị để xe tại công ty và chọn xe buýt để di chuyển giữa nhà và nơi làm việc. Theo chị Vi, dù phải dậy sớm hơn để chờ xe nhưng thời gian trên xe buýt có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Việc sử dụng phương tiện công cộng cũng giúp giảm chi phí đi lại hằng ngày. Thống kê của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng TPHCM cho thấ y, lượng hành khách đi xe buýt những ngày gần đây có xu hướng tăng. Đơn vị đang triển khai nhiều chương trình nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, như miễn 100% giá vé xe buýt vào ngày thứ Sáu hằng tuần trong năm 2026 khi thanh toán không tiền mặt qua ví điện tử, hoặc miễn phí vé vào một số dịp lễ, Tết. Ngoài ra, hành khách thanh toán vé xe buýt bằng các ví điện tử có thể được giảm giá hoặc miễn phí vé. Hiện TPHCM có 66 tuyến xe buýt sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, gồm 50 tuyến buýt điện và 16 tuyến chạy khí CNG với tổng cộng 1.082 xe, chiếm khoảng 48% toàn mạng lưới. Đối với tuyến Metro số 1, trước đây mỗi ngày tuyến này phục vụ khoảng 52.000 lượt hành khách; gần đây con số đã tăng lên gần 60.000 lượt. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, nhiều người lựa chọn metro để giảm chi phí đi lại. Tuyến metro hiện cũng Lượ ng khá ch đi metro, xe buý t ở Hà Nộ i tăng Theo ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hanoi Metro (đơn vị quản lý hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội), từ ngày 6 đến 9/3, tuyến Cát Linh - Hà Đông ghi nhận lượng khách tăng trung bình 4,9%, trong khi tuyến Nhổn - Ga Hà Nội tăng 13,2%. “Nếu nhu cầu đi lại tăng cao, Hanoi Metro sẽ báo cáo Sở Xây dựng và UBND thành phố để có phương án tăng chuyến, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân”, ông An cho biết. Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội, cho biết, tổng sản lượng vé lượt xe buýt trợ giá (chưa tính vé tháng và vé miễn phí) trong ba ngày 7, 8 và 9/3 đạt trung bình 104.146 lượt hành khách/ngày, tăng 15% so với ngày 6/3. 1.001 cách vượt biến động giá Giá xăng dầu liên tục leo thang đang tác động trực tiếp đến chi tiêu và thói quen sinh hoạt của nhiều gia đình tại TPHCM. Nhiều người đã chủ động thay đổi cách di chuyển, sinh hoạt và tiêu dùng hằng ngày. Xăng dầu tăng giá, nhiều người chọn phương tiện công cộng để đi học, đi làm...

Trưa 11/3, phóng viên đặt GrabBike từ khu vực cầu Công Lý đến Dinh Độc Lập (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM), quãng đường khoảng 2 km, với giá 17.000 đồng/cuốc, không thay đổi so với trước đây. Mức cước này cũng tương đương với cước phí của xe điện Xanh SM, với khoảng 17.000 đồng cho quãng đường 2 km. CHƯA ĐIỀ U CHỈNH GIÁ CƯỚC Ghi nhận của phóng viên cho thấy giá cước xe công nghệ tại TPHCM hiện vẫn chưa điều chỉnh dù giá xăng vừa tăng mạnh. Một cuốc GrabBike từ chung cư Lê Thành đến Sở Công Thương TPHCM (đường Lý Tự Trọng) có giá 58.000 đồng, trong khi quãng đường ngắn hơn từ chung cư Lê Thành đến Bến xe Miền Tây khoảng 20.000 đồng, tương tự mức phí cách đây khoảng một tháng. Tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán, TPHCM) sáng cùng ngày, nhiều tài xế xe công nghệ tranh thủ ghé đổ xăng trước khi bắt đầu ca chạy. Anh Lê Công Bình, tài xế GrabBike, cho biết, trước đây 60.000 đồng có thể đổ được khoảng 3 lít xăng, nay phải chi gần 90.000 đồng. “Trước kia chỉ cần khoảng 80.000 đồng là đầy bình, giờ phải đổ hơn 100.000 đồng. Giá xăng cao nên ai cũng lo vì chi phí nhiên liệu chiếm tới 40-50% doanh thu, chạy nhiều mà tiền xăng tăng thì thu nhập giảm”, anh Bình nói. Theo khảo sát của phóng viên, hiện giá cước xe công nghệ tại TPHCM vẫn giữ mức ổn định, chưa điều chỉnh. Theo anh Minh Tân, tài xế Be, sau khi trừ tiền xăng và chiết khấu cho hãng, thu nhập của tài xế giảm đáng kể. “Có hôm chạy cả ngày, trừ chi phí xong chỉ còn hơn 200.000 đồng. Giá cước trên ứng dụng chưa thay đổi nên tài xế đang phải gánh phần chi phí tăng thêm”, anh Tân chia sẻ. Anh L.V.P. (tài xế GrabBike tại TPHCM) cho biết, khi giá xăng tăng, nhiều tài xế xe công nghệ bắt đầu ngại nhận các cuốc xe ngắn vì hiệu quả và thu nhập không còn như trước. “Một cuốc cho chặng đường khoảng 1,5-2 km, tiền cước chỉ tầm 15.000 - 20.000 đồng nhưng thực tế tài xế phải chạy thêm quãng đường để tới điểm đón khách. Cộng tiền xăng và hao mòn xe, rồi còn chiết khấu cho hãng khoảng 20-30%, tính ra có cuốc tài xế chỉ được vài nghìn đồng”, anh P. chia sẻ. Không chỉ vậy, với các cuốc xe ngắn, quãng đường chạy rỗng thường gần bằng quãng đường chở khách. “Có khi mình phải chạy 1-2 km đến đón khách, rồi chở thêm 1-2 km nữa là xong cuốc. Khi giá xăng cao, phần chạy rỗng đó trở thành chi phí khá lớn”, anh nói. HỖ TRỢ TÀI XẾ Theo ghi nhận của phó ng viên, các hãng xe công nghệ đã sử dụng ngân sách nội bộ để hỗ trợ đối tác. Grab thông báo triển khai chương trình thưởng từ ngày 11-17/3 dành cho các đối tác sử dụng xe chạy xăng. Tài xế ô tô tại TPHCM và Hà Nội được thưởng tới 7% doanh thu mỗi tuần, trong khi các tỉnh thành khác là 5%. Với nhóm hai bánh, mức hỗ trợ tối đa là 135.000 đồng/tuần tại TPHCM, Hà Nội và 104.000 đồng/tuần tại các địa phương còn lại. Khoản thưởng này được áp dụng song song với các chính sách hiện có và sẽ điều chỉnh linh hoạt theo từng tuần, bám sát diễn biến thị trường. Ngoài hỗ trợ ngắn hạn, Grab tiếp tục thúc đẩy lộ trình chuyển sang xe điện và phát triển tính năng công nghệ để tối ưu hóa thu nhập cho tài xế. Hãng xe Be cũng triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho hơn 500.000 tài xế đối tác trên toàn quốc từ ngày 9/3. Doanh nghiệp dự kiến mức hỗ trợ tài chính tối đa 800.000 đồng/tháng, tùy thuộc loại phương tiện và mức độ hoạt động của từng cá nhân. Be chưa điều chỉnh cơ cấu giá dịch vụ nhằm tránh gây thêm áp lực cho hành khách. Bên cạnh đó, nền tảng này đang phát triển hệ sinh thái BE5X để đồng hành lâu dài thông qua các giải pháp như hỗ trợ vay mua hoặc thuê phương tiện với lãi suất từ 5%, miễn lệ phí trước bạ và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. UYÊN PHƯƠNG - HỮ U HUY 5 n Thứ Năm n Ngày 12/3/2026 XÃ HỘI Ứ NG PHÓ GIÁ XĂNG DẦ U TĂNG Sáng 11/3, sau khi giá xăng RON95-III tăng lên 29.120 đồng/lít, giới tài xế xe công nghệ sốt ruột vì chi phí nhiên liệ u tăng dẫ n tớ i thu nhập hằ ng ngày giả m. Tài xế Grab, Be lo giá xăng tăng bào mòn thu nhập cho thấy sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống trong tháng 3 tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm trước và tăng trên 120% so với tháng 1/2026. Riêng tại TPHCM, mức tiêu thụ tăng khoảng 165% so với cùng kỳ năm trước, trong khi một số khu vực ngoại thành ghi nhận mức tăng trên 200%. Báo cáo với Sở Công Thương TPHCM ngày 10/3, ông Trịnh Quốc Việt, Phó Giám đốc Petrolimex Sài Gòn, cho biết, đơn vị vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn hàng cho hệ thống cửa hàng trực thuộc và các cửa hàng nhượng quyền. Tuy nhiên, trong một số thời điểm có thể xảy ra tình trạng thiếu hàng tạm thời tại một số cửa hàng do nhu cầu tăng đột biến. Thậm chí, một số khách hàng cá nhân còn sử dụng xe chở theo thùng phuy hoặc can nhựa đi nhiều cửa hàng trong ngày để mua tích trữ. Việc này có thể tạo tâm lý đám đông rằng nguồn cung đang khan hiếm dù thực tế nguồn hàng vẫn được đảm bảo. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng, các DN cũng tăng cường vận chuyển và điều tiết nguồn hàng. Theo đại diện Saigon Petro, lượng mua lẻ tại một số cửa hàng đã tăng 30-50% trong khoảng 10 ngày gần đây. DN đã chủ động sử dụng nguồn tồn kho và các hợp đồng đã ký để đảm bảo cung ứng ổn định trong tháng 3. Trong lĩnh vực khí, ông Nguyễn Phúc Tuệ, Phó Tổng Giám đốc PV GAS, nói rằng, đã chủ động kế hoạch nhập khẩu và dự trữ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) để phục vụ sản xuất điện và công nghiệp. Các chuyến tàu LNG với khối lượng khoảng 70.000 tấn mỗi chuyến đang được nhập khẩu từ Qatar và khu vực Đông Nam Á, trong khi lượng tồn kho khả dụng khoảng 15.000 tấn. Ở lĩnh vực điện, theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM, ngành điện đã xây dựng phương án cấp điện ổn định cho mùa nắng nóng cũng như các sự kiện lớn của thành phố. Đồng thời, ngành điện TPHCM khuyến nghị người dân và DN tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và đẩy mạnh khai thác nguồn điện mặt trời áp mái. Theo báo cáo của Quản lý thị trường TPHCM, tính đến ngày 8/3, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TPHCM nhìn chung vẫn ổn định, chưa phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị tại Trung Đông và chi phí vận chuyển tăng, giá gas bán lẻ trên thị trường đã tăng khoảng 30.000 đồng/bình 12 kg. Một số doanh nghiệp gas đã áp dụng các giải pháp tạm thời như sang chiết sang bình dung tích nhỏ, như bình 12 kg sang chiết thành bình 6 kg; bình 45 kg sang chiết thành bình 22 kg… để phục vụ nhiều hộ gia đình; đồng thời công bố rõ khối lượng thực tế và niêm yết giá tương ứng để người tiêu dùng theo dõi. Các biện pháp này nhằm duy trì nguồn cung ổn định trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động. UYÊN PHƯƠNG Theo Be, việc tăng giá cước ngay lập tức dễ khiến người dùng quay lưng. Việc chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận ngắn hạn thực chất là một chiến lược phòng thủ thị trường. Xe công nghệ hoạt động tại trung tâm TPHCM ẢNH: HỮU HUY triển khai nhiều chương trình ưu đãi; một số ngân hàng và ví điện tử áp dụng chương trình khuyến mại khi thanh toán vé metro. THAY ĐỔI THÓI QUEN SINH HOẠT Không chỉ thay đổi thói quen đi lại, nhiều gia đình cũng điều chỉnh cách sử dụng năng lượng trong sinh hoạt để giảm chi phí. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà (ngụ xã Hưng Long, TPHCM) vừa mua thêm hai chiếc nồi ủ với giá gần 1 triệu đồng nhằm tiết kiệm gas. Gia đình chị cũng chuyển sang sử dụng bếp điện và các dụng cụ giữ nhiệt nhằm hạn chế việc đun nấu nhiều lần, qua đó giảm lượng gas tiêu thụ trong sinh hoạt hằng ngày. Một số gia đình còn thay đổi thói quen vui chơi và mua sắm cuối tuần. Chị Hoa Trang (37 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ, trước đây thường đưa các con đi chơi xa vào dịp cuối tuần, nhưng hiện nay gia đình chị chủ yếu lựa chọn những địa điểm gần nhà như siêu thị hoặc trung tâm thương mại trong khu vực. Theo chị Trang, khi đi chợ hoặc mua sắm, gia đình thường kết hợp mua nhiều món cần thiết trong cùng một chuyến đi để hạn chế việc di chuyển nhiều lần. Với các cửa hàng gần nhà, chị ưu tiên đi bộ thay vì sử dụng xe máy. Một số doanh nghiệp cũng điều chỉnh cách tổ chức công việc nhằm giảm chi phí đi lại cho nhân viên. Anh Minh Thành (44 tuổi, nhân viên thiết kế mẫu) cho biết, công ty nơi anh làm việc cho phép gần 50% nhân sự làm việc từ xa. Chỉ những bộ phận trực tiếp sản xuất mới cần có mặt tại nhà máy. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng từng bước cải tiến công nghệ và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất. Theo Sở Công Thương TPHCM, hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố thời gian gần đây cũng chịu tác động bởi tình hình vận tải quốc tế. Một số tuyến vận chuyển bị kéo dài thời gian hoặc phải thay đổi lộ trình, làm chi phí logistics tăng lên. Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý khuyến nghị doanh nghiệp xem xét mở rộng hoặc chuyển hướng sang các thị trường gần như Đông Á và ASEAN nhằm giảm chi phí vận chuyển. Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động đánh giá tình hình và dự trữ hàng hóa để bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất. UYÊN PHƯƠNG Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết, các doanh nghiệ p đầu mối xăng dầ u đã cam kết đảm bảo nguồn cung cho thị trường thành phố. Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ phương tiện xe bồn xăng dầu được lưu thông thuận tiện ban ngày, phục vụ điều phối hàng hóa nhanh hơn. Với các lô hàng nhập khẩu gặp vướng mắc tại Hải quan, Sở sẽ phối hợp xử lý theo cơ chế “luồng xanh”.

6 n Thứ Năm n Ngày 12/3/2026 KHOA GIÁO KHÔNG CÒN PHÂN TUYẾN? Theo phương án dự kiến của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ năm học 2026-2027, học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn thành phố là có thể đăng kí dự tuyển vào các trường THPT công lập, không còn phụ thuộc vào hộ khẩu thường trú theo khu vực như trước đây. Từ năm học 2026-2027, việc phân chia khu vực tuyển sinh dự kiến được bãi bỏ. Mỗi học sinh vẫn được đăng kí tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, nhưng có thể lựa chọn bất kì trường nào trên địa bàn thành phố, miễn phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc điều chỉnh nhằm mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, đồng thời tạo sự công bằng hơn trong tiếp cận giáo dục giữa các địa bàn. Thay đổi này cũng gắn với việc Hà Nội thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính và tổ chức bộ máy từ tháng 7/2025. Trong bối cảnh đó, việc duy trì 12 khu vực tuyển sinh vốn dựa trên địa bàn quận, huyện trước đây được cho là có thể không còn phù hợp. Theo dự kiến của ngành giáo dục Thủ đô, năm học 2026-2027 toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường mầm non và phổ thông, hơn 2,3 triệu học sinh và trên 129.000 giáo viên. Vì vậy, bất kì thay đổi nào trong công tác tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh lớp 10, đều thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh và xã hội. VỪA KÌ VỌNG, VỪA BĂN KHOĂN Chị Nguyễn Thu Hà có con đang học lớp 9 tại một trường THCS thuộc phường Cửa Nam (Hà Nội) bày tỏ hi vọng, nếu phương án mới được áp dụng, học sinh sẽ có thêm cơ hội lựa chọn trường phù hợp với năng lực và mong muốn. Tuy nhiên, theo chị Hà, thay đổi này cũng tạo thêm áp lực cho học sinh và các nhà trường. “Ví dụ năm 2025, học sinh chỉ được đăng kí nguyện vọng trong các trường THPT thuộc khu vực quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng (cũ). Do đó, thí sinh thuộc diện khá, giỏi thường đăng kí nguyện vọng 1 vào một trong các trường như THPT Việt Đức, THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm), THPT Thăng Long; nguyện vọng 2 là THPT Trần Nhân Tông hoặc THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng; còn nguyện vọng 3 đăng kí một trường ngoài khu vực như phương án dự phòng”, chị Hà nói. Khi không còn phân tuyến, nhiều gia đình sẵn sàng cho con “đánh cược” vào những trường mong muốn. Chẳng hạn, học sinh có thể đăng kí nguyện vọng 1 vào Trường THPT Kim Liên (quận Đống Đa cũ), nguyện vọng 2 vào THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm). Năm 2025, điểm chuẩn Trường THPT Kim Liên là 25,50/30 điểm, trong khi điểm chuẩn Trường THPT Trần Phú là 23,75 điểm. Mức chênh 1,75 điểm được cho là đủ để nhiều phụ huynh cân nhắc “đặt cược”. Điều này có thể khiến tỉ lệ chọi ở các trường tốp đầu tăng mạnh. Cùng quan điểm, anh Nguyễn Tiến Đạt, phụ huynh có con học tại một trường THCS trên địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội cho rằng, nếu học sinh được đăng kí vào bất kì trường nào, lượng hồ sơ đổ về các trường có chất lượng cao chắc chắn sẽ tăng. Khi đó, phụ huynh buộc phải tính toán kĩ hơn để vừa đặt mục tiêu phù hợp với năng lực của con, vừa bảo đảm có lựa chọn an toàn. Quận Hà Đông (cũ) vốn được xem là một trong những “điểm nóng” tuyển sinh lớp 10 do số lượng trường THPT công lập còn hạn chế. Chị Nguyễn Thị Thanh có con đang học lớp 9 Trường THCS Văn Yên chia sẻ, theo cách phân chia khu vực như các năm trước, con chị dự định đăng kí nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) và nguyện vọng 3 vào Trường THPT Thanh Oai B. “Nếu cách phân chia khu vực năm nay thay đổi, rất có thể tỉ lệ chọi và điểm chuẩn của các trường cũng sẽ khác. Điều tôi lo nhất là những biến động đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của con”, chị Thanh nói. Hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Nội nhận định, nếu bỏ quy định phân tuyến, áp lực có thể dồn mạnh vào các trường tốp đầu và các quận nội thành cũ. Khi đó, điểm chuẩn không những không giảm mà còn có thể tăng cục bộ. Theo vị hiệu trưởng này, trong nhiều năm qua Hà Nội áp dụng mô hình 12 khu vực tuyển sinh, trong đó nguyện vọng 1 và 2 phải đăng kí trong cùng khu vực. Cơ chế này phần nào giúp “giãn” dòng thí sinh giữa các vùng. “Nếu bỏ ràng buộc khu vực, một lượng lớn hồ sơ sẽ có xu hướng dồn về các trường có thương hiệu mạnh, vị trí thuận tiện và thành tích cao ở khu vực nội đô. Điểm chuẩn giữa các trường sẽ phân hóa mạnh hơn”, vị hiệu trưởng phân tích. Khi cạnh tranh không còn bị giới hạn theo khu vực, các trường tốp trên có thể tăng điểm chuẩn đáng kể, trong khi một số trường ngoại thành hoặc trường mới thành lập có thể giảm áp lực tuyển sinh, thậm chí thiếu hồ sơ ở vòng đầu. “Phụ huynh sẽ “đánh cược” nhiều hơn, khiến rủi ro trượt cả 3 nguyện vọng tăng lên đối với nhóm chọn trường quá cao. Khi được đăng kí phi địa giới hành chính, tâm lí phổ biến sẽ là ưu tiên trường tốt nhất thay vì trường phù hợp và an toàn”, vị hiệu trưởng nhận định. Theo dự báo của vị hiệu trưởng này, tuyển sinh năm 2026 lớp 10 công lập của Hà Nội rất có thể xảy ra kịch bản một số trường tốp 2 thậm chí có thể rơi vào tình trạng điểm chuẩn giảm mạnh do thiếu nguồn tuyển nếu không có chính sách điều tiết phù hợp từ Sở GD&ĐT ngay từ đầu. NGHIÊM HUÊ Việc Hà Nội dự kiến bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 ngay lập tức thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh. Bên cạnh thuận lợi, các chuyên gia cũng dự báo những khó khăn mà ngành giáo dục cũng như phụ huynh sẽ phải đối mặt. BỎ KHU VỰC TUYỂN SINH LỚP 10: Phụ huynh sẵn sàng thích ứng Thí sinh Hà Nội thi lớp 10 năm 2025 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Mức tăng tập trung chủ yếu ở khu vực TPHCM cũ với hơn 27.000 học sinh, trong khi Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần lượt tăng hơn 8.400 và 7.200 em. Sở GD&ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 em vào lớp 10 công lập trong năm học tới, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 70%. Khoảng 51.000 học sinh còn lại dự kiến theo học tại các trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên. Nếu dựa trên sĩ số tiêu chuẩn 45 học sinh mỗi lớp, hệ thống trường THPT công lập của TP.HCM hiện tại chỉ có khả năng đáp ứng hơn 103.700 chỗ học, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 61%. Cụ thể, các trường THPT công lập tại khu vực TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có thể tuyển khoảng 6566% số học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi tỷ lệ này tại Bình Dương cũ chỉ đạt khoảng 44%. Để nâng khả năng tiếp nhận học sinh theo mục tiêu đề ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, đồng thời đề xuất nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo phòng học nhằm tăng thêm chỗ học cho học sinh trong năm học tới. Về phương án thi vào lớp 10, Sở GD&ĐT TPHCM đang lấy ý kiến trước khi UBND TPHCM phê duyệt. Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến phương án thi vào lớp 10 theo 2 hình thức. Thi tuyển áp dụng cho các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM, xét tuyển đối với các trường tư thục, trường trung học nghề và một số trường THPT đặc thù. Đối với các trường công, Sở sẽ xét tuyển học sinh vào các trường: Trường THCS - THPT Thạnh An; Trường THPT Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Với học sinh thi tuyển, các em có thể đăng ký tới 8 nguyện vọng. Cụ thể, học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp. Thí sinh nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ trường chuyên, các em vẫn được tham gia xét tuyển 3 nguyện vọng thường đã đăng ký. 2026 là năm đầu tiên TPHCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. TPHCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào ngày 1-2/6. Các môn thi của năm nay vẫn được duy trì như các năm trước, gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút. ANH NHÀN TPHCM: Thí sinh thi vào lớp 10 tăng mạnh Theo báo cáo về thực trạng mạng lưới trường lớp vừa được Sở GD&ĐT TPHCM công bố ngày 10/3, năm nay TPHCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 em so với năm trước. Sở GD&ĐT TPHCM đang lấy ý kiến phương án thi vào lớp 10 ẢNH MINH HỌA: PHẠM NGUYỄN Khi rào cản địa lí được gỡ bỏ, tâm lí chung của phụ huynh thường hướng tới những trường có thương hiệu hoặc kết quả đầu ra tốt. Điều này dễ dẫn đến hiện tượng hồ sơ tập trung vào một số trường, làm gia tăng cạnh tranh ở nhóm trường tốp trên, trong khi một số trường khác có thể gặp khó khăn trong tuyển đủ chỉ tiêu.

