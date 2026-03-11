Báo Tiền Phong số 70

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hội đồng có chức năng giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối của Đảng, về những chương trình, đề tài, đề án khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng. Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện một số chương trình, dự án nghiên cứu khoa học do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh... Hội đồng còn tham mưu cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh và trực tiếp tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng... Cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; có con dấu và kinh phí hoạt động do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bố trí từ nguồn cấp của Trung ương. Về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 20262031, theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 11/3/2026 CÔNG TÁC LÝ LUẬN PHẢI THỰC SỰ ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC Sáng 10/3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc sớm kiện toàn và ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 ngay sau Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương hành động, đưa công tác lý luận đồng hành cùng với các nhiệm vụ lớn của Đảng và của đất nước. Theo Tổng Bí thư, Hội đồng nhiệm kỳ mới được kiện toàn theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời cũng thể hiện rõ chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư vấn chiến lược. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, theo Tổng Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng. Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, công tác lý luận càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi chính lý luận góp phần hình thành nên nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong hoạt động của Đảng với tầm nhìn chiến lược dài hạn, lộ trình, bước đi trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để phát triển đất nước. Tổng Bí thư cho rằng, Hội đồng cần chủ động nghiên cứu, phát hiện và luận giải những vấn đề lý luận mới nảy sinh từ thực tiễn phát sinh của đất nước cũng như từ những biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới, chú trọng tham gia tích cực vào quá trình phản biện, thẩm định các đề án lớn của Đảng và Nhà nước, vừa góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa để công tác lý luận gắn bó chặt chẽ với thực tiễn phát triển của đất nước. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG Theo Tổng Bí thư, Hội đồng lý luận cần phát huy vai trò chủ đạo trong công tác tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết những chặng đường lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam và tiếp tục phát triển hệ thống lý luận của Đảng. Trong thời gian tới, Hội đồng có trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong việc tham gia vào nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Thông qua quá trình tổng kết để nhìn nhận một cách toàn diện, sâu sắc và khoa học toàn bộ quá trình lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, làm rõ những thành tựu to lớn, những bài học kinh nghiệm quý báu, những quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam cần tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng về lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tới. Việc tổng kết những chặng đường lịch sử không chỉ nhằm nhìn lại quá khứ mà quan trọng hơn là để định hướng tương lai vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Hội đồng cần đóng góp tích cực, có trách nhiệm cao vào việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng. “Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Hội đồng Lý luận Trung ương qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận toàn diện và tổng kết thực tiễn sâu sắc, các văn kiện của Đại hội không chỉ xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ mà còn định hình tầm nhìn chiến lược cho sự lãnh đạo của Đảng, của sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới”, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ. Nêu những yêu cầu đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng Bí thư chỉ rõ, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội phải thật sự bài bản, sâu sắc, đảm bảo chất lượng cao, phải suy nghĩ việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội tới phải bắt đầu ngay từ đầu nhiệm kỳ này và ngay trong mỗi bước thực hiện Nghị quyết của Đại hội này. Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan nghiên cứu trong cả nước triển khai thật tốt chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026-2030 và nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên mới. Thông qua đó, Hội đồng và Học viện có thể đóng góp những luận cứ khoa học quan trọng giúp cho các văn kiện của Đảng vừa có nền tảng lý luận vững chắc vừa phản ánh đúng yêu cầu của xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh mới... Ông Nguyễn Xuân Thắng ẢNH: TƯ LIỆU Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký quyết định của Ban Bí thư về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 3 n Thứ Tư n Ngày 11/3/2026 THỜI SỰ Đây không chỉ là sự kiện chính trị - pháp lý, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước. NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong ngày bầu cử, thời gian bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày. Luật về bầu cử quy định rõ, mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU Theo quy định, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND từng cấp phải được in riêng từng loại trên 1 mặt trang giấy A5 (21cm x 14,8cm) theo chiều dọc khổ giấy. Màu sắc từng loại phiếu bầu cử do UBND tỉnh, thành phố lựa chọn và phải có dấu của tổ bầu cử ở góc phía trên bên trái. Trên phiếu ghi rõ: Tên tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND được bầu. Phần ghi họ tên người ứng cử xếp tên theo vần chữ cái A, B, C... CÁCH GHI PHIẾU BẦU Thành viên tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào (không bầu) thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó. Cử tri không được khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; Cử tri không gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu (không gạch bất kỳ tên người ứng cử nào) đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử. Trường hợp có phiếu bầu gạch chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang nhưng gạch hết tất cả hàng chữ họ và tên của người ứng cử thì được tính là phiếu không bầu cho ứng cử viên đó. Trường hợp cử tri không gạch cả hàng chữ họ và tên (chỉ gạch họ hoặc gạch tên đệm hoặc tên) của người ứng cử hoặc chỉ khoanh tròn, gạch dưới, gạch trên hàng chữ họ và tên của người ứng cử thì phiếu đó vẫn được tính là phiếu bầu cho người ứng cử đó. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu cử thì được nhờ người khác viết phiếu hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu không theo mẫu quy định do tổ bầu cử phát ra; phiếu không có dấu của tổ bầu cử; phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử. Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác cũng được coi là phiếu không hợp lệ. KIỂM PHIẾU BẦU Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu hợp lệ. Các phiếu bầu hợp lệ được xếp thành các loại, gồm: loại phiếu bầu 1 đại biểu; loại phiếu bầu 2 đại biểu; loại phiếu bầu 3 đại biểu... Tổ bầu cử kiểm phiếu theo từng loại phiếu bầu nêu trên để làm căn cứ xác định số phiếu bầu cho từng người ứng cử. Để việc kiểm phiếu được chính xác, tổ bầu cử phân công ít nhất 3 người kiểm phiếu, gồm: người đọc kết quả phiếu bầu, người ghi (tích) vào danh sách kiểm phiếu và người kiểm tra việc đọc và ghi. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG CỬ Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ. Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn. Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử. Sau khi xác nhận kết quả bỏ phiếu, Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 23/3. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào sáng 6/4 và bế mạc ngày 25/4, chia thành hai đợt. LUÂN DŨNG Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong ngày bầu cử, thời gian bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 7 giờ tối cùng ngày. Chủ nhật, ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cử tri tỉnh Ninh Bình trước ngày bầu cử ẢNH: MINH ĐỨC Sau khi xác nhận kết quả bỏ phiếu, Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 23/3. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào sáng 6/4 và bế mạc ngày 25/4, chia thành hai đợt. Ngày 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất trước kỳ bầu cử. Cử tri Nguyễn Khắc Mộc (phường Tân Sơn Hòa) cho biết ông đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển hạ tầng của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Tại địa phương mình, ông Mộc nói do nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất nên khu vực xung quanh thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Cử tri mong các ứng cử viên ĐBQH quan tâm thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học hơn để giảm áp lực cho khu vực, đồng thời tăng cường kết nối hiệu quả giữa các tuyến metro và hệ thống trung chuyển với sân bay. Cử tri này cũng kiến nghị thành phố quy hoạch thêm các bãi đỗ xe quanh khu vực sân bay nhằm khắc phục tình trạng xe dịch vụ công nghệ dừng đỗ tràn lan gây khó khăn cho việc lưu thông. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ sự đồng cảm với trăn trở của những người dân “ở kế bên sân bay Tân Sơn Nhất”. Ông khẳng định ý kiến của cử tri Mộc là rất xác đáng. Theo ông Trần Lưu Quang, từ ngày giải phóng đến nay, sân bay Tân Sơn Nhất đóng góp rất lớn cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối sân bay với bên ngoài có sự rối rắm. “Đơn cử như bây giờ chúng ta đi đến nhà ga T3 cũng khá lúng túng. Ai lỡ vào nhà ga T1, T2 mà muốn sang T3 phải đi vòng rất xa và ngược lại cũng vậy. Trong trường hợp kẹt xe thì phải tính bằng giờ” - ông Quang thừa nhận. Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, hiện nay có vấn đề đang được nhắc đến là sau này Long Thành sẽ là sân bay quốc tế, còn Tân Sơn Nhất là sân bay nội địa. Ông Trần Lưu Quang cho rằng nơi nào có thể khai thác hiệu quả nhất thì chúng ta làm, trong đó phụ thuộc vào nhu cầu đi lại, các hãng bay và nhiều yếu tố khác. Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng thông tin: Hiện nay, thành phố đã thuê tư vấn quốc tế làm quy hoạch tổng thể của TPHCM và dự kiến đến cuối năm nay sẽ có sản phẩm, trong đó "sẽ có câu chuyện hàng không". Nhắc đến vai trò kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ đây là nhiệm vụ được Tổng Bí thư giao cho thành phố. NGÔ TÙNG Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất (TPHCM) Ông Trần Lưu Quang nói về kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành Nhắc đến vai trò kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ, đây là nhiệm vụ được Tổng Bí thư giao cho thành phố. Trong nhiệm kỳ này, TPHCM đang làm những tuyến đường sắt đô thị rất lớn, rất nhanh và đến cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành một số tuyến... Về các dịch vụ logistics xung quanh sân bay, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá hạ tầng dịch vụ quanh sân bay rất quan trọng. Ông cho hay hiện đã có định hướng nhưng thành phố muốn làm bài bản hơn nên đang chờ quy hoạch tổng thể để phát triển nhà hàng, khách sạn...

4 n Thứ Tư n Ngày 11/3/2026 KINH TẾ Giá xăng dầu trong nước thời gian gần đây liên tục biến động theo diễn biến của thị trường năng lượng toàn cầu. Sau các đợt tăng mạnh, giá xăng RON95 hiện đã vượt mốc 27.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel cũng vượt 30.000 đồng/lít, đặc biệt dầu hỏa tăng mạnh nhất với giá bán lẻ hiện là 35.091 đồng/ lít. Đà tăng này chủ yếu đến từ việc giá dầu thế giới leo thang khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng. Theo các chuyên gia, mức tăng của giá xăng trong nước không chỉ phản ánh giá thế giới mà còn chịu tác động đáng kể từ cấu trúc thuế và cơ chế hình thành giá. Hiện nay giá xăng dầu bán lẻ trong nước được tính toán dựa trên giá cơ sở, trong đó giá thành phẩm xăng dầu thế giới chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 65-70% giá bán lẻ. Phần còn lại bao gồm chi phí kinh doanh định mức, chi phí vận chuyển, lợi nhuận định mức của doanh nghiệp, trích lập hoặc sử dụng Quỹ bình ổn giá và các sắc thuế, gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng… PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng cách thiết kế một số sắc thuế hiện nay có thể khiến tác động của giá dầu thế giới bị “khuếch đại” khi truyền dẫn vào giá bán lẻ trong nước. Theo ông, nhiều loại thuế được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá xăng dầu. Vì vậy khi giá năng lượng thế giới tăng, số tiền thuế tuyệt đối mà doanh nghiệp và người tiêu dùng phải trả cũng tăng theo. Ông Thế Anh lấy ví dụ, với thuế suất 10%, nếu giá xăng dầu nhập khẩu ở mức 20.000 đồng/lít thì số thuế tương ứng là 2.000 đồng. Nhưng khi giá tăng lên 30.000 đồng/lít, mức thuế phải nộp sẽ tăng lên 3.000 đồng/lít. “Như vậy, khi giá thế giới tăng, người dân không chỉ phải trả phần chi phí nhiên liệu tăng mà còn phải gánh thêm phần thuế tăng theo giá”, ông Phạm Thế Anh phân tích, đồng thời cho rằng trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh do rủi ro địa chính trị, chính sách thuế đối với xăng dầu cần được điều chỉnh linh hoạt để hấp thụ bớt cú sốc từ bên ngoài và giảm áp lực lạm phát cho nền kinh tế. Để hạ nhiệt giá xăng dầu, Chính phủ vừa quyết định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu về mức 0% nhằm giảm áp lực chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, việc chỉ giảm thuế nhập khẩu có thể chưa đủ tạo hiệu quả lớn, bởi phần lớn xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam đến từ các thị trường đã có mức thuế thấp theo các hiệp định thương mại tự do. Trong khi đó, các sắc thuế khác như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và VAT mới là phần tạo ra gánh nặng lớn trong giá bán lẻ. “Về dài hạn, chính sách thuế xăng dầu nên được thiết kế theo hướng thuế co giãn theo giá hoặc áp dụng thuế trọn gói cố định. Khi giá dầu thế giới tăng mạnh, mức thuế tự động giảm để hạn chế tác động tới chi phí sản xuất và lạm phát; ngược lại, khi giá dầu giảm sâu, Nhà nước có thể tăng thuế để ổn định nguồn thu ngân sách. Ngoài ra, Nhà nước cần xây dựng quỹ ngân sách hoặc cơ chế hỗ trợ giá trong những thời điểm xảy ra cú sốc năng lượng lớn, chẳng hạn sử dụng nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô để trợ cấp tạm thời cho thị trường trong nước”, chuyên gia Phạm Thế Anh cho hay. CƠ CHẾ GIÁ CẦN SÁT THỊ TRƯỜNG Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho rằng một trong những nút thắt lớn nhất hiện nay trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đặc biệt là khâu nhập khẩu, nằm ở cơ chế giá chưa phản ánh đầy đủ chi phí thực tế của doanh nghiệp. Theo ông Bảo, để các doanh nghiệp đầu mối chủ động nhập khẩu và bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, giá xăng dầu cần được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí, bao gồm chi phí nhập khẩu, vận chuyển, tài chính và dự trữ. Nếu cơ chế giá không phản ánh đầy đủ các chi phí này, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn hàng, nhất là trong giai đoạn giá thế giới biến động mạnh. Thực tế cho thấy trong một số thời điểm khan hiếm xăng dầu tại Việt Nam thời gian qua, chủ yếu các doanh nghiệp đầu mối nhà nước như Petrolimex hoặc PVOIL vẫn thực hiện đúng sản lượng tạo nguồn được phân giao, dù phải nhập khẩu với giá cao hơn giá bán trong nước. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp càng nhập khẩu càng chịu lỗ, như đã từng xảy ra trong giai đoạn biến động mạnh của thị trường xăng dầu năm 2022. Trong khi đó, đối với nhiều thương nhân đầu mối tư nhân, do năng lực tài chính hạn chế nên việc thực hiện đầy đủ sản lượng tạo nguồn được giao gặp nhiều khó khăn. Ông Bảo cho rằng trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ, các ngân hàng thương mại cũng không dễ dàng cấp tín dụng cho doanh nghiệp để nhập khẩu xăng dầu, khiến khả năng tạo nguồn bị hạn chế. “Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến thị trường có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ trong một số thời điểm”, ông Bảo nhận định và cho rằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thị trường xăng dầu trong thời gian tới cần hướng tới tăng tính thị trường trong cơ chế giá, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh. “Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu sắp được ban hành, thương nhân đầu mối và các cửa hàng bán lẻ sẽ được trao quyền chủ động hơn trong việc quyết định giá bán theo tín hiệu thị trường, trong khi cơ quan quản lý nhà nước chuyển dần sang cơ chế giám sát và hậu kiểm. Khi cơ chế giá vận hành theo nguyên tắc thị trường, dù thị trường quốc tế biến động, các thương nhân đầu mối vẫn có động lực duy trì tạo nguồn và bảo đảm nguồn cung cho thị trường”, ông Bùi Ngọc Bảo cho hay. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Việt Nam hiện chưa phải sử dụng đến nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia. Các doanh nghiệp đầu mối vẫn đang duy trì mức dự trữ thương mại theo quy định, tương đương khoảng 20 ngày cung ứng cho thị trường. Theo ông Tân, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện được bảo đảm từ cả hai nguồn sản xuất và nhập khẩu. Hai nhà máy lọc dầu lớn là Dung Quất và Nghi Sơn vẫn đang vận hành ổn định, cung ứng phần lớn nhu cầu thị trường, trong khi nguồn nhập khẩu được đa dạng hóa từ nhiều khu vực khác nhau. Vì vậy, trong ngắn hạn, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung xăng dầu được đánh giá là không lớn. “Trong thời gian tới, bộ sẽ nghiên cứu đề xuất nâng quy mô dự trữ xăng dầu chiến lược, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng, như phát triển xe điện, mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nhằm góp phần giảm áp lực nhu cầu tiêu thụ xăng dầu”, Thứ trưởng Tân cho hay. DƯƠNG HƯNG Giá xăng dầu trong nước đang chịu sức ép lớn khi thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Dù cơ quan quản lý đã triển khai một số giải pháp, song nhiều chuyên gia cho rằng vẫn còn dư địa để giảm bớt áp lực trước tác động của giá xăng dầu đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Xem xét tiếp tục điều chỉnh thuế, phí Tăng dự trữ thương mại, đa dạng nguồn nhập khẩu Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, và tác động của giá xăng dầu neo cao đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngày 10/3, Bộ Công Thương cũng vừa ban hành Chỉ thị số 06 yêu cầu toàn ngành chủ động các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thị trường dầu khí quốc tế, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động nguồn cung và giá năng lượng. Các doanh nghiệp xăng dầu được yêu cầu tăng cường dự trữ thương mại, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, đồng thời duy trì vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu trong nước nhằm bảo đảm nguồn cung liên tục cho nền kinh tế. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng biến động giá. Các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp được yêu cầu tăng dự trữ, đa dạng hoá nguồn nhập khẩu Theo chuyên gia, hiện vẫn còn dư địa trong việc giảm thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu, nhất là thuế tiêu thụ đặc biệt GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC TĂNG CAO:

“Kìm chân” lạm phát 5 n Thứ Tư n Ngày 11/3/2026 KINH TẾ CHUYỆN HÔM NAY Đáng chú ý, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72 điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng xăng dầu. Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi của một số sản phẩm nhiên liệu và nguyên liệu pha chế xăng được đưa về mức 0% và áp dụng đến hết ngày 30/4. Đây là một động thái tài khóa rõ ràng nhằm kéo giảm chi phí đầu vào của thị trường nhiên liệu trong nước, qua đó góp phần hạ áp lực giá. Nếu nhìn rộng hơn, quyết định giảm thuế cho thấy sự linh hoạt trong điều hành kinh tế vĩ mô. Trong điều kiện thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và những thay đổi về chính sách năng lượng, việc chủ động điều chỉnh công cụ thuế giúp tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế. Khoản giảm thu ngân sách hơn một nghìn tỷ đồng theo tính toán của cơ quan quản lý có thể xem như chi phí cần thiết để đổi lấy sự ổn định lớn hơn của thị trường. Tuy nhiên, ổn định thị trường xăng dầu không chỉ là câu chuyện của thuế. Điều quan trọng hơn là đảm bảo nguồn cung bền vững. Chính vì vậy, các doanh nghiệp năng lượng lớn đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp để tăng khả năng cung ứng trong nước. Một trong những hướng đi được đề xuất là điều tiết hợp lý nguồn dầu thô, ưu tiên phục vụ cho hoạt động chế biến tại các nhà máy lọc dầu trong nước thay vì xuất khẩu trong những thời điểm thị trường biến động. Cùng với đó, việc rà soát nguồn nguyên liệu đầu vào và xây dựng kế hoạch vận hành ổn định cho các nhà máy lọc dầu được xem là giải pháp mang tính căn cơ. Khi các nhà máy duy trì công suất ổn định, sản lượng xăng dầu cung ứng ra thị trường sẽ được bảo đảm, giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn hàng trong những giai đoạn nhu cầu tăng cao. Ở khâu đầu nguồn, các đơn vị khai thác dầu khí cũng đang nỗ lực duy trì sản lượng. Đây là yếu tố quan trọng để giữ vững chuỗi cung ứng năng lượng trong nước, đặc biệt khi thị trường quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro về gián đoạn nguồn cung. Song song với việc tăng nguồn cung, công tác quản lý thị trường cũng được siết chặt. Nhìn tổng thể, những giải pháp đang được triển khai cho thấy cách tiếp cận khá toàn diện: từ chính sách thuế để giảm áp lực chi phí, đến đảm bảo nguồn cung và tăng cường quản lý thị trường. Trong một thế giới mà giá năng lượng có thể biến động chỉ sau một đêm vì những căng thẳng địa chính trị, sự chủ động trong điều hành như vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thị trường xăng dầu luôn là một trong những “điểm nhạy cảm” của nền kinh tế. Vì thế, mỗi quyết sách kịp thời không chỉ tác động đến giá nhiên liệu mà còn giúp giữ nhịp ổn định cho sản xuất, vận tải và đời sống. Khi những cơn sóng năng lượng của thế giới vẫn còn tiếp diễn, khả năng phản ứng nhanh và linh hoạt của chính sách sẽ tiếp tục là chìa khóa để bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế trong nước. N.T Linh hoạt, kịp thời TIẾP THEO TRANG 1 TĂNG NGUỒN CUNG XĂNG DẦU Nhằm góp phần ổn định thị trường năng lượng, giảm áp lực chi phí cho nền kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72 điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu. Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiều mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu liên quan được giảm về 0% và áp dụng đến hết ngày 30/4. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ không pha chì và các nguyên liệu dùng để pha chế xăng được điều chỉnh từ mức 10% xuống còn 0%. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu máy bay và dầu hỏa giảm từ 7% xuống 0%. Dựa trên kim ngạch nhập khẩu xăng dầu năm 2025, Bộ Tài chính cho biết, việc giảm thuế dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 1.024 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ quan chức năng và doanh nghiệp đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn cung xăng dầu. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp điều hành nguồn dầu thô, trong đó có phương án hạn chế xuất khẩu để ưu tiên phục vụ hoạt động chế biến trong nước. Petrovietnam cho biết đã rà soát toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào (dầu thô, sản phẩm trung gian tồn kho) nhằm xây dựng kế hoạch vận hành ổn định cho các nhà máy lọc dầu. Việc đảm bảo nguồn nguyên liệu đầy đủ sẽ giúp các nhà máy duy trì công suất, góp phần tăng sản lượng cung ứng xăng dầu cho thị trường. Các đơn vị trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí (như Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Liên doanh Vietsovpetro) nỗ lực duy trì, gia tăng sản lượng khai thác. Ở góc độ quản lý thị trường, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu và vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới. Theo đó, lực lượng hải quan xây dựng các phương án phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, đặc biệt là tại các cửa khẩu có nguy cơ cao xảy ra buôn lậu xăng dầu. Các chi cục hải quan khu vực được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát đối với phương tiện xuất cảnh có bồn, bể hoặc các khoang chứa có thể được gia cố để vận chuyển xăng dầu trái phép. Việc siết chặt kiểm soát nhằm đảm bảo nguồn xăng dầu trong nước không bị thất thoát ra ngoài, đồng thời góp phần giữ ổn định thị trường. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính cho biết, trong tháng 2/2026, lạm phát vẫn ở mức bình thường. Tuy nhiên, biến động giá xăng dầu có thể tác động đến chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3. Ông Độ cho rằng nếu giá xăng dầu chỉ tăng trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng điều chỉnh giảm thì tác động đến lạm phát sẽ không quá lớn. “Tôi tin rằng việc kiểm soát lạm phát vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Giá xăng dầu chiếm tỷ trọng nhất định trong cơ cấu chi phí, nhưng những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu cũng có thể khiến giá năng lượng khó tăng mạnh trong ngắn hạn. Kinh nghiệm từ năm 2022 cho thấy dù giá xăng dầu từng tăng mạnh, Việt Nam vẫn kiểm soát được lạm phát nhờ sự phối hợp đồng bộ của nhiều chính sách điều hành”, ông Độ nói. Ông Độ cũng nhận định rằng tâm lý thị trường hiện nay đã ổn định hơn so với trước đây. Nếu như trước kia mỗi khi giá xăng dầu tăng, nhiều mặt hàng thường có xu hướng tăng giá theo kiểu “té nước theo mưa”, thì từ năm 2023 đến nay tình trạng này đã giảm đáng kể. Giá xăng dầu tương đối ổn định giúp doanh nghiệp và người dân có thể thích ứng tốt hơn, đồng thời hạn chế việc điều chỉnh giá bán hàng hóa. Trong bối cảnh nhiều hợp đồng sản xuất và cung ứng được ký kết dài hạn, doanh nghiệp cũng có xu hướng kiềm chế việc tăng giá để giữ khách hàng và duy trì thị phần. Điều này góp phần hạn chế tác động lan tỏa của biến động giá xăng dầu đối với mặt bằng giá chung của nền kinh tế. PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÀI KHOÁ Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, những ngày qua tham gia họp bàn cùng các bộ ngành để đưa ra giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước và đưa ra giải pháp điều hành giá phù hợp. “Để đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, chúng tôi tiếp tục đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Cục sẽ cập nhật kịch bản lạm phát theo diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu và phương án giá cụ thể các mặt hàng nhà nước quản lý. Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá”, lãnh đạo Cục Quản lý giá cho biết. TS Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) kiến nghị, để kiểm soát lạm phát, cơ quan điều hành cần chính sách tài khóa mở rộng có kiểm soát và chính sách tiền tệ thận trọng. Cơ quan quản lý có biện pháp hữu hiệu để tín dụng đi vào sản xuất-kinh doanh, tạo ra hàng hóa mới, năng lực mới, năng suất thực, không vào các lĩnh vực rủi ro (bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ), đầu cơ hoặc đảo nợ. Cần kiểm soát lượng tiền lưu thông, không để tăng quá 20% gây mất cân đối tiền - hàng, đẩy lạm phát tăng. Viện Kinh tế Tài chính dự báo, năm 2026, áp lực lạm phát tiếp tục đến từ tác động trễ của tăng trưởng tín dụng. Để đạt được mục tiêu này, tốc độ tăng trưởng cung tiền và tín dụng cần được kiểm soát ở mức hợp lý, không để tỷ lệ tín dụng/GDP tăng nhanh và mạnh, vừa tạo áp lực lên giá cả, đồng thời làm tăng rủi ro nợ xấu. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 3 của Bộ Tài chính vừa diễn ra, bà Phan Thị Thu Hiền - Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, diễn biến chiến sự tại Trung Đông có thể tác động đến an ninh năng lượng và điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Vụ Ngân sách Nhà nước kiến nghị các đơn vị chủ động đánh giá tác động, xây dựng kịch bản tăng trưởng và phương án điều hành phù hợp, đồng thời nghiên cứu các giải pháp tài khóa; việc điều hành ngân sách cần thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, bảo đảm an toàn tài chính - ngân sách. Trong khi đó, ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, trước áp lực từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông khiến lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng, Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để điều hành nhịp nhàng, tránh tạo ra cuộc đua lãi suất gây áp lực lên nền kinh tế. NGỌC LINH Trước lo ngại lạm phát trở lại, cơ quan chức năng tìm đủ cách hạ nhiệt giá xăng dầu, tăng nguồn cung. Trong khi đó, chuyên gia đề xuất, cơ quan chức năng cần phối hợp chính sách tiền tệ và tài khóa để góp phần giữ ổn định lạm phát. Nhiều giải pháp nhằm hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước Nghị định 72 điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu. Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiều mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu liên quan được giảm về 0% và áp dụng đến hết ngày 30/4.

6 n Thứ Tư n Ngày 11/3/2026 XÃ HỘI Tối 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed AlNahyan. Chia sẻ với những khó khăn của người dân khu vực trước ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong UAE cùng các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng, thúc đẩy đối thoại, đàm phán để chấm dứt xung đột, đạt được giải pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp với UAE và các nước trong khu vực thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho xung đột tại khu vực. Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian điện đàm; đánh giá cao việc Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp trách nhiệm giải quyết các vấn đề tại Trung Đông. Tổng thống UAE nhấn mạnh mong muốn củng cố quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày một vững mạnh hơn, đề nghị lãnh đạo hai nước tích cực tiếp xúc, mở rộng phạm vi kết nối và tương tác ở các cấp khác nhau. Bày tỏ quan ngại về tác động của xung đột đối với an ninh năng lượng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng. Dựa trên tinh thần đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, Tổng thống UAE cho biết sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ định đầu mối để phối hợp, triển khai ngay các cam kết, thống nhất của lãnh đạo Chính phủ hai nước. Trong khuôn khổ cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi sâu rộng nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực phù hợp với quan tâm và thế mạnh hai bên như đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, phấn đấu thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trong công nghệ cao, hạ tầng, logistics đồng thời đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán Hiệ p định thương mạ i tự do (FTA) Việt Nam - Hộ i đồ ng Hợ p tá c vù ng Vịnh (GCC), sớm hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất. HỢP TÁC CHẶT CHẼ VỚI VIỆT NAM Cũng trong tối 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các nỗ lực trung gian hoà giải của Qatar nhằm giải quyết hoà bình các mâu thuẫn, xung đột tại khu vực Trung Đông và mong muốn Qatar cùng các bên liên quan kiềm chế, tránh làm tình hình căng thẳng leo thang. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng. Thủ tướng kêu gọi tìm kiếm giải pháp hoà bình cho khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và bảo đảm các quyền lợi chính đáng của tất cả các bên, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN, nhằm tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột hiện nay. Trong bối cảnh tình hình xung đột diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Qatar tiếp tục quan tâm, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Qatar và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam quá cảnh qua Qatar. Thủ tướng Qatar, khẳng định sẽ bảo vệ an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam “như với người dân Qatar”. Về hợp tác năng lượng giữa hai nước trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Qatar khẳng định Qatar đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết, hợp đồng với các đối tác, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần bảo đảm ổn định năng lượng tại Việt Nam. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani cũng nhấn mạnh Qatar hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng, đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam - GCC, chuyển đổi số, phát triển ngành Halal… BÌNH GIANG Trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Qatar khẳng định Qatar đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết, hợp đồng với các đối tác, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần bảo đảm ổn định năng lượng tại Việt Nam. Trong khi đó, Tổng thống UAE cho biết sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam. Qatar và UAE cam kết thực hiện cá c hợp đồng năng lượ ng vớ i Việ t Nam Qatar hiện cung cấp khoảng 20% lượng khí tự nhiên hó a lỏ ng (LNG) xuất khẩu toàn cầu, với khách hàng chủ yếu tại châu Á Ả NH: QATAR ENERGY Những bình luận của người phát ngôn Ali Mohammad Naeini dường như là lời đáp trả đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo hôm 9/3 về việc bảo vệ eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ và hàng hải quan trọng. “Lực lượng vũ trang Iran đang chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz, và đang chờ đợi tàu sân bay Gerald Ford”, ông Naeini nói. “Lãnh đạo Mỹ tuyên bố có sự hiện diện của các tàu thương mại và quân sự trong khu vực, cũng như việc chúng dễ dàng đi qua eo biển Hormuz. Trong khi trên thực tế, các tàu, thuyền và tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ đã rời khỏi khu vực và đóng quân ở khoảng cách hơn 1.000 km để tránh tên lửa và máy bay không người lái mạnh mẽ của Iran”. Hôm 9/3, Tổng thống Trump nói rằng tuyến đường qua eo biển Hormuz “sẽ vẫn an toàn”, và cảnh báo “cái giá mà Iran phải trả sẽ không thể tính toán được” nếu nước này cố gắng tấn công bất kỳ tàu nào. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông đang “xem xét” việc tiếp quản eo biển Hormuz, và gợi ý rằng hải quân sẽ hộ tống các tàu chở dầu “nếu cần thiết”. PHÁP ĐỀ XUẤT LẬP LỰC LƯỢNG HỘ TỐNG TÀU CHỞ DẦU Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã bắt đầu thảo luận về một sáng kiến do Pháp dẫn đầu, với sự tham gia của các quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu nhằm hộ tống các tàu chở dầu và khí đốt, với mục tiêu từng bước mở lại eo biển Hormuz “càng sớm càng tốt, sau khi giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột kết thúc”. Ông Macron cho biết ông đã trao đổi vớ i một số quốc gia châu Âu khác và vớ i Ấ n Độ về đề xuất này trong chuyến thăm Síp. “Chúng tôi đang chuẩn bị sứ mệnh này với các đối tác”, ông nói. Tổ ng thố ng Phá p cho biết, mục đích của sứ mệnh sẽ “hoàn toàn mang tính hòa bình và phòng thủ”, và chỉ được triển khai khi phần lớn các cuộc tấn công đã chấm dứt. Ông nhấn mạnh rằng việc đảm bảo tự do hàng hải và an ninh trên biển trong khu vực là “thiết yếu đối với các nền kinh tế của chúng ta và đối với kinh tế toàn cầu”. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã “nhiều lần cảnh báo rằng những nỗ lực làm mất ổn định Trung Đông sẽ chắc chắn gây nguy hiểm cho thị trường năng lượng toàn cầu”, làm giá tăng và nguồn cung bị hạn chế. Ông nhấn mạnh, Nga là “nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy” và sẽ tiếp tục cung cấp dầu và khí đốt cho các quốc gia là “đối tác đáng tin cậy”, như các nước ở châu Á-Thái Bình Dương, Slovakia và Hungary. Tổng thống Putin cũng nói Nga đang cân nhắc chuyển hướng nguồn cung khí đốt từ EU sang các thị trường khác, sau khi EU quyết định cấm hoàn toàn khí đốt Nga từ năm 2027. Ngày 9/3, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ tạm dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ nhằm giảm giá. Ông Trump không nói rõ lệnh trừng phạt nào sẽ được dỡ bỏ, chỉ cho biết: “Chúng tôi có trừng phạt một số quốc gia. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ chúng cho đến khi tình hình ổn định”. Iran và Nga là 2 trong số những quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất trong khi sở hữu nhiều tài nguyên dầu mỏ. Gần đây, ông Trump cho phép Ấn Độ nhập thêm dầu từ Nga sau khi hai nước đạt được thỏa thuận thương mại. MINH HẠ NH - BÌNH GIANG (theo AP, CNN, Reuters) Iran cảnh báo siết xuất khẩu dầu nếu Mỹ-Israel tiếp tục tấn công Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 10/3 tuyên bố, lực lượng này đang “chờ đợi hạm đội Hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz”, và “sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực này” nếu Mỹ - Israel tiếp tục tấn công. Iran tuyên bố phong tỏ a eo biể n Hormuz và đố t chá y tà u thuyề n dá m đi qua Ả NH MINH HỌ A: NAVY LOOKOUT Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Chính phủ UAE hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại UAE được sơ tán, trung chuyển qua UAE khi cần thiết. Tổng thống UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed cho biết sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm an toàn, sẵn sàng thu xếp cho công dân Việt Nam trở về nhà bất cứ khi nào.

