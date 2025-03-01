Báo Tiền Phong số 7

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 QUỐC HỘI VIỆT NAM KHÔNG NGỪNG TRƯỞNG THÀNH, LỚN MẠNH Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cách đây tròn 80 năm, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo hay chính kiến, đã trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Trong hoàn cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong giặc ngoài bủa vây, cuộc Tổng tuyển cử vẫn được tổ chức dân chủ, công khai, nghiêm túc và thành công, với tỷ lệ cử tri tham gia lên tới 89%... “Từ dấu mốc lịch sử năm 1946, trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò là trung tâm của đời sống chính trị - pháp lý quốc gia, là thiết chế hiến định giữ vị trí then chốt trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tổng Bí thư bày tỏ. Trên lĩnh vực lập hiến, lập pháp, Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp, gắn liền với những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Mỗi bản Hiến pháp đều phản ánh trình độ phát triển của đất nước, thể hiện tư duy đổi mới không ngừng trong tổ chức và vận hành quyền lực Nhà nước. Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, việc Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đã đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử lập hiến, hiến định mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. “Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật; đẩy mạnh đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xây dựng pháp luật, góp phần hình thành khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch, ổn định cho phát triển đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ. Cùng với đó, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội không ngừng được đổi mới, đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề lớn, bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội, gắn chặt với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; qua đó, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Trong thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân và lịch sử, với nhiều quyết sách kịp thời, đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước. Hoạt động đối ngoại nghị viện được đẩy mạnh toàn diện, chủ động và hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện rõ hình ảnh một Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI PHÁT TRIỂN MỚI Tổng Bí thư nêu rõ, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930 - 2030), 100 năm thành lập nước (1945 - 2045), Đảng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là khát vọng lớn, là ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư cho rằng, vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. "Không có đột phá về thể chế, pháp luật; không có một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao, thì những mục tiêu lớn lao ấy khó có thể trở thành hiện thực”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Trong bối cảnh đó, theo Tổng Bí thư, Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ; mở đường cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư nêu định hướng, tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp; công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước… Tổng Bí thư cũng lưu ý nâng cao chất lượng giám sát, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển, gắn “xây” với “chống”, lấy “xây” là căn bản, lâu dài. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật; chú trọng theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước dựa trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học, minh bạch. Đồng thời, đưa hoạt động đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. LUÂN DŨNG - NHƯ Ý “Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ; mở đường cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh điều này, khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), sáng 6/1. Ngày 6/1, tại họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, phát biểu, Chủ Nhật Đỏ sẽ tiếp tục là biểu tượng của lòng nhân ái, của trách nhiệm xã hội, của tinh thần đoàn kết. Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 sẽ chính thức khai mạc, tiếp tục hành trình nhân ái do báo Tiền Phong khởi xướng, chủ trì tổ chức, phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức Đoàn - Hội các cấp và nhiều đơn vị, địa phương trên toàn quốc. 17 NĂM ĐỒNG HÀNH Tổng biên tập báo Tiền Phong khẳng định, Chủ Nhật Đỏ là một dấu ấn tiêu biểu, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, nơi những giá trị tốt đẹp không chỉ được nói đến, mà được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể. Sau 17 năm đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện, Chủ Nhật Đỏ đã vận động được hàng trăm nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng vào việc giảm tình trạng khan hiếm máu mỗi dịp Tết đến, xuân về. Riêng năm 2025, cả nước tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% đến từ người hiến máu tình nguyện. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu trong 3 tháng đầu năm 2026. Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 tiếp tục sứ mệnh là nhịp cầu nhân ái, kết nối những tấm lòng thiện nguyện với người bệnh chờ máu hiến. Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex, phát biểu: “Chúng tôi tin rằng, khi có thêm nguồn lực, chương trình sẽ càng lan tỏa sâu rộng, thu hút được nhiều người trẻ cùng tham gia. Chúng tôi sẽ đồng hành dài hạn, kịp thời vì ý nghĩa của ngày hội”. PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết, Đại học Bách khoa Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra ngày 11/1 tới. Hi vọng, chương trình lan toả, sinh viên nhiều trường đến Đại học Bách khoa Hà Nội để cùng hiến máu. GIỌT HỒNG CỨU MẠNG Tại cuộc họp báo, bệnh nhân Phạm Văn Tân đến từ tỉnh Thanh Hoá gửi lời cảm ơn tới những người đã hiến máu, tiếp sự sống cho mình và hàng chục nghìn người bệnh khác. “Hơn 10 năm điều trị bệnh tan máu bẩm sinh, tôi không thể nhớ mình đã được truyền bao nhiêu máu, chỉ biết mỗi tháng truyền 3-4 đơn vị máu. Nếu thiếu máu, tôi đã chẳng thể được sống đến ngày hôm nay”. Hai con của ông Tân may mắn không bị bệnh giống cha nên tham gia hiến máu trong chương trình Chủ Nhật Đỏ. Bệnh nhân Đỗ Thành Nam, quê ở tỉnh Ninh Bình, đang điều trị bệnh bạch cầu tuỷ, rưng rưng xúc động vì nhiều năm qua được tiếp máu, giữ được sự sống là nhờ những giọt máu nghĩa tình của những người xa lạ chảy trong cơ thể. Ông Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi ở đây bệnh nhân cần máu, ở ngoài kia nhiều người tình nguyện đến cho. Những giọt máu quý giá, mang nặng nghĩa tình đó đã cứu sống chúng tôi nên không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn”. HÀ LINH 3 n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 THỜI SỰ Ngày 6/1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước đạt 2,65 triệu tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thu theo hướng bền vững, chủ yếu từ sản xuất, kinh doanh. Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó khăn, Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ miễn giảm, gia hạn thuế phí với khoảng 250.000 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, ngành tài chính mở rộng cơ sở thuế, kiểm tra, rà soát doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, quản lý nguồn thu trên địa bàn để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, thu từ địa bàn, lĩnh vực có điều kiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Bộ Tài chính là “người gác kho” trung thành, bộ não tinh nhuệ để tham mưu chính sách và sử dụng nguồn lực hiệu quả theo hướng tăng đầu tư phát triển, không đầu tư dàn trải. Bộ Tài chính đã đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2025; hoạt động thu ngân sách đã thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, với 2,65 triệu tỷ đồng, vượt dự toán. Cơ cấu nguồn thu bền vững khi có khoảng 84% từ nguồn thu nội địa. Chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn 251.000 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO CÔNG TRÌNH LỚN Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính năm 2026 tiên phong đổi mới tư duy, chuyển từ quản lý sang kiến tạo, chuyển đổi từ trạng thái thể chế là điểm nghẽn sang cạnh tranh quốc gia. Bộ Tài chính tập trung nguồn lực cho công trình lớn như đường sắt cao tốc Bắc-Nam; xây dựng chính sách chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn. Thủ tướng biểu dương tinh thần, sáng kiến của Cục Thuế trong chiến dịch 60 ngày đêm chuyển đổi thuế khoán sang kê khai. “Bộ Tài chính cần tham mưu chính sách với bộ máy tinh gọn, thể chế hoàn thiện, thu chi có dư, doanh nghiệp đổi mới, vĩ mô ổn định, nhân dân hạnh phúc, đất nước phát triển. Năm 2026, ngành tài chính cần có mục tiêu đột phá, điều hành hiệu quả, số hoá đi đầu, thu chi đột phá và tài chính bền vững”, Thủ tướng yêu cầu. Nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, ngành tài chính tiếp tục giải pháp chống thất thu các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, rủi ro (gồm đất đai, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, hộ kinh doanh thuế khoán). Ngành tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, hải quan, tích hợp đưa hoạt động quản lý thuế lên môi trường số, cung cấp dịch vụ thuế dựa trên công nghệ số. Các dịch vụ thuế điện tử được nâng cao chất lượng, như: mở rộng khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, thông báo nợ thuế, cảnh báo tình hình nợ thuế; nộp thuế điện tử qua eTax mobile, cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế từ hoạt động thương mại điện tử. GIẢM 37% ĐẦU MỐI Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, 2025 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn vượt ngoài dự báo, nhất là những biến động bất định, khó lường trên thị trường tài chính, thương mại; thiên tai, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có từ trung ương đến địa phương, với việc giảm 37% đầu mối. Ngày 1/3/2025 là dấu mốc lớn của ngành tài chính khi hợp nhất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một phần chức năng của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia thành Bộ Tài chính mới. Sau 2 lần sắp xếp, Bộ Tài chính giảm 3.600 đầu mối, tương đương 37%, giúp tinh gọn mạnh mẽ. Bộ cũng cắt 5 phòng thuộc các vụ, đồng thời xây phương án giảm 11 đơn vị sự nghiệp, từ 35 xuống 24 đơn vị (giảm 31%). “Chính sách tài khóa được điều hành chủ động, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh”, ông Thắng nói. Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ ban hành giải pháp tháo gỡ thành công kịp thời nhiều dự án tồn đọng, kéo dài trên cả nước. Theo đó, Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 2.991 dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với quy mô diện tích đất khoảng 153.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2,46 triệu tỷ đồng. NGỌC LINH Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính năm nay “cần có mục tiêu đột phá, điều hành hiệu quả, số hóa đi đầu, thu chi đột phá và tài chính bền vững”. Ngày 11/1 tới, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 sẽ chính thức khai mạc, tiếp tục hành trình nhân ái do báo Tiền Phong khởi xướng với thông điệp xuyên suốt gần 2 thập kỉ qua “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”. Số hóa đi đầu, thu chi đột phá Lan tỏa giọt máu nghĩa tình Năm 2025, thị trường tài chính phát triển ổn định, hiện đại, chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước 930 tỷ USD, gấp 1,7 lần năm 2020; xuất siêu 20 tỷ USD. Đầu tư toàn xã hội trên 4,15 triệu tỷ đồng, chiếm 32,3% GDP. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2025 của Bộ Tài chính Tại chương trình họp báo, Ban Tổ chức cùng đại diện nhà tài trợ, người đẹp, ca sĩ trao tặng các món quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư ẢNH: DƯƠNG TRIỀU PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Chủ Nhật Đỏ giúp giải quyết tình trạng thiếu máu mỗi dịp Tết đến, hè về. “Nếu không có máu, cứ 4 bệnh nhân cần máu sẽ chỉ có 3 người được truyền. Do đó, chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao Chủ Nhật Đỏ đã vận động người dân hiến máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, chữa bệnh”, ông Quế nói.

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 BƯỚC NHẢY VỌT Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là quan điểm xuyên suốt trong đường lối phát triển của Đảng qua nhiều kỳ Đại hội. Tại Đại hội XIII của Đảng (năm 2021), xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông giữ vai trò then chốt, được xác định là một trong ba đột phá chiến lược. Các nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định, hạ tầng không chỉ là điều kiện vật chất cho tăng trưởng, mà còn là nền tảng để tổ chức lại không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và bảo đảm phát triển bền vững. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045), nhiều công trình hạ tầng lớn đang hiện diện như những trụ cột kết nối tương lai, tạo nên diện mạo phát triển mới cho đất nước, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn tăng tốc tiếp theo. Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội Đảng vừa qua, Việt Nam đã tạo nên bước nhảy vọt chưa từng có về kết cấu hạ tầng giao thông, thể hiện rõ qua quy mô, tốc độ và cường độ tổ chức thực hiện. Mạng lưới đường bộ cao tốc đã tăng từ khoảng 900 km trước năm 2020 lên hơn 3.200 km, cùng hàng trăm km các tuyến kết nối, nút giao và đường dẫn. Công tác quy hoạch các loại hình giao thông được triển khai trước một bước, tạo cơ sở để dự án lớn được đầu tư đồng bộ, liên thông và hiệu quả. Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát thành tựu của nhiệm kỳ bằng 32 chữ: “Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới”. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong những kết quả đạt được, hạ tầng giao thông là điểm sáng nổi bật nhất, phản ánh rõ sự thay đổi căn bản về tư duy phát triển, từ bị động sang chủ động, từ phân tán sang đồng bộ, từ ngắn hạn sang chiến lược dài hạn. ĐƯỜNG BỘ MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.345 km tuyến chính cao tốc và gần 460 km nút giao, đường dẫn, đưa tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên hơn 3.800 km, vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 do Quốc hội và Chính phủ giao. Đặc biệt, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật, tạo trục giao thông xuyên suốt đất nước, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và mở rộng không gian phát triển cho nhiều địa phương. Cùng với việc mở rộng mạng lưới, nhiệm kỳ này còn chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy phát triển từ “xây dựng hạ tầng” sang “tổ chức khai thác hạ tầng”. Hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc đang được cấp tập hoàn thiện, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ hỗ trợ vận tải, logistics và du lịch, qua đó gia tăng giá trị kinh tế - xã hội của từng km đường cao tốc. Đây là cách tiếp cận mới, coi hạ tầng không chỉ là chi phí đầu tư, mà là tài sản phát triển dài hạn. ĐƯỜNG SẮT TRỞ LẠI VAI TRÒ TRỤ CỘT Một trong những dấu mốc quan trọng của nhiệm kỳ là việc khởi công Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12/2025, tuyến đường sắt tiêu chuẩn kết nối cửa khẩu, trung tâm kinh tế và cảng biển. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 419 km, sử dụng khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, tốc độ thiết kế tới 160 km/h, cho phép vận chuyển chung hành khách và hàng hóa khối lượng lớn. Dự án được xác định là hành lang logistics chiến lược của vùng kinh tế Bắc bộ, gắn kết thị trường trong nước với chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế. Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án hạ tầng với tổng vốn hơn 3,4 triệu tỷ đồng ngày 19/12/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh Chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo nhiều bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội thông qua các cơ chế đặc thù và thành lập các ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, đây là những dự án hạ tầng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, mang tính đồng bộ, liên vùng và có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội. Song song tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tiếp tục được chuẩn bị kỹ lưỡng để phấn đấu khởi công từ năm nay. Đây là dự án thế kỷ, không chỉ mang ý nghĩa cho giao thông, mà còn có vai trò tái cấu trúc toàn bộ hệ thống vận tải quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển theo trục Bắc - Nam và tạo động lực mới cho tăng trưởng dài hạn. HÀNG KHÔNG KẾT NỐI QUỐC GIA Trong lĩnh vực hàng không, giai đoạn 1 sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, đón chuyến bay thương mại đầu tiên và hướng tới đưa vào khai thác từ năm nay. Tổng công suất các cảng hàng không trên cả nước được nâng từ 92,4 triệu lượt khách năm 2020 lên khoảng 155 triệu lượt khách năm 2025, tạo dư địa lớn cho phát triển du lịch, logistics và các dịch vụ chất lượng cao. Cùng với đó, Sân bay Gia Bình được khởi công, được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô, có khả năng Nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII (2021 - 2025) ghi dấu bước nhảy vọt chưa từng có về kết cấu hạ tầng. Những công trình đó không chỉ là thành tựu mà còn là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV với tầm nhìn dài hạn. Cửa ngõ hàng không chiến lược Cảng hàng không quốc tế Long Thành được quy hoạch trên diện tích gần 5.000 ha, đầu tư theo 3 giai đoạn với tổng vốn khoảng 340.000 tỷ đồng (hơn 16 tỷ USD). Giai đoạn 1 (năm 2026) dự kiến vận hành một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách, công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành cả 3 giai đoạn, Long Thành đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực. Dự án được kỳ vọng tạo cực tăng trưởng mới cho vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy logistics, công nghiệp, dịch vụ và thu hút FDI chất lượng cao. Cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền, nối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ Nghi lễ phun vòi rồng đón chuyến bay tại sân bay Long Thành ngày 19/12/2025 ẢNH: VNA Hạ tầng hiện đại mở đường khát vọng phát triển

5 n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 THỜI SỰ HẠ TẦNG TRONG YÊU CẦU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ Những “mạch nối” hạ tầng được hình thành trong nhiệm kỳ vừa qua, từ cao tốc, đường sắt, sân bay đến cảng biển, đã đặt nền móng vật chất cho một giai đoạn tăng tốc mới. Vấn đề của nhiệm kỳ tới có lẽ không phải chỉ là “xây bao nhiêu”, mà là hạ tầng sẽ tạo ra giá trị gia tăng như thế nào cho nền kinh tế và đời sống xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng cao, trong đó ngành xây dựng phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, giữ vai trò trực tiếp tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Thực tiễn cho thấy, khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, tác động tích cực của nó không chỉ dừng ở việc người dân rút ngắn thời gian di chuyển, mà sản xuất, logistics, đô thị hóa tổ chức lại các cực tăng trưởng cũng đổi thay theo. Nhìn tổng thể, các công trình giao thông không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn tái định hình dòng chảy kinh tế, từ vận chuyển con người, hàng hóa đến phân bố không gian sản xuất và đô thị. Khi cao tốc, sân bay, đường sắt và cảng biển được kết nối đồng bộ, hạ tầng không chỉ phục vụ lưu thông, mà trực tiếp định hình lại cấu trúc kinh tế, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh đó, giai đoạn tới được kỳ vọng là giai đoạn chuyển hóa những “mạch nối” hạ tầng đã hình thành thành sức bật phát triển thực chất, tạo nền tảng để Việt Nam tiến gần hơn tới các mục tiêu phát triển dài hạn. VỪA LÀ “CÚ HÍCH”, VỪA TẠO NĂNG LỰC SẢN XUẤT Trao đổi với Tiền Phong, TS Nguyễn Minh Phong - Ủy viên Hội đồng tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, quy mô đầu tư hạ tầng của Việt Nam hiện nay rất lớn, với tổng vốn triển khai gần 5 triệu tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị trong việc lấy hạ tầng làm “cú hích” cho tăng trưởng, song điều quan trọng hơn là phải biến khối tài sản hạ tầng đó thành năng lực sản xuất mới. Theo TS Nguyễn Minh Phong, thành quả nhìn thấy rõ nhất chính là việc hoàn thành khoảng 3.000 km đường cao tốc trong nhiệm kỳ 2021 - 2025. Những tuyến đường này đã rút ngắn 30 - 40% thời gian vận chuyển Bắc - Nam so với trước đây, khi lưu thông chủ yếu dựa vào quốc lộ 1. Việc giảm thời gian vận chuyển kéo theo giảm chi phí lưu kho, chi phí tài chính và chi phí logistics, từ đó trực tiếp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp. Ở lĩnh vực hàng không, sân bay Long Thành giai đoạn 1 với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm được TS Nguyễn Minh Phong đánh giá là bước nhảy về năng lực kết nối quốc tế. Khi đi vào khai thác (dự kiến trong năm nay), Long Thành không chỉ chia sẻ áp lực quá tải cho Tân Sơn Nhất, mà còn rút ngắn chuỗi logistics xuất khẩu đối với các ngành hàng có giá trị cao như điện tử, công nghệ, dược phẩm và nông sản chế biến. Tuy nhiên, TS Nguyễn Minh Phong cũng lưu ý hạ tầng không phải “đũa thần”. Nếu chỉ tập trung vào hạ tầng và bất động sản mà thiếu sự cân đối với sản xuất vật chất, công nghệ cao và năng lượng sạch, thì nền kinh tế có thể đối mặt với rủi ro nợ xấu và lãng phí nguồn lực. “Mục tiêu cuối cùng của đầu tư hạ tầng phải là tạo ra năng lực sản xuất mới, từ đó hướng tới tăng trưởng hai con số một cách thực chất”, ông Phong nhấn mạnh. Ở góc độ tổ chức vận tải và phát triển không gian, ông Bùi Xuân Phong - nguyên Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải đường sắt Việt Nam - cho rằng, trục cao tốc Bắc - Nam không đơn thuần là một công trình giao thông, mà là “xương sống” tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia. Theo ông Phong, khi cao tốc được thông suốt, dòng hàng hóa, dòng vốn và lao động không còn bị dồn nén vào một vài cực tăng trưởng truyền thống. Thực tế cho thấy, dọc theo các tuyến cao tốc, nhiều địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Long An đã hình thành các trung tâm logistics, khu công nghiệp và đô thị mới, tạo ra những cực tăng trưởng vệ tinh gắn với sản xuất, chế biến và dịch vụ hậu cần. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, cao tốc còn tác động đến xã hội sâu rộng khi giảm áp lực cho các trục quốc lộ cũ, nâng cao an toàn giao thông và mở ra khả năng phân bổ lại dân cư, lao động theo hướng hợp lý hơn. Theo ông Bùi Xuân Phong, ở góc độ này, hạ tầng chính là công cụ quan trọng để thực hiện phát triển bao trùm và thu hẹp khoảng cách vùng miền. Quan trọng hơn, cao tốc Bắc - Nam đã tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia. Dọc theo cao tốc, các khu đô thị mới đã hình thành bên cạnh những đô thị lõi truyền thống. Song song với cao tốc Bắc - Nam, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được xác định là công trình hạ tầng chiến lược mang tầm vóc thế kỷ, có vai trò tái cấu trúc toàn bộ hệ thống vận tải quốc gia trong dài hạn. Đây là dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và đang được Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị triển khai với quyết tâm chính trị rất cao. Dự kiến dự án sẽ khởi công trong năm nay. Ở tầm nhìn dài hạn hơn, TS Nguyễn Văn Lộc - giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài gần 420 km, khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, tốc độ thiết kế 160 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 203.000 tỷ đồng vừa được khởi công giai đoạn 1 ngày 19/12/2025, sẽ hình thành hành lang logistics chiến lược phía Bắc. Khi hoàn thành, tuyến đường này kết nối trực tiếp cửa khẩu Lào Cai với cảng biển Hải Phòng, đảm nhận khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn hơn nhiều lần hiện nay, góp phần kéo giảm chi phí logistics - vốn đang chiếm khoảng 16 - 20% GDP. Quan trọng hơn, tuyến đường sắt này mở ra không gian phát triển mới cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và dịch vụ hỗ trợ. Theo TS Nguyễn Văn Lộc, đây là cách tiếp cận phát triển bao trùm, phù hợp với các mục tiêu dài hạn đã được Đảng xác định. LẬP ĐÔNG Giai đoạn 2026 - 2030, hạ tầng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm, không chỉ hỗ trợ mà trực tiếp dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Công trình thế kỷ Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Dự án có 23 nhà ga, trong đó có 5 ga hàng hóa, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách tốc độ cao đồng thời hỗ trợ logistics trên trục Bắc - Nam. Tuyến được thiết kế với tốc độ khai thác trên 300 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và TPHCM xuống còn khoảng 6 - 7 giờ, thay vì gần một ngày như hiện nay bằng đường sắt thường. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng (tương đương 67,3 tỷ USD), sử dụng vốn ngân sách nhà nước kết hợp các nguồn hợp pháp khác; dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2035. tiếp nhận các loại máy bay hiện đại nhất. Dự án này vừa mở rộng không gian phát triển cho Bắc Ninh và vùng Bắc bộ vừa góp phần hình thành cực tăng trưởng mới gắn với công nghiệp, logistics và dịch vụ hàng không. Việc chuyển giao quyền vận hành sân bay Phú Quốc từ Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân là bước đi quan trọng, thể hiện tư duy mới trong huy động và sử dụng nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ. KẾT NỐI TỪ NÚI RA BIỂN Trong nhiệm kỳ vừa qua, lĩnh vực đường thủy và kinh tế biển có những chuyển động quan trọng về tư duy và tổ chức. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hình thành Cục Hàng hải & Đường thủy, cùng đầu tư cảng biển lớn đã nâng cao năng lực kết nối vùng miền, phát triển hạ tầng logistics và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Các tuyến vận tải thủy, cảng biển và logistics ven biển đang tạo thêm không gian phát triển mới cho nhiều địa phương, nhất là ở những khu vực ven biển, đô thị động lực và vùng kinh tế trọng điểm, góp phần kết nối thông suốt giữa núi - đồng bằng - biển trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. NỀN MÓNG CHO GIAI ĐOẠN MỚI Từ cao tốc, đường sắt, sân bay đến cảng biển, những công trình hạ tầng lớn trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 không chỉ làm thay đổi diện mạo đất nước, mà còn tạo nền móng vật chất cho khát vọng phát triển dài hạn. Những kết quả đó, như Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh, không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới. Đất nước sẽ bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV. Khi đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục đầu tư hạ tầng, mà còn là chuyển hóa hạ tầng thành động lực tăng trưởng thực chất, tái cấu trúc không gian phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân. Từ nền móng đã được đặt ra, những công trình kết nối tương lai hôm nay chính là điểm tựa để Việt Nam tăng tốc trong nhiệm kỳ mới và hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn của dân tộc. LỘC LIÊN Phối cảnh đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng Phối cảnh Cảng HKQT Long Thành sau khi hoàn thành ẢNH: ACV Dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội

Trong quá trình chuyển đổi, Bộ GD&ĐT lưu ý và làm rõ 3 vấn đề mà phụ huynh và giáo viên quan tâm. Thứ nhất, Bộ GD&ĐT khẳng định không phủ nhận giá trị khoa học, sư phạm và thực tiễn của các bộ sách đã được biên soạn, thẩm định và phê duyệt trước đây (như Cánh diều, Chân trời Sáng tạo,…). Đây đều là các sản phẩm trí tuệ được xây dựng và phê duyệt đúng quy trình, quy định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ ban hành. Trong giai đoạn chuyển đổi, các bộ sách này không bị loại bỏ, mà chuyển từ vai trò sách giáo khoa chính khóa sang tài liệu tham khảo và học liệu bổ trợ quan trọng. Các nhà trường, thư viện có thể tiếp tục lưu trữ, khai thác và sử dụng các bộ sách này để giáo viên và học sinh tham khảo, so sánh, đối chiếu, làm phong phú nội dung dạy học và bài giảng. Thứ hai, việc thống nhất sử dụng một bộ sách không đồng nghĩa với việc áp đặt phương pháp dạy học. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình mở, trong đó sách giáo khoa chỉ là tài liệu cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt, không phải khuôn mẫu cứng nhắc cho hoạt động dạy học. Bộ tiếp tục chỉ đạo giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức dạy học, lựa chọn phương pháp, hình thức và học liệu phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tiễn của nhà trường. Giáo viên dạy học theo yêu cầu cần đạt của chương trình, không dạy học theo lối đọc - chép nội dung sách giáo khoa, bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh đúng định hướng đổi mới giáo dục. Thứ ba, Bộ GD&ĐT xác định tập huấn giáo viên và bảo đảm đầy đủ các điều kiện triển khai là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của việc sử dụng một bộ sách thống nhất toàn quốc. Việc chuyển đổi chỉ đạt mục tiêu khi giáo viên được trang bị đầy đủ về chuyên môn, phương pháp và học liệu cần thiết. Bộ GD&ĐT tổ chức rà soát, đánh giá và chỉnh lí, hoàn thiện (nếu cần thiết) bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống nhằm bảo đảm chất lượng khoa học, sư phạm và tính chuẩn mực khi triển khai sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Bộ chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên trên toàn quốc về cách tiếp cận, khai thác bộ sách thống nhất, gắn với việc sử dụng linh hoạt các nguồn học liệu tham khảo khác, phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Bộ cũng phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh cơ cấu ngân sách, từng bước chuyển từ hỗ trợ mua nhiều bộ sách sang hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành việc cung cấp miễn phí sách giáo khoa. Đồng thời, Bộ chỉ đạo xây dựng cơ chế tổ chức in ấn, phát hành tập trung, áp dụng đấu thầu theo quy định của pháp luật nhằm tiếp tục giảm giá sách, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng cho mọi học sinh. HOA BAN VẪN BỎ NGỎ DẠY THÊM “CHÉO CÁNH” Bộ GD&ĐT khẳng định dự thảo không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo. Trọng tâm được xác định là siết quản lí, ngăn chặn dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm. Song, vấn đề cốt lõi đặt ra là: liệu các biện pháp quản lí mang tính thủ tục có đủ sức xử lí những “vùng xám” vốn tồn tại dai dẳng trong hoạt động dạy thêm hiện nay? Dự thảo bổ sung hàng loạt yêu cầu đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền, từ đăng kí kinh doanh, công khai thông tin môn học, thời lượng, danh sách giáo viên, mức thu học phí, đến trách nhiệm báo cáo của giáo viên với hiệu trưởng. Về mặt lí thuyết, đây là những quy định chặt chẽ, hướng tới minh bạch hóa hoạt động dạy thêm. Tuy nhiên, trên thực tế, việc “công khai” thông tin chưa chắc đã đồng nghĩa với việc kiểm soát được bản chất. Khi nhu cầu học thêm vẫn rất lớn, các cơ sở dạy thêm hoàn toàn có thể tuân thủ đầy đủ thủ tục nhưng vẫn vận hành theo những cách thức tinh vi, né tránh giám sát. Dự thảo cũng nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân của giáo viên, kể cả trong trường hợp không trực tiếp đứng tên kinh doanh hay để người thân đứng tên. Cách tiếp cận này cho thấy nỗ lực “bịt lỗ hổng” chính sách từng tồn tại. Thế nhưng, khi trách nhiệm được quy định rất rộng, trong khi công cụ phát hiện, xác minh vi phạm lại chưa rõ ràng, câu hỏi đặt ra: ai sẽ đủ thẩm quyền và năng lực để chứng minh giáo viên trực tiếp hay gián tiếp tham gia điều hành, chi phối hoạt động dạy thêm? Nếu không có cơ chế giám sát khả thi, quy định dễ rơi vào tình trạng câu chữ thì chặt, làm thì khó. Không ít nhà trường cho rằng, dự thảo chưa tạo được bước ngoặt so với quy định hiện hành. Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, thông tư vẫn chưa phản ánh đúng thực tế. Phụ huynh và giáo viên đều có nhu cầu học thêm, dạy thêm, trong khi việc cấm dạy thêm trong trường đã vô hình trung đẩy toàn bộ nhu cầu này ra ngoài xã hội, nơi chi phí cao hơn và ít được kiểm soát hơn. Khi cánh cửa trong trường đóng lại, thị trường dạy thêm ngoài trường lập tức mở rộng-một hệ quả đã được dự báo nhưng chưa được xử lí rốt ráo. Đáng chú ý, dự thảo gần như “bỏ ngỏ” bài toán dạy thêm chéo cánh-hiện tượng giáo viên trong cùng một trường hoặc nhiều trường liên kết, đổi chéo học sinh để dạy thêm tại các trung tâm bên ngoài. Cách làm này giúp giáo viên né quy định không dạy thêm chính học sinh của mình, nhưng về bản chất, áp lực học thêm đối với học sinh và phụ huynh không hề giảm. Trong khi đó, dù giao trách nhiệm quản lí cho hiệu trưởng, dự thảo lại không trao cho họ đủ công cụ và thẩm quyền để xử lí các mối quan hệ chéo, diễn ra ngoài phạm vi nhà trường. PHẢI GIÁM SÁT “QUYỀN LỰC MỀM” GIÁO VIÊN Thực tế vi phạm cho thấy khoảng trống chính sách vẫn còn rất lớn. Ngày 6/1, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoa Lư (Ninh Bình) đã kỷ luật cảnh cáo bà Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành, do vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh việc các giáo viên đưa học sinh vào trường dạy thêm ban đêm để thu tiền - một hành vi diễn ra công khai trong bối cảnh cả nước đang thực hiện lệnh cấm. Những vụ việc này đặt ra câu hỏi: nếu các quy định hiện hành đủ mạnh, liệu các vi phạm có diễn ra ngang nhiên đến vậy? Từ góc nhìn phụ huynh, dự thảo thông tư chưa chạm tới nỗi lo lớn nhất: tình trạng giáo viên sử dụng “quyền lực mềm” để tạo sức ép buộc học sinh phải học thêm. Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Việt Hưng, Hà Nội) cho rằng, khi không có chế tài rõ ràng đối với hành vi gây áp lực tinh vi này, phụ huynh vẫn buộc phải cho con học thêm để “giữ hòa khí”. Minh bạch hóa dữ liệu giữa trường - trung tâm - giáo viên chỉ giúp hạn chế một phần nhỏ, trong khi các hình thức đổi chéo học sinh vẫn tồn tại như một lối thoát quen thuộc. Chị Nguyễn Tuyết Mai, phụ huynh có con học lớp 8 tại Trường THCS Tứ Hiệp (Hà Nội), thừa nhận đang cho con học thêm chính giáo viên dạy trên lớp, dù biết là vi phạm. Điều đáng nói, đây không phải vì bị ép buộc, mà vì nhu cầu học thêm chính đáng. Tuy nhiên, để được học, phụ huynh phải “xin”, phải nhờ cậy mối quan hệ - một thực tế cho thấy chính sách hiện nay chưa tạo ra môi trường minh bạch và công bằng. Khi nhu cầu chính đáng không có lối đi hợp pháp, nó buộc phải tìm đường vòng. Rõ ràng, dự thảo thông tư đã cố gắng siết chặt quản lí bằng các quy định chi tiết. Nhưng nếu không giải quyết tận gốc mâu thuẫn giữa nhu cầu học thêm rất lớn của xã hội và cách thức quản lí còn nặng về hành chính, dạy thêm, học thêm sẽ tiếp tục biến tướng. Khi đó, thông tư dù sửa đổi bao nhiêu lần, cũng khó đi vào cuộc sống. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư số 29 (sửa đổi) về dạy thêm, học thêm. Động thái này cho thấy “tuổi thọ” ngắn hiếm thấy đối với một thông tư. Tuy nhiên, khi đặt dự thảo vào thực tiễn nhà trường và đời sống phụ huynh, nhiều câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải. Sáng 6/1, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống được nhiều trường trên cả nước lựa chọn nhất trong 3 bộ sách. Vì vậy, khi tổ chức thực hiện sử dụng 1 bộ sách thống nhất sẽ có sự tác động ít nhất đến nhà trường, giáo viên và học sinh. Sửa thông tư để ngăn dạy thêm trá hình 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 Học sinh Hà Nội thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Bộ GD&ĐT nêu lý do chọn bộ sách Kết nối Tri thức Điểm nghẽn lớn nhất của dự thảo thông tư sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm không nằm ở việc thiếu quy định, mà nằm ở chỗ chưa có giải pháp xử lí “quyền lực mềm” của giáo viên trong nhà trường – yếu tố cốt lõi chi phối hành vi học thêm hiện nay. Đây chính là “vùng xám” khiến phụ huynh dù bức xúc vẫn buộc phải cho con đi học thêm để tránh rủi ro cho quá trình học tập. Bộ sách Kết nối Tri thức với Cuộc sống chính thức trở thành bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm 2026 ẢNH: NXBGDVN

