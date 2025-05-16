Báo Tiền Phong số 69

Tại cuộc họp, làm việc giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan đến chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn; quy hoạch và thu hút đầu tư cảng hàng không Lai Châu. Cùng với đó là việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn để bố trí, sắp xếp và ổn định dân cư; đầu tư hạ tầng y tế; khai thác đất hiếm; sửa đổi Quy hoạch điện VIII; xây dựng đường tuần tra biên giới. Về đề xuất sớm đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc chủ trương giao tỉnh Lai Châu làm cơ quan chủ quản, cùng các cơ quan nghiên cứu, rà soát lại hướng tuyến, tổng mức đầu tư…, xây dựng dự án, tiến hành các thủ tục theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Về đề xuất sớm phê duyệt quy hoạch và có cơ chế thu hút đầu tư cảng hàng không Lai Châu, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phù hợp với sự phát triển chung của đất nước; triển khai trên tinh thần kêu gọi hợp tác công tư và địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện cho Lai Châu, Lào Cai phát triển hơn nữa, trong đó có lĩnh vực kinh tế tầm thấp. Với cả hai nội dung nói trên, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là bảo đảm hiệu quả và tối ưu hóa đầu tư. Cũng tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo Kết luận 81 của Bộ Chính trị. Trong năm 2025, đã khởi công 100 trường tại 100 xã thuộc 18 địa phương, được bố trí ngân sách Trung ương và 8 trường thuộc 3 tỉnh từ ngân sách địa phương, vốn xã hội hóa. Đến nay, có 1 trường đã khánh thành, đưa vào sử dụng và dự kiến các trường này sẽ hoàn thành trước 30/8 để kịp thời phục vụ năm học mới. Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương liên quan tiếp tục bám sát Kết luận 81 của Bộ Chính trị; rà soát, triển khai việc xây dựng các trường phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nơi; điều chỉnh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; chuẩn bị tốt việc quản lý, vận hành các trường khi hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động… Bên cạnh đó, Thường trực Chính phủ cũng đã cho ý kiến về một số nội dung liên quan công tác di dân, tái định cư cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, các dự án điện mặt trời hưởng giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ ưu đãi). LUÂN DŨNG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 10/3/2026 Theo đó, việc kiểm tra, giám sát nhằm bước đầu nắm tình hình công tác quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện trong 2 đợt, trong đó đợt thứ nhất giám sát 2 nội dung, tiến hành trong tháng 3/2026 và đợt 2 kiểm tra 3 nội dung, tiến hành trong tháng 9/2026. Tại hội nghị, ông Trần Huy Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 01CT/TW ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh báo cáo về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận sự chủ động, tích cực của tỉnh Bắc Ninh trong tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, tỉnh Bắc Ninh quan tâm nêu rõ những cách làm hay, sáng tạo của tỉnh trong việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết; đồng thời rà soát để tính toán điều chỉnh những giải pháp trong chương trình hành động để bảo đảm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Sau giám sát, tỉnh Bắc Ninh cần sớm đánh giá tổng thể, trên cơ sở đó ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp từ cơ sở. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh chú trọng công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh toàn dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các cấp. Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 46, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các bước theo đúng quy định, từ công tác nhân sự, tổ chức tuyên truyền đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên chỉ đạo rà soát, nắm tình hình cử tri, các địa điểm tổ chức bỏ phiếu. Tỉnh Bắc Ninh chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20262031, bảo đảm an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội non sông. NGUYỄN THẮNG Ngày 9/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh Thủ tướng lưu ý khi xây dựng đường cao tốc, cảng hàng không Lai Châu Sáng 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xây dựng đường cao tốc, cảng hàng không Lai Châu, cùng một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, các dự án điện mặt trời…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói về việc tăng lương 3 n Thứ Ba n Ngày 10/3/2026 THỜI SỰ Ngày 9/3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự Hội nghị Tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Lào Cai. Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai, gồm các phường, xã: Âu Lâu, Nam Cường, Yên Bái, Văn Phú, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Quy Mông, Trấn Yên, Hồng Việt, Bảo Ái, Yên Bình, Thác Bà, Cảm Nhân, Yên Thành, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Tân Lĩnh, Phúc Lợi, Khánh Hòa. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khác cùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai gồm: Ông Sùng A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Lào Cai; bà Phạm Thị Phương - Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Hồng Thoan - Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai; bà Lý Thu Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Phát biểu trước cử tri với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, nay là Phó Thủ tướng, đại biểu Quốc hội khoá XV, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết nhiệm kỳ qua bà đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, tận tâm hiến kế và tham gia triển khai các thể chế, chính sách nhằm đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Các hoạt động được bà tập trung thời gian qua gồm: Nâng cao các chính sách cho người có công, người yếu thế trong xã hội, cán bộ, công chức... Đặc biệt, trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ, bà tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội thực hiện cuộc sắp xếp tỉnh thành và chính quyền địa phương hai cấp. Về chương trình hành động nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI, Phó Thủ tướng cam kết sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết, cống hiến vì hạnh phúc của người dân, gắn bó với cử tri nơi mình ứng cử, tiếp thu các ý kiến để tham gia điều hành Chính phủ, qua đó thực hiện tốt hơn công việc của mình trong kỷ nguyên mới của đất nước. Phó Thủ tướng sẽ tập trung trước hết cho việc xây dựng và phát triển thể chế, pháp luật thông qua học tập từ thực tiễn, đặc biệt là kinh nghiệm quốc tế. Thứ hai, Phó Thủ tướng cam kết sẽ chú trọng, tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược về hạ tầng, phát triển nhân lực, văn hoá, con người Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng. Bà cũng cam kết sẽ luôn đồng hành với cấp uỷ, chính quyền và cử tri Lào Cai để đưa tỉnh thành trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc. “Với tình cảm sâu nặng, tôi sẽ nỗ lực hết mình, năng động, sáng tạo để thực hiện tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và chức trách của người lãnh đạo Chính phủ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói. TIẾP TỤC CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG Tại hội nghị, các cử tri nhất trí cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên; nhiều người bày tỏ sự trân trọng về bề dày kinh nghiệm công tác cũng như tâm huyết của Phó Thủ tướng. Cử tri đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề từ thực tiễn địa phương cũng như các vấn đề chung của đất nước, đặc biệt là sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Đại diện các ứng viên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đưa ra các kiến giải, cam kết thực hiện trong thời gian tới. Về thủ tục hành chính, bà cho hay hiện cấp xã phải thực hiện hơn 800 nghiệp vụ với 327 thủ tục hành chính (chưa kể các nghiệp vụ, thủ tục phải phối hợp với cấp tỉnh), cao gấp đôi trước khi sáp nhập. Cấp tỉnh sau khi không còn cấp huyện cũng có số thủ tục hành chính cần thực hiện tăng thêm 30%. Giải pháp quan trọng nhất là phải tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tiếp tục cắt giảm 60% thủ tục hiện có. Bà Trà cũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ kiên quyết loại bỏ tình trạng các bộ ngành, địa phương xin ý kiến của các bộ, sở ngành, đơn vị liên quan khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền để công việc không bị chậm trễ, phiền hà và phát sinh tiêu cực. Phó Thủ tướng cũng cho biết sẽ tạo cơ chế để tổ chức, cá nhân tham gia nhiều hơn nữa vào việc thực hiện thủ tục hành chính để giảm tải cho các trung tâm hành chính công. Về cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng cho biết hiện Chính phủ đang thực hiện tăng lương và thu nhập cho cả khối nhà nước và tư nhân đúng theo lộ trình, nhưng lương và thu nhập vẫn thấp hơn nhu cầu thực tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi thực hiện xong việc sắp xếp bộ máy và tăng trưởng trên 2 con số, các nguồn lực để chi trả lương sẽ tăng. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang tính toán cơ chế để các đơn vị, tổ chức có nguồn kinh phí để thưởng, nhằm tăng hiệu quả, khuyến khích người lao động, trong đó có cán bộ không chuyên trách ở xã. SỸ LỰC Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đang thực hiện tăng lương và thu nhập cho cả khối nhà nước và tư nhân đúng theo lộ trình, nhưng lương và thu nhập vẫn thấp hơn nhu cầu thực tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi thực hiện xong việc sắp xếp bộ máy và tăng trưởng trên 2 con số, các nguồn lực để chi trả lương sẽ tăng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày chương trình hành động Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng trả lời, góp ý và đưa ra nhiều yêu cầu về các vấn đề cụ thể của tỉnh Lào Cai như: Phát triển công nghiệp, khai khoáng, thậm chí là xây dựng các công trình hạ tầng phải chú trọng giữ gìn môi trường, đặc biệt là môi trường văn hoá. “Lào Cai là vùng đất cổ, nhiều tầng văn hoá. Đây là nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, cần giữ gìn và phát huy để biến Lào Cai thành địa phương đậm đà bản sắc, đáng đến và đáng sống”, Phó Thủ tướng nói. Ngày 9/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 ở 4 xã Ia Tul và Ia Sao (buổi chiều), phường Ayun Pa và xã Ia Rbol (buổi sáng). Tại buổi tiếp xúc cử tri buổi sáng, nhiều cử tri đã gửi gắm những quan tâm, ý kiến tới các ứng cử viên. Cử tri Trương Đình Khỏe (phường Ayun Pa) cho biết, xem quá trình công tác, bản thân thấy cả 5 ứng cử viên đều đủ đức, đủ tài. Cử tri Khỏe mong ứng cử viên quan tâm về quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Ông Khỏe lấy ví dụ, một người ở phường Ayun Pa đi công tác ở Hà Nội, nếu bị gì, để thực hiện theo bước, trình tự để được hưởng BHYT phải quay lại địa phương làm thủ tục. Cử tri cũng đặt thắc mắc, giá tiền mua BHYT giống nhau nhưng lại được hưởng khác nhau khi đi thăm khám ở các cơ sở khác nhau. Ở một nội dung khác, theo cử tri Khỏe, cơn bão số 13 và mưa lũ năm 2025, ngoài những yếu tố thiên nhiên còn có những yếu tố tác động của con người, cụ thể việc xả lũ của các công trình thủy điện ảnh hưởng tới người dân. Nhiều máy móc phục vụ nông nghiệp của người dân bị ngập, hư hỏng, việc khắc phục rất tốn kém. Đặc biệt, theo cử tri Khỏe, hiện nay, giá xăng dầu đang leo thang, ảnh hưởng nhiều tới người dân, giá cả vật tư leo thang. Cử tri Khỏe đề nghị quý đại biểu quan tâm tới các vấn đề này, có chính sách hỗ trợ người dân điều tiết giá cả. Tại hội nghị tiếp xúc buổi chiều 9/3 ở xã Ia Tul, đa số ý kiến cử tri kiến nghị các ứng cử viên quan tâm tới việc đầu tư, khắc phục hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống cấp do thiên tai, bão lũ trong năm 2025. Đồng thời, một số cử tri kiến nghị các ứng cử viên quan tâm hơn tới việc đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng đoàn thanh niên các xã, chẳng hạn như hệ thống máy tính để có điều kiện tiếp cận, chuyển đổi số tốt hơn. Ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới những đại biểu trúng cử sẽ có tham mưu, đề đạt các kiến nghị của cử tri. “Chúng tôi tiếp thu, ghi nhận tất cả các ý kiến. Đồng thời gửi về Ủy ban bầu cử Quốc gia để cấp thẩm quyền sớm có giải pháp. Thư ký hội nghị tổng hợp, gửi cho đại biểu trúng cử”, ông Siu Trung lưu ý. Trong khuôn khổ hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, cả 5 ứng cử viên đã nhận được nhiều ý kiến của bà con. Tuy nhiên, đây mới chỉ là buổi tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chưa phải là đại biểu chính thức. Anh Huy cho biết, sẽ cùng 4 ứng cử viên tiếp thu một cách đầy đủ, báo cấp thẩm quyền xử lý các kiến nghị sớm nhất có thể. Theo anh Bùi Quang Huy, nội dung này cơ bản thẩm quyền của xã nhưng ở diễn đàn khác nhau cả 5 ứng cử viên sẽ có những đề xuất. Ở cương vị nào cả 5 ứng cử viên cũng sẽ quan tâm. TUẤN NGUYỄN - TIỀN LÊ - TRƯƠNG ĐỊNH Cử tri Trương Đình Khỏe tại hội nghị tiếp xúc cử tri Giá xăng dầu "làm nóng" hội nghị tiếp xúc cử tri Tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6 (Gia Lai), cử tri Trương Đình Khỏe (phường Ayun Pa) gửi gắm, mong muốn cơ quan nhà nước có hỗ trợ, giải quyết việc xăng dầu tăng giá ảnh hưởng nhiều tới người dân.

4 n Thứ Ba n Ngày 10/3/2026 KINH TẾ Nỗi lo giá dầu vọt lên 200 USD Theo dự báo của Goldman Sachs, giá dầu có thể vượt đỉnh năm 2022, thậm chí thách thức kỷ lục năm 2008 nếu eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu, tiếp tục đóng cửa trong suốt tháng 3. Dầu Brent đã tăng 23% lên 114,14 USD/thùng trên thị trường London ngày 9/3, trong khi dầu WTI tăng 24% lên 113,11 USD/thùng. Các nhà giao dịch đang tính đến khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Deutsche Bank cho rằ ng, trong kịch bản xấu nhất, giá dầu có thể tăng vọt lên 200 USD/thùng, gây cú sốc buộc các ngân hàng trung ương phải đối mặt với nguy cơ kép: tăng trưởng chậm lại và đình lạm. Các nhà kinh tế ước tính, giá dầu lên trên 100 USD/thùng có thể khiến lạm phát toàn cầu tăng thêm 0,7 điểm và giảm tăng trưởng kinh tế 0,4 điểm. Hàn Quốc dự kiến sẽ áp đặt mức giá trần nhiên liệu, lần đầu tiên trong gần 30 năm, do lo ngại NỖ LỰ C ĐẢ M BẢ O CỬA HÀNG BÁN CẦM CHỪNG, NGUY CƠ ĐÓNG CỬA Những ngày gần đây, nhiều cửa hàng xăng dầu mang thương hiệu PV OIL trên địa bàn Quảng Trị rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung khi không thể nhập hàng từ doanh nghiệp đầu mối. Tình trạng này khiến không ít cơ sở bán lẻ phải giảm lượng bán hoặc chỉ phục vụ khách quen để duy trì hoạt động. Ông Trần Đại Thắng, chủ Cửa hàng xăng dầu Đức Thắng (đường Điện Biên Phủ, phường Đồng Sơn), cho biết, lâu nay cửa hàng của ông nhập xăng dầu từ doanh nghiệp đầu mối PV OIL, có tổng kho đặt tại Vũng Áng (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, nhữ ng ngà y qua, cửa hàng không thể nhập được xăng dầu để bán. Theo thông tin từ phía tổng kho, do ảnh hưởng của chiến sự nên việc nhập xăng dầu gặp khó khăn, dẫn đến không có nguồn hàng để phân phối cho các đại lý bán lẻ. “Chúng tôi đã liên hệ với tổng kho của PV OIL ở Đà Nẵng để tìm nguồn hàng thay thế nhưng phía này cũng thông báo hết hàng. Vì vậy, cửa hàng phải bán cầm chừng, ưu tiên cho các khách hàng quen lâu nay”, ông Thắng nó i. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Cửa hàng xăng dầu Tiên Phong nằm trên tuyến Quốc lộ 12A, thuộc phường Ba Đồn. Theo ông Phạm Văn Xướng, chủ cửa hàng, đơn vị đã nhiều ngày không thể nhập xăng dầu từ doanh nghiệp đầu mối. Trong khi đó, tổng lượng xăng dầu dự trữ của cửa hàng tối đa chỉ 70 m3, không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian dài. “Không nhập được xăng dầu nên việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt, chúng tôi phải ưu tiên cho các đối tác thân thiết lâu nay, còn lại vẫn bán nhưng hạn chế để duy trì hoạt động. Nếu tình trạng này kéo dài, cửa hàng có thể phải đóng cửa trong vài ngày tới”, ông Xướng lo ngại. NGUỒN CUNG TỪ PETROLIMEX VẪN ỔN ĐỊNH Trái với tình trạng khó khăn của các cửa hàng phụ thuộc nguồn hàng từ PV OIL, nhiều cửa hàng là đại lý hoặc nhập xăng dầu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vẫn duy trì hoạt động bình thường. Ông Lê Anh Hùng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Bình (Petrolimex Quảng Bình), cho biết nguồn cung xăng dầu của đơn vị hiện vẫn ổn định. Theo ông Hùng, trước những diễn biến khó lường của tình hình chiến sự tại Trung Đông, doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn hàng. “Chúng tôi không bán cho các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, đồng thời hạn chế cung cấp cho những đối tác không có quan hệ ổn định lâu dài. Các khách hàng truyền thống và người dân mua lẻ vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu”, ông Hùng cho biết. HÀ TĨNH CHỦ ĐỘNG NGUỒN HÀNG Trong khi một số cửa hàng tại Quảng Trị gặp khó khăn về nguồn hàng, tại Hà Tĩnh, nơi đặt các tổng kho xăng dầu lớn của khu vực, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Tại một số cửa hàng ở khu vực cảng Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lượng phương tiện đến đổ xăng vẫn ở mức bình thường, không xuất hiện tình trạng chen lấn hay mua tích trữ. Nhân viên bán hàng tại cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam cho biết: “Khoảng vài ngày trước, một số người tranh thủ đổ đầy bình vì lo giá xăng tăng. Tuy nhiên, hai ngày trở lại đây lượng khách đã trở lại bình thường, không còn tình trạng mua tích trữ”, nhân viên cửa hàng cho biết. Tạ i Hà Tĩnh hiện có hai kho xăng dầu lớn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho khu vực Bắc Trung bộ. Trong đó, kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng có sức chứa khoảng 60.000 m3. Tổng kho xăng dầu của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam cũng có sức chứa tương đương. Hai kho này cung cấp nguồn nhiên liệu cho Hà Tĩnh và nhiều tỉnh lân cận. Ông Nguyễn Trọng Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, cho biết, doanh nghiệp vẫn đang chủ động nguồn hàng để đảm bảo cung ứng ổn định cho thị trường. “Hiện nay, Công ty vẫn đảm bảo nguồn cung xăng dầu, hệ thống phân phối hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng đứt đoạn nguồn hàng. Tuy nhiên, do giá xăng dầu thế giới biến động gần như từng ngày nên doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực về giá và nguồn nhập”, ông Ngọc chia sẻ. Theo ông Ngọc, trong một số trường hợp bất khả kháng, đối tác nước ngoài có thể điều chỉnh hoặc cắt các đơn hàng đã thỏa thuận trước để áp dụng mức giá mới. Do đó, doanh nghiệp cũng phải tính toán kỹ kế hoạch nhập hàng và phân phối để tránh rủi ro cho hệ thống. KHUYẾN CÁO KHÔNG MUA TÍCH TRỮ Theo lãnh đạo Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, lượng khách đến mua xăng dầu tại các cửa hàng hiện vẫn ở mức bình thường. Doanh nghiệp không bán tích trữ với số lượng lớn mà chỉ cung ứng theo nhu cầu thực tế của thị trường. “Chúng tôi Trong khi nhiều cửa hàng xăng dầu tại Quảng Trị đang gặp khó khăn do không thể nhập hàng từ doanh nghiệp đầu mối PV OIL, buộc phải bán cầm chừng, tại Hà Tĩnh, nơi có các tổng kho lớn cung cấp nhiên liệu cho khu vực Bắc Trung bộ, nguồn cung vẫn được khẳng định đảm bảo ổn định. Nguy cơ khan hiếm xăng dầu cục bộ Hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp Giang Nam vẫn hoạt động bình thường Ở Hà Tĩnh chưa thấy khách hàng phàn nàn về việc khan hiếm xăng dầu Ả NH: HOÀ I NAM Cửa hàng xăng dầu Đức Thắng không nhập được hàng từ nhiều ngày nay Những cửa hàng xăng dầu PV OIL trên địa bàn Quảng Trị không thể nhập hàng từ doanh nghiệp đầu mối Ả NH: HOÀ NG NAM Liên quan phản ánh của một số cửa hàng bán lẻ không thể mua hàng từ doanh nghiệp đầu mối PV OIL, đại diện Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PV OIL Vũng Áng) cho biết, trong giai đoạn hiện nay, đơn vị vẫn đang đảm bảo nguồn cung và ưu tiên cấp hàng cho hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc, các cửa hàng là thương hiệu nhượng quyền, cùng nhóm khách hàng công nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cung cấp một phần sản lượng cho các thương nhân phân phối. QUẢ NG TRỊ -HÀ TĨ NH: HÀ NỘI: 21 cây xăng dừng và hạn chế bán Ngày 9/3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - Sở Công Thương Hà Nội thông tin danh sách 14 cửa hàng xăng dầu dừng bán, 7 cây xăng hạn chế bán hàng. Theo cơ quan quản lý thị trường, một số cửa hàng xăng dầu đã bán hàng trở lại do có thêm nguồn cung. Qua kiểm tra, giám sát, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ghi nhận 14 cây xăng dừng bán hàng trong ngà y 8/3, toàn bộ đều có lý do chính đáng. Có 7 cửa hàng xăng dầu đang bán hàng hạn chế do thiếu nguồn cục bộ. Trong khi đó, một số cửa hàng đã được đã được bổ sung xăng, dầu và bán hàng bình thường trở lại trong ngày 8/3. TRẦN HOÀNG

Sở Công Thương Hà Nội vừa có báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội ngày 8/3. Theo Sở Công Thương, sau khi điều chỉnh giá bán lẻ, các thương nhân đầu mối cũng điều chỉnh mức chiết khấu. Cụ thể, mức chiết khấu cho đại lý, thương nhân nhận quyền thuộc hệ thống phân phối của các thương nhân đầu mối (cây xăng bán lẻ thuộc hệ thống) ngày 8/3 khoảng 300 đồng/lít xăng, 250 đồng/lít dầu (tăng nhẹ so với trước khi điều chỉnh giá ngày 7/3). Mức chiết khấu cho thương nhân phân phối bằng 0 đồng/lít. Như vậy, để đưa 1 lít xăng, dầu ra thị trường, thương nhân phân phối chịu lỗ khoảng từ 400-500 đồng/lít bao gồm chi phí vận tải, vận hành kinh doanh. Theo báo cáo của các thương nhân đầu mối cung ứng xăng dầu tạ i Hà Nội, nguồn cung hiện tại và dự báo những ngày tới ổn định; lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp đầu mối ngày 8/3 tại Thủ đô tăng từ 30-50% so với ngày 7/3. Hiện nay, các thương nhân phân phối đang chấp nhận mua hàng với chiết khấu bằng 0 đồng/lít để duy trì bán hàng trong hệ thống cửa hàng của thương nhân phân phối, không xảy ra tình trạng đứt nguồn, đóng cửa. Sở Công Thương Hà Nội đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối chia sẻ nguồn cung cho thương nhân phân phối trên địa bàn Hà Nội, nhằm duy trì hoạt động của hệ thống cửa hàng bán lẻ thuộc thương nhân phân phối, không để tình trạng đứt gãy nguồn hàng tại một số khu vực (đặc biệt là khu vực nội thành) dẫn đến việc nhiều cửa hàng đóng cửa, gây ảnh hưởng tâm lý xã hội trong thời gian này. Sở Công Thương Hà Nội giao Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục bám sát, nắm bắt diễn biến thị trường xăng dầu; bên cạnh việc kiểm tra hoạt động đóng mở cửa và tình hình nguồn cung tại các cửa hàng xăng dầu, chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc UBND xã, phường kiểm tra, phát hiện, xử lý triệt để hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi, gây mất trật tự an ninh, không đảm bảo chất lượng, an toàn phòng cháy chữa cháy. TRẦ N HOÀ NG 5 n Thứ Ba n Ngày 10/3/2026 KINH TẾ Đa dạng hóa nguồn cung cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Theo tổ công tác, từ ngày 8/3, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán xăng dầu, tình trạng người dân mua xăng dầu để tích trữ đã giảm rõ rệt so với thời điểm ngay sau khi giá tăng mạnh. Thị trường bán lẻ tại nhiều địa phương dần ổn định trở lại, nguồn cung cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Tuy nhiên, tại một số địa bàn giáp biên giới như Tây Ninh, Gia Lai và Nghệ An vẫn xuất hiện hiện tượng người dân từ nước láng giềng sang Việt Nam mua xăng dầu do chênh lệch giá. Về nguồn cung xăng dầu trong nước, tổ công tác cho biết, hiện hai nhà máy lọc hóa dầu lớn là Dung Quất và Nghi Sơn đang sản xuất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của thị trường nội địa. Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện cơ bản không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những biến động địa chính trị tại Trung Đông. Nguồn dầu thô đầu vào đã được bảo đảm và đủ nguyên liệu để duy trì sản xuất ít nhất đến hết tháng 4. Đối với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô đầu vào có rủi ro nhất định do phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Kuwait. Tuy vậy, với lượng tồn kho hiện có cùng các lô hàng dầu thô đã được vận chuyển về Việt Nam, nhà máy vẫn có thể duy trì hoạt động sản xuất trong thời gian tới. Doanh nghiệp cũng đang tích cực tìm kiếm các phương án bổ sung nguồn dầu thô từ các thị trường khác, nhằm giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Ở chiều ngược lại, nguồn cung nhập khẩu hiện chiếm khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước. Theo báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, kế hoạch nhập khẩu trong tháng 3 cơ bản vẫn được triển khai đúng tiến độ và bảo đảm nguồn hàng cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu trong tháng 4 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, trong khi một số quốc gia có xu hướng hạn chế xuất khẩu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong nước. KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP Trước những diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng kiến nghị triển khai khẩn trương các giải pháp mà Chính phủ đã cho phép tại Nghị quyết 36, trong đó tập trung đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đồng thời tăng cường tối đa nguồn dầu thô và condensate (chất ngưng tụ) trong nước nhằm hạn chế tác động của biến động giá dầu thô và chi phí vận chuyển quốc tế. Cơ quan điều hành cũng đề nghị tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về dự trữ xăng dầu. Các lực lượng công an, biên phòng và quản lý thị trường được đề nghị tăng cường phối hợp kiểm tra thị trường, đặc biệt là tại những khu vực có mức tiêu thụ tăng đột biến hoặc có dấu hiệu đầu cơ nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá bất hợp lý hoặc xuất lậu xăng dầu qua biên giới. Các thương nhân đầu mối cũng được yêu cầu chủ động tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu theo kế hoạch quý I này đã đăng ký, bảo đảm bổ sung nguồn cung cho thị trường trong nước. Bộ Công Thương cho biết đang phối hợp Bộ Tài chính xây dựng phương án bình ổn giá xăng dầu trình Chính phủ. Tùy theo diễn biến của thị trường, cơ quan quản lý có thể kiến nghị điều chỉnh các loại thuế liên quan hoặc sử dụng Quỹ Bình ổn giá nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước. Tổ công tác cũng đề nghị các tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, Than - Khoáng sản Việt Nam và Điện lực Việt Nam chỉ đạo các nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, nhà máy điện - đạm và các công trình khai thác dầu khí tăng tối đa công suất vận hành nhưng vẫn bảo đảm an toàn kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học - công nghệ để tạo ra các sản phẩm năng lượng mới cũng được thúc đẩy. Một số dự án như các nhà máy condensate và ethanol cần sớm hoàn thành và đưa vào vận hành để bổ sung nguồn nguyên liệu cho pha chế, phối trộn xăng dầu. Cơ quan quản lý cũng đề xuất tạo điều kiện thuận lợi về nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu xăng dầu. DƯƠNG HƯNG NGUỒ N CUNG XĂNG DẦ U Do mức chiết khấu bằng 0 nên để đưa 1 lít xăng, dầu ra thị trường, các thương nhân phân phối (cây xăng bán lẻ) chịu lỗ 400-500 đồng/lít, bao gồm chi phí vậ n tả i, vậ n hà nh kinh doanh. Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng của Chính phủ vừa có báo cáo về tình hình cung ứng xăng dầu trước tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, trong đó đề xuất biện pháp ưu tiên hàng đầu là tập trung đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Giá liên tục tăng cao, vì sao nhiều cây xăng bán lỗ? Một cây xăng tại Hà Nội (Ả nh minh họa) Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nhập khẩu phần lớn dầu thô từ Kuwait khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ xăng dầu. Hiện các doanh nghiệp đầu mối và đơn vị phân phối vẫn đang chủ động nhập hàng, cố gắng đảm bảo nguồn cung trong nước ổn định nên người dân không cần quá lo lắng”, ông Ngọc nói. Hiện hệ thống 12 cửa hàng xăng dầu do doanh nghiệp Giang Nam quản lý trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn được cấp hàng đầy đủ, đảm bảo phục vụ ổn định cho người dân và các đối tác. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết nguồn cung xăng dầu trong tỉnh hiện vẫn được đảm bảo trong hệ thống phân phối. Các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, Sở Công Thương Hà Tĩnh đã yêu cầu các địa phương, lực lượng quản lý thị trường và doanh nghiệp tăng cường giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát tình hình cung-cầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, bán nhỏ giọt, ngừng bán không có lý do chính đáng hoặc bán không đúng giá niêm yết. Đồng thời, các doanh nghiệp phải chủ động rà soát tồn kho, kế hoạch nhập hàng và điều tiết nguồn hàng trong hệ thống nhằm đảm bảo thị trường không xảy ra gián đoạn. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, việc chủ động nguồn cung và kiểm soát chặt hoạt động phân phối được xem là yếu tố quan trọng nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt xăng dầu cục bộ, đồng thời giữ ổn định thị trường trong nước. HOÀNG NAM- HOÀI NAM về tốc độ tăng giá của xăng dầu. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đưa ra đề xuất này vào sáng 9/3 khi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đối phó với cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. BÌNH GIANG-MINH HẠ NH (theo Bloomberg, Yonhap) Về dự trữ, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, tại thời điểm 6h sáng 8/3, tồn kho xăng dầu tại 3 kho xăng dầu thương mại trên địa bàn Hà Nội (Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá, Kho xăng dầu Nam Phong) là 30.800 m3, giảm 5.700 m3 (tương đương -15,61%) so với ngày 7/3. Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chịu tác động nhất định từ xung đột ở Trung Đông, do nguồn dầu nhập khẩu từ Kuwait phải đi qua khu vực eo biển Hormuz. Tháng 3, ba lô hàng đã về an toàn và đang trên đường cập cảng.

6 n Thứ Ba n Ngày 10/3/2026 GIỚI TRẺ Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri trên cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhân dịp này, báo Tiền Phong trò chuyện với Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam Nguyễn Phạm Duy Trang - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Nhìn lại hành trình từ một cán bộ Đoàn địa phương và đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, đến khi đảm nhiệm trọng trách tại Trung ương Đoàn và nay là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sợi dây gắn kết giữa chị và những người lao động đã được hình thành như thế nào? Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Tôi luôn tự hào mình là người con được sinh ra và lớn lên tại vùng đất Sông Bé - Bình Dương giàu truyền thống cách mạng. Những năm tháng làm công tác Đoàn tại địa phương, tôi đã được sống trong nhịp đập của một vùng đất công nghiệp năng động của cả nước. Trong thời gian này, tôi đã chứng kiến hàng trăm nghìn lao động trẻ từ mọi miền quê tụ hội về đây với khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng phía sau những con số tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng ấy là những mảnh đời rất thực: những căn phòng trọ chật hẹp, những người mẹ công nhân vừa tan ca đã phải tất tả đón con, là những đứa trẻ thiếu không gian vui chơi, thiếu sự an toàn. Lớp mầm non Ngôi Sao Nhỏ hay những "Nhà trọ kiểu mẫu thanh niên", "Nhà khăn quàng đỏ" mà chúng tôi thực hiện ngày ấy không chỉ là những mô hình phong trào, mà là câu trả lời cho những nhu cầu thiết thực của nhân dân, đặc biệt với thế hệ trẻ. Kinh nghiệm từ một đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 giúp tôi hiểu rằng: Một chính sách lớn đôi khi bắt đầu từ một câu chuyện rất nhỏ. Nếu người đại biểu không thực sự lắng nghe những thanh âm nhỏ bé ấy từ xóm trọ, từ các kiến nghị của người lao động hay những người yếu thế, chính sách sẽ mãi nằm trên giấy, xa rời hơi thở cuộc sống. Địa bàn chị ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 2, TPHCM, là một khu vực rất đặc thù: vừa có những đô thị công nghiệp sầm uất như Bến Cát, Tân Uyên, vừa có những vùng nông nghiệp, sinh thái giàu truyền thống lịch sử như Dầu Tiếng, Phú Giáo. Chị nhìn nhận thế nào về việc giữ gìn "hồn cốt" văn hóa trong vòng xoáy của đô thị hóa? Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: TPHCM không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn là nơi hội tụ khát vọng vươn lên mạnh mẽ nhất. Đây là nơi hội tụ nguồn lực và khát vọng phát triển của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc. Trong đó, các phường, xã tại khu vực đơn vị bầu cử số 2 nơi tôi ứng cử, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - đô thị gắn với nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát triển kinh tế luôn đặt ra vấn đề gìn giữ văn hóa, lịch sử. Văn hóa chính là nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững. Bởi vậy, phát triển kinh tế mà bỏ quên văn hóa, lịch sử là một sự phát triển thiếu bền vững. Những địa danh như Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo hay các di tích "địa chỉ đỏ" tại vùng đất Sông Bé - Bình Dương cũ và các địa chỉ đỏ của Thành phố Hồ Chí Minh, của cả nước là tài sản vô giá. Tôi cũng luôn trăn trở về việc làm sao để các em thanh thiếu niên, nhi đồng hôm nay không chỉ giỏi về công nghệ mà còn phải thấu hiểu chiều sâu lịch sử của quê hương, hiểu về thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ luôn dành sự quan tâm cho các chính sách bảo tồn di tích gắn liền với giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng và phát triển du lịch sinh thái. Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tôi sẽ quyết liệt tham mưu, đề xuất các khung pháp lý để bảo vệ trẻ em trước bạo lực, xâm hại và những luồng văn hóa độc hại trên internet. Đây không chỉ là trách nhiệm của cộng đồng, mà là sự đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia. Theo chị, đâu là những "điểm nghẽn" lớn nhất đang cản trở chất lượng sống của cử tri tại các khu công nghiệp và vùng nông thôn đang chuyển đổi? Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Quá trình sát cánh cùng cử tri, tôi nhận diện rõ một số "điểm nghẽn" đang gây nhức nhối. Thứ nhất là sự thiếu hụt trầm trọng về hạ tầng xã hội đi kèm công nghiệp. Chúng ta mở rộng nhà máy nhưng nhà ở xã hội cho công nhân, trường học, khu vui chơi cho con em họ và các thiết chế văn hóa lại không theo kịp. Điều này tạo áp lực cực lớn lên cuộc sống của người lao động. Thứ hai là sự vênh nhau giữa kỹ năng lao động và yêu cầu của nền kinh tế số. Nhiều thanh niên công nhân đang đứng trước nguy cơ bị tụt lại phía sau vì thiếu kỹ năng số và đào tạo nghề chưa thích ứng kịp với chuyển đổi công nghệ. Thứ ba là vấn đề ô nhiễm môi trường và sinh kế bền vững tại các vùng nông thôn đang đô thị hóa nhanh chóng như Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên. Vậy nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, chị sẽ "gỡ khó" cho những vấn đề này như thế nào, đặc biệt là vấn đề nhà ở và việc làm cho người lao động? Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử là một vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao của mỗi ứng cử viên. Tôi sẽ không mang đến nghị trường những lời hứa thiếu cơ sở pháp lý, tôi sẽ cố gắng, mang đến nghị trường những cam kết hành động cụ thể, thiết thực, nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Về nhà ở, tôi sẽ kiến nghị Quốc hội hoàn thiện cơ chế đặc thù thúc đẩy nhà ở xã hội gắn với các thiết chế văn hóa. Nhà ở phải được xem xét để có giá thành phù hợp thu nhập người trẻ, nhưng phải đảm bảo chất lượng và không gian sống văn minh. Về việc làm, tôi sẽ tham mưu, đề xuất thúc đẩy các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc tiếp cận vốn và môi trường thử nghiệm (sandbox) cho thanh niên. Phải có chiến lược "đào tạo lại" và nâng cao kỹ năng số cho công nhân ngay tại nhà máy để công nhân có việc làm, thu nhập ổn định. Đối với khu vực nông nghiệp như Phú Giáo hay Dầu Tiếng, tôi sẽ cùng các đại biểu tập trung đề xuất vào chính sách hỗ trợ chuyển đổi mô hình công nghệ cao, nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế xanh. Suy cho cùng, sự tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người nông dân cảm nhận được sự thay đổi về đời sống vật chất và tinh thần, nhất là môi trường sống hàng ngày của họ được cải thiện. Trong bối cảnh mới với yêu cầu cao hơn, chị nghĩ gì về vai trò và bản lĩnh của đại biểu Quốc hội trong việc đại diện cho lợi ích của nhân dân? Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Rõ ràng, khi được cử tri tín nhiệm trao quyền đại diện, điều quan trọng với đại biểu dân cử là mang trong mình trọng trách lớn lao trước cử tri và nhân dân. Nghị trường chính là nơi các đại biểu phản ánh trung thực nhịp sống của xã hội, nơi thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân Bài học lớn nhất tôi rút ra được từ khi làm đại biểu HĐND là sự kiên trì theo đuổi kiến nghị của cử tri đến cùng. Có những vấn đề tưởng nhỏ như một thủ tục hành chính phiền hà hay một con đường xuống cấp, nhưng nếu đại biểu không giám sát quyết liệt, sẽ kéo dài từ năm này qua năm khác. Tôi sẽ ứng dụng công nghệ số để giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, để mọi kiến nghị đều được theo dõi và phản hồi minh bạch. Một đại biểu Quốc hội bản lĩnh là người dám đưa "hơi thở" của xóm trọ công nhân, của những vùng quê đang chuyển mình vào từng phiên thảo luận chính sách. Là người phải chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách đến được với cử tri; dám thể hiện chính kiến, bản lĩnh trước các vấn đề cử tri quan tâm. Chính bởi vậy, tôi muốn mỗi điều khoản luật được thông qua phải mang đến cho người dân những lợi ích chính đáng. Chị muốn gửi gắm điều gì nhất đến cử tri trước ngày hội bầu cử 15/3/2026 sắp tới? Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Tôi tham gia ứng cử với mong muốn có điều kiện, cơ hội được đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Với kiến thức đã được đào tạo và những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác ở địa phương cũng như tại Trung ương, tôi ý thức rằng nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, bản thân sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm và kiên trì theo đuổi những vấn đề cử tri quan tâm. Theo tôi, nghị trường chỉ thực sự có ý nghĩa khi phản ánh đúng hơi thở của cuộc sống và tiếng nói của nhân dân. Đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia xây dựng luật mà còn có trách nhiệm chuyển tải trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và cùng tìm ra những giải pháp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi cũng mong muốn tiếp tục gắn bó với thanh thiếu nhi và người lao động, lắng nghe và đồng hành cùng họ, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững. Trân trọng cảm ơn chị! LUÂN DŨNG (thực hiện) Trưởng thành từ thực tiễn sinh động của “thủ phủ công nghiệp”, luôn đau đáu với vấn đề lao động, việc làm của thanh niên, với vận mệnh của “mầm xanh” đất nước, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã mang trong mình một hành trang đặc biệt - hành trang của sự thấu cảm, kiên trì và một bản lĩnh chính trị được tôi luyện từ thực tiễn cơ sở. Hành trang đặc biệt của ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, tặng quà các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mất người thân do COVID-19 trên địa bàn TPHCM năm 2021 ẢNH: NGÔ TÙNG Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam Nguyễn Phạm Duy Trang ẢNH: TRỌNG QUÂN

