Báo Tiền Phong số 68

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cùng liên danh tư vấn vừa báo cáo tiến độ nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, một đồ án chiến lược nhằm định hình khung phát triển dài hạn cho Thủ đô. Theo ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội ngay sau khi nhiệm vụ quy hoạch được thành phố phê duyệt, các đơn vị đã khẩn trương triển khai, làm việc xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để bảo đảm tiến độ. Tính đến ngày 6/3, đã có 1 bộ, 17 sở, ban, ngành và 60 phường, xã cung cấp dữ liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu. Dự kiến đầu tuần tới, liên danh tư vấn sẽ hoàn thiện các sản phẩm bước đầu để gửi các cơ quan, địa phương lấy ý kiến. Ông Huy cho biết, toàn bộ nội dung nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 và Luật Quy hoạch năm 2025, nhằm bảo đảm sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, hệ thống quy hoạch cấp dưới có thể triển khai đồng bộ, hạn chế phát sinh vướng mắc. Theo kế hoạch, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội sẽ cung cấp mã QR để các sở, ngành, địa phương tra cứu tài liệu trong thời gian tối đa 10 ngày. Việc lấy ý kiến tại các phường, xã dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày. Trong thời gian này, nhóm tư vấn tiếp tục hoàn thiện nội dung đồ án. Theo lộ trình, đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm dự kiến hoàn thiện để trình phê duyệt vào ngày 30/3. TRẦN HOÀNG 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 9/3/2026 Dự án trồng mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi do Công ty Cổ phần HD Kinh Bắc làm chủ đầu tư, với tổng diện tích 761,7 ha. Dự án bắt đầu triển khai trồng cây mắc ca từ năm 2021. Đến nay đã trồng được 470 ha, trong đó 450 ha do doanh nghiệp trực tiếp tổ chức sản xuất và 20 ha do 27 hộ dân đồng bào dân tộc Thái, Mông phát triển. Trước khi tham gia dự án, diện tích đất này chủ yếu được người dân sử dụng để trồng lúa nương, ngô, sắn với hiệu quả kinh tế thấp. Thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí và công lao động chỉ đạt khoảng 1,5-3 triệu đồng/ha. Theo tính toán, khi bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định, cây mắc ca có thể đạt sản lượng khoảng 10 kg/cây vào năm thứ 10, mang lại thu nhập trên 80 triệu đồng/ha, góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Dự án cũng tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng trăm lao động tại chỗ. Thăm vùng trồng mắc ca tại xã Pu Nhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định khu vực này có điều kiện phù hợp để phát triển cây mắc ca và cà phê. Để hai loại cây trồng này phát triển hiệu quả, cần có chính sách hỗ trợ trong 5 năm đầu đối với mắc ca và 3 năm đầu đối với cà phê. Thủ tướng yêu cầu địa phương làm tốt công tác quy hoạch; phát triển vùng trồng theo hướng liên kết, tránh sản xuất nhỏ lẻ; đồng thời chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng và sản lượng, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mẫu mã sản phẩm. Đặc biệt, cần xây dựng mô hình liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người dân hoặc thành lập hợp tác xã phù hợp. Theo đó, doanh nghiệp hỗ trợ giống, vật tư; ngân hàng tạo điều kiện vay vốn; các tổ chức khoa học - kỹ thuật chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Qua đó, từng bước biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chất. Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà, biểu dương các hộ dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế từ cây mắc ca. Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục nghiên cứu các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp để xen canh, tận dụng hiệu quả đất đai; đồng thời liên kết với nhau và với doanh nghiệp, tham gia hợp tác xã, dồn điền đổi thửa để cùng sản xuất, kinh doanh và làm giàu trên chính quê hương mình. Trước đó, sáng 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Theo Quy định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không làm thay chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Về chức năng, Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Về nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về xây dựng, thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam; rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa để kiến nghị và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thực hiện. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối chiến lược, liên kết nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW và bảo đảm thống nhất, phát huy nguồn lực với các nghị quyết khác. Chỉ đạo các cấp uỷ và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có hành vi trì hoãn, cản trở hoặc không thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam; không thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác phát triển văn hóa Việt Nam. Chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam. Chỉ đạo xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng việc tuyên truyền về phát triển văn hóa Việt Nam làm phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc. Quy định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có quyền yêu cầu các tổ chức đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện chủ trương, định hướng, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam. Yêu cầu các tổ chức đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chủ trương, định hướng, giải pháp về phát triển văn hóa Việt Nam. Khi cần thiết trực tiếp làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến phát triển văn hóa Việt Nam. Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo. Thành viên Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm; điều kiện làm việc do Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo bảo đảm. Theo Quy định, Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình làm việc hằng năm, họp định kỳ 6 tháng một lần, họp đột xuất khi cần. Thường trực Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng một lần, họp đột xuất khi cần. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực Ban Chỉ đạo xin ý kiến Ban Chỉ đạo bằng văn bản. TRƯỜNG PHONG Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm để trình xem xét, phê duyệt vào cuối tháng 3/2026. Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 07QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị, gồm 25 thành viên, trong đó, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 3 n Thứ Hai n Ngày 9/3/2026 THỜI SỰ Ngày 8/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 ở hai xã Phú Túc, Ia Dreh. Tại đây có 5 ứng cử viên, gồm: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Trình bày chương trình hành động, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ rất vinh dự, vui mừng khi được đại diện cho thế hệ trẻ, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 của tỉnh Gia Lai. Anh Huy chia sẻ, bản thân là người con của Gia Lai nên có tình cảm đặc biệt với mảnh đất, con người nơi đây. “Nếu được tín nhiệm, tôi hứa sẽ đem hết năng lực, tâm huyết để giữ mối liên hệ chặt chẽ, dành thời gian nắm bắt thực tiễn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh tới Quốc hội, cơ quan liên quan, theo đến cùng các kiến nghị. Qua đó tham gia tích cực, đầy đủ, khoa học về các kỳ họp, chương trình giám sát của Quốc hội”, anh Huy nhấn mạnh. Anh Huy cho biết, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, anh sẽ chú trọng đến các vấn đề bảo vệ môi trường, xoá đói giảm nghèo, bảo tồn văn hoá dân tộc, bình đẳng giới. Đặc biệt là các chính sách lớn về dân tộc, tôn giáo, để bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá vùng miền. Từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của bà con nơi đây. Anh Huy bày tỏ sẽ quan tâm, đề xuất, kiến nghị về lĩnh vực học tập, nâng cao sức khoẻ, thể chất, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế. Anh Bùi Quang Huy cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm, “sẽ làm đến cùng”, không để cử tri thất vọng. Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, để trở thành đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Bởi vậy, ông Lâm cam kết thực hiện nghiêm túc, thường xuyên liên hệ, ghi nhận ý kiến cử tri, từ đó truyền tải đến Quốc hội, cơ quan chức năng. Với kiến thức chuyên môn, qua nhiều vị trí khác nhau, ông Lâm cho biết, sẽ phát huy sở trường về kinh doanh, đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ bà con nhân dân. Ông Nay Chip - Phó Chủ tịch UBND xã Uar cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XVI, bản thân sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện thường xuyên, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đồng thời phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. TIỀN LÊ - TRƯƠNG ĐỊNH Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm, “làm đến cùng”, khi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6 ở hai xã Phú Túc, Ia Dreh (tỉnh Gia Lai). Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, bản thân sẽ thực hiện đúng đắn, có hiệu quả các kiến nghị theo đúng quy định. Để làm được điều này, anh khẳng định, bản thân sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, gần dân, sát dân, luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con để làm cầu nối với Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành nhằm góp phần phát triển địa phương. Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm xã Bàu Bàng và được kết nối trực tuyến tại điểm cầu các xã, phường: Tây Nam, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, An Long, thu hút hàng nghìn cử tri tham dự. Tại hội nghị, Ban Tổ chức giới thiệu tiểu sử 5 ứng cử viên gồm: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường; Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về kinh tế tư nhân của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên và ông Dương Văn Hạnh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM. Trong phần trình bày chương trình hành động, chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Đây là nơi hội tụ nguồn lực và khát vọng phát triển của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc. Trong đó, các phường, xã tại khu vực đơn vị bầu cử số 2 là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - đô thị gắn với nông nghiệp hiện đại. Sự chuyển mình đó mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội và phát triển con người. Điều này đòi hỏi tiếng nói của cử tri phải được lắng nghe đầy đủ trong quá trình xây dựng và giám sát chính sách pháp luật. Theo chị Trang, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TPHCM, bà cam kết sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với công nhân, người lao động, phụ nữ và thanh thiếu nhi; đồng thời ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận, theo dõi và phản hồi kiến nghị nhanh chóng, minh bạch. Chị Trang cam kết sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển con người, gắn với quá trình đô thị hóa và kinh tế số của Thành phố. Trọng tâm là các chính sách về nhà ở xã hội gắn với thiết chế văn hóa cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống phù hợp với đặc thù đô thị công nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là con em công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chị Trang cam kết sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, trực tiếp theo dõi việc thực thi pháp luật và các chính sách liên quan đến đời sống nhân dân, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, lao động - việc làm, an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ công. “Tôi sẽ tích cực tham gia giám sát để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà và tăng sự hài lòng của người dân” - chị Trang cho hay. HƯƠNG CHI 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 (bàn bên trái) Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cam kết “sẽ làm đến cùng”, đồng hành với những tâm tư, nguyện vọng của cử tri Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Phạm Duy Trang nêu chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG Tạo việc làm bền vững cho thanh niên Chị Trang cam kết sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, trực tiếp theo dõi việc thực thi pháp luật và các chính sách liên quan đến đời sống nhân dân, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, lao động - việc làm, an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ công. Ngày 8/3, tại hội trường UBND xã Bàu Bàng (TPHCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2.

4 n Thứ Hai n Ngày 9/3/2026 THỜI SỰ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất - chủ động phương án sản xuất, bảo đảm nguồn cung xăng sinh học cho thị trường trong nước. Theo thông tin từ BSR, dự kiến từ cuối tháng 3/2026, NMLD Dung Quất sẽ tiếp nhận khoảng 60.000 tấn nhiên liệu sinh học (E100) từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung để pha chế thành xăng E10. Tại Nghị quyết số 36/NQ-CP vừa ban hành, Chính phủ đưa ra một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông. Trong đó có nội dung quan trọng khi cho phép Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Chính phủ đồng ý áp dụng quy định tại khoản 8 Điều 59 Luật Dầu khí năm 2022, yêu cầu các Chủ dầu bán phần dầu thô thuộc sở hữu của mình tại thị trường Việt Nam đối với các loại dầu thô/condensate (chưa ký kết hợp đồng xuất bán) phù hợp với nhu cầu và công nghệ chế biến của các nhà máy lọc dầu trong nước. Chính phủ cho phép Petrovietnam và các đơn vị thành viên của Petrovietnam đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh dầu thô (Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam) được thực hiện mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng xăng dầu. N.LINH Đẩy mạnh nguồn cung trong nước Trước việc giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, việc đẩy mạnh nguồn cung xăng dầu trong nước cung ứng đủ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. GIÁ XĂNG DẦU TĂNG CAO: GẮNG GƯỢNG GIỮ KHÁCH Ông Nguyễn Tùng, đại diện một doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hà Nội - Sapa (Lào Cai) cho biết, trước đây, mỗi chuyến xe chỉ tốn khoảng 3 triệu đồng tiền dầu, nay tăng lên tới 5,5 triệu đồng. Tuy nhiên, giá cước giữ nguyên bởi phần lớn khách du lịch đã đặt tour trước 3-6 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí vận hành tăng gần gấp đôi, trong khi doanh nghiệp không thể điều chỉnh giá vé ngay lập tức. “Hành khách trên các chuyến xe đều đã mua vé theo mức giá cũ. Vì vậy, chi phí xăng dầu tăng thêm buộc doanh nghiệp phải tự gánh. Ít nhất đến hết tháng 6/2026, chúng tôi mới có thể xem xét điều chỉnh giá đối với tour mới. Còn với tour đã bán, gần như không thể thay đổi”, ông Tùng nói. Nhiều nhà xe du lịch cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đặc thù của ngành du lịch là các tour thường được bán trước từ 6 tháng đến một năm, khiến việc điều chỉnh giá theo biến động nhiên liệu gần như không khả thi. Với các tuyến xe chạy cố định tại bến, doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá cước, song cũng phải thực hiện theo quy trình. Vì thế, nhiều doanh nghiệp rơi vào thế bị động khi chi phí đầu vào tăng quá nhanh. “Doanh nghiệp vận tải và cả hành khách đều chịu ảnh hưởng. Nếu tình trạng bất ổn kéo dài, không chỉ vận tải mà ngành du lịch cũng sẽ bị tác động. Khách có thể giảm đi, trong khi giá vé máy bay và các dịch vụ khác cũng tăng theo”, ông Tùng nhận định. Theo ông Tùng, khi giá nhiên liệu tăng mạnh, chi phí vận tải đường bộ có thể tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngành vận tải mà còn lan sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế, bởi chi phí vận chuyển là một yếu tố cấu thành giá của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp vận tải đã tính đến việc điều chỉnh giá đối với các hợp đồng mới ký với đối tác trong nước, theo nguyên tắc giá nhiên liệu tăng thì giá cước cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. “Chỉ những khách hàng mới trong nửa cuối năm mới có thể áp dụng mức giá điều chỉnh. Tuy vậy, chúng tôi cũng dự đoán việc tăng giá sẽ rất khó bởi thị trường du lịch vẫn còn nhạy cảm với chi phí”, ông Tùng nói thêm. Trước áp lực chi phí nhiên liệu, một số doanh nghiệp cũng bắt đầu tính đến giải pháp dài hạn như chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Theo ông Tùng, doanh nghiệp đang nghiên cứu khả năng đầu tư xe điện với lộ trình vận hành khoảng 300-500 km mỗi ngày. Dự kiến, các mẫu xe điện cabin phục vụ vận tải đường dài có thể được đưa vào thị trường Việt Nam từ quý II/2026. Nhiều nhà xe dịch vụ cũng đang phải xoay xở. Anh Nguyễn Thuận, chủ một nhà xe chuyên vận tải hành khách tuyến nội địa và tuyến sang Lào cho biết: “Bình thường một chuyến xe chạy trong nước kéo dài 2 ngày chỉ khoảng 10 triệu đồng chi phí, nhưng nay đã tăng lên 13-14 triệu đồng. Nhà xe chỉ có thể trao đổi với khách để hỗ trợ thêm một phần chi phí xăng dầu, song mức hỗ trợ cũng không đáng kể”, anh Thuận nói. Theo đại diện Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA), hiệp hội khuyến nghị doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành để hạn chế tăng giá cước, nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng. Tuy nhiên, khi chi phí nhiên liệu tăng quá nhanh, nhiều doanh nghiệp buộc phải tính toán lại phương án kinh doanh. “Xăng dầu thường chiếm khoảng 30-40% tổng chi phí của doanh nghiệp vận tải. Vì vậy, bất kỳ biến động nào của giá nhiên liệu cũng tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đang cố gắng tối ưu vận hành, điều chỉnh giờ chạy hoặc thay đổi tuyến để tiết kiệm chi phí, đồng thời chờ đợi thị trường sớm ổn định trở lại”, lãnh đạo Hiệp hội vận tải Hà Nội cho biết. NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP NHỎ CŨNG BỊ ẢNH HƯỞNG PGS.TS Phạm Thế Anh (Đại học Kinh tế Quốc dân) đánh giá, trong mọi đợt tăng giá, người nghèo luôn là đối tượng chịu tác động lớn nhất. Một chiếc xe máy đổ đầy bình xăng dao động 4-5 lít xăng. “Với đà tăng giá mạnh của giá xăng, số tiền người dân phải chi trả chi phí tiền xăng tăng lên. Sắp tới, mặt hàng mà người nghèo phải dành phần lớn thu nhập của họ để chi tiêu sẽ là những nhóm hàng tăng giá mạnh nhất như lương thực, thực phẩm, giao thông”, ông Thế Anh nói. Trao đổi với Tiền Phong, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết, việc giá xăng dầu tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 7/3 đã và đang tạo ra áp lực đáng kể đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xăng dầu là đầu vào cơ bản của nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận tải, logistics, sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và cả hoạt động thương mại dịch vụ. Khi giá xăng dầu tăng mạnh trong thời gian ngắn, chi phí đầu vào của doanh nghiệp lập tức bị đội lên, trong khi khả năng điều chỉnh giá bán sản phẩm lại rất hạn chế do sức mua của thị trường chưa phục hồi hoàn toàn. “Đối với các doanh nghiệp vận tải và xây dựng, chi phí nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí vận hành. Khi giá xăng dầu tăng đột biến, nhiều hợp đồng đã ký trước đó không thể điều chỉnh đơn giá ngay, dẫn đến việc doanh nghiệp phải gánh phần chi phí tăng thêm. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và phân phối hàng hóa tăng theo, tạo ra hiệu ứng lan tỏa lên toàn bộ chuỗi cung ứng. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ tăng giá hàng hóa, gây áp lực lạm phát và làm suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế là điều cần được tính đến”, ông Quốc Anh nói. Ông Mạc Quốc Anh kiến nghị, bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, cơ quan quản lý cần tiếp tục có các giải pháp điều hành linh hoạt để giảm bớt tác động tới doanh nghiệp và nền kinh tế. Trước hết, cần sử dụng hiệu quả các công cụ điều tiết như quỹ bình ổn giá, chính sách thuế - phí đối với xăng dầu, đặc biệt là xem xét điều chỉnh hợp lý các sắc thuế trong những giai đoạn giá tăng đột biến nhằm giảm bớt áp lực chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Doanh nghiệp cần các chính sách hỗ trợ về tài chính và chi phí sản xuất, như ổn định mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý để duy trì hoạt động. Nhà nước cần tiếp tục đầu tư và phát triển hạ tầng logistics, giảm chi phí vận chuyển và lưu thông hàng hóa - một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp bù đắp phần chi phí nhiên liệu tăng. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp cần chủ động tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa vận hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị chi phí.Cần thúc đẩy mạnh hơn các giải pháp chuyển đổi xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như từng bước chuyển sang các nguồn năng lượng thay thế trong dài hạn. “Có thể nói, giá xăng dầu tăng là thách thức không chỉ đối với doanh nghiệp mà đối với toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề để vừa kiểm soát tốt tác động ngắn hạn, vừa xây dựng các giải pháp dài hạn nhằm nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp Việt Nam trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu”, ông Quốc Anh nói. NGỌC LINH Chỉ trong 1 tuần, giá xăng dầu 2 lần tăng giá mạnh khiến chi phí sinh hoạt, sản xuất tăng theo. Đơn vị vận chuyển “gồng lỗ”, trong khi doanh nghiệp nhỏ đối mặt nguy cơ lợi nhuận sụt giảm. Chia sẻ gánh nặng chi phí Doanh nghiệp vận tải khó khăn do giá xăng dầu tăng mạnh Sau 2 lần điều chỉnh giá, hiện tại giá xăng E5RON92 mức 25.226 đồng/lít; xăng RON95-III mức 27.047 đồng/lít; dầu diesel 30.239 đồng/lít; dầu hỏa 35.091 đồng/lít.

Trước tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông, giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh chỉ trong vài kỳ điều hành. Tại kỳ điều hành ngày 7/3, giá xăng E5RON92 tăng thêm 3.777 đồng/lít, lên 25.226 đồng/lít, còn xăng RON95 tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng tới 7.207 đồng/lít, lên khoảng 30.239 đồng/lít. Đáng chú ý, chỉ trong hai kỳ điều hành liên tiếp ngày 5/3 và 7/3, giá dầu diesel, nhiên liệu chủ yếu của vận tải đã tăng gần 11.000 đồng/lít, mức tăng hiếm thấy trong thời gian ngắn. Điều này khiến chi phí nhiên liệu của doanh nghiệp vận tải và logistics đội lên nhanh chóng. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch & Vận tải Vân Anh (Thanh Hóa) cho biết, chi phí vận hành đang tăng rất nhanh chỉ sau vài kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, tạo sức ép lớn lên doanh nghiệp vận tải. Hiện doanh nghiệp này khai thác khoảng 30 xe giường nằm chạy tuyến đường dài cùng hàng chục xe trung chuyển tại hai đầu bến. Với đặc thù xe khách liên tỉnh hoạt động liên tục, mỗi phương tiện tiêu thụ hàng nghìn lít dầu mỗi tháng. Theo ông Dũng, chi phí nhiên liệu hiện là khoản chi lớn nhất trong cơ cấu vận hành của doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng, nhà xe phải chi gần 10 tỷ đồng tiền xăng dầu để duy trì hoạt động. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, tác động gần như lập tức phản ánh vào chi phí vận hành. “Giá xăng dầu tăng khoảng 30% như mấy ngày qua thì chi phí nhiên liệu của doanh nghiệp cũng đội lên tương ứng. Tính ra mỗi tháng chúng tôi phải gánh thêm khoảng 3 tỷ đồng tiền dầu”, ông Dũng cho biết. Theo lãnh đạo nhà xe Vân Anh, mức tăng chi phí này tạo áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp vận tải, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vận tải hành khách vẫn còn cạnh tranh mạnh. Dù chi phí nhiên liệu tăng nhanh, doanh nghiệp hiện vẫn chưa điều chỉnh giá vé, bởi việc tăng giá cần cân nhắc rất kỹ và còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường. “Trước mắt doanh nghiệp vẫn cố gắng bám trụ để duy trì hoạt động. Nhưng nếu giá nhiên liệu tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian dài thì sẽ rất khó xoay xở, có thể phải cắt giảm một số chặng hoặc điều chỉnh hoạt động”, ông Dũng chia sẻ. Không chỉ các doanh nghiệp vận tải lớn, nhiều nhà xe tuyến đường dài cũng đang chịu sức ép tương tự. Đại diện nhà xe SH (tuyến Nghệ An - Hà Nội) cho biết chi phí nhiên liệu tăng rất nhanh trong thời gian ngắn, khiến hoạt động vận hành của doanh nghiệp bị đảo lộn. “Trước đây mỗi lần đổ dầu cho xe chỉ khoảng 3,4 triệu đồng, nay đã lên gần 6 triệu đồng. Chi phí nhiên liệu gần như tăng gấp đôi”, đại diện nhà xe cho biết. Theo vị này, với các tuyến xe khách đường dài, mỗi chuyến xe thường tiêu thụ hàng trăm lít dầu. Khi giá dầu tăng mạnh, chi phí cho mỗi chuyến đi lập tức đội lên hàng triệu đồng, trong khi giá vé lại khó điều chỉnh ngay vì còn phụ thuộc sức mua thị trường và cạnh tranh giữa các hãng xe. Trước đà tăng sốc của giá xăng dầu, nhiều doanh nghiệp vận tải đã phải tính toán lại phương án hoạt động để tiết giảm chi phí. Hãng xe FUTA Hà Sơn - Miền Trung cho biết doanh nghiệp đã điều chỉnh hoạt động trung chuyển, cắt giảm một số điểm đón khách và sắp xếp lại tuyến chạy nhằm giảm chi phí nhiên liệu. Theo đó, doanh nghiệp tạm dừng trung chuyển tại một số khu vực như Ninh Bình và Huế, yêu cầu hành khách đến trực tiếp các điểm đón cố định thay vì được xe trung chuyển đưa đón như trước. “Việc cắt giảm trung chuyển có thể ảnh hưởng nhất định đến trải nghiệm của hành khách, nhưng trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng vọt, đây là giải pháp cần thiết để giảm áp lực vận hành”, hãng xe FUTA Hà Sơn - Miền Trung cho hay. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí vận tải. Vì vậy khi giá dầu tăng mạnh, chi phí vận chuyển hàng hóa và hành khách đều tăng theo. Với mức tăng giá dầu như hiện nay, mỗi tấn hàng vận chuyển có thể phải tăng thêm khoảng 100.000 đồng tiền cước mới có thể bù đắp chi phí nhiên liệu. DƯƠNG HƯNG 5 n Thứ Hai n Ngày 9/3/2026 KINH TẾ “Trước mắt doanh nghiệp vẫn cố gắng bám trụ để duy trì hoạt động. Nhưng nếu giá nhiên liệu tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian dài thì sẽ rất khó xoay xở, có thể phải cắt giảm một số chặng hoặc điều chỉnh hoạt động” Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch & Vận tải Vân Anh (Thanh Hóa) Nhiều lĩnh vực chịu tác động “Các doanh nghiệp vận tải đang phải gồng mình để duy trì hoạt động và chờ đợi các tín hiệu ổn định hơn từ thị trường nhiên liệu. Nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng, không chỉ dừng lại ở ngành vận tải, mà toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa cũng bị ảnh hưởng”, đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho hay. Tác động của giá xăng dầu không chỉ dừng lại ở ngành vận tải. Khi chi phí vận chuyển tăng, toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa cũng bị ảnh hưởng. Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết chi phí logistics vốn đã chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm thủy sản. Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí vận chuyển container lạnh và vận chuyển nội địa đều tăng theo. “Các doanh nghiệp thủy sản vừa chịu áp lực chi phí vận chuyển trong nước, vừa chịu chi phí logistics quốc tế tăng. Điều này khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể”, đại diện VASEP cho biết. Theo hiệp hội này, chỉ cần giá dầu tăng thêm vài nghìn đồng mỗi lít, chi phí vận hành của doanh nghiệp có thể tăng thêm hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi tháng. Theo TS Phạm Thế Anh - chuyên gia kinh tế, bên cạnh yếu tố giá thế giới, cách thiết kế các sắc thuế hiện nay đối với xăng dầu cũng có thể làm khuếch đại tác động của cú sốc giá. Ông cho biết hiện xăng dầu đang chịu nhiều loại thuế như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT), mỗi loại khoảng 10%. Khi giá xăng dầu tăng mạnh, số thuế tuyệt đối mà người tiêu dùng phải trả cũng tăng theo. “Ví dụ, 10% của 15.000 đồng là 1.500 đồng, nhưng 10% của 25.000 đồng sẽ là 2.500 đồng mỗi lít. Khi giá xăng dầu tăng vọt, gánh nặng thuế thực tế cũng tăng theo”, ông Phạm Thế Anh phân tích. Theo vị chuyên gia này, để giảm tác động của các cú sốc từ bên ngoài và góp phần bình ổn giá trong nước, cách thiết kế các sắc thuế xăng dầu cần được xem xét lại. TS Phạm Thế Anh cho rằng có thể cân nhắc các giải pháp như giảm rào cản gia nhập thị trường để tăng cạnh tranh, sử dụng nguồn thu từ dầu thô để hỗ trợ giá trong giai đoạn xảy ra cú sốc, hoặc thiết kế lại cơ chế thuế. “Nhà nước có thể áp dụng thuế trọn gói cố định theo mức tiền trên mỗi lít xăng dầu, ví dụ khoảng 1.000 đồng/lít, thay vì thuế tính theo tỷ lệ phần trăm. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng thuế co giãn theo giá, tức là thuế suất giảm khi giá xăng dầu tăng mạnh và tăng trở lại khi giá giảm nhằm tạo sự linh hoạt, giảm áp lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh”, TS Phạm Thế Anh cho hay. D.HƯNG ỨNG PHÓ CỦA DOANH NGHIỆP Chỉ trong những ngày đầu tháng 3, giá xăng dầu trong nước đã tăng rất mạnh, riêng dầu diesel tăng tới hơn 11.000 đồng/lít. Đà tăng này đang tạo áp lực lớn lên chi phí vận tải, logistics và sản xuất, buộc nhiều doanh nghiệp phải tính toán lại tuyến xe, giá cước và kế hoạch kinh doanh. Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài, việc điều chỉnh giá cước vận tải là khó tránh khỏi. Khi đó, chi phí logistics có thể tăng theo và lan sang giá thành của nhiều loại hàng hóa trên thị trường. Nhà xe bám trụ Giá xăng dầu tăng mạnh khiến các doanh nghiệp tăng thêm hàng loạt chi phí “Các doanh nghiệp vận tải đang phải gồng mình để duy trì hoạt động và chờ đợi các tín hiệu ổn định hơn từ thị trường nhiên liệu. Nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng, không chỉ dừng lại ở ngành vận tải, mà toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa cũng bị ảnh hưởng”. Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Giá dầu tăng tác động bất lợi tới sản xuất kinh doanh

6 n Thứ Hai n Ngày 9/3/2026 KHOA GIÁO ĐIỂM NGHẼN QUY HOẠCH TRƯỜNG LỚP Những hình ảnh phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ hay lo lắng tìm suất học cho con không còn xa lạ. Đằng sau những câu chuyện ấy là nhiều vấn đề tồn tại từ lâu: thiếu trường lớp, phân luồng chưa hiệu quả và tâm lí xã hội vẫn coi con đường phổ thông, đại học là lựa chọn gần như duy nhất. Anh Nguyễn Tiến Bình, phường Bạch Mai (Hà Nội), thở phào khi vừa hoàn tất đăng kí xét tuyển trực tuyến cho con gái, học sinh lớp 9 Trường THCS Tô Hoàng vào Trường THPT Tạ Quang Bửu (Đại học Bách khoa Hà Nội). Dù kết quả xét tuyển chưa có, việc nộp được hồ sơ cũng giúp gia đình phần nào giảm áp lực. “Từ đầu năm học, cả nhà đã tính toán nhiều phương án. Đăng kí được hồ sơ rồi thì cũng bớt căng thẳng phần nào”, anh Bình chia sẻ. Có thể thấy, dù thành phố đã triển khai đăng kí trực tuyến, nhiều gia đình vẫn trong trạng thái lo lắng vì chỗ học ở các trường công lập không đủ đáp ứng nhu cầu. Không ít lần, áp lực này bộc lộ qua những hình ảnh gây xôn xao dư luận. Gần đây nhất là cảnh hàng trăm phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ vào lớp 10 tại Trường THPT Phan Bội Châu (quận Hà Đông cũ). TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lí giáo dục Việt Nam cho rằng, phụ huynh luôn mong muốn con có môi trường học tập tốt nên sốt sắng tìm trường học hoặc phương án dự phòng. Tuy nhiên, ông không đồng tình với cách một số phụ huynh đã làm, đó là việc xếp hàng xuyên đêm, đội mưa chờ nộp hồ sơ. Ngoài yếu tố tâm lí chọn trường, một nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc xếp hàng trong tuyển sinh là công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, gia tăng dân số cơ học tại một số khu vực cũng khiến áp lực tuyển sinh cục bộ gia tăng. Ông Trần Thế Cương, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, từng khẳng định nguyên nhân gốc rễ nằm ở việc phát triển mạng lưới trường học chưa theo kịp tốc độ gia tăng dân số. “Quy hoạch trường lớp tại Hà Nội chưa đáp ứng được tốc độ đô thị hóa. Nhiều khu vực phát triển nhanh, đặc biệt là các khu chung cư mới, khiến sĩ số học sinh tăng cao”, ông Cương nhận định. Theo các tính toán trước đây, với mức tăng khoảng 50.000 - 60.000 học sinh/năm, Hà Nội cần xây mới từ 30 đến 40 trường học tương ứng mới có thể đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, tiến độ triển khai nhiều dự án trường học lại chậm hơn so với quy hoạch. Thực tế cho thấy, Hà Nội hoàn toàn có khả năng dự báo tốc độ tăng dân số và nhu cầu chỗ học. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu mô hình quy hoạch trường lớp hiện nay đã đủ linh hoạt để thích ứng với tốc độ đô thị hóa hay chưa. Một số ý kiến cho rằng, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần xem xét lại tiêu chí quy hoạch trường học, thay vì áp dụng cứng nhắc việc mỗi xã, phường phải có một số lượng trường cố định. Theo quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, khu vực có dân số khoảng 20.000 người cần ít nhất một trường THPT. Với quy mô dân số khoảng 8,7 triệu người, Hà Nội cần tối thiểu khoảng 435 trường THPT. Trong khi đó, toàn thành phố hiện có khoảng 125 trường THPT công lập, hơn 100 trường tư thục, gần 30 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và một số trường quốc tế. Như vậy, tính toán sơ bộ, Hà Nội còn thiếu khoảng 180 trường THPT so với nhu cầu quy hoạch. KHI PHÂN LUỒNG CHƯA ĐI CÙNG THỰC TẾ Bên cạnh vấn đề trường lớp, chính sách phân luồng học sinh sau THCS cũng là yếu tố được nhiều chuyên gia nhắc tới khi phân tích áp lực tuyển sinh lớp 10. Theo Quyết định số 522 năm 2018 của Thủ tướng về đề án giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh, mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS học nghề. Tuy nhiên, sau gần 8 năm triển khai, mục tiêu này bộc lộ nhiều hạn chế. Trong khi tỉ lệ phân luồng được đặt ra khá cao, hệ thống trường nghề lại chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút học sinh. Phần lớn phụ huynh vẫn mong muốn con tiếp tục học THPT, sau đó thi đại học hoặc cao đẳng. Chính vì vậy, chỉ tiêu phân luồng nhiều khi trở thành “rào cản vô hình” đối với việc mở rộng hệ thống trường công lập. Tại Hà Nội, mỗi năm tỉ lệ học sinh được vào lớp 10 công lập khoảng trên 60%. Năm học 20252026, con số này dự kiến tăng lên khoảng 64%. Áp lực của kì thi lớp 10 vì thế luôn rất lớn. Có đại biểu Quốc hội từng gọi đây là “kì thi kinh hoàng” đối với nhiều học sinh và phụ huynh. Trong bối cảnh đó, Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030 do Thủ tướng mới phê duyệt đặt ra mục tiêu mới: tỉ lệ học sinh từ THCS tiếp tục học lên THPT và các trình độ khác đạt khoảng 95%. Đáng chú ý, chiến lược này không còn đặt ra chỉ tiêu cụ thể về tỉ lệ học sinh học nghề sau THCS. Điều này đồng nghĩa với việc các địa phương phải chuẩn bị nguồn lực để bảo đảm chỗ học THPT cho phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. NGHIÊM HUÊ Mỗi mùa tuyển sinh lớp 10 tại các đô thị lớn lại trở thành “điểm nóng” của xã hội. Có đại biểu Quốc hội từng gọi đây là “kì thi kinh hoàng” với nhiều học sinh và phụ huynh. Tuyển sinh lớp 10 vẫn là “kì thi kinh hoàng” Để giải quyết bài toán tuyển sinh lớp 10 tại các đô thị lớn, các chuyên gia cho rằng cần đồng thời thực hiện nhiều giải pháp, như: đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế dân số, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và thay đổi cách tiếp cận trong chính sách phân luồng. Nếu những “nút thắt” này chưa được tháo gỡ, mỗi mùa tuyển sinh lớp 10 vẫn có thể tiếp tục trở thành một cuộc đua căng thẳng. Học sinh Hà Nội tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Trong hai ngày 7-8/3, rất đông thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Nguyễn Vân Anh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) chia sẻ, em đã dành khoảng 3 tháng tập trung cao độ ôn tập để dự thi đánh giá năng lực. Dù đề thi môn Toán khá khó nhưng kết quả vẫn hài lòng khi làm gần như trọn vẹn đề thi. Vân Anh dự định sẽ sử dụng kết quả để xét tuyển vào ĐH Sư phạm Hà Nội. Em Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Cao Bá Quát Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, dù đã có điểm IELTS 7.5 nhưng em vẫn tham gia thi đánh giá năng lực để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra khi thi Tốt nghiệp THPT. Trước kỳ thi, ngoài học ở trường, em học thêm, luyện thi ở các trung tâm và cả học trực tuyến để có kiến thức vững vàng, tự tin bước vào kỳ thi. Năm nay, Hà Anh dự định sẽ xét tuyển vào Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Theo TS Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm nay, kỳ thi có khoảng 120.000 thí sinh đăng ký, tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Năm nay, kỳ thi được tổ chức 6 đợt ở 8 tỉnh, thành phố. Trong đó, đợt thi đầu tiên diễn ra từ ngày 7-8/3 đã có hơn 16.500 em đăng ký, tăng khoảng 5.000 em so với năm ngoái. Cũng theo TS Thảo, cấu trúc bài thi đánh giá năng lực được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mỗi năm đều tăng cường thêm khoảng 20% câu hỏi. TS Thảo khẳng định, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Đào tạo số và Khảo thí không tổ chức bất kỳ khóa ôn luyện nào. Thí sinh nên tham khảo cấu trúc bài thi và đề thi minh họa đã công bố để làm tài liệu ôn tập, đồng thời tự học và tự chuẩn bị. Các em cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia các khóa luyện thi để tránh lãng phí thời gian và chi phí phát sinh khác. HÀ LINH Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực tăng vọt Theo TS Vương Thị Phương Thảo, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo số và Khảo thí, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm nay, kỳ thi có khoảng 120.000 thí sinh đăng ký, tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Thí sinh trước giờ thi

