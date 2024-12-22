Báo Tiền Phong số 66-67

Số 66-67 | 7-8/3/2026 PHỤ NỮ VIỆT NAM LUÔN LÀ HIỆN THÂN CỦA NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP NHẤT Trang 2 Trang 9 Trang 6-7 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 "Dọc ngang nào biết trên đầu có AI". Nghịch một chút với câu thơ Nguyễn Du mô tả khí phách "chọc trời khuấy nước" của anh hùng Từ Hải trong "Truyện Kiều". Khi chợt nảy ra ý, rằng có lẽ đã đến lúc phải phân kỳ giai đoạn sáng tác văn chương nghệ thuật, nghiên cứu học thuật: giai đoạn tiền AI và AI. CHUYỆN CUỐI TUẦN Nguyễn Du với AI Xem tiếp trang 5 Đội trống nữ khiến "vua biết mặt, chúa biết tên" NHIỀU HOẠT ĐỘNG AN SINH Quy mô kỷ lục, CHỦ NHẬT ĐỎ TẠI TPHCM:

n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Thị Thu Hà n Giấy phép xuất bản số: 137/GP-BVHTTDL do Bộ VH,TT&DL cấp ngày 2/10/2025 Giải tập thể vinh danh các nhà khoa học nữ với cụm công trình “Ứng dụng xúc tác sinh học nâng cao giá trị nông sản Việt” (thuộc Khoa Kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội). Giải cá nhân được trao cho GS.TS Trần Thị Việt Nga, Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt Nhật, giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật xử lý nước và nước thải tại Việt Nam. NỖ LỰC “THÊU HOA DỆT GẤM” LÀM NÊN NHỮNG KỲ TÍCH MỚI Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ; ban hành nhiều chủ trương, chính sách khẳng định vị thế và tạo cơ hội để phụ nữ tham gia đóng góp trong mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội và bảo vệ đất nước. “Chăm lo cho phụ nữ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự biết ơn, sự khẳng định sâu sắc: Phụ nữ là người gieo hạt giống nhân cách, ươm mầm khát vọng, nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển tri thức và hiện thực hóa giấc mơ của mỗi con người”, Thủ tướng bày tỏ. Phụ nữ không chỉ là người giữ lửa hạnh phúc gia đình, mà còn là người nắm giữ “chìa khóa” mở khóa vận mệnh phát triển của quốc gia, của dân tộc, định hình tương lai của đất nước và bảo đảm sự ổn định, bền vững của nhân dân. “Có thể tự hào khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội, cũng như sự nỗ lực, cố gắng của chính các chị em, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt, khẳng định rõ vai trò, vị thế và sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước và con người Việt Nam”, Thủ tướng nêu rõ. NẮM BẮT THỜI CƠ, VƯƠN LÊN LÀM CHỦ Để phụ nữ Việt Nam ngày càng tự tin, tự hào, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua chính mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị tập trung quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị và các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển phụ nữ, thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nữ trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, cần quan tâm xây dựng thể chế, chính sách phát triển nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ chủ động, sáng tạo, tham gia nghiên cứu khoa học và đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý, các cấp hội phụ nữ phát huy tốt vai trò đại diện của các tầng lớp phụ nữ trong tham mưu, hoạch định chính sách; trở thành “mái nhà chung”, địa chỉ tin cậy của toàn thể các chị em; chủ động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế... Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia cần tiếp tục lựa chọn và tôn vinh nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, mang tính ứng dụng cao và lan tỏa rộng khắp. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu tổ chức thêm các giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ, trẻ tuổi không chỉ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên mà còn cả khoa học xã hội và nhân văn. n THỦ TƯỚ NG PHẠ M MINH CHÍNH KHẲNG ĐỊNH, DÙ TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH, CƯƠNG VỊ NÀO, PHỤ NỮ VIỆT NAM LUÔN LÀ HIỆN THÂN CỦA NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP NHẤT; LÀ NHỮNG NGƯỜI NGÀY NGÀY NỖ LỰC “THÊU HOA DỆT GẤM” LÀM NÊN NHỮNG KỲ TÍCH MỚI TÔ ĐIỂM CHO BỨC TRANH NON SÔNG; ĐÓNG GÓP THÊM NHỮNG VIÊN GẠCH HỒNG XÂY DỰNG NƯỚC VIỆT NAM PHÁT TRIỂN GIÀU MẠNH. “Phụ nữ Việt Nam hãy phát huy hơn nữa sứ mệnh quan trọng của mình trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nỗ lực xây dựng và kiến tạo giá trị và bản sắc người phụ nữ Việt Nam thời đại mới theo phương châm: Giữ lửa truyền thống - Dẫn dắt sáng tạo - Làm chủ tri thức - Vượt qua chính mình - Tự tin hội nhập - Lan tỏa nhân ái - Kiến tạo tương lai”. THỦ TƯỚNG PHẠ M MINH CHÍNH THỦ TƯỚNG PHẠ M MINH CHÍNH: Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Phụ nữ Việt Nam luôn là hiện thân của những giá trị tốt đẹp nhất LUÂN DŨ NG Chiều 6/3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn, tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46 - CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 - NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan. Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, mục đích và yêu cầu của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị về các nội dung đã nêu trong quyết định kiểm tra, giám sát; phát hiện những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện của Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế của Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung được kiểm tra. Từ thực tiễn đặc thù của Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư đề nghị phản ánh những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt, những kiến nghị, đề xuất với Trung ương và các cơ quan liên quan các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XVIII của Thành phố đã đề ra. Việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đến hoạt động bình thường của các tổ chức Đảng, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng về nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tổng Bí thư yêu cầu, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đơn vị được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ kịp thời hồ sơ, tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ... TRƯỜ NG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN Thủ tướng Phạ m Minh Chính trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho GS.TS Trần Thị Việt Nga ẢNH: VGP

Chiều 6/3, tại hội trường Nhà văn hóa xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 5 Phú Thọ. Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cam kết tập trung hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; tăng cường giám sát thực thi pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai; quan tâm chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, du lịch cộng đồng và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Trước cử tri, bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm người đại biểu, thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực tới Quốc hội. TIẾP NHẬN ĐẦY ĐỦ Ý KIẾN CỬ TRI Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời đề nghị các ứng viên sau khi trở thành đại biểu Quốc hội quan tâm tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực còn nhiều khó khăn. Thay mặt các ứng cử viên, bà Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ và các xã, phường đã tạo điều kiện để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri. Bà cho biết, các ý kiến phát biểu của cử tri rất tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn cơ sở, đồng thời thể hiện sự động viên, tin tưởng đối với 5 ứng cử viên. Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, toàn bộ ý kiến của cử tri đã được ghi chép đầy đủ và sẽ được tổng hợp cùng các ý kiến tại những điểm tiếp xúc khác cũng như trong cả nước để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Các ứng cử viên cam kết nỗ lực thực hiện chương trình hành động đã đề ra, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; tham gia phản biện, xây dựng pháp luật, nhất là đối với những vấn đề cử tri quan tâm. Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, các đại biểu sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến tới Quốc hội và đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định, các đại biểu sẽ mở rộng hình thức tiếp nhận ý kiến qua nhiều kênh, trong đó có môi trường số để tiếp nhận kiến nghị của cử tri 24/7. Đồng thời, các đại biểu sẽ nghiên cứu, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm cho thanh niên, cũng như chính sách đối với cán bộ, đặc biệt là cán bộ Mặt trận và các hội đặc thù khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Các kiến nghị của cử tri sẽ được tiếp nhận đầy đủ và báo cáo với Quốc hội, Chính phủ để xem xét, giải quyết. n 7-8/3/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 ĐỨC ANH - HỒ NHƯ Ý TIẾ P XÚ C CỬ TRI TỈNH PHÚ THỌ NGÀY 6/3, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BÙI THỊ MINH HOÀI CHO BIẾ T, BÊN CẠNH VIỆC TIẾP XÚC CỬ TRI ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH, CÁC ĐẠI BIỂU SẼ MỞ RỘNG HÌNH THỨC TIẾP NHẬN Ý KIẾN QUA NHIỀU KÊNH, TRONG ĐÓ CÓ MÔI TRƯỜNG SỐ ĐỂ TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 24/7. Tiếp nhận ý kiến cử tri trên mạng 24/7 Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20262031, sáng 6/3, Đoàn xã Phú Thiện tổ chức tuyên truyền “Nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên mạng” cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại Hội trường xã Phú Thiện. Tại đây, anh Bùi Quang Huy trao tặng 60 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), 60 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) trên địa bàn. Cùng với đó, anh Huy trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng (26 triệu đồng), 1 dàn máy vi tính (12 triệu đồng) cho Đoàn xã Phú Thiện. Anh Bùi Quang Huy cũng tới thăm, động viên 400 người dân trong chương trình “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” được Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp tổ chức tại hội trường thôn Sơn Bình, xã Chư A Thai. Tại đây, Trung ương Đoàn trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), 40 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) trên địa bàn xã. Đặc biệt, Trung ương Đoàn trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” (40 triệu đồng) cho địa phương; trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng (26 triệu đồng), 1 dàn máy vi tính (12 triệu đồng) cho Đoàn xã Chư A Thai. Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị xã Chư Sê, anh Huy tới thăm hỏi, chia sẻ với 500 người dân xã Chư Sê tới đây khám bệnh. Nhân dịp này, anh Bùi Quang Huy trao tặng 70 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), tặng 80 suất học bổng cho học sinh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) trên địa bàn. Cũng tại đây, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao 1 tủ sách Kim Đồng (26 triệu đồng), 1 dàn máy vi tính (12 triệu đồng). Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở và chính quyền địa phương tại nhiều xã như Ia Tul, Kông Chro, Sró và Đak Song (Gia Lai)... đồng loạt tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề “Nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng”. Ở các xã, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã trao tổng cộng 470 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất), cùng 560 suất học bổng cho học sinh (1 triệu đồng/suất). Ngoài ra, tại mỗi địa phương, đoàn công tác còn trao tặng 1 tủ sách Kim Đồng và 1 dàn máy vi tính. TIỀ N LÊ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BÙI THỊ MINH HOÀI: Cử tri mong muốn các đại biểu đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Đoàn công tác của T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục trao tặng quà cho người dân, học sinh khó khăn tạ i xã như Ia Ko, Ia Blá, Ia Le... (đều thuộc tỉnh Gia Lai). Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao đổi cùng các cử tri xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ Anh Bùi Quang Huy trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó ở xã Phú Thiện NGÀY 6/3, ANH BÙI QUANG HUY, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM, BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, TỚI TRAO NHIỀU PHẦN QUÀ Ý NGHĨA, THIẾT THỰC ĐỂ ĐỘNG VIÊN, CHIA SẺ PHẦN NÀO KHÓ KHĂN VỚI BÀ CON CÁC XÃ PHÚ THIỆN, CHƯ A THAI, CHƯ SÊ (ĐỀU THUỘC TỈNH GIA LAI). Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao quà, học bổng tạ i Gia Lai

“Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Đây là nơi hội tụ nguồn lực và khát vọng phát triển của Nhân dân từ mọi miền Tổ quốc. Trong đó, các phường, xã tại khu vực đơn vị bầu cử số 2 là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - đô thị gắn với nông nghiệp hiện đại. Sự chuyển mình đó mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội và phát triển con người. Điều này đòi hỏi tiếng nói của cử tri phải được lắng nghe đầy đủ trong quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chính sách pháp luật. Trưởng thành từ thực tiễn công tác tại tỉnh Bình Dương trước đây và hiện nay công tác tại Trung ương Đoàn. Quá trình đó đã giúp tôi có điều kiện gắn bó sâu sắc với địa bàn, thuận lợi trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và trực tiếp theo dõi tình hình phát triển của Thành phố. Vì vậy, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin cam kết nỗ lực thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau: Thứ nhất, tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với công nhân, người lao động, phụ nữ và thanh thiếu nhi; đồng thời ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận, theo dõi và phản hồi kiến nghị nhanh chóng, minh bạch. Từ vị trí công tác của mình, tôi sẽ nỗ lực chuyển tải đầy đủ, kịp thời những vấn đề đặc thù của Thành phố đến diễn đàn Quốc hội và các cơ quan chức năng, góp phần để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe và giải quyết đến cùng. Thứ hai, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển con người gắn với quá trình đô thị hóa và kinh tế số của Thành phố. Trọng tâm là các chính sách về nhà ở xã hội gắn với thiết chế văn hóa cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống phù hợp với đặc thù đô thị công nghiệp; đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là con em công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời, tôi quan tâm thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa các khu vực, từ phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, đến xây dựng đô thị hiện đại song hành với gìn giữ không gian sống, giá trị văn hóa, và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, du lịch sinh thái, góp phần xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình, bảo đảm chất lượng sống, cơ hội phát triển cho mọi người dân. Thứ ba, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, trực tiếp theo dõi việc thực thi pháp luật và các chính sách liên quan đến đời sống Nhân dân, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, lao động – việc làm, an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ công. Tôi sẽ tích cực tham gia giám sát để các chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giảm phiền hà và tăng sự hài lòng của người dân. Bản thân tôi sẽ luôn giữ gìn đạo đức, bản lĩnh chính trị, tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực, gắn bó với thực tiễn và chịu trách nhiệm trong từng quyết định, từng hành động, để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri. Tôi mong luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri để có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thành phố và đời sống của Nhân dân”. T.P BÀ NGUYỄ N PHẠ M DUY TRANG, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM, CAM KẾ T NẾU ĐƯỢC CỬ TRI TIN TƯỞNG, TÍN NHIỆM BẦU LÀM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI TẠI TPHCM, BÀ SẼ NỖ LỰC THỰC HIỆN TỐT ÍT NHẤ T BA NỘI DUNG TRỌNG TÂM. www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 7-8/3/2026 Cam kết 3 nộ i dung trọ ng tâm CHƯƠNG TRÌNH HÀ NH ĐỘ NG CỦ A Ứ NG CỬ VIÊN ĐẠ I BIỂ U QUỐ C HỘ I KHÓ A XVI NGUYỄ N PHẠ M DUY TRANG: TIỂU SỬ TÓM TẮT BÀ NGUYỄN PHẠM DUY TRANG n Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam. n Nghiên cứu sinh Luật, Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật Hình sự, Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. n Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Bầu cử ngày 15 tháng 3 năm 2026. Đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân. Bà NGUYỄN PHẠM DUY TRANG, sinh ngày 26 tháng 01 năm 1982. Quê quán: phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương cũ). Hiện cư trú tại: Căn hộ số 1409A, Tháp A, Toà N04A, Chung cư Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội. n Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 31 tháng 7 năm 2004 (dự bị) và chính thức vào ngày 31 tháng 7 năm 2005. n Từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 10 năm 2017: công tác tại Tỉnh đoàn Bình Dương, giữ các vị trí công tác: Cán bộ Ban Thanh niên Nông thôn - Công nhân và Đô thị; Phó Trưởng ban, Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hóa; Bí thư Chi bộ II, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, Bà còn đảm nhận các chức danh: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh; Hội thẩm Toà án Nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Hàn tỉnh; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. n Từ tháng 10 năm 2017 đến nay: công tác tại Trung ương Đoàn, giữ các vị trí công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam; Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng Tài năng nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Bà đã được tặng thưởng: Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 18 Bằng khen cấp Bộ, cấp Tỉnh; 9 Kỷ niệm chương cấp Bộ; 5 Giải thưởng cấp Trung ương và 3 Giải thưởng cấp tỉnh. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

SẼ KHÔNG CÒN ẨN DÒNG TIỀN, NÉ THUẾ Sau hơn 2 tháng mong ngóng, quy định quản lý, kê khai thuế với hộ, cá nhân kinh doanh được nêu rõ trong Nghị định 68/2026 vừa đượ c ban hành. Ngay sau khi nghị định được công bố, cộng đồng hộ, cá nhân kinh doanh thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội. Thậm chí, có hộ kinh doanh cho biết, thức trắng cả đêm 5/3 đọc và tìm hiểu từng quy định mới. Để tạo thuận lợi cho người dân, Cục Thuế ngay lập tức gửi công điện yêu cầu các cơ quan thuế địa phương tuyên truyền nội dung nghị định tới công chức, người nộp thuế. Đồng thời, các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để bảo đảm việc thi hành chính sách mới được thông suốt. Việc quản lý doanh thu, dòng tiền được quy định chi tiết. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh phải thông báo bằng phương thức điện tử số tài khoản mở tại ngân hàng, ví điện tử cho cơ quan thuế. Quy định này khiến một số hộ kinh doanh vẫn còn băn khoăn. Chị Nguyễn Hiền, chủ hộ kinh doanh tạp hoá tại Hà Nội, cho biết, trước tới nay, gia đình có 3 số tài khoản để nhận chuyển khoản từ khách hàng. “Việc sử dụng nhiều tài khoản nhằm thuận lợi trong quản lý. Vợ chồng tôi thay nhau bán hàng và chăm sóc các con. Khi vợ đứng bán hàng sẽ nhận tiền vào tài khoản của vợ để dễ kiểm tra và ngược lại. Đến nay, việc thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế theo hình thức điện tử, chúng tôi phải làm như thế nào? Ví dụ, kê khai cho Etax Mobile, gửi thư điện tử hay thế nào? Tôi rất mong cơ quan thuế hướng dẫn chi tiết hơn”, chị Hiền nó i. Theo một cán bộ thuế Hà Nội, trước đây, có tình trạng hộ kinh doanh sử dụng tài khoản của người thân nhằm ẩn dòng tiền, né thuế. Sau khi tìm hiểu, cơ quan thuế đã yêu cầu hộ kinh doanh dịch vụ siêu thị mini nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu do ẩn doanh thu. Vị cán bộ thuế này cho rằng, việc yêu cầu kê khai tài khoản nhận doanh thu của hộ kinh doanh sẽ góp phần giúp minh bạch dòng tiền, thuận lợi việc quản lý thuế. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Được, Ủ y viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, nhận định, yêu cầu hộ, cá nhân kinh doanh thông báo tài khoản thu tiền, không được phép ẩn dòng tiền tạ o điề u kiệ n thuận lợi cho việc quản lý thuế. “Hộ kinh doanh cần từng bước chuyên nghiệp, tách bạch tài khoản kinh doanh với tài khoản chi tiêu. Việc kê khai này sẽ ngăn tình trạng ẩn doanh thu nhằm né thuế”, ông Được nói. Một trong những lo lắng về việc bị truy thu của hộ kinh doanh cũng được trút bỏ khi Cục Thuế cho biết không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế khoán các năm trước, không xử phạt vi phạm hành chính đối với phần thuế khoán đã nộp. TIỀM ẨN NGUY CƠ THUẾ CHỒNG THUẾ, TĂNG THỦ TỤC Bên cạnh điểm có lợi cho hộ kinh doanh, ông Nguyễn Văn Được cảnh báo, quy định mới vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng thủ tục hành chính. Việc yêu cầu hộ, cá nhân kinh doanh kê khai thuế từng địa điểm kinh doanh, phân bổ khoản nộp thuế với thuế cơ sở sẽ tăng thủ tục hành chính. “Cơ quan thuế tự phân bổ khoản thuế về các đơn vị thuế cơ sở, vì ở địa điểm nào đều thuộc Việt Nam. Quy mô hộ kinh doanh khi có nhiều địa bàn không tác động quá lớn tới từng địa phương, giảm thủ tục hành chính”, ông Được nói. Theo ông Được, ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng còn tiềm ẩn triệt tiêu công bằng người làm công ăn lương và kinh doanh khi chọn nộp thuế theo thu nhập. “Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân tiềm ẩn nguy cơ thuế chồng thuế. Cơ quan thuế cần tách bạch doanh thu có khoản thuế gián thu như tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường. Bởi khoản thu này, hộ kinh doanh thu hộ Nhà nước. Tôi đề xuất, cơ quan chức năng ban hành thông tư có thể “xé rào” về mặt pháp lý hướng dẫn, giải pháp cụ thể cho hộ kinh doanh”, ông Được đề xuất. Cơ quan thuế cũng hướng dẫn chi tiết về thời gian nộp thuế dựa trên doanh thu. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống, thông báo doanh thu thực tế từ khi bắt đầu hoạt động hết ngày 30/6. Việc thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong 6 tháng cuối năm chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo. Trường hợp khai thuế theo tháng, hồ sơ khai thuế tháng 1, tháng 2, tháng 3/2026 gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 20/4. Tại kỳ tính thuế năm 2025 của hộ kinh doanh doanh thu trên 3 tỷ đồng, cơ quan thuế cho phép lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp sử dụng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Hộ kinh doanh được xác nhận giá trị hàng tồn kho, máy móc, thiết bị để trừ chi phí tính thuế. n 7-8/3/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 5 NGỌC LINH VIỆC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH YÊU CẦU MINH BẠCH DÒNG TIỀN VÀ TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN. QUY ĐỊNH MỚI ĐƯỢC KỲ VỌNG SIẾT CHẶT QUẢN LÝ DOANH THU, HẠN CHẾ THẤT THU THUẾ, TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MINH BẠCH HƠN. Quy định mới về thuế tác động gì tới hộ kinh doanh? Hộ kinh doanh cần kê khai tài khoản nhận tiền nhằm minh bạch doanh thu ẢNH: PM Tổng nguồn thu ngân sách từ hộ kinh doanh năm 2025 gần 33.000 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm 2024. Các địa phương có số hộ kinh doanh tăng trưởng lớn bao gồ m TPHCM, Hà Nội, Thanh Hoá, Ninh Bình. Trong chiến dịch 60 ngày chuyển đổi thuế khoán sang kê khai cuối năm 2025, hơn 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động lên doanh nghiệp. CHUYỆN CUỐI TUẦN Để tách bạch mọi giá trị. Để các thế hệ mai sau không thể xếp thơ của Nguyễn Du, Nguyễn Bính vào chung với thơ do “thiên tài” AI viết ra. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam nên chăng cũng có sự tách biệt lứa sáng tác và thành danh thời trước AI và sau khi có AI? Mới sòng phẳng. Bởi AI giờ đây làm thơ viết văn, nghiên cứu phê bình đã “mượt” đến nỗi rất khó tìm ra dấu vết khác nhau giữa người và máy. Loài người trải qua vô số các kỷ băng hà, kỷ Jura... nay đến kỷ AI. Sáng tác bản nhạc, vẽ bức tranh, làm bài thơ du dương cũng AI mà ném bom, bắn tên lửa, truy sát đối thủ với độ chính xác tuyệt đối từ ngàn vạn cây số cũng AI. Khởi đầu những cuộc chiến tranh chưa từng thấy suốt lịch sử loài người - cuộc bắn giết của những thuật toán và của hàng tỷ phép tính trên giây, mà chỉ những cái chết thảm khốc là không có gì mới. Kỷ AI kéo dài bao lâu, không thể biết, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ không thể hun hút hàng vạn năm như những kỷ trước. Mà sẽ rất nhanh. Các bước sóng thời gian hẳn sẽ không còn theo các định luật vật lý kinh điển, mà băng tới theo vận tốc vượt ánh sáng. Cũng không dám chắc đây sẽ không phải là giai đoạn cuối cùng có sự chứng kiến của nhân loại! Chưa biết con người đã nhờ AI giảng những công án hóc búa ngàn năm chưa, nhưng thiền sư rô bốt thì đã có rồi. Ngôi chùa cổ nọ ở xứ Phù Tang đã xuất hiện vị sư người máy có pháp danh “Buddharoid” đang thuyết pháp. Sư thầy kim loại này được cho là cách để bù lấp thực tế các sư thầy bằng xương bằng thịt ngày càng khuyết thiếu ở chốn thiền môn. Thấy AI đang tỏ ra thích thú cho rằng mình chính là một... “công án lớn nhất của nhân loại”. Đó là cỗ máy không có tâm lại có thể thuyết giảng về tâm. Rằng trả lời ra sao nếu một bài thơ do AI viết khiến bạn xúc động thật, thì cảm xúc đó có “giả” không? Tôi biết rất nhiều người vẫn tự tin rằng cảm xúc con người không AI nào có thể học được, và hiển nhiên sáng tạo văn chương của con người vẫn luôn thấm đẫm chất người. Riêng biệt như dấu vân tay, như chuỗi ADN. Sẽ không bao giờ có một thi hào Nguyễn Du bằng rô bốt, cho dù là “tam bách dư niên hậu”. Một thái độ tự tin đáng quý, mong sẽ luôn đúng như vậy. Nhưng “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”, khi AI cứ lấn tới, chất người thì cứ lui dần. TRÍ QUÂN Nguyễn Du với AI (Tiếp theo trang 1)

HÀNH ĐỘNG NHỎ BÉ TẠO NÊN PHÉP MÀU CHO XÃ HỘI Trước thềm chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra ngày 8/3 tại TPHCM, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên tham gia ngày hội hiến máu giàu ý nghĩa nhân văn này. Theo anh, mỗi giọt máu trao đi đều có thể trở thành cơ hội sống quý giá đối với những bệnh nhân đang cần được tiếp sức. “Đối với tôi, máu là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi sinh mệnh con người. Nếu những giọt máu mình trao đi có thể giúp những người gặp tai nạn hoặc đang chống chọi với bệnh tật có thêm một cơ hội mới, một cuộc đời mới thì đó là điều vô cùng ý nghĩa”, nam nhạc sĩ chia sẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho rằng giá trị lớn nhất của hoạt động hiến máu nằm ở khả năng lan tỏa thông điệp yêu thương trong cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ. Khi nhiều người cùng chung tay, những hành động tưởng chừng nhỏ bé có thể tạo nên những phép màu cho xã hội. Anh kỳ vọng ngày hội sẽ thu hút đông đảo nghệ sĩ, sinh viên và tình nguyện viên tham gia, góp phần làm nên một Chủ Nhật Đỏ rực rỡ với thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”. Cùng đồng hành với chương trình, ca sĩ Duyên Quỳnh cho biết cô rất vui và xúc động khi tiếp tục góp mặt trong hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái của Chủ Nhật Đỏ. Theo nữ ca sĩ, thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người. “Một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn”, cô chia sẻ. Ca sĩ kêu gọi sinh viên mạnh dạn tham gia hoạt động giàu tính nhân văn này. Với Duyên Quỳnh, Chủ Nhật Đỏ không chỉ là hoạt động hiến máu quy mô lớn mà còn góp phần hình thành lối sống đẹp trong giới trẻ, khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và thói quen cống hiến thông qua những hành động thiết thực. Tại sự kiện ngày 8/3, nữ ca sĩ sẽ mang đến sân khấu chương trình hai ca khúc quen thuộc là Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Niềm tin rực sáng. Những ca khúc này như lời Duyên Quỳnh cổ vũ tinh thần các bạn trẻ tham gia hiến máu. Nữ ca sĩ bày tỏ hy vọng được gặp gỡ đông đảo sinh viên tại Đại học Văn Hiến, cùng nhau tạo nên một ngày hội ý nghĩa, nơi những giọt máu được trao đi và hy vọng được thắp sáng. GIÚP GIỚI TRẺ HIỂU RÕ HƠN VỀ GIÁ TRỊ CỦA VIỆC CỐNG HIẾN Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM đã hoàn thành khoảng 95%. Phần còn lại đang được Ban Tổ chức tập trung hoàn thiện, đặc biệt là những ý tưởng sáng tạo nhằm tăng cường sự tương tác và mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa hơn cho sinh viên. Nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết, với sự phối hợp chặt chẽ giữa báo Tiền Phong, Trường Đại học Văn Hiến cùng các đơn vị đồng hành, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái của phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời tạo nên một không gian kết nối cộng đồng dành cho giới trẻ. Năm 2026 đánh dấu hành trình 18 năm của chương trình Chủ Nhật Đỏ. Bên cạnh hoạt động hiến máu - giá trị cốt lõi của ngày hội, Ban Tổ chức còn triển khai thêm nhiều hoạt động vệ tinh nhằm tạo sự gắn kết, mang lại niềm vui và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng sinh viên. Thông qua các hoạt động này, chương trình mong muốn giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của việc cống hiến cho xã hội. Theo dự kiến, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM sẽ thu hút hơn 5.000 sinh viên tham gia. Trước quy mô lớn của sự kiện, ban tổ chức đã xây dựng các phương án chi tiết về điều phối, an ninh và đảm bảo an toàn cho người tham gia. “Với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện lớn, chúng tôi tin tưởng chương trình sẽ diễn ra an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, ngày hội năm nay diễn ra đúng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Vì vậy, Ban Tổ chức cũng dành những hoạt động tri ân nhằm tôn vinh “một nửa thế giới”, đồng thời tạo thêm nhiều bất ngờ dành cho các bạn nữ tham gia chương trình”, nhà báo Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh. NHIỀU HOẠT ĐỘNG AN SINH Ý NGHĨA Ngoài ngày hội chính thức, Ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội. Nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cho hay, trong nhiều năm qua, Chủ Nhật Đỏ được biết đến là chương trình vận động hiến máu tình nguyện quy mô toàn quốc do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, báo Tiền Phong mong muốn chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động hiến máu cứu người, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia trong cộng đồng thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Năm nay, bên cạnh việc tổ chức các ngày hội hiến máu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Chủ Nhật Đỏ 2026 còn triển khai một chuỗi hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên và các đối tượng chính sách. Cụ thể, chương trình trao tặng 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên của 20 trường đại học tại TPHCM nhằm hỗ trợ hoạt động học tập, nghiên cứu của sinh viên, đồng thời trao 100 suất học bổng cho những sinh viên có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, những bạn trẻ đã sẵn sàng chia sẻ giọt máu của mình để cứu người. Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động an sinh năm nay là chương trình trao 6 căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng tại các xã Đông Thạnh và Củ Chi của TPHCM. Đây là những gia đình đóng góp, hy sinh cho đất nước nhưng hiện vẫn còn gặp khó khăn về điều kiện nhà ở. Mỗi căn nhà trị giá 100 triệu đồng, được thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Vietcombank. “Chúng tôi tin rằng, những mái nhà được trao không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Thông qua chuỗi CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NGÀY HỘI CHỦ NHẬT ĐỎ 2026 TẠI TPHCM ĐANG BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN CUỐI CÙNG VỚI NHIỀU ĐIỂM MỚI NHẰM THU HÚT ĐÔNG ĐẢO SINH VIÊN THAM GIA (HƠN 5.000 NGƯỜI) VÀ LAN TỎA MẠNH MẼ THÔNG ĐIỆP HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI. NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN CHUNG VÀ CA SĨ DUYÊN QUỲNH SẼ LẦN ĐẦU ĐỒNG HÀNH VỚI NGÀY HỘI HIẾN MÁU CHỦ NHẬT ĐỎ 2026 TẠI TPHCM. HAI NGHỆ SĨ BÀY TỎ MONG MUỐN LAN TỎA THÔNG ĐIỆP NHÂN ÁI, KÊU GỌI SINH VIÊN, NGƯỜI TRẺ THAM GIA HIẾN MÁU, GÓP PHẦN TIẾP THÊM HY VỌNG SỐNG CHO NHIỀU BỆNH NHÂN. www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 7-8/3/2026 Ngày hội Chủ Nhật Đỏ từng tổ chức tại Trường ĐH Văn Hiến vào năm 2025 thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia ẢNH: NGÔ TÙNG CHỦ NHẬT ĐỎ 2026 TẠI TPHCM: Quy mô kỷ lục, nhiều hoạt động an sinh Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh cùng tiếp lửa GIA LINH - HÀ TRANG Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM được tổ chức tại Trường Đại học Văn Hiến vào ngày 8/3. Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Phương Anh, Ngọc Thảo, diễn viên Khôi Trần, MC Nguyên Khang, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh... Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh ANH NHÀN

XÃ HỘI 7 7-8/3/2026 www.tienphong.vn hoạt động này, Chủ Nhật Đỏ mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và tiếp tục kết nối những tấm lòng để cùng chăm lo tốt hơn cho cộng đồng”- nhà báo Trần Ngọc Lâm chia sẻ. Nói về ý nghĩa của hoạt động trao nhà tình nghĩa, theo ông Nguyễn Việt Trí - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông Thạnh đánh giá, nhiều cựu chiến binh sau khi trở về địa phương chủ yếu làm lao động nông thôn, trình độ chuyên môn còn hạn chế nên thu nhập chưa ổn định. Một số gia đình có đất sản xuất thì điều kiện kinh tế phần nào thuận lợi hơn, nhưng cũng có không ít người từ nơi khác đến sinh sống, quỹ đất ít nên việc tạo sinh kế gặp nhiều trở ngại. “Vì vậy, việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở lần này rất kịp thời và mang ý nghĩa thiết thực đối với các hội viên còn khó khăn. Chúng tôi rất biết ơn Báo Tiền Phong và các đơn vị tài trợ vì tổ chức hoạt động ý nghĩa”, ông Trí bày tỏ. n Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong họp về công tác tổ chức ẢNH: PHẠM NGUYỄN Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Ngày 8/3, tại Trường ĐH Văn Hiến, ngày hội dự kiến quy tụ hơn 5.000 sinh viên, người trẻ tham gia, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hiến máu cứu người. Chương trình còn có sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu cùng nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc, hứa hẹn tạo nên một không gian sôi động, truyền cảm hứng sẻ chia đến cộng đồng. Dự chương trình có nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong; ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Công ty Amway Việt Nam; bác sĩ Nguyễn Vân Trang, Trưởng đoàn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2025; diễn viên Nguyễn Anh Tuấn cùng hàng trăm cán bộ, nhân viên, đại lý của Công ty Amway. Từ 7 giờ sáng, hàng trăm nhà phân phối và nhân viên Công ty Amway đến địa điểm hiến máu để làm thủ tục đăng ký, kiểm tra sức khoẻ trước khi hiến. Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và đặc biệt là thông điệp cao đẹp về hiến máu cứu người. Theo nhà báo Ngọc Tiến, Chủ Nhật Đỏ là chương trình do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức từ năm 2009. Ban đầu, chương trình chỉ thu về được lượng máu ít ỏi đến nay đã lan toả rộng rãi khắp các tỉnh, thành phố, nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hàng trăm nghìn tình nguyện viên trên cả nước. “Sự tham gia tích cực của Công ty Amway Việt Nam hôm nay tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh và nhân ái hơn”, ông Tiến nói. Cũng theo Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, máu là món quà vô giá mà mỗi chúng ta có thể trao tặng để cứu sống người khác. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn thắp lên niềm hy vọng, niềm tin vào tình người. Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Công ty Amway Việt Nam chia sẻ, bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty tổ chức nhiều hoạt động xã hội và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, nhân viên. Tổ chức Chủ Nhật Đỏ từ năm 2020 đến nay trở thành sự kiện thường niên ở nhiều địa phương, thu hàng nghìn đơn vị máu. Cách đây không lâu, công ty tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ ở TPHCM, thu được hơn 400 đơn vị máu. Chương trình hiến máu nhân đạo vô cùng ý nghĩa đã là hoạt động được cán bộ, nhân viên mong chờ hằng năm. Ông Sơn khẳng định, sẽ tiếp tục đồng hành để chương trình lan toả mạnh mẽ hơn nữa nhằm giúp những người bệnh có thể vượt qua được thời khắc khó khăn, níu họ ở lại với cuộc sống. HI VỌNG LAN TỎA CHỦ NHẬT ĐỎ Bác sĩ Nguyễn Vân Trang, Trưởng đoàn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đại diện các bác sỹ, nhân viên y tế tiếp nhận máu trong chương trình thay mặt các bệnh nhân nói lời cảm ơn tới những người đã đến cho máu. “Máu không thể thay thế bằng những chế phẩm sinh học nào khác do đó, người hiến chính là ngân hàng máu sống cứu được nhiều bệnh nhân”, bác sĩ Vân Trang nói. Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Top 5 - Hoa hậu Việt Nam 2024 luôn đồng hành trong các chương trình Chủ Nhật Đỏ. Cô có mặt từ sớm để thăm hỏi, động viên từng người hiến máu. Phương Linh chia sẻ, Chủ Nhật Đỏ là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khi máu của người khoẻ cho đi là tia hi vọng sống của nhiều bệnh nhân trên khắp cả nước. Linh cảm thấy vô cùng vinh dự khi có cơ hội được đồng hành cùng chương trình, để giúp lan toả tới nhiều người hơn nữa, hi vọng qua từng năm số lượng máu được hiến nhiều hơn nữa để bệnh nhân được cứu chữa, có thêm cơ hội sống trên đời. DIỄN VIÊN PHẠM ANH TUẤN: BẬN CŨNG SẮP XẾP ĐỂ THAM GIA Dù bận rộn, Anh Tuấn cũng sắp xếp để đồng hành với các chương trình Chủ Nhật Đỏ với mong muốn lan toả thông điệp: “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”. Anh Tuấn từng hiến máu 2 lần ở Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương và khi đồng hành với chương trình Chủ Nhật Đỏ anh càng hiểu hơn ý nghĩa, giá trị nhân văn của giọt máu cho đi nên sẽ hiến máu hằng năm. Bên cạnh đó, anh hi vọng, sự đồng hành của mình với chương trình sẽ truyền đi năng lượng tích cực, nhiều người biết đến và tiếp tục hiến máu. Sáng qua, chị Trần Thị Vân Anh, nhân viên Công ty Amway không đến hiến máu một mình mà vận động cả con gái và cháu cùng đến. Hơn 7 giờ, chị đã có mặt tại điểm hiến, ăn bữa sáng với bánh và sữa vui vẻ vào phòng hiến máu. Các con, cháu vừa đủ 18 tuổi, có thể hiến máu, góp giọt máu nhỏ nhoi là nghĩa cử tốt đẹp dịp đầu năm mới. “Khi được thuyết phục, các cháu đều vui vẻ dậy sớm cùng mẹ đi hiến”, chị Vân Anh nói. n Cùng lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người SÁNG 6/3, TẠI HÀ NỘI, CÔNG TY AMWAY VIỆT NAM PHỐI HỢP BÁO TIỀN PHONG, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT - ĐỨC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHỦ NHẬT ĐỎ HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI VỚI THÔNG ĐIỆP “HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - SINH MỆNH BẠN VÀ TÔI”. HÀ LINH Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh và diễn viên Phạm Anh Tuấn cùng động viên người hiến máu ẢNH: DUY PHẠM QUY MÔ CHƯA TỪNG CÓ Khoảng 8.000 sinh viên đến từ 20 trường đại học xác nhận tham dự ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM, đưa chương trình trở thành một trong những phong trào hiến máu tình nguyện lớn nhất đầu năm 2026 tại khu vực phía Nam. Sự lan tỏa của ngày hội không chỉ đến từ hàng nghìn người trẻ mà còn đến từ sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu cùng nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc, sôi động, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội tới giới trẻ thành phố. Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, Chủ Nhật Đỏ không chỉ là ngày hội hiến máu lớn của thanh niên cả nước mà còn gắn với những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng về những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Trong lần trở lại TPHCM lần này, chương trình đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thạnh và Củ Chi. Những căn nhà cấp bốn ẩm thấp, xuống cấp, từng oằn mình qua nhiều mùa mưa nắng, sắp tới sẽ được thay mái mới, gia cố tường, nâng nền chống ngập. Toàn bộ kinh phí thực hiện tu sửa nhà cho cựu chiến binh do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng hành trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội của ngày hội Chủ Nhật Đỏ năm 2026. Đại diện Vietcombank chia sẻ việc tham gia chương trình xuất phát từ định hướng xuyên suốt của đơn vị trong gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Bên cạnh hoạt động trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh, thông qua Chủ Nhật Đỏ, Vietcombank phối hợp cùng báo Tiền Phong trao học bổng cho những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời trao 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường ĐH tại TPHCM. Chuỗi hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội mà Vietcombank kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và đóng góp bền vững cho cộng đồng. n “Vui, nhẹ nhõm” là chia sẻ của anh Nguyễn Việt Hùng, sinh viên Trường ĐH Hạ Long (Quảng Ninh) ngay sau khi cho máu. Anh Hùng tiết lộ, lần đầu hiến máu nên đêm 5/3 có hơi thấp thỏm nhưng sáng 6/3 nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ, lấy máu một cách nhẹ nhàng, không đau. Anh hiểu việc hiến máu có ý nghĩa to lớn, giúp được người bệnh nên sau lần này sẽ hiến thường xuyên.

