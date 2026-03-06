Báo Tiền Phong số 65

CHỦ NHẬT ĐỎ LẬP KỈ LỤC QUY MÔ SAU 18 NĂM THỨ SÁU 6/3/2026 Số 65 0977.456.112 TRANG 8-9 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 7 CA SĨ ĐÓNG PHIM: Chọn đường dài hay chỉ dạo chơi? PHẤN ĐẤU KHỞI CÔNG SÂN BAY GIA BÌNH TRONG THÁNG 3/2026 Cốt lõi là tạo sinh kế lâu dài TRANG 15 Doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam xuất khẩu nhiều sang khu vực Trung Đông ẢNH: PV Doanh nghiệp thủy sản XUNG ĐỘT LAN RỘNG TRUNG ĐÔNG Phó Thủ tướng yêu cầu lập phương án bảo đảm an ninh năng lượng Bả o vệ người Việt ở Israel và Iran Iran giảm hỏa lực, dành vũ khí răn đe hậu chiến? CHUYỆN HÔM NAY Đổi mới từ cán bộ XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương hôm qua là lời nhắc thẳng thắn với toàn bộ hệ thống. Công tác cán bộ nếu không đổi mới căn bản sẽ trở thành lực cản của phát triển. TRANG 12-13-14 TRANG 2 BỐ TRÍ CÁN BỘ ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG VIỆC, ĐÚNG ĐỊA BÀN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: ẢNH: TTXVN CHỊU SỨC ÉP KÉP Từ “hình phạt đặc biệt” đến huy chương Olympic danh giá

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 6/3/2026 Sáng 5/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. TĂNG LUÂN CHUYỂN NGANG VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ CÓ MỤC TIÊU Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao. Do đó, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở phải là nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, cần chuyển mạnh từ tư duy bổ sung nhân sự, bồi dưỡng chung chung sang tư duy quản trị cán bộ hiện đại hơn: chuẩn hóa năng lực theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả đầu ra, siết chặt kiểm soát quyền lực, đồng thời tạo động lực để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, Tổng Bí thư gợi mở cần, chuẩn hóa lại “chân dung cán bộ cơ sở” theo chức năng mới của chính quyền địa phương 2 cấp. Giải pháp nền tảng là xác định lại chuẩn cán bộ cơ sở theo yêu cầu nhiệm vụ mới, thay vì duy trì một bộ tiêu chí chung cho mọi nơi, mọi việc; xây dựng khung năng lực theo vị trí việc làm. Cán bộ không chỉ ở mức “đủ tiêu chuẩn”, mà phải đáp ứng công việc theo từng vị trí, từng địa bàn. Mỗi tỉnh, thành phố nên có khung chuẩn thống nhất cho các nhóm chức danh cấp xã, phường, kèm phụ lục năng lực ưu tiên cho địa bàn đặc thù. Nâng cấp đào tạo, bồi dưỡng từ “học để đủ chứng chỉ” sang “huấn luyện theo bài toán thực tiễn”, “thạo việc”; chuyển sang bồi dưỡng theo chức danh và theo vấn đề; huấn luyện theo tình huống; hỗ trợ tại chỗ giữa cán bộ giàu kinh nghiệm với cán bộ trẻ; học trên thực tiễn của địa phương; bổ sung nội dung về phục vụ doanh nghiệp, kinh tế số nông thôn, du lịch cộng đồng, quản trị rủi ro xã hội, kỹ năng truyền thông chính sách và phối hợp liên ngành. Thiết lập cơ chế đánh giá cán bộ bằng kết quả đầu ra và sự hài lòng của nhân dân... SIẾT CHẶT KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải siết chặt kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở cấp cơ sở, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công khai tiêu chí, quy trình trong nội bộ. Cùng với đó, tạo động lực cho cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quán triệt đầy đủ chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, trong đó cần phân biệt rõ giữa sáng tạo đúng quy định với làm ẩu, làm tắt hoặc lợi dụng sáng tạo để vi phạm, trục lợi. Ở cấp cơ sở, có thể thiết kế danh mục việc khó cần người chịu trách nhiệm; cơ chế xin ý kiến nhanh đối với tình huống mới; đánh giá riêng các sáng kiến có hiệu quả; biểu dương kịp thời cán bộ xử lý tốt việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tổng Bí thư cho rằng, phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị cán bộ và trong thực thi công vụ hằng ngày; số hóa quản trị cán bộ, đồng thời nâng kỹ năng số trong thực thi công vụ. Khi gắn chuyển đổi số với công tác cán bộ, cấp cơ sở sẽ nâng được tốc độ xử lý công việc, tính minh bạch và khả năng phối hợp liên thông. Thiết kế giải pháp theo vùng, miền, khu vực - thống nhất nguyên tắc, linh hoạt triển khai. Cách làm phù hợp là thống nhất khung chuẩn về phẩm chất, năng lực, đánh giá, kiểm soát quyền lực, đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời cho phép địa phương điều chỉnh trọng tâm theo đặc thù địa bàn. UBND các cấp, cơ quan nội vụ và bộ phận tổ chức cấp ủy phối hợp xây dựng khung năng lực vị trí việc làm đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở; rà soát, phân loại đội ngũ hiện có; xác định “khoảng trống” năng lực và kế hoạch bồi dưỡng theo lộ trình... Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở; coi đây là kênh thông tin quan trọng để điều chỉnh công tác cán bộ theo tinh thần gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Tổng Bí thư lưu ý, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng Ban Tổ chức Trung ương, của ngành tổ chức hay nội vụ, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, gắn trực tiếp với năng lực thực thi đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Theo Tổng Bí thư, muốn việc lớn thành công, phải bắt đầu từ xây dựng đội ngũ cán bộ đúng đắn, nhất là ở cơ sở, nơi chính sách gặp cuộc sống. Làm tốt công tác cán bộ cơ sở chính là củng cố nền vận hành của quốc gia trong giai đoạn phát triển mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của đất nước. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, đổi mới tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ theo nguyên tắc “đúng người - đúng việc - đúng địa bàn”; rà soát việc bố trí đội ngũ sau sắp xếp đơn vị hành chính; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng hoặc “thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới”. Bố trí cán bộ phải hướng tới mục tiêu nâng năng lực quản trị địa phương, chứ không chỉ ổn định tổ chức theo nghĩa hành chính. Tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở; coi đây là kênh thông tin quan trọng để điều chỉnh công tác cán bộ theo tinh thần gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Các đại biểu tham dự buổi làm việc ẢNH: TTXVN

3 n Thứ Sáu n Ngày 6/3/2026 THỜI SỰ Sáng 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 27 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn. KHAI THÁC, THÔNG XE 3.345 KM ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, các bộ, ngành và địa phương, các đơn vị đã hết sức nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện 28 nhiệm vụ được giao tại phiên họp 23. Đặc biệt, các bộ, ngành đã đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật và các hạng mục còn lại; dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1; các dự án phục vụ APEC 2027. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 23, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát, phân bổ vốn trung hạn 2026-2030 và ưu tiên cho các dự án cao tốc để hoàn thành mục tiêu 5.000 km vào năm 2030. Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345 km đường bộ cao tốc, đang thi công xây dựng 1.252 km và đang chuẩn bị đầu tư khoảng 1.721 km. Phát biểu kết luận, Thủ tướng biểu dương Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương đã tích cực nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao ngay trong những ngày đầu năm 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tuy nhiên, trong 28 nhiệm vụ được giao tại phiên họp trước, còn 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án. Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án này và bàn giao mặt bằng trong tháng 3/2026. Về các định hướng, công việc thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai các dự án đầu tư, bảo đảm nhanh chóng, tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, quy định pháp luật…; Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản công; kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản về thể chế, chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIV về không gian phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; tiến xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trong vũ trụ. TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG Tại phiên họp, Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm với các địa phương. Về các dự án chuẩn bị đầu tư, Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027. Tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ chủ động phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km 0-Km 19), Bắc Kạn - Cao Bằng. Trong khi đó, TPHCM, Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Vinh-Thanh Thủy, dự án thành phần 2 Quy NhơnPleiku, Đường vành đai 4 TPHCM, Hòa Lạc - Hòa Bình, khởi công dịp 19/5. Về giải phóng mặt bằng, các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Đồng Nai tập trung triển khai, hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại tại các dự án Hòa Bình-Mộc Châu, Ninh Bình-Hải Phòng (đoạn qua Ninh Bình, Hưng Yên), Chợ Mới-Bắc Kạn, dự án Dầu Giây - Tân Phú, TPHCM Long Thành, đáp ứng tiến độ thi công… Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc giải phóng mặt bằng là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm dứt điểm và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Thủ tướng nêu rõ. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành các hạng mục còn lại của các dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông, hoàn thành trong tháng 3/2026; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, dự án thành phần 2 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, TPHCM - Trung Lương-Mỹ Thuận bảo đảm tiến độ yêu cầu. Thủ tướng yêu cầu tất cả các chủ thể vào cuộc khẩn trương, tích cực, chủ động, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải ẢNH: VGP Phấn đấu khởi công Sân bay Gia Bình trong tháng 3 Sáng 5/3, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ IX để triển khai nội dung về kiện toàn công tác nhân sự. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị cũng thống nhất cho ông Nguyễn Đình Khang thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam sau khi ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ niềm vinh dự to lớn nhưng cũng nhấn mạnh đây là trách nhiệm nặng nề, nhất là trong bối cảnh thực tiễn đang đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu mới đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Với sự tín nhiệm tuyệt đối từ Ban Chấp hành khi về “mái nhà chung” Tổng Liên đoàn, ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ một cách chân thành rằng ông coi đây chính là một hình thức “tạm ứng niềm tin” mà các lãnh đạo và đồng nghiệp đã dành cho mình. Ông Tuấn cam kết sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, bám sát thực tiễn đời sống công nhân lao động, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn giữ vững khối đoàn kết nội bộ, đồng thời, sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức và các thế hệ đi trước, đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên và toàn thể người lao động trên cả nước. Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979; quê quán: Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Trong quá trình công tác ông đã trải qua nhiều chức vụ như: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Từ tháng 7/2022, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh (từ 8/2022). Đến tháng 7/2025, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. PHÙNG LINH Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bố trí vốn ngay cho các dự án giao thông đang triển khai Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trong đó mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Hiện nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc; tới đây tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành... Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu hoàn thiện, thúc đẩy triển khai các dự án đã khởi công; đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn với những đoạn tuyến chưa đạt chuẩn; thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Đồng thời rà soát, sắp xếp bố trí vốn ngay cho các dự án đang triển khai; khẩn trương phân bổ vốn đầu tư trung hạn, trình Quốc hội trong Kỳ họp tới.

4 n Thứ Sáu n Ngày 6/3/2026 THỜI SỰ THU HẸP KHOẢNG CÁCH PHÁT TRIỂN GIỮA MIỀN NÚI VÀ MIỀN XUÔI Tại các hội nghị, bà Hà Thị Nga trình bày chương trình hành động và bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử tại Lai Châu- địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nơi bà đã có nhiều năm gắn bó trong quá trình công tác. Theo bà, Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 84% dân số. Những năm qua, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn như hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguồn lực đầu tư hạn chế và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trước những vấn đề đó, trong nhiệm kỳ tới, bà Hà Thị Nga cho biết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung kiến nghị, giám sát việc triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, bà nhấn mạnh việc quan tâm hơn nữa đến các chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi. Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đã gửi nhiều ý kiến tâm huyết về các vấn đề thiết thực như đào tạo nghề, tạo việc làm, đầu tư nước sạch sinh hoạt, điều chỉnh tiền lương và phụ cấp cho cán bộ cơ sở, phát triển hạ tầng viễn thông, thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư các tuyến giao thông quan trọng để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch vùng miền. Cử tri Nguyễn Ngọc Huyền (thôn Tạng Đán, xã Tân Uyên) đề xuất cần đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn; phát triển các mô hình sản xuất và chế biến nông - lâm sản; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại chỗ nhằm tạo việc làm bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri Vàng A Dờ đề nghị các đại biểu sau khi trúng cử cần quan tâm đề xuất điều chỉnh chính sách tiền lương theo hướng gắn với vị trí việc làm, khối lượng và chất lượng công việc; đồng thời có cơ chế động viên, khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Bà Dương Thị Dung (thôn 32, xã Tân Uyên) kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với điều kiện từng vùng; ưu tiên đầu tư hạ tầng số và trang thiết bị cơ bản cho cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ thôn… NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịchTổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, phản ánh tới các cơ quan, cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những vấn đề cử tri nêu ra đều xuất phát từ thực tiễn đời sống, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lao động, việc làm và thu nhập - những yếu tố trực tiếp quyết định sự ổn định của mỗi gia đình cũng như sự phát triển bền vững của địa phương. Theo bà Nga, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ dừng lại ở việc đầu tư hạ tầng hay hỗ trợ an sinh xã hội, mà cốt lõi là tạo sinh kế lâu dài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở ra cơ hội việc làm bền vững cho người dân ngay tại quê hương. Khi người lao động có việc làm ổn định và thu nhập bảo đảm, họ sẽ yên tâm gắn bó với gia đình và bản làng, từ đó hạn chế những hệ lụy xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với địa phương và người dân. Bà Nga nhấn mạnh vai trò của gia đình trong sự phát triển của xã hội. Gia đình là nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách của mỗi con người. Một gia đình ấm no, hạnh phúc không chỉ được xây dựng bằng tình yêu thương mà còn cần sự ổn định về kinh tế, việc làm và môi trường sống an toàn. Khi cha mẹ có công việc ổn định và điều kiện chăm lo cho con cái, thế hệ trẻ sẽ có cơ hội được giáo dục tốt hơn và phát triển toàn diện. A LÙ Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026–2031, tại các xã Tân Uyên và Mường Khoa (tỉnh Lai Châu), ngày 4-5/3. Cốt lõi là tạo sinh kế lâu dài Sáng 5/3, ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6 (TP Hải Phòng). Trong chương trình hành động, nội dung đầu tiên được ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh là giữ vững bản lĩnh chính trị, liêm chính và nói đi đôi với làm. Ông cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động cũng được ông coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công việc và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động Quốc hội. Ông cam kết luôn ở bên cạnh người dân, gắn bó mật thiết với cử tri, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến phản ánh, kiến nghị và chuyển tải trung thực hơi thở cuộc sống tới Quốc hội. Công khai các kênh tiếp nhận ý kiến, tăng cường đối thoại trực tiếp, đặc biệt ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhằm bảo đảm mọi ý kiến của người dân đều được lắng nghe và xem xét giải quyết. Đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để Hải Phòng phát triển bứt phá trong không gian mới. Trọng tâm cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao năng lực kết nối để tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế tư nhân... Song song với phát triển kinh tế, ông Tiến chú trọng đến các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch; tạo việc làm bền vững, đặc biệt đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án trọng điểm. Đồng thời quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, người yếu thế trong xã hội, mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mọi thành quả phát triển đều hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh việc tham gia xây dựng luật, ông cũng chú trọng hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Với vai trò trong hệ thống MTTQ Việt Nam, ông cam kết thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tương tác với người dân, đặc biệt trên các nền tảng số để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị 24/7. Những phản ánh của cử tri sẽ được theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, minh bạch và đúng pháp luật. NGUYỄN HOÀN Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo Trong chương trình hành động gửi tới cử tri khi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại đơn vị bầu cử số 6 (TP Hải Phòng), ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết sẽ luôn giữ vững tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của mình. Ông Vũ Văn Tiến phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Bà Hà Thị Nga trao quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các gia đình chính sách, người có uy tín và hộ có hoàn cảnh khó khăn Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ dừng lại ở việc đầu tư hạ tầng hay hỗ trợ an sinh xã hội, mà cốt lõi là tạo sinh kế lâu dài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở ra cơ hội việc làm bền vững cho người dân ngay tại quê hương. “Tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho sự phát triển của Hải Phòng và đất nước, đồng thời luôn giữ vững tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của mình”. Ông VŨ VĂN TIẾN - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

5 n Thứ Sáu n Ngày 6/3/2026 KINH TẾ ĐIỂM DANH “PHÁO ĐÀI KINH TẾ” SẮP CỔ PHẦN HÓA Vốn được xem như “pháo đài” của nền kinh tế. 20 tập đoàn, tổng công ty lớn nhất cả nước vừa được đưa vào danh sách cổ phần hóa, trong đó, có 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Từ đầu năm 2025, các doanh nghiệp này được chuyển giao về Bộ Tài chính. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản đạt 2,54 triệu tỷ đồng, bằng 65% tổng tài sản doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tổng doanh thu hợp nhất hơn 2 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 111.000 tỷ đồng. Các đơn vị này sẽ được lựa chọn một trong các hình thức cổ phần hóa gồm: giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Quy định trên được xem như cú hích trong bối cảnh cổ phần hóa DNNN thời gian qua chậm tiến độ. Trong số 30 doanh nghiệp được phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2021-2025, mới có 5 doanh nghiệp thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc; 13 doanh nghiệp đang triển khai bước chuẩn bị, chưa có doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa. Thậm chí, 1 doanh nghiệp xin lùi thời gian thực hiện cổ phần hóa sang giai đoạn 2026-2030. “Giai đoạn 2021-2025, công tác cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại còn chậm. Thực tế này xuất phát từ việc một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt, người đứng đầu còn chưa thực sự quyết liệt triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn. Một số DNNN chưa chủ động triển khai chính sách, khi phải thực hiện cổ phần hóa mới bắt đầu thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa. Bên cạnh đó, còn có tâm lý không muốn thoái vốn khỏi những ngành, lĩnh vực có tỷ suất sinh lời cao làm cho tiến độ thoái vốn chậm lại”, đại diện Bộ Tài chính cho biết. Theo bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính), số lượng DNNN giảm mạnh từ khoảng 12.000 vào khoảng 2001, còn 700 doanh nghiệp vào 2017. Từ năm 2017 đến nay, tốc độ sắp xếp giảm mạnh, số doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chỉ giảm còn khoảng 200 đơn vị, quá trình cơ cấu lại đi vào chiều sâu hơn. BÁN CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Một trong những điểm mới của chính sách cổ phần hóa là bán cổ phần ưu đãi cho người lao động. Theo đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Mỗi người lao động được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc. Người lao động đại diện hộ gia đình nhận khoán ổn định lâu dài được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế đã nhận khoán. Giá cổ phần ưu đãi bằng 60% giá trị 1 cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). Số cổ phần bán với giá ưu đãi, người lao động phải nắm giữ và không được chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Người lao động cam kết làm việc lâu dài (từ 3 năm trở lên) sẽ được mua thêm 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp, tối đa 2.000 cổ phần. Chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao được mua thêm theo mức 500 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp, tối đa 5.000 cổ phần. Hết thời gian cam kết, cổ phần ưu đãi chuyển thành cổ phần phổ thông. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế T.Ư cho biết, việc cổ phần hóa diễn ra nhiều năm nay và có đơn vị thành công. Các DNNN trong danh sách cổ phần hóa cần hoàn chỉnh khung pháp luật về cổ phần hóa và thực hiện minh bạch, đánh giá đầy đủ giá trị doanh nghiệp, cả sở hữu trí tuệ, sáng chế, phát minh, tránh lợi dụng cổ phần hóa gây tổn thất tài sản nhà nước. “Việc bán cổ phần ưu đãi cho người lao động là tiến bộ trong cổ phần hóa nhằm giữ chân người lao động. Dành ưu đãi cho người lao động là một phần nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn”, ông Doanh nói. NGỌC LINH Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty nhà nước sắp được cổ phần hóa với nhiều chính sách mới. Việc cổ phần hóa sẽ chia theo hình thức như phát hành cổ phiếu tăng vốn, bán vốn nhà nước. Đặc biệt, người lao động tại doanh nghiệp sẽ được mua cổ phần ưu đãi. Người lao động sẽ được mua cổ phần ưu đãi khi doanh nghiệp cổ phần hóa. Trong ảnh, người lao động Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí ẢNH: PVEP Cú hích cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ điều hành. Theo đó, tất cả các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng giá, phản ánh đà leo thang của giá thành phẩm trên thị trường thế giới trong thời gian gần đây. Cụ thể, cơ quan điều hành tăng giá xăng E5RON92 ở mức 1.926 đồng/lít, đưa giá bán lẻ lên 21.449 đồng/ lít. Trong khi đó, giá xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/ lít, lên 22.340 đồng/lít. Dầu có mức tăng mạnh hơn đáng kể. Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.758 đồng/lít, lên 23.037 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng mạnh nhất với mức 7.132 đồng/lít, lên 26.601 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.807 đồng/kg, lên 17.496 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập và cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá được tính toán trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong những ngày gần đây. Dữ liệu cho thấy giá nhiều sản phẩm năng lượng tăng mạnh, đặc biệt là dầu diesel và dầu hỏa, do lo ngại gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Trên thị trường quốc tế, giá dầu tiếp tục neo ở mức cao khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang sau các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran. Giới phân tích đặc biệt lo ngại nguy cơ gián đoạn vận tải năng lượng tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường thế giới. Eo biển Hormuz hiện vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, tương đương hơn 17-18 triệu thùng/ngày. Chỉ cần tuyến vận tải này bị gián đoạn hoặc tàu dầu phải đổi hướng hành trình, thị trường năng lượng toàn cầu sẽ lập tức phản ứng bằng việc đẩy giá dầu tăng mạnh. Trong phiên giao dịch mới nhất, giá dầu Brent giao dịch quanh mức trên 80 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ ở khoảng 7677 USD/thùng. Các tổ chức năng lượng quốc tế cảnh báo nếu xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng tại khu vực Vịnh Ba Tư, thị trường dầu mỏ có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn trong thời gian tới. XUÂN PHONG Từ 15h ngày 5/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới. Xăng RON95 tăng 2.189 đồng/lít, trong khi dầu diesel tăng gần 3.758 đồng/lít. Từ 15h ngày 5/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh Các DNNN phải cơ cấu lại vốn, gồm các tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia, Điện lực, Công nghiệp viễn thông Quân đội; Xăng dầu; Hóa chất, Cao su, Than Khoáng sản, Bưu chính Viễn thông, Bảo Việt. Các tổng công ty: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Cảng Hàng không Việt Nam, Cà phê Việt Nam, Lương thực miền Nam, Lâm nghiệp Việt Nam, Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty Lương thực miền Bắc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Giá vàng tiếp đà giảm mạnh Ngày 5/3, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 184 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng 4/3. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 184,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 3 ngày qua, vàng miếng giảm gần 7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 182 - 185 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/ lượng so với sáng 4/3. Vàng nhẫn Phú Quý 181,2 - 184,2 triệu đồng/ lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng… Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 5.162 USD/ounce, giảm 9 USD so với sáng 4/3. Giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 163 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tiền tệ, sáng 5/3 Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.052 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua. Giá USD tại Vietcombank 25.974 - 26.304 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD bất ngờ tăng mạnh trở lại. Theo đó, giá USD quanh mức 26.830 - 26.880 đồng/USD mua - bán. NGỌC MAI

6 n Thứ Sáu n Ngày 6/3/2026 KHOA GIÁO Vẫn lúng túng quản lí học thêm dạy thêm Động thái quyết liệt này được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ việc liên quan đến ứng xử của giáo viên, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận. Ngày 26/2, báo Tiền Phong phản ánh vụ việc một giáo viên bị tố bắt học sinh “liếm đất” tại Trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). Sau đó, giáo viên này đã có bản tường trình, nhận khuyết điểm vì không ngăn chặn học sinh thực hiện hành vi “liếm đất” trong giờ học, bản thân không bắt các em liếm đất. Ngay khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định. Theo nội dung văn bản chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu, các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình 5 bước khi xảy ra vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, gồm: phát hiện, cảnh báo, can thiệp, xử lý và báo cáo. Đáng chú ý, Sở nhấn mạnh nguyên tắc “không che giấu, không xử lý nội bộ” nếu có vi phạm; mọi trường hợp phải được xử lý khách quan, công khai, đúng quy định. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; đồng thời rà soát, chấn chỉnh tác phong, chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được đặt ra rõ ràng, gắn với yêu cầu quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm. VIẾT HÀ Siết kỉ cương sau vụ học sinh “liếm đất” Ngày 4/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn trường học, siết chặt kỷ cương, chuẩn mực nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hình ảnh trích xuất từ camera lớp học, ghi lại thời điểm xảy ra sự việc học sinh “liếm đất” trong tiết học “BÌNH THƯỜNG” HÓA Thời điểm này một năm trước, các nhà trường, phụ huynh đồng loạt kêu khó khi triển khai Thông tư 29 quy định về dạy thêm học thêm. Ban giám hiệu trường học lúng túng khi không biết thay các tiết học thêm từ trước đến nay bằng nội dung nào; phụ huynh phải đón con trước giờ tan làm… Trong bối cảnh đó, nhiều trường “nhồi” các loại hình liên kết đào tạo đối với các môn dạy kĩ năng. Từ việc chỉ đóng chi phí 30.000-50.000 đồng/tiết học các môn văn hóa, giờ đây số tiền đóng lên đến hàng trăm nghìn đồng. Từ chỗ số tiền thu được 100% nhà trường quản lí và chi theo quy định chung và quy chế chi tiêu nội bộ, giờ đây số tiền đó phải chia năm xẻ bảy. Quyền lợi của nhà trường, giáo viên bị ảnh hưởng. Nhưng học thêm tự nguyện, hay bị bắt buộc vẫn tồn tại. Thay vì học trong trường, phụ huynh đưa con ra các trung tâm văn hóa hoặc các tổ chức được cấp phép. Chi phí tiếp tục đội lên một lần nữa. Sau thời gian “nóng” với những kiểm tra, xử lí kỉ luật, dạy thêm học thêm theo Thông tư 29 liệu có thực chất đi vào nền nếp như mong đợi hay những biến tướng đã được bình thường hóa? Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu thực tế chi phí học thêm tăng sau khi Thông tư 29. Cử tri nhiều địa phương như Hưng Yên, Ninh Bình cũng kiến nghị xem xét lại quy định, cho phép tổ chức dạy thêm trong trường dưới sự quản lí chặt chẽ, minh bạch tài chính. Ở Hà Nội, chị N.T.T (Định Công) có con chuẩn bị thi vào lớp 10. Khi giáo viên kèm tiếng Anh nghỉ dạy vì việc riêng, chị cuống cuồng tìm người thay thế. “Năm lớp 6, lớp 7 còn đủng đỉnh, đến lớp 8, đặc biệt lớp 9, phụ huynh nào cũng lo tìm chỗ học thêm vì kì thi tuyển sinh lớp 10 căng thẳng. Không học thêm, gia đình sợ con không đỗ vào trường THPT công lập gần nhà”, chị nói. Chị thừa nhận mong muốn cho con học thêm chính giáo viên dạy trên lớp, nhưng bị từ chối vì không sắp xếp được thời gian. Vì thế, phụ huynh phải tìm trung tâm bên ngoài, với mức học phí cao hơn nhiều. Khi lịch học chồng chéo, phụ huynh lại tiếp tục thương lượng, xoay xở. Như vậy, nhu cầu không giảm, chỉ có địa điểm thay đổi. Trao đổi với phóng viên, một số phụ huynh khẳng định, con họ vẫn học thêm do giáo viên trên lớp giảng dạy. Thậm chí giáo viên tiểu học cũng vẫn dạy thêm như chưa có Thông tư 29. Họ dạy bằng cách thỏa thuận với phụ huynh, phụ huynh cam kết vì thực sự có nhu cầu. Một số phụ huynh có con học lớp cuối cấp (lớp 9, lớp 12) tại Hà Nội chia sẻ, những tiết học ôn theo quy định tại trường dù không phải đóng học phí nhưng vẫn không ít cách để thu tiền của học sinh. Một trong những cách phổ biến là ban đại diện phụ huynh tự đứng ra thu góp tự nguyện để bồi dưỡng cho giáo viên. Mức thu góp tự nguyện này thực tế cao hơn nhiều so với mức học phí học thêm được phép thu tại trường trước khi có Thông tư 29. KHÔNG ÉP BUỘC HỌC THÊM, NHU CẦU VẪN LỚN Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ, một hiệu trưởng ở Hà Nội nói với ông rằng thu nhập của giáo viên giảm mạnh. Trả lời vị hiệu trưởng này, ông Thưởng cho rằng thu nhập giáo viên giảm là do giảm những khoản “không thuộc về nhà giáo”. Quan điểm này thể hiện quyết tâm làm sạch môi trường sư phạm của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, ở góc độ quản trị, vấn đề không chỉ nằm ở đạo đức nghề nghiệp. Khi Thông tư 29 quy định dạy thêm trong trường phải miễn phí, nhiều sở GD&ĐT như TPHCM, Hải Phòng phản ánh chưa có định mức chi, chưa có căn cứ pháp lí để xây dựng dự toán trả thù lao cho giáo viên. Ngân sách nhà nước chưa bố trí, cơ quan tài chính chưa có hướng dẫn. Khoảng trống này khiến nhà trường lúng túng, giáo viên hụt thu nhập, còn phụ huynh thì tiếp tục chi tiền ở nơi khác. Tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn thừa nhận cần nghiên cứu thấu đáo để vừa đấu tranh với tiêu cực, vừa đảm bảo quyền học tập của học sinh. Đây là tín hiệu cho thấy chính sách đang trong quá trình điều chỉnh. Song câu hỏi đặt ra là: nếu chương trình học chưa được giảm tải thực chất, nếu kì thi tuyển sinh lớp 10 vẫn căng thẳng, nếu đánh giá học sinh còn nặng về điểm số, thì liệu có thể triệt tiêu nhu cầu học thêm bằng mệnh lệnh hành chính? Thông tư 29 cho phép dạy thêm miễn phí trong trường với nhóm học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi. Trên thực tế, nhiều nơi phát sinh biến tướng: dạy thêm chéo lớp, thỏa thuận riêng với phụ huynh, lôi kéo học sinh ra trung tâm. Phụ huynh bức xúc nhưng ít người dám phản ứng. Trong môi trường thi cử cạnh tranh cao, không cho con đi học thêm đồng nghĩa chấp nhận rủi ro. Nghịch lí lớn nhất của chính sách hiện nay là đánh vào phần ngọn, hình thức tổ chức dạy thêm, mà chưa xử lí tận gốc áp lực thi cử và chương trình học nặng tính hàn lâm. Khi nhu cầu thực có thật, thị trường sẽ tự điều chỉnh. Càng siết trong trường, hoạt động càng chuyển ra ngoài trường, với chi phí cao hơn và kiểm soát lỏng hơn. Muốn giải bài toán dạy thêm, không thể chỉ dừng ở việc cấm hay cho phép. Cần một thiết kế chính sách đồng bộ: giảm tải chương trình, đổi mới kiểm tra đánh giá, minh bạch cơ chế tài chính nếu cho phép dạy thêm trong trường, và đặc biệt là bảo đảm thu nhập chính đáng cho giáo viên từ lương. Nếu không, trường học không dạy thêm tiêu cực có thể đạt được về hình thức, nhưng gánh nặng tài chính và tâm lí vẫn tiếp tục đè lên vai phụ huynh. NGHIÊM HUÊ Một năm sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn tồn tại, chi phí phụ huynh phải chi trả lại cao hơn trước. Học sinh Hà Nội trong kì thi tuyển sinh lớp 10, kì thi áp lực nhất trong 12 năm học ẢNH ĐỨC NGUYỄN Sau gần một năm triển khai, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 29. Có thể thấy, trong quá trình triển khai, những bất cập đã phát sinh mà những người soạn thông tư không lường hết. Đây cũng là thông tư đặc biệt khi có tuổi thọ rất ngắn sau khi ban hành.

