Báo Tiền Phong số 64

BỘ NỘI VỤ: Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố, xã phường ĐỊNH HƯỚNG LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG 100 NĂM TIẾP THEO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỪ TÌNH HÌNH TRUNG ĐÔNG, XÂY DỰNG KỊCH BẢN ỨNG PHÓ Tập đầu tư vàng bạc, "lính mới" mất ăn mất ngủ Sửa đổi Điều lệ Đoàn phải sát với thực tiễn hoạt động Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc "Sát hạch" năng lực quản trị Lễ hội càng đông càng nặng cầu cúng CON TRAI CỐ LÃNH TỤ TỐI CAO IRAN CÓ THỂ KẾ VỊ CHA TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI: TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Phụ huynh xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Phan Bội Châu (Hà Nội) CÓ HẠ NHIỆT?

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 đã trình bày chương trình hành động và lắng nghe các ý kiến góp ý, đóng góp, gửi gắm của cử tri và nhân dân thành phố. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: Đà Nẵng hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ, phát triển năng động sáng tạo với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, kinh tế - xã hội lớn và là cực tăng trưởng của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, một thành phố văn minh, hiện đại xứng tầm quốc tế. Thường trực Ban Bí thư cho biết, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, các ứng viên hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước cử tri và nhân dân. Thực hiện thật tốt việc nêu gương, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Luôn thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của nhân dân, thực sự tin dân, trọng dân, luôn gần dân và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để không chỉ phản ánh các vấn đề với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, mà còn kịp thời đôn đốc, theo dõi, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Các Đại biểu Quốc hội cũng sẽ tập trung thời gian công sức trí tuệ tham gia tích cực vào hoạt động của Quốc hội, cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tham gia đóng góp ý kiến lên Quốc hội để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Quan tâm đến hoạt động giám sát việc thực thi Hiến pháp, luật pháp, các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Đồng thời, đổi mới phương thức giám sát, thường xuyên quan tâm theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp cụ thể khả thi để tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. NGUYỄN THÀNH 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 5/3/2026 Sáng 4/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc làm việc với các Tổ Biên tập, triển khai các nội dung nhiệm vụ tổng kết. Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi Ban Chỉ đạo được thành lập, thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, bắt tay ngay vào nhiệm vụ lớn của Đảng trong giai đoạn mới. LÀM RÕ HƠN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không chỉ là thành quả, thành tựu mang tính thời gian mà đó là chiều dài của một hành trình cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, sáng tạo và phát triển. Tổng kết 100 năm nhìn lại toàn bộ chặng đường Đảng lãnh đạo dân tộc: từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung đến công cuộc Đổi mới toàn diện; từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh đánh giá một cách khoa học, toàn diện, khách quan việc hiện thực hóa những định hướng chiến lược của Đảng trong thời kỳ quá độ. Đây là cơ hội để làm rõ hơn mô hình phát triển, những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ giúp đi vào chiều sâu lý luận và thực tiễn của thời kỳ Đổi mới - giai đoạn có ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát triển của đất nước; xác định được thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ. Công việc này không chỉ phục vụ yêu cầu kỷ niệm mà quan trọng hơn là chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới năm 2045 và xa hơn nữa, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước đến năm 2130. Bởi vậy, đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sự tham gia tổng kết của toàn hệ thống chính trị, từ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cho đến các địa phương trong cả nước. Tổng Bí thư yêu cầu, Ban Chỉ đạo cần rà soát lại dự thảo phân công nhiệm vụ theo các nhóm tổng kết, bảo đảm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phù hợp với chức năng, năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên; tránh chồng chéo, bỏ sót hoặc dàn trải, hình thức. Ban Chỉ đạo phải là trung tâm điều phối, định hướng, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tổng kết. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương, có thể nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết ở các địa phương và ở một số bộ, ngành. XÁC ĐỊNH RÕ CÁC MỐC TIẾN ĐỘ Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, cần hoàn thiện đề cương các báo cáo tổng kết; xây dựng các hướng dẫn; xây dựng bộ khung phương pháp luận chung; đồng thời, phải có kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn; cần định rõ thời hạn hoàn thành của từng phần việc đã được phân kỳ thực hiện. Việc xác định rõ các mốc tiến độ không chỉ theo quý mà thậm chí phải theo tháng, trong giai đoạn nước rút thậm chí phải xác định theo tuần, theo từng ngày. Tất cả phải được thể hiện bằng kế hoạch cụ thể, khả thi, có cơ chế kiểm soát tiến độ, đầu ra. Về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư đề nghị, quy chế làm việc là căn cứ quan trọng để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Chỉ đạo và các Tổ Biên tập, giữa các Nhóm tổng kết, giữa Trung ương với địa phương..., phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân. Về tiếp tục hoàn thiện thuyết minh của hai Đề án tổng kết, Tổng Bí thư gợi mở, hai đề án tổng kết là khung định hướng cho toàn bộ nội dung công việc. Do đó cần rà soát lại phạm vi, đối tượng, phương pháp tổng kết; làm rõ cấu trúc báo cáo; xác định các trục nội dung lớn; định hướng cách tiếp cận: lịch sử - logic; lý luận - thực tiễn; tổng kết - dự báo; xác định các sản phẩm đầu ra cuối cùng… Tổng Bí thư lưu ý, Hội đồng Lý luận là lực lượng nòng cốt tham gia tổng kết. Cùng với các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cần huy động thêm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sử học... tham gia. Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học giữa Ban Chỉ đạo và các Tổ Biên tập; giữa cơ quan thường trực với các cơ quan, ban, bộ, ngành, địa phương. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo. Sáng 4/3, tại thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI (Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng) tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri trên địa bàn. n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri Đà Nẵng Định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hai nội dung tổng kết gắn bó chặt chẽ với nhau. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam phải cung cấp cái nhìn lịch sử toàn diện, đúc rút được những bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam (nhưng không phải là bản rút gọn của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) để định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc

3 n Thứ Năm n Ngày 5/3/2026 THỜI SỰ Thủ tướng nhấn mạnh điều này khi kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương, sáng 4/3. KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG TỪ 10% TRỞ LÊN Phiên họp thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân 2 tháng tăng 3%; thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn nhiều giới hạn quy định. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 601.300 tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2%; giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng ước đạt 5,6% kế hoạch… Phát biểu kết luận, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng lưu ý những tồn tại, hạn chế: Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là lạm phát, tỷ giá, lãi suất, năng lượng trước tình hình thế giới phức tạp; tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn. Cùng với đó, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn những bất cập, chưa thông suốt; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo cải thiện chưa nhiều. Đề cập đến bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Thủ tướng nhấn mạnh, kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Muốn vậy, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; các bộ, ngành, địa phương từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý. CÔNG KHAI HẠN MỨC TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG Thủ tướng Phạ m Minh Chính giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế-xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới. Chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI. Các bộ, cơ quan, địa phương bám sát Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện tốt tất cả các khâu, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ nay đến 15/3. Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bộ Ngoại giao chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Về chính sách tiền tệ, NHNN chủ trì công bố, công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2026 và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; dứt khoát không để kiểm soát được lạm phát-mất tăng trưởng, hoặc ngược lại. Về chính sách tài khoá, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu các giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hỗ trợ chính sách tiền tệ; hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025. LUÂN DŨ NG Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; các bộ, ngành khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta, xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp ẢNH: VGP Đánh giá tác động từ tình hình Trung Đông, xây dựng kịch bản ứng phó Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz và nếu xung đột kéo dài, tác động trước tiên và rõ nét nhất sẽ là giá dầu. Khi giá năng lượng leo thang, chi phí sản xuất và vận chuyển toàn cầu đều tăng theo, kéo theo mặt bằng giá hàng hóa tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ông Phong cho rằng, đây là áp lực trực tiếp và lớn nhất đối với kinh tế Việt Nam, bởi nền kinh tế có độ mở cao và phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu đầu vào nhập khẩu. Giá xăng dầu tăng sẽ kéo theo chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất và tiêu dùng, làm gia tăng áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, xung đột lan rộng còn có thể ảnh hưởng tới dòng vốn đầu tư quốc tế. Nếu nhiều quốc gia trong khu vực bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng, tâm lý thận trọng sẽ gia tăng, tác động tới hoạt động đầu tư và thương mại của Việt Nam. Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại tự do với UAE, mở ra kỳ vọng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, nếu Trung Đông tiếp tục chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị, quá trình triển khai và khai thác hiệu quả hiệp định này có thể đối mặt không ít thách thức. Ở góc độ dịch vụ, du lịch giữa Việt Nam và các nước trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Việc gián đoạn đường bay hoặc phải thay đổi lộ trình để tránh khu vực xung đột sẽ làm tăng chi phí vận tải, giảm hiệu quả khai thác và ảnh hưởng đến nguồn thu. Theo vị chuyên gia kinh tế, căng thẳng kéo dài sẽ làm gia tăng chi phí bảo hiểm, logistics, dự trữ hàng hóa và các khoản chi để ứng phó rủi ro. Những yếu tố này cộng hưởng sẽ tạo sức ép lên ổn định kinh tế vĩ mô. Về tổng thể, tất cả các tác động trên đều ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. 3 KỊCH BẢN LẠM PHÁT Về cá c yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá năm nay, theo Bộ Tài chính, xung đột quân sự và cạnh tranh thương mại toàn cầu gia tăng khiến giá năng lượng có thể biến động tăng nếu nguồn cung bị ảnh hưởng. Giá nguyên vật liệu nhập khẩu và tỷ giá nếu tăng sẽ ảnh hưởng đến chi phí, giá thành từ đó đẩy giá hàng hóa tiêu dùng trong nước tăng lên. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng, giá thịt lợn, giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ theo hướng tính đúng tính đủ… sẽ là những yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá. Trên cơ sở mục tiêu lạm phát năm 2026 khoảng 4,5%, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm nay. Kịch bản 1: CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 3,6% so với năm 2025. Kịch bản 2: CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,10% so với năm 2025. Kịch bản 3: CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,6% so với năm 2025. Trên cơ sở cập nhật diễn biến kinh tế trong và ngoài nước tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước ước tính lạm phát tổng thể bình quân năm 2026 tăng khoảng 4-4,5%. Năm 2026, các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,2-4%. Theo Bộ Tài chính, năm 2026, cần tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát trong bối cảnh các nguồn lực được thúc đẩy mạnh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất. Điều hành giá phải hài hòa giữa ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Các chính sách cần góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm đời sống người dân. Bộ Tài chính cũng đề nghị tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với các dịch vụ công và hàng hóa do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần có mức độ và liều lượng phù hợp, bám sát diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng. VIỆ T LINH Chiến sự Trung Đông leo thang, nguy cơ tăng giá xăng, lạm phát... cùng nhiều yếu tố có thể tạo sức ép lên chi phí sản xuất, vận tải và mặt bằng giá trong nước. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026, chuyên gia cho rằng, rủi ro lạm phát trở thành yếu tố cần đặc biệt theo dõi. Xung đột leo thang tại Trung Đông gia tăng sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy chi phí vận tải, năng lượng và logistics Áp lực lạm phát, hiệu ứng “domino” với thương mại, dịch vụ Thủ tướ ng Phạ m Minh Chính đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nhất là hạ tầng số.

4 n Thứ Năm n Ngày 5/3/2026 KINH TẾ MẤT NGỦ VÌ TỜ GIẤY HẸN Nửa năm trước, chị Kim Liên (36 tuổi, ngụ xã Hưng Long, TPHCM) được bạn rủ mua bạc thay vì gửi tiết kiệm ngân hàng. Khi đó, mỗi lượng bạc chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Thấy lạ lẫm, lại không rõ cơ chế tăng giảm giá, chị chần chừ chưa dám xuống tiền. Đến khi giá bạc tăng mạnh, có lúc chạm mốc 96 triệu đồng/kg, chị Liên quyết định rút tiền tích cóp để tập tành đầu tư. Thời điểm chị mua, giá khoảng 83 triệu đồng/ kg. Hai ký bạc ngốn gần 170 triệu đồng là toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình. Thế nhưng, sau khi thanh toán đủ tiền, chị không được nhận bạc ngay mà chỉ cầm một tờ giấy hẹn, nơi bá n hứa đến tháng 8 mới giao hàng. “Tôi mua từ tháng 3, tháng 8 mới có bạc, tức gần nửa năm chờ đợi” - chị Liên kể. Từ ngày cầm tờ giấy hẹn, chị Liên bắt đầu chuỗi ngày thấp thỏm. Toàn bộ tiền tiết kiệm đã chuyển thành một tờ giấy hẹn. Trong lúc này, gia đình lại phát sinh việc cần tiền gấp. Không còn khoản dự phòng, chị Liên phải chạy vạy khắp nơi, thậm chí vay nóng hơn trăm triệu đồng để xoay xở. “Từ chỗ có tiền tiết kiệm, giờ tôi thành con nợ, phải trả lãi từng ngày. Tôi chưa dám nói với chồng chuyện đã rút sạch tiền đi mua bạc. Áp lực trả nợ khiến tôi nhiều đêm mất ngủ” - chị Liên nói. Không riêng chị Liên, anh Huy Vũ (32 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) cũng mua bạc và nhận giấy hẹn giao hàng sau nhiều tháng. Có lần, anh suýt mất trắng khi tờ giấy hẹn được cất trong ví. Một bữa nhậu say về, con nhỏ nghịch ví, tưởng tờ giấy là vé số nên suýt xé. May mắn vợ phát hiện kịp, nếu không anh không biết lấy gì làm căn cứ nhận hàng. MUA VÀNG Ở HỘI NHÓM ONLINE Ở một diễn biến khác, chị Thu Minh (46 tuổi ở TPHCM) nhiều lần xếp hàng tại các tiệm vàng lớn nhưng chỉ mua được nhỏ giọt từ 5 phân đến 1 chỉ, thậm chí có hôm xếp hàng dài vẫn trắng tay. Sốt ruột, chị tham gia các hội nhóm trao đổi vàng trên mạng để mua số lượng lớn hơn. “Tôi mua được gần 5 lượng vàng SJC từ các hội nhóm. Có người đưa giấy tờ đầy đủ, có người không đưa giấy nhưng họ cam kết vàng thật 100%, bán ở tiệm vàng cũng được. Khi đó giá khoảng 100 triệu đồng/lượng” - chị Minh kể. Có vàng trong tay nhưng nỗi lo không vơi, nhất là khi nhiều chuyên gia cảnh báo vàng giả tràn lan, giấy chứng nhận cũng có thể bị làm giả tinh vi. Theo lời chị Minh, vợ chồng chị đã bán mảnh đất ở Tây Ninh được hơn 400 triệu đồng, vay thêm người thân gần trăm triệu để đầu tư. “Nếu mua phải vàng giả thì coi như mất trắng” - chị lo lắng. Do khó mua vàng tại các điểm chính thức, không ít người tìm đến thị trường tự do. Tuy nhiên, giao dịch ngoài hệ thống được cấp phép tiềm ẩn nguy cơ mua phải vàng kém chất lượng, bị lừa đặt cọc, thậm chí chiếm đoạt tài sản. KHÔNG ĐẦU TƯ KIỂU “SỢ LỠ CƠ HỘI” Trước làn sóng người trẻ đổ xô mua bạc vì “giá còn mềm”, thậm chí chấp nhận cầm giấy hẹn 4-5 tháng, TS kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng, điều cốt lõi không phải giá bạc có tăng nữa hay không mà là cách tiếp cận đầu tư. Theo ông Hiển, nguyên tắc đầu tiên của đầu tư không phải tìm kiếm lợi nhuận cao mà là bảo toàn đồng tiền. Trong bối cảnh mạng xã hội ngập tràn câu chuyện làm giàu nhanh, nhiều người trẻ dễ rơi vào tâm lý “người ta làm được thì mình cũng làm được”. Nhưng đầu tư không vận hành theo cảm hứng. Theo TS Hiển, có ba vấn đề người trẻ cần hiểu rõ khi đầu tư. Thứ nhất, phải tiếp tục làm việc và tích lũy. Thu nhập ổn định và dòng tiền đều đặn mới là nền tảng. Đầu tư không thay thế lao động, mà là phần mở rộng của quá trình tích lũy dài hạn. Thứ hai, tài sản thường tăng chậm ở giai đoạn đầu. Chỉ khi vốn đủ lớn và thời gian đủ dài, hiệu ứng lãi kép mới phát huy. Không nên kỳ vọng vài tháng đã sinh lời đột biến. Tầm nhìn đầu tư phải tính bằng 5-10 năm. Cuối cùng, chỉ đầu tư vào thứ mình hiểu rõ và phải đặt yếu tố an toàn lên trên hết. Thị trường bạc còn khá mới với nhiều người Việt Nam. Khi chưa nắm cơ chế cung - cầu, rủi ro thanh khoản, rủi ro pháp lý, việc bỏ tiền vào là rất mạo hiểm. Về việc mua bạc nhưng chỉ cầm giấy hẹn, TS Hiển cho rằng, bản chất đây là giao tiền trước và chấp nhận rủi ro tín dụng với bên bán. Trong thời gian chờ đợi, nếu doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính hoặc mất khả năng thanh toán, người mua có nguy cơ không thu hồi được tiền hoặc phải chờ xử lý tranh chấp kéo dài. “Ngay cả khi bên bán không có ý định lừa đảo, vẫn có rủi ro khách quan. Khi mình không kiểm soát được rủi ro, tốt nhất không nên đầu tư” - ông Hiển lưu ý. Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM) đã yêu cầu tăng cường quản lý, loại bỏ các yếu tố phi thị trường nhằm ổn định thị trường vàng. Theo quy định, người dân chỉ được mua bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp phép. Việc giao dịch tại đơn vị không có giấy phép là trái quy định tại Nghị định 24 và có thể bị xử phạt theo Nghị định 88. Đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh, vàng là tài sản tài chính có biến động giá cao. Người dân cần cân nhắc kỹ, tuân thủ pháp luật, tránh chạy theo tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội”. UYÊN PHƯƠNG Khi giá vàng liên tục lập đỉnh, giá bạc cũng lên cơn sốt. Từ chỗ ít được quan tâm, kim loại này bỗng trở thành kênh trú ẩn mới, nhưng phía sau là không ít câu chuyện dở khóc dở cười của những nhà đầu tư F0. Tập đầu tư vàng bạc, "lính mới" mất ăn mất ngủ Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 4/3, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), ông Hà Quang Hưng, cho biết, nhiều dự án bấ t động sả n gặ p vướng mắc liên quan thể chế đã được phân loại và xử lý theo thẩm quyền. Thủ tục hành chính được cắt giảm theo hướng công khai, minh bạch và giảm thời gian chuẩn bị đầu tư cho dự án. Đây là tiền đề rất quan trọng cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định. “Trên cơ sở đó, chúng tôi kỳ vọng thị trường bất động sản năm 2026 sẽ ghi nhận sự cải thiện đồng bộ cả ở phía cung và phía cầu”, ông nói. Về nguồn cung, ông Hưng cho biết rất nhiều dự án vướng mắc, đình trệ sẽ được tháo gỡ và tái khởi động. Đáng chú ý là số dự án hoàn thiện về pháp lý, đủ điều kiện triển khai dự kiến tiếp tục tăng so với năm 2025. “Như vậy, chúng ta sẽ có nguồn cung lớn hơn năm 2025”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nó i. Bên cạnh đó, theo đại diện Bộ Xây dựng, việc khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội cũng sẽ góp phần điều tiết mặt bằng giá và giúp thị trường giảm áp lực nóng như thời gian qua. Người dân có nhu cầu thực sẽ có cơ hội, điều kiện để tiếp cận các sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập của mình. Ông Hưng lưu ý rằng, tính thanh khoản của thị trường có xu hướng phục hồi theo hướng thực chất hơn, gắn với nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư dài hạn thay vì phụ thuộc vào các chu kỳ tăng nóng và ngắn hạn. “Các phân khúc mà chúng tôi đánh giá trong năm 2025 và 2026 sẽ tiếp tục được tăng mạnh hơn, đó là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá rẻ sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới”, ông dự báo. Dù vậy, ông Hưng lưu ý, thị trường bất động sản thời gian tới sẽ vẫn chịu tác động từ kinh tế vĩ mô, những biến động trong và ngoài nước, rồi biến động lãi suất, chi phí vốn cũng như các yêu cầu khác về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững… Theo ông, việc điều hành chính sách cần tiếp tục bảo đảm hài hòa để giữ được mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro. Trên cơ sở đó, đại diện Bộ Xây dựng dự báo thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng, với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu trực tiếp sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Bên cạnh đó, sự phân hóa cũng sẽ ngày càng rõ nét khi người mua nhà ở, nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín của chủ đầu tư. PV (theo TTXVN) Thị trường bất động sản sẽ sôi động Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hà Quang Hưng nó i rằ ng, năm 2026, thị trường bấ t độ ng sả n được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn phục hồi rõ nét hơn. Đại diện Bộ Xây dựng dự báo thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng Ả NH: TTXVN Khách hàng nên chọn nơi uy tín khi mua vàng, bạc và không nên đầu tư theo tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” Đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh, vàng là tài sản tài chính có biến động giá cao. Người dân cần cân nhắc kỹ, tuân thủ pháp luật, tránh chạy theo tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội”.

5 n Thứ Năm n Ngày 5/3/2026 XÃ HỘI ĐÁY BIỂN BỊ CÀY XỚI Sá sùng phân bố ở nhiều bãi triều Quảng Ninh, trong đó tập trung tại các khu vực như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, nơi nhiều hộ dân sống bằng nghề khai thác truyền thống. Giá trị kinh tế cao khiến loài hải sản này luôn nằm trong tầm ngắm của các nhóm khai thác trái phép. Hệ lụy không chỉ là sự suy giảm trữ lượng, mà còn là tổn thương dài hạn với hệ sinh thái đáy, nơi sá sùng sinh sống, sinh sản và góp phần làm sạch nền đáy. Nếu cách khai thác thủ công truyền thống chủ yếu dựa vào mai, thuổng và kinh nghiệm nhận biết dấu vết trên bãi triều, thì thời gian gần đây xuất hiện tình trạng tàu thuyền sử dụng bơm áp lực kết hợp cào đáy, thậm chí dùng ống thổi sục thẳng xuống đáy biển để lùa, bật sinh vật lên rồi thu gom. Theo phản ánh được ghi nhận tại một số khu vực ở sông Mang, Quan Lạn và Minh Châu, đội tàu hoạt động có tổ chức cả ngày lẫn đêm, di chuyển vào những vùng bãi triều, giáp ranh, nơi còn nguồn sá sùng. Đây là kiểu khai thác tận diệt, vừa tận thu con trưởng thành, vừa phá hủy nền đáy, khiến quần thể khó phục hồi. Đêm 4/2, tại khu vực hòn Cán Đao, vùng biển Ngọc Vừng, lực lượng liên ngành phát hiện tàu cá QN-41219 đang khai thác thủy sản bằng hình thức dùng ống thổi sục xuống đáy biển. Kiểm tra cho thấy phương tiện được trang bị máy bơm tạo áp lực công suất lớn cùng hệ thống ống nhựa dài, đường kính lớn để sục, thổi, phục vụ mục đích khai thác sá sùng. Chủ phương tiện là ông Phạm Văn Cơ, trú tại Đông Trung, đặc khu Vân Đồn. Về bản chất, những can thiệp cơ học kiểu này làm đảo lộn cấu trúc trầm tích, phá hủy nơi trú ẩn, đường di chuyển tự nhiên của nhiều loài sinh vật đáy. Khi tầng đáy bị cày xới liên tục, hệ sinh thái ven đảo, bãi triều mất khả năng tự tái tạo, kéo theo nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học, không chỉ riêng với sá sùng. CẢNH BÁO ĐỎ Ngà y 11/11/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3818 quy định danh mục phương pháp, loại nghề, ngư cụ bị cấm và thời gian cấm khai thác sá sùng. Văn bản nêu rõ các hành vi bị cấm quanh năm như tạo hang, đào rãnh, đào theo đường di chuyển của sá sùng, bơm hút cát, sử dụng bơm áp lực để bắt sá sùng, phá hủy môi trường sống tự nhiên, cản trở trái phép đường di chuyển tự nhiên của các loài thủy sản, dùng âm thanh, ánh sáng, hóa chất dẫn dụ, sử dụng ngư cụ không phải mai, thuổng. Đặc biệt, Quyết định 3818 quy định thời gian cấm tuyệt đối mọi hình thức, phương pháp khai thác sá sùng tự nhiên, kể cả thủ công truyền thống, trong giai đoạn từ 1/6 đến hết 31/7 hằng năm, trùng thời kỳ sinh sản. Vấn đề là, lợi nhuận lớn đang thúc đẩy lách luật bằng cách đưa tàu ra vùng ven đảo lúc thủy triều xuống, hoạt động ban đêm, hoặc núp dưới hình thức thu mua thủy sản nhưng cải hoán, lắp thêm thiết bị bơm áp lực. Trường hợp tàu QN41219 bị phát hiện nói trên cũng cho thấy thủ đoạn “đăng ký một đằng, khai thác một nẻo”. Sức ép từ cộng đồng dân cư và dấu hiệu tái diễn phức tạp đã khiến chính quyền phải vào cuộc mạnh hơn. Mới đây, UBND đặc khu Vân Đồn tổ chức họp khẩn liên ngành để bàn giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác sá sùng trái phép tại Quan Lạn, Ngọc Vừng. Cuộc họp có sự tham gia của công an, biên phòng, cảnh sát đường thủy, lực lượng chuyên ngành biển, hải đảo, thủy sản. Lãnh đạo đặc khu yêu cầu xử lý nghiêm, không để kéo dài, đồng thời giao cơ quan chuyên môn tham mưu thành lập tổ công tác xử lý vi phạm theo quy định chống khai thác IUU, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đặt mục tiêu giải quyết dứt điểm trước 6/3. Cùng với tuần tra, kiểm soát, địa phương tăng tuyên truyền, nhấn mạnh vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn tại Quan Lạn, Ngọc Vừng trong nắm tình hình, kịp thời báo tin khi có dấu hiệu vi phạm. Quảng Ninh đã triển khai nhiều nội dung quản trị biển theo hướng bền vững, từ quy hoạch không gian biển, khu bảo tồn, khu bảo vệ nguồn lợi, đến thả giống tái tạo. Cổng thông tin tỉnh từng nêu mô hình đồng quản lý nguồn lợi sá sùng tại Minh Châu, Quan Lạn, mô hình bãi sá sùng tại khu vực Đại Bình, xã Đầm Hà, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 300 hộ gia đình. Tuy nhiên, đồng quản lý chỉ hiệu quả khi có ranh giới, quy ước cộng đồng rõ ràng và cơ chế kiểm soát từ chính cộng đồng, đi kèm chế tài đủ sức răn đe với nhóm đánh bắt kiểu công nghiệp. Nếu nguồn lợi bị rút ruột bởi tàu thuyền lạ, người làm nghề truyền thống sẽ là nhóm chịu thiệt đầu tiên, vì họ phụ thuộc trực tiếp vào trữ lượng tự nhiên và thường không đủ năng lực cạnh tranh bằng máy móc tận diệt. HOÀ NG DƯƠNG Những bãi triều từng được coi là “kho báu” của biển Quảng Ninh đang đối mặt nguy cơ cạn kiệt, khi sá sùng, loài hải sản quý, bị săn lùng bằng các phương thức mang tính hủy diệt. Các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ tàu cá khai thác sá sùng trái phép Báo động tình trạng tận diệt sá sùng Sân bay Liên Khương đóng cửa để nâng cấp hạ tầng, kéo theo việc tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi Đà Lạt. Trước khi tạm ngưng hoạt động, bình quân mỗi ngày sân bay Liên Khương phục vụ khoảng 34 chuyến bay với hơn 5.200 lượt khách. Mạng lưới bay bao gồm các đường bay quốc nội (TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng) và các chuyến bay quốc tế đi Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc). Để bảo vệ quyền lợi của hành khách đã mua vé đi/đến Lâm Đồng trong giai đoạn 4/3-25/8, Vietnam Airlines cho phép khách hoàn vé miễn phí hoặc đổi ngày, đổi hành trình một lần không mất phí (chỉ thu chênh lệch giá vé, thuế, phí theo quy định), với thời hạn hỗ trợ đến hết ngày 31/8. Nhằm bù đắp năng lực vận tải, hãng cũng tăng cường khai thác các đường bay TPHCM - Buôn Ma Thuột, TPHCM - Pleiku và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột. Tương tự, Vietjet hỗ trợ khách hàng bảo lưu vé hoặc chuyển đổi hành trình sang các sân bay lân cận như Cam Ranh (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Việc đóng cửa sân bay trong nửa năm dự kiến làm gián đoạn nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách, kéo theo sự sụt giảm mạnh lượng khách di chuyển bằng đường hàng không. Thời gian và chi phí di chuyển tăng lên cũng làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến, đặc biệt với nhóm khách nghỉ dưỡng ngắn ngày, khách gia đình và người cao tuổi. Giao thông đường bộ dự báo sẽ chịu áp lực lớn, đặc biệt trên các tuyến liên vùng vào dịp lễ, hè, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc. Đứng trước thách thức này, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng định hướng chuyển dịch trọng tâm sang khai thác thị trường khách di chuyển bằng đường bộ từ TPHCM, Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Địa phương sẽ ưu tiên thu hút khách du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), các nhóm khách lớn, khách gia đình. Trong thời gian sân bay đóng cửa, du khách vẫn có nhiều lựa chọn để đến Đà Lạt bằng việc kết hợp hàng không và đường bộ. Khách có thể bay đến sân bay Cam Ranh (cách Đà Lạt khoảng 105 km, mất 3 giờ đi ô tô qua đèo Khánh Lê), bay đến Buôn Ma Thuột (cách 210 km), hoặc bay đến TPHCM rồi đi xe khách lên Đà Lạt. Nếu di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ từ TPHCM, du khách có thể chọn xe khách giường nằm hoặc limousine cao cấp hoạt động 24/7, với thời gian di chuyển từ 6-8 giờ qua quốc lộ 20. Khách từ miền Trung và miền Bắc cũng có thể đi các tuyến xe liên tỉnh chạy thẳng đến bến xe Đà Lạt. Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đã phối hợp với Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ cải tạo Quốc lộ 28B. Tỉnh cũng lên kế hoạch sửa chữa, tăng năng lực thông hành cho hàng loạt tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 20, 28, 27, 27C cùng các đường tỉnh ĐT.722, ĐT.724, ĐT.725. LỘ C LIÊN Từ ngà y 4/3 đến 25/8, toàn bộ chuyến bay đi và đến Đà Lạt tạm dừng khi sân bay Liên Khương sửa chữa. Hơn 960.000 lượt khách dự kiến bị ảnh hưởng, hãng hàng không gấp rút điều chỉnh đường bay, trong khi tỉnh Lâm Đồng xoay trục sang đường bộ để giữ nhịp du lịch. Toàn cảnh sân bay Liên Khương ẢNH: ACV Đóng cửa sân bay Liên Khương Để tránh kịch bản cạn kiệt rồi mới bảo tồn, việc kiểm tra, xử lý cần chuyển từ chiến dịch sang thường xuyên, từ đuổi bắt sang ngăn chặn từ gốc. Tăng mật độ tuần tra ở vùng bãi triều, giáp ranh, kiểm soát chặt tàu đăng ký thu mua nhưng hoán cải thiết bị, lập điểm nóng giám sát cộng đồng, công khai kết quả xử lý để răn đe, đồng thời hỗ trợ sinh kế thay thế cho nhóm lao động phụ thuộc vào khai thác ven bờ. Chỉ khi lợi ích ngắn hạn không còn cơ hội lấn át, sá sùng mới có cửa trở lại đúng vị trí của một nguồn lợi quý, nuôi sống cộng đồng theo cách bền vững, thay vì trở thành mỏ vàng bị đào đến kiệt quệ. Sá sùng là loại hải sản có giá trị kinh tế cao

6 n Thứ Năm n Ngày 5/3/2026 KHOA GIÁO CHƯA CHỐT LỊCH ĐÃ “NÓNG” Tổng số trường THPT công lập của Hà Nội dự kiến khoảng 125 trường trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026, tăng thêm 3 trường so với năm 2025. Thông tin này mang đến tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều năm qua, áp lực thiếu trường lớp khiến kì thi vào lớp 10 tại Thủ đô luôn có tính cạnh tranh cao. Theo thông lệ, trung tuần tháng 4 hằng năm, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. Năm ngoái, thành phố có 122 trường THPT công lập, gồm 4 trường chuyên, 115 trường không chuyên và 3 trường tự chủ, với tổng chỉ tiêu gần 80.000 học sinh. Đáng chú ý, sau khi công bố điểm chuẩn tháng 7/2025, hai trường mới thành lập là THPT Phúc Thịnh (huyện Đông Anh cũ) và THPT Đỗ Mười (quận Hoàng Mai cũ) được giao chỉ tiêu tuyển tràn tuyến (không quy định tuyến/ khu vực tuyển sinh), mỗi trường 450 học sinh, dành cho những thí sinh không trúng tuyển bất kì nguyện vọng nào trước đó. Kết quả, hai trường tuyển thực tế 988 học sinh. Năm 2026 là mùa tuyển sinh chính thức đầu tiên của hai trường này, góp phần nâng tổng chỉ tiêu vào THPT công lập tại Hà Nội. Cùng với đó, một trường THPT công lập mới tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy cũ) sẽ đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Nhiều dự án khác tại khu vực phía Bắc, như THPT Việt Hùng (Đông Anh cũ) dự kiến hoàn thành trước mùa tuyển sinh năm nay; dự án THPT Uy Nỗ cũng đang được triển khai. Theo thống kê, 126 xã, phường của Hà Nội đã hoàn tất rà soát trụ sở dôi dư, trong đó 7 cơ sở được đề xuất chuyển đổi thành trường học. Phường Cầu Giấy có 2 cơ sở; phường Khương Đình và Nghĩa Đô mỗi nơi 1 cơ sở... Việc tăng thêm trường lớp được kì vọng nâng tỉ lệ học sinh vào công lập. Năm học 2026-2027, khoảng 88.000 học sinh dự kiến được tuyển vào THPT công lập, tương đương gần 60%. Dù cơ hội tăng lên, cánh cửa vào lớp 10 công lập vẫn được quyết định bằng một kì thi chung do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Đến nay, lịch thi chính thức, hướng dẫn tuyển sinh đang đợi UBND thành phố phê duyệt. Từ nửa đêm ngày 2/3, rạng sáng 3/3, hàng trăm phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại Trường THPT Phan Bội Châu (quận Hà Đông cũ), một trường ngoài công lập. Khoảng 1h sáng, có khoảng 50 người đăng kí nhưng đến 5h sáng, danh sách này đã tăng lên 118 người. Tới gần 8h, danh sách đăng kí lên tới gần 300 phụ huynh. Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu, nhà trường đã ban hành thông báo tuyển sinh năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến trên trang thông tin điện tử và facebook của đơn vị. Trong quá trình triển khai, do số lượng đăng kí lớn, một số phụ huynh lo lắng về khả năng hoàn tất thủ tục đã chủ động liên hệ qua điện thoại, kênh trực tuyến của nhà trường để được hỗ trợ. Nhà trường hướng dẫn một số phụ huynh gặp khó khăn trong việc khai báo hồ sơ trực tuyến đến trường để được hỗ trợ. Việc một số phụ huynh đến trường trong cùng thời điểm và chia sẻ thông tin cho nhau qua các nhóm liên lạc đã dẫn đến tình trạng tập trung đông người trong thời gian ngắn tại khu vực cổng trường, ảnh hưởng đến trật tự và gây dư luận không tốt. Liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã thành lập tổ công tác xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin, yêu cầu nhà trường dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đầu cấp. Đồng thời, rà soát, thông báo và hoàn trả đầy đủ khoản phí ghi danh đã thu cho phụ huynh, học sinh theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Sở. SIẾT GIỮ CHỖ Thông tin trên mạng xã hội về khả năng thi vào cuối tháng 5/2026 khiến phụ huynh băn khoăn, bởi thời điểm này trùng với kế hoạch kết thúc năm học. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thi sớm sẽ giúp học sinh tránh ôn tập kéo dài trong điều kiện nắng nóng, giảm áp lực chờ đợi. Trong khi đó, khối tư thục đã khởi động tuyển sinh sớm. Nhiều trường mở cổng đăng kí trực tuyến, tổ chức xét tuyển nhiều đợt. Tuy nhiên, câu chuyện phí giữ chỗ tiếp tục gây tranh cãi. Năm học 2025-2026, mức phí này dao động phổ biến từ 1 đến 10 triệu đồng, có nơi hơn 20 triệu đồng. Một số trường khấu trừ vào học phí nếu nhập học; trường hợp không nhập học, có nơi hoàn trả một phần, có nơi không hoàn trả. Trước thực tế đó, chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2026-2027, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tư thục không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh lớp 10; phải thực hiện tuyển sinh trực tuyến đúng thời gian quy định. Theo Sở, quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi học sinh, tránh gây áp lực tâm lí và phát sinh khiếu nại. Trường vi phạm có thể bị xem xét điều chỉnh hoặc không giao chỉ tiêu. Nắm bắt được tâm lí của phụ huynh, một số trường THPT chuyên thuộc các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức thi thử tuyển sinh lớp 10. Chị Nguyễn Hồng Vân, phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã đăng kí cho con thi thử lớp 10 tại Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) và Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Theo chị Vân, mỗi lần thi thử là một lần con cọ xát và rút kinh nghiệm trong học tập chuẩn bị cho kì thi chính thức. Nhưng chị thừa nhận việc này cũng tạo áp lực cho con nếu đề thi vượt quá năng lực hiện tại. Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội khoa học tâm lí giáo dục Việt Nam, Hà Nội cần đột phá trong cơ chế đầu tư, hướng tới mô hình hợp tác công - tư. Theo ông, việc tận dụng trụ sở dôi dư, giao hoặc cho mượn địa điểm với cơ chế phù hợp sẽ giúp mở rộng mạng lưới giáo dục, trong đó có giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật, tự kỉ - nhóm đối tượng hiện còn nhiều hạn chế về cơ hội tiếp cận trường công. NGHIÊM HUÊ Hà Nội chưa chốt ngày tổ chức thi, chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 nhưng đã tái diễn cảnh phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ. Điều khó hiểu hơn là nộp hồ sơ vào trường ngoài công lập. Vậy năm nay, tuyển sinh lớp 10 có thực sự nóng như những năm trước. TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI: Có hạ nhiệt? Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 7 TP Hà Nội, quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, Nhà nước đã có nhiều chính sách để giáo dục và đào tạo ngày càng công bằng hơn, như miễn học phí, xây dựng 248 trường liên cấp ở khu vực biên giới... Mặc dù vậy, hiện còn nhiều vấn đề, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa mạnh. Ông cho rằng các khu đô thị cần có quỹ đất xây trường công, để mọi người dân với các mức thu nhập khác nhau đều có quyền tiếp cận giáo dục, tiến tới phổ cập giáo dục ở bậc THPT. Chuyên gia cho rằng, mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026 mang hai gam màu song hành: cơ hội mở rộng nhờ tăng thêm trường lớp và yêu cầu minh bạch, công bằng trong tổ chức tuyển sinh. Khi hạ tầng được củng cố và cơ chế được siết chặt, kì thi chuyển cấp quan trọng này sẽ từng bước giảm bớt áp lực, tiến tới mục tiêu bảo đảm quyền học tập cho mọi học sinh Thủ đô. Phụ huynh xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Phan Bội Châu ẢNH: NGỌC BÍCH Nguyên nhân cốt lõi khiến phụ huynh phải đổ đi tìm phương án khác chính là tỉ lệ học sinh vào trường công lập ở Hà Nội lâu nay quá thấp. Nhưng hằng năm có tới hơn 100.000 thí sinh dự thi vào lớp 10. Số trường này chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Năm nay, có khoảng 140 nghìn em tốt nghiệp THCS, nhưng thời điểm này Hà Nội chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh. Năm 2023-2024, tỉ lệ học sinh vào lớp 10 công lập là 60,9%; năm 2024-2025, tỉ lệ này khoảng 61% và năm 2025 - 2026 tăng thêm 3%. Chưa kể, con số này được tính cào bằng trên toàn thành phố, trong đó các trường nội đô có điểm chuẩn cao, chênh lệch rất lớn với các trường ngoại thành. Có những học sinh, điểm trung bình hơn 8 điểm/ môn vẫn trượt nguyện vọng 1. Học sinh chịu áp lực, căng thẳng kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Các gia đình gia tăng lịch học thêm cho con từ sớm để đạt mục tiêu đỗ vào trường công lập nhưng mỗi năm vẫn có hàng chục nghìn học sinh thi trượt. Sở GD&ĐT Hà Nội luôn khẳng định, Hà Nội không thiếu chỗ học cho học sinh. Ngoài trường công lập, hiện nay Thủ đô có hơn 100 trường tư thục, trung tâm GDTX, trường nghề… đáp ứng yêu cầu học tập đa dạng của học sinh. Tuy nhiên, phụ huynh có những lý do khác nhau để mong muốn, con được học lên lớp 10 trong môi trường tốt. Vì thế, học nghề nhiều năm qua vẫn chỉ ì ạch ở con số khoảng 10% học sinh lựa chọn sau tốt nghiệp THCS. Áp lực kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ ở học sinh, mà còn dồn lên vai phụ huynh. Từ năng lực học tập của con, một số phụ huynh xác định xét học bạ, rẽ hướng cho học trường tư nhưng nhiều người con học tốt vẫn phải tìm phương án dự phòng, chống trượt, chống sốc. Thậm chí, có người rải nhiều bộ hồ sơ để tiếp tục cân nhắc, lựa chọn. Theo hiệu trưởng một trường THPT, kỳ thi lớp 10 căng thẳng như hiện nay, phụ huynh sẵn sàng thêm phương án ở trường tư cho con là đúng đắn. Tuy nhiên, cần quan tâm đến vị trí, mức học phí, chất lượng dạy học và các tổ hợp môn học có phù hợp với con hay không. Liên quan đến tuyển sinh đầu cấp, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chất lượng cao và trường tư thục thực hiện tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, Sở này yêu cầu các nhà trường không được yêu cầu phụ huynh nộp tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc thu các khoản không đúng quy định. HÀ LINH Giải mã "cơn sốt" Hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để lấy số nộp hồ sơ vào lớp 10 tư thục ở Hà Nội cho thấy tình trạng “khát” chỗ học có chất lượng.

